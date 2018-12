Hora 25 (30/11/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 3 00:16 hola

Voz 0194 00:16 Ángels Barceló es la última noche de campaña en Andalucía están los candidatos apurando las últimas horas de carretera y lanzando los últimos mensajes a los suyos les escuchamos enseguida repasamos otras noticias de este viernes después dedicaremos este tiempo de Hora Veinticinco han personaje conocido como el Robin de Vallecas y estará con nosotros Martín Berasategui al que vamos a quedar de nuevo por sus diez estrellas Michelin Esther Bazán buenas noches buenas noches empezamos a Sevilla donde nuestro compañero Alfredo guardia si nos va a resumir lo que se dice a esta hora en los actos de campaña cuarenta y ocho horas antes de la cita con las urnas Alfredo buenas noches

Voz 0335 00:49 buenas noches el acto de Susana Díaz se ha iniciado

Voz 4 00:51 ocho de la tarde en el Centro Deportivo de Pino Montano en Sevilla con tres mil personas un lleno absoluto allí está acompañada por los ministros planas y Montero ahora interviene la secretaría provincial los populares cierran la campaña en el hotel NH Collection en un auditorio con mil setecientas personas y la presencia del presidente nacional Pablo Casado más de dos mil personas asisten en el Auditorio los remolinos al mitin de adelante Pablo Iglesias ha cargado contra quienes siguen sin entender los vientos de federalismo que soplan desde tan confía Alberto Garzón ha señalado que votar a Susana es abrir la puerta a las derechas en Sevilla está Albert Rivera junto al candidato Juan Mari interviene en estos momentos en el acto más multitudinario de los celebrados por Ciudadanos en la campaña hay habilitadas dos mil sillas pero también se han llenado las gradas de la zona deportiva del Parque de los Príncipes

Voz 0194 01:37 las diez en la crónica desastre iremos a cada acto nos ocuparemos el nuevo paso que ha dado hoy el Gobierno en relación con los aforamientos el desencuentro entre Moncloa y la Generalitat porla parece que imposible reunión entre Torres Sánchez el presidente del Gobierno está hoy y mañana en la cumbre del G20 junto a otros líderes como Macron Merkel medio Trump España quiere liderar las conclusiones sobre migración Madrid Central se estrena con menos ruido y menos humos la prueba se ha superado dicen en el Ayuntamiento de la capital y según la responsable de Medio Ambiente inmovilidad el tráfico se ha reducido este primer día hasta un cuarenta por ciento se acaba la discriminación para acceder a la función pública en determinados casos portadores de VIH diabéticos celíacos solos que padecen psoriasis podrán presentarse a las oposiciones para ser policías guardias civiles militares funcionarios de prisiones au agentes de aduanas en algunos casos la exclusión estaba en vigor desde hace treinta años detenido en Barcelona un presunto falsificador de arte reclamado por Estados Unidos dieciocho años ya había sido arrestado como líder de Un grupo de tráfico de cuadros al que intervinieron grabados litografías y serigrafías de Miró Picasso Dalí o Andy Warhol entre otros nos lo cuenta grisú

Voz 5 02:39 a Doha el detenido de setenta y dos años nacido en Barcelona habría vendido obras falsificadas de reconocidos artistas de forma masiva y estaba reclamado por Estados Unidos desde hace dos años la detención llega después de un intenso trabajo de la Policía Nacional para localizar este fugitivo que adoptaba extremas medidas de autoprotección para eludir la acción de la Justicia en el año dos mil ya fue arrestado como líder de una red internacional de falsificadores en una operación en la que se intervinieron tres mil obras falsificadas valoradas en más de siete millones de euros

Voz 6 03:11 si tu pasión extremar nunca renunció al mar aunque sea arriesgado incierto nunca renunció al mar eso saber quién eres

Voz 2 03:19 en la Denominación de Origen Calificada Rioja sabemos la importancia que tienen las convicciones porque cuando sabes quién eres vice un Rioja Denominación de Origen Calificada Rioja saber quién eres

Voz 0194 03:31 seguro que algún día en la forma de islas

Voz 7 03:34 playas la gastronomía la luz de nuestra costa a través de la radio ese día han ahora falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena disfrutar de trescientos veinte días de sol al año hasta entonces creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo

Voz 8 03:47 Comunitat Valenciana mediterránea

Voz 2 03:49 el funeral Itaca valenciana

Voz 8 03:51 la feo

Voz 9 03:53 usted volviendo a casa después de un largo día de trabajo y sus ahorros tirados en el sofá va siendo hora de que sus ahorros se independiza y sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio va siendo hora de que invierte en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña sin ataduras sin Inter es es contrapuestos y consumismo equipo de expertos invierta con Mutua activos llamé al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua activos la primera gestora independiente en General Óptica tenemos un plan para cada mirada

Voz 10 04:25 cheques descuento para Navidad yo este año me he portado muy bien claro y tienes un descuento de cincuenta euros en tus gafas graduadas de cualquier marca veinte euros en gafas de sol y lentillas esta Navidad estreno gafas Itu vive como miras General Óptica tolerar esto

Voz 11 04:48 el punto com y en las redes sociales Twitter arroba Hora Veinticinco quien Facebook

Voz 2 04:53 bueno hora25 la vida tiene al menos una historia

Voz 12 05:03 más escriben

Voz 2 05:05 los las Len para unos y otros los muchos libros

Voz 6 05:09 el programa de la literatura es el punto de partida para conversar sobre las grandes preguntas de la vi en la madrugada del viernes

Voz 13 05:16 estos una hora menos en Canarias con Macarena Berlín que cese del choque del Interior que todos los gestores aprendemos a escribir leer entre líneas

Voz 14 05:27 los muchos libros Cadena cadenas

Voz 2 05:32 los viernes no My Lol porque querían silenciar la Austria

Voz 15 05:37 es que yo sabía lo lista González es de Felipe

Voz 0194 05:40 sale

Voz 16 05:42 letal ay ay ay hijo juez Maicon del planeta que disculpe ay ay ay ay ay ay

Voz 2 05:52 Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega

Voz 15 05:56 me acabo de llamar quién pero sabes por teléfono muy enfadado diciéndome que sigue aquejado desmentida pero lo cierto es que todos los políticos son de Haifa hija hijo I

Voz 2 06:11 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 17 06:19 Lady Estuardo vengo a recibir muestras últimas órdenes Larreina quiere que nada ha sido rehuso injusticia gracias Mela

Voz 18 06:26 mientras tanto encías Ramis últimos deseos lo entregué al caballero Paulette

Voz 0194 06:31 sea ejecutado con calidad

Voz 18 06:33 para eso

Voz 17 06:35 SER Historia con Nacho haré todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 20 06:53 cinco Ángels Barceló

Voz 2 06:56 Elías León Siminiani lo deja bien claro desde el primer momento éste

Voz 0194 07:00 trabajo tiene un objetivo hacer una feliz

Voz 2 07:02 la que atracos hasta alcanzar la memoria siempre quise hacer una película de sucursales bancarias por el método del butrón por el subsuelo se movían por las alcantarillas como pez en el agua apuntes para una película de atracos es una historia de amistad de relaciones de la importancia de la figura paterna una historia de clases sociales de desnudez y de ternura en la que el director se hace muchas preguntas y en la que el espectador se queda con

Voz 21 07:29 ahí afectado ahí está lo

Voz 22 07:40 eh

Voz 21 07:44 ahí está

Voz 23 07:52 una documental con dos protagonista es el director Leon Siminiani el Robin Hood de Vallecas flacos muy buenas noches a los dos Elías flaco buenas noches hola qué tal buenas noches buenas noches maleta demuestra que no iba a contestar esta canción le encantaba tu padre no el menos esto cuentas tú en en la película

Voz 24 08:09 nació con aparte que tiene como doble mensaje que es la pared es donde estaba parece que a mi padre le gusta mucho y ponía después determina algún golpe así un poco que hubiera salido bien pues se suponía ponía Araba

Voz 0194 08:28 hablaremos de las relaciones paterno filial que fue tu padre para Ci

Voz 24 08:32 hombre pues independientemente de lo que aparece en el documental pues para mí mi padre

Voz 25 08:39 eh

Voz 26 08:41 pues es un un grande de invitarle siempre

Voz 27 08:48 no porque él

Voz 24 08:50 la forma de vida que llevaba

Voz 25 08:53 parte de los golpes después de los golpes

Voz 24 08:56 es la vida que llevaba no era la que yo he llevado que yo era ir mucho más discreto por la vida que mi padre a mi padre era un poco más a lo bestia

Voz 0194 09:04 qué decir que tenía aires de grandeza que iba o que gasto

Voz 27 09:07 lleva más eso mismo eh

Voz 14 09:10 poco más golfo

Voz 0194 09:13 ya a dos un resumen de esta historia alguna cosa apuntado ahora ahora flaco tú querías hacer una película de atracos ves la noticia del llamado entonces Robin Hood de Vallecas tú escribes a la cara

Voz 28 09:24 en un día sí la escribí a presión

Voz 29 09:29 tardó en contestarme porque él estaba un módulo de aislamiento oí llegaron a retenerle tres cartas yo escribí seguí escribiendo un poco como quién lanzó un mensaje en una botella de repente Un día me llegó a esas cartas yo iba cada vez siendo más personal pensando que con la estrategia de la entidad conseguiría que que contestar ese iba en un llegó contestación Easy bueno fui fui a verle a prisión y a partir de ahí empezó una relación que básicamente en lo que consistió fue en que él tumbó por su presencia hay por su recorrido por por lo que tenía que ofrecer como personaje tumbó un poco todo mi plan inicial

Voz 0194 10:08 no porque que te imaginabas tú qué idea preconcebida

Voz 29 10:11 yo tenía que es algo que es un tema que que que yo quise que estuviesen la película yo tenía un prejuicio digamos de clase social bastante alto y fue con mucho miedo a prisión

Voz 0194 10:23 eso lo cuentas

Voz 29 10:25 me encontré a un chaval muy joven muy energético con una necesidad expresión y de ahí que un hambre de vida descomunal no no sé si hoy como preciosa según un poco tímido y entonces yo

Voz 14 10:43 pero

Voz 29 10:43 yo pero ya cuando salí la primera vez de verle y le recuerdo volviendo Estremera conduciendo era como como sentir que que que que que que aquel encuentro me había dado una lección y que de alguna manera la película iba a explorar esa lección y que podía aprender yo

Voz 0194 11:02 flaco no hizo flaco tenías necesidad de explicarte

Voz 25 11:07 yo lo que necesitaba en esos momentos era era reprochar a alguien vale todo lo que estaba diciendo en la prensa sobre mí vale entonces decía la prensa sobraban pues a mí habían dicho que yo había estado viviendo una casa prefabricada que mi padre me llevaba me había criado sólo con mi padre y y bueno que tú

Voz 0194 11:30 antecedentes porque antes lo hemos dicho ha sido un poco tu padre será

Voz 25 11:32 acaba atracarle atracador vale sí

Voz 27 11:35 entonces eh eh

Voz 25 11:38 claro yo a mi casa ahí ahí está la prensa has estaba pasando un poco entonces también pues dije bueno que venga este hombre iba Éste es el que se va a llevar la bronca eso es lo que pensé en un principio no imputa tenía entonces una idea preconcebida de Lis y claro que es a mí cuando me dijo mi mujer que se habían puesto en contacto con con la abogada y con ella que había una productora que quería hacer una película yo lo primero que le dije fue cómo se llama el tío este quiénes se llama no sé qué Siminiani pues lo por Internet ves a ver la foto a ver cómo es físicamente le escribió cuando eh llevo ya una idea de que el tío era mucho más mayor con porque mi mujer me decía no no tiene barba yo digo pues una barba hasta aquí completamente distinto a no me ha aparecido estilo precio él al principio dije bueno digo cuando ya hablamos un poco ese día ya dije bueno esto no es lo que yo me imaginaba en poco tiempo ya me di cuenta de que la cosa no iba a ser no iba a ser como yo o no te vas a pegar la bronca no no no no no

Voz 29 12:50 tan intrusiva él estaba muy porque había ido gente gente de magazines digamos diario Fabià Aguido a meter la alcachofa a su vecina no sé qué tal se habían sentido como muy invadidos yo traté de explicarle que había una diferencia entre lo que yo hacía y ese tipo de periodismo y es que yo tenía más tiempo tenía menos dinero pero más tiempo y que de alguna manera yo lo primero que haría sería está yendo a ver a prisión hasta que de alguna manera encontraremos qué película vamos

Voz 0194 13:18 de alguna manera también te sirve cuando te das cuenta eso a ti te sirve para contar tu historia y tú quieres contar tu historia sí claro dicho tú empiezas a escribir en la cárcel tu historia

Voz 25 13:28 sí yo bueno lo de la escritura fue un poco en forma de desahogo porque cuando yo entre en prisión a mí me llevaron a los tres días al modo de de aislamiento entonces yo estaba encerrado veintiún ahora en una celda de una celda de no sé dos por dos una cosa así no y claro la celda Sat tres horas de patio no daba para saciar toda la actividad toda la energía que pueda tener uno entonces dije bueno digo voy a escribir a principios cría con mucha rabia porque por todo lo que había pasado todo el tema de la prensa mi mujer el niño mi de no sé que luego ya pues fue un poco más dije bueno digo esto puede servir para algo lo voy a escribir que que sirve bien que no pues

Voz 0194 14:11 este es el momento en el que lo cuenta alías como fue tu detención aquí

Voz 30 14:22 y quede claro que te queda dentro es me me tiraron al suelo yo tokiota empezaba a mover las piernas

Voz 26 14:31 apretando ve ya estaba sangrando por algún golpe personas sí

Voz 29 14:38 sí fue hay una doble escenificación por un lado él lleva una máscara en toda la película

Voz 0335 14:45 el coche una cosa curiosa de Díaz Ferrán

Voz 29 14:47 dio con flaco es que él puede venir sin máscara

Voz 0194 14:50 claro es que esto de que hay que explicarlo también aparece nunca su cara en las película porque

Voz 29 14:55 el quiere proteger su identidad e insurgencia FISA

Voz 0335 15:00 Tica ante y para su hijo

Voz 29 15:02 no para que para que su hijo esté protegido entonces un pacto que hicimos fue que no aparecería sumó su rostro en la película entonces yo pensando y dándole vueltas en cómo podíamos darle pues como una como un giro o más creativo a esto le propuso lo de la máscara ya a partir de ahí la máscara extrañamente siendo que es un elemento bastante intimidatorio porque es más cara plana blanca que es común esto es clara yo creo que a él le liberó liberó un poco no ir extrañamente se convirtió en un aliado cuando empecé a proponer representar momentos de su vida no de la detención era probablemente el más delicado no porque yo no sé yo no voy a poner ya flaco al tirarle al suelo a que

Voz 0194 15:45 la detención de la que hay imágenes y que se dieron por televisión si si es decir que los oyentes si si quieren y lo van a buscar seguro que encontraran el el vídeo en algún sitio

Voz 29 15:53 completamente lleguen la propia película esa no hay dialoga las imágenes reales con las que el pone pone representa no pero TV no sé cómo que entró con un espíritu muy no voy a decir terapéutico porque no creo que tengan ninguna conciencia pero pero sí como de de voluntad de participación absoluta de hecho hay un momento en que él que es asiduo gordito le cuesta levantarse voy a acercarme hice no lo quita quita que yo lo hago él consigue levantarse del suelo donde estaba contra el que el asfalto que estaba retenido para levantarse e irse a el coche donde le metieron no irá hay buenos son esas cosas que a veces te ofrece como este tipo de documental que es como jugar a representar la vida con las personas que estuvieron inmersas en ello y que vuelve es una especie de todo o nada pero cuando resultas muy mágico

Voz 0194 16:50 tú al final convencida de alguna manera tu mujer y te lo digo porque tu mujer estaba era contraria de hecho se enfrentó a Elías para que no hiciera VI ya este convenció al final bueno

Voz 25 17:03 este fue este este tema fue fue bastante complicado e en el documental está está enfocado muy muy muy SAS

Voz 0194 17:13 por suave muy suave muy suave

Voz 25 17:15 pero bueno digamos que al principio ella lo que lo que pensaba del documental era que era era retroceder al pasado que además de

Voz 0194 17:26 hala un poco la obsesión de que también que tu hijo no no hubiera esa imagen de Tino

Voz 25 17:29 exacto entonces ella siempre estando yo allí en prisión ella siempre me decía la mentalidad cambie la mentalidad yo la decía digo chica digo déjame salir Déjame salir y cuando ya salga ya ya ya verás que esto no es lo que tú te imaginas Higuero parece pues ella no ha visto el documental todavía

Voz 0194 17:46 ha visto no ha visto seguramente que

Voz 25 17:48 lo escuchará claro sí sí sí lo está

Voz 0194 17:51 escuchando y yo le invito a que vea el documental vale vamos a pasar el podcast a Mariela Ariel a su mujer

Voz 27 18:00 si entonces bueno a día de hoy digamos que

Voz 25 18:05 como que esta sábado por vencida

Voz 0194 18:08 la acción de flaco con su padre apuntábamos también algo al principio y de flaco con su hijo el confluye una determinada educación

Voz 30 18:15 en ese momento se le ha caído el mundo encima por las

Voz 0194 18:17 la zona en la que está porque esta misma situación

Voz 30 18:20 no sabía repetido cuando mi padre cayó preso la primera vez o por narcotráfico con los colombianos

Voz 0194 18:29 dime una cosa es la preguntas así muy bestia porque te haces atracador pues mira

Voz 25 18:35 ah yo cuando tenía me faltaban dos meses para cumplir dieciséis años yo voy a mi padre salir de una alcantarilla no con un montón de millones de pesetas Easy cuando yo le vi dijo de digo este tío tan bajito calvo tan delgado qué cojones tiene ya algún día voy a atracar un banco

Voz 0194 19:03 ni por necesidad

Voz 25 19:06 necesidad económica en el sentido de que que me que tuviera una enfermedad un familiar y se fuera a morir sino necesitaba sino se pagan cien mil euros yo no he tenido esa necesidad simplemente pues de hecho siempre tenía un

Voz 29 19:20 la doble vida siempre ha trabajado yo yo yo

Voz 25 19:23 yo tengo cotiza no tengo que hacer una cosa yo tengo cotizados a las social diez años actualmente estoy trabajando a nadie sabe de mi de mi empresa que hoy estoy aquí y y yo esa económicamente tampoco Ojea haya vivido para tirar cohetes pero si yo no hubiese robado que hubiera vivido como un trabajador normal mileurista como todo hijo de vecino y todo español

Voz 0194 19:50 te planteabas que en algún momento en una tratamiento alguien podría hacerse daño

Voz 25 19:55 sí sí sí sí porque cuando tú llevas cuando tú llevas un arma de fuego tú tú sabes que eso Si Sisa suelta una bala eso hace daño sea eso no es un juguete siempre hemos intentado que no hubiera heridos

Voz 0194 20:17 en este caso es que no los ha habido nunca lo sabido Elías le preguntaba por por su padre también hay un paralelismo entre vosotros no tu padre por primera vez el habla constantemente de su padre tu hijo tiene un protagonismo también tu hija un protagonismo en la película eso porque

Voz 29 20:32 pues básicamente y cuando se produjo un poco la la falla la ruptura con su compañera yo me di cuenta de que no iba a poder filmar ni a su compañera ni a su hijo la paternidad había sido un tema común muy importante entre nosotros nosotros en los tres años que él estuvo en prisión mientras yo lo conocí hablábamos de tres temas de atracos de literatura de libros de paternidad no entonces yo quería que esos tres temas estuvieran en la película la paternidad no iba a salir de ninguna forma lo que a él tocaba entonces me plantee filmar la mía como no podía filmar a su compañera a la mía como no podía filmar a su hijo filme a mi hija siempre como en en espejo a lo que a lo que no podía salir de un planteamiento Ainhoa mi chica de que de que creía que por ahí podía cubrir esa carencia hizo levantar ese diálogo ella que siempre impresión sostén en en este en tanto nuestra peligro como la anterior entró en el juego hay aparte ya ir además le dio un plus de Lucy de ID el Hidalgo que tiene ya que es muy maravilloso ve ya lo fue en mapa pero sí que hay una hay una diferencia respecto a la primera película y es que el contenido autobiográfico cae en esta no pretende ser no es el objetivo en sí es un medio para intentar

Voz 0194 21:52 para explicar la otra historia acto es un poco la idea es verdad que tú puedes ir por Madrid sabes viendo una tapa de alcantarilla donde va a parar Si hay un túnel debajo tú puedes hacer eso o viendo las placas de las calles sabe si hay debajo hay un sótano y un sótano

Voz 25 22:06 hombre yo viendo la placa de la calle puedo Bed Si la calle antigua entonces si es antigua hay muchísimas posibilidades de que esa calle este hueca

Voz 0194 22:17 y qué se puede entrar en el banco por por el por el programa

Voz 25 22:20 eso no porque eso ya depende de las condiciones que tenga el banco o el edificio pero que sea visitable la calle casi seguro

Voz 0194 22:28 qué supuso Elías bajará a la alcantarilla amistad tramo me parece de la peludo empecé angustioso sí lo es lo es bueno imagínate tú que de que lo digo irá

Voz 29 22:37 qué supuso era como desde que yo le conocí desde la casi la primera visita era como tienes que bajar hasta que no Bages nuevas entender en qué consiste esto no hizo el policía que lo detuvo me decía lo mismo no al días esto es un medio muy hostil y hasta que no esté ahí abajo no vas a entender un poco la naturaleza de lo que de lo que ellos hacían y el sistema que por eso quise bajar yo sentía igual que sentía un miedo antes de ir a verle sentía un miedo y claustrofobia legendaria cuando tú sientes como en un proceso creativo un miedo es como es lo que sabes que tienes que intentar traspasar no pues entonces bajé una vez a partir de que baje y ya dije bueno pues ya ya puestos bajo más y entonces les les les si le pedí una lista de Madrid en los que bajar

Voz 0194 23:24 cómo consigues bajar pidió permiso entiendo aunque luego también me cundía levanta es una tapadera de una alcantarilla sin ningún momento estaba tapa sí sí ese es el ese ese

Voz 29 23:34 de momento como de la la la frontera no es es decir la frontera entre entre los que están a los que ha dado el paso al otro lado los honores de disidentes en el vio gordo batir

Voz 0335 23:45 ahí no pasa nada con mi caso grullas

Voz 29 23:48 que pueden pues gracias a la colaboración de la propia Policía baje con el Grupo de Subsuelo también baje con pocero en el Ayuntamiento de Madrid baje siete veces en sitios muy distintos en sitios de muy grandes en sitios muy estrechos muy angosto con ratas sin ratas con agua sin agua

Voz 0194 24:07 te encuentras con un butrón incluso si con el con el butrón

Voz 29 24:11 ah bueno bajamos a justo debajo de donde fue el golpe de Alcalá setenta y cuatro que es uno de los dos que se esconde le condenaron la idea era hacer un poco todo lo que hacían ellos para encontrar el sitio donde debía a debían haber hecho agujero

Voz 0194 24:26 estaba estaba ya estaba todavía no lo habían tapado no lo habían tapado y eso

Voz 29 24:30 fue un momento como de mucho vértigo también porque es como dices bueno entramos

Voz 2 24:34 carreras no pues no

Voz 29 24:36 tras entramos no ahí cuando entramos y llegas a ese nivel de Angostura ahí de tocas como te das cuenta que ya hay entendido que la había dicho porque lloviendo allá arriba como el esfuerzo físico que eso supone casi sin aliento a ver un tío como flaco que es cinco veces más gordo que yo que subía con unas herramientas que pesan diez kilos que cuando bajaba bajaba con una bolsa que pesa ocho diez kilos de dinero con la policía detrás qué clase de de de de de de Energía IDAE adrenalina hay que descargar ahí para poder hacer estoy Isaí victorioso no bueno es un punto de vista tan admira vivo como de simplemente casi observación no hostias que esto es muy fino

Voz 0194 25:21 es que esto esto es más complicado flaco explícalo tú porque te llama flaco en la película

Voz 25 25:27 bueno

Voz 0194 25:27 porque es es unas cuantas veces más rellenó mito que yo si oyen ícono gordo eh flaco flaco con los Roger hito porque te llama flaco

Voz 25 25:35 bueno porque estábamos buscando en el documental Un un nombre un seudónimo para para poder preservar mi intimidad y entonces yendo hacia hacia la prisión de Estremera hay un corral hay unas ovejas que se ve en el documental flaco libertad entonces eso yo no lo había visto porque yo estaba en prisión ya el pues anda que yo le decía pues puedes llamarme de esta forma o de esta otra entonces a se el ocurrió grabó hay flaco libertad di flaco eh que te vea llevará donde te éste va a ser tu bautizo es que salen documental vamos

Voz 0194 26:15 días ya tienes los Apuntes para una película de atracos

Voz 29 26:18 sí que lo obsceno siglos tengo Ico en la novela que está terminando que salen enero es maravillosa que se vaya mal esa maldita pared eh están todos osea que productores del mundo

Voz 0194 26:31 Mariela mira el documental ese es el primer encargo y el segundo encargo documentales y productores del mundo aquí tenéis material para una buena película y os agradezco a los dos yo la recomiendo muchísimo Apuntes para una película de atracos como la puede ver la gente que siempre pasa con este tipo de documental

Voz 29 26:46 se estrena el próximo miércoles cinco primer día el se estrena en ahora mismo tenemos confirmadas Madrid Barcelona Valencia Girona en la siguiente semana a día ciudades más en Madrid en los en los cines Renoir en Valencia en el en el cine Babel hay estará

Voz 0194 27:06 pues yo invito a la gente recomiendo Apuntes para una película de atracos muchísimas gracias a los dos días flaco y además nos vamos con otra de las canciones favoritas de tu padre no lo dices bien claro la peli que es además en esta versión en la de María Jiménez sí sí sí

Voz 2 27:19 es

Voz 32 27:22 no

Voz 22 27:30 el nuestro

Voz 32 27:34 lo que dura renovó cuestión de Beverly la de pronto me di Pierro vena honestos del coro sabio habría

Voz 3 28:03 fue en Hora veinticinco

Voz 0194 28:08 las ocho las siete en Canarias era sólo cuestión de tiempo abrimos mesa de tertulia sin venidos al

Voz 10 28:15 a otros grandes partidos era temporal pero estos Carlos el Deportivo íbamos vamos con déjame que te cuente una cosa que me parece esta semana culo

Voz 33 28:22 a los número uno con Cadena SER líder

Voz 9 28:26 de la radio española según el último Estudio General de Medios com cuatro millones ciento treinta y nueve mil oyentes

Voz 2 28:34 aquí porque no sólo tenemos oyentes adultos hay un oyente de dos meses y medio número uno en número uno en deportes número uno en entretenimiento bueno lo celebraremos e I

Voz 33 28:48 a uno los número uno

Voz 2 28:52 Nasser

Voz 20 29:07 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 36 29:13 sí que ha

Voz 37 29:15 eh

Voz 38 29:20 eh

Voz 0194 29:24 en estos años que llevamos haciendo radio con Martín Berasategui en muchas ocasiones yo lo he presentado como el ocho estrellas Michelin y la verdad es que decir eso era algo fuera de lo común yo la verdad es que yo lo vi han normalizado pero es que no quiero explicarles lo que es como un ocho estrellas Michelin a prestarse hablar con nosotros cada viernes nos va a contar sus trucos nos va a contar sus recetas no explicar su visión del mundo que me sigue pareciendo alucinante imposible bueno pues no son ocho es que ya son diez y aquí sigue acompañándonos como todos los viernes fiel a la cita con los oyentes de hora25 la semana pasada pudimos felicita directo pero minutos después en la entrevista que grabó Carlos Cano paso esto

Voz 39 30:03 ahora te voy a pedir que que posa para una foto que me enseñó todos los dedos de las manos para mostrar las diez estrellas Michelin ganas otra te vas a tener que descartar

Voz 1520 30:13 si quieres escapar

Voz 10 30:21 muy buenas noches muy buenas noches las risas que no falten eh

Voz 1520 30:25 de ahí estaba emocionado total hombres que fue un día increíble de los que te tocan la fibra más sensible que tiene Si algo que por nada del mundo pensé nunca que me

Voz 0335 30:36 va a tocar a Vives en la en la nube desde entonces

Voz 0194 30:39 Carlos Cano responsable de Garzón la Cadena Ser buenas noches

Voz 0335 30:41 hola como estaba Martín esa noche pletóricos estaba como un niño de hecho la primera vez que le llamaron para para recibir la chaquetilla de la estrella Michelin pues subió estaba muy contento pero tras que le llevaron cuatro veces más y él quería una chaquetilla por cada vez pero ya no se la Feria tendría una encuesta no eso fue muy gracioso no sólo estaba contento por sus estrellas también por las que ganaron sus discípulos como Eneko Atxa como Dani García como Rodrigo de la Calle como David García El Corral de la Morería Martín que creo que mide unos setenta la semana pasada en Lisboa aparentaba unos noventa fácil podía haber jugado a baloncesto en Lisboa

Voz 1520 31:19 a los que yo tengo la misma estatura tica vosotras sentados no

Voz 0194 31:24 bueno que Carlos es posible porque Carlos muy alto hay hay precedentes en España Carlos de algo así

Voz 0335 31:29 pues no la verdad es que no Carme Ruscalleda que acaba de cerrar el restaurante San Pau llegó a tener siete estrellas Michelin Ferran Adrià con las tres del Bulli pues fue un cocinero muy influyente inspiró a muchísimos colegas que ahora suman también muchas estrellas pero aunque en el País Vasco y el resto de España hay grandes cocineros las diez estrellas de Martín son palabras mayores estallan al grupo de los elegidos a nivel mundial

Voz 0194 31:50 de los elegidos por los dioses prácticamente Martín Si antes de la gala de Michelin hubieras apostado por una novena estrella cuál hubiera sido Oria MB Garrote UM de Tenerife tú qué pensabas

Voz 1520 32:01 pues la verdad es que no lo sé pero a veces me sigo soñando y una novena estrella era lo mejor que me podía pasar el pasado día veintiuno pero dos nuevas y sumar diez hicieron que se convirtiera en uno de los momentos más mágicos de mi trayectoria como cocinero están haciendo en qué medida era un sueño oí en mi orilla alrededor dormía solo veo cariño está ahí mi equipazo todo los que me hacen ser la el cocinero más feliz del mundo

Voz 0194 32:30 dime una cosa estos tres nuestra antes que yo te citaba ahora Oria me Be Garrote MB Tenerife son son muy distintos entre sí en concepto en platos en decoración en todos hay milhojas de manzana fue hay anguila por ejemplo

Voz 1520 32:43 las las tres tienen en común mi filosofía ahí nuestro estilo a pesar de que en cada una procuramos siempre respetar y fomentar las peculiaridades las peculiaridades locales te tengo que decir que que el restaurante me Be Garrote es una antigua sidrería a la que yo de niña solía ir aprobarlas y bueno yo no aprobaba mi padre probaba la ciudad que luego se vendían El Bodegón popular donde nací y ahora es un reto estará ante destino tempore Ana contemporáneo y localizado en un entorno natural donde revive y donde le haga un homenaje a mis orígenes pero con una cocina repleta de esa Boris sabiamente actualizada del restaurante Hotel Monumento de Barcelona es un espacio moderno y sofisticado integrado en el lobby del hotel que ofrece una el autor muy fresca y luego el mb de Tenerife es un espacio gastronómico que atesora desde dos mil catorce dos estrellas Michelin situado en el lujoso hotel Riscal de él que pilota todo ese proyecto gastronómico en Tenerife es mi gran Airlines Gorostiza que es un diez increíble y luego él milhojas de manzana pues le tengo mucho cariño porque lo cree con mi equipo el banco de pruebas creativo al al abrir el restaurante Lasarte y en un momento clave para que hay para mí la vida y nuestros clientes nos piden que lo lo quitamos de la carta nunca si no me echan

Voz 0194 34:03 yo estoy contigo con unos clientes que no que no lo quites Carlos dirías tú que es el secreto del éxito de Martín

Voz 0335 34:08 bueno a ver por un lado una mezcla de talento muchísima dedicación de eso no hay ninguna duda pero en mi opinión eso podría explicar las tres primeras estrellas a partir de la cuarta hay que destacar también la habilidad que tiene Martín para rodearse de gente brillante su mano izquierda la hora de formar equipos a su imagen y semejanza formarlos y mantenerlo claro por eso tiene que viajar mucho y usar constantemente el teléfono el Whatsapp el Skype In lo que haga falta no me decía que trabaja ya con mil doscientas personas en todo el mundo yo los las puede presentar a todas pero sí a cuatro a4 a5 vamos a Xavi donar que es el jefe de pastelería del restaurante Lasarte de Barcelona con tres estrellas Michelin

Voz 31 34:50 la comunicación que tenemos con Martín no con su equipo es muy irregular intentamos que la comunicación sea muy fluida y nada la verdad es que desde ayer de Lasarte no lo hacen muy fácil todo del éxito de Martín creo que se basa sobre todo en el trabajo el esfuerzo y la perseverancia no oí ahí sus frutos no de tantos años lo que le da sus equipos creo que les eh mucha energía creo que Martín cada vez que entra en la cocina apueste a un chute de energía y vitalidad que se agradece mucho

Voz 0335 35:16 bueno no nos vamos muy lejos porque en Barcelona los restaurantes Lasarte Oria están separados por por un tabique están pegados Xavi Goikoetxea recuerda perfectamente el momento en el que Martín le propuso ser el jefe de cocina de Oria flamante estrella Michelin

Voz 0430 35:31 sí recuerdo perfectamente el día y el momento eh al final lo viví con muchas ganas y mucha ilusión después de muchos años trabajando codo con codo con Martín ahí en el restaurante de Martín Berasategui ya conocía la Gran Familia monumentos ya conocía el a Pablo Casa grande que está aquí en en el monumento de la familia Condes Nuestra idea al final es seguir trabajando como hasta ahora día a día hemos soñado y lo hemos logrado por lo cual por qué no seguir soñando no que es lo que se ha tampoco la cocina de soñar a hacer señala a los demás y con nuestro trabajo no

Voz 0194 36:06 Carlos no sólo buenos cocineros no hay más

Voz 0335 36:09 claro en los equipos hay gente que está en la cocina pero gente que está pues en otros departamentos de del restaurante au del grupo por ejemplo la argentina Eugenia Trotta a quién Martín conoce muy bien el equipo de Hora veinticinco

Voz 29 36:22 tan

Voz 37 36:22 sí hubo en la agenda de Martín gestionó reservas el restaurante haciendo las solicitudes que llegan de todo tipo de todo el mundo no dejamos a nadie una respuesta hay muy buena relación entre todos al fin y al cabo estos en Lasarte y tenemos interiorizada la filosofía de trabajo de la casa de la tiramos todos del mismo carro y cada uno de los logros lo sentimos como propia la pasa mal cuando veo que no hay manera de hacer huecos en la agenda de Martin

Voz 0194 36:51 yo no puedo resolver algo inmediatamente

Voz 37 36:53 pero al fin al cabo esa tensión cuando pasa te muchas aquí

Voz 40 36:57 las acciones no sé si el partido partido es algo que lo defina eh me parece que el secreto del éxito de Martín es su humildad cuando dice Garrote Martínez eso Garrote garrotes pero con los pies sobre la tierra aunque siempre este

Voz 41 37:13 mirando a lo a lo más grande

Voz 0335 37:15 bueno yo le había preguntado por lo que el partido a partido todo la filosofía

Voz 0194 37:19 no sólo del Cholo Simeone

Voz 0335 37:21 sí es que a todos los los trabajadores a los que les he preguntado si se veían ganando una estrella Michelin más en su restaurante todos decía lo mismo que su único objetivo era seguir trabajando y mejorando día a día digo ostras esto es esto es muy de Simeone no pero bueno es más de del garrote también he hablado con el granadino Rafa Moya responsable de sala del MB garrote también flamante estrella Michelin está en San Sebastián un restaurante con el que este director de sala está muy implicado tanto que yo le preguntaba sino preferiría trabajar por ejemplo en el Caribe donde también tienes restaurantes Martín me respondía esto

Voz 42 37:56 dónde querría trabajar de todos los restaurantes de Martín pues yo me quedo con me quedo con NB no cambiaría porque el proyecto éste lo arranqué yo de de de cero es mucho sacrificio mucho esfuerzo lo que lo que he viajado yo aquí adentro no no lo cambiaría a día de hoy por por nada

Voz 0194 38:16 hemos escuchado a cuatro hay un quinto Orleans Gorostiza chef del restaurante me del Hotel Ritz Carson de Tenerife dos estrellas Michelin muy buenas noches

Voz 3 38:25 hola hechas cómo estás estupenda

Voz 0194 38:28 Se ríe Martín atarla

Voz 3 38:32 rota eh

Voz 0194 38:33 Airlines tu recuerdo recuerdas el momento en el que te dijeron que iba a ser el chef de MB

Voz 43 38:37 sí lo mejor lo común con especial alegría por que además en sucedió que yo fui quien ni siquiera comer mi sigue que lo habían trabajado con Martín en su casa madre en Lasarte yo después quería seguir evolucionando quería seguir aprendiendo y entonces Martín me mandó a manos de la vamos a lo dejas Cuenca no ha los dos años y medio más humanos que estoy pues volví un día yo ya tenía decidido de que me tapándole la rejas pues terminaba y que quería cambiar de ahí otra cosa ahí bueno ya había comunicado me mediación de las rejas pero todavía me encontré trabajando ahí entonces alma en una semana navegabilidad en el año dos mil nueve pues bien fui a visitar a Martín porque Martín además le acababan de digo Perasso aquí con mi con Martín en su casa bueno pues nos pusimos saldrá día de nuestras cosas y la verdad es que en cuanto le dije que que bueno que iba a ir a buscando una cosa que no era para allá pero que en un meses quería buscar algún sitio para para ir mantiene como aquí canarios y la verdad es que me me cambió la vida pero yo creo que en aquel momento tuve que poner otra K la porque yo conocía el proyecto que suponía cristal más porque ya había estado aquí a echarme una mano al principio la inauguración bueno él se en un futuro podamos peor yo hechas desde aquí pues para mí Bardal subrayó así como que Martin Berasategui pues confiar en mí para llevar un proyecto que que bueno yo sigo siendo un Piccolo pero en aquel entonces era el doble creo que antes hablamos en esa capacidad especial que para mí es una de las lecciones que tiene Martín Berasategui digo eso esa capacidad de especial nubes rodean se algunas porque yo no sé si soy bueno soy malo si soy mejor o peor pero si él tiene una visión y tiene una capacidad de a la gente algo que los demás no somos capaces de darnos luego una vez de quién eso me apoya al cien por cien no

Voz 1608 40:37 mire para que tú puedas tú

Voz 43 40:39 Rajoy para que puedas desarrollar el Barça Mariano hoy cuando te caes es el primero que está Palau tuyo para levantarte

Voz 0194 40:47 claro con esto no te encuentras como un problema

Voz 43 40:50 pero qué te voy a dar una solución siempre es el primero en hacer todo un honor para mí eso es un gran espejo en el que intenta mirarme para ver si algún día puedo por lo menos llegar a la parte de abajo eso espero

Voz 0194 41:01 con esto que dice que dice Airlines Martín y además es verdad que no no hay nadie tu equipo que hablen mal de ti yo espero que mi equipo también pase lo mismo a ver si un día Martín al día un programa a ver qué dicen de mí yo creo con esto con esto que este toda la gente que trabaja con digo tú querías que se te da mejor gol te da igual de bien porque hay sea uno puede ser un gran cocinero pero puede ser un mal formador de equipos o mal líder de equipos a siete también las dos cosas

Voz 1520 41:26 pues yo siempre digo que lo único que intento hacer todos los días el mejor cocinero que puedo hacer como persona no cambiar lo demás viene dado por la generosidad que tengo un equipo que es tipos que son los que hacen grande yo estoy totalmente a favor de la transmisión de conocimientos bloqueado con todo el que trabaja conmigo oí luego ellos son como esponjas que día a día hay que mojar para que vayan absorbiendo lo que lo que yo sé lo que a mí se equipazo saben porque ahora a aquellos que eran mundial que estaban aprendiendo y son responsables como a todos los que han hablado y esa es la la clave son mis equipos los que hacen grande dicen ellos no podría ser quién soy hoy en día hay todos tienen un chorro de talento natural impresionante y mientras algunos lloran pues nosotros vendemos kleenex

Voz 0194 42:15 Airlines tú hablas mucho muy a menudo con Martín

Voz 44 42:18 pues parte digamos la es un poco exagerado pero hay disco hablamos sin como es es igual luego gigas fantasma hablamos pero casi casi que a diario y una canción a las cosas que tengamos que hablar pues hay veces que abramos varias parejas mira

Voz 1520 42:33 ah sí metal muchas veces hablamos no de cocina accionado de cosas por encima de todos son grandes amigos míos que vinieron aquí de chavales porque porque están estaban enamorados del Martín cocinero del Martín persona ya hablamos de muchas cosas porque porque son hermanos míos son una gente

Voz 0194 42:52 es decir no solo habláis de de cocina líder receta sino que habla de la

Voz 1520 42:56 sí sí si son triunfadores son entusiastas Si tienen el de los elegidos como personas son un diez sobre diez cámaras diez estrella

Voz 3 43:05 que hablemos estáis cocinar más

Voz 0194 43:10 exacto exacto me de cocina que de fútbol este año lights muchísimas gracias

Voz 44 43:15 muchísimas gracias poner una cruz sobre todo yo lo que quería decir es que muchísimas verdad que era Martín Berasategui porque para mí es mucho más que es como un segundo padre la persona que siempre que tenían problemas laborales era personal siempre ha estado ahí para apoyar y yo creo que esas por encima de todo y por encima de ser cocinero marque lo que es es persona no eso

Voz 0194 43:38 pero bueno optó qué bonito con no lo conozco tanto como tú pesar de que ya empieza a conocerle y comparto todo todo lo que estás diciendo Airlines muchísimas gracias

Voz 3 43:47 a vosotros gracias verdad

Voz 0194 43:52 Martín nos vamos con receta venga

Voz 1520 43:55 la hoy un más pensaba en un solomillo asado estas para que aguantamos porque estoy como han moción pues mira miraban solomillo de ternera osada vaca veinte lonchas de todo tiene también finas Silva aceite oliva y luego calienta el horno a ciento cuarenta grados C solomillo de la nevera a6 ocho horas antes para que atempera la carne esté a temperatura como tiene que alzarse lo desarrollamos con las veinte láminas de Tocina ETA y lo estamos con una lid luego marcamos el solomillo en una sartén bien caliente por todos los lados durante unos quince minutos dándole la vuelta que se vaya haciendo por todo igual luego horneamos sobre una rejilla durante cuarenta minutos en el horno dándole la vuelta cada diez minutos para que sale bien bien por todos los lados luego sacamos el solomillo Del Horno lo dejamos diez minutos sobre la misma rejilla para que repulse tapado con aluminio y en la parte alta del aluminio le hago han chimenea como de tres centímetros para que pierda el vapor y luego una vez de que ha hecho el reposo de diez quince minutos cortamos Augusto el solomillo llamé me suele gustar servil pues con un poco de ensalada o cualquier otro tipo de lechuga o Inarro Z recién las ahora que estamos en temporadas le va de maravilla

Voz 0194 45:11 pues quién no sepa hacer esto ya tiene delito eh porque tiene Ginefiv tiene pinta de fácil

Voz 0335 45:17 pero para Navidad de principiantes exacto para Navidades

Voz 0194 45:20 en de la vida de Cristo Martín muchísimas gracias

Voz 1520 45:23 al revés para gracias de tamaños de tamaño XXL por por los

Voz 45 45:28 todo por los alucina hasta la semana que viene un beso un beso fuerte fuerte y pasará un fin de semana increíble Carlos Angelo no

Voz 32 45:41 ni siquiera pero no eh

Voz 11 46:17 sigue a Hora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales pero Kirchner

Voz 2 46:23 Roma Hora Veinticinco Facebook hora25

Voz 0838 46:29 hola a todos qué tal muy buenas noches bienvenidos a la cola Sergio qué tal estás hora bien tras rodilla ha estado mal pero la muñequita no la pierde cuando te pones a enchufar triples Madrid Daimiel mucha mandarinas que siga que sigan votando esta muy rica Marta si no me dices lo contrario cuanto resto noticias del día

Voz 2 46:47 sí ya puedes ir temprano abandonó el vestuario del Real Madrid ante la mirada de esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias O'Reilly

Voz 29 46:56 bueno esto eh

Voz 2 46:59 Daniel pero Yago de Vega también en el Larguero punto es Cadena Ser en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 6 47:09 en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dejen a las claras claridad ETA bueno sí o no

Voz 3 47:16 más claro agua

Voz 2 47:19 este viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 46 47:31 sí

Voz 2 47:34 Marco Antonio Aguirre canta de alegría por la vuelta del programa

Voz 27 47:38 sí otro tema

Voz 29 47:41 pues nada a nadie

Voz 2 47:46 los viernes o My Lol

Voz 10 47:50 Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega después de El Larguero síguenos también en nuestra aplicación móvil Cadena Ser punto com huyen como de lo supone o

Voz 29 48:03 sí sí

Voz 2 48:06 qué opinan los oyentes de nadie sabe nada contó propicia que broma rollo

Voz 14 48:16 el cuarto sois vosotros

Voz 2 48:19 venga cambiamos de los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en estos en Nadie sabe nada de lleva ya un programa en el que puede pasar de todo Cadena SER

Voz 39 48:33 con el que ha nombrado rey de los judíos a un recién nacido dentro de mis Tomiño

Voz 2 48:38 de Julio Cesar del Imperio Romano dicen que quién olvida su historia está condenado a repetirla ahora puedes recordarla y repetirla Juan

Voz 3 48:50 lo quieras quiera cuando quiera hombre del fármaco

Voz 2 48:53 las primero de la ejecución detengan la ejecución SER Historia punto Es la historia efectos manos con Nacho Ares vamos a hacer Historia

Voz 32 49:08 cuenta con la SER

Voz 47 49:12 así que pasé

Voz 19 49:20 bueno

Voz 2 49:23 a estar capeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es hacer que crezca Cadena SER

Voz 0194 49:44 llegamos al espacio de las empresas innovadoras Rafa Bernardo buenas noches ocho con una de esas combinaciones que siempre llama la atención no la mezcla entre un oficio tradicional

Voz 0335 49:52 la tecnología ahí porque vamos a hablar de Siro

Voz 28 49:54 tú eres pero que hace que

Voz 0335 49:57 en lo que podríamos denominar pues joyas inteligentes Cristina de la Rosa fundadora he sido yo les buenas noches buenas noches bueno qué es esto de las joyas inteligentes

Voz 41 50:05 bueno pues lo que hacemos es hacemos unos diseños en los que podamos ocultar la tecnología en este caso un pequeño chip que nos permita darles esa joya una funcionalidad extra entonces lo que hacemos es crear productos que tiene una mezcla de producto físico y una mezcla de producto digital entonces esa es la unión de esas dos lo que hace es un producto que provoca una experiencia que te que te fomenta algo y en este caso nuestra primera joya lo que intentamos es fomentar las emociones hemos creado un tesoro

Voz 0335 50:36 una joya en la que puedes llevarte

Voz 41 50:38 Canal vamos con cada una de las partes de vuestros productos

Voz 0194 50:41 empezando por las joyas en sí que filosofía de diseño tenis como son vuestras piezas de apariencia

Voz 41 50:46 Nuestra filosofía de diseño es el menos es más son joyas sencillas de diseño moderno contemporáneo en las que buscamos llegar a ese gran número de personas sin grandes estridencias bastante sencillas

Voz 0194 51:01 como inyecta en estas piezas la tecnología

Voz 41 51:04 se utilizamos tecnología NFC que es una tecnología que tiene en casi todos los móviles lo que hemos en el momento de la compra en nuestra web lo que haces es recibes un una URL un link que es un acceso directo a tu joya a tu espacio privado ya hay eh podría subir con una aplicación que nosotros tenemos que de nada las súper sencilla tus fotos vídeos audios lo que quieras almacenar en tu joya IT llegará joya totalmente configurada casa para poderla leer muy sencillo activa Selene FC pasa es la parte trasera de tu móvil por la joya empezaría a revivir las pelo

Voz 0335 51:39 cambia porque funciona el maridaje de joyas y tecnología que tiene esta actividad artesana no lo susceptible de ser digamos tecnología nada

Voz 41 51:46 bueno él el tema el tema de joyería está muy cerca de el tema de los huevos y los guaraní Ball es algo que está funcionando desde hace ya bastante tiempo y está demostrado que ocurre

Voz 0194 51:57 qué