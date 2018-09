Hora 25 (28/09/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 con tanto olor a cloaca que llevamos soportando esta semana hemos decidido cambiar de aires por una noche hoy les saludamos desde la Torre Sevilla son las ocho las siete en Canarias

Voz 7 00:49 el PP y el Partido Popular no habrá en connivencia con una nueva derecha la de los ciudadanos está realizando una campaña de acoso al Gobierno incomparable en democracia

lo cierto es que Podemos sigue exigiendo también dimisiones tras los últimos escándalos el ministro Pedro Duque ha admitido hoy que pudo incurrir en errores fiscales con la sociedad que gestiona sus propiedades inmobiliarias

Voz 8 01:11 a saber cuáles son las cuales han sido los errores de contabilidad o de lo que sea incluso vamos a subsanar en cualquier caso se trata de liarla

Voz 6 01:22 la funcionalidad ningún cambio de versión del ministro que hoy niega haber hablado de auto alquiler de su vivienda en Javier una situación la del Gobierno que contrasta con la fiesta que hoy celebra el PP después de que el Supremo haya confirmado que no investigará el máster de Pablo Casado pese a apreciar trato de favor al líder popular escuchen al número dos de los populares a Teodoro García Egea

Voz 9 01:42 ratifica lo que toda España pensaba el señor casado es una persona honesta Rada un profesional como la copa Don Pino y una persona que está entregada a solucionar los graves problemas que tiene España

Voz 6 01:55 los populares han cerrado este viernes la puerta Francisco Camps que ayer se proponía como candidato a la alcaldía de Valencia Pablo Casado ni siquiera se da por enterado de la propuesta

Voz 10 02:03 señor casado sobre la disposición de Cannes a la alcaldía de Valencia o no los obviar viable pero que lo ha dicho

Voz 6 02:16 de paso la economía que también se complica al Gobierno Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 02:20 Ángels buenas tardes la cifra del PIB confirma la desaceleración la aprobación de los presupuestos se complica porque la Mesa del Congreso ha confirmado el bloqueo de la reforma por la vía exprés de la Ley de Estabilidad es la reforma con la que el Gobierno crea sortear el veto del PP en el Senado el PSOE confía ahora en que el constitucional desde la razón Micaela Navarro

Voz 1667 02:55 además el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto que regula los súbete el ministro José Luis Ábalos ha dejado este aviso sobre las licencias

Voz 12 03:03 hay una autorización lo constituye derecho de propiedad alguno es una autorización está condicionada a cada momento y las condiciones de explotación de la misma no tienen no tienen ningún carácter indemniza a

Voz 1667 03:18 estaremos en Estados Unidos se enreda la votación de Brett Kavanaugh al supremo es el juez acusado de abusos por parte de tres mujeres

Voz 1667 03:30 esta es la sonora reprimenda que se ha llevado uno de los senadores republicanos que va a votar a favor por parte de un grupo de mujeres a esta hora la votación está en el aire la CNN asegura que los senadores negocian aplazar esa votación por la apertura de una investigación contra el juez

Voz 6 03:44 parte del FBI y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:48 tardes ha comenzado la Ryder Cup de golf el enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos después de la primera jornada los europeos ganan por cinco puntos a tres Jon Rahm uno de los españoles perdió su partido en la jornada matinal por la tarde Sergio García ganó el suyo a las nueve de la noche la selección española femenina de baloncesto jugada con Canadá para meterse en semifinales del Campeonato del Mundo que se juega en Tenerife si las españolas ganan en semifinales jugarán ante Australia y hoy tenemos fútbol en Primera División a las nueve Se inicia la jornada con el Rayo Espanyol y en Segunda División a esa misma hora juegan Albacete y Zaragoza

Voz 6 04:22 el tiempo para el fin de semana es Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:24 las tardes el fin de semana se presenta con una situación meteorológica muy tranquila casi veraniega durante las tardes recordamos que ahora mismo la temperatura del agua del mar en el Mediterráneo todavía está alta en muchos casos por encima de los veinticinco grados es que va a hacer sol tanto el sábado como el domingo con temperaturas sin grandes cambios durante las noches ambiente fresco incluso

Voz 14 04:42 murió en el interior de la mitad norte peninsular duro

Voz 0978 04:45 de las tardes ambiente suave incluso un poco cálido en el conjunto del país máximas de veinticinco a treinta grados pero en gran parte del interior se superarán los treinta y durante las tardes como pasa ahora mismo unas tormentas pero

Voz 0231 04:56 aisladas entre Galicia Asturias Castilla y León mañana también en los Pirineos

empieza hora25 Pablo

Voz 1667 05:06 a lo que ha reconocido Facebook esta tarde es la red social más popular del planeta con más de dos mil millones de usuarios en todo el mundo ha reconocido que ha sufrido un ataque por parte de piratas informáticos un ataque que afectado a cincuenta millones de cuentas de sus usuarios María Manjavacas buenas

Voz 14 05:23 buenas tardes cincuenta millones de afectados que en este momento están a merced de los hackers que podrían haber obtenido información privada al acceder a sus cuentas como si fueran los propios usuarios es como si tuvieran la llave de

Voz 1667 05:34 eso y esto permite no sólo robar datos sino manitas

Voz 5 05:58 es

cadena SER Hora veinticinco

Voz 1667 07:13 bueno Fermín otra semana difícil para el Gobierno marcada por la publicación de las grabaciones con las que José Villarejo intenta chantajear al Estado recordarán que anoche en Hora Veinticinco Miguel Ángel Campos Llanos avanzaba que la justicia querer investigar la filtración de esos audios y su publicación en el portal Moncloa punto com la web vinculada con los negocios de Villarejo a través de un empresario amigo tal y como les hemos contado aquí en la SER bueno pues hoy se ha dado el primer paso para intentar aclararlo todo la policía ha requerido a los responsables de la web la entrega de todo o el material en su poder antes del lunes a las nueve de la mañana informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 07:50 los agentes han entregado una providencia del juez De Gea en la que advierten a los responsables de la página web que tienen hasta el lunes para entregar todos los audios que tengan relación con la comida que Villarejo y otros policías mantuvieron en dos mil nueve con la entonces fiscal Dolores Delgado y el juez Baltasar Garzón en el escrito judicial también se reclama al portal de internet que entregue cualquier otra grabación en la que haya participado el ex comisario Villarejo que pueda afectar al caso ésta es sólo la primera diligencia de la investigación a Moncloa punto com avanzada por La Ser debido a las supuestas vinculaciones societarias del portal con el ex comisario el juzgado ha abierto una pieza separada secreta para investigar el caso y no descarta nuevas actuaciones en próximos días

Voz 1667 08:36 el Gobierno ha querido bueno más bien necesitaba más que nunca enviar un mensaje de Port de fortaleza frente a las polémicas que rodean a sus ministros

Voz 7 08:44 el Gobierno es un equipo de granito perfectamente engrasado en la ciudadanía está estimando el trabajo que está haciendo y lo está valorada esto

Voz 6 08:57 es eso han equinos ha descrito el ánimo

Voz 1667 08:59 Brno su portavoz Isabel Cela que ha implicado a la derecha a PP y Ciudadanos en esa campaña de acoso y derribo que llevan denunciando toda esta semana con la publicación de esos audios de José Villarejo lo ha hecho incluso antes de que la prensa le preguntara por este tema Inma Carretero

Voz 0806 09:15 el Gobierno este viernes ha pasado a la ofensiva

Voz 7 09:18 partidos de la oposición han iniciado un ataque personal que no político a los miembros del Gobierno este brutal acoso al Gobierno ha empezado a ser ya más que evidente ante esta cacería no vamos a parar de trabajar no nos van a parar

Voz 0806 09:38 continuamos en la brecha no vamos a parar en esos términos se ha pronunciado la portavoz Isabel Cela que se ha deshecho en halagos a los ministros cuestionados esta semana Dolores Delgado y Pedro Duque ha denunciado el bochorno democrático que les produce el uso que está haciendo el Partido Popular y Ciudadanos de la la Mesa del Congreso y por último ha terminado desafiando al ex comisario Villarejo

Voz 3 09:59 nosotros no atendemos a las

Voz 14 10:01 extorsión este un corrupto fuentes del Gobierno así

Voz 0806 10:04 Duran que son conscientes de que hay un dossier sobre sobrecarga ministro y que la presión va a ser muy dura pero también avisan cuidado dicen que lo que pueden provocar es que el Gobierno aparezca como una víctima y que termine saliendo beneficiado

Voz 1667 10:16 claro que no sólo el PP y Ciudadanos los que están pidiendo explicaciones también Podemos socio prioritario del Gobierno como saben que también presiona

Voz 0055 10:23 creo que lo que tiene que hacer el presidente es cumplir con su

Voz 10 10:25 la obra porque el Gobierno salido de la moción de censura no se puede permitir eh tener absolutamente ninguna sombra de duda en su compromiso con la regeneración democrática

Voz 1667 10:35 Se refiere la portavoz de Podemos y una de Larra a Pedro Duque que hoy ha participado en el Consejo de Ministros de competitividad en Bruselas pero ha tenido que responder de nuevo ante la prensa por la sociedad que gestiona sus casas el ministro ha cambiado su versión hoy admite que ha podido incurrir en errores en sus obligaciones tributarias

Voz 8 10:52 pues todo eso está en manos de galardones asesores nuevo íbamos a ver cuáles son así de cuáles han sido los errores de contabilidad o de lo que sea Hay lo vamos a subsanar en cualquier caso se trata quizás de a lo mejor errores civil intencionalidad de ninguna los usaron Deimos I inició hace falta pues sea lo que haga falta para por supuesto cumplir con todas las obligaciones tributarias

Voz 1667 11:19 a este propósito de enmienda de Duque no han liberado al ministro de que la prensa le pregunté por la principal duda que sigue dejando sus explicaciones sobre el uso de esa sociedad cuando ayer habló de auto alquiler que no reflejan las cuentas de la sociedad

Voz 8 11:32 usted mantiene que pagó un auto alquiler en el timón que ha vivido en esa casa para uno tu alquiler a las

Voz 0919 11:37 presiones

Voz 8 11:43 perdóname que no hable las cosas que no entiendo

Voz 1667 11:46 yo no he dicho eso del auto alquiler dice hoy Pedro Duque así que vamos a recuperar el fragmento de su rueda de prensa de ayer

Voz 1576 11:52 sí que sí que hacemos el auto alquiler lo que pasa es que claro si somos nosotros mismos pues lógicamente pues tiene una formalidad porque hacer la misma sea no hay que tener un contra otro registraron el estilo

Voz 1667 12:09 dos voces más relacionadas con estas polémicas que han rodeado al Gobierno esta semana en concreto con la filtración de esas grabaciones de Villarejo la portavoz del Ejecutivo ha matizado a la vicepresidenta del Gobierno que ayer apostaba por una regulación europea de la libertad de expresión por las Fake News Isabel Cela no ha llegado y tan lejos

Voz 7 12:27 estamos de acuerdo en que efectivamente eh algo habremos de hacer al menos en iniciar una reflexión en torno a lo que significa la post verdad una la que bueno sea instalado en Estados Unidos y en otros países y que no es precisamente deseable

Voz 1667 12:48 no habla la ministra portavoz de una regulación como jefe ayer la vicepresidenta sino de una reflexión sobre este tema y la segunda voz es la de Esperanza Aguirre ha reconocido que ella también se reunió con Villarejo en alguna ocasión irse a poner la venda antes de la herida contando cómo fue uno de sus encuentros por si acaso se conserva alguna cinta

Voz 6 13:06 yo no tenía ni idea de quién era este señor enorme cuenta lo digo pero bueno pero oiga pero por qué transparencia justicia recurre contra mí para porque es que me han dicho que hay que dar un susto a Esperanza Aguirre sí

Voz 10 13:18 eh bueno me dijo bueno pero

Voz 6 13:22 pero yo creo que ya no vamos a hacer nada más usted estaría agravando me supongo que yo termino y me da una tarjeta impone comisario José Manuel Villarejo que yo entonces no sabía que le ha visto

Voz 10 13:33 era el año no se distingue el año trece o catorce por ahí

Voz 1667 13:37 el partido de la ex presidenta madrileña está hoy de fiesta los jueces del Supremo han asumido el criterio de la Fiscalía Jan rechazado investigar a Pablo Casado por su máster en la Rey Juan Carlos los argumentos son similares a los del Ministerio Público es decir admiten que es posible el delito pero que está prescrito y que no es competencia de los jueces investigar el trato de favor del que

Voz 0019 13:58 reconoce el escrito pudo beneficiarse Casado

Voz 1667 14:00 queda por ver ahora las consecuencias de esta decisión en el resto de la investigación sobre los másteres informa Alberto Pozas

Voz 0055 14:07 es sin duda un argumento que al menos el resto de alumnos imputados tienen a su favor no Cristina Cifuentes pero sí otros alumnos VIP de la universidad el Supremo investigará a Pablo Casado porque explica en su caso como mucho lo que hubo fue un trato de favor pero no un delito no hay pruebas de que el presidente del Partido Popular traza una estrategia con sus profesores y responsables del máster de la Rey Juan Carlos para optar el título sin hacer nada y por tanto dicen no hay caso convalidar cuarenta créditos de golpe o sacar buenas notas sin pasar por clase reconocen puede ser una irregularidad pero en todo caso achacable a los responsables del máster no ha casado el Supremo toma esta decisión haciendo suyos los argumentos de la Fiscalía el mismo día en que otro tribunal la Audiencia de Madrid ha decidido dar su apoyo a la investigación que un juzgado de la capital lleva en torno al resto de más tres Se niega archivar el caso contra el responsable del Instituto de Derecho Público de la Universidad donde se cursaron todos contradice a la Fiscalía esto no es una causa general dice

Voz 1667 14:57 el PP proclama que la verdad sea impuesto en este caso con la decisión del Supremo creen que ha llegado la hora de que se disculpen todos aquellos que han pedido explicaciones al líder popular María Jesús Güemes buenas tardes

Voz 0806 15:09 eso es buenas tardes al PP está eufórico todos sueltan lastre y Casado se siente feliz y los cargos territoriales respiran aliviados Se acabó el caso máster así que ahora toca hacer oposición a Sánchez y concentrarse en las próximas elecciones en Génova dicen que la verdad siempre se abre paso que se ha hecho justicia esperan que ya nadie vuelva a utilizar este tema para hacer daño a su líder es más Teodoro García Egea quiere que los socialistas le pidan perdón

Voz 9 15:31 podían aprovechar

Voz 10 15:34 señor presidente del Gobierno

Voz 9 15:36 para el pedir disculpas a una persona intachable humana proporcionalmente con Pablo Casado al que han estado cuestionando durante todo este tiempo podría ser una un gesto de humildad irían de optar lo que todo el mundo sabe que es que Pablo Casado es no pescador esta ha sido injustamente acusada por esos cobardes que utilizan la mentira sólo para

Voz 0806 15:58 el equipo de Casado insiste en que él siempre ha dado la cara aunque al final no hemos leído sus trabajos ni lo haremos porque los crea rodean dan por cerrado este asunto resaltan que no existe ningún indicio de delito even despejado ya el camino hacia La Moncloa

Voz 1667 16:10 Francisco Camps no ha recibido tantos cariñosas los populares han dado hoy un sonoro portazo a su dirigente que ayer se proponía como candidato del PP a la Alcaldía de Valencia lo hacía en una televisión local horas después de que la Audiencia Nacional reabriera la investigación por sus contratos con la Gürtel

Voz 19 16:26 la alcaldía de Valencia pues es un sueño obviamente para cualquier valenciano yo fui concejal de trazo

Voz 0231 16:31 el alcalde de esta ciudad

Voz 19 16:33 mi sueño sería la alcaldía de Valencia

Voz 1667 16:36 en Cisco Camps por si la respuesta de Casado que escuchábamos en portada no les parece suficientemente elocuente escuchen a la número dos del PP valenciano que ha sido mucho más clara ese va a Ortiz

Voz 20 16:46 el presidente Camps expresidente Camps se hizo grandes cosas con la Comunidad Valenciana pero ya de momento de otro tipo de personas proyectos y situaciones el Partido Popular quien estaba comunidades un deseo personal de una persona obviamente que ha tenido una importancia de este partido y lo que es clara pero creo que reconociendo eh muy positivo que hizo en todo su mandato es tiempo de una nueva etapa en el Partido Popular de Valencia

cadena SER Hora veinticinco

Voz 1667 18:48 Laboral Economy presupuestos otros grandes quebraderos de cabeza para el Gobierno la mayoría del PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso ha consumado este viernes el bloqueo de la reforma planteada por Moncloa para sortear el veto de los populares en el Senado a las cuentas públicas el PSOE había propuesto que se realizara esa reforma por la vía de urgencia pero populares y C's lo han rechazado Se tendrá que hacer por la vía ordinaria algo que alarga los plazos previstos por el Gobierno informa Mar Ruiz

Voz 1441 19:15 PP y Ciudadanos han dado carpetazo definitivo hoy a la Mesa del Congreso a que la reforma se tramite por la vía urgente y en lectura única lo que deja ahora en el aire que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda aprobar a tiempo de presentar los presupuestos una nueva senda de estabilidad con los seis mil millones adicionales permitidos por Bruselas agotada la vía parlamentaria los socialistas irán al Constitucional pero el recurso no suspende la decisión de hoy de PP y Ciudadanos lo que deja en manos de ambos partidos el control de los tiempos de una tramitación ordinaria que sobre el papel podría llevar entre cuatro y cinco meses pero que podrían dilatar mediante la prórroga del plazo de enmiendas Ignacio Prendes ciudadanos Micaela Navarro PSOE

Voz 24 19:53 no hemos aceptado el trágala que pretendía imponer Sánchez y sus socios los cuales tienen una agenda evidentemente que les aprieta mucho pero desde luego eso no puede condicionar el trabajo de las cámaras

Voz 1667 20:03 que lo que realmente importa preso

Voz 25 20:06 puesto que no permite la Unión Europea aunque pudiera tener

Voz 14 20:09 en mil millones de euros va en su recurso los socialista

Voz 1441 20:11 estas acusan a PP y Ciudadanos de ejercer una minoría de bloqueo ilegítima frente a la mayoría de grupos representados en el pleno del Congreso

Voz 1667 20:19 mientras los últimos datos apuntan a una desaceleración de la economía de nuestro país hoy hemos sabido que el producto interior bruto ha caído tres décimas en términos interanuales se queda en el dos con cinco por ciento

Voz 1552 20:30 la inflación se mantiene en el dos con dos

Voz 1667 20:32 ciento interanual influido sobre todo por la subida de los precios de la luz la ministra portavoz tenía pocas respuestas hoy al respecto

Voz 26 20:39 pediré a la ministra de Economía

Voz 7 20:41 eh señor a Calviño que nos acompaña el próximo viernes para hablar de los datos económicos

Voz 26 20:47 por lo que yo vengo hablando con ella

Voz 7 20:49 los datos macroeconómicos siguen siendo robos o robustos

Voz 1667 20:54 se quedaba la ministra portavoz Isabel Cela el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el decreto que regula las licencias de los vehículos de transporte con conductor lo súbete C se plantean un plazo de adaptación de cuatro años eso sí el ministro José Luis Ábalos ha dejado la puerta abierta al cambio en las condiciones de las licencias Eduardo Martín de la patronal del sector sugiere nuevas movilizaciones

Voz 12 21:15 es una autorización no constituye derecho de propiedad alguno porque en ese caso estaríamos privatizando todas las posibilidades concesionales del Estado es una autorización está condicionada a cada momento

Voz 27 21:29 vamos a estudiar cuáles son las posibilidades por supuesto eh barajamos cualquier tipo de posibilidades jurídicas movilizaciones lógicamente cualquier todo todo está ahora mismo en la además el sector del taxi lo ha dejado claro como que se como se consiguen las cosas en este país César en la calle se bloquean las arterias principales

Voz 1667 21:49 mientras en Cataluña quinto recoge el guante que ayer lanzó Pedro Sánchez en Nueva York cuando habló de diálogo y no de conflicto como condición para continuar adelante con la actual legislatura el presidente catalán asegura que si Moncloa quiere negociar algo pues que tome el ejemplo de Quebec que ensalzaba el propio Sánchez esta misma semana la Asociación de Antiguos diputados y senadores ha presentado en el Congreso un documento que apuesta por recuperar el diálogo entre las fuerzas constitucionalistas se muestra muy crítico con la actitud del Gobierno catalán informa Adrián Prado

Voz 0019 22:18 son cerca de mil ex parlamentarios de las principales fuerzas políticas denuncian la violación permanente de los principios democráticos por parte del Gobierno catalán hablan de vulneraciones constantes del Estatuto de Autonomía de la constitución de la persecución a la que están siendo sometidos los demócratas catalanes Pedro Bofill ex diputado socialista

Voz 20 22:35 hemos observado la exclusión humillación persecución tanto cívica como social por parte del Gobierno de Cataluña con aquellos ciudadanos que no se somete a sus dictados criterios y también el atropello que está ocurriendo de los derechos pero los representantes de la oposición en el Parlamento de Cataluña

Voz 0019 22:56 su objetivo es llevar este documento al Parlamento Europeo al Congreso de los Estados Unidos y frenar así dicen la perversión de los mensajes difundidos fuera de España por los independentistas

Voz 1667 23:05 del exterior tenemos una conexión pendiente con EEUU estaba en el aire hace unos minutos la votación en el Senado norteamericano del candidato de Trump a un puesto en el Tribunal Supremo el juez que eh Brett Kavanaugh como saben acusado por parte de tres mujeres de abusos sexuales como digo esa votación estaba en el aire no se al finalmente se ha producido Carlos Pérez Cruz buenas tardes

Voz 28 23:26 qué tal Pablo el comité Judicial del Senado hace tan sólo unos instantes aprobado recomendar la nominación del candidato once votos republicanos a favor diez demócratas en contra significa que ahora corresponde a cien senadores decidir si accede o no a la plaza vitalicia sin embargo los acontecimientos de la mañana han cambiado el ritmo el rumbo previsto

Voz 13 23:46 el buen humor muy mujeres

Voz 28 23:48 es increpaba al republicano Jeff Fleck después de que anunciara su voto positivo acaban era uno de los pocos republicanos se tenía su voto en duda cabizbajo casi sin mirar a sus interlocutores apenas articulaba gracias posiblemente este momento vivido ha hecho que es senador negociar hasta el último momento negociación que ha hecho que la votación se retrasará más de media hora surgían rumores de una posible investigación del FBI Al Yazira ha solicitado sin embargo no le corresponde el Comité Judicial decidir le corresponde al Senado y es más que ya ha dicho que lo deja en manos de Senado sólo él puede ordenarlo

Voz 1667 24:22 en Hora Veinticinco sale hoy del estudio estamos en Sevilla desde lo alto de la torre de Sevilla que nos espera en veinte segundos Brian Pérez buenas tardes

Voz 29 24:31 buenas tardes Pablo con unas vistas inmejorables damos el broche de oro a la vigésima edición de la Bienal de Flamenco mesa de flamenco y mujeres con Rosario la tremendista desde el cante Eva La Yerbabuena desde el baile Cristina Jerez como mecenas internacional de este arte Remedios Álvarez desde la parte documental también charlaremos con el director de la Bienal Antonio Zoido y el alcalde de Sevilla Juan Espadas no nos faltará la gastronomía todo desde las nueve

Voz 1667 24:53 ahora son las ocho y veinticinco siete XXV en cada área seguimos

Voz 30 25:02 sin

Voz 3 25:03 con Madrid

Voz 14 25:12 la imagen del día en Madrid Pepi una mujer de sesenta y ocho años y sus dos hijas que podrán seguir en su casa al menos de momento después de horas de vigilia y protesta de vecinos activistas su desahucio en la calle hermosa de Lavapiés ha quedado paralizado sine díe su historia es la de muchos vecinos de Madrid que están viendo cómo muchas empresas tratan de especular con edificios de la capital para convertirlo los en bloques de pisos turísticos ahora pasada la tormenta respiran aliviados esta mañana

Voz 32 25:37 cuando estaba esto acordonado por la policía puede temblorosa con muchos nervios muy mal con muy mal cuerpo porque esto te impone mucho es una cosa que que hay que vivirla eh hay que vivirla para saber lo que se siente se siente miedo se siente confusión mucho muy mal de polen muy mal porque te pasan por la cabeza muchas cosas

Voz 14 26:01 minuto es lo que nos contaba PP esta tarde en La Ventana de Madrid donde también hemos hablado con su abogada Alejandra Jacinto que critica la inacción de las administraciones para proteger a los vecinos

Voz 33 26:10 la de la Comunidad de Madrid es vergonzoso su comportamiento es de total inacción no han emitido ningún tipo de pronunciamiento ya no solamente con este caso de Pepi sino de forma sistemática en un cualquier desahucio en el caso del Ayuntamiento de Madrid pues también dejó muchísimo que desear que lo que tiene que hacer es ser mucho más contundente con comportamientos de osadía por parte de los fondos buitre

Voz 14 26:34 enseguida vamos con otros asuntos de este viernes veintiocho de septiembre pero antes vamos a echar un vistazo a las carreteras de la Comunidad DGT Antonio Ayuso buenas tardes

Voz 34 26:42 buenas tardes dificultades todavía de salida de la capital a uno Circuito del Jarama a dos dardos a tres de Rivas Vaciamadrid A cuatro Pinto A42 Fuenlabrada y Parla A5 campamento y Arroyomolinos además también retenciones en la M cuarenta Coslada sentido A tres y Carabanchel dirección a cuatro además de la M50 en sentido a las seis

Voz 14 27:57 el PP de Madrid celebra la decisión del Supremo de archivar la investigación sobre el máster de Pablo Casado en la Universidad Rey Juan Carlos y esa decisión puede abrir el camino hacia la esperanza de otros alumnos o no porque la jueza del caso en juego cincuenta y uno nada conforme con la postura del alto tribunal y de la Fiscalía ha recibido hoy un espaldarazo de la Audiencia Provincial Alfonso Ojea los magistral

Voz 0919 28:17 los madrileños le contestan al catedrático Enrique Álvarez

Voz 1552 28:20 Conde autor del recurso que se investigan varios delitos que pueden derivar en otros ese es el espíritu de cualquier investigación judicial determinar los ilícitos penales y ofrece un ejemplo clarificador hay claras evidencias de un delito continuado de falsedad documental que comenzó presuntamente en unas personas que tras unas diligencias se ha extendido a otras la propia labor investigadora de la jueza del Juzgado número cincuenta y uno ha llevado a esto por eso les recuerdan al director del Instituto de Derecho Público que no hay investigación prospectiva sino hechos concretos delictivos que afectan a

Voz 14 28:52 un buen número de personas y ciudadanos aprecie apremia al Partido Popular a que aclare si aceptara sus condiciones para dar su apoyo a los Presupuestos ayer se produjo la primera reunión entre ambos partidos y la formación naranja exige que el PP les traslade cuanto antes suposición escuchamos al portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Ignacio Aguado ya el presidente madrileño Ángel Garrido

Voz 10 29:11 presidente que nos de Jaume Costa formal siquiera no quiere hacer todo lo acepta estas condiciones para poder seguir seguir avanzando que no busque más excusas si no quiere hacerlo podrá buscar a otro socio para sacar

Voz 0177 29:23 bueno yo sinceramente creo que las cosas van bien lo repito creo que es interés de de Ciudadanos y también del Gobierno que las cosas salgan que tengamos un presupuesto creo que eso es bueno para Madrid yo creo que daríamos un ejemplo también de de sentido común si mantenemos la estabilidad que tiene nuestra Comunidad muy por encima de de otras comunidades que está también basada en cosas como tener presupuestos todos los años

Voz 14 29:41 llegamos a las ocho y media con veintiocho grados en el centro de Madrid sido Hora Veinticinco buen fin de semana adiós

Voz 3 30:04 veinticinco Deportes Jesús

Voz 0919 30:12 hola qué tal muy buenas tardes hoy viernes ha comenzado en París la Ryder Cup el torneo de golf que enfrenta a los equipos de Europa y América los mejores jugadores estadounidenses y los mejores europeos están enfrentando desde hoy al domingo en París una competición que todo el mundo y que iban a presenciar en directo en el campo de golf de París donde se celebra más de doscientas mil personas que se dice pronto bueno pues ha terminado la primera jornada Europa domina cinco tres y eso que la jornada matinal fue dominada por los norteamericanos un español Jon Rahm ha tenido el honor de abrir la competición y eso que no le ha ido demasiado bien ha perdido su partido pero Hans lo emocionado que estaba Jon Rahm habiendo sido el jugador europeo que abría la competición esta mañana

Voz 19 31:05 diciéndolo mal de verdad pensaba que me iba a cagar no voy a mentir algo pensaba que algo salía a un lado no muy muy nervioso les todo muy revuelto eh con el oído con Justin luego corazón iba a cien miel sea no soy muy emocionante sea desde lo más divertido luego empezaron mucho empezar lo iba uno no ha sido un primero ayer siendo el partido que abría la Ryder el primer Ryder con Justin Rose ha sido bastante bastante impresionante la mejor experiencia de mi vida especialmente por la calle en ese hoyo

Voz 10 31:38 eh y luego bueno ha pasado lo que ha pasado no

Voz 19 31:41 bueno yo como siempre me enfadaba Un poco de ir a comer después de cuando iba a dar bolas y me Die Welt y visto el resultado eso es increíble no es un cambio brutal es ese gol es la Ryder Cup

Voz 0919 31:51 es Golf es la Ryder que cambió por la tarde porque la jornada matinal terminaba con la victoria norteamericana tres uno pero los europeos han remontado por la tarde con Sergio García como protagonista porque Sergio ganó su partido la tarde deseada no

Voz 38 32:08 eso añada es que muy bien sinceramente esta mañana probablemente nos sentíamos que que no habíamos jugado para lo que nos ha pasado yo creo importantísimo como salir esta tarde como hemos jugado bien todo el equipo la descastado tres viendo bien importante tarde pero bueno es sólo el primer día hay que seguir hay que seguir con la de adelante y bueno pues a ver

Voz 0919 32:29 sí puedes acabarlo bien Europa cinco Estados Unidos tres al término de la primera jornada mañana sábado otros ocho puntos en juego y el domingo los partidos individuales otros doce puntos en juego vaya a fin de semana de emoción cómo vamos a vivir emocionante La el enfrentamiento de cuartos de final del Mundial de baloncesto femenino España Canadá que comienza a las nueve está esperando a Australia a las españolas en semifinales ir recuerdo que tenemos fútbol empieza la jornada de Liga en Primera División a las nueve juegan en Vallecas Rayo y Espanyol también en Segunda División juegan hoy el Albacete y el Zaragoza y mañana voy mañana juega el Barça juega el Valencia juega el Sevilla se juega el derbi de Madrid en el Bernabéu Real Madrid

Voz 0019 33:15 el Atlético de Madrid enseguida lo comentados todo pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa buenas tardes Gallego acto

Voz 0055 33:24 a ver si se aclara lo del glorioso porque los escuchas y llevamos quién era el mejor central del mundo que Godín tienen al futuro centro del campo de la selección española con Saúl y Rodri tiene en al que come en la mesa de Messi o de Cristiano lo que pasa que no se comerán chuletón y otro paletilla de cerdo de cordero no sé si come lo mismo pero vamos en la misma mesa por lo visto comen que los han visto el juego pues cuando llega o el derbi o cuando se van a enfrentar al Barça sale Don Modesto diciendo que cómo se les puede comparar con Madrid Barça siempre lo vengo siempre poniendo el parche antes de la herida que a ver se aclaran parece Lagat aflora cuñado del Atleti porque tienes un hermano o primo vale pero como madre mía se metiera en la cabeza loca que tiene a los mejores jugadores de del mundo y luego después cuando llega el momento cumbre no nos compara en unos comparen aclaren se por favor aclara el se

Voz 0019 34:23 tener un cuñado del Atleti suena bien eso de venga dejad vuestros mensajes

Voz 5 34:29 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa dinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener a seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 39 34:44 hola chicos mira yo acojo Navas todo el que quiera quedó obliga a coger un Haditha porque es que ya acabamos de empezar la temporada puñeta ya estamos ahí con con con convulso horas resuello perdido hombre no puedes eh ni que no que no que después de lo del otro día ya yo claro no me extraña que lo colchonero Elche es más fuerte y más eh más seguro si es que estamos haciendo el ridículo últimamente a uno año de verdad que lo puedes e esta cosa esta inconsistencia hombre coño ya está darle un poquito de seguridad que estoy ya que

Voz 40 35:24 no puedo más pensando que en cualquier momento nos van a dar sorprendida Eric Idle eternos la goleada ya no puede ser esto hombre

Voz 10 35:35 cada luego corazones

Voz 0017 35:46 la empezamos que ya el viernes

Voz 0919 35:56 en Vallecas dentro de veinticuatro minuto Rayo Vallecano español vamos a Vallecas a ver cómo salen los equipos que ambiente tenemos José Palacio buenas noches hola qué tal

Voz 1038 36:06 qué tal muy buenas gallego pues el ambiente por ahora es frío en va entrando poquito a poco la gente a esta graba de Vallecas para ver un partidazo este Rayo Vallecano Espanyol El Espanyol que tiene un aliciente más allá de los tres puntos gallego ya que si ganan se podrían empatados con Barça y Madrid casi nada eh porque Rubi está apostando por un buen juego el juego ofensivo sobre todo porque sale con tres hombres arriba Sergio García Borja Iglesias in Leo Baptistao titulares en el Rayo a mejorar la imagen en casa dos goleadas en los dos partidos que jugaron aquí uno cuatro ante el Sevilla el pasado sábado uno cinco ante el Alavés

Voz 0017 36:40 titular en el centro de la zaga ahí también es titular

Voz 1038 36:42 Inbursa con Comesaña en el medio

Voz 0919 36:45 muy bien pues ese es el primer partido de la jornada cuyo centro atención esta mañana en el Bernabéu en el Real Madrid Atlético de Madrid vamos a ver cómo están los dos equipos vamos a ver cómo están los dos entrenadores Antón Meana buenas tardes tal Gallego buenas y la carita que le has visto esta mañana la rueda

Voz 0017 37:00 la prensa cómo me va muy serio tocado bastante tocado para estar aquí

Voz 0231 37:04 veintiocho de septiembre mañana tiene su primer derbi sólo ha perdido un gran partido de Liga en Sevilla pero le han echado en cara hoy en la rueda de prensa que su equipo no es fiable ante grandes rivales por la derrota en la Supercopa de agosto por el pinchazo en Bilbao ante el Athletic el defiende lo que están haciendo y cuando le preguntan si está preparado para el derbi de mañana responde lo siguiente

Voz 1245 37:24 singladura estoy bien estoy dijeron como novedad estar preparado en el fútbol todo va muy rápido y las las victorias y las derrotas Duran Duran parecidos en la vida en el entrenador y así de ser un equipo más de la exigencia del Real Madrid con lo cual estamos centrados con la máxima energía de cara al partido de mañana

Voz 0919 37:44 noticia Marcelo baja si Marcelo baja y Carvajal ok lo de Marcelo

Voz 0231 37:47 no le va a tener fuera hasta el parón de selecciones mínimo se pierde el derbi se pierde Moscú y el partido del día seis en Nepal Doria Carvajal recuperado para jugar en el lateral derecho en la izquierda bastar Nacho la mejor pareja de centrales del mundo con Ramos y con Varane y luego yo creo que va a jugar con el centro del campo de los grandes partidos Casemiro Kroos Modric con Asensio Benzema y Bale arriba pero me interesa saber cuál va ser el papel de Ceballos le quiere dar protagonismo Lopetegui pero por ahora no se atreve a tocar el centro del campo que funciona perfectamente

Voz 0017 38:18 como además recordemos es baja por la OPA

Voz 0919 38:20 acción de Happn aunque hoy la hemos visto en el entrenamiento en el

Voz 0231 38:24 Quillo sentado pero una buena noticia Isco está bastante bien después de cuatro días

Voz 0919 38:28 y en el Atlético de Madrid como ha estado esta mañana Don Modesto como lo llamaba el oyente al Cholo Simeone Pedro Fullana bueno

Voz 0231 38:36 muy buenas pues hasta ahora modesto como suele ser habitual Simeone no saca pecho por las tres victorias consecutivas tampoco se muestra confiado porque el Atlético Madrid llegue en un gran estado de forma pese a las dudas iniciales en el arranque de temporada Él es consciente de que hay que hacer un buen partido que lleva cinco años consecutivos sin perder en el Santiago Bernabéu

Voz 0919 38:53 la buena racha de hecho desde que ganó en dos mil trece el Atlético no

Voz 0231 38:56 David llevaba catorce años sin ganar en el Santiago Bernabéu encadenó tres victorias ahora dos años consecutivos con empate a uno en importantes puntuar fuera de casa hay más en el estadio Santiago Bernabéu cree que el Madrid ha superado con nota la baja de Cristiano en estos partidos se juegan más con el corazón que con el físico

Voz 5 39:12 son partidos está claro que son partido emociona es un partido de personalidad y ha dicho que obviamente pueda jugar en ese límite emocional son los que terminaron respondiendo naturalmente al ruedo del fútbol

Voz 0231 39:33 luego hijo no sé si es la mejor pareja de centrales del mundo pero Giménez Godín van a jugar mañana ahí no es una mala pareja en la banda izquierda jugar al Lucas Hernández que será el lateral arriba evidentemente intocables Diego Costa y Griezmann Il duda viene en el centro del campo

Voz 10 39:47 Koke y Saúl son fijos y a partir de ahí

Voz 0919 39:50 él Thomas o Rodrigo o le Ocón

Voz 0231 39:52 Perea uno uno en principio Thomas Ile mar serían los titulares es el plan que más gusta Simeone para estar mañana en el Santiago Bernabéu vamos a hacerlo

Voz 0919 40:00 a preguntas a los hombres que narra mañana el partido en Carrusel Antonio Romero buenas tardes si el Madrid pierde Lopetegui estarán en una situación complicada

Voz 1084 40:11 hola buenas tardes Gallego hombre yo creo que si mañana el Madrid pierde dando una mala imagen en el Santiago Bernabéu no me parece que vaya a tener problemas en cuestión de club con cuestión de continuidad pero sí creo que la gente sobre todo la afición empezaría poner un poquito nervioso a porque ya sería una evidencia que los cuatro partidos más importantes en lo que llevamos en la temporada Marcel de la Supercopa el Real Madrid no hubiera podido ganar a ninguno de los equipos más potentes con el que se ha enfrentado hasta ahora no a mi me parece que sería el peor de los escenarios y que incluso haciendo un buen partido Si el Real Madrid no logró la victoria o no logra un buen resultado contra el Atlético de Madrid empezarían las primeras curvas para los Julen Lopetegui no me parece que de puertas hacia dentro del club pero sí a la gente y el run run del Bernabéu si va a empezar a notar

Voz 0919 40:54 Miguel Martín Talavera al Cholo le vale el empate o no

Voz 1576 40:58 qué tal Gallego buenas tardes como punto de partida no no porque conocemos la ambición de Diego Pablo Simeone aseguró que saldrá a hacer el mejor partido posible intentar ganar otra cosa es según se vayan desarrollándose acontecimientos viendo cómo se desarrolló el partido como por ejemplo en el último derbi liguero en el Bernabéu al final en patas y lo da por bueno pero en cualquier caso yo creo que el entrenador iras hechuras de este de este equipo es no conformarse con nada intentarlo hasta el final yo creo que a priori el punto de partida como te decía extraída por la victoria

Voz 0919 41:30 Romero Ramos no está bien es evidente que lleva dos tres partidos algo dubitativo y mañana tiene enfrenta enfrente a Diego Costa y Antoine Griezmann con el que además tiene un pique a través de las redes sociales las ruedas de prensa

Voz 1084 41:45 preocupante lo de mañana para Ramos e obren normalmente cuando eres delantero quiero sobre todo concentrar como Sergio Ramos es verdad que Ramos no ha empezado bien la temporada pero a mi me parece que es más una cuestión de relajación mental que problema físico yo pero que si Sergio Ramos se encuentra un toro como el que se va a encontrar mañana con Griezmann y Costa no va a tener ni un minuto ni un segundo el partido para relajarse mentalmente que a mí repito ha sido su gran problema en este arranque de temporada allí al cien por cien Sergio Ramos para mí es el mejor central del mundo mundo delantero incluido Iman se querría enfrentar con el decir que va a sufrir mañana Sergio Ramos es evidente va sufrir Sergio Ramos porque cualquiera sufriría contra Griezmann o cualquiera sufriera contra cosa pero cuando Ramos donde lo Antero normalmente suele ganar

Voz 0919 42:31 Talavera Griezmann lleva todo el verano fuera de los premios no le han dado ni el de la lotería Daniel de la Bonoloto ni el de la FIFA Ariel de la UEFA necesita reivindicarse mañana es un gran escenario para Griezmann

Voz 1576 42:43 si no reivindicarse gallegos y necesita demostrar que es el líder de este equipo si necesita demostrar que en torno a él sea Se ha generado el proyecto futuro en un partido como éste evidentemente tiene que ser donde se apoye el equipo pero no sólo en Griezmann en Griezmann en Costa en las decisiones de de Simeone y los jugadores importantes como por ejemplo tomos el fichaje más caro yo creo que para este tipo de partidos el donde tienen que aparecer este tipo de jugadores ese tipo de jugadores evidentemente a la cabeza tiene que estar el líder de este equipo que es Antoine Griezmann

Voz 0919 43:16 gracias compañeros presentado el derbi de Madrid enseguida repasamos los otros partidos esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 44:43 el Barça después del pinchazo en Leganés mañana recibe al Athletic en el Camp Nou con qué qué sensaciones con con qué carita estaba Valverde esta mañana Adrià AVE buenas tardes hola Gayá

Voz 0017 44:55 qué tal buenas tardes pues hombre no está pasando por su mejor momento el entrenador del Barça está teniendo una semana complicada porque el equipo se ha dejado cinco puntos en dos partidos y tiene que corregir muchas cosas aunque él sigue pensando que lo de Butarque fue un accidente y lo que no le gusta nada es que se compare la derrota de Leganés con la debacle en Roma algo que hacen insistimos personas importantes del club del Barça en privado tal y como contamos ayer hoy le han preguntado a Valverde que le dice a la gente a los aficionados que también piensan esto no le ha hecho ninguna gracia

Voz 8 45:26 que cada uno es libre de pensar lo que quiera pero aquí estamos Se supone que estoy ante los medios especializados en fútbol las las preguntas para hacerme con el respecto que ceñirse un poco vamos a ahondar en esta cuestión compara ese parque gol de la Roma es disparate

Voz 0017 45:43 pues es verdad que se le ha preguntado si siente el respaldo del club que ha dicho que si Ike él está bien mañana en lo deportivo el Barça sin Umtiti que arrastra unos problemas en la rodilla izquierda desde la temporada pasada iba a tener que paran unos días para intentar mejorar

Voz 0919 45:57 Valverde ha descartado también a Malcolm sigue

Voz 0017 46:00 ahora Denis Suárez vuelven a la lista Anglet y Rafinha el Athletic el ex equipo de Ernesto Valverde cómo va el Camp Nou Diego González hola hola pues mira me he dicho recupera recuperador hacia su sexto y además devuelve a la convocatoria ya al once contra el Barça posiblemente Dani García regresa también rico y no das Kyle y los principales paganos los platos rotos del cero tres el de a Iturraspe Núñez lo de presentarse ante el Barça

Voz 5 46:22 tras una derrota tiene una doble lectura escuchaba he dicho ya su declaración de intenciones son un problema a priori pero también representa una oportunidad creo que la gente

Voz 41 46:31 se arriesga que ataca termina ganando más partidos la gente valiente que intenta cosas termina con éxito es una oportunidad de demostrarnos a nosotros mismo de lo que somos capaces el equipo está ya en Barcelona desde las ocho de la tarde