Hora 25 (27/09/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:16 Ángels Barceló a una terminado septiembre pero este mes ya se ha convertido en el mes con más víctimas por violencia machista de este dos mil dieciocho y en el peor septiembre desde que hay registros la última mujer era asesinada esta mañana en Torrox Málaga este espacio de las nueve lo vamos a dedicar lo dedicamos el pasado martes a la violencia machista Joy vamos a seguir haciéndolo nos vamos ir haciendo preguntas sobre lo que está pasando porque antes repasamos otras noticias destacadas de este jueves con Esther Bazán buenas noches a esas noches Pedro Sánchez avisa de que habrá elecciones y se prioriza

Voz 1454 00:46 conflicto preguntaban por la situación en Cataluña en un foro de la agencia Reuters en Nueva York donde continúa de viaje y ha advertido de que se acabará la legislatura si los partidos que le apoyan priorizan el conflicto a la cooperación

Voz 4 00:57 sino de muy diferentes construcción de I know that we indiferente integrante de ellos

Voz 5 01:02 vez la posición del PSOE defendemos la Constitución la integridad territorial ir reconocemos la identidad catalana su diversidad creemos que bajo la Constitución podemos solucionar el problema en Cataluña tenemos los medios y el espacio para solucionar el problema la política es un juego de prioridades si prioriza el conflicto en vez de la cooperación la legislatura sea cada iremos a elecciones pero te pones la cooperación para solucionar políticas sociales podemos durar hasta dos mil veinte es mi objetivo podemos transformar España en muchos aspectos y lo estamos haciendo aunque seamos minorías en el Parlament

Voz 1454 01:39 la crónica política desastre vamos a ampliar sus declaraciones recogeremos de nuevo la noticia que les estamos contando hoy en la SER sobre los vínculos del ex comisario Villarejo con el digital que está difundiendo las grabaciones de la comida en la que ha participo la ministra de Justicia ya hablaremos también a partir de las diez con Manuel Valls el ex primer ministro francés que acaba de presentar su candidatura a la Alcaldía de bar

Voz 0194 01:58 el líder del PP pide coherencia al Gobierno y el PSOE con el criterio de exigencia que han tenido con otras personas

Voz 1454 02:03 Pablo Casado cuando le han preguntado por la decisión del ministro Pedro Duque de registrar dos viviendas a nombre de una sociedad el Partido Popular pide explicaciones en el Congreso a pesar de que el ministro ha dicho que todo es ilegal y que ha pagado todos sus impuestos

Voz 6 02:14 nosotros lo que es lo que hemos tenido es que dé explicaciones de ese de Parla

Voz 7 02:17 tarea

Voz 6 02:18 pero sobre todo para que sean coherentes con el criterio exigencia de que han tenido por ejemplo con el señor Moix con el señor Huerta o con el señor Soria yo creo que cada uno es rehén de lo que él exige a los demás y hoy unas declaraciones del presidente Sánchez ya por todas las redes diciendo que es lo que haría si algún miembro de su Gobierno estuviera esta situación que por lo que dice lo que de comunicación ya hay uno en la que está

Voz 1454 02:40 el comité Judicial del Senado examina al candidato de Trump

Voz 0194 02:42 para el supremo juez que ha sido acusado por tres mujeres

Voz 1454 02:45 los sexuales una de las presuntas víctimas ha contado a los senadores que lo que pasó marcó toda su vida y que el ataque la aterrorizó estoy aquí ha explicado porque creo que es mi deber cívico contarles aquello que ocurrió mientras estábamos en la escuela secundaria mañana hay huelga de los

Voz 0194 02:57 tripulantes de cabina de Ryanair en nuestro país llevan a cancelar

Voz 1454 03:00 sesenta y dos vuelos desde o hacia España según uno de los sindicatos convocantes son ciento cincuenta y ocho en toda Europa están convocados los pilotos y tripulantes de cabina en Alemania Italia Holanda y Bélgica sólo los tripulantes de cabina en España y Portugal el director de la DGT ha propuesto quitar más puntos y se utiliza el móvil al

Voz 0194 03:16 volante o no se lleva puesto el cinturón de seguridad

Voz 1454 03:19 idea que ya expuso este verano en una entrevista en la SER y que hoy ha llevado a la Comisión de Seguridad del Congreso el objetivo reducir los niveles de siniestralidad civilidad

Voz 4 03:26 resulta que tenemos el Huesca como primera causa de accidentes mortales algo habrá que hacer vamos a proponer subir a cuatro o Face quién va a decidir cuatro seis ustedes es una ley

Voz 0194 03:39 enseguida vamos con todo pero nos queda todavía la noticia Iberia Paloma buenas noches

Voz 1893 03:43 buenas noches volamos con ellas bajo este lema tanto Iberia como Iberia Express apoyarán a la selección española de baloncesto femenino que se encuentra disputando estos días el Mundial en Tenerife para que al menos llegue hasta lo más alto

hora veinticinco

Voz 2 06:53 cadena SER Hora veinticinco

Voz 4 07:00 es Barceló hace dos días asesinaron a dos niñas ansiado

Voz 0194 07:04 dos mujeres no era difícil predecir que la próxima víctima moriría pronto esta madrugada ha sido en el en Torrox conocer los detalles de cómo algunos de los asesinos de estas mujeres y niños fueron indetectables para fuerzas de seguridad fiscales magistrados su instituciones

Voz 5 07:19 redobla todavía al dolor me voy a cargar lo que

Voz 0194 07:23 más quieres te vas a quedar sola dijo meses atrás el asesino de las dos niñas de Castellón a su madre les invitamos a reflexionar también con nuestra mesa de análisis Victoria Lafora buenas noches buenas noches Gonzalo Velasco buenas noches

Voz 0259 07:35 Cayetana Álvarez de Toledo buenas noches buena noche aquí también

Voz 0194 07:38 aquí con nosotros mareo al herido maquetas son estamos en primer lugar con los detalles del último sí

Voz 0259 07:42 innato el de la mujer de Torrox en Málaga fue cuchillada casi una decena de veces por su actual pareja el hombre fue detenido a primera hora de la tarde tenía una orden de alejamiento dictada este año después de que ella lo denunciara por coacciones y amenazas en este caso la víctima estaba protegida sí pero volvió a fallar el sistema por qué porque este hombre ya fue arrestado este verano en tres ocasiones por la Policía Local de Torrox que ha todo oficio al detectar que estaba incumpliendo la orden de alejamiento que se estaba acercando a ella y quebrantar esta medida es un delito castigado con una pena de prisión de seis a un año de cárcel Nos preguntamos porque no estaba entonces en prisión que es lo que pasó pues otro error Angers para el que esta ahora mismo no notan hemos ninguna explicación ninguna respuesta de las autoridades Se da la circunstancia de que esta mujer tenía otra orden de protección otra orden de lejanía esto de otra pareja anterior medirlo hoy hemos conocido el contenido de una de las denuncias que presentó ante la Policía la madre de las niñas asesinadas en Castellón Irak es que resulta muy difícil comprender por qué la justicia permitió que su padre convivía con la niña y la verdad es que cada dato que conocemos de este caso Nos parece más grave volvemos a escuchar esas frases tan terribles con las que tú iniciadas el tema ya te puedes ir despidiendo de las niñas me voy a cargar lo que más quieres Te vas a quedar sola de aquí yo voy a acabar en la cárcel todos muertos que estas son las amenazas que lanzó a su ex mujer el padre de Nerea y Martina sus hijas a las que mató hace dos días figuran en esa denuncia que la madre que presentó en febrero según ha adelantado hoy el diario Levante y pese a ello la denuncia se archivó la jueza especializada en violencia de género le denegó la orden de protección que había pedido Itziar para ella ni para las niñas el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón ha salido hoy a defender a la magistrada ha defendido su profesionalidad y su solvencia se llama José Manuel Marco dicen que los jueces no pueden ser máquinas expendedoras de órdenes de protección

Voz 14 09:46 que es así de crudo máquinas expendedoras entonces desde protección de autoservicio o dejamos que que profesionales de Zidane asumiendo responsabilidades

Voz 15 09:57 qué riesgos de equivocación

Voz 5 10:00 pero quién es una bolita mágica

Voz 0259 10:03 alcaldesa de Castellón ha escrito también una carta a la madre en la que dice sentirse responsable como parte de sistema hay culpable porque todos han fallado todos son culpables dice y ella la primera por no detectar y prever lo que podía pasar Francisco

Voz 16 10:19 grandes Marugán es el Defensor del Pueblo muy buenas noches

Voz 0259 10:22 el inicio de una actuación de oficio por estos asesinatos y se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Fiscalía General del Estado qué información les solicita

Voz 17 10:31 bueno la mayor pérdida posible posibles como con los de acontecimientos estamos realmente preocupados por cuanto viene sucediendo creo que a lo largo de los últimos años ya han dado cifras en relación con el número de mujeres asesinadas si el número de niños que también parecido que esta situación por lo tanto creemos sinceramente que hay que romper esta dinámica que romper esta secuencia hizo la sociedad española tiene que plantearse construir edad es que hagamos frente a este tipo de riesgo riesgos que que parece las mujeres cuánto van a denunciar estos casos a la policía y los riesgos que hay que parecen fijos que de alguna manera pues ya existentes

Voz 0259 11:34 yo te niños

Voz 17 11:35 ha muerto el año dos mil trece son pocos los otros hacemos que hay que dotar a las al a la policía a los jueces a los fiscales de le Dios pero también seguramente tenemos que preguntarnos si hay que hacer algo más

Voz 16 11:52 claro durante la movilización

Voz 17 11:55 la tía de algunos elementos que hasta ahora pues no se han abordado

Voz 0194 11:58 claro para para responder esta pregunta es que este está formulando y entiendo que tienen que esperar a la información que reciba

Voz 0259 12:03 pero llevamos toda la semana cada vez conocemos

Voz 0194 12:06 la muerte de una mujer de las niñas como en el caso de Castellón preguntándonos qué ha fallado no porque además vemos que yo creo que en todos los casos de esta semana Mariola corrígeme había había habido denuncia en alza

Voz 0259 12:17 incluso son son aldea más arena que al principio habíamos con contado que se había dirigido al Instituto de la Mujer pena él también había sido absuelto por un delito de vejación usted donde intuye que está que el cristal falló en qué está fallando

Voz 17 12:29 pues abre ahí yo creo que nosotros tenemos que hacer frente en el caso de El caso de los niños que es el que nosotros conocemos más y es que tanto en Castellón como en como Bilbao yo creo que los otros tenemos que plantearnos el problema o la necesidad de suspender el régimen de visitas de los estamos en este momento porque pues porque bueno de alguna manera es ahí donde se enganchan estos presuntos asesinos y por lo tanto de alguna forma bueno pues lo mismo que que cuando una mujer denuncia un caso de el acoso de violar de violencia déjeme una sería se hace por parte de la policía con la mayor parte de las ocasiones la valoración específica de la situación de la mujer tendríamos que presentar el riesgo que se incurre el caso de los hijos es decir aquí en la necesidad de un tratamiento integral fijo que que afecta conjuntada familiar y que es un tratamiento que afecta a la madre y a los hijos en tanto en cuanto no abordemos integralmente esta cuestión nos vamos en contra como esta situación

Voz 0259 13:46 habría que suspender las visitas cuando yo denuncias antecedentes de malos tratos

Voz 17 13:51 creo que la ley no lo no lo habilita pero es que os sacudidos realmente determinadas actitudes o nos vamos a encontrar con hechos tan dantesco como hemos vivido estos días es que es que entre ver que esta sociedad que abordado muchas cuestiones que tiene una legislación relativamente moderna que tiene en jueces y policías una disponibilidad para evitar esta contingencia pues nosotros los aparecido que es importante que es el Rías cuando una mujer va vamos a conseguir el mundo se sean Ariza desde el punto de vista de la mujer habría que ver si hay riesgo para los hijos porque mire usted lo que ha dicho es este ciudadano por llamarla de alguna manera que que recoge el Levante que recoge el país exactamente lo mismo que le dijo hace un año por estas fechas no contó ella directamente a mí una mujer que había padecido castración también de la naturaleza no Ángela González Carreño parece que es un lenguaje que algunos utilizan te voy a hacer daño y te voy a golpear lo más pues si esto es así pues habrá que tomar alguna decisión firme que evite efectivo de problemas

Voz 16 15:15 Francisco Fernández Marugán Defensor del Pueblo muchísimas gracias Jordi más

Voz 0194 15:20 luego árabes preguntaré a los analistas que me acompaña esta noche pero

Voz 0259 15:23 Mariola Juan Luis Ibarra que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de del País Vasco hoy ha pedido perdón a los familiares de de Magaz de hecho

Voz 0194 15:30 yo creo también ha actuado de oficio en el caso de Magritte el Defensor del Pueblo que es la mujer asesinada recuerda

Voz 0259 15:35 por su marido el martes pasado en Bilbao IU pide perdón a los familiares por el fracaso de los jueces de la justicia si recordemos que la joven senegalesa Magán denunció ante la Policía Local de Bilbao que trasladó el asunto a una jueza de violencia que al igual que en Castellón desestimó la orden de alejamiento solicitada por ella Juan Luis Ibarra que es el paro en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha pedido perdón a la familia de Margaret ayer habló con ellos les ha dicho que fracasó o que se siente frustrado porque fracasó la justicia en mayúsculas pero también ha disculpado la jueza por estos motivos

Voz 1216 16:09 no se me facilitó un informe policial de Riesgo ni tampoco pudo con estar con instrumentos que también estaba previsto que es un informe forense de urgencia ni tampoco por la rapidez en la que se tiene que tomar estas decisiones pudo contar con el auxilio de en Bilbao de la Unidad de Valoración Integral no puedo contar con ello porque en Bilbao esta unidad concede cita a varios meses vista por la carga de trabajo que arrastra

Voz 0259 16:42 dice el presidente Angeles que no es un caso excepcional sino que con excesiva frecuencia los juzgados no cuentan con esos informes de valoración de riesgo las demás Mané otro gesto más desde el mundo de la justicia

Voz 0194 16:55 asociación de mujeres juezas de España que propone varias medidas

Voz 0259 16:57 para avanzar contra la violencia de género y entre ellas destacamos la formación obligatoria hay especializada para los jueces fiscales abogados es decir todo el estamento judicial mejorar el sistema policial de seguimiento y detección del riesgo el denominado Vio Gen para incorporar la valoración de la peligrosidad del agresor y la situación de los hijos como acaba de comentar y pedir también el Defensor del Pueblo y piden también la implantación de estos equipos multidisciplinares que ayude al juez a tomar las medidas de protección adecuadas equipos formados por médicos forenses por psicólogos y trabajadores sociales entre dos mil cinco y dos mil ocho se crearon veintidós unidades desde dentro onces en ninguna más y además como acabamos de escuchar al presidente del Tribunal de del País Vasco no están dotadas de suficiente personal y de recursos

Voz 0194 17:45 yo no sé si al final el Cayetana simplificando mucho cuando preguntamos qué está fallando porque unos pensamos que

Voz 0259 17:50 está fallando una cosa sólo pero claro cuando escuchas la red

Voz 0194 17:53 la acción de casos y la causa la casuística de cada uno de los casos no piensa que están fallando más de una cosa que están fallando muchas

Voz 18 18:00 a ver si algunas algunas reflexiones sobre el pasado no en primer lugar respecto los psiquiatras forenses todos los expertos dicen que hace falta más recursos para ganar psiquiatra forense que valoren lo el riesgo y que no sea simplemente un ápice la policía o los policías de hecho ser digamos un análisis de la cantidad de dinero que el Estado está poniendo por ejemplo en asociaciones ONG's grupos colectivos etcétera Ino dedicando a una cosa técnica imprescindible como es una ayuda psiquiátrica forense para la valoración de riesgo la segunda idea fijarse en el caso de Castellón ahora conoce habla tanto de que hace falta una perspectiva de género sobre la justicia que yo discrepo de eso este ejemplo lo demuestra es una juez la que tomó esa decisión es una mujer es un fiscal un hombre que pidió tuviera la orden de alejamiento un hombre que dijo que había que levantar una orden de alejamiento doscientos cincuenta metros sin embargo fue una una juez una mujer la que valorando lo que ya tenía adelante con la mejor voluntad desde luego ella decide bueno vale yo no creo que ya le falte perspectiva de género sobre el cuento sobre la posición de una mujer en el mundo podemos es decir que sí pero creo que no es no sería el caso no tercero Stosic vincula con algo que está pasando en muchos sitios de España asustado hablando con con algunas personas que trabajan en esto juezas en en Andalucía por ejemplo es un ejemplo pero creo que está ocurriendo en muchos otros sitios también en Madrid y que algunas justas acaban pagando por pecadora así lo he explicado es decir hay muchas juezas y jueces que no están admitiendo órdenes de alejamiento porque han admitido tantas algunas de las cuales no irán al final no tenían una sustancia detrás es decir falsas órdenes de alejamiento injustas órdenes de alejamiento que ahora hay están las peticiones que acaba no aceptan de uno admitiendo y entonces acaban pasando cosas sacaban colando casos reales dramáticos como estos cuando no deberían ocurrir luego un apunte final es verdad que cada caso qué ocurre es un drama terrible sobre todo cuando se acumulan y nos impresiona muchísimo como sociedad

Voz 0259 20:01 ahora los datos de los datos

Voz 18 20:04 es decir los números tenemos las series históricas europeas hasta dos mil quince dos mil dieciséis curiosamente no están reflejados actualizados España estaba entre los primeros que logra el cuarto país de Europa el mejor país Europa no el peor prime en el cuarto país mejor de Europa ha sido donde menos mataba vamos a mujeres en Europa no esta serie no la tenemos hasta dos mil diecisiete dos mil dieciocho pero seguro que se pueden conseguir esos datos

Voz 0259 20:30 sólo eso sino a lo largo de este año era lo mejor edad

Voz 18 20:32 pues que teníamos hasta ahora septiembre casi un mes muy malo como decía al principio que se acumulado hemos uno los peores que tiemble etcétera Si cogemos una perspectiva larga al opina que en su último libro habla de de en fin de de como avanzado impresionante mente nuestra sociedad en todos los aspectos dedica un capítulo a igualdad y un capítulo la violencia capítulo la violencia específica contra mujeres la transformación es inmensa eso no significa que hay que sentarse decir que bien va todo nominal lo que digo es perspectiva también es decir nuestras sociedades son muchísimo más civilizadas avanzadas igualitarias de lo que han sido no obstante no somos ni el peor país del mundo en el país machistas más salvaje ni somos una una sociedad que ha

Voz 0259 21:14 agrede por definición a la mujer

Voz 19 21:17 el yo no sería tan optimista Ny ni tan tolerante yo creo que no podemos centrar el debate sobre

Voz 1971 21:27 en primer lugar penalizar a las mujeres que no denuncian por miedo para luego decir que ahora resulta que a todos les unas prisas por denunciar que en este momento las comisarías están llenas lentos ante la acumulación de denuncias pues empiezan a salir sentencias que no se ajustan a la realidad porque los jueces están desbordados precisamente el problema peor que tenemos en este país es que no se denuncia y no se denuncia porque hay una sensación entre las mujeres que vienen de una larga violencia doméstica de muchos años de maltrato psicológico y físico de que no sirve para nada de que al final esa pulsera que se le pone las medidas que hay reales efectivas para proteger a esa mujer después de que es cuando más riesgo corre no son lo suficientemente eficaces como para garantizar su vida cosa que estamos viendo que así es

Voz 18 22:12 qué ocurre

Voz 1971 22:14 entonces yo creo que los doscientos millones presupuestados en el pacto en el en el loado pacto contra la violencia de género T tampoco resultados hasta ahora se pensó que lo que había que hacer era hace hacemos a hacer una aplicación directa sobre los municipios para que estos que son los que tienen la política de proximidad con las víctimas lo hiciera fueran más hubo ágiles y eficaces en esta lucha pero aquí hay un problema de falta de dotación de juzgados de la mujer es un problema de falta de dotación como ha dicho Mariola hay un problema de falta de policía para vigilar a ese señor que tiene una orden de alejamiento que la incumple sistemáticamente entonces claro a estas alturas de la película con con treinta y tantas mujeres asesinadas que es que uno se pone en la cabeza de pensar que esto fuera un movimiento terrorista dónde estaría la sensibilidad de este país claro o sea que como son mujeres treinta y ves que van dieciocho niños entonces nos parece normal de verdad nos parece normal

Voz 18 23:15 Gonzalo

Voz 7 23:17 aunque toda persona es un fin en sí mismo y aunque desde una perspectiva de especie de civilización pueda haber cifras que mejoren ello no evita una crítica hay un esfuerzo por la mejora que debe ser inconmensurable y que no debes matizarse poner una consideración a a largo plazo pensemos que está persona retiró el recurso contra la orden de la ordenación de la orden de alejamiento esto todas las asociaciones de jueces expertos aluden a la falta de acompañamiento a estas personas decir que no tengan una asistencia jurídica que les asesore y que las avale para no abandonar los procesos por agotamiento por desconocimiento incluso a veces por coste personal por no decir económico por amenazas amenazas hemos visto que que los fallos no el el el Juzgado de Familia acordó medidas sin tener en cuenta lo que había las pasos dados por el Juzgado de Violencia contra la Mujer estos fallos está descoordinación es fácilmente solucionar de administraciones y luego lo que quizás es más de batible más complejo desde el punto de vista teórico pero quizás también más urgente es el hecho de que los jueces sigan tipificados los casos a partir de comportamientos idealizada de víctimas es decir por lo que cuenta el país que ha accedido el auto la jueza aludió a que las declaraciones contradictorias porque no sabía la la madre no había ofrecido una explicación razonable el miedo que decía sentir Llera contradictorio el hecho de que hubiese fijado en la misma calle donde vive el el el el agresor vamos a ver en no puede ser que el único indicio válido sea el testimonio verbal explícito esto no se puede consentir ninguna ciencia social toma como indicio para conocer cuál es el comportamiento de las voluntad y el estado emocional de una persona solamente lo que se dice porque en lo que se dice te vienen muchas cosas lo que se puede decir lo que se puede decir sin miedo lo que se puede decir con la expectativa de que vaya a ser efectivo portando también hay que tener en cuenta lo que nos está diciendo y aunque todos comprendemos qué derechos tiene que ser garantista tienen que cuidar los procedimientos creo que en estas circunstancias se hace muy urgente que se pueda investigar más allá de lo que la denunciante la víctima dice

Voz 0259 25:28 ahora espero que no te tengas que volver a sentar para hablar de esto hay unos cuantos días gente igualmente ya me gustaría venir por otra cuestión pero dos cositas a ver no hay denuncias falsas y vale es el cero coma cero coma uno por ciento datos de la Fiscalía General del Estado punto número punto número dos Si vemos el reto late judicial que hace el Tribunal Superior de Justicia de Valencia del caso de Castellón llegas a la conclusión de que se le echa la culpa a la mujer a la víctima primero por no haber declarado contra su agresor en la primera denuncia que presentó el médico el parte médico y segundo porque después de mucho pelear de pedir la orden de alejamiento de no concederse la de recurrir a cabo de existiendo no se le puede echar la culpa a ella

Voz 0194 26:13 pero también un poco lo que estaba diciendo con el que ya es el de la culpa viven prácticamente de vivir en el mismo en la misma calle donde

Voz 16 26:20 estaba al agresor muchísimas gracias Mariola hasta luego

Voz 0194 26:22 vamos con con otra cosa porque en el fondo también la mujeres protagonista voy quiero dedicar atención al último informe de Intermón Oxfam que deja a las claras la precariedad laboral la brecha que sufren las mujeres en toda en toda Europa y evidentemente también aquí en España María Manjavacas buenas noches buenas noches antes cuando nombradas el contenido del informe te escuche algo de cincuenta días era algo difícil de aceptar y de creer así que debido o ir mal qué es eso de que tenemos

Voz 20 26:46 trabajar más de cincuenta días y lo voy a explicar la verdad que no es difícil pero cuesta creerlo yo a mí me pasaba lo he tenido que ver lo escrito

Voz 1315 26:53 dos veces y es eso así de triste y duro cincuenta y dos días que tenemos que trabajar más las mujeres para igualar a los hombres estos Cicca un informe internacional de es fan Intermón que pone el dato a esta brecha salarial Lara Contreras la vais a escuchar así declaró su portavoz esto significa que en Europa las mujeres trabajan cincuenta y nueve días gratis para igualar el salario que los hombres en España son cincuenta y dos días un día más a las semanas las mujeres trabajamos los sábados en España gratis óbito así queda feo no ceros quítame más feo queda más preocupa

Voz 1971 27:28 si esto no cambia que no avanzamos

Voz 1315 27:31 es que esto siga así y que estamos hablando de todo tipo de trabajos en empresas en todos los sectores por las alturas la brecha de género es también elocuente en este caso el datos europeo de seiscientos nueve consejeros delegados hay en empresas de la Unión Europea el dato es que sólo hay treinta y seis mujeres en lo que es el campo doméstico que os voy a decir bueno pues que por cada veintidós horas que la mujer dedica al trabajo no remunerado esto es nos tengo que decir casa hijos cuidado familiares el hombre no dedica ni diez

Voz 0194 27:59 sí porque nos vayamos todas y se queden ellos creciendo pero en esta mesa dejábamos solo y luego ya así Marcos Ingelmo Brian y Pablo si vamos a la Bolsa más vulnerables a los estratos más bajos del mercado laboral que nos encontramos porque también tiene cara de mujer esa precariedad

Voz 1315 28:16 sí sí desde luego lo decía su presidente el presidente dos Fanny Intermón el perfiles clarísimo mujer migrante joven familia monoparental que como sabéis en su mayoría bueno pues está formada por mujeres pero sí que aquello quería destacar un dato bueno que nos deja bastante mal como país porque España tiene el dudoso honor de ser el país de la Unión Europea con más pobreza laboral para estas mujeres migrantes que están aquí con nosotros el dato para terminar con el dato luego las reflexiones vuestra una de cada tres de las que están aquí en España con nosotros es pobre a pesar de pasarse el día entero

bajando ahí lo dejo María muchísimas gracias no lo dejas bien dejados

Voz 1971 49:30 la iniciativa que busca crear una comunidad de peso

Voz 0194 49:33 temas que se ayuden entre sí es una app

Voz 1762 49:35 sienta a que las personas que en un momento dado se sientan inseguros obtengan algún temor de que les pueda pasar algo o directamente tengan una urgencia necesitan ayuda pues pueden alertar de esta situación a la gente que está en su entorno geográfico y social de una forma fácil Juan Carlos Expósito CEO y fundador de Hey Junts qué tal buenas noches o la pone sus es bueno describen los hedge funds en unas pinceladas

Voz 28 49:55 está comer que en una comunidad colaborativa donde alguien que pueda necesitar la ayuda de otros hockey tenga algún miedo que pueda bueno está buscando algo que se ha perdido en la zona a través una aplicación pueda comunicarse con gente alrededor que le pueda ayudar a esta Comunidad la lanzamos hace algo más de un mes hemos recibido unas cuantas descargas y estamos viendo que efectivamente la gente se presta a colaborar con aquellos que piden ayuda por lo que sea

Voz 0194 50:23 cómo se les ocurre esta idea en que os inspiradores