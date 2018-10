Hora 25 (01/10/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:05 no

Voz 3 00:13 la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:18 primero de octubre lunes de movilizaciones en Cataluña ni de valoraciones de todos los dirigentes políticos un año después primero de octubre lunes de homenaje a las víctimas del terrorismo en el Palacio de la Moncloa y de reconocimiento a la cooperación con Francia a este acto vamos a dedicar los próximos minutos de esta nueva hora de Hora veinticinco antes vamos a repasar lo más destacado de la actualidad con Esther Bazán buenas noches vamos a empezar precisamente por la movilización que han convocado esta tarde las entidades soberanistas y que ha reunido a miles de personas

Voz 1454 00:46 se lo que ha concluido hace unos minutos en el Parlament con la entrega de urnas al president de la Generalitat y el del Parlament Sergi López buenas noches

Voz 1895 00:53 buenas noches analizado con ambiente crispado sin incidencias pero crispado en esta manifestación en la que sea o ido una sonora pitada cuando se ha anunciado la presencia del president Quim Torra en los parlamentos de los ciudadanos que finalizaban esta manifestación unos parlamentos que han pedido a los políticos del Gobierno que abandonen la sumisión al Estado español y el autonomismo o que dimitan muchos gritos a favor de la ciencia y recuperar el espíritu del uno de octubre del año pasado y muchas personas se han ido antes de la finalización de este acto gritos también pidiendo la dimisión del conseller de Interior por impedir las acciones de los CDR son los Comités de Defensa de la República el sábado pasado mientras se manifestaban en Barcelona la policía española una manifestación por cierto en la que según la Guardia Urbana han participado ciento ochenta mil veces

Voz 1454 01:47 a partir de las diez con Sastre actualizar hemos cómo ha ido el día escucharemos las declaraciones reacciones y matizaciones de esta jornada el último hechos la petición conjunta de PP y Ciudadanos para que comparezca el presidente Sánchez en el Congreso de explicaciones de lo que ellos califican como deterioro general de la política española y las amenazas independentistas que dicen dañan la convivencia la Núñez ha habido hoy otras movilizaciones en la calle las de los pensionistas repartidos por todas las comunidades autónomas aunque la reunión de la jornada la tenían los pensionistas vizcaínos con la ministra de Trabajo Magdalena Valerio les ha explicado que no les iba a hacer promesas que no pudiera cumplir y los pensionistas han acordado seguir con las protestas hasta que el Gobierno recoja sus reivindicaciones

Voz 4 02:24 viendo cómo se llevan todos los millones en Xunta que es lo que se queda vacío sólo fondos de las pensiones la educación sanidad osea como ciudadana me siento obligada pero se debe plasmarse en una ley

Voz 5 02:35 si seguimos aquí es posible el programa voluntad de hacerlo pero si nos quedamos en casa piense lo que como todos

Voz 0656 02:41 ahí termina la reunión del Eurogrupo en Luxemburgo con una

Voz 1454 02:44 potencia a Italia por su presupuesto y su deuda de advertencia de los ministros de economía de la zona euro que se completa con unas declaraciones desde fuera de esa reunión del presidente de la Comisión dice que Italia puede poner en riesgo el euro lo explicamos con nuestra corresponsal comunitaria con Griselda Pastor acabo de une con Moscovici ni preguntan ustedes porque ha dicho con cara había agotado el ministro italiano hizo

Voz 6 03:05 Vanity aquí regresa con urgencia Roma para exponer que los gobiernos euro no aceptan su nuevo presupuesto de comisuras después la comisaría asumirá sus responsabilidades para salvaguardar los intereses de los ciudadanos italianos de todos los ciudadanos hubo ha dicho Moscovici sin mientras Burgo Alemania donde el presidente de la Comisión participaba en un debate sobre Europa ha acabado diciendo que el problema es que Italia con sus exigencias puede poner en riesgo el euro una crisis que intentan evitar en la reunión del Eurogrupo aunque en la práctica hoy asistimos a algo muy parecido a un escenario griego

Voz 0194 03:48 enseguida vamos con todo pero antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas

Voz 6 03:51 Success buenas noches ha llegado octubre en Iberia le dan la bienvenida con la novedad de un vuelo diario a San Salvador Guatemala playas ideales para hacer surf lagos volcanes para escalar y pueblos llenos de vida para que todo el año puedas disfrutar del verano

Voz 3 04:08 hora veinticinco

Voz 7 04:11 mereció un descuento que Carrefour copas de otra manera porque tienen más de diez mil productos con un descuento que estamos ochenta por ciento y simple un mínimo de un diez por ciento calzado para canjear próximos compras en el caos Carrefour Carrefour Market Carrefour Express Peter

Voz 5 04:26 junto a Carrefour hacemos lo mejor

Voz 8 04:32 Pedimos chino japonés no se lo mismo no si te dijera que todos los coches son iguales que me dirías hombre pues que no el mío

Voz 9 04:37 digo han con acabado Deportivo R Line llantas de dieciocho

Voz 8 04:40 se ve pulgadas navegador cámara trasera que matrona interés pues eso no es lo mismo ahora

Voz 10 04:44 lo tienes todo antigua N R Line por trescientos cincuenta y cinco euros al mes oferta para unidades financió desconfía de hasta el treinta y uno de octubre consulta condiciones en Volkswagen punto es

Voz 11 04:55 mi mujer que lleva unos días diciéndome que me apunte con ella baile de salón qué quieres que te diga

Voz 8 05:01 yo voy a poner en marcha esta nueva acá

Voz 12 05:04 sí cuando sales de los congresos el bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el Congreso el bienestar y la música Entre dos aguas en Punta Umbría Huelva del veintiséis al veintiocho de octubre con Christina Rosenvinge Santiago Segura Ariel Rot y muchos más adquiere Tupac por ciento cincuenta euros disfruta de dos noches con desayuno en el hotel Barceló Punta Umbría mar asistencia al Congreso y a los lugares con vinos descubre el Monasterio de la Rábida alojamiento de Colón conoce cómo se gestó el descubrimiento súbete a las carabelas que lo hicieron posible más información en Cadena Ser punto com congresos del bienestar punto es colaboran Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía Diputación de Huelva Puerto de Huelva

Voz 8 05:51 en ese momento en el que ves que otras de este han vuelto a cobrar de más y tuvo otra vez a reclamar ellos otra dice escurrir el bulto pues nada otra vez ese ese es un momento legal

Voz 13 06:03 libra desde diez euros al mes sin te el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites llama al novecientos tiene seis seis tres

Voz 8 06:13 cadena SER Hora veinticinco

Voz 4 06:25 CD y seis minutos de la noche ocho y seis en Canarias tiempo para la información y para el análisis en Hora Veinticinco hoy nos acompañan desde esta hora Fernando Vallespín buenas noches buenas noches Eduardo Madina buenas noches Ángels y Gonzalo Velasco buenas noches a mucha con la crónica de este uno de octubre un marcado por las reivindicaciones en Catalunya de las que hablaremos a partir de las diez pero también por un acto con el que hemos

Voz 0194 06:47 lo ha querido poner en valor lo mucho que se puede conseguir cuando hay colaboración entre las administraciones y si hablamos del trabajo conjunto entre España y Francia hay un logo impagable que es el fin de ETA

Voz 14 06:59 no

Voz 0194 07:04 resumido en la palabra que ha presidido ese acto en Moncloa la palabra paz escrita en castellano y en euskera y el francés acompañada de este aurresku con el que se ha cerrado este acto de reconocimiento a décadas de colaboración en la lucha contra el terrorismo una col probablemente no habría sido posible el fin de ETA ahí estado Nieves Goicoechea Nieves buenas noches se talan

Voz 0656 07:24 le ha sido sobre todo un acto

Voz 0194 07:27 menaje las víctimas algunas han estado en Moncloa junto al presidente del Gobierno y el primer ministro francés y presidente el Gobierno las ha reivindicado en su discurso frente a lo que ha llamado la tentación de la desmemoria

Voz 1468 07:38 sí sobre todo eso tener la memoria para para el homenaje a las víctimas y a los familiares también ha sido una emoción contenida pero respetuosa con las víctimas pero no sólo no sólo eso sino también cariñosa con las asociaciones presentes hoy en el Salón de Tapices del Palacio de la Moncloa que es el elegido siempre para este tipo de actos solemnes siente español el primer ministro francés juntos en un mensaje único el triunfo de la democracia sobre la violencia de ETA Pedro Sánchez ha remarcado también que se ganó a ETA desde el Estado de Derecho con la unidad de todos desde el consenso político

Voz 15 08:11 resistimos primero y al final ganamos

Voz 1722 08:14 ganamos desde el Estado social y democrático de derecho y con el compromiso de la sociedad vasca y española ganamos porque imperó el consenso político fundamentado en la unión de todos los demócratas frente a los violentos

Voz 1468 08:25 en lo vivió en primera persona las llamadas de madrugada que sí recibieron dos ex presidentes que hoy estaban en la primera fila al que asistían a este acto Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero eran años de plomo

Voz 0194 08:36 o de horror ha recordado Sánchez imagina

Voz 1468 08:39 la angustia del aviso temprano de un atentado del daño inútil ha recordado Pedro Sánchez en un gesto claramente dirigido a los ex presidentes agradeció también varias veces la cooperación de los países democráticos en especial la de Francia que yo estaba allí presente por supuesto a través del primer ministro y también de las juezas de enlace que han sido condecorada la de Francia a través de su Gobierno de sus juezas como decía de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de es de Francia y de España en fin todos protagonistas de un relato que pertenece a los demócratas decía también Pedro Sánchez no a los terroristas

Voz 1722 09:12 la batalla del relato es el termómetro que medirá lo definitivo de la derrota de ETA Asier termómetro mide la derrota definitiva construir el relato de la verdad de la verdad pertenece sobretodo y especialmente a las víctimas no a los terroristas mía quiénes apoyaron a los terroristas

Voz 15 09:30 sirvan las víctimas palabras y mensajes comparte

Voz 1468 09:32 dos por supuesto con el primer ministro francés Edouard Philippe que ha resaltado el grito de cólera la rebeldía de la sociedad española contra ETA también ha resaltado ha explicado la unidad como fortaleza contra toda esa clase de terrorismo contra todos

Voz 0194 09:47 dub estamos aquí innecesariamente tristes pero decididos y unidos para combatir sin descanso sin debilidad con todos los medios a nuestro alcance el terrorismo es porque estamos decididos y continuaremos unidos por lo que estoy convencido que seguiremos siendo invencibles

Voz 1468 10:07 en la sala había muchos autoridades como te decía del Estado entre ellos el ex ministro del Inter prior Alfredo Pérez Rubalcaba alguien preguntaba porqué sólo un ex ministro socialista y no el resto de ex ministros de Interior de otros gobiernos bueno no hay respuestas a pregunta por parte de él porque estaba alejado de los periodistas pero bueno yo tengo que decir y hay que decir hay que recordar que el ex ministro Ángels fue una de las personas clave desde el Gobierno de Zapatero para el final de ETA

Voz 0194 10:32 voy a darle Moncloa todas la solemnidad del mundo a este acto pero al final ha estado salpicado por la polémica hablabas de la ausencia de los ministros de Interior de de otros gobiernos pero el boicot del PP ha sido total encabezado por sus ex presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy

Voz 1468 10:46 si las ausencias hoy si cabe eran más visibles tratándose de

Voz 16 10:49 la del acto que estamos contando ya

Voz 1468 10:52 se han porque ahí estaban las principales autoridades del Estado Estado a del Gobierno actual con el presidente del Gobierno al frente pero también había miembros del Gobierno como Carmen Calvo como Fernando Grande Marlaska como Lola Delgado la ministra justicia también estaba la presidenta al Consejo de Estado que fue ex vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega también el lehendakari Urkullu con lo cual esas ausencias quizá eran mucho más visibles no estaba la tercera autoridad del Estado que es la presidenta del Congreso que es Ana Pastor que es el Partido Popular no estaba tampoco el presidente de Senado Pío García Escudero tampoco estaba el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido como dices no estaban dos ex presidentes del Partido Popular José María Aznar y Mariano Rajoy que vivieron momentos importantes Luis seguido muy graves durante la lucha contra ETA no han acudido a pesar de estar invitados desde Moncloa se dice que la invitación llegó en tiempo y forma ellos han alegado cuestiones de agenda lo explicará mejor nuestra compañera María Jesús Güemes fuentes el entorno de Pedro Sánchez no han querido calificar como tú decías de boicot es lo que ha pasado esta tarde lo sabrán dicen desde el entorno de el presidente han explicado también que no estaba invitado a ningún líder de los principales partidos políticos por tanto no estaba Pedro Casado pero tampoco estaban adiós la dirección socialista ni la dirección de Ciudadanos de la dirección de Podemos por lo tanto no estaba ninguna

Voz 0194 12:07 bueno Pula de ningún partido político es una

Voz 1468 12:10 institucional añaden dice que lo importante hoy no era caer en en la calificación de las ausencias sino en el homenaje a las víctimas lleguen también hablar de cómo fue y ha sido la lucha contra ETA

Voz 0194 12:22 por si te parece esas explicaciones y es que la Sáenz de ese desmarque del Partido Popular al acto de hoy en Moncloa María Jesús Güemes buenas noches elaboradas racha problemas de agenda dicen esto otro que estaba contando ahora Nieves ha explicado Génova el resto de ausencia

Voz 1461 12:35 Javier en el PP dicen que esto no es un boicot que es que a ellos no les han invitado punto así que Casado no ha acudido pero es verdad que Ana Pastor y Pío García Escudero si se sabía que había solicitado que fueran no lo han hecho estaban en el almuerzo informativo de su líder

Voz 0194 12:49 han preferido quedarse allí los expresión

Voz 1461 12:52 desandar dari Rajoy tenían excusa a sus colaboradores nos cuentan que se lo dijeron muy tarde el pasado jueves ya no podían acudir porque tenían otros asuntos en la agenda lo ha recordado Nieves pero ha chocado bastante que los representantes de Congreso y Senado pues prefieran quedarse en esa comida en ese acto de Casado donde el líder conservador encima se ha mostrado muy molesto bastante indignado porque no habían contado con él escuchamos

Voz 15 13:13 al que no asiste ni el presidente Rajoy

Voz 17 13:16 siempre a Aznar y al que no está invitado el líder de la oposición de España Partido Popular es el que tendió la mano en época de Zapatero hoy en época de Pedro Sánchez para los pactos antiterroristas

Voz 15 13:26 ellos pretenden escribir el relato del finde

Voz 17 13:29 sin el partido que fue el que derrotó a ETA

Voz 1461 13:33 se ha quejado de que ahí faltaba él casado dice que le han excluido porque su formación no tolera el acercamiento de presos Man tampoco permite que no quieren que la historias Escrivá de forma equivalente el hace mucho hincapié en que se debe dejar bien claro que hay vencedores y vencidos

Voz 0194 13:47 pues gracias a las dos señoras salen al pero más allá de polémicas merece la pena que echemos la vista atrás para entender la importancia de esa colaboración de España y Francia en la lucha contra ETA antes de que Madrid París se pusieran de acuerdo la banda se sentía libre en Francia al Kucher comenzó a cambiar en marzo del noventa y dos Ana Martínez Concejo buenas noches buenas noches Angels pues F

Voz 0142 14:09 vivamente la desarticulación de la cúpula de ETA en Bidart marcó un hito pero aquellas detenciones del veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y dos supusieron además a corto plazo un gran alivio para el Gobierno de Felipe González recordemos el contexto faltaban veintidós días para la inauguración de la Expo de Sevilla pocos meses para los Juegos Olímpicos de Barcelona fue José Luis Corcuera titular entonces de Interior quien compareció en rueda de prensa para informar de la actuación policial entre los detenidos estaba Francisco Múgica Garmendia Pakito que era el máximo dirigente de la banda terrorista pero al margen de nombres propios el ministro lo que quiso es destacar la importancia de la operación en su

Voz 18 14:49 junto los sólo es la detención de Paquito que siempre se la llamaba harta tapanos tampoco sé por qué razón es lo cierto es que lo importante es que el colectivo al que si debiéramos de llamar al palo ese colectivo ha sido detenido en la operación policial gadget y eso no ha ocurrido nunca fue creo recordar en la historia de la lucha contra el terrorismo de ETA

Voz 0142 15:16 con este golpe además como como decías evidenció que Francia ya no era voy a utilizar una una expresión muy de la época un santuario para ETA

Voz 18 15:25 ha sido sin duda un gran éxito de las fuerzas de seguridad francesas pero sin duda también un gran éxito de la puesta en común de la colaboración con las fuerzas de seguridad España

Voz 0142 15:38 por los micrófonos de Hora Veinticinco aquella noche pasó el director general de la Guardia Civil Luis Roldán que reconoció haber brindado por la desarticulación de la cúpula etarra

Voz 0580 15:47 en definitiva el esfuerzo también que se había llevado durante estas semanas pasadas pues bien merecía la pena de celebrarlo y que no había que tener ningún complejo en en ello bueno pues yo hace de la copa de champán francés que que él me ofreció

Voz 0142 16:04 bueno conscientes todos del éxito sin embargo el Gobierno pedía cautela

Voz 18 16:08 por tanto sin restar importancia insisto no creamos primero que esto se ha acabado en segundo lugar no creemos una sensación eufórica e que luego los hechos no supongan en una situación de tener que lamentar

Voz 0142 16:27 pero lo cierto es que después de Bidart la banda terrorista necesitó varios años para reorganizarse y como dicen las crónicas aunque no sé si debemos establecer niveles ETA ya no

Voz 4 16:39 de hacer la misma que jugó esa siempre la fonética muchísimas gracias a

Voz 0194 16:44 luego quiero saludar a alguien que dedicó muchas horas de trabajo a esa lucha contra ETA el juez Javier Gómez Bermúdez muy buenas noches buena Javier Gómez Bermúdez fue durante años el el juez del lance habría sido posible el fin de ETA sin la colaboración de Francia

Voz 19 16:59 bueno hubiera sido posible pero difícil estoy realmente más que colaborar con las espalda hubiera permitido que que te hubieras a un lugar seguro para adelgazar

Voz 0194 17:12 eso fue lo que lo que más cambios fue el cambio más importante de con el compromiso de Francia contra ETA

Voz 19 17:19 tuvo muchos primero fue el acuerdo entre Felipe González y Mitterrand por el que se empezaron las expulsiones en caliente que obvia un procedimiento muy complejo y que muchas veces juntos de extradición otro momento importante fue la colaboración muy muy muy decidida de del presidente Sarkozy al presidente Aznar ha habido momentos muy importante muy críticos pero todos a partir de momento primero la relación Mitterrand fueron muy fructíferos para acabar con ETA

Voz 0194 17:51 antes de que eso ocurriera antes de que se iniciara esa colaboración no existía una colaboración de forma oficial pero sí hay referencias a cierta relación digamos clandestina entre las fuerzas de seguridad españolas y francesas y ahora por ejemplo de entregas de etarras en la frontera esto funcionaba

Voz 19 18:07 no vamos a etarras en la frontera que era legal era las llamadas entre ellas en caliente que Francia procedimiento administrativo sin una orden judicial de una petición de extradición y lo que sí ha habido siempre es una leyenda mito como queramos llamar que ciertos gendarmes hay uno que tengo la mente pero no voy a mencionar su nombre hay que ellos colabora digamos fuera de la Instrucción General del Gobierno de la República francesa el colaboraban con el Estado con España realmente esto es verdad es mentira no lo sé porque además estaba envuelto en una nebulosa de un mundo muy complicado donde donde no todo era limpios

Voz 0194 18:47 en el acto de hoy en Moncloa de quiero hacer una última pregunta pero antes de ellos para que aporte Ana Terradillos para que aporte esta información Terradillos buenas noches al PSOE Moncloa incluido la entrega a España de documentación y material intervenido saeta en Francia hablan Gobierno francesa hola de siete mil documentos y piezas requisadas en diferentes operaciones la entrega de hoy de hecho es más bien simbólica porque Francia ya trasladó a España en febrero buena parte de ese material no han relacionado con la banda terror

Voz 0142 19:11 las dos la segunda entrega hay como dices es muy simbólica porque la primera la gorda se hizo el pasado febrero y fue cuando Francia Adiós España documentación de cincuenta sumarios que fueron instruidos y cerrados y allí pues la justicia francesa esa entrega La primera fue en febrero se llevó a cabo con grandes medidas de seguridad porque Francia entregó además quinientas pistolas de ETA que la Policía gala había incautado en diferentes zulos la mayoría cerca de la frontera con España y Francia puntos cercanos al frontera con España donde han desmantelado la mayoría de los zulos de la ya ex banda terrorista fuera entrega llamativo y secreta nos enteramos cuando todo el material estaba ya aquí yo recuerdo que me contaba luego la Guardia Civil que se utilizaron dos camiones tráiler para traerlo hasta aquí custodiados por agentes de los GAR también por gente de la gendarmería francesa lo que digo es la entrega Fun martes nos enteramos pues el viernes porque nadie

Voz 0194 19:55 es había era real esa operación

Voz 1468 19:58 izó con el nombre de los suyos de Francia o que se hace es esa firma simbólica

Voz 0142 20:02 de que efectivamente bueno próximo ha sido muy importantes

Voz 0194 20:04 colaboración de Francia España sea esta información puede ayudar a esclarecer asesinatos de la banda que todavía no se han resuelto

Voz 19 20:12 hemos en las negociaciones la voluntad es que sí que puede haber algo pero en general

Voz 20 20:17 eh no no tenemos idea de lo que nosotros

Voz 19 20:19 para encontrar porque aunque la justicia para mostrarla examinado todo lo mejor dicho la policía la justicia francesa ellos lo hacían desde la perspectiva de un la pertenencia a banda armada no un atentado concreto información en determinados dos históricos que pelea la policía española por lo tanto todos posible yo no soy muy optimista sobre que se encuentra en datos decisivos para abrir causas pero estoy soy muy optimista en que vamos a encontrar la verdadera historia de íbamos a recuperar la memoria

Voz 20 20:50 Real pues Javier Gómez Bermúdez

Voz 0194 20:52 muchísimas gracias

Voz 19 20:54 Auster bueno muchísimas gracias

Voz 0194 20:56 la cocina ni el juez ni la Guardia Civil porque de momento a día de hoy han pasado desde febrero aquí pues muchísimos meses no se ha esclarecido ni nada pero ellos mismos reconocen que es más bien Historia e Historia de lo que ha pasado cuarenta que crímenes que se puedan esclarecer pues muchísimas hasta luego venga me pregunto a los analistas esta noche voy a empezar contigo por el valor que tuvo no ese ese acuerdo ese entendimiento después de años que padecía que trabajaban de espaldas el entendimiento entre los gobiernos francés en el Gobierno español yo no sé si fue decisivo Gómez Bermúdez decía yo no sé si fue yo pero fue muy importante para el fin

Voz 15 21:30 bueno yo yo creo que no sólo trabajaban de espaldas sino que en la etapa anterior Francia actuaba conscientemente como lo que denominaban santuario era básicamente un refugio ETA mata en España es esconden Francia dificulta operaciones policiales o judiciales de desmantelamiento de comandos operativos de ETA etcétera etcétera no bueno esto se rompe con la llegada el Part como explicaba el juez Bermúdez con la llegada el Partido Socialista en el año ochenta y dos al Gobierno y una relación que es muy muy buena entre el presidente Felipe González y el presidente Mitterrand a partir de ahí se inicia una colaboración que en mi opinión es fundamental para la celebración de los tiempos de fin de tal hoy en cualquier organismo internacional

Voz 8 22:08 cualquier mesa multilateral si hay una cosa

Voz 15 22:11 la valoración internacional que se pone pone como ejemplo en buenas prácticas entre dos países que casi integran sus operativos de servicios secretos colaboración policial tráfico en el sentido positivo de la palabra información duros gobiernos a otros es la que Francia y España ponen a mediados de los años ochenta a jugar para terminar con con una banda terrorista que tarda hasta el año dos mil once en anunciar su cese definitivo pero que si esa colaboración desde luego hubiera sido capaz de hacer mucho más daño de matar mucho más de ser mucho más dura de lo que ya fue durante sus cinco décadas de vida no

Voz 0194 22:43 cuando

Voz 0656 22:45 lo que aquí hay muchas cosas no se pone lobos preguntaré por la ausencia de Partido Popular no claro que me gustaría introducirlo no porque porque estamos hablando del relato no yo creo que el el punto fundamental del relato que se venció a ETA aparte de la colaboración francesa en un par de cosas que me parece también es relevante tener en cuenta la parte fundamental es el el acuerdo antiterrorista es decir por mucho que Francia hubiera cooperado si hubiéramos estado divididos en la lucha contra ETA o a cualquiera de los dos grandes partidos hubiera tratado de extraer algún beneficio político supo accionamiento respecto al terrorismo de ETA indudablemente yo creo que si hubiera tardado mucho más hubiera sido mucho más duro o no entonces yo creo que esta ausencia de hoy sobre todo la de Aznar y la de Rajoy me parece que atenta contra la propia memoria nos de el del acontecimiento y me parece que es muy relevante que debemos subrayar toda no sé si el primer punto segundo punto el de la colaboración y yo la verdad es que viví lo de ETA es siempre con una angustia terrorífica porque en mi generación recuerda a desayunar todos los días con algún muerto practicamente recuerda no es Iñaki Gabilondo no siempre esto era una cosa de que claro que yo ahora estudiantes me cuesta mucho transmitirse lo que que todo la transición hacia la democracia estuvo manchada de sangre aunque normalmente tratamos de ocultarlo o no nos no no deseamos recordarlo no entonces me parece que es que es muy importante que volvamos otra vez al relato y a mí yo recuerdo que lo que más me dolía era el incluso me sigue doliendo fue la la falta total de de digamos de empatía Descartes fundamentalmente no existe hasta que no llegó muy te va en Francia como bueno eso no les interesaba es decir que era era una era un desdén absolutamente insoportable no por eso yo creo que el el cambio ha sido ha sido relevante y luego en el siguiente turno pues podemos hablar inglés

Voz 9 24:51 bueno para pensar lo complejo que es una colaboración de estas características solamente ver hemos en como a veces cuesta en el propio Estado de las autonomías que entre las comunidades autónomas la información de los distintos registros en distintos niveles de delincuencia se transmita por ejemplo tristemente con los casos de violencia de género y que por lo tanto y una respuesta verdaderamente eficaz de tal manera que que verdaderamente es un acontecimiento histórico notable las bandas terroristas suelen aprovechar las imposibilidades administrativas para ser más efectivas que hubiese una voluntad política de solventar esta imposibilidad administrativa es realmente algo que conmemorar es algo que conmemorar también por los jueces particulares no hablamos mucho

Voz 0194 25:36 heroísmo por ejemplo de los jueces que lucharon en Italia

Voz 9 25:38 contra la mafia bueno aquí muchos jueces muchos fiscales algunos los franceses en principio quizás notan directamente implicados de algún modo geográficamente existencial en problema también de algún modo pusieron en juego su propia vida de supuestas condiciones para solventar este problema realmente por lo tanto Estado que merece una celebración merece una celebración

Voz 0656 26:01 hemos estado como instituciones

Voz 9 26:03 coincido en que la ausencia de los presidente Danai Rajoy es significativo jo seguramente por indolencia o no lo sé en Anar desde luego por desprecio porque considera que hay inquilinos ilegítimos ahora mismo Moncloa me llama más la atención la de Ana Pastor en que además es una figura muy celebrada por su carácter bueno precisamente institucional mediador conciliadora ir realmente llama la atención que se haya ausentado de un de un acto de estas cosas

Voz 15 26:30 triste el CD qué te parece la esencia del partido

Voz 9 26:33 sí

Voz 15 26:34 justificable por varias razones primero porque el Partido Popular aunque como antes decía Fernando tuvo momentos buenos sentido de pactar con quién gobernaba en aquel momento el Partido Socialista las políticas antiterroristas a partir de Aznar precisamente en una conversación con Corcuera en el Ministerio de Interior le dice a partir de ahora todo es susceptible de ser utilizado la dialéctica Gobierno oposición y cuando digo todo es todo de momento el ministro de Interior José Luis Corcuera entiende perfectamente y trasladará al presidente Felipe González que el PP va a empezar a utilizar la lucha antiterrorista que el debate Gobierno oposición y de hecho lo hizo hay una en las hemerotecas ya en el acta del en las actas del Congreso de los Diputados recuerda bien la intervención del presidente Aznar tras el asesinato en la facultad de magistrado Tomás y Valiente culpabilizar dólares asesinato al presidente Felipe González no es verdad que además en la segunda etapa del presidente Zapatero la segunda etapa de gobierno del Partido Socialista hicieron todo lo posible para que el proceso de paz eh no le diera al Gobierno ningún tipo de éxito y sin embargo al éxito de todo un país por tanto de las palabras de Casado yo siempre me da la sensación de que hay dos opciones la primera que no sepa lo que dice

Voz 9 27:42 eh

Voz 15 27:43 segunda que no sepa de lo que habla es verdad que con Casado siempre está la opción de que ni sepa de lo que habla ni sepan lo que es posible que sea el enlace once Kenny lo que hablan y sepa lo que dice porque el PP fue un partido clave en la lucha antiterrorista

Voz 20 27:57 cuando quiso serlo y cuando no quiso hizo lo contrario por tanto hoy

Voz 15 28:01 creo que era un día altura además de Rajoy ya ha sido presidente volvieron olvidemos que fue ministro de Interior se encargó de la política antiterrorista de los gobiernos de Aznar hoy era un día para que todo esto quedara en un segundo plano y los presidentes del Partido Popular que fueron presidentes del Gobierno de este país estuvieron en la en Moncloa que quería es decir algo más sí

Voz 0656 28:19 muy rápidamente vamos a ver primero que esto demuestra que el pasado siempre se analiza desde un presente no ese reaccionar a él frente a los intereses de ese presente segundo punto que no podemos dejar de lado la importancia que tuvo el 11S el atentado del 11S para la persecución de ETA porque a partir de ese momento todos los servicios secretos europeos no someter los franceses estaban sintonizado a la digamos a para evitar cualquier tipo de y debemos de fomento del terrorismo sea del signo que sea no sobre todo el aprovisionamiento de armas etc etc y otra cosa muy importante también las nuevas tecnologías que permitían detectar Durán

Voz 0194 28:53 era infinitamente más sofisticada Alcalá

Voz 0656 28:56 es uno de los comandos sobre todo cada vez que utilizaban el móvil

Voz 5 29:17 no

Voz 4 29:23 buenas noches buenas noches la cada vez de hoy

Voz 0194 29:25 Nos vamos a Brasil a conocer a todo un personaje del que se ha hablado mucho este fin de semana el candidato a la presidencia del país Jair Bolsonaro Bolsonaro

Voz 1880 29:32 sí candidato ultraconservador que ahora mismo encabeza las encuestas hace menos de un mes el seis de septiembre lo atacaron recibió una puñalada en el abdomen después de una intervención de dos horas sigue todavía ingresado un mes más tarde aquel día no se hablaba de él nuestro corresponsal en Río de Janeiro

Voz 21 29:47 el voltaje de la campaña electoral brasileña subido considerablemente después de que el candidato ultra

Voz 15 29:53 servidor del Partido Social Liberal

Voz 21 29:56 Bolsonaro haya recibido una puñalada en el abdomen en un acto le

Voz 15 30:00 en la localidad de Lluís de Fora en el Estado de Minas Gerais la pena

Voz 1880 30:04 la vuelta de las elecciones es el siete de octubre este domingo y a pesar de las perlas que saca por su boca el sigue siendo favoritos cuáles son esas perlas pues muchísimas las tremendas todas es curioso años porque si buscas ya ir Bolsonaro en Google muchas de las entradas son las mejores frases sus para las frases que le hicieron famoso sus frases célebres las más cuestionadas vamos a escuchar alguna de ellas por ejemplo él aboga por revisar el estatuto de desarme de Brasil escucha como dice que cualquier brasileño puede tener un arma en su casa es un mitin así que no se oye muy bien

Voz 4 30:41 a él se le oye deficientemente pero sí se oyen los aplausos de los asistentes cuando dice precisamente

Voz 1880 30:46 sí sí como te decía tiene muchísimos seguidores precisamente populista que es en muchos de sus mensajes este otro sobre los derechos humanos

Voz 22 30:53 tiro de buscando tal vez sí contra tuvo cuota T usted es tomarse especial y y controles

Voz 1880 31:03 más bien contra los derechos humanos frente a la pobreza el control de natalidad au sobre los impuestos que él nunca los pagaría

Voz 23 31:09 eso se unió donde hago un buque un juzgado más mágico Don Juan

Voz 5 31:17 yo no pago dije déjame hago un par más vale y sobre las torturas

Voz 23 31:22 a Morante estoy a la me decía ellos podar puso yo soy favorable a todos

Voz 1880 31:29 soy favorable al Astur cláusula entiende perfila el Raval así lo de pero lo que más le caracteriza es su homofobia escucha

Voz 23 31:37 pues nada graduado surgido de hace dos aquí le pueso futuro homosexual que hicieron despegar era

Voz 1880 31:44 en un programa de televisión y dice qué es eso de que se casen los homosexuales qué es eso de tener un futuro gay otra vez también a la tele con la hija de Alberto Gil que también excantante brutal del ella le pregunto que qué haría si alguno de sus hijos enamorado de una mujer negra y el contexto tal cual en palabras textuales no voy a discutir la promiscuidad no corro ese riesgo y mis hijos han sido muy bien educados no han vivido en ambientes tan lamentables como el tuyo es tremendo

Voz 5 32:14 hola

Voz 4 32:21 Carlos mala Montes investigador principal del Real Instituto Elcano catedrático de Historia de América

Voz 5 32:26 los muy buenas noches hola buenas noches de donde ha salido Bolsonaro

Voz 24 32:30 eso sí está donde debería haberse quedado por otra parte

Voz 25 32:36 la verdad es que si no no es eso una expresión con una trayectoria como habéis recordado bastante singular ex militar aunque poco exitoso terminó como como capitán es su carrera castrense fue muy muy limitada luego fue político durante muchos años Si finalmente hizo de la antipolítica de lucha contra la corrupción su bandera sin mucho éxito durante mucho tiempo hasta que llegó la crisis y ahí se subió sobre la ola ahora lo curioso del caso es que quién clama contra la corrupción y sus hijos Educa como recordaba también son corruptos no pero bueno eso pasa en todas las familias

Voz 0194 33:23 cabeza Carlos ahora las encuestas pero eso no significa que puede llegar a ganar

Voz 25 33:28 bueno poder puede ir después de lo de detrás

Voz 0656 33:31 me voy a hacer ninguna predicción

Voz 25 33:34 pero lo que también en Liga las encuestas es que en efecto para la primera vuelta encabeza las elecciones con un veintiocho por ciento de intención de voto en las últimas mediciones candidato del Partido de Trabajadores del PT de Lula tenía un veintidós y la diferencia está en que mientras a dar creció de forma espectacular en las últimas semanas pasando de un cuatro el veintidós y recogiendo parte de la herencia de Lula Bolsonaro se estancó veintiséis veintiocho pero también las mismas encuestas dicen ahora que en una segunda vuelta Bolsonaro perdería con con Hadad y en realidad perdería con cualquier otro candidato lo que puede ocurrir o lo que iba a ocurrir con toda seguridad es que esta segunda vuelta no se va a decidir por él el voto favorable de los brasileños sino básicamente por el voto todo Recha puede más el rechazo a un personaje tan atrabiliario como Bolsonaro o el rechazo al PT y al Lula que anida en mucho las ironías también

Voz 0194 34:46 que en tú dirías Carles que tiene algún paralelismo con contarán

Voz 25 34:50 bueno evidentemente tiene no es decide muchas de las características de Bolsonaro están presentes el Tram que la homofobia y por otra parte también si tú antipolítica su discurso contra los partidos políticos y sobre todo contra la globalización y los organismos multilaterales no recientemente Bolsonaro que hizo una Filippi contra Naciones Unidas por ejemplo

Voz 0194 35:26 pues Carlos mamuts muchísimas gracias hablaremos cuando sepamos los resultados si te parece

Voz 24 35:30 gracias poco gracias muy buenas noches buena hasta luego

Voz 4 35:39 porque lo tienen en la retina esa imagen de esa movilización multitudinaria de mujeres porque Sarah las mujeres Breceña están

Voz 1880 35:46 abanderando movimiento muy fuerte contra Bolsonaro sí podríamos hablar además de dos momentos la raíz de este movimiento nació realmente en marzo de este año cuando Mariel Franco de treinta y ocho años fue asesinada de cuatro tiros en la cabeza ella nació en una de las favelas más grandes de Río de Janeiro en la marea además concejala en Río socióloga defensora de los derechos humanos y además negras dices que sería el germen del movimiento ese es el germen después la creación de un grupo de Facebook que hicieron estas mujeres en Brasil para defenderse de los ataques de Bolsonaro al principio eran unas pocas pero el grupo llegó a tener dos millones y medio de personas en Facebook de todas formas Loja quedaron y lo cerraron sí que estas mujeres contra Bolsonaro decidieron que había que salir a la calle para manifestarse en contra del que además llaman o lo que es la cosa porque prefieren no decir unísono

Voz 0194 36:33 hombre Mariana Alckmin es brasileña tiene treinta y nueve años es una de las mujeres brasileñas que el sábado salió a la calle fue en las manifestaciones de Sao Paolo Mariana muy buenas noches buenas tardes partí por qué decidiste salir a la calle

Voz 26 36:48 bueno porque para mí es una persona muy peligrosos si hay para manifestarme contra eso

Voz 0194 36:57 te esperabas la respuesta tanta gente en la calle contra Bolsonaro Perdona si te imaginabas que habría tanta gente en las manifestaciones

Voz 26 37:06 no a mí porque vemos que está adaptando eh

Voz 0194 37:12 tan bueno y digo azteca

Voz 26 37:14 sí eso de a mí no me parecía que había a estar tanta gente contra el pero estaba un montón de gente mucha muchas personas muchas familias muchas mujeres hombres y creo que hace mucho que no servía impracticable una unión tan fuerte contra una persona

Voz 0194 37:35 tú crees que este movimiento estas manifestaciones pueden ayudar a cambiar algo

Voz 26 37:42 bueno no sé por qué qué pasa principalmente en decirles que voz sonaron Urquinaona propósito de gobierno soportes mente contra el que irlo las personas que que les da a elegir

Voz 27 37:59 que están precisamente no no están preocupados con este plan de gobierno que lo es pero estoy solo quieren gastar el este entonces para mí es muy complicado Marianas muchísimas

Voz 0194 38:11 hacías

Voz 27 38:13 gracias buenas noches hasta luego

Voz 1880 38:21 los que estamos escuchando ahora son las chicas de IU o va un grupo de mujeres brasileñas también negras ellas toca la percusión eran las que iban en cabeza de la manifestación en la que estuvo Mariana de la de eso

Voz 4 38:31 Paul Gonzalo ofrece parece personal sobre todo después de haber escuchado esas perlas ese resumen de perlas que ha hecho

Voz 9 38:37 sí creo que también dijo que bueno que había tenido cinco hijos la app pero nosotros bien a todos bien educado en la quinta era mujer porque sabía despistado porque había tenido un desliz si no me equivoco no bueno me para sí me parece sorprendente creo que lo que tenemos que preguntarnos es por qué esta guerra contra lo políticamente correcto tiene tantas adhesiones populares lo políticamente correcto es condensa conquistas democráticas conquistas igualitarias entonces esta sensación de que bueno de quitarse de los ropajes de civismo del urbanismo como algo liberador es realmente llamativos aunque está arraigado en muchos en muchos países no yo queremos interpretarlo como fenómenos específicamente contemporáneos decirlo lo pensar que esto es como volver al pasado los nuevos fascismos las nuevas dictaduras algo tiene de nuevo que se nos pueden escapar los detalles

Voz 4 39:27 Fernández

Voz 9 39:28 sí vamos a ver a mí la la frase que más me gustaría que estamos sacando

Voz 8 39:33 de Bolsonaro porque yo creo que es tu mente el del populismo dice

Voz 0656 39:40 critica que tiene un partido que realmente es muy pequeño que es eso sea liberal siempre el dice que mi partido es el pueblo que soy una persona que dice tienen partidos el pueblo realmente ya lo califica no pero me parece que entrando en lo que dice Gozalo ahí hay algo que no no podemos no podemos dejar de contextualizar este fenómeno en la situación de Restoy que no es un personaje que sale de la nada sino que sale de un país que ha sufrido una auténtica convulsión política que también es una convulsión económica sea me parece que ha perdido el Real ha perdido treinta por ciento más o menos de su valor y recientemente con respecto al dólar con donde un sector por tantísimo de la clase política está bueno eso también nos recuerda lo nuestro no está imputado en casos de corrupción donde bueno un ex presidente está en la cárcel precisamente por casos de corrupción es decir que hay hay digamos esta especie de reacción frente a lo políticamente correcto es una reacción frente al sistema de la gente identifica también el sistema como el el sistema político que están en San dado no con sesenta y cuatro mil muertes es decir un aumento espectacular de la violencia sólo el trece por ciento de los brasileños dicen la satisfechos con el funcionamiento del régimen democrático claro es es digamos es el contexto perfecto para que salga digamos un populista de este cariz que en cierto modo la sensación era parecida salvando todas las distancias en Estados Unidos son apareció Trump que también había una auténtica insatisfacción con bucean

Voz 0194 41:13 sistema político lo normal

Voz 4 41:15 lo preocupante es que Trump ganó claro no

Voz 15 41:19 es es ver yo comparto con Fernando que es que es verdad que bolso no tiene su sistema propio que así es innegable tanto Gonzalo como Fernando como bueno en fin todos lo hemos analizado que hay elementos comunes a una época que este señor dijo una época este señor en los ochenta no ha dejado de ser un payaso que son los que probablemente es no similar a atrás otros que hemos visto más cerca aquí en Europa con con una cara de peligro no hay un artículo de hace poco de la directora de opinión del diario El País María Martínez Bascuñana que señalaba la fuerza del feminismo que está larvado de valores que no pertenece a un partido que ese es un movimiento social que es global que no tiene fronteras que atiende valores humanistas ilustrados que son verdad que es una reivindicación de justicia social de libertad y de igualdad en mi opinión hoy el mundo que está más desprotegido ante este tipo de monstruos que nunca tiene en el feminismo la opción de poder parar a este tipo de sinvergüenzas ida operación que vimos de salida masiva la calle de mujeres a decir por aquí tú no vas a pasar lo hemos visto en otros momentos hace no muchas fechas en muchas ciudades de otros muchos países del mundo no uno mira las estructuras de partidos de instituciones y se pregunta cómo es posible que aunque este señor no vaya a ganar en Segunda pueda pasar como primero en primera vuelta cómo es posible que Tran ganara cómo es posible el Brexit cómo es posible Holanda Francia Italia cómo es posible Salvini bueno pues por qué han fallado estructuras no yo creo que hoy tenemos como señalaba la directora de opinión del diario El País una opción clave de defensa de valores humanistas de de valores ilustrados de democracias liberales de esos ciudades abiertas en algo que está latiendo a nivel global y que se llama feminismo y por esto la salida el otro día en Brasil de las mujeres es mucho más relevante que cualquier frase que haya podido soltar este payaso en las últimas tres semanas

Voz 0194 42:58 las mujeres al frente de la movilización pero hay movimiento también más general y mujeres entre ellas sean las que van por delante

Voz 1880 43:04 Mayores y pequeños negros blancos de cualquier condición sexual de cualquier estatus social y también un apoyo muy importante de la cultura de Brasil hay un manifiesto que firmaron más de trescientos nombres de músicos pintores actores que califican a Bolsonaro es bonita la palabra también está macho facha Marisol es que es peligroso para la democracia entre ellos por ejemplo Caetano Veloso que con el amor que tiene Bolsonaro los homosexuales pues nuestro extraña

Voz 28 43:28 yo no sé si es pero si no lo tienes si me lleva la vi mismo Seve que se ha

Voz 6 43:45 en un y Moon

Voz 4 43:48 nos acomoden un país pues eh Caetano Veloso y bueno es una cosa como gracias a la mañana mañana más eh

Voz 0194 43:56 estábamos muy pendientes de las movilizaciones en Barcelona en esta conmemoración del primero de octubre esta tarde había manifestación convocada por la ANC y por las entidades soberanistas y desde la mesa de producción la está siguiendo Pedro Blanco Pedro con algunos incidentes ni enfrentamientos y los estás viendo a darse un paseo por las redes sociales

Voz 20 44:14 para ver lo que está ocurriendo en torno al Parlamento de Cataluña

Voz 1715 44:18 estos sonidos que hemos extraído de los vídeos

Voz 8 44:23 vaya porque los manifestantes

Voz 1715 44:26 conseguido retirar las vallas que ocupa un perímetro de seguridad torno al Parlament la tensión entre los mossos y los más exaltados de los manifestantes ha ido en aumento en los últimos minutos y además años que los vamos a poder ir directo es

Voz 4 44:42 pues eso es lo que vamos a hacer vamos a ir a buscar la última hora en el Parlament de Catalunya hay está Pau rumbo Pau

Voz 20 44:48 hola qué tal buenas cómo están las cosas

Voz 0194 44:50 ahora mismo

Voz 29 44:51 pues mira son unos cientos de personas básicamente jóvenes algunos encapuchados con la cara tapada en los que quedan ahora mismo delante del Parlament

Voz 0194 45:00 decenas de ellos han roto el primer coro

Voz 29 45:02 Don policial algunos pena hacerlo se han sentado en el suelo en una actitud pacífica pero la mayoría están de pie dando consignas Cobo ocupamos el Parlament o también contra la policía catalana y su responsable político el conseller d'Interior Miquel Buch para que os hagáis la fotografía era el espacio igualmente me apartaron poco para poder coger cobertura pero en él los manifestantes y la fachada del Parlament hay apenas unos cinco o diez metros esta pues visto la el cántico preocupemos el Parlament sería el espacio los Mossos intentan salvaguardar habido lanzamientos de objetos Aguido de la quema de la bandera española lleva una carga policial al menos en forma de empujones todo mientras que una mujer que lanza mensajes de calma de concordia desde el interior de un furgón de la Policía

Voz 20 45:48 con afonía digamos

Voz 29 45:50 un foco un un mundo negocien con rehenes aquí los Mossos están equipados con

Voz 25 45:55 todas con las horas con los atascos la noche

Voz 29 45:57 menos de momento se prevé larga porque esto es una situación de bloqueo nadie piensa moverse

Voz 20 46:02 pues si te parece FAO iremos conectando con el Parlament de Cataluña a lo largo de esta noche de acuerdo

Voz 5 46:07 venga hasta luego

Voz 1 46:12 sí

Voz 30 46:22 coming ese es

Voz 8 46:40 ahora veinticinco de Inca punto com oí en las redes sociales Twitter arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25 el Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes sabemos que el larguero es mucho más

Voz 32 47:01 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel Marc

Voz 6 47:08 esa Larguero de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 1715 47:18 siguen los también en nuestra aplicación móvil en el Larguero punto es Capella ser

Voz 1995 47:28 estos días hemos escuchado algunas grabaciones inquietantes este fieros agravación de intento de chantaje a la alcaldesa de Torrelodones pero bueno lo que queremos es un pasivo de esta es quién es la persona que aparece diciendo buenas tardes en mitad de un escandaloso asunto de chantaje y extorsión como Juan Miguel muy buenos días

Voz 33 47:44 las tardes que Juan Miguel esté involucrado sin querer en otras grabaciones escandalosas

Voz 23 47:50 te quiero mucho aquí yo familia

Voz 15 47:53 no es el homenaje a diez no

Voz 1715 47:55 con sus fuera

Voz 33 47:59 sí sí

Voz 1880 48:02 buenas tardes

Voz 8 48:05 con Pepa Bueno Eaton morritos síguenos también el punto es Cadena Ser la empatía es ponerse en el lugar del otro compartir sus sentimientos

Voz 34 48:16 los José Miguel bueno la verdad es que

Voz 0656 48:19 con un montón de emoción eh

Voz 34 48:22 en este momento no aquí

Voz 15 48:24 ha sido el País Vasco para la simpatía

Voz 8 48:26 esta afecto hacia una persona que provoca encontrar agradable su presencia

Voz 5 48:30 esta mañana paseando por el pueblo agentes y el coste lo conozco hace lo propio con los que era uno de los sobre esto

Voz 13 48:35 sí el de la suma de la empatía y la simpatía surge la complicidad cubos sonríen Fares

Voz 4 48:43 porque eso entrevistando porque recordáis cuando Rodas recordamos de son momentos sin Amine me ilusiona

Voz 13 48:49 son los cálculos que hacemos cada tarde en la Ventana con Carles Francino

Voz 35 48:58 el oyente ámbito humano notas mínimas no no acaricio el pelo lo está notando pero no lo nota contaría

Voz 23 49:15 no no no no no

Voz 0194 49:17 pero en plan simbólico el Adonais

Voz 36 49:20 de de a que intentamos implicarnos con el pongo pero no somos tontos

Voz 0142 49:27 qué claro

Voz 37 49:30 se nos gusta que nuestros oyentes no

Voz 16 49:33 bien engañar que ya llevamos unas cuarenta

Voz 37 49:35 encantaría

Voz 8 49:49 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio hacer que crezca en ACB

Voz 0194 50:06 llegamos al tiempo de las empresas innovadoras Rafa Bernardo buenas noches hablamos de nuevo de uno de los temas más de moda en las ciudades que es la movilidad urbana sí