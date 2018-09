Hora 25 (28/09/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1185 00:00 se puede abordar ahora mismo o la financiación autonómica que requiere efectivamente de apoyo o consensos más amplios pero en cambio en el margen de maniobra que tiene un gobierno logró casi un gobierno valiente que ha ido introduciendo elementos que lo ciudadanos perciben claramente como eh un gol tierno de Izquierda un gobierno socialista no así que bueno pues lo que tenemos es claramente el rechazo frontal de la derecha de este país al que sencillamente aplicando el ordenamiento jurídico y aplicando eh bueno pues lo que es una moción de censura pues se puede intentar gobernar con una alternativa de izquierdas no vemos

Voz 1 00:35 vivos de dimisión en los dos ministros señalados sus motivos de dimisión de la ministra de Justicia en el ministro de Ciencia

Voz 1185 00:41 yo no yo no voy a entrar ahora aquí parece que estamos en una subasta permanente en ver si hay más o menos elemento en cada caso no yo lo que creo es que hay una clara estrategia de desestabilización general de del Gobierno e sobre la base de ir intentando que caigan uno tras otro bueno pues lo la persona que están intentando gestionar este este esta época esta etapa no a mi me parece que absolutamente insoportable la presión que están ahora mismo sufriendo la persona que tienen una responsabilidad de Estado en cada uno de sus departamentos no y que no es fácil no es fácil una circunstancia como esta que tu equipo o que tu gente era la la mente fría para poder gestionar los problemas de los ciudadanos es que no podemos estar dedicando cada día en analizar los currículums o la las cuestiones individuales de cada ministro o cada responsable político señores que aquí estamos para ciudadano no para ver en qué queda el dossier que le han encargado dos investigadores e a no sé quién en el Gobierno es que me parece absolutamente una locura

Voz 1 01:45 de quiero le quiero preguntar alcalde por una polémica que empezado hoy en un mitin estaba Pablo Casado en Jerez de la Frontera y hablado de la anomalía andaluza escuche quién

Voz 2 01:54 que hay un par de regiones europeas que en los últimos casi medio siglo no han conocido otro partido esto es una anomalía no la democracia representativa se basa entre uno de sus pilares en la alternancia política que pasa que los andaluces sois de peor condición no tenéis la capacidad de aunque sea equivocarnos experimentar dar otras siglas políticas otras ideas sociales otras propuestas económicas que no sean las mismas

Voz 1 02:21 qué le pasa a los andaluces alcalde que que sólo hacen en presidente agentes del PP Ángel

Voz 1185 02:27 el PSOE perdón no más bien sería al revés es decir que le pasa a la derecha en este caso que con Andalucía no es capaz no de de aceptar que lo ciudadano elijan democráticamente una vez sí otra vez mayoritariamente al Partido Socialista no la anomalía es una anomalía democrática en que es la que tiene el Partido Popular a la hora de interpretar qué ocurre en Andalucía no el problema es que la derecha española desde luego el Partido Popular en Andalucía tiene un problema Torico en a la hora de comprender la propia autonomía andaluza en su origen y luego cómo gestionar oye la la dignidad el orgullo y la gana y las ansias de de transformar este territorio que tenemos los andaluces no mire esto no es más que un favor más eh que que hace un líder del Partido Popular ya lo hicieron otros ante el Partido Popular vuelve vuelve a la carga faltando el respeto en este caso a a la gente en Andalucía Amine votamos

Voz 3 03:27 sí

Voz 1185 03:28 lo que queremos y queremos evidentemente un partido político que se comprometa con Andalucía que trabaje para que avancemos y que pode puede cometer errores y los hemos cometido pero lo hemos hecho desde la dignidad de intentar cambiar y transformar una realidad histórica en Andalucía de atraso de subdesarrollo de falta de respeto a los andaluces el Partido Popular por ahí no va a ninguna

Voz 1 03:54 por ahí no va a ninguna parte la dichos Ana Díaz cuando va a convocar las elecciones a minó aseguró costeros

Voz 1185 04:00 no yo yo no le voy a engañar le digo que es absolutamente cierto que no me ha dicho nada y además hace muy bien sencillamente porque porque la responsabilidad es la suya no es fácil hay que elegir en este caso o bien agotar la legislatura o bien y que la circunstancia justifiquen un adelanto electoral y además hay que hacerlo en el marco de un contexto en Asia

Voz 1 04:24 qué tal es decir Andalucía

Voz 1185 04:27 la comunidad con un peso específico muy grande ahora mismo la política nacional la política nacional está como está ahí por tanto la decisión de la presidenta eh me imagino que no sólo contempla el análisis de de que esté sucediendo en Andalucía por tanto si la legislatura debe darse por concluida sino también en qué momento se encuentra Andalucía en el debate político nacional ir bueno pues en su papel de peso pesado e relación con Catalunya en relación con la estabilidad del Gobierno de España etc etc por tanto no es fácil y hay que dejarla evidentemente porque para eso oye para eso lo ordenamientos dice que que un presidente autonómico extiende

Voz 1 05:05 qué es lo que tiene que convocar claro alcalde hermana morir de éxito porque yo creo que el turismo pulverizado todos los récords El año Murillo los rodajes de la peste de Juego de Tronos estamos ahora mismo en una torre que se acaba de inaugurar que es un pedazo de Torre concebía nuestros pies mano morir de éxito ustedes

Voz 1185 05:21 es que cuando nos ponemos hacemos las cosas bien no me decía el otro día aquí inaugurando la Torre Sevilla eh y una una afirma no es una compañía muy potente que saben que es aquí se Piqué era largamente esperada pues les dije algo así como que bueno que que la suerte en este caso no era de Sevilla sólo porque esa compañía finalmente se hubiera instalado aquí sino que era de esa compañía por finalmente tener una tienda es la ciudad más bonita del mundo no a lo que me contestó uno Odiseo menos sabía que era de Bilbao

Voz 1 05:50 es que yo estaba pensando lo mismo efectivamente

Voz 1185 05:53 mire a mí no me puede preguntar eso porque yo es que estoy convencido que la materia prima de esta tierra todavía tiene que dan muchísima tardes de gloria y estoy convencido que no sólo en relación con el turismo el turismo es consecuencia de una planificación y un trabajo riguroso en estos últimos años para buscar otro tipo de turismo para asociar nuestra imagen y nuestra oferta a la cultura al patrimonio en fijar reírse fuerte evidentemente pues eso al final Si buscar mercados muy concreto el turistas de alto poder adquisitivo en los próximos años no va a dar mucha alegría pero yo estoy ya en otra en otro análisis yo estoy en que esa esa puerta del turismo ese ese crecimiento es más del doble de la media que en otros lugares de destino turista lo potente nos tiene que llevar a otro tipo de inversión en otros sectores productiva y por tanto nuestra competencia en Madrid Barcelona e nuestra competencia tiene que ser ser el punto más atractivo del sur de Europa para invertir ir

Voz 1 06:54 la puerta digamos que anima a eso

Voz 1185 06:57 turismo en una ciudad que claramente cada día

Voz 1 07:00 tiene más argumentos no abro la conversación Berna empieza tú que no les de Sevilla la cerca de Bilbao no soy de Santander te preciosa ciudad amiga de Sevilla seguro que no yo vamos sí que ese día no tengo ninguna objeción al contrario no

Voz 1185 07:22 Santander esta Sevilla como tener todo

Voz 1 07:25 todo lo contrario no mi pregunta sería volviendo al foco un poco de la situación en Andalucía sobre Podemos

Voz 4 07:31 cómo valora la la oposición de de Podemos a este Gobierno

Voz 1185 07:38 en Andalucía la verdad que que hemos

Voz 1 07:42 Liga matizó Podemos es el que está apoyando precisamente a Pedro Sánchez con la fragilidad que con la que hablamos en Moncloa en perdón en el Congreso de los Diputados pero y aquí es la oposición entonces cómo valora la la posición de Podemos en uno y otro ámbito

Voz 1185 07:57 yo tengo que que valorar un poco lo que lo que han sido estos años no de legislatura valoró en primer lugar el arranque es decir cuando Podemos se posiciona digamos en el espectro político en el Parlamento andaluz lo hace por oposición al Partido Socialista no lo hace buscando elemento de escenario en común no lo ha intentando bueno pues sencillamente buscar puntos de encuentro en políticas de izquierda no lo hace claramente desde desde una confrontación muy directa no incluso buscando de manera más fácil acuerdos con el Partido Popular sencillamente para tranquilizar al Partido Socialista y eso alarga por ejemplo la toma de posesión no de de la Presidencia de la Junta todo eso hay que recordarlo no eso son los antecedentes de arranque de pues bueno pues fundamentalmente yo me quedo con qué tipo de propuestas presentado en este caso Podemos en el Parlamento andaluz finales su su labor de oposición con constructiva no pues qué qué tipo de de propuestas constructivas Equal han sido fundamentalmente su principales estrategias no yo claramente creo que que Podemos no puede presumir en Andalucía de haber planteado iniciativa que claramente hayan destacado para bueno pues plantear una izquierda y y realmente de gobierno eh yo creo que Podemos se mueve mucho mejor digamos en el en un en una en un escenario de conflicto en un escenario de tensión social en un escenario eh vindicación permanente más que en un escenario de construcción de recuperación iré búsqueda en este caso de de de respuesta a los ciudadanos no en ese sentido la verdad no no no albergo eh facilidad Si se va a ser la estrategia en Andalucía de Podemos para llegar a acuerdos fácilmente en Madrid y bueno pues en Madrid hemos pasado desde que es sencillamente Pedro Sánchez no fuese presidente de Gobierno como consecuencia de la votación de Podemos tampoco se puede olvidar a un escenario en el que podemos ahora parece que comprende que sus posibilidades en este caso de tener alguna capacidad en el

Voz 1 10:02 eh eh eh pasan porque el Partido Socialista gobierna en España a partir de ahí lo mismo

Voz 1185 10:08 es tener capacidad llegar a acuerdos antes de hablar

Voz 1 10:10 vais de la en fin de Lac cosas que han pasado en este tiempo

Voz 1452 10:14 usted es alcalde en Sevilla no como consecuencia todo

Voz 1 10:20 bueno esto bueno ahí algunos éxitos

Voz 1452 10:23 evidentemente pero cuál diría usted que es su fracaso o al menos lo que se va a quedar sin cumplir hasta hasta el momento en que haya una base elecciones y veremos qué pasa

Voz 1185 10:33 pues mire yo yo lo tengo creo bastante claro es decir a mí me gustaría recuperar la capacidad como alcalde de un Ayuntamiento potentes de la cuarta ciudad de España la capacidad y la autonomía para poder aplicar recursos a transformar la realidad algunos barrios de la ciudad desde el punto de vista social de desempleo irá alguna otra potente es decir me gustaría en no ser un ayuntamiento como todos los ayuntamientos de España en los que tenemos un límite a la inversión pública en nuestra ciudad tenemos un límite a la contratación y a la generación de empleo tenemos un límite pues mire no creo que hemos hecho bien los deberes hemos saneado como en el caso de Sevilla la cuenta pública hemos recuperar la capacidad para poder aplicar políticas públicas para poder tomar la iniciativa también reactivar la iniciativa privada es sin tantas límites hicieron hay restricciones que marcan ahora ese esa impotencia ahora mismo que no se puede aplicar además a los ciudadanos de a pie cuando llego a un barrio con problema Iggy en vez de decirle oiga vamos a aprobar un plan potente aquí con con con cincuenta con cien millones de euros de inversión vamos a intentar hacer una apuesta por pues pues no puedo decírselo porque no no tengo capacidad legal para poderlo hacer ese creo que que uno de los asuntos que habrá que resolver más pronto que tarde

Voz 0860 11:52 soy sevillano oí lo sevillano estamos enamorados de nuestra ciudad pero eso no impide que no seamos ciego nos encanta nuestra ciudad y a mí me encanta que usted señor alcalde mi alcalde diga que que Sevilla tiene que competir con Barcelona y con madre pero usted que con la cifra de desempleo que tenemos de esta ciudad podemos competir con alguien no digo ya con Madrid con Barcelona

Voz 1185 12:15 hemos la obligación de buscar nuestro sitio Hey mire lo peor que hay en la resignación con esos datos es Jiménez nosotros hemos podido crear eh un número de empleo no a lo largo de estos tres años hay hípico de de mandato y aprovechando esa la recuperación económica todavía incipiente pero que no ha permitido en algunos sectores productivos arrasó el turismo también en la industria eh por cierto en recuperar la actividad industrial en el puerto y en alguna otra iniciativa de alguna forma intentado a apuntar a consolidar un modelo económico local diferente para los próximos año pero mire lo peor de todo es condenar sea decir que somos así no vamos a conseguir ser mejores yo soy absolutamente enemigo de eso pero no porque sea uno uno optimista iluso sino porque creo que hay que ser constante tenaz en trabajar para cambiar las cosas no es desde luego este gobierno municipal lo está haciendo y lo va a hacer en ahora lo que pido claramente es cuanto menos tristes mejor en esta ciudad eh cuanto menos gente resignada con que no podemos es somos la capital de Andalucía somos la ciudad más importante es seguro en el sur de Europa que mucha gente con ganas de invertir aquí de hacer cosas

Voz 1 13:33 déjeme déjeme diciendo que lo estemos tristes porque los últimos metros vamos a dedicar a una cosa que que no es nada agradable que es el cierre de un periódico pero antes de ir a ello eh hay un par de cosas de la actualidad del viernes que tenemos que repasar Pablo

Voz 1667 13:45 empezando por la noticia más comentada de esta tarde probablemente que tiene que ver con Facebook la red social asegura que ha sufrido un ataque que afecta a cincuenta millones de cuentas de las que los hackers podrían haber accedido como si fueran sus propios usuarios afecta quienes suelen entrar en Facebook sin introducir cada vez la contraseña sino que piden que la Guardia Internet son cincuenta millones ahora pero la empresa reconoce que a lo largo del año ha tenido que intervenir otras cuarenta sí que van noventa millones de cuentas afectadas sólo en dos mil dieciocho

Voz 1 14:17 en Estados Unidos estábamos pendientes Pablo de la votación en el Senado del juez que proponía Donald Trump para el Tribunal Supremo acusado de abusos por varias mujeres es otra de las noticias de la tarde y que también hoy

Voz 1667 14:26 han seguido en directo las principales televisiones del mundo el comité Judicial del Senado ha respaldado la nominación aunque ahora es el pleno el que va a tener que votar uno de los senadores republicanos que tenía algunas dudas acabado pronunciándose a favor a pesar de este momento dramático que vamos a escuchar en el que dos mujeres Se lo recriminaba tiene hijos piensen ellos le decía mírame a los ojos usted está permitiendo que alguien que trató de violar se sienten el Supremo yo sufrido abusos nadie me creía el senador Ángels apenas ha levantado la mirada

Voz 4 15:04 a los oyentes que busquen esa imagen porque real

Voz 1 15:07 antes es impactante es decía que me quería guardar me los últimos minutos para hablar de de un periódico que tenía que cumplir ciento veinte años un periódico decano El Correo de Andalucía que no sale a la calle Nieves González ex trabajadora del correo y delegada sindical Nieves muy buenas noches porque uno sale a la calle el correr

Voz 5 15:25 bueno sale a la calle porque hace un par de semanas el propietario actual Antonio Morera Vallejo presentó un un ERE de veintiocho de los veintinueve trabajadores conformamos ahora la plantilla

Voz 1185 15:36 sí

Voz 5 15:37 huy pues desde el pasado lunes está una huelga indefinida

Voz 1 15:40 déjeme que preguntan los sevillanos lo que suponía algo que supone el Correo de Andalucía

Voz 0860 15:45 pues para mí significaba el desayuno porque tú me levantaba veía mi padre leyendo el correo no bueno llevarlo y acordarme de de la lucha de de Javier red de Chinarro de tanta gente que que a partir de ese periódico pues significaban el liderazgo y la vanguardia al menos en mi época La Vanguardia asociado y la resistencia contra un sistema que que bueno que no que no eran un sistema de libertades aquello luego ha caminado de la manera que ha caminado pero pero el correo Andalucía no es solamente un periódico no es solamente un proyecto torear sino algo consustancial con la vida de muchos sevillanos no lo hemos llevado durante

Voz 1 16:27 muchos años nuestro vivió debajo del hombro por eso quería preguntarle al alcalde para para la ciudad que suma

Voz 1452 16:32 pone

Voz 1 16:32 la posible desaparición de El Correo Juan y tráfico Extranjería la hemos vivido en otras ocasiones Mon El Correo de Andalucía por tanto por desgracia los sevillanos sabemos lo que ball

Voz 1185 16:43 ver a ver en la picota en este caso un equipo de profesionales a una cabecera histórica para la ciudad y la verdad no doble no duele mucho porque pensamos que que habíamos superado la última vez en la que eso iba a ocurrir no oí la verdad que que estábamos contentos porque afortunadamente había tomado otra dinámica Hay había también entrado en en una clave más amplia no de un grupo multimedia con una televisión local con tal pues pues otra forma también de equilibrar un negocio por cierto complicado el correo puede también otros medios de comunicación tienen problemas económicos pero en al final ahora mismo el lo que estamos claramente si hoy que hemos tenido pleno municipal hemos tenido varios contacto con con los trabajadores de la plantilla lo local en intentar de alguna forma que pueda haber una solución que sea una solución acordada el que no sea una solución traumática que no son una solución unilateral sino de alguna manera bueno pues don Antonio Morera pues pueda finalmente poner encima de la mesa una propuesta que los trabajadores vean aceptable ellos son muy conscientes de alguna parte

Voz 1 17:53 puesta para la supervivencia del correo bueno

Voz 5 17:56 a nosotros desde el principio estamos luchando por la supervivencia de una cabecera que queremos

Voz 1 18:01 que cumpla ciento veinte año y por supuesto también pueblo veintiocho

Voz 5 18:05 trabajo no porque yo creo que

Voz 1 18:07 todos los periodistas que han pasado por el coste de Andalucía cero

Voz 6 18:11 dimos el correo como algo propio más allá de un trabajo en un sentimiento de hecho lo vimos el pasado domingo que invitamos a a varios compañeros bueno composición un pequeño llamamiento

Voz 5 18:21 hay islas redacción cenó llenó de de periodista que que llegaron de Madrid de Córdoba que quisieron estar en el posible

Voz 1 18:28 el último número de del de Andalucía y eso

Voz 5 18:30 esto demuestra que además de que para los sevillanos para la ciudad es algo importante también para para los periodistas porque es una escuela de de periodismo uno doce eh que nosotros desde el principio Le ofrecemos al al propietario que bueno pues que que retire ese ERE que que nos dé un margen de negociación que de o que sí

Voz 1 18:49 busquen alternativas que todos entendemos que

Voz 5 18:52 que evidentemente la la situación del periodismo está en crisis que hay que reconvertirse que hay que ir a por lo digital y todo eso lo sabemos que en el caso de del corre de Andalucía encontramos además que hay una gestión que pues que a lo mejor ha dejado un poco que desear no que no se puede como decía el alcalde es un sector muy particular que a lo mejor hay que dejarse aconsejar por profesionales que que que si hasta ahora no lo que se ha hecho no ha funcionado igual es que hay que modificar el modelo y pensar en otras alternativas

Voz 1 19:23 sentir el apoyo de la ciudad es decir los compañeros que el domingo yo las fotografías además algún alguna compañera nuestra estaba

Voz 5 19:29 ha estado allí sentirse el apoyo de la ciudad por supuesto para él pero no solamente bueno en lo ciudadano es abrumador pero también de la de instituciones de de hemos recibido apoyos institucionales por parte de la Diputación del Ayuntamiento de Sevilla hoy ayer estuvimos también en el Parlamento que se levantó y se puso aplaudir también igual que hoy ha pasado en el Ayuntamiento algo inédito es algo inédito creo que que todo ese apoyo y ese tiene que canalizar de alguna

Voz 6 19:58 era para que hay un futuro para para de la cabecera para para los

Voz 5 20:02 los periodistas que la conformamos de rótulos desde ese día

Voz 1 20:05 ya pero que cierre un periódico siempre es una mala noticia es malísima noticia y es encaja en un contexto terrible para todo el periodismo que es la precarización absoluta de la profesión que es algo tan profundamente injusto ir Hinault equivalente con la trascendencia que tiene este trabajo cualquier Ere es un dolor en cualquier profesión en cualquier categoría

Voz 0283 20:28 moral pero sin duda los periódicos tienen una trascendencia distinta claro que sí de de con todo el respeto a todos los demás trabajos pero tienen una trascendencia distinta porque son empresas de criterios son empresas de divulgación informativa de de construcción de de ideologías de construcción de conciencias y por eso cualquier desaparición cualquier quiebra de las condiciones laborales ibuprofeno Fernandes de de sus trabajadores de nosotros es es mucho más que una cuestión laboral

Voz 1452 21:04 estaba recordando o algo que decía Arthur Miller que estaba convencido de que un periódico era un país hablando sea asimismo eso es exactamente así verdaderamente de que una voz de la parte de ese país que compraba cada día el periódico que de silenciada pues es un drama además este periódico que efectivamente es el decano que estaba a punto de un nuevo aniversario que ya veremos ojalá que se pueda celebrar pero es fue además el periódico que nos acompañó que nos acogió que estuvo con los ciudadanos de esta ciudad que queríamos acabar de una vez con un periodo de nuestra vida que había sido desde que nacimos que era la dictadura el periodo cinco nos acompañó en eso fue un periódico ejemplar que se la jugó que se la jugó además curiosamente dirigido por un cura José María Javierre de Benjamín imposible de olvidar porque vivimos una aventura conjunta muy hermosa todo eso está en la memoria de la ciudad y la memoria de la ciudad tienen que seguir teniendo la puerta abierta para que cada día para que cada día cada persona que quiera leer el periódico lo tenga en el desayuno como lo tenía como lo tenía Javier

Voz 1 22:33 desde acabo siempre el programa con

Voz 1452 22:35 llamada a algún director de periódico que nuestro plantea sus apuestas para

Voz 1 22:39 para el día siguiente si mañana salir el correo que llevarían Laporta

Voz 5 22:45 pues probablemente llevaría al pleno municipal que que se ha celebrado hoy nosotros como periódico local aunque llevemos Andalucía en nuestra cabecera siempre no hemos restringido a Sevilla y su provincia y el el pleno que que hoy se ha desarrollado y no lo hemos podido

Voz 1 23:03 ya no muy por la fotografía de la Carrera Nocturna quienes es la de momento está está

Voz 5 23:08 a veces son tan atroces que están pasando estos días que no que no estamos perdiendo que que la verdad es queda mucha pena todos los profesionales que estamos allí

Voz 1452 23:17 haciendo una huelga que no queremos

Voz 5 23:18 que no que no resulta muy costosa vemos la las a la actualidad de la

Voz 1 23:24 no dejará de seguir la claro pero en cambio no puede no puedo cubrirlo puedes informar sobre el alcalde muchísimas gracias por haber estado con nosotros mantenga esta ciudad así como la tiene y nosotros iremos viniendo siempre que podamos

Voz 1185 23:39 que no falte y es que ya sabéis que cada vez que venía tenemos propagaron

Voz 1 23:43 a cada vez que venimos tenemos una sorpresa aquí en Sevilla muchísimas gracias y muchísima suerte mucha gracia los queda el broche Nos queda Ramoneda

Voz 7 23:52 el dietario

Voz 1150 23:54 el Supremo de delito en el caso del máster de Casado pero si trato de favor cortas y la vía penal pero no la política apaciguar esta decisión los ánimos del PP au en su particular cacería contra el Gobierno no hay nada peor que banalizar la corrupción y esto es lo que está haciendo el PP tirar contra cualquier indicio sin distinción de gravedad Audi sustantivo acción de los hechos el Pepe Serra nueva Francisco López es el sucesor de goles de Cospedal en el PP

Voz 1 24:21 tira la mancha hizo estrenado definió

Voz 1150 24:24 es como totalmente entregado y servir a la causa comunista chavista bolivariana y filoetarra los mayores recordarán la conspiración judeo masónica hay bolchevique ya está cerca para el PP el futuro es el pasado en realidad López no hace más que seguir el patrón regresivo de su mentor Pablo Casado dispuesto a recuperar restauración conservadora que Mariano Rajoy emprendido al inicio de su mandato y se estrelló con la frustrada reforma de la ley del aborto la sombra de la Clay decía sobre el PP sigue siendo alargada se resiste a dejar en paz con vistas que la sociedad ella asumido sin mayor sobresalto casado propone ahora un plan de protección existencia las mujeres embarazadas para evitar que aborten de telas del Estado sobre decisiones que sólo conciernen a ellas un paternalismo de sotana desde luego muy alejado de cualquier paradigma liberada por si fuera poco otra vuelta de tuerca al Código Penal ahora casado quiere penar con cinco años de quien convoque un referéndum legal conoce el PP otra vía que la represión para afrontar los problemas políticos esté su proyecto político de futuro a cambio de paradigma en política de vivienda de mercancías derechos así ha definido Ada Colau la resolución del pleno del Ayuntamiento barcelonés que obliga a los promotores privados va a destinar el treinta por ciento de techo construido a vivienda protegida ciudadano se abstuvo sólo el PP votó en contra sus motos les conoceréis

Voz 4 26:00 pues Torre terminemos aquí María Esperanza Sánchez Berna González Harbour Javier Aroca hasta la semana que viene ya todos ustedes hasta el lunes los reencontrarnos como siempre a partir de las ocho en Hora Veinticinco que tengan un feliz fin de semana veinticinco Ángels Barceló capellanes ese servicios informativos

