Hora 25 (24/09/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:19 Justicia Dolores Delgado quiere comparecer en el Congreso para explicar su relación con el comisario Villarejo la ministra de Justicia negó la semana pasada primero tener ninguna relación después ningún tipo de relación profesional hoy se han hecho públicas unas grabaciones de una distendida comida en la que estaban la ministra y el comisario Villa Trejo negar haberse reunido con alguien que tiene la curiosa afición de grabar todas sus conversaciones y encuentros era un peligro y la ministra lo ha podido comprobar la ministra acudió a una comida a la que no estaba invitada pero a la que fue acompañando a Baltasar Garzón ese conversaciones pública y es cierto que nadie ninguno de nosotros puede podemos soportar la pública en una conversación privada pero también es cierto que la ministra no dijo la verdad cuando la semana pasada se le pregunto por sus encuentros con Villarejo y luego está el el comisario Villarejo el chantajista mayor del Reina lleva meses en prisión iba dosificando su artillería ayudado por algunos medios que le hacen de voceros primero lo intentó con el Rey aunque finalmente no va a haber investigación sobre el contenido de las conversaciones con Corina y ahora le toca al Ejecutivo en la persona de la ministra de Justicia y seguro que tiene más más conversaciones y encuentros grabados con políticos de otros colores e incluso con periodistas Villarejo abrirá y cerrará el grifo cuando le convenga y más de uno debe estar preocupado ir

Voz 0978 01:36 ese memorando lo que dijo y cómo lo dijo

Voz 0194 01:38 en su encuentro con aquel comisario del que todos sabían a qué se dedicaba porque todos acudían a él cuando le necesitaban

hemos como se escriben los próximos capítulos Ángels Barceló

Voz 0194 01:51 ya saben que hoy en la tertulia de hora25 están Miguel Ángel Aguilar Ignasi Guardans Javier de Lucas y Javier González Ferrari así que vamos ya con toda la información este ha sido el lunes de mucho trámite parlamentario hoy se ha hablado de la mesa de los trámite desde las enmiendas de los recursos al final después de tanto trámite ha quedado una idea de fondo el Gobierno tiene más complicado ahora mismo aprobar los presupuestos que son la norma clave de una legislatura bueno e hago esta comparecencia que como saben no es costumbre hacer al terminar terminarlas las mesas pero lo hago hoy dada la relevancia del asunto que hemos tratado y quiero transmitirle lo siguiente la Mesa ha decidido admitir los recursos presentados por el grupo popular y el Grupo Ciudadanos por lo que la enmienda presentada

Voz 0978 02:39 a la proposición de ley orgánica admite los recursos se rechaza la enmienda es el logra un día de trámites Sastre buenas noches Noches tramites inéditos decía la presidenta en el inicio de esta comparecencia aquella mismo ha reconocido inusual por resumirlo mucho PP y Ciudadanos no tiene mayoría en el Congreso pero sí la tienen en la mesa que es el órgano que dirige la vida parlamentaria donde está el despacho de la directora podríamos decir allí vetaron una reforma que impulsaban PSOE y Podemos para que el Senado no tenga la última palabra en los presupuestos para que el PP vaya no pueda tumbar las cuentas que presente Pedro Sánchez el Gobierno de lo contamos ya la semana pasada buscó la manera de saltarse ese veto para aprobar unas cuentas con mayor margen de gasto con otra senda

Voz 0194 03:18 déficit busco lo que hemos llamado todos un atajo

Voz 0978 03:21 presentó una enmienda a una ley que no tenía nada que ver una ley sobre violencia de género hice saltó de esa manera el control de la mesa pero hoy después de una larga reunión larga e intensa esta misma mesa rechazado ese atajo de momento este es el punto en el que estamos el Senado puede obligar al Gobierno a que limite el gasto público

Voz 0194 03:38 segundo estamos que son además político crispado

Voz 0978 03:41 Fado en el PSOE en Podemos que pedía incluso un informe de los letrados de la Cámara antes de que se tomara una decisión final podemos se plantea recurrir al Constitucional Pablo Iglesias añade

Voz 3 03:51 diga lo que estamos viendo en la Mesa del Congreso es que el Partido Popular está utilizando a la tercera autoridad del Estado para practicar un boicot institucional que va

Voz 0194 04:02 contra el espíritu de la Constitución en contra el esprín

Voz 3 04:04 tú de la democracia justificación de Ciudadanos

Voz 0978 04:07 José Ignacio Prendes

Voz 3 04:10 es una decisión ajustada a la legalidad es una es una decisión ajustada a la doctrina que desde el año dos mil once lleva decidiendo el Tribunal Constitucional

Voz 4 04:22 a la presidenta de la Cámara

Voz 0978 04:24 Pastor con esta advertencia puedo recibir

Voz 0194 04:27 amenazas que a mí las amenazas lune mueve el cumplimiento de la legalidad prosigue a otros pero a mí desde luego nunca las amenazas mismo verán el cumplimiento de mis obligaciones como presidente Yeste les recuerdo es un acuerdo de la Mesa del que forma parte la preside

Voz 0978 04:43 lenguaje duro de Pastor réplica dura del ministro Ábalos

Voz 3 04:46 bueno mire no me preocupan tanto los presupuestos sino como la altitud de la presidente del Congreso el que dé algún paso Tito la democracia y es que la misa solamente puede entrar en cuestiones técnicas pero nunca deporte el herido claramente lo que se ve que es un bloqueo de la derecha en este país enfrenta un gobierno absolutamente legítimo

Voz 0194 05:08 María Jesús Montero es la ministra de Hacienda ajenos está escuchando a esta hora ministra muy buenas noches

Voz 5 05:13 escuchábamos a la presidenta del Congreso

Voz 0194 05:16 eso hablando de amenazas sabe usted que amenazas se está refiriendo cuando cuando lo haga

Voz 5 05:20 de yo no tengo ni idea habrá que preguntarle a ella pero me parece mal va la cuestión en democracia está diciendo cuestiones de amenaza o estableciéndose tipo de de debate porque el debate importantes que hoy la mesa una vez más le ha ha

Voz 0194 05:38 hurtado al Parlamento al pleno

Voz 5 05:40 le ha hurtado el debate ya secuestrado la voluntad de los españoles y eso me parece un tema gravísimo sin antecedente en la democracia española que evidentemente hay que reconsiderar ya hay que mirarlo

Voz 0194 05:50 y el Gobierno ministra piensa actuar de alguna manera contra esta resolución de la mesa piensa hacer algo más si cabe

Voz 5 05:55 este es el grupo parlamentario el que está explorando y el que está estudiando las diferentes posibilidades que le confiere el ordenamiento jurídico desde el propio reglamento la Ley de Procedimiento Administrativo la propia Constitución sin duda yo creo que alguna actuación se plantara visto que por la vía del diálogo por la vía de intentar hacer las cosas de la mejor manera posible pues lleva más ya varios meses intentando que los españoles puedan disfrutar del mayor margen que ha concedido Bruselas margen que va a mejorar la sanidad y las pensiones la educación la dependencia y que no hay posibilidades de poder abordarlo porque se ha empeñado ciudadano que el PP haciendo una pinza en que no se pueda ni siquiera discutir sobre la nueva senda

Voz 0194 06:40 mientras en el punto en el que estamos hoy mismo eh y habrá presupuestos para el año que viene

Voz 5 06:44 sí eso sí que puedo que pueda firmarlo si hay acuerdo con las formaciones política con la que estamos hablando habrá presupuesto porque nosotros pensamos presentar la propuesta como estableció el calendario la gente a finales del mes de noviembre principio del mes de diciembre puesto que lo que le afecta a los presupuestos generales del Estado esta senda son escasamente unos mil millones realmente en tiene el problema gordo en la Seguridad Social y la comunidad autónoma que son cinco mil millones entre ambas administraciones que no se podrían disfrutar dado que parece que al Partido Popular ya ciudadano todo lo que sea revertir derecho de los ciudadano lo considera malgasto o despilfarro eso él lo cañí etiquetado desde el primer día y por tanto se han opuesto de forma sistemática a que se puedan emplear esas décimas adicionales perjudicando a los pensionistas los enfermo a los escolares a los maestro en definitiva la gente porque no perjudican al Gobierno perjudican a la gente

Voz 0194 07:41 suena dice si hay acuerdo abra habrá habrá Presupuestos hay alguna posibilidad de que no hay acuerdo

Voz 5 07:47 siempre que hay una negociación hay posibilidad de que la negociación prospere o no esto hay que tenerlo de forma realista siempre previsto las negociaciones con Podemos avanza yo diría que de forma bastante razonable y a un ritmo adecuado y por tanto confió es el escenario que barajó en en que haya un acuerdo con Podemos que posteriormente habrá que compartir con otras formaciones política para contar con esa mayoría en el Parlamento yo trabajo en esa en esa línea pero evidentemente las negociaciones la voluntad de todos los que está moco de convocado el Gobierno tiene una voluntad indudable que lo está demostrando contra viento y marea intentando aprovechar ese margen que no concedía a Bruselas

Voz 6 08:27 sí

Voz 0194 08:28 si no se puede aprovechar ese margen presupuestos sí aunque tenga que ser con la senda de de déficit más restrictiva

Voz 5 08:35 sí presupuestos si eso es la premisa la eh digamos que que mayor porque de lo que se trata de que las nuevas cuentas pública realmente logren revitalizar e los derechos de los ciudadanos y el Estado del bienestar yo creo que además PP y Ciudadanos no quieren que demostremos lo que vamos a intentar poner de manifiesto en las cuentas pública como es que se puede cumplir con lo objetivos que nos marca nuestro socio europeo sin afectar sino todo lo contrario revitalizado la calidad de vida de las personas de nuestro ciudadano a través de las políticas que está más directamente dirigida a ella a ellos que eh política de oportunidades para el empleo de crecimiento económico de capacidad lo decía de de revalorizar las pensiones de nuestros mayores o tener mayores medios tecnológicos en la sanidad menos alumnos por aula bueno son todo un compendio de medida que no se entiende porque la derecha de este país se está oponiendo a que sean a que se puedan llevar a cabo hizo lo me lo explico si efectivamente tiene una rabieta y una patada y una pataleta que convino con que nunca han querido que haya un mayor gasto público porque para el Partido Popular sobre todo el hecho de que exista poco gasto público conlleva una serie de privatizaciones sobre los servicios fundamentales que siempre están su hoja de ruta

Voz 0194 09:54 una curiosidad ministra hay administraciones hay algún cargo público del Partido Popular que se haya dirigido usted le haya reconocido que quieren más senda de déficit para que sus comunidades ayuntamientos puedan gastar más

Voz 5 10:07 abiertamente no oficialmente nunca pero luego posteriormente las conversaciones de pasillo ellos lo que te piden es que lo Pelé es lo que te piden es que se luche para que esa realidad se pueda convertir en cifras concreta que me mejores las cuentas autonómica estamos en un año además para las comunidades autónoma especialmente importante porque es el último presupuesto que elaboran de esta legislatura y que por tanto quieren culminar todas las actuaciones que no han podido hacer en los años de crisis doce por la digamos que con la letra pequeña o con la bota flojito te dije en pelea luego porque no vendrían

Voz 0194 10:44 este año usted no les dicen pelea el hotel con los tuyos todo esto ya no les dice usted todos los días

Voz 5 10:49 todos los días cuando me dicen esto cuando me lo plantea de Cela flexibilización de la regla de gasto de los ayuntamiento hasta la oportunidad de poder hacer unas cuenta que realmente que que permitan mejorar la sanidad le digo decirlo dentro de nuestro partido y me dicen si ya han Si lo decimos pero yo digo bueno pues en insistir y decirlo porque los perjudicados sois vosotros no el Gobierno de España

Voz 0194 11:12 junto a la ministra está nuestra compañera Nieves Goicoechea Nieves buenas noches qué tal Ángels alaba ahora la ministra del posible acuerdo con Podemos tú has estado esta tarde en la presentación de la propuesta presupuestaria de Podemos sin cartera de Pablo Iglesias Nieves pasa por crear por ejemplo un impuesto a los bancos

Voz 1468 11:27 si los presupuestos se llaman lo el documento que nuevo que ha presentado y que se lo envía al Gobierno tendrá ya la ministra supongo en su despacho son presupuestos llaman con la gente dentro entonces ellos vuelven a plantear un impuesto temporal a la banca para

Voz 5 11:39 cooperar parte del rescate financiero durante la que

Voz 1468 11:42 seis también propone subir diez puntos porcentuales el impuesto de sociedades a los bancos el Gobierno parece que sólo ha abandonado ya hayan fue decía administra si es así el impuesto específico la banca así admiten aplicar otro tributo sobre transacciones financieras pero sobre compraventa de acciones a a las grandes empresas Unidos Podemos propone aplicar el quince por ciento de los beneficios Pablo Iglesias pide que pague los más poderosos

Voz 7 12:08 estos está bajando los impuestos a los autónomos ya sino que se esfuerza en estar bien estos tres privilegiados si no pagan impuestos y que sin embargo se beneficia entre el esfuerzo que hace la mayor parte

Voz 1468 12:23 Unidos Podemos pide también ahora que el IRPF en suba a las rentas de ciento veinte mil euros anuales además más medidas aumentar el salario mínimo interprofesional a mil euros el año que viene ellos proponían antes novecientos cincuenta euros para dos mil veinte bajada de las tasas universitarias endurecer el delito de violación protege a los ciudadanos de las casas de apuestas y la ludopatía más dinero para la Ley de Dependencia alquileres más baratos y sin especulación y un recibo de la luz más barato con límites máximos y un precio progresía

Voz 5 12:56 sí

Voz 0194 12:57 ministra antes que nada en porque lo preguntaba Nieves han abandonado lo del impuesto a la banca

Voz 5 13:01 bueno yo creo que en el documento que han presentado ahora a nuevo muchas de las medidas que se contemplan están prácticamente pactada es decir que hay gran parte de la discusión que se ha tenido en la mesa de negociación ya hay otras que que sigue manteniendo Podemos como elementos que para ellos son importante entre ellos está la parte de la fiscalidad en concreto la fiscalidad a la entidad financiera el Gobierno en las diferentes reuniones y públicamente hemos trasladado que vamos a abordar una mayor contribución de las entidades financiera pero que lo vamos a hacer a partir de de dos impuesto uno el de transacciones financieras que estamos de acuerdo en que se tenga que hacer sobre compra venta de acciones y el segundo es con la subida del impuesto de sociedades que para las entidades financiera afecta especialmente el quince por ciento que se planteaba de de mínimo en el impuesto de sociedades que para algunas llegaría al dieciocho porque hoy por hoy tienen distinta tributación a esos elementos y que están bastante discutido bastante a su lado habrá que ver cómo se comporta esa fiscalidad porque va a suponer un incremento de la aportación de las entidades financiera lo que hemos trasladado es que bueno que los sectores se puedan planificar que en este primer año se pueda hacer una aproximación que incremente su su capacidad de aportará las recaudación pero que seguir incidiendo sobre el mismo sector habría que hacerlo más adelante una vez que las entidades financieras se hayan adecuado a esa nueva fiscalidad

Voz 0194 14:28 está ya en esto está de acuerdo podemos ver

Voz 5 14:30 no podemos sigue manteniendo la la posibilidad de poner un impuesto a la banca asilo figura figura en su en su propio documento documento nuevo pero nosotros creemos que ya al sector financiero vamos a intervenir o aproximarnos a partir de dos figura impositiva hace gran calado y que por tanto sería recomendable y prudente que mayor imposición a este sector ese pudiera plantear una de física cómo se comportará recaudación en el primer año

Voz 0194 14:57 en esto ministra ha habido modulación por parte del Gobierno de de Pedro Sánchez porque parecía al principio que lo impuesta ha sido sí bueno siempre moderna

Voz 5 15:05 a un impuesto a las entidades financiera eh no tiene por qué ser exactamente una figura específica para la banca quiero decir que el Ministerio de Hacienda el momento ha trabajado para que los bancos aporte más Illa propuesta que hacemos que los bancos aporte más otra cosa que eso se concrete en un impuesto sobre transacciones en el impuesto de sociedades o un impuesto exclusivo para la banca pero la realidad es que ambas formaciones estamos de acuerdo en que la banca aporte más de una cosa

Voz 0194 15:34 simple y poner de acuerdo a Podemos al Partido Nacionalista Vasco a los catalanes es posible poner de acuerdo a todos ellos para decir sí a estos presupuestos

Voz 5 15:43 yo creo que sí yo creo que si logramos un marco de acuerdo con Podemos a partir de ahí podemos hablar con PNV podemos hablar con Esquerra con PDK con el resto de formaciones políticas que apoyaron la moción de censura es por tanto muy evidentemente para que el Presupuesto prospere todos tenemos que ceder sobre nuestra posicione originales cuando tengamos ese primer ese primer círculo de de de presupuesto esa primera acuerdo entre la ambas formaciones política tendremos que ir a hablar con PNV y ahí también tendremos que volver a negociar nadie dijo que esto iba a ser sencillo es una tarea harto complicada pero que creo que estamos poniendo los mimbres para que los presupuesto puedan ser una realidad

Voz 0194 16:28 tendrán que hablar también con los independentistas catalanes si tenemos causa agrado como condición no han puesto como condición que haya un cambio de criterio de la Fiscalía respecto a los presos bueno yo creo que una cosa son lo que

Voz 5 16:38 en la palabra traducen en determinado entorno y otra cosa es que estoy convencida de que cualquier formación política seria cuando habla de presupuesto de lo que es hablando justamente de cómo se repercute en los ciudadanos la cuenta nueva y por tanto no creo que haya ninguna relación entre ambas cuestione ellos saben perfectamente la posición del Gobierno y por tanto cuando me sienta hablar con ello me sentaría a hablar de cómo podemos revitalizar la sanidad la educación con las inversiones en Cataluña o los elementos que afectan a los presupuesto ya la comunidad de Cataluña no vamos a hablar de ningún otro elemento Polly

Voz 0194 17:13 con qué calendario tienen la cabeza ministra

Voz 5 17:16 el calendario que trasladó el presidente que entregar el presupuesto o que tome digamos que entre la Cámara finalice noviembre principio de diciembre a partir de ahí son los tiempos parlamentario los que cuentan hoy estaríamos podríamos estar si todo va bien sino se siguen planteando ningún tipo puede vericuetos por parte del Partido Popular de Ciudadanos para su tramitación podríamos estar hablar lo que en el mes de marzo en el mes de abril el presupuesto podría estar aprobado mientra ahí antes antecede el quince de octubre tenerlos mimbre es suficiente para poder elaborar el plan presupuestario que es obligado remitirla Bruselas una

Voz 0194 17:54 encima cuestión casi que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando pero no sé si en las últimas horas usted ha hablado con la ministra de Justicia Dolores Delgado

Voz 5 18:00 pero bueno no lo ha hecho en la última hora la verdad que llevó el día absolutamente eje atareado estamos entretenidos en la tarea de gobierno Si conozco perfectamente la posición de la ministra y creo que le honra el haber pedido a petición propia una comparecencia en el Congreso de los Diputados para para hablar equiparada disco el INE sobre las materias que se han publicado en el día de hoy es una magnífica ministra ha sido una magnífica fiscal y por tanto seguro que la eh explicaciones que pueda trasladar en sede parlamentaria que coincidirán con las que ha ido trasladando los medio de comunicación permitan pues zanjar esta materia este elemento y espero que la política se concentre en lo que tiene que estar que estará hablando de cómo hacemos las cuentas pública como la sanidad se mejora qué pasa con los alquileres qué pasa con el recibo de la luz con lo que le preocupa a los ciudadanos podamos hacer a la política de las cosa en vez de las cosas de la política que es lo que andamos enredado en la última semana

Voz 0194 18:58 pero este no le preocupa que en una primera declaración la ministra de Justicia diga que no no no no han tenido ninguna reunión ni se ha encontrado con el comisario Villarejo in tenga que seguir después a decir que sí que hay una prueba que así lo demuestra bueno no cesa

Voz 5 19:12 Mente en esa primera declaración eh a la a lo que se refería creo que se refirió a relaciones profesionales o reuniones

Voz 0194 19:19 primero dijo abrevadero dijo Reuniones en general y después matizó uniones profesión

Voz 5 19:22 Ariel hubo las dos versiones bien puede doce Si ello yo entendí no que eran reuniones profesionales y por tanto ahí creo que la ministra ha seguido sosteniendo su posesión por tanto creo que habrá que escucharla en sede parlamentaria y creo que será el sitio y el lugar en donde el grupo le puedan hacer todo tipo de pregunta por tanto habrá que

Voz 8 19:44 en el mundo es estar en esa fecha pendía

Voz 5 19:47 ente de esa declaración pero mientra IU todos lo hacía trabajando por el bienestar de los ciudadanos que por lo que está moción de censura se interpuso por lo que queremos que lo ciudadano visibilidad en que hay otra forma posible de hacer política que a pesar de que la ejemplaridad en la vida políticas se ha puesto el listón muy alto Illa hemos hablado de esto los días previo creo que es muy cortante que sepan todos los ciudadano que desde luego la ministra de Hacienda y el COI el conjunto del Ejecutivo estamos trabajando sin descanso para que podamos tener anuncio que se refieran a no esta tarea de gobierno y en donde los ciudadanos experimenten que la recuperación económica ya les toca que llega a la familia y que por tanto la vamos a administrar para aquellos sean los primero que puedan recibir esos recursos públicos

Voz 0194 20:32 ministra Jara si la última cuestión si no hay presupuestos haya adelanto electoral

Voz 5 20:36 en el supuesto de que no haya de que nosotros hemos devuelto yo no lo contemplo en todo caso todas esas cuestiones no me corresponden a mí le corresponde al presidente pero le puedo decir que no trabajo en ese escenario porque creo que tenemos mucha buenas noticias que dar con los presupuesto mucha cuestiones que mejorar hice me me parece difícil que alguien se pueda sustraer de apoyar esos presupuestos que estamos preparando salvo que realmente está instalado en la rabieta en la pataleta que comentaba anteriormente algunos porque piensan que se le ha quitado lo que le pertenece en propiedad que es el Gobierno que es la actitud del Partido Popular que pareciera que que el Gobierno lo tienen ello y cuando no lo tienen ello es porque se les arrebata de forma ilegítima pasó cuando Godó jugará gobernó el señor Zapatero está pasando ahora ciudadano que está instalado en la expectativa electoral Iker le da rabia le da coraje que cuando ellos creían que estaban en la cresta de la ola no se hayan convocado en lesione porque no le importa el bienestar de los ciudadanos lo que le importa aquí a cada uno en su calculadora electoral el no no están eso la prórroga tampoco la contempla ministra evidente veinte si el presupuesto no sale adelante la prorroga que automática ya que no es ni siquiera una decisión pero insisto que nuestro escenario cómo avanzan las negociaciones me permite estar optimista por tanto pensar que vamos a tener una nuevas cuentas pública para la mejoría de la calidad de vida de los ciudadano que para eso estamos

Voz 0194 22:00 María Jesús Montero administrar muchísimas gracias muchas gracias hasta luego ahora vamos con el análisis de todo lo ha quedado de si la decisión de la Mesa y las palabras que escuchábamos ahora de la ministra de Hacienda y también de la propuesta que ha puesto sobre la mesa Podemos con el tema de los presupuestos volvemos enseguida

Hora veinticinco Ángels Barceló diez y veintisiete

Voz 1551 28:23 es en fin es lo que marca la tabla no pero sí pero la como habla de hay de manera bastante coherente pues yo creo que eso transmite convicción y confianza seguridad sin embargo me ha parecido que están discutiendo minucias porque ella misma dice que al final da igual porque solamente parece que las diferencias son cinco mil millones oye cinco mil millones lo podemos poner entre los que estamos aquí nada me parece una cosa bueno pero que en sea hacen daño a mismos pero también es un año bastante irrelevante porque cinco mil millones bueno pero no para sanidad Pretty Green cinco en millones sí sí es dieran esos cinco mil millones más todo lo que ha contado que se podría hacer de sanidad de educación de pensiones de la dependencia y seguramente soterrar muchas más vías porque hace tiempo que nadie que de que soterrar las vías a mí eso me preocupa nacen en

Voz 0194 29:27 aun así

Voz 28 29:28 a mi a mi me ha sorprendido sabe defiende esa separación que ha hecho entre efectivamente la la la bronca que se está sobre el aumento de hecho de gasto la parte que afectaría a presupuestos la parte que en realidad va fuese apenas apostadas comunidades autónomas no de financiación que por tanto no forma parte de los presupuestos generales del Estado eso para mí ha sido una sorpresa porque yo sí creía que esto estábamos hablando de de cinco mil millones que yo en este momento no tengo a mano para dárselos a Miguel Ángel bueno no iba suelto

Voz 1551 29:56 no no no importa

Voz 28 29:58 no pues me parecen a cifrar tres Pedrero saque a mi edad tomar chocó ahora sobre el tema procedimental que yo creo que está viendo filibusterismo parlamentario por ambas partes bueno para ambas partes pero claro PRI la la todo esto empieza en el momento en que un gobierno o los partidos que apoyan es el Gobierno hacen una proposición de ley para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria la mesa la bloquea la Mesa no tienen ningún derecho bloquea eso por tanto a partir de ahí efectivamente pues se han inventado los recursos y las argucias que han podido inventar pero no no no tiene explicación ni justificación ninguna que la mesa paralice la tramitación de una proposición de ley por parte de los grupos que apoyan al Gobierno

Voz 1551 30:43 ella sí estoy de acuerdo déjame que te lo diga eh pero Cardona creo que la clave que todo empieza ahí el origen está ahí

Voz 28 30:51 claro y a partir de ahí pues hay que hay que andar buscando los atajos raros porque la puerta principal estas quedara pero pero pero hay que preguntarse qué derecho estos señores pues señoras están bloqueando la puerta principal que es reformar una ley porque un Gobierno o los grupos que la apoyen por ser precisos pues la quieren porque hay que a partir de ahí pues se hace una argucia así ir argucia bueno pues también me parecía me parecía legítima asumiendo que lo que era legítimo lo punto de partida no

Voz 1551 31:20 ya lo que pasa es que la argucia

Voz 4 31:21 que es verdad que también el Partido Popular en el Gobierno utilizó esa misma argucia como diría la ministra el vericuetos que es una palabra preciosa hay casi olvidada el vericuetos bueno pero es que pensábamos que este Gobierno no era de vericuetos ni de ni de pequeñas trampas ni a ver cómo llegamos a esto es que si al fin este demostrada nos nazi no yo creo que no no lo perdóname es que Amparo muy fuerte la palabra vericuetos vamos a las carreras para para preciosa la palabra vericuetos para Trump bueno no nos trampa

Voz 29 31:59 además no hay ayudas la violencia de género sin hay dinero eso

Voz 28 32:02 importante déjalo claro aunque claro

Voz 4 32:04 normalmente hasta ni para la sanidad ni para nada bueno pues aquí no hay dinero ella tiene son víctimas

Voz 28 32:10 entrará leí la enmienda ahora ya pero a mí me parece un poquito

Voz 4 32:13 suerte que la ministra que habla muy bien Abrams demasiado deprisa para mi gusto pero muy coherente como decía Miguel Ángel hable de que PP y Ciudadanos secuestran la voluntad de los españoles hombre entre PP y Ciudadanos son más de ciento sesenta escaños vamos a dejar todos de apropiar no

Voz 29 32:34 la mesa de los españoles la mesa no está para eso yo os vecino de parlamentar gracias adiós y por lo tanto yo lo entiendo no ya ya lo sé eso suena y la Junta de Portavoces es la que representa al Parlamento y la mesa es un órgano de de de aplicación del regalar no está para pararle no está para eso pues de vericuetos vericuetos Javier de Lucas

Voz 0873 32:56 bueno yo asombrado cómo estoy de tener la suerte de de compartir tertulia con Ciudadanos ricos ingresos como

Voz 2 33:05 eh tú no por una sonada esa colecta que uno aportas nada la colecta John no lo real es que Nicole suelto helicópteros vuelto personas de que tengo claro

Voz 0194 33:15 déjame déjame Javier momento porque de la colecta esa el reparto Sastre como es

Voz 0978 33:20 que quede claro son cinco mil ochocientos millones lo que concedería de hecho lo que Bruselas ya concedido demás y ahora el Gobierno o el Senado tiene que vetar lo o no serían mil doscientos para la Administración central a estos se refería la ministra dos mil cuatrocientos millones para las comunidades y otros dos mil cuatrocientos millones para la Seguridad Social por eso ya decía que la mayor parte del pasteles para el reparto de las comunidades y a las arcas de la Seguridad Social perdona Javier

Voz 0873 33:45 lo que iba a decir es que sin tener como es lógico la experiencia de tiene Ignasi Guardans aspecto de filibusterismo parlamentario y luego pues Miguel Ángel y Javier tienen también mucha experiencia de de cómo funciona los parlamentos ha visto desde fuera te estoy de acuerdo en en la hipótesis inicial la identificación de la hipótesis inicial como como digamos el a la pista del problema que ofrecía Ignasi sin embargo no estoy tan de acuerdo quizá porque me falta esa cultura parlamentaria que

Voz 0194 34:24 la actuación de la mesa hoy

Voz 0873 34:28 hoy no se corresponda con lo que establecen los los apartados cuatro y cinco del artículo XXXI del reglamento del Congreso de los Diputados respecto a funciones de la mesa hoy

Voz 4 34:41 pero verdad que ético para el acto

Voz 0873 34:44 el ex reo por eso decía que yo estoy de acuerdo con hipótesis inicial Ignacio pero con la con el tremendismo con el que

Voz 30 34:53 en la digamos el SOE

Voz 0873 34:56 si podemos han respondido a la actuación de la mes en curso insinuando antes aval la que que que podía incluso a acusarse de prevaricación a la presidenta de de del Congreso de alguna amenaza gruesa que sea lanzado sobre lo insólito en democracia Olmer yo entiendo que tienen que exagerar porque es el esa frustrado una vía que era una argucia parlamentaria pero la mesa hoy actuó en función de de la fuga de la de lo que le confiere el Reglamento del Congreso el que dice calificar con arreglo Herrera lamentó los secretos y documentos de índole parlamentaria declara la sensibilidad o INEN inadmisible de los mismos decidir la tramitación entonces puede uno estar o no de acuerdo con con digamos con interpretaciones pero que no no se puede decir que no hayan ejecutó funciones desde la fuerza que les da una situación de desequilibrio en la mesa que nace de la elección en la que Rajoy consigue el apoyo por cierto de partidos nacionalistas independentistas en la votación de la mesa lo cual fui a veinte realmente un asunto para algunos de nosotros sorprendente no

Voz 0194 36:17 así

Voz 28 36:19 sí yo por por repetir la imagen que deja muy caer de paso quiero la quiero desarrollar esa me parece un poco hipócrita que quién te bloquea la puerta principal te eche en cara que intentes en un ventanuco entonces es verdad que la enmienda intentar entrar por un ventanuco pero pero los mismos que te echan en cara es hoy que te lo van a impedir son los que te han bloqueado el acceso normal que debería ser la entrar por la puerta principal que esa proposición de ley aparte de ahí creo que tienes toda la razón Javier que efectivamente lo que ha hecho hoy si no hubiera el precedente de que hay una ley hay bloqueada que debería haber resuelto esto pues se lo Cacho y la mesa sí forma parte quizá de sus vamos puede formar parte de sus competencias pero bloquear la tramitación de la ley porque no le gusta el fondo no lo es

Voz 1551 37:05 que yo creo que hoy estamos avanzando muchísimo porque mira a Javier de Lucas tenía el Reglamento del Congreso en la mano leído los apartados en el artículo no sé cuál es cada uno de los apartados y cuáles son las funciones de la mesa y nosotros aquí estábamos dos Jose salud ocio Luis Fabiano de los cinco mil millones y eso lo saben todos

Voz 31 37:31 es que claro Miguel Ángel hay que venir documentado y normalmente vengo que venir documentado la tensión que hay días que Pocket salvo con prisa por llegar tarde especial hace llegan al Reglamento del Congreso sabes que de que de costumbre tengo carro llegado desde ídolos del reglamento

Voz 1551 37:48 es toda suerte que aquí estamos el resto para poder

Voz 0978 37:51 solucionar que la gente sepa que el único de toda la mesa que tiene sobre la mesa precisamente el New York Times en edición papel es Miguel ajena

Voz 32 37:58 no ni al del reglamento que estás viendo en lo que tengo aquí no cojan estarlo no perdona perdona enlace pero no

Voz 2 38:12 es que Dios Rice desde fuera podéis tener muchas más chulo detrás buenas chuletas alguna ventaja venga vamos con otra

Voz 0978 38:22 las protagonistas políticas del día que es la ministra de Justicia Dolores Delgado lo comentabas ahora con la ministra de Hacienda que negó hace una semana que hubiera tenido una cita ni relación de cualquier tipo con el comisario José Manuel Villarejo sin embargo hoy un digital se llama Moncloa punto com ha publicado los audios una conversación de hace nueve años

Voz 0194 38:38 en la que estaban entre otros Villarejo la entonces

Voz 0978 38:41 el fiscal de la Audiencia Dolores Delgado el sonido de esas grabaciones que decirlo para advertir al oyente es muy malo

Voz 32 38:49 no

Voz 0978 38:52 que se percibe en ellas se percibía básicamente un ambiente cordial entre los comensales decimos Villarejo Delgado el exjuez Baltasar Garzón y tres miembros de la Policía eran dos comisarios

Voz 4 39:02 hay un director operativo hablan del secuestro

Voz 0978 39:05 barco Alakrana por ejemplo Illa horrible imagen es textual que está dando España según opinaba la entonces la ahora ministra

Voz 3 39:22 la imagen que sean dos horrible que parece un país bananero de Konya están hablando de otros jueces hablan de algunos casos entre bromas y risas

Voz 0194 39:30 bueno el asunto de todas formas adquiere importancia como decíamos por las propias declaraciones que hizo hace unos días la ministra cuando negaba contactos con Villarejo dijo que no había tenido relación de ningún tipo con él aunque luego matizó que no había mantenido ningún contacto profesional

Voz 33 39:45 no he tenido ninguna relación profesional con ningún asunto que haya llevado el ex comisario Villarejo en la Audiencia Nacional mientras yo he desempeñado allí mi trabajo como Iscar esto lo quiero subrayar de manera absoluta

Voz 0978 40:03 en la ministra estaba saliendo aquí a desmentir una información confidencial según la cual Villarejo guardaba unas notas anotó una cita con Dolores Delgado para supuestamente qué le apoyará en beneficio de un empresario naviero cuyo futuro dependía de la Audiencia Nacional donde estaba delgado Guatemala estaba reclamando la extradición de este empresario al que habría contratado según esa primera información Villarejo Delgado insistió en que no tuvo nada que ver con ese caso

Voz 0194 40:26 Javier Álvarez buenas noches a ver qué explicación da la ministra a esos audios a esas conversaciones a esas grabaciones que se han conocido hoy

Voz 0689 40:34 pues lo cierto es que la ministra sigue manteniendo la misma idea del corte que escuchábamos ahora sigue sin haber una relación profesional o personal con Villarejo en un comunicado esta tarde de siete puntos reconoce la amistad con Garzón y ensalzó además el trabajo de otros comisarios describe este encuentro grabado en un contexto absolutamente privado está asegurando que las grabaciones difundidas obedecen más a una estrategia procesal del comisario que está en la cárcel y que hacen todo lo posible para salir para atacar al Estado en dos vías primero lo hizo con el Rey emérito y después al Ejecutivo pues en su persona hace unas semanas como recordáis la ministra aseguró que nunca había tenido relación de ningún tipo sin embargo la nota de prensa de hoy pum actualiza desvela tres encuentros Dolores Delgado no estaba invitada a este acto pero acudió acompañada por el magistrado Baltasar Garzón a petición de éste que fue éste le dijo que la acompañara a homenajear esta esta medalla al comisario la nota del Ministerio además recuerda que las informaciones de hace días que relacionaron la ministra como apuntabais con un cliente de Villarejo fueron desmentidas Ipod

Voz 1551 41:38 yo ha anunciado la comparecencia en el Congreso de los

Voz 0689 41:40 dados ya a petición propia pues para dar explicaciones sobre

Voz 0194 41:44 el asunto a través de esa nota que hemos conocido esta tarde la ministra reconoce tres encuentros que tres encuentros tuvo con Villarejo

Voz 0689 41:51 pues Angels en todos estos encuentros se da la coincidencia de que está el juez Baltasar Garzón y siempre hay otros mandos policiales o judiciales presentes nunca se habla de un encuentro a solas la primera vez fue cuando representaron al comisario Villarejo fue durante unas jornadas fue Garzón quien al final del encuentro le presentó y mantuvieron pues unas intercambio de palabras protocolarias la segunda vez fue ésta la que nos referimos a esta comida convocada

Voz 0873 42:16 en octubre de dos mil nueve y el tercero

Voz 0689 42:19 encuentro se produjo pues hace unos quince meses cuando la fiscal Dolores Delgado Alcudia un restaurante para hablar con el responsable del Centro de Inteligencia contra el terrorismo

Voz 4 42:29 coordinar algunas materias que ella llevaba como

Voz 0689 42:31 el fiscal especialista en yihadismo radical la fiscal llegó a los postes de esa comida habló en un apartado con el responsable antiterrorista en esa mesa también estaba el comisario

Voz 0194 42:41 ahora sí dime una cosa en qué situación queda la ministra pues

Voz 0689 42:45 desde el Ministerio se ve con preocupación desde luego política por la trascendencia que será una reuniones inocuas dicen aunque reconocen un fallo en la comunicación de cómo se explicó ese número de reuniones o encuentros con Villarejo están intranquilos ciertamente por ver pues si hay nuevas grabaciones pero confiados en el apoyo del Gobierno del presidente que esta misma mañana sabeis hablaba con la ministra del gobierno espera además que esta comparecencia de la que os hablaba en el Congreso pues despeje las dudas aún así mañana también será un día duro le espera un día en el que por la tarde en el Senado la maquinaria del partido popular volverá a su mayoría moverá su mayoría absoluta para reprobar a la ministra por el caso Llarena años

Voz 0194 43:24 gracias Álvarez buenas noches hasta luego Ésta es una parte de la historia de la que apunta la ministra de Justicia pero hay que enfocar también a la otra parte preguntarse de dónde vienen esos audios esas grabaciones interés obedecen Ana Terradillos buenas noches

Voz 0125 43:37 qué tal buenas noches Ana esto forma parte de una estrategia

Voz 0194 43:39 el comisario Villarejo tan asociado a las llamadas cloacas del Estado que ya grabó sus conversaciones con Corinna que pretende con esto

Voz 0125 43:47 bueno pretende su libertad lo que quiere salir de la cárcel ya a partir de ahí intenta poner en jaque al Gobierno de Sánchez porque hasta ahora Sánchez sacando todas las grabaciones que tienes estuviese el Partido Popular sería contra el Partido Popular ha grabado todo ya todos apolíticos como Ignacio González a compañeros

Voz 2 44:02 Ellos como Enrique García Castaño a fiscales

Voz 0125 44:05 o como Lola Delgado entonces era fiscal iba a periodistas le detuvo recuerda a Asuntos Internos de la Policía con Zoido como ministro del Interior y cuando llegó el PSOE al poder creía que le iban a poner en libertad según reconocen fuentes cercanas a este ex comisario como no ha salido desde dentro está jugando con todo el material que tiene lo ha intentado con las conversaciones con Corinna disimulé ex presidente de Telefónica Juan Villalonga referentes al Rey emérito y ahora los intentando con la ministra de Justicia con Lola Delgado y según estas fuentes porque ha recibido algún mensaje interno de que con ella tampoco informa de salir ahora mismo de prisión la nariz

Voz 0194 44:38 es que ha grabado a muchísima gente Villarejo que más material puede tener puede seguir chantajeando a más cargos públicos

Voz 0125 44:45 bueno Villarejo son jactado de que tiene grabaciones por ejemplo de María Dolores de Cospedal de cargos internos del Ministerio del Interior de mucha gente más el excomisario grabada mucha gente como te decía antes y lo estamos comprobando durante estos dos últimos meses la policía incautó en los registros que se hicieron después de la detención de cuarenta terabytes que todavía pueden dar claro muchas sorpresas lo que parece que está claro hasta ahora es que tiene un testaferro que está administrando las entregas y que cumplen las órdenes que el excomisario da desde prisión

Voz 0194 45:14 pero fíjate que quiere que quiere que estaba hablando y luego le Ángeles estabas diciendo

Voz 1551 45:19 son orden de prácticas no no están paralizadas

Voz 0125 45:22 efectivamente así orden y además muy bien instruidos con sus tiempos con sus coordenadas y cuando toca

Voz 0194 45:28 sean aquí en esos cuenta a Weiss estaría todo el material que tiene Villarejo quién tiene y quién tienes

Voz 0125 45:32 pues mira lo tiene la Fiscalía lo tiene también Asuntos Internos de la Policía Asuntos Internos que es la unidad de la Policía como sabéis que se encarga de investigar actividades delictivas de otros compañeros dice que sólo ha revisado y transcrito las conversaciones de Corinna las que se refieren a otros compañeros como las de Enrique García Castaño o algunas conversaciones referentes negocios Cacho con empresarios como ejemplo Cereceda sin embargo fuentes policiales Nos aseguran a la SER que desde que fue detenido Villarejo hay un equipo de seis personas dedicado en exclusiva a analizar estos cuarenta Tera Weiss

Voz 1551 46:03 cuántos periodistas están explicados

Voz 0194 46:06 estaba muchos periodistas Jan

Voz 1551 46:08 he estado cobrando sistemáticamente del señor Villarejo osea a cuantos periodistas tenía Villarejo en plantilla

Voz 0125 46:17 hombre en plan me lo me lo preguntas no puedo contestar no puede escolares en plantilla yo creo que pocos cobrando pocos ahora colaboradores eran esos de plantillas yo creo que pocos no creo que colaboradores Txema negaron de manera

Voz 1551 46:30 Vista exacto yo sus Surfing

Voz 0125 46:33 colabora desgraciadamente todos eh en algún momento Moscú

Voz 1551 46:37 nacido a Villarejo Terradillos en alguna conversación

Voz 0125 46:41 no no que va a la realidad contaré porqué

Voz 3 46:43 no vale hasta nueva Terradillos luego luego

Voz 6 46:47 hora veinticinco

Voz 34 47:02 era una vergüenza para el Partido Socialista hay para el señor Sánchez y hoy es una vergüenza para todos los españoles que una ministra que ha mentido siga ocupando una cartera tan importante porque no sólo el ministro de Justicia sino que también es el el notario mayor del Reino bueno

Voz 0978 47:15 la oposición ha fijado su objetivo político que es la ministra de Justicia dicen en el PP y la frase textual que la línea roja es la mentira han dicho Teodoro García esos Secretario General

Voz 34 47:25 el notario mayor del Reino de España se hayan pillado mintiendo de una forma tan descarada

Voz 4 47:30 creemos que justifica sobradamente que no siga como ministra ni un minuto más

Voz 0978 47:35 Inés Arrimadas de ciudadanos pedía de la ministra que diera explicaciones en la Cámara

Voz 0793 47:39 ajá porque tiene que dar explicaciones ante el Congreso porque si realmente sus declaraciones se contradicen con la información que ha ido saliendo así parece que no está diciendo toda la verdad queremos que al menos venga al Congreso a dar explicaciones porque nos parece pues un tema evidentemente es relevante en el cual pues según todos los indicios parece que la ministra no ha dicho toda la verdad

Voz 0978 47:59 Ana lo comentaba ahora Álvarez hay pleno en el Senado por la tarde el PP que tiene mayoría absoluta pedirá la reprobación de Delgado por su gestión de la defensa el juez Llarena contra el que se querelló Puigdemont dijo el Gobierno al principio que aquella era una cuestión privada y luego la incógnita es saber qué dice el Gobierno

Voz 0194 48:15 pues lo sabremos en nada a la vuelta de esta pausa

