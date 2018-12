Hora 25 (29/11/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0194 00:00 es la estrategia del río revuelto el Gobierno hoy una parte de la oposición en Cataluña intentan que el descontento social sirva de palanca para aprobar los Presupuestos Generales del Estado son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:14 y sí

Voz 3 00:22 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 4 00:32 hay millones Barcelona hola buenas

Voz 0194 00:35 es el mensaje que le envían a Torra y los suyos es muy claro la Generalitat necesita dinero para revertir los recortes que inspiran las protestas de estos días podría conseguirlo si el independentismo desbloquea los presupuestos de Sánchez Carmen Calvo es la vicepresidenta del Gobierno

Voz 5 00:49 hemos de ser leales pero también hemos de trabajar por los problemas de Cataluña nosotros estamos en esa posición porque lo que importa es la política lo que importa para cualquier gobierno y en este caso a los ciudadanos siempre que escucharlos y a los problemas se queda darle respuesta pelear no España está en esa disposición eso estamos haciendo unos presupuestos generales que serán buenos para Catalunya

Voz 0194 01:10 y todo en un día en el que miles de personas han vuelto a manifestarse en Barcelona

Voz 6 01:14 para mí eso eso es también que el holding

Voz 7 01:16 lo que el han quitado así pues para que también nosotros nuestro futuro tengamos más opciones y tengamos más más derechos he a la hora de no está de moda demócrata

Voz 8 01:27 que básicamente estamos hablando pues de bajada de ratios de aumento de personal estamos hablando de esto

Voz 0194 01:34 PSOE es personal sanitario trabajadores de la Administración autonómica o estudiantes han vuelto a pedir en la calle el fin de los recortes en Hora Veinticinco detallaremos las conclusiones de la comisión parlamentaria que ha investigado la crisis financiera y la caída de las cajas de ahorro el enorme final Eleanor el informe final al que no se ha sumado Ciudadanos Unidos Podemos y Compromís acusa a los supervisores de falta de diligencia en la vigilancia del sector esa comisión propone una reforma profunda de esos organismos

Voz 6 01:59 Ana Oramas ha presidido la Comisión hay tareas para el Congreso y el Senado en cambiar determinadas legislaciones para los órganos supervisores cambiar también determinadas pues para los gobiernos para las instituciones europeas Andalucía apura las últimas horas de campaña electoral peor blancos

Voz 1715 02:21 sí es el penúltimo día de campaña hoy por esa tierra han pasado hoy los líderes de los principales partidos salvo Pedro Sánchez todos los demás en hito al sur Pablo Casado Pablo Iglesias y Albert Rivera para participar en los mítines centrales de este jueves a primera hora en la Ser en Hoy por hoy la candidata de Adelante Andalucía ha vuelto a insistir en que el PSOE no debe esperar que sus votos permitan perpetuar el pasado

Voz 9 02:40 sí con claridad a nosotros no podemos ser apuntala la continuidad en una tierra que tiene la alta cifra de riesgo de pobreza de inclusión de desempleo hemos venido a cambiar la situación de Andalucía y en Andalucía el régimen Susan M

Voz 1715 02:55 les vamos a contar los planes de la DGT quiere regular el uso de los patinetes eléctricos catalogar los como vehículos y prohibir así su circulación por aceras que haremos balance de las listas de espera el Ministerio de Sanidad ha difundido hoy datos actualizados la espera media es de noventa y tres días eso son once menos que el año pasado y algo más el momento que se ha vivido esta tarde en La Ventana Carles Francino conversaba con el presidente de Cantabria invitado en la toma de posesión del próximo presidente de México de López Obrador en ese momento Revilla desayunaba con él así que le ha pasado el teléfono

Voz 10 03:22 oye hizo menos vez somos preguntará en fin espantar al caballo está sí claro hombre mantiene iba llamarle Presidente pero todavía no todavía no

Voz 0978 03:30 bueno

Voz 11 03:31 no de que el presidente electo está aquí conmigo que Dunkin Coffee

Voz 0194 03:37 López Obrador tomar posesión de su cargo el próximo sábado a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Sonia Lus buenas tardes

Voz 0259 03:43 hola buenas tardes estamos a la espera de que se confirme que

Voz 1914 03:46 Bernabeu va a ser la sede de la final de la Libertadores entre River Plate Boca Juniors todo apunta a que la final será el domingo nueve a las ocho y media de la tarde de hecho ya se ha producido una primera reunión en Madrid para tratar temas de seguridad en la Liga Europa quita jornada está en marcha la segunda parte del Betis un Olympiacos cero y a las nueve Rangers Villarreal ya Standard de Lieja Sevilla en baloncesto la selección ha perdido en Turquía setenta y uno sesenta y siete en la Euroliga está en juego el Darussafaka Gran Canaria y a las nueve Real Madrid CSKA de Moscú y nos queda el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:16 más horas va a llover en la parte más oriental del Cantábrico este de Castilla y León La Rioja Navarra Aragón en breve también en la Comunidad de Madrid y en Castilla La Mancha de madrugada ya hasta mañana por la mañana esta lluvia ya muy debilitada alcanzará el Mediterráneo a lo largo de la próxima noche también se formarán bancos de niebla en la cuenca del Duero el Tajo y el Guadiana Guadalquivir la mayoría se irán disipando a lo largo de mañana a primeras horas y mañana al empezar la mañana un poco de frío aunque menos que hoy durante la tarde temperaturas más bajas que en las últimas jornadas a pesar de que acabará haciendo sol en la mayor parte del país el fin de semana alternancia de sol y nubes contemplado

Voz 1715 04:54 duras que poco a poco volverán a subir especialmente a partir del domingo

Voz 0194 04:57 empieza hora25 Pedro antes de cerrar por

Voz 1715 05:00 dada algo que hacemos tres veces al año Iggy sin embargo lo pensamos todos los días dar las gracias a quienes de manera fiel unos mantienen ahí arriba como la radio más escuchada hoy ha salido el EGM La Ser crece en audiencia también lo hace este programa así que estamos muy muy contentos estos son los datos Brian vale

Voz 0978 05:19 empezamos por lo más próximo Hora veinticinco Pedro sigue liderando las noches informativas en España por encima del millón de oyentes pero la SER aumenta su audiencia en todos los informativos programas Hoy por hoy sube es seguido cada día por dos millones setecientos sesenta mil oyentes hora catorce lidera el mediodía rozando el MEDE yo millón La Ventana es el programa más escuchado de la tarde con más de ochocientos mil seguidores también lideres en los deportes con Manu Carreño hoy el larguero Carrusel deportivo con Dani Garrido A vivir que son dos días roza los dos millones el sábado y más de un millón y medio los domingos de enhorabuena también Pedro la radio musical encabezada por los cuarenta y Cadena Dial no nos olvidamos de nuestra web Cadena Ser punto com que lidera la radio en Internet con casi siete millones y medio de usuarios únicos

Voz 0419 06:15 iba significa inteligente por eso los hospitales Vita viva Dexeus y los HM Hospitales el segura de salud con los mejores hospitales desde sólo catorce con noventa euros al mes sincopado tenía que llamarse Viva llega viva porcino en seguro de salud inteligente Viva nueve cero dos cuarenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta y cinco nueve cero dos cuarenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta y cinco consulta condiciones en viva junto con un seguro suscrito por Línea Directa Aseguradora SA

Voz 6 06:46 preguntado por la cabeza tu bebé mientras juega escucha en Podium podcast Dale al play Ana Uslé e Imma Marín que hablarán sobre la eh

Voz 1914 06:56 Tartalia del juego iré como contribuye

Voz 6 06:58 potenciar el desarrollo de los bebés no te pierdas el Podium pocas Dale al play de Fisher Price la banda sonora ideal para tu Pepe Fisher Price que los niños sean niños

Voz 3 07:09 te imaginas un equipo de fútbol en el que jugaran prohibir fumar o Futre alto te quiero

Voz 12 07:21 lo que parece imposible la vida real es posible en la radio

Voz 13 07:27 los cuarenta clase la nueva emisora con todos los números uno de la música escucha en la radio y en la web o la app de los cuarenta y los cuarenta clase

Voz 0378 07:41 Charles ese momento en el que llegas al hotel de tu escapadita y la habitación no es la de la foto Iker es cancelar y dicen que sí que cancelar así pero que devolverá el dinero ese ese es un momento legaliza nota de de diez euros al mes siguiente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites llamar al novecientos cien seis seis tres

Voz 14 08:02 cadena SER

Voz 3 08:05 muy buena veinticinco

Voz 12 08:08 Pedro blancos Nuño sí

Voz 1715 08:11 las manifestaciones de las protestas de miles de personas hoy pero antes nos vamos a ocupar de lo que fue el origen de todos los desastres que hemos vivido estos últimos años la crisis financiera el estallido de la burbuja la caída de las cajas de ahorro y el rescate multimillonario una década después del poder legislativo la política empieza fijar una versión de los hechos la comisión del Congreso que ha estudiado la crisis financiera ha aprobado hoy el informe final el informe que describe que imputa responsabilidades por lo ocurrido Hinault todos los grupos por cierto están satisfechos con esa versión Eladio Meizoso Eladio buenas tardes hola buenas tardes bueno lo primero Eladio el relato de los hechos la descripción de los responsables que me hizo que aquella burbuja creciera que después estallara sin que eso lo supimos después nadie hubiera venir si el yen informe oficial que ha tenido el respaldo mayoritario del Congreso de los diputados en la comisión parlamentaria dirige las culpas sobre todo a los reguladores del Banco de España dice que tenía las herramientas para haber intervenido a tiempo pero que no las uso de forma adecuada la CNMV habría cerrado los ojos ante prácticas como la venta masiva de acciones preferentes traspasando el problema de solvencia de los bancos a los ciudadanos de a pie el informe oficial ve también problemas similares en las cajas y en los bancos y dice que si estos capear mejor el temporal fue porque su presencia internacional es permitió compensar sus pérdidas de aquí Unidos Podemos no ha apoyado el informe explica su abstención acusando a la Comisión de pasar de puntillas sobre el problema de las malas prácticas bancarias y el más duro ha sido ciudadanos Toni Roldán ha justificado su voto en contra porque no se destaca la responsabilidad de los gestores de las cajas o el escándalo de las tarjetas black

Voz 14 09:56 el Congreso va a ser la única institución del mundo que esconda la responsabilidad de las cajas de ahorro en la crisis financiera para tapar las vergüenzas de el bipartidismo durante los años de la crisis

Voz 1715 10:10 bueno a partir de la versión de lo sucedido el catálogo de instrucciones para el futuro y entre otras medidas el Gobierno plantea una reforma ambiciosa de los órganos reguladores si queda mucho trabajo por hacer es lo que ha dicho la presidenta de la Comisión Ana Oramas a partir de la aprobación definitiva en pleno del informe las conclusiones de la comisión de investigación que todavía está pendiente aún se han diferido tampoco sus resoluciones y propuestas Se decía que podría ser esta tarde quizá mañana pero la propio Oramas esta mañana escuchábamos antes aludía a la tarea a realizar por las Cortes Generales por los reguladores y supervisores el bancario el de mercado de valores de los seguros los gobiernos las instituciones europeas todo ello para tapar los huecos regulatorios e instrumentales por los que hace diez años se coló esta fortísima crisis financiera

Voz 15 11:00 a partir de febrero que se apruebe definitivamente las conclusiones el informe empieza la tarea tarea urgente en determinadas materias

Voz 1715 11:10 tarea urgente a partir de febrero gracias gracias hasta luego esta mañana ha pasado a ser el nuevo presidente de la CEOE el jefe de los empresarios por tanto se llama Antonio Aramendi entre otras cosas ha defendido la jubilación forzosa como una manera de que las empresas puedan apartar a ciertos empleados que han cumplido su etapa de jubilación y permitir así decía la llegada de jóvenes a determinados puesto

Voz 16 11:34 cuando tienes ese margen ya cubierto de la jubilación la empresa pueda decidir ya que la jubilación insisto es es una

Voz 14 11:42 abuso que se está haciendo pero en general

Voz 16 11:45 suele ser de puestos a decirlo muy bien retribuidos y nosotros pensamos que que eso facilitaría muchísimo de que la gente de que la gente joven bueno vea vaya haciendo estos puestos porque a mí yo creo que está muy que París lo merece

Voz 1715 11:58 bueno Cataluña ha vivido hoy una nueva jornada de protestas médicos profesores universitarios personal de la Administración todos han vuelto a manifestarse en Barcelona para exigir a la Generalitat que cambie definitivamente el ciclo que acabe con los recortes el presidente catalán está demostrando estos días

Voz 17 12:16 la evidente falta de cintura o capacidades

Voz 1715 12:18 de reacción cuatro días de protestas como respuesta pública de Quim Torra algún tuit con el que hoy ha querido demostrar que está trabajando con el resto de consejeros para atender las reivindicaciones sociales nos vamos a Barcelona informa Susana Riis

Voz 1922 12:32 unas ocho mil personas según la Guardia Urbana de Barcelona han participado en la manifestación conjunta de profesores estudiantes universitarios y médicos que esta mañana ha recorrido el centro de la ciudad hasta las puertas del Parlament se han podido oír consignas pidiendo la rebaja de las tasas universitarias que se devuelva las pagas extra pendientes a los funcionarios y una sanidad pública de calidad son distintos colectivos profesionales que piden básicamente lo mismo

Voz 7 12:55 para que es nuestro futuro tengamos más opciones y tengamos más más derechos democracia básicamente a hemos perdido muchísimos elementos imprescindibles para dar un buen servicio Hydro Ghraib indicamos no solamente al margen de las pagas extras que nos deben

Voz 8 13:11 pero no nos vamos a rendir vamos a seguir hasta que lo consigamos evidentemente

Voz 1922 13:16 la marcha ha discurrido sin ningún incidente si no hay un acuerdo de última hora mañana se consumará la última jornada de huelga de los médicos de primaria que dependen del Instituto Catalán de la Salud Lleida la sanidad Concerto

Voz 18 13:28 bueno vicepresidente de la Generalitat de Cataluña

Voz 1715 13:31 se encarga a estos días de negociar los próximos presupuestos y en las últimas horas ha mantenido una reunión con los Comunes el consejo que están escuchando estos días viene a ser el mismo que apoyen los presupuestos de Sánchez porque eso les va a permitir tener un mayor margen de maniobra volvemos a Barcelona Pau rumbo

Voz 19 13:48 a la vista de los resultados de la reunión de hoy era una simple primera toma de contacto el martes que viene se van a encontrar con el PSC pero hoy se ha constatado que el único acuerdo es que el tono ha sido positivo a Pere Aragones vista presiden le ha tocado defender que las cosas pintan bien en cambio Jessica Albiac de los Commons ha destacado que no es que estén lejos del guber es que perciben que ni siquiera comparten modelo

Voz 14 14:09 a funciona de una forma satisfactoria

Voz 1715 14:12 ha funcionado de una forma satisfactoria el tono y la predisposición son en sí mismas una buena noticia

Voz 20 14:18 un abono de noticias han venido sin ningún documento sin ninguna prisa

Voz 0194 14:21 está concreta sabemos si seguimos sin

Voz 20 14:24 hacer cuál es la orientación del presupuesto

Voz 19 14:26 el tema está en los ingresos los Comunes proponen una reforma fiscal que dicen que aportaría unos seiscientos millones pero el guber navega entre dos discursos el de Esquerra que nunca ha descartado esta reforma aunque advierte que tiene poco recorrido el discurso del PDK que se cierra totalmente a una subida de impuestos ante esto como decías tanto PSC como común se les avisan sin los dos mil doscientos millones que aseguran que traerán las cuentas de Sánchez Cataluña los números no van a cuadrar de momento el Govern sigue negándole el apoyo a las cuentas del presidente

Voz 1715 14:56 si el Gobierno de Sánchez también echa mano de este clima de agitación social en Cataluña para pedir al independentismo que a los presupuestos que permita sacar adelante las cuentas hoy lo hemos escuchado en portada es el mensaje que ha trasladado la vicepresidenta Carmen Calvo también la ministra de Hacienda María Jesús Montes

Voz 21 15:13 la gente yo creo que está expresando de una manera espontánea que quieren hablar de las cosas que le afecta a todo el mundo que quieren hablar de cómo mejorar las pensiones de los catalanes y catalanas igual que del resto de españoles por tanto creo que hay que tomar nota que es un llamamiento a estos partidos para que se ocupen de otra cosa y no sólo de de las cuestiones territoriales que tienen en su hoja de ruta y por tanto me parece que es un buen momento para que apoyen los presupuestos

Voz 1715 15:36 el artículo ciento cincuenta y cinco anda en boca estos días del Partido Popular de Ciudadanos esas dos formaciones proponen una nueva aplicación de ese artículo esos dos partidos mantienen el tono crítico muy duro con el Gobierno catalán y con el independentismo hoy el líder del PP Pablo Casado ha acusado a la Generalitat de malversar prevaricó

Voz 22 15:55 la Generalitat es un gobierno fallido es una autonomía desleal que lo que está haciendo es mal ver Sando las competencias asumidas y sobre todo prevaricado al utilizar sus fondos públicos para el proceso en vez de para responder las demandas

Voz 14 16:15 de sus ciudadanos hoy

Voz 1715 16:18 Dido datos lo ha hecho el Ministerio de Sanidad datos sobre las listas de espera en todo el país Cataluña presenta cifras malas muy malas de dicho sector sanitario es uno de los que mantienen estos días protestas en esa comunidad son cifras malas en un momento en el que en términos globales mejora tanto en el tiempo que hay que esperar como en el número de personas que esperan una intervención quirúrgica

Voz 1913 16:41 estos tres meses esperamos los españoles para una operación no urgente son once días menos que hace un año también ha descendido el número de pacientes que esperan veinte mil menos son datos positivos pero esa es la media viendo las comunidades por separado hay una gran desigualdad Cataluña es la que tiene más pacientes en lista de espera quirúrgica veintiuno coma cinco habitantes por cada mil están en esa situación frente a los ocho por cada mil de País Vasco Madrid o Andalucía sino que medimos es el tiempo de espera Canarias se pone en cabeza porque son casi cinco los meses que tienen que esperar para una operación en el otro extremo Melilla veinticuatro días de espera La Rioja y Madrid cuarenta y siete también hay demora para ir al especialista sobre todo en Canarias ciento cinco días Le sigue Cataluña donde la espera es de dos meses y medio mientras que en Melilla y el País Vasco el especialista te recibe en tres semanas las especialidades con más pacientes en lista de espera son Traumatología y Oftalmología Cadena SER

Voz 3 17:36 en Hora veinticinco

Voz 23 17:43 screening tenemos que ponernos una alarma ya ya lo hablamos pero primero vamos a terminar de mudarnos no ha bastado algo pues quién robado lo que tienen enfrente no tenía Serious nos podemos a este barrio que en teoría es mejor sigue habiendo robo

Voz 12 17:56 el practique lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo Over llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula unánime en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 24 18:09 detener un imprevisto en las cuentas de mi empresa

Voz 25 18:11 a que me avisen para solucionarlo hay una gran

Voz 26 18:14 diferencia es BBVA con BBVA recibes alertas de todos los bancos de fue impresa en un mismo sitio para controlar mejor los imprevistos porque cuanto más mejor decididas descubre más el de Hereu de algo Andic con BBVA

Voz 17 18:28 creando oportunidades señala Fontanella usted sabe un capón un golpe en la cabeza así con el lo dice pero padres Renove a capón a once importantes Sánchez tradición entonces es un todo gordo a como Chi que claro pollo por la ONCE para once Jason Kapono

Voz 27 18:48 el uno de enero vuelve el sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros no capón para once cupón de la ONCE muchos premios mucho repartidos

Voz 3 19:02 elecciones andaluzas dos mil dieciocho

Voz 1104 19:08 en ese penúltimo día de campaña hoy toca echar el resto y en Andalucía ha vivido una interesante acumulación de líderes nacionales salvo Pedro Sánchez todos han pasado por allí casado Iglesias y Rivera

Voz 1715 19:19 han bajado al sur de echar una mano a sus candidatos vamos a Sevilla Alfredo guardia buenas tardes

Voz 28 19:23 las tardes el PSOE ha pedido la movilización de la izquierda para frenar la alianza de las derechas impulsada según Susana Díaz por Aznar la candidata socialista considera una irresponsabilidad el hecho de que se repiten las elecciones lo ha dicho hace unos minutos en una entrevista en La Ventana de Andalucía

Voz 1921 19:35 día parece tal irresponsabilidad que la contemplo es decir que les digan a los andaluces ante de que voten que desprecian su voto que estamos convirtiendo en normal lo que es anormal la consecuencia de una campaña electoral de una votación de unas elecciones desde la configuración de las instituciones y de los gobiernos

Voz 28 19:52 PSOE Adelante ciudadanos han pedido explicaciones al candidato popular después de que el ex alcalde de Boadilla lo vinculara con la caja B del partido

Voz 19 20:00 Izquierda Unida pedirá su comparecencia como testigo en la

Voz 28 20:02 Audiencia Nacional respuesta de Juan Manuel Moreno

Voz 14 20:05 como es burdo pues que cada cada acusación particular haga lo que quiera sobre repercusiones repercusiones

Voz 28 20:12 la candidata de Adelante ha reiterado que no pactará con Díaz pero abre la puerta a acuerdo sobre políticas concretas Teresa Rodríguez con Pepa Bueno en la SER

Voz 9 20:20 a nivel estatal creo que está fuera de presupuesto de El paradigma después de escasos meses de de la moción de censura creo que está en la línea tanto en Andalucía como como a nivel estatal

Voz 28 20:30 ciudadanos confían en subir un punto en el porcentaje de votos que les permitiría asegura Juan Marín liderar el cambio

Voz 29 20:35 hay que concentrar el voto en un partido Putin en un partido limpio que crece que todos lo son

Voz 0978 20:40 pero dicen que cree que tiene la confianza

Voz 29 20:42 los andaluces como de Ciudadanos

Voz 0978 20:44 en el penúltimo día de campaña todos han apelado al voto útil

Voz 3 20:49 dos de diciembre Andalucía votar

Voz 1104 20:53 cadena SER y otra historia del día las intenciones de

Voz 1715 20:56 la DGT para regular en todo el país el uso de los patinetes eléctricos para prohibir que circulen por las aceras o que puedan hacerlo más de veinticinco kilómetros por hora María Dolores

Voz 0259 21:04 a la DGT todavía está redactando el borrador del Real Decreto así que no tendremos regulación básica estatal de patinetes hasta el verano según avanzó en Hora catorce el subdirector de inmovilidad y tecnología Jorge Ordás

Voz 30 21:15 claro estoy sometería a los trámites preceptivos normales de un de un Real Decreto con lo cual la entrada en vigor que quedaría más o menos en en julio del año que viene

Voz 1715 21:26 no

Voz 0259 21:26 Adidas que incluirá la norma los patinetes no podrán circular por las aceras y el límite de velocidad será de veinticinco kilómetros por hora no necesitarán permiso pero sí estarán sometidos a control de drogas y alcohol lo que de momento no recogerá la norma

Voz 30 21:40 si entrábamos ya directamente en seguro chaleco casco etcétera etcétera se demoraría demasiado tendríamos un problema pero desde luego que nuestra mente está acabar entrando a regular todo este tipo de cuestiones

Voz 0259 21:51 habrá multas y tampoco podrán ir dos personas en el patinete

Voz 17 21:55 hora veinticinco ahora me cuentes que hay un seguro que te ofrece el mejor precio quiera estar de hombre

Voz 0378 22:02 todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com eres autónomo tienes vehículo de trabajo llamando Línea directa tienes un quince por ciento de descuento al contratar tu seguro nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 17 22:22 cariño tenemos que ponernos una alarma

Voz 23 22:24 sí sí ya lo hablamos y lo primero vamos a terminar de mudarnos no ha bastado algo pues quién robado lo que tiene enfrente y no tenía van en serio nos podemos a este barrio que en teoría es mejor sigue habiendo robo

Voz 12 22:35 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece ago calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 31 22:48 nuestras deportistas son pura energía por eso Iberdrola les propusimos un trato vosotras seguís haciendo historia nosotras

Voz 0419 22:59 Iberdrola un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte Iberdrola empresa colaboradora del programa Universo

Voz 17 23:07 G

Voz 32 23:11 bueno partido

Voz 1715 23:11 de las nueve en la segunda hora de Hora hora25 superaremos las fronteras nos ocuparemos primero de Gaza después en la cara B de la diplomacia servirán sólo hola pero sí diploma

Voz 1880 23:19 hacia dicen de ella que es la política vestida de etiqueta o también el arte de decirle a alguien que se vaya al infierno de tal forma que él te pregunte que por dónde se va hoy Casa Amèrica inaugura una exposición que lleva por título cuarenta años de diplomacia en democracia y como siempre en la cara B desde el cine o desde la música y hoy con Juan Carlos Pereira catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid vamos a tratar de explicar este concepto

Voz 1715 23:43 bueno todo eso en la segunda hora del programa a esa hora ya incorporan nuestros comentaristas hoy Neus Tomás Javier Aroca y Carmen del Riego Éstas son para ella las claves

Voz 0378 23:52 el día de que sirve una campaña electoral se supone que para quien tiene que depositar su voto en una urna eligiendo entre una opción u otra pueda tener elementos para dar la confianza a quién crea que harán lo mejor por su tierra y sus con ciudadanos ha ocurrido esto en Andalucía pues no el domingo los andaluces acudirán a votar sabiendo lo que piensan los partidos la prisión permanente revisable de Cataluña de la reforma constitucional de la unidad de España de las sanciones Josep Borrell por la venta de acciones de Abengoa o cuál será la primera medida que adoptará casado cuando llegue al poder firmar otros ciento cincuenta y cinco pero de Andalucía de Andalucía poco porque de lo que más se ha discutido es de quien pactara con quién o quién no acordarán con quién comedias palabras falsas verdades pero sin entrar en el fondo como quieren gobernar Andalucía los próximos cuatro años o es que esto no interesa a nadie

Voz 33 24:50 por cierto que la agencia de cincuenta que el Sindicato de Médicos de Cataluña y el Instituto Catalán de la Salud han alcanzado un acuerdo por lo que se levanta la huelga de estos días

Voz 34 25:05 pues laborales el hijo ponerme gafas pero dijo volverme puentes elijo ponerme el arnés

Voz 6 25:16 Elige tu destino elige un plan director de Prevención de Riesgos Laborales Comunidad de Madrid tu bono Parques todos dos Por qué es lo disfrutas a este año ya el que viene esta oferta de Black Friday compra lo por noventa y nueve euros hasta el dos de diciembre condiciones en bono Parques punto es

Voz 17 25:33 controlamos la sanidad del ganado combatimos las enfermedades que pueden transmitirte los animales

Voz 35 25:38 Inspección amos los alimentos que consume les protegemos el bienestar de tus mascotas así cuidamos de las veterinarias y los veterinarios porque vigilando la salud animal protegemos tus al Consejo General de Colegios Veterinarios de España

Voz 0194 25:55 hora veinticinco Madrid buenas tardes en menos de cuatro horas entra en vigor Madrid Central Lajusticia ha rechazado el último recurso que he intentado pararla medirá el de la Asociación de Automovilistas Europeos a medianoche cambia el acceso al centro se restringe el vehículo privado en una de las medidas estrella de Carmena para reducir en un cuarenta por ciento la contaminación eso sí entra en vigor pero aún en periodo de pruebas no habrá multas por lo menos hasta finales de febrero y el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores está muy cerca de jugarse en el Santiago Bernabéu el próximo nueve de diciembre El Boca River se tuvo que anular por los incidentes violentos antes del encuentro allí en Argentina hace sólo unos minutos que ha terminado una reunión en la sede de la Delegación de la Delegación del Gobierno en la que han participado miembros de la FIFA de la Federación Americana de fútbol del Real Madrid y con el delegado y representantes de las fuerzas de seguridad la delegación va a estudiar ahora ese despliegue de seguridad que más sabemos Alfonso Ojea buenas tardes buenas tardes

Voz 0089 26:51 que la Delegación del Gobierno en Madrid todavía no ha dado el OK al desarrollo de este encuentro hay que analizar muchísimas cuestiones y sobre todo planificar el despliegue de la policía baste sólo un dato semana

Voz 14 27:01 precisar entre tres mil y cinco mil agentes

Voz 0089 27:04 doble que por ejemplo un partido entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona fuentes de la seguridad pública han señalado a Radio Madrid que ese partido de la Copa Libertadores es como una final de la Champions pero diseñada mucho más rápido

Voz 0978 27:16 Icono una afición mucho más preocupante gracias

Voz 0194 27:19 Alfonso enseguida vamos con otros asuntos de este jueves pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Patricia Arriaga buenas tardes muy buenas tardes pues a esta hora pendiente

Voz 0125 27:28 desde dos alcanza es que dificultan las salidas de Madrid a esta hora el primero por la A5 la altura de Navalcarnero y segundo por la A6 en Puerta de Hierro en sentido A Coruña además complicada una entrada a la capital por la A uno hasta Nudo de Manoteras la edad

Voz 6 27:43 con la M treinta Las Rozas Plantío

Voz 36 27:52 en la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter aunque las toallitas sean biodegradables tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías dañan nuestro medio ambiente

Voz 6 28:04 por eso las toallitas a la Súmate al reto del Canal de Isabel II

Voz 0978 28:11 ahora en Madrid acusa de Clínica Universidad de Navarra talento y tecnología en un seguro de salud

Voz 1880 28:18 acusa consta pone a su alcance el mejor hospital privado de España según estudio MRS con tratamientos que ningún otro aseguró

Voz 0978 28:24 descubra otra forma de asegurar su salud Koons a punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 9 28:31 reducir gastos ahorrar energía allí aumentar la seguridad de las instalaciones de su comunidad de vecinos ahora es más económico gracia está en los planes redoble de ascensores instalaciones eléctricas comunes en edificios de viviendas informa en la web Comunidad punto Madrid o en el teléfono cero doce Comunidad

Voz 0194 28:51 en Madrid el Defensor del Pueblo ha instado a la Comunidad a que priorice a las familias desahuciadas con hijos menores en el acceso a viviendas sociales la petición llega después de las quejas de varias familias pendientes de desahucio a esta institución Francisco Fernández Marugán

Voz 1326 29:05 Nos hemos dirigido a la Comunidad de Madrid para que priorice a las familias desahuciadas con menores de edad para los casos que pretendan acceder a una vivienda de envejecer social creemos que es conveniente modificar el decreto que regula este proceso educación de vivienda que son muy pocas las familias que puede

Voz 1104 29:26 dar a este tipo de viviendas supuestos que merece la pena ser

Voz 0194 29:31 precisamente esta mañana se ha parado el desahucio de una mujer y sus dos hijos de uno y ocho años en Leganés la ONU había pedido un aplazamiento en dos ocasiones y finalmente un juzgado les da más tiempo hasta final de junio del año que viene para encontrar otra vivienda llegamos a las ocho y media con ocho grados en el centro de Madrid sigue ahora en Titín hasta mañana

Voz 37 30:04 uno veinticinco Deportes con su día el Lugo

Voz 1914 30:12 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena SER para contaros lo que está dando de sí este jueves veintinueve de noviembre ni Buenos Aires ni Asunción y Miami nido hoja Madrid aquí en concreto el Bernabéu va a ser la sede del partido de vuelta en la final de la Libertadores entre el River Plate Boca Juniors Antón Meana hola

Voz 0978 30:30 hola qué tal muy buenas será el día nueve domingo ocho y media de la tarde está el OK de la Real Federación Española de Fútbol de la UEFA de la FIFA del Real Madrid ya está del Gobierno español falta por saber cuándo las oficial Conmebol pero todo cerrado para que ese día se juegue en la gran final de la Libertadores en el estadio Santiago Bernabéu

Voz 1914 30:48 en seguida estamos en todos los puntos que son noticia en este sentido ahora nos vamos al deporte en directo a la Europa League quinta jornada está jugando el Betis contra el Olympiacos Benito Villamarín hola Fran rojillo

Voz 6 30:57 sí

Voz 1623 30:57 hola Sonia a punto ha estado de marcar Tello que se escapaba solo ya ha topado con el portero del conjunto griego del Olympiacos lote pudiera haber sido el segundo gol de la tranquilidad para un Betis que está líder destacado en este grupo de momento Si hoy queda la cosa como estaba minuto setenta y siete uno a cero vale el gol de Canales el Betis está clasificado

Voz 1982 31:20 lo ha pasado mal en la primera parte pero

Voz 1623 31:23 camino ya de descanso a falta de siete Marco Canales en una jugada desde la frontal puso al Betis por delante tras haber fallado primero Sergio Leone de dieciséis una pena máxima uno a cero gana el Betis queda poco en el Villamarín doce minutos más el alargue el Betis clasificado ante Olympiacos el Betis

Voz 1914 31:41 en juego el Betis ganando Sevilla y Villarreal juegan a las nueve en casa del Standard de Lieja del Rangers respectivamente en baloncesto la selección ha perdido en Turquía setenta y uno sesenta y siete la clasificación para el Mundial del año que viene en China pasa por ganar el domingo a Ucrania en Tenerife y entre tanto estamos en medio de la décima jornada de la Euroliga el Herbalife Gran Canaria ha ganado en la cancha del Darussafaka setenta y uno setenta y cinco y a las nueve partidazo entre el Real Madrid y el CSKA de Moscú mañana juegan Barça y Baskonia muchas cosas por delante pero también tenemos que dar las gracias gracias a todas y a todos los que estáis al otro lado porque sois los que hacéis líderes a todos los programas de los deportes de la SER a Carrusel deportivo al larguero a SER Deportivos y como no ahora veinticinco Deportes bueno gallegos ha puesto tan contento que se han marchado hace

Voz 0978 32:32 darlo gracias a vosotras ya vosotros por dejarme

Voz 1914 32:35 pasajes cada día en el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes

Voz 3 32:40 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él he opina critica y vinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 38 32:57 el disco ha hecho un mal gesto al entrenador no haya querido esa o al habano es que seguimos al abismo yo creo que es que al final el que está el que está dando instrucciones que maneja todo es un sentido pues entonces para que quieren en entrenador que se siente mejor andino y bueno pues nada que dejan sus acciones puesto que tiene en febrero se maravillosa que aquí hay que entrena Él a lo mejor salimos ganando os salen caras

Voz 3 33:32 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho

Voz 0378 33:38 veinticinco

Voz 4 33:39 exprésate

Voz 0194 33:43 sois muy grandes muchísimas gracias toca continuar trabajando para que sigáis ahí comenzamos

Voz 1914 34:01 cinco días han pasado desde que todos los en cogimos viendo las imágenes que no llegaban de Buenos Aires los incidentes en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Boca unos incidentes que dejaron el partido en el aire reuniones rumores tensiones y al final Antón Meana Se va a jugar en el Bernabéu

Voz 0978 34:18 sí por una propuesta del presidente de la Real Federación Española Luis Rubiales que se puso en contacto en la jornada de ayer con el presidente de Conmebol Alejandro Domínguez le propuso la ciudad de Madrid que tenía dos estadios disponibles el Bernabéu hoy el metropolitano aunque este último tenía más difícil porque estaba el partido de Liga entre el Atlético y el Deportivo Alavés de ese fin de semana de diciembre aquí en Madrid pues bien Conmebol llama al Madrid Florentino Pérez le dice que de acuerdo que sin problema con el OK de la FIFA como el OK de la UEFA ya está cómo no el Gobierno español el partidos empieza a montar ya hay fecha domingo día nueve Jay hora ocho y media en el Santiago Bernabéu y todo el mundo parece que contento esperando a que desde Asunción el presidente de Conmebol lo haga oficial en un comunicado pero todo el mundo Sudamérica da por hecho que la gran final de la Copa Libertadores se va a jugar en el Santiago Bernabéu

Voz 1914 35:07 falta la confirmación oficial pero está todo tan encaminado que ya se ha producido una primera reunión en Madrid para tratar temas de seguridad compañero de Radio Madrid Alfonso Ojea hola

Voz 0089 35:16 qué tal ha sido reunión técnica con las fuerzas de seguridad con los responsables del fútbol español y también latinoamericano bueno en efecto la Delegación del Gobierno los ha recibido los ha escuchado pero todavía no ha dado el OK la Delegación del Gobierno en Madrid porque hay que analizar muchísimas cuestiones pero sobre todo la planificación del despliegue de la policía y nos daban un dato baste solamente un dato decimos Se van a precisar entre tres mil y cinco mil agentes de policía nos dicen que es el doble de un partido por ejemplo de la Liga entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid en definitiva fuentes de la Policía Nos dicen que estos como una final de la Champions pero montada mucho más deprisa con mucha mayor rapidez y eso sí con unas aficiones bastante más

Voz 1914 35:59 preocupante gracias a Alfonso Ojea los estamentos están casi todos de acuerdo o no porque la Liga Jordi Martí dice que no sabe nada de este asunto

Voz 0985 36:07 sí se muestra muy crítica con las formas nadie les preguntó dice Tebas oficialmente es un partido dice que coincide con horas de partidos de Liga incluso en horario Premium y que todo está autorizado por la Federación Española sin consultar a la Liga sin embargo en el fondo Tebas está de acuerdo con este partido no lo va a impugnar ni protestara por ello

Voz 1914 36:28 todos de acuerdo todos contentos o eso parece porque como ha sentado esta noticia en Argentina en Buenos Aires compañero de Radio Continental Leonardo Ojeda muy buenas

Voz 6 36:37 hola Sonia un verdadero placer encontrarme con con Bossi contó los ochenta

Voz 39 36:42 en la Cadena Ser el placer

Voz 0978 36:46 Driver que

Voz 40 36:47 sí mantiene sus ganas de jugar en la cancha River que esto no va a ser boca que acepta jugar el partido cuando en las últimas horas había dicho que no te puedo asegurar que el futbolero argentino ha perdido por estas horas la pasión por esta súper final obviamente que cuando arranque el partido la pasión volverá pero te puedo asegurar que para el pueblo futbolero argentino esta Copa Libertadores tiene una mancha que será muy difícil de borrar

Voz 1914 37:16 no me extraña fue muy fuerte lo que se vivió el sábado en Buenos Aires gracias Leonardo Ojeda es fácil imaginar que los aficionados de uno y otro equipo no están muy felices pero hay algunos que sí lo están por ejemplo los peñistas que viven aquí en Madrid en la capital de España como Fabio vides de River Plate y Leonardo en la de Boca Juniors los dos han estado esta tarde en SER Deportivos con Francisco José ha dado

Voz 41 37:38 a mí me extrañaría como madrileño por adopción si estaría bueno pero la Financial perdió el encanto que tenía en Madrid lógico nosotros acaso muy no demostramos si estaría bueno ahora hay que ver si China permiten entrar nosotros toda la la peña de boca sueñan

Voz 42 37:58 Ali Sahin oscilan tantos Aisa a un adulto tampoco hay esperanza el tan entregado creo que llevamos a tirar pipas

Voz 1914 38:05 bueno sí puede ser que no se tiren ni pipas por favor que disfruten que el deporte está para eso para disfrutar todo indica que la final de la Libertadores se va a jugar en el Bernabéu domingo nueve ocho y media de la tarde es sin duda la noticia del día pero hay muchas más en un instante Nos vamos a la Europa League

Voz 0419 38:22 vivaz significa inteligente por eso los hospitales Vita son viva y Dexeus y los HM Hospitales el segura de salud con los mejores hospitales desde sólo catorce con noventa euros al mes sincopado tenía que llamarse Viva llega viva porcino en seguro de salud inteligente Bilbao nueve cero dos cuarenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta y cinco nueve cero dos cuarenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta y cinco consulta condiciones en viva junto con un seguro suscrito por Línea Directa Aseguradora SA

Voz 24 38:52 rápido pide un deseo pues ir a Sri Lanka deseo concedido mi BP celebra el veinte aniversario de su catálogo todo puede cumplirse repuesta treinta litros a más de carburantes PP Crea tu lista de deseos muy BP gana miles de premios fantásticos viajes y el nuevo Ford Focus ahora BP te lleva aún más lejos visita lista de deseos Unibet punto com sopla las velas

Voz 43 39:13 seguro que algún día inventan la forma de vivir nuestro mar a través de la radio notar la luz la brisa el agua salada es posible que algún día pueda saborear nuestra gastronomía conocer nuestra cultura y sentir la paz de nuestro interior a través de las ondas ese día Ágora falta desplazarse al Mediterráneo hasta entonces creemos que lo mejor es que venga a vivirla Comunitat Valenciana mediterráneos abrigo Generalitat Valenciana Toché a una feo

Voz 44 39:43 cariño tenemos que cambiar de alarma y eso vengo de casa de ahí se acaba de instalar la de Securitas Direct Pájaro mismo que nosotros pero su alarma es mejor que la nuestra

Voz 23 39:51 sí pues la cambiamos además me da mucha más confianza de Securitas Direct sí la tiene todo el mundo en el barrio será por algo

Voz 12 39:58 protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1914 40:16 vamos con el fútbol en directo hago la quinta jornada de la Liga Europa está cerca de determinar el partido del Betis que parece se está calentando un poco aunque

Voz 1623 40:24 yo sí un poquito porque lo Celso unos retira no coger distancia con respecto a la pelota Xavi hábito ahora tarjeta amarilla va a sacar una falta Olympiacos que quiere exprimir al máximo los minutos que quedan porque a ellos la derrota les ya prácticamente fuera del Betis está clasificado si mantiene cerró resultado y lo dicho falta

Voz 4 40:43 es el Alargue ojo balón al área se marcha por la línea de fondo habrá saque de esquina para

Voz 1623 40:48 el conjunto griego si esto acaba así el Betis está clasificado vale el gol de Canales uno a cero

Voz 1914 40:54 a las nueve comienzan los otros dos partidos con representación española los dos a ser fuera de casa partido importante para el Villarreal en Escocia Xavi Isidro

Voz 1031 41:02 que afronta la primera de dos oportunidades que tiene por delante para sellar ese pase a la siguiente ronda Loire al lo lógico lo normal sería ganar hoy en Glasgow y por tanto clasificarse pero tendrá que hacer bien ese trabajo incluso perdiendo o empatando dependería de si mismo en la última jornada después de la victoria en el capítulo dos en Moscú Calleja mantiene el rumbo e introduce seis cambios respecto al partido ante el Betis Andrés Fernández Jaume Costa Álvaro Morlanes tocan Candín Ibaka todos ellos titulares para asaltar ahí los bares

Voz 1914 41:28 el flamante líder de la Liga española el Sevilla que busca al menos un empate en su visita a Bélgica el Standard de Lieja Manolo Aguilar

Voz 45 41:35 hola qué tal muy buenas tardes de el día esa con frío el Sevilla va a intentar empatar porque confeso de sobra para clasificarse tipo puede ganar con cambios en el once inicial pensando también en la Liga aunque no demasiado va a descansar André Silva padre Sara Escudero pero jugadores como Banega Franco bajado Benger están en el once inicial para la noche

Voz 1914 41:59 esto en cuanto a los equipos españoles pero hay otros partidos atractivos en esta quinta jornada de la competición iban Álvarez hola

Voz 0978 42:05 quedan muchos partidos en juego hay que decir que en el grupo del

Voz 1038 42:08 Villarreal ya se ha acabado el Spartak de Moscú uno Rapid de Viena dos líder de grupo con siete puntos el Rápid y además se ha clasificado el Dínamo de Kiev que ha ganado cero uno Las además en juego está empatando el Leverkusen a uno con el nudo goles y el Zurich está ganar está perdiendo uno de eso en casa con el AEK Larnaca además el duelo entre los dos equipos Red Bull Salzburgo le está ganando uno cero Athletic y con este resultado los austriacos se clasificaría han como P meros también el cénit que le está ganando uno cero al al Copenhague y pasarían también los rusos goleadas cero tres del Arsenal y unos seis el Sporting de Portugal primero serían los ingleses y segundos serían los portugueses el Milán además que está remontando cinco dos frente al duque Lance y a partir de las nueve tenemos en el grupo dos partidos importantes el Malmö frente a alguien y el Besiktas todos los equipos tienen opciones ya además el Chelsea se enfrenta al pub con Kepa sexy Pedro como titulares

Voz 1914 42:53 y se sigue hablando además de la jornada en la Champions una jornada buena en líneas generales con tres victorias en cuatro partidos aunque a decir verdad no se ha hablado mucho de la victoria del Real Madrid en Roma

Voz 14 43:02 incide la situación de Isco en la Scala Solari una situación Javier Herráez que parece bastante clara si qué tal a Sonia Isco lo que quiere es jugar y Solari lo ningunea no ha jugado ocho esta minutos en seis partidos se le ha acusado a Isco de poco compromiso de falta de trabajo volvió tras una operación de apendicitis acortó plazos titular ante el Levante Viktoria Pilsen en el Bernabéu Barcelona en el Nou Camp con Lopetegui eso sí en el banquillo por cierto ya consolar en el banquillo del Real Madrid e Isco fue titular indiscutible con Luis Enrique ante Croacia ante Bosnia hace dos semanas se la acusa de que está gordo la forma la coge jugando desde hace diez meses sigue un plan especial y evidentemente viene de una operación de apendicitis e Isco no se ha negado a nada ya ha aceptado la decisiones de Solari eso sí evidentemente no le da ni bola al técnico argentino del Real Madrid porque tampoco le pone en ningún partido

Voz 1914 43:56 esta mañana le han preguntado a Vicente del Bosque que pensaba él de lo que estaba sucediendo con Isco esto opina el ex entrenador del Real

Voz 1955 44:03 en esa faceta tan importante de un entrenador de mantener una buena convivencia en El Vestuario os de Santi lo sepa y que también los jugadores sepan que sean conscientes de que hay que ser buenos chavales bueno buenos profesionales y que es una plantilla de veinticinco jugadores que es complicado gestionarla

Voz 1914 44:19 siempre tendiendo puentes Vicente del Bosque de Nacho Javi hay mejores noticias no

Voz 14 44:23 hoy en Nacho todavía no trabaja con el grupo pero sí que está intentando llegar al Mundial de Clubes yo apuesto a que Nacho sí estará en Qatar perdón en Dubai en Abu Dabi en esa final del Mundialito

Voz 1914 44:34 todo el mundo se confunde con los Emiratos Árabes Unidos lo en Oriente Miedo medio gracias Javi el Real Madrid que recibe el sábado al Valencia en Liga un Valencia que viene de caer en la Champions y que tampoco está para muchas alegrías Pedro Morata

Voz 1715 44:46 está recomponiendo la figura el Valencia que lleva diez años sin ganar en el Bernabéu cinco empates y cinco derrotas y ahora está recuperando futbolistas Rodrigo que terminó con molestias el partido de la Champions parece que está mejor y que si Marcelino quiere lo puede usar desde principio Garay que no pudo jugar por un problema de un hematoma estaría en condiciones también de jugar en el Santiago Bernabéu el próximo sábado y los que no lo estará es Cheryshev

Voz 1914 45:09 gracias Pedro Morata objetivo cumplido para el Barça clasificado como primero de su grupo pero preocupación por las lesiones en especial la de Umtiti que podría hacer que el club azulgrana se planteara el fichaje de un central o no Adriá Albets

Voz 0017 45:21 qué tal Sonia muy buena así es algo que el Barça valora aunque la decisión ni mucho menos está tomada porque dependerá de la evolución de Samuel Umtiti que no pinta demasiado bien teniendo en cuenta que sólo ha aguantado un partido el del metropolitano después de dos meses sin jugar la dirección deportiva del Barça tiene claro que en junio hay que fichar un central joven y con proyección el elegido es de el central de la Jack eso en verano pero como digo Sun Umtiti decide pasar por el quirófano para operarse del cartílago de la rodilla izquierda algo que no se descarta pues el club se plantearía muy en serio a acudir al mercado de invierno porque el francés si se opera estaría por lo menos cuatro meses de baja

Voz 1914 46:00 gracias Adrian Albets también se planteaba una operación en el delantero del Atlético de Madrid Diego Costa operación que de momento Pedro Fullana

Voz 0481 46:07 la aplazada si decide esquivar el quirófano a corto plazo como ha contado este mediodía a la Cadena Ser pero

Voz 0978 46:13 que los médicos insisten en operar al pero él

Voz 0481 46:15 prefiere esperar por ahora tiene claro que lo mejor es optar por seguir con el tratamiento conservador para reducir esas molestias en el pie mientras aguante hoy se ha aprobado además con buenas sensaciones e incluso apunta al partido de Girona del próximo domingo eso sí la otra cara es Filipe Luis arrastra un problema en el sóleo del partido de anoche no jugará el domingo