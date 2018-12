Hora 25 (30/11/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 es la cumbre de los recelos por la crisis de Ucrania por el asesinato del periodista Khashoggi por el Brexit por las tensiones entre Estados Unidos y China por los impulsos proteccionistas la reunión del G20 en Argentina resume todas las tensiones mundiales son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:19 eh

Voz 3 00:26 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:38 hola buenas tardes todo el poder Mundial reunido en la capital argentina Tram Putin phishing Tin Merkel Macron los líderes de los países más poderosos con Mauricio Macri como anfitrión

Voz 4 00:48 nosotros tenemos la obligación de mostrarle al mundo que hoy lo desafíos globales requieren soluciones globales problemas como el futuro el trabajo problema del clima no podemos resolverlo solo

Voz 0194 01:04 la tendencia al aislamiento frente a la política multilateral la crisis de Ucrania las tensiones comerciales entre bloques la poca implicación de algunas potencias económicas en la lucha contra el cambio climático serán argumentos centrales de una agenda contaminada por la presencia del heredero saudí esquinado en la foto oficial al que Putin ha saludado de forma muy efusiva y con el que Trump según ha contado el mismo ha intercambiado algún cumplido Pedro Sánchez asiste a G20 no ha presidido por tanto el Consejo de Ministros de hoy que ha dado el primer paso de un proceso que se prolongará durante meses para reformar la Constitución y limitar los aforamientos este Cannes

Voz 1038 01:39 vio comprometido en septiembre por el presidente Sánchez

Voz 0194 01:41 sólo afectará de momento a diputados senadores miembros del Ejecutivo Carmen Calvo Pablo Casado y Albert

Voz 0376 01:47 mira hice rinden cuentas estrictamente por aquellos elementos que forman parte de la función no se protege a las personas que lo que está ocurriendo hasta ahora

Voz 4 01:58 yo lo que les digo es que no hace falta abrir en canal la Carta Magna para acabar con la corrupción en Andalucía queremos suprimir todos los aforamientos políticos y especialmente los casos de corrupción que son los que preocupan a los ciudadanos

Voz 0194 02:10 casado participa esta tarde en el mitin del PP de cierre de campaña andaluza Iglesias lo hará en el de Adelante Andalucía hay Rivera en el decir danos en Cataluña la Generalitat hace oídos sordos a los consejos que le llegan estos días para que apoye los Presupuestos Generales del Estado a cambio de recibir dinero con el que revertir los recortes tal y como se pide estos días en la calle Pere Aragones ex vicepresidente de la Generalitat esta mañana

Voz 5 02:33 la pasaba por ser Catalunya lo tenemos mucho antaño lo que no vamos a aceptar el chantaje las cantidades que hemos sabido para Cataluña las hemos sabido porrón

Voz 1715 02:41 medios porque nadie del Gobierno Nos ha explicado

Voz 5 02:44 esta propuesta Pradas es lo que el defecto Chacal aquí después lo que tienen que hacer es levantar la prohibición de devolver la paga que es la Ley de Presupuestos vigente que nos prohibe hacer esta devolución que nosotros la podemos devolver pero sí se levanta esta prohibición legal ese chico lo privilegio la GAO

Voz 0194 02:58 por cierto que Moncloa Generalitat andan contraponiendo versiones sobre una hipotética reunión entre Sánchez y Torra Pedro Blanco

Voz 1715 03:03 si la Moncloa dice que la reunión todavía es posible coincidiendo con el Consejo de Ministros del veintiuno de diciembre en Barcelona la Generalitat asegura que en ningún caso habrá un encuentro bilateral en fin ceder a veces el día en el que ha entrado en vigor Madrid Central el día en el que el resto de España ha amanecido pendiente de lo que pasaba en la Gran Vía

Voz 6 03:21 ah quedamos a si la línea diez desarrollando su vida como ciudad ya acabar convirtiéndose todavía en una ciudad mejor más ayudadme en una ciudad como sucede antes con mucha más vida y con menos humos en la que sea verdad que podemos oír a los pájaros

Voz 1715 03:37 es lo que decía esta mañana Manuela Carmena pero más allá de localismo lo cierto es que la capital del país pone en marcha una medida ambiciosa para reducir el tráfico y la contaminación y lo hace con éxito al menos en este primer día desde esta medianoche la AP uno entre Burgos y Vitoria va a ser gratuita se cumplió el periodo de concesión el Gobierno ha decidido levantar el peaje

Voz 1914 03:54 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Sonia Lus buenas tardes buenas tardes Madrid también se prepara para la final de la Copa Libertadores el domingo día nueve en el Bernabéu con un amplio dispositivo de seguridad en cuanto al reparto de entradas en principio habrá veinticinco mil para cada equipo y en lo de

Voz 7 04:08 Deportivo boca va a acudir al TAS para que le

Voz 1914 04:10 den el título sin jugar y los aficionados de River han convocado una manifestación mañana para que el partido se juega en su estadio en nuestro país Solari no quiere hablar del tema Isco Umtiti no quiere pasar por el quirófano y David Villa podría jugar en el el Kobe con Andrés Iniesta además comienza la jornada de Liga en Primera División hoy a las nueve Rayo Éibar en Vallecas

Voz 0194 04:30 por el fin de semana se presenta mixto obtendremos nubes de ida y vuelta Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:35 a lo largo del fin de semana podremos disfrutar de muchas horas de sol pero también tendremos momentos de nubes las nubes más compactas y activas en Galicia también el Cantábrico chubascos que irán cayendo en distintos momentos también con pausas y algunos momentos de sol nubes bajas y nieblas durante las mañanas tanto del sábado como el domingo cerca de los principales ríos de la Península nieblas que pueden dejar alguna llovizna y en algunos casos especialmente en el Duero costará a que se deshagan eso mantendría el ambiente frío durante toda la jornada más sol en el sur de la península en el Mediterráneo y en Canarias con ambiente más agradable sobre todo el domingo cuando empezarán a subir las temperaturas de hecho el domingo veremos más nubes en todo el país sólo en el Cantábrico Galicia seguirán dejando algunos chubascos y esas nieblas que se repetirán la mañana del domingo en gran parte del interior de la península empieza hora25 Pedro suyo

Voz 1715 05:23 antes de cerrar portada el fin de una discriminación histórica del Gobierno acordado que portadores de VIH que diabéticos celiacos puedan por fin presentarse a oposiciones para ocupar algunos puestos de funcionario y la mostración pública Laura Marcos desde

Voz 1876 05:37 mil novecientos ochenta y ocho que se dice pronto estos colectivos no podían optar a una plaza pública de policía militar funcionario de prisiones su agente de aduanas hoy la vicepresidenta anunciaba el fin de esta discriminación

Voz 0376 05:48 son millones y millones de mujeres y de hombres que por el simple diagnóstico ven reducidas sus posibilidades a obtener un trato de igual al menos siete millones de personas

Voz 1876 05:57 a beneficiar sobre todo los diabéticos que son cinco millones y medio en España y los infectados por VIH tal vez el colectivo más estigmatizado Ramón espacios presidente de CSIF

Voz 8 06:07 ya no existían ningunas razones clínicas médicas que justificaran esta situación de exclusión que mejora la calidad democrática y los derechos humanos en nuestro país

Voz 1876 06:17 el Gobierno sigue así los pasos de la Comunitat Valenciana que el mes pasado se convirtió en la primera autonomía en levantar este veto

Voz 9 06:30 te detener un imprevisto en las cuentas de mi empresa a que me avisen para solución

Voz 10 06:34 luego hay una gran diferencia

Voz 11 06:36 que agua con BBVA recibes alertas y todos los bancos de tu empresa en un mismo sitio para controlar mejor los imprevistos porque cuanto más mejor debatidas descubre más el de Hereu de agua Andic BBVA

Voz 10 06:49 creando oportunidades hermanos diez llegó a ser la santería más grande del barrio tal vez fue el prisma de la mano pequeño o el cerebro del mayor o por la moda del aguacate y los de todo lo que siempre han tenido claro es que contar con un buen asesoramiento y con Vodafone One Profesional les ayudaría informa ten el catorce cuarenta y tres en tiendas Vodafone Vodafone chupar Partner en la era digital

Voz 12 07:10 la rueda rápido pide un deseo pues a Sri Lanka deseo concedido mi BP celebra el veinte aniversario de su catálogo todo puede cumplirse repuesta treinta litros a más de carburantes PP Crea tu lista de deseos mi BP llegar a miles de premios fantásticos viajes y el nuevo Ford Focus ahora BP te lleva aún más lejos visita lista de deseos Unibet punto com sopla las velas

Voz 13 07:31 nuestras deportistas son pura energía y ante cualquier desafío en la adversidad se crecen por eso Iberdrola les propusimos trato vosotras estáis haciendo historia y nosotros cuidamos el terreno

Voz 14 07:51 Iberdrola un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte Iberdrola empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 3 08:01 apenas SER Hora veinticinco Pedro Blanco para fuera

Voz 1715 08:10 Canarias vamos a marcharnos en directo hasta Buenos Aires ahí está la enviada especial de la SER Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 15 08:18 qué tal buenas tardes

Voz 1715 08:20 o del G20 que condensa algunas de las tensiones del orden mundial los más poderosos juntos todos lucen algún recelo uno de los más visibles tiene como actor protagonista al príncipe heredero de Arabia Saudí supuesta mano negra detrás del asesinato del periodista Khashoggi al que unos rehúyen al que otros encaran para decirle algunas cosas claras y al que algunos incluso saludan con cierta efusividad la sido nieve es uno de los protagonistas de estas primeras horas

Voz 16 08:47 sí era una de las preguntas que nos hacíamos luego cómo sería esas fotos de familia encuentros con el príncipe para evitar el momento incómodo queda para todos Aguido una solución se puede ya marquesa Ramón y Cálida situado en una esquina así que solo tenía a su derecha el presidente de Senegal el príncipe saudí ha sido de los primeros en colocarse en esa foto ningún libres de los que pasaban delante duele ha saludado a pega clásica sigan hecho el vacío no ha pasado de largo buscando su lugar en la foto se ha habido un apretón de manos después entre el príncipe y Vladimir Putin al inicio de la sesión plenaria y como digo en estas horas y que ha habido algunas conversaciones no han esa foto pero sí durante este día unas composiciones breves con el líder surcoreano con el presidente mexicano Peña Nieto y el único europeo que ha conversado con él ha sido Macron que le ha espetado un nunca me escuchas

Voz 1715 09:35 bueno protagonistas también en este G20 Tram y Putin Putin y Trump no va a haber reunión oficial entre ellos no al menos de momento la crisis con aires bélicos la crisis de Ucrania ha irrumpido como un argumento de esta cumbre Nieves

Voz 16 09:50 si esta cifra se canceló antes de que aterrizara en Buenos Aires debido a la crisis naval en Ucrania uso según fuentes diplomáticas americanas pero según portavoces rusos optó por anular la reunión debido al Russian Gate quede claro estos días su ex mano derecha Michael Cohen no quería tramos el Russian Gate acaparará la reunión con Putin lo que con a Putin y lo que sí acapara las discusiones a puerta cerrada y en la apertura oficial ha sido por parte de Mauricio Macri la preocupación de todos con las políticas proteccionistas defendidas con el presidente americano frente al multilateralismo que defienden aplique dos líderes europeos

Voz 4 10:29 nosotros tenemos la obligación demostrarle al mundo que hoy lo desafío globales requieren soluciones globales problemas como el futuro el trabajo problemas el clima no podemos resolverlo solos por eso quiero invitarlo Sakhir trabajemos juntos para aprovechar los mecanismos que hoy tenemos a nuestro alcance

Voz 16 10:55 se prepara ya las conclusiones para mañana pero de la cumbre extrañado intentará introducir varios mensajes sobre migración de política migratoria Francia los de lucha contra el cambio climático porque Macron quiere que no sea solamente conclusiones se etérea sino que se cumplan y que los ciudadanos que perciban

Voz 1715 11:13 algo más Nieves cuál ha sido o cuál es la agenda del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez que entre otras cosas aprovechar este viaje para hablar de fútbol con el presidente argentino

Voz 16 11:23 si las acaban de contar algo que esa unión desde luego aquí se habla mucho de fútbol lo en todos colegas entre los líderes parece que aquí no le ha hecho mucha gracia que la Finaldi salga del país hacia España Sánchez se ofreció a acoger la tienen lo cuenta la experiencia española en organizar este tipo de encuentros así te interesa pero que ya sé que tú eres el Tudelano

Voz 1715 11:42 o sea nada

Voz 16 11:44 sesenta mil asientos en el Bernabéu con prioridad para los hinchas del River que sacar su entrada para el otro partido las entradas vende de momento entre ochenta setecientos euros hay venta digital en Hilla y fuentes de la Delegación acaba de decir ahora en la reunión con Sánchez y Matrix que sí que se ha abordado este asunto pero pero no está de acuerdo simplemente en que se celebre en España y que se remite a que esto es un asunto del mundo del fútbol se ha quedado el presidente mano parece que no habido más sea

Voz 1715 12:12 a ochenta mil asientos para los argentinos para el Tudelano le quedaría un poquito grande pero sólo un poquito no sobrarían como cinco mil gracias Nieves

Voz 15 12:21 buenas tardes buenas tardes

Voz 1715 12:22 el Consejo de Ministros de hoy con Sánchez ausente claro está en Argentina ha dado un primer paso para cumplir una promesa que tenía ya dos meses de vida

Voz 17 12:30 crearles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos si todos actuaron

Voz 1715 12:38 tierno ha optado por una reforma limitada que sólo va a afectar de momento a los miembros del Ejecutivo los diputados y los senadores si para los delitos cometidos en el ejercicio de aquellas funciones que les son propias por su cargo de forma limitada que deja a un lado al los diputados autonómicos y los concejales a otros miembros de instituciones más manchadas por la corrupción reforma de momento con no mucha urgencia hasta dentro de un año no se va a completar y macarrones

Voz 0806 13:06 el anteproyecto prácticamente calca la propuesta que le hizo el Consejo de Estado ya acota el aforamiento de los miembros del Gobierno diputados y señor

Voz 0376 13:13 Doris pero entendemos que esto es un listón de ética muy alto que va a ser un efecto evidentemente de revisión y de armonización para que todo nuestro sistema político constitucional esté en este nivel de exigencia

Voz 0806 13:27 Carmen Calvo la vicepresidenta considera que a partir de esta reforma las comunidades autónomas seguirán el camino para que salga adelante en las Cortes necesita una mayoría de tres quintos y para ello Pedro Sánchez va a hacer la semana que viene una ronda de contacto con los grupos si Unidos Podemos pide un referéndum no parece que vaya a ser un impedimento

Voz 0376 13:45 nosotros no le podemos decir a ningún grupo de la Cámara que con su fuerza cuantitativa pueda tener el diez por ciento para exigir la convocatoria de un referéndum que no lo haga evidentemente ni podemos ni debemos

Voz 0806 13:59 Fuentes del Gobierno aseguran a la Cadena Ser que esa consulta si la pide Unidos Podemos se podría celebrar coincidiendo con las elecciones europeas o generales

Voz 1715 14:08 bueno la vicepresidenta del Gobierno ha insistido en el mensaje que ayer enviaban desde La Moncloa al Palacio de la Generalitat en Cataluña necesitan dinero para suavizar los recortes como se pide estos días en la calle y el dinero está ahí lo que dice la en Moncloa a la espera de gobierno pueda aprobar sus presupuestos

Voz 0376 14:22 pero queremos seguir trabajando unos presupuestos que ojalá no permitan tener la senda del uno coma ocho que es la que nos permite eh Bruselas que es la que hemos comunicado a Bruselas por cierto Bruselas no ha puesto en duda esta posibilidad de senda de gasto para nuestro país lo que se nos ha comunicado es que los los hagamos y lo hacemos nosotros lo abandona

Voz 1876 14:45 hemos ese escenario porque son seis mil millones más

Voz 0376 14:47 para este país es que son reforzar y restañar problemas en las políticas sociales eh para Cataluña para el resto de España

Voz 1715 14:57 por cierto que hoy le han preguntado al ministro de Universidades por las protestas de los universitarios en Cataluña Pedro Duque ha respondido así

Voz 18 15:05 porque las protestas de Universitario en Barcelona los regentes se no he estado en Barcelona

Voz 19 15:12 el Nilo leído la verdad es que no no tengo ningún comentario

Voz 3 15:17 elecciones andaluzas dos mil dieciocho

Voz 1715 15:25 bueno esto se acaba últimas horas de campaña en Andalucía is las campañas sirven para algo la suerte de estar ya prácticamente echada hoy como ayer Casado Rivera Iglesias arropan a sus candidatos nos vamos a Sevilla Alfredo guardia buenas tardes

Voz 5 15:38 hasta esa menos de cuatro horas del cierre de la campaña la candidata a la reelección Susana Díaz ha insistido en que quiere gobernar en solitario y ha pedido al resto de partidos que no bloqueen su investidura el candidato del PP ha mostrado satisfecho por cómo ha discurrido la campaña para Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía nada está cerrado aún en ciudadanos están convencidos de poder darle la vuelta Andalucía Susana Díaz PSOE Juan Manuel Moreno PP Teresa Rodríguez Adelante Juan Marín ciudadano

Voz 20 16:02 hemos trabajado tanto esta legislatura llegó con los deberes cumplido el programa no ha quedado chico que yo confió la voz de los andaluces que hablen con tanta claridad que al final lo que tengan que pedir lo demás exclusivamente que no bloqueen echa tierra para poder cumplir íntegramente lo que quiero hacer para una Andalucía mejor

Voz 21 16:19 yo diría que hemos hecho una campaña primero creativa una campaña propositiva y una campaña innovadora y hemos sido el centro de la campaña electoral andaluza

Voz 1914 16:29 advirtiendo de que nada esta cita

Voz 22 16:32 Prado de que no estamos jugando pues a siete ocho diputado lo recto Iker hay que apretar hasta el final

Voz 23 16:41 no por ciento más que consigamos en las urnas el próximo domingo les vamos a dar la vuelta Andalucía Senegal acabar el chollo a los que llevan cuarenta años viviendo de los andaluces que estamos avergonzados de todos los casos de corrupción que cada día nos desayunamos en nuestra tierra

Voz 5 16:56 Susana Díaz cierra la campaña en Sevilla al igual que Juan Manuel Moreno que está arropado por el líder nacional Pablo Casado Teresa Rodríguez participa en un acto en el auditorio malagueño de Torremolinos junto a Pablo Iglesias y Alberto Garzón por último Juan Marín asiste a un mitin en Sevilla junto a Rivera

Voz 3 17:13 dos de diciembre Andalucía votar

Voz 15 17:16 vez no sé

Voz 24 17:19 seguro que algún día inventan la forma de vivir nuestro mar a través de la radio notar la luz la brisa el agua salada es posible que algún día pueda saborear nuestra gastronomía conocer nuestra cultura y sentir la paz de nuestro interior a través de las ondas ese era falta desplazarse al Mediterráneo hasta entonces creemos que lo mejor es que vengas a vivirla Comunitat Valenciana mediterráneos abrigo Generalitat Valenciana Toché una feo

Voz 25 17:49 cariño tenemos que cambiar de alarma y eso vengo de casa de ahí se acaba de instalar la de Securitas Direct Pájaro mismo que nosotros pero su alarma es mejor que la nuestra

Voz 7 17:57 sí pues cambiamos además me da mucha más confianza de Securitas Direct Si la tiene todo el mundo en el barrio será por algo

Voz 26 18:04 protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 27 18:14 cada vida no tiene al menos una historia

Voz 13 18:18 algunos las cuentan

Voz 7 18:20 esos las le para unos y otros

Voz 13 18:22 las muchos libras esta semana

Voz 28 18:25 unos visita la filósofa Adela Cortina

Voz 29 18:27 cuando en el colegio nos contaban alguna historia que al final nos dejaban el suspense porque al final no aparecía nunca yo me iba buscando el libro desespera

Voz 28 18:36 nada en la madrugada del viernes al sábado las dos una hora menos en Canarias muchos libros con Macarena Berlín Cadena Ser

Voz 12 18:45 rápido pide un deseo pues ir a Sri Lanka deseo concedido vive P celebra el veinte aniversario de su catálogo todo puede cumplirse repuesta treinta litros a más de carburantes PP Crea tu lista de deseos mi BP gana a miles de premios fantásticos viajes y el nuevo Ford Focus ahora BP te lleva aún más lejos visita lista de deseos B P punto com sopla las velas

Voz 3 19:05 cadena SER Hora Veinticinco Pedro Blanco

Voz 1715 19:15 junto con las propuestas de la comisión que ha investigado el la caída del sistema financiero para tener futuro no se vuelva a ocurrir propuestas para el funcionamiento de los órganos reguladores propuestas también por una mayor protección del consumidor los datos los tiene va Vega

Voz 0605 19:28 pues un extenso documento en el que se incluyen todas las propuestas grupo por grupo ella entre las que destacan la creación del llamado modelo Twin Peaks de supervisión Se trata de que el Banco de España se encarga de supervisar la solvencia de los bancos y la Comisión Nacional del Mercado de Valores vigila que se cumplan las normas de conductas incluidas las reclamaciones entre cliente y banco y la comercialización de productos como hipotecas además que las decisiones que tomen los supervisores sean de obligado cumplimiento en esta propuesta

Voz 1715 20:00 apenas PSOE partiera polar

Voz 0605 20:02 la mayoría de partidos respaldan medidas para garantizar la independencia de estos supervisores y la creación de un mecanismo de liquidez que evite la resolución de un banco en apuros como ocurrió con el popular en general también se pide aumentar la protección del consumidor elevar las sanciones para que sean realmente disuasorias

Voz 1715 20:21 bueno este treinta de noviembre también llevar etiqueta de día histórico en Madrid hoy ha entrado en vigor Madrid Central la limitación de tráfico en el centro de la capital el equipo de Carmena defiende una medida que el PP sobre todo el PP ha atacado por ejemplo con tuits bastante demagógicos por otra parte que comparan el cierre al tráfico privado con el levantamiento del Muro de Berlín cansina bueno pues el primer día de Madrid Central no ha sido de momento el caos que algunos pregonaba en Radio Madrid Javier Bañuelos no de hecho según acaba de confirmar aquí en hacer Inés Sabanés concejala del Ayuntamiento de Madrid el tráfico se ha reducido hasta un cuarenta por ciento incluso más de lo que preveían

Voz 30 20:57 es posible que no teníamos calculado que fuera de este nivel en en el interior

Voz 20 21:05 en algunos accesos a Madrid centrarse han visto muy pocos coches incluso a primera hora de la mañana en plena hora punta

Voz 1914 21:13 la experiencia para venir al colegio ha sido buena

Voz 20 21:17 por ejemplo en Gran Vía difiere tétrica hemos recorrido el perímetro de ese gran anillo rojo donde aún se sigue mostrando cámaras de control salvo

Voz 7 21:27 muy pequeñas excepciones e todas las setas salidas gran estatal están funcionando insisto estamos en un periodo de prueba prueba

Voz 1715 21:35 superada según el Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento comunista según algunos alcaldes del PP que hoy han acusado a Manuela Carmena de levantar muros como el de Berlín Hora veinticinco

Voz 7 21:46 ay cariño tenemos que ponernos una alarma ya que si ya lo hablamos pero aprendí que vamos a terminar de mudarnos no ha bastado algo pues quién robado no se hacinan en frente y no tenía Serious Nos podemos a este barrio que en teoría es mejor sigue siendo robusto

Voz 26 22:00 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 31 22:13 Europa cruceros di escapadas nacionales di Caribe de nieve del islas de siembre este diciembre si quieres viajar no es más que decirlo así de fácil

Voz 32 22:25 porque con Viajes el Corte Inglés los mejores destinos del mundo están al alcance de tu mano puentes Navidad Fin de Año fines de semana cualquier momento es bueno para escaparse unos días y lo que es mejor con unos precios increíbles a la hora de viajar dio siempre di Viajes El Corte Inglés

Voz 13 22:43 nuestras deportistas son pura energía por eso Iberdrola les propusimos un trato vosotras estáis haciendo historia

Voz 14 22:54 Iberdrola un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte

Voz 33 22:59 Iberia Air empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 15 23:04 yo no soy unos segundos

Voz 1715 23:05 manos vamos a ocupar de un documental sobre la figura del Robin Hood ayer

Voz 1876 23:10 hola hola Pedro un documental de Elías León Siminiani que se titula Apuntes para una película de atracos y que nos muestra a este hombre el butroneros de Vallecas más conocido durante la crisis conocedor del subsuelo de Madrid que accedía a los bancos por las alcantarillas al que Elías lo ha rebautizado como flaco flaco nos cuentas y su detención tranquilo me pusieron las esposas aquí que me tiraron al suelo después Pedro habrá Gastro vamos a felicitar a Martín Berasategui por sus diez estrellas Michelin lo haremos escuchando a gente que trabaja o que ha trabajado con

Voz 1715 23:45 en la tertulia este viernes a partir de las diez de la noche Gonzalo Velasco Eduardo Madina y Juan Carlos Jiménez Éstas son para él las lamas del día

Voz 34 23:53 las elecciones andaluzas del domingo son importantes no solo para Andalucía sino para la política española en su conjunto si el PSOE Podemos configuran insólito bloque de poder

Voz 7 24:02 el mensaje que transmitirá es que es misma eso

Voz 34 24:05 la misma mayoría se puede reproducir en el Parlamento español si el PP y Ciudadanos consiguen desplazar al PSOE del poder la frágil mayoría Sánchez sería definitivamente en pero perdemos de Andalucía Madrid es noticia por lo apuestan por Madrid Central un cierre que durante algunos meses no será tan porque sin sanciones no puede ser efectivo comenzará el Ayuntamiento multa antes o después de las elecciones y en fin sean las hermana de los cuarenta años de la Constitución y parece que Juan Carlos ocupara un lugar de honor no puede ser de otra forma porque por mucho que su figura haya deteriorado en los últimos años fue esencial durante la Transición y sin transición sin brillantemente no habría Constitución

Voz 1715 24:44 bueno pues esto es lo fundamental de lo que ha ocurrido hoy que ampliaremos a partir de las nueve de la noche pero sigue Hora veinticinco en la SER

Voz 3 25:05 los laborales el hijo ponerme gafas dijo ponerme elijo ponerme el arnés

Voz 1876 25:15 Elige tu destino elige seguidita plan director de Prevención de Riesgos Laborales Comunidad de Madrid

Voz 13 25:22 ahora en Madrid y Clínica Universidad de Navarra talento y tecnología en un seguro de salud

Voz 1876 25:28 a consta pone a su alcance el mejor hospital privado de España según estudio MRS con tratamientos que ningún otro seguro ofrecía

Voz 13 25:35 descubra otra forma de asegurar su salud acude a punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 35 25:42 cubana parques trozos dos parques lo disfrutas a este año y el que viene esta oferta de Black Friday no compra lo por noventa y nueve euros hasta el dos de diciembre condiciones en bono Parques punto es

Voz 1876 25:55 cinco Madrid buenas tardes normalidad absoluta en la primera jornada de Madrid Central

Voz 36 26:01 tenemos que cuidar nuestra salud a la contaminación que eso lleva parado

Voz 7 26:05 te parece que la mía hay que tomarla

Voz 29 26:07 buena pero no de la forma en la que se habría que haberlo hecho más planificación

Voz 1876 26:12 he venido en transporte público porque realmente es lo más rápido y lo a

Voz 0194 26:16 aéreos y detractores han empezado a dejar el coche en casa el tráfico en el centro de Madrid se ha reducido entre un treinta y un cuarenta por ciento según el balance que ofreció el Ayuntamiento hace sólo unos minutos la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés en La Ventana de Madrid

Voz 30 26:28 que ha habido un descenso considerable depende de los momentos de hasta treinta cuarenta por cien en el interior sobre todo en la Gran Vía es posible que no teníamos calculado que fuera de este nivel en en el interior pero en cualquier caso lo que sí que avala es lo que nosotros habíamos planificado imprevisto

Voz 0194 26:52 en la SER hemos hablado también con el director de la DGT con Pere Navarro que considera que esta medida es un paso hacia el futuro de la movilidad en las grandes ciudades

Voz 37 27:00 el futuro de la ciudad se juega en el terreno de la movilidad o resuelve la movilidad urbana quedar atrapada entre la congestión el ruido y la contaminación esto lo tiene claro de todas las ciudades el problema de la movilidad de si el exceso de de automóviles hombre desplazar mil kilos para una persona que es un sistema ineficiente

Voz 0194 27:20 bueno pues vamos precisamente hasta la DGT para conocer cómo se circula a esta hora en las carreteras de la Comunidad Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 38 27:28 buenas tardes a esta hora tenemos dos alcances en las carreteras de Madrid uno en la cuarenta y dos en Fuenlabrada que lleva más de una hora y con gestiona la vía hacia Toledo en seis kilómetros y el segundo en la incorporación a la A5 desde la M40 en Alcorcón que genera tráfico lento durante dos kilómetros además la zona metropolitana en la A42 en Usera tenemos también retenciones hacia la capital

Voz 29 27:52 controlamos la sanidad combatimos las enfermedades que pueden transmitirte en los animales inspeccionó hemos los alimentos que consume protegemos el bienestar de tus mascotas así

Voz 1876 28:03 damos de las veterinarias y los veterinarios

Voz 29 28:06 porque vigilando la salud animal protegemos tus al Consejo General de Colegios Veterinarios de España

Voz 39 28:13 reducir gastos ahorrar energía allí aumentar la seguridad de las instalaciones de su comunidad de vecinos ahora es más fácil y económico gracias a los planes renove de ascensores de instalaciones eléctricas

Voz 1876 28:25 comunes en edificios de viviendas informe en la web Comunidad punto Madrid o en el teléfono cero doce Comunidad

Voz 13 28:33 abre ahora en Madrid cursa Clínica Universidad de Navarra talento y tecnología en un seguro de salud

Voz 1876 28:39 la investigación los tratamientos más innovadores la más alta especialización médica con las pólizas de salud

Voz 13 28:45 consta descubra otra forma de asegurar su salud en algún punto es o llame al novecientos quinientos seis

Voz 5 28:51 novecientos setenta y tres

Voz 1915 28:53 el noventa y cinco por ciento de los MIR los médicos residentes de urgencias de el doce de Octubre ha secundado la huelga en las primeras horas de protesta huelga indefinida que han empezado hoy para denunciar la falta de médicos facultativos que lo supervisen lo que les obliga a asumir más carga de trabajo y responsabilidad de la que les corresponde en Hoy por hoy

Voz 40 29:10 hemos hablado con una de ellas con Julia Moreno yo creo que que que el riesgo para la seguridad otra cosa es que claro el rival nosotros como te sientes seguro

Voz 1876 29:22 viven en realidad lo que hago

Voz 0194 29:26 un poco de una huelga que empieza otra que terminen esta tarde ha quedado desconvocada la huelga indefinida de los trabajadores de limpieza de edificios y locales de la Comunidad más de setenta mil personas que empezaron en la protesta el pasado martes han ratificado la última propuesta de la mesa de negociación del convenio que contempla una subida salarial del siete por ciento en cuatro años llegamos a las ocho

Voz 1876 29:45 media con ocho grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco que pasen buen fin de semana adiós

Voz 3 30:05 cinco deportes como Lugo

Voz 1914 30:13 buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena SER para contaros lo que está dando de sí este viernes treinta de noviembre en Madrid se prepara contrarreloj para cerrar todos los detalles relativos a la final de la Copa Libertadores River Boca el domingo día nueve en el Bernabéu un evento de relevancia mundial

Voz 1038 30:29 un evento trasladado de país por los incial

Voz 1914 30:31 desde el pasado sábado un traslado que tiene muy enfadado al fútbol argentino una muestra son las palabras del entrenador de huracán Gustav

Voz 42 30:39 pero estamos permitiendo que nos saquen River Boca estamos permitiendo que que River y Boca no lo podamos organizar en nuestro país cuando teníamos el orgullo de decir que íbamos a jugar una final los dos equipos más grandes del fútbol argentino nos estamos dejando robar el clásico algo argentino como si hiciera que el día de mañana en Argentina no se puede bailar tango como hombre de fútbol me da vergüenza el fútbol me da asco el fútbol no podemos permitir esto

Voz 1914 31:03 lo que no se puede permitir es lo que se vio el sábado en las calles de Buenos Aires incidentes violencia ataques con gas pimienta bengalas escondidas en niños eso sí que no se puede permitir más nombres destacados del día Solari rehuye hablar del tema y prefiere tratarse en Qatar a operarse de la rodilla Saúl se perfila como el lateral izquierdo del Atlético contra el Girona y David Villa podría jugar con Iniesta en el bis el Kobe japonés tal y como ha contado esta tarde Manu Carreño y además tenemos jornada de Liga la número catorce una jornada que comienza hoy a las nueve con el Rayo Éibar nos vamos a Vallecas José Palacio hola

Voz 1038 31:41 hola qué tal muy buenas Sonia un partido de extrema necesidad para el Rayo Vallecano que está ahora mismo penúltimo clasificado con siete puntos ya cinco de la salvación no ha ganado todavía en Vallecas tres empates y cuatro derrotas y con ello rota un poquito Michel en su once entra Dimitris que como es habitual en las

Voz 1509 31:57 dimensionadas en portería Velázquez es el lateral diestro

Voz 1038 32:00 pero en lugar del sancionado vincula SK en el once titular que jugó en Mestalla he perdió tres a cero Pozo entra Álvaro García enfrente un Éibar que lleva con el subidón de esa victoria por tres goles a cero en Ipurúa ante el Real Madrid la pasada jornada pero con aviso de Mendilibar que aquí no se puede dormir nadie en la gran sensación de ese partido ante el Real Madrid Cukor ella va a jugar por delante en el carril izquierdo de Cote de José Ángel arriba Sergi Enrich con Joan Jordán es contadores por detrás a las nueve de la noche comienza el partido ahora mismo poca gente en la grada Nueva York no saltaba calentar el Eibar arbitra Undiano Mallenco sobre el campo en el bar Iglesias Villanueva

Voz 1914 32:35 comienza la jornada en Primera también lo hace el segunda división desde las nueve Zaragoza Cádiz cartel casi de primeras Santis hay muy buenas

Voz 1876 32:41 hola Sonia buenas tardes

Voz 43 32:44 hachas opuestas con un Zaragoza necesitado de no ganar podría caer esta jornada puestos de descenso eso sí el Zaragoza tiene que ganar en La Romareda donde no lo ha hecho nada más que una vez esta temporada allá por agosto ante el Rayo manejada da la novedad en el once entra Wall por Álvaro Vázquez ante un Cádiz que viene en racha cinco victorias consecutivas con ganas de meterse una vez por todas en el playoff de ascenso a Primera División un cambio en la alineación la lesión de José Mari da entrada a Álex Fernández comienza a las nueve nueve grados en la capital aragonesa pita al asturiano Areces Franco

Voz 1914 33:17 en baloncesto se completa la décima jornada en la Euroliga acaba de terminar el partido del Tirol vez Baskonia en Turquía Kevin Fernández

Voz 1264 33:23 hola Sonia sí ha perdido por once puntos noventa y seis a ochenta y cinco lastrado por su mala defensa otra vez más de noventa puntos encajados y sus diecinueve pérdidas de balón eso sí lo positivo se ha dado un paso adelante en ataque veinte puntos de y quince de Foz Man in the Dark Julia pero el equipo ha sido muy inconstante no han lanzado buenas defensas y ataques para tratar de remontar un partido donde siempre ha estado con opciones de ganar la derrota por noventa y seis a ochenta y cinco sigue dejando el Baskonia muy lejos de los ocho primeros clasificados y todavía con mucho trabajo a Velimir Perasovic

Voz 1914 33:55 derrota del Baskonia hay por delante el partido de las nueve el que enfrenta al Barça en el Palau contra el Fenerbahce las guerreras debutan mañana en el Europeo de balonmano la sub diecisiete femenina de fútbol juegan mañana la final del Mundial contra México y el domingo por ejemplo se celebra la maratón de Valencia con récord de participar Dion hay que coger aire porque tenemos muchas cosas que contar desde ahora y hasta las nueve las ocho en Canarias pero en esta portada no pueden faltar vuestros mensajes en el Whatsapp de Hora Veinticinco

Voz 3 34:21 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica y los lo que quieras mandando tu nota de voz en el whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 36 34:34 su veinticinco buenas tardes nulo de Isco me parece bien me parece bien que lo aparte de las circunstancias personales que ya puedo tener un entrenador pero desde el punto de vista futbolístico a pesar de que están encumbrado acuérdense de lo que les digo este este es el nuevo Higuaín me acuerdo cantantes mejor gracias Whatsapp de horas

Voz 3 35:01 veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 44 35:15 ha perdido trascendencia a este partido no en en en mi corazón a eso me refiero a perdió un poco el interés o halal la final en el Bernabéu sirva para limpiar todo lo que pasó para darle un cierre

Voz 7 35:26 digno estoy un poco triste

Voz 1530 35:28 jugamos una final y que la tengamos que disputará fuera un tema en seguridad es una derrota de todos es muy difícil de digerir ojalá podamos aprender de esta situación para poder hacer las cosas mejor en el futuro

Voz 45 35:39 qué carajo tengo que ver yo símil familia quiere a ver un partido de Boca River tengo que es llevarla a di

Voz 1914 35:48 a la elección del Bernabéu como sede de la final de la Libertadores sigue generando muchas reacciones escuchábamos a Solari Pellegrini Maradona River y Boca van a jugar el próximo domingo día nueve en el Bernabéu aunque todavía tienen que resolverse recursos de los dos equipos qué opciones tienen de prosperar Buenos Aires Radio Continental de Leonardo Ojeda muy buenas

Voz 46 36:06 si fuera noche Sonia parábolas y para todos los oyentes de la Cadena SER bueno River en el día de mañana ni son bandera son el monumental exigiendo que el partido se juega en la cancha de River Icon público del entidad millonaria así se eleva la apelación equívoca pidió la descalificación de River del evento va a llevar este caso al Tribunal de Apelaciones de Conmebol todavía piensan en elevar ese recurso al Tribunal del TAS veremos qué es lo que ocurre

Voz 1914 36:42 en cualquier caso y a la espera de ver qué sucede siguen perfilando detalles para esta gran cita como por ejemplo el reparto y venta de entradas que podemos contar Antón Meana

Voz 7 36:50 pues mira que se van a vender cinco mil entradas de River Plate en Buenos Aires con DNI nombre a los seguidores de River cinco mil para hinchas de River cinco mil para hinchas de Boca en Buenos Aires nombre Irene y ya tenemos diez mil entradas del Bernabéu unas veinticinco mil para el fondo norte del Bernabéu es decir hinchas de River Play que residan aquí y que las compren en Canal Tickets del Real Madrid unas veinticinco mil entradas para el fondo sur es decir hinchas de Boca que residan aquí irás quieran comprar o en la web del Madrid donde dio al conjunto blanco y luego el resto del estadio lo va a gestionar y distribuir la organización dejando la zona central libre para que no haya incidentes entre el fondo norte y el fondo sur sabemos que River va a entrenará en Valdebebas que evoca Las Rozas y que se va a jugar el partido en Europa porque tenía mucho miedo la Conmebol de que las barras bravas se pudieran mover por Sudamérica esto lo sacan a Europa para que Argentina reflexione y cambie el tema de la violencia en el fútbol

Voz 1914 37:50 se quiere evitar cualquier tipo incidentes desde luego un tema importante para esta cita del domingo día nueve es el de la seguridad carrusel de reuniones para cerrar el dispositivo Ifrán increíbles en cuanto al número de efectivos cuéntanos Alfonso Ojea Radio y muy buenas

Voz 7 38:03 qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 38:06 cuatro min cuatro mil quinientos agentes de de la seguridad van a tener que ser desplegados esa cifra evidentemente va a cambiar porque ya podemos adelantaron que será el próximo viernes o a más tardar el sábado cuando el delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Rodríguez Uribes eh detalle

Voz 7 38:24 ese encuentro

Voz 0089 38:25 todo cómo va a ser las zonas que van a coger a los seguidores de ambos equipos en la zona del centro de la capital más datos interesantes muy activas e van a estar las comisarías españolas te fronteras para detectar si fuera el caso algún perfil sospechoso Pin presentar a colarse entre esos cinco mil que nos contaba Meana que van a llegar por parte de cada equipo por lo tanto todo preparado en las próximas horas se van a seguir desarrollando reuniones también damos un dato tan sólo para el tema del tráfico de la regulación de la circulación ese ese próximo domingo el domingo día nueve Se van a precisar más de trescientos efectivos

Voz 1914 39:05 increíble las cifras que se manejan en cuanto a efectivos de seguridad gracias Alfonso esto es lo último en cuanto a la Copa Libertadores en un instante repasamos la jornada del sábado en Primera hay hablamos del expediente Isco

Voz 9 39:16 de pasar cincuenta minutos revisando los bancos de mi empresa a hacerlo en un minuto

Voz 11 39:20 hay una gran diferencia ellos BBVA One vive con BBVA tienes todas las cuentas de tu empresa en un mismo sitio para controlar las de un vistazo porque cuanto más sabes mejor de puedes descubre más en BBVA aguantó junto con BBVA

Voz 13 39:35 creando oportunidades nuestros deportistas son pura energía por eso en Iberdrola un superando vosotras estáis haciendo historia

Voz 14 39:48 un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte

Voz 33 39:53 Iberdrola empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 31 39:57 I did Europa vi cruceros

Voz 13 39:59 escapadas nacionales

Voz 31 40:02 Di nieve del Islas de siembre este diciembre si quieres viajar no es más que decirlo así de fácil

Voz 32 40:10 porque con Viajes el Corte Inglés los mejores destinos del mundo están al alcance de tu mano puentes Navidad Fin de Año fines de semana cualquier momento es bueno para escaparse unos días y lo que es mejor con unos precios increíbles a la hora de viajar dio siempre di Viajes el Corte Inglés

Voz 7 40:26 es cariño tenemos que ponernos una alarma ya si ya lo hablamos pero lo primero vamos a terminar de mudarnos no ha pasado algo pues quién robado la vecina de enfrente y no tenía más serio nos podamos a este barrio que en teoría es mejor sigue habiendo robo

Voz 26 40:40 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1914 40:54 sábado nueve menos cuarto Bernabéu partidazo a pesar de que los dos protagonistas están alejados de su mejor nivel Real Madrid y Valencia enseguida conocemos la última hora deportiva antes el asunto Isco sobre el que habla muy a su pesar

Voz 7 41:06 Solari creo que es un tema que no que no da más de sí son decisiones decisiones puntuales qué pasa con esto de verdad con eh considero que el tema este no no da más de sí Noah para no da más de sí todo lo que se mueve en el en el disco sinceramente no no Antón Meana muy buena muy buena Sonia

Voz 1914 41:26 igual es una sensación mía pero creo que Solari intentando zanjar el tema consigue precisamente el efecto contrario consigue consigue que se hable todavía más de

Voz 7 41:34 correcto da para mucho más es lo que sacamos en claro de la rueda de prensa de Solari noticia de Javier Herráez ha contado hoy a las tres de la tarde que se empezó a torcer todo cuando Isco escucho a Solari decir que tenía que coger la forma el malagueño en un momento en el que el equipo estaba mal Solari puntualizó sólo en el de Arroyo de la Miel sólo han hablado de dos veces la era Solari una para decirle a Isco te vas a la grada en el partido de Roma veremos si mañana juega algún minuto Isco Alarcón es un partido importante porque no está Casemiro el otro día por ejemplo jugó en la Liga de Campeones marcó Llorente en Roma pero Casemiro en el Bernabéu es clave a ver cómo cambia mañana el equipo se concentra a las doce del sábado en el Bernabeu y luego ese encuentro contra el Valencia de Marcelino

Voz 1914 42:17 enfrente ese Valencia de Marcelino que no se termina de encontrar esta temporada aunque va a buscar en el coliseo blanco la tercera victoria consecutiva en Liga Ximo más malo

Voz 47 42:25 si viene tocado de ser eliminado en la Champions League pero vuelvo una competición donde ha ganado los dos últimos partidos en las novedades Garay vuelve a la convocatoria IB apunta directamente al once como también Pichi ni en el lateral derecho veremos si Guedes que está con problemas en los últimos partidos continúa aussie juega con leen en la izquierda Gameiro parece que suplirá a Rodrigo que es la principal baja junto Cheryshev que se queda en Valencia por lesión con todo esto Marcelino cree que es posible ya eso va a ganar

Voz 48 42:53 pero independientemente de que estemos a tres puntos no no la intención del Valencia es ganar allí con esa intención vamos sabemos que es un equipo con un grandísimo

Voz 1914 43:02 buenos el partidazo del sábado liguero el Real Madrid Valencia pero entre tenemos tres partidos más el primero a la una de la tarde en Balaídos Celta Huesca hola Paula Montes

Voz 1694 43:10 queda a las personas alguna convocatoria de Cardoso estamos la exclusión de la lista Facundo Roncaglia un peso pesado recupera Hugo Mallo Cabral y Beltrán que ya recibió el alta médica y anuncia cambios en un once que mantendrá una clara idea de juego combinativo para intentar conseguir su primera victoria en Vigo a Balaídos llega al colista necesitado también y tocado tras el resultado copero no podrá contar el remedo el niño Melero lesionados de larga duración

Voz 1914 43:32 a las cuatro y cuarto gracias Paula Valladolid Leganés última hora del Valladolid Tornadijo

Voz 0700 43:37 hola qué tal bueno el Valladolid que lleva dos puntos de doce aunque el juego ha sido bueno necesitaba volver a la senda de la victoria para ampliar ventajas con los de abajo en este caso Leganés les sacaría siete puntos en caso de ganar en lo deportivo simplemente la ausencia de Moyano por lesión y la duda de si Daniele Verde jugará o no desde el inicio del partido

Voz 1914 43:53 el Leganés hoy hemos escuchado aún sincero Mauricio Pellegrino Óscar Egido

Voz 1038 43:57 hola una muy buenas Pelegrino ha sido sincero y ha sido honrado para explicar lo que ocurrió el pasado viernes en el partido ante el Alavés porque el técnico argentino puso en el once inicial a cuatro jugadores con ficha del filial Looking Darín Óscar en la norma dice que durante todo el desarrollo del partido debe haber siempre siete jugadores con ficha del primer equipo en el terreno de juego porque si hubieran expulsado a uno de esos siete con los cuadros de filial todavía en el campo el Leganés hubiera cometido alineación indebida y hubiera perdido el partido por cero tres por eso hoy le hemos a Pellegrino porqué arriesgó y merecía la

Voz 1530 44:30 como club eh yo no estaba al tanto de de esa situación no sinceramente sino en expulsaba no jugador que perdíamos punto es algo que no la comimos Nos enteramos durante el partido hizo un riesgo innecesario tuvimos suerte esperemos que no volvamos a repetir no tiene que pasar a un equipo de nuestra entidad de Primera división

Voz 1038 44:51 el Leganés ya está en Valladolid ha viajado Cuéllar

Voz 1509 44:53 quién va a ser titular el que ha viajado de suplente es Jon Ander Serantes no ha viajado el lunes a Valladolid

Voz 1914 44:59 alta el partido de las seis y media que enfrenta a Getafe y Espanyol Andoni De la Torre

Voz 1038 45:02 el Getafe con la baja por sanción de cabreo de Vergara por lesión los de Bordalás busca mejorar sus números en casa y el míster dice que hay que respetar todos los estilos de juego

Voz 49 45:10 a mí me llama la atención cuando la gente se les llena la boca de hablar estilos no no no parece que hay algún equipo que juegue como el Barcelona de Johan Cruyff in de actualidad ni siquiera el Fútbol Club Barcelona juegas eh todos los caminos son respetables nosotros estamos orgullosos del trabajo que estamos haciendo sabemos que tenemos que hacer un partido muy muy muy bueno si queremos sumar los terremotos sumaron

Voz 1038 45:32 la victoria afronta un español que está en posiciones de Europa League quiere romper la mala racha de dos derrotas consecutivas Rubi tiene las bajas de Sergio García

Voz 1509 45:38 Naldo Imad rocas bueno pues este es el menú del sábado

Voz 1914 45:40 en primera división pero el postre merece mucho mucho la pena ahí es la final del Mundial sub diecisiete femenino Iván Álvarez

Voz 50 45:46 qué tal Sonia buenas tardes mañana cita histórica para la selección española que busca su primer Mundial femenino sub diecisiete es el último torneo de un año histórico para el fútbol femenino tras proclamarse campeones de Europa sub diecisiete y subcampeonas del mundo sub veinte el combinado de Toño Ice llega como favorita la final encadena diecisiete partidos oficiales sin perder Enfrente estará México el último precedente un amistoso previo al Mundial con victoria española por dos goles a uno mañana a las once de la noche España México en la final del Mundial sub diecisiete

Voz 1914 46:11 mucha suerte a la sub diecisiete a la selección que dirige Toni Ice varias conexiones más la primera en Barcelona se resiste a pasar por el quirófano y en el club Santi no saben cómo convencerle

Voz 1005 46:21 sí así es Samuel Umtiti a seguir un tratamiento conservador ha seguido recomendaciones de la Federación Francesa de Fútbol ya desatendido a las del Barça que recomendaban operarse el comunicado médico no especifica tiempo de baja pero durante las próximas semana las va a seguir de nuevo un tratamiento conservador en Doha no se operará como recomendaban los servicios médicos del Barça

Voz 1914 46:43 viene el Atlético gracias anti ojo al puesto que podría ocupar Saúl ante el Girona Pedro Fullana