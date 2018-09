Hora 25 (24/09/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1450 00:00 será un ex comisario en prisión con capacidad de chantajear a diestro y siniestro les sumamos una explicación que no se ajusta a la realidad

Voz 1 00:08 no han tenido ninguna cita de ninguna aspecto profesional de trabajo como fiscal en la Audiencia Nacional ha es radicalmente falso

Voz 1667 00:17 eso bueno pues tenemos como resultado una ministra del Gobierno

Voz 1450 00:20 la cuerda floja son las ocho las siete en Canarias

Voz 5 00:33 en Hora veinticinco

Voz 0194 00:45 hola buenas tardes Dolores Delgado asegura tener el apoyo de Pedro Sánchez pese a reconocer hasta tres reuniones con José Villarejo después de negarlo no le ha quedado otra tras la publicación de las grabaciones de uno de esos encuentros la ministra lo interpreta como un nuevo chantaje al Estado por parte del ex comisario el Popular Teodoro García Egea e Inés Arrimadas es Ciudadanos señalan a Delgado

Voz 0231 01:05 es una vergüenza para todos los españoles que una ministra que ha mentido siga ocupando una cartera tan importante Mena

Voz 6 01:11 Nos venga al Congreso a dar explicaciones porque nos parece pues un tema evidentemente es relevante en el cual pues según todos los indicios parece que la ministra es no ha dicho toda la verdad

Voz 0194 01:20 PP Ciudadanos han tumbado la enmienda del Gobierno para aprobar los presupuestos esquivando el veto de los populares en el Senado la presidenta de la Cámara Ana Pastor ha llegado a denunciar presiones y amenazas de los grupos responden el ministro José Luis Ábalos Pablo Iglesias

Voz 5 01:34 recibir amenazas Theo que a mí las amenazas no me mueve en el cumplimiento de la legalidad que la misa solamente puede entrar en cuestiones técnicas pero nunca de oportunidad

Voz 8 01:57 la moco

Voz 0194 01:58 Podemos ha presentado esta tarde sus exigencias para negociar los Presupuestos propuestas que mantienen su objetivo subir los impuestos a la banca para recuperar el dinero del rescate mientras Matteo Salvini plasma en una ley su línea dura contra la inmigración Pablo Morán

Voz 1913 02:12 esta tarde ha presentado un proyecto que endurece las condiciones para los solicitantes de asilo

Voz 5 02:18 el que su buen pro

Voz 1913 02:20 acto aprobado en el Consejo de Ministros italiano que contempla entre otras cosas la expulsión de los inmigrantes considerados peligro social estaremos en Aranda de Duero los jueces han decidido procesar a los tres ex jugadores de la Arandina acusados de agredir sexualmente a una menor de edad y hablaremos de los desequilibrios que sigue presentando la sanidad en nuestras comunidades autónoma

Voz 9 02:39 más Noel lo mismo vivir en una comunidad que vivirá en otra no es igual para una persona que vive en Canarias en Castilla La Mancha la lista de espera quirúrgica que para una que vive en una de las comunidades que tienen mejores datos

Voz 1913 02:50 lo dice un informe de Comisiones Obreras hay diferencias de hasta cien días de espera para una operación

Voz 0194 02:55 ya a las ocho y media deportes en Hora veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes

Voz 0919 02:59 España tiene desde hoy el primer campeón mundial masculino de judo se trata de Nico ser Azadi es Billy este chaval de veintidós años de origen georgiano que vive nuestro país desde los catorce y que ha ganado el oro en la categoría de noventa kilos en el Mundial de judo que se está disputando en Baku recordemos que hoy tenemos fútbol de Segunda División A las nueve cierran la jornada Deportivo de La Coruña Granada también que a esta hora acaba de comenzar en Londres la Gala de la FIFA para elegir al mejor jugador del año dos mil dieciocho La gala de ves los candidatos son Modric Salah y Cristiano Ronaldo el gran favorito el croata a Modric del Real Madrid y el tiempo Jordi Carbó buenas

las últimas horas las temperaturas

Voz 0978 03:37 pese a bajar sólo se ha notado de manera evidente en el Cantábrico todavía mucho calor en el sur máximas de hasta treinta y nueve grados en muchas poblaciones de las provincias de Cádiz Huelva Sevilla Córdoba Badajoz mañana aquí tampoco bajarán demasiado esta noche algunos chubascos en la mitad este de Cataluña irán desapareciendo las nubes del Cantábrico mañana a primeras horas ambiente más fresco

Voz 7 03:58 lluvias que con el paso de las horas

Voz 0978 04:01 asimismo en el sur de Tarragona la Comunidad Valenciana Albacete Murcia la parte más oriental de Andalucía así como las islas de Menorca Mallorca chubascos que algunos pueden ser intensos pero en el conjunto del país mañana será un día soleado ambiente fresco a primeras horas de la mañana durante la tarde calor pero menos aunque en el suroeste de la península máximas todavía por encima de los treinta

Voz 4 06:11 en Powers el calzado de trabajo revolucionario que te devuelve más del cincuenta y cinco por ciento jerarquía en cada paso no te lo crees venía experimenta la tecnología de imponer si de tener una sensación de bienestar que nunca sentiste and de esperamos para que pruebe nuestros zapatos de trabajo en todos los puntos de venta u Palma Mc que estas espera encuentras los un Power punto OIT cadena SER Hora veinticinco

Voz 1667 06:39 Burana resulta que la vida política de este país se sigue marcado por grabaciones que llegan de las cloacas ya avisó en julio la mujer del ex comisario José Villarejo que tiraría bombas informativas si se prolongaba en la estancia en la cárcel de su marido y que esas bombas afectarían a altos cargos del Estado a partidos de diferentes color o a periodistas las ventas de Corinna caso Archivo

Voz 0689 07:01 todo por la Audiencia Nacional fueron un primer ejemplo

Voz 1667 07:03 hoy nos hemos encontrado con este otro

Voz 13 07:06 acoger a Felipe se le ocurre defenderá

Voz 1667 07:11 el sonido de mala calidad como pueden comprobar sonido publicado por el portal Moncloa punto com que nada tiene que ver con el Gobierno por cierto pero que prueban el encuentro que el ex comisario Villarejo mantuvo con la actual ministra de Justicia había más comensales estaba también el juez Baltasar Garzón Se trata de un almuerzo de dos mil nueve en las grabaciones se puede escuchar a la actual ministra pues hablando sin tapujos en temas judiciales de temas policiales personales con el propio Villarejo en principio el contenido en sí de las grabaciones lo conocido al menos hasta ahora no tiene por qué comprometer al actual ministra pero sí contradice lo que Dolores Delgado afirmaba ahora hace justo una semana

Voz 14 07:49 no he tenido ninguna relación profesional con ningún asunto que haya llevado el ex comisario Villarejo en la Audiencia Nacional mientras yo he desempeñado allí mi trabajo como fiscal esto lo quiero subrayar de manera absoluta y contundente

Voz 1667 08:07 declaración de la ministra que ya venía a matizar un comunicado de justicia en el que se afirmaba que Dolores Delgado no había concertado ni había mantenido cita alguna con Villarejo hoy justicia admite hasta tres encuentros dice que las grabaciones son otro chantaje al Estado como las del Rey prometen la comparecencia de la ministra en el Congreso informa Javier Álvarez

Voz 0689 08:25 la ministra de Justicia reconoce que ha coincidido en tres ocasiones junto con otros mandos policiales judiciales con el comisario Villarejo pero asegura que las grabaciones difundidas obedecen a la estrategia procesal del comisario para atacar al Estado primero al Rey emérito después al Ejecutivo la persona de la ministra de Justicia hace unas semanas Dolores Delgado aseguró que nunca había tenido relación de ningún tipo Nico Acertó mantuvo cita alguna con el comisario Villarejo sin embargo la nota de prensa ahora puntualiza desvela tres encuentros uno de ellos se produce durante una comida en la que la fiscal Dolores Delgado no está invitada pero acudió acompañada del magistrado Baltasar Garzón a petición de éste los otros dos encuentros se produjeron el primero de ellos cuando Garzón le presentó al comisario al final de unas jornadas jurídicas y el tercer encuentro se produjo hace unos quince meses cuando Dolores Delgado acudió a una cita para hablar con el responsable del Centro de Inteligencia contra el terrorismo

Voz 1667 09:14 donde se encontraba también el comisario Villarejo

Voz 0689 09:16 bajo la nota del ministerio recuerda que las informaciones que relacionaban a la ministra con supuestos favores a un cliente de Villarejo fueron desmentidas y anuncia que comparecerá en el Congreso de los Diputados a petición propia para darle explicaciones

Voz 1667 09:28 Tanto Justicia como Moncloa reconocen que Pedro Sánchez y Dolores Delgado han hablado esta mañana que el presidente del Gobierno ha brindado su apoyo a la ministra tras la publicación de estas grabaciones el Partido Popular ha dicho que está dispuesto a plantear la reprobación de Dolores Delgado mañana mismo en el Parlamento es la polémica que se cruza en la tramitación del proyecto lo más importante para cualquier gobierno el de los presupuestos Podemos ha presentado esta tarde en Madrid su propuesta un documento titulado Presupuestos con la gente dentro una propuesta que flexibiliza algunas exigencias iniciales del partido de Pablo Iglesias en su negociación con el Gobierno pero que sigue planteando la luz o el salario mínimo interprofesional entre sus objetivos para estas cuentas sobretodo una subida impositiva la banca para que devuelvan todo el dinero destinado en el rescate Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 1468 10:17 qué tal Pablo Unidos Podemos ha entregado hoy además al Gobierno este documento para conseguir más presupuestos los presupuestos más sociales han vuelto a recuperar un impuesto especial a la banca para recaudar unos mil millones de euros el Gobierno lo ha descartado de momento plantean otra vez subir el IRPF a rentas de ciento veinte mil euros anuales el lugar de los ciento cuarenta mil que plantea Pedro Sánchez para rentas de capital rentas del ahorro a partir de cincuenta mil euros al año su formulas para conseguir más ingresos sin apretar más a los trabajadores decía Pablo Iglesias

Voz 8 10:50 estos está bajando los impuestos a la gente a duras y a los autónomos que sino que se esfuerza en bien los tres privilegiados

Voz 7 10:59 no pagan impuestos

Voz 8 11:01 el esfuerzo

Voz 1468 11:05 son propuestas no líneas rojas para apoyar este presupuesto y tienen también un cariz feminista a través del endurecimiento del delito de violación hay también más el fomento de viviendas de alquiler barato penalizando a especuladores la derogación de la reforma laboral y la equiparación de las pensiones con el IPC con inflación la cuenta de Podemos para pagar todo esto es de nueve mil quinientos millones de euros

Voz 1667 11:26 en todo caso gracias Neves la estrategia del Gobierno para aprobar sus presupuestos ha sufrido hoy un importante revés la Mesa de la Cámara ha bloqueado la enmienda que había propuesto el PSOE para esquivar el veto del PP en el Senado al techo de gasto los populares junto a Ciudadanos han tumbado eso que se presentó como un atajo al que ellos mismos recurrieron cuando estaban en el poder algo que de entrada cambia los planes del Gobierno para aprobar esas cuentas en diciembre según habían dicho Mar Ruiz

Voz 1468 11:52 sí lo ocurrido hoy no impide que el Gobierno y sus socios puedan suprimir finalmente el veto del Senado la ley de Estabilidad pero sí complican los tiempos para lograrlo con el atajo legal que hoy han tumbado PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso el Gobierno confiaba en conseguirlo en mes y medio o dos meses a lo sumo y ahora sin embargo tendrá que esperar a una tramitación ordinaria que en principio duplicará esos plazos eso sí PP Ciudadanos no

Voz 7 12:14 dilatan mediante la petición de prórrogas en el plazo de

Voz 1468 12:17 vendas así que el escenario aproxima al Gobierno de Pedro Sánchez ahora a tener que asumir la senda de déficit más

Voz 1450 12:23 restrictiva del PP de Mariano Rajoy en vez

Voz 1468 12:26 poder presentar una nueva con los seis mil millones adicionales que Bruselas había permitido al Ejecutivo gastar de más antes de traer las cuentas al Congreso a finales de noviembre o principios de diciembre como es su intención para poder aprobar los Presupuestos la próxima primavera en la reunión de la mesa

Voz 1667 12:41 de hoy ha estado marcado por por mucha mucha tensión incluso en un movimiento inédito la presidenta de la Cámara Ana Pastor ha comparecido ante los medios para defender la independencia del Congreso

Voz 5 12:51 puedo recibir amenazas pero que a mí las amenazas no me mueve el cumplimiento de la legalidad los ese a otros pero a mí desde luego nunca las amenazas me moverán en el cumplimiento de mis obligaciones como presidente Yeste les recuerdos un acuerdo de la Mesa del que forma parte de la presidente

Voz 1667 13:09 extendido la idea de que el PSOE intentaría incluso reprobar a la presidenta del Congreso por abordar este asunto en la Mesa de la Cámara del Gobierno opina que lo visto hoy es fruto de la pinza de Partido Popular y Ciudadanos contra Pedro Sánchez la ministra de Hacienda María Jesús Montero promete que habrá cuentas en tiempo y forma

Voz 15 13:26 nosotros seguimos convencido y decidido a presentar esas cuentas públicas y presentaremos nuestra cuenta en el calendario que habíamos establecido es decir a finales de noviembre principio de diciendo

Voz 1667 13:37 a partir de las diez nuevos acompañará a la ministra de Hacienda en Hora Veinticinco para explicarnos cómo van a cumplir ese objetivo de presentar esas cuentas en diciembre y es que es mucho lo que depende de ellas por ejemplo la sanidad pública un estudio de Comisiones Obreras presentado hoy evidencia lo mucho que queda por hacer para reducir los enormes desequilibrios que siguen encontrándose los pacientes entre

Voz 0689 13:58 en una comunidad y otra informa Sonia

Voz 1667 14:00 Ballesteros casi medio año tiene que esperar un Pajín

Voz 1913 14:03 de Canarias para pasar por quirófano mientras en Euskadi o Madrid la espera se alarga poco más de mes y medio la igualdad de los españoles que contempla la Constitución no existe denuncia Comisiones Obreras en la atención sanitos

Voz 9 14:14 Aria no es lo mismo vivir en una comunidad que vivir en otra no es igual para una persona que vive en Canarias son Castilla La Mancha la lista de espera quirúrgica que para una que vive en una de las comunidades que tienen mejores dato

Voz 7 14:25 esa diferencia sustancial y las listas de esperas

Voz 1913 14:27 repite también si contamos el dinero que las comunidades destinan al gasto sanitario por habitante cuatrocientos ochenta y ocho euros en Euskadi frente a los trescientos uno de Extremadura comisiones reconoce que el presupuesto el empleo y el número de camas se han ido recuperando pero reclama un nuevo sistema de financiación que acabe con la desigualdad entre comunidades

Voz 1667 14:46 Iggy junto a la sanidad la educación otra de las partidas que más ha sufrido durante la crisis hoy les estamos contando aquí en la SER la situación de los colegios en dos barrios de Madrid los de Vallecas Moratalaz son seguramente un ejemplo de lo que ocurre también en otros centros del país han recibido una orden de la Consejería de Educación en la que les obligan a aumentar el número de alumnos por clase por él

Voz 1913 15:07 dime incluso del ratio que fija la ley

Voz 1667 15:10 sólo eso ya es notable pero no se pierdan la explicación que ofrece el Gobierno madrileño informa Sara selva

Voz 1510 15:18 la culpa de la masificación en las aulas la tiene según la Consejería de Educación la política de Pedro Sánchez dicen que la Comunidad de Madrid está gestionando en las últimas semanas la llegada masiva de menores inmigrantes fruto de la errática política migratoria del Gobierno central pero ya está no nos da más información ni cuántos inmigrantes han sido escolarizados ni porque sólo en esos barrios además eso no es lo que ponen el documento al que hemos tenido acceso en esa orden que recibe los colegios el diez de septiembre sólo justifica ese aumento el número máximo de alumnos por clase en necesidades de escolarización Comisiones Obreras lo va a denunciar porque dicen que es absolutamente ilegal Isabel Garbín

Voz 16 15:52 esta órdenes expresas la grave situación de escolarización en la que se encuentra esta zona ahora el problema se le cayó encima pero se le cae encima al alumnado que ve peligrar su derecho a la educación

Voz 1510 16:03 no es la primera vez que lo llevan a los tribunales ya lo han hecho tres veces y en las tres el Tribunal Superior de Justicia les ha dado la razón y ha pedido a la Consejería de Educación que explique por qué está aplicando así la

Voz 1667 16:13 y una cosa más relacionada con el dinero público la Casa del Rey ha publicado esta tarde la subida del sueldo de la Familia Real del personal del Palacio de la Zarzuela sueldos que subirán lo mismo que los salarios de los funcionarios incluidos los que recibe Don Felipe y Doña Letizia María

Voz 1444 16:28 a estas subidas del uno y medio por ciento y el aplican todos desde el Rey hasta el último funcionario de la Zarzuela incluidos los altos cargos y el personal laboral siempre aplica la retribución de los funcionarios tanto si se congelan los sueldos como si aumentan como ocurre en esta ocasión el incremento en el caso del Rey Felipe suponen el cobro de algo más de doscientos cuarenta mil euros brutos en dos mil dieciocho ciento treinta y tres mil euros en el caso de la Reina Letizia casi ciento noventa y cinco mil euros para al Rey emérito sueldos que salen del presupuesto que el Gobierno destina a la Casa Real que este año es de siete millones ochocientos mil

Voz 7 17:01 hora veinticinco mil tienes que catecismo cuando te dice que tendrías que tener su seguro porque es el mejor precio increíble

Voz 1995 17:59 estos días hemos escuchado algunas grabaciones inquietantes prefiero esa grabación de intento de chantaje alcaldesa de Toreno Doris pero bueno lo que queremos eso ha sido lo que está buenas tardes quién es la persona que aparece diciendo buenas tardes en mitad de un escandaloso asunto de chantaje y extorsión Juan Miguel muy buenos días

Voz 21 18:15 las tardes que Juan Miguel esté involucrado sin querer en otras grabaciones escandalosas

Voz 22 18:21 te quiero mucho aquí en familia

Voz 0919 18:24 no se lo van a crecer más

Voz 8 18:26 sexo pues bueno

Voz 21 18:30 sí sí sí

Voz 7 18:33 esta tarde

Voz 23 18:35 hoy por hoy con Pepa Bueno Eaton Garrido síguenos también el hoy por el punto es Cadena Ser

Voz 1667 19:13 lo verán otra novedad de la tarde en los jueces han decidido sobre los tres ex jugadores de la Arandina acusados de un delito continuado de agresión sexual contra una menor de edad lo recordarán es uno de los casos más mediáticos de los últimos meses y que va a continuar ahora después de que el Juzgado de Primera Instancia de Aranda haya decidido procesar a los tres acusados Aranda Elena lastra

Voz 26 19:34 en el auto la jueza afirma que cuando se cometió el delito la menor estaba en una situación de bloqueo en la que no pudo decir que no a diversas prácticas sexuales a las que le sometieron los tres investigados también indica que los encausados conocían la edad

Voz 1468 19:45 lo hice valieron de su superioridad en madurez

Voz 26 19:48 pero estas afirmaciones se basan en el análisis de las actuaciones judiciales practicadas hasta el momento a las que también apela a la jueza para indicar que la víctima relató en varias ocasiones los hechos de manera coincidente mientras que los jóvenes investir

Voz 7 20:00 se limitaron a negar los con contradicciones

Voz 26 20:02 en algunos aspectos aunque el juzgado mantiene la libertad condicional para los tres jóvenes les impone una fianza solidaria de cincuenta y dos mil euros por si existieran responsabilidades derivadas de las costas del pleito por daños morales al más tendrán que volver a declarar ante la jueza que está citado el próximo quince de octubre cabe recurso contra esta resolución en el que ya trabaja en algunas de las defensas

Voz 1667 20:21 del exterior hoy de nuevo noticia el ultraderechista Matteo Salvini que ha plasmado en un decreto parte de las políticas contra la inmigración que lleva desarrollando desde su llegada al Ministerio de Justicia italiano ha presentado una nueva normativa aprobada en Consejo de Ministros que endurece las condiciones de los solicitantes de asilo apuesta por ejemplo por la expulsión de los considerados peligro social Roma Joan Solés

Voz 0689 20:44 buenas tardes algunos aspectos de la nueva ley de inmigración que los italianos han pasado a llamar decretos Albini porque su autor es el ministro del Interior podrían parecer positivos por ejemplo la pérdida de derechos y expulsión forzada de inmigrantes que han cometido delitos graves contra la propiedad contra las mujeres o de terrorismo sin embargo es una evidente contradicción porque tales delincuentes de ser condenados deberían cumplir la pena en Italia en vez de ser expulsados para los demás recién llegados se les cancela el permiso de residencia por razones humanitarias se condiciona el asilo político la verifica de conflicto armado en su país de origen se prorroga el tiempo de retención en campamentos mal llamados de acogida de tres a seis meses o el desmantelamiento de recintos de personas de etnia gitana de tal forma que en el dos mil veintitrés habrán desaparecido de toda Italia según el ministro del Interior y vicepresidente Mateos Albín

Voz 5 21:36 el simplemente viene simplemente ponemos orden afirmamos días en un sistema que estamos desordenado malgastar recursos públicos sólo robaban mucha gente

Voz 0689 21:47 pero Salvini no superará la prueba del algodón según la oposición es decir el veredicto del Tribunal Constitucional italiana

Voz 1913 21:56 a partir de las nueve vamos analizar a fondo a otro de los datos del día la estadística sobre divorcios separaciones publicados por el INE Sara vítores buenas tardes

Voz 1880 22:04 hola Pablo no quiero abrumar te con los datos pero el año pasado se divorciaron noventa y siete mil novecientas sesenta parejas según los datos que hoy ha publicado el Instituto Nacional de Estadística además hubo también cuatro mil doscientas ochenta separaciones nulidades matrimoniales la duración media de los matrimonios fue de dieciséis años sobre estos datos vamos a hablar a partir de las nueve y después en la cara B vamos a mirar a la cara a dos personajes del fin de semana Manuel Valls ellas centro

Voz 1667 22:28 vamos cerrando este primer tramo de Hora Veinticinco para empezar con las claves hoy las que nos ofrece Javier de Lucas

Voz 0873 22:34 la política es también arriesgar arriesgó al Gobierno con mi iniciativa parlamentaria indiscutible prevé un objetivo político mayor conseguir que un posible acuerdo mayoritario en el Congreso a favor de su proyecto de presupuestos no fuera bloqueado en el Senado la historia parlamentarismo está llena de episodios semejantes sino siempre salen bien la oposición ha jugado a fondo sus cartas con una a su vez discutible interpretación de las atribuciones de la mesa que el riesgos exalta con importantes redes arriesga el presidente saliendo al exterior en esta complicada semana pero su imagen exterior se ve reforzada con las citas de Ali en la ONU en las que luce una capacidad de conversación me una agilidad con mandatarios extranjeros que echábamos de menos a sus predecesores arriesgar con relaciones peligrosas incluso son amistades y aunque sea sólo en tres ocasiones que exige mucho tino la ministra de Justicia está sufriendo en las malas artes de un experto en cloacas ya lo era cuando se reunió con él esas tres veces no basta con ser buen de tener buenas intenciones hay que ser prudente en política

Voz 1913 23:35 y algo más que destacamos el director de la Comisión de la Propiedad Intelectual ha dimitido acusa al Ministerio de Cultura de ceder ante las presiones de las multinacionales en el nuevo reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual Mariela Rubio

Voz 1450 23:50 así es Julio Costas era hasta ahora el director del organismo de arbitraje que dirime los contenciosos entre las entidades de gestión de derechos de las multinacionales y los usuarios en conversación con la Cadena Ser Costas ha asegurado que dimite porque el Ministerio de Cultura ha aceptado las presiones de estas multinacionales según Costas cultura a petición de las entidades de gestión de derechos destituyó la pasada semana al secretario de esta comisión algo en lo que se oponía al propio costas del presidente de esta comisión además asegura que las entidades de gestión de derechos trataban con ese movimiento de influir en la resolución en la que estaba trabajando esta comisión una resolución que se emitió finalmente el pasado viernes y que se refiere al contencioso que mantienen de estas entidades con la Asociación Española de Radiodifusión Comercial que agrupa a la práctica totalidad de las cadenas entre ellas la Cadena Ser esta resolución no se ha comunicado a las partes pero según Costas horas después de aprobarse las entidades de gestión pidieron a Cultura su recusación como presidente poco después hicieron movimientos para que esta resolución quedase sin efecto retirando sus reclamaciones iniciales distintas fuentes ministeriales consultadas por la SER aseguran que la destitución de este secretario de la Comisión fue decretada por Adriana Moscoso Directora General de Industrias Culturales quién ha estado vinculada al sexo

Voz 7 25:02 las entidades de gestión ya que trabajó por ejemplo en la Sociedad General de Autores hoy soy veinticinco siete veinticinco en Canarias

Voz 3 25:13 veinticinco Madrid

Voz 5 25:19 buenas tardes la Comunidad de Madrid se escuda en el Gobierno de Pedro

Voz 7 25:22 los Sánchez para justificar los problemas que la región arrastra desde hace años es el caso del centro de menores de Hortaleza donde ahora mismo hay ciento veintidós internos cuando sólo hay capacidad para XXXII la consejera de Asuntos Sociales Lola Moreno que me explique por favor la ministra cómo es posible que estén más de mil menores extranjeros no acompañados circulando por España llegando a la Comunidad de Madrid que insisto no es pues puerto de mar cómo es posible que lleguen aquí sin que nadie los detecte los atienda los acoja ni los tutele la llegada de menores extranjis los no acompañados a nuestra Comunidad es la razón por la que según el Gobierno de Garrido en los centros escolares están masificados eso dicen para justificar que la Consejería de Educación haya enviado una orden como les venimos contando desde esta mañana para incrementar por encima del límite legal las aulas de varios centros públicos de Vallecas y Moratalaz Comisiones Obreras lo va a llevar a los tribunales hay más noticias de este lunes veinticuatro de septiembre pero antes vamos a echar un vistazo a las carreteras de la Comunidad de UGT Alfonso Martínez buenas tardes

poco a poco va restableciendo la normalidad en las carreteras madrileñas hasta ahora tan sólo encontramos dificultades en la A cinco a la altura de Alcorcón ir Arroyomolinos de salida de la capital ir complicaciones en la A6 en El Plantío Majadahonda no era ambos sentidos por último retenciones en la M cuarenta en la zona de Coslada hacia la A3 en el resto de la madrileña a esta hora se circula con normalidad

Voz 28 26:47 viaje de ida y de vuelta autopistas peajes y sobretodo kilómetros después de este verano asegurate de que tu BMW sigue en perfectas condiciones para eso en BMW Service te regalamos un chequeo electrónico de los datos que tu BMW almacena para detectar posibles incidencias tú ya estás a punto para el año ahora le toca a él

Voz 11 27:06 el treinta de noviembre red de talleres autorizados BMW de la Comunidad de Madrid

Voz 4 27:10 la Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos amplía de veinticuatro meses la tarifa plana de cincuenta euros de cotización a la Seguridad Social y además te ayuda con los gastos iniciales con hasta cuatro mil quinientos euros para emprender te cueste menos

Voz 1510 28:00 del caso máster la cuerda se tensa entre la juez y la Fiscalía tras su cambio de criterio en el caso del máster de Pablo Casado en una providencia enviada esta mañana Carmen Rodríguez Medel pregunta directamente a la fiscalía si está haciendo una causa general del caso máster el enfado de la jueces tan evidente que hoy ha tomado declaración a una de las imputadas sin esperar al fiscal que estaba en un atasco ha tomado declaración a la ex subdirectora del Instituto de Derecho Público Laura Nuño llamada para responder por el máster de Cristina Cifuentes Nuño asegura que la ex presidenta no estaba obligada a defender su trabajo de fin de máster escuchamos a su abogado

Voz 5 28:39 autorial descuidadas porque tanto a veces

Voz 1510 28:44 he aquí sumen otro sonido excedía es Jesús María Pacios concejal del PP de Torrelodones el y su compañera Reyes Tinto denunciaron en dos mil seis prácticas irregulares por parte de promotores de la localidad en las que estaría implica todo el partido lo denunciaron ante el entonces secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y ante Cristina Cifuentes que era la secretaria ejecutiva de Política Territorial pero lejos de hacer algo el partido dice este exedil les dio la espalda tuvieron que abandonar la formación la política desde entonces denuncias recibido todo tipo de amenazas

Voz 31 29:15 realmente las pulsiones El menor de los problemas porque nosotros pues por desgracia en aquella época sufrimos amenazas en la casa Reyes aparece una soga o comentarios amigables de gente que no es decía pues que lo dejáramos todo porque detrás de todo esto había mucho dinero no vaya a ser que hundía nos vayamos a encontrar con un atraco y un resultado fatal

Voz 7 29:37 ha tenido usted disuadido no tienen ustedes por subir

Voz 5 29:40 si llegamos a las ocho y media con veintinueve grados en el centro de Madrid esta mañana hora veinticinco Madrid

Voz 32 30:00 el veinticinco Deportes con Angels Barceló Iker

Voz 0194 30:09 buenas tardes Bolaño es todavía está impresionada como es producción nombre de Dorca a las ocho con lo cual sea incapaz de decir lo que ha ganado de qué iba la noticia impresionada por cómo la espantá

Voz 5 30:19 Federico será Bill

Voz 0194 30:21 desde diciendo sin leer este es es el primer

Voz 5 30:24 sí

Voz 0919 30:25 judoka hombre que gana un campeonato del mundo para España es que no no

Voz 0194 30:29 con este nombre no con este nombre ni con ninguno

Voz 0919 30:32 el primer español campeón del mundo de judo es este chaval de origen ucraniano ahora tiene veintidós años lleva ya conviviendo mucho tiempo con España escucharles es que parece bueno compite en Brunete

Voz 5 30:43 rango plena nacionalizado por España compito por España ahora mismo soy tercero Europa ahí subcampeón del mundo júnior Baku para mí va a ser muy importante porque son

Voz 0919 30:56 inicia esta tarde en Bakú en el combate final por la medalla de oro ante el cubano Silva Morales ha ganado además ha ganado en el tiempo extra lo narraban así los compañeros con toda la emoción

Voz 8 31:17 Vine la chantajea

Voz 0919 31:23 así que desde esta tarde después de ese combate celebrado en los Mundiales de Bakú España tiene un hombre campeón del mundo de judo Nico será Zadie Smith que ojito tiene veintidós años y dentro de dos en los Juegos Olímpicos de Tokio va ser favorito para ganar una medalla de oro para el judo olímpico español acordados porque estar ahí compitiendo para ganar otra medalla de oro esta es la noticia de la tarde a falta de que dentro de un ratito en Londres sigue otorgue el Premio de la FIFA elige al mejor fútbol lista del año dos mil dieciocho los candidatos son Modric y Cristiano Ronaldo y hay un gran favorito que es Luka Modric y el jugador del Real Madrid en la Cadena Ser está allí con nuestro enviado especial Antón Meana por dónde va la gala ha empezado buenas tardes

Voz 0231 32:16 qué tal buenas tardes Gallego está ahora mismo empezando falta bastante para conocer el nombre del ganador aunque todos sabemos que va a ser Luka Modric hemos pasado la tarde en el hotel de los estas hemos visto a Modric muy contento con su familia saludando por ejemplo a Zinedine Zidane que también está aquí aunque el favorito para ser el mejor entrenador es vivir hecha la ausencia de Cristiano y Messi es lo más comentado en las horas previas a la ceremonia y el Real Madrid va a ser otra vez el gran triunfador cinco jugadores en él once ideal Peace Pro con tres defensas Marcelo Varane Sergio Ramos con un portero Thibaut Courtois también con el propio Luka Modric por cierto otro español va a triunfar porque David De Gea está en ese once de la FIFA así que perdona te cambio el premio Courtois aledaña el mejor portero del mundo pero los futbolistas nombran a De Gea en el once ideal de la FIFA para este año arranca la gala ahora mismo iremos contando en Hora veinticinco Deportes los diferentes premios más historias que ha temido Gallego la tarde por ejemplo te mando un pequeño avance se han saludado

Voz 0919 33:20 Mbappé Florentino pero hombre mira qué bien luego volvemos a Londres en esa gala de ya sabes que hoy hay fútbol de Segunda División A las nueve Se cierra la jornada con el partido entre el Deportivo de la Coruña hiel Granada y bueno todavía estamos con el ruido mediático que provocó ayer el enfrentamiento en redes social el ex del presidente de la Federación Luis Rubiales con el presidente de la Liga Javier Tebas por los horarios y el calor y demás todo viene todo empezó con el famoso partido de Miami pero es que a pesar de la negativa de la Federación hoy Javier Tebas en un congreso sobre fútbol que se ha celebrado en que se está celebrando en Liz ha insistido que ese partido de la Liga en Miami es beneficioso y que es una gran idea

Voz 0906 34:05 primero aparece que con todo lo que les ha creado parece que vamos a jugar toda la liga Miami Xosé bajo al partido no vamos a ver en la industria del deporte tenemos que intentar copiar y mejorar los cafés los demás fieles a su modelo de éxitos porque no porque la NBA puede sacar partidos oficiales fuera de Estados Unidos para pronunciar con pechos de competición a en Londres partidos oficiales esta temporada que nosotros no porque la difiere lo puede hacer también Jorquera m b la liga de béisbol lo pueda accede Japón con del béisbol es un deporte tan el mayo Insabi porque no lo vamos a hacer nosotros estamos hablando de un solo partido porqué no vamos a crecer porque eran por qué no podemos crecer más pero la pregunta que yo me he dado que problema te hemos en qué hacer si estuviésemos diciendo llevar todos los partidos de Liga pues entendería lo que está en los que se lleva la Liga agrupar

Voz 0919 34:50 Diez son algo

Voz 0906 34:51 de un partido con un motivo estratégico para intentar crecer y mejorar la marca de la liga

Voz 0919 34:56 el partido de Miami hoy no tenemos

Voz 33 35:00 no tenemos capítulo no no no no no no

Voz 0919 35:03 los guionistas trabajando a ver si a finales de semana tenemos una nueva entrega porque claro se van acumulando personajes así y demás historias no pero bueno poder dejar vuestros mensajes como estos

Voz 5 35:15 pues vamos a ver esta polémica se ha creado por lo del Girona Barcelona

Voz 34 35:20 eh jugárselo y yo creo que la mejor liga del mundo debe abrirse al mundo los debe conocer todos los sitios se quedó en cuenta que en Estados Unidos hay casi sesenta millones de latinos sin que eso es un mercado importantísimo que la pega está en que los americanos tengo primos hermanos en Estados Unidos que me dicen que el fútbol no termina de cuajar allí como deporte pero bueno aquí intentarlo porque no abrirnos ahí yo les veo al problema con que bueno si al final pues se hará lo que diga el señor Ruiz como siempre a los como siempre ahora presidente y nada pues qué le vamos a hacer estamos en manos de este señor ponerme bien buenas tardes señor estar de de

Voz 5 36:04 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 35 36:18 a veinticinco hay algo muy buenas en Madrid sí rueda para con el doblete la Liga Copa Supercopa Copa Supercopa gana ganando de forma justa con juego con bonos sensaciones los de Pablo Laso yo creo que este año puede dar muchos cosas el conjunto para Laso compraron reforma justa el Real Madrid uno abrazó Gallego

Voz 5 36:44 el Guaza de Hora veinticinco Deportes se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 36 36:53 Padilla que hablen también de baloncesto los oyentes siempre viene bien empezaba morena

Voz 0919 37:08 asuntos que deja la jornada de liga la expulsión del central del Barça inglés después de que Gil Manzano el árbitro del partido revisara en el bar el codazo para algunos involuntario por ejemplo para mí y para otros no que le dio un jugador del Girona protestó el Barça su entrenador los jugadores que va a hacer el Barça va a ir al Comité de Competición va a esperar la sanción

Voz 0906 37:33 eh

Voz 0919 37:34 Adrià el Barcelona buenas tardes hola Gallego qué tal

Voz 0017 37:36 buenas tardes ya lo ha hecho ha presentado alegaciones ante el Comité de Competición porque los jugadores del Barça Valverde y el club siguen pensando que la expulsión fue injusta porque fue un gesto involuntario de Anglet sin ninguna intención de hacerle daño a un pera Pons que incluso se disculpó con el central del Barça porque en un primer momento Gil Manzano pitó falta del jugador del Girona así que ahora en el Barça va a hacer todo lo posible para intentar que se les retire esta tarjeta roja Clement Anglet y como digo hoy el club ha presentado alegaciones ante el Comité de Competición que se reúne mañana a partir de las dos y media y que va a estudiar el caso el Barça tiene pocas esperanzas de que Le acaben quitando la tarjeta pero hay que recordar que competición ya corregido a Gil Manzano esta temporada anulando la expulsión de Roque Mesa en el derbi sevillano aunque ese día no entró el bar durante el partido pero veremos qué decide mañana el comité de competir

Voz 0919 38:26 lo bueno es que si el Comité de Competición mañana corrige Alvar nos tiramos por un barranco una cosa es corregir al árbitro que ya no parecía increíble pero si corrige Alvar escocés antes que lo que debería lo nunca visto en los que puede pasa también está moscas en Valencia porque claro expulsaran a Parejo por una entrada parecía claramente amarilla Hinault roja y luego expulsaron a Marcelino y luego encima en el partido un jugador del Villarreal como Mario Gaspar que realizó una entrada que podía ser roja ese quedó en amarilla Pedro Morata como está la cosa en Valencia buenas tardes

Voz 22 38:58 hola buenas tardes bueno además es que no entró el bar en esa jugada de Mario Gaspar sobre Francisco que acaba de salir por ciento de una lesión gravísima no entró el bar se quedó en cartulina amarilla se hubiese entrado y lo hubiesen avisado era una roja clarísima y el propio segundo entrenador del Valencia porque no quiso hacer rueda de prensa Marcelino probablemente porque estaba muy caliente Rubén Uría decía que entradas como la de Parejo que motivó la cartulina roja Ike muy probablemente le va a caer un partido de sanción de esa Seven

Voz 0919 39:27 muchas de las de entradas como la de

Voz 22 39:29 Mario Gaspar se veían muy pocas y claro el Valencia B que a Mario Gaspar no le va a pasar nada ve que no se produjo la expulsión que no entró el bar Marcelino por protestar si el Comité de Competición actual sigue el criterio del Comité de Competición que había la temporada pasada le van a caer a Marcelino dos partidos y aparejo uno

Voz 0919 39:49 veremos qué dice mañana el Comité de Competición y otra cosa que queremos destacar el fin de semana ya sabéis que el Betis con Quique Setién está viviendo una época feliz

Voz 36 39:58 había un idilio perfecto entre los aficionados el equipo

Voz 0919 40:01 con los jugadores el cuerpo técnico pero ayer en un momento dado el entrenador mandó algún sitio a determinados aficionados que estaban pitando a uno de los futbolistas Setién estuvo vehemente en el campo luego en la rueda de prensa quiso aclararlo pero Florencio Ordóñez Sevilla parece que la gente del Betis está un poco cabreada no

Voz 37 40:24 hombre hay de todo eh hay gente que se da por satisfecha con su disculpa otros no creen que fuese para tanto lo que hizo Setién algunos lo consideran algo muy grave que se dirija en esos términos a un sector de la afición del Betis y hay quiénes no sé que eran conformes con la disculpa que vivió de esta manera que van oír ahora

Voz 1757 40:43 con la reacción evidentemente yo lo siento pero esto es lo que me es esto lo que me sale yo soy como soy no puedo cambiarme you ever rápido disculpas porque eso en ningún caso lo debería hacer pero ella lo digo yo soy como soy uno a veces reacciona de esta manera ahi ir además y es lo que hay

Voz 37 41:01 no debió hacerlo debió pedir disculpas nada más llegar a la sala de prensa Gallego el idilio continuará

Voz 0919 41:07 siempre que el equipo siga ganando que perdiendo evidentemente ocho y cuarenta y uno esto es hora25 deportes en la SER

Voz 0919 42:27 pasó por Londres a ver cómo va esa gala de ves mañana

Voz 0231 42:33 ya ha arrancado estamos bebiendo los típicos vídeos de presentación el primer premio importante será aproximadamente diez minutos cuando conozcamos el ganador del Premio Puskas al mejor gol de la pasada temporada lo normal es que no lo gane por ejemplo Gareth Bale porque no ha ido con la expedición ir debe saber que no es el ganador estaba también Messi nominado con un gol de Argentina Cristiano con la chilena del año pasado en el campo de la Juventus va ser el premio que un estoque en Hora veinticinco Deportes y como te decía antes más reencuentros durante la tarde no solamente Florentino ha saludo a Mbappé también lo ha hecho ser yo Ramos el gesto cariñoso de Zinedine Zidane con Luka Modric la imagen de ver en el mismo hotel a la Delegación del Madrid ya Pochettino el técnico del Tottenham que se ha dejado ver por el Marriott durante buena parte de la tarde con esa sensación de vacío absoluto por no estén aquí sentados acompañando a Salah ya Modric los más importante de la última década Leo Messi y Cristiano Ronaldo

Voz 0919 43:35 es en Londres en Madrid está celebrando un Congreso Mundial de fútbol el Wall Foot Ball Schumi donde el presidente de la Liga Javier Tebas ha explicado hoy todo el sistema de trabajo para para hacer al fútbol español más grande y más rico después de ese acto atendió a los medios de comunicación José Palacio ha contestado debas a las pretensiones de la federación que ya sabéis quiere recuperar los horarios la marca de la liga incluso decidir con qué valor se juega buena esta reparación qué tal

Voz 1038 44:11 al muy buena Gallego ha contestado a todo incluso a también a Florentino Pérez esas palabras en las que decía que el Madrid no va a viajar a Estados Unidos a jugar un partido de la Liga española ha dicho que eso partido Miami ahora tiene un noventa y el noventa por ciento de posibilidades aunque bueno viendo cómo se está portando todos a lo mejor tiene que pasarlo al ochenta y nueve pero sobre todo por esa guerra abierta que vimos ayer en Twitter los medios comunicación entre Luis Rubiales Javier Tebas Javier Tebas le ha dicho Luis Rubiales que él no tiene ninguna guerra que aquí sólo se disparan dos sido quieren y sobre todo la mano comenzar

Voz 0231 44:44 que por eso qué quiere la Federación española

Voz 1038 44:47 que es coger los horarios el balón y el nombre de la Liga

Voz 39 44:50 no tengo ganas con la Federación afianzó único que veo es que pues la Federación señala que quiere recuperar unas competencias y yo sólo puedo contestar

Voz 7 45:00 así afirma que puedas recuperarlo recuperar toda esta cuestión

Voz 39 45:04 con esta amenaza que Si el Tykwer sponsors que si los horarios que si el balón es es es nueva Villasequilla desde hace catorce

Voz 0919 45:12 el encargo y iba a haber muchos capítulos lo vamos a pasar bien la verdad y mañana vuelve la Liga en Primera División vamos a repasar las novedades de los tres partidos que se juegan el martes diez de la noche metropolitano Atlético de Madrid Huesca los del Cholo cómo van al partido Pedro Fullana habrá alguno

Voz 7 45:28 los cambios pero no muchos Juanfran va a descansar pensando en el derbi del fin de semana el canterano Carlos Isaac apunta a la titularidad en el lateral también podrían descansar jugadores como Saúl como Rodrigo Vitolo entra en la convocatoria tras recibir el alta médica hay Simeone asegura que entiende las críticas al equipo pero pide que no se compare con Madrid y Barça a las críticas siempre

Voz 8 45:48 normales las espero que obviamente tiene que existir para un equipo que que obviamente está

Voz 7 46:02 el Madrid como no somos así por cierto Jan Oblak no jugará más con Eslovenia hasta final de año para recuperarse de las molestias que arrastra en los últimos como

Voz 0919 46:09 bien en Huesca al metropolitano última hora Luisa Abadía es

Voz 0931 46:12 qué tal buenas tardes el Huesca quiénes sin complejos al Wanda pero sabiendo lo que les sucedió en el Camp Nou Leo Franco dispone de toda la plantilla podría haber cambios en el once gunner podrían tener sitio en el equipo inicial el Huesca estará acompañado por seiscientos seguidores a pesar de jugarse martes ya a las diez de la noche

Voz 0919 46:27 ahora también Real Sociedad Rayo última hora de los donostiarras Roberto Ramajo hola hola qué tal Gallego muy buenas diecinueve convocados los diecisiete disponibles de la primera plantilla con la novedad del regreso del lateral derecho Andoni Gorosabel y dos chavales del filial el central le normal y sobre todo el extremo Office dado en verano argelino nights jugara primera convocatoria para este joven jugador a las bajas de Janus seis Sandro y Merkel han por lesión se unen las de Teo ir Juanmi por sus expulsiones absurdas del pasado fin de semana hoy han recibido un toque de atención importante de su entrenador la última hora de Radio Laura Díaz hola