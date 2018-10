Hora 25 (01/10/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1804 00:00 este ha sido un primer aniversario del uno de octubre de movilización y algarada callejera

Voz 0194 00:12 y de intento de reconciliación entre las facciones del independentismo

Voz 2 00:16 los trabucaires bosques tres vidas

Voz 3 00:19 doce de Rice

Voz 0194 00:23 que habréis amigos de los CDR hacéis bien

en apretar les ha dicho hoy Torra y así hemos llegado a las ocho de la tarde las siete en Canarias del primer día de octubre

Voz 4 00:34 sí sí

Voz 0194 00:53 pero el president de la Generalitat vuelve a orillar su responsabilidad institucional para arengar a los miembros de los CDR que poco después de esos gestos de amistad volvían a pedir su dimisión por la intervención de los Mossos del fin de semana el centro derecha cargado hoy con dureza contra el presidente catalán hasta el punto de que el líder del PP ha sugerido mano dura contra los partidos que amparen o justifiquen la violencia

Voz 1995 01:15 solicitamos una modificación de la ley de partidos para que se pueda actuar ya contra aquellos partidos organizaciones en Cataluña que estará alentando la violencia con que incluso están incitando a la confrontación civil

Voz 0194 01:28 el Gobierno ha optado por un mensaje menos inflamado mientras Ciudadanos Sunny al PP al elevar el tono José Luis Ábalos Albert Rivera

Voz 1 01:34 yo no he oído que llamada violencia yo lo que he oído es a impulsar el proceso una renunciar a mantener

Voz 6 01:43 hoy de República me parece intolerable en la actuación del presidente supera la fiesta me parece que está alentando a los comandos separatista

Voz 0194 01:51 PP y Ciudadanos mantienen su estrategia de asfixia al Gobierno y a su presidente al que piden que comparezca en el Congreso que se someta a una cuestión de confianza o que convoque elecciones de inmediato hoy Pedro Sánchez ha recibido el primer ministro francés en el Palacio de la Moncloa en un acto que quería poner en valor la fundamental colaboración antiterrorista entre los dos países que contribuyó a la derrota de ETA

Voz 6 02:11 se entregan los hermanos ellos de ETA lo que hoy nos hallamos mi silla haremos nunca es nuestra voluntad de recordar con respeto enorme gratitud a quienes más sufrieron por la libertad y por la democracia en nuestro país a todas las víctimas del terrorismo

Voz 0194 02:30 en Hora veinticinco escucharemos a la ministra portavoz que han dado en las críticas del Gobierno al periodismo Pedro Blanco

Voz 1715 02:35 si decía esta mañana aquí en la SER la ministra será que los medios son somos muy exquisitos decía también la ministra que el periodismo ha prescindido de la prudencia

Voz 7 02:44 juzgó los hechos estamos en un momento en el que supuestamente termine supuestamente entrecomillado por supuesto ha desaparecido que yo me encuentro cada semana con preguntas que son ya de entrada condenatorias cual si fuera sentencias de tribunales

Voz 1715 03:02 en Hora veinticinco vamos a contar también la decisión de la juez del caso del máster días cebar la mayor parte de esa causa sólo la que intenta aclarar si hubo o no falsedad documental en el caso de la expresidenta de Madrid así que de momento Cristina Cifuentes sigue imputada hablaremos de la iglesia de Franco que solían formar pareja el arzobispo de Madrid ha confirmado que no tendrán ningún inconveniente en acoger los restos del dictador en la catedral de la Almudena

Voz 8 03:23 sabiendo como se levantó los millones resulta que es lo que se queda vacío solos

tizón y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0171 03:39 buenas tardes mañana vuelve la Liga de Campeones con la segunda jornada de la liguilla inicial hasta ahora el Valencia está entrenando en Manchester en Old Trafford donde se mide mañana al equipo de Mourinho al Manchester United mañana el Madrid jugará en Moscú ante el CSKA recordemos el miércoles Tottenham Barça y Atlético de Madrid brujas pero antes hoy se cierra la jornada de Liga en Primera División a las nueve en Balaídos juegan Celta Getafe

el tiempo el otoño empieza a parecerse asimismo poco a poco Jordi Carbó buenas tardes buenas

es el cambio de mes no nos va a traer un cambio significativo de situación meteorológica toda la semana el tiempo será soleado con pequeñas variaciones en las temperaturas no se ve ninguna borrasca pero es que tampoco para la semana que viene teniendo presente que el mes de octubre en gran parte del país es el primer o segundo mes más lluvioso la ausencia de estas borrascas en breve ya será un poco preocupante de momento las tropas más horas descenso de temperaturas mañana a primeras horas de la mañana ambiente fresco o frío en el interior temperaturas claramente más bajas que hoy pero después va a lucir el sol durante toda la jornada con tiempo radiante muy buena visibilidad las máximas apenas bajarán un poco respecto las que hemos seguido las últimas horas nubes a menos en el Cantábrico todavía algunos chubascos en Baleares también la próxima madrugada en el litoral de Murcia y Alicante y el viento seguirá soplando con fuerza en los mismos sitios que ha soplado incluso un poco más intenso empieza hora25 Pedro yo antes de cerrar Puerta de una vez he pedido a doble la primera la de una forma de entender el jazz a la muerte de Jerry González el tío algunos de los primeros pasos en el jazz latino ha muerto en un incendio en su casa de Madrid

Voz 4 05:23 quedaremos

Voz 10 05:31 por que es uno con lugar ni tiene usted lo vendí

el ministro muerto Charles Aznavour

de las voces más reconocidas de la canción francesa que sus noventa y cuatro años sería De Gea

Voz 4 05:49 no

Voz 1 05:53 juré herido con una eh

vamos con toda vez Hora veinticinco

hubo una veinticinco

Pedro Blanco

Voz 1715 07:29 ha reconvertido en parte de la simbología independentistas ido más callejero que político la iniciativa las imágenes más repetidas durante prácticamente todo el día la firman los CDR los Comités de Defensa de la República en pleno divorcio con Torra el presidente de la Generalitat ha intentado hoy reducir la distancia con esa facción del independentismo que ha terminado por

Voz 0806 07:51 es repudiable hoy Torra Nimbus escucho

Voz 1673 08:00 buenas tardes el presidente ha multiplicado para asistir a protagonizar varios de los actos que hoy se han celebrado en conmemoración por el uno de octubre entre ellos la reunión extraordinaria del guber en Sant Julià de Ramis que es la población donde Ramón tenía que votar hace un año ha sido en esta localidad en el acto institucional de primera hora de la mañana cuando Torra pronunciado una de las declaraciones más polémicas del día resulta que después de que este fin de semana haya habido cargas policiales de los Mossos contra los CDR hoy el president ha querido cerrar filas con estos grupos de la izquierda alternativa lanzando les este guiño

Voz 15 08:30 los trabucaires que os dan Zaida gracias a los trabucaires a los castellers a los bailarines a vosotros amigos de los CDR es apretó

Voz 1895 08:38 la hacéis bien apretando

Voz 1673 08:40 pero el caso es que la CUP y los CDR llevan días pidiendo la dimisión del conseller de Interior y hoy por primera vez algunos de los reproches subían un escalón y apuntaban directamente al president varios manifestantes pedían la dimisión de un Quim Torra que hoy ha vuelto a insistir en que su objetivo es implementar la república catalana que según el relato que mantuvieron los independentistas debería estar a punto de cumplir su primer aniversario

Voz 1715 09:04 gracias Pablo este uno de octubre ha sido madrugador los primeros grupos de esos CDR comenzaban a actuar temprano muy temprano en Barcelona algunas carreteras en el AVE en Girona las protestas los cortes de calles han sido constantes durante todo el día a media tarde poco después de las seis y media aproximadamente comenzaba una última manifestación multitudinaria en Barcelona la manifestación de las urnas en fin este es el resumen del primer aniversario del uno de octubre volvemos a Barcelona Sergi López buenas tardes

Voz 1895 09:33 hola buenas tardes la manifestación que está finalizando en este momento con protagonismo totalmente ciudadano y que está ya en las puertas del Parlament de Cataluña aquí ha recibido el presidente de la Generalitat Quim Torra el del Parlament a los organizadores la Asamblea Nacional Catalana y otras entidades soberanistas hay una participación

Voz 0171 09:53 multitudinaria la mayor del día de hoy

Voz 1895 09:55 allí ahora mismo se está haciendo la lectura del manifiesto que va a cargo de ciudadanos que vienen con urnas o con algunas de las urnas que se utilizaron durante el año pasado pero como decíais esta es la última móvil y vez movilización del día pero las protestas han empezado a las siete de la mañana con diversos cortes de tráfico en Barcelona los Comités de Defensa de la República han empapelado diversos edificios como la sede en Barcelona del Banco de España o de la patronal Fomento del Trabajo con carteles en los que se podía leer república catalana en construcción en Girona los CDR les han cortado el AVE durante tres horas en las carreteras se han producido cortes de tráfico en diversos puntos de la AP siete también los estudiantes han hecho cortes de tráfico en la avenida Diagonal era una manifestación por el paseo de Gràcia los CDR sean encadenado al edificio de la Bolsa de Barcelona como os decía acabando esta última manifestación del uno de octubre

Voz 1715 10:48 gracias Sergi López el Gobierno cree que exagera quién ven las palabras de hoy de Quim Torra una incitación a la violencia José Luis Ábalos ex ministro de Fomento

Voz 16 10:59 eh escuchado eh presidiendo la Generalitat llamar la violencia bueno pues por ejemplo eso sería un eje algún es un ejemplo de su si no lo ha dicho hice dice eso no es verdad yo no he oído que llame a la violencia es que ojo porque llamar a la violencia no es Nos frenar el vídeo tampoco exactamente eso yo lo que he oído es a impulsar el proceso de renunciar a mantener el proyecto de República hizo esto

Voz 1715 11:26 bueno PP y Ciudadanos son implacables son duros con el presidente de la Generalitat y con el independentismo por extensión el centro derecha habla de kale borroka habla de caos la urgencia de aplicar el ciento cincuenta y cinco Pablo Casado al

Voz 17 11:39 porque a la kale borroka de los CDR como digo el presidente de la Generalitat hoy ya cruzado otra línea roja diciendo que tienen que seguir apretando textualmente

Voz 6 11:50 así que evidentemente me parece intolerable la actuación del presidente supremacía hasta me parece que está alentando a los comandos separatistas

Voz 1715 11:58 esos dos partidos intentan estrechar la soga sobre Pedro Sánchez y la estrategia es clara quieren acorralar al presidente quieren desgastar al Gobierno PP y Ciudadanos piden Sánchez que comparezca en el Congreso o que se someta a una cuestión de confianza o al final del argumento que convoque elecciones con urgencia Óscar García

Voz 1673 12:20 Pablo Casado y Albert Rivera han vuelto hoy a solapar sus discursos en torno a Cataluña los dos han exigido a Sánchez que aplica el ciento cincuenta y cinco sino que convoque elecciones tanto para el presidente del PP como para el de Ciudadanos hay motivos de sobra y más después de las declaraciones de Torra alentando a los CDR casado reclama incluso que Sánchez se someta a una cuestión de confianza para ver los apoyos que tiene en el Congreso sino que comparezca allí urgentemente algo que también ha pedido Albert Rivera

Voz 0171 12:45 yo creo que si tuviera dignidad democrática

Voz 7 12:48 solicitaría una cuestión de confianza en la que pudiera retratar tiene sus apoyos estilo tendrá que hacerlo en una comparecencia en la que explique qué es lo que está haciendo con nuestro país

Voz 6 13:00 así que estamos ante una situación de caos ante una situación sin duda desaparición en combate del Gobierno de España que en el espera ante una situación donde Cataluña ha convertido hoy en un territorio sin ley

Voz 1673 13:12 Iñaki de nuevo casa de Rivera se van a dar la mano porque fuentes de Ciudadanos acaban de confirmar que PP y Ciudadanos van a presentar de manera conjunta la petición para que Sánchez comparezca en el Congreso es la segunda vez que ambos partidos se alían para pedir la comparecencia del presidente del Gobierno hace algunas semanas lo hicieron para que diera explicaciones sobre su tesis doctoral

Voz 1715 13:31 el Gobierno por cierto anda estos días arremetiendo contra el mensajero hoy mismo aquí en la SER la ministra portavoz ha vuelto a insistir en el debate sobre los límites de la libertad de prensa de la libertad de expresión con apelaciones constantes críticas al periodismo al que en cierta manera acusa de difundir Fake News o Deep FDIC que debe ser como la madre de las seis Inma Carretero

Voz 0806 13:55 el Gobierno se siente víctima de una ola de Faith News de noticias falsas procedentes de medios digitales y también de las preguntas en rueda de prensa

Voz 7 14:03 ya me encuentro cada semana con preguntas que son ya de entrada condenatorias cual si fuera sentencias de tribunales eh esto obviamente arrolla también la libertad de expresión y arrollado toda presunción de inocencia

Voz 0806 14:19 la gente avance lamentaba así la portavoz Isabel Cela que ha dado una peculiar explicación a las rectificaciones del Gobierno de Sánchez

Voz 7 14:27 tenemos unos medios de comunicación muy exquisitos pues a veces amplifican la primera toma de contacto con el tema is it se alejan del resultado final

Voz 0806 14:37 así que la prensa es muy exquisita según la versión de Cela en Hoy por hoy ha sido menos irónico el ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos

Voz 16 14:46 por lo tanto de formamos la realidad y una vez deformada yo no sé si es Feico no pero ya ha deformado la realidad y según José

Voz 0806 14:53 Luis Ábalos los medios se queda finalmente con los chismes hilos chascarrillos a pesar de todo ello ambos ministros rechazan que quisieran coartar la libertad de prensa sólo pretenden dicen abrir una reflexión

co

Voz 1280 15:11 un faro para mí es el lugar en el que me voy a reencontrar con los oyentes

Voz 18 15:16 desde la Ser un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos y todo lo que es

Voz 1280 15:22 seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar

Voz 1804 15:27 en el Faro con Mara Torres signos también en redes y en nuestra aplicación

Voz 19 15:34 Bale queramos esta noche a la una y media

Voz 1715 15:37 así

Voz 19 15:39 la gran fiesta de la música

Guardia veinticinco

sobre un fondo blanco con la talado

Voz 1715 16:59 habrá paz en euskera español el francés el Palacio de la Moncloa ha cogido hoy un acto conjunto entre los gobiernos de España y de Francia un reconocimiento al valor indiscutible que tuvo una lucha contra ETA la colaboración entre los dos países lo que hoy se escenificaba era el final de un camino de coche ganamos ahí

Voz 1673 17:18 por qué no estábamos solos la frase del presidente como símbolo de agradecimiento al resto de países democráticos y en especial a Francia por su colaboración antiterrorista y continuos gestos de reconocimiento y cariño a las víctimas de ETA

Voz 6 17:29 sólo recordar frente a la tentación de la desmemoria y hacerlo desde el homenaje más profundo y sentido a las más de ochocientas personas asesinadas

Voz 1673 17:40 lo compartía el primer ministro francés Edouard Philippe ha resaltado el grito de cólera de la sociedad española contra ETA contra una violencia que ensangrentado a España Doom estamos aquí innecesariamente tristes pero decididos y unidos y continuaremos siendo invencibles decía Philip máxima solemnidad aquí en uno de los salones principales del Palacio de la Moncloa hay ausencias destacadas de principales figuras del PP Rajoy Aznar Ana Pastor Pío García Escudero y Ángel Garrido presidente madrileño ninguno estaba hoy aquí por motivos de agenda Moncloa no quiere leerlo como un boicot decía que lo importante es y ha sido el acto de esta tarde

Voz 1715 18:17 hoy hemos conocido una operación policial desarrollada en varias cárceles contra presos yihadistas acusados de de seguir a lo suyo entre rejas de intentar captar a otros presos para su causa

Voz 0806 18:30 estos rodillos buenas tardes buenas tardes es una operación sí que todavía está abierta y que la está llevando a cabo Instituciones Penitenciarias y también la Guardia Civil se ha interrogado ya a más de veinticinco presos se han registrado sus celdas y según fuentes de la investigación se han incautado de diferente documentación que ahora toca analizar a estos internos se les acusa de captar adeptos para las José yihadista aprovechando el escenario de las cárceles la mayoría de ellos cumplen condena por colaboración o enaltecimiento del terrorismo según fuentes cercanas a estas detenciones el grupo de captados son presos que cumplen condena por delitos relacionados con el tráfico de drogas esperan alrededor de treinta detenciones y es una operación que terminará en la tarde noche de hoy

Voz 1715 19:11 pero hay otra historia de este día

Voz 13 19:13 cursó el máster que nos ocupa una imagen culé

Voz 25 19:17 porque así como único Álvarez Conde pero realmente no lo sé para Enrique me la frase cuando empezábamos y me dice que no sabe salir vaya clase usted no hizo ningún trabajo ni ningún mérito académico para ser calificada gracias Clara sereno dicen no hizo un buen trabajo

Voz 0806 19:34 vamos un pueblo Lawal y sin embargo el final sigue

Voz 1715 19:37 tuvo el título hoy la juez que investiga el caso del máster de Cifuentes de quiénes nos dieron un palo al agua sus privilegiados compañeros ha echado el cierre de investigación sólo la parte que afecta a la posible falsedad documental por lo que Cifuentes va a seguir imputada la jueza del caso de los mayores pero lo juezas también reproches al Tribunal Supremo Radio Madrid Alfonso Ojea

Voz 0089 19:56 quince de los diecinueve investigados en el caso máster se marchan a casa su procesamiento ha sido archivado en línea con la resolución dictada el viernes pasado por el Tribunal Supremo dejan de estar imputados porque esa doctrina del alto tribunal atraviesa a todos los investigados sino no hay delito para casado no puede haberlo para sus compañeras de curso todas vinculadas al partido conservador cohecho y prevaricación desaparecen porque el Supremo no los ve por ninguna parte la jueza Carmen Rodríguez Medel debe seguir ese criterio Cristina Cifuentes se queda efectivamente en este asunto sólo que por un único delito que se va a seguir investigando el delito de falsedad en documento en esta investigación le van a acompañar también el director del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde tres profesoras de su confianza son los cinco del máster que continúan a disposición de la jueza

Voz 1715 22:05 cuando mañana les contemos lo que tenemos preparados más o menos a esta hora les diremos que nos van a oír en ser más que hace hoy una Chopin encuentros la Cadena SER refuerza la presencia en la FM con la creación de una nueva red de emisoras que como bien has dicho se llama ser más este lanzamiento tiene un triple objetivo el primero dar una mayor cobertura informativa a los acontecimientos extraordinarios más destacados en cada ciudad como suceso los partidos de tu equipo programaciones especiales como por ejemplo las fiestas de tu localidad la consecuencia ya es el segundo objetivo es que se refuerza la presencia local de la Ser en la FM el oyente ahora puede elegir entre escucha dar la programación a nivel nacional o la cobertura especial que realice la SER en su ciudad y el tercer y último objetivo la cadena estabiliza la parrilla de La Ser frente a situaciones que hasta ahora obligaban a alterar la como por ejemplo el fútbol desde hoy información deportes se emitirán de forma simultánea en la F bueno y nos vamos a ocupar de ese acto de la tarde en la Moncloa vitoreado la qué tal Pedro vamos a hablar con el juez Javier Gómez Bermúdez que ha pasado media vida trabajando en la lucha contra ETA además después tiempo para la carga de hoy queremos conocer a todo un personaje ACP aquí está diciendo que es favorable a la tortura soy favorable a la tortura

Voz 30 23:15 la dices homófobos xenófobo machista es ya sonoro candidato ultraconservador que encabeza las encuestas para las presidenciales en Brasil

Voz 1715 23:23 la segunda vuelta es el domingo que viene la tertulia hoy nos acompañaron Fernando Vallespín el grupo Dina Gonzalo Velasco está son las claves del

Voz 3 23:31 de acuerdo a la filósofa catalana Marina Garcés que en su acepción ilustrada crítica significa combate contra la credulidad que es la

Voz 1895 23:38 toda dominación porque implica una ilegal

Voz 3 23:40 de la inteligencia de la convicción el uno de octubre de dos mil diecisiete fue la culminación de un proceso deliberado de credulidad sistémica hoy conocemos que los altos cargos del Govern sabían que no contaban con el apoyo internacional y con las instituciones para hacer realidad la independencia claras lo definió como fardo otros han hablado de mentira frágiles de resultas se asemeja esa escena de La dama de Shanghai en la que todos los personajes salen confundidos con los reflejos de un laberinto espejos todos basado en nuestra posición en hechos que eran faroles hasta la condena de la violencia policial deja el mal sabor de haber caído en el anzuelo de los que buscaban una victimización que se convirtiese en un lugar de memoria para un pueblo Arabia también afirma que con sus preguntas los medios propagan las seis New sobre el Ejecutivo siempre que sospechar cuando el poder acusan los medios de hacer mal las preguntas presentemos el envite está el periodismo diciendo más sus cuestiones olvidando los relevante para apuntarse a la penúltima celebración del escándalo yo no lo creo si efectos que seamos menos crédulos entre los entresijos del poder ahora sólo queda que esa no escepticismo no derive en mismo masivo porque es el primero suele ser crítico es segundo derivan en diferenciando

bueno desde las nueve de la información del día y el análisis con los tertulianos lunes ocho veinticinco minutos siete y veinticinco en Canarias

Voz 31 24:58 yo

hora veinticinco Madrid

Voz 1715 25:08 qué tal buenas tardes la jueza del gasto del caso máster da casi por cerrada la investigación sólo setenta y dos horas después de que el Supremo decidiera no investigar a Pablo Casado Carmen Rodríguez Medel ha archivado la investigación contra Cristina Cifuentes por los delitos de prevaricación y cohecho y sólo seguirá investigando la parte de falsedad documental también se cierran las pesquisas contra otros alumnos imputados ex compañeros de Cristina Cifuentes y de Pablo Casado que reconocieron ante la jueza que no hicieron solamente nada para sacarse el título los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos piden que una vez se ha dado carpetazo casi por completo a la investigación judicial se reabra la universitaria en la que el rector Javier Ramos cerró hace meses tras la imputación de Cifuentes Jorge Álvarez es portavoz de República

Voz 32 25:50 entidad de salvaguarda en decir que de todavía sigue sin judicializado de todavía hay una parte que están ocupados nosotros exigimos al rector de la investigación interna cara realizado las noticias la haga pública nos merecemos cómodo todos los estudiantes de de esa investigación y poder analizar vanos

Voz 1715 26:11 en el plano político el presidente madrileño Ángel Garrido que sustituyó a Cifuentes tras su dimisión toma la decisión con cautela

Voz 1995 26:19 bueno no podía hablar con ella no pero en cualquier caso espera que se complete toda la investigación judicial y resulte ya una cosa un auto definitivo aún sentencia definitiva y por tanto a eso estamos como siempre en materia judicial debe dar respetar siempre el trabajo de los jueces que es complicado siempre atender y acatar las sentencias que dicta

Voz 1715 26:37 enseguida vamos con otros asuntos de este lunes uno de octubre pero antes vamos a echar un vistazo a las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 33 26:44 buenas tardes hasta ahora encontramos dificultades de salida de Madrid por la dos en Alcalá de Henares la A tres en Rivas Vaciamadrid Gilad cinco a la altura de Alcorcón tráfico intenso además de entrada a la capital por la A uno hasta nudo Manoteras lados en Canillejas y complicaciones en la A6 en Majadahonda ayer Plantío en ambos sentidos de circulatoria por último en la M cuarenta en la zona de Coslada hacia las redes

Voz 21 27:12 la Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos amplía de doce a veinticuatro meses la tarifa plana de cincuenta euros de cotización a la Seguridad Social

Voz 35 27:54 la más rica de España y si existe una desigualdad totalmente creciente que ese firme conforme ese acuerdo con la patronal CEOE el ANC de catorce mil euros al año en catorce pagas eso daría bastante un poco más de equilibrio con los trabajadores ahora más consumo no apostamos por industrial en Madrid no cuesta más problemas así entonces sobre lo que trae es que haya mucho pero

Voz 0806 28:17 la dirección del PSOE confirma el aplazamiento de las primarias para la alcaldía de Madrid tal y como les contamos hace unas semanas en la SER los socialistas aplazan la decisión lo ha confirmado el secretario de Organización José Luis Ábalos que justifica la decisión por una cuestión meramente estratégica

Voz 16 28:32 Madrid es una alcaldía eh porque es una plaza estratégica y por lo tanto lo dejamos para un proceso singular eh más más adelantado pienso sé que no es cualquier alcaldía hay que inscribir la en una cuestión estratégica en respecto del conjunto de de las convocatorias electorales

Voz 0806 28:56 los alcaldes de cinco grandes municipios del sur de Madrid han pedido una reunión al ministro de Fomento para abordar los problemas e incidencias de la línea C tres de Cercanías que da servicio a medio millón de personas en la zona y los regidores de Getafe Ciempozuelos Aranjuez Pinto y Valdemoro quieren conocer el estado del Plan Integral de Cercanías presentado por su antecesor por Íñigo de la Serna María Jesús Alonso es la alcaldesa de Ciempozuelos

Voz 36 29:18 bueno lo que se ha hecho ahora es pedir una cita formal al al ministro

Voz 0806 29:22 es verdad que formalmente sí que seleccionar

Voz 36 29:24 pues para valorar un poco la situación y ahora vista del nuevo curso político oí escolar donde se están afectando todos los problemas nace tres de los que más semana Perdomo son poco ya forzar esa reunión lo antes posible para ver qué planteamiento tiene el nuevo ministro etc

llegamos a las ocho y media con veintitrés grados en el centro de Madrid Hora Veinticinco hasta mañana

Voz 1995 30:10 vuelve la Champions esta semana no vuelve la Champions mañana juega el Valencia en Manchester con el Mancheter United el equipo de Mourinho está en una situación así delicada está yendo mal bueno no hará lo estoy siguiendo fatal

Voz 0171 30:22 han llegado los periodistas españoles y un compañero

Voz 1995 30:25 le he hecho esta pregunta a Mourinho al loro

Voz 38 30:29 con todos los respetos eh con dolores fetos la atrevidas Un poquito de España ahora mismo mucha gente se lo digo sinceramente el míster piensa que usted está fracasando como entrenador del Manchester United es más piensan que usted ha fracasado como entrenador eso sus verdad Mister o o qué les puede decir usted si eso no es verdad MR

Voz 0171 30:47 te ahora cuenta que con todos los respetos y respeto en España

Voz 0194 30:51 caña me dicen que allí dicen

Voz 0171 30:53 puede ser tú crees que se ha cabreado vamos a escuchar la respuesta de Mourinho

Voz 38 30:57 lista con todos los respetos eh con dolor fetos la pregunta su poquito caninos que en España ahora mismo mucha gente se lo digo sinceramente Mister piensa que usted está fracasando como entrenador del Manchester United es más piensan que usted ha fracasado como entrenador eso sobre verdad Mister o Kepa o qué les puede decir usted si eso no es verdad

Voz 3 31:16 yo poso gran tipo de aulas de fruta en Madrid han pasado miles de todos años atrás

Voz 1995 31:25 hice acabó hasta aflojó hasta sí

Voz 0171 31:28 venía a decir que el Atlético Madrid ha ganado la Europa League que el Manchester United lo ganó hace dos años pero hay que decirle a Mourinho que el Atlético de Madrid después de ganar la Europa League ganó la Supercopa de Europa al campeón que era campeón de Europa y el Manchester United no no la ganó pero bueno que que con todos los respetos Mister con todo respeto en España ya en España en España hemos recibido hoy al campeón del mundo de ciclismo en ruta Alejandro Valverde que ayer en Innsbruck nos emocionó a todos con un carrerón Icon un triunfo memorable a sus treinta y ocho años Valverde que dice que ha sido una temporada muy dura para él recordemos se cayó en el Tour parecía que se podía retirar y fíjate cómo termina la temporada

Voz 0072 32:10 que de todo el rato mirando para abajo hoy viviendo en rueda de los de los rivales y sabía que que podía conseguir hoy afinarse se consiguió yo pensaba que allí se acaba mi carrera deportiva original fíjate supimos reponer nos ha calmado trago ese gracias a todo toda la gente que tiene alrededor mío mira al final ha salido una temporada buenísima ahí al final

Voz 3 32:33 antes

Voz 0171 32:33 sí claro que sí enhorabuena Alejandro Valverde bueno pues enseguida estamos en Manchester donde mañana juega el Valencia en Moscú donde mañana el Real Madrid ante el CSKA recuerdo que el Barça jugará el miércoles en Londres con el Tottenham y el Atlético de Madrid recibirá al Brujas en el Wanda Metropolitano pero como siempre hizo el a sus hoteles españoles gracias a mensajes de guasa recordaréis que aquí hubo un oyente que sea apostó una parrillada para sus amigos para toda la gente del programa si Benzema llegaba a los cuarenta goles porque él decía que Benzema iba a llegar a los cuarenta goles este año

Voz 1804 33:10 ojito que seno Raja pero ojito ojito hola Gallego

Voz 39 33:15 vaya mal representando a nadie está al corriente del tema de la chuletillas y ha dicho que lo está haciendo aposta que ha dejado de margen en esta semana que no ha dado un palo al agua pagarle Villalón muchacho pero que esté tranquilo que que los cuarenta goles que obra eh tela marinera como tengo el grupo de hecho ya ya estoy pensando que eran los mete otra nada conocíamos el naranja que yo creo que así al final mete cuarenta y uno pagarle con el canto lo habían tardó muchacho o mejor que un canto mejor con una carretilla así pum pum

Voz 18 33:47 vete preparando pagar

bajito que este partido es están Iago Aspas y Ángel dos tremendos delanteros que han empezado fenomenal novedades dejamos salen los equipos vamos hasta a Balaídos Paula Montero buenas tardes

Voz 41 35:19 eh

Voz 0171 35:19 el Madrid está teniendo problemas vamos a ver cómo ha estado Lopetegui en la previa Moscú Javi Guerra de buenas tardes

Voz 1895 35:26 hola qué tal buenas tardes y con frío no vendrían bien esa chuletillas vamos a ver si Benzema consigue los cuarenta goles este año mañana va a ser titular por cierto hoy conocíamos que la lesión de Bale bueno pues no es tal fue una sobrecarga acertó Lopetegui dejando en el banquillo en el descanso no va a jugar en Vitoria el Madrid no quiere que vaya con Gales pero sí estará ya para el siguiente partido de Champions y cómo no para el clásico con muchas bajas como tú decías sin Isco convaleciente de la operación de apendicitis sin Marcelo y sin el central sin el capitán sino el Cameros Sergio Ramos que descansa en esta ocasión el

Voz 0301 36:00 portero va a ser Keylor Navas tiene que meter

Voz 1895 36:02 quien joven en la defensa toda vez que dejó como decimos a Sergio Ramos en Madrid y un rictus serio de Lopetegui en la sala de prensa que contestaba esto a la pregunta de que el Madrid no marca goles en los últimos tres encuentros es verdad que fue un partidazo el de la Roma y marcó tres golazos pero después un gol ante el Español de Asensio no metió ninguno en Sevilla un partido pésimo del equipo blanco y tampoco al Atlético de Madrid no está muy preocupado con el tema del Wall escuchamos

Voz 16 36:31 tenemos recursos para afrontar situaciones difíciles y duras como han ocurrido en toda la temporada en cuanto a lo que nos vamos a centrar en general lo que vamos a hacer el máximo número de oportunidades oportunidad posible partido hiciéramos él es su trabajo y seguro que que de esa manera todo va va ir a donde tiene que eso

Voz 1895 36:50 pues eso lo que a Lopetegui los jugadores el club está la última respuesta de la sala de prensa le preguntaba un compañero ruso ele decía que aquí se comenta el verdad que Marie llega pues con muchas bajas y que es un buen momento no para intentar ganarle a este Real Madrid Lopetegui que lo de la cintura no lleva muy bien decía esto

Voz 42 37:08 Bono pregunta para el técnico de CSKA de Moscú que este momento es el mejor para el sentada a un Real Madrid que tiene suficientes bazas muchos medios de comunicación rusa es lo mismo que es un buen momento para enfrentar a un Real Madrid que quizás es el más débil de todo el último

Voz 16 37:28 que esos pues están muy contentos centro recibirnos mañana hablaremos

Voz 0171 37:34 mañana veremos mañana veremos en cualquier caso el Real Madrid tiene a Benzema que lleva un mes sin marcar a Gareth Bale fuera de la convocatoria veremos si mañana echa de menos el gol el Valencia juega mañana en Old Trafford ante el Manchester United obliga disimuló tras la primera derrota en la jornada inicial ante la Juve vamos a ver qué he dicho Marcelino en la previa Pedro Morata buenas tardes tenemos problemas con la comunicación con Pedro Morata Marcelino antes de jugar ante el United de Mourinho mañana dicho esto

Voz 0194 38:11 seguro seguro que está entre los otros cinco seguro pero yo creo que otros tres equipos más fuertes de Europa en quizás no esté en su mejor momento en el esperado nosotros ganaremos si jugamos un gran partido que es el mejor o peor momento nunca se sabe un equipo como éste con un entrenador quizás de los más laureados del mundo

Voz 6 38:31 podemos esperar que rindan a su máximo nivel nosotros estamos aquí para impedírselo

Voz 0171 38:36 Yeste Rodrigo El delantero de Valencia

Voz 43 38:39 creo que independientemente de resultados que conseguimos el fin de semana creo que la ilusión por estar aquí es máxima lo hemos luchado mucho la temporada pasada y creo que es un escenario que que que que lo merece y creo que estamos bien preparados

Voz 0171 38:54 ojalá ahí el Manchester United ya hemos escuchado a Mourinho al principio con la primera respuesta lo de que en España se dice que ha fracasado le han preguntado a Mourinho Ximo Tébar mano sobre la conversación posible con Zidane que se rumorea puede ser su sustituto buenas tardes

Voz 0962 39:14 hola qué tal muy buenas gallego sí porque no le va muy bien en el Manchester United de Mourinho que es cierto que ganó la Europa Liga hace dos años el año pasado quedó muy lejos del City de Josep Guardiola ir este año pues tampoco ha arrancado muy bien es décimo en la tabla eliminado de la Copa de la Liga frente al Derby County y había que preguntarle o le han preguntado directamente por un nombre Zinedine Zidane si había recibido el han preguntado directamente a Mourinho la llamada decidan para tranquilizarle decirle que Zidane no aspira a supuesto a ser entrenador del Manchester United de moverle la silla esto es lo que ha ocurrido en la sala de prensa de otra forma

Voz 1995 39:49 qué dice hoy parte de la prensa inglesa que te ha llamado Zinedine Zidane para tranquilizarle para decir que él no quiere tu puesto eso es verdad has hablado con una ciudad es extras tuyo

Voz 3 40:01 pregunta es qué ha sido lo que es ese que está ahí atrás detrás del escrito podemos saber algo

Voz 0171 40:10 pero

Voz 3 40:11 pero en mi teléfono

Voz 0171 40:15 Touriño últimamente está mucho mejor en la sala de prensa que en el banquillo dirigiendo a su equipo Bruno Le Van cómo está el United de cara a mañana ante el Valencia buenas tardes hola Gallego muy

Voz 0301 40:25 en las pues evidentemente no llega en su mejor momento pues esa derrota sobre todo el equipos muy poco fiable en defensa seguramente por esa razón optó el pasado sábado ante el West Ham por salir con tres centrales no les salió ni mucho menos bien la medida es un equipo frágil en defensa que en ataque no se acaba de encontrar muchas rotaciones Arriba veremos si mañana además de Lukaku que prácticamente de seguro a ser titular Marcial quien eh juega arriba para acompañar al delantero tanque belga pero no llega ni mucho menos bien el Manchester

Voz 0171 40:53 CSKA de Moscú tiene una racha de partidos sin perder en su estadio tremendo no

Voz 0301 40:57 sí están bastante bien en Liga de Rusia ha cambiado bastante la la plantilla ha salido varios veteranos como los gemelos Berezovsky también Verbum parte de la columna vertebral del equipo ha dejado el CSKA de Moscú este pasado verano pero no han fichado mal Blasi del jugador es del Ewerthon un mediapunta de lo más destacado que tiene el equipo y sobre todo Fedor Charlotte máximo goleador de la liga rusa tan sólo veinte años unos de los descubrimientos del fútbol ruso en las últimas semanas

Voz 0171 41:23 mañana el Valencia y el Madrid enseguida hablamos del Barça ahí del Atlético que juegan el miércoles City Simon móvil y te dice

Voz 0171 42:30 el Barça lleva tres partidos de Liga sin ganar el Barça ganó en la primera jornada de la Champions al PSV y el Barça juega mañana pasado mañana mejor dicho un partido trascendental en Londres ante el Tottenham quizá por eso Messi fue suplente el otro día ante el Athletic de lo Adriá Albets cómo va a viajar el Barça de Valverde a ese partido de Londres buenas tardes

Voz 44 42:55 algo qué tal muy buenas viaja mañana a las diez de la mañana hay Valverde ha dado ya hoy la convocatoria viajan veinte futbolistas se vuelve a quedar fuera mal que sólo ha jugado veinticinco minutos en los nueve partidos oficiales del Barça a pesar de que fue el fichaje más caro del verano que costó cuarenta y un millones de euros tampoco viajan los lesionados Sergio Berto y que además está sancionado ni los otros descartados que son Samper y Alinha vuelve a la convocatoria Denis Suárez y Valverde se lleva también a Juan Miranda el lateral zurdo del filial mañana el equipo va a entrenar en Wembley a las siete de la tarde hora española ya antes hablarán Rakitic Valverde en rueda de prensa previa a este partidazo frente al Tottenham de Pochettino efectivamente como decías al Barça le urge volver a ganar mejorar el nivel de juego y recuperar las buenas sensaciones y El Vestuario ve en este partido de Champions una gran oportunidad para conseguirlo

Voz 0171 43:49 su partido dramático para el Tottenham que perdió en la primera jornada Si pierde con el Barça los de Pochettino estarían en una mala situación muy interesante uno de los mejores partidos de la jornada y el Atlético de Madrid recibe al Brujas ya te digo que empezó la Champions ganando en el estadio del Mónaco Miguel Martín Talavera intentando lo que no haya despistes como el año pasado en esta primera fase buenas tardes

Voz 1576 44:11 qué tal Gallego buenas tardes evidentemente es un fracaso sin paliativos caer en un grupo no pasa ronda no ganar ni un solo partido al carnaval tiene la lección aprendida empezaron bastante firme en Mónaco ganando al conjunto del Principado y tienen que hacerlo bueno ganando al Brujas para ese partido no va a estar seguro ya Víctor Machín Vitolo no tiene suerte Mario gallego no es que haya recaído de la lesión pero tiene que ir un poco más despacio lo han dicho los doctores y por lo tanto al igual que Samuel INTI un Tití ya hasta después del parón de selecciones no se va a volver a estar con el grupo no volver a trabajar con todos por lo tanto no bastar tampoco sabe que sigue lesionado mañana último entrenamiento y rueda de prensa por la tarde en el Metropolitan

Voz 0171 44:51 los rivales Bruno el Tottenham de Pochettino ha empezado fatal

Voz 0301 44:54 tal sí lo que pasa es que ha recuperado en las últimas dos semanas con victorias en la Premier victoria también eh aunque sean los penaltis en contra el Watford y que le permitió pasar de ronda en la cara en la Copa de la Liga lo que es verdad es que el llega con bajas importantes no va a poder jugar de y gente importante también en defensa como Bertone en seguramente va a ser baja veremos si está recuperado Ericsson para mí es la clave el último partido no estuvo por un problema en el abdomen es el eje del equipo en el centro del campo y para mí es la clave que este viene Dixon para que sea competitivo

Voz 0171 45:23 el burbuja lo Berga no tienen que ser rival para los de Simeone en el Wanda no nada simplemente que

Voz 0301 45:28 es es fume el fantasma de del cava para el Atlético de Madrid puede ser un partido un poco en ese estilo con el equipo belga muy cerrado atrás Border seguramente el holandés internacional el centrocampista que tiene bastante llegada es la estrella del equipo Wesley también el delantero a brasileño jugaba bastante buen nivel pero un equipo muy muy inferior al Atlético

Voz 0171 45:47 al margen de los compromisos de los equipos españoles que partidazos que enfrentamientos destacamos en esta segunda jornada de la Champions

Voz 0301 45:53 para empezar el primero que tenemos mañana que se juega el Manchester City de Guardiola que perdió en la primera jornada a las seis cincuenta y cinco Hoffenheim Manchester City también se juega en el grupo del Valencia a la misma hora un Juventus e Joan Boix el miércoles tenemos un Nápoles Liverpool y un París Sánchez Estrella Roja en el grupo C bastante interesantes

Voz 1995 46:10 no contaremos seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 1 47:36 dentro de

Voz 46 47:36 a doce minutos en Balaídos se juega el último partido de la jornada Celta Getafe Celta que esta octavo en la clasificación con nueve puntos empezado bastante bien el Getafe décimo segundo con ocho puntos

Voz 0171 47:49 estamos mucha atención siempre a Messi a los delanteros del Atlético de Madrid a Diego Costa Grid a los del Real Madrid

Voz 46 47:57 bajito que este partido es están Iago Aspas y Ángel dos tremendos delanteros que han empezado fenomenal novedades dejamos salen los equipos vamos hasta a Balaídos Paula Montero buenas tardes

Voz 1576 48:08 qué tal Gallego buenas tardes Mohamed plantea otra vuelta