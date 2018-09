Hora 25 (27/09/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1071 00:00 margen legal de la maniobra del ex director de la Agencia Tributaria de Ignacio Ruiz Jarabo señalaba que es diferente el caso Maxine Huerta porque su sociedad cobraba ingresos que obtenía él personalmente no las no la sociedad no la empresa vaya en este caso Ruiz Jarabo no veía irregularidad porque el fin era otro era la gestión de dos viviendas

Voz 1 00:17 el choque de los duques lo único que he hecho que es absolutamente legal es verdad que que con una opción que que he adoptado pues evita el incidente unos ingresos impuestos zonas físicas que hubiera tenido unos y otros imputables no eh por por tener una segunda vivienda que lo que se ha publicado no hay ninguna ilegalidad en la conexión del ministro

Voz 1071 00:40 en Hora catorce el representante del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda José María Mollinedo explicaba lo que educa llamado auto alquiler

Voz 2 00:48 el reconoce que ha existido un lo que él denominó un auto de alquiler que en realidad es una valoración a precio de mercado por la ocupación de una sociedad de un bien patrimonial de una sociedad que es suya

Voz 3 01:03 bueno ese es ya Mollinedo después de escuchar las explica

Voz 4 01:05 acciones de Duque pero a esta hora existe una incógnita con esa foto

Voz 3 01:09 pura del auto alquiler Adela Molina buenas noches qué tal Ángels buenas cuál es el problema pues el problema o la duda está en qué

Voz 0011 01:17 los ingresos por ese alquiler que el ministro se paga Ximo

Voz 3 01:19 como por la casa de Jávea no aparecen en las a él

Voz 0011 01:22 las cuentas de su sociedad Pedro Duque ha explica

Voz 3 01:24 de esta mañana que se auto auto alquilaba la vivienda es un dato relevante porque de esta forma justifica que no usa la sociedad para eludir impuestos ni como algo meramente instrumental vamos a recordarlo

Voz 5 01:34 sí que sí que hacemos el auto alquiler lo que pasa es que claro si somos nosotros mismos pues lógicamente pues tiene una formalidad que hacer la mínima osea no hay que tener un contra otro registraron nada por el estilo

Voz 0011 01:52 el auto alquiler de una vivienda es legal si se hace a precio de mercado el explica José María Mollinedo antes si se declara la sociedad el ministro sin embargo como digo no ha tenido ingresos en los últimos tres ejercicios desde dos mil

Voz 3 02:02 en dos mil diecisiete varios expertos con

Voz 0011 02:04 multados por La Ser explican que es posible que al pagarse asimismo Duque declarar esos ingresos directamente a través del impuesto de patrimonio in no aparezcan en las cuentas de la sociedad pero esa explicación no cuadra con otra cosa que ha dicho el ministro

Voz 5 02:17 cada mes sólo dos meses porque pasamos dinero partícula la sociedad puesto en concepto de que estamos utilizando la casa en la sociedad pues bueno

Voz 0011 02:25 si eso fuera así Si hubiera ingresos periódicos lo habitual es que esos ingresos aparezcan en las cuentas y no hay nada desde dos mil catorce así que su explicación no

Voz 1071 02:32 Haakon con los datos es su propia sociedad pues muchísimas gracias Adela a tragedias entre los partidos políticos pueden imaginar petición general de explicaciones el PP y Ciudadanos quieren que el ministro las ve en el Congreso el PP no apunta De todas formas al ministro todo lo Casado va más arriba claro

Voz 6 02:47 nosotros lo que es lo que hemos tenido es que dé explicaciones en sede parlamentaria pero sobre todo para que sean coherentes con el criterio exigencia de que han tenido por ejemplo con el señor Moix con el señor Huerta o con el señor Soria yo creo que cada uno es rehén de lo que él exige a los demás y unas declaraciones del presidente Sánchez ya por todas las redes diciendo que es lo que haría si algún miembro de su Gobierno esto viene esta situación que por lo que dicen lo que de comunicación ya hay uno en la que está

Voz 1071 03:12 pero aquí Common los últimos casos que estamos conociendo la posición más significativa es la de los socios del Gobierno sus socios de investidura Pablo Iglesias estaba esta mañana en Hoy por hoy

Voz 7 03:21 como cualquier información de este tabloide que cogerla con pinzas pero hay una declaración de Pedro Sánchez en la Cadena Ser desde el nueve de febrero de dos mil quince que es muy clara Si tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar impuestos esta persona al día siguiente estará fuera de mi Ejecutiva Fin de la cita

Voz 1071 03:38 pues cómo está todo el mundo citando esas declaraciones que fueron efectivamente aquí vamos por lo menos para que conste a escucharlas

Voz 8 03:43 sí yo tengo en la ejecutiva federal de mi partido en mi dirección a un responsable que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar de esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva

Voz 4 04:00 la literalidad con que Pablo Iglesias recordaba las palabras de Pedro Sánchez mamuts referían a Monedero no no pero sí sí pero da igual pero te digo la literalidad se sabía las palabras de Pedro Sánchez Inma Carretero buenas noches buenas noches hay que imaginarse lo que debe ser Moncloa a primera hora de la mañana audios de suministra la sociedad de Pedro Duque ya deben estar pensando que les espera mañana cada día una sorpresa que dice

Voz 0806 04:22 están en permanente estado de alerta de hecho el presidente del Gobierno lleva toda la semana en Estados Unidos pero se han quedado aquí el director de gabinete Iván Redondo y el secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver que están aquí en la retaguardia capeando el temporal hay bastante indignación en el Gobierno interpretan que están siendo víctimas de una operación de acoso y derribo reconocen Ángels que se miran los unos a los otros preguntándose quién quién va a ser el siglo

Voz 3 04:47 ante el enfado es considerable los más

Voz 0806 04:50 veteranos los curtidos en la política nos cuentan que se dedican a explicarle a los fichajes externos que esto era parte de lo esperado y que ha vivido tiempos peores en en otros gobiernos y es verdad que hay gente en el partido que

Voz 3 05:01 critica en privado como se han hecho las cosas critican que

Voz 0806 05:04 lores Delgado no confesara que había tenido trato con Villarejo pero en este momento hay cierre de filas y lo que están haciendo en el PSOE es movilizar a los suyos con el argumento de que quieren desalojarlos del poder

Voz 4 05:15 el Gobierno de esas horas ha decidido publicar las declaraciones de bienes de mil quinientos altos cargos desde el dos mil catorce al gobierno de Rajoy hasta ahora es una reacción los escándalos de los últimos días hoy ya lo tenían

Voz 0806 05:26 pensado era era una medida prevista llevaban semanas ultimando la justo ayer cumplió el plazo de tres meses que dio Pedro Sánchez a los suyos para presentar la documentación pero es cierto que en medio de todo este ruido habrá avalancha de declaraciones de bienes porque se publican la los las de todos los altos cargos todos desde los ministros a los directores generales desde dos mil catorce así que ahí no sólo entran los del Gobierno del PSOE también los del Partido Popular que estaban sin publicar mañana el Consejo de Ministros aprueba un real decreto que habilita al Gobierno para hacerlo en adelante todos los gobiernos van a tener la obligación de llevar al Boletín Oficial del Estado estas declaraciones de bienes

Voz 4 06:04 y también que madrugar para ver qué pasa

Voz 9 06:07 con tu como tú

Voz 4 06:09 el Gobierno despertador puesto siempre el despertador puesto siempre para ver para ver por dónde tenemos que tirar mucha esta mañana altísimas gracias Inma Cayetana claro uno escucha las palabras de Pedro Sánchez que ha citado textualmente aquí en esta casa hasta mañana Pablo Iglesias Cycle

Voz 3 06:22 no pone el listón tan alto luego para asaltar lo ese es el problema original digamos el listón que él puso en oposición y que ahora le cuesta tantísimo que superen a este tantos de suministro si tanto lo que lo rodea recuerda primer programa que hicimos esta temporada o que me tocó a mí venir aquí habían pasado los noventa o casi cien días justo de San hicimos un repaso de las bandazos rectificaciones errores este polémica que se habían producción cien días y fijaros no había ocurrido Nilo de Montón ni la tesis ni delgado ni Duque o sea que todo esto va a una advertencia

Voz 9 06:57 de debo decir una velocidad degradación muy muy muy acelerada no

Voz 3 07:02 esto con ochenta escaños con una enorme debilidad con tus socios parlamentarios siendo unos que deciden dicen por lo menos que quieren seguir adelante con sus planes separatistas y que están tirando y tensando la cuerda y los otros Pablo Iglesias que yo creo que lo está pasando francamente bien después de un tiempo de de cierta frialdad no estar poco la intemperie no de pronto se ve efectivamente con el poder para decidir bueno yo tengo la capacidad aquí yo estuve de tumbarlo qué es lo que pase que electoralmente tampoco está muy claro que le convenga no está en el PSOE y Podemos mirándose diciendo pues convoco no convoco y quién está en peor circunstancia o puede mejorar un poquito más que lo otro y electoralmente en estos momentos se convocaran elecciones González

Voz 10 07:42 sí la verdad es que esto da para una tesis sobre la responsabilidad y sus distintos grados y tipologías no porque bueno no se imagina desayuno en Moncloa los ministros preguntándose una otro tú tú tienes algo y muchos dirían pues la verdad es que no lo sé seguramente Pedro Duque no estaría seguro de sí de Si de si es culpable fueron y lo sea todavía esto me lleva en una seta reflexión sobre cómo lo la banalidad del mal no sabes que esta es una tesis célebre de harén por la cual decía bueno hay Estados que inducen a que muchos de sus súbditos tomen decisiones infiltrar las pues por principios éticos y esto pasa muchas veces cuando bastón notario cuando bajé al Franco aunque tú tengas unos principios unas ideas que defienda es la fiscalidad elevada su repartición de la riqueza posterior etcétera tú vas firmas esa asociación en el notario para eludir impuestos bueno es responsable o no responsable de sus acciones

Voz 3 08:37 es diferente a ver yo lo que creo es que la lupa puesta sobre las supuestas ganancias de la izquierda siempre ha sido mucho más escrupulosa que con la derecha entonces cree que sería su realmente absolutamente no

Voz 11 08:53 el Partido Popular se haya librado

Voz 3 08:56 la posición posiciones que las cosas tiranos es que los los temas de corrupción eran gravísimos llevamos al comparar el señor el señor Sánchez cuando dijo que esta frase era porque estaba comentando lo que había pasado con el señor Monedero de Podemos que conviene recordar que una sociedad patrimonial para ingresar cuatrocientos mil euros pagados por el Gobierno venezolano de Chávez hago el feria bajos ya se hacía constar pagar Hacienda haciéndole ante sociedad pero el señor Soria con quién también la comparaba el señor Pablo Casado esta noche creó una sociedad off shore en el paraíso fiscal de Jersey y El señor Moix el fiscal general del Estado tenía una sociedad patrimonial en Panamá otro paraíso fiscal donde escondía una casa que había heredado de sus padres y que su padre había mandado a Panamá para huir de los embargos de los acreedores por lo tanto no comparemos porque es verdad que hoy ha salido el jefe de de la Asociación déficit de e inspectores fiscales diciendo que el patrimonio no las defrauda porque tiene residencia en Madrid y por tanto el patrimonio está exento el Madrid no tenía que haber pagado patrimonio ni por la casa de Jávea ni por la de Madrid y en cuanto a la renta el IRPF como la primera vivienda no está incluida tendría que haber pagado sólo por la de Jávea pero al ser una sociedad ha por las dos luego ya pagó de más porque tiene esta sociedad pues desde luego por rendimientos fiscales parece ser que no porque ni una inspección y además los mismos técnicos Hacienda dicen que no hay delito te dicen que es imprescindible que se haya producido pagos por parte de Duke estoy leyendo a Félix micrófono elevan quedan dicen que es imprescindible para que eso sea completamente limpio imperfecto que se hayan producido pagos por parte de Duque en la sociedad un auto alquiler tal y como lo definió y eso lo que aparentemente no hay eso

Voz 11 10:49 lo que vamos a contar me estremece

Voz 3 10:53 pero bueno a ver ya veremos si yo he visto la prensa nos ha pasado hemos pasado una especie como una pena os ha aparecido un personaje desarbolado claramente cero y con eso lamentablemente en conocimiento de que siempre que tenía pasan sí claro pero es que es que los sentimientos que nos puede producir lamentablemente chocan con la a mí los centros Fiscalía seguro que a mí no son relativo voto a todo plato

Voz 4 11:15 todo esto Pedro Sánchez sigue en Nueva York para intervenir esta noche en la Asamblea de Naciones Unidas aunque antes ha participado en un foro de la agencia Reuters donde ha lanzado un mensaje político la verdad bastante claro Marta del Vado buenas noches hola buenas noches no había sugerido otras veces aunque esta tarde lo ha pronunciado de la manera más explícita que si los independentistas priorizar el conflicto habrá elecciones

Voz 1510 11:38 sí se lo Preguntado el director terroristas directamente en el que dice que está en una situación política complicada teniendo en cuenta que depende del apoyo de los independentistas para aprobar cualquier medida en el Congreso incluirlo en los presupuestos a lo que el presidente contestaba de nuevo contestaba que muy está saben bien la posición del Partido Socialista saben que defiende una Constitución la integridad territorial y que reconocen la identidad catalana Sánchez cree que hay espacios dentro de la Constitución en los que encontrar acuerdos y facilitar la convivencia

Voz 12 12:22 son el selle es que

Voz 1510 12:27 el presidente dice que la política de prioridades y que si los independentistas priorizan el conflicto a la cooperación la legislatura se acaba y habrá elecciones pero que si anteponen la cooperación la legislatura durará hasta dos mil veinte que su objetivo dice para transformar España en muchos aspectos sociales en sanidad en educación y también para buscar una solución sobre Catalunya hola Marta también se ha referido a los Presupuestos no si también ha sido muy claro dice que va a sacar adelante los presupuestos del año que viene aunque sea con el techo de gasto

Voz 12 13:03 el gobierno del Partido Popular fui a Blair With A

Voz 1510 13:11 dice que si se ven obligados a presentar los presupuestos con el anterior objetivo de déficit lo harán cree que sus potenciales aliados podemos serios independentistas entenderán que han intentado aprobar los nuevos presupuestos con un incremento del déficit de casi seis mil millones pero que si finalmente no puede no van a convocar elecciones sino que adaptarán los objetivos de su Gobierno al presupuesto anterior y que se dan el PP y Ciudadanos los que tengan que explicar por qué no aceptan unos presupuestos menos austeros Sánchez mantiene el calendario presentara el borrador a la Comisión Europea a mitad de octubre hilo llevar

Voz 13 13:44 ingresó a finales de noviembre Angels pues muchas gracias Marta buenas noches hasta luego recordar

Voz 4 13:49 José Sánchez debuta dentro de unas horas en la Asamblea de la ONU no vamos a abandonar Estados Unidos porque hasta ahora sigue celebrándose en Washington el proceso de confirmación del juez Brett Kavanaugh propuesto por Donald Trump para formar parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que ya saben es la más alta instancia judicial el proceso de confirmación se ha convertido en un debate nacional y podemos decir que internacional sobre el acoso sexual porque en la sesión abierta televisada en el Senado está declarando Christine Blasey Ford que acusa al juez de un intento de violación cuando eran alumnos del instituto no es la única acusación hay otras tres mujeres que también le han denunciado por abusos en Washington está Carlos Pérez Cruz muy buenas noches

Voz 1197 14:29 qué tal años cómo estás jordanos muy bien en qué punto de la sesión

Voz 4 14:32 estamos

Voz 1197 14:33 bueno estamos ahora en un receso de la segunda parte de esta larguísima jornada estamos escuchando al juez Brett Kavanaugh durísima emocional replica la suya en negación de todas las acusaciones después si te parece centraremos en lo que están diciendo la primera comparecencia la de Christine Ford parecía un juicio o una sesión del Senado dependiendo de quién tuviera el uso de la palabra el juicio lo han planteado los senadores republicanos por vía interpuesta ninguno de los once en el Comité Judicial del Senado ha hecho

Voz 1071 15:00 la palabra más allá del presidente de este club

Voz 1197 15:02 este Chuck Grassley que dirige la sesión han decidido que sea una fiscal de Arizona organicen Michel especializada en crímenes sexuales quién interrogue a Ford en sus intervenciones Michel ha intentado son sacar a la presunta víctima de Kavanaugh algún detalle que dilatará unas intenciones o que entrar en contradicción con el relato conocido hasta el momento aparentemente sin éxito gran interés ha mostrado Michel durante la última hora de las cuatro que ha durado la comparecencia en conocer quién pagó los costes del polígrafo al que se sometió Ford en agosto lo pagó por cierto su abogado que también ha asegurado que ni él ni su equipo percibirán nada por representar a Christine Ford los demócratas han aprovechado todas y cada una de sus intervenciones para solicitar insistentemente una investigación del FBI

Voz 4 15:47 liberados como como las visto hemos visto cómo ha sido su papel durante la comparecencia una impreso

Voz 1197 15:54 encarnaba la dignidad estaba nerviosa se emocionado en muchos duros momentos en que he intervenido especialmente cuando los senadores demócratas describían algunos de los detalles de la acusación pero estado firme se ha reafirmado en todas las acusaciones así se presentaba en la sala

Voz 14 16:10 en China descastado faena

Voz 1197 16:15 que no porque quiera estar estoy aterrorizada estoy porque creo que es mi deber cinco contar lo que me pasó cuando Kavanaugh yo estábamos en el instituto explicaba lo que sucedió según su relato es un intento de violación en el que ella llegó a temer por su vida

Voz 14 16:30 el Ibex ha hecho

Voz 1197 16:35 va a violar intenté gritar para pedir ayuda cuando lo hice Brett o la boca con una mano para irme a gritar eso es lo que más me aterrorizó y lo que más impacto he tenido en mi vida me costaba respirar y pensé que me mataría accidentalmente

Voz 3 16:51 Brett Kavanaugh que ha dicho el juez hasta ahora

Voz 1197 16:54 bueno como te comentaba Angers durísima la réplica de Brett Kavanaugh llena de rabia ha entrado en la sala de la mano de su esposa y una vez ha comenzado a leer su declaración previa el interrogatorio ha ido directo a la yugular de todo este proceso que ha calificado de desgracia nacional asegura que no estuvo en la fiesta donde supuestamente tuvo lugar el abuso a Christine Ford y habla de esfuerzos de una izquierda histérica

Voz 5 17:19 Freire

Voz 1197 17:24 tiene dejar intimidar retirando de este proceso lo habéis intentado duramente lo habéis dado todo nadie puede poner en cuestión vuestro esfuerzo pero vuestro esfuerzo bien coordinado bien financiados para distribuir buen nombre destruir a mi familia no me va a echar las amenazas violentas contra mi familia no me van a echar puede que me derrotes en el voto tal pero no logrará que abandone nunca decía acaban a la primera de las interrogadores por parte del bando demócrata ha sido la senadora Dianne Feinstein que fue quien recibió la carta de Kristin Ford contándole el Pérez el presunto abuso Dayan de ha preguntado al juez por qué no pidió una investigación del FBI Cabanas ha ido cogiendo calor en su respuesta diciendo que él está dispuesto a lo que el Senado considere y ha vuelto a remitirse a las mentiras que según él han devastado a sufrir

Voz 4 18:11 y todo esto retransmitido por todas las televisiones que están ofreciendo una programación especial estoy viendo en algunas de ellas no

Voz 1197 18:16 y con Donald Trump en silencio y que decir veinte horas sin tuitear está guardando un exquisito silencio el presidente

Voz 4 18:23 muchísimas gracias buenas noches hasta luego vamos con un par de informaciones de última hora primero desde la mesa de Bruce de producción Pablo Morán lo apuntaba Manuel Valls al principio esa operación que parece ser abortado un atentado terrorista en Holanda

Voz 1667 18:36 seis ha desarrollado como tú dices en Holanda son siete los detenidos al menos tres de ellos con antecedentes penales y judiciales por su relación con el yihadismo los siete preparaban planteaban una gran ataque terrorista en el país de hecho la policía acredita que estaban en una etapa avanzada de preparación de ese ataque que buscaban fusiles de asalto armas granadas explosivos y material para preparar un coche bomba no conocemos a esta hora su objetivo y de de esta de esta célula que sí ha sido desarticulada por las fuerzas de seguridad de Holanda en una enorme operación policial en la que ha participado alrededor de cuatrocientos agentes

Voz 4 19:12 Pablo y algo más cerca en el barrio de Lavapiés de Madrid Elena Jiménez buenas noches hola qué tal muy buenas y ahí movilización vecinal para un desahucio que está previsto para mañana por la mañana

Voz 0806 19:22 pues sí efectivamente decenas de vecinos de Lavapiés Se han venido a una de las calles más de moda de este barrio de más bares argumentos a para apoyar a su vecina del número once AP Piqué mañana tiene una orden de desahucio después de llevar viviendo en este barrio hay en esta casa veinte años ella cuenta con una pensión no contributiva de algo más de trescientos euros vive con sus dos hijas mayores de edad y la empresa el fondo de inversión que se hizo con este edificio pero indie visos dice que ha pasado de cobrarle unos cuatrocientos euros a pedirle casi dos mil no puede pagarlos pero esta tarde le ha llegado el apoyo de la ONU del comité de derechos económicos y sociales y culturales que dice que no se puede desahuciada esta mujer si la Administración no le da antes una solución habitacional esta noche los vecinos las vecinas de aquí del barrio se van a quedar durmiendo delante del portal con tiendas de campaña que ya han preparado alguno también que has sacado ya el bocadillo esperando a que mañana esa orden de desahucio bueno pues no llegue porque antes el juzgado que ha ordenado esa orden escuche a Naciones Unidas y también la Delegación del Gobierno decida no enviar a la policía

Voz 4 20:27 pues Elena estaremos muy pendientes de lo que pase en el barrio de Lavapiés muchísimas gracias

Voz 0806 20:31 gracias a vosotros hasta luego buenas noches y casi

Voz 4 20:34 los últimos minutos un par de minutos para José Antonio Carrizo sabe director del Diario de Sevilla muy buenas noches

Voz 16 20:39 hola buenas noches Ángels buscando el los padres

Voz 4 20:43 buscando las apuestas del Diario de Sevilla para mañana que nos encontraremos

Voz 17 20:47 pues como sabes aquí estamos pendiente de que de forma inminente se convoquen elecciones autonómicas lo hemos tenido que pagar dentro de ya sea pitido abiertamente la la campaña que todavía no está puesta de mañana va va por ahí no me Susana Díaz anunciaba que tiene un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para conseguir si finalmente hay Presupuestos Generales del Estado el aumento sustancial de la inversión infraestructuras en logia

Voz 16 21:20 pues la oposición Sabica o a pegarle mandobles por el lado de los seres la exigir Pedro Sánchez etcétera es la puerta principal Angelo Ciro sabemos todavía de la convocatoria electoral verdad

Voz 17 21:30 ah no no pero bueno parece que la disolución del Parlamento para hacer en los próximos días podríamos apostar por finales de noviembre en el dos de diciembre como fecha probable de las elecciones anotar que se sabía es decir otra cosa

Voz 4 21:43 pues podría podría haber elegido José Antonio el día de mañana en Hora Veinticinco se va a hacer desde Sevilla

Voz 16 21:49 bueno pues veniros

Voz 18 21:52 podría haber sido buen día Antonio carritos muchísimas gracias hasta luego un par de minutos Sastre para el cuaderno de frases del jueves visto mañana un acto importante en Barcelona

Voz 1071 22:03 Corredor Mediterráneo ferroviario mil mil quinientos empresarios profesionales y políticos catalanes valencianos y murcianos que llevan desde hace tiempo reclamando ese corredor han asistido a un acto junto al ministro de Fomento que más que una frase ha dejado una fecha

Voz 11 22:17 Julio de dos mil veintiuno estarán en servicio las obras finalizadas practicamente conectaremos deciros con la frontera francesa en anchos sexta ronda el presidente vale

Voz 1071 22:29 Zidane hoy el murciano pero no el catalán que ha declinado acudir Quim Torra seguido el instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca algunos de cuyos profesores fueron denunciados por haber humillado a hijos de guardias civiles según la denuncia de la Fiscalía de Lucia archivada contra cinco de esos profesores otros cuatro sin embargo les

Voz 1510 22:44 siguen investigando Un grupo abucheado autor

Voz 19 22:52 el Partido Popular ha impedido hoy que el Senado

Voz 1071 22:55 pidiera al Gobierno de España que investiguen los llamados trabajadores esclavos del franquismo que investigue también los bombardeos de la aviación nazi sobre la comarca del Maestrat en el año XXXVIII llama el Guernica Valencia no aquello fue conocido como efectivamente el Guernica valenciano Compromís quería saber el número exacto de víctimas de aquel episodio determinar quiénes fueron los responsables el portavoz del PP se llama Manuel saltaba ha incidido en que fue la República la que no evacuó a la población civil

Voz 20 23:23 frente lo realmente llamativo sería si esto quiero poner de manifiesto es que las autoridades republicanas que eran los que estaban allí no evacuar a la población civil de esa zona en el frente de la retaguardia eso es lo realmente llama

Voz 1510 23:34 que no dijeron que estaban en el primer frente a la posición del PP en el seno de las historias del día la Guardia Civil está investigando

Voz 1071 23:41 de quién son atentos los casi doscientos cincuenta mil euros que han aparecido en el arcén de la autovía A cuatro a la que une Andalucía con Madrid mañana a Sevilla no apareció en el término municipal de Tembleque Yamón conductor para avisar oiga aquí hay muchos billetes esparcidos por el arcén hubo agentes que tuvieron que recoger uno a uno los billetes doscientos cincuenta mil euros que dónde están de momento en el cuartel cero el que tiene la entrevista es el conductor desde luego

Voz 3 24:11 Jose Ramoneda

Voz 21 24:14 con el dietario

Voz 1150 24:19 buenos va a marcar la agenda política un corrupto dice Pedro Sánchez y lleva razón si los partidos políticos no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera para impedir que un policía procesado chantajea al Estado para qué sirven o no es su obligación defender las instituciones de quién utiliza procedimientos ilegales para obtener resultados en beneficio propio defiendan dado de un chantajista y después peleen entre ustedes tanto como cada cual crea conveniente por sus prioridades les conoceréis la prensa tiene también un papel jugar fiabilidad de las fuentes verificación de los datos cada día es más evidente que el principal factor de cohesión del independentismo es el encarcelamiento de sus dirigentes Miquel Iceta lo ha dicho Rehn la idea con otra obviedad la prisión preventiva está durando demasiado pero son cosas de la razón política en el sentido común que la razón judicial no siempre entiende el principio fundamental de la separación de poderes no debe interpretarse como si la justicia fuera de otro mundo vive y actúa en la misma sociedad que los demás conversación en SER Cataluña con el médico investigador Manel Esteller no los hagamos falta sillas la vida humana tiene caducidad los que más lejos han llegado han muerto a los ciento quince años y los cromosomas nos dan mucho más de sí a lo sumo podría pensarse en llegar a ciento veinte y muy raramente la esperanza de vida sigue creciendo cada vez son más los que alcanzan los noventa pero el límite máximo no varía significativamente si todos tenemos que ser más viejos lo que se trata de conseguir es que los últimos años llevamos lo mejor posible y este es el objetivo lo demás son Fantasy es inglés somos un ser que nace crece y muere por mucho que nos cueste asumirlo

Voz 13 26:07 terminamos aquí Cayetana Álvarez de Toledo Victoria Lafora Gonzalo Velasco gracias y buenas noches Sastre esta mañana desde la distancia mire a ver en la Ventana del tren e miro La Ventana entre entrando mañana yo Sevilla a Valencia luego por la no digo por el dinero ya ya te lo diré sino encuentro dando ineludible hasta mañana feliz

Voz 22 26:40 pobres

Voz 1510 26:43 Ángels Barceló servicios informativos

Voz 23 26:57 la tiro y las redes sociales Twitter Twitter arroba El Larguero facebook facebook Larguero argelino

Voz 24 27:08 es posible que fija un baile de Fornesa consiguió Broncano hablar de transplantes de cabeza con el doctor Cavadas escucha lo en nuestra app entra en la sección a la carta selecciona últimos programas My Lol lo que quieras

Voz 25 27:25 cuando tú quieras descarga nuestra aplicación las cosas son como son hasta que un día algo cambia de buenas a primeras esta temporada en la Cadena Ser el día comienza a las cuatro y media de la madrugada de lunes a viernes con Marina Fernández y Aitor Albizua una apuesta diferente en la que tienes mucho que decir de buenas a primeras síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil Capel hacer

Voz 1510 28:00 qué razones pueden llevar a alguien a aislarse totalmente buscamos la respuesta segundo de Castilla tuvo tres hijos escucha es una batalla réflex dónde está el problema debatimos si me interesa el testimonio de un maltratador informamos estamos pendientes hasta ahora de la comparecencia de Pedro Sánchez lo reímos

Voz 26 28:24 la otra muchísima cuando Francina Kaká vamos a escuchar los pitos horario casi cada día dice momento radiofónico más carreras France

Voz 25 28:36 la Serra en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 11 28:40 en lugar de dar tantos rodeos por quienes lo dejan a las claras

Voz 25 28:43 la claridad de poder esta buena así uno más claro agua de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Tony Carreira síguenos también en un por hoy punto Cadena Ser

Voz 27 29:02 hay una radio sin relojes con zapatillas de correr puestas pensando en mariposa PSOE en tinieblas

Voz 28 29:08 vamos a trabajar en las cuestas vamos a dejar en ya no es incómodo ya no porque hemos correteando alegremente entre mariposas vamos a pasar pues pues al mundo de las tinieblas

Voz 27 29:17 SER Runner Verónica Gómez Jon Egaña Cadena Ser punto com los programas

Voz 26 29:28 no quiere escuchar una cierta muy buena y quieres escuchar a las cajas

Voz 29 29:44 está promo lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de grabar me me