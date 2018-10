Hora 25 (01/10/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:17 en Cataluña los independentistas conmemoran hoy el aniversario del primero de octubre el aniversario de una consulta ilegal de la que el independentismo dice que Manuel mandato popular hacia la independencia y siguen instalados un año después en el mismo relato el propio president de la Generalitat Quim Torra sigue alimentando la fantasía de la independencia de la República como Sin este año no hubiera pasado nada como si nadie se hubiera dado cuenta de su monumental engaño en Cataluña no sólo no hay independencia ni repúblicas sino que además hay un Parlamento cerrado y un Gobierno que no gobierna porque no hay ninguna iniciativa más allá de su fantasía independentista y la verdad es muy cansino y ante el temor fundado de que la llama independentista que enciende las movilizaciones se vaya apagando el president de la Generalitat en otro ataque de irresponsabilidad anima a los llamados Comités de Defensa de la República a continuar con sus acciones callejeras como las de hoy corte de carreteras de vías férreas entradas en edificios oficiales desde la Generalitat no sólo Se avala este tipo de actuaciones sino que se anima a que no de caigan en este delicado fuego que lleva Torra de desobedecer pero no del todo porque ya sabe cuáles son las consecuencias hoy se le ha ido la mano pero claro hay que evitar por todos los medios que le llamen traidor hay que evitar dar la imagen de persona dialogante y negociadora hay un sector del independentismo que esto no se lo perdonaría si que desde su papel institucional arenga a las masas hace justo un año vivimos en Cataluña uno de los días más terribles de nuestra historia reciente un gobierno de obedecía y al otro se le iba la mano con la represión policial ni uno ni otro asumieron ninguna responsabilidad política por aquello un año después hay políticos encarcelados el PP ya no gobierna se han ido empresas de Cataluña ha bajado el turismo el Parlament como les decía está cerrado y el Govern de la Generalitat se dedica a aplaudir a los CDR apelar a la responsabilidad puede parecer ingenuo por mi parte pero me van a permitir que insista antes de que nos cargamos Cataluña definitivamente Ángels Barceló siguen a la mesa de análisis Gonzalo Velasco Fernando Vallespín y Eduardo Madina y lo primero que vamos a hacer es ir precisamente en directo Barcelona para saber cuál es la situación ahora mismo después de la manifestación que esta tarde han convocado las entidades soberanistas Elena aniversario del referéndum ilegal del uno de octubre como saben esta mañana se han producido incidentes y hasta ahora había dos escenarios que concentraban momentos de tensión uno de ellos es el Parlament de Catalunya porque los convocados estaban muy cerca muy cerca de las puertas de la Cámara de las puertas del Parlament y ahí está Pau rumbo Pau cuéntanos cuál es la situación ahora

Voz 4 02:52 pues ya no está la Metro sino que están en la propia puerta del Parlament desde la última conexión que había sido hace los veinte minutos los manifestantes han avanzado estos quince metros que les separaban desde las puertas están prácticamente clavados contra la puerta en la están empujando le han pegado pegatinas también a todo al ritmo de los cánticos como hagamos del pueblo el Parlament se ha cantado a los sagrados también ha habido intentos de de un silencio y hacerlo en algún tipo de asamblea pero son silenciosos no prosperan porque aquí los nervios son altos desde que hace unos veinte minutos media hora ha habido una carga policial al menos en la de los manifestantes intentaban romper esa línea policial al final lo han conseguido sin correr demasiados simplemente avanzando poco a poco hasta al Parlament y ahora mismo la situación es la que es el bloqueo que os contaba ante

Voz 0656 03:40 sí

Voz 4 03:41 pero con la diferencia de que están ya en la puerta a desconocemos totalmente si hay algún tipo de cargo entre el Parlament sabemos eso sí que hay trabajadores y la situación pues como te decía antes es la misma del museo

Voz 0194 03:55 hay muchos mossos d'Esquadra mucha presencia policial

Voz 4 03:58 antes lo había hay sería multada porque evidentemente había una línea policial marcada ahora ha quedado desdibujada porque al al acceder los manifestantes está la puerta ya no hay espacio físico posible para ver dónde sale todos los Mossos pero antes podríamos hablar de centenares de mossos d'Esquadra habilitados como os contaba antes con casco pones pudo con es digamos la el atuendo de de de antidisturbios puesto si te parece estamos en contacto

Voz 0194 04:23 cualquier novedad de acuerdo

Voz 4 04:25 perfecto venga seguimos pendientes de la situación

Voz 0194 04:27 con estos manifestantes a la puerta del Parlament de Catalunya y el otro escenario de interés en estos momentos la Via Laietana de Barcelona ahí está la sede de la Jefatura de la Policía Nacional había también concentración a las puertas de esa de esa jefatura Sergi López buenas noches

Voz 5 04:41 hola cuál es la imagen

Voz 1881 04:44 pues la imagen es una imagen de tensión a yo no sé siento entre las personas que había aquí concentradas y los Mossos d'Esquadra que estaba custodiando desde hacía rato pues la situación estaba siendo había una concentración de personas ante la Jefatura de la Policía Nacional de Letizia cuál de la Policía Nacional en Barcelona y varios de esos de esas personas que estaban hace la sede de la fatura estaba lanzando algunos gestos que potente cedan objetos como latas por ejemplo ante eso en los Mossos d'Esquadra fijar de que de que deparan de de lanzar objetos contra el edificio no les han hecho caso y que hacía unos hubo una carga policial inminente en este mismo momento durante la carga policial la gente ha empezado a dispersarse en los los cargado con el Gobierno que sea desean vivir una una situación realmente de tensión ahora en estos momentos es lo que lo que hay es común a su hijo de tensa espera los Mossos por una parte el parapeto dándole edificio de la jefatura de de policías en este momento no tiene a nadie concentrado por delante pero las personas que estaban concentradas en los alrededores aquí cerca por ejemplo está el Palau de la Música bueno pues se todas las calles y las pequeñas que hay en los alrededores de esta jefatura policial de de Barcelona

Voz 0194 06:18 de estas personas

Voz 1881 06:20 es siguen enfrentándose con los Mossos

Voz 4 06:23 cuadra a puesto algunos Harris incluso

Voz 1881 06:26 medios de la vía de Astana con los contenedores que hay por aquí por la calle basura como os digo siguen viviendo ese momento

Voz 5 06:33 te pega pues se sí lo mismo

Voz 0194 06:35 decía Pau quedamos en estamos en contacto ante cualquier novedad hay en Vía Layetana de acuerdo

Voz 1881 06:39 todo

Voz 0194 06:42 lo blanco desde la mesa de producción porque decíamos que los manifestantes del Parlament de Catalunya habían roto la barrera policial el cerco policial ya habían aquí cedido ya a la puerta las situaciones

Voz 1657 06:51 es objetivamente muy tensa a las mismas puertas como nos contaba nuestro compañero Pau del Parlamento de Cataluña estaba hoy ahora un vicio de Alex Torres un compañero del diario La Vanguardia de la sección de política es uno de los más descriptivos en el que se ve un tumulto de gente muchos periodistas

Voz 6 07:07 es el sonido es te parece Marcos

Voz 7 07:11 de fondo

Voz 8 07:13 la imagen capta un espacio pequeño un espacio estrecho entre la Puerta del So portal digamos entre la del Parlament en la que se arremolinan los periodistas por un lado y los manifestantes de fondo se oye vosotros Roque Gistau el asuntos de personas todavía permanecen allí los Mossos se van retirando poco a poco por delante en los medios de comunicación cámaras y fotógrafos y algunos jóvenes encapuchados que se acercan a estar aporta el para

Voz 0194 07:42 desde ya o que no sabía si quedaba algún cargo electo dentro del Parlament pero si sabían que quedaba todavía trabajadores que no habían podido salir de de la sede parlamentaria bueno eso es que este Primero de Octubre insisto estaremos muy pendientes a lo largo de toda la noche de lo que pueda pasar tanto en el Parlament como en esa Vía Layetana ante la Jefatura de la Policía Nacional les decía que este Primero de Octubre nos ha dejado la fotografía del estado del soberanismo en Cataluña un año después hemos visto acciones de los llamados Comités de Defensa de la República y el respaldo atención que han recibido del propio president de la Generalitat Quim Torra hemos visto también las consecuencias políticas que todo eso ha generado como si de nuevo

Voz 9 08:18 todos hubiera acelerado en un solo día estaríamos con este la erupción de Hungría

Voz 8 08:27 o de personas muchas encapuchadas sobre las vías del AVE en Girona poco después los llamados Comités de Defensa de República cortaría en varias carreteras y algunas calles de Barcelona

Voz 1657 08:40 Ahmed debían refrenda el centro de Barcelona hasta llegar al edificio de la Bolsa en el paseo de Gràcia algunos se han encadenado a las puertas ni olvido ni perdón gritaban el Gerona después de un forcejeo con los guardias de seguridad un grupo ha llegado a entrar en la delegación de la Generalitat en esa ciudad hasta retirar la bandera española y arrear en su lugar un independentista

Voz 8 09:10 si tuviéramos que recorrer el día sólo en sonidos nos daríamos cuenta de que el sector más radical del soberanismo enviado hombres

Voz 13 09:16 Sage al presidente de la Generalitat había saludado buenas noches

Voz 0194 09:20 sonidos de este uno de octubre se completan como decimos con las movilización que esta tarde han convocado las entidades soberanistas en Barcelona hasta llegar al Parlamento

Voz 14 09:31 tu dimisión aquí están pidiendo la dimisión del conseller de Interior

Voz 15 09:34 hemos visto también los grupos que ya vimos el año pasa

Voz 14 09:37 pero cada vez que alguien veía un periodista informando

Voz 1657 09:39 aquello que dicen que la prensa esta silenciando

Voz 8 09:44 rodeada de reporteros tratando en fin de impedir su trabajo

Voz 0194 09:51 pero siempre de con sus sonidos repasamos el día de hoy en sus declaraciones habría que empezar con Quim Torra que hoy parecía ubicua ha hecho por estar en muchos sitios a lo largo del día

Voz 16 10:03 tengo caídas hasta el Said gracias a los trabucaires a los castellers a los bailarines a vosotros amigos de los CDR es apretar hacéis bien apretando

Voz 1657 10:14 no que ha dado en uno de los actos que el Govern había organizado hoy que mientras daba era aplaudido por cierto este detalle no es menor por el presidente del Parlament el republicanos Roosevelt Rusia Torrents

Voz 17 10:23 el IVAM sueña votamos y ganamos pero ahora nos necesitamos a todos para volver a hacerlo para consolidar esa victoria sino nada de lo que hemos hecho tendría sentido si ahora el miedo unos venciera si ahora no fuéramos capaces de recuperar el espíritu del uno de octubre para ir dónde tenemos que ir a hacer la república catalana

Voz 1657 10:42 hasta es quinto Raquel de semana complicado para él con las cargas de los Mossos contra los CDR el sábado en la plaza de Sant Jaume de Barcelona los comités habían pedido la dimisión del president de su consiguiera interior como escuchábamos pues si Torra pretendía ganar

Voz 0194 10:55 a su favor esta mañana la estrategia digamos que le

Voz 1657 10:57 ha salido bastante mal

Voz 2 11:01 la emisión se escucha como con

Voz 0194 11:06 incluso en su propio Govern ha habido resistencia por secundar el apoyo a los comités de encapuchados preguntabas

Voz 1657 11:12 por ejemplo al vicepresidente Pere Aragonés

Voz 18 11:14 nosotros defendemos el derecho a la libertad de expresión el derecho a la libre manifestación probando que todas las movilizaciones sean pacíficas sean cívicas sean democráticas y en la medida pues que sean así contarán siempre con nuestro respeto

Voz 0194 11:30 ahora seguimos con el relato político del día pero es que tenemos que volver al Parlament eh Pau rumbo ha habido actuación de la policía

Voz 19 11:38 la escuadra una media docena unos diez furgones de la Policía han irrumpido en la manifestación desde un lateral en precedidos de una tía de Mossos d'Esquadra con escopetas que lanzaban balas de goma debido al menos tres disparos así logrado disolver la manifestación la parte al menos que estaba pegada a la puerta del Parlament como os contaba antes en los manifestantes se han retirado hacia el resto del Parque de las islas de ella David tremenda situación como ha sido el caos como siempre que este tipo de de proyectiles que ahora mismo nosotros nos hemos quedado por delante del Parlament y ahora no hay otro cordón policial que depende ya nada que preceden a la fachada de este Parlament los manifestantes como antes al menos unos cien metros hasta el interior del parque que eran de los furgones policiales delante de la fachada de este Parlament eh los Mossos que están aguardando la entrada no han llegado a entrar los manifestantes han empujado la puerta es lo puerta evidentemente robusta de madera antigua parcial es antiguo

Voz 4 12:41 después ha habido esta intervención policial y los manifestantes se han retirado

Voz 0194 12:44 vale pues dejamos aquí la última hora Pau insisto en unos breves a pedir paso cuando cuando lo creas conveniente eh actuación policial para retirar las cientos de personas que siguen concentradas enfrente de la puerta del Parlament de Cataluña a la que habían conseguido que habían conseguido llegó en los últimos minutos retomó el el discurso eso o el relato político porque el apoyo del presidente de la Generalitat a estos CDR es como hemos visto hemos explicado encendido evidentemente a PP y a Ciudadanos a la kale borroka

Voz 20 13:15 de los CDR como digo el presidente de la Generalitat hoy ya ha cruzado otra línea roja diciendo que tienen que seguir apretando textualmente así

Voz 21 13:25 evidentemente me parece intolerable la actuación del

Voz 1657 13:28 presidente me parece

Voz 21 13:30 ha ido a los comandos separatistas Rivera y Casado

Voz 1657 13:33 piden que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso de los Diputados lo piden de forma conjunta además PP y Ciudadanos reclama las Sánchez que aplique ya el ciento cincuenta y cinco o que convoque elecciones e incluso les retan a someterse a una cuestión de confianza según ha llegado a pedir Pablo Casado que proponía incluso ilegalizar aquellos partidos que no contienen actos como los de hoy solicitamos una modificación de la Ley de

Voz 20 13:54 partidos para que se pueda actuar ya contra aquellos partidos organizaciones en Cataluña que están alentando la violencia o quién

Voz 1657 14:02 después de estas primeras declaraciones el propio Casado se explica

Voz 8 14:06 sí

Voz 20 14:06 yo no propuesta de legal de ningún partido yo lo que he dicho que cualquier partido que aliente la violencia o no la condene o la justifique en base a la Ley de Partidos ya podría estar incurriendo en una posible sanción que puede llegar hasta la ilegalización por eso he dicho que además modifica haremos la ley de partidos políticos para que aunque eso no pase cualquier asociación o cualquier partido que esté contribuyendo hasta confrontación en las calles evidentemente no tenga ningún recurso por parte de nuestros impuestos

Voz 1657 14:39 los hasta Unión de PP y Ciudadanos que ya pidieron juntos la comparecencia de Sánchez por su tesis doctoral y ahora lo hacen por Cataluña aunque esta tarde rivalizaron entre ellos que tenía el mérito y quién se sumaba a la iniciativa

Voz 0194 14:51 el en en el Gobierno mensaje en tonos distintos por un lado está el ministro de Exteriores Josep Borrell

Voz 22 14:56 nosotros con nuestra pareja que seguiremos tratando de Arganda yo ni mantener diálogo exigente eso sí que asuma su responsabilidad la responsabilidad de rotor público en Cataluña

Voz 1657 15:12 por otro lado en la sede socialista de Ferraz el ministro de Fomento Ábalos trataba de quitar hierro a las palabras de Torre de Torra al que él dice no ha huido llamando a la violencia

Voz 23 15:21 yo lo que he oído esa impulsar el proceso a renunciar a mantener el proyecto de República hizo este tampoco lo voy a utilizar como excusa para plantear otro mensaje político tienen ánimo plano beligerante para provocar hacemos no hay que caer y desde luego no hay que añadir más provocaciones

Voz 0194 15:37 de una penúltima declaración sobre Cataluña José María Aznar esta tarde

Voz 1091 15:41 viene recordar hoy precisamente el golpe de Estado de octubre del treinta y cuatro llevado a cabo por los partidos de izquierdas con el apoyo nacionalista especialmente en Cataluña que la Generalidad de Cataluña en el año treinta y cuatro se sublevó contra el Gobierno de la República que tuvo que enviar las fuerzas armadas para sofocar la rebelión es una buena muestra de todo lo anterior

Voz 0194 16:09 en la última declaración sobre Cataluña la buscamos la Mesa de producción Pedro y es la de sí sí

Voz 1657 16:14 yo creo yo creo ya saben encarcelado a través de su cuenta de Twitter hace tres minutos decía lo siguiente el uno de octubre nos enseñó que las porras y los golpes

Voz 0656 16:22 son siempre la peor solución Ike no

Voz 1657 16:24 en SER nuestra vía tenemos las heridas todavía abiertas somos gente de paz y el nuestro siempre ha sido un movimiento pacífico demostremos lo cada día también hoy

Voz 13 16:35 una emoción ciencia

Voz 0194 16:38 declaración de Junqueras a través de Twitter desde la cárcel hablando de gente de paz unas declaración o un tuit eduque contrasta no con el con el calor que les da a los ceder a los llamados Comités de Defensa de la República el presidente de la llena

Voz 6 16:54 Alice bueno hay que con un poco las dos maneras de interpretar lo que está pasando no nueve yo creo que es evidente que no está a la altura de la institución que ocupa que no comprende Cataluña con un espacio de pluralidad que no concibe la institucionalidad de Catalunya como algo que merezcan un mínimo respeto y que desde la personalidad que ahora ocupa que es exacta ante esta de la presidencia de una institución centenaria digamos la Generalitat está alentado no a promover básicamente desórdenes públicos alteraciones del orden público muestras de violencia que hemos visto bueno los entiende nada porque a quiénes reportan los que tienen que garantizar el orden público son los Mossos que ahora mismo están intentando salir del Parlament ante el acoso de manifestantes de los CDR que entre otras cosas piden también la dimisión del señor Torra pronto yo creo que es este esta conjugación alrededor de esto que han denominado el Prat es que ahora protagoniza más que nadie el señor Torla porque ocupa la presidencia de hábitat es en el fondo una enorme falta de respeto algo que siempre lo ha tenido que se llama Cataluña y a partir de ahí es evidente que la Generalitat del Govern de la Generalitat ha perdido el control del orden público en las calles de Cataluña no sé quién dice que estamos mejor hace un año yo creo que no yo creo que esto demuestra hoy como en el cuadro Saturno devorando a sus hijos este proceso está comiéndose parte ya de lo a lo parte ya de los principales protagonistas que lo alentaron en su momento y son muchos ya los que o bien están fuera huidos de la Justicia estar en la cárcel están intentando alentar a quienes están ahora como estamos viendo las imágenes estabais comentando aquí en la SER alteraciones de orden público muy graves como las que estamos viendo hoy bueno yo creo que aquí es evidente que hay un problema de fallo completo del sistema de la institucionalidad de Cataluña que ha dejado de ser leída como siempre lo ha sido por parte de un sector del independentismo es muy doloroso escuchar

Voz 0656 18:35 aunque sé que es menor dentro de lo que estamos viendo hoy al presidente

Voz 6 18:38 el Parlamento que por cierto sigue cerrado que no tiene una actividad parlamentaria normal y corriente ni por supuesto legislativa ni de control al Gobierno ni nada de todo eso ha desaparecido hablar sólo para un sector de la sociedad mi pregunta es qué pasa con la otra parte de la sociedad de Cataluña en la que no siente que esto vaya con él que está asustada ante lo que está viendo que se siente interpelada ante lo que está viendo que no es indiferente ante lo que está sucediendo que ve cómo la fractura interna de una sociedad afectivamente cohesionada durante mucho tiempo hoy está siendo alentada por un señor que ocupa la presidencia del Parlament de Cataluña ya habla sólo para una parte supongo que para los que salen en esto que llaman cederles para quienes están dentro de esto se denominan del Pro ustedes hacia una especie de república independiente etcétera etcétera no yo creo que aquí hay un problema grave que el Govern de Cataluña tiene que responder y si no puede tendrá que responder el Gobierno de España

Voz 13 19:24 Ana

Voz 15 19:26 sí lo de Torra hoy no sé no sé cómo definirlo hace una especie de apoteosis folclórico revolucionaria no porque después de celebrar Ibarra Francia Sada los Castellet Nos bailarines a los trabucaires

Voz 6 19:37 habrá eras agradeció el CR como si fuese

Voz 15 19:39 en uno más la fiesta no obviamente es una irresponsabilidad que a tenor de lo que está sucediendo tarde noche por pura lógica te dejes llevar casi a su dimisión no y y yo creo que el tipo de aliento que le da estas fuerzas no es totalmente intencionado pero desde luego el que está en un cargo estas características tiene que ser muy dueños para obras y tiene que ser totalmente responsable de lo que te lo que hace sobre todo lo que siente lo que es en no iba a decir interesante no interesante desde el punto de vista analítico social histórico pero complejo es cómo cómo es posible que podamos volver de nuevo a esa especie de encadenamiento de faroles no le además ha visto un término que utilizó a la considera un vídeo o de mentiras fecundas ha dicho entre otros altos cargos de de de del Gobierno de la Generalitat un año después cuando ya sabemos que esto fue así que sabía que no había apoyo diplomático que no había estructuras nuevas estructuras de estado que nos podía realizarse la República volvemos hoy sabemos que realmente todo fue un movimiento para crear como dice Jordi Amat en un excelente artículo es un lugar de memoria es decir crear el uno de octubre como un mito fundacional

Voz 3 20:50 tal del pueblo agraviado recordó

Voz 15 20:55 es un poco como estamos el año pasado yo recuerdo cuando venimos aquí una sensación de malestar terrible por lo que está pasando en Cataluña por los catalanes porque nosotros también como analista realmente uno no sabía cómo posicionarse porque yo soy fui yo era crítico con el modo en que el Estado gestionan las cargas policiales me parece una salva bajada un día negro para el Estado español una mala comprensión de lo que es las fuerzas de leyera ordena pero al mismo tiempo unos cuando hacía eso se daba cuenta de que estaba cayendo en el anzuelo que quería optimizar un pueblo y crear así la idea de un pueblo por la violencia estatal tal manera cree imposible tener una posición nítida que no estuviese a common través de esta película de de La dama de Shanghai que en la escena final se tiran se dispara poco a al azar porque ésta no juego de espejos no saben cuál es el reflejo real estábamos así no totalmente despistados en un mundo completamente Fall eso no sé cómo podemos ver hoy y me parece que no puede ser y que la ciudadanía catalana debería exigir a su Govern que que no jugase con este cinismo otra vez

Voz 0194 21:59 juego de espejos una una puntualización antes de ir contigo porque nuestro compañero Pau rumbo nos ha dicho que los Mossos d'Esquadra habían disparado balas de goma los hemos descuadra no tienen vidas paralelas de goma y él mismo a unos llamó para decir perdón perdón ha dicho balas de goma pero son proyectiles de espuma para para hablar en propiedad que que se merece esto eh Fernán

Voz 0656 22:20 sí dieron a saber cuando mencionó Gonzalo el día que más yo recuerdo haber estado aquí por la tarde el pasado uno de octubre realmente fue de los peores días que muchísimo tiempo no desde luego no recuerdo así malestar no derivados de la incapacidad de la política para resolver un problema absolutamente fundamental yo creo que la política sigue fallando y que estamos ante un un clarísimo problema de liderazgo primero sea permitido y bueno pues su propio diseño no que que el movimiento independentista catalán que es un modelo que está diseñado de de champán pedante no de de Potomac es decir de de abajo arriba es decir se trataba era de apoyarse en movimientos sociales ciertos movimientos sociales son los que tenían que hacer la presión por tanto el liderazgo ha quedado rehén al final de las propias iniciativas que está empujando no hasta el punto de que hoy se encuentra el actual bueno uno de los líderes tuvo que salir en su día más pero después putts Le Monde está fuera no es doble liderazgo son letrado con dos cabezas una que está en en Waterloo eh y la otra está no sé dónde que una vez que se ha puesto en marcha una movilización una movilización que además funciona en todos los lugares se que realmente funciona también en las redes sociales funciona en la calle está presente pues bueno en un en un hiper activismo entonces bueno yo la verdad es que pensaba que nos esperan días difíciles antes de antes de este aniversario eh

Voz 0194 23:57 no sabía si esperaba algo así pero no me extraña tampoco

Voz 0656 24:01 pero yo creo que al final el problema es de insisto es un problema de liderazgo no se ha servido sabido llevar este movimiento y luego la de la autonomía acción de los CDR es como en su día de las concesiones que se hiciera con a la CUP han arrastrado ese tiro radicales han acabado arrastrando al resto dentro de su propia dinámica con lo cual han fracturado realmente la posibilidad de que se vaya algo más sensato y hablando de liderazgos vamos a ver por una vez que parece el independentismo es esta fracturándose nuestra derecha va a conseguir que vuelva a unir es decir esta reacciones hiperbólico es no recordar es lo que costó poner en marcha el ciento cincuenta y cinco que fue una cosa verdaderamente verdaderamente era como apretar el botón nuclear no de repente ahora ya aparecía por cualquier cosa Miguel medianamente el ciento cincuenta y cinco no sea hemos pasado de que esté absolutamente tabú izado a que sea algo

Voz 0194 24:58 tremendamente banal yo creo que aquí hay una responsabilidad muy importante también en todo qué ha pasado pero a partir de ahora también en en la propia evolución de este conflicto por parte de la derecha española que en ningún momento ha sabido estar a la altura de la crisis histórica que represente realmente este de de lo dejo aquí me voy momento publicidad ya la vuelta lo retomamos precisamente lo que estaba diciendo de la respuesta porque ya hemos visto la reacción de la derecha en boca de Pablo Casado de Albert Rivera la reacción a las declaraciones de Quim Torra retomamos a la vuelta

Voz 5 25:29 hora veinticinco

Voz 0194 31:24 fotos de la noche no me XXXI en Canarias en la tertulia Gonzalo Velasco Fernando Vallespín y Eduardo Madina estábamos hablando antes de la publicidad de la conmemoración de este Primero de Octubre de los incidentes que se están produciendo ahora mismo en las calles de Barcelona frente al Parlament y también frente a la Jefatura de la Policía Nacional en la Vía Layetana estábamos hablando también de ese llamamiento que ha hecho Quim Torra a los llamados Comités de Defensa de la República para que apriete el de ese ha dicho seguir apretando que de alguna manera es lo que están haciendo esta noche seguir las órdenes que el president de la Generalitat apretar apretar intentando entrar en el Parlament y apretar intentando también estar enfrente de de la Jefatura de de Policía y hablábamos antes íbamos a publicidad de la respuesta del Partido Popular de Pablo escuchábamos a Pablo Casado hablando

Voz 13 32:07 de la ilegalización dar aplicación del ciento cincuenta y cinco

Voz 6 32:12 vive cosas graves las dos cosas es del señor Aznar

Voz 0656 32:16 sí pero eso siempre le gusta el siempre se le gusta

Voz 6 32:18 sobre esta tendencia a la es yo creo que las las circunstancias son tan graves que comido hablar en minúsculas porque cuando uno lo exagera todo a esos niveles de la revolución de treinta y cuatro Golpe de Estado de treinta y cuatro en estas cosas que dicen bueno pues tienen tendencia a que voces que son relevantes porque representa a muchas personas de muchos ciudadanos y muchos ciudadanos pierdan valor en lo que dicen uno tiene la sensación de que este tipo de escenarios a quien alimenta esa estas posiciones tan extremas en el debate de política nacional de quienes creen que bueno cuanto peor mejor de que se rompan todas las vías de diálogo posible etc ETA es verdad que hablar hoy de que no pasan daba no es el mejor día porque hay si pasan cosas ahora mismo están pasando en Barcelona por tanto yo creo que ahora mismo convendría que determinados partidos políticos dijeran que sí que pasa algo que aquí no es que no esté pasando nada y otros partidos políticos y estoy hablando de Ciudadanos el Partido Popular trataran de tener aunque sea un instante de lucidez de lo que de Estado está en juego aquí un instante que quiten lo que tienen en la cabeza que es una constante programación de carácter electoral por un solo instante tengan un solo segundo de lucidez de política de Estado traten de ayudar a que esto se solucione porque es evidente que hay demasiado en juego como para los sólo en una clave electoral que en mi opinión es como sólo miran algunos convendría además que si el señor Casado tiene interlocución con el señor Aznar que parece que la tiene le diga que City en un minuto se calle porque esto no tiene nada que ver con algo tan grave como lo que sucedió una revolución de treinta y cuatro que si quiere encontrar comparaciones hay seguro tras mucho más a mano más recientes y que no apelen a una herida o un enorme drama histórico como fue el año treinta y cuatro y la revolución de Asturias son por tanto bueno yo diría que un llamamiento a la calma en estas voces que tienden al extremo no estaría nada mal no a veces da la sensación de que más que ayudar lo que quieren es competir con votos que esta extrema derecha española

Voz 15 34:13 sí parece que que en esta conjura de los irresponsables por volver a citar a Matt se ha sumado más gente en lugar de bajarse se ha sumado Rivera ha sumado Pablo Casado

Voz 6 34:24 es verdad que pasan cosas aunque a mí lo que me

Voz 15 34:26 importa de verdad creo que es lo relevante es lo que le pasa por la cabeza tantos catalanes cuando lleguen a Casado citar la ley de partidos y la necesidad de reformarla o cuando hablan de que hay que volver a aplicar el ciento cincuenta y cinco incluso si objetivamente no se dan las circunstancias que reflejada con la Constitución para su aplicación a ellos estos son tan liberales al menos de fachada deberían saber en que la voluntad política no puede reinterpretar la ley la ley está por encima de la maniobra política sin duda porque sino soberano decía Carles mientras el que decide sobre el estado de excepción el que decide cuándo se den suspender las leyes cuando se den aplicar son dos Jo está por encima de la ley y eso también es un peligro antidemocrático antiliberal no lo no debemos o lo que debemos conjurar lo que debemos intentar evitar es que se sigan metamorfosea dando un catalanismo que era mayoritario en Cataluña en que tenía signos identidades orientaciones ideológicas muy diversas en independentismo eso fue la gran Alquimia es el proceso que culminó el uno de octubre había esa conciencia catalanista de izquierdas hasta ese centro moderado conservador esta serie de movimientos esta lógica victimista adora esta agresión por parte de la ciertas fuerzas estatales consiguieron generar esa transformación se consigue transforman a muchos catalanistas en independentistas y esto sería lo que deberíamos pasa a pagar y desde luego lo de Casado un poco en la línea de lo que se Eduardo este intento desaforado por marcar diferencias en todo no en reescribir la historia de la lucha contra ETA reescribir la historia y de Cataluña lo único que denota es que no tiene una posición que tiene que fijarla por miedo a quedar desdibujado de no tú que uno irresponsable de estas características que su propio por su propio interés cortoplacista electoralista diga estas cosas genere este estos efectos sociales de nuevo también habría que pedir la dimisión por por otras cuestiones

Voz 13 36:28 en medio todo esto Fernández

Voz 0194 36:29 para atención a Ábalos ministro Ábalos en cambio el choque no ha visto cómo cómo Torra llamaba la violencia en relativizado todo mucho llamaba también la atención si vamos a ver había dos dos dos versiones la de avales

Voz 0656 36:45 los pero si me permites antes entrar en lo de los me gustaría acabar de rematar lo que estaba edificio pues hombre casado hoy vamos a ver a mi me parece que la derecha española tiene que entiendo por derecho también incorporo a a ciudadanos tiene que plantearse la respuesta a una pregunta no es decir que prefieren ganar las elecciones So que Cataluña siga en España me parece que es muy importante que ellos por una vez comiencen a reflexionar un poco sobre esto porque realmente la actitud que están que están manteniendo una actitud que a medio plazo es absolutamente suicida y luego el Partido Socialista es lo que tiene que ahora está en el Gobierno que yo comprendo que quiera Kiki no quiere romper los puentes que a los pocos puentes que ascendido bueno pero lo que tampoco puede es el nombre de seguir manteniendo los puentes es diríamos permitir que que que digamos que anular lo que es la realidad no es decir los hechos sólo es negar la realidad de los hechos oiga usted los niega sacaban cobrando su venganza que diría nada no y entonces cuidado que al final esto les rebota usted no puede decir

Voz 1657 37:52 bueno que te ahorrar no ha dicho nada oiga mire

Voz 0656 37:54 Torres estaba incentivando a los CDR esa seguir con lo que estaban haciendo no paralizar la ciudad y que siguieran empujando entonces vamos a ver lo que sí como dicho al principio que necesitamos ese liderazgo por favor lideren y uno no puede liberar su advirtiendo de una manera tan radical lo que lo que es la realidad pero que en todos y cada uno de los líderes a los que nos estamos refiriendo los del independentismo los de la derecha española y los del Gobierno dan todos ellos observando una realidad que no se corresponde con la que muchos estamos viendo desde fuera sobre todo están impidiendo que esa realidad ese conforme con con con arreglo a lo que podríamos llamar digamos el

Voz 13 38:37 interés del Estado el Inter es el bien común

Voz 0194 38:41 vamos a ir a Barcelona para ver cuál es la situación ahora tanto en el Parlament como en la Via Laietana primero al Parlament se habían retirado ya los manifestantes sí creo ahora que ya están fuera del parque Sir

Voz 4 38:52 al poner el parque yo también estoy pegado a la verja de este parque del éxito de ella para la gente que no estaba en el Parlament está en el interior de un partido el Retiro de Madrid que está vallado con una reja metálica alta ahora están estos varios centenares de manifestantes en el exterior de este parque los Mossos han conseguido sacarles del parqué básicamente a fuerza de acelerones de furgón ha habido una especie de persecución gente corriendo y ahora ya están todos aquí en el Exterior algunos han tirado petardos contra los furgones de los Mossos han seguido los cánticos contra el conseller de Interior contra Miquel Buch ir todos los furgones que el interior han rodeado el parque por la calle de fuera y ahora están aquí justo delante en la parte de abajo de la el Lluís Companys donde siguen aquí concentrados esto recibiría un par de centenares de personas

Voz 0194 39:40 muchísimas gracias

Voz 4 39:41 a vosotros veremos antes de terminar al programa

Voz 0194 39:44 al Pardo a la Ciutadella y en la Vía Layetana Sergi López cuál es la situación ahora mismo

Voz 1881 39:48 pues también mucho más tranquila antes abrió una segunda carga policial desde la conexión T cinco que acaba a agentes pues nos encontramos ahora mismo quedar entre furgonetas de los Mossos d'Esquadra ante la Jefatura de la Policía Nacional custodiando el edificio haciendo porque esto no basta que están siendo esta zona y luego hay urbanizadas y te van recorriendo la Vía Layetana arriba abajo como maniobra disuasoria para que si alguien tiene intención de volver aquí pues no lo hagas de todas maneras la verdadera la cantidad de personas que lo hemos visto ya en esta zona es infinitamente inferior a la que hallaron preparó momento el paisaje que ha quedado aquí pues es el de basura por en medio de la calle de todas las bolsas que se habían puesto como barricadas en alguno

Voz 5 40:48 momento pues han acabado rompiéndose por el uso de los coches por la escuadra por lo tanto una imagen pues pues de basuras extendidas por toda la allí así muchísimas gracias gracias al día

Voz 0194 41:00 luego ya saben que habitualmente acabamos el programa llamando un periódico para que nos cuenten cuáles son sus apuestas para mañana como el asunto principal hoy es Cataluña lo que ocurrido hoy vamos a adelantar esa llamada para incorporar al programa El análisis de Esther Vera que es la directora del diario a Esther muy buenas noches y luego te pregunto por como titular pero sí me gustaría Esther con tu capacidad de análisis y que que me contara es la lectura que tú haces de esas palabras de Quim Torra pidiéndoles los CDR que aprieten lo que está pasando esta noche en Barcelona

Voz 42 41:33 a ver básicamente yo creo que el presidente Torra tiene una división interna en tres hubo un papel de presidente de la Generalitat y su papel institucional is sumo su personalidad de activista creo que Torra en realidad está profundamente partido por esas situaciones por esas dos realidades tiene que decidir por cuál de las dos

Voz 43 41:57 acabará acabará acabas

Voz 42 42:00 la cuál de las dos acabará siendo más importante o imponiéndose sobre sobre la otra evidentemente pues lo de esta noche pues yo creo que probablemente hubiera pasado igualmente aunque Torre no lo hubiera dicho pero Torre esta mañana les ha hecho un guiño a evidentemente a los dos que se

Voz 0194 42:20 se les hace este guiño porque al margen de su perfil de de de activista esta esta esta mitad de él que tiene de activista lo hace o lo hace también porque tiene que seguir contestando a un sector del independentismo como es el de los héroes como puede ser la CUP por ejemplo

Voz 6 42:37 sí

Voz 42 42:37 qué tiene que contar que continuar intentando ese sector del independentismo pero en el caso de Torra es que yo creo que es muy fluido o sea yo creo que no es ni estratégico porque de la misma forma que Esquerra Republicana podría también tener a un sector dentro y lo que está haciendo es Irán Irak hacía otro tipo de acuerdos incluso en el Parlamento de Cataluña que Torra no no lo está haciendo yo creo que en el fondo es es que su papel de de activista la manera como él ha llenado también a la presidencia de la Generalitat pues determinar a determinadas maneras de actuar

Voz 0194 43:18 como titulares mañana Ester

Voz 42 43:20 nosotros el título vamos algo así como aniversario con reproches y hemos cambiado la fotografía que era una fotografía de la manifestación multitudinaria tranquila en el Arco de Triunfo por unas fotos realmente impactantes de la llegada de los manifestantes a la puerta del Parlamento de Cataluña

Voz 5 43:37 bueno pues ser muchísimas gracias buenas noches hasta luego un beso

Voz 0194 43:43 hay reacción pero también de Puig no claro

Voz 1657 43:45 de lo ocurrido esta noche esto es una obviedad tiene mucho mucho valor mañana el independentismo no tener que ir al menos adaptar su análisis discursivo porque de lo que tendrá que hablar es de una parte del independentismo actuando como han actuado hoy con cierta violencia ha intentando asaltar sus instituciones diciendo reprimidos

Voz 3 44:06 su cuerpo de policía como como

Voz 1657 44:09 contrarrestar esa imagen pues diciendo que no son de los suyos que esto no eran de los nuestros que es lo que acaba de acercar pues de un tuit que dice si iban encapuchados no son del uno de octubre si usan la violencia no son del uno de octubre lo hicimos a cara descubierta de forma pacífica de esa manera vencimos hace un año a un Estado autoritario hice pregunta de una clave supongo de lo que vamos a oír las próximas horas quién tiene interés en que se infiltren la violencia perdedora allí donde hemos resistido con una paz vencedor

Voz 0194 44:40 pero desde entiendo que los terrenos son del uno porque los CDR actúan mayoritariamente encapuchados y con y con cierta violencia de todas formas recuperando un algo

Voz 13 44:51 que decía que decía Esther verano este mes

Voz 0194 44:54 la crisis de personalidad que tiene constantemente Quim Torra porque es medio activista es medio presidente de la Generalitat claro es que esto es un peligro que haya una activista presidiendo una institución el nivel de la Generalitat de Qatar

Voz 0656 45:06 sí y además no se sabe bien dónde vas no porque realmente por un lado está cumpliendo con la ley no se atreve realmente vulnerar la deuda conocerlas

Voz 0194 45:14 sí pero con un discurso bueno pues como el deporte

Voz 0656 45:17 sermón no es decir actuando en contra de un Estado autoritario pero dentro de ese Estado autoritario de tratando de impedir pues eso es que qué puedo hacer méritos para que se aplique el ciento cincuenta y cinco precisamente no entonces ahí bueno me parece que es una situación y yo creo que ciertamente kafkiana no sea una situación en la cual no hay salida política posible tú empezaste el el digamos a las diez hablando de que lo que no ocurre en Cataluña ahora mismo es que ese gobierno no

Voz 15 45:46 pero por otra

Voz 0656 45:46 parte bueno si uno ve los datos de las exportaciones de la economía pues la cosa no va tan mal no con lo cual yo creo que uno de los grandes peligros de que no soy Gobierno esas acostumbramos a esta situación cuestión veremos a esta situación por lo que la gente no vea en esos líderes digamos a auténticos gestores de sus intereses no y que por tanto pues bueno una vez que pase digamos los efluvios esto es de las de las emociones patrióticas pues que tengan que enfrentarse de una vez por todas digamos a los auténticos problemas porque no es que ser se resuelven los problemas cotidianos no los a través de inercias administrativas pero no hay una programación política no que está con lo cual no hay un gobierno político de Cataluña ahora mismo no indudablemente pues claro lo que sí hay es es un gobierno estratégico que está sometido única y exclusivamente pues es el único al único fue imposible que es el de la independencia nom de ir ahí es donde otra vez sale de nuevo el caso de todas

Voz 6 46:48 yo no hago me encantaría pensar que hay una doble personalidad en el señor Torra que en plena presidencia y un presidente y un activista porque estaríamos al cincuenta por ciento mejor que como creo que estamos yo creo que ha habido una inoculación de una activista dentro de una presidencia de la Generalitat para que no actúa como tal porque la presidencia de la Generalitat no representa al conjunto de la sociedad catalana porque este señor no lo hemos escuchado discutir de nada que tenga que ver con políticas sociales vivienda economía fiscalidad P políticas culturales lucha contra el género los problemas de una sociedad plural compleja como es la catalana este señor está ahí para impedir que la Generalitat sea la institución que preside el Govern de todos los catalanes de todas las catalanas por tanto vive dentro un señor que básicamente ejerce no tiene un problema de bipolaridad tiene es básicamente ejerce como un señor que es una activista ahí está alentando a esos son duros

Voz 0656 47:38 yo sí son de los tuyos por eso esta mañana les pedí

