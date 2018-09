Hora 25 (21/09/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

viernes en Hora veinticinco el último viernes del verano en el que vamos a hablar de setas en nuestro espacio de gastronomía y charlaremos con la ilustradora Paula Bonet de su trabajo de mujeres y de las mujeres que pierden hijos porque acaba de publicar un libro que tiene este título que lo explica de esta manera tan dura roedores cuerpo de embarazada sin embrión lo haremos después de repasar lo más destacado de la información hasta ahora Esther Bazán buenas oportunidades noches empezamos con unas declaraciones del presidente del Consejo Europeo sobre la cumbre de ayer en Salzburgo en las que habla de la postura de Theresa May en un comunicado Donald Tusk dice que la postura del Reino Unido antes y durante la reunión fue sorprendentemente dura de hecho inflexible aunque añade que está convencido de que un compromiso bueno para todos aún es posible la primera ministra británica en un mensaje de esta tarde ha pedido respeto para el Reino Unido y ha instado a la Unión a presentar nuevas propuestas la Fiscalía se opone a que el Supremo investiga Pablo Casado por el manoseo era que no existen indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal y solicita el archivo de la exposición razonada que envió la juez del caso máster a partir de las diez con Sastre en la crónica política explicaremos cómo hemos llegado hasta aquí detallaremos los argumentos del fiscal y cómo lo han recibido en el Partido Popular el Gobierno pidió un informe al Consejo de Estado sobre la reducción de los aforamientos en caer le encarga la propuesta de reforma de los artículos setenta y uno tres y ciento dos uno de la Constitución la ministra portavoz ha insistido en que se trata de que el aforamiento deje de ser un privilegio pero los ha delimitado Isabel

Voz 3 01:38 la de este gobierno decide tiene la voluntad de restringir los aforamientos está refiriendo a los aforamientos en todo el momento de los ministros y ministras de diputados y senadores es importante que lo trae mantenga su unidad y además está precisamente concedida en la Constitución por procedimiento agravado el actual

Voz 0194 01:59 nos vuelve a buscar un puerto para desembarcar a once personas rescatadas en aguas del Mediterráneo son diez hombres y un menor no acompañado Médicos Sin Fronteras quiere ir a Italia pero su ministro del Interior mantiene su misma política Roma Joan Solés

Voz 0194 02:52 Médicos Sin Fronteras ha denunciado por cierto la situación de emergencia sanitaria en el campo de refugiados de Moria en la isla griega de Lesbos terrible lo que ha contado desata de la eventual en La Ventana Idoia Moreno es enfermera coordinadora de la clínica pediátrica está allí desde el mes de febrero hay nueve mil personas en Moria en un campo que fue creado para tres mil

Voz 4 03:08 son ya niños adolescentes pasado

Voz 0268 03:11 los que vienen muy traumatizados por las guerras en las que vienen escapando pero lo que hoy en día es está siendo intentar suicidarse son las condiciones de vida en cualquier memoria porque tenemos actualmente gente que lleva más de dos años y medio en estas condiciones de vida simplemente para que hizo una idea la semana pasada tuve conserva la muñeca yo misma a un menor no acompañado dieciséis años a una chica de diecisiete años que junto con su madre hasta intentado cortar

Voz 0268 03:38 visiones debido en las que están viviendo more

Voz 0194 03:41 las radios y televisiones comerciales han expresado su mal estar y disconformidad con las enmiendas propuestas a la ley de propiedad intelectual que se están tramitando en el Congreso consideran que los cambios que se proponen al actual modelo provocarán que las entidades de gestión tenga una posición dominante frente a los usuarios nos lo cuenta Pablo Morán la Asociación Española de radio

Voz 1667 03:57 difusión comercial y la Unión de Televisiones Comerciales en abierto han criticado en un comunicado lo que se pretende hacer a través de estas enmiendas consideran que en lugar de para perfeccionar técnicamente la transposición de una directiva europea ya realizada en abril que estas enmiendas están utilizando para volver a los tiempos de los abusos de posición dominante de las entidades de gestión sobre lo de las multinacionales discográficas y editoriales las enmiendas presentadas alteran los criterios fijados para las tarifas generales que aprueban las entidades de gestión modifican la actual composición del organismo regulador que se encarga de decidir en caso de conflicto y Lozan de tal manera que este organismo pierde su capacidad de garantizar unas tarifas que eviten los abusos cometidos en el pasado por esas entidades de gestión comportamiento que ya fue sancionado por las autoridades de competencia y por el Tribunal Supremo las radios y televisiones comerciales critican que se modifique de manera tan sustancial

Voz 2 04:48 el modelo para favorecer a las entidades de gestión en contra de todos los usuarios

Ángels Barceló

Voz 2 06:20 Ángels Barceló

Voz 0194 06:43 sensibilidad crudeza dolor y desgarro y asuntos de los que no se habla temas tabú que se guardan tan dentro que uno no termina nunca de enfrentarse a ellos que hay que ser valiente para sacarlos para contarlos Paula Bonet lo ha hecho la pintora e ilustradora y escritor acaba de publicar roedores cuerpo de embarazadas sin embrión un relato de sus dos embarazos frustrados que es tan necesario como doloroso Paula Bonet muy buenas noches buenas noches digo tan necesario como doloroso porque también lo es para era el lector para ti que lo has escrito ha sido muy duro plasmarlos escribirlo

Voz 10 07:20 para mí ha sido duro pero está mal está siendo más duro hablarlo con haber una vez hecho de hecho siempre digo que es de lo último que me apetece hablar ahora mismo pero pero que siento que tengo que hacerlo no pero un compromiso con con el contexto y sobre todo con con

Voz 1973 07:36 las de mi género pero dices que es difícil

Voz 0194 07:38 hablarlo o es más duro hablar lo que escribirlo pero al final vas a hablar lo mismo que has escrito porque es más fácil escribirlo

Voz 1973 07:46 es más fácil escribirlo porque las culturas una tarea solitaria y es una tarea en la que no interfieren ningún ruido nada en la que el tiempo se dilata y en la que puedes tomar muchas decisiones y cuando éstos hablando y es como mira ahora me viene a la cabeza es como una acuarela La Mancha que deja sobre el va pero era sobre el papel ahí esta sí esa es muy importante eso es muy difícil deshacer lo de lo hecho no decir lo dicho para mí y roedores cupo de embarazadas en embrión es un texto en el que es que se necesitaba pulir mucho que se necesitaba despojar

Voz 10 08:23 de cualquier ornamento yo fuera muy duro muy crudo

Voz 1973 08:26 y que tuvieran muchos silencios y que de hechos explicará más en lo que no se cuenta que que en lo que se que no

Voz 0194 08:31 es escribe Pablo porque necesitamos escribieron diario de esos días por qué necesitabas volcar explicar lo que estaba sucediendo lo que estaba sucediendo

Voz 1973 08:39 porque no tenía la experiencia porque no tenían ni la experiencia literaria para mí es muy importante que mis lecturas me acompañen no en mis momentos vitales si hace unos años ya me di cuenta que que mi formación emocional e intelectual y la de todas las mujeres la de todos los hombres partía de la extrema masculina de las mujeres parece que no no es que no se nos haya dejado nombrar Nos llevo mucho tiempo buscando referentes femeninos y buscando leer sobre lo que no ha leído eh partir de la experiencia de otras mujeres que antes que yo vivieron lo mismo que yo estoy viviendo oí que llegaron ya unas conclusiones no de las que a mí me gustaría poder partir

Voz 0194 09:20 a mí me has hecho plantearme alguno me da pereza nunca Paula que que los abortos a un aborto espontáneo fueron tabú yo nunca me había planteado esto así yo pensaba que la gente hablaba abiertamente de esto pero tú dices que no

Voz 1973 09:32 no no de hecho yo me he atrevido a hablar de esto porque lo vivido dos veces en un año de de hecho la primera vez partícipe de este silencio colectivo no se me permitió vivir un duelo y además se me culpo bueno me culpe yo a mí misma el contexto me culpó de lo que ha de lo que había sucedido

Voz 0194 09:52 pero déjame que te vea una pregunta no se habla de ello porque te culpas a ti mismo o por el miedo a lo que lideran los demás yo creo que es un que es bastante confuso

Voz 1973 10:01 eso que por un lado te culpas

Voz 0194 10:05 misma por otro lado como mucho

Voz 1973 10:07 leer por más coherente que intentas ver por más estable que intentes mostrar te sientes que tienes una tara Janine bueno el ser humano es un ser contaras no ese ser tarado pero también es un ser que intenta disimular todas estas paras no a todas estas personas que que no abrazan a sus miserias si creen que abraza a sus defectos y que son muestran cómo

Voz 0194 10:31 la sospecha de los perfecto Paula se impreso sospecha de los perfectos de los que no se manchan

Voz 1973 10:36 quería ir

Voz 0194 10:38 bueno entonces por eso decías tú que tenía que tenías que realizarlo

Voz 1973 10:42 sí tenía claro que verbalizar lo porque en el la segunda vez que me sucedió me di cuenta de que lo estaba viviendo mucho mejor porque ya tenía la experiencia que había una serie de hechos por los que tenían que pasar todas las cuestiones médicas pero había otros hechos que si yo decidía no vivirlos del mismo modo no tenían porque vivirlos de ese modo yo no era el silencio y otro de la culpa entonces lo quise nombrar fue entonces cuando me di cuenta que era tan importante nombrarlo

Voz 0194 11:12 sí pero dime dime una cosa contestó me lo que tú quieras te Paula pregunto algo que tú no me quieres contestar me lo dices y hasta eh en tu primer aborto espontáneo en en qué momento sientes que tu tienes esas responsabilidades en qué momento piensas yo soy la culpable de esto desde el principio

Voz 1973 11:28 sí sí claro a las mujeres nacemos el primero o el segundo regalo que nos hacen es un muñeco es es si eso nos hacen madres las primeras preguntas que nos hacen son cuando seremos madres y cuántos hijos queremos tener la pregunta está mal planteada la pregunta tendría que ser si quiere ser madre ah yo yo creo que muchas mujeres son madres porque el contexto el les lleva a ser madres no es como que los hombres son los productores y nosotros somos la reproductoras hay ya un que tú te rebeldes contra esto y le ha Si levanta el puño oí teorice es en voz alta hay una parte de tipo que que esto lo tiene grabado a fuego entonces hay una parte inconsciente que se culpa que que te que te red te devuelve tu reflejo con esta tara no

Voz 0194 12:23 no fue una podido ser madre IVIMA una cosa tú crees que lo has Parejo no la tiene se pero en otros casos vamos a generalizar tú crees que la otra parte es decir el hombre tú crees que siente esta responsabilidad que sin que la mujer porque al fin y al cabo un aborto espontáneos

Voz 1973 12:40 el lema de los dos au un fracaso de los nos abrió no puedo hablar por un hombre porque no soy hombre yo no tengo esa experiencia pero lo que sí que puedo decir es que incluso el protocolo médico

Voz 0194 12:51 culpa a la mujer hasta que no se uso hasta

Voz 1973 12:54 no hasta que no sufres un aborto tres abortos hasta que no te sucede esto tres veces el foco no no se desplaza de te y se dirige a los

Voz 0194 13:05 hombre

Voz 1973 13:06 porque no lo sé no soy médico pero el protocolo

Voz 0194 13:11 permaneciese el protocolo porque porque llega a esta conclusión

Voz 1973 13:14 porque lo pregunto porque porque en el en el primer aborto ya que los respuestas y no me las dan me dicen que es muy habitual en el segundo aborto las a pedir y me dicen que tampoco me las van a dar porque es muy habitual y que hasta que no me suceda una tercera vez no empezaremos a ver qué pasa cuál es el problema

Voz 0194 13:30 claro crees que el libro podría de alguna manera reconfortar

Voz 11 13:35 bueno pueden encontrar ayuda o no

Voz 0194 13:38 museo cariño otras mujeres que estén que hayan pasado por la misma situación que tú y yo

Voz 1973 13:43 que lo que está sucediendo con el libro que además hace muy poco tiempo que ha salido al mercado ya estamos recibiendo muchas mucho feed back de sobretodo de muchas mujeres es lo que está sucediendo con él es que que sí que estamos sintiendo que no estamos tan solas y que podemos dejar de construir una vida paralela en las tinieblas que podemos verbalizar aquello que sucede a nuestros cuerpos no porque el volviendo a aquello que decíamos no de de que nuestra experiencia emocional e intelectual es masculina es así porque el discurso lo narran ellos no nosotros aparecemos como habitualmente aparecemos como la accesorio como lo secundario no aparecemos cuando el personaje principal necesita que lo amén necesita que lo cuide necesita enamorarse necesita que lo amante entonces nosotros no formamos parte de este discurso público nosotras y lo que yo yo creo que estamos despertando en masa y esto se vio el último ocho M yo creo que ha llegado el momento en el que las mujeres queremos contar nuestra historia queremos que no nuestra intimidad forme parte de ese discurso público queremos que lo femenino también sea uno

Voz 0194 14:55 Bernal decía es una cosa yo reflexionado también mucho sobre el último ocho m porque bueno estuvimos ahí todas no piensas que que que marcó de alguna manera el sentir de que no estamos solas es decir que habitualmente las mujeres tenemos tendencia a pensar no es que lo que nos pasa nos pasa a nosotras solas no le pasa a nadie más tú crees que estamos ya en el camino de pensar que no es así que lo que nos pasa aún a una individualmente les pasa

Voz 1973 15:22 las yo creo que sí de hecho también resuena mucho esta palabra no sonoridad claro yo quiero que gracias a la solidaridad en las mujeres Nos estamos viviendo hablar y seguramente yo hace un tiempo no me habría atrevido pero ahora siendo tengo un cojín gigantesco miel alrededor que me que me apoya no siento que hay muchas más voces hay muchas más cabezas pensando como yo pienso sé que todas sabemos que tenemos razón no hay cuando sabes que tienes la

Voz 0194 15:54 hacen de tu lado es muy difícil desfallecer Pablo dices una cosa que incluso naciendo en en en el año ochenta que es muy joven a mirar para fijar los patrones machistas han formado parte de tu vida de tu entorno de educación cuando te das cuenta de que eso puede cambiar porque yo soy del sesenta sí que pienso bueno a mí me tocaba esto porque era otra época no pero en los ochenta es todavía hay patrones así tú en qué momento te das cuenta lo diagnostica y piensas que además se puede cambiar

Voz 1973 16:22 yo me doy cuenta cuando mi trabajo empieza a ser reconocido públicamente yo empiezo a asistir a mesas redondas Si y empezó a hacer entrevistas veo que no se trata de la misma manera que se trata a mis compañeros hombre eso veo que conmigo se usa mucho el paternalismo qué conmigo por el hecho de ser mujer es que se permite opinar sobre mi físico es el permite tocarme de un modo concreto y es entonces cuando me doy cuenta que esa igualdad de género en la que yo decir confiaba no real y es entonces cuando busco y y buscó mujeres escritoras hay artistas que que busca su experiencia para ver cómo ellas encajaron en un mundo hecho a la medida del hombre y eso que esto fue maravilloso porque claro buscaba esto pero me encontré con su obra que es mucho más imprecisa

Voz 0194 17:18 dice y ese machismo que están tu entorno en el entorno de todas eh cómo reacciona ante la sinceridad de tu propuesta osea cuando tú hablas de algo que hasta ahora ha sido tabú es que ha sido tabú como reacciona es entorno yo no sé cómo reacciona tu familia no sé si pueden decirte porque cuenta Sesto

Voz 1973 17:39 bueno a mi familia ha ido viviendo el proceso de cerca entonces cada vez sea sorprendido menos pero pero sí supongo que también en el fax también les ha costado gestionarlo de alguna manera el entorno yo

Voz 0194 17:58 yo soy optimista soy optimista a muy largo plazo también en decirlo

Voz 1973 18:03 pero pero hay muchos hombres y muchas mujeres porque el machismo lo llevamos todos y todas dentro que que nos estamos despertando oí me parece maravilloso que muchos hombres verbal y Zen y que que que no quieren dar voz y ellos quieren escuchar ya que ellos no pueden hablar por nosotras porque no tienen no tienen esta experiencia no escucha esto Paula

Voz 12 18:33 ah sí

Voz 0194 18:35 el Werder Bremen dos darnos te gusta trabajar en equipo que experiencia te llevas de esto me encanta trabajar en equipo porque mi trabajo

Voz 1973 18:48 solitario y sobre todo me encanta trabajar con gente a la que admiro con gente que entiende su proyecto del mismo modo dormido no que no se deja arrastrar por las modas que no repite patrones que Froome que funcionan que es crítico consigo mismo y bueno con con Ramón Díez con con The New Raemon publicamos un libro hace poco más de un año también mira también he publicado territorial con Aitor Saraiva que es otro aunque admiro muchísimo por el olvido se llama por el olvido y me me crecer y luego también me interesa mucho porque normalmente trabajo con personas que se dedican a una disciplina artística diferente a la mía y me parece muy interesante poder meterme en en en un lugar que me están ajeno no enriquecedor clase ver cómo serán esos procesos

Voz 0194 19:43 lo que yo no usted no sabía cómo hacerlo al principio ya casi estamos terminando yo no sé cómo te gusta que te presenten como pintora como escritora como ilustradora como feminista no sé cómo quieres como te gusta que te presente

Voz 10 19:56 a ver yo me formaban

Voz 1973 19:58 en la pintura pero tanto la pintura como la palabra las consideró herramientas comunicativas entonces es es bueno pues llama nueve como quiero prefiero pintora pero pero entiendo que me llame es dibujante también que me llame la escritura me da mucho respeto porque no me considero escritora uso la palabra pero hasta que ha llegado roedores la Eu sado siempre apoyada por la imagen

Voz 0194 20:25 la última pregunta y me contesta es lo que quieras no te quedas en silencio te apetece tener un hijo

Voz 10 20:34 esto es lo que lo que ha sucedido y creo que es muy muy

Voz 1973 20:40 beneficioso para mí seguramente habrá muchas mujeres porque finalmente Nos hemos hecho la pregunta que nos teníamos que haber hecho al principios quiere ser madre

Voz 0194 20:50 Paula Bonet roedores cuerpo de embarazada sin embrión de Random House muchísimas gracias gracias a ti no te acompaña mucho en los últimos tiempos muchas gracias a un beso un beso

en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels

Voz 20 22:21 cielo ético metió la cogestión cántico mediante un cántico metió la Ecoembes cada vez Tico humedad en hecho céltico me han dicho que dice pero que antes qué intima estudia para ser empataban como espió para siempre es que cuando la las nuestra paradero Sierra serena con buen pie

Voz 0194 22:55 la cosa puede que no pero que la lluvia viene bien para la temporada de setas eso se sabe y aunque no haya unos hayamos quejado y con las tormentas que aún quedan por llegar este año será un buen año setenta y nunca lo han hecho yo les recomiendo que seleccionen un buen calzado cojan una cesta el utensilio adecuado y hablaremos de ello dediquen unas horas de este otoño que viene a salir al campo a por setas Carlos Cano responsable de la sección Gastro en la Cadena Ser muy buenas noches hola buenas es experto en setas

Voz 0335 23:21 lo suficiente como para saber que se muy poco

Voz 0194 23:24 para ello se pueden comer velas en eso

Voz 0335 23:26 también a ver yo no me atrevería ir solo al monte porque estoy casi seguro de que volvería intoxicado pero si me encantan las setas en mi madre horas compraba inició las disfrutaban Montón ahora que soy el que la cocina pues también las compró a menudo me parece sobre todo un mundo fascinante desde sabor de olor de texturas las texturas de de las setas son una pasada de cultivo las compró todo el año oí cuando la hay sobretodo en otoño no que se encuentra más fácilmente en el mercado pues sobre todo los níscalos o Roussillon muy pleitos en Cataluña exacto pues también las tropelías la muerte mi pasión de todas maneras no se puede comparar con la pasión de una cocinera y ex diputada del PP a la que entrevisté hace unos días se llama María Luisa Banzo hizo restaurante Se llama la cocina de María Luisa

Voz 21 24:14 a mí me gustan muchísimo mira cuando me las traen además es que las Smith es que las una canasta de setas recién traída es uno los tan peculiar tan diferente a todo tanda tan agradable porque huele huele a monte huele a supo vuele eh los Nica los y los han cogido a las de los brazos huelen a Brezo huelen a tomillo es es algo muy muy muy especial

Voz 0335 24:42 bueno lo suyo es verdaderamente eso es verdad

Voz 0194 24:44 qué dice huelen a un sexto de setas recién cogidas huele eso a Montes totalmente es huele a quien quiera disfrutar de las setas

Voz 0335 24:52 en Madrid casi en cualquier momento del año yo les recomiendo que vaya a su restaurante en la cocina de María Luisa pero cuidado ojo con criticarla setas en su presencia

Voz 21 25:01 Eduardo el año pasado en plena temporada de setas vinieron cuatro matrimonios que cenamos María Luisa digo me habían traído los de exposición una señora me dice a los esos corcho huyan esos comentarios como que no entonces fui a la cocina les prepare una bandeja ancha en Le dije al maitre lleve sólo a la mesa diez y él me dijo que no quieren digo lleves el lo dice tiene una cabeza digo mi padre que era aragonés entonces es los llevan ir claro la señora vino la cocina claro ella vio la cara yo no pudo disimular mi cara no porque me dicen ese comentario ese comentario no me gusta de ningún alimento pero de algo que yo estoy recomendando me dijo María Luisa esto es una locura perdóneme será aquello no lo sea hacer digo se era eso

Voz 22 25:49 la les lleva la contraria María Luisa Montero es verdad

Voz 0194 25:51 lo que dice seguramente la persona que no quería Niscalo era porque no lo sabía hacer exacto alguna vez ha sido todo el campo de todas formas alguna vez acompañado siempre

Voz 0335 26:00 sí acompañado puedo garantizar que las setas que uno mismo ha descubierto recogido limpiado y cocinado saben muchísimo mejor que las que te puedes comprar en un bote de oferta de supermercado no hay color sí recomiendo muy mucho ir con alguien que sepa o al menos haberse documentado antes muy bien

Voz 0194 26:17 venga pues te pido como cada semana que hagas los honores desde Radio sorianos acompaña Yolanda Santos quiénes Yolanda

Voz 0335 26:22 pues mira es una de las responsables de una empresa de turismo activo llamado

Voz 0194 26:25 Biosfera Soria que entre otras actividades organizadas

Voz 0335 26:28 putas micológicas por el bosque en algunos casos incluso bautizos micológicos fue que gente que no tienen idea bucea fundado para para aprender no sólo era pastor así que lo de dar paseos por el campo está como en el ADN de la Familia pero ella se centra mucho más en la divulgación algo que va más allá de identificar setas venenosas y de hecho es una actividad interesante a muchos niveles porque es divertida es interesante desde el punto de vista intelectual hace que te muevas has un poco de ejercicio pero también tienen una interesante repercusión socioeconómica porque sirve para combatir la despoblación en una provincia como Soria para que no haya incendios

Voz 0194 27:04 en Soriano incendios Yolanda Santos buenas noches hoy a buenas

Voz 23 27:08 noches Ángels ya hay setas este año pues unas poquitas y de los más avisados buscadores ya saben donde han caído buenas tormentas este verano Isabel dónde empezar a coger en zonas un poco más húmedas pero para los expertos es todavía hay que esperar un poquito

Voz 0194 27:24 claro es de a pie va a ser un buen año seguro

Voz 23 27:26 estamos bien estoy convencidísimo porque llovió en primavera a primeros de verano también ahora

Voz 0194 27:32 una tormenta que está cayendo fantástica

Voz 23 27:34 si la meteorología dice que vamos a tener un otoño un poquito más lluvioso de la media así que fantástico esperamos esas

Voz 22 27:41 mías con impaciencia la llegó

Voz 0194 27:43 existen estas rutas micológicas de las que hablaba Carlos

Voz 23 27:46 pues son unas jornadas fantásticas en las que disfrutamos en grupo que además es para todo el mundo para familias para niños para jóvenes para todo el mundo de una mañana de campo de de poner de verdad ese olor que decíais de la seta de la tierra en nuestra es manos en recogerlas en ese momento lo que hacemos es dedicar una mañana entera aprender ah cómo distinguir las distintas especies de setas porque hay tantísimas que son mundo que a principio pues pues incluso da un poco de miedo a veces porque claro pues hay setas que que te pueden matar directamente y entonces hay tantas que que al principio pues como actor a un poco y entonces nosotras lo que hacemos es primero una pequeñita charla y luego ya salimos al campo con guías micológicos especializados aprende los en el mismo campo a utilizar las claves esas guías de campo que tenemos en casa que nos hemos comprado alguna vez pero que a lo mejor no sabemos usarlas muy bien ya entonces al final de la mañana pues nos vamos a aprender cómo unas diez doce setas comestibles que son fáciles de identificar y que vamos a poder nosotros después buscarlas pero nosotros mismos también las claves para aprender nosotras muchas más cuando vayamos

Voz 0194 28:56 pueblos por el campo y qué es lo que más sorprende a la gente que hace estar rutas

Voz 23 29:01 hoy pues sobre todo la variedad yo creo que que haya tantísimas especies no la de variedad de colores

Voz 0194 29:07 no todas son buenos es claro huy eso sobre todo

Voz 23 29:10 porque lo primero cuando salimos al campo es las primeras frases son estas cometa cómo estás

Voz 22 29:15 no está sería yo este sería preguntando todo el rato

Voz 23 29:19 sí claro sorprende que es que muchísima setas no se comen unas porque son tóxicas pero muchas otras porque no tienen interés gastronómico no sabe nada

Voz 24 29:27 nada o sabe mal o amarga no

Voz 23 29:31 son picantes entonces pues cada vez es como que frustran poquito al principio

Voz 1973 29:35 yo porque dices bueno pues tantas citas que hay aquí

Voz 23 29:37 me las puedo comer pero bueno luego poco a poco ya vamos cambiando el ritmo y lo vamos viendo de la manera más despacito más tranquila Si ya vamos aprendiendo las que sí se puede comer porque dice que

Voz 0194 29:48 los hongos son el Internet Del Bosque ahí es que esos María

Voz 23 29:51 Ellos que es una de las de los objetivos que nosotras tenemos en la empresa es que

Voz 0194 29:57 ahora es nosotras por todo mujeres hiciésemos todo chicas hacerse valer

Voz 23 30:00 para ese proyecto nos juntamos cuatro amiguetes hace ya diez años a montar esta locura de empresa hay ahí seguimos eh en el oprime una de las cosas que el objetivo que tenemos siempre con nuestras actividades es que la gente en valores de verdad el pues el paisaje o o lo que estamos enseñando ese día las en este caso las setas son los animales que sea entonces claro uno de los principales valores que tienen los hongos es que que cuidan el bosque y una de las cosas qué hacen aparte de cuidar algunos árboles que micorriza por ejemplo los níscalos con los pinos se ayudan mutuamente pues es que les sirven de vía de comunicación los árboles que no viven solos sino que viven en comunidad pues se hablan como nosotros con los vecinos se cuentan cosas entonces muchas de esas cosas en la cuenta serás cuentan a través de la de esa red de hongos que hay por debajo que sus reza Internet esas cosas las contamos pues porque llama la atención y sobre todo pues para inculcar un poquito el hecho de que todo aunque veas una seta que no es comestible no las noches no le pegas una patada o no el arranque es sin hora conoces pues deja la porque es tiene su función que es interesantísima

Voz 0194 31:06 ha dicho lo de lo de arrancar importante también como como coger las no

Voz 23 31:10 sí bueno ellas seguro que eso ya lo sabe todo el mundo que hay que concede

Voz 22 31:14 esta y no te creas

Voz 23 31:18 es verdad que a veces pues vas por ahí por el campo ibais a gente con bolsas de plástico bueno pues hay que intentar evitar eso y hay que ir con cestas de mimbre para que puedan caer las esporas al suelo mientras estamos caminando y con un cochecito no es más es muy sencillitas si las setas si las conocemos y sabemos que setas con pues lo que hay que hacer es cortar a ras de suelo Se corta etapa el trocito que se queda eh si es verdad

Voz 0194 31:43 a crecer en el mismo sitio si no no bueno

Voz 23 31:46 en el mismo sitio la misma zona así del mismo del mismo pie no no pero bueno pero al adicto salir porque lo somos son como como si fuera una tela de araña están debajo de de la tierra por ahí

Voz 0194 31:59 hoy las piñas haciendo su función principal que es

Voz 23 32:01 componer Tití cuando llega el otoño por ejemplo en este caso pues lo que piensan es en reproducirse sacan hacia afuera Froome pues como un paraguas normalmente esa seta pero saca muchas des mismo hongos salen muchas muchas así que en la misma zona podemos encontrar normalmente y eso lo saben los heteros cuando encuentras una pues hay que buscar cerquita alrededor porque porque puede haber muchas más

Voz 0194 32:25 hablas de las setas de una manera Yolanda que me está dando pena comerme las

Voz 23 32:28 ya es que te lo prometo en tocarla

Voz 0194 32:31 eso sea me me parece tan bonito lo que estás contando el Internet la comunicación como vuelven a salir que da hasta pena coger las lástima que ostentan buenas

Voz 23 32:39 pues ya es verdad pero tienen valor gastronómico espectacular pero también es bonito aprender pues eso todas las funciones que tienen claro lo chulas que son porque mira hemos visto que últimamente viene mucha más gente viene mucha gente con cara las de fotos en vez de con valores Stasi porque les gusta pues es aprender a identificar setas y hacerles fotos porque es que hay setas que son fantásticas para fotografiarse en súper bonitas

Voz 0194 33:05 me tendré que apuntar a una de estas rutas porque soy muy buena y Carlos deberíamos ser los dos porque no somos muy bueno se pero pero esto de las setas yo decía que me daba pena gusta mucho comerme las me encantan yo cuando llega a esta temporada al mercado empiezo a ver que ya han llegado las setas a buscarlas me parece una de las mejores temporadas ya cuando aparece la calabaza las castañas los Bonnie Atos las setas parece una temporada

Voz 0335 33:25 el otoño empieza este domingo se parecen a tiempo

Voz 0194 33:28 habrá gastronómica maravillosa preséntanos a al chef que sean Radio Valencia

Voz 0335 33:31 pues mira es Enrique Medina un cocinero maño de Cariñena así que presumiblemente tozudo pero que él lleva ya unos cuantos años en Valencia allí tiene un restaurante que se llama a Pizzi en honor al autor del primer secretario

Voz 0194 33:45 Enrique Sánchez

Voz 0335 33:46 enamorado de los productos de temporada al que por supuesto le gustan mucho las setas yo había coincidió con él en algún que otro congreso pero esta semana he ido a comer a su restaurante y he podido comprobar lo rico que cocina no tiene estrella Michelin pero podría tenerla ir por ejemplo prepara un pichón con castaña con brioso de foie con trompetas amarilla también conocidas como angulas de monte o con Camarón en Cataluña ese plato es el otoño y la relación calidad precio está muy bien

Voz 0194 34:12 Enrique Medina muy buenas noches o la buenas noches y no si te pasa como a Miquel otoños tu época favorita en la cocina

Voz 1973 34:18 pues es uno de temporadas fetiche la verdad junto con el invierno que

Voz 25 34:25 estaba trufa también si si hablamos setas pues si es un poco continuación no sé la verdad que sí que lo estamos siempre esperando con ansia así como he dicho antes Yolanda a los que no les gusta la seta y el monte no miramos el otoño tenemos empezamos ya en primavera ha

Voz 0194 34:40 hablar con nuestros heteros y con nuestros truferas

Voz 25 34:43 a ver cómo estás y está lloviendo sin está lloviendo tenemos un restaurante pero hacemos como los agricultores estamos mirando mirando al cielo

Voz 0194 34:50 hace cinco años cuando dices a nuestros sendero no está aquí la gente cuando tiene un restaurante tiene su propio iba a decir Diller su propia Diller venga a mí

Voz 25 35:01 sí además ahora que llevamos dos años de una sequía tan tan fuerte pues la verdad que estamos con las ganas de que empiece la temporada

Voz 0194 35:11 cuál es la que más te te gusta cocinar o que te da más posibilidades

Voz 25 35:17 ver en otoño una para mí una de las más versátiles es el el hongos boletus primero porque hay diferentes variedades in hizo unas funcionan mejor de una manera otras de otra dependiendo de su tamaño de su evolución pues también les podemos trabajar tanto en crudo como han cocinado como confitado de muchas maneras te permite pues eso jugar con muchas texturas sabores crudos calientes fríos da mucho

Voz 1973 35:41 jo pero bueno realmente setas

Voz 25 35:46 me gustan todas que sean de aquí sobre todo que sean frescas que estén cogidas con mucho cariño porque eso es fundamental sobre todo para quitarnos trabajo también a nosotros que no estén mal tratadas a acoger las al transportar las pues para nosotros es una de una maravilla una seta que pues al final no

Voz 0194 36:03 luce no y también para cocinar las hay que cuidarlas no porque no se pueden mojar no hay no hay que lavar las debajo del grifo es decir hay que mimar las hasta el último momento

Voz 25 36:12 bueno a ver hablando generalizando sí pero bueno hay alguna seta que sigue que lavarla por por su morfología luego hay setas que que aguantan mejor el agua como ejemplos ignoró for us de que ella como el nombre indica en pues es son setas de agua no entonces au las trompetillas hay que sí que hay que lavar las porque te puedes encontrar tierra adentro o alguna largo alguna cosa hay setas que sigue que la aristas que no las que tienen sobre todo Expo son tienen Expo son excusas no porque absorben mucha agua y luego cuando las cocinas puede

Voz 0194 36:46 pues no va bien pero hay algunas que sí bueno tienes sean carta tu capuchino de setas porque pregunto esto Carlos porque está pregunta ha sugerido tú

Voz 0335 36:57 sí porque se tiene aún no parece pues una preparación bastante interesante

Voz 25 37:01 sí es es que empezamos a nosotros llevamos como o ahora mismo once años con nuestro restaurante hay todos los otoños tenemos nuestras jornadas de setas que intercala ambos muchas veces con la caza porque van juntas Bugallo llegadas también el gusta todo lo que sea Silvestre ahí así es menos atrae mucho entonces el capuchino de setas es un uno de esos platos que empezamos a hacer hace mucho tiempo hay que los clientes cada año nos lo piden nos lo piden y es común intocable que en el menú de setas que estar el CES bueno a yo creo que a la semana que viene o la otra guía estaremos dentro de la temporada a tope

Voz 0194 37:42 ya lo vas ya lo vas a poner lo integrará en Mateo no te va a tocar otra

Voz 10 37:45 turismo rutas

Voz 0194 37:47 encontrar y para conocer las setas cocinar las comerlas estará aparte del mercado a comprar las que también es un placer con lo cual preséntanos al último invitó

Voz 0335 37:55 pues mira tenemos al teléfono a Xavi P tras que es un sabio del mundo de las setas al que yo conocí siendo un simple cliente de su puesto en el mercado de la Boqueria

Voz 0194 38:03 no en vano allí sigue todas las mañanas

Voz 0335 38:06 pero conviene saber que empezó todo empezó con con su padre con su abuelo que tenían un pequeño matadero de aves en Olesa de Montserrat y que en determinado momento aprovechando sus viajes a pueblos de la Cataluña interior como Berga convoca

Voz 0194 38:19 perdona se dieron cuenta de que había un hueco ahí

Voz 0335 38:21 el sector que había una oportunidad con el comercio de setas silvestres por hacer un símil surfero podríamos decir que en cuanto se dieron cuenta de de esto compraron una tabla hay poco después llegó la ola ávido ha habido un boom en los últimos años y ellos lo lo lo han sabido aprovechas lo han sabido aprovechar los los detrás son ya toda una referencia en el mundo de las setas silvestres de cultivo de Cataluña del resto de España y también del resto del mundo podríamos decir que son como el Higinio de de las setas no sea Higinio todo el mundo le compra de aves

Voz 0194 38:51 Serna de Caja Madrid pues Xavi Patras boca en la Boqueria setas ahí atrás muy buenas noches

Voz 26 38:57 buenas noches te pillamos cepillamos buscando

Voz 0194 38:59 detrás

Voz 26 39:01 sí pero he buscado por teléfono

Voz 22 39:04 a ver cuéntame eso como es cuéntame eso cómo es

Voz 26 39:07 a ver yo soy súper aficionado a las setas Cantón isla pero mi profesión charlas entonces si hubiese de vender solo qué es lo que yo encuentros estaría la ruina pues es por teléfono pues por los encontramos mucho más fácil muchos más kilos Alavés pero claro a veces también me toca a mí ir a recoger unas quedó con con gente de arriba quedamos a la mitad de Camilo cosas de éstas que hacemos de toda la vida

Voz 0194 39:35 va a ser esto un buen año de setas

Voz 26 39:38 eso quién se lo días se equivoca cien por cien porque John unos desde la experiencia que tiene en micólogos de sesenta años vale pero de toda la vida que que he visto facetas en mi casa hay si algo he aprendido es a no valorar las cosas por cómo van en ese momento que pudo decir que lo poco que llevamos de temporada ha sido un Empire un comienzo de temporada espectacular pero las siete es súper súper caprichosa todo lo que ha llovido hasta ahora sí si no lo sigue haciendo cada cada cuatro cinco días ahora por ejemplo mañana y pasado mañana te pega viento en toda España y todo lo que haya llovido a Dios no te ha servido casi de nada entonces es siempre tan caprichosas que yo prefiero decir que ya te lo diré en enero no es si pasado mañana pensaba obstinada y les dije a esta gente que oscila que es buena a la gente todo el mundo viene mi tienda hay ahora hay muchas era este año hoja de señoras a momento has

Voz 0194 40:41 lo he visto fotografías de amigos míos en la sardana que han encontrado en pero en cantidad que se inicio de temporada a mí me ha sorprendido pero claro

Voz 26 40:49 he dicho ya es que ya finalizados la Florido potente

Voz 0194 40:52 claro claro por ejemplo no se ha hecho no Florida

Voz 26 40:55 un pueblo considerar en este momento porque ha pasado en este momento te puedo decir que en la Cerdanya ha hecho un aflorar histórica y rollón si va a encontrarás pero el boom ya lo ha hecho entonces ahora estamos esperando un segundo boom sí lo hace de momento se ha encontrado pero ha hecho un boom espectacular

Voz 0194 41:18 Xavi en la en la parada de la Boqueria haces mucha pedagogía tienes que explicar muchas cosas en la gente ese planta ahí delante y te pregunta y quiere saber y no conoce

Voz 26 41:26 va sí sí porque mucha gente viene a océanos no tiene setas como que esto que es setas hombre yo las setas les llamó las setas que setas persona riñones que hoy no hay a bordo del otro día hombre pero cumple otra cosa que todo esto no sé cómo se hace lo sabes cómo se hace dice detuvo y cómo lo haces Zurro Bellón aburrió otro y pero ha pues mira a lo mismo y le va a gustar más claro no no no no me engañan no me engaña que si es muy buena será acaban llevándose acaban llevando a lo mejor un buen como llevamos aquí un ver si pasea te volver sería ya no es nada

Voz 22 42:07 volvemos a comprar de esto no

Voz 0194 42:09 la buena de setas salvaje Xavi que se quiten las de cultivo o o también están muy bien

Voz 26 42:14 no error yo pienso que sí champiñón sólo los cogiera Most una vez al año o que todos los cogí éramos una vez al año súper localizado en una zona en concreto de no sé dónde editado valdrían cincuenta euros el kilo pero como que es una cosa de acostumbrado súper fácil de cultivar no le tenemos el respeto que le ha que tener porque porque para nosotros no es exclusiva sólo es buena como que no es como que no es exclusiva no le tenemos tanto respeto pero es como una patata no no cantó al medio kilo no hay el respeto que si volviese a veces docientos iba elige cientos y un plato de bravas volviese treinta euros no comería un plato de bravos cada semana pero una vez al año iríamos a de padre envía además pagaríamos treinta euros por un plato de bravas claro que sí

Voz 0194 43:03 claro Ikeda alguna seta por descubrir descubres cada año setas nuevas hoy ya no quedan setas por descubrir

Voz 26 43:08 es una pasada muchísimas cosas por descubrir hay muchas setas que son desconocidas vale que que mucha gente sigue cuando va a la montaña las coge pero comercialmente lo tienen sentido o nadie las ha puesto de moda o cosas así en robar J ya como setas que luego no tiene en venta porque son inciertas que hay muy irregularmente vale los reguladores no pueden contar con ellas restaurante una seta que abrió un par de veces Nole hará caso esta mañana tendremos no ya está

Voz 0194 43:41 claro claro

Voz 26 43:44 nada con esto y es difícil a veces esta semana

Voz 0335 43:46 ha hablado varias veces con Xavi para preparar este esta sección no ha habido una pregunta que cuando se ha hecho y bueno me ha hecho gracia su respuesta Xavi si se extinguirá en todas las setas del mundo menos una con cuál te quedarías

Voz 26 44:02 a Kings Cataluña figuras de la mayor gen la mayor parte de la gente te contestaría rojo

Voz 0194 44:07 arroba yo

Voz 26 44:10 comía la mayor gente se centraría en lo que llamamos aquí es el otra vez estamos al hongo

Voz 0194 44:18 no sé si sí sí

Voz 26 44:21 a mí particularmente les saldría si quedarme con la Gianella negras web fe pero seguramente te diría arcén porque el G tiene tantas posibilidades para eso que es un sabor baje es como como un soborno de hablar de la vía el sabor potente porque pude sacar obtienes un saco como sabor se puede congelar obtiene otro sabor se puede convertir en polvo tienes un potenciador natural

Voz 27 44:48 que pocos exige un mundo como esta

Voz 26 44:50 pues entonces es como el Cerro de las Setas por el soneto Le llaman el funky

Voz 0194 44:56 bueno sí exacto sí que sí

Voz 26 44:58 y es tan versa Adrienne hay tantas variedades de lo que nosotros llevamos doce hay tantas es una familia tan extensa área es todas como húngara que es diferente una textura diferente es brutal

Voz 0194 45:11 bueno yo era muy bien las ve las vende las vende muy bien Xavi muchísimas gracias

Voz 26 45:17 pero es un placer

Voz 0194 45:20 usted es que hemos hablado con Xavi con Yolanda Enrique los que las gracias

Voz 22 45:22 muchísimas gracias Yolanda Enrique muy buenas noches gracias a los tres me encanta de los tres la pasión con las que han hablado los tres de las secciones es decir que vamos la gente que habla del producto que conoce de esta manera es un auténtico gusto muchísimas gracias a los tres ya te Carlos hasta la semana que vistas buena que viene

