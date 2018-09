Hora 25 (21/09/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:18 en la actualidad ha llegado y cargada de preguntas las que no sugiere el rechazo de la Fiscalía investigar el máster de Pablo Casado en la Universidad Rey Juan Carlos preguntas que surgen al comparar su caso por ejemplo con el de las otras tres alumnas que en sus mismas circunstancias fueron imputadas por una juez preguntas que surgen porque ante la exposición razonada de la juez en el caso de Pablo Casado el fiscal ignora una serie de pruebas que en el caso de las compañeras de másters y son tomadas en cuenta compañeras que por ciento declararon que no hicieron más que matricularse a ese máster y sólo con esto ya las aprobaron preguntas que surgen porque la misma juez ha empezado a investigar a la ex ministra de Sanidad Carmen Montón a partir de una denuncia anónima Fórum máster similar al curso en domingo entrecomilla esto de curso Pablo Casado y preguntas que surgen porque mismo la Universidad Rey Juan Carlos ha archivado la investigación sobre la licenciatura de ADE de Pablo Casado no el máster en la licenciatura que también curso lo hace el mismo día además que clausura el Instituto de Derecho Público de Álvarez Conde y la UTE

Voz 1170 01:13 la pregunta casi de oficio no dónde

Voz 0194 01:16 están los trabajos de Pablo Casado el resto de políticos implicados en casos de máster eso de tesis los han mostrado el presidente del PP se puede ir de rositas sin haber ni declarado ni mostrado ni una prueba entenderán que tengamos más preguntas que respuestas Ángels Barceló pues sentados ya en la mesa de análisis para la tertulia de esta noche María Esperanza Sánchez buenas noches hola buenas noches Juan Carlos Jiménez buenas noches sí en nada vamos a estar también en condiciones de saludar a Ignasi Guardans venga vamos Fon la actualidad con bueno hay días en que esta actualidad te deja más preguntas que respuestas lo decíamos ahora hay unos de esos días vamos a ver si somos capaces de responder a lo largo de esta noche la Fiscalía ha rechazado que el Supremo investiga Pablo Pablo Casado a pesar de que sus tres compañeras de máster fueron imputadas por una juez la misma juez por cierto que ha empezado a investigar al ex ministra Carmen Montón por un máster muy similar al que hizo Casado viernes de preguntas como les decíamos y a partir de ahora nos ponemos a buscar las respuestas

Voz 6 02:24 la verdad se abren camino cuando dos siempre lo he dicho en el Parlamento en los medios de comunicación en la calle cuando me han preguntado conforme iba pasando el tiempo las dudas sobre la honorabilidad del presidente Casado se iban despejando todo lo contrario que en otros casos de la política española que estamos conociendo día tras día In nada hay de qué preocuparse si se tiene la verdad a tu lado y eso es lo que ha ocurrido siempre en este caso

Voz 0194 02:49 pues euforia en la sede del Partido Popular como escuchan en la voz de su secretario general declaración de manual en el Gobierno como buenas noches Sastre Rochus Barceló la portavoz del Ejecutivo Isabel Celaá

Voz 7 02:59 en todo momento este Gobierno ha afirmado que no da instrucciones a la Fiscalía y que naturalmente la Fiscalía es un poder autónomo

Voz 0194 03:09 según avanzaba la mañana el Gobierno y la oposición recibían hice posesión Avan sobre las novedades jurídicas o de la universidad que lo largo del día de hoy han sido vaya Iker todas las de hoy animaba el el discurso del PP empezando por la oposición de la Fiscalía respecto a Pablo Casado rechaza que el Supremo lo investigue por prevaricación por cohecho impropio Alberto Pozas nos va ayudar esta noche a entender todos los movimientos que se han producido Alberto buenas noches buenas noches primero porque la fiscalía no quiere que se juzgue a Casado pues la Fiscalía

Voz 8 03:37 las que se ha despachado en estas ocho páginas de escrito presentado ante el Tribunal Supremo dicen que todo lo que dice la la jueza que investiga el caso master en su exposición razonada sobre Casado sobre cómo le regalaron dice ella

Voz 0055 03:49 ese es bueno pues son suposiciones conjeturas sospechas que no tienen ni datos ni pruebas para la Fiscalía de cara Tribuna Supremo no hay ninguna prueba de que Pablo Casado de que el presidente del Partido Popular pertenecía a ningún grupo vip de alumnos un grupo de alumnos que según la jueza iba allí de forma presencial de vez en cuando así se consiga sacar tantos Natura como es pues también el máster la Fiscalía incluso dice que que la exposición razonada de la juez Pablo Casado no cumple los estándares mínimos del Tribunal Supremo que están reflejados en bastantes sentencias dice también que incluso bueno pues que no hay ni delito de prevaricación en la actuación de de de Pablo Casado en el delito de prevaricación que sería bueno pues un poco la parte en la que estaría con chavales con Álvarez Conde con sábado con todos esos alumnos también que se sacarían el máster sin hacer absolutamente nada y que tampoco dice hay un delito de cohecho impropio

Voz 0194 04:38 paremos un momento para para aclare este punto que me parece importante la Fiscalía no ve delitos en casado o cree que si hay delitos éstos han prescrito

Voz 0055 04:46 en el caso de la prevaricación cree que no existe de ninguna de las maneras en el caso del cohecho tiene truco porque es lo que dice es que ha prescrito lo que dice es que la investigación ha arrancado demasiado tarde como para saber si el cohecho por sí solo podría haberse producido

Voz 1452 04:59 la frase textual abre un poquito la puerta

Voz 0055 05:02 a la duda por lo menos a la duda razonable porque era la frase textual dice que es algo que podría plantearse la Fiscalía la Fiscalía que no da puntada sin hilo dice en su escrito que es algo que podría plantearse que si hubiese cometido este delito de hecho es algo que después especificaba también la fiscal general del Estado María José Segarra

Voz 9 05:18 viendo eh la exposición en la medida en que transmite que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de cohecho ella misma expresaba que éste estaría prescrito por lo que no procederían tras investigar esos hechos

Voz 0055 05:28 Nos lo comparte la Fiscalía comparte tanto que podría existir ese delito esto es la parte que afecta que le podrían haber regalado el máster como también comparte que ha prescrito por tanto nos vamos a quedar sin saberlo

Voz 0194 05:38 bueno con esta decisión de la Fiscalía no surgen más

Voz 1071 05:41 porque hay otras alumnas tres alumnas que sí que están imputadas hicieron los máster junto a Casado en sus mismas condiciones de hecho en la SER les ofrecimos sus declaraciones ante la juez y una de ellas llegó a confesar ahora lo escucharán que el máster sólo habían

Voz 10 05:54 ha regalado dentro de usted durante todo este tiempo ha pensado que como premio a sus servicios le dieron un título

Voz 11 06:01 las que usted no había cursado ninguna asignatura

Voz 1071 06:07 en todo lo que trabaja a Enrique se refiere Álvarez Conde le compensaba que en vez de hacer el máster trabajara en otras cosas dijo una de estas tres alumnas interrogadas nada que ver con lo que sí que tenían que hacer el resto de alumnos que además admitieron en las declaraciones ante la juez que no le vieron el pelo al alumno Pablo Casado

Voz 11 06:25 el recuerda estaban Pablo Casado clase lo firman no recuerdo en absoluto señor Pablo Casado de las personas que yo recuerdo de clase ideológico de que alguna vez incluso hemos ibamos a después de clase íbamos a tomar algo o incluso al final de curso hicimos una cena yo lo recuerdo

Voz 4 06:42 lo que está en cambio las tres alumnas a las que pudo

Voz 1071 06:44 interrogar la juez de Plaza de Castilla a Casado no pudo porque está aforado admitieron que ellas no hicieron nada en el master

Voz 4 06:51 tiene matriculé

Voz 12 06:53 porque así lo público Álvarez Conde pero realmente no lo usted no hizo ningún trabajo ni ningún mérito académico para ser calificadas de aclarar sereno reflexiones no hizo un buen trabajo nada bueno siguió jugando cuando llamo para ser mis averiguaciones una de las cosas que pregunte si cabe la posibilidad de hacerlo desde desde Valencia profesor Álvarez Conde actuaba como coordinador Kwan dio la entregaba los trabajos el ser los hacia llegara a los profesor

Voz 0194 07:19 los correspondiente bueno pues exprés de volver a escuchar las declaraciones de estas alumnas Pozas la pregunta es obvia porque ellas sí están imputadas

Voz 0055 07:26 bueno pues en primer lugar porque han hecho algo que facilita bastante la imputación que reconocer las cosas ellas los acabamos de escuchar pues dolores Cancio Alida Mas también Álvaro Morente son alumnos del Máster que han reconoció abiertamente que se sacaron esa titulación y que aprobaron asignaturas sin ir por allí sin hacer trabajos en contra posición sobre todo con otros alumnos que sí han declarado y que por lo visto no estaban en ese supuesto Club VIP y que han dicho que a ellos nadie les dijo que pudiesen sacar una asignatura sin pasar por allí esto también evidencia sobre todo pues que hay que la jueza Carmen Rodríguez Medel del juzgado cincuenta y uno de Plaza Castilla está también bastante más convencido duda de la causa de que hay de que puede haber delito detrás de todo esto que la Fiscalía la Fiscalía ha dicho absolutamente nada y la jueza desde el primer momento está convencida de que los alumnos también tenían culpan todos

Voz 1071 08:12 pero ellas han reconocido que no hicieron

Voz 0194 08:14 nada porque porque han declarado claro claro claro eso es ha permitido por sí sí hombre claro claro porque es el Has aprendió a declarar en cambio en el caso de Pablo Casado como una declarado no podía reconocer nada porque tampoco ninguna ninguna autoridad judicial pregón dado que va a pasar con estas alumnas porque por los mismos hechos ella asista imputadas insisto en cambio la Fiscalía pide que no haya caso con Pablo Casado cuando parece que es un espejo

Voz 0055 08:36 pues este escrito de la Fiscalía ya ha tenido desde este periodo terremoto tener ya sube con Plaza de Castilla al otro lado del Paseo de la Castellana porque la jueza que investiga el caso máster caso master de Cristina Cifuentes y Álvarez Conde a la a la Universidad Rey Juan Carlos sin sin dejarlo por escrito ya ha enviado unos cuantos autos a la Fiscalía preguntando si cree sin relacionarlo con los supremo pero obviamente relacionado con la del Supremo si cree que hay que seguir investigando a varios de estos alumnos a cuatro alumnos alumnas y un alumno no lo cita en ese escrito no dice que a raíz de las declaraciones a raíz del escrito de la Fiscalía pero le pregunta la Fiscalía recordamos salgo vertical si arriba dicen a abajo hay que decidirá hay una cosa que se llama unidad de acción por tanto es de esperar que en el Tribunal Supremo no han visto delito en la actuación de Pablo Casado en Plaza de Castilla sería raro que si bien delito en otras alumnas hasta ahora la Fiscalía no se ha opuesto a hacer determinadas cosas

Voz 1071 09:27 pero tampoco ha dicho mostrar a favor

Voz 0055 09:29 qué hacer muchas otras prácticas y juzgado ordinario

Voz 0194 09:32 dónde estaremos en el argot utilizamos muchísimo nosotros Plaza Castilla hay que recordar que es un juzgado ordinario y stock explicaba todo en la Plaza Castilla de Madrid eso es lo que explicaba Pozas

Voz 1071 09:40 tiene voz además dos alumnos una del máster de Casado otro del Master de Cifuentes que reconocieron así ahora lo escucharán que no habían hecho nada en los másteres son Dolores Cancio en un caso Álvaro Morente en otro curso

Voz 4 09:53 este es el máster que nos ocupa me matriculé

Voz 12 09:57 polcas impúdico o Álvarez Conde para Enrique mira frase cuando empezábamos y me dice que no sabe salir vaya clase usted no hizo ningún trabajo ni ningún mérito académico para ser calificados aclara sereno dicen no hizo un buen trabajo nada usted cursó las asignaturas no hizo algún trabajo ninguno usted sí recogió el título

Voz 1071 10:24 estos son los alumnos por los que la juez pregunta ahora que tiene que hacer con con ellos pero es que todavía hay más porque al mismo tiempo que sabíamos que la Fiscalía no ve razón para encausar a Casado sabíamos esta mañana que hemos dicho ya que es una mañana ha sido dialécticas para el PP podemos decirlo así o de euforia Génova que la juez de los másteres investigará al ex ministro socialista Carmen Montón por su título sois que fue también un máster distinto del que cursaron casado Cifuentes que este fue de Derecho autonómico aunque lo dio en el mismo instituto que dirigía Álvarez Conde

Voz 0194 10:53 de la misma juez que imputó a las compañeras de Master D

Voz 1071 10:55 casado las que hemos podido escuchar esas declaraciones ahora

Voz 0194 10:58 Pozas investiga o va a investigar a Carmen Montón

Voz 0055 11:01 ha sido un día intenso la jueza Carmen Rodríguez Medel ha decidido abrir una investigación Carmen Montón todavía no está imputada no será llamado a declarar pero sin duda toda la investigación que sea abierto es en torno a ella en torno a ese a ese máster SER en género y el Máster de Estudios interdisciplinares de género que están en la Universidad Rey Juan Carlos porque él ha pedido una serie de diligencias ya todavía no lo ha llamado a declarar a ella prosistas diligencias digamos que hacen aumentar las sospechas lo normal es que después termina llamando a declarar a la al ex ministra ha pedido por ejemplo el listado de Nos el listado de asignaturas las normas de la Universidad Rey Juan Carlos en torno a este máster y lo más importante quizá a modo de estas ha solicitado por ejemplo las convalidaciones las notas que sacó cada una en fin toda la información si después de analizar esto entiende que también puede haber algún tipo de irregularidad pues seguramente llame a declarar a la a la ministra sí si no sabemos muy bien qué es exactamente lo que investiga qué tipo de irregularidades investiga pero pero bueno perdido suficiente documentación va a tener en cuenta que ese Carmen Montón no es aforada no es administración diputada a nuestra Plaza de Castilla va al juzgado al juzgado ordinario quién ha denunciado el caso de Carmen montan una pregunta excelente porque es una denuncia anónima así que no sabemos por el momento quién ha renunciado a Carmen Montón no conocemos tampoco el contenido de la denuncia por eso decía que no sabemos exactamente la jueza que es lo que está a buscando porque se limita a decir que hay una posible existencia de infracción penal por por saber no sabemos ni qué delito Mike posible delito se está investigando no seamos se investiga por ejemplo en posible plagio la tesis no sabemos si lo que se está mirando es es Si se sacó también el de forma irregular cambiaron las notas ese regala son ya aprobados y demás así que vamos a tener que esperar sobre todo a que analice toda esta documentación que ha solicitado que no es poco

Voz 1071 12:41 ah es una denuncia anónima denuncia no se sabe quién hay detrás de la denuncia alguien ahí evidentemente pero no se sabe quién hay detrás por el momento no recordemos en el caso de carne montón la dimisión se produce aguanta el tirón de cuando las primeras publicaciones que apuntan a posibles irregularidades sin embargo la dimisión se produce cuando La Sexta creo que fuese de esta balón largo eso es es el trabajo trabajo que ella tampoco dio a conocer a los medios pero llegó a los medios sí se pudo comprobar que hubo plagio

Voz 0055 13:11 que no muestra el trabajo como tampoco estado ninguno de los trabajos Pablo

Voz 0194 13:14 casado se filtró la sexta consiguió el trabajo de Carmen Montón pasó la prueba del plagio estaba plagiado en un recuerdo

Voz 13 13:22 es el nueve sanear están destinando el cincuenta pajes exacto

Voz 0194 13:27 bueno se da la circunstancia de que mientras todo eso se producía ocurrían otras cosas esta misma mañana que no siguen sufriendo preguntas son cosas que tienen que ver con la red

Voz 1071 13:34 Juan Carlos la universidad que ha archivado la investigación que abrió de oficio sobre la licenciatura de Nade de Casado no es el máster es la licenciatura que curso

Voz 1452 13:42 en Administración y Dirección de Empresas porque no

Voz 1071 13:44 visto en ella errores ni tampoco y además la Universidad clausurado el instituto en el que Álvarez Conde hacía y deshacía el de Derecho público lo acordado el Consejo de Gobierno por unanimidad se han anulado los convenios que tenía se ha cerrado la web el Cid la documentación los ordenadores que tenían que están ahora a disposición de la Policía nuevos Pozas que pasa ahora con el

Voz 0194 14:02 caso máster porque además de lo que ocurrió con Casado

Voz 1071 14:05 no con Montón y con Cifuentes aquí hemos ido viendo

Voz 0194 14:07 una serie de irregularidades en un instituto de que este profesor parecía que dice

Voz 1071 14:10 Sonia como quería no el caso máster sigue adelante

Voz 0055 14:13 y además amenaza con convertirse en lo que conocemos como macro causa no porque tenemos más de diez imputados tenemos piezas separadas que llegan desde la hasta la de tenemos por ejemplo a Cifuentes tenemos la la posible falsificación de las notas de Cifuentes que es otro delito distinto tenemos también esos pagos de Álvarez Conde ese dinero esos cientos de miles de euros que salían y entraban todavía no sabemos muy bien cómo de ese instituto de Sada unirse a Don Juan Carlos en fin todavía muchas piezas separadas así que el escrito de la Fiscalía para empezar no es una decisión no sabemos lo que van a decidir los jueces del Supremo que podemos imaginarnos de los tiros pero todavía unos no tiene ningún efecto real vinculante aunque lo normal sería que ahora las defensas de los imputados en la causa de juzgado cincuenta y uno de Madrid cojan estos argumentos y los hagan suyos porque son argumentos de la Fiscalía ahí tienen bastante bastante autoridad pero la causa sigue adelante Se están investigando muchos más delitos no solamente lo que pasaba con las notas los títulos sino que pasaba con el dinero de ese sitio porque algunos tenían títulos porque otros no porque unos iban porque otro

Voz 1071 15:13 no bueno ultima curiosidad que opinó el Supremo

Voz 0194 15:15 que alguien le probó una asignatura sin ya ha hecho nada pues somos

Voz 0055 15:18 un poco de archivos Jorge no hay tantos casos de no hay tantas cosas que se denuncien en primer lugar hay muy pocos de esos casos que lleguen hasta el Tribunal Supremo que es quién sentará jurisprudencia en este país hemos encontrado un una sentencia del año pasado

Voz 8 15:29 una alumna de la Universidad de Granada

Voz 0055 15:32 estaba estaba pues estudiando la carrera estaba terminando ya estaba incorporando al mundo laboral y por tanto pues ella va a la universidad a explicarle a una funcionaria que tiene un problema porque le falta le quedan muy poquitos créditos por sacarse ya tiene que no puede venir aquí está viviendo en Cádiz y la en la funcionaria según la sentencia le dice no te preocupes yo haré algo a las semanas le envía un correo que dice apañado he hablado con profesor es amigo mío no tienes que venir te pone en cinco mandar algún trabajito ya está ahí además no solamente pues son cinco esqueletos un sobresaliente el tribunal haremos primero la odisea gana después el Tribunal Supremo condenaron por prevaricación la vamos a prevaricación que dicen que Casado no ha cometido tanto a la funcionaria como al profesor porque ahí se falsificaron notas incumplieron las reglas de la Universidad utilizan los tu puesto ahí estaba bastante claro pero absolvieron a la luna porque porque en ningún momento quedó demostrado que la luna más allá de ir allí a plantear un problema ahí dejarlo caer como que no quiere la cosa no quedó probado que ella pidiese activamente por Fabra prueba me sin hacer nada

Voz 0194 16:31 la veían en una prueba de la petición no había ninguna

Voz 0055 16:34 la petición sin embargo pues ahí la verdad es que la funcionaria tampoco estuvo en un correo diciendo que ha hablado con el profe lo tengo todo apañado tú no te preocupes has de casa entonces

Voz 1071 16:43 esa es esa es la la única referencia que tenemos

Voz 0055 16:45 el Tribunal Supremo profesores y alumnos no

Voz 1071 16:47 Pozas muchísimas gracias no lo que pueda haber en esos cinco mil cuatrocientos correos

Voz 0194 16:52 que están ahí sigue sin mirar y que están ahí que es una ley que están eh hay la denuncia de que están eliminados pero están en el en la carpeta de papeleras sin que estén eliminados todavía del todo bueno esta es la parte judicial densa pero muy bien explicada por parte de Pozas imaginar las consecuencias políticas escuchábamos nada más empezar la euforia del número dos del Partido Popular

Voz 6 17:11 conforme iban pasando los días el presidente Casado ve como todos esos valientes que dudaron de su honorabilidad que dudaron de su carrera de su convalidaciones de su profesionalidad están siendo desmontados esos argumentos por la vía de los hechos

Voz 1461 17:27 María Jesús Güemes buenas noches hola buenas noches laderas

Voz 0194 17:30 es la palabra no se F está total la verdad

Voz 1461 17:32 hay que hoy casado era el más grande en Génova su equipo ha criticado la cacería a la que le ha sometido no han dejado de ensalzar su autoridad y honorabilidad hoy se les llenaba la boca de de estas dos palabras además como líder del PP tenía una reunión con cargos territoriales pues lo hemos visto con todos abrazándose a los dirigentes se acercaban a él a felicitarle es decir que Génova estaban de celebración ideas que ha sido

Voz 0194 17:56 todo un alivio para los populares quienes ahora

Voz 1461 17:59 era Angels se ve más libres para reclamar explicaciones a Sánchez tanto que piden al presidente que comparezca aunque sea por plasma como hacía Rajoy hay cosas que se han olvidado ya

Voz 0194 18:09 esto les sirve esto sí sí en cuanto

Voz 1461 18:11 ellos pues ven el panorama más despejado la verdad la cúpula conservadora da da por hecho que el Supremo archivará este tema casado no va a enseñar sus trabajos y el partido ya se puede concentrar en preparar las elecciones y que sin el caso máster por medio pues éstas van a ser realmente la primera prueba de fuego de Casado no hay en estos momentos

Voz 0194 18:29 Isabel Vega en sentido en el equipo de casados entiende mejor con lo que estás contando hoy hubo me sobró recelos internos del PP con su nuevo libro

Voz 1461 18:35 a ver es que con la salida de Rajoy los populares lo que nos decían es que ya habían pagado el pecado original de la corrupción ellos es entonces ahora claro ya hablaba del caso Gürtel dentro de estaba muy preocupados porque se hablará del caso master pero ahora ya están ya respiran tranquilos creen que ya lo que les venga pues pueden decir que has heredado eh bueno de todas maneras eso no hace que Casado se libra de críticas debe ajustar aún su estilo hoy justo cumple dos meses al frente del partido y aunque ya no hay Soraya pues siempre hay alguien que critica ya sabes partidos siempre en el PP dicen que eleven acelerado que es hiperactivo y la verdad es que siempre lo ha sido también cuando era vicesecretario de Comunicación la verdad claros los actos de Navidades iba cinco pero bueno algunos les recomiendan que haga debe frenar un poco reservarse para grandes ocasiones le van entrando a todos los temas dando bandazos de estrategia como si fuera

Voz 1071 19:27 un tertuliano más que el líder de la oposición

Voz 1461 19:30 por eso le tienen un poco de calma además otra cosa del escrutinio este que hacen en el Partido Popular tampoco se salva su secretario general Teodoro García Egea al que hemos escuchado a eleven vas ante crecido que hace claro hace dos meses éramos simple diputado y ahora pues tiene bastante poder Casado le ofreció primero el puesto ser su número dos a la ex ministro Tejerina presta los rechazo y entonces es cuando se decantó por el amigo que la ayudado con las primarias total que ahora le toca a él reestructurar la formación conservadora y por eso dicen es lo que nos dicen es que por eso va de poli malo

Voz 1170 20:00 bueno pues queda de si el fin de semana

Voz 0194 20:02 jamás como esta hiperactividad han por dónde van Güemes gracias

Voz 1461 20:05 buenas noches hasta luego adiós

Voz 0194 20:08 sigue Sastre la misma pregunta que a su jefe

Voz 1071 20:10 por qué Pablo Casado no enseño los trabajos del máster hoy le han vuelto a hacer la pregunta

Voz 6 20:15 creo que en España nadie hace públicos sus trabajos nadie enseña a sus trabajos para convalidar o para aprobar asignaturas no no es obligatorio ir comparar mostrar un trabajo mostrar una tesis doctoral que es un título habilitante incluso para para dar clase pues es algo que está fuera de lugar bajo mi punto de vista no

Voz 14 20:38 venga

Voz 1071 20:40 ahora lo decía Güemes el PP interpreta con todas las noticias de hoy que tiene el camino libre para señalar a Sánchez por la tesis del libro cuando el presidente comparezca en el Senado donde ellos tienen la mayoría absoluta Ciudadanos quiere que el jefe del Ejecutivo se explica también en el Congreso si no lo hace dará otros pasos según adelantada Villa

Voz 14 20:56 el señor Sánchez que sigue escondiéndose tenían a venir si se esconde detrás de unos de sus socios separatistas tipo puristas ya anunciamos que sí señor antes no va al Congreso a dar explicaciones no era el siguiente paso quedará ciudadano será pedir una comisión de investigación

Voz 1071 21:18 bueno de fondo a todo esto está el debate de los aforamientos Sánchez anunció el lunes que los iba a eliminar hubo en el PSOE quién celebró el anunció porque podía comprometer a Casado si el Supremo le investigaba ya veremos qué pasa porque todo esto el Supremo no sabemos qué va a hacer sabemos he dicho a la Fiscalía hoy pero ya veremos el presidente aseguró que este viernes hoy el Consejo de Ministros elaborará su propuesta sobre aforamientos y que a lo largo de la semana la verdad es que no han sido muy capaces de concreta tampoco hoy porque el Ejecutivo pedirá antes la opinión del Consejo

Voz 7 21:45 o de Estado las reformas sólo se refiere sólo se refiere a los aforamientos de parlamentarios y miembros del Gobierno es decir las que están residencias en la Constitución si tendremos que la elaboración de la propuesta por el Consejo de Estado a partir de las directrices establecidas por el Gobierno el el mando en las directrices políticas puede favorecer el logro del consenso

Voz 1071 22:08 Podemos PNV Esquerra y el PDeCAT los socios del Gobierno vaya proponérselo la última en el sur han pedido que la supresión de los aforamientos no se quede ahí sino que elimine también la inviolabilidad del Rey algo que el Gobierno hoy ha descartado así

Voz 7 22:21 el gobierno decide tiene la voluntad de restringir los aforamientos está recibiendo a los aforamientos en todo momento de los ministros y ministras de diputados y senadores es importante que trae mantenga Hungría la habilidad y además está precisamente concedida en la Constitución por procedimiento agravado pues no está muy

Voz 1071 22:42 claro quién apoya a esta hora el Gobierno y cuál es exactamente su idea sobre eliminar hoy han dicho restringir a lo escuchábamos en los aforamientos por eso se justifica el Gobierno en pedir esto es muy poco habitual en las ideas del Consejo de Estado porque sabes que es consultivo suele hacer es que del Consejo de Ministros sale un proyecto no un anteproyecto y luego va a pedir la opinión del Consejo de Estado esta vez primero se pide la opinión del Consejo de Estado dice el Gobierno que en aras de buscar consenso bueno con este Gobierno no nos puede sorprender

Voz 0194 23:11 ahora vamos con el análisis de todo el tema máster del tema Casado saludo a Ignasi Guardans que ya nos está escuchando Ignasi buenas noches pero para no tener que interrumpir os comento que quiera publicidad volvemos enseguida para comentarlo pero antes de irnos Pablo Morán desde la mesa de producción un caso de violencia machista

Voz 1667 23:29 a última hora que según los primeros indicios policiales apuntarían apuntan a un asesinato machista un presunto caso de violencia de género en la localidad de Úbeda en Jaén la víctima tenía cuarenta y nueve años en seguida recibimos más información de nuestra compañera Victoria

Voz 0194 23:44 venga pues a ver si cuando hablamos de publicidad podemos ya a recibir esta información y tener más datos sobre este nuevo crimen machista veinticinco

Voz 4 25:29 que dura veinticinco Hoy por Hoy y La Ventana estartapeando el camino deleite al éxito lunes y viernes en Hora Veinticinco martes y viernes en Hoy por hoy de lunes a jueves en La Ventana además puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook en la Cadena SER estartapeando con Rafa Bernardo Chevy dorado emprendedores y startup protagonista un espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio pesa cerca crezca sigue ahora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales pero Iker arroba Hora Veinticinco Facebook hora25

Voz 27 29:13 donde los la denunciaron con un hombre llamado Tola

Voz 1071 29:17 quería ver

Voz 1630 29:19 es una película de risa ambiente

Voz 3 29:22 dada la época de Jesucristo anima Brian

Voz 28 29:25 ya sabes lo que dicen la vida es tan mal a veces

Voz 3 29:28 el más si diez años sin Paul Newman

Voz 1452 29:32 nos vamos haciendo viejos Leire dicen sucede

Voz 3 29:34 lo una noche un programa producido por el canal TCM para la Cadena SER vamos a las cinco de la madrugada del sábado al domingo y también en los podcast de Cadena Ser punto com el TCM punto com

Voz 29 29:48 pero

Voz 1 29:56 cinco minutitos más las vacaciones dicen unos de marihuana

Voz 30 30:01 yo digo ahora mismo llega te el nuevo Seat Arona con todo el equipamiento en tecnologías

Voz 1667 30:06 seguridad por trece mil novecientos euros y este mes continúan las ofertas exclusivas en unidades limitadas en toda la gama Seat

Voz 4 30:16 cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 30:24 Diez y media de la noche nueve y media en Canarias con María Esperanza Sánchez con Ignasi Guardans y con Juan Carlos Jiménez ahora vamos con el análisis del tema del máster de Pablo Casado pero teníamos el titular de una nueva víctima de violencia machista en Úbeda vamos a buscar los datos con victoria Jiménez en Radio Úbeda victoria muy buenas noches

Voz 31 30:40 hola buenas marqué con una mujer de cuarenta años que ha fallecido Rebollar Caixa noche una vivienda de Kaká llevan les mira Dios le ha tocado se dio un paso adivinó murió en el piso lo enseño pareja sentimental donde se encontraban sus hijos de dos y cuatro años era nada más hasta el momento ha estado Ana estarían tanto si cabe a mismo era muy destacadas ICO así lo han dicho que el hombre detenido infantil la vivienda mientras que acompañado de sus dos hijos

Voz 0194 31:08 gracias Victoria víctima pues de violencia machista el hombre presunto asesino detenido y además en el domicilio parece que estaban también los hijos venga pues vamos un el análisis y con la tertulia de la decisión de la Fiscalía de rechazar que el Supremo investigue el máster de Pablo Casado yo decía al principio y la decisión del Supremo de la Fiscalía no ha generado muchísimas preguntas hemos dado aquí explicarlas con Alberto Pozas

Voz 1071 31:34 yo no sé si las respuestas que hemos dado te han servido

Voz 13 31:38 sí sí sí me han servido hoy había hecho los deberes pues bien en la prensa con legal argumentación claro la primera reflexión es que me parece dramático limitar la responsabilidad de la gente a la responsabilidad penal y eso es lo primero que hay que dejar muy claro y ahí no digo este programa mi todo en particular con los medios los medios han tenido y están teniendo en España más responsabilidad grave en ese sentido no porque si toda la ética ciudadana hay toda la responsabilidad política se reduce al Código Penal claro es que tenemos una sociedad enferma porque hay muchas cosas que están mal sin que el Código Penal te condene por ellas no eh porque el Código Penal penales es una cosa que está en el extremo ultimó e Iberia mucho más cosas por debajo de eso que son intolerables que son a sociales que que que no se deben permitir que merecen repulsa social que pueden merecer indignación repugnancia incluso pero que no está en el Código Penal porque el Código Penal no puede cubrir entonces con esa introducción que parece en este caso importantísima decir que a lo mejor la conducta de Pablo Casado no es penal no da ningún motivo ni para celebrar ni para que crean que se ha terminado su historia ni para que crean que eso hace a Pablo Casado bueno no es decir yo creo que efectivamente con el Código Penal en la mano desde el principio he visto muy difícil que es lo pueda tener relevancia penal porque efectivamente la prevaricación administrativa que supone regar las notas a alguien hacer al alumno cooperador necesario de ese regalo pues bueno es estirar mucho la interpretación Itu colaborador eh pues ha explicado muy bien que el único precedente que ha llegado al

Voz 0194 33:18 bueno pues absolvió al alumno porque efectivamente

Voz 13 33:21 para que el alumno sea colaborador necesario de la prevaricación e pues hace falta que sale puesto de acuerdo que prevaricador por tanto si no me sorprende argumentación de la Fiscalía luego es verdad que den derecho pues esto es un poco está en zona gris íbamos saberse si el Tribunal Supremo va pero no no me escándalo quizá no no no me parece una maniobra política fiscal de derechas no creo que es un razonamiento

Voz 32 33:44 es legítimo si efectivamente si esos

Voz 13 33:47 así pues el otro delito posible que es el cohecho pues se claro que tiene el tema de prescripción mucho más breve si la prevaricación valiera le le contagia haría una prescripción más extensa e al al cohecho impropio pero como no es así pues eh por leche recibir regalos por el cargo pues efectivamente me parece argumentación impecable pero insisto que no sea penal no significa que no sea una vergüenza para Polly

Voz 1170 34:12 eso he de Juan Carlos te sorprende la decisión de la Fiscalía luego de la decisión me parece muy bien razonada me parecía bastante más o corazonadas la la argumentación del de la jueza porque daba por supuestos determinados elementos sin una prueba fehaciente según un elemento claro demostrable demostraron una con vivencias clara y taxativa ahí absolutamente eh con pruebas reales con pruebas tangibles de connivencia entre el prevaricador y el que prevaricó al parecer realmente difícil salvo que pasen estas cosas extrañas que alguien haga

Voz 33 34:45 en un correo o que alguien lo lo lo grave o algo así

Voz 1170 34:48 pero sino verdaderamente me parece extraordinariamente complicada la la decisión de la Fiscalía lo que deja abierta la posibilidad de haber incurrido en cohecho pero está escrito en términos penales a mí me parece muy interesante lo que ha dicho Ignasi Guardans

Voz 8 35:05 no todo eh nosotros

Voz 1170 35:06 yo creo que hemos llegado a un extremo donde lo queremos judicializar todo el estamos dando a los jueces digamos una voz suprema ir a mi me parece que no la sociedad no no no debe funcionar sobre esa base una cosa son las responsabilidades penales otra cosa es digamos es el decoro público el de consolida etcétera y ambos tienen distintas varas de sanción la sanción social no tiene nada que ver con la sanción penal por lo tanto yo creo que sí lo judicializar todo el caso de Montón es si la jueza es coherente con su propia argumentación pues seguirá la imputación cómo han ido los los tres alumnos pero

Voz 0194 35:42 tampoco habrá caso claro es que si ahora

Voz 1170 35:45 que ahora asume ya la decisión de la Fiscalía evidentemente no hay ningún caso porque no tiene una relevancia penal clara puede tener un uso una sanción moral puede tener incluso una sanción administrativa que la Universidad tome determinadas medidas que me parece que además debería ser el ámbito propio de actuación por cierto que no se me olvide y el presidente de la CRUE su única preocupación es es que les suban el dinero de la asignación a la universidad yo creo que la CRUE a lo mejor tendría que cambiar de presidente

Voz 0194 36:12 María esperanza

Voz 1452 36:13 sí a ver a mi me parece que ha abierto una puerta en la que entra el aire fresco y la decencia no porque yo tengo la impresión absoluta radical de que todo lo que he oído en el principio del programa es bastante gente realmente no sea indecente además que una vez que ya respiran hondo porque el señor casado se ha librado pues empiezan

Voz 1170 36:38 a dar más leyes entre la reacción del Partido Popular claro claro

Voz 0194 36:42 no sabía si estábamos en el plano judicial el plano

Voz 1170 36:45 a coger la reacción la euforia en el bar

Voz 1452 36:48 lo os muy indecente de no ir dando mandobles a la gente a estos valientes que han estado atacando a a nuestro jefe verdaderamente se utiliza un método en en la política española en general cada vez que alguien es pillado en un renuncio que bueno pues debería pasar a los anales de la de la chufla más más chufla ante realmente no me parece estoy completamente de acuerdo me parece que un político no puede permitirse el lujo de que cuando un juez un tribunal de la manera que sea porque claro no está yo lamento decir que a mí me queda toda la duda toda la duda que nos vayan quedando dudas de las actuaciones de los tribuna de los tribunales me parece que es una cosa muy grave y nos viene pasando desde hace mucho tiempo siempre da la casualidad de que es por una actuación de los jueces sobre un político no y esto alguien tendría que decir bueno vamos a sentarnos a ver qué está pasando aquí no pero en fin que una cosa es efectivamente la relevancia penal y otra ser un ciudadano decente un ciudadano ímpetu impecable que no tenga en fin otro tipo de recursos laxos para defenderse de las cosas no me para salir ganando en la final bueno es que Pablo Casado ha salido ganando de momento porque además hasta con los suyos que estaban con él regular pues hoy pareció uña y carne no

Voz 1071 38:20 Ignasi

Voz 13 38:21 no yo no tendría problema en que se profundizar muchísimo más en la investigación soy subraya la palabra universitaria no que asusta faltando hablaba hace momento de la CRUE hemos hablado ya en alguna tertulia en el pasado de la fueron falta autocrítica pero yendo que al caso concreto sí es verdad que aunque no sea delito y creo que probablemente no lo es insisto Se le ha regalado un título a alguien pues es reincidente en la universidad tiene facultades para estudiar la revocación de ese título por ejemplo eso es algo que no se ha hecho claro porque es muy peligroso y puede acabar en los tribunales también perentorios estaría verificando la reforma penal se estaría verificando si ese título se concedió de manera

Voz 1452 39:03 no

Voz 13 39:04 ya entonces según los propios estatutos universitarios que no son penales hizo eso fuera así pues efectivamente se puede revocar un título como se puede revocar pues una licencia urbanística que se haya dado sobre información falsa sea una licencia urbanística para levantar un edificio diciendo que vas a hacer no sé qué o que tienes tales condiciones y resulta que has mentido en el expediente que te da la licencia pues se puede revocar la licencia revocaron título universitario o revocaron máster es algo que que yo sepa no sé si tiene precedente yo personalmente lo conozco pero con la ley en la mano yo creo que se puede hacer Isidro una borrada en cuanto a lo mejor sabe Madrid es bueno ha sido yo yo he sido titular es que es no conozco ningún caso

Voz 33 39:47 lo de de de revocación de de un título pro supongo yo que algún caso

Voz 1170 39:50 no estaría pero la sospecha no es que sea una cosa que nosotros imaginamos es que la la Rey Juan Carlos ha fulminado el Instituto de Derecho Público claro entonces no tiene mucho sentido que cierres o el Instituto de Derecho Público

Voz 8 40:05 yo por irregularidades

Voz 1170 40:07 claridad es permanentes que los títulos que ha dado el visto público pues por el valor que que que es el les reconoce no yo lo siento por muchos alumnos que seguramente lo han hecho de una forma perfectamente válida hay de forzado si son merecedores del del título que que han obtenido pero muchas veces pagan justos por pecadores y ese es un instituto que está incapacitado para dar los títulos que en la universidad refrende esos títulos por tanto es la propia Universidad la que yo creo que tenía que tomar unas medidas extraordinariamente tajantes y determinar determinadas responsabilidades Ike si tienen que que yo barra la invalidación de algún título pues que lleven porque es que sino a la judicialización permanente de la vida política de los grandes problemas que tenemos hoy

Voz 0194 40:55 hablabas utilizaban la palabra indecencia para definir la euforia que se respiraba hoy en el Partido Popular no pero no sólo porque la satisfacción que les produce que penalmente su presidente ya no tenga ninguna no vaya a tener cuentas pendientes sino que exigen a los demás lo que no exigen para ellos por qué se suman al carro de las peticiones de comparecencias de aquellos en este caso Pedro Sánchez que tienen bueno que además no tiene ningún problema con la tesis porque la tesis de Pedro Sánchez se ha hecho pública ha pasado los mecanismos de de plagios no hay ningún problema otra cosa es la información sobre el libro que sale otro día pero la tesis no tiene ningún pro

Voz 1452 41:30 bueno sí pero pero están exigiendo ya lo han dicho el secretario general del Partido Popular decía que bueno aunque primero dijo una cosa muy gracioso ahí es que en España nadie enseña sus trabajos académicos

Voz 13 41:41 no tanto con los Verlaine para eso hay que pasarlo eso perdóname puedes poner corte hay que ponerlo eso hay que ponerlo

Voz 8 41:50 existe es muy es que lo eh es que es de chiste no incendian los trabajos pero es que en España nos enseñan los trabajos que nadie enseñan sus sus tesis

Voz 1452 41:59 que nadie publica sus tesis pero bueno a saber un poquito de seriedad no eso para acabar diciendo casado no va a enseñar sus su su máster ni hemos visto han presumido reiteradamente de que enseñaron a los periodistas los los trabajos de del señor casado es mentira levantó unas no se unos cuadernos imponían unos títulos ahí en la portada ya está pero eso no es enseñar nada señor casado ahora sí se lo han enseñado los jueces y los juez fin verdaderamente me parece que estamos en fin ante en una situación bastante lamentable que nos digan cómo creemos en la Justicia que nos diga cómo creemos en las instituciones como la Universidad en las que tenemos que creer porque nos va la vida y la buena vida en ello

Voz 0194 42:53 venga pues por petición popular

Voz 6 42:55 en España nadie hace públicos sus trabajos nadie enseña sus trabajos para convalidar para aprobar asignaturas no no es obligatorio ir comparar mostrar un trabajo mostrar una tesis doctoral que es un título habilitante incluso para para dar clase pues es algo que está fuera de lugar pues mi punto de vista no

Voz 8 43:18 se ha quedado tan ancho y se queda tan ancho no es hombre

Voz 13 43:22 ah bueno pues no es obligatorio pero la gente quién está orgulloso de lo que hace lo enseñas y es que es de sentido común cuando una un alumno ha hecho un trabajo decente mínimamente decente pues claro que lo enseña lo enseña está orgulloso mira esto es dedicado dos

Voz 1170 43:38 años de mi vida

Voz 13 43:39 parir esto entonces lo enseña

Voz 1071 43:42 ahora es cuando el Partido Popular exigió que Pedro Sánchez publicara su tesis claro claro no sólo se podía acceder en la universidad bueno pues Teodoro García en no la tenía pues no era pública es decir sino también estaba también también estaba solo con eso es el dice que por una patente y al final pues hasta dos horas le dice que mostraron una tesis doctoral está fuera de lugar a la vuelta no está de moda

