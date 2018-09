Hora 25 (24/09/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias no

en unos minutos les hacemos la radiografía sentimental de este país con los datos de separaciones y divorcios que ha hecho público hoy el Instituto Nacional de Estadística en les hablaremos también de la masificación de las aulas en algunos colegios públicos esta noche Nos vamos a centrar en Madrid lunes en el que dos ministras se llevan el protagonismo Ester Bazán Dolores Delgado las de justicia pues la aparición de unas grabaciones de una comida que comparte con el ex comisario Villarejo ahora en prisión con él y con otras cinco personas entre ellas el juez Garzón a pesar de que había dicho que no había mantenido ninguna cita de ningún aspecto profesional como fiscal en la Audiencia Nacional después de publicarse esas grabaciones en un comunicado emitido esta tarde dice recordar tres encuentros en los que coincidió con Villarejo en esos veinticinco años en la Audiencia y anuncia que es explicará en el Congreso y la ministra de Hacienda María Jesús Montero con la que hablaremos en una hora después de que a medio día PP y Ciudadanos hayan unido sus votos en la Mesa del Congreso para frenar el plan del Gobierno para evitar que el Senado tuviera la última palabra en la senda de déficit la ministra también le preguntaré

Nos por las propuestas que ha presentado Podemos esta tarde un documento que han remitido ya el Gobierno con el título presupuestos con la gente dentro democracia en estado social en un acto en el que ha estado Nieves Goicoechea

el vuelven a plantear un impuesto temporal a la banca para recuperar parte del rescate a las entidades financieras realizado durante la crisis económica también proponen subir diez puntos el impuesto de sociedades a los bancos el Gobierno sólo se ha comprometido por ahora agravar

las transacciones financieras quieren que baje el resto a la luz alquileres más asequibles sin especulación Salario Mínimo en mil euros el año que viene derogación de las reformas laborales equiparación de las pensiones al IPC un IVA más barato para productos de higiene femenina endurecimiento del delito de violación más dinero para la ley de Dependencia y eliminación del copago farmacéutico a los pensionistas son algunas medidas principales de este documento que ya está en manos del Ejecutivo

Voz 0194 02:12 hay Aneri los sindicatos no han alcanzado un acuerdo sobre los servicios mínimos de una jornada de huelga anunciada para el próximo viernes una huelga de los tripulantes de cabina anunciada en España Italia Bélgica Países Bajos y Portugal Rafa Bernardo

Voz 1762 02:23 pero la tercera reunión entre los sindicatos convocantes uso hoy si la empresa Ryanair y ha vuelto a acabar sin acuerdo en este caso se buscaba pactar los servicios mínimos no ha sido posible los sindicatos planteaban unos mínimos que iban del cien por cien de los servicios interistas al cero porción de los vuelos internacionales Ernesto Iglesias uso

Voz 5 02:38 como era de esperar no ha habido acuerdo en lo mínimo la empresa ha propuesto al cien por cien de los vuelos cosa

Voz 5 02:45 básicamente podían haber división dicha directamente niega esa huelga

Voz 1762 02:49 ahora la fijación de los servicios mínimos queda en manos del Ministerio de

Voz 0194 02:52 tanto el Gobierno ha presentado una protesta ante la Organización de Estados Americanos por lo que considera una ofensa de su presidente a Zapatero ha hecho a través de una nota verbal después de que el presidente Almagro pidiera a Zapatero que no fuera imbécil Victoria García el Gobierno España

Voz 1460 03:05 solemnes en esa recuerda que el esfuerzo de mediación desarrollado con Venezuela por Zapatero es a título personal ignora representa como gobierno el Ejecutivo español aún así se ha sentido gravemente ofendido por los insultos del Secretario General de la OEA para el Gobierno de España las palabras utilizadas por Luis Almagro va mucho más allá de lo que podría justificarse por una diferencia de opiniones sobre cuestiones políticas además de utilizar un lenguaje absolutamente inapropiado ir realizar insinuaciones intolerables por último el Gobierno de España exhorta al Secretario General de la OEA a que ponga fin a esta innecesaria y perturbadora situación que empaña la dignidad del cargo que ostenta

Voz 0194 03:43 ha dimitido el director de la Comisión de la Propiedad Intelectual denunciando que Cultura ha cedido a las presiones de las multinacional Julio Costas ha asegurado a la SER que el trabajo independiente de la Comisión sea cercenado por presiones de las entidades de gestión de las multinacionales discográficas

Voz 4 03:56 y las editoriales musicales Mariela Rubio

Voz 1460 03:58 sí es Julio Cuesta será el director del organismo de arbitraje que dirime los contenciosos entre las entidades de gestión de derechos de las multinacionales y los usuarios en conversación con la Cadena Ser Costas asegurado que dimite porque el Ministerio de Cultura ha aceptado las presiones de estas multinacionales según Costas el Ministerio a petición de estas entidades de gestión de derechos destituyó la paz cada semana al secretario de esta comisión algo en lo que se oponía el propio Costas el presidente del organismo además asegura que las entidades de gestión de derechos trataban con ese movimiento de influir en la resolución en la que estaba trabajando esa comisión una resolución que se emitió finalmente el pasado viernes y que pretendía resolver el contencioso que desde el pasado año esta sentida les mantienen con la Asociación Española de Radiodifusión Comercial que agrupa a la práctica totalidad de las cadenas entre ellas la Cadena SER esta resolución no se ha comunicado a las partes pero según Costas horas después de aprobarse las entidades de gestión pidieron a Cultura su recusación como presidente tratando así de forzar que el expediente de cayese Costas asegura que Cultura ha cedido a estas presiones cercenando el trabajo independiente de la Comisión de la Propiedad Intelectual

enseguida vamos con todo pero antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches buenas noches

ha llegado el otoño una época inmejorable para viajar a Croacia por varios motivos las suaves temperaturas una menor masificación de turistas que en verano y sobre todo mejores precios Iberia ofrece vuelos a Dubrovnik desde ciento veintinueve euros ida y vuelta entra en iberia punto com para reservar sus billetes

Voz 6 05:22 desde ciento veintinueve euros ida y vuelta entra en iberia punto com para reservar sus billetes

Voz 0194 07:15 a nosotros abrimos construir

Voz 12 07:18 juntos con vosotros habéis hecho algo grande ellos habrán aprovechada su oportunidad

Voz 13 07:24 cuando conviertes en Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informa te en Tesoro punto Es de las ventajas que ofrece el Tesoro Público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 8 08:32 coming SL

Voz 17 08:36 veinticinco

Voz 0194 08:42 nueve y ocho minutos de la noche ocho y ocho en Canarias abrimos tiempo para la información para el análisis en Hora veinticinco con Miguel Ángel Aguilar que a pesar de haber llegado el último lo saludo el primero muy buenas noches Javier de Lucas buenas noches Ignasi Guardans buenas noches hola Javier González Ferrari buenas noches buenas noches venga pues ya estamos todos aquí dispuestos a pasar la noche con todos ustedes hasta las once y media veinticuatro de septiembre y los colegios públicos de Infantil y Primaria de Madrid abrió en sus puertas a los alumnos hace más de dos semanas nos detenemos en un documento de cuatro renglones la Comunidad de Madrid ordena masificada las aulas de los colegios de Vallecas Puente de Vallecas Moratalaz barrios para la gente que sea de fuera de Madrid modestos del sureste de la ciudad porque escuchen la explicación porque la Comunidad de Madrid está gestionando en las últimas semanas la llegada masiva de inmigrantes fruto de la errática política migratoria del Gobierno central de Pedro Sánchez es lo que dice ese comunicado punto final resumiendo la Comunidad de Madrid culpa a los inmigrantes por venir a Madrid ya Pedro Sánchez por no impedirlo Sara selva buenas noches

Voz 0259 09:50 qué tal Ángels buenas noches la orden que llega por escrito a los

Voz 0194 09:52 colegios evidentemente no incluye esta explicación no

Voz 0133 09:55 de hecho sólo habla de necesidades de escolarización sin más explicaciones la orden las reciben los colegios de esta zona de Madrid el diez de septiembre y es notable años que es la primera vez que la Comunidad deja constancia de esto

Voz 0259 10:05 escrito porque hasta ahora eran habituales las órdenes

Voz 0133 10:08 verbales de hecho los tribunales lo están investigando porque Comisiones Obreras lleva tres años denunciando la masificación en las aulas en barrios como Vallecas te pongo un par de ejemplos de un cole de esta zona en el curso dos mil quince dos mil dieciséis en educación infantil de cuatro años hay un exceso de cinco alumnos en cinco años un exceso de nueve y así hasta doscientos setenta alumnos demás sólo en Infantil y Primaria en este distrito también las familias llevan años pidiendo recursos porque es una de las zonas más perjudicadas por los recortes dicen que si hay más alumnos las soluciones abrir las aulas que cerraron Carmen Berbel es la portavoz del AMPA de un color de Vallecas

Voz 18 10:40 la solución que necesitamos en Vallecas para que todos nuestros niños nuestra niñas Mi hija de ayer aprendiendo ir dándole esa oportunidad Hinault masificado las aulas en Vallecas ya vivimos con supresión de aulas en Vallecas necesitamos que construyan escuelas en Vallecas necesitamos

Voz 0133 10:59 comisiones dice que esta orden es absolutamente ilegal porque es una instrucción general no puntual la ley permite un aumento del número máximo de alumnos por clase de un diez por ciento pero lo permite en circunstancias muy excepcionales sólo en dos supuestos si los dos relacionados con que el alumno la alumna tengan que incorporarse tarde al cole cuando el curso ya empezado

Voz 14 11:16 pero eso documento no hace referencia a ninguno

Voz 0194 11:18 su puesto será la Consejería de Educación de la Comunidad Madrid primero negó que existiera esta orden en un primer momento dijo que no habían ordenado masificada las aulas de esta zona en concreto de Madrid mantuvo la opacidad todo lo que pudo luego justificó su actuación por las políticas del Gobierno de Sánchez la llegada masiva insistimos de inmigrantes que sólo deben llegar a Vallecas Moratalaz

Voz 0133 11:37 sí además en las últimas semanas sólo porque la explicación que nos dan dice literal lo has leído antes que la Comunidad de Madrid está gestionando en las últimas semanas la llegada masiva de menores inmigrantes fruto de la errática política migratoria del Gobierno central así que según la Comunidad la culpa es de la masificación de la masificación en las aulas es de Pedro Sánchez a pesar de que como decíamos los centros de estas zonas llevan años saturados Sánchez sólo lleva cien días en el Gobierno además esas toda la información que nos dan ni cuántos migrantes son los que han tenido que escolarizar ni porqué en esos barrios de hecho cuando les preguntamos no nos dan los datos dicen que los han pasado ya a otro medio de comunicación pero no hemos conseguido encontrar los en ninguno aseguran eso sí que la Comunidad no está incumpliendo la ley acogen ese diez por ciento que permite la Lomce aunque eso no se menciona en el documento al que hemos tenido acceso son además argumentos que hemos conocido hoy porque como decías el viernes cuando nos pusimos en contacto con ellos negaron que existiera la orden que pueden ver publicada

Voz 0194 12:27 como en grandes argumento nos pasamos los datos a vosotros porque es hemos pasado a otro medio de comunicación sin especificar y nosotros sin poder encontrarlo ya Sara para aclarar estos puntos otros habíamos invitado la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid pero pueden imaginar que han declinado la invitación para para darnos estas explicaciones pero sí podemos saludar a Isabel Garbín que secretaria general de Enseñanza de Comisiones Obreras Isabel muy buenas noches hola buenas tienen ustedes constancia de una llegada masiva de inmigrantes en edad escolar a esta zona de Madrid en concreto

Voz 19 12:56 si no no tenemos tenemos constancia por escrito de la solicitud a los centros de escolarización poner encima de ratio tenemos constancia que están dando órdenes verbales en otros distritos de Madrid también tenemos constancia que hay un problema de déficit crónico de plazas escolares en los centros públicos en Madrid y en particular en esta zona hay una masificación estructural al menos tres de cada diez unidades está acreditado por denuncias que hemos venido presentando desde el curso dos mil quince dos mil dieciséis que están por encima de ratio ha dicho que en Primaria en el quince dieciséis había a doscientos setenta niños más en los centros de Infantil Primaria Secundaria Bachillerato cuatrocientos treinta y seis entonces no estaban en el Gobierno de Sánchez ni desde luego se producía esa situación que han hecho pública

Voz 0194 13:46 a mí me está usted diciendo que le consta que están dando la misma orden de manera verbal no por escrito es la primera vez que lo vemos por escritos estando esta orden verbal en otros centros

Voz 19 13:54 si en esta en estos mismos días nos los han llamado a lo largo del día de hoy centros de diferentes distritos para decirnos que a ellos les estaba llegando la orden de manera verbal como había sido habitual lo extraordinario en este momentos que tengamos la orden por escrito

Voz 0194 14:10 les llevan mucho tiempo denunciando la la masificación de hecho desde antes desde mucho antes de que Pedro Sánchez gobernarán sólo lleva ciento ciento diez días con mucho debe llegar en el en el Gobierno sin ningún tipo de respuesta

Voz 19 14:24 así es que la Consejería de Educación en el Gobierno de Madrid este año estamos en el cuarto año de la legislatura no se ha venido a razones en esta materia ha negado la realidad ya desde el dos mil dieciséis en el que llegó el propio Gobierno de España entonces gobernaba Rajoy posibilitó medidas de reversión de recortes en materia de ratios todas las comunidades autónomas se pusieron a ellos esto Madrid fue en ese momento cuando ya definitivamente decidimos ir a los tribunales judicializar porque no teníamos otra vía negaban la realidad y los centros nos transmitían que tenían una hago un ahogo real una Macy's en sus aulas idealmente a los niños y las niñas no cabían y además es muy difícil hacer prácticas educativas como los tiempo requiere no atender a la diversidad y garantizar el derecho a la educar

Voz 0194 15:12 esto esto esto son las consecuencias de la mafia de la masificación esto que me estaba contando ahora

Voz 20 15:17 sí así es es muy importante

Voz 19 15:19 a la ratio en la calidad de la educación eso lo sabemos los profesionales pero lo sabe cualquier familia desde luego lo lo saben los lo sabemos como alumnos también en la medida que tiene una raza una ratio razonable pues se puede trabajar de otra manera hice puede atender la diversidad hice pueda hacer un trabajo individualizado y se puede a innovar esto que tanto ese no se está diciendo desde la propia Consejería que tenemos que hacer pero esas practicas necesitan unas ratios unos espacios una organización que que lo permita Inma Driss en este momento tiene una gran masificación un problema

Voz 20 15:55 de estructurar de masificación

Voz 0194 15:57 ustedes sostienen que esta orden incumple la ley esta orden de masificada las aulas en colegios públicos en este caso estamos hablando de Vallecas Puente de Vallecas y Moratalaz aunque esté me dice que le consta que hay este tipo de orden también verbal usted dicen que esta orden incumple la ley porque

Voz 19 16:11 bueno porque es una orden es una instrucción una disposición que genérica no es puntual no se justifica iba dirigida a todos los centros si no es pone ninguna de las cuestiones que vienen recogidas como excepciones en la ley y luego por otra parte prueba lo que venimos denunciando París se utilizan las las disposiciones que deberían ser extraordinarias como norma común de funcionamiento por lo tanto se hace una aplicación incorrecta de la de la norma para interés de la Consejería que utilizara esta medida para ahorrar porque en realidad estamos hablando de una medida de ahorro de mantener los recortes en la educación pública en Madrid idear un maltrato ha al alumnado no que ve en peligro su derecho a la educación

Voz 0194 16:58 pues Isabel Garbín secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras muchísimas gracias y muy buenas noches

Voz 19 17:02 gracias a ustedes un saludo Javier

Voz 0194 17:04 las una una doble acusación no que vuelve además a poner el foco en los inmigrantes es decir la lectura o o el argumentación de la Consejería de enseñanza de la Comunidad de Madrid hay que modificar las aulas porque llegan muchos inmigrantes de quién es la culpa de que llegan tantos inmigrantes del presidente del Gobierno Pedro Sánchez que lleva una política migratoria errática y que hace que éstos sigan viniendo

Voz 0873 17:25 sí que además es sitúan los inmigrantes de modo selectivo en en en dos barrios sino no

Voz 0194 17:33 el acto se en esta zona claro

Voz 0873 17:36 es la explicación es tan peregrina que resulte insostenible además de que la Consejería de Educación hacer una interpretación que va en contra las disposiciones de la Lomce la alusión a la presión migratoria es choca con con un nuevo desmentido que ofrece las quejas de los trabajadores sociales de por ejemplo el centro de primera acogida de Hortaleza a la Consejería de políticas sociales y su familia por subo y escandalosa mala gestión de la presencia de menores que de toman manera hay que decir que en la Comunidad de Madrid no es la comunidad que recibe ni de lejos Mar Menor son Andalucía Cataluña y Melilla no entonces aquí se está echando el tinta de calamar hacia el Gobierno cuando se trata de situaciones que viene como mínimo de dos mil dieciséis Se ha recordado el entrevista en las denuncias que se han interpuesto digo no sólo contra la Consejería de Educación sino contra la Consejería de Política sociedades y Familia por la situación en ese centro de de de inmigrantes de Hortaleza está claro que es un problema que no tiene que ver con con con

Voz 8 18:54 con patada para arriba que hace nacía

Voz 0873 18:57 el desgobierno de Sánchez es un desgobierno del Gobierno regional de Madrid mi opinión

Voz 0194 19:03 en

Voz 21 19:05 yo creo que está en varias cosas y todas ellas criticables no la primera es que esto son problema di debido a la migración cuando lo que es es un error cuando menos de planificación de recursos por intentar ser aséptico no y convertir en estructural lo que es una excepción que la ley permite en determinados casus cuando cuando durante años y no por una situación de catástrofe se convierte en reestructurar los masificación además en determinadas zonas que no son sólo esas pero no son todas lo cual demuestra claramente la falta de Diges la pésima gestión y si atribución de recursos de claro atribuir eso ha en este momento la inmigración pues me parece cobarde incluso diría no a palabra fuerte pero es lo que es que luego no sé que atribuya los problemas son las dificultades que pueda efectivamente en algún caso los puede provocar en algún caso no creo que sea este La la la migración el sentido del momento puntual pues se sobrecargar los los recursos públicos en algún sitio en otro etc eso puede ocurrir atribuir eso a la emigración a Pedro Sánchez como si fuera quien está aquí llamando a a la gente a que venga Madrid pues me parece un sin sentido por tanto si me parece me parece lamentable y me parece muy bien Si entendido bien que después de una denuncia Comisiones Obreras esto llegue finalmente la justicia ordinaria porque porque hay que mirarlo a fondo quizá no no no no es un tema coyuntural y no es un tema que puede quedar simplemente de discusión no

Voz 1989 20:32 Errani sí ha dicho una cosa Ignasi que tiene toda la razón estamos hablando de un problema estructural es decir un problema que viene de lejos y que nadie ha abordado primero la torpeza la la la torpeza como vivimos en un país de brocha gorda es imposible que alguien coja un piensa delito fino para explicar algo la torpeza de la Consejería diciendo lo de la presión migratoria echándole la culpa a Sánchez Sánchez tendrá la culpa muchas cosas seguramente pero de esa no de esa no porque no lo ha dado tiempo así de sencillo no le ha dado tiempo los recortes en educación en los años de la crisis han sido tremebundo tres segundos ahora que se dice que estamos creciendo creciendo con fuerza lo dice incluso la actual ministra de Economía habrá que saber cuáles son las prioridades de la educación debería ser una prioridad

Voz 0194 21:26 Miguel Ángel

Voz 1551 21:28 sí coincido bastante y lo cual es peligroso para el programa

Voz 22 21:35 en un tema como éste me parece

Voz 0194 21:37 qué bien que coincida con Miguel Ángel luego ya luego te

Voz 22 21:39 tenemos tiempo pero en un tema como éste

Voz 1551 21:42 la reprocharle no daban a entender incluso pero en fin que coincido porque me parece que la hizo hay sobrados motivos de crítica ampara paran Pedro Sánchez para el Gobierno sí claro la crítica cuando todo es cuando se critica todo pierde autoridad la crítica es decir la crítica dan haría mucha solvencia mucho peso mucha credibilidad si estuviera Festo tonelada de de reconocimientos y digamos que Pedro Sánchez estuvo muy bien cuando recogió a los de la IV pero no podemos aceptar que hayan ido llevó a todos a Hortaleza por lo visto claro entonces este ese esta es la cuestión ganen ustedes autoridad haciendo reconocimientos por qué entonces cuando ustedes la crítica eso va a ser un verdadero torpedo en la línea de flotación

Voz 0194 22:46 venga pues vamos con otra cuestión que yo creo que no tiene responsabilidad Pedro Sánchez pero si acaso tú me lo dices después Miguel Ángel porque si no están escuchando y está casada sepa que se va a divorciar a los cuarenta y cinco sus te hombre se va a divorciar a los cuarenta y siete si ustedes están casados han pasado de Sada siguen sin divorciarse que les quede claro que no cumplen con la media Ferrari no cumples con la media que lo sepas no parece grave guardan sí que va bien con la media no parece grave pero es bueno que lo sepan María buenas noches

Voz 0259 23:15 qué tal a Santos en este Nacional de Estadística sobre mí

Voz 0194 23:18 matrimonios y divorcios en España a lo largo de dos mil diecisiete vamos a ver cómo sale la fotografía primero cuantos divorcios

Voz 0259 23:24 dijeron noventa y siete mil novecientos sesenta divorcio se registraron el año pasado hubo también cuatro mil doscientas ochenta separaciones hiciesen nulidades matrimoniales ocho de cada diez divorcios fueron de mutuo acuerdo y el veintitrés por ciento contenciosos de los casi noventa y ocho mil divorcios unos mil corresponden a parejas del mismo sexo la más o menos la mitad a hombres

Voz 0194 23:46 mujeres en todo caso son datos de dos mil diecisiete

Voz 0259 23:48 con lo cual esta Barrajón estaba raro no se lo puedo

Voz 0194 23:51 hemos achacar no se lo podemos achacar a Pedro Sánchez vamos a ponerlo en contexto han disminuido han subido cuál ha sido la evolución

Voz 0259 23:57 por si os han aumentado ligeramente más de un uno por ciento con respecto a dos mil dieciséis mil cien más aproximadamente fueron doscientos sesenta y ocho cada día desde hace tres años se mantiene más o menos en esa cifra hay cierta estabilidad no crecen pese a la recuperación económica es más en los años más duros de la crisis hemos comprobado que a mía que había más divorció superaban los cien mil

Voz 1551 24:20 oye perdona las nulidades

Voz 0259 24:22 las nulidades

Voz 1551 24:25 sí porque cuando hablamos de nulidades hablamos de cuestión religiosa

Voz 0259 24:30 no estamos hablando de nulidades civiles

Voz 1551 24:32 ah

Voz 0194 24:33 si te refieres al unidad de matrimonios y no ganó nada no estamos en el Instituto Nóos el no está con eso tendríamos que preguntarlo a la Iglesia que la nulidad

Voz 0259 24:44 he aprendido también un poco hoy no es cuando se rompe el matrimonio signo cuando sea nula porque hay algún vicio defectuoso durante su celebración es decir por ejemplo cuando se casa gente que ya estaba casada cuando se casan parientes muy cercanos tíos sobrinos hermanos cuando son menores de edad más son los las lo los casos ve la nulidad de la nulidad pero son siguen al años muy muy pocos

Voz 0194 25:07 matrimonio cuánto dura pues según el instituto

Voz 0259 25:10 será el estadística una media de dieciséis años aunque el treinta y tres por ciento de los divorcios se produjeron después de veinte años de matrimonio y el veintiuno por ciento entre cinco y nueve años

Voz 0194 25:20 queda llegan los divorcios cuál es el perfil de los divorciados

Voz 0259 25:23 las mujeres que han tienen por lo general entorno a los cuarenta y cinco años en el caso de los hombres un par de años más la edad media es de cuarenta y siete tampoco hay variaciones en el perfil con este con respecto a otros años el ochenta por ciento de los cónyuges que rompieron eran españoles en el diez por ciento uno de ellos era extranjero ir en el resto de los casos ambos ser inmigrantes

Voz 0194 25:44 Isabel y de cuánto tiempo tardan en resolverse los procesos de divorcio

Voz 0259 25:48 la mayoría se resolvió en menos de seis meses el setenta y cinco por ciento concretamente aunque si hablamos de los mutó de los de mutuo acuerdo

Voz 1474 25:57 evidentemente el tiempo se reduce a la mitad

Voz 0259 25:59 a tres meses en los contenciosos en los conflictivos se alargan hasta los diez meses y en cuántos casos había hijos pues esto es un dato importante casi la mitad de los matrimonios el cuarenta y tres por ciento no tenía hijos porcentaje también similar a otros años el cuarenta y seis por ciento sólo tenía hijos menores de edad un cinco por ciento solo hijos mayores pero dependientes económicamente y otro tanto otro cinco por ciento menores y mayores igualmente dependientes económicamente

Voz 0194 26:28 y un dato que ha llamado la atención es que en la última década se han triplicado las custodias compartidas

Voz 0259 26:33 se han disparado en dos mil siete los jueces la otorgaban en el diez por ciento de las rupturas diez años después en uno de cada tres divorcios se opta por esta la modalidad baja al sesenta y cinco por ciento la custodia exclusiva para la madre es importante Ángels destacar que varias comunidades autónomas como por ejemplo Cataluña Valencia País Vasco y Aragón tienen leyes autonómicas que imponen o establecen como preferente como una prioridad la custodia compartida aunque no haya acuerdo entre las partes en el resto pues se ha ido imponiendo la doctrina del Tribunal Supremo que

Voz 0194 27:06 varias sentencias desde el año dos mil trece

Voz 0259 27:09 a ver aquel aguarda conjunta no des no debe ser excepcional debe ser algo normal deseable para el interés superior del menor pero matiza también que debe haber una relación de respeto mutuo no entre la pareja mutua entre la pareja rota no que se lleven bien porque de lo contrario si hay mucha conflictividad cree el alto tribunal que no sería beneficioso para los menores

Voz 0194 27:31 agradece Bdos entiendo con gente muy puesto nuestros datos

Voz 1989 27:34 no no no me parece muy bien el dato de la de la

Voz 0194 27:37 a comparecer partido me parece muy bien porque

Voz 1989 27:40 el hijo tiene derecho a la madre y que los dos y hablen con él influyan en su de educación en fin hombre siempre y cuando los carros sean normales decir cuando haya anormalidades no hay derecho

Voz 0194 27:55 había tres comunidades donde por por defecto entiendo que es la custodia compartida es decir que después de un litigio en el que en el en el que puede ser

Voz 0259 28:03 que no sea compartida pero claro pero es importante que lo que los dos que las dos partes se lleven bien porque imagínate que se llevan a matar imagínate no sé si es que el niño o que la niña tiene fiebre una noche que tú no te hablas con con con tu ex pues a lo mejor no diez no les no le llamas pareció oye que ha pasado una noche tremenda o hay que darle esto o incluso o cualquier otra cuestión no han cotidiana de la escuela o del consejero no importa

Voz 1551 28:32 yo he visto este resultado estadístico se podría reducir al una cosa por ejemplo que la gente esté casi quince años tejano que que te

Voz 0194 28:44 la fecha de caducidad el matrimonio Cures igual

Voz 1551 28:47 pues mira a lo mejor nos puede llevar a esto lo oye si quieres lo llevas sin contrato no trescientos Ignasi ahora ahora voy contigo

Voz 0194 28:56 hablar pero déjame que salude a Teresa Jurado que es profesora de Sociología de la UNED Teresa muy buenas noches hola buenas noches vamos a ver si nos ayudaba leer esta radiografía sentimental el matrimonio dura en España de media dieciséis años somos raros con respecto al resto de Europa pasa lo mismo con nuestros vecinos europeos

Voz 20 29:13 bueno depende que vecinos con con qué vecino nos comparemos por ejemplo con Italia Portugal que son como nosotros países donde las leyes de divorcio se introdujeron tardíamente bueno pues tenemos un stock de personas que llevan muchos años casados y se divorcian tarde después de muchos años en cambio en otros países como Dinamarca o Francia pues claro el divorcio ya lleva muchas décadas más entonces se divorcian las personas el cuando lleva menos tiempo pero bueno nosotros España se parece mucho a Francia en muchos indicadores de divorcio ahora mismo eh en la Edad Media que dura el los matrimonios y en otros muchos hoy indicadores es curioso hemos cambiado muchísimo en España con respecto a mil novecientos sesenta

Voz 0194 30:04 aumentan los divorcios caen los matrimonios sobre todo por la Iglesia hacia qué sociedad dirías que nos dirigimos

Voz 20 30:10 pues a una sociedad que hay una diversidad de formas familia desde tipo familiares tenemos un aumento enorme de los hijos que nacen fuera del matrimonio que se debe a un gran aumento de las parejas de hecho tenemos cada vez más parejas no o cada vez más familias monoparentales como método de madres que viven solas esto tiene que ver pues con el divorcio entre otras cosas también que madres que deciden tener hijas e hijos solos ella solas y tenemos una cosa importante cada vez más parejas de dos proveedores económicos donde ella hiel trabajan el cincuenta por ciento ya de los hijos menores de quince años viven en hogares con dos sustentado cómicos y el quince por ciento de estos hijos viven en hogares monoparentales es decir el sesenta y cinco por ciento de los hijos viven en familia que no son la tradicional con el hombre proveedor económico

Voz 0194 31:10 y una última cuestión que además estaba llamando la atención aquí la custodias compartidas que se han triplicado en los últimos diez años que lectura haces tú bueno

Voz 20 31:19 es complicado es como ya habéis dicho cambios legislativos en los padres la demanda en cada vez más una lectura positiva es que bueno algunos padres no no atrevería yo decirme Juan qué proporción la piden porque realmente se sienten más responsables quieren cuidar quieren participar más en los cuidados después también del divorcio pero también hay otros motivos digamos menos menos positivos por qué en mucho de los divorcios ocurren porque la mujer tienen una doble jornada trabajan mucho más en las tareas domésticas los cuidados los hijos no hay corresponsabilidad en los cuidados porque entre otras cosas el permiso de maternidad es mucho más largo que el de paternidad entonces desde el principio ya hay una desigualdad estructurar los cuidados entonces bueno pues hasta que no haya esa corresponsabilidad real en los cuidados se que veamos en las en las estadísticas de uso el tiempo que los padres cuidan de verdad ahí hace seas doméstica pues hay conflictos entonces cuando esos conflictos surgen pues bueno una custodia compartida como ya decíais antes en ese situación es complicada una custodia compartida es buena cuando hay con

Voz 0194 32:34 no hay acuerdo claro cuando haya saber también han aumentado

Voz 20 32:37 los consensos consensos bueno eso es una evolución positiva pero yo creo que a Kiko la custodia compartida hay que tener mucho cuidado en primero yo creo que primero hay que equiparar el permiso de paternidad maternidad para que los hombres realmente puedan cuidar porque más funcionan es que ahora mismo ya se lo toman en la misma proporción los hombres que las mujeres

Voz 19 32:57 permiso de paternidad cuando eso funcione

Voz 20 33:00 pues entonces ya podemos ir a una custodia compartida

Voz 0194 33:03 Teresa jurado muchísimas gracias por ayudarnos a leer todas las cifras gracias a las buenas noches

Voz 8 33:09 Ignasi breve querías decir algo

Voz 21 33:11 sí que Aíto hay dos datos que me parece que que traducen a las estadísticas de divorcios la igualdad que se va poniendo en la sociedad anónima que la medida que hay igualdad no estamos ahí todavía hay no no digo que esto todo solucionado pero la medida que hemos avanzado por ahí pues es normal que crezca la custodia compartida y que disminuya la pensión compensatoria porque que no es lo mismo que la pensión alimenticia alimenticia por supuesto los padres nosotros padre y madre tienen que contribuir a los alimentos de los hijos pero la idea de que uno mantiene de por vida al otro después del divorcio eso pues la igualdad está debilitando lo que me parece muy bien es un síntoma de que se igualdad social

Voz 0194 33:49 Javier de Lucas poco a poco es aportar algo más

Voz 2 33:53 no a mí me lo único

Voz 0873 33:55 qué aportaría es que me parece que ha apurado que ha hecho una interpretación muy útil de de los datos quizá carga demasiado en mi opinión en los riegos de la custodia compartida cuando yo entiendo que la custodia compartida es mejor en principio desde el punto de vista de los hijos y además desde el punto de vista de incentivar la corresponsabilidad es cierto que en situaciones de conflicto es un problema no pero me parece que la incentivación el normativa pues responde también a un cambio social que naturalmente todavía tiene mucho que avanzar pero que me parece muy positivo

Voz 14 35:06 Kiril menos si los dos están de actualidad a los dos son políticos las dos son ambiciosos y los dos de momento bien fuera de España Pedro Sánchez se reunía con el primero este fin de año

Voz 6 35:16 Ana la dicción que hay que sacar dinero es que desde la política se pueden encontrar soluciones políticas hay crisis política cada país debe encontrar su camino para resolver esos conflictos políticos

Voz 14 35:34 creo que sí bueno pues hablada Pedro Sánchez de Cataluña andaba del primer ministro canadiense Justin crudo el de los calcetines de topos esos son los que llevaban el encuentro pero sólo son unos más de los que suele llevar porque

Voz 0194 35:46 yo creo que se sienta además de manera que se vean pero

Voz 14 35:49 es verdad que con la misma austra sus para que vean también

Voz 0194 35:52 ante de muñequitos de rayas de todo un poco

Voz 14 35:54 me gusta mucho dentro y fuera de sus fronteras ahora veremos porque pero quiero que escuche sólo un ejemplo de hace un mes cuando a pesar de las tensiones con Arabia Saudí el decía que por encima de todo están los derechos

Voz 6 36:05 hay has made ambos con cuidado

Voz 14 36:10 no reconocemos los progresos que hemos hecho pero seguiremos trabajando sobre la necesidad de respetar los derechos humanos en todo el mundo decía seguiremos defendiendo los valores canadienses y los derechos humanos fuera dentro

Voz 0194 36:21 a ganar este es el primer ocho dudó en nuestro segundo protagonista al otro hombre poderoso de la cara ves Manuel

Voz 14 36:26 sí también de actualidad también un hombre ambicioso ex primer ministro francés candidato a la alcaldía de Barcelona parece que mañana lo confirmará esto decía del la líder de Ciudadanos en Cataluña Inés Arrimadas

Voz 24 36:36 primero granjas frenara de que dije vais mañana si se confirma o no lo confirma que tiene intención de presentarse como candidato estoy convencida insiste que vamos a encontrar la mejor forma para ganar al separatismo desde luego yo creo que la situación de casas

Voz 0194 36:50 mañana lo sabremos porque mañana al acto en el que y cuáles cuáles son sus planes eso sí ahora escucha hace esto

Voz 14 37:03 sabes que salieron de los Beatles Madonna de los Beatles bueno interpretado por un cuarteto el violín uno de los dos violines que suena es de la ex mujer de Valls Angra Juan Bueno una de las ex mujeres porque tiene unas

Voz 0194 37:16 pero un poco más estas dos personalidades sus fortalezas y sus debilidades en lo que se parecen en lo que no tienen nada que ver con José María Patiño corresponsal de la Ser en Francia durante catorce años casi nada Patiño buenas noches y Marta del Vado corresponsal en Estados Unidos buenas noches con la buenas noches Patiño el padre de ser artista no

Voz 25 37:36 sí era pintor se llama Xavier Valls Si bueno dicen que era muy bueno porque le llamaban el pintor el silencio horas tuvo tuvo mucha influencia de Cézanne Si llegó a París en mil novecientos con el que nueve con una beca siempre ha habido polémica nos ofreciera un exiliado político etc etcétera del vino con una beca lo ha reconocido la hermana visuales Giovanna que por cierto vive en Barcelona pero bueno se instaló aquí en París Si si podíamos decir que era una persona muy conocida en el catalanismo digamos de Francia porque fue amigo de Mompou de osea que era digamos un artista conocido aquí en Francia pero también tenía mucha realizadas en Catalunya me iré además sin porque hubiera una familia Moon de muchos artistas porque un primo hermano suyo no es una anécdota ahora nos ocurrió en París y que se llama Manuel Valls y creo que lo hice esto una pregunta Manuel Valls usted ha compuesto lindo el Barcelona o algo así padre con dice no al primo hermano de mi padre que sea a Manuel Valls era músico compuso la música himno Barcelona que estaríamos juntos

Voz 0194 38:49 déjalo déjalo déjalo fue en esa entrevista además de otro de los tertulianos que está aquí estaba presente Javier de Lucas te acuerdas que lo hicimos en España me acuerdo perfecto te acuerdas ahí conocimos a Manuel Valls Marta truco dos más de boxeo que de fútbol no

Voz 1510 39:05 sí bueno es que de hecho dicen que un combate de boxeo en dos mil trece le lanzó en la popularidad de las encuestas hasta llegar a ser primer ministro fue un combate con fines benéficos dos mil doce en el que luchaba contra un senador conservador contra Patsy pasó que era el preferido porque había sido reservista del Ejército es físicamente más corpulento que que trucado que entonces era congresista tenía a cuarenta y dos años en realidad siempre noche deporte articulado boxeo yudo pero su victoria al final en ese combate fue una sorpresa no sólo porque dio una paliza a su rival rival también político sino porque al acabar le quitó hierro alabó a Perasso hoy el caso es que un año después arrasó en las primarias del Partido Liberal salió elegido como presidente del partido con el ochenta por ciento de los votos dos años más tarde fue elegido como primer ministro pero bueno medio a truco le encanta el deporte además el bosque se ha sido instructor de snow board y tiene una práctica muy avanzada de ello aquel

Voz 0194 40:05 sí sí sí los definimos políticamente Patiño Valls podríamos decir que es el a la derecha del Partido Socialista

Voz 26 40:12 sí lo podíamos decir bueno siempre ha sido es una persona

Voz 25 40:16 bastante coherente en política por decir no porque siempre ha sido un anti aparato lagos y luego ha sido un reformista dentro del Partido Socialista el centro muy jóvenes el Partido Socialista dentro con diecisiete años si fuera de los Roca ardía no de Michel Rocard es decir de de de los reformistas luego pasó a Dominique Strauss-Kahn siempre esa situado digamos en el ala social liberal del Partido Socialista siempre ha sido un reformista ahí siempre digamos desde el punto de vista económico más al centro que hacia la izquierda

Voz 0194 40:47 la definición política de todo Marta cuál sería

Voz 1510 40:49 pues el gusta a posicionarse como uno de los líderes progresistas mundiales se declara feminista en defensa de la igualdad de derechos de la justicia social nada más asumir el cargo prometió bajar los impuestos a la clase baja y subirse los al uno por ciento más rico crudo ha legalizado la marihuana en todo el país es el segundo país del mundo que lo hace se ha posicionado a favor del derecho a decidir de las mujeres sobre el aborto y el matrimonio homosexual es claramente uno de los defensores contra el cambio climático los derechos de los pueblos indígenas una de las primeras medidas que tomó en política exterior fue comunicarle al entonces presidente Barack Obama la retirada de las tropas de combate canadienses en Siria Afganistán y bueno ahora con Donald Trump como vecino pues las diferencias son todavía más obvias no hoy es algo además que sitúa a truco mucho más

Voz 0194 41:38 pues hoy hemos de dedicarles la cara B era porque primero son dos nombres de los que estamos hablando mucho estos últimos días pero también porque los dos son grandes comunicadores cuando tú llegaste a Francia Patiño Valls era portavoz de Lionel Jospin

Voz 25 41:51 para era consejero de comunicación en efecto de Lionel Jospin en aquella época era primer ministro era el año noventa y ocho efectivamente luego Le acompaño en lo que fue la carrera presidencial truncada considera este nervio Spain pero hay que tener en cuenta que es que padres siempre ha tenido muy claro IU hubiera podido ser incluso presidente de la República otros estoy pensando cómo es posible pues él fue portavoz en año dos mil seis dos mil siete de la campaña electoral presidencial vaya a Jasón han que luego le nombró primer ministro se presentó precisamente a las primarias del Partido Socialista frente a Hollande que perdió que fue cuando estuvo con nosotros en el colegio España fuego se presentó a las primarias en el dos mil dieciséis y ahí perdió contra Benoît Amón que representaba era la izquierda del partido y que él cuando había sido ya primer ministro nacional había echado tener del Gobierno por haber sido un traidor hablan hay que decir que Valls en ese sentido el juez bastante fiel a François Hollande a pesar de no compartir digamos mucho de su ideario político pero si hubiera ganado esa exprese esas primarias hubiera sido el presidente de la República porque representaba en ese momento digamos un discurso muy centrista muy en contra de la emigración pero perdió Aguiló

Voz 20 43:10 lo más muy Macron como todos

Voz 25 43:13 vemos que ahí sí que encarnó digamos

Voz 20 43:16 unas son centroderecha

Voz 25 43:18 pero izquierda como quería decirlo fue

Voz 0194 43:21 de la capacidad de comunicación de todo Marta no tenemos ninguna duda incluso se comunica con los calcetines la diplomacia de los calcio

Voz 1510 43:27 tienes que titulaba una vez en y en hablando de esto un poco en broma pero enseñar a la vez porque los calcetines que lleva truth dos y en muchos casos son para llamar la atención uno cuando son los pone pues como ayer no los calcetines esos donantes otras veces se pone de muñecos de Star Wars por ejemplo pero también no se utiliza para posicionarse ante asuntos de actualidad para mandar mensajes políticos por ejemplo durante las festín no es musulmanas lleva calcetines con la frase Mubarak para felicitar el fin del Ramadán con la bandera que hoy el caso que ha conseguido que que al final todo el mundo esté pendiente de sus calcetines que por supuesto son fabricados en una empresa canadiense algo que tampoco es casual el caso de que además de ser un gran orador el se describe como una persona disciplinada y positiva con un discurso de unidad es una persona con mucho carisma y en ese sentido recuerda mucho Obama no que tiene estilo está cuando baila o cuando hace chistes

Voz 0194 44:15 fue Patiño Marta muchísimas gracias a los dos buenas si puedes decir algo si es breve siempre puedes habla primero

Voz 1551 44:23 no me parece un fallo tremendo que Pedro Sánchez no era llevar a cabo llamado previamente de este asunto los calcetines se hubiera podido llevar otros más más impactantes todavía y segundo veo al calcetín gran recorrido en el proceso

Voz 0194 44:38 ah vale tú eres más de corbatas por eso quede calcetín si no pero creo que esto calcetín amarillo ya se según un aunque si Muñiz todo eso me parece que es un recorrido barbado decía Marta angels que también baila muy bien pues escuché hace esto

Voz 14 45:08 esto es el año pasado siete de noviembre un año después de la muerte Leonard Cohen se hizo un concierto homenaje en Montreal y allí estuvieron el primer ministro y su mujer allí con todo todo lo estaba contando que Cohen estuvo en el funeral de su padre también contó que la primera canción que habían bailado juntos el matrimonio fue

Voz 0194 45:25 esta muchas gracias Sara

Voz 14 45:27 en hasta mañana dudó hoy Valls destruido estamos hablando

