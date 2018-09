Hora 25 (24/09/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 directa o indirecta con Villarejo tres sí que la secuencia que ha descrito el ángel muy de que acaban en el cadalso político pues eso secuencias se producirá pero sólo si hay más datos que la diferencia fundamental con los casos del máster que teníamos y con lo demás con el tema fiscal de de del ex ministro breve de cultura no que claro ahí se podía seguir tirando del hilo y lo sabíamos todos que había que tirar aquí por ahora hay una afirmación imprudente decir yo no tiro de relación y una cena que yo

Voz 0194 00:30 esto no sé si esta Ignasi piensas que no se penaliza el hecho de que una persona le pregunten por su relación no digo si personal profesional por su reacción si si si había tenido algún tipo de reunión con Villarejo ironía

Voz 1 00:42 bueno yo yo yo me pongo cada uno en su lugar yo vivo en un lugar por ejemplo tiene la vida como todos los que está desolador de esta mesa una vida social intensa sí a mí alguien me pregunta si yo tengo relación con fulano de Mangano tengo que pensar en toda la gente gran coincide de alguna cena no diga nada o bien el juramento Lage digo vamos no tiene relación con miles de personas yo renuncia decides con quién me centavo atrás

Voz 2 01:05 mira si todos los que se han acercado aquí no importa Nguema una foto con un bueno pues eso más bien todos esos yo pobre ocurría firmar había Jay Jay

Voz 3 01:17 narcotraficantes gente si me va Xavier Jairo Isabel tú que eran narcotraficantes cero

Voz 1 01:27 de mala calaña quizá no pero hombre es verdad no podemos meter a mismo saco una fiscal hasta ahora una cena con comisaría de Policía yo te aseguro que eso no escandalizar nace Javier

Voz 0873 01:37 yo primero partiría de una diferencia que quizá recordáis los mayores entre veintitrés restricción mental

Voz 2 01:48 a una compañía

Voz 0873 01:52 tira que no decir toda la verdad podríamos si no fuera porque no tenemos tiempo poner algún ejemplo divertido de eso por ejemplo la respuesta del Gobierno cuando el famoso secuestro del Alakrana que está en la conversación casi

Voz 2 02:09 pero grabar

Voz 0873 02:10 el gobierno dice que no sea paga o nada y eso en realidad puede ser verdad en la medida en que el Gobierno materialmente no ha ido a pagar nada y quién ha pagado es un cuidan que no es el Gobierno aunque sea por instrucciones del Gobierno quiero decir con esto que a mí no me parece tan evidente como se ha dicho que la señora Delgado es es sorprendida es mentira lo que sí ha sido claro es que ese tipo de relación peligrosa que no es tanto de la señora Delgado cuanto señor Garzón porque la señora Salgado no estaba invitada esa comida de celebración de una medalla el comisario Villarejo

Voz 2 02:51 también se ha puesto la convocatoria es dar una medalla Devia dejó en nada la reunión no es una reunión inocente hace unos días le van

Voz 0873 03:07 ante no y luego los asistentes son también interesantes porque estaba el director adjunto Operativo de la Policía en ese momento el señor de chico que tenía una extraordinaria relación con el señor Villarejo aunque también había otro comisario el señor García Castaño que había colaborado con la fiscal en temas de yihadismo no se le hubiera preguntado por por el señor García Castaño no podía mentir la señora Delgado porque sí que hay una relación profesional estrecha con el comisario García Castaño en cambio creo que ya no miente cuando dice que no tiene esa relación pero o al al al al haber en establecido la restricción mental introduce un momento de duda llamar la atención sobre una reunión que como mínimo es una reunión peligros ahí el unirse a personas que con como es comisario Villarejo del que ya en dos mil nueve Se sabía que era una persona como mínimo

Voz 4 04:09 no es que desde la que viene que no quiso Pérez

Voz 0194 04:11 es una cosa aquí lo de CDC una cosa Ferrari que tenía de que es cierto o sea que a lo mejor que el gran público no sabía quién era Villarejo pero en esos entornos si sabía que crea Villarejo por todos los a los claro porque de un color o de otro fuera que fuera acudían a Villarejo para que les solucionara además es decir que en ciertos entornos y sin saberlo

Voz 0873 04:30 ese es el punto peligroso en mi opinión del que puede salir el hilo es decir lo no estamos de acuerdo e como hay ahí los a Castells que he dicho puede salir efectivamente yo no lo sé pero quiero decir tú no te puede servir de un de la cloaca para la lo que quieras y luego sorprendente que te Manchev

Voz 1 04:51 la cloaca eso es geográfica sea cerca la cloaca no escandaliza nadie ir a ver si iban tampoco una fiscal tiene que hacer la cola cada vez en cuanto sí hombre bueno así José Javier de la Hermanas de la Caridad sí pero quizá no pero pero le tenemos respetemos la habilidad del Ministerio como

Voz 0194 05:13 como estaba es hablando de los Masters además tres a falta de que se pronuncie el Supremo en el PP dan por hecho que el Tribunal archivar la causa contra Pablo Casado por su máster después de que la Fiscalía señalara que no ve caso la duda ahora es saber qué va a pasar con la instrucción que afecta a aquellos que no son aforados instrucción de la que se ocupa una magistrada de la justicia ordinaria en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid y que ha hecho saber su malestar con la Fiscalía

Voz 4 05:36 porque ya se que veía caso lo vio con las tres alumnas que compartieron con Casado hizo cursar ese título en sus mismas condiciones el viernes la judía preguntó al fiscal qué hacía con las tres imputadas para saber pues qué criterios seguiría la Fiscalía hoy ha hecho llegar ha llegado de hecho a una de las imputadas sin esperar al fiscal que estaba en un atasco y aún así ha seguido con el interrogatorio ha dictado una providencia en la que pide al fiscal que textualmente le ilustre para saber su criterio es notable el malestar con los fiscales casado estaba hoy en Honda

Voz 5 06:07 pero ya no hay nada ni que saber ni que negociar es todo el diálogo está muy bien cuando se dialoga sino una pistola encima de la mesa el diálogo con quién quiere romper España

Voz 4 06:16 dentro de voz que tiene que ser de Casado que se refirió en este este interesante me parece hasta bien se merece

Voz 0194 06:21 importante que habla que dedica que los independencias catalanes dialogo

Voz 4 06:23 con una pistola me encima de la mesa me parece que es decir que la pregunta ha dicho que era una forma de hablar bueno pues a lo mejor tendría que hablar de otra forma bueno ha insistido Casado en que el se encerró con sesenta periodistas que pudieron ver su trabajo que no va a enseñar y que pese a lo que dice y repite tampoco entonces enseño los medios ese día que el dice que se reunió con periodistas el trabajo no lo enseño es clave saber cuál va a ser en todo caso la respuesta de la Fiscalía y qué criterio se va a imponer porque si no hay prevaricación sólo se tiene que investigar a los profesores que es como parece que dijo la Fiscalía del Supremo la semana pasada quedó interrogantes sobre la mesa o varios en qué situación quedarán no sólo esas tres alumnas del máster de Albert de sino Carmen Montón o Cristina Cifuentes porque podrían quedar en una situación muy saber si iban a volver

Voz 0194 07:05 bueno pues no sé el eterno retorno que decía que Hora veinticinco

Voz 6 07:10 ah

Hora veinticinco Ángels Barceló

minutos de la noche diecinueve en Canarias vamos a Italia porque el gobierno de la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas aprobado un decreto sobre inmigración y seguridad que cambia la acogida de inmigrantes y que restringe su protección humanitaria Roma Joan Solés buenas noches

Voz 0946 09:33 buenas noches Angels de hecho lo llaman decretos

Voz 0194 09:36 el Vini para que nadie tenga ninguna duda de quién es su autor en qué consiste

Voz 0946 09:41 el vicepresidente y ministro del Interior Salvini afirmando que su decreto simplemente pone orden de Italia un país más seguro no cancela el permiso de residencia por razones humanitarias al que se acogieron la mayoría de los seiscientos mil inmigrantes que han llegado a Italia la última década seiscientos mil de los cuales quinientos mil se han desplazado a otros países europeos condiciona el asilo político a la de conflicto armado en el país de origen del recién llegado prorroga el tiempo de retención en campamentos mal llamados de acogida de tres a seis meses reduce de treinta y seis euros disculpen de reduce de treinta y seis euros a unos diez por día hay por inmigrante la asignación estatal para la alimentación alojamiento e integración social su en materia de seguridad Salvini anuncia el desmantelamiento desde el dos mil veintitrés de todos los barrios recintos o campamentos de personas de etnia gitana que como sabéis el ministro considera necesariamente extranjeras incluso sean han nacido en Italia la izquierda ha calificado el decreto de verdadera arma de destrucción masiva que va a generar mayor marginalidad posiblemente mayor delincuencia también sólo espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie porque a juicio de la oposición es a todas luces inconstitucional

Voz 0194 11:01 hay algo bueno ese decreto es Joanne

Voz 0946 11:04 algunas medidas parecen incluso lógicas por ejemplo la expulsión forzada delincuentes el problema es que Italia no tiene ningún acuerdos de repatriación con los países de origen de la mayoría de los inmigrantes con Túnez si es la excepción pero los tunecinos de tunecinos llegan muy pocos en patera la pérdida de derechos de los inmigrantes que han cometido delitos muy graves homicidios violaciones au terrorismo a estos tampoco los puede repatriar porque deben cumplir condena en cárceles italianas y en tal caso el ministro no puede cancelar derechos limitados de presos por decreto sí sí facilitar a viviendas dignas a las familias gitanas sería lógico desmantelar sus campos pero el decreto no se acompaña de una asignación presupuestaria para construir

Voz 0194 11:54 en fin Angels el acuerdo

Voz 0946 11:56 de ahí el decreto de Salvini recuerda la ley Fini Bossi del Gobierno de Berlusconi hace una década que pretendía lo recordarás

Voz 0194 12:04 G encarcelar a todos los inmigrantes sin papeles

Voz 0946 12:07 cuando las cárceles ya estaban saturadas y cuando la legislación establecía la entrada ilegal como falta administrativa Hinault como delito penal por ello el Constitucional derogó entonces esta disposición y declaró inconstitucional muchos artículos de la Fini Bossi y en prisión no ingresó ningún inmigrante llegado en barcaza posiblemente esta vez también será imposible que se ejecute este decreto de Salvini según la izquierda su aprobación hoy en Consejo de Ministros es sólo una operación de propano

Voz 3 12:40 anda deban muchas gracias a vosotros

Voz 0194 12:44 de las las que llevamos muchos días recordando Berlusconi que aparece sí sí sí sí sí

Voz 4 12:48 pero en los momentos Cruise Angelina es que el problema no es que recuerde al no estaba contando en el cónclave y farolas

Voz 0194 12:55 no sólo a mí me recuerda a las leyes rafia

Voz 4 12:57 les de los nazis eso no preocupa sólo por completar el capítulo el barco acuarios ha pedido a las autoridades francesas que de manera excepcional y por razones humanitarias dicen las ONGs le permitan que atraque en Marsella lleva a bordo a cincuenta y ocho personas entre ellas hay una mujer que está embarazada ha dado el Gobierno francés como respuesta ésta que están buscando una solución Europa

Voz 0194 13:17 pero Javier de Lucas decías Joan es posible que al final no se tratan no se traduzcan nada el decreto el decreto Salvini que lo mejor sea sólo una operación de propaganda pero Javier peligrosa propaganda peligrosísima propaganda

Voz 0873 13:31 bueno efectivamente ya sólo eso es tremendamente lesivo preocupante porque es una propaganda que refuerza un mensaje de xenofobia institucional que que en este momento se han lanzado algunos de los partidos populistas y no sólo populistas porque bueno entender que el canciller austriaco sea el cabeza un movimiento populista es es como mínimo discutible yo creo que por ejemplo se refería a al frente de solidaridad que hay que oponer a ese frente de las los fobia porque combatir la xenofobia institucional con más en los fobia no es la receta no hacer lo que ha hecho esa esa rama Austen recién constituida dentro Linke de los alemanes que que que sólo la izquierda y que de repente se han puesto a a decir que bueno que es que la gente tiene razón al estar preocupada por esta amenaza externa es yo creo una mala receta en ese sentido la eficacia de del decreto Salvini aunque no llegue a la práctica es ya está funcionando está haciendo verdad y lo que Banon que ha puesto sucede pero de de estudios Si su cuartel general de de del muro en en Roma ya ha dicho que que Salvini es es el nuevo otra no a mí me preocupa y quiero recordar que cuando Joan recordaba la ley Fini Bossi la ley Fini Bossi entre otras barbaridades que que que propició aparte la criminalización de la ayuda a los a los inmigrantes propició y menos que convertir en delincuentes a aquellos inmigrantes a los que les evocaba no les caducaba el contrato de trabajo nos heló renovaban y entonces automáticamente se encontraban en una situación definida por las ley Fini Bossi de de delincuencia no de alegalidad de delincuencia no es el daño que todo eso la opinión pública el daño que todo eso hace la degradación de del discurso político anuncia una batalla lo peor terrible Ignasi sabe mucho de Salvaterra es europeas en la que vamos a tener que emplear no sabía

Voz 0194 16:03 en las eh

Voz 1 16:05 para mí siempre siempre me ha parecido importante distinguir los los manos Remedios todos los malos diagnósticos y a veces cuando el remedio algo es malo y despreciables confundimos la crítica eso con la crítica al diagnóstico cuando yo era pues se me dedicaba estos temas europeos en activo recuerdo que los que defendían los que atacaban la Comisión Europea para defender Exit decían cosas que eran verdad pero no lo podíamos decir porque sino parecía que te convertidas en euroescéptico sin embargo lo que ocurre es que el remedio eso no no no era no era el que ellos proponían quiero decir que siendo despreciables empiezo por ahí para que nadie me eche nada encara las las leyes y las navarras esta especie de engendro de decreto que ha puesto en la mesa Albini lo que no significa que lo que allí está bien lo que no significa que las políticas sociales que se han dicho en Italia no hayan sido hipócritas lo que no significa es que no haya una situación tremenda de desprotección en por ejemplo la una parte de la población gitana rumana que circula por Italia bueno y que no tiene ningún tipo de de de de atención no sólo de seguridad sino de la protección social y que efectivamente eso es lo que ha generado un determinado miedo donde en parte del público que ahora apoya Salvini osea yo yo qué habría que separar la crítica durísima a la acción de Salvini con la idea de que hay algunos problemas no todos los que en ventas al vil no lo son pero negar que en Italia en algunos sitios hay problemas creo que es mejor la realidad entonces podemos todos atacara Salvini Sabine sentirnos todos con la conciencia limpia Hay progresista y democrática y quedarnos así o podemos a la vez preguntarnos cómo es posible que haya gente que hace diez años eran progresistas votaban a la izquierda si votara Salvini es han vuelto todos locos no les han comido todos el tarro pues no necesariamente viven en una situación en la que nadie les ha dado una respuesta hice la Esait Se les les está dando respuesta falsa Salvi Javi

Voz 0194 18:17 qué decías

Voz 0873 18:19 no yo quería decir que pensar que todos los que ponen por delante en la críticas Albini son unos ignorantes del resto de la realidad como mínimo me parece una generalización impropia creo que entre quienes critican y con toda la dureza Salvini hay muchos que no sólo lo conocen esas realidades sino que ofrecen diagnóstico y propuestas sobre esa

Voz 2 18:43 realidad pero yo le veo me lo otros

Voz 0873 18:47 pido porque a mí me ha parecido que en esta intervención tuya Ignasi estabas atacando de alguna manera el argumento o acogiendo en el argumento del buenismo ingenuo y responsable de los que se regocija en en la crítica Salvini

Voz 1 19:04 bueno no digo crearon los hay alguno pero los de el ejemplo aquí en Bruselas que se discute mucho sobre es sobre lo que está pasando en Europa y cómo crecen los fascismos y demás y a mí me cansa mucho y bueno lo denuncio de esta manera me cansa mucho sensación de confundir una cosa con otra efectivamente denunciar la crecida del fascismo sin preguntarse qué está pasando y que se ha hecho mal que en el fondo es lo mismo que hizo que le pasó al Partido Demócrata salvando distancias Obama hizo cosas mal y si lo hubiera hecho todo bien no estaría trampa y por tanto hay que aprender de esa lección imparte The New York Times adscrito es una editorial entero nos olvidamos de mucha gente

Voz 0194 19:44 déjame déjame que salude Bernardo Marín que nos está escuchando desde hace un ratito subdirector del país muy buenas noches

Voz 9 19:49 qué tal muy buenas noches que buscamos cómo Kavanaugh

Voz 0194 19:52 se las apuestas de un medio de comunicación para el día de mañana que nos encontramos en el país de mañana

Voz 10 20:00 bueno nosotros abrimos con la con la pugna que se ha resuelto y en el Congreso donde finalmente la Mesa de Cyril no pueden orejas y salir al Gobierno para aprobar los presupuestos que pretendía con seis mil millones más de gasto Lula mas tres victorias de Europa son muy interesantes coronaron el mensaje optimistas ha lanzado gracias hablando la mejora en los y aunque es verdad que a la escapado decir que la zona euro se tiene una zona de la velocidad de países donde hay muchísimo Parri con pleno empleo en unas medidas cautelares sin precedentes que ha pedido a Bruselas para frenar la reforma judicial línea que encubre una una purga sobre la fue el estamento judicial giro a la izquierda de los laboristas a que congreso congreso de han perdido bueno he propuesto que los empleados tomen más control de las empresas que le pasa a veces en acciones

Voz 9 20:46 realmente es muy interesante pues éstas son las apuestas muchísimas gracias contra los sectores del país mañana gracias y buenas noches Bernardo buenas noches hasta luego Sastre como siempre os dejamos otras noticias casi para el cierre mañana decís vaya

Voz 4 20:59 ya tenemos un Hora Veinticinco como para no perdérselo José publica el barómetro con intención de voto la novedad está en que a partir de ahora los barómetros con la estimación de moto van a ser mensuales era así hasta que llegó José María Aznar al Gobierno en el año noventa y seis y los parámetros pasaron a ser entonces trimestrales los presidentes siguientes pues mantuvieron esa costumbre barómetro con los datos de septiembre solía salir en octubre pero esta vez también se adelanta mañana

Voz 0194 21:22 mañana aprovecharemos que tenemos aquí de Vallespín para preguntarle no sabemos si es bueno o es malo que sean mensual eso que sean desde luego es más entretenido más para nosotros si nos da nos da más material

Voz 4 21:31 hoy ha hablado también de otros datos el sueldo de la Casa Real ha publicado en su web la retribución de la familia del personal del Palacio de la Zarzuela subirán los sueldos lo mismo que el salario de los funcionarios es decir un uno con cinco por ciento lo que se aplican cada año incluidas las veces que se congelan estas retribuciones el Rey cobrara pues algo más de doscientos cuarenta mil euros brutos este año la reina ciento treinta y tres mil y el Rey emérito casi ciento noventa y cinco mil los sueldos salen de la asignación del presupuesto a la Casa Real que este año es de siete millones ochocientos mil euros y en Londres

Voz 0194 22:02 Theresa May que no deja de enlazar malas tardes

Voz 4 22:04 es decir que la racha de esa seguramente desde que llegó a Downing Street evidenciado estos días con el plante de la Unión Europea en Salzburgo a su plan del Brexit y esta tarde ha tenido una reunión digamos movida del consejo de ministros de su gabinete según algunos medios hasta la mitad de los ministros le han señalado la puerta de salida pero ya está resuelta a resistir y mantiene su propósito nueva edición de que hoy fecha oficial Corbijn hablábamos ahora con el subdirector del país giro a la izquierda bueno mañana en las bases laboristas van a votar qué posición toman sobre un segundo referéndum para el Brexit como apuntó Corbijn hoy que celebran los laboristas el primer día de su conferencia anual esto es importante porque han rebajado mucho las expectativas su responsable de Economía dice que un segundo referéndum no sería sobre seguir o no seguir en la Unión sino sobre los términos de un acuerdo de salida de la Unión Europea

Voz 0194 22:53 eh Ignasi cuando se habla el segundo referéndum mucha gente piensa que es la la posibilidad que puedan volver a votar no sé que sería sobre el acuerdo que salga de cómo sal

Voz 11 23:00 insisto

Voz 1 23:01 sobre los términos de la relación futura que de fondo los que va así que haya que se queda en el mercado interior o no vamos fundamentalmente es que como dice que que en lugar de ser la ruptura tan brutal como la que propone la que propone May que así que es imposible de aceptar por parte de la Unión Europea pues sea claro quedarse como Noruega en el fondo por ser simplificar ser pasan a ser Noruega

el dietario

Voz 7 23:31 el dietario

Voz 1150 23:34 dice la vicepresidenta Carmen Calvo si el juicio a los soberanistas tarda no sería lógico alargar la prisión preventiva añade el presidente Sánchez desde Canadá Quebec demuestra que desde la política se pueden encontrar soluciones la derecha responde con bronca hay el independentismo lo acoge con escepticismo sin embargo son mensaje de sentido común que cae en el momento en que el soberanismo sume el fin de la vía unilateral Esquerra Republicana ha concretado el cambio estratégico que venía insinuando Oriol Junqueras ha dado el tono acreditando una mayoría indiscutible el referéndum que ahora parece imposible será inevitable adiós a unir letal realismo que los distintos actores del conflicto trabajen para ganarse los ciudadanos y las urnas

Voz 2 24:14 enmarcando el camino como la democracia manda el problema

Voz 1150 24:17 las buenas intenciones de Pedro Sánchez es doble que el Gobierno del PP con su complicidad escogió la vía judicial cuyos efectos son imprevisibles y que Sánchez no dispone de una autoridad hay una mayoría social suficientes para llevar al país a la ruta el entendimiento la pugna entre PP Ciudadanos y Vox por la hegemonía en su espacio impide que una parte de la derecha se incorpore a la senda conciliadora de la vía política la politiquería a por todas partes la Mesa del Congreso el dominada por el PP y Ciudadanos impide de momento el atajo legal que encontró el Gobierno para impedir que el PP vete los Presupuestos en el Senado en medios la refriega no olvidemos la cuestión de fondo PP y Ciudadanos se niegan a que el Gobierno tramite una propuesta expansiva de modificación del presupuesto que permitiría atender determinadas prioridades de política social que cada palo aguante su vela filósofa alemana Carolina en que en el país lo grave la actual situación europeas que se normalizan las actitudes persecutoria las conciencias racistas y antisemitas ya no es expresión escondidas Se ha roto el consenso social sobre lo que es tolerable decir lo que debería seguir siendo intolerable es clamorosa la dejadez de los dirigentes políticos en la defensa de los valores fundacionales de Europa

Voz 0194 25:37 vamos a terminar aquí Miguel Ángel Aguilar que no sólo tiene el New York Times sobre la mesa que tiene un libro se recomendará a los oyentes determine hemos ya casi con una recomendación literaria

Voz 12 25:46 se llama el coraje de la desesperanza de eslavo cifró en Orly lo recomiendo Anagrama es con

Voz 0194 25:53 el coraje de la desesperanza no sé cómo terminan ustedes la noche señores pero como título no parece sugerente Miguel Ángel Aguilar Javier de Lucas Javier González Ferrari Ignasi Guardans hasta la semana que viene buenas noches adiós Ignasi estás ahí ya se ha ido Ignasi ha colgado ya vais a leer el libro pero no le dio tiempo ni de escuchar escucharla la recomendación de a todos ustedes hasta mañana que tengan feliz

