Hora 25 (28/09/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

que es hoy desde Sevilla bueno literalmente con Sevilla nuestros pies dispuestos a continuar con una edición especial de Hora veinticinco con motivo de la Bienal de Flamenco digo lo de ese de Sevilla nuestros pies porque hoy el estudio es tan lo más alto de la recién inaugurada Torre Sevilla el primer rascacielos de esta ciudad habrá flamenco es viernes habrá también cocina in vino quemar iban con el flamenco y como no toda la actualidad todo el análisis antes vamos a repasar rápidamente las noticias de este viernes Esther Bazán buenas noches buenas

Voz 1454 00:58 coches Facebook ha reconocido un ataque que ha afectado a cincuenta millones de cuentas los piratas informáticos podrían haber obtenido información privada y acceder a esas cuentas como si fuesen usuarios María Manjavacas en un

Voz 7 01:09 cada la compañía informa que sus ingenieros encontraron el martes el problema de seguridad y que lo están tratando de una forma extremadamente seria aunque la investigación está todavía en una fase inicial entre las medidas adoptadas para responder al ataque se ha procedido a la desconexión inmediata de aquellas cuentas afectadas que tenían activada la opción de conectarse a Facebook sin eh la irá de introducir el nombre de usuario también la contrastó en estado

Voz 1454 01:34 los unidos se allana el camino para que el polémico candidato de trama al Tribunal Supremo consiga su cargo vitalicio hace media hora el comité Judicial del Senado ya ha dado el visto bueno desde Washington informa para la SER Carlos Pérez Cruz

Voz 1663 01:46 ayer el país se paralizaba para escuchar los testimonios de Kristin Ford acusadora puede extraer cámara acusado hoy de emoción emociona seguido hasta el último momento el Comité Judicial propone al candidato es por once votos contra diez pero hay un nuevo giran guión el republicano Jeff Blake que esta mañana afrontaba las protestas de varias mujeres

Voz 1454 02:18 otro Tribunal Supremo en nuestro ha dicho este mediodía que no ve indicios contra el líder del PP no le investigará por su máster aunque admite que pudo beneficiarse de un trato de favor la decisión del alto tribunal se produce una semana después de que la Fiscalía ya le mostrara ese camino y nos queda el Consejo de Ministros hoy decreto ley sobre las licencias sube teselas de Fay que después de una moratoria de cuatro años deja su futuro en manos de comunidades y ayuntamientos el presidente de la patronal Unauto expresaba su rechazo en el informativo Hora catorce

Voz 9 02:46 es una puñalada que efectivamente Sin cuatro años tú puedes o no puedes morir yo creo que no era la forma de hacer las cosas creo que ceder al chantaje del incesto y recorremos el sector de la consulta Doña consensuado este este texto

Voz 1454 03:00 enseguida nos vamos a Sevilla pero antes la noticia Iberia Nacho Palomo

Voz 0194 08:48 después de escuchar esto yo no sé si algo más se puede añadir el flamenco sólo tiene una escuela o transmite o no transmite en unos minutos vamos a charlar con Rosario la tremenda acaban ustedes de escuchan y con otras mujeres se todas ellas encargadas de transmitir ese arte con mayúsculas Hora Veinticinco hoy en la Bienal de Flamenco de Sevilla desde la Torre Sevilla así suena esta ciudad desde el día seis de septiembre

Voz 0194 11:27 sí venía sonando esta ciudad desde el seis de septiembre desde el día que se inaugura esta Bienal de Flamenco Rosa Eva tremendista la acaban ustedes de escuchar la nueva revolución del flamenco la pureza del cante y la fuerza del rock rosario muy buenas noches y buena noche de Austria que la gente además escuchar detuviera visto con esta chaqueta de lentejuelas con tu guitarra y con los palmeros más más mezcla más fusiones imposible no

Voz 29 11:51 bueno mi forma de sentir mil mi verdad Hay la verdad que que disfruto mucho y me gusta no

Voz 0194 11:57 se puede seguir evolucionando siempre que se tenga clara cuál es la raíz

Voz 29 12:02 al final los códigos están el uno en lenguaje natural está en ti y luego pues evoluciona sí por supuesto debe de ser así pero pero el lenguaje natural de uno siempre va a ser el lenguaje flamenco en mi lenguaje natural

Voz 0194 12:18 tú te notas cómo ha evolucionado tu misma desde que empezaste muchísimo como cuando empresas de Rosario que cantabas cuando empezaste

Voz 29 12:26 yo cantaba desde que tengo tres o cuatro año me llevaba mi padre a la Peña ya lo festiva leí yo pueden escuchaba todo el mundo hoy escuchaba los antiguo escuchaba la tradición hoy lo hacía como podía practica como podía hay IM criado en una tradición me creía en una casa donde sabido mucho flamenco mucho cante mucho instrumento pero sobre todo también muchísima libertad

Voz 0194 12:50 para que los oyentes se hagan una idea eres hija de José el tremendo bisnieta de Enriqueta la pesca eres sobrina nieta de la Arandina de Triana sea tenías que dedicarte a flamencos y O'Shea no sí yo creo que la cosa estaba por ahí dice otra manera voy a medias empezaste desde muy pequeña en tu casa estaba llena de instrumentos pero la evolución hasta donde has llegado ahora hay algún momento en que tú vas dando el salto o es ser haciéndose va haciendo en un momento determinado pues yo creo que

Voz 29 13:19 no yo soy muy inquieta tengo muchísima necesidad de yo no paro tengo la suerte y he tenido la suerte de encontrarme a persona maravillosa en este mundo doy ir disciplina de otras arte hay gente que me ha me han ido guiando y me han ido llevando a a poder pensar ya ya ya replantearse que quien cuál es tu verdad sobre todo cuál es la verdad de uno cuál es el discurso de uno

Voz 0194 13:42 esas nominada a los Grammy latinos por segunda vez

Voz 29 13:45 estoy súper Festo que supone pues eso es un sueño en realmente el premio es utópico pero realmente el premio de de todos nosotros es poder está todos los días trabajando y haciendo música ahí pero que te reconozcan y que te que te digan oye esto esto es interesante lo está pasando algo pues su sueño como se ve el flamenco desde los

Voz 30 14:07 Grammy Latinos

Voz 29 14:08 cómo lo ven pues no sé cómo lo ve

Voz 0194 14:11 ya

Voz 29 14:12 espero que lo vean puede con la diversidad que se está haciendo hoy con la evolución común con la tradición y con con la genialidad que es el flamenco porque el flamenco es algo muy grande es tan tan rico

Voz 0194 14:28 ay me gustaría también que la gente viera la fotografía de esta mesa que tenemos aquí porque son todo mujeres luego bueno con Sevilla de tránsitos mirado Sevilla porque sé que esto suena más dos espectacular sociales lo que le hemos detrás es espectacular una mesa llena de mujeres en qué papel Chris que ocupa además en estos tiempos L ahora qué qué papel crees que ocupa is lo pregunta discos a todas las mujeres en en el flamenco

Voz 29 14:48 bueno yo creo que la mujer en el flamenco está como la mujer en la SER

Voz 31 14:50 ciudad la mujer está pues ahora mismo es eh

Voz 29 14:56 cómo debe de ser yo creo que es que en la cuestión es que tiene que estar donde tiene que estar en el la igualdad y el Lope el poderío que tenemos en la capacidad de pero no me no me gusta diferenciarnos sea yo creo que la mujer está como está el hombre y el hombre como estar amistoso

Voz 0194 15:12 ha sido así en el flamenco no ha sido así mientras el flamenco ni en la sociedad en la vida y en la vida por desgracia pero yo creo que

Voz 29 15:21 todavía nos queda camino pero creo que estamos ahí y lo estamos demostrando y nosotras tenemos ahí un poderío y una fuerza muy grande

Voz 0194 15:30 déjeme que le pregunté desde el baile llevara a Eva Yerbabuena que la tengo sesenta que dado que movía la cabeza siempre ha sido así la presencia de las mujeres en el flamenco o acostado que las mujeres tienen el protagonismo que tienen ahora

Voz 23 15:40 yo creo que eso depende de la personalidad de cada mujer hay mujeres que han luchado muchísimo que han estado como Carmen Amaya La Argentinita Pilar López e ver a mujeres que llevaban su propia compañía cosa lo tenía muy difícil pero eh impusieron es que además manteniendo a su familia osea que era increíble quizá nosotros pues yo siempre digo que no creo que lo haya hemos tenido más fácil

Voz 30 16:11 porque que ella para no

Voz 23 16:13 nada yo creo que ella de alguna manera no Jajah en la a llenaron para allanar el camino a nosotras nosotros tenemos una misión y es seguir manteniendo y seguir haciendo que queda mucho por hacer pero sí que sea sea conseguido sobre todo el el el poder contar compartir y transmitir realmente el sentimiento éxito de de cada una e sin sentirse mal sin sin que nadie pueda decir que el artista es algo que se ve muy feo en la sociedad porque se comparaba con la fiesta la prostitución con no osea todavía queda un poquito por ello todavía queda un poquito yo sí yo todavía escucho a padre que que le dicen a la hija

Voz 7 17:01 un tú a hacer la la la carrera pero no dicen la carrera o sea de Baila el conserva

Voz 23 17:09 Antonio pero estudio otra cosa tienes que tutear otra cosa entonces eso todavía de duelo un poco no porque es síntoma de que no no Second no se considera una carrera como tal sale no está al mismo nivel no es lo mismo ser abogado o arquitecto que que ser bailaora o cantaora o o guitarristas no y eso pues en el fondo no a mí me duele sinceramente yo tengo a mi hija de mi casa mi hija que tiene veintitrés años la mayor sabe que lo nuestro es una carrera que no acaba nunca

Voz 32 17:43 es muy sacrificado sí muchísimo porque no era solamente bailaora

Voz 23 17:50 eres bailaora hereje amante de Hamás becas aire madre de bueno

Voz 7 17:57 empresaria es un poco de todo no agota Aix agotador y no es fácil

Voz 0194 18:04 otras dos mujeres además al frente de vuestros propios espectáculos tú estás dirigiendo además como eres como directora tú

Voz 29 18:10 bueno pues yo trato de encontrar la verdad cuando dirijo de la persona que que queremos a caro o en la mía propia iraquí sobre todo trato de tener un discurso honesto conmigo

Voz 0194 18:23 es muy mandona que soy muy mandona en todo

Voz 29 18:26 cero dirigiéndose en mi casa y en la calle soy muy mandona y en este mundo

Voz 0194 18:30 todo del flamenco que ser más mandona pues fue igual que en todos yo estoy al frente de este programa yo subo mandona

Voz 17 18:38 que para a la hora de llevar en el barco a la hora de de hacer algo

Voz 29 18:44 debe de ser un poco mandona es importante

Voz 32 18:47 te respetan sí sí

Voz 29 18:50 sí porque igual que soy de mandona soy de cariñosa ahí me encanta tener un buen equipo y me encanta hacer equipo y me encanta que todos sean se sientan parte del proyecto de vacante

Voz 0194 19:04 baile dirías que están al mismo nivel cuando hablamos de flamenco o el baile siempre ha sido como la Hermandad

Voz 7 19:09 pobre

Voz 23 19:11 el baile evoluciona mucho muchísimo y creo que el culpable de eso aseíto Paco de Lucía yo lo tengo clarísimo evolucionó la forma de tocar nosotros hay un ritmo por ahí tú escuchas el ritmo y automáticamente no es que se tomó cuerpo los pies se mueve la claqueta del alma y eso lo algo a lo ha hecho él él ha sido el que ha provocado es curioso porque la frustración de Paco fue ser cantaor a él lo que le gustaba era el cante y además el menor que se notaba que su guitarra cantaba entonces creo que ha sido sinceramente es una opinión muy personal pero lo digo porque lo creo así quién ha hecho realmente que evolucione yo nunca voy a decir para mejor ni peor porque no soy nadie eh no hay límites antes la mujer pues tenía límite hasta para levantar los brazos se puede levantar los brazos hasta aquí de una cuestión que molestaba no es ahora no ahora levanta los brazos no tiene fuerza en los pie que no hay límites que eso es lo bueno no también que uno pues bueno tiene la libertad de de expresar cuando tú expresa con con con tu cuerpo tener límites un poco un poco

Voz 0194 20:32 pero tú empezaste detuve recuerdo el flamenco es verdad

Voz 27 20:36 adiós

Voz 23 20:37 sí mira lo que a mi abuelo tenía un radio casete y siempre tenían la radio puesta y lo que escuchaba cuando era Radio que era el case pues era Rocío Jurado La Paquera María Jiménez y te ponías

Voz 7 20:52 bailar

Voz 23 20:54 yo no hubiera acuerdo pero sinceramente si te puede decir me llevaba todo el día disfrazada micro era el cepillo redondo madre de la

Voz 0194 21:03 eh

Voz 23 21:04 la iniciativa Encarnita que es por lo que yo estoy hoy dedicándome a a bailar murió muy joven con veintinueve años pero ella tenía claro muestra como que adivinó no

Voz 0194 21:15 es la niña tiene algo si ella siempre decía ten

Voz 23 21:17 que llevar a Eva una escuela tenéis que llevara el él

Voz 7 21:20 por eso me llevaron fue Paul por cumplir su deseo y fuiste unos escuelas de forma estéril pues fui una escuela además la recuerdo con mucho cariño porque era una cuela muy casera

Voz 23 21:28 era un hacha gatita muy joven Adela que en verano venía a veranear a lo Ogíjares donde vivía muy era una cochera donde su padre coche entonces tenía una tableta o un radio Casey que dos veces en semana durante dos meses de verano entonces lo que yo aprendí fue

Voz 7 21:47 sevillana y Maruja Limón la primera bomba tiempo y que de alguna manera de Maruja Limón de los Romero de La Puebla eh bueno inolvidable para miles de litros verte fuiste a escuela

Voz 17 22:00 bueno yo había tenemos aquí ahora

Voz 29 22:03 hay Cristina que la verdad que yo me he criado en casa con mi padre con mi familia escuchando mi padre me llevaba todo el fin de semana me llevaba las Peña Mellado los concurso mi abuela mi bisabuela me ponía todos los cante podrán Aína por Levante si en casa siempre con la guitarra en la mano cuando no tenía piano Wi Fi es absurdo mi primera formación luego empezamos con la época de los concurso y tuve la suerte de que Cristina

Voz 23 22:31 el medio midió una beca esto

Voz 29 22:34 tuve allí estudiando también aquí muy agradecida por ello y a partir de ahí me padre con diecisiete años me me me mando de gira porque yo no quería estudia

Voz 23 22:45 eh

Voz 29 22:46 y me dijo si quieres estudiar si quieres dedicarte a esto esto y me mando puedo año Inglaterra ocho horas diarias una furgoneta Mi por la noche tenemos actuación y al día siguiente volví a la fútbol de a las cinco de la mañana ya una síntesis diste pues M quedó quedó año llorando cuando ya oro dos años media Mi padre me voy a presentar Nacional de Córdoba como me lo lleve yo no vuelvo porque mira tenemos compañero maravilloso en en la gira me trataban con mucho cariño pero claro la niña diecisiete años dice

Voz 0194 23:18 dando tumbos por Inglaterra

Voz 29 23:20 tuve la suerte de que no de Córdoba

Voz 0194 23:24 iba a presentarla yo Cristina empresas dato Cristina quienes Cristina fue Cristina es un Ángel aquí en mi vecina tengo que decir que mi vecina

Voz 29 23:35 sí bueno Cristina Eren es una persona maravillosa que está haciendo una labor muy grande dentro del flamenco estás creando tiene una escucha está creando una escuela

Voz 31 23:45 la maravillosa está pues

Voz 29 23:48 viendo que el flamenco esté los jóvenes ya haya un movimiento muy grande en la ficción

Voz 1 23:55 Cristina

Voz 29 23:55 queremos buenas noches o la buenas noches de te viene la afición por el flamenco

Voz 23 24:00 de mi padre mi padre era muy aficionado y tocaba tocaba la guitarra y yo siempre escucho que guitarra flamenca en mi casa ir luego eh empezó a llevarme a todos sus tablaos a los espectáculos si en fin se fue formando un huido por lo menos uno de Pekín

Voz 0194 24:22 ya luego bueno porque tú de dónde eres para que la gente estoy de Nueva York para que la gente ya no es el acento en el acento lo habrán deducido que de aquí de Sevilla Sevilla nueve de yo soy de Nueva York

Voz 23 24:33 eh eh bueno pues luego poner ese tenido que estudiar y hacer las cosas que te obligan a ir y luego ya decir así que bueno votar me a Granada aún pueblo me ves realmente donde me gusta estar y cuando ya mi hija tenía

Voz 7 25:00 Diez años así empezó

Voz 23 25:02 a ir a a todos los festivales y a disfrutar de en Cote del verano de pueblos Díaz y me metí en el flamenco

Voz 0194 25:13 te dicen del flamenco pero no canto bueno no mejoren la intimidad cantas y las eso ya no lo sé pero te dedicas a a enseñar te dedicas a que gente como como Rosario pasaportes que la porque entras en la faceta de la enseñanza

Voz 23 25:25 bueno yo no he Begoña pero decía

Voz 0194 25:27 deseo decir tú decides decide abrir una escuela para que la gente

Voz 23 25:31 sí sí sí sí lo que hago yo es animar a la gente y también a veces me ocupo un poco de la imagen no me parece importante la imagen de un joven artista que va a ir a una peña pues tiene que ir bien vestido se tiene que lavar los dientes en fin estética hip hop

Voz 1 25:55 yo lo veo importante era muy corta

Voz 23 25:57 eh eh pero es luego retuvieron VIP me dedico a The a disfrutar realmente no porque siempre voy a clase cuando puedo y tengo para elegir porque tenemos tantas asignaturas íbamos inventando cada cuántos años tienes cuántos alumnos en este momento alrededor de noventa

Voz 0194 26:18 los de noventa Se en en que dice

Voz 23 26:21 líneas cante baile y guitarra

Voz 7 26:24 pues mira en la escuela está Sara habituales que es nuestra compañera Sara muy buenas noches hola muy buenas noches aquí estoy muy de acuerdo Garros Tina en la Fundación Cristina quieren de arte flamenco lo primero que os cuento es que estoy con una

Voz 1880 26:34 alumna y un ex alumno y los dos tienen los diez

Voz 7 26:36 es muy limpio se les había hecho tiene hoy toca tranquila ella bueno

Voz 1880 26:45 vamos aquí en esta sede que está en la calle Pureza setenta y seis que es en pleno barrio de Triana porque antes Cristina tiene la escuela abierta desde mil novecientos noventa y tres Entonces ha ido cambiando de sedes pero desde aquí está ya os digo sólo desde desde el año pasado y decía que tiene clases hay aquí clases de guitarra de cante de baile pero además hay cursos anuales hay sólo de verano hay talleres osea que cada uno puede puede elegir un poco indio os contaba estoy con dos bailaores María Marta Rodríguez que es Mexicana qué tal María Marta qué tal ex alumna ahora mismo y Alberto Sellés que es bailaor es ex alumno cómo estás y que además ahora mismo también hay espectáculos y acaba de terminar unos Tarantos acabas de bailar no cómo ha ido disfruto mucho aparte del del espectáculo de aquí tú tienes experiencia también en la Bienal asestado hace unos días

Voz 30 27:36 vale Flamenco de Andalucía e la pasada Bienal estuve con Rafael con payo y Javier Barón

Voz 1880 27:43 la escuela de Cristina que te ha dado todo

Voz 30 27:45 así la verdad que me ha aportado mucho a nivel tanto a nivel profesional como a nivel personal no conoce a a todos los compañeros hígado tantos maestro que hemos aportado pues imagínate la vida

Voz 1880 27:59 María Marta tú llegaste aquí desde México esto cómo fue

Voz 34 28:03 pues yo empecé a bailar a los cinco Mi abuela tiene una academia en México hay pues empecé pero con baile español conforme fui creciendo termine el colegio igual no quise estudiar papá me dijo algo parecido como si quieres esto lo tienes que hacer en forma me puse

Voz 1880 28:18 bajar ahorrar me viene te viste para acá directamente esta escuela

Voz 34 28:22 directamente la la verdad que la conocí porque una de mis profesoras en México estuvo aquí unos años

Voz 23 28:28 que se llama Mariel nueva no que es de lo mejor que hay

Voz 34 28:30 México hoy y ella fue la que me fue guiando un poco me vine para que no me arrepiento

Voz 1880 28:36 pues ellos son sólo dos pero por aquí han pasado seis mil alumnos de todo el mundo cincuenta por ciento más o menos son extranjeros y cincuenta españoles

Voz 0194 28:44 el posaran muchísimas gracias a vosotros no te digo que te den unas clases porque no sé yo si te servirían de mucho

Voz 7 28:50 bueno lo podría intentar lo podía hasta ahora

Voz 0194 28:55 en gente de aquí gente de todas partes hasta de Kazajistán

Voz 23 28:59 sí bueno si tengo que tengo que abrir el Atlas y ver dónde está el país porque realmente que a veces vienen de unos sitios más muy raros y me pregunto qué como como primero como saben que existe el flamenco eso lo primero no que alguno

Voz 0194 29:17 llegan al flamenco noruego como

Voz 23 29:20 qué les ocurre venir aquí es me parece tuvimos un año tuvimos un científicos de la NASA que dijo todo un ingeniero dejó todo para venir a estudiar la guitarra mi fundación a este hombre está chiflado

Voz 0194 29:37 Cristina y os encontráis con gente así tipos y que llega a quién de de Kazajistán no de la NASA que vosotros veis que no tienen madera que que no va a que no va a ser posible que no van a llegar a nado sin encontráis con casos

Voz 23 29:48 hombre muchos muchos les decís entonces qué pasa pues mira nunca he desanimado a nadie yo creo que hay la gente viene por muchas razones algunos porque quieren ser profesionales otros porque necesitan esta terapia porque realmente el flamenco es una medicina aparte de todo ello creo que que debería haber flamenco en todos los congresos de medicina porque todos nos sentimos mejor después de ver escuchar pero esto aparte bueno pues si hay gente que viene a eh porque no le interesa hay hay ay sus motivos no pero siempre les animamos a todos nunca habíamos rechazado a nadie hay gente que llega sin oí dos o o cinco AMPA como yo o como yo yo tengo muy buen oído para las melodías yo puedo cantar todos los palos flamencos ahora que no me pidan compás

Voz 7 30:49 todo suena malagueña

Voz 0194 30:53 decía decía el flamenco como decía ayer flamenco convencido tú dirías que el flamenco cura

Voz 23 30:58 yo siempre lo digo Si cura yo he tenido casos en el teatro de gente que me pasé me pasó en París el director del teatro vino a saludarme al camerino que tenía al principio de cólico nefrítico hay dice me voy a quedar aquí es la última Caneira para que cuando ya empecé me voy en mi sorpresa fue que no terminamos estaba allí

Voz 7 31:24 me dice mira no tengo nada ha sido empezar esto es verdad

Voz 23 31:32 incluso tú hay días que no te sientes bien no están dice no voy a ser capaz de de de salir a trabajar y cuando termina pasaba cuando cuanto más cansada está peor está mejor sale la la actuación y mejor te sientes cuando terminan no por eso lo digo mediterráneo sea cura es curativas seis temió

Voz 35 31:57 bien ayer

Voz 36 31:59 aquí no

Voz 35 32:02 la aeronave y ahora se espera ya se ya Ana

Voz 36 32:05 eso vete vete ya

Voz 0194 32:16 a los chavales están escuchando son niños que viven en las Tres Mil Viviendas niños a los que el flamenco les divierte les ayuda les da alegría alegría a la la como dirían en Calais en nombre de su escuela que también da título al documental que cuenta su historia la directora del documental a la es Remedios mangas

Voz 37 32:34 con ellos buenas noches quiero decirte que

Voz 0194 32:37 a mí me fascinó como mentiras y el día que preparamos este programa recorte como un día haciendo un zapping en la tele me lo encontré y me quedé impresionada del trabajo que se hace unas tres mil viviendas con el flamenco por qué decides tú hacer el documental en que porque te pasa lo mismo porque te te quedas fascina

Voz 23 32:54 ah

Voz 30 32:55 pues sí a mí me fascina o cuando yo confiesa Historia me gusta el flamenco por supuesto pero cuando yo descubrí que el flamenco ayer algo más que era una herramienta que era una manera de educar de hacer libres a los niños de darle posibilidades me pareció una historia importante de contar es algo mágico poder mostrar ese barrio de manera diferente porque la percepción que se tiene de esos sitios siempre es la misma

Voz 0194 33:22 ella decía el flamenco cura el flamenco como menciona el enfrento como

Voz 30 33:25 pues como integración incluso no en este caso como educación o Educa como cultura también claro por supuesto como unos reciben los niños para ellos su lenguaje natural ellos juegan con el flamenco Pereyo es muy fácil ir a ese tipo de escuelas porque es el lenguaje con el que están habituados Juan eh y que el flamenco pueda ayudar ayudar ya verse oportunidades es un niño que que no las tienen me parece maravillosa de contar

Voz 0194 33:53 había una historia de un niño africano que estaba aprendiendo a tocar el el cajón trajes las visitas no es que es la historia esa es fantástica como llevas decidió que ese sí que lleva al compás en el cuerpo

Voz 30 34:04 ese niño es producto también de de de las nuevas generaciones que se están criando en ese barrio porque hay mucha inmigración hay muchos niños de Tarazona de África ese treinta grandes hornos nuevos sevillano que van a vivir allí que viven allí

Voz 0194 34:19 es decir que querías dar otra imagen de de esa zona de esa de las tres mil viviendas porque porque

Voz 30 34:25 que yo tenía los mismos prejuicios que puede tener cualquier persona de Sevilla que por razones obvias no API no ha pisado ese lugar cuando llegué allí me encontré que aprendió otra mirada Aprende a mirar de forma diferente y eso yo creo que ha sido para mí el mayor premio recibido con esta película tema señalan a mirar de forma diferente

Voz 0194 34:46 de pasaba también algunos de los profesores que estaban ahí dando clase

Voz 30 34:49 también claro que salían de allí con otro

Voz 0194 34:52 el artífice de todo esto es Carraca freno a Emilio

Voz 30 34:55 eso es un poco el padre y el alma de lo que allí sucede el es su objetivo para sacar a niños de la calle lo dice así yo quería sacar a los niños de la calle afortunadamente ahora los niño gracias a la Fundación a la tienen unas instalaciones tienen un profesorado tienen una integración familiar también hice trabajo esa familia no iba magia es que el flamenco es el hilo conductor un poco de todos no a parte de ser un arte universal ahí saldrán artista o no saldrán pero serán personales pero saldrán algunos seguro hay muchas

Voz 0194 35:28 perdona si te costó que que se se prestaran a la grabación del documental pues no a mí es una pregunta que me Fes siempre la gente como tal

Voz 30 35:36 ido allí con cámaras y demás aquí después de un tiempo conviviendo hablando relacionando mi con ellos visitándolo cuando un clima de confianza y tú vas por derecho como quién dice ir hace las cosas de verdad no hay el problema yo he disfrutado mi equipo en Vicente mi producto ahora disfrutado allí tres fotógrafos

Voz 0194 35:56 tu primer trabajo este como con documental no me habías hecho alguna

Voz 30 35:59 concretamente hoy se cumplen cuatro años de mi primera película documental que representamos en Bienal también silencio Se cumple hoy es Jara mi segunda era de estamos trabajando en la tripita me enteré el flamenco sí también porque eso pues por cercanía por afinidad por Passió por no sabe da palmas y dedicarme a hacer flamenco de otra manera

Voz 0194 36:21 yo tampoco acompaña Cristina Alves veces que exista la representación lamenta que canta maravillosamente bien la que baila maravillosamente bien la que es capaz de poner en pie una fundación alguien que viene de Nueva York y tú crees capaz de retratar lo de esta manera tan maravillosa como los retrata

Voz 7 36:33 bueno yo que es otra manera de hacer flamenco también Novés de la mano no me vas a decir que que que se en qué consiste ese trabajo que estás ahora pues sí te lo puedo decir además paliar a Bécquer voy a decir pues venga lo voy a contar Adif venga puede estar

Voz 23 36:46 hemos en fase de rodaje de Menezes Menese es una de las grandes figuras de

Voz 30 36:53 el flamenco fue el flamenco comprometido el flamenco protesta el flamenco con el compromiso social y político en una época muy complicada y fue el que llevó el flamenco donde no lo había lleva una vida Universidad círculos culturales íbamos a recuperar esa figura ese flamenco comprometido con la sociedad con el momento actual porque creo que ahora mismo más que nunca hace falta un flamenco comprometido con la sociedad recuperamos esa esa obra la ponemos en valor todo lo que pasó como fue recuperamos ese gran cantaor que después de la Transición poco ese olvido inmerso injustamente no permitimos la licencia creativa de incorporar a mujeres que van a volver a a reinterpretar esas letras que muchos no se han vuelto a contar eso muere transgresoras progresistas son mujeres con nuevos visiones de flamenco aquí tengo a mi amiga Rosario es una de ellas hay íbamos a ver qué pasa vamos a ponerlo todo ahí a ver qué sale

Voz 0194 37:50 pues tengo unas ganas ya ya de ver déjame que os presente al único hombre que hemos sentado en esta mesa que es Antonio el director de la Bienal muy buenas noches buena noche eh con este plantel era imposible que saliera mal del hombre eso segurísimo como ido esto porque está a punto de terminar

Voz 1384 38:06 sí que creo que te muy bien todas en la Bienal de yo creo que la Bienal conjunta si se examinan todas las ediciones de la Bienal siempre han sido buena e incluso la la última era la mejor pero no porque la otra fueran malas sino porque si va progresando en todo este clima que que que que sea descrito aquí desde desde diversas posiciones pues es real y asiste no yo creo que la la Bienal que no protagonizó hace que la Bienal fue una de las primeras decisiones del primer ayuntamiento democrático de Sevilla y a la aclaración de la Bienal así era porque lo en los artista habia algo estaba ahí huyendo algo que que quería saltar entonces yo creo que es la la creación de la Bienal con Colón con la Bienal de la Bienal Catalina la vida fuera un encima que que se echa hizo explotar todo aquello empezó a crear un clima nuevos increpa nuevo que era bueno pues una nueva mentalidad acabó con una maldición secular que era lo de que lo artista andaluz es iban a Madrid a una determinada edad al crear ese clima en el que entran muchas cosas ideó de manera fundamental la Fundación Cristina ejercen ayuda a todo esto a que que a crear un clima de origen de quedarse de flamenco volviera a quedar saque residencias aquí

Voz 0194 39:34 has querido hacer un esfuerzo de de que hubieran mezcla de hubiera fusión de músicas de estilos de edades estos comprendido el mundo es bueno no lo sé

Voz 1384 39:45 es decir que verá cuando cuando hay un cuándo algo está citan elevó hoy en ebullición es difícil que sea comprendido por todo el mundo quiere decir que cuando cuando Kant crea su su filosofía su sistema filosófico no es comprendido por todo el mundo salas grandes cosas no son comprendidas por todo el mundo se necesitan mucho tiempo para ser comprendida y estamos ante una gran cosa ya Lleida calan ha ido calando y enseguida hablando

Voz 0194 40:09 seguirán ganando viene mucha gente de fuera la Bienal

Voz 1384 40:12 bueno hay un hay un mito que dice que viene más gente de fuera que dentro yo creo que eso es un mito eh lo que sí pero eso no quiere decir que no venga Puigserver ambigüedad también supongo que una

Voz 0194 40:23 es una buena manera de difundir el flamenco fuera de Sevilla

Voz 1384 40:26 lo que es decir en las primeras ediciones de la Bienal Sevilla no tenía ninguna infraestructura público teatro Lope de Vega los demás espectáculos en la calle en la plaza de Luceros en el Hotel Triana de través de siguen haciendo mucho sitio no no no no había ningún teatro con mil seiscientos localidades como como el Maestranza entonces cuando ser reunión cuatrocientas personas estaban los aquellos cursos míticos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que todavía nada el otoño que traen lo mucha gente en esos espacios pequeño el a la presencia de los extranjeros se notaba muchísimo y quedó como mito yo creo que siguen valiendo extranjero y sobre todo viene extranjeros cualificado hemos tenido en esta bienal a los principales directores o gestores de los principales acontecimientos flamencos de todo el mundo sabe acontecimiento flamenco de Europa Erika de Asia han está aquí viendo un poco que había que que que que es lo que pasaba

Voz 0194 41:23 ya está pensando en la Bienal del año que viene la

Voz 1384 41:26 en el año que viene no hay bienales la final dentro de los de verdad

Voz 0194 41:28 dentro de dos años la siguiente sí pero ya está pensando en ello

Voz 1384 41:33 yo no le al equipo le quita algo pensando así

Voz 0194 41:37 transgresión también un poco

Voz 1384 41:39 en no pero Palma ve que en de flamenco nuestra agresor que aquí es lo que ha dicho quiere decir que el flamenco es eso os Art flamenco abarca un gran abanico que lo abarca todo puede de hecho hay un sigue habiendo un flamenco o clásico y cada vez que decir hoy es clásico Morente pero pero hace treinta años algo había algunos que decían que a lo que Morente lo cantaba flamenco entonces es lo que tenemos es que ese acervo clásico vaya aumentando a la vez pues siga asistiendo la la la la en fin la la la fantasía la innovación allí yo ayer ayer por ejemplo estuve estuve una reunión con con Didier Deschamps es el el el director del Teatro Nacional de cero desde París y ahí estamos viendo la posibilidad de crear un un un espacio de que era la primera vez que lo digo de crear un en un espacio de intercambio tecnológico y artístico porque en el arte lo están viniendo cada vez que bueno Cooper nuevo nuevo pro nueva instrumentos el programa de exclusivas

Voz 0194 42:54 batido todo mañana no si me parece que hay nervios todavía si a además además el Ayman hay una carrera en Sevilla que te ha impedido que lleves todos los instrumentos que lo lleves todo y mañana a tocar correr

Voz 23 43:05 no importa ahora mismo está uno tranquilidad ahora mismo yo creo que para la peor hora son los cinco minutos

Voz 0194 43:12 de los cinco minutos de vida sólo cinco minutos deben

Voz 23 43:15 da los borraría del mapa pero luego lo que se disfruta si pues llana para mira bien al es especial porque la gente dice que te fuerza que no que te fuercen más sino que aquí es donde realmente tú sabe que dos compañeros están ahí a los propios artistas están sentados viéndote y eso genera un una mariposa en el en el estómago especiales

Voz 0194 43:43 agradezco a todas Rosario a Eva Cristina a Remedios y de hotel estado con nosotros esta noche hablándonos de de flamenco en un viernes de septiembre desde esta torre de Sevilla con Sevilla a nuestros pies que yo creo que nos hemos visto en otra

Voz 1 43:58 muchísimas gracias gracias vamos a poner música yo no sé cuantos de plantel que aquí Raúl le han

Voz 0194 44:05 es un poco así de nervio

Voz 1 44:07 verdad pues venga tú eres también muy grande cuando tú quieras

Voz 38 44:21 no no no

Voz 39 44:32 CEAPA de Nat ciudadana ETA canto tan sino también tu Ka echando ya el rey del mundo el puto trabaja que tapadera para que coma Nam vidas indio Messi medida cinco

Voz 0194 44:47 el tapado

Voz 39 44:48 semana para tapar el polen Raymond y boquete de tres Gemma Piqué cera

Voz 40 44:59 hola

Voz 39 44:59 eso sí la vida serio que cera si quemando la vida

Voz 27 45:29 y

Voz 39 45:30 todos los días son domingo pagará tiran cederá que la adrenalina se apoderará aunque no te queda en una multa que robado con lo colega toros pero tu vida cara un mundo tu puta multiplica que pervive viaria Pita ver cederá hablando simple sí

Voz 27 46:22 a ver

Voz 39 46:27 no dejan que esta añade El mundo para que nadie vena ama con lo que las tan alto que potro de gala vi la pieza ya era de sí sí

Voz 31 47:20 al tedio no suben

Voz 1 47:42 sigue ahora veinticinco de Inca

Voz 0194 52:32 habéis cincuenta y dos minutos de la noche ocho cincuenta y dos en Canarias desde la Torre Sevilla con Sevilla nuestros pies hablando de flamenco es viernes estamos fuera de un poco el tiempo de las manos ya saben que los viernes toca gastronomía y hemos pensado cómo podíamos hacer para maridaje el flamenco con la gastronomía Carlos Cano lo vamos a intentar

Voz 1384 52:53 vamos a intentar venga lo intentamos nosotros sabemos da más de sí

Voz 0194 52:55 el saque de flamenco son bastante bastante más de gasolina que de flamenco para empezar quiénes Paco Salas

Voz 28 53:01 bueno pues nos hemos traído refuerzos para a ese es un maestro catador que trabaja para Barbadillo una bodega de Sanlúcar de Barrameda fundada en mil ochocientos veintiuno así que está a punto de cumplir dos siglos y que bueno además es una de las más grandes del marqués de Jerez pagos a las esta aquí porque hace unos días dirigió una cata que forma parte de las actividades paralelas de la Bienal de Flamenco de Sevilla una cata en la que relacionaba distintos vinos de Jerez Manzanilla sobre todo con distintos palos del flamenco como si cada vino pegara con lo de flamenco buenas noches o las canta o qué tal que dices

Voz 0194 53:36 sí hay entre un vino de Jerez humano humano normal cualquier otro vino bueno el vino de Jerez

Voz 28 53:41 que es complicado de entender pero Guirós único

Voz 0194 53:45 quiere decir que es muy complicado de antemano aunque complicado porque

Voz 28 53:48 eh de una misma uva tenemos eh aproximadamente diez tipos de entoces para nosotros mismo y lo lo que era fácil no lo han hecho difícil porque yo le preguntaba a mi padre y le decía digo porque de un mismo tipo de uva el no se hace practicamente un vino es decir y él decía dice porque el vino de Jerez único y es lo que hemos hecho o lo que no quiere dar nuestro no entró a nuestros antepasados no

Voz 0194 54:16 sin enumerar los todos qué tipos de vinos ahí

Voz 28 54:18 ya empezamos vamos a ver empezamos con una manzanilla fino una manzanilla pasada empezamos con

Voz 0194 54:24 sino con un fino pasado empezamos

Voz 28 54:26 Montilla o tenemos un oloroso tenemos un Cream tenemos un peli Cream tenemos Hoon un palo cortado ir como te he dicho de un mismo tipo de uva iba ganando graduación media que me lo si van ganando en Granada

Voz 0194 54:42 más o menos en escala de graduación exacto

Voz 28 54:44 a lo mejor la manzanilla que son quince grados de alcohol terminamos con ningún los vino digamos vino viejo que le llamamos vino jordano que suelen tener entre veintidós veinticinco grado hoy con los Pedro Jiménez que tienen quince grados

Voz 7 54:57 no desde los quince hasta los veintidós incluso hasta los veinticinco grados

Voz 28 55:01 pueden alcanzar hasta veinticinco grandes

Voz 0194 55:03 vamos a proponer un juego eh vamos a ir poniendo palos de flamenco tunos unos vas a decir con qué vino acompañarlos vamos aprobando músicas virus

Voz 28 55:12 vamos a ver cómo no sales bueno yo te diría que yo no entiendo bastante que ha sido mi profesión y mi inmigrante poción digamos no del flamenco me gusta como buen jerezano que hoy pero tampoco soy muy experto en en temas de flamenco pero bueno podemos

Voz 0194 55:27 ayudar bueno hemos sido una cosas y metemos la pata como aquí entre el público yo creo que hay alguien que entiende que ese venga San Siro contra un micrófono porque yo no me quiero meter mucho la pata con esto vamos con el primero

Voz 1 55:54 estas son tan González Pons sí pero el tango flamenco

Voz 28 56:02 la tiene al que hicimos el otro día la presentación de los otros vinos de Barbadillo el precisamente lo metí con el vino de la tierra de caddie eh porque me pareció que es un vino que sabroso es seco el agradable fácil de deberes Vázquez ni ni prácticamente diría que es un vino con muchos matices entonces salió decidí de meterlo con tan para abrir un poquito digamos el sabor flamenco de la boca del flamenco no

Voz 0194 56:29 lo probamos mientras suena la música sí promete espera que presentó Gonzalo Jurado

Voz 28 56:34 pero luego explicaremos por qué está aquí pero prueba el vino con nosotros porque parece

Voz 0194 56:39 luego Itu Titulos dice saber si con el tango flamenco esto que vamos a aprobar ahora que vino es este ONG mira para dos mil

Voz 28 56:44 dieciséis de la cosecha del dos mil dieciséis es un blanco diferente que le llamamos compleja personalidad con vino para disfrutar un vino de la tierra de caddie que le llamamos cien por cien de uva Palomino también la fermentación éste ha hecho totalmente en a la antigua usanza es decir en túneles que algún contenido Manzanilla muy bien también en botas de roble americano bueno como como dicho catorce meses de envejecimiento aparece un tipo de crianza biológica que después quiere y después hablamos hablamos de la crianza biológica muy importante los vino

Voz 0194 57:18 lo siento por la gente que nos está mirando no está escuchando pero Marcos sube la música mientras nosotros probamos el vino

Voz 1 57:31 como una Bernat está buenísimo le pega la música sí hombre claro que sí se acordaba acorde con el tango acorde con el tango su Carlos yo

Voz 28 57:42 pues claro que me gusta pero como no tengo mucho criterio con el flamenco un arte es que yo soy de los que me hubieran puesto otro y creo que también pegaría

Voz 0194 57:50 la navega vamos a probar el segundo Manolo Sanlúcar sevillana este que vino

Voz 28 58:24 bueno esto es una manzanilla fina como te he dicho antes hay dos tipos de Manzanilla una manzanilla pasado hay una manzanilla fina Gio a la manzanilla les digo que es alma de mujer hecha vino les llaman en Sanlúcar les llamamos la señora de Sanlúcar es un vino de crianza biológica un vino que envejece bajo un manto de velo de flor de levadura quince gramos de alcohol ni sistema de cría de solera que es una simbiosis la cual se van mezclando Vejer madurez juventud el color de este vino color oro pálido amarillo Pajín hizo como puede ser tonalidades de notas riesgos en lo Ford de la lengua que ese formal inclinar la Copa el aspecto del vino en aspecto nítido brillante si lo pasas en Allariz aparecen aromas punzantes de la levadura de la crianza biológica que hablen en principio no son notas de masa fresca de levadura de pan notas de almendra de flor de de flores silvestre de aparecen notas de flor de Camilla por supuesto notas salinas invoca cuando te lo llevas a boca está buenísimo te llevas a la boca Tower y una boca seca ligeras Puare fresca muy envolvente es un vino que te invita a disfrutar un vino que fácil de beber en pero muy rico Un final muy elegante está muy muy bueno venga vamos