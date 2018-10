Hora 25 (01/10/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 tirada del información pero nadie puede decir esto es lo objetivo y esto no lo es

Voz 2 00:04 Fernando

Voz 1 00:05 sí yo coincido con coincido con lo básico vamos a ver yo estuve el día este que que también que habló la vicepresidenta Hay realmente yo creo quien no se atrevió a entrar en el fondo de en el fondo del debate no que estamos teniendo ahora ella leía bueno estaba en un en una convención bueno Seminario llámese como se quiera de organizar los periodistas europeos donde realmente se hablaba de Fake News en sentido estricto no es decir que que es muy importante sería estaba quién pagaba la mentira quién pagaba a ver si en este caso además bueno cómo podemos defendernos de aquello los que puede ser desde incluso Estados no que es lo que sea la acusa siempre a Rusia

Voz 3 00:43 eh que que están creando Informació

Voz 1 00:45 en falsa o aquel grupos organizados que realmente ese valen fundamentalmente de las redes para hacer correr bulos etcétera no hay que tiene que haber un mecanismo que los contrapeso pero vamos a ver el otra cosa es lo que lo que viene haciendo la prensa y sobre todo cómo define la prensa su percepción de la realidad no ir en los sistemas democráticos Nos guste o no tenemos incorporado un código del que no podemos prescindir jamás que es el código Gobierno oposición cuya función fundamental consiste en que un mismo hecho puede ser contemplado desde dos perspectivas como mínimo diferentes no es decir que gracias a él la oposición podemos contemplar la realidad de una manera distinta a como nos la presenta el Gobierno Jay claro los mediadores son obviamente los medios te comunica Chacón con lo cual cabecea Si al Gobierno no le gusta la forma en la que se ve reflejado no en en el espejo de los medios de comunicación no puede tú no puedes disparar al el medio de comunicarme comunicaciones es decir lo que tienes que hacer es y además eso lo sabe muy bien este Gobierno porque es un Gobierno que se dijo siempre de diseño etcétera tú lo que tienes que hacer es es digamos enmarcar las noticias de una manera más eficaz de tal manera que te blinde frente a otros los posibles en Márquez por parte de por parte de otros medios obsequio porque son dos debates distintos el debate y otro debate es el que realmente nos guste más o menos el pluralismo de opiniones sí yo comparto la intervención de Madrid de Fernando no es verdad que este es un una cosa cosas el debate de si quieres hermenéutica dos las fecundos de fondo filosófico

Voz 2 02:20 el académico y otras

Voz 4 02:22 cosas en enfoque político no creo al Gobierno tiene derecho a defenderse de la situación para que atraviesa desde hace varias semanas

Voz 2 02:30 y es verdad que siempre ha habido medios en España que han tirado más de código deontológico de comprobar fuentes etcétera Giottos que habrán hecho menos pero esto no es nuevo esto tiene muchos años no tantos como tiene la prensa y a tantos como en España tiene la democracia no bueno yo más que andar limitando la libertad de expresión lo que me gustaría es la derogación de la Ley mordaza Iker las libertades constitucionales que nos constituye como una sociedad plural democrática etcétera que con aquella ley mordaza que tramitó el Gobierno del PP este Gobierno Ladero eh

Voz 4 03:05 y que se lleven las fronteras de la libertad de expresión reunión de informaciones

Voz 2 03:09 Petra etcétera hasta donde las con colocó hasta donde estaban antes de que las conculcar a perdón el Partido Popular no bueno yo creo que a una sociedad democrática no es el Gobierno quien controla la sociedad es la sociedad la que controla al Gobierno y los medios de comunicación juegan un papel de mediación normalmente es relevante por mucho que esto sea una crisis de intermediación etcétera etcétera no por tanto una cosa son las fenicios y otra cosa son realidades que hemos ido viendo ante las que el Gobierno tiene todo el derecho a defenderse como los ciudadanos también tienen la nivel a defender como lo hizo por cierto al Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados una posición constitucional frente a la ley mordaza que intentó meter en vigor y metió en vigor Jorge Fernández Díaz y el gobierno del Partido Popular das decidir entre el Imet entre limitar la libertad de expresión yo me quedo con la ley mordaza

Voz 5 03:59 hablando de de la post verdad telas Fake News vamos acudirá a su patrón al jefe que es Donald Trump

Voz 4 04:04 de prensa esta tarde ha decidido dar la palabra a uno de los medios

Voz 6 04:08 qué más está atacando Trump que es la CNN Trimble ha dicho a la prevista que podían preguntar no imaginaba que daría la palabra realice no no estoy pensando fieles responde usted no piensa que lo hace en otro momento ella ha intentado preguntar por algo que no tenía que ver sobre el comercio que era el motivo de la comparecencia de hoy del presidente de Estados Unidos quería preguntar por objeto Kavanaugh sabes que se que propone Trump al Supremo el ha ordenado que le retiraran el micrófono

Voz 4 04:43 son varios y muy ella intenté hacer la pregunta no lo hagas ocasiones sobre comerse preguntas del comercio paso en esa ciudad

Voz 6 04:56 hace una pregunta hasta que el presidente ordena que les retiren el micrófono un asistente del presidente desvelando le ha arrebatado el récord de las manos este es el momento en el que sino el micrófono hacer la pregunta Caparrós otra periodista retoma para hacer una pregunta distinta que no es la que le interesaba Donald Trump

Voz 5 05:16 esto en rueda de prensa de Donald Trump voy a volver un momentito a Catalunya porque nos está escuchando Marta Vilalta que es portavoz y vicesecretario de Esquerra Republicana de Catalunya muy buenas noches

Voz 4 05:26 hola muy buenas noches le quería preguntar

Voz 5 05:28 por si Esquerra Republicana se ha sentido cómoda con las declaraciones del presidente de Sanitat Quim Torra cuando les ha pedido a los llamados Comités de Defensa de la República que sigan apretando

Voz 7 05:40 bueno más que más que cómodo desde entendemos el presidente de la las de la forma que lo que lo dice a en el sentido de que ese dirige a la ciudadanía para que sea vigilante con los gobiernos y en este caso con el Gobierno de de Cataluña para que vaya cumpliendo el mandato democrático lo entendemos de esta forma

Voz 5 05:57 pero los CDR son los que cortan las vías de tren los que cortan carreteras los que entran en edificios oficiales sino también son los CDR

Voz 7 06:05 bueno también pero también son muchísima gente hubo se puede dirigir a muchísima gente que también está defendiendo el proceso hacia la República de una forma completamente democrática completamente pacífica y que ha habido también muchísimas muestras de este fin de semana con muchos actos reivindicando recordando aquel aquel uno de octubre del año pasado

Voz 5 06:25 es decir de estas declaraciones que vamos a volver a escuchar

Voz 8 06:28 los trabucaires esas cárceles alcanzada gracias a los trabucaires a los castellers a los bailarines a vosotros amigos de los CDR es apretar hacéis bien apretando

Voz 5 06:38 de estas declaraciones Esquerra no deduce que el presidente de la lo que está diciendo es que sigan haciendo lo que están haciendo lo que hacían por ejemplo esta mañana

Voz 7 06:48 yo desde Esquerra Republicana no lo entendemos de de esta forma a lo que entendemos es esto que se dirige a una parte de la sociedad en este caso organizada que son los CDR es porque espero que están formados por muchísima gente para que sea vigilante con con el Gobierno para que entre todos podamos trabajar para generar los consensos necesarios para de una forma pacífica democrática Cívica siempre bien estoy quiere insistir muchísimo a poder caminar hacia poder hacer real esta república Catalá

Voz 5 07:18 Ana pacífica cívica pero señora Vilalta esta noche había decenas de personas en la puerta del Parlament de Cataluña intentando entrar en el Parlament

Voz 7 07:26 sí son unas imágenes que no nos gustan para nada que además no no creemos que representan al independentismo estemos viviendo que siempre se ha caracterizado por su simplismo hizo pacifismo por lo tanto no nos gustan las lamentamos porque creemos que no reflejan esta transversalidad esta pluralidad Díez T o lo que es el movimiento independentista que como normalmente podemos ver por ejemplo no son los antes de septiembre por la Diada Nacional de Catalunya pues es quien hace unas movilizaciones con muchísima gente de una forma también hasta incluso festiva irá totalmente democrática incívica

Voz 5 08:10 los que estaban esta noche en la puerta al Parlament no son Comités de Defensa de la República

Voz 7 08:15 pues no se había un grupo de

Voz 5 08:17 de usted pero usted me está diciendo que no porque si no

Voz 7 08:20 yo no yo no se lo he dicho de uno no no sé quién no eran eran un grupo de gente

Voz 9 08:24 eh que querían entrar en el Parlament

Voz 7 08:27 pues que estaban reivindicando a lo que sea idea en definitiva como se le he dicho y lo vuelvo a repetir no compartimos estas formas no nos gustan y creemos que estas imágenes reflejan reflejen en el sentido mayoritario de movimiento independentista

Voz 5 08:44 ni estas ni el cerco a la Jefatura de la Policía en Vía Layetana tampoco

Voz 7 08:48 no nos gustan da porque nosotros somos los de las urnas los de la democracia los que hoy queríamos reivindicar este día que marcó un antes y un después en octubre del año pasado a Keynes por la parte de la ciudadanía de Cataluña fue quien defendió la las urnas de esto la democracia y esto es el movimiento independentista que defiende por la vía democrática por perder decir el futuro no nos gustan otras formas de movilización reivindicación que no sea en este sentido se debería promover

Voz 5 09:20 a un tipo de investigación por parte del Govern catalán para saber quiénes son esas personas que están haciendo este tipo de este tipo de acciones que a ustedes no les gustan

Voz 7 09:28 pues supongo que tendrá que que BR y se tendrá que nos hijas investigar pero sobre todo lo que creo que tenemos que hacer a las formaciones sí que formamos parte del movimiento independentista de también las organiza organizaciones sociales es poder sentarnos a hablar y trazar una estrategia conjunta para poder marcar a los próximos pasos Irún y tener bien claro qué es lo que tenemos que hacer para poder avanzar hay sumar más gente en el camino hacia la República creo que estas imágenes no van en este sentido de de a cien desde ser aún más transversal y como queremos a los ser más transversal es ser más fuertes y cada vez sumar más gente pues no nos gusta hacer otras cosas y por lo tanto poder trazar esta estrategia conjunta con las otras formaciones con Omnium con la Asamblea Nacional de Cataluña con las otras formaciones políticas poder definir cuáles son los siguientes pasos

Voz 5 10:26 pues Marta bien agradezco muchísimo que no haya atendido a esta hora de la noche gracias y muy buenas noches

Voz 7 10:31 buenas noches a vosotros hasta luego

Voz 5 10:33 previamente tema Cataluña dos apuntes más de punto apuntes ciudad

Voz 1715 10:36 Nos ha montado un vídeo con imágenes primero de los incidentes vividos hoy en Cataluña después una sucesión de imágenes de los últimos viajes que ha hecho Pedro Sánchez hijo de la reunión que mantuvo con el presidente torre en la Generalitat Albert Rivera a tuitear ese vídeo hace ocho minutos con este texto se puede saber dónde anda Pedro Sánchez ante el caos y la violencia sembrada por los separatistas en Cataluña hoy ha humillado a la democracia española no tenemos un Gobierno tenemos un desgobierno illa Hay quién en redes sociales ACA va a Pedro Sánchez que esta noche no haya dicho nada sobre lo que ha ocurrido en Cataluña hay un tuit del presidente del Gobierno con la gira el Twitter es el medio de expresiones

Voz 4 11:17 no es que sea se hablan a través

Voz 1715 11:21 entre la clase política habla últimamente bueno pues hay un tuit de Pedro Sánchez te hace treinta y seis minutos que cita otros desde el Partido Socialista y este es el texto que ha escrito decisión ilusión y un proyecto para continuar avanzando por el cambio y la genera la regeneración democrática el PSOE está preparado activa hemos el modo electoral de cara a las municipales autonómicas Europa

Voz 5 11:42 bueno pues esto es lo que ha dado de sí Twitter en esta noche de momento vamos con otro asunto que también ha sido polémico sobre el que también hay debate porque la novedad de hoy en el caso de los másteres es que se han acabado las novedades de momento porque la juez de Madrid que llevaba la instrucción ha decidido archivar gran parte de la causa que ya ha mantenido desde el principio que había motivo

Voz 6 12:01 los para tener la abierta para imputar a las alumnas cosa que hizo que lograron el máster de Pablo Casado en las condiciones de Pablo Casado no es que esta juez de Plaza de Castilla que es de la justicia ordinario por tanto la que lleva la causa de aquellos que no son aforados para entendernos llegar a esta conclusión sola después de una gran investigación es que las propias alumnas y el alumno que cursó el máster de Cifuentes se lo reconocieron

Voz 10 12:22 curso usted el el máster que nos ocupa mi me matriculé porque hace más indicó Álvarez Conde pero realmente no lo para Enrique mira Race cuando empezábamos y me dice que no sabe salir de la clase usted no hizo ningún trabajo ni ningún mérito académico para ser calificado que aclarase entonces un exactamente no hizo un buen trabajo nada usted cursó las asignaturas hizo algún trabajo no ninguno usted sí recogió el título

Voz 5 12:53 a recoger el título bueno pues hoy en vista de que el Tribunal Supremo había archivado la causa contra Casado la juez ha hecho como el Supremo archiva aunque Cristina Cifuentes continuará imputara en el auto de la juez hay varias cargas de profundidad ese auto sólo ha leído Alfonso Ojea Alfonso buenas noches

Voz 4 13:09 qué tal buenas noches varios mensajes no dirigidos calidad al Tribunal Supremo

Voz 0089 13:13 sin duda vasco un tono irónico y con unos razonamientos jurídicos que bueno pues que van a hacer que este auto bueno pues yo creo que durante mucho tiempo nos acordemos del mira vamos con dos ejemplos uno es la propia juez se pregunta qué como se demuestra el mérito académico de las compañeras de Pablo Casado y en su caso si hubiera sido así también de Pablo Casado no pues solicitando a estas alumnas investigada sus trabajo su actividad en la universidad su participación en seminarios bueno pues todo eso dice el Supremo que no es relevante acreditar ese meditó académico para obtener el título y cómo no lo es ni para casado pues tampoco lo es para estas tres compañeras que quedan absolutamente exonerados de los delitos por los que venían siendo investigados es decir el de prevaricación y cohecho otro ejemplo más el Supremo entiende que la investigación de la jueza no acredita que existiera un chiringuito entre profesores y alumnos pero una profesora lo que éramos lo acabamos de escucha

Voz 1 14:06 hombre es Cancio reconocía ante la jueza

Voz 0089 14:09 que se lo habían dado bueno pues es simple y llanamente

Voz 1 14:12 la cara porque no tuvo que acudir porque el máximo responsable

Voz 0089 14:14 Le del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde así se lo dijo que no hacía falta que fuera que la iba a ser el título de todos modos pero yo creo Angels que lo que ya es demoledor para terminar es el último uno de los párrafos no de de este autor es que dice la juez Carmen Rodríguez Medel dice resulta imprescindible puntualizar al modesto entender de esta instructora que se está elevando notablemente las exigencias habituales de la jurisprudencia para abrir una instrucción penal y evitar el ICIT perdón a cualquier persona a declarar como investigado es decir que les dice un poco que aclaren por donde tiene que ir a partir de ahora lo que es indicio lo que se convierte en pro

Voz 5 14:51 en qué situación queda Cristina Cifuentes

Voz 0089 14:53 bueno de las diecinueve personas que estaban imputadas en esta causa se han ido

Voz 5 14:57 casa catorce la adoctrinar a Casado

Voz 0089 14:59 ha sido por lo que debemos de luego demoledora para la investigación de la jueza quedan cinco imputados a la cabeza de ellos está Cristina Cifuentes y detrás el todopoderoso Enrique Álvarez Conde les siguen otras tres profesoras cuyas firmas aparecen en varios papeles del máster de Cifuentes ya no hay delito de prevaricación y de cohecho los cinco con Cristina Cifuentes a la cabeza siguen encausados por falsedad documental y la investigación va a continuar un último dato Álvarez Conde repite presencia en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla porque también está siendo investigado en el Juzgado número treinta y cuatro por un delito de malversación de fondos públicos este sí parece ser que es la gran preocupación del catedrático de Derecho Constitucional porque la malversación sí puede llevarle a la cárcel

Voz 6 15:43 Alfonso gracias a vosotros hasta luego en el foro de esta tarde que organizaban el diario ABC Deloitte esta frase de Casado ahora que el PP da el caso por cerrado después del archivo del Supremo

Voz 11 15:52 mentiras calumnias falacias controlaron habilidad que en todo momento que creo que me lo reconocerán ha sido acompañada por una tranquilidad una serenidad y sobre todo el no arremeter ni contra la prensa que publicaba eso ni mucho menos Contador Universidad ni contra los juzgados

Voz 5 16:10 es demoledor no Fernando escuchar por una parte la declaración de de los otros imputados reconociendo que no habían ido al curso que no habían hecho nada más que recoger el título y el archivo de la causa

Voz 1 16:21 sí la verdad y luego estas últimas palabras nueve y más de de justificación no saquemos como diciendo bueno vamos a ver esa sea la razón la tengo yo y qué bien me he portado no ante las críticas lo tranquilo que estaba con lo tranquilo que yo estaba mí me preocupa aún la a mí me preocupó lo de Supremo porque porque claro el el lo que viene a decir es que la certificación del mérito Secundaria no hay eso cuando realmente el único criterio realmente que gobierna al sistema educativo es el mérito pues el digamos el banalizar de esta forma la ausencia de mérito en la obtención de un de un de unos estudios me parece que realmente atenta contra Noia contra el el el propio derecho bueno yo no sé quién para decir unos del Supremo evidentemente

Voz 5 17:13 lo que atenta contra el derecho pero bueno atenta contra el desalojo

Voz 1 17:15 ya fundamental no ya de la universidad sistema educativo con todo es decir si ser esta vez

Voz 5 17:22 Gonzalo la Justicia lo archiva pero sí que podría activar la Universidad algún tipo de investigación no sí desde luego yo iba o no no no lo que dijo estuvo en esta casa el rector de la Rey Juan Carlos I había que esperar que pasaba entonces no es momento de bueno la justicia lo para por el motivo que sea llevamos no sé

Voz 3 17:42 claro porque en la línea de lo que decía Fernando la acreditación de una titulación no estaría no pues el pago de la matrícula y el seguimiento esos procedimientos administrativos sentido la evaluación de la calidad interna es una deuda pendiente desde luego esta universidad de otras muchas también en cierta manera desde luego llama la atención de nuevo Alba insistir en que hayan fallado otros sistemas de acreditación como el de la Aneca de la Fundación Madrid así y otros tantos que deberían haber certificado si evidente que están para esto para lo que decía Fernando para acreditar que los certificados se dan en función del mérito académico de los conocimientos no llora no se se me ocurre que a lo mejor podría preguntar a Pablo Casado Sobrequés autonómico desde lo que tuvo en el máster a a ver si a ver si sabe pasar un examen base quito ahora de buenas pie para para

Voz 2 18:31 a ver estriba Derecho autonómico no sabe siquiera cuando se aplica cuando novecientos cincuenta en concreto nada no pero no hay un problema al margen de lo como comparto González con Fernando que el carácter jurídico judicial su recorrido etcétera esto corresponde a jueces y en fin aunque uno a veces está más o menos de acuerdo con otras pues es a ellos a los que les corresponde pero hay un problema con el tono de orgullo de de Pablo Casado y es que todo el mundo sabe que no hizo ese máster por tanto él también lo saben yo sé que no sabe por tanto ese tono de orgullo lo tiene que corregir ponerse en manos de algún experto en alguno queda en Génova no Arriola sino otro nuevo bajar un que baje el tono de orgullo porque tiene un problema y es que toda España sabe que ese máster no lo hizo no sé si es cohecho sino parece que los jueces dicen que no vale

Voz 5 19:17 despejado el el carácter pero el minuto esto

Voz 1 19:19 de ese descaro de despejado carácter vamos a decir de derecho penal

Voz 2 19:23 todo este tema hay un tema que es una conversación con uno mismo y que va mal rima mal con ese tono anunciada kurdas en en la tribuna de Deloitte no hizo ese máster lo sabe y como en toda España así que yo como consejo así en Hora Veinticinco a las once y veinte de la noche cambia el tono Pablo del mismo modo que sabemos que no

Voz 3 19:45 dos en dos años son cuatro años no consiguió aprobar de asignaturas en una institución de exigencia como es la Universidad de Comillas que ese paso después a un instituto pues de cuarta fila asociar Universidad Complutense convalidó el resto de la carrera en un verano un instituto que oferta derecho que está vinculado a la Complutense que tiene una carrera si prestigio de derecho es decir que ya es sospechosa su mera existencia donde el director dice que bueno que vino arropado por todo el PP de la Comunidad Madrid es decir que es así

Voz 1 20:16 echa de la que habla Eduardo se aplica a toda su carrera académica yo os pido que que leáis todos los que podáis un artículo la revista The Economist donde se hace un se trata de de reflejar lo que ha pasado aquí con lo de los títulos universitarios y la verdad es que da una vergüenza sean parecemos un país realmente de de república bananera San pero hay que leerlo en inglés y en el Economis para darse cuenta de que realmente digamos tomando distancia de todo esto es tremendo Cuaderno de frases del lunes Sastre de las razas bien encantadas sean bueno

Voz 2 20:51 esta labor

Voz 4 21:07 es que esto La Bohème todo el rato como si hubiera como si no hubiera cantado

Voz 6 21:11 según el patrón de la canción francesa de origen armenio ha muerto a los noventa y cuatro años después de ocho décadas de carrera y más de cien millones de discos vendidos un guía un icono titulaba Le Figaro que como todos los medios franceses dedica su portada el presidente de la República Macron ha escrito acompañado las alegrías y las tristezas de tres generaciones de quién pudieran decir eso él que no agradaba al principio a los críticos respondió cuando ya era mayor con esta genialidad yo no les gustaba ninguno y ahora están todos muertos

Voz 12 21:41 muy bueno

Voz 6 21:44 esto voz

Voz 13 21:45 cada uno tiene su Aznavour nosotros vamos y volvemos sobre

Voz 6 21:49 esta versión del denuncias sentí que interpreta

Voz 13 21:51 esto junto a Polinesia

Voz 10 21:54 a de los

Voz 6 22:04 bueno el cierre además un par de recordatorios esta noche empieza el faro Mara Torres a partir de la una y media eso es todas las madrugadas de La Ser desde la una y media de la noche a estaremos hoy vale la pena dormir un poquito menos para realizarles Mallén nosotros ya lo hacemos habitualmente y la sí pero tampoco hace falta que es que Baselga chapa la una y media pues

Voz 4 22:22 pero sabes que no es que lo haré será estrenado ser más con lo que refuerza su presencia en el mundo local y eso además es muy importante presten mucha atención a esto de ser más que les estamos contando porque podrán buscarlos en días como mañana por ejemplo y en unas frecuencias de FM sonará el carrusel lleno otras frecuencias de FM son haremos nosotros hora25 que usted Sevilla pues el fútbol en la frecuencia habitual de la Ser que encontrará

Voz 6 22:48 hora25 en Sermas mañana en el noventa y seis puntos y está en Valencia quién pudiera el dial de siempre mañana con la Champions Sermas en el noventa y cinco minutos siete y lo habrá días al revés iremos nosotros a la frecuencia habitual la de siempre del fútbol en ser más Isidoro ejemplo en Las Palmas

Voz 4 23:07 menos mal que me he traído la Cholet en el noventa y nueve punto ocho aunque cuando salgas de aquí habrás olvidado ya ya te llamaré encuentro igual a para pregunta antes de las lastrado en tengo venga sobre los restos de Franco la las frases pertenecen al cardenal de Mas

Voz 6 23:20 bueno Carlos Osoro sostiene que si la familia del dictador quiere llevar su cuerpo a la cripta de la catedral de la Almudena no será él quién diga que guste como Hambrán condiciones que enterrarlo en la Catedral no podrían sino en la cripta donde la familia tiene varias tomas en el Gobierno preocupa que el sitio se pueda convertir en un lugar de peregrinación nos queda el broche

Voz 14 23:48 el dietario

Voz 1150 23:52 el uno de octubre del año pasado el independentismo catalán consiguió una movilización sin precedentes a favor de un referéndum prohibido puso en evidencia al Estado tres veces por la incompetencia sus servicios secretos incapaces descubrir el plan B que hizo posible las votaciones o la torpeza de un Gobierno burlado que perdió los papeles ordenando una actuación policial que se convirtió en un espot propagandístico mundial para el independentismo por la sensación de crisis institucional que dos días más tarde transmitió el Rey suplantando al presidente del Gobierno para convocar a la ciudadanía la derrota del secesionismo el independentismo triunfo pero tocó techo sin una mayoría suficiente sin potencias internacionales de apoyo sin el poder económico catalán a favor sin capacidad institucional difícilmente podía ir más allá el presidente Puigdemont perdió la oportunidad de convocar elecciones ha pasado un año y el independentismo aún pelea por asumir que de aquel éxito no emana ningún dato Iker necesita cambiar de estrategia también las instituciones españolas han necesitado un año para empezar a reconocer sus errores el general Sanz Roldán ha dicho que el CNI y lo podía haber hecho mejor que hoy mismo la portavoz del Gobierno la ministra Cela ha afirmado que las cargas policiales fueron un error contra el independentismo perdió los papeles con la proclamación de la República Rajoy pensó que tenía la victoria al alcance la mano intervino la autonomía hay se aceleró la presión judicial pero el veintiuno de Se vuelto con el artículo ciento cincuenta y cinco vigente las unas mostraron que el independentismo seguía ahí Rajoy ha no está le echaron los Diputados con una moción de censura pues en Bonn se fugó Junquera está en la cárcel este también es un balance de daños del uno de octubre Moraleja el independentismo tiene que despertar del sueño del mandato del uno de octubre de las instituciones españolas librarse de la fantasía la derrota de independentismo aunque casado y Rivera sigan instalados en ciento cincuenta y cinco el bálsamo de Fierabrás de la derecha sólo así se podrán entrar en la vida política de la que nunca se tenía que haber salido aunque mientras no se resuelva el pleito judicial será difícil desbrozar el camino

Voz 15 25:55 sí

