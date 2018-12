Hora 25 (29/11/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1922 01:12 sí ha llamado de nuevo presidente ilegítimo

Voz 0194 01:15 no que juró defender España y no lo hace y claro se necesita un patriota como el que está dispuesto a aplicar el ciento cincuenta y cinco en el primer Consejo de Ministros que presida mintiendo de nuevo sobre el procedimiento sólo el Senado puede aprobar la aplicación del ciento cinco en d5 pero bueno a él estos dices no le importan o miente o desconoce la Constitución yo la verdad es que no sé qué es peor como tampoco parece importarle Andalucía más allá de usarla como escenario de su lucha la hegemonía de la derecha y luego habla de la anomalía de que el PSOE lleve tanto tiempo gobernando y

Voz 0860 01:46 Marcelo

Voz 1704 01:49 seguir en la tertulia es a las nueve de la noche Carmen del Riego Neus Tomàs y Javier Aroca ahora vamos con toda la actualidad del día pero antes lo que puede ocurrir dentro de unos días y que además es una cosa que nunca había ocurrido antes Sastre buenas noches dicho si buenas noches Marcelo pueden ser tantas cosas sí pero es que estás muy bien

Voz 0194 02:06 hubiera llama tira muy llamativa ahí es que va a pasar con el Boca River con la final de la Copa Libertadores que gran clásico argentinos acabará jugando en el Bernabéu el día nueve de diciembre el partido que debió jugarse seguro que lo recuerdan en Argentina el sábado pero que se suspendió porque seguidores de River atacaron el autobús que llevaba a los jugadores al estadio Mehdi al final sí jugará en Madrid en el Santiago Bernabéu Antón Meana buenas buenas noches bienvenida hora25 placer Cobo ha acabado este partido en el Bernabéu que ha pasado

Voz 0231 02:34 pues fíjate la Federación Española de Fútbol con el apoyo de la FIFA le ofrece ayer al presidente de la Conmebol la ciudad de Madrid con dos estadios el Bernabéu el Wanda es una llamada entre presidentes de Luis Rubiales a Alejandro Domínguez el señor Domínguez le parece muy bien la oferta de Rubiales dice que le gusta más el Bernabéu que el Wanda llama directamente a Florentino Pérez icono del Madrid al OK todos acelera esta mañana llega a un acuerdo se juega la final en el Bernabéu se pone fecha

Voz 0194 03:00 domingo nueve de diciembre en pleno puente no

Voz 0231 03:02 bueno Puente se marca ahora ocho y media de la tarde hora española y ahora estamos a la espera de que en Asunción Paraguay que es la sede de la Conmebol que son cuatro horas menos el presidente de la Conmebol ya por fin lo haga oficial en un comunicado público pero la Federación Española da por hecho que es un acuerdo cerrado y que la gran final de la Copa Libertadores de América se va a jugar en España en Madrid el día nueve de día siempre muy cerca de casa no les pilla eh yo no les pilla muy lejos y muchos quieren viajar problema de precio de aviones el fin de semana en Madrid los hoteles hasta arriba de gente súper caras las habitaciones un problema de seguridad que tiene que resolverse y la verdad que la expectación es máxima hay sorprende mucho en Argentina que no sean capaces de organizar un partido en su país tengan que sacarlo fuera no solamente de Argentina sino de su continente algo sin precedentes no se ha visto nunca Angers

Voz 0194 03:49 Ana muchísimas la derogó todo esto al larguero cráter ampliado

Voz 1071 03:52 se da la circunstancia de que Pedro Sánchez está precisamente en Argentina mañana empieza el G20 lo hubiéramos ahí de momento La Moncloa informado con un mensaje que luego ha reiterado el propio

Voz 0860 04:00 el presidente del Gobierno según el cual ha dado el visto

Voz 0194 07:21 creo que no han valorado bien los que vivimos aquí en Madrid que sabemos lo que es ese puente de la Constitución sólo falta que se tenga que montar aquí el partido Boca River Tour nuevas

Voz 3 07:31 está claro que no pero lo que sí me gustaría que

Voz 0860 07:33 pero un antecedente para que de una vez por todas Argentina Se no se incorpore al Seis Naciones de rugby

Voz 1071 07:41 juegue

Voz 2 07:42 el partido también no que tienen sevillanas Sevilla sería prefiero CL

Voz 0194 07:49 acaban precisamente los vamos a Andalucía de porque se le acaban las horas a la campaña andaluza y en estos quince últimos días los grandes partidos han tenido tiempo para lanzar sus promesas por si llegan al Gobierno de la Junta pero no solo también para exhibir algunas de sus estrategias discursos que les definen a nivel nacional

Voz 1071 08:08 la campaña en la que se han implicado Pedro Sánchez Pablo Iglesias se ha implicado mucho al ver Rivera prácticamente no ha salido allí Pablo Casado para el que serán las primeras elecciones desde que llegó al mando del PP

Voz 0194 08:18 el PP es el que ha lanzado algunos de los mensajes más llamativos de la campa

Voz 1071 08:21 su idea por ejemplo de Red centralizar las competencias en educación sus frases sobre la inmigración

Voz 2 08:26 aquella del carnero equivocado de país

Voz 4 08:29 aquí no hay día ablación de clítoris aquí no

Voz 2 08:31 montan los Carlos en casa

Voz 4 08:34 el lema de seguridad ciudadana está en juego la segunda pues

Voz 0194 08:37 en en Andalucía Isabel Casado lo que se mide ahí de hecho hoy penúltimo día de campaña ha sido jornada de desembarco

Voz 1071 08:42 la Pedro Sánchez en Andalucía porque lo contábamos ahora está en el G20 que empieza en Buenos Aires

Voz 0194 08:47 pero ahí están la vicepresidenta del Gobierno Pablo Iglesias y Albert Rivera también casi como cada día Pablo Casado en Málaga está María Jesús Güemes buenas noches hola buenas noches haya vuelto a ser un ejemplo de cómo casar no no aprovecha los mítines andaluces para hablar de política nacional en este caso de nuevo para referirse a Cataluña con un mensaje que sube el tono además respecto a anteriores mensajes casado ha aprovechado las manifestaciones para denunciar la situación de Cataluña le parece que ésta ya no da más de sí y por eso entonado un discurso muy duro en clara competición con Vox ataca de esta forma algo dar

Voz 5 09:18 la Generalitat es un gobierno fallido es una autonomía desleal que lo que está haciendo es mal malversado las competencias asumidas sobre todo prevaricado al utilizar sus fondos públicos Paral SES en vez de para responder las demandas de sus ciudadanos

Voz 0194 09:37 para el líder del PP hay que poner orden aplicando de nuevo el artículo ciento cincuenta y cinco como Pedro Sánchez no lo hace pues eso a su juicio le invalida para continuar al frente de la Moncloa

Voz 5 09:46 porque depende de los votos vergonzantes de la moción de censura para seguir en el poder y eso es ser un presidente ilegítimo

Voz 6 09:53 o defiende esa España que has jurado defender jurando

Voz 5 09:55 constitución o lo que tienes que hacer es irte

Voz 0194 10:00 qué Angers con estas palabras se ve claramente lo que piensan en el PP no han digerido la derrota bueno que les echarán de La Moncloa y olvidan por completo que esa moción de censura es un instrumento constitucional que está previsto para exigir responsabilidades políticas a los gobernantes soy casado ha hablado de Cataluña pero todos estos días ha ido configurando su mensaje nacional sobre educación sobre la inmigración como escuchábamos en fin que ha tenido que ir construyendo su estrategia Güemes muy marcada por esas expectativas que pueda tener si en el PP no se explican qué Casado toca muchos asuntos nacionales porque está aprovechando esta caravana para presentar su proyecto es un poco su escaparate así que habla de la unidad de España de inmigración de prisión permanente revisable de educación con esa propuesta estrella de centralizar competencias algo que por cierto no gustó nada a sus barones y además han su equipo no se explica que hace estos discursos para recuperar a los votantes desencantados con su partido de hecho en su mitin de Fuengirola acaba de decirles que el PP sigue siendo su casa y les ha pedido que confíen en él ya de paso además ha lanzado un llamamiento a los de todos los demás partidos

Voz 5 11:00 a esa gente ahora esta la que apelamos al votante socialista avergonzado por las cesiones de Sánchez a Torra a Puigdemont a Otegi para el ex votante de Ciudadanos avergonzado por el pacto de Marín con Susana Díaz o el pacto del abrazo de Rivera y Sánchez aquel votante incluso de extrema izquierda por antisistema que lo que quería era probar cómo gestionar en Cádiz

Voz 0194 11:26 iba haciendo repaso los colaboradores de Casado no reconocen que tratan de llegar a las entrañas pero dicen que su jefe no es radical sino más bien transversal eso sí no reconocen que es intenso porque no para va a un ritmo de ocho actos diarios y es que para el líder de los populares esta cita es clave para el futuro

Voz 5 11:43 estas elecciones en Andalucía son el primer paso para echar del Gobierno de España aquellos que quieren romperla por eso es tan importante que nadie se quede en casa

Voz 0194 11:56 bueno en el PP creen que el partido de Santiago Abascal podría obtener entre cuatro y seis escaños eso es lo que dicen sus encuestas internas Illes parece que hay opciones de lograr mayoría absoluta suman con bosque ciudadanos así que en ello pues están necesitan de nuevo mes gracias hasta luego

Voz 1071 12:13 en ese mitin de Casado el hijo de Adolfo Suárez Adolfo Suárez Illana ha coincidido con él por si faltaba un palo de de Nacional que tocar lo ha tocado en el de la memoria histórica

Voz 7 12:22 este es perdón que se dieron nuestros abuelos a mí no me de aceptar que ningún nieto hoy intente cargas no a los que nos llaman a los lo de los llaman no permitamos que nos lleven a los

Voz 0194 12:48 bueno o comentaremos esto Albert Rivera estaban Cádiz y en Granada en su mensaje de hoy el líder de Ciudadanos ha relacionado de alguna manera la situación en Andalucía con la catalana Lucía Vallellano cuéntanos buenas noches

Voz 0270 12:59 buenas noches ante mil personas en la Plaza del Triunfo de Granada Albert Rivera ha animado a los andaluces a votar porque de lo contrario dicho se perpetúa el inmovilismo la corrupción y la desigualdad y Andalucía ha subrayado Rivera es una tierra que clama igualdad Hinault privilegios por eso es importante

Voz 0194 13:16 resultado del domingo para que Andalucía sirva

Voz 0270 13:19 despejó de ejemplo para otras comunidades en clara referencia a Cataluña para pararles los pies a quienes quieren liquidar España para frenar al franquismo a los populistas en los separatistas estas son unas elecciones decisivas según Rivera en las que el resultado de Andalucía va a marcar el modelo de país

Voz 0040 13:36 en Andalucía también nos jugamos qué modelo de país queremos resultaba Andalucía va a influir en qué modelo de país queremos yo estoy convencido que los andaluces le van a dar un revés al franquismo le van a decir por ahí no va bien señor Sánchez iban a perder escaños y muchos en Andalucía

Voz 0270 13:53 Albert Rivera dice que cansados de todo esto los votantes del PP y del PSOE están yéndose ahora a un partido de centro constitucionalista como ciudadano se ha reprochado a la izquierda de agitar el fantasma de la derecha ya ha dicho que su candidato Juan Marín es el único que puede regenerar la política en Andalucía por eso es tan importante votar cambio resignación mañana cierre de campaña en Sevilla

Voz 1617 14:16 presencia también de los líderes Mercedes estarán a ver

Voz 0270 14:19 libera e Inés Arrimadas gracias Lucía

Voz 0194 14:21 buenas noches luego decíamos la segunda plaza según las encuestas el otro partido que aspira a posiciones Podemos y su líder Pablo Iglesias participaba también en un mitin en Córdoba mitin de la candidatura de Adelante Andalucía Julio Camacho buenas noches

Voz 0089 14:34 buenas noches Angels aquí en Córdoba ante unas dos mil personas Pablo Iglesias ha remarcado que estas elecciones andaluzas son claves para agotar las posibilidades dice de aprobar los presupuestos que han negociado PSOE y Podemos para todo el país ya algún

Voz 8 14:46 Nos creen que el factor decisivo para que salgan adelante estos presupuestos son partidos políticos de Cataluña y del País Vasco yo digo que el factor decisivo va a ser Andalucía este próximo domingo que Andalucía tiene la llave para que presupuestos salgan adelante mandando

Voz 0089 15:05 a Madrid por su parte de la candidata de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez ha detallado propuestas de gobierno pero ya mira mucho más a sus adversarios políticos por ejemplo ha vuelto a preguntar a Susana Díaz si va a seguir abriendo la puerta a las derechas en Andalucía mirando al hacer hechas la candidata de Adelante Andalucía ha mostrado muy crítica con el discurso cada vez más escorado al extremo de Pablo Casado y del PP en torno a la inmigración

Voz 9 15:26 diciendo que la inmigración es sinónimo de delincuencia lo dice una señora que tan de mierda hasta aquí

Voz 10 15:33 no les roba a los trabajadores y trabajadoras de este país que acota vergüenza que has se alaba el lado tapa blanda de los trabajadores y trabajadoras del país

Voz 11 15:44 que sea

Voz 0089 15:45 Adelante Andalucía calcula que hay muchos escaños en juego en poco fotos y sigue tratando de pescar en el caladero de votante socialista que no se sienten identificados con la forma de gobernar de Susana Díaz

Voz 0194 15:55 es Julio esta mañana

Voz 0089 15:57 mañana estos son los partidos que luchan por láser

Voz 0194 16:00 aplazado porque la primera será según todos los sondeos para el PSOE la agenda de Pedro Sánchez le hecho coincidir poco la verdad con Susana Díaz

Voz 1071 16:06 a pesar de que en esos momentos pues han hecho por exhibir complicidad por ejemplo

Voz 2 16:10 y además voy a lucir el copyright de de Susana

Voz 12 16:12 a raíz de la Junta de Andalucía hacer lo mismo que ha hecho en Andalucía para los estudiantes Oliver

Voz 5 16:16 varios en toda España

Voz 2 16:19 el espejo en el que nos miramos Susana Díaz en ese mitin el presidente acusó a PP

Voz 1071 16:24 la danos de abrazar las ideas de los partidos

Voz 0194 16:26 de ultraderecha que su mensaje para la campaña andaluza pero por si acaso por lo que pudiera pasar

Voz 1071 16:31 lo que valdría por si estuviéramos ya quién sabe

Voz 0194 16:33 bueno y era la vicepresidenta Carmen Calvo la que visitaba la campaña mientras la candidata mi tiene Aba en Sevilla Ana Fernández buenas noches cuéntanos

Voz 0134 16:41 hola buenas noches ha sido una intervención ante afiliados de UGT Andalucía que ha celebrado su ciento treinta aniversario con un acto en un hotel de la Aljarafe sevillano al que Susana Díaz ha acudido como invitada ante un millar de personas la presidenta andaluza ha pedido a sus compañeros sindicalistas que le ayuden a ganar las elecciones para frenar a la derecha y la extrema derecha que dices se han quitado la careta no tienen complejos en defender una involución Díaz que se ha pasado toda la campaña criticando a quienes conciben las elecciones del domingo como primera vuelta de las generales sí ha dicho esta noche que Andalucía también tiene que ser un dique de contención contra la derecha en España

Voz 0089 17:17 yo pido el apoyo el próximo domingo por Cannes

Voz 13 17:19 Lucía tiene que ser el dique de contención para que después en España podamos seguir teniendo un gobierno socialista pero con una mayoría mucho más amplia nosotros estas elecciones vamos con nuestro acento no son la primera vuelta de ninguna elecciones generales pero sí es verdad que son el dique de contención de la derecha para que cuando las elecciones generales choque volvamos a ganar también en nuestro país muchísima gracia a todo y

Voz 0134 17:43 la candidata socialista que empezó con perfil bajo y vendiendo su campaña en positivo ha endurecido en los últimos días su discurso contra la que llama triple alianza de la derecha es decir el PP Ciudadanos y Vox llama a una mayoría amplia para evitar dice que nadie nos bloque

Voz 1617 17:57 muchas gracias Ana

Voz 0194 18:00 buenas noches hasta mañana Haro que empiezo protege al análisis de lo que está pasando es decir en estas últimas pero no en en en toda la campaña tiene estas últimas horas en toda la campaña en Andalucía está apuntando ahora Cataluña en ciento cincuenta y cinco recentralización

Voz 0378 18:14 dar presupuestos todos son temas muy andaluz

Voz 0194 18:16 pues no muchos centros

Voz 0860 18:19 la luz no la mayoría de lo politólogo dicen que la ronda los las es la elección andaluza non andaluza cualquiera que sea autonómica son lesiones de segundo grado no probablemente porque en este país todavía no hay no no no no arraigar la cultura federal no en la cultura de la descentralizados en política pero bueno admitamos lo no es una lesión de segundo grado pero el problema la falta de respeto se incluso pensando que evidentemente Andalucía puede influir en algo pero a una lesione y plantear temas que no tienen nada que ve con nosotros para que además incendian la política andaluza cuando Andalucía no está incendiada por ejemplo tú luego no sé muy bien esta casa lo conoce perfectamente que en materia de inmigración Andalucía siendo víctima como él porque están siendo situación geopolítica especial no solamente no se queja sino al revés es solidario los que pide más dinero irá a Andalucía en materia de inmigración bueno si me perdonan la broma con lo de los carnero y lo bueno yo no sé la gente que va a ser la matanza su casa de cochino este año que abastece a la derecha va a pensar que eso es un desastre no bueno yo creo que hemos pasado de hablar poco de los programas porque se ha hablado mucho de Cataluña de de fin de todo este tipo de de Alsasua anda bastante porque nosotros como todo el mundo sabe somos muy muy euskaldunes no hablaba mucho también de de de Alsasua hice habla se habla de inmigración habla de Cataluña pero lo último ha sido ya hemos pasado de partidos centralistas como es el Partido Popular Partido ciudadano Arrese entrará van Andalucía a unas elecciones autonómicas a pedir la recentralización es decir aquí

Voz 0231 20:00 parco en el Estado de la Autonomía

Voz 0860 20:02 pasa la política de pactos decía ante Rivera que Andalucía iba a ser el ejemplo espero que el ejemplo no sea que la derecha de P del PP la derecha ciudadano y la ultraderecha juntos con la como en en base sobre la base de lo que pasa en Andalucía sea ejemplo para España espero que no un ese ejemplo espero que que bueno decía un señor casado que el señor señor a Pedro Sánchez que ha jurado la Constitución hombres pero GL pide también la extrema derecha jure la Constitución porque si aquí alguien ha estado contra la Constitución nació precisamente a la extrema derecha Hinault precisamente con las manos en los bolsillos por tanto lo verdaderamente sorprendente independientemente une digamos extra andaluza de la campaña lo que a mí me parece verdaderamente alarmante es la vocación de poder de la derecha española que no tiene ningún tipo de de de de de repugnancia de aliarse con la extrema derecha para llegar al poder Andalucía y además según dice señor Rivera que eso sirva de ejemplo para España es decir Pasalic corriendo

Voz 0194 21:06 Carmen

Voz 0378 21:07 yo creo que es un grandísimo error la campaña que han llevado a cabo la mayoría de los partidos se ha apuntado hoy Pablo Iglesias que por cierto no ha estado mucho por Andalucía pero se apuntaba a decir que será decisivo tuvo para sacar adelante los presupuestos cuando aquí el problema es sacar adelante los presupuestos me parece que es de los partidos catalanes así que yo la verdad es que no entiendo nada pero me estaba queriendo recordar he tenido que ir a los datos el CIS sobre Andalucía que se publicó la semana pasada parece que fue no la pregunta nueves a la hora de votar en las próximas elecciones autonómicas que será más importante para usted dice los temas propios de Andalucía Éstas son las respuestas los temas generales de España ambos por igual o ninguno de los bueno pues los temas generales de España solamente serán importante para un veinticuatro coma ocho por ciento de los andaluces mientras que en los temas propios de Andalucía esos de los que no hemos oído hablar dicen que será en lo que se basen para decidir el voto el cincuenta y seis coma cuatro

Voz 0860 22:24 pero les da igual una cosa Hansa porque porque realmente cuando están campaña lo están pensando en Andalucía sino están pensando en quién de los dos de la derecha queda por delante del otro

Voz 0194 22:35 posesión se quedan para soltar luego el poder

Voz 0860 22:38 la Moncloa no les preocupa Andalucía yo decía también Pablo Iglesias Andalucía muy importante ir muy decisiva pero decisiva no solamente hundía

Voz 0378 22:47 claro esto muy importante

Voz 0860 22:49 bajar luego Andalucía todos los año a los problemas que tenemos en Andalucía van a ayudar con los Presupuestos Generales del Estado van ayudar por ejemplo con un plan de empleo van a ayudar con tantas cosas hace falta inversiones en infraestructura oye que se dejen ya ya está bien a mí me parece una ofensa una falta de respeto que venga en Andalucía solamente cuando ya lesione para no para decir que somos muy importante que el resto de los cuatro años olviden de nosotros

Voz 0378 23:14 camino si no no sé si prácticamente había terminado yo lo que quiero ver es cómo van a explicar los resultados cada uno el lunes

Voz 1617 23:30 de la campaña que he visto en Andalucía diría que como catalana me entristece si fuese andaluza me indignaba tanto como lo está Javier porque de todo lo que hemos estado viendo estos días lo que más me ha llamado la atención ha sido que y PPN Ciudadanos se nieguen a rechazar un pacto con Vox cosa que debería preocupar sobre todo a los votantes de PP Ciudadanos a no ser que les parezca bien pactar con la ultraderecha cosa que puede ser pero luego decía que me entristece porque yo creo que por ejemplo Ciudadanos ha acertado de situando Arrimadas prácticamente toda la semana y esta semana también en de de campaña en Andalucía no pero me llamó la atención como el otro día estaba de visita no no no no recuerdo la ciudad estaba Arrimadas haciendo campaña hay una señora Le dijo Inés Inés muy bien Métele escaño a los catalanes y ella dijo no no a los catalanes no les aclaro es a los independentistas sabes con su propio jarabe y eso me parece una irresponsabilidad igual que a veces se ha podido se ha hecho ya lo han hecho también a veces dirigentes independentistas catalanes en el sentido contrario me parece de una irresponsabilidad brutal y luego a lo habéis comentado no casado hoy ha vuelto a sacar el el artículo ciento cincuenta y cinco que yo esta tarde bromeaba que parece el artículo ocho Iván que sirve para todo pero pero pero oiga lo que ha pasado en Cataluña esta semana es que para hacer una descripción es una huelga y el derecho a huelga le guste más o menos al señor casado está reconocido It is enough protestas contra unos presupuestos que le gusten más o menos son legales y además en este caso además vigilados

Voz 0194 25:18 el muy es que no no no va a ningún sitio que el diga que va a aplicar el ciento cincuenta en el Consejo de Ministros es que la Constitución dice otra cosa es decir el puedo ir diciéndolo habitando lo pero claro

Voz 1617 25:31 entonces si esto desgraciadamente es un laboratorio como estamos viendo de los discursos que vamos a tener de aquí a las elecciones generales y en la campaña de las generales pues me parece muy preocupante sobre todo si llegan a gobernar porque claro reprocharle a Pedro Sánchez que prácticamente es un anti constitucionalista como están haciendo hemos escuchado antes fracasado pero también Rivera bueno qué argumentos tienen más allá de mentir que argumentos tienen para decir que Pedro Sánchez no

Voz 1922 26:03 no respetará la Constitución Pedro Sánchez

Voz 1617 26:06 es que en apoyo al PP en la aplicación de seiscientos cincuenta y cinco que tanto le gusta Casado es que me parece pues eso una falta de respeto y lo lo lo sigo desde aquí

Voz 0378 26:17 digo tal cual con tristeza

Voz 0860 26:20 no es una cosa que hombre cuando alguien se define como constitucionalista se entiende primero que es un lector se han leído la Constitución alguna vez sabe navegar por ella después que es un Ömer esperado observador de los preceptos de la Constitución no porque este señor parece que no lo es a parte que probablemente tampoco se haya leído me refiero Casado pues claro cuando habla de recentralización de la educación supongo que sabrá leído la Constitución habrá que siquiera ser eso lo que tiene que hacer el reformar la Constitución

Voz 3 26:51 pero bueno da igual vale todo

Voz 0860 26:54 se pueden decir todo todo sea porque nada importa esté la Constitución dice el dirigente

Voz 2 27:00 el dirigente de un partido que ha sido condenado

Voz 0860 27:02 por último del Constitucional primero por la ley de la amnistía por inconstitucionalidad recientemente con un nuevo varapalo al señor al señor Rajoy por haber obviado el control parlamentario durante los ocho o diez meses que estuvo lleven hombre por favor para ser constitucionalista hay que hacerlo

Voz 0194 27:19 claro lo que es lo que pasa es que participa en ocho actos diarios tiene que tiene ya sé que no es eso

Voz 0378 27:27 ah pero es un problema es un problema que hable tanto y es un problema no

Voz 0860 27:32 además que hable tanto mal porque se hablará tanto bien

Voz 0378 27:36 cuando habla cuando hablas a todas horas es difícil mantener mantener el nivel todas estas cosas de la que estamos hablando están levantando ampollas en el Partido Popular Feijóo no ha dicho nada en público pero por detrás

Voz 0194 27:53 ya sabemos todos lo que dice sobre la edad

Voz 0378 27:56 la acción pero es que Juan Vicente Herrera presidente de Castilla y León que no se caracteriza por ser una persona bronca en todo esto ayer dejó claramente lo que pensaba de la propuesta del presidente de su partido no era nada nada acorde con lo que dice Pablo

Voz 0194 28:14 ahora es pronto una cosita sobre el posible pacto con Vox

Voz 14 28:18 hora veinticinco sí pienses que sólo por Sergio

Voz 1617 34:05 claro yo una pregunta que formulaba era los votantes del PP y los votantes de Ciudadanos están de acuerdo en situar a Vox en las instituciones porque ahora mismo puede ser que ese voto sirva para eso yo creo que es una reflexión que antes de ir a votar puede ser que la respuesta sea que si no yo evidentemente no lo compartiría nunca pero pero yo creo que es una pregunta que deben hacerse porque lo más lógico sería decir que no lo tanto esa ambigüedad es muy preocupante

Voz 0860 34:39 no quiero decir que no es la primera vez en la historia de España reciente me refiero la democrática que un partido de extrema derecha hasta las instituciones no es la primera vez

Voz 0194 34:47 no pero vamos a ver

Voz 0860 34:50 el tema de derecha que nos asombraba vamos todo que estuviera campando institucionalmente por Europa y aquí no los tuviera porque estaba dentro de los partidos la extrema derecha estaba dentro del PP fundamentalmente y también de ciudadano del PP fundamentalmente porque la extrema derecha actualmente organizadas un spin off del del del Partido Popular idea ciudadano por tanto el problema es si es agente esa gente que votaba extrema derecha incluida en un partido tan dispuesto a votar extrema derecha ahora en un partido distinto pero al final votantes al mismo

Voz 1617 35:25 pero ojalá he dentro del partido

Voz 0194 35:27 por ejemplo siempre se es decía no no hay esto

Voz 1617 35:30 la derecha porque votan al PP para resumir no

Voz 0860 35:32 no no pero yo sostengo lo contrario

Voz 1617 35:35 órganos de dirección en la estrategia que no no sé qué peso tenían a la hora de fijar el discurso no en cambio sí sí ya directamente tienes aún partido liberado de cualquier corsé que lo que hace es pues eso defender estos postulados al máximo populismo y al final condicionar también al resto la derecha yo creo que es distinto es decir no sé hasta qué punto hay debate es cierto que hay diferentes opiniones hasta qué punto tenerlos dentro de un partido de centro derecha te permitía tener los contenidos y en cambio ahora no

Voz 0860 36:11 bueno yo creo que a algunos dirigentes de la extrema derecha Se han expresado desde esa ideología y con absoluta alimente con absoluta libertad dentro de ese partido hombre yo media recuerdas debía gordas solamente un paisano tuyo de Alejo Vidal Quadras que que que no sé expresar o Marcel Lino Perdomo Mayor Oreja sea que no sean ellos considerado yo al menos lo José de de derecha extrema derecha intensa Carmen ya de extrema derecha a Jaime Mayor no le y uno que captan los varía como tal pero pero bueno es verdad que ha habido en el Partido Popular

Voz 0378 36:52 y además Aznar se jactaba de ello que había aglutinado a la extrema derecha y es verdad que desde las segundas elecciones porque en las primeras

Voz 3 37:04 un diputado Falange Falange no era Blas Piñar era

Voz 0194 37:10 pues bueno pues como se llamaba

Voz 0378 37:13 que no me salía desde Fuerza Nueva se presentaban a las elecciones y no tenía

Voz 0860 37:18 yo digo que lo habido lo que lo que tenga éxito o no sé sino pero digo que no se ahora ahora

Voz 0378 37:25 yo creo que esa escisión que de repente ese ese a explosionar explosionado Se ve que tiene alguna posibilidad de tampoco le

Voz 3 37:37 la Santísima tantísima fuerza

Voz 0378 37:41 yo creo que sí si el Partido Popular ha hecho la campaña que hecho arrimando seamos no es tanto por el temor a que esté en las instituciones que eran los andaluces los que los que quieran que estén en las instituciones si consiguen algún escaño sino porque hay muchos votos que Sanyo el Partido Popular bueno muchos votos unos cuantos votos que se han ido del Partido Popular a Vox qué puede no tener ningún diputado sin embargo restarle al Partido Popular bastantes bastantes diputados lo come

Voz 2 38:18 que como en el Ayuntamiento de Madrid lo que yo llamo

Voz 0378 38:22 la dando en alguno

Voz 0860 38:25 el discurso del señor casado desde que llegó al poder en el Partido Popular es un discurso de extrema derecha

Voz 1617 38:32 con vos vos no que solo

Voz 0378 38:35 totalmente de derechas yo de por qué te llamamos ofrecerán digo bien en el extremo mientras estén dentro de la Constitución

Voz 0194 38:48 Neus Ramos contigo lo que Güemes a comentó

Voz 1617 38:50 dado que que las encuestas internas del PP les apuntaban que Vox podía entrar con cuatro seis es decir yo no sé si lo hacen por miedo a perder votos ganarlos pero que

Voz 0194 39:02 sí otras cosas porque al final entre unos y otros Pedro lo que están haciendo campaña

Voz 1715 39:07 Cox y bueno ir propios Santiago Abascal ha reconocido uno de sus actos políticos de hoy en Roquetas de Mar en Almería una frase que resume en parte lo que está sucediendo estos días es la siguiente no estábamos en el debate y ahora lo prorroga protagonizados exacto ha dicho Santiago Abascal por cierto de Vox habla uno de los oyentes que han enviado notas de voz al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres dos opiniones una de un andaluz que teme la entrada de Vox en el Parlamente Sevilla dice y otra de un oyente que aporta una reflexión doble primero cree que las campañas no sirven para mucho segundo se pregunta qué qué hacemos nosotros hablando de la campaña venga lo vamos a escuchar

Voz 31 39:47 una de mis preocupaciones esta elecciones al Parlamento de Andalucía es el hecho de que tengamos el desastroso privilegio de ser los andaluces los que estrenamos ultraderecha en el Parlamento pese Sevilla espero que esto no ocurra

Voz 32 40:06 pero no gana el voto de gente el otro lugar tiene sus partidarios y punto así que tanto problema que dedica eso de la campaña desde luego eso es cansino porque las campaña ya se sabe que no remueva nada

Voz 0194 40:19 eso no se ha enfadado este oyente pero era noticia teníamos que contarlo ya lo siento voy a cambiar son todas a favor árabe gestora sobre estos sobre valorada la la campaña estará sobrevalorada pero hablar de las burradas que se han dicho en esta campaña o del perfil nacional que adaptado esta campaña yo creo que es no

Voz 2 40:40 Icíar hablan de que la CAM

Voz 0194 40:43 de que las campañas y en eso estaríamos de acuerdo con con el señor oyentes y sirven no sirven bueno

Voz 1922 40:48 la campaña avanzan Andalucía mientras en Cataluña se alargan las protestas contra la Generalitat de médicos bomberos profesores y estudiantes aunque al final ha llegado a un acuerdo esta noche con los médicos se acaban las protestas Susana Ruíz buenas noches hola qué tal buenas noches aquí

Voz 0194 41:02 pues mira es un acuerdo que es

Voz 1922 41:04 es Face ambas partes al Institut Català el sindicato mechas da Cataluña a lo han dicho ambos porque permite reducir la sobrecarga de trabajo que están sufriendo los médicos de primaria sin comprometer el modelo de acceso a la sanidad sin límites que es lo que quería a toda costa preservar la administración la reducción de la sobrecarga se hará a través de diferentes medidas son muchas piensa que el acuerdo tiene cuarenta puntos pero yo creo que destacan dos la contratación de cientos cincuenta nuevos médicos de Familia aquí el sindicato ha conseguido arrancar cincuenta demás al oferta de salud que ayer que eran doscientos hoy ya son doscientos cincuenta y además se ha fijado un tiempo mínimo de doce minutos para cada visita presencial es doce minutos garantizan por un lado una atención adecuada al paciente y por otro sirven para regular de forma automática el número de visitas sin necesidad de limitarlas por escrito que es lo que pedía el sindicato ya lo que se negaba Salut Carolina Rodríguez del Comité de vaga del comité de huelga destacaba la importancia de este punto que para ellos era básico evidentemente

Voz 33 42:01 esto es todo es una garantía de calidad de confort para los profesionales el mínimo de tiempo establecido para cada tipo de visita esto sí que es una parte muy muy

Voz 1922 42:13 importante para nosotros son doce minutos para las presenciales seis para las que se hacen telemática su virtuales entre cuarenta y cinco y sesenta para los domicilios en función del desplazamiento que tenga que hacer el médico al final el sindicato ha renunciado a fijar un máximo de veintiocho visitas diarias porque en la práctica con la aplicación de todas estas medidas los médicos tendrán entre veinticinco a treinta pacientes al día en la agenda más inmediata a partir del lunes Leaks comienza a hablar con los directores de los centros de atención primaria para repartir de forma equitativa las cargas sobre cada médico y mañana los centros de asistencia primaria de Licks vuelven a la normalidad ojo porque los médicos de la sanidad concertada siguen de huelga porque este acuerdo no les afecta

Voz 0194 42:53 pues después de muchas horas y jornadas de negociaciones Usama por fin acuerdo

Voz 1922 42:57 pues sí fumata blanca fumata blanca gracias

Voz 0194 42:59 hasta luego buenas noches todo esto hay que marcarlo en un contexto que es sí

Voz 22 43:05 no

Voz 1071 43:07 este es el escenario en el que el Gobierno central está intentando cambiar la posición de los independentistas para que aprueben sus presupuestos generales vamos a ir por tanto por partes porque todo lo que se alargan estas protestas contra Quim Torra es todo lo que se alarga el silencio del presidente tan elocuente en fin tan dado a expresarse en otras ocasiones en respuesta a todas las protestas que claman contra los recortes que Torra no revirtió el guber señala al Gobierno de Pedro Sánchez lo hacía esta mañana en el Parlament la consellera la obra burrada

Voz 34 43:34 toda la comprensión se están poniendo todos los esfuerzos para en estas medidas de negociación pero Gisbert es cierto que la situación general de In FRA a financiación que tiene Cataluña en todos los ámbitos naturalmente luego llega a la cada una de estas sectores eh

Voz 1071 43:51 la Generalitat que no tiene presupuestos culpa al Gobierno central que tampoco tiene los que responde el Gobierno pues con los independentistas pueden hacer que llega más dinero a Cataluña como aprobando las cuentas del Gobierno

Voz 35 44:02 ser leales pero también hemos de trabajar por los problemas de Cataluña nosotros estamos en esa posición porque lo que importa es la política lo que importa para cualquier Gobierno y en este caso a los ciudadanos siempre que a escucharlos a los problemas se que darles respuesta similiar no España está en esa disposición y eso estamos haciendo unos presupuestos generales que serán buenos para Cataluña

Voz 0194 44:23 presidente del Gobierno tiene previsto entrevistarse la semana que viene con los portavoces de los partidos para hablarles del reciente acuerdo del Brexit Gibraltar será una oportunidad para medir el grado de cercanía o de alejamiento del jefe del Gobierno con los demás Inma Carretero buenas noches hola buenas noches sabemos que el presidente les hablará de Gibraltar ya de paso de la reforma de los aforamientos que mañana aprobará el Consejo de Ministros que es una reforma de la Constitución

Voz 0270 44:46 si quiere buscar el consenso sobre la reforma constitucional en esa ronda que va a realizarse la semana que viene en la víspera del cuarenta aniversario de la Carta Magna

Voz 1617 44:53 Ana según confirman a la Cadena Ser fuentes

Voz 0270 44:56 socialistas quiere hacer reuniones personales con todos los partidos ya iba poderme

Voz 1617 45:00 pedir hay margen ahora para la limitación

Voz 0270 45:03 de los aforamientos a través de la reforma exprés de la Carta Magna de hecho la idea del Gobierno era pedir con carácter previo al Consejo de Estado un informe entre otras cosas para que la oposición tuviera más difícil decir que no a este proyecto una vez que lleva el sello del máximo órgano consultivo lo que aprueba mañana el Consejo de mí

Voz 1922 45:20 otros recoge según La Moncloa la propuesta

Voz 0270 45:23 ese máximo órgano consultivo que introdujo sólo una frase en la que especifica que el presidente los demás miembros del Gobierno diputados y senadores serán juzgados por la Sala de lo Penal del Supremo en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo otra recomendación era que en un año se aborde la situación de los jueces y cargos autonómicos ahí el Consejo de Estado dio la opción de introducir una disposición constitucional que rija para las comunidades autónomas para evitar las reformas estatutarias pero en principio el Ejecutivo no tiene previsto incluir esta disposición esto es lo que nos dicen veremos cómo queda mañana el texto lo más probable es que la propuesta la presente la vicepresidenta Calvo que es quien ha estado dirigiendo este trabajo

Voz 0194 46:06 Gibraltar aforamientos porque de los presupuestos me quedan pocas esperanzas en el gabinete que que no significa que las hayan perdido del todo por cielo otra manera es más posible que ayer para Pedro Sánchez aprobar los presupuestos

Voz 0270 46:17 eso es lo que nos han querido trasladar hoy en el Gobierno han salido prácticamente a coro a intentar aprovechar las propias las protestas en Cataluña para mover designó a Esquerra Republicana y el PDK escuchábamos antes a la vicepresidenta se ha expresado en términos parecidos el ministro Ábalos también la ministra que lleva directamente las negociaciones que es la titular de Hacienda María G

Voz 1617 46:37 los Montero no puedo entender que ninguna formación

Voz 36 46:40 política que realmente tenga en el centro las necesidades de los ciudadanos que no plantee la aprobación de los presupuestos injustamente en Cataluña en donde en este momento la expresión de la calle la gente normal que desarrolla su vida en Cataluña está reclamando reivindicando el cayó una mejora dentro de de esos servicio público que sólo tienen un camino que vía Presupuestos Generales del Estado y por tanto creo que no hay excusa para que los partido de Cataluña apoyen los presupuesto igual que no hay excusa para ciudadano o el Partido Popular

Voz 0270 47:12 cuando oíamos hoy a hablar a Montero Ángels era como si el presidente del Gobierno no hubiera ya ha dado a entender que prácticamente está ya situado en el plan B que sacar sus

Voz 1617 47:21 variedades por decreto ley ha dejado claro además

Voz 0270 47:23 Sánchez que si no ve agua en la piscina no va a llevar los presupuestos al Congreso pero la ministra se mantiene en la tarea no tira la toalla cuando pasen las elecciones andaluzas va a intensificar los contactos ahí se podrá evaluar dice definitivamente qué margen hay por lo pronto hoy apelan a la racionalidad a dejar a un lado la situación del Prius e intentar convencer a los grupos catalanes de que esos presupuestos son oxígeno para sus arcas públicas