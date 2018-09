Hora 25 (27/09/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1450 00:00 después de lo que hemos visto esta semana puede parecer sorprendente pero José Villarejo todavía conserva buenos contactos fuera de la cárcel son viejos socios que vinculan al ex comisario con la principal herramienta al servicio de su chantaje al Estado la SER les está contando lo que nos faltaba por saber de la polémica de la semana son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:30 en Hora veinticinco

Voz 0194 00:41 tono buenas tardes los propietarios de Moncloa a punto com y Villarejo comparten al menos un socio Se trata del empresario Antonio judías que ha hecho negocios en el pasado con los responsables de la web y también con el ex comisario del que ha llegado a ser administrador de una de sus empresas aun así Pablo Iglesias sigue apostando por la dimisión de la ministra lo hecho esta mañana

Voz 4 00:59 el Hoy por hoy creo que la gente está harta de diferentes varas de medir en función de la formación política insisto no debilita a un Gobierno que haya dimisiones al contrario un gobierno con dimisiones que su Gobierno

Voz 0194 01:11 fuerte y no sólo hablaba Iglesias de la responsable de Justicia el otro ministro en el punto de mira hoy es Pedro Duque después de conocerse que creó una sociedad junto a su mujer para gestionar dos viviendas de su propiedad

Voz 5 01:21 estoy al corriente de todas las obligaciones fiscales

Voz 3 01:25 veo que no ha habido ningún ahorro real

Voz 4 01:28 el e impuestos y Ruth Porta de la sociedad

Voz 0194 01:33 el ministro asegura que cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez pero su explicación pública deja algunas dudas como la del auto alquiler de su vivienda a través de esa sociedad los expertos dicen que todo es legal pero PP y Ciudadanos reclaman la comparecencia en el Congreso de Duke y apuntan al presidente escuchen a Teodoro García Egea y Albert Rivera

Voz 6 01:50 no debería de inmediatamente volver a España dejar de esconderse al otro lado del Atlántico ir dar explicaciones sobre un Gobierno que serán otros

Voz 7 01:58 tú sitúa el listón aquí entras por la puerta trasera en Moncloa el problema es ese que todos tus ministros que tengan cualquier asunto pues este caso fiscal lo de cualquier tipo con tu tesis se tienen que ir

Voz 0194 02:08 muy a pesar del Gobierno sus ministros comparten hoy protagonismo con Francisco Camps la Audiencia Nacional ha reabierto la investigación de sus contratos con la Gürtel el expresidente valenciano insiste en que no encontrarán nada

Voz 5 02:19 ha sido el hombre más investigado analizado e estar seguido bajo lupa bajo un microscopio atómico se me he intentado ligar a todo tipo de cosas y nadie ha encontrado absolutamente nada

Voz 4 02:34 la violencia de género sigue marcando también la vida

Voz 0194 02:37 este país hoy con la quinta víctima en apenas cuarenta y ocho horas y nuevos detalles del parricida de Castellón Pablo Morán buenas tardes buenas

Voz 1667 02:43 pues Angels el padre que asesino anteayer a sus dos hijas llegó a lanzar una amenaza clara a su exmujer me voy a cargar lo que más quieres la juez novio riesgo denegó la protección las juezas piden más medios y personal especializado Pilar Llop fiscal para la violencia de género apremia la implantación de las unidades de valoración de riesgo

Voz 8 03:01 yo lo que pido es que donde no están implantadas se implanten porque además es que es una necesidad y porque además era una herramienta que se preveía en la Ley Integral hace ya catorce años si donde sea necesario reforzar esos equipos de las unidades de valoración forense integral que se refuercen hay que dotar a los juzgados de los medios adecuados

Voz 1667 03:24 es en Estados Unidos el Senado ha escuchado esta tarde a otra víctima una de las tres mujeres que acusa de abusos sexuales al candidato de Donald Trump al Supremo el juez Kavanaugh

Voz 4 03:34 estoy aquí hoy no porque quiera estar estoy aterrada estoy aquí porque creo que si deber cívico decirles lo que me sucedió mientras Brett Kavanaugh yo estábamos en el instituto

Voz 1667 03:45 ahora estamos pendientes de la declaración de ese juez candidato hoy escucharemos a los estudiantes de la Rey Juan Carlos la de los máster

Voz 4 03:51 pues a mí Smith de replantear Messi venir a esta universidad en os pregunto no están estudiando de Simon donde y siempre

Voz 1667 03:58 hoy están de protesta exigen la dimisión del rector

Voz 0194 04:01 por este escándalo hoy a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 1284 04:05 tardes estamos en plena jornada de Liga de fútbol en Primera División acaba de comenzar dos encuentros en Vitoria se enfrentan a la vez y Getafe primeros minutos empate a cero y en Valladolid Valladolid y Levante el mismo resultado a las diez Se jugará el Girona Betis fuera de la competición es noticias Sergio Busquets el centrocampista del Fútbol Club Barcelona ha renovado su contrato con la entidad azulgrana hasta el año dos mil veintitrés también es noticia hoy el baloncesto comienza la Liga Endesa el primer partido lo van a disputar a las nueve el Barça y el Herbalife Gran

Voz 0978 04:33 Canarias y el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes ahora mismo las tormentas descargan con intensidad en provincias como Lugo Ourense también Zamora León o en Asturias pero en breve desaparecerán todas próxima noche se presenta sin nubes en todo el país y esto ayudará que bajen rápidamente las temperaturas mañana a primeras horas ambiente fresco frío en la mente toda la península y en Baleares sólo en el suroeste las temperaturas mínimas se mantendrán por encima de los veinte grados y mañana Nos espera tiempo soleado algunas nubes en el Cantábrico donde las máximas bajarán respecto a hoy se han superado con facilidad los treinta grados en el País Vasco pero en el resto temperaturas sin grandes cambios con tiempo soleado máximas por encima de los treinta en gran parte de Extremadura al oeste de Castilla La Mancha interior de Andalucía también en el Valle del Ebro el fin de semana el tiempo será muy parecida

Voz 1667 05:21 empieza hora25 Pablo añadimos una voz más por si alguien pensaba que los avisos de la DGT sobre el uso del móvil al volante no iban en serio su director Pere Navarro ha explicado sus planes esta tarde en el Congreso ya dejando en manos de los grupos como se castigará esa mala peligrosa extendida costó

Voz 5 05:37 hombre resulta que tenemos el whatsapp como primera causa de accidentes mortales algo habrá que hacer vamos a proponer subir a cuatro o seis quién va a decidir cuatro seis ustedes esto es una ley

Voz 2 05:58 Manolo

Voz 9 05:59 dueño de un bar de de mil novecientos ochenta y dos Si hay algo que no faltan mi menú es la palabra casera las croquetas caseras la natillas caseras aquí hasta el sur y mías casero aquí como ideólogo de la palabra casera os recomiendo el seguro de hogar de Línea Directa Casa Manolo DC

Voz 10 06:11 pues que valora lo de casa saben que seguras al mejor cambia te seguro de Línea Directa ahora de ciento veintinueve euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos dos

Voz 11 06:19 Dexter once consulta condiciones el límite está a punto com

Voz 10 06:22 una compañía Bankinter

Voz 11 06:24 es ese momento en el que apareció una gotera

Voz 10 06:26 tu casa y parece que no es culpa de tu vecina no que va venir a la Comunidad y al final seguro que llaman al seguro ese ese su momento legalizarse Clare ese amor desde diez euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites Llama gratis al novecientos tiene seis seis tres

Voz 12 06:45 surgió Enrico el secreto estabilizadas tú que habrá invertido en confianza en Accra Ghana dos intranquilidad

Voz 13 06:52 cuando invierte es el Tesoro público el futuros escriben futuro perfecto informa te en Tesoro punto Es de las ventajas que ofrece el Tesoro Público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 11 07:05 tengo una semana de vacaciones pero si me caso el día veinte me sale en otras dos semanas y son tres pilló cuatro días del puente más un fin de semana con un par de días de mudanza

Voz 5 07:19 bueno me jodas vientos números puede ganar mucho como de su proceder

Voz 2 07:24 EFE el cura puestos en el que por sólo un euro puedes ganar hasta un millón de euros

Voz 10 07:33 los números a dos días del segundo derbi de la temporada uno de los hombres fuertes del Atlético de Madrid llega a El Larguero

Voz 2 07:40 el presente y el futuro del Atlético de Madrid como Saúl lo representa la protección

Voz 4 07:45 y a partir de las once una hora menos en Canarias y tienes claro que te llame yo quería meter Tremón conozco bastante Manu Carreño que también en nuestra aplicación móvil y Cadena Ser punto com Saúl buenas noches a allí Diego no viene el las no puede me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva que mal pues civil

Voz 14 08:12 tenía la mayoría de cosas encaja si les han robado todas lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos

Voz 15 08:18 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 2 08:29 apenas SER Hora veinticinco

Voz 1667 08:36 Duran que hoy les estamos contando en la SER aclara algo más esa maniobra de chantaje de José Villarejo el Estado para forzar su salida de prisión

Voz 0919 08:44 no es el vínculo que une al excomisario con Moncloa punto com el

Voz 1667 08:49 tal de Internet que está difundiendo las grabaciones de la ministra Dolores Delgado esta semana lo único que separa los propietarios de esta web de Villarejo es un nombre el de Antonio días un empresario que durante los últimos años ha compartido negocios con los responsables de Moncloa punto com y también con el ex comisario de hecho este empresario ha llegado a administrar al menos una de las sociedades a nombre de la familia de Villarejo es una información que les está contando aquí en la SER Mariela Rubio buenas tardes

Voz 1450 09:16 si Moncloa punto com una web que edita la sociedad mercados y estilos de vida SL constituida en septiembre de dos mil dieciséis y que tiene como administrador a Alejandro Suárez Sánchez Ocaña este empresario está relacionado con el ex comisario Villarejo a través de otro empresario con el que ambos hicieron importantes negocios en el pasado se llama Antonio días Berrocal según la documentación el cantil a la que ha tenido acceso la Cadena Ser el propietario de Moncloa punto com Sánchez Ocaña fundó junto a Antonio días la que fue una de sus primeras empresas Illana hostelera Baroja dieciocho y continúa activa en la actualidad pero Antonio días también hizo importantes negocios con el ex comisario Villarejo de hecho le vendió su empresa hasta el año dos mil once días era administrador único de la sociedad auto Cover Mar que se dedica a la explotación de párkings hoy es administrador único de esta sociedad el hijo del ex comisario Villarejo no es el único miembro de la familia que ha ocupado puestos en esta empresa la propia mujer del ex comisario Gemma Alcalá Garcés dirigió la empresa hasta hace pocos años fuentes cercanas a José Villarejo explican que la relación Konko días se debió a una simple compra venta de acciones y que no hay ninguna vinculación con Moncloa punto com desde la web subdirector

Voz 1667 10:23 Joaquín Vidal asegura que Villarejo no tiene acciones en sí

Voz 1450 10:26 sobriedad y que los negocios que su propietario el propio excomisario puedan tener con un tercero no tienen nada que ver con ellos

Voz 1667 10:32 hoy ese portal ha difundido más grabaciones de aquella comida de dos mil nueve que han puesto contra las cuerdas a Dolores Delgado entonces ella recordemos será fiscal de la Audiencia Nacional a pesar de ello no les sorprendió escuchar a Villarejo contar que tenía bueno lo que el comisario denominaba una agencia de información vaginal

Voz 16 10:50 es él

Voz 1667 10:55 la Villarejo describía al grupo de prostitutas que estaban a su servicio para recabar información de políticos y personas relevantes una afirmación a la que Dolores Delgado responde éxito garantizado según el sonido defendido por esta web que según la propia ministra está manipulado recordarán que en otra parte de esas grabaciones la actual ministra hablaba de miembros de la judicatura española a los que había visto con menores en Cartagena de Indias bueno pues bien eso es algo que ya se está investigando en Colombia informa desde Caracol Radio Camilo Gulbis

Voz 0831 11:27 la policía le pondrá la lupa ese tema luego en las declaraciones de la ministra española Dolores Delgado quien denunció que en una visita de funcionarios judiciales de su país a Cartagena vio cómo varios de ellos estaban acompañados de niñas menores de edad al respecto el director de la Policía el general

Voz 17 11:42 Jorge Nieto luego cualquier denuncia

Voz 18 11:44 nosotros pasamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación de manera oportuna

Voz 0831 11:49 expedita asimismo el general recordó que la heroica Se mantienen los operativos para desarticular redes de prostitución

Voz 18 11:56 lo que sí te puedo indicar es que allá estamos haciendo un trabajo muy importante con la Fiscalía General de la Nación ya se hizo

Voz 17 12:04 una primera hay una segunda fase el anunció el genial

Voz 0831 12:06 en serio durante el lanzamiento de una campaña donde invitó a los menores de edad a decirle no al consumo de drogas

Voz 19 12:11 sí

Voz 1667 12:13 el foco de la polémica hoy recae también sobre otro ministro sobre Pedro Duque que ha tenido que explicar en público la creación de una sociedad junto a su mujer que gestiona dos viviendas un chalé en Jávea y una vivienda en Madrid ambos de su propiedad es una información que publicaba a primera hora de hoy Okdiario la presentaba como una sociedad eh herramienta para eludir el pago de impuestos desde el primer momento Moncloa ha sentenciado que no hay caso que el ministro un ciudadano ejemplar pero la responsable de Hacienda María Jesús Montero se desmarcaba en Televisión Española empujando a Duque a dar explicaciones

Voz 20 12:45 vamos a ver hay figura que son legales que son figuras que no están pensadas para eludir impuestos pero figura que se utilizan algunas veces para eludir impuestos por tanto lo que consistiría al fraude es si se utiliza esa figura con el empleo he hecho de tapas renta para que me entienda por esa sociedad no tiene una actividad real en este caso concreto habrá que ver si efectivamente la sociedad se crea solamente para no declarar la renta Ozzie tiene una actividad como sociedad incorporado

Voz 1667 13:14 esa es la duda que dejaba encima de la mesa la propia ministra compañera de Pedro Duque y el ministro de Ciencia pasadas la una de la tarde pues ha dado explicaciones

Voz 5 13:23 y luego pues sí ha hablado con el presidente el explicado pues este caso no no tiene nada que ver con la declaración que hizo que provocó tanto pues después de ni explicación y él me ha dicho que bueno pues que en este caso por supuesto que que me da todo su apoyo y que sigue esperando que dé bueno pues que trabaje en el Vogue ha explicado

Voz 1667 13:46 buques que creó esa sociedad porque se lo recomendaron que no la ha utilizado para eludir impuestos si para auto

Voz 0919 13:53 a alquilar se en la casa de Jávea una de esas

Voz 1667 13:55 de dos propiedades que están a nombre de esa sociedad y ahí es donde surgen algunas dudas con ese término de auto alquilar Se la vivienda Adela Molina

Voz 0011 14:04 el ministro Pedro Duque y su mujer crearon esta sociedad en dos mil cinco el mismo día que se compraron una casa en Jávea

Voz 5 14:09 me parece que por el notario alguien nos recomendó constituir una sociedad que llamaban patrimonial no recomendaron pues que el Gobierno está promocionando y bueno pues nos pareció

Voz 0011 14:22 tenía ciertas ventajas Duque ha dicho que no lo ha utilizado para eludir impuestos que nunca facturado gastos personales a través de la sociedad lo que hizo máximo puerta aunque sí se auto alquilado asimismo la vivía

Voz 5 14:31 sí sí que sí que hacemos el auto alquiler lo que pasa es que claro si somos nosotros mismos pues lógicamente pues tiene una formalidad diferente no lo hay que hacer la misma osea no hay que tener un contra otro registraron nada por el estilo

Voz 0011 14:48 ese auto alquileres legal si se hace a precio de mercado y Se declara a la empresa del ministro sin embargo no ha tenido ingresos en los últimos tres años varios expertos consultados por la SER explican que es posible que al pagarse asimismo Duque declarar esos ingresos directamente a través del impuesto de Patrimonio pero el ministro ha asegurado que hacen ingresos periódicos

Voz 5 15:04 cada mes sólo dos meses porque pasamos dinero partícula la sociedad puesto en concepto de que estamos utilizando la casa en la sociedad pues bueno

Voz 0011 15:13 lo que ha rechazado presentar pruebas ese alquiler asimismo porque es demasiado ha dicho no aclarado porque no existe ninguna facturación

Voz 5 15:18 en en principio con lo que sabemos los expertos fiscales

Voz 1667 15:21 soltados por La Ser no ven nada irregular sino la utilización de Duque de una herramienta legal contemplada por la ley escuchen al ex director de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz Jarabo hablado esta

Voz 0011 15:31 mañana en Hoy por hoy y al secretario general de los

Voz 1667 15:34 técnicos de Hacienda José María Mollinedo con el que hemos hablado en el informativo Hora catorce

Voz 0878 15:38 lo que he hecho Pedro Duque es lo que se publica que ha hecho es absolutamente legal es verdad que que con una opción que he adoptado pues pues evita efectivamente unos ingresos impuestos la red peatonal físicas que se hubiera tenido unos siniestros imputables no y por tener una segunda vivienda

Voz 21 15:56 en el auto alquiler supone un pago en el impuesto de sociedades porque aunque no se haya no había una corriente monetaria pero esa valoración implica un ingreso computable que tendrá unos gastos deducibles eso ese eventual beneficio que se dirima de Endesa suma y resta de ingresos y gasto tributar al veinticinco por ciento

Voz 1667 16:18 el PP y Ciudadanos quieren que Duque vaya al Congreso a explicarse junto a ellos podemos apuntan al presidente que sigue en Estados Unidos escuchen a Teodoro García a Pablo Iglesias y Albert Rivera

Voz 6 16:29 Sergio Sánchez debería de inmediatamente volver a España dejar de esconderse al otro lado del Atlántico y dar explicaciones sobre un Gobierno que sea otro

Voz 22 16:37 cualquier información de este tabloide que cogerla con pinzas pero hay una declaración de Pedro Sánchez en la Cadena SER desde el nueve de febrero de dos mil quince que es muy clara Si tengo mi dirección a un responsable político que cree una sociedad interpuesta para pagar impuestos esta persona al día siguiente estará fuera de mi Ejecutiva Fin de la cita

Voz 7 16:53 que sitúa el listón aquí entras por la puerta trasera Moncloa el problema es ese que todos los ministros que tengan cualquier asunto vaya este caso fiscal lo de cualquier tipo con tu tesis se tienen que ir

Voz 1667 17:03 pues Pedro Sánchez sigue en Nueva York que esta tarde ha participado en un foro de la agencia Reuters

Voz 11 17:10 lleva en el equipo cosechó que han subido en el escenario

Voz 1667 17:14 le han preguntado por la situación de su Gobierno por el futuro del Ejecutivo y es allí donde Pedro Sánchez a Mans ama enviado un mensaje claro a sus socios los que apoyaron la moción de censura con los que tendrá que negociar los presupuestos

Voz 0919 17:27 se ha recordado Pedro Sánchez que sí

Voz 1667 17:29 esos socios independentistas priorizan el conflicto en lugar de la cooperación la legislatura en España habrá terminado y habrá elecciones ocho diecisiete veinticinco

Voz 19 17:39 que tienes catecismo cuando te dice que tendrías que tener su seguro porque es el mejor un precio increíble

Voz 10 17:46 cito todos los AVE Limia directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 11 17:56 en Betty caza repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 1667 18:07 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 23 18:17 sí oye papá yo tengo una solo

Voz 0194 18:19 son para los que intentan meterse en la Casa de la playa a vivir

Voz 23 18:21 instalarnos una alarma una alarma porque

Voz 0194 18:24 con la alarma si alguien intenta meterse la alarma salta Securitas Direct avisó a la Policía hay pueden estar el intruso de la casa

Voz 15 18:30 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege purgar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan Leinen Securitas Direct punto es

Voz 12 18:42 nosotros hemos construido juntos con vosotros habéis hecho algo grande ellos han aprovechado su cuarto

Voz 13 18:50 cuando invierten Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informa te en Tesoro punto Es de las ventajas que ofrece el Tesoro Público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 2 19:01 la peines SER Hora veinticinco

Voz 1667 19:09 moral la amenaza del parricida de Castellón a su exmujer fue clara ya te puedes ir despidiendo de las niñas me voy a cargar lo que más quieres te vas a quedar sola a pesar de la aparente claridad de estas palabras la juez denegó la protección de esta mujer y de sus dos hijas de Nerea Martina como saben el padre consumo su amenaza ante ayer el Defensor del Pueblo Mariola al herido ha abierto una investigación de oficio buenas

Voz 0011 19:33 buenas tardes sea ante los datos atroces que estamos conociendo Fernández Marugán ha pedido toda la información del caso a la secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior a la Fiscalía General del Estado la valoración policías de Itziar fue calificada de riesgo bajo se archivaron las dos denuncias y la jueza de violencia de género denegó la orden de protección con el acuerdo del fiscal pese al contenido de esas amenazas tan graves el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón José Manuel Marco defiende la magistrada hay dice que los jueces no son máquinas expendedoras de órdenes de alejamiento

Voz 24 20:06 sabe que es así de crudo máquinas expendedoras entonces el precio

Voz 25 20:10 son de autor depresión Jo

Voz 24 20:12 dejamos que que profesionales decidan asumiendo responsabilidades riesgos e de equivocación que lo quién nadie tiene una varita mágica

Voz 0011 20:22 el defensor ha abierto también una actuación de oficio ante la Fiscalía por el otro asesinato de la joven senegalesa de Bilbao a la que asimismo se le denegó protección Éste es el septiembre más trágico desde que hay estadísticas de violencia de género con dos niñas nueve mujeres asesinadas XXXVIII mujeres en lo que va de año con el último caso de Málaga

Voz 1667 20:43 la Policía Nacional de hecho ha detenido a la ex pareja de esta última víctima sobre la que pesaba una orden de alejamiento era la segunda orden que tenía esta mujer ya le habían concedido otra de una relación anterior Málaga Ignacio San Martín

Voz 1622 20:54 detenido era su actual pareja sobre él pesaba una orden de alejamiento dictada este mismo año el cuerpo de Manuela cosido a puñaladas fue hallado la pasada madrugada la vivienda que tenía en el municipio malagueño de Torrox tendido boca abajo junto al cadáver el cuchillo con el que supuestamente la mataron Manuela era víctima de malos tratos por parte de dos hombres su expareja y su pareja el hombre de cuarenta y seis años ahora detenido sobre ambos pesaban sendas órdenes de alejamiento dictadas este mismo año la mujer los había denunciado por coacciones y amenazas era madre de dos hijos de tres y dieciséis años tutelados por un familiar las muestras de condolencia se han sucedido durante toda la jornada Susana Díaz presidenta de la Junta de Andalucía

Voz 26 21:32 que quisiera empezar mostrando el dolor por parte del Gobierno y seguro que compartido por toda la Cámara por la última mujer que en la mañana de hoy ha muerto asesinada en Torrox víctima de la lacra del terrorismo machista

Voz 1622 21:46 de confirmarse Manuela sería la quinta víctima de violencia machista en España en tan sólo cuarenta

Voz 1667 21:51 ocho horas justo hoy el Senado de Estados Unidos ha escuchado a una de las mujeres que ha denunciado por abusos sexuales al juez que ha propuesto Donald Trump para ocupar una silla en el Tribunal Supremo norteamericano es la primera de las tres que han acusado públicamente al juez Brett Kavanaugh incluso frente al presidente que ha defendido su candidato a capa y espada bueno lo hecho hasta ayer que reconoció que estas denuncias podrían hacerle cambiar de opinión sobre este juez hoy como decimos el Senado ha escuchado a una de esas mujeres en la comisión que evalúa la validez de Kavanaugh para el puesto Washington Carlos Pérez Cruz

Voz 4 22:24 esto ha hecho

Voz 0230 22:28 creí que me iba a violar intenté gritar para pedir ayuda cuando lo hice me tapó la boca con una mano para impedir militar eso es lo que más me aterra

Voz 1667 22:35 eso lo que más impacto ha tenido en mi vida

Voz 0230 22:38 estaba respirar y pensé que me mataría accidentalmente es el relato de Kristin Ford la mujer que hoy está afrontando el interrogatorio del Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos en una jornada qué puede definir el futuro del Tribunal Supremo a él quiere extender su presunto agresor Brett Kavanaugh candidato de donar a la máxima instancia judicial del país nerviosa y emocionada por momentos firme Ford de cincuenta y uno años ha relatado los sucesos que tuvieron lugar presuntamente en el verano de mil novecientos ochenta y dos era su deber cívico dar este paso ha asegurado tienen

Voz 11 23:11 certeza de que fue Kavanaugh quién la acosó

Voz 1667 23:17 pues a partir de las nueve de esta noche vamos a abrir el debate sobre la eficacia de la protección a las mujeres tras estos últimos asesinatos de violencia de género que les hemos contado estos dos últimos días hábitos les buenas tardes

Voz 1880 23:28 buenas tardes y además vamos a analizar este caso que los contaba Carlos el caso de la víctima de abuso del candidato de Trump al Supremo y una cosa más la brecha de género que sufre la mujer en cuanto a salario y condiciones de vida según un nuevo informe de Intermón Oxfam después en la grave vamos a analizar un concepto la privacidad para llegar hasta las diez de la noche Pablo una nueva entrega de las culturas de Javier Torres

Voz 1667 23:51 forme ese de Oxfam que llega una conclusión clamorosa las mujeres en España tienen que trabajar cincuenta y dos días más al año para cobrar lo mismo que un hombre lo analizamos a partir de las nueve en la tertulia hoy Cayetana Álvarez de Toledo Gonzalo Velasco y Victoria Lafora que nos detalla sus claves de este juez

Voz 4 24:07 pues mientras Pedro Sánchez insiste en Estados Unidos que no adelantará las elecciones

Voz 0194 24:13 incluso no descarta prorrogar los presupuestos del PP suministre de ciencia Pedro Duque comparece ante los medios para repetir que su sociedad patrimonial que era completamente legal curiosamente Hacienda parece compartir el criterio puesto que no le ha hecho ni una sola la inspección fiscal la menestra Delgado mientras tanto ha respirado aliviada al ver que otro compañero tomaba el relevo en el lodazal en el que se ha convertido la política nacional mientras los asesinos machistas siguen sembrando las calles de cadáveres de mujeres y niños sin que el loado pacto contra la violencia doméstica sea capaz de frenar esta barbarie no será que jueces y

Voz 4 24:51 decías carecen de la suficiente sensibilidad

Voz 1667 24:54 ante las denuncias por amenazas ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 2 25:03 hora veinticinco

Voz 27 25:04 con Madrid

Voz 1915 25:12 qué tal buenas tardes ya hay fecha para la primera Reunión de la Operación Campamento la alcaldesa Manuela Carmena y la ministra de Defensa Margarita Robles se reunirán el próximo diez de octubre para perfilar el proyecto lo ha anunciado aquí en La Ser en La Ventana de Madrid el delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid José Manuel Calvo que ha dado algunos detalles del plan

Voz 3 25:31 hay una zona valor medioambiental que está en estos terrenos no con uso puso en zonas acuíferas donde hay diversidad de especies etc que debemos proteger y que el anterior proyecto se lleva por delante y también un punto de vista de la movilidad es aprovechar para resolver ese corredor verde se conecte los municipios de Getafe Alcorcón con la ciudad de Madrid conectando con la Casa de Campo y que deben pasar por estos terrenos

Voz 1915 25:59 no la Operación Campamento como también Madrid no norte y otros planes del Gobierno de Carmena que no han contado con el apoyo del llamado sector crítico con voces como la del que fuera delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento Carlos Sánchez Mato que ha llegado a acusar al Gobierno de Carmena de echarse en manos de la derecha política económica y Calvo responde así

Voz 3 26:20 los presupuestos no son el proyecto de José Manuel Calvo o el presupuesto de Carlos Sánchez Mato es el proyecto del Ayuntamiento y el Gobierno de a Madrid y es el presupuesto el pez de gobierno del Ayuntamiento de Madrid cuando estuviera hacer alusiones particulares creo que están fuera de lugar

Voz 1915 26:38 enseguida vamos con más noticias de este jueves veintisiete de septiembre pero antes vamos a echar un vistazo a las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 28 26:45 buenas tardes hasta ahora encontramos dificultades concretamente en las salidas de la capital tengan precaución en la A tres en Rivas Vaciamadrid la altura de Pinto la A42 a su paso por Fuenlabrada y además también hay circulación lenta con paradas prolongadas en los accesos a la capital concretamente en las entradas por la A uno hasta nudo Manoteras las seis en el Plantío Majadahonda en la ronda de circunvalación M40 encontramos retenciones en Coslada dirección Andrés

Voz 11 27:17 el viaje de ida y de vuelta autopistas peajes y sobretodo kilómetros después de este verano asegurate de que tu BMW sigue en perfectas condiciones para eso en BMW Service te regalamos un chequeo electrónico de los datos que tu BMW almacena para detectar posibles incidencias tú ya estás a punto para el año ahora le toca a él el treinta de noviembre red de talleres autorizados BMW de la Comunidad de Madrid la como

Voz 29 27:43 Dati Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos amplía de doce a veinticuatro meses la tarifa plana de cincuenta euros de cotización a la Seguridad Social y además te ayuda con los gastos iniciales con hasta cuatro mil quinientos euros para emprender te cuesta menos

Voz 4 27:58 las informaciones comunidad punto madrid duende

Voz 30 28:05 Amorim

Voz 1915 28:09 a los estudiantes de la Rey Juan Carlos completan una jornada de huelga para protestar por los escándalos en el seno de la universidad por los títulos de máster de Cifuentes Casado y la ex ministra Montón estudiantes y también padres y profesores han protagonizado tres concentraciones en los campos del centro donde han pedido la dimisión del rector Javier Ramos y otra protesta a la de los conductores de la sube TC se han concentrado en el Paseo de la Castellana para protestar contra la nueva norma que prepara el Gobierno para su regulación un decreto ley que facultar a las comunidades autónomas a regular su actividad los trabajadores temen que este decreto límite su actividad o directamente les haga desaparecer de las grandes ciudades Santiago González es portavoz de la Asociación Española de juguetes

Voz 2 28:47 lo que no conocemos pero porque incluimos por las noticias que se han ido dando

Voz 31 28:50 lo que lo que quieren es hacer de transferir las competencias a las comunidades autónomas estas intuimos que lo harán a los ayuntamientos y con los ayuntamientos es lo que se pretende es conseguir lo que está haciendo ya hay impulso volaba en Barcelona que solicitar una segunda licencia

Voz 1915 29:07 a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado lamenta las trabas burocráticas planteadas por el Ayuntamiento de Tres Cantos para Henar la residencia Palacio Valdés de la localidad a la acogida de inmigrantes esta organización iba a gestionar el edificio propiedad del Ayuntamiento de Madrid para acoger inmigrantes y refugiados de forma temporal pero Tres Cantos se negó Francisco Garrido es portavoz de CC

Voz 32 29:29 vamos a a política sobre todo por parte del equipo de gobierno municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Tres Cantos sí que saludamos que al menos pueda hacer ruido como ciudad para entrar otra social como es la atención

Voz 2 29:46 en Hora veinticinco Madrid

Voz 33 30:02 veinticinco Deportes con Angels

Voz 0919 30:05 Marcelo que sus de ayer

Voz 2 30:10 Gallego buenas tardes allí en hoy hay Liga pero tienes aquí abierto en en orden

Voz 0919 30:14 ahora esto nos puede el Barça B presentado el Barça nuevos pudo tienes los dos N uno junto al otro qué te parece la evolución

Voz 4 30:21 pues ése que sólo desaparecen las letras FCB FCB realmente si hay mucha más diferencia bueno las las barras de blaugranas también hay alguna menos no

Voz 0919 30:30 sí pero lo más significativo es que desaparecen las letras cada vez menos Ángels Ramón vamos a peor

Voz 4 30:36 ah pero yo creo que si bien elegidos sin miedo ni en el escudo y mira que son tres letras que total

Voz 0919 30:40 traquea matiza la web de la serie B es el nuevo escudo del Fútbol Club Barcelona y si estamos en mitad de una jornada de Liga sexta jornada tenemos dos partidos en juego comenzaron a las ocho vamos a ver cómo está en Vitoria el Alavés Getafe si el Alavés gane este partido se pone colíder con el Barça y el Madrid Javier Lekuona buenas tardes

Voz 34 30:59 qué tal muy buenas gallego minuto treinta de la primera parte Alavés cero Getafe cero o más oportunidades para el equipo azulón en las botas de Mata agregó el ojo ahora que precisamente Mata intenta un lanzamiento el especial de la Guardia al balón suelto está mejor el conjunto de José Bordalás ahí fuera de juego ahora bien decías sin alardes gana empataría trece puntos con Barcelona y Madrid lo que pasa que el coeficiente de goles ahora es de más tres para el Deportivo Alavés más seis para el Madrid y más diez para el Barcelona treinta y uno de la primera parte empate a cero entre el Deportivo Alavés

Voz 0919 31:31 si el Getafe y desde las ocho en Zorrilla juegan el Valladolid y el Levante como estaba José Ignacio Tornadijo bueno

Voz 35 31:36 estar solo es voy animado el partido Gallego buenas tardes treinta y uno y medio después de esta primera mitad mucho mejor el Valladolid que está dominando claramente el encuentro entrando por ambos costados llegando mucho eso sí le está faltando quizá la pegada y ojo ha tenido la mejor oportunidad el partido la única que ha llegado el comandante Morales una gran jugada para el Levante partido muy animado con el dominio local treinta y dos de fuego ya de la primera mitad fuera entrada en Zorrilla Valladolid cero Levante cero

Voz 0919 32:02 luego a las diez se jugará en Girona Betis también tenemos baloncesto y comienza la Liga ACB desde las nueve abren la competición el Barça y Herbalife Gran Canaria y estamos en la previa de la Ryder Cup mañana comienza en París ese enfrentamiento brutal entre el equipo de Europa y el equipo de los Estados Unidos un español Jon Rahm va a jugar el partido inicial de la competición y tenemos una noticia de ciclismo sabes que se está disputando el Mundial en Innsbruck el próximo sábado se disputa la prueba de fondo en carretera la selección española al equipo español que aspira a conseguir una medalla estaba concentró dado estos días en Granada tenían previsto yo coger un vuelo Granada Madrid para enlazar con poderes de Madrid hasta Alemania bueno pues el vuelo Granada Madrid ha llegado con retraso ha salido con retraso ha llegando con retraso ya han perdido el enlace a Múnich no podrán volar hasta mañana con lo cual mañana tenían previsto entrenar en el recorrido de la carrera del sábado creo que vamos a ser la única selección que vaya al recorrido sin haber entrenado pero bueno quién sabe quién sabe quién sabe lo mismo hasta nos viene bien como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 36 33:16 ha llegado como se nota la mano de Florentino en todos los premio que reparten es realmente como si fuera yo querré que haría eh a Cristiano el Madrid ya no hay premium ahora amores dices ella veinte no te vaya a dar un premio ir ahora ver lo intentará comprar también el Balón de Oro que me interesa que lo Balones de Oro de Cristiano para que los comparaba a Florentino Pérez

Voz 0919 33:43 no tenga Agnès si Florentino hubiera podido comprar los balones de oro ya tenía uno Benzema y otro Gareth Bale dejad vuestro mensaje

Voz 29 33:51 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él ahora opina critica y los lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 5 34:08 gallego soy Miguel les escucho desde Estados Unidos

Voz 37 34:13 el me parece una tontería que no quieren venir aquí en el Real Madrid y el Barça los equipos españoles tienen fans alrededor de todo el mundo y muchísimos aquí en Estados Unidos algo que se llama así de que dejen sede de tonterías sólo piensen en en crecer la Liga española es la mejor del mundo así que

Voz 2 34:32 están perdiendo Whatsapp de Hora veinticinco de parte

Voz 29 34:36 hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 34:44 está muy bien que nos escuchen en los Estados Unidos y así se informen de las últimas noticias de lo del partido de Miami ya sabrán que en los últimos días Rubiales ha atacado Javier Tebas no sólo con lo del partido de Miami sino también con lo de los horarios

Voz 1667 34:57 Dro partidos y con lo del

Voz 0919 34:59 calor sobre sobretodo con lo del calor porque Rubiales está preocupadísimo porque se juega temperaturas muy altas es decir que a Rubiales no le gusta jugar en Miami no le gusta jugar con calor pues entonces jugar en Miami con calor baúl le puede dar a Rubiales una lipotimia la lipotimia es el título del capítulo de hoy confusión en mayor

Voz 4 35:27 o un fusión en maya lo alma tiene la oportunidad de viajar a Estados Unidos de viajar a Miami de está un poco talante nunca yo creo que en este momento a Javier Tebas le interesa una federación sin me porque probablemente así se rompa un equilibrio natural se puedan monopolizar tranquilidad que no vamos a Estados Unidos nosotros ya hemos igualmente que eso no se a qué intereses responde

Voz 11 36:11 vamos a ver Juanjo Luis Rubiales a conversación salió expresión de dudoso viales hoy estos a puerta abierta a que podamos hacer cosas en el extranjero las que a mi me gusta ser Cesc cosas modernas Europa ayudar

Voz 4 36:25 porque además creo la democracia saldó Miami antimonopolio

Voz 39 36:31 para ustedes nuevamente querido Moneo comenzamos analizando cómo estuvieron las temperaturas máximas hoy Miami reportó ochenta y nueve grados de temperaturas máximas sobre la zona de Hong ochenta y ocho grados tuvo la máxima hacia los Cayos temperaturas oscilando entre los ochenta y ocho ochenta y nueve y una sensación térmica en estos momentos en grado sobre la sede en Miami pero durante esta tarde la sede Miami alcanzó ciento cinco grados de sensación igual muy claro hacia la zona de Juste valore las tres series

Voz 0919 36:56 dos grados sanción térmica de cien grados pero esto esto que va a ser por favor yo me imagino el espectáculo dantesco que se puede estar imaginando

Voz 4 37:05 no viales sí sea juega el Girona va

Voz 0919 37:08 hasta en Miami con esas temperaturas lo está viendo Rubial

Voz 32 37:12 una situación de emergencia si unos mínimos de Luis

Voz 40 37:17 han tenido que venden más que habíamos entrenado no tuvo la teoría ya que había una mujer contando que había otra señora que tiene que atender por otro golpe de calor

Voz 17 37:25 por otro pólipo una serie de personas

Voz 0919 37:29 dantesco dantesco y mientras tanto Javier Tebas defendiendo que el partido de Miami también va a cumplir con todos los protocolos de temperaturas altas

Voz 4 37:39 además nuestros partidos cumple perfectamente el protocolo de alerta de calor de temperaturas altas esos en los que afrontar

Voz 0919 37:47 cuáles sí sí selfies se lo hemos preguntado a Luis Rubiales y atención parece que así como el domingo recibió en su teléfono la foto de una amiga a la que le había dado un mareo en el Levante Sevilla y la subió a Twitter atención que Rubiales ha recibido un mensaje de un conocido que tiene Miami contándole lo que es aquello con el calor

Voz 41 38:10 jóvenes nuevos destrozos de Miami estemos viviendo momentos cruciales aquí en el sur de la Florida no tenemos agua fría no tenemos lo nuestro para nuestro alimentos no tenemos el entusiasmo y con fresco porque el calor que está haciendo

Voz 0919 38:25 doble el calor es insoportable claro con eso que le ha dicho su amigo que ha hecho Luis Rubiales pues ha ido a la policía de Miami para preguntar si en esas condiciones se puede jugar el Girona Barça que recordemos el partido es hora de Miami a las tres menos cuarto de la tarde

Voz 42 38:41 a las personas que pierden la habilidad de regular la temperatura del cuerpo dejan de sudar en en muchos casos llegan hasta un estado de shock cuando ya se da el golpe de calor

Voz 40 38:54 más que habíamos entrenado ya que había una mujer dando cabía otra señora que creo que tanto el pozo golpe de calor

Voz 17 39:01 por otro bueno en una situación de emergencia bueno una situación de emergencia

Voz 0919 39:06 que empieza a provocar que los equipos se borren de ir a Miami Florentino Pérez el presidente del Madrid ha dicho que no lleva allí a sus jugadores con ese calor Si hay hay aire acondicionado se lo pensaría pero con este calor

Voz 4 39:18 la tranquilidad que no vamos a Estados Unidos nosotros ya hemos manifestado públicamente esto nosotros no

Voz 0919 39:25 hemos rotunda claro que si el calor se ha convertido en el gran aliado de Rubiales para echar abajo el partido de Miami cuidado que acaba de llegar otro mensaje a Rubiales del amigo de Miami hablando del calor

Voz 41 39:36 no se puede vivir en ácido no se puede vivir de haciendo un calor imposible dentro del dentro de Mi carro lo mismo en noventa y nueve grados estuvo condicionado no XXIX creo es insoportable este sale de la ducha yo me vaya me este empañando cinco veces día cada vez que venga el alma ropa pero me olía

Voz 17 39:57 atención si lo del caso no es suficiente

Voz 0919 40:02 ojo con los huracanes que también ahí en Miami pero eso será en otro capítulo de confusiones maya

Voz 19 40:11 el presidente dice esto tienes que ser amable línea directa tengo un seguro de coche y a un precio bajísimo tú tendrías que llamar también comprensivo porque esa persona tiene llega Tarcisio ayudarle

Voz 10 40:27 todos los AVE en línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 12 40:40 yo habré conseguido estabilidad tú has invertido en confianza en ha pregonado intranquilidad

Voz 13 40:47 cuando conviertes en Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informa T el Tesoro punto Es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 29 40:59 hours el calzado de trabajo revolucionario que te devuelve más del cincuenta y cinco por ciento jerarquía en cada paso no cero Chris venía experimenta la tecnología impide RCI te una sensación de bienestar que nunca sentiste ganas de esperamos para que pruebe nuestros zapatos de trabajo en todos los puntos de venta un Paul Mc Chrystal encuentre Rosa en un Power punto OIT

Voz 0919 41:23 el Alavés podía estar momentáneamente empatado en la cabeza de la clasificación con Barça y Real Madrid pero Javier Lekuona fallado penalti

Voz 4 41:30 ha dado penalti Ibai Gómez cometido sobre

Voz 34 41:33 Calleri lo ha tirado muy mal por lo tanto minuto cuarenta y uno Alavés cero Getafe cero podría

Voz 0919 41:38 está empatado con el Madrid y con el Barça porque el Madrid el Barça cayeron ayer estrepitosamente el Real Madrid en Sevilla con una media hora lamentable en la que algunos jugadores del Real Madrid parecía que estaban paseando por el Pizjuán los trofeos que les dieron el lunes en la gala de la FIFA en y comparecieron hasta la segunda parte que ese dicen el Madrid de Lopetegui después de El desastre de ayer Javier Herráez buenas tardes

Voz 43 42:05 qué tal Gallego pues admiten admite que fue un desastre hasta el propio Casemiro dijo nada más acabar el partido que habían regalado la primera parte no y luego pues Lopetegui no fue muy claro en la sala de prensa

Voz 1667 42:16 esa pero bueno pues coincidió con todos

Voz 43 42:19 Sevilla pasó por encima del Real Madrid es un equipo el blanco de este entrado irreconocible lo más grave para mí al menos que no reaccionaba en la primera parte lo futbolista lo contábamos en Carrusel NYSE hablaban entre ellos iban encajando goles como churros ya que yo no tenía fin menos mal que lo intentó al menos Gareth Bale la segunda parte otro equipo pero bueno el equipo estuvo pues como dices tú muchas veces confundido no en este caso en Sevilla Marcelo fuera de forma además está lesionado mañana pruebas para el lateral izquierdo del Real Madrid no va a jugar frente al equipo del Cholo Simeone el próximo sábado partido muy importante en el Bernabéu veremos si llega o no he hoy nada más que la mitad del entrenamiento el lateral derecho titular Dani Carvajal sino jugaría Odriozola

Voz 1667 43:05 por tanto bastantes problemas más mentales que físicos

Voz 0919 43:08 el equipo ayer estuvo francamente mal en Sevilleja el sábado el Atlético de Madrid y el Barcelona cayó en Butarque después de que el Leganés remontarse dos goles el Barça se mostrase impotente de cara a la portería rival que ese dice de la derrota en el día después Santi Ovalle buenas tardes qué tal Gallego muy bien muy bien

Voz 1667 43:28 las pues nos entiende la falta de reacción del Barça tras ese minuto fatídico en Butarque en El Barça piensan que lo de ayer no es un accidente como dijo Valverde después del partido voces autorizadas de la directiva azulgrana dicen que la imagen de ayer fue parecida a la de Roma preocupa la dejadez del equipo tras él el uno dos y la falta de concentración mandan un mensaje no importa la derrota del Madrid porque no sirve como consuelo lo que pasó ayer en Sevilla lo que sí que es consuelo para el Barça es que

Voz 0919 43:56 ha renovado a Busquets hasta dos mil veintitrés con un

Voz 1667 43:58 cláusula de quinientos millones de euros y la renovación de este escudo que comentabas al inicio del programa pero quédate con esos dos mensajes no es un accidente dicen desde la directiva que no ven la derrota del Madrid como un consuelo al mal partido del Barça lleva

Voz 0919 44:12 vencía el equipo de Marcelino no perdió empató con el Celta de Vigo pero es que sigue sin ganar un solo partido desde que comenzó la temporada

Voz 0962 44:24 cómo está la salud del enfermo que se dice en Mestalla Ximo va hermano buenas tardes hola muy buenas pues mirando la historia solamente hace sesenta años había tenido el Valencia un inicio de Liga tan malo es decir sin conseguir la victoria llegando a la jornada siete que va a ser la siguiente porque en las seis primeras no ha conseguido la victoria ayer lo rozó tras una buena primera parte que ha despertado entusiasmo y optimismo en el valencianismo lo que ocurre es que lo que pasó en los segundos cuarenta y cinco minutos ha devuelto la preocupación entre lo bueno entre los brotes verdes que ha vuelto con Doria que está muy bien Koke leen y que ya ha marcado su allí lo malo lo que le cuesta llegar al equipo ir a hacer goles y sobre todo la debilidad defensiva con todo esto ahora tres partidos clave antes del parón

Voz 4 45:09 hay que ir a San Sebastián vendrá el Barça y en medio a visitar a Mourinho

Voz 0919 45:13 son las nueve menos cuarto esto es hora25 deportes en la SER

Voz 19 45:18 para qué gastar desgastar de las veces que digo esto cuando me comentan que pueda tener el mejor seguro de coche un precio

Voz 10 45:24 en todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 4 45:34 si Diego no viene la cena me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva que

Voz 14 45:42 tenía a la mayoría de cosas encaja si les han robado todas lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos

Voz 15 45:47 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 29 45:58 con Powers el calzado de trabajo revolucionario que te devuelve más del cincuenta y cinco por ciento de energía en cada paso no te lo crees venía experimenta la tecnología de imponer si te darán una sensación de bienestar que nunca sentiste antes de esperamos para que pruebe nuestros zapatos de trabajo en todos los puntos de venta aún Mc crestas espera encuentres los un Power punto OIT

Voz 35 46:26 pero si juegan tres partidos de Primera División antes de ir a

Voz 0919 46:30 Girona a ver cómo está la previa de Girona Betis nos damos una vuelta de nuevo por Vitoria Alavés Getafe empate a cero ya hemos contado que el Alavés falló un penalti y los vitorianos o los getafenses mejor Lecuona

Voz 34 46:42 lo mejor los getafenses sin lugar a otras oportunidades de Mata y Ángel cero C

Voz 0919 46:48 pero descanso y también llega al descanso el partido de Zorrilla entre el Valladolid y el Levante Tornadijo

Voz 35 46:53 somos mucho mejores Valladolid que ha marcado en el cuarenta y cinco pero por fuera de juego si anulado el gol muy superior al conjunto blanquivioleta pero el descanso al final de la primera habitar

Voz 34 47:02 Valladolid

Voz 0919 47:03 cero Levante cero dentro de una hora y trece minutos Girón a Betis vamos a ver si conocemos alineaciones qué ambiente hay en Girona

Voz 35 47:12 pues en la última jornada