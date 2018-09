Hora 25 (28/09/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 está pasa ahora

Voz 1 00:11 bueno esto es una manzanilla pasada cuneros anilla adaptado alimentarlos hay bebiendo cede la manzanilla queremos visto anteriormente de la soleá Ésta es la la manzanilla La Pastora en una manzanilla o no lo que es la palabra azada con algo que está para

Voz 2 00:26 en este podrido que exacto una manzanilla

Voz 1 00:29 ha dejado eh practicamente que se Pace pero por porque por necesidad porque queremos tener en las así y además una manzanilla en estado natural en estado puro es una manzanilla con doble tipo de crianza es decir una crianza biológica bajo velo de flor después pasa una crianza semiosis nativa el color es un color ya amarillo mucho más adorado destellos de oro viejo no es tan pálido como el otro exactos ya se nota que tiene nueve años de vejez e en boca aparecen delicadas notas en nariz a aparecen delicadas notas pum Santi elegante de la fuerza biológica del velo de flor que ha estado envejeciendo aparecen notas de almendra almendras amargas de más salas azada de fruta madura de de crema pastelera quién bocas ídolo lo echa boca es una boca vigorosas seca persistente muy larga el el tiene un amargor expresivo en el Pazo de boca pero el aparece cierta salinidad ya hay cierta salinidad de la de la brisa del mar no nota influenciados por la déficit notas salinas nota de falso dada de algas de locas marinera

Voz 0335 01:40 es decir que la gente que lo está escuchando sin probarlo pues esto les sonará un poco como a a poesía no pero

Voz 2 01:46 bueno pero que yo les cuando les animo que lo preverlo pero es verdad que cuando llegas te vas encontrando todo lo que él no está dicen el todos esos matices claro vamos con el último

Voz 3 02:21 soleá por bulerías día el color del vino y así

Voz 1 02:24 otro

Voz 0335 02:25 yo no tengo la riqueza de del vocabulario iré matices con el vino pero está claro que el el la música

Voz 2 02:31 lo intensidad claro a medida en el pleno de intensidad claro en colores de este cuál

Voz 1 02:36 es bueno que tenga Montilla va Montilla el Príncipe es un vino que tiene doble crianza un generoso seco el una crianza biológica al principio en este caso con vino con nueve años en biológica entre ocho y nueve años

Voz 4 02:49 muy K

Voz 1 02:50 perdón para pasar a una ciudad viva es un vino que aúna carácter finura sobretodo mucha complejidad yo digo que son vinos de conversaciones pausado y la amistad profunda que vino el color del vino habéis visto que ha cambiado ya la tonalidad del vino vino eh yo le diría que es en color amarillo un color Topacio un color donde aparecen notas de verde oliva en el texto del vino un aspecto Pekín y que debería ante para mí es uno de lo vamos para mí particularmente yo soy un enamorado de los a Montilla está el el la nadie está Montilla aznarí compleja aparecen arrobas de larga crianza donde destacan con las notas de de tostado de frutos secos decir la hay sobre todas las avellana ignota hace bueno madera como el roble

Voz 0335 03:37 para mí no monte ya dos preferido de los vinos de Jerez

Voz 2 03:41 los antiguos algo contigo usamos pues yo soy un

Voz 4 03:43 el fanático del del oloroso el oloroso día hablando de la Montilla o viejo que bien conoce Paco no de viejo que lo podríamos clasificar dentro de lo que sería una seguiriya podamos algún apunte de soy aficionado al flamenco

Voz 2 03:59 en para la cocina utilizas ese tipo de

Voz 4 04:02 supuesto hay una tradición en Andalucía sobretodo en el Guadalquivir la zona de Cádiz Sevilla Utrera e donde se utiliza mucho a la hora de cocinar por ejemplo en temporadas las alcachofas Soteres Teresa mucho la manzanilla os utiliza el oloroso es una cosa de tradición dio lo he migas a mi abuela en mi en mi madre

Voz 1803 04:21 cerrando con Gonzalo Carlos pero no lo hemos presentado Gonzalo S

Voz 0335 04:26 el chef del restaurante tras Bebo tiene ya bares establecimientos en Sevilla es uno de los restaurantes que participan en un proyecto que ha puesto en marcha el Museo del flamenco y que forma parte también de de la Bienal de esa estructura de actividades paralelas en la que de alguna manera se está intentando ligar el flamenco con establecimientos hosteleros de la zona vincular la cultura del flamenco con la gastronomía que forma parte de todas a cultura no yo estado oyen su restaurante ya aprobado uno de esos platos que él ha tomado inspirado de un libro de un cocinero gitano de Jerez un arroz del que yo

Voz 1803 04:59 pero que luego podemos hablar con poco más de calma pero bueno está en todo

Voz 0335 05:02 este proyecto también de de la cultura de flamenco la gastronomía

Voz 2 05:05 porque si estamos Marie dando vinos con flamenco los platos también se puede dar por supuesto Lucía Yeste arroz por ejemplo

Voz 4 05:11 bueno al arroyo Le vivir siempre lo un generoso son muy apetecibles con los arroces y sobre todo con arroz en este caso de una aparece eh componente graso como es el caso del cerdo en yo creo que lo fino que hacer los vinos de Jerez con una prueba evidente de que tiene buena ligazón necedad

Voz 2 05:28 el arroz que ha comido el con qué con qué paradoja

Voz 4 05:31 a menudo casaría pues mira te puedo decir que los arroces parecen que son a la hora de cocinar e es un plato sencillo pero tiene cierta complejidad sobre todo la complejidad reside en en la unión de los sabores no yo querido de alguna manera retomar parte de la tradición dentro de la familia flamencas donde históricamente en Andalucía sobre todo la parte nuestra de de los eh occidental la familias flamenca

Voz 1 05:59 no en el campo y tenía la mano pues eh

Voz 4 06:02 eh las minas tenían los ojos el cerdo como animal totémico de de la raza gitana que está tan vinculada al mundo del flamenco yo creo que ha sido un pues bueno de una decisión personal aparte de porque me gusta ahí porque tengo amistades en el mundo flamenco en el cualquier fiesta en cualquier casa flamenca siempre hay una un poco de cerdo a la brasa o un arroz

Voz 2 06:26 dos aquellos que vengan a la Bienal Se van también con la experiencia gastronómica dirías tú me gustaría

Voz 4 06:32 eh yo creo que el flamenco está muy ligado también a la gastronomía dentro del mundo de la gastronomía somos mucho aparte de gente joven que nos dedicamos al mundo de la cocina pero que como somos de aquí aunque ya hayamos demostrado una formación fuera de Sevilla que Andalucía al final estamos orgulloso nuestras raíces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo y buena prueba de ello es la el proyecto tan interesante de con el Museo del flamenco

Voz 2 06:58 en qué momento diría esto que está la la cocina de Sevilla

Voz 4 07:01 la cocina está en un momento en Sevilla se está dando un cambio generacional como está ocurriendo en muchas partes de España a nivel gastronómico e hice Villa está sufriendo para bien ese cambio porque porque hemos ido mucho lo los los a los cocineros que hemos estudiado en los años noventa que hemos salido de Sevilla durante mucho tiempo para formarnos en el alta restauración Yvo de vuelta a casa nos hemos dado cuenta que socialmente han habido unas necesidades que había que adaptar a la ciudad que el público cambia los hábitos cambian y al final pues bueno hemos creado un un punto de encuentro interesante con el público han abierto restaurante dijo locales con con diferente propuesta más novedosa más contemporánea y al mismo tiempo también guardando un poco la cultura

Voz 1803 07:52 de ahí la la historia de de la ciudad al margen de este poblado Carlos qué que comemos entra debo la me vais a encontrar Carmelo hay que probarlas Melo a la trasladarle salta como un resorte

Voz 4 08:04 va entra de hoy es encontrar la temporada ante todo yo soy un cocinero que me gusta a la cocina de mercado la cocina de temporada ibais a encontrar producto fresco producto de la zona sobre todo a nivel tanto para el pescado marisco como verduras y carnes soy un loco de de defender la cultura nuestra bueno la verdad que estoy muy muy contento con la visita de de Carlos porque al final se lleva una impresión de que hacemos una cocina cercana a la Tierra pero con unos toques pues buenos contemporáneos una cocina más más novedosa

Voz 2 08:36 habéis estado alguna vez aquí en la planta extra de este nunca en la primera vez en la Pérez que vienes a la tiene me impresionó esto también esa primera eso es a la torre ya lo hemos dicho desde el principio a los oyentes que estábamos bueno en un sitio yo creo que bien no está aún no hecho un programa fuera de la radio en otro sitio tan bonito como éste que es en una torre alta muy alta desde la que se ve toda Sevilla y es el primero a las casi de los de Sevilla Manuel Marchena que es catedrático de geografía urbana era gerente de Urbanismo de la ciudad cuando se proyectos a Torre muy buenas noches hola qué tal una noche el primer rascacielos de Sevilla cómo definimos rascacielos que nosotros hemos tenido una una discusión a partir de qué piso se considera que es un rascacielos de verdad

Voz 1344 09:15 no hay uno al respecto no hay una decisión entorno metros de los pisos un rascacielos algo que que aumenta es volumen relativo en vertical con respecto al techo medio de la ciudad no y en el caso de Sevilla la referencia afortunadamente era y sigue siendo la Giralda de Sevilla fue en su momento discutida por las torres de la plaza de España no discusión similar similar a la que produjo está Torres dando retorno Torre momento determinado porque competía con la referencia de la de la Giralda de Sevilla

Voz 2 09:53 por qué no estaba muy bien que hubiera un edificio que fuera más alto que la Giralda

Voz 1344 09:56 para digamos sectores conservadores también ha ocurrido siempre la torre Eiffel fue muy denostada extraordinariamente denostada cuando se construyó por la tecnología la técnica los materiales la altura fue muy denostada Joy discuta discuta la torre Eiffel como no será discutida este proyecto dentro de los sevillanos Homo en términos generales personas que

Voz 5 10:23 muy autocrítico con

Voz 1344 10:25 la tensión en en cómo interpretar e las soluciones en el espacio urbano pero que a los dos días toman la novedad como algo secular quiere ir

Voz 2 10:37 es decir dentro de dos días no será su denostada me decía yo creo que ni hoy mismo porque cuando nosotros veníamos aquí a las siete de la tarde veníamos nosotros y quinientas mil personas vivían hacia la torre para ver lo preciso rayos inauguró hace dos días y es es un proyecto que llama muchísimo la atención y además es que está está pegado a la ciudad

Voz 1344 10:54 completamente expuesta dentro claro es que en el noventa quedó en la después lo veintidós pues no existía digamos esto un espacio lo eh de detrás del río Verde detrás del tinglado ferroviarios no no había nada no lo había una de esas ahí había eh el de la fábrica de Pickman La Cartuja Pickman no ha partiendo veintidós cuando eh la ciudad toma la Cartuja la toma socialmente y únicamente y luego pues

Voz 2 11:25 no lo es todo lo que lo que hay aquí luego

Voz 1344 11:28 el de la exposición del noventa y hoy los años posteriores

Voz 6 11:33 y que supone además la urbanización porque

Voz 2 11:35 Torre pero es todo toda la urbanización que hay es decir yo no sé si se se gana el río además que en el río ya estaba su firmen aprovechado pero hay una zona aquí para para poder pasear para poder camine

Voz 1344 11:45 esto esto de ganar el río sí que es una batalla de cuarenta o cincuenta años el río estaba de espaldas a la ciudad hace veinte años veinticinco años completamente de espaldas a la ciudad de muchos de sus tramos sobre todo del tramo donde estamos ahora hasta el fondo de saco de la Corte de La Cartuja no está muy de espalda a la ciudad era un lugar no no deseable no la apertura tramo a tramo de del Río ha como espacio verde espacio deportivo cicloturismo gente que corre gente que pescan gente que pasea ha sido un una lucha tenaz

Voz 7 12:27 intensa que Abbado uno fruto vamos

Voz 1344 12:29 que es que se ven frutos absolutamente en el momento actual que este proyecto está previsto es una enorme complejidad histórica porque parte de unos suelos muy conflictivo el punto de vista político y urbanístico hubo que sanear por decirlo de otra manera a los promotores del proyecto hoy que las cajas de ahorro comprase el el asunto hubo que pintar en el pegó una edificabilidad de rascacielos que no que no tenía y hubo que compatibilizar lo que era una edifico ya muy intensa consola verde hay hay un hecho que no se conoce demasiado que es que los techos los techos del centro comercial es obra verde es zona verde son jardines

Voz 2 13:16 en todos estamos en la torre abajo de la Torre y un centro mujeres

Voz 1344 13:19 nosotros desde en Caixa Forum Caixa Forum fue el centro cultural

Voz 2 13:23 eh será el primero de unos cuantos rascacielos o aquí se queda

Voz 1344 13:27 se pegó un intensidad edificabilidad para un rascacielos en cada uno de los cuatro puntos cardinales de la ciudad casi prospera el del sur pero Ice la crisis se lo cargó mucho de los detractores de esta de esta torre me escribieron en los diarios que esto nunca iba a tener sentido porque la crisis Oliva cargar si esto nunca se iba a terminar no es todo estaba pensado en su momento para ser él el núcleo del distrito financiero de Sevilla que las cajas de ahorro nuclear han un punto de Business gente de centro urbano Terciario Avanzado esos cargos la crisis

pues aquí estamos nosotros lo carga la crisis pero la torre estas inauguró la Torre Sevilla y nosotros estamos en lo más alto de ella haciendo este programa muchísimas gracias por habernos puesto en el contexto Bolzano muchísimas gracias gracias a cocinar Paco muchísimas gracias por traernos vino flamenco Carlos hasta la semana que viene un poquito de música antes de ir aquello que ya saben que nos toca siempre que hoy lo hacemos con un cuarto de hora de retraso que es la actualidad y el análisis Raúl con todos ustedes

Voz 9 14:48 de repente siete ya comentó llame para de chacolí con nunca que imagina el lomo todos los días clases impacta en un repita siempre con la misma frase llama haremos loca pero me enseña al mundo la arena del desierto tras una todo mi sangre se evapora P traga dándote con ficción así que tuve que marcharme todavía no me he ido Pedro ya empecé a copiar mi Borat de pero sin tocar el suelo me separan de mi madre el olor de puchero con Koyama Ragua al cuello me marcho tropa ahí llevado a una cadena larga que llegaba hasta que hay otra manera de vivir no me saco número ya donde acaba de en qué lugar del mundo

Voz 9 15:46 yo me acuerdo de la mañana la que siempre llama Jada llama Black nunca falla falla Francia CAC ayuda hay calla calla calla que yo me acuerdo sede la mañana a la que siempre llana llama ya la que nunca falla falla falla la cruda y calla calla calla

Voz 9 16:19 y ahora se pedían la señal en coma aparca va ha dado la página lo cantaban Deco sin nada ya eran si Aceña la quiero volver pero me a todos los días Paqui en Alcácer hace un par de años pueda de aquí la experiencia lo había hecho un mita ya a mi gente y mi psicólogo no hay posibilidad de que se quede que comemos una venta ya Simon P que sale la clave del la mía echarme del país donde nací donde vivía ampliando alto los entera Ana Gámez yo soy de enviando técnico la cada día Zico raro des hoy porque no sé dónde le ha hecho me acuerdo de lo que siempre llama llama a que nunca

Voz 1 17:25 vaya vaya

Voz 9 17:27 se calla calla calla Cayón acuerdo de la que siempre llama llama ya que nunca falla falla falla ayuda y calla calla calla siempre que nunca falla ayuda y calla calla que no me acuerdo Tucker siempre que nunca falla ayuda haya calla calla

Voz 2 23:50 diez y veintitrés minutos de la noche nueve veintitrés en Canarias hora25 hoy desde Sevilla desde lo más alto de la Torre Sevilla vamos ya con la actualidad y con el análisis y hoy en la tertulia María Esperanza Sánchez buenas noches hola buenas noches González Harbour buenas noches hola buenas ni Javier Aroca buenas noches buenas noches el relato de la actualidad política del días escribe hoy con varios nombres propios para empezar el líder del PP Pablo Casado para el Tribunal Supremo Nos Sastre buenas noches tal buenas noches el Supremo sigue el criterio de la Fiscalía y archiva el caso

Voz 1071 24:25 aquí sabéis había dos posiciones el fiscal que no había delito de prevaricación ya atendía prescrita la posibilidad de que hubiera un cohecho impropio la juez que llevaba el caso de otros tres alumnos el Supremo por unanimidad además se ha decantado por la primera opción

Voz 2 24:38 de manera que se acaba el caso para el jefe de la oposición se acaba pese a que el Supremo no descarta que hubiera trato de favor de la Universidad Rey Juan Carlos con Casado

Voz 1071 24:45 vamos a editar frases textuales mira aunque pueda considerarse que resulten indicios de que se ha dispensado un trato de favor al aforado dice el Supremo no resultan indicios vuelve a decir de que existiera un acuerdo previo del aforado con los responsables del Master así que llega a esta conclusión no se justifica la apertura de una causa penal

Voz 2 25:03 bueno es curioso pero hoy mismo la Audiencia de Madrid había defendido que la Causa siguiera su curso no habían quitado razones eso es

Voz 1071 25:08 la Fiscalía explicaban que toda esta investigación no era como había apuntado el fiscal una causa general contra nadie pero que si cuando se ponen a investigar unos hechos concretos luego se van encontrando delitos nuevos pues Agustín cursen funciona si tienen que seguir a tu

Voz 2 25:21 pero ir a pregunta que no hicimos ya la semana pasada Sastre ahora qué pasa con los tres alumnos que se sacaron el máster en las mismas condiciones que Casado es el

Voz 1071 25:28 dilema ahora no reconocieron el trato de favor escuchamos aquí en la SER sus voces pero explicaron que quién les puso esas condiciones del Master en realidad fue quién lo dirigía que es Álvarez Conde al que por cierto se eleva seguir investigando la juez ha pidió a la Fiscalía un criterio visto lo de hoy pues hombre no sería sorprendente que retiraran esa imputación

Voz 2 25:45 con Cristina Cifuentes León Carmen Montón en el caso de Cifu

Voz 1071 25:48 antes que está imputada se investiga además un posible delito que hace este caso distinto es la falsificación recordarás aquellas firmas en la circunstancia es también distinta con Carmen Montón causa distinta máster distinto en la denuncia anónima que se presentó contra ella se habla de irregularidades de un presunto

Voz 2 26:06 bueno conclusión se cierra el caso Casado que ha sobrevivido a la polémica atención porque esto me parece importante sin haber enseñado ninguno de sus trabajos

Voz 1071 26:16 ahí están las reacciones políticas imagina hoy el estado de ánimo en el peregrinaje unos decía de Güemes están felices como perdices oigan al número dos del partido

Voz 30 26:26 sí ahora pues el Tribunal Supremo ratifica lo que toda España pensaba que el señor casado es una persona honesta honrada un profesional como la copa de un pino y una persona que está entregada a solucionar los graves problemas que tiene España

Voz 1071 26:40 desde luego son bueno Escudero Pedro Casado se quita un lastre de encima de cara a sus electores también en respecto situación interna en el partido sale fortalecido en su estrategia de cuestionar a Pedro Sánchez por su tesis doctoral

Voz 2 26:52 bueno es el Gobierno donde hemos visto hoy un cambio de estrategia en su discurso antes de que los periodistas empezaran las preguntas después del Consejo de Ministros ha lanzado el mensaje con que que el Ejecutivo trata de combatir esta semana de malas noticias denuncian Sastre una campaña concertada del Partido Popular de ciudadano hinchamos a su portavoz

Voz 31 27:09 este brutal acoso al Gobierno ha empezado a ser ya más que evidente no sólo para las personas de la izquierda sino también incluso para muchas otras personas y colectivos de centro liberales que están mostrando su restos su repulsa ante esta cacería

Voz 1071 27:31 cacería ha dicho que si recuerdas cuando el miércoles estuvo aquí el director del CIS en los dijo algo nos dijo Tezanos que desaconsejaba Sánchez adelantará elecciones y explicó que a Sánchez cuando le dieron por muerto en el PSOE le vino bien parecer que era víctima de ataques de todas partes le ayudó quizá esto de ahora no tenga nada que ver quizás sin embargo no tenga otra explicación el caso es que

Voz 31 27:52 ante esta estrategia política estos ataques reiteramos las palabras del presidente vinimos a limpiar estamos limpiando y seguiremos limpiando no vamos a parar de trabajar no nos van a parar

Voz 1071 28:07 mientras Sánchez sigue en Estados Unidos los escándalos continúa gabinete el último ya sabéis el de Pedro Duque

Voz 2 28:13 que por cierto ha admitido errores algo que no admitió allí

Voz 1071 28:16 vamos a ver

Voz 32 28:17 cuáles son así de cuáles han sido los errores de contabilidad o de lo que sea Hay lo vamos a subsanar en cualquier caso se trata quizás de a lo mejor de errores sin intencionalidad ningún

Voz 1071 28:30 el error se produciría si no se pagaba asimismo el alquiler si por ocupar sus casas pagaba un alquiler a su propia sociedad o no lo hacía él mismo dijo ayer que eso era un auto alquiler o lo esta mañana en Bruselas ha silbado un poco como

Voz 2 28:42 no fuera él quién lo hubiera dicho mira usted mantiene

Voz 22 28:44 en un auto alquileres en el último que ha vivido en esa casa para un adulto alquiler a precio de mercado perdóname que no hable las cosas que no entiendo

Voz 1071 28:58 pues sí se lo dijo si lo dijo así que hoy preguntaban después del Consejo de Ministros con qué versión quedarse Duque La de ayer hora de hoy es sólo preguntaban a la portavoz y ante esa pregunta tan concreta esta respuesta

Voz 31 29:10 el Gobierno es un equipo de granito perfectamente engrasado

Voz 1071 29:17 es de granito Podemos ha pedido la dimisión de P

Voz 2 29:21 los dos fueron también pide la dimisión de Dolores Delgado después de conocerse los audios de su conversación con Villarejo que difundió recuerden la web Moncloa punto com

Voz 1071 29:29 la policía ha presentado en la Oficina de este portal ya entregado un requerimiento de la Audiencia Nacional tienen hasta el lunes por cierto para entregar los audios de aquella comida de Villarejo de hace nueve años de hecho les piden que entreguen toda grabación que tengan en la que pudiera participar el ex comisario Baltasar Garzón el exjuez ha denunciado a los medios el Confidencial punto com y Moncloa punto com por revelación de ser

Voz 2 29:50 petos

Voz 1071 29:51 por cierto sobre la posibilidad de regular las noticias falsas como ayer apuntó la vicepresidenta hoy la portavoz no ha usado el verbo regula

Voz 31 29:59 algo habremos de hacer al menos en iniciar una reflexión en torno a lo que significa la verdad la reflexión de la propia vicepresidenta

Voz 1071 30:09 iba en esa dirección no es lo mismo regular que reflexionar voces del viernes en fin de ahí estaban casi todas falta alguna dos oído Esperanza Aguirre hoy pero también a uno de Villarejo de dice que a raíz de su incidente de tráfico en la Gran Vía de Madrid algo que seguro nadie olvida una asociación de hecho estaba relacionado con Villarejo que se llamaba transparencia y justicia había recurrido contra

Voz 33 30:31 ella yo no tenía ni idea de quién era este señor enorme cuenta lo digo pero bueno pero pero por qué transparencia justicia recurre contra mí para porque es que me han dicho que hay que dar un susto a Esperanza Aguirre sí eh bueno me dijo bueno pero pero yo creo que ya no vamos a hacer nada más usted estaría agravando me supongo que yo termino y me da una tarjeta impone comisario José Manuel Villarejo que yo entonces no sabía que le ha porque esto era el año no sé el año trece catorce por ahí

Voz 7 31:02 la idea

Voz 2 31:03 ella ya de alguna grabación estaría grabando seguro que guarda la tarjeta

Voz 1 31:09 de la tarjeta la prima

Voz 1803 31:11 mira parada para el análisis con los tertulianos de esta noche como

Voz 2 31:14 hay varias cosas sobre la mesa en este resumen rápido que hemos hecho de todo de todo lo que ha pasado en la política en las últimas horas quiero parar un momento Berna en en la decisión del Supremo no hay caso Pablo Casado lo celebran felices como perdices como decía Güemes que dicen que dicen ingenua a pesar de que se dice en el auto que puede considerarse que resulten indicios de que se ha dispensado un trato de favor al aforado

Voz 0283 31:36 pero no ha lugar la investigación bueno le regalaba el partido no

Voz 2 31:39 totalmente parece que hace falta un bar para mirar

Voz 0283 31:42 de nuevo las jugadas porque francamente casado ya no está empatado con los demás ha tenido el privilegio de de al ser aforado saltar al Supremo el Supremo no ha considerado las los argumentos de la juez de Instrucción número cincuenta y uno de Madrid que consideraba que había prevaricación administrativa que solicitaba sobretodo al Supremo que le pidiera los trabajos el ordenador que él no ha enseñado porque él ha enseñado unos trabajos pero no ha demostrado que fueron entregados y realizados en las fechas en que en

Voz 2 32:17 quiere haberle enseñado los trabajos en las portadas de los trabajos

Voz 0283 32:20 crear Carlos ya sin bordear los ordenador no los ha entregado ni nada

Voz 6 32:23 sí todos sabemos que le combatir

Voz 0283 32:26 fueron dieciocho de las veintidós asignaturas que resolvió con estos trabajito su

Voz 34 32:31 eh el el resto e hice

Voz 0283 32:34 sobre todo la el como como decía no hay empate con los demás hay un doble rasero hay un doble estándar que yo creo que nos sitúa de nuevo ante el cuestionamiento del aforamiento porque por estar aforado a tener unas circunstancias distintas de la ministra Montón o de la presidenta Cifuentes que es verdad que tienen otras otros detalles particulares son sus casos pero bueno pues tenemos un una un partido que se le ha regalado y sobre todo tenemos que subrayar que hay trato de favor hubo trato de favor el propio Tribunal Supremo ha subrayado que hay trato de favor aunque no lo ve como material pena

Voz 2 33:14 pero K

Voz 0860 33:17 bueno yo simplemente para planteó una hipótesis una pregunta no sé que hubiera pasado si el señor casado no hubiera estado aforado pues si no hubiera estado aforados estará

Voz 2 33:28 imputado como las como las otras durante el Cono Sur vengado

Voz 0860 33:33 no hubiera ido al Supremo no hubiera tenido esa opción sino hubiera tenido que comparecer como el resto de sus compañeras de clase en una situación prácticamente similar ante de de Madrid digo esto porque alguno en este debate recién sobre lo el aforamiento sostienen que el aforamiento los político no es un privilegio si es un privilegio no solamente un privilegio sino que es un insulto a uno de los principios constitucionales básico y el que dice que eso todos somos iguales

Voz 2 34:03 la ley

Voz 0860 34:04 a mí me suena esta manera de de refugiarse en el Tribunal Supremo a aquello que ocurría hace siglos en España y en otros países de tradición cristiana que consistieron refugiarse refugiarse en Santo es decir en el terreno la Iglesia tú cuando tenía un problema pues te metían en la iglesia ya no te tocaba o como se dice también el duque de Lerma no que para no perecer al cabo mayor ladrón de España ese vicio de colorao de verano

Voz 0283 34:32 te acogidas a sagrado santo

Voz 0860 34:34 más sagrado no primero eso es un privilegio ser aforada hoy imponen contradicción todo el sistema jurídico español porque ahora como habéis dicho en qué éxito acción se quedan estas tres señoras que están imputadas también logró que probablemente sí lo leí éramos desde un punto de vista muy optimista señero lo que tienen que estoy disfrutando un día de felicidad porque su casos cae claro porque sino como cómo sostenemos ante la opinión pública de la ciudad tenía que en las mismas circunstancia un señor porque disfrute de aforamiento yo he tenido la suerte porque la justicia se está convirtiendo en un juego de azar dependiendo dónde te toque te pasa una cosa o no te toque o no te pasa ahora resulta que cae en la Sala Segunda al Supremo y pasa esto pero si hubiera caído el el Juzgado de Instrucción de Madrid no te hubiera pasado nada no solamente no solamente esto sino que hacemos ahora con una bares como donde ICO su famoso chiringuito se hacinan va a resultar que se les cierra el chiringuito hice Le emprenden acciones penales y administrativa y desde luego en término BR reputacional a un señor que según los jueces no ha hecho nada

Voz 2 35:46 bueno también había un tema de posible malversación de presunta malversación de dinero

Voz 0860 35:50 bueno pero cómo surgió todo esto la malversación fue una un descubrimiento luego que suele acompañar como ante a la guitarra este tipo de desviación en no pero lo cierto lo cierto es que este señor su desgracia empieza cuando se le conocen digamos complicidades con político en materia de esa lotería de títulos que hay en dos Emma merece

Voz 6 36:12 eso sí a ver yo creo que está bastante en fin analizado por vuestra parte y a mi me parece que en fin lo que el contraste absolutamente impresionante entre la vida y la vida de la gente la vida buena la bueno y los buenos de la vida que hemos tenido aquí hace un momento que se han empezado a ir gentes verdaderamente maravillosa que nos ha hecho la noche feliz completamente esa es la vía toda la vida buena la lápida de los buenos con todos sus problemas y con todas sus inquietudes con sus fracasos con sus éxitos de pronto quienes pretenden ser nuestros representantes íter in fine a hacer que nos creamos que están trabajando por nosotros y para nosotros se exhiben verdaderamente de una manera pornográfica porque la reacción que el Partido Popular ha tenido esta tarde

Voz 2 37:22 es enorme la de haber aparecido como decía como decía Breitling de haber cantar gol en la grada

Voz 7 37:27 es hoy más fuerte que tú o en leen o en el ring no juegues examinaba llegara no no graves echarla bancales

Voz 6 37:32 es verdaderamente vergonzoso claro si yo digo que una una barbaridad contra la decisión de del Supremo que es Dios que por tanto es sagrado que es Dios si me meto con él puede que me vaya a la cárcel porque un juez muy riguroso pero muy riguroso y muy justo intentará jugarme como alguien que ha hecho que ha cometido un crimen contra Dios o contra el dios supremo el Supremo el Tribunal Supremo verdaderamente a mi me parece que en este caso en este país pasan cosas que no deberíamos tragar tranquilamente sea oir al secretario general del Partido Popular decir que todos han perdido su presidente ha ganado porque es una persona honrada honesta un profesional como la copa de un pino bueno vamos a ver si lo va demostrando poco a poco porque todavía de momento en fin además tiene mucha suerte

Voz 2 38:33 a mí me yo quiero insistir insistía ante ese de cuando cuando repasan la actualidad me sigue pareciendo importante destacar que se libra de la imputación sin haber mostrado nada de los trabajos del Master que me parece que es algo que han tenido que hacer el resto y además el Partido Popular ha exigido que el resto lo hicieran Se salva sin haberlo hecho

Voz 0283 38:55 los he comprobado todos y todas las posibilidades de plagio en la tesis del presidente en el libro resultante Isabel II yo diría

Voz 7 39:03 le siguen hablando sin cuando están empezando no caigan o no este es un país entero son país libre pero que no mienta no no no pero aquí

Voz 0283 39:11 es decir que es se sigue hablando del del exacto del plagios sea analizado meticulosamente la posibilidad de plagio que se se dedujo hemos practica durante todos los medios y los sistemas los dos o tres sistemas anti plagio que sean utilizado que no se podía hablar de plagio se ha encontrado unos párrafos lo público el país copiados en el libro resultante de la tesis en fin hasta la saciedad pero efectivamente él no sólo no ha mostrado sus trabajos no ha mostrado ese ordenador en el que deben estar registradas esas comunicaciones y donde se debería demostrar cuando se han sido escritos estoy segura de que todos aquí muchos oyentes tendrán en sus ordenadores registros de las cosas que hacen en los últimos años viene perfectamente yo cuando recupera un archivo digo esto exprés de dos cosas

Voz 2 40:02 bueno de títulos que está en lista o lo que

Voz 0283 40:04 desea pero no sólo no lo han enseñado sino que alardean de esa ejemplaridad esa dignidad de esa victoria que ya digo necesitaríamos un bar como en el fútbol ahora para

Voz 2 40:16 a revisar las gradas Iber que bien frente Aroca tiene un Gobierno que ha tenido una semana vamos a decir bueno yo creo que lleva más de una semana horribilis escuchábamos a la a la portavoz a la portavoz del Gobierno bueno intentando torear intentando lidiar la cuestión de Dolores Delgado de la que siguen apareciendo audios porque esa web Moncloa punto com sigue publicando los audios los las relaciones de Villarejo y luego el caso o Pedro Duque que también él mismo lo mismo que pasó con Dolores Delgado cae en contradicciones cuando se le vuelve a preguntar hoy por su caso

Voz 0860 40:50 Ponos desde que culminó la moción de censura dejó una parte del país muy paralizada sobre todo aquello que tenía unas expectativas distinta lo que realmente ocurrió recibidas han respetado cien días no ha habido un contador hacia atrás contando cuanto diga Talave al Gobierno encadenados yo creo que acosar al Gobierno criticar algo tiene no es absolutamente lícito además es necesario lo que debe hacer la oposición pero ello creo que lo que está ocurriendo los así se puede definir como cacería o no aunque los mismos que dicen que no con una cacería dicen que la pieza mayores Pedro Sánchez pero si me da la impresión de que entre Felipe entre el filibusterismo parlamentario Servando fundamentalmente en el Senado que es donde parece que quiere la oposición gobernar

Voz 2 41:43 basta utilizar incluso el

Voz 0860 41:46 son del propio presidente del Gobierno para criticarlo sea hoy escuchado por ejemplo que alguien decide dice bueno usted ha puesto el listón demasiado alto es decir que si ese listón no supiera no existiera qué ocurriría que las

Voz 2 42:00 adicto trajes están sería

Voz 0860 42:03 posible sea por ejemplo como ese listón no lo estableció el señor Rajoy por todo suministro y suministro a podían haber hecho lo que quisieran como de hecho hicieron porque yo no recuerdo tanta agresividad ni tanto valor crítico por ejemplo con un ministro como como Cañete que a la sazón sigue siendo comisario en el Ejecutivo europeo por cierto se supone que representando a España yo creo que que yo no sé si lo puedo definir como Crítica o no ni siquiera hacer si el caso Duque va a ser el último esta mañana vaya una foto el Gobierno y estaba yo pensando otro quién será el próximo ministro porque aquí no se ve que la oposición presenten alternativas de ningún tipo no de de de elegir de legislación de proyecto de economía ah no aquí lo que se trata de derribar a un Gobierno van derribando parece son muy bíblicos no aquella escena de La Bella que como uno no podía segar la mías entera porque iba segando uno uno noi y creo que eso es lo que quiere a mí me da la impresión de que este presidente del Gobierno es suficientemente tozudo como para no para no dimitir o no no no sucumbir pero no sé no sé cuál es el camino a lo mejor la solución sería que haga una crisis total de gobierno y presente un nuevo gobierno vamos

Voz 2 43:25 pero eso eso aspiraría no eran de gas cosas a lo mejor es que no encuentra candidatos para formar parte del nuevo Gobierno

Voz 0860 43:31 bueno el problema no sería es el problema que nadie más encontraría Gobierno de Aliaga y atendidas

Voz 2 43:36 hay que ser jóvenes de diecisiete años

Voz 0860 43:38 en mi casa

Voz 0283 43:42 en la Rey Juan Carlos I no tiene otra opción la ha tenido desde que llegó que es convocar elecciones quiero decir que estos ataques al Gobierno efectivamente está claro que forman parte de un de una campaña de acoso eso no quiere decir que no sean reales es decir cada montón ha caído por plagiar una tesis Si a actuar como actuó como ahora mismo hay un acoso sobre sobre la ministra de Justicia que resulta que se reunió con Villarejo aunque primero había dicho que no es decir cada uno ha ido cometiendo sus sus errores en la gestión de la crisis desatada la crisis que les ha llevado ahí que son efectivamente minucias frente a lo que pasó con Soria frente a los negocios de Morenés au cualquier

Voz 2 44:27 frente a los propios SMS del Rajoy a de Rajoy a bar frente a los propios elementos de recordamos todos

Voz 0283 44:33 como como motivo impresionante de dimisión Iker Iker callo en la sonda la onda expansiva Se fue eh desapareciendo sin sin que se produjeran nada entonces efectivamente esto son minucias realmente al lado de lo que hubo pero son cosas son cosas que hay que abordar cada una de ellas que muestran y regale irregularidades cada una de ellas pero cuál es la situación y la diferencia con como estaba el PP la debilidad del Gobierno es un Gobierno tan débil con sus ochenta y cuatro diputados que bien

Voz 7 45:05 logró conseguir un acuerdo de investidura pero no un acuerdo de gobierno no tiene uno

Voz 0283 45:10 la solidez suficiente en su en su seudo Coalición para soportar con fortaleza todas estas acometidas no la tiene él ha puesto el estándar efectivamente en la conciencia en un gobierno para la conciencia y la moral e imagen tiene que responder por ello entonces tiene un as en la manga lo tenía desde el principio y es posible que a medida que pase el tiempo ese as vaya perdiendo fuerza

Voz 6 45:38 es convocar elecciones bueno pero perder fuerza porque osea

Voz 7 45:42 es decir hacía ella sí bueno vaya

Voz 6 45:45 haciendo mella pero va como va haciendo mella como Paralelamente al caso a los casos de las personas del Gobierno están pasando han pasado el caso el caso casado y otros por cierto me ha descolocado bastante esa es cosa de por propia iniciativa esa declaración de Esperanza Aguirre no sé qué pasa lo que sabe ya que pase a que puede pasar

Voz 0283 46:12 levanta la mano a ver si nos fijamos en ellas

Voz 2 46:15 Bellaterra así que bueno pero también en este país resulta que son terreno con Villarejo no eres nadie ella ha querido decir si ya también ha tenido contacto bombillas vuelo

Voz 6 46:23 pero me de abstinencia no yo yo creo que lo de que venga y convoca elecciones

Voz 0283 46:28 pero bueno

Voz 6 46:29 es una presión tan grande tan absolutamente fuera de lo que estamos fuera de lo que

Voz 7 46:36 ya estamos acostumbrados porque no

Voz 6 46:39 ambos acostumbrados desde hace los años que lleva gobernando Rajoy porque hay una cosa que pasa es que es la derecha socialmente la sociedad le consiente más que a la izquierda a mí me pareció bien a la izquierda hay que exigirle me en fin hay que exhibía también pero pero

Voz 2 46:59 corrieron mal esperan tener yo no quiero que sea la sociedad

Voz 6 47:01 son sus votantes bueno sus antes vale pero no no no en generan en general no se arma el revuelo tan grande que se arma cuando

Voz 7 47:10 la izquierda y esa es una lección que tiene que aprender la izquierda

Voz 6 47:13 cuando la izquierda entiende la gente que no está tú

Voz 7 47:16 no no pero mira Rajoy acabó cayendo quiero de descubre después de una condena después se condenaba sean director por Corea que no había aceptado en ningún género no yo no acepto lo del doble estándar

Voz 0283 47:28 es decir aquí somos unos analistas éxito

Voz 7 47:31 siendo ejemplaridad a todos a la Izquierda agrega el estudio exigiendo pero digo que disfrutan de una

Voz 6 47:38 de no ser un Abu la especie

Voz 7 47:40 a la espérate un momento por qué

Voz 2 47:42 sé que están Madrid nos está escuchando atentamente Sastre cuando Aroca estaba diciendo aquello dice yo estoy mirando la fotografía esta mañana miraba la fotografía del Gobierno donde critica no gritos una aquello de quién será el próximo de ellos tienen este mismo miedo

Voz 1071 47:56 tienen esta sensación de hecho esta semana se ha instalado un poco las sensaciones del gabinete a ver por dónde vienen a ver quién es el próximo al que le toca de hecho en el Ejecutivo Se da por hecho que hay dossieres hecho de cada uno de ellos viendo a ver por dónde se puede coger a cada ministro estas estas seguridad a esta sensación la tiene el Ejecutivo qué ha pasado con esta sensación toda esta semanas

Voz 2 48:15 los hacemos una pausa Ia la vuelta la palabra que me lo había pedido Aroca bueno y está que la alcaldesa sería Hora veinticinco

Voz 2 53:30 diez y cincuenta y tres minutos de la noche nueve cincuenta y tres en Canarias con María Esperanza Sánchez con Berna González Harbour y con Javier Aroca hablando de los últimos escándalos que salpican al Gobierno de la debilidad del Gobierno

Voz 1344 53:41 hay del papel que está jugando la oposición sobretodo