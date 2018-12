Hora 25 (29/11/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1617 00:00 decía al juicio pero mientras alguien tiene que gestionar el día a día y eso es el problema que ha tenido este Gobierno entonces los médicos que llevan diez años aguantando son sus espaldas los recortes porque aquí paso una cosa que a veces nos olvidamos en Cataluña fue la primera en recortar la que más recortó y en esta década eso no se ha revertido no ser revertido por parte ni de la antigua Convergencia y todos los hombres que ha tenido después ni por parte de Esquerra que pese a llevar el nombre de Esquerra en su siglas pues ha tenido la posibilidad de gestionar porque haya detenido la cartera de los presupuestos la anterior legislatura por ejemplo y ésta tampoco se ha hecho hasta ahora y acabo qué está pasando ahora lo explicaba muy bien Pau para aprobar los Presupuestos necesita los Comunes porque el resto ya han dicho que no los Comunes Le han puesto unas condiciones que implican que hay dos mil millones que sólo pueden venir del presupuesto en el Gobierno central entonces es el PES el que se come la colas el bucle ex es un bucle permanente entonces hoy amparado la la sangría esta de este de de esta semana pero sí

Voz 0194 01:09 a no buscar una solución y eso sí que ya

Voz 1617 01:11 es es va más lejos del día a día es esto está fuera de la gestoría estos días estrategia de puestas ganó un problema muy serio K

Voz 0860 01:20 no yo creo que aparte de de ver la sorpresa que puede causar él el que haya otras manifestaciones distinta a la que hemos venido estando acostumbrado en los últimos años relación con Cataluña yo creo que todo lo que expresa una disfunción primero política muy importante porque este tipo qué sensibilidad desde la calle a quién afecta fundamentalmente a Esquerra Republicana de Catalunya porque al menos nominalmente yo creo que de verdad es un partido de izquierda y el que está primero la expectativa electorales por tanto

Voz 0860 01:51 sí sobre todo con la competencia El afectan a ello fundamentalmente porque no se le escapara a nadie que independientemente que él del objetivo de la República y de la independencia de que Esquerra y el PDK es otra y hay que mirar al futuro ese futuro republicano que no sé cuándo va a llegar pero mientra que se llega y no se llega no sólo hay que atender a las necesidades ciudadanas sino además que ganar elecciones supongo supongo que Esquerra guerra querrá ganar la próxima

Voz 0860 02:21 tanto por tanto yo creo le doy una importancia especial a esto no de que ahora mismo quién está más preocupado debería estar preocupado el señor Junquera estará diciendo lleva a que me hace me aquí algo que esto nos trunca un poco la el el la la la la el ascenso que teníamos del punto de vista de la expectativa electorales

Voz 0378 02:41 hay que recordar que el Junquera será vicepresidente encargado de los temas económicos y no hizo nada de todo esto que de Recas

vi el recorte convirtió con ello convivir con ello ni nada ni nada de ello no

Voz 0378 02:58 yo no sé si va a haber presupuestos ni en España ni en Cataluña ni en Andalucía porque antes hemos oído a Pablo Iglesias decir que para que haya presupuestos en España lo importante era el resultado en Andalucía entonces no sé muy bien cómo encajar todas las piezas porque yo creo que no se estaba hablando de presupuestos es está hablando de otras cosas cuando desde el PDK desde Esquerra porque aragonés la lo ha dicho lo que se dice es un gesto con los presos sonó hay Presupuestos puede hacer lo que quieran con subiendo los impuestos au bajando los impuestos que no va a ser muy difícil que tanto Esquerra como como comenta se necesita los dos apoyo apoyo en unos presupuestos con lo que yo no soy en absoluto nada nada optimista para que funcionen mínimamente bien las cosas tanto en Andalucía como en el resto de España como perdón tanto en Cataluña como en el resto

pero es que yo ya no soy de los que creo que nunca efectivo siempre ha pensado que no iba a prueba que yo siempre he creído y que no pasa nada por prorrogarlo lo que

Voz 0860 04:25 va a enseñar un presupuesto que tuviera un cierto ascendiente social está esperando el rechazo melodrama para señalar esto de Cataluña le viene muy bien porque lo que acaba de decir Carmen Calvo yo lo leo al revés Bale lo que os pasa en nuestro presupuesto siglo aprobase y nos pasaría esto

con el perfil

Voz 0860 04:44 correlación de fuerzas políticas dentro del del Parlament de Catalunya no por tanto yo no creo que haya plan B hay plan a plan B S otra cosa el plan B sería un prodigio un prodigio de estos que les suele ocurrir por cierto también siguió Pedro Sánchez porque esto de que se juegue la final de de Conmebol en Madrid

Voz 0860 05:03 a ver qué va a venir aquí todo el mundo y seguramente y se va a dar un paseo

Voz 0860 05:38 eso da mucho juego eh Juan Macri y sin Macri el que venga va a venir un montón de de fin de de voluntarios

Voz 1617 06:00 no voy a romper el mito de que los tertulianos opinan de todo no tengo o no tengo vale vale vale siempre me parecía que no me parece no bien estaba respirando porque quería apuntar una cosa respecto al si Sánchez quería o no aprobar estos presupuestos o era solo un programa electoral no veo que coinciden los dos de que de que en realidad era un programa electoral si es así que yo creo que también es así me parece de una irresponsabilidad antes decíamos que Casado lo es pues un presidente del Gobierno que hace eso lo que tiene que hacer inmediatamente es convocar las elecciones porque me parece una tomadura de pelo ya Si no puedes hacer nada de lo que has prometido porque todavía tenemos al dictado por dónde estaba ir todos son medidas casi cara a la galería a la selección

Voz 0194 09:06 Canarias son Carmen del Riego con Neus Tomàs y con Javier Aroca el Congreso ha terminado hoy los trabajos de la comisión que investigaba el origen de la crisis financiera en España a la que hace ahora diez años sacude el país nuestra economía Eladio Meizoso buenas noches

Voz 0527 09:20 hola buenas noches y no hay unanimidad de los partidos

Voz 0194 09:22 diagnóstico pero han hecho una descripción han llegado a la conclusión de que hubo un culpable

Voz 0527 09:28 bueno la conclusión con respaldo mayoritario reparte las culpas a las entidades financieras por la concentración de riesgo inmobiliario y la concesión masiva de créditos de dudoso cobro pero sus malas prácticas dice se dan en todo el sector bancos y cajas y los bancos han salido mejor parados ha sido porque su actividad en el exterior les permitió compensar sus pérdidas de aquí en España culpable también la CNMV por permitir emisiones más masivas de acciones preferentes a inversores de a pie cuando los inversores institucionales ya no se fiaban el Banco de España que tenía las herramientas para meter mano a tiempo y no lo hizo pero ha habido voces disonantes Podemos y Compromís

Voz 0860 10:06 se abstuvieron en la votación del informe lo explica

Voz 0527 10:08 Rosa Martínez errata lingüística incluida

Voz 15 10:11 creemos que se recorta de manera ostentosa ostensibles todo el relato de las malas prácticas de las entidades financieras entre ellas las estafas a la ciudadanía no se menciona a penas las preferentes en las hipotecas mal concedidas mucho menos los de

Voz 0194 10:27 sanción como la piña Isaías

Voz 0527 10:30 sí yo creo que lo pillara ahí desde Ciudadanos Toni Roldán era el portavoz que explicaba el voto en contra de esta formación política

Voz 16 10:37 el Congreso va a ser la única institución del mundo que esconda la responsabilidad de las cajas de ahorro en la crisis financiera para tapar las vergüenzas de el bipartidismo durante los años de la crisis

Voz 0194 10:51 nadie una cosa es el diagnóstico luego están las recomendaciones que propone el Congreso para que no se vuelva a repetir una crisis así

Voz 0527 10:59 pues todo un catálogo de actuaciones de las autoridades y de los reguladores que todavía no conocemos en detalle porque la comisión aún no las ha difundido se supone que será mañana pero cuyo índice ha enumerado la presidenta de la comisión Ana Oramas

Voz 17 11:11 que ahora hay tarea para el Congreso y el Senado en cambiar determinadas legislaciones para los órganos supervisores cambiar también determinadas cuestiones para los gobiernos para las instituciones europeas

Voz 0527 11:28 algunas de las tareas son urgentes ha dicho también Oramas ha explicado que los trabajos deberán empezar cuando el Congreso vote definitivamente el informe y las conclusiones de la comisión que será en el próximo mes de febrero

no pero es diferente en todas las comisiones de investigación lo difícil es ponerse de acuerdo en en quién es el culpable porque de antemano cada partido tiene apuntado en la agenda aún culpable sí es lo que trasladan a las conclusiones

Voz 0378 11:50 no pero es diferente en todas las comisiones de investigación lo difícil es ponerse de acuerdo en en quién es el culpable porque de antemano cada partido tiene apuntado en la agenda aún culpable sí es lo que trasladan a las conclusiones

no les convenza o no les convenzan

todas las comparecencias ya habido muchas y además en una comisión yo creo que muy bien llevada por Ana Oramas

sí ha huido de

Voz 0378 12:25 de protagonismos sí que sea dedicado y mucho a trabajar sin embargo a futuro yo creo que es más fácil que se pongan de acuerdo porque en el futuro todavía no hay que hay padres entonces se pueden permitir el el analizar seriamente que nos puede pasar ya hay algunas de las cosas que contienen las conclusiones sobre todo sobre determinados productos relacionados con las tecnológicas que que puede ser peligroso y que por eso llaman a una regulación una supervisión control

Voz 0860 13:04 bueno yo esa condición dudaba mucho de su eficacia no porque si son temas a debatir qué que no se solucionan en casi ninguna parte entre otras cosas que a veces debaten los propios a los propios implicados no y difícilmente nadie vaya a ser todavía no escucha escuchado por cierto al gobernador del Banco de España para hacer una autocrítica en nada nunca al revés que a la vez los sigue rindiendo a todo en ya no se contenta con todo lo que nos riñón su momento Silicon no sigue rindiendo pero yo saco mis propias conclusiones sí su señoría dicen señalan a Comisión Nacional del Mercado de Valores al Banco de España y a las cajas de ahorros fundamentalmente a quien están señalando al PP y al Partido Socialista Obrero Español porque ninguna instituciones son posibles en aquel momento fueron posible sino el curso la actividad y la pro actividad de los dos partidos del bipartito o sea que no hay otra mire usted

Voz 2 13:58 quién mandaba en imán goleaba la Caja de ahorros quién mandaba a todos los partidos pero sí sí sí pero si los partidos que alternativamente han tenido el poder

Voz 0860 14:16 hubieran querido hubieran cortado por la vía legal por la vía reglamentaria o por la vía de la ética la estética este Man Man mangoneo cabido la caja de ahorros como también Latitude vamos a quién nombrar al gobernador de España y lo miembro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ahora parece que la gente es muy no son cosas caído del cielo sea aquí cae todo lo aquí nadie nombra a nadie ni nadie se hace responsable de quién ha nombrado igualando pasa algo nadie se hace responsable no era ofreciese Ki-moon letrado que una vez más que dice

Voz 0194 14:51 que mueve todo ha dicho que no

Voz 1617 14:55 yo no sabía de todo pues como no

Voz 0194 14:57 hablan inglés

Voz 0860 15:00 él es un profesional

Voz 1617 15:02 no yo creo que los ciudadanos ya una vez superado el cabreo de saber que no vas a poder no se va a recuperar todo lo que ese regaló no hay elevado el coste de la crisis hasta cifras estratosféricas pues ya sólo falta ver yo estoy de acuerdo con esto que decía Carmen del Riego que es lo que van a hacer en próximas ocasiones cuando cuando pase no y eso yo no lo tengo muy claro después de todas las comparecencias que ha habido no tengo la sensación que ellos tengan tampoco muy clara cuál debería ser la hoja de ruta si se repite la situación no podía más los pronósticos económicos no parece que sean tampoco muy buenos eh tú Carmen la seguido no sé si esas reticencias te parecen convincentes

Voz 0378 15:47 no no no la he seguido de una forma profunda no se puede estar a todo tampoco

Voz 18 15:53 en tiene heridas en esta dice por eso hay labores jalarle no se de todo lo que sé todo lo que sea publicado

no no es que con esto se vaya a los vendieron la la la la la precedente preferente que Moussaoui fue el bálsamo de Fierabrás

sí sí sí yo es que no me fío de dos todo el producto

Voz 1617 16:34 es decir no que yo me acuerdo que Luis de Guindos en una de las comparecencias dijo no había alternativa a rescatar los bancos porque la alternativa era rescatar la economía

Voz 0194 16:43 bueno por lo tanto no hay no hay alternativa

Voz 1617 16:45 bueno la duda es si vol si volviese a pasar algo parecido la respuesta sería la misma tenemos que aguantar pero no se trata de que no se queda una cosa

Voz 1071 16:55 a Shame queda una cosa de la economías hasta mañana estaba en Hoy por hoy nuevo presidente de la CEOE Antonio Garmendia

Voz 0194 17:00 ha apostado por volver a la jubilación obligatoria en el

Voz 1071 17:02 momento en el que el trabajador llegue a la edad de retiro claro el perfil de la persona que puede

Voz 0378 17:06 alargarse alargar esa estancia y jubilarse pues eso perfil decía él muy concreto

Voz 0527 17:11 ya verán cuando tienes ese margen ya cubierto de la jubilación la empresa pueda decidir ya que a la jubilación insisto ese es un abuso que se está haciendo pero en general suele ser de puestos a decirlo muy bien retribuidos y nosotros pensamos que que eso facilitaría muchísimo de que la gente de que la gente joven bueno vea vaya creciendo estos puestos porque además yo creo que está muy que país lo merece

Voz 0194 17:36 yo una última cuestión mañana empieza el G20 en Buenos Aires las grandes preocupaciones del planeta pasarán por esa reunión de los dirigentes de los países y los organismos más ricos estreno no estén en la agenda por ella aparecerán ya veremos ese llega al tú algún tipo de acuerdo que parece difícil el cambio climático la situación en Ucrania la relación comercial entre Estados Unidos China y habrá que ver quién se hace y qué no se hace la foto con el príncipe de Arabia Saudí a Buenos Aires ha llegado hoy a la enviada especial de la Cadena SER Nieves Goicoechea buenas tardes allí buenas noches aquí

Voz 19 18:03 qué tal Ángels así sí

Voz 0194 18:06 es conocido esta tarde que la reunión que iban a celebrar tsunami Putín en ese G20 al final no se va a celebrar

Voz 19 18:12 pues no la verdad es que Trump aterriza esta noche hora local de aquí bueno saber es que ella ha cancelado uno de los encuentros principales con Vladimir Putin con las cosas de que Rusia había interceptó el domingo tres buques ucranianos no tendrá una reunión formal con el presidente argentino Macri mañana a las siete de la mañana y otra cosa tienen M el chino pero el misterio rodea también a este encuentro no se conoce el lugar sin duda es importante con la guerra comercial que mantienen ambos países a propósito de los aranceles americanos a productos chinos también en torno al veinte que es como siempre ha parado muchísimas protestas en las calles como es habitual en este tipo de reuniones uno de los iconos que anda por aquí con las calles es un gran BB con la cara de Trump y con pañales que basó devorando las cabezas de las personas así por ello y además con las protestas la ciudad está practicamente enrejado es decir es imposible acceder al centro hay casi veintidós mil más efectivos policiales a las calles están la mayoría de ellas que están ha con acceso al G20 cortadas es difícil andar por aquí pero bueno siempre así sobre todo cuando hubiese sido también que expectativas

Voz 0194 19:12 acude Nieves

Voz 19 19:14 bueno Sánchez y se estrenan este fondo también está acompañado también aquí está la ministra de Economía Nadia Calviño eso añadió en la costa acción de invitado permanente no es miembro nato como otros países pero este estatus es el negocio ya la etapa de Zapatero se permite participar a España en la cumbre en igualdad de condiciones con otros países es lo que quiere hacer el presidente es explicar en estas reuniones que son a puerta cerrada que España apoya soluciones multilaterales para quitar por ejemplo la precariedad laboral en el trabajo en el mundo un empleo digno o la igualdad de género fuentes del Gobierno creen que este foro es muy importante para España porque permite trabajar con otros líderes para buscar soluciones globales a los principales problemas Sánchez deberá someterse o no de Fisac pesa al saludo con el príncipe saudí bueno es normal que atraviesa o Deep Purple veinte por lo tanto siempre hay una foto de familia ya veremos quién se

Voz 0194 20:02 Salgado

Voz 19 20:05 sí pero eso puede ocurrir él

Voz 0194 20:11 estoy imaginando ese momento ponte tu fuente tu me da la risa que importa cantinas no pero sí pero protocolo pues estarán los antes que hablamos diplomacia estará la diplomacia

Voz 0194 20:26 a punto a punto de entrar penúltimo día de campaña electoral andaluza saludamos a David Fernández director del Diario de Cádiz muy buenas noches muy buenas noches buscando el titular de mañana el Diario de Cádiz con qué vais

Voz 21 20:38 bueno abrimos con un tema local la Autoridad Portuaria que sitúa en dos mil veintiuno la fecha para el despegue del puerto pero evidentemente llevan un gran tema de bloque de lesiones con muchísima naturalidad lo que la división de la derecha favorece que Adelante Andalucía pueda ser segunda fuerza paradójicamente esta pugna entre ciudadanos y entonces el primer día ahora dándole quizás demasiada cancha vos podría propiciar que efectivamente Adelante Andalucía se situara como como segunda fuerza allí en definitiva con la llave de la novillada

Voz 2 21:18 venga dale que ya no queda nada que queda uno

Voz 1071 21:29 pero yo creo que no cabe alguna frase bueno y algún anuncio porque esta medianoche empieza Madrid Central la gente que no vive en Madrid dirá estos muy de la capital tienen toda la razón es totalmente de la capital pero bueno desde luego es noticia que Madrid afronte este cambio en su movilidad por la afectación y por lo que pueda tener de modelo empieza de momento el periodo de pruebas la restricción de acceso de vehículos al centro así que frases del equipo de gobierno municipal

Voz 7 21:49 es un momento muy importante para la ciudad Menlo posición lo ve

Voz 1071 21:54 de otra manera aclaró sobre movilidad la historia está en los patinetes la DGT está aún redactando el borrador pero ya sabemos su idea prohibir que los patinetes circulen por las aceras y limitar la velocidad veinticinco kilómetros por hora si te parece vamos a acabar con las cifras del EGM la SER ha incrementado su liderazgo según el Estudio General de Medios sobre la audiencia de Hoy por hoy de la XXV Larguero el carrusel vivir así que muchas gracias a todos muchas gracias a los oyentes que nos

Voz 0194 22:19 en escuchando todo el día y a nosotros por lo que nos toca por la noche ir déjame que termine como empezábamos pendientes de esa Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu Meana nos decía faltaban una cosita para la confirmación antes dímelo a mí antes de que empiece el larguero pues no hay confirmación

Voz 22 22:33 ya es oficial si lo acaba de hacer oficial el presidente de Conmebol se va

Voz 23 22:36 jugar el día nueve de diciembre ocho y media en el San

Voz 22 22:38 Dago Bernabéu Boca Juniors River Plate

Voz 0194 22:41 en firmada gracias mañana Aris hasta luego aprovechamos Ramoneda

Voz 24 22:46 el dietario

Voz 25 22:50 al cumplir cuarenta años se confirma que el de la Constitución está marcado por Cataluña la cuestión catalana fue el tema central de los debates dos constituyentes que encontraron en el eufemismo nacionalidades una vía para el compromiso la Constitución llega la edad madura en Cataluña sigue marcando su piel osea que si Cataluña el ahí es un gran problema de España hay reconocerlo es la primera condición para encauzar los durante cuarenta años se ha ido tanteando con apaños de complicidades no siempre ejemplares una historia real del pujolismo podría sacar los colores a mucha gente también en Madrid pero ahora ya no hay margen hay que abandonar los espejismos para decirlo en expresión de Javier Pérez Royo el espejismo de la unilateralidad el espejismo de la ocupación de la autonomía y volver a la política Pablo Casado quiere emular a su maestro pero Marcos el mismo nivel tiene la autoridad que Aznar tenía a finales de los noventa dice la actual presidente que no líder del PP que su pretensión es volver a unificar a la derecha cuando llegue al poder pero cuando apareció Aznar PP vivían el desconcierto la extrema derecha era marginal en el naufragio de UCD solo quedaban algunos restos flotando Aznar levantó una bandera el patriotismo neoconservador que pudieran votar todos aquellos que desde la derecha querían tumbar la hegemonía socialista se los metió en casa la familia aguantado casi veinte años pero sacaba acabado rompiendo estamos en fase multipartidista tres partidos son tres sistemas de intereses colectivos y personales debidamente trabados se pueden pactar mayorías con las debidas transacciones pero un nuevo partido único de la derecha es un sueño propio de una mente capaz de confundir la colonización de América con una extensión de la patria circular con vehículo bicicleta Patino similar por una acera es una falta de respeto por los peatones que sólo confirma que la mala educación es un vicio muy extendido cuando la naturaleza autorregulación qué pasa siempre por la máxima consideración por los demás no funciona llegan las prohibiciones hemos visto ya demasiada desfachatez en la calle como para tener que aceptar que ha llegado la hora de prohibir que los patines se tal entre las piernas de los ciudadanos

Voz 1 25:02 y terminamos aquí Carmen del Riego Neus Tomás Javier Aroca buena semana igualmente hasta la semana que viene con la aplicación amarilla aquí esto es de lo que yo te digo vayamos Nos corriendo porque que a las doce entrar lo del Madrid Central claro por eso vamos a llegar a casa amarilla no dando vamos a ir andando la mañana feliz no verdad

