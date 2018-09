Hora 25 (21/09/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 los tocaban anoche

Voz 1452 00:02 Ignasi que es lo que te ha hecho pasar del escepticismo

Voz 0194 00:05 a pensar que es una buena idea porque el escepticismo entiendo que venía por el personaje

Voz 1170 00:10 las si su no carrera política en España

Voz 2 00:14 por la idea de alguien catapultado de del desconocimiento de la realidad catalana de de la falta de contactos reales de la Valdés conocimiento con la sociedad decidió irse conozco un poco en Barcelona no hilo que su estructura social y por tanto si yo en cambio he visto que está haciendo los deberes que evidentemente le queda recorrido pero se puede hacer con buen equipo conozco a quién ha fichado de jefe de campaña que ya no sólo es una persona quién tengo una cierta confianza personal y en su en su trayectoria sino que ya demuestra haber ido buscará esa persona pues un mensaje concreto porque bueno fue jefe de campaña de Pasqual Maragall es una persona que ha trabajado en en temas bastante pues de de de de de una Barcelona progresista en la que algunos encontró muy cómodos San me parece que en este momento está el partido abierto hay partido tiene fue hay guardada

Voz 0194 01:06 que te veo en las listas de Manuel Baena no

Voz 2 01:08 estoy en las listas de paisano pero pero me parece que es interesante que le dan un toque de de aire fresco pero yo en boca Bonig El candidato nacionalista de somos amigos sí también pues me parece que puede vamos que puede aportar mucho a la ciudad en lo digo muy claro no cosa que no no no no estoy haciendo campaña por nadie pero no creo que es muy bueno y creo que puede aportar frescura al debate sin duda

Voz 0194 01:33 Juan Carlos

Voz 1170 01:36 yo me parece que es el típico exponente de la política es el el señor que tiene una cierta aureola ahí evidentemente la tiene y arremolinan alrededor unos equipos absolutamente intercambiables que podrían estar a la derecha la izquierda arriba abajo en realidad

Voz 2 01:55 eso vale para Carmena también no digo

Voz 1170 01:58 muy buena bueno hay una políticamente Farmer ganaron pero de momento no todos a la vez que estaba Juan Carlos Garrido que Carmena quiere ahora presentarse en una especie de movimiento pero antes se presentó por Unidos Podemos Si todo el mundo identifica a Carmena evidentemente jugó Unidos Podemos a lo mejor ya no pero el resto de ciudadanos votaron a Unidos Podemos la candidatura de Carmena lo que hizo fue digamos dar un empujón a esa candidatura el caso de de Valls es un poco distinto ellos tienes razón de yo creo que es lo que quiere hacer Carmena pero es a mi me parece que es un ejemplo de esta de repito de la política de la idea de que ya no hay derechas izquierdas de forma clara que tampoco hay un centro que

Voz 3 02:44 suena lineal en la capacidad de liderar eh

Voz 1170 02:47 es una especie de movimiento a mí es que el concepto este de movimiento de este de amar si vamos todos juntos y vamos a hacer el mundo que progrese y todas estas cosas yo soy extremadamente escéptico yo estoy yo soy bastante

Voz 3 03:01 eh viejo no de nadie grandes seguro

Voz 1170 03:05 mente ideas a mi me parece que la izquierda es la izquierda la derecha en la derecha que la gente identifica ahí se puede identificar claramente

Voz 0512 03:13 será un perdóname por biológicos Gemma gozar de turno condenado María Esperanza Roy contra Esperanza aunque fuera verdad

Voz 2 03:21 que la derecha derecha Af D cierra que sólo podemos discutir otro día sí hay zonas grises aunque fuera verdad eso en Cataluña sólo define la mitad del debate porque Cataluña si esto fue un cuadrante el cuadrante derecha izquierda es la mitad y el otro es independentismo hizo el resto y por tanto ese debate en Cataluña es mucho más importante que era la prueba es que la derecha independentista está con la CUP y que está está juntas luego hoy en Cataluña el debate no está entre derecha izquierda está en otro lado y ahí es donde está colocando

Voz 1170 03:50 pero a mí me sigue pareciendo un ambos la respuesta esto de creer que eran movimiento centrista yo soy de una determinada forma ahí voy a abanderar a todos los que no son independentistas que vengan detrás de mí tipo flautista de Hamelín yo sinceramente no consigo emocionarme con un proyecto personalista indie un proyecto que no me gustaba es una garantía real de que que yo sienta una identidad de de de Jan de emulación ideología Guardans que Juan Carlos mantenga el escepticismo que tú tenías hacen tiempo en total a lo mejor dentro de un par de meses a ya está en el otro lado María esperando a desviarse desde tu desde tu juventud María esperar

Voz 1 04:32 desde tu juventud hay quienes bueno a ver

Voz 1452 04:40 bueno primero Juan Carlos I yo creo desde la distancia que Carmena no no ha estado del brazo de Podemos entusiasta mente como por ejemplo el temporada Eden bueno pero no pero ha estado muy despegado y cada vez más no y en todo caso bueno ella es una alcaldesa querida por por muchísimos ciudadanos madrileños que si se presenta otra vez es votar pues posiblemente muchos más que ha convencido

Voz 1071 05:10 pido a lo largo a lo largo de esos años lo no podía

Voz 1452 05:13 bueno vale pero siempre hay encuestas que lo dicen pero Juan Carlos que noche tienes

Voz 1170 05:17 lo dice claramente de hecho las encuestas dicen es que no repetiría como alcaldesa de Madrid

Voz 1452 05:22 en Madrid Esperanza bueno va vamos que dejarán Carmena que es además tampoco estaba aquí no a mi lo que yo lo que me pregunto y así es qué oportunidades puede tener no porque a ver todo el mundo sabe que que si es una es un político que se ha venido asume Barcelona que es una de sus dos ciudades la otra es París pero porque ha fracasado en en Francia entonces bueno

Voz 2 05:48 yo creo que las oportunidades es la materia la ley electoral muy sencilla en Barcelona gobernará quién tenga un solo voto más que los demás ya eso es tan sencillo como eso impone extrañas

Voz 1170 06:00 bueno como otras partes ya lo que ocurre es

Voz 2 06:02 el resto del país la idea de hacer pactos es más fácil pero en Cataluña no me imagino a Ada Colau pactando una alcalde independentista por qué es lo que le puede dar los votos dada con la puestos al servicio de un alcalde de Disa no me imagino a los independentistas haciendo alcaldesa Ada Colau por una legislatura municipal no eh por tanto las combinaciones en la situación de esa división que conocemos en Cataluña que es dramática evidentemente tal como hace la campaña que basa en la campaña sobre España en Barcelona Se España es kafkiano pero es así Se va a votar en función de la relación con España y por tanto no es lecciones que se van a paralizar alrededor del independentismo con una lista unitaria de España por el otro lado Hydra relación de Cataluña con España más abierto buenos eh pues efectivamente quién tenga un voto más va el alcalde pienso lo sabe

Voz 1452 06:53 a por perdona que no es que te quiere hacer una entrevista pero tú no para que efectivamente hay un movimiento de simpatía que va creciendo alrededor de Valls porque creo que sí es todo eso que dices hombre pues está bien no porque se introduce pronto una forma de estar diferente

Voz 2 07:11 el otro día una carta que circuló bastante en Twitter en medios barceloneses porque no deja de sexto política local aunque sale de España verdad política barcelonesa de un periodista de Barcelona muy muy respetado Rafael Jorba que le dirigió una carta abierta una carta abierta la porque con la vanguardia durante la esa carta abierta pues eh a mucha gente le le llamó la atención porque era crítica pero en la crítica constructiva es decir si quiere usted ser alcalde haga vaya por aquí efectivamente sí Si tú me dices que está creciendo yo creo que está creciendo en la medida que se ha desvinculado de Ciudadanos sigue

Voz 1170 07:43 volviera llevaron naranja pues eso volver

Voz 2 07:46 a perder pero mientras se quede en una cosa así no digo personalista pero interdisciplinar pues efectivamente sí

Voz 0194 07:54 Brexit venga vamos con el Brexit que la primera ministra del Reino Unido Theresa May esta enlazando días bastante malos ayer fue el plante de los países europeos ante los que pretendía imponerse que en la cumbre de Salzburgo rechazaron su plan para el Brexit hoy ha sido la vuelta a la realidad británica recibida por portadas de los periódicos que hablaban de humillación por el propio Partido Conservador dentro del cual está cada vez más debilitada corresponsal en Londres Begoña Arce buenas noches qué tal buenas anoche pero no hay resiste no May

Voz 0273 08:23 ahí está francamente acorralada y ha respondido quizás como solo podía hacerlo dadas las circunstancias en un tono desafiante a la defensiva

Voz 1452 08:32 acusando a la Unión Europea del bloqueo de la negocias

Voz 0273 08:34 Sion pidiéndoles respeto explicaciones propuestas no es aceptable ha dicho que a estas alturas de las negociaciones los líderes europeos rechacen sus planes de ofrecer una alternativa comercio y la frontera de Irlanda en los de son los dos grandes obstáculos sin resolver de acuerdo con May aceptar las soluciones que propone Bruselas sería reírse de los británicos eh de lo que votaron los británicos ir romper la unidad del país

Voz 1452 08:59 es

Voz 4 08:59 sí muy feo

Voz 0273 09:03 todo lo que no respeta el resultado del referéndum o divida de hecho a nuestro país en dos sería un mal acuerdo y como he dicho siempre es mejor que no haya acuerdo a la malo pero el plan de Chequers que ha sido rechazado sin contemplaciones por los líderes europeos está ahí y no está pensando en ningún otro cree que es el mejor cree que es el único o eso o nada y los euroescépticos conservadores están muy contentos les gusta mucho el rumbo que están tomando los acontece pimientos IS tono digno que me ha adoptado pidiendo respeto para el Reino Unido un tono que en este momento de gran debilidad puede reforzar su liderazgo de cara a la conferencia anual del partido que se celebra a finales de este mes vamos a escucharla House of crisis de muy durante todo este proceso de Tratado de la Unión Europea con respecto el Reino Unido espera lo mismo que de ello dependen alguna buena relación a final de este proceso el discurso de me provocó esta tarde una nueva caída de la libra esterlina una más los laboristas creen que una ruptura sin acuerdo sería catastrófica para la economía catastrófica para Irlanda del Norte y lo mismo opina la patronal quién ha advertido hoy que se emplee el pragmatismo que el pragmatismo se imponga a la política pues muchas gracias Begoña

Voz 0194 10:24 buenas tardes ha hablado esta tarde el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk para decir que la postura el Reino Unido le parece inflexible sorprendentemente dura es lo que ha escrito pero sin embargo es optimista sigo convencido de que un compromiso bueno para todos todavía es posible se leía esta tarde en comunica Juan Carlos cómo ves la postura del Reino Unido a es que me parece que es una posición bastante curiosa yo me voy

Voz 1170 10:48 quiero que no se note que parezca que se busquen un poquito todas las cosas fundamentales claro cuando se plantea del Brexit debían tener sobre la mesa la idea de que Irlanda de los de la frontera dura pues es de difícil resolución y seguramente es el escollo fundamental pero en el comercio que quieren que la Unión Europea mantenga una situación de privilegio del hacia el hacia el Reino Unido Si la Unión Europea transigir a Congo esto tendríamos a Suecia a Montón de países que diría Moyà es es es es mucho más beneficioso salirse de la Unión Europea en los salimos del coso de la Unión Europea íbamos a tener detrás mismas ventajas que estuviéramos dentro por tanto la Unión Europea si flexibilizar su posición toda su propio futuro yo creo que es una decisión que tienen que sopesar muy bien porque estamos ante un riesgo real de ruptura de la Unión Europea

Voz 0194 11:38 Nancy

Voz 2 11:40 sí yo creo que se juega su futuro pero si me permites sin ánimo de contradicción al menos contra elegante con poco después verbales contra el de Aragón pero me relame lo primero se juega su futuro aquí por eso no va a ceder más de lo que ya las esfuerzos que ha hecho pero no por aquello de no es que sino otros lo van a invitar no para proteger a los que estamos dentro es decir si aceptamos lo que pretende el Reino Unido las empresas europeas van a ser menos competitivas que las británicas porque las británicas cogerán de la regulación europea lo que quieran lo que no y en cambio podrían estar entrando en el mercado europeo con la mitad de la reglamentación y eso sería un dumping total en el que imaginaros pues que no tuvieran que tener determinadas garantías sanitarias o determinadas garantías de seguridad porque ya no se les aplicaría el derecho europeo y sin embargo pretende May que esos bienes hechos con unas garantías que ha costado mucho imponen en Europa y que son un coste real para las empresas europeas de garantía al consumidor etc etcétera pues pretende que a pesar de eso se puedan aplicar en Europa no puedan tener libertad de circulación de bienes sin servicios sin regulación común raro eso es intolerable por tanto efectivamente la Unión Europea ha dicho basta ha dicho Mas ahora forma que algunos ha sorprendido mucho ha dado un puñetazo en la mesa pero ha dicho mire la línea es esta que es que no vamos a hundir nuestro barco usted se ha bajado del barco lo que vamos a hacer es para encima hundir el nuestro estamos dispuestos a ayudarle a usted tanto como usted quieren su salida pero hundir el nuestro no hizo efectivamente eso va en esta parte del mercado Interior Iván Irlanda que como has dicho muy bien pues efectivamente la la solución que pretende el Reino Unido puede hacer un daño atroz lo que los ingleses no acaban de entender llevan mucho tiempo sin entender es que pierde infinitamente más el Reino Unido de salir con un portazo que la Unión Europea

Voz 0194 13:36 es que rodeaban tu crees que no están entendiendo Ignasi

Voz 2 13:39 no creo que no lo están entendiendo creo que ahí está por eso la sorpresa de ayer de May May sigue creyendo hilo y en las visitas que hacen por Europa además es es esa sensación sabes cómo se chiste del que está cortando la rama de dice pues aquí pero para cortar la radio te vas a caer tú me entiendes el árbol se va a quedar donde está no efectivamente eso en Europa efectivamente ex perderíamos más en otros temas usa el choque de trenes en una expresión que utilizábamos antes en política interior española pero ahora que ya lo tenemos pues vamos a realizar ahí el choque de trenes con Reino Unido nos conviene por otro tipo de asuntos en cooperación policial militar tener un una Inglaterra pues en tensión el canal no nos conviene pero lo uno no es son ellos los que van a perder yo creo que hace muy bien europea en plantarse Maresme

Voz 1452 14:28 sí yo yo creo que van a perder mucho pero también nosotros vamos a aprender a perder algo eso sin duda de ninguna clase en todo caso yo sí creo que hay muchos británicos en este momento hoy su toda la parte más joven y más potente bueno pues intelectualmente la sociedad que en fin estaría encantada de sí si de pronto amanecieron una mañana en la que no hubiera no se hubiera celebrado descuelga te hubiera sido un sueño no exactamente un mal sueño usted acabó nada tranquilidad no

Voz 0512 15:01 esos no votaron eh muchos de esos no votan menos a no tener es el frío

Voz 1452 15:06 claro en el pecado llevan la penitencia de todas maneras parece que aumenta cada vez más el número de ciudadanos que que pide la repetición de del Brexit no sé exactamente si todos están en la idea de que no gane o o

Voz 1170 15:18 va oscila realizó el referendo dado arrendados

Voz 1452 15:21 el referéndum del referéndum si en todo caso Amin en fin me parece que hay algo que efectivamente le falta a los políticos que están en este momento en activo y en el la línea donde se deciden las cosas no ayer contaba Felipe González sobre Margaret Thatcher con todo en un momento determinado del debate con Aznar una pequeña anécdota pero era hay muy importante y tenía mucha enjundia porque era sobre Margaret Thatcher que efectivamente fue una grandísima política con la que bueno personalmente no estaba en nada de acuerdo pero es una enorme política jugaba permanentemente con con la Unión Europea con con la Europa en la que le tocó vivir andaba permanentemente jugando

Voz 0194 16:07 a su favor ganaba muchísimas veces a a su favor no

Voz 1452 16:12 le echaba la culpa a los que la presionaban pero era idea de ella el dejar sentado en la Unión que ella era muy potente Gran Bretaña mucho más y que las cosas

Voz 1170 16:20 tenían traspasar como ella decía José iban

Voz 1452 16:23 más o menos no se dignos no diría exactamente eso pero decía Felipe González que finalmente cuando acababa ya de de Pe es poner lo que lo que quisiera en contra al final siempre hacía un guiño decía algo que era un mensaje de no os preocupéis que sigo aquí que no la vamos a menos que no nos vamos porque eso es lo que lo que verdaderamente tenía sentido lo que no tienen

Voz 2 16:48 pero tres el Reino Unido no puedes ameno no dice la verdad a ser suaves no dice la verdad cuando dice que no se ha tratado con respeto sabemos sabes yo vivo Bruselas trabaja en Bruselas billetes llevó muchas horas dedicadas al Brexit la letra pequeña que a veces es muy pesada muy poco di muy difícil explica en una tertulia en un viernes no porque hay muchos temas muy concretos y muy jurídicos muy espesos aquí hice Si algo ha habido respeto si algo ha habido es bueno los ingleses se van no hay ninguna intención en castigar ese AVE ha habido todo tipo de ofertas y propuestas no ha habido ánimo de negociar nada hasta hace apenas unos pocos meses en el que se cambió injustamente al ministro estéril les y al ministro de de la salida del Reino Unido David Davis que se fue a su casa y el que ha venido después en los últimos dos mesas ha tenido más remedio en Bruselas que su predecesor en año en medio y claro no ha podido hacer lo que no le deja hacer May pero efectivamente no se puede decir que no ha habido respeto no se puede decir está en este momento Theresa May intentando salvar su cargo el problema lo tiene en su casa habéis hablado de los que querría repetir el referéndum que es verdad pero dentro también del propio Story pues ahí una tensión enorme porque el Reino Unido a una crisis constitucional como la tenido en cien años en cien años eh esto puedo citar los nos la frase no es mía no y por tanto eso que les va a crear una catástrofe cómica política constitucional territorial porque si es si se mete una frontera en el Reino en Irlanda hoy recomiendo que leáis a Abidal folk en el país eh lo podéis ver mañana el artículo debido al que explica por qué lo de Irlanda están esencial pues entre otras cosas porque puede meter a Irlanda entera dentro de la Unión Europea dice Moreno

Voz 1170 18:27 Juanjo Juan Carlos para cerrar muchas sólo el él discurso del del de la del respeto es esencial en términos internos para el digamos el orgullo nacional británico en la apelación a la falta de respeto es un elemento esencial y esto ha hecho que una gran parte del Partido Conservador que tiene Amey en una situación complicada empiece a decir bueno esto es otra cosa y aquí estoy yo creo que una gran parte del partido conservador no no no repetiría el refrán

Voz 0194 18:54 vamos vamos a buscar las apuestas para las próximas horas de otro medio de comunicación hoy saludamos a Nacho Carretero director de confidencial muy buenas noches buenas noches han por dónde tira el confidencial

Voz 5 19:05 bueno pues lo que hacemos mañana abrimos el periódico con una especie de análisis la cooperación de lo sugerido en los últimos siete días han sido bueno una más no es una semana de tensión y de presión para el Gobierno concretamente para José Pedro Sánchez tiramos los aunque fracasa en su intento de recuperar impulso político suma otra semana negra que empezamos con un revulsivo acordaos el lunes el anuncio Gárate no espeluznantes Press para alimentarnos aforamiento pero lógicamente esté los que vivimos aquí el Barça que el aquella os pedimos que no ha sido suficiente no cost han sucedido las controversias las polémicas acordándose apurará la polémica por la investigación a la titular de Justicia ya sabéis

Voz 2 19:54 el raciales con Villarejo

Voz 5 19:57 para esa en el Congreso para buscar la reforma de la ley de estabilidad que también ha dado mucho que hablar y por último el raca raca de todos los días que es la tesis de Sánchez la vuelto a primera línea de las acusaciones de plagio más a más además lo Pablo Casado no al final casi seguro el caso más peso y la apertura de una investigación sobre el porreado Montón pues en la llegada añadir más leña al fuego en La Moncloa admiten que la semana pasada fue mala esta no lo es

Voz 0194 20:29 me parece Nacho una buena propuesta para leer con calma porque ahora cuando has dicho que la el anuncio de lo de los aforamientos fue el lunes yo tenía la sensación que había sido el siglo pasado

Voz 5 20:38 bueno es que va muy rápido es vertiginoso yo yo siempre digo digo seguro en veinticuatro horas

Voz 0194 20:47 estoy de acuerdo contigo por eso me parece una buena propuesta del confidencial para sentarse y leerse tranquilamente todo lo que nos ha pasado por encima esta semana Nacho muchísimas gracias a vosotros hasta luego no nos dejamos ahí otras cosas todavía aspira

Voz 1071 21:00 portavoz del PP en la Comunidad de Madrid se llama Isabel Diaz Ayuso esta mañana en Hoy por Hoy Pepa le preguntaba por aquello que dijo ayer la diputada Begoña García en la Asamblea de Madrid lo que dijo la diputada fue citada

Voz 6 21:10 se le ocurre en materia de seguridad es dividir y enfrentar a los españoles con la exhumación el caudillo que ganó las

Voz 3 21:20 claro claro mucho revuelo lo que esta mañana decía la portavoz del PP en Madrid era esto

Voz 4 21:27 ella se refiere al Caudillo por qué es un concierto histórico como cuando en un reportaje por ejemplo escuchas el eso nadie está a favor de Hitler no obstante ella dijo que se había confundido yo lo que les recomiendo ella ya todo el mundo es que no tenemos margen estos debates vive serios bien volver a a cuentas de Franco pero yo creo que es para más de lo mismo

Voz 3 21:48 hay alguien por del indirectas esta mañana

Voz 1071 21:51 por qué dijo ayer el PP que era dictador no caudillo que no es exactamente la misma versión que ha ofrecido hoy la bueno del exterior ha vuelto a ser noticia el ministro de Interior y vicepresidente de la República italiana Matteo Salvini que ha vuelto a cerrar los puertos italianos al acuarios de La Ventana han hablado con una enfermera que es coordinadora pediátrica de médicos Sin Fronteras trabaja en la isla de Lesbos ha hecho esta descripción

Voz 4 22:14 tenemos actualmente casi nueve mil personas en un campo que fue Qatar no cuadran estimó tres mil personas actualmente extremos tres mil quinientos niños entre estas personas hablamos de situación desisten de carbón

Voz 1071 22:28 era Salvini se vio ayer por cierto con Berlusconi salieron de allí proclamando la unidad de las derechas italianas Berlusconi siempre esta en Alemania la cadena ARD ha publicado una encuesta que sitúa ya la ultraderecha como segunda fuerza hasta una noticia que nos parece muy relevante por delante incluso de los socialdemócratas la alianza entre la CDU de Merkel y la CSU seguiría en cabeza pero está en su nivel más bajo desde el año noventa y siete en Barcelona ningún tipo de tramitación administrativa que permita que dé cobertura legal a poder tirar hacia adelante unas obras de este tipo ningún edificio de Barcelona también ha paralizado las obras de las llamadas viviendas colmenas sabes que había módulos apenas cabía una acabo una cama bueno cierre musical para hoy

Voz 3 23:14 esta noche el segundo y último concierto de U2 has cogido una canción de ayer ayer no bueno casi dos de algunos la gente recuerda épocas pasadas otros no vivimos casi al final de la actuación dijo Bono desde mi experiencia puedo decir que no hay nacionalismo bueno

Voz 1071 23:32 los irlandeses les tenemos mucho miedo a las banderas añadió después es interesante porque el grupo encargó un vídeo con manifestaciones en concepto de Berlín sirvió uno con esteladas Locke el independentismo leyó como una señal de apoyarnos apoya otros no han cambiado esas imágenes ahí están también las declaraciones de Bono las imágenes habrá son manifestantes en el Día del Orgullo

Voz 3 23:58 sabes que Sastre que la elección ha sido buena una gusta mucho que les presta decir ya ha sonado la radio esta canción otras Saavedra

Voz 7 24:06 la os con el broche de Ramoneda

Voz 8 24:14 la Fiscalía Libia casa o al Tribunal Supremo que no actúe contra él por el máster y el PP y consulta mal asunto cuando un dirigente político necesita que le echo una mano la justicia es que su palabra autoridad non consiguió disipar las sospechas que le cerca aval fue de que Casado se salve del apuro pero quedará la sombra de la duda sobre algo que él no supo explicar de modo convincente Esquerra Republicana ha dado un golpe a la campaña electoral por la alcaldía de Barcelona al proponer Arnes Maragay como candidato corta la tentación de varios rivales de utilizar el nombre de Pasqual Maragall quien en vano pero sobre todo expresa la voluntad de Esquerra Republicana de presentarse con lista propia dando portazo a los que insisten una vez más en la cantinela de la candidatura unitaria del independentismo moraleja en las elecciones de Barcelona tienen que ser en clave de ciudad Ale las alianzas ya se concretarán tanto los ciudadanos hayan votado Esquerra se anticipado al anuncio de la candidatura de Valls que desde su papel de azote de independentistas daba argumentos para la lista única aquellos que desde el soberanismo quieren trasladar a la capital la dialéctica frentista el empeño de algunos en convertir las elecciones barcelonesas en la enésima etapa del conflicto unionismo independiente cómo es tal que corre el rumor de que Puigdemont podría estar dispuesto a apelar a los suyos a ponerse a disposición de Maragall puede que el soberanismo sobre actúe en el intento de capitalizar los ya famosos Charles de los jueces en que algunos de ellos se desmelenó han sin miramientos contra el independentismo catalán pero es indudable que genera muchos interrogantes sobre la idea de que algunos tienen de su función la separación de poderes obliga al juez a ser prudente y escrupuloso en las formas para que la ciudadanía confía en sus decisiones Icon mensajes desaforados que en otro contexto movería no imputaciones por delitos de odio y similares no se contribuye al buen hacer de una institución clave en la lucha contra los abusos de poder

Voz 3 26:09 por y por esta semana terminamos aquí María Esperanza Sánchez Ignasi Guardans Juan Carlos Jiménez hasta la semana que viene buenas noches Sastre hasta el lunes venga a ver si descubres alguna nueva adiós hasta el lunes a todos ustedes que tengan un feliz fin de semana

Voz 7 26:43 veinticinco Ángels Barceló

Voz 9 26:49 la el rifle

Voz 10 26:54 los informativos así que ahora veinticinco de en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Heil Hitler la arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 0020 27:14 imaginemos que es la primera vez que escucha algo sobre Hablar por hablar entonces deberíamos contarle que es un programa de radio que llevan Antena veintiocho a los protagonistas de este programa de radio son los oyentes que comparten con nosotros sus historias pasando un tema otros siempre ocupación se interesa unos por otros con total empatía nos muestran que es lo que realmente le preocupa a los ciudadanos cada noche y todo esto sin guión de por medio una historia un poquito de música y la siguiente historia porque si hay algo que es importante en la vida es escuchar Isère escucha

Voz 10 27:52 por hablar con Adriana murió de lunes a viernes a partir de la una y media de la madrugada

Voz 9 27:59 menos en Canarias en Cadena SER

Voz 0194 28:02 si no sabes quién fuiste nunca sabrás qué

Voz 11 28:05 manera entre tiempos buceando en el archivo sonoro de la Cadena SER para conectar pasado y presente en la madrugada del sábado al domingo a las tres y media una hora menos en Canarias entre tiempos con Ana Martínez

Voz 3 28:18 Tejón síguenos también en redes y en nuestra aplicación móvil que apenas eh en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 12 28:27 en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dejen a las claras

Voz 3 28:31 la claridad de poder

Voz 10 28:33 está más claro agua en este viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Eton y síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser la historia del atraco perfecto Se trata de un butrón en un barco un robo desde las cloacas de la ciudad durante sólo tres noches seis millones de euros en el plan para este es sencillo

Voz 0020 29:03 lo único que es entrar en las orillas

Voz 10 29:06 pero no será nada fácil en cuanto la policía descubra el butrón lo primero que hará será hablar con los fieles son minuto para decidir si sigues con nosotros sonó minuto y la asamblea de los muertos una serie sonora basada en la novela homónima de Tomás Bullock publicadas en Salamandra ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 13 29:34 en lo que escuchar a la carga para escuchar a las Alaska

Voz 14 29:49 está plomo lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de grabar