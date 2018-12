Hora 25 (29/11/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

veintinueve de noviembre Día Internacional de Solidaridad

Voz 0194 00:21 con el pueblo palestino esta fecha es un motivo una excusa muy buena para recordar que la cuestión palestina aún no se ha resuelto y lo vamos a hacer esta noche en conversación con responsable de Naciones Unidas en Gaza un ex asesor israelí en materia de seguridad y con miembros de la sociedad civil hablaremos de un conflicto que dura setenta años y que ha dejado más de cinco millones de refugiados lo haremos después de repasar otras noticias Ester Bazán buenas noches buenas noches empezamos con una última hora desconvocada la huelga de la atención primaria en Cataluña Carla Turró buenas noches

Voz 1461 00:50 queda muy buenas noches lo acaba de anunciar el conseller de Trabajo el departamento que se ha encargado de la mediación ha dado sólo el titular hay acuerdo entre Leaks el Instituto Catalán de la Salud y el sindicato se está formando en este momento estamos a la espera de saber en qué consiste exactamente recordemos que el principal obstáculo era el límite de visitas que debían asumir diariamente los médicos en cualquier caso importante la huelga se desconvoca como decías en Primaria en los ambulatorios no en los hospitales concertados que mañana siguen adelante con las protestas sólo un pequeño ejemplo de las consecuencias que ya se notan a esta hora en al Hospital Taulí en Sabadell hay estas horas unas cincuenta personas sin urgencia esperando cama no hay ningún espacio disponible porque con el paro nos están firmando prácticamente

Voz 1454 01:26 no es Carla estaremos pendientes del contenido de este acuerdo recta final de la campaña electoral andaluza penúltimo día de mítines y con notable presencia de líderes nacionales Pablo Iglesias que ha dicho que Andalucía será factor decisivo para la aprobación de los presupuestos generales del Estado Albert Rivera ha asegurado que el resultado de estas elecciones decidirá el modelo de país en España ha viajado también la vicepresidenta Carmen Calvo no está Pedro Sánchez que va camino de Argentina de la cumbre del G20 a esta hora Pablo Casado en Fuengirola María Jesús Güemes buenas noches

Voz 1461 01:52 buenas noches Casado siga con su ruta solo sin su candidato Juan Manuel Moreno hoy el líder del PP ha hecho ocho actos cierra ahora con un mitin en Fuengirola el presidente de los populares no deja de lanzar mensajes en clave nacional Cataluña inmigración educación todo para competir con Vox y Ciudadanos Casado quiere recuperar el voto de los suyos que salido desencantados aunque sus filas están muy preocupados por el partido de Santiago Abascal según las encuestas internas que manejan este podría obtener entre cuatro y seis escaños así que al PP le toca endurecer el día

Voz 1454 02:20 curso trama anula su encuentro con Putin reunión anunciada ayer por el Kremlin y que iba a celebrarse este uno de diciembre en la cumbre del G20 el Gobierno ruso a través de un portavoz ha dicho que no tiene confirmación oficial de esta cancelación el presidente norteamericano lo ha anunciado a través de Twitter como respuesta a los apresamientos de buques de la Armada ucraniana por parte de guardacostas rusos Tráfico trabaja en la regulación de los patines y todo va bien se aplicará en verano según ha anunciado en Hora catorce el subdirector de movilidad de la DGT el Real Decreto prohibirá la circulación por la acera de los patinetes eléctricos y limitará su velocidad a veinticinco kilómetros por hora respecto a las sanciones Jorge Ordás nos explicaba cómo se van a aplicar

Voz 5 02:54 no se va a definir un vínculo de movilidad personal como un vehículo propulsado exclusivamente por motor eléctrico con una velocidad comprendida entre sí sí veinticinco kilómetros hora a partir de de ese momento por ser vehículo

Voz 6 03:07 sí que así le aplican ciertas normas

Voz 5 03:09 en en materia sobre todo en materia de de

Voz 7 03:12 el gas alcohol o en el no uso

Voz 5 03:14 de auriculares por lo tanto estas serían conductas que podrían ser denunciadas ya por defecto y aparte las ordenanzas municipales regulan también pues otro tipo de circunstancias que quieran cuenta

las noches viajar a Tokio es como hacerlo a otro mundo en el que conviven modernidad y tradición ya el que ahora Iberia ofrece cinco frecuencias semanales entra en iberia punto com encuentra las mejores ofertas

Voz 14 06:32 la empatía es ponerse en el lugar del otro compartir sus sentimientos

Voz 10 06:36 ahora José Miguel bueno la verdad es que bueno un montón de emociones en este momento no aquí es bonito el País Vasco

Voz 15 06:45 la simpatía ese afecto hacia una persona que provoca encontrar agradable su presencia

Voz 0866 06:50 esta mañana paseando por el pueblo el GTC Castella Benjamín mejor Stone

Voz 15 06:55 sí de la suma de la empatía y la simpatía surge la complicidad hubo sonríen Rossi

Voz 10 07:02 porque eso entrevistan porque recordáis cuando rodar recordamos ese momento si a mí me ilusiona son

Voz 15 07:09 los cálculos que hacemos cada tarde en la Ventana con Carles Francino en la SER

qué

Voz 12 08:23 qué

la Consejería de Innovación hindú

Voz 6 08:48 la Consejería de Innovación hindú

Voz 4 09:24 Ángels Barceló habríamos ya tiempo de información y tertulia en Hora Veinticinco este jueves nos acompañan Carmen del Riego buena

Voz 0194 09:31 las noches Neus Tomàs buenas noches buenas noches y Javier Aroca buenas noches buenas noches con este plantel abordamos el primer asunto de este veintinueve de noviembre una fecha perfecta para volver a interesarnos por una región del mundo que sufre en el agujero del olvido hoy es el día internacional de solidaridad con el pueblo palés Tino

Voz 25 09:51 ah

Voz 1667 09:57 cientos cuarenta y ocho más de setecientos mil palestinos fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus tierras tras la ocupación y la proclamación del Estado israelí les prometieron una solución pero setenta años después siguen esperando hoy el número de refugiados palestinos se han multiplicado por encima de los cinco millones que además del exilio comparten su condición de apátridas en los campos de Siria Líbano Jordania Gaza

Voz 0194 10:22 Dani Pablo Morán buenas noches Ángels buenas noches buena opciones unidas la que consagró este veintinueve de noviembre como la jornada que recuerda que la comunidad internacional ha sido incapaz de encontrar una solución justa y definitiva para este colectivo

Voz 17 10:35 un colectivo que representa más de la quinta parte de la

Voz 1667 10:38 población refugiada de todo el mundo no hay comparación posible con otros casos Naciones Unidas recuerda que la duración media un desplazamiento es de diecisiete años sin embargo el conflicto entre Israel y Palestina con la ocupación militar de Gaza y Cisjordania dura ya cuatro veces

Voz 0194 10:53 bien los próximos minutos van a poder escuchar las voces que dibujan este drama olvidado empezando por Gaza que actualmente atraviesa la peor emergencia médica en décadas frente a la pasividad internacional

Voz 27 11:03 la tapa

Voz 10 11:12 visión

Voz 1900 11:13 mucha gente muere muere esperando medicinas permisos de salida hace dos semanas en los terminó la quimioterapia en el Hospital no teníamos nada los pacientes al hospital y los mandamos a casa sin poder hacerles nada hace dos semanas nos mandaron medicinas de Ramala para poder dar quimioterapia un mes esperan se mueren empeoran el cáncer se extiende a otros órganos es muy difícil muy difícil para el personal médico cuando vienen los pacientes y no sabemos qué contestar

Voz 28 11:48 no hay medicinas no

Voz 1900 11:51 no hay permisos es terrible que sea un paciente y a sus familias y no tener respuestas fue mil

Voz 10 12:00 ah no

Voz 0194 12:02 el año buenas noches qué tal buenas Si hay alguien que conoce desde dentro el drama de Gaza es la que es la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos y su directora la franja con el que has podido hablar

Voz 0116 12:12 sí porque todas las realidades que se conmemoran hoy quizás la más lacerante en este momento sigue siendo la de Gaza ese pequeño trocito de tierra que recordemos en él viven dos millones de personas

Voz 17 12:22 prácticamente en un estado de sitio

Voz 0116 12:25 y aprovechando que pasaba por Madrid de una persona que como dices sabe mucho de cuál es la situación de la gente de Gaza hemos hablado con él se llama Macías es mala es el director de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina allí en Gaza le preguntamos qué más hace falta decir para acabar con este bloqueo de la franja

Voz 1715 12:43 tacto en Mein Riis en Gaza

Voz 17 12:47 no hay duda de que la principal causa de la miseria en Gaza es el bloqueo desde hace doce años eso se ve en todos los indicadores el desempleos del cincuenta por ciento y creciendo el setenta por ciento entre jóvenes y del ochenta por ciento entre mujeres Un millón de personas en Gaza vive bajo el nivel de pobreza y eso lo causa el bloqueo el noventa por ciento de la gente de Gaza nunca ha salido de allí siempre digo que Gaza no es Yemen pero no todavía no tiene por qué serlo es fácil de solucionar levantando ese bloqueo tinto Kate and en qué

Voz 0860 13:15 pues mucho siempre hablamos de esos indicadores

Voz 0116 13:18 el paro de pobreza de los apagones porque no hay electricidad o porque hay poca agua pero es mal en los dice que lo que más le preocupa Él es el estado mental de la gente en en Gaza los suicidios han dejado de ser una rareza los médicos alertan del índice de depresiones iré enfermedades mentales podríamos decir que lo que falta en Gaza es el futuro

Voz 17 13:37 Square Ken en tales quiénes trabajamos en Palestina nos preguntamos de dónde va a venir la energía necesaria para solucionarlo está claro que para solucionar el problema de cualquier refugiado con dignidad hay que mirar a las causas del problema en el caso de Palestina las raíces política la honra existe por el fracaso político de dar a los refugiados palestinos un país que llamar casa y eso lo diferencia de otras crisis de refugiados ellos no tienen un sitio que ya Mercasa su esperanza es menor y requiere una solución política

Voz 0194 14:06 que anoche pero Albert el proceso de paz moribundo y tras mes cuando además sus políticas más que nunca hacia los intereses israelís la pregunta es cuál es la solución

Voz 0116 14:16 bueno en un principio no es algo que digamos entra dentro de las competencias de la UNRWA pero lógicamente como ellos mismos no reconocían si existen es porque falta esa solución política seguimos esperando un porque por llevarlo al al presente más inmediato seguimos esperando un plan de paz detrás hay que decir que los palestinos no tienen ninguna confianza en ese plan de paz Small habla en varios momentos de cómo la gente joven lo que ha pasado a pedir en no es un discurso político muy elaborado sino que hablan directamente de bueno queremos dignidad como hacen por ejemplo cada viernes en las manifestaciones ante esa verja con la que Israel les encierra nos transmite lo que esta gente joven entiende como la solución

Voz 17 14:55 yo me cuido aunque los jóvenes palestinos te dicen que ya no les importa que forma política tiene esa solución Si uno o dos estados lo que quieren es dignidad y lo definen como tener sus derechos el derecho a elegir dónde vivir que trabajo o educación quiero elegir muchos jóvenes son en ese sentido más sencillos en su ambición dignidad quiere decir derechos básicos como para cualquier otro ciudadano son desplantes

Voz 0194 15:21 queremos escuchar también la versión de Israel la FAPA Rafa Panadero buenas noches

Voz 1900 15:25 bueno no tenemos la voz un exconsejero de seguridad

Voz 0194 15:27 Nacional el Gobierno de Netanyahu miembro del Ejército hebreo durante treinta y seis años hasta dos mil dos de quién hablamos y qué versión tiene de lo que está ocurriendo en territorio palestino especialmente respecto a lo que estábamos hablando ahora respecto al bloqueo de Gaza

Voz 1775 15:39 bueno así Se trata de conocer la posición israelí el general Jacko Fatmir sabe de lo que habla ha tenido puestos de altísima responsabilidad en el Gobierno linea recta con Netanyahu en el Ministerio Defensa también en el propio Ejército el admite que las condiciones de vida en Gaza por el bloqueo son miserables textual pero no reconoce responsabilidad alguna del Gobierno debe otras dos razones una que jamás usaría el material que pudiera entrar para reforzar su capacidad militar dos el enfrentamiento que hay entre Fatah y Hamás para otros

Voz 1900 16:06 Abu más parte del problema viene porque Abu Mazen no está dispuesto a pagar el dinero necesario para el combustible la electricidad jamás necesita el dinero de Mazen pero Abu más quiere castigar no deja que llegue dinero a Gaza en tu

Voz 1775 16:20 lo más allá del bloqueo la situación dentro de la Franja se ha complicado aún más tras la respuesta de su Ejército a esas manifestaciones que se organizan cada viernes en la frontera jamás asegura que han muerto y más de doscientos palestinos en los últimos nueve meses considera proporcionada esa respuesta

Voz 1076 16:35 el duelo Watch pues no sé lo que quiere decir proporcional en este caso si alguien intenta matarte con un cuchillo le puedes matar con un rifle no tienes que usar un cuchillo donde no sé qué significa proporcional en un caso como éste incida a mi error que por cierto considera que la retirada de Gaza ordenaba posaron en dos mil cinco fue un error histórico añade que mientras no traten de saltar la valla los palestinos puede manifestarse en la franja siempre que queda y que propone este ex general para resolver la situación en Gaza

Voz 1775 17:01 bueno lo de una nueva intervención es una opción que no deja de estar ahí este general tampoco la descarta del todo Urbis instruido Only when we la guerra sólo es

Voz 1900 17:11 la última opción sólo cuando sentimos que la amenaza de Hamás afecta a nuestra primera línea no nos queda otra alternativa que reaccionar la última vez el primer ministro tomó la decisión de no ir más allá y pagó un alto precio internamente pero la próxima podría ser diferente

Voz 1775 17:30 otra opción que se consideró por lo menos durante algún tiempo fue la de que jamás cederá el control algo que este militar tampoco ve probable privado de Hamás

Voz 1900 17:40 pesimista sobre un posible cambio interno en Gaza Hamas controla Gaza con mano de hierro cualquiera que diga algo en contra de Hamás es arrestada de inmediato el castigo para los que critican a Hamás es muy muy cruel no les veo cediendo y no veo a la población revolviendo se contra Hamás la mano de Hamás es muy fuerte en Gaza

Voz 17 18:00 la última a largo plazo

Voz 1775 18:03 general a mi rol introduce otro factor la emigración

Voz 11 18:07 en Etienne en y el régimen

Voz 1900 18:10 de Touil al final cualquier arreglo que sea una buena solución para los palestinos en Gaza debería incluir la emigración Silesia emigración nada se va a resolver al final no hay solución posible real dentro de esos límites geográficos con dos millones de palestinos dentro tienen que emigrar por lo menos una

Voz 1775 18:29 ha explicado todo cambiaría añaden si tuvieran garantías de que Hamás no usa el material que entre para sus objetivos militares entonces en Gaza podrían vivir como en Cisjordania donde según él la situación es mucho mejor

Voz 0194 18:42 no todos piensan igual que este general en Israel hay una parte importante de la sociedad civil que reconoce los abusos de su Ejército

Voz 1667 18:48 la organización Breaking the Silence conocida por denunciar esos abusos ha recogido el testimonio de medio centenar de soldados que sirvieron al Ejército en la ciudad palestina de Ebro

Voz 0194 18:58 corresponsal Beatriz la cumbre ring violencia en

Voz 29 19:00 cesaría contra palestinos abuso de poder relación excesivamente cercana con los colonos israelíes órdenes cuestionables que acataron sin dudar es lo que denuncia medio centenar de soldados israelíes sobre su servicio militar en la ciudad palestina de Hebrón un punto especialmente conflictivo en el sur de Cisjordania en el centro histórico de esta ciudad unos ochocientos colonos se han instalado en asentamientos rodeados de miles de palestinos protegidos por el Ejército de risa Sarov hoy un estudiante de veintiséis años pasó meses en Hebrón durante su servicio militar

Voz 30 19:33 bueno yo eché entrenas para disparar contra terroristas milicianos de Hezbolá o tanque sirios ni en los que vuelven del colegio como si casi tiran una piedra contra un soldado lo peor es que te sientes bien cuando dispara sauna

Voz 29 19:44 testimonio forma parte del documento que publica la ONG israelí Rompiendo el silencio con el ánimo de informar a la población sobre los abusos que puede cometer un ejército en un punto tan complicado como Hebrón esté ex soldador recuerda especialmente la relación con los colonos

Voz 30 19:59 sí nos traían dulces era frescos pero en una ocasión cuando no les dejamos violentos con una familia de palestinos Un colono vino hacia mí me dijo debería darte vergüenza

Voz 0194 20:10 eres un nazi exhibirse

Voz 29 20:14 Israel soldados comodín son calificados a menudo de traidores mentirosos sus críticas no son contra el ejército sino contra el Gobierno y su política hacia los palestinos

Voz 17 20:24 no podemos controlar la vida de millones de personas

Voz 30 20:26 en Cisjordania estamos perdiendo nuestra humanidad al tratar de hacerlo el Gobierno

Voz 29 20:31 Benjamín Netanyahu ha intentado de varias maneras acallar a la ONG Rompiendo el Silencio dificultando su financiación denunciando ante los tribunales sus actividades o intentando prohibirle el contacto con la población civil israelí

Voz 0194 20:45 saludamos a Jorge Ramos es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia especialista en Palestina y autor del libro existir es resistir Jorge muy buenas noches

Voz 31 20:54 hola buenas noches que mí es muy bien han pasado

Voz 0194 20:57 setenta años estábamos escuchando ahora testimonios de un lado hoy de otro da la impresión de que estamos más cerca de otra guerra entre israelíes y palestinos que dé una solución cuál cuál es tu opinión

Voz 31 21:09 bueno yo creo que se trata de un proceso de colonización que empezó a finales del siglo XIX hoy continúa activo en la actualidad y que a veces podemos ver que hay momentos de más tensión lo íntimo intensificación de la violencia no pero realmente el día a día no que que acabamos de escuchar en muchos en muchos sentidos hay muchas veces que no es noticia es fundamental allá no cuando The Mall en casas con lo secuestran a niños y a niñas y la verdad es que yo he podido estar con una delegación de cargos públicos españoles hace unas semanas en Palestina y he visto cómo como el día a día de la colonización de la parte israelí sigue intensificando se muchas veces no de escuchamos que hay unas otra posibilidad de una guerra o de otros bombardeos pero realmente yo creo que lo que tenemos que aprender es que el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos debe ser el elemento brújula el momento clave muchas veces nos dejamos llevar no por la coyuntura de que es intensificar la violencia pero allí realmente la situación tan tan difíciles es cotidiana

Voz 0194 22:17 yo no sé si es una percepción una sensación pero yo la tengo es la sensación de que el tema de Oriente Próximo ha desaparecido de la agenda internacional

Voz 32 22:26 si bien se vive también en algunos picos no hace lo en diciembre del año pasado cuando anunció también el traslado de la embajada

Voz 0194 22:35 sí he estado bien

Voz 32 22:38 a Jerusalén con unas marcha el retorno que que es del treinta de marzo sí sí

Voz 31 22:46 por desde que la franja de Gaza pero efectivamente yo creo que que en los últimos años se ha dejado un poco estar en en el centro de la agenda

Voz 0194 22:54 si no se no se no se habla del proceso de paz

Voz 31 22:58 si tan tampoco se habla porque realmente no existe no existe de facto no ahora piensan celebrar veinticinco años de los de los acuerdos de Oslo realmente se ha visto durante este tiempo en muchos analistas internacionales personas palestinas israelíes y en muchos otros lugares no nos han dicho unos bien diciendo que que que realmente no existe tal tal proceso en el que muchos sentidos ha sido una cortina de humo para que Israel pudiese continuar colonizando violando el derecho internacional

Voz 0194 23:28 sí utilizarlo como pretexto

Voz 31 23:31 realmente yo creo que es que es necesario que que su parte se pongan a hablar teniendo en cuenta que nos principios de derecho internacional derechos humanos hay tres principios básicos que son también los que los que pide la mayor coalición de la sociedad civil palestina que es el el BNS que son el fin de la ocupación desmantelamiento el muro fin de la parte City derecho al retorno no eso son unos mínimos que deberían ser la brújula pero que muchas veces en otros elementos intermedio sobre la coyuntura pasan pasan desapercibidos si son fundamento

Voz 0194 24:06 sí Jorge la llegada de la presencia Estados Unidos no ayuda precisamente

Voz 31 24:10 claro no ayuda pero también lo estamos viendo quién no esta recibiendo mayor apoyo precisamente de que el Gobierno de Netanyahu y el Estado de Israel de apoyos de Donald Trump a sonar ahora hay que ver tanto que actores internacionales están en en cada lado no es claro lo que hizo Donald Trump es dar apoyo hay seis viola ideal sionista de que Jerusalén tiene que ser sólo judía cuál

Voz 0194 24:33 me sale siempre ha sido una ciudad

Voz 31 24:35 son las musulmanas cristianas judías y de quién fuese el entonces hay que tener muy en cuenta que también es una lucha por la diversidad de los derechos humanos pero también por la diversidad de un territorio que como cualquier otro

Voz 6 24:47 fue ha sido y es diverso y que un proceso colonial no lo haga exclusivamente en este caso junto a Jorge Ramos

Voz 0194 24:55 sí sí más gracias

Voz 31 24:57 muchísimas gracias hasta luego

Voz 0194 24:59 eso sí sin tener mucho tiempo pero sigue quiero conocer vuestra opinión yo le preguntaba Jorge Ramos ha desaparecido la cuestión Aroca de la agenda internacional y es cierto que hablamos cíclicamente el mismo lo decía cuando decide retirarlas va la embajada hablamos cuando hay algún enfrentamiento violento en Gaza hablamos pero va desapareciendo no sólo de la agenda internacional también la agenda mediática

Voz 0860 25:20 sí cuando cuando parece me pareció que corresponde a una especie de postureo ético que no a otras razones política ni económica ni social a mi se me revuelve las tripas cuando las Naciones Unida pretende obtener algún protagonismo incluso aunque sea de manera simbólica con la conmemoración de una fecha como esto incluso la institución de la conmemoración porque si algo es Israel es precisamente la violación sistemática del derecho internacional la imposición de su propio derecho sobre el derecho internacional y además que derecho lo han votado a los suizo precisamente en referendo ideas pues bueno una vulneración constante de de las propias resoluciones de las Naciones Unidas a Naciones Unidas y fundamentalmente su consejos de seguridad y con el derecho a voto da al veto ejercido por Estados Unidos y el que ejercen también

Voz 0378 26:11 periódicamente cada uno de los aliado de

Voz 0860 26:13 Israel no permite una solución fíjate que en el citado la el cuarenta y ocho la resolución del cuarenta y siete lo que establecía almacén al menos era la participación con una perdón la participa la partición

Voz 0194 26:26 la partición de la la palestina

Voz 0860 26:29 en Palestina que es así como se llamaba con capital en Jerusalén ni eso sea respetado se ha tomado Jerusalén se ha tomado si Jordanea Pablo también los Altos del Golán uno mira Galán y Las Chapas

Voz 20 26:42 la verdad es que hay que ir a a Gaza para para

Voz 0378 26:47 comprender en toda su dimensión por mucho que estamos hablan yo he estado tres veces en Gaza hay una en Cisjordania en Ramala y es verdad que son diferentes situaciones pero tanto que se ha hablado del muro de que quede construir en con Méjico el muro que hay en en en Gaza kilómetros y kilómetros de un muro altísimo desde que no se ve nada solamente te da ya buena pista de lo de lo que te puedes encontrar fuera ir la última vez que estuve que será hace año y medio una cosa si la situación era muchísimo peor que la vez anterior y lo peor cada vez que la de que la vez anterior sin hablar de los asentamientos que hemos hablado poco que es una práctica israelí que a mí me ha impresionado el el representante de la ONU para los Refugiados Palestinos que hablan antes que decía que las nuevas generaciones que ya les daba igual lo de tener un Estado que lo que querían era vivir sea están por agotamiento consiguiendo lo que lo que pretendía sí

Voz 1617 28:07 el tan ha llamado la atención uno de los jóvenes no que decía que piden dignidad no al principio hablábamos de la necesidad

Voz 0194 28:14 es muy es muy poco digno viviera en Gaza claro

Voz 1617 28:17 pero sabes lo normal lo lógico debería ser esa solución justa y definitiva no que decías al principio pero claro iban cincuenta años más cincuenta años sin sin paz ni casa no y al final cuando tienes cinco millones de refugiados en los asentamientos creo recordar que son creo que sí hablo de memoria pero que hay seiscientos mil judíos hay pues entonces es normal casi que no pidan un estado sino que pidan poder sobrevivir con esa dignidad y luego que es muy difícil ser optimista porque nosotros lo comentabais no cada vez que vas es peor y eso está una vez y por lo tanto no no puedo hacer la comparación pero pero contra y es muy complicado ver una solución parcial o simplemente una una perspectiva de vida mejor para para estos jóvenes no el primer mensaje que que envío se ha comentado antes también fue trasladar la embajada de Jerusalén a Jerusalén irreconocible como capital de Israel y por lo tanto es ella fue su primer mensaje y a partir de ahí nada puede ser mejor no claro que crees me dirán

Voz 0860 29:19 no quiero decir que desde un primer momento pobre no situamos en el cuarenta y ocho porque fue la independencia pero hay que recordar que la declaración Balfour de mil novecientos dieciocho sea durante treinta años antes estuvieron preparando para la independencia en qué sentido pues una técnica de limpieza

Voz 17 29:34 porque allí los habitantes natural mayoritariamente

Voz 0860 29:37 eran árabes también había judío la comprar sistemática de tierra unas pese bien pero la mayoría de ABC mediante la aprobación de una serie de legislaciones que permitía sino la compra de manera abusiva incluso una una especie de de expropiación digamos por la cara la prueba Anta dicho compañero Pablo que en el mismo momento de la constitución de de la independencia se expulsaron setecientas mil personas a los que les quitaron la

Voz 17 30:04 por la cara por eso

Voz 0860 30:06 disipar problema que al mismo tiempo la ventaja que tiran los palestino largo tiempo en la demografía por eso el general este que hablado

Voz 17 30:15 tras dice váyanse ustedes

Voz 0860 30:17 se por eso por eso los palestino que son más íntegros y que no renuncian y que se relajan siempre piden gran parte de las condiciones que ya sabemos habitualmente la vuelta de de la vuelta de los expulsado claro eso Israel no lo quiere

Voz 0194 30:31 mía tiene lo lo contrario una política o limpieza clave pero Israel también intenta luchar demográficamente contra esto eh pero claro

Voz 0860 30:38 a veces más vale que no hubieran luchado intentando echar porque si se refiere a la inmigración

Voz 33 30:43 E hicieron de etíopes Amparo

Voz 0860 30:45 Zhao hacerlo bueno lo lo los últimos dentro del escalafón de de los trabajo dentro de Israel Pablo hasta mañana hasta mañana

Voz 0194 31:15 vítores buenas noches vamos con la cara B fijamos en un concepto del que hemos estado hablando mucho estos días sobre todo a propósito del Brexit por ejemplo

Voz 1880 31:24 vamos a hablar de ella de su importancia es la diplomacia hoy he visto tantas definiciones de la palabra con personas se han puesto a definirla para la RAE es una rama de la política que se ocupa del estudio de las relaciones internacionales vamos con definiciones de historiadores para historiadores como saltó la diplomacia es la conducción de los negocios entre los estados por medios pacíficos para el escritor y periodista de la diplomacia es la política vestida de etiqueta y esto que me encanta de Churchill es diplomacia es el arte de decirle a alguien que se vaya al infierno de tal manera que él te pregunte cuál es la dieta

Voz 0194 32:00 me encanta la etimología de diplomacias ahora pues quería

Voz 1880 32:02 la del vocablo griego Deep lo que significa plegar en tiempos del Imperio Romano los pasaportes los salvoconductos los permisos campaban en placas de metal que se cosían doblaban se pegaban sigue maman diplomas con el paso del tiempo ese llamó diploma a muchos otros documentos oficiales documentos que claro tenían que organizarse entonces empezó a ver funcionarios para clasificar los descifrar los conservarlos ya este oficio se le llamó la cosa diplomática así que si Nos vamos atrás en el tiempo los orígenes de las relaciones diplomáticas son tan antiguos como la historia de la sociedad humano

Voz 0194 32:37 yo Isar a casa América inauguraba una exposición y una serie de seminarios que llevan por título cuarenta años de diplomacia en democracia Rafa Panadero se ha marchado a verla cuatro décadas es mucho

Voz 1775 32:46 tiempo y la diplomacia no es lo que era ni será lo que es Juanjo Buitrago es el comisario de la exposición cuarenta años de diplomacia en democracia que sea inaugurado hoy

Voz 0184 32:55 pero antes nos relacionamos exclusivamente el ya la diplomacia económica diplomacia cultural diplomacia social cooperación el desarrollo es decir nuestro trabajo se ha ido haciendo cada vez más complejo

Voz 35 33:07 sí yo dar Trillo Zaidi Tri cuesta diez coma

Voz 1775 33:20 huy trago no tiene la vena musical de Vinicius de Morais al que escuchamos que además de compositor era diplomático pero sí lleva casi treinta años de carrera con destinos en lugares tan distintos como Kuwait Water

Voz 1900 33:31 hala Washington o Brasilia la exposición

Voz 1775 33:33 echa la vista atrás hasta los tiempos de Franco cuando tras otros cuarenta años pero de aislamiento ser diplomático era especialmente difícil

Voz 0184 33:40 que representaban no país que no se sentaba en en las principales organizaciones internacionales Iker un país raro en un país no homologado internacionalmente la vida evidentemente era más difícil

Voz 1775 33:53 las cosas cambiaron con la constitución a partir de ahí llegaron los momentos más brillantes como el ingreso en la Unión Europea o la influencia que España ejerció en procesos democráticos en América Latina pero también momentos complicados y alguno muy cercano como que tu Gobierno visite Cuba o reciba la visita de China

Voz 0184 34:09 España antes tenía muy pocos muy pocos socios hoy tenemos la vocación de que es tener un como socios a todos los países del mundo no entonces no no creo que un país con la presencia de España en el mundo tenga que ponerse ninguna cortapisa en la relación con todo tipo de países y de regímenes Polly

Voz 1775 34:25 con la negociación del Brexit

Voz 0184 34:27 sí bueno para la la vida y la existencia de la Unión Europea iconos tanto también para para España sin ningún tipo de duda

Voz 1775 34:35 el Brexit es quizá la prueba más reciente de la habilidad de la diplomacia española en su versión más política que la sigue teniendo la exposición va acompañada de tres mesas redondas en la última mañana debatirán dos de los últimos ministros de Exteriores que tuvieron estrategias diplomáticas no haya diferentes sino casi enfrentadas sobre Gibraltar asunto clave en esa negociación del Brexit Margallo y Moratín

Voz 0184 34:56 no es la relación entre ellos dos es bueno ellos dos han aceptado sentarse ahí al hogar y debatir no yo creo que por encima de sus inclinaciones personales está que los dos intentaron dar el mejor servicio mano a España yo creo que es un intercambio de ideas que va a ser muy efectivo

Voz 1775 35:14 eso sentarse a dialogar ya debatir es también parte de la historia de la diplomacia española que como concluye Juanjo Buitrago

Voz 0184 35:21 eso nosotros decimos que ésta es una historia de éxito no

Voz 0194 35:31 esto Sara es la banda sonora

Voz 1880 35:33 así se haría con la que los espectadores nos hemos acercado a la política los juegos sucios a las ideas maquiavélica también hacernos a la idea de cómo es la diplomacia en Estados Unidos

Voz 0194 35:43 Juan Carlos Pereira es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid autor entre otros del libro la política exterior de España Juan Carlos muy buenas noches nos contaba antes Sara que hay decenas de definiciones de diplomacia cuál sería su definición

Voz 0378 35:56 eh

Voz 0608 35:58 bueno yo creo que hay una definición muy clásica que es la de un diplomático británico que se llama bajaron Nicholson que creo que es la que siempre buenos se ha manejado más habitualmente no te dice que es el manejo de las relaciones internacionales mediante la negociación o el método por el cual se ajusta de tensas relaciones por medio de los embajadores y logros

Voz 17 36:21 temáticos y entiendo que esto no lo puede hacer cualquiera no

Voz 0194 36:23 puedo hacer gol que políticos diplomáticos se forman

Voz 31 36:26 exacto los diplomáticos tiene que formarse no solamente

Voz 36 36:29 eh porque necesitan lógicamente el conocimiento de

Voz 31 36:35 uno o más idiomas sino porque necesito la formación en derecho internacional es la nacionales en historia en economía y cada vez mucho más no ya no es que quieren embajador como se definen como se decía antes tenía que basar su formación básicamente en el derecho no es que cada vez necesitan más conocimientos multidisciplinares porque sino no pueden ni comprender ni actuar en representación del Estado ante tantos problemas no que que que tiene la vida internacional no

Voz 0194 37:08 le llamamos diplomático pero lo que podríamos llamar negociador

Voz 31 37:13 lo más siempre está vinculada con dos actividades la negociación la pas porque tu contrario es el militar no está ha identificado lógicamente con la guerra en el conflicto no entonces realmente cuando unos esta palabra ya sea socializadas no íbamos a ser diplomático

Voz 6 37:34 sí vamos a una actividad diplomática

Voz 31 37:36 vamos a hacer favores el mar diplomático y tal pues entiende que es un hombre o una mujer que que que negocia que pacta que acuerda que sabe en fin actuar para que no se llegue al conflicto no

Voz 6 37:50 osea que ser diplomático y ser un diplomático van de la mano eso eso eso tiene que tiene tiene que junto cuando cuando parece la diplomacia como la conocemos en qué momento empezó a hacer falta

Voz 7 38:04 bueno aquí hay un doble interpretación no

Voz 31 38:08 la mete diremos oficialmente pues nace en mil seiscientos cuarenta y ocho con de la famosa Guerra de los Treinta Años que en la cual se considera que para evitar un conflicto como éste que fue de treinta años pues sabía que hemos institucionalizar alguna actividad hizo que todo formar au tener a personas que ejerciera no lo que usted ha comentado en una negociación

Voz 37 38:34 es en fin que acordarse

Voz 31 38:36 Ikea solucionase los problemas antes de llegar a conflicto por lo tanto considera que emite diciendo cuarenta y ocho serían poco cuando nace formalmente no aunque realmente

Voz 36 38:46 pues hemos

Voz 31 38:48 por ejemplo en España se considera que las primeras misiones diplomáticas se quieren ya en el siglo XV

Voz 0194 38:55 a se considera

Voz 31 38:57 la primera misión diplomática del mundo fue la de España ante el Vaticano es lo que llamaríamos ante el Papa no lo sea que realmente se maneja el saldo fechado en el siglo XV au mil seiscientos cuarenta y hecho que sería

Voz 6 39:09 la creación oficial no y la vida del diplomáticos tan glamurosa como nos imaginamos lo de siempre lo pitan así con una serie de privilegios

Voz 31 39:20 sí hombre yo que llevo esturión de lo mucho tiempo y que doy clases Escuela Diplomática que tengo con los diplomáticos es verdad que lo que la gente digamos identifica como diplomático es que las fiestas los cócteles la

Voz 0184 39:36 no la configuración en los actos oficiales

Voz 31 39:40 pero claro eso es la imagen de una parte de la diplomacia que la disonancia tiene riesgos

Voz 6 39:45 muy peligrosos

Voz 31 39:47 es una de las profesiones donde por ejemplo pues hay más problemas familiares por ejemplo Maribor cielos más problemas incluso personal de porque claro no es lo mismo el embajador de Londres que en un país Pinilla no en conflicto donde vives encerrado prácticamente ir donde Karol tu vida de tu familia correr

Voz 6 40:09 peligro no entonces

Voz 31 40:10 pues cada tiene dos partes que verdad lo más la parte más bonitas que los grandes países donde realmente se pues la actividad diplomática es muy glamurosa pero claro luego hay una partes muy muy complicado y de hecho cosas diplomáticos españoles ha muerto hoy

Voz 6 40:27 yo un apoyo decidido pues

Voz 31 40:29 en operaciones o simplemente saliendo a la calle y vine

Voz 0194 40:34 sí sí sí depende del país donde esta así si Juan Carlos Pereira muchísimas gracias

Voz 6 40:41 pues nada encantado hasta lo igualmente cosas

Voz 38 40:44 venga de

Voz 0378 40:52 no

Voz 39 40:54 P B

Voz 1880 40:56 el y esta canción de mil novecientos cincuenta y seis que se hizo famosa cuando la interpretó Doris Day en la película de Alfred Hitchcock El hombre que sabía demasiado es una canción que además prosiguió el Oscar a la mejor canción original en ese mismo año y le he traído porque si buscamos películas sobre diplomacia esta sería una de ellas no El hombre que sabía demasiado la historia de una familia que viaja a Marruecos allí apuñalaron a un nombre este antes de morir les desvela un complot que tenían para asesinar al primer ministro británico y bueno eso es sólo el principio de la película

Voz 0194 41:35 le hemos preguntado a Juan Carlos pedida si tenía que va a ser diplomático ser un diplomático va ligado a ser diplomático porque se diplomático también sentido común tipo de carácter

Voz 1880 41:45 sí por ejemplo André Moreau decía que ser diplomático es el arte de exponerla hostilidad con cortesía la indiferencia con interés la amistad con prudencia Raquel Rivero que psicóloga clínica de Área Humana Nos lo ha definido nos ha definido esta personalidad la de alguien diplomático

Voz 31 42:01 con una persona diplomática es una persona

Voz 40 42:04 a la que los psicólogos y psicólogas llamamos principalmente asertivas no la efectividad diríamos que es una habilidad la a través de la cual la persona expresa no de manera tranquila de manera de serena su opinión a la vez siempre respetando ir sin amenazar y sin dañar a los derechos o de los que más que las demás personas claro estoy fundamental entre otras cosas para tener una buena capacidad de negociación pero gracias a esta sensibilidad a la hora de negociar digamos que la persona oye me gana ni pierde ni él ni con la persona con la que negocia no digamos que han acuerdos en los que todas las partes están están a gusto de San tranquila

Voz 0194 42:49 Nos preguntan es si sois diplomáticos mía yo me hago la idea de cada uno pero si si pensáis que es difícil ser un diplomático

Voz 0378 42:59 es difícil es difícil sobre todo en determinados países obviamente me ha yo he estado en la inauguración de la exposición y la verdad es que daba gusto en esta

Voz 0194 43:11 en esta en la que está les habla de sí la inaugurado Rey

Voz 0378 43:13 estaban seis ministros de Exteriores de España acabas viendo todo lo que de verdad ha pasado en España es muchísima

Voz 0194 43:24 Neus no todo el mundo puede ser diplomático no hundirse

Voz 1617 43:27 estrado se ha demostrado porque yo creo que es la diferencia entre los diplomáticos de carrera y los que acaban teniendo una plaza porque son designados por el político de turno o por el partido de turno pues ese es uno de los problemas que que ha habido en la diplomacia pero no porque lo diga yo sino recordar Arde año sino me equivoco hubo una especie de rebelión de de diplomáticos de carrera que se quejaban de que bueno es estaba priorizando la designación de personas que a lo mejor no tenían ningún mérito más que el de ser creo ser militante de verdad a mi me gusta mucho el la figura esta del diplomático que es como casi del de las

Voz 0194 44:11 de la funcionarios que tienen los que tienen formación exacto no lo conozco algún caso familiar que ha trabajado con administraciones de todos los colores en además en destinos de estos privilegiados no como comentaba en la entrevista no que no era el mismo que le toque París que te toque ese país Daroca perdona y es una de las cosas que siempre te dice no que al final pues todos los partidos intentan colocar a los suyos cuando en realidad lo que tienen que hacer es confiar en los diplomáticos de carrera

Voz 0860 44:38 entonces yo creo que un buen diplomático el que no se nota a mi me parece que que la diplomacia la la la diplomacia es la política que no se ve incluso la que la que no debería de verse primero que la de la diplomacia ellas encerró tapado cuando cuando hay mucha gesticulación mucho alarde y mucho postureo yo creo que es cuando se de la diplomacia por cierto ya que ante nuestro experto hablado de Gibraltar precisamente el tratado tres recién nacida la diplomacia no es precisamente una negociación de éxito para los diplomáticos española que por cierto no era óbice para que sea trataran de hermanos

Voz 1715 45:16 en una tarde solo en una tarde varios ejemplos de diplomacia al más alto nivel pensando en la cumbre del G veinte Donald Trump anuncia que no se reunirá con Vladimir Putin por la crisis de Ucrania el presidente francés Macron asegura anuncia que si severa con el príncipe heredero saudí en la cumbre del G20 el presidente argentino asegura que se discutirá de a aquellas acusaciones que competen al príncipe heredero saudí en la cumbre del G veinte en esa es la altísimo diploma

Voz 0194 45:46 ya

Voz 8 45:49 ya

Voz 1880 45:52 ya preguntarse conoces a a este

Voz 0194 45:55 Silvio Silvia Fernández Santiago verdad es de él

Voz 1880 45:58 una institución en la música en Sevilla que durante unos años bueno senador perpetuo en la vida y que además iba acompañado de la banda a los diplomáticos bueno y quería ver si era tiempo hablar de otra película la última mira esta es El discreto encanto de la burguesía de Luis Buñuel que filmar en España debido a la censura del régimen franquista ganó el Oscar en mil novecientos setenta y dos a mejor película extranjera es una historia surrealista sobre un grupo de burgueses que podrían ser diplomáticos y sus intentos frustrados por comer por disfrutar de sus encantos

Voz 0194 46:36 diplomáticamente te voy a preguntar si

Voz 1880 46:39 que te has inventado hoy para cerrar la cara pues una me he inventado nada a lo un homenaje

Voz 0194 46:43 vale esta así que está bien traída mira es el no anchas

Voz 1880 46:46 pero de os diplomáticos de monte en mil novecientos noventa y uno Xurxo Souto lideró esta banda de rock gallego os diplomáticos de Montealto está canciones no las quiero no quiero que fue su tema más conocido que por cierto lo han incluido en la serie de Fariña

Voz 0194 47:18 hasta mañana Sara hasta mañana

Voz 6 47:41 hora veinticinco Si crees que por no ser Humala no sé que con línea directa tienes el mejor seguro al mejor precio llegas más tarde que el videoclub

