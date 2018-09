Hora 25 (21/09/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0259 00:00 la Fiscalía allanado el camino a Pablo Casado en el PP festejan que se pide el archivo del caso del máster de su líder el mismo por el que siguen imputadas tres de sus compañeras las que reconocieron que no hicieron nada y que les regalaron el título lo recuerdan

Voz 1 00:13 dentro del usted durante todo este tiempo ha pensado que como premio a sus servicios que le dieron un título para el que usted no había cursado ninguna asignatura pero que

Voz 0259 00:26 todo lo que trabajada y bueno pues ahí surge la pregunta que diferencia a Casado de estas tres alumnas son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:36 y sí

Voz 4 00:40 eh

Voz 0194 00:56 hola buenas tardes la Fiscalía asegura que no hay indicios para investigar el máster de Casado que el caso ha prescrito y que las acusaciones contra el líder del PP son meras conjeturas María José Segarra es la fiscal general del Estado

Voz 6 01:07 la victoria en los propios indicios expuestos por la magistrada instructora consideramos que no ha establecido la relación de causalidad entre la conducta de la persona del aforado con eh con la realización de la prevaricación

Voz 0194 01:20 en el PP creen que esta decisión cierra el caso creen que Pablo Casado merece más de un perdón Teodoro García Egea ex secretario general de los populares

Voz 5 01:27 espero que todos los que han ido colaborando en el linchamiento el presidente baje un poco el nivel sean un poquito más comedidos retracte o al menos aprendan que la prudencia es una virtud que conviene practicar la duda

Voz 0194 01:42 ahora es saber si la decisión afecta a las tres compañeras de máster de Casado que siguen imputadas la jueza se lo ha preguntado a la Fiscalía después de abrir otra investigación

Voz 0259 01:50 el máster de la ex ministra Carmen Montón

Voz 0194 01:52 no cree que todo esto demuestra que no mandan la Fiscalía Isabel Cela es la portavoz

Voz 7 01:57 como en todo momento este Gobierno ha afirmado que no da instrucciones a la Fiscalía citen naturalmente la Fiscalía es un poder autónomo

Voz 0194 02:07 la portavoz del Gobierno ha sido la encargada de fijar el alcance de la reforma constitucional con la que el Gobierno quiere limitar el aforamiento de los políticos Pablo Morán

Voz 1667 02:14 el Consejo de Ministros ha aplazado la aprobación de su propuesta hasta que el Consejo de Estado se pronucia

Voz 7 02:19 el Rey es inviolable aquí esa parte de la Constitución es de procedimiento agravado por lo tanto no entran en absoluto en este paquete de ninguna de la

Voz 1667 02:31 y como acaban de escuchar deja fuera al Rey en Torrelodones ha dimitido el concejal popular que se a la alcaldesa pero queda en el aire ahora el supuesto amaño de las primarias del PP en esa localidad que denunciaban en las grabaciones el ex portavoz del partido Esteban Tous esta es su voz se llama Jorge García dice que perdió las primarias porque un empresario local infló el censo a su antojo el PP dice que no lo sabía que lo van a mirar en Barcelona los candidatos a las municipales toma toman poquito

Voz 7 02:59 dones Manuel Valls anuncia la presentación de sopor

Voz 1667 03:02 electo el próximo martes Reino Unido Theresa May desafía

Voz 7 03:06 Bruselas tras el portazo de la Unión a su acuerdo para el Brexit dice que es ella la que espera una alternativa

Voz 0273 03:14 ayer Donald Tusk afirmó que nuestras propuestas socavan el mercado único no explicó cómo ni dio detalles o hizo una contrapropuesta

Voz 1667 03:22 el presidente del Consejo cuestiona esta actitud inflexible dice aunque tiende la mano a un divorcio amistoso

Voz 0194 03:28 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:31 buenas tardes tenemos baloncesto los está jugando en Santiago de Compostela la Supercopa primer partido en juego entre el Baskonia ayer el Barcelona Francisco José Delgado Pacojó buenas tardes

Voz 8 03:41 hola buenas tardes Jesús los oyentes Hora Veinticinco al descanso vence Baskonia por quince puntos de diferencia al Barça treinta y cuatro cuarenta y nueve a favor del equipo de Pedro Martínez once puntos de Gary un Baskonia máximo anotador once decae Cunit El mejor el conjunto azulgrana descanso quince arriba Baskonia ante Barcelona a las nueve y media de la noche segunda semifinal de la Supercopa entre Real Madrid yo Obradoiro muy también

Voz 0919 04:04 queremos fútbol comienza una nueva jornada en Primera División a las nueve se enfrentan el Huesca y la Real Sociedad y la otra noticia del día la Federación Española ha instado por escrito a la Liga de Fútbol Profesional a que aporte toda la documentación sobre el partido Girona Barça que ese jugaría en Miami para decidir si se ajusta a derecho irá el ok definitivo

Voz 0194 04:21 el tiempo que nos espera en el último fin de semana de verano Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:25 ahora no tenemos ni una sola tormenta en el conjunto del país hacía muchas semanas más de un mes no teníamos una situación parecida ese confirma que el fin de semana el fin de semana que cambiaremos de estación el domingo llegará el otoño va a ser de pleno verano especialmente el domingo de momento mañana muchas nubes pero que apenas darán sombra darán un tono blanquecino cielo y no pedirán que las temperaturas suban rápidamente del ambiente fresco de la mañana a temperaturas máximas en todo el país un par de grados más altas se que hoy pero será el domingo

Voz 1038 04:54 cuando el sol lucirá con toda su intensidad no abran

Voz 0978 04:57 Coves cuando las temperaturas subirán más máximas previstas en el interior de la península de treinta y cuatro a XXXVIII grados incluso en muchos puntos costeros se superarán los treinta con marcada sensación de voto

Voz 5 05:07 empieza hora25 Pablo Sebastián

Voz 1667 05:10 quién de ellas su alfombra y toma el relevo de los grandes festivales esta noche en una hora aproximadamente inaugura la sexagésimo sexta edición de su festival de cine y ahí está como no podía ser de otra manera La Script de la Cadena SER María Guerra

Voz 1457 05:22 a las nueve arranca la gala de esta edición que ya cumple sesenta y seis años en la que Ricardo Darín será el protagonista absoluto con la presentación de la comedia amarga Argentina el amor que menos esperas una reflexión sobre el tedio de las parejas maduras que se articula sobre la interpretación del argentino el tedio nos decía Darín no puede acompañar a un actor porque siempre está sometido al juicio de los demás

Voz 9 05:47 es un oficio de exposición pública permanente involuntariamente siempre estás expuesto a a la sentencia de lo demás le imprime cierto vértigo iría vertido no es muy amigo de la rutina en del tedio el vértigo te mantiene atento

Voz 1457 06:05 empieza así un certamen que en principio tiene todos los ingredientes de éxito cine de autor estrellas americanas como Bradley Cooper Ryan Gosling Premios Donostia para los veteranos Judy Dench y Danny De Vito y cine español muy esperado como los últimos trabajos de Icíar Bollaín Carlos Bermejo

Voz 1452 06:53 en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dejen a las claras

Voz 5 06:57 la claridad de exponer sin más claro

Voz 12 07:14 yo sé Colita en qué puedo ayudarle

Voz 13 07:16 he llamado porque quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo un robo no

Voz 1452 07:21 pero se metió gente a vivir en mi casa de la sierra mañana perfila recupero quieres alarme la alarma porque es la mejor manera de que no vuelva a subir

Voz 5 07:40 cadena SER Hora veinticinco

Voz 1667 07:48 para la Fiscalía el caso del máster de Pablo Casado se sostiene en meras conjeturas el escrito que ha presentado hoy echa por tierra misses de investigación en torno a los másteres de la Universidad Rey Juan Carlos en lo que respecta al líder del PP no ve ni un solo indicio de delito si lo hubiera en el supuesto cohecho impropio en el supuesto de que Casado le hubieran regalado su título pues dice la Fiscalía que ese delito ha prescrito no hay por tanto razones para imputar al líder del PP en el Supremo pide por tanto el archivo de la causa Alberto Pozo

Voz 0055 08:17 las buenas tardes en ocho páginas la Fiscalía descarta que Pablo Casado formase parte de un grupo de alumnos VIP que bajo el paraguas de la Rey Juan Carlos consigue asignaturas y títulos sin tener que ir a clase el Ministerio Público dice que la jueza de Plaza de Castilla sólo maneja sospechas y conjeturas y que no hay ningún dato que avale sus acusaciones de prevaricación contra el presidente del Partido Popular sobre el delito de cohecho es decir la posibilidad de que ha Casado le regalas en el máster por ser político la Fiscalía reconoce que puede haber indicios pero que los hechos han prescrito lo explicaba la fiscal general María José

Voz 14 08:46 pero hoy en Galicia compartiendo eh la exposición en la medida en que transmite que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de cohecho y ella misma expresaba que éste estaría prescrito por lo que no procedería entrar a investigar esos hechos

Voz 0055 08:58 decisión Pablo está en manos de cinco magistrados sólo hay un antecedente similar en los archivos del Supremo los jueces condenaron a un profesor y una funcionaria de la Universidad de Granada por regalar un sobresaliente la alumna fue absuelta

Voz 1667 09:09 vayamos por tanto que la Fiscalía no Babe dato alguno que avale en lo que sí ve la jueza después de tomar declaración a los compañeros de máster de Pablo Casado los que ustedes escucharon la semana pasada aquí en la SER la diferencia entre los alumnos normales

Voz 6 09:22 todos los grupos es un poco lo mismo a mí nadie me dijo que pudiéramos cuanto era una clase supuso un esfuerzo la mayoría de el profesorado Nos indicaban que era importante la participación y las prácticas que realizamos en clase

Voz 1667 09:37 son los normales los que iban a clase los que hacían los trabajos y luego estaba el otro grupo el de los VIP incluidas las tres compañeras de máster de Casado que siguen imputadas

Voz 6 09:46 me matriculé porque así

Voz 15 09:49 Álvarez Conde pero lo realmente no

Voz 6 09:51 pues usted no hizo ningún trabajo ni ningún mérito académico para ser calificada aclarar sereno no hizo un buen trabajo

Voz 16 09:58 pero no subía al al despacho el profesor Álvarez Conde despachaba con él e más resolvía dudas

Voz 1457 10:04 jugamos así se puede plantear la paradoja de que el mal

Voz 1667 10:07 Esther de Casado se archive y que sus tres compañeras las que acaban de escuchar sigan imputadas qué puede pasar ahora con el futuro procesal de estas tres alumnas Alfonso Ojea

Voz 0055 10:16 la magistrada quiere saber la estrategia de la Fiscalía a partir de ahora porque la decisión del Supremo condiciona la investigación sobre estas tres compañeras de Pablo Casado que han cursado el mismo máster que el líder popular el propio Ministerio Público jamás en Plaza de Castilla ha presentado ningún recurso contra las decisiones de la magistrada incluida su exposición razonada al Supremo por tanto la fiscal alía ha demostrado en este asunto que no tiene unidad de criterio que en Plaza de Castilla hace hoy dice una cosa y ante el Alto Tribunal hace dice otra pero sobretodo la Fiscalía tiene ahora un grave problema una de estas tres compañeras de Casado María Dolores Cancio reconoció en el interrogatorio que le habían regalado el título es decir que asumió su culpa que se dejó querer y que prevaricó las tres están bajo las pesquisas de la justicia por los mismos delitos por los que se solicitaba investigar a Casado además estas tres compañeras han prestado declaración ante la jueza por lo que existen unas diligencias ya practicadas algo que nunca ha sucedido que desde luego no va a suceder con el líder conservador

Voz 1667 11:17 situación en la que también se puede encontrar la ex ministra Carmen Montón la misma jueza ha comenzado hoy a investigar el título que provocó la dimisión de la ministra y lo hace a partir de una denuncia anónima Alfonso

Voz 0055 11:27 la denuncia presentada ayer mismo ante el Juzgado número cincuenta y uno el juzgado del caso máster ha llevado directamente a la apertura de esta investigación contra Carmen Montón se investigan los delitos de prevaricación y de cohecho impropio pero no falsedad en documento público como está pasando en otras piezas de este asunto la magistrada Carmen Rodríguez Medel solicita a la Universidad Rey Juan Carlos los no tres de los responsables del Instituto de Derecho Público también del máster que cursó la exministra de Sanidad el listado de asignaturas el listado de alumnos y de profesores y además pide a la Policía que también recae cualquier documento de relevancia sobre convalidación de materias actas de calificación

Voz 0259 12:05 también las actas de defensa del trabajo

Voz 0055 12:07 lo de fin de máster la resolución judicial concluye solicitando la vida laboral

Voz 1667 12:13 de Carmen Montón curiosamente el movimiento de la fiscalía en el caso de Pablo Casado ha producido pocas horas después de que la Universidad Rey Juan Carlos anunciara el archivo de su propia investigación interna sobre la licenciatura del líder del PP el día parece haber salido redondo a este campus en el punto de mira como saben desde hace meses sobre la licenciatura de Casado asegura la universidad que no hay nada irregular Adela Molina

Voz 0011 12:36 la Universidad Rey Juan Carlos abrió de oficio esta investigación sobre la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas de Pablo Casado después de que la Complutense hiciera lo mismo con la de Derecho finalmente el archivado porque no he encontrado ninguna irregularidad Casado se matriculó en la Rey Juan Carlos en dos mil siete justo después de aprobar derecho en el centro privado Cardenal Cisneros la mitad de la carrera en sólo cuatro meses en dos mil eso mientras estudia va de hizo también en la Rey Juan Carlos el máster en Derecho Público del Estado autonómico que investiga la justicia acabó la licenciatura en dos mil catorce Casado consiguió sacarse dos carreras un máster compaginando los estudios con varios cargos políticos durante ese tiempo fue asesor del ex consejero madrileño Alfredo Prada diputado autonómico presidente de Nuevas Generaciones jefe de gabinete de Aznar diputado nacional

Voz 1667 13:17 las están encerrando estas investigaciones a pesar de que como les contábamos ayer queda más de cinco mil correos electrónicos por revisar del Instituto de Derecho Público el órgano de la Universidad responsable de estos másteres supuestamente fraudulentos la Universidad ha certificado hoy el cierre definitivo de ese instituto María buenas tardes

Voz 0259 13:36 buenas tardes Pablo extinción aprobada por unanimidad en el Consejo de Gobierno con uniforme que termina diciendo que no hay mal que por bien no venga asegura que las irregularidades han servido para propiciar un proceso imparable de renovación que convertirá la Rey Juan Carlos en una referencia de transparencia y ética los títulos propios del que fue el epicentro del escándalo han sido lo asumidos por la Universidad ya han sido anulados todos los convenios suscritos con empresas porque los cursos que impartían eludía en las normas de contratación escapaban al ámbito de actuación del propio instituto la web ha sido también clausurada la documentación almacenada los ordenadores han quedado a disposición de la Policía añade el informe al que ha tenido acceso la Cadena Ser

Voz 17 14:17 votado por el profesor Pablo Acosta nombrado por el rector para esta tarea de liquidación uno tanto

Voz 1667 14:23 en el PP hoy están de fiesta desde luego creen que la el escrito de la Fiscalía frena la cacería que según ellos se había abierto contra Pablo Casado

Voz 0259 14:31 en qué se cierra la polémica pese a que a día adiós

Voz 1667 14:34 hoy seguimos teniendo las mismas dudas que el primer día sobre los

Voz 0055 14:37 trabajos con los que el líder del PP consiguió el título de más

Voz 1667 14:39 a María Jesús Güemes buenas tardes buenas tardes

Voz 1461 14:42 en Génova respiran aliviados celebran la decisión de la Fiscalía dicen que su líder es el más grande hablan de su autoridad y honorabilidad quieren que aquellos que le acusaron difamar One insultaron pidan perdón casado no enseñará sus trabajos y en el PP dan por hecho que el Supremo para archivar el caso ahora se sienten ya libres para ir contra Sánchez Teodoro García Egea

Voz 18 15:02 sólo queda esperar que la misma diligencia la misma transparencia la misma disposición que se ha tenido desde el Partido Popular pues también la tenga el señor Sánchez que de las mismas explicaciones Ike por favor no sea por burofax que dé la cara ante los medios ante la ciudadanía en el Parlamento

Voz 1461 15:20 los populares dicen que es el jefe del Ejecutivo sale ellos retirará su petición de comparecencia en el Senado creen que Sánchez está escondido y le piden que comparezca aunque se ha plasmado

Voz 1667 15:29 Ciudadanos también que de darle más recorrido a la tesis de Pedro Sánchez amenaza con una comisión de investigación del presidente no acude a la Cámara algo que sí se ha comprometido a hacer sobre Casado José Manuel Villegas cree que hay un cambio de criterio en la Fiscalía que se tendrá que explicar

Voz 1576 15:43 la fiscalía en SER fue natural antes en primera instancia el informe no fue contrario a la investigación el señor Casado ha habido algún deterioro la Fiscalía suponemos que la Fiscalía podrá podrá explicar en todo caso si el señor casado no fuera un cargo o un político con el privilegio de la aforamiento la juez natural le habría llamado a declarar como imputados

Voz 0919 16:07 ya ya está otra de las claves de día el plan del Gobierno

Voz 1667 16:10 de acabar con esos aforamientos el Gobierno ha aplazado la aprobación de su anunciada propuesta de reforma constitucional para facilitar esa eliminación antes quiere conocer el criterio del Consejo de Estado porque creen que puede favorecer el consenso en torno a esa reforma lo que está claro es que sólo va a afectar a las actividades que no tengan que ver con la vida política en el cargo público que no afectará eso está claro a la figura del Rey informa Inma Carretero

Voz 0806 16:37 el Gobierno ha estado trabajando en distintas fórmulas para encauzar la reforma constitucional pero finalmente ha optado por trasladar sus criterios políticos al Consejo de Estado y pedir que sea este máximo órgano consultivo el que diga cómo hacerlo la portavoz Isabel Celaá ha confiado en que así sea más fácil el consenso

Voz 19 16:54 la reforma sólo sólo se refiere a los aforamientos de parlamentarios y miembros del Gobierno sirio de

Voz 0194 17:00 los que la elaboración de la propuesta por el Consejo

Voz 19 17:03 he estado a partir de las directrices establecidas por el Gobierno puede favorecer el logro del consenso

Voz 0806 17:09 ha explicado Isabel Celaá que el objetivo político del Ejecutivo es que no se mantengan los aforamientos para los casos de corrupción pero precisamente es ahí donde más dificultades ha encontrado el Ejecutivo en su trabajo de estos días en cómo delimitar estos casos lo que tienen claro en La Moncloa y es que a pesar de la presión de Podemos la reforma no puede afectar al jefe del Estado ha sentenciado la portavoz que es importante que el Rey siga siendo

Voz 13 17:38 ahora el nuevo bono social eléctrico

Voz 0812 17:40 Zidane se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario renueva turno social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita lo en tu compañía eléctrica Ministerio para la Transición Ecológica Gobierno de España

Voz 20 17:59 todo comienza con la ilusión de imaginar lo hará sentir la emoción de conseguirlo la alegría celebrar llega cuyo de tenerlo entre las más caras para todavía estás a tiempo premios Ondas

Voz 21 18:14 más prestigiosos galardones de radio y televisión que se conceden en España entre en premios Ondas punto com e inscribe tu candidatura antes del día dos de octubre categorías para radio televisión publicidad radiofónica y música Premios Ondas vive cada momento

Voz 22 18:30 tú dices tú tienes alarma sí una aquí y otra en mi casa de la playa estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento

Voz 0194 18:40 la alarma que tengo aquí el activó todas las noches mientras dormimos y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie

Voz 10 18:47 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEN Securitas Direct punto es

Voz 1667 19:03 a ocho diecinueve siete diecinueve en Canarias al final apareció el concejal de Torrelodones protagonista del intento de chantaje a la alcaldesa que les hemos desvelado aquí en la Ser ayer hasta ahora el PP intentaba sin fortuna localizar Ángel Viñas para forzar su dimisión bueno pues él mismo la ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido opina que no le quedaba otra salida

Voz 0177 19:26 no me parece que es lo mínimo que podía ser no yo creo que a mí me conoce me gusta hacer las cosas con seriedad y yo creo que la forma de tratar cualquier irregularidad que se conozca desde luego no es la de citar a otros concejales para hablar de ellos tomando un café sea algo de regularidad seducía donde procede que es la autoridad judicial

Voz 1667 19:42 cierto es que más allá de este chantaje a la alcaldesa las grabaciones dejan en el aire la denuncia de un supuesto amaño en las primarias municipales del Partido Popular buena sino denuncia uno de los participantes en ese encuentro el ex portavoz popular en esa localidad de Madrid en Torrelodones informa Javier Casal en las graba

Voz 0867 19:59 tienes escuchan las acusaciones tanto de Jorge García el antiguo portavoz del PP en la localidad como del concejal ya dimitido el edil del chantaje Ángel Viñas García explica cómo perdió las primarias en las que según su versión sea amaño el resultado y se infló el censo para que ganar el candidato próximo a uno de los promotores inmobiliarios de la zona el propio ex edil señala que de aquellos nuevos afiliados no queda más que un dos o un tres por ciento el asunto según se desprende de la conversación fue comunicado a la dirección regional del partido en Madrid el PP de Torrelodones asegura que las afirmaciones son falsas y que no se produjo un incremento fraudulento del censo ni que constructores de la zona hubiesen pagado en ningún momento las cuotas de ningún afiliado

Voz 17 20:55 se revuelve tres

Voz 1667 20:56 el portazo que recibió ayer de Bruselas a su plan para el Brexit la primera ministra dice que su plan merece un respeto y que se en la Unión Europea no le gusta o quiero otra cosa serán los Veintisiete quienes tengan que plantear la alternativa Londres Begoña Arce

Voz 0273 21:08 después del fiasco en Salzburgo Theresa May ha respondido esta tarde desafiante en un discurso en directo desde Downing Street la primera ministra ha echado la culpa a la Unión Europea del bloqueo de la negociación ya ha pedido a Bruselas nuevas propuestas no es aceptable a estas alturas de las negociaciones que los líderes europeos rechacen mis planes sin una alternativa ha dicho ayer Donald Tusk afirmó que nuestras propuestas socavan el mercado único no explicó cómo nimio detalle suizo una contrapropuesta así que ahora estamos en un callejón sin salida desde Bruselas afirma ha advertido claramente a mí a lo largo de la negociación porque no pueden aceptar su plan comercio y la frontera en Irlanda del Norte son los dos grandes obstáculos sin resolver de acuerdo con mi aceptar las soluciones que propone Bruselas sería reírse del resultado del referéndum ir romper la unidad del país claramente dolida por el trato recibido ayer en Salzburgo me ha pedido respeto a la Unión Europea porque de eso ha dicho depende una buena relación al final del proceso negociado

Voz 1667 22:14 a las nueve recibimos en el estudio la escritora e ilustradora Paula Bonet Sara vítores buenas tardes

Voz 1880 22:19 hola Pablo Paula Paula Bonet que acaba de publicar roedores cuerpo de embarazadas sin embrión un relato de sus dos embarazos frustrados la publicación tiene dos partes el diario en sí un acordeón con pinturas de roedores que dibujó durante uno de sus embarazos no publicación tan necesaria como dolorosa después Pablo es viernes tenemos gastronomía este fin de semana llega el otoño ir decir eso es decir que llega la época de las setas además este año con la lluvia será una muy buena temporada

Voz 0273 22:44 dónde encontrarlas como cocinar las o donde degustar las todo eso en un rato con Carlos Cano a tomar nota gracias

Voz 1667 22:49 Saray a partir de las diez información y tertulia hoy con Juan Carlos Jiménez Ignasi Guardans María Esperanza Sánchez

Voz 1452 22:55 estas son sus claves del viernes dos claves en una de máster un día en el que Casado ha recibido la noticia de que la Fiscalía se opone a que el Supremo lo investigue por las presuntas irregularidades de su máster aunque ni éstos relevante en la consideración ética de las cosas la Fiscalía

Voz 0273 23:09 conoce que podría haber cometido cohecho pero éste está prescrito el tiempo aliado de Casado por cierto

Voz 1452 23:16 hoy el Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos no ha aprobado el informe de extinción jurídica del Instituto de Derecho Público que dirigió el catedrático Álvarez Conde principal imputado en el caso máster esperemos que ahora sea rápido en trabajar para que lo que no funcionó empiece a funcionar en esa universidad controles es la clave a una pregunta impertinente no sería democráticamente saludable que aunque el Gobierno quiere mantener el blindaje del Rey fuera el propio Rey Felipe el que comunicar al Gobierno que renuncia a la inviolabilidad

Voz 1667 23:51 con ella antes de terminar este primer tramo de hora25 el comunicado conjunto que han publicado la Asociación Española de Radiodifusión Comercial en el que manifiesta su inquietud y disconformidad a las enmiendas presentadas a la Ley de Propiedad Intelectual Carlos Cala

Voz 0194 24:05 la Asociación Española de Radiodifusión Comercial y la Unión de Televisiones Comerciales en abierto han criticado en un comunicado lo que se pretende hacer a través de estas enmiendas consideran que en lugar de para perfeccionar técnicamente la transposición de una directiva europea ya realizada en abril las enmiendas están utilizando para volver a los tiempos de los abusos de posición dominante de las entidades de gestión sobre todo de las multinacionales discográficas y editoriales las enmiendas presentadas altera los criterios fijados para las tarifas generales que aprueban las entidades de gestión modifica la actual composición del organismo regulador que se encarga de decidir en caso de conflicto y lo hacen de tal manera que este organismo pierde su capacidad de garantizar unas tarifas que eviten los abusos cometidos en el pasado por las entidades de gestión comportamiento que ya fue sancionado por las autoridades de competencia hay por el Tribunal Supremo las radios y televisiones comerciales critican que se modifique de manera tan sustancial el modelo para favorecer a las entidades de gestión en contra de

Voz 1667 25:00 todos los usuarios ocho veinticinco siete veinticinco en Canarias

Voz 3 25:06 Hora veinticinco Madrid

Voz 0194 25:15 buenas tardes el PB respira aliviado por partida doble lo acaban de escuchar la Fiscalía no ve motivos para investigar al máster de Pablo Casado en la Universidad Rey Juan Carlos los populares madrileños aseguran que es lo que ellos espa

Voz 0259 25:26 van porque creen que su líder no cometió ninguna

Voz 0194 25:29 seguridad todavía queda la decisión de la decisión del Supremo aunque ésta suele seguir el criterio del Ministerio Público y en el PP celebran también que el concejal de Torrelodones Ángel Viñas haya dimitido por intentar chantajear a la alcaldesa del municipio de Vecinos por Torrelodones unas declaraciones que les ofrecimos aquí en la SER hace poco más de veinticuatro horas en las que viñas arremetía bien contra su propio partido el edil Seba y abandona también la militancia pero lo cierto es que la de Torrelodones es una historia que todavía no ha llegado al final tal y como ha avanzado en la SER esta mañana otra de las personas que intervenía en esa conversación el ex edil Jorge García denuncia la existencia de un pucherazo en las primarias locales en las que se infló el censo para que ganar a otro candidato y todo con la mediación de uno de los promotores estrellar este municipio el partido en Torrelodones lo niega dice que el proceso fue completamente limpio enseguida repasamos otras noticias de este viernes veintiuno de septiembre pero antes vamos a echar un vistazo a las carreteras de la Comunidad de Antonio ellos buenas

Voz 5 26:41 tardes buenas tardes un accidente la A tres en Fuentidueña de Tajo provoca a tres kilómetros de retenciones en dirección a Valencia más complicaciones de salida a uno Circuito del Jarama tres Rivas Vaciamadrid cuatro visto A42 Torrejón de la Calzada A5 Arroyomolinos y Navalcarnero y el en la pifia

Voz 0978 26:58 Junta de España entrar el aun hasta nudo Manoteras

Voz 5 27:01 así en la M cuarenta tiene retenciones Coslada sentido tres

Voz 17 27:33 ocho y veintisiete hoy

Voz 0259 27:35 les estamos contando el hacinamiento que vuelve a registrarse en el centro de menores de Hortaleza las habitaciones están masificadas con ciento veinte niños para XXXVI plazas los chavales tienen que dormir en colchones en el suelo de pasillos salas de visita o despachos es una de las trabajadoras del centro

Voz 26 27:49 Nos están obligando a tener que decirle a un chaval tú vas a dormir aquí en el suelo porque no hay camas no le podemos garantizar ni sus horas de sueño vemos como algunos menores les roban la merienda zapatillas la ropa otros menores les pegan y nosotros no podemos hacer nada

Voz 0259 28:09 la Guardia Civil ha detenido a un hombre de veintisiete años acusado de abusar sexualmente de al menos treinta menores fue detenido y puesto en libertad en marzo y ahora ha vuelto a ser arrestado por difundir contenido pedófilo en Internet Mercedes Martínez portavoz de la Guardia Civil

Voz 27 28:21 ahora mismo se están investigando eh el las la intervención de las más de ochenta y tres mil quinientas fotografías que tenemos en nuestro haber además de más de mil trescientos archivos vídeos gráficos y esta persona una vez que es detenida es segunda en la segunda ocasión la autoridad judicial decreta su ingreso en prisión

Voz 0259 28:41 la delegada de Medio Ambiente de la capital Inés Sabanés ha condenado los mensajes que se vertieron en un chat de guasa formado por policías municipales en el que algunos agentes insultaron a Carmena el lanzaron loas a Hitler la Audiencia Provincial ha reabierto el caso al considerar que el juez cerró la investigación sin contestar a la defensa del denunciante del caso Sabanés dice que hay límites que no se pueden sobrepasar

Voz 0795 28:59 no se puede ir a donde se llegó en esos chats porque me parece que si es grave en general eso asumido que desde algunos todo el cuerpo de policía ni muchísimo menos pero a quién afecte esos son temas muy graves muy serios

Voz 0194 29:16 hay una cosa más este viernes han muerto el trabajador de cuarenta y dos años que sufrió un accidente laboral en el municipio de Meco el pasado martes le golpeó un toro mecánico en la cabeza y no ha podido superar las lesiones con estas son cincuenta y cinco las personas que han muerto este año en la Comunidad en horas de trabajo llegamos a las ocho y media con veintiuno

Voz 8 29:34 a grados en el centro de Madrid va sin buen fin de semana

Voz 28 30:01 Hora veinticinco Deportes

Voz 7 30:08 Gallego buenas tardes Bolaños que todavía estamos para el partido ante el Girona del Barça en Miami

Voz 5 30:13 el esperpento es esta convirtiéndolo del partido en Miami es muy español y mucho español que Diriri aquí quería que verdad es más o menos esto sale adelante por mis razones o esto lo tiro abajo por mis argumentos entre comillas eh

Voz 0919 30:30 esta mañana todo el mundo pendiente de la carta de la Federación Española en la que iba a contestar a la liga sobre la intención de que ese partido Girona Barça se juegue en enero en Miami se ha anunciado una carta terrible hiriente apocalíptica una carta digna de ser llevada por un cuervo de los de Juego de Tronos pero finalmente la carta se ha quedado en cartillas la Federación de Rubiales le pide a Tebas documentación sobre el partido para saber si se cumple con la legalidad y entonces poder resolver vamos ha sido la carta del chao ese podría ser el título del nuevo capítulo de la serie de moda

Voz 5 31:16 la fusión en vaya

Voz 1452 31:21 vamos a lo mejor la oportunidad de viajar a Estados Unidos de viajaba a Miami donde estaba alojado durante adopta

Voz 30 31:30 yo creo que en este momento a Javier Tebas le interesa una federación sin mí porque probablemente así se rompa un equilibrio natural no se puedan monopolizar

Voz 31 31:40 esto para mí como si es que la fiesta no parece imposible es algo de primera

Voz 5 31:49 hemos liar los a tiros y liquidar pero

Voz 1452 31:57 pero lo más importante K no se Libero no ser igual

Voz 5 32:01 no jugamos o no jugamos sólo el Santiago Bernabéu estadio importante vamos a todo el mundo una vez ya he hablado ya lo venimos por negociar

Voz 31 32:14 es para mí como fija la vista no parece posible

Voz 7 32:21 la carta de la famosa carta

Voz 0919 32:24 llegó a la Liga de Fútbol Profesional todo el mundo quería adelantar lo que contenía esa dura durísima carta de Rubiales a Tebas nosotros nos vamos a adelantar incluso eso vamos a escuchar el momento en el que Rubiales dictaba esa carta en Las Rozas contesta ando a la que le había mandado su archienemigo Tebas

Voz 24 32:45 qué hace falta para mi promesa volvió a entrenarse

Voz 32 32:49 querido señor su tarjeta no yo no sé si habrán notado que esté intentando ser sarcástico con sus una hijos

Voz 0919 33:00 es volverme a ese fin apesta

Voz 32 33:02 la mejor sus que una se Neelie de brazos que narra que indica que siempre huele a

Voz 0919 33:11 Cuno de elefantes evidentemente esa no fue la carta que al final se escribió pero es la carta que le hubiera gustado escribir a Rubianes lo que realmente decía la carta lo ha leído esta mañana el propio Javier

Voz 7 33:26 el borrador de la parte fija de la tarta lesividad acusamos recibo de su solicitud no podemos avanzar en su tramitación hasta que se nos provea de la documentación aclaratoria solicitará garantice el debido cumplimiento de todos los preceptos legales y reglamentarios para poder resolver con forma derecho de criterios interpretativos para este tipo de casos puedan buscar la FIFA y la UEFA por lo tanto no está diciendo que no sino que se está pidiendo son más documentación para poder resolver en derecho

Voz 0919 33:51 no está diciendo que no simplemente pide más documentación para qué pide más documentación la Federación para ganar tiempo porque cuando llegue toda esa documentación que va a mandarle Tebas a Rubiales que va a pasar los contratos firmados con la empresa norteamericana por la Liga las contraprestaciones para el fútbol español que va a decir entonces la federación bueno pues os vamos a adelantar ese momento que todavía no ha sucedido pero cuando lleguen los contratos a la Federación hilos estudien Rubiales y los abogados federativos va a pasar esto

Voz 33 34:24 ahora el favor de poner la atención en la primera cláusula porque es muy importante dice que la parte contratante de la primera parte si era considerada como la parte contratante de la primera parte qué tal está muy bien eh no no está bien no no porque no está bien no se quería volver a oír dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte esta vez dejamos

Voz 0919 34:45 a todo los yo te le otra vez

Voz 33 34:47 tan sólo la primera parte sobre la parte contratante de la primera parte no sólo la parte de la parte contratante de la primera parte la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte y la parte contratante de la primera parte que era considerada en este contrato oiga porque hemos de pelear por una tontería

Voz 0919 35:04 de la que ha dólar y así sucesivamente una y otra vez y luego mandarán los contratos a la FIFA ahí a la UEFA ya la ONU voy a donde haga falta porque Rubiales quiere salirse con la suya y tirar por tierra el proyecto de Tebas así vamos a estar durante unas semanas durante unos meses se va a dejar Tebas derrotar tan fácilmente por Rubiales no lo creo esto va a hacer que tengamos muchos otros capítulos

Voz 5 35:34 los de contusión en Miami

Voz 2 35:40 y ahora como siempre

Voz 0919 35:41 mensajes de guasa vamos

Voz 34 35:48 tú eres uno de los Boys de todas no aquellos rasgos son muy clara jerarquía del cargos presidente

Voz 16 35:57 no o torcido

Voz 8 36:02 eh

Voz 34 36:03 además pajas mentales de Tebas y sus boys entre ellos tú

Voz 0919 36:08 bueno bueno bueno bueno oye una pelea entre los temas Boys y los Rubial el Bois eso sería increíble dejad vuestros mensajes

Voz 0919 36:52 deporte en directo hoy viernes ha comenzado la Supercopa de baloncesto la primera competición oficial de la temporada se juega en Santiago de Compostela y está en marcha la primera semifinal entre Baskonia hoy Barça está estalla el equipo de la Cadena Ser con Pacojo Toño Bermúdez compañeros buenas tardes

Voz 8 37:08 hola muy buenas tardes Gallego saludó al Fontes do Sar el donde estamos en el al final del partido entre el Barcelona y el Baskonia hemos entrado en el último cuarto hace exactamente un cuarto el partido parecía muerto porque dominaba por veinte al conjunto baskonista treinta y seis cincuenta y seis pero el partido estaba abierto a seis cincuenta para llegar al final el Barça se ha metido a seis puntos sesenta Aitor Barcelona sesenta y ocho Baskonia a pase de defensa a base de errores del conjunto baskonista ha pasado una anotación más coral del equipo azulgrana al hay lanzamiento de tres de Baskonia que no anota se ha metido el conjunto de Percy del partido de momento en los banquillos EBA Pedro María el más nervioso incluso que alambre de la Cadena SER

Voz 0684 37:53 ya es difícil estar más nervioso que perros que Pedro Martínez que lo veía como bien decías medio hecho mediados de tercer el tercer cuarto del partido para dar indicaciones de consultar con sus ayudantes hipótesis como siempre luz para dar indicaciones también a todos sus hombres ahora mueve el banquillo porque eres todavía es posible acabar la red montada llevarse el partido plantarse mañana en la vida

Voz 8 38:13 al entrar Singleton en cancha por el Barça en cancha por el Barça el Barça que trata de agarrarse al partido once puntos para Couric once Claver máximos anotadores en el Barça dieciséis ganó tres que Sils máximos anotadores en Baskonia seis XXXIII para la conclusión de la primera semifinal Barça sesenta y dos Baskonia sesenta y ocho a las nueve y media Real Madrid bombeo sobrado

Voz 0919 38:34 hoy pendientes de ese partido empezamos enseguida a repasar el fútbol en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 39:42 la jornada de Liga en Primera División comienza en veinte minutos el partido del viernes juega en Huesca Huesca Real Sociedad nos damos una vuelta para conocer novedades y ambiente allí Luis buenas tardes Alcoraz

Voz 1284 39:56 qué tal buenas tardes en su segundo encuentro consecutivo en casa

Voz 16 39:58 de Leo Franco el otro día de estreno en Primera

Voz 1284 40:01 división aquí en El Alcoraz no pudieron ganar al Rayo Vallecano lo van a intentar hoy pero ojo porque la Real Sociedad también necesita un resultado positivo Leo Franco ha querido cambiar el sistema de juego ya dado entrada Ferreiro que el otro día fue de lo mejorcito en la segunda parte y vuelven a fallar en la Real Sociedad destaca la ausencia ayer Aramendi en el once inicial ya entrado Julia Julian José A en el banquillo sabemos que viene de una lesión y que el técnico hay tres partidos esta semana suponemos que que ratificarlo partido interesante porque los dos empiezan a jugar mucho aunque estemos sólo en la quinta jornada de Liga a las nueve comienza el partido lo pita Iglesias Villanueva

Voz 0919 40:39 íbamos con lo de mañana mañana juega el Real Madrid después de golear en la Champions a la Roma recibe en el Bernabéu al Espanyol rotaciones en el equipo de Lopetegui bueno va a haber rotaciones en todos los equipos que han jugado la Champions pero claro en en Madrid empiezan en la portería quién sabe que ha dicho Lopetegui antes

Voz 38 40:57 come Ana buenas qué tal Gallego buenas tardes mañana el portero va ser Thibaut Courtois lo dijo ayer a Javi Herráez en El Larguero en el lateral derecho

Voz 0919 41:04 eso va a debutar Odriozola porque no esta Carvajal

Voz 38 41:07 al lesionado y la duda está en el frente ofensivo ver si descansa Benzema para que juegue de titular Mariano mañana veremos la convocatoria puede entre Rennella el brasileño Vinicius por cierto se cumplen cien días de Lopetegui en el banquillo blanco

Voz 39 41:22 muy cortos y todo va tan rápido lógicamente pues que uno está centrado en lo que hacen el día a día tratando partir mira trataremos de de que sea muchísimos más trataremos de que el equipo siga creciendo decía ganando partidos y esté preparado para ganar todas las competiciones es lo que parece

Voz 0919 41:41 siempre el Real Madrid había quien pensaba que no iba a llegar a los cien días eh

Voz 38 41:45 ha llegado ir ganando habían a la Roma por cierto para que no haya en líos con si les gusta Messi Cristiano o cualquier futbolista el lunes El sorpresa le daría el debes a Modric hombre

Voz 0919 41:57 otra cosa hubiera sido un sorpresón gracias hermana ojito que el partido mañana su partido de Champions porque el Espanyol llega cuarto en la tabla hay que ver cómo está el equipo de rugby con qué novedades de Raúl González hola

Voz 40 42:07 qué tal Gallego muy buenas David López es la principal baja del Espanyol para el partido de mañana por unas molestias en el cuádriceps de la pierna izquierda todo apunta a que el central costarricense Óscar Duarte será titular mañana en el Bernabéu como decías al Espanyol llega en un gran momento jugando bien al fútbol y rugby es consciente que el equipo está ilusionado pero que deben cometer pocos errores para ganar vamos

Voz 30 42:27 la bandera de la ilusión pero que si la banda era la diversión no lo acompañamos con un trabajo perfecto y otra bandera de eficacia pues obviamente los cañonazos a nos van a tirar

Voz 40 42:36 la bandera en un segundo no decía ayer Borja Iglesias en El Larguero que no firma el empate y hoy ha sido Rubik quién ha dicho que tampoco se conforma con sacar un solo punto del Bernabéu

Voz 0919 42:44 el buen partido en el Bernabéu buen partido mañana en Getafe en Getafe Atlético de Madrid el Atlético del Cholo Simeone noveno en la clasificación cinco puntos si no gana este partido el líder el Barça consigue los tres puntos la distancia empezaría a ser muy preocupante cómo llega al equipo del Cholo novedades Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 43:06 qué tal buenas tardes Gallego puede ser un poco triste llega después de la noticia conocida la muerte del padre Daniel que ha afectado y mucho a todos los miembros del club rojiblanco en lo deportivo te cuento que va a haber un cambio en el once respecto a los que jugaron y ganaron en Mónaco Diego Godín va a descansar iba a entrar en su lugar Filipe Luis desplazando al centro de la defensa a Lucas Hernández y a partir de ahí lo que ya practicamente conocemos de memoria Se mantiene que Correa en banda derecha Koke Rodrigo y Saúl para conformar el centro del campo y arriba lo que no rota a Diego Costa ya Antoine Griezmann que ha sido elegido por los afiliados del Atlético de Madrid como el mejor jugador del mes de agosto y repasaba su momento el club rojiblanco

Voz 41 43:46 tuve de descanso que que que es

Voz 5 43:50 luego para la temporada que que tuve pero

Voz 41 43:53 pero estoy estoy feliz estoy cogiendo el intento

Voz 2 43:58 a ver a Griezmann

Voz 0919 44:02 recogiendo las palabras de Miguel Martín Talavera realmente es un día triste para la familia de la Atlético de Madrid por la muerte del padre de Daniel la radio nos dio la suerte de conocerle montar noches en El Larguero aquí habló con nosotros un hombre siempre amable y correcto que se desvía por ayudar a los demás en lo que estuviera en su mano incluso si eras un periodista un abrazo para la familia descanse en paz una gran persona que era el padre era el Getafe de Bordalás está quinto siete puntos Image Aena ha por el Atlético de Madrid como lo va a intentar José Antonio Duro buenas del Geta gallego qué tal muy buen

Voz 1038 44:42 más que desde que el Cholo está en el banquillo no le ha hecho un gol en liga al Atlético de Madrid desde dos mil once dos disponible recuperados Arambarri también Markel así que Gené volverá a su lugar en la zaga dejará el mediocentro en la previa Bordalás esta malo el comienzo el Atleti con una victoria en cuatro partidos

Voz 42 44:58 bueno yo no considero que haya sido tan malo no llevamos cuatro jornadas únicamente estoy el aleteo va estar peleando como viene haciéndolo las últimas temporadas a tanto al Barça como el Real Madrid no no estoy de acuerdo que

Voz 0919 45:12 otros partidos de mañana a la una de la tarde en Vallecas atención se juega en Vallecas finalmente Rayo Alavés Andoni De la Torre hola

Voz 1284 45:19 hola Gallego esa noticia después de que la Comunidad de Madrid los correspondientes organismos de seguridad hayan dado en lo que hay se juegan Vallecas las entradas de las cinco a la venta y Michel que confeccionaron una lista de dieciocho jugadores en el Rayo la misma que ganó en Huesca excepción de dos cambios entran Pozzi Velázquez por Comesaña Gálvez en vez por su parte llega tras ganar en Valladolid y quiere su segunda victoria domicilio para ello Rubén Sobrino vuelve a la lista que no estuvo en Pucela Abelardo deja fuera Tomás Pina hallaría Marín que no estará cien por cien y Borja Bastón y Eli por lesión

Voz 0919 45:48 y mañana a las cuatro y cuarto en Balaídos Celta Valladolid novedades de los dos equipos Paula Montes buenas tardes

Voz 43 45:55 que Tardà dio buenas tardes las bajas en defensa de un han obligará a cambiar el once quejas el repartidor se cambia sus cortejo a los demás debutará era o serán los centrales cinco cuatro no se descarta tampoco algún cambio los ultras arriba al su primer gol y cambió su primera victoria como Sergio Rasul rodando con algún cambio en el equipo titular Al Qaeda podría podrían entrar en el centro del campo veinte conmueve a Vigo para el persiga

Voz 0919 46:24 y a esa misma hora se juega en Ipurúa el Eibar Leganés Roberto Ramajo hola

Voz 1825 46:30 hola qué tal Gallego muy buenas el Eibar que busca dar continuidad a los dos últimos buenos resultados tiene veintiún convocados los veintiún disponibles mañana los descartes recupera Mendilibar a Orellana hay Pedro Bigas pero siguen lesionados Pedro León ir Jordi calavera hay por su parte el Leganés que ya con lucidez urgencias como colista solamente un punto no sabe lo que es ganar Ipurua ya ha confirmado el técnico del conjunto pepineros que mañana jugará como portero Cuéllar tiene tres bajas la de Ezequiel Muñoz Recio Joan Verdú que se unen a las ya conocidas de si manos que hijos Serna ahí

Voz 0919 47:01 baloncesto en directo semifinal de la Supercopa Baskonia Barça como estaba cojo

Voz 8 47:06 abierto dos sus tres treinta y nueve para llegar a la conclusión del partido el Barça jugó tiró parcela sesenta y nueve Baskonia setenta

Voz 0919 47:13 tres en la segunda división está este año que parece la primera pelea por todo lo alto por el arcén soy por la permanencia que destacamos de la jornada Paco Hernández hola