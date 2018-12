Hora 25 (30/11/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:17 no quiero aburrir les mucho con el tema de Madrid Central porque entiendo que muchos de ustedes viven en ciudades que han analizado sus centros ya han sobrevivido a las obras primero a tener que abandonar el coche después es más entiendo que la mayoría están encantados con el cambio que han vivido sus ciudades es cierto que Madrid Central tiene un elemento noticioso es la primera ciudad española la más grande la capital que se atreve con las restricciones de tráfico en el centro como han hecho otras capitales europeas sin que haya pasado nada solo quiero detenerme un momento en lo que ha pasado hoy en Madrid como reflejo de que cualquier iniciativa incluso una iniciativa como esta que revierte positivamente en los ciudadanos y los datos el primer día ya lo demuestran se convierten batalla política porque sí porque todo lo que hace el contrario está mal y en este caso sí al frente de la idea hasta la alcaldesa Manuela Carmena peor todavía la derecha política y mediática de la capital se han lanzado contra la alcaldesa de la iniciativa como si no hubiera un mañana se ha llegado a comparar el centro de Madrid con un gueto el alcalde de Alcorcón del PP lo ha comparado con el muro de Berlín todo menos reconocer que la medida con sus improvisaciones hizo imperfecciones sitúa a Madrid en la vanguardia de la lucha contra la contaminación sin reconocer también que anteriores alcaldes del Partido Popular tuvieron esta medida sobre la mesa Madrid Central tampoco podía escapar de la crispación política aquí no se salva nada Nina Ángels Barceló entramos ya en tiempo de información de análisis y de tertulia con Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches Eduardo Madina buenas noches y Gonzalo de las cadenas hola buenas noches Chaves llegado aquí sin ningún problema a los tres no perfectamente la verdad sin problema Madina del gueto vuelve a tocarlo yo brotes todo

Voz 4 01:56 a mí lo que me gusta a mí no me gusta que me impongan nada tú estima que me que depongan cartel de grandes que yo vea y que sepa dónde por qué ambiguo tenía Rojas en el suelo en el suelo cuando donde no se ve bueno luego iremos luego

Voz 0194 02:08 iremos a Madrid Central y tendremos ocasión de de analizarlo también desde la mesa de producción Pedro Blanco si hay evidentes si quieren participar en esta noche de viernes que estén escuchando la radio

Voz 0194 02:44 venga pues se acabó o está a punto de acabarse este tramo de Hora Veinticinco empieza por un final y es el final de la campaña andaluza

Voz 0055 03:10 acabó la batalla por el voto que no la batalla por poder gobernar se acabarán las rutas de los candidatos pero si tienen que pactar se sabrá si continúan viaje a la izquierda al centro guarda derecha Sastre buenas noches Noches Barceló vamos a acercarnos a Andalucía para intentar saber qué ha ocurrido en estos últimos quince días

Voz 0194 03:26 la campaña ya saben marcada por la pregunta de quién

Voz 0055 03:28 estará con quién con quién no quieren pactar con gran presencia de algunos de los líderes nacionales significativamente de uno Pablo Casado que afronta sus primeros comicios desde que preside el Partido Popular arrancamos por el mitin del Partido Socialista que según todos los sondeos ganará las elecciones Ana Díaz la presidenta cierran la capital en su ciudad y en Sevilla esta Mercedes Díaz Mercedes buenas noches

Voz 5 03:48 buenas noches ya está casi vacío este polideportivo del barrio de Pino Montano que tradicionalmente vota socialista sea llenado unas tres mil personas han arropado aquí a Susana Díaz ha terminado hace unos quince minutos este mitin cierre de campaña en el que la candidata socialista ha pedido el voto para que nadie pueda mutilar la autonomía andaluza el voto también para parar a la extrema derecha ya la derecha que quieren volver a etapas superadas

Voz 0277 04:12 te pido hoy el voto a todos los hombres y mujeres que en Andalucía

Voz 6 04:17 se sienten de izquierda

Voz 0277 04:19 qué siente la responsabilidad de que esta tierra sea el dique de contención de una derecha y una extrema derecha que quieren volvernos atrás llano al año dos mil doce de los recortes sino etapa que afortunadamente

Voz 2 04:34 superaban en la historia

Voz 5 04:36 con Susana Díaz han estado los ministros Montero y Planas también la madre de Carme Chacón aquí a nuestro lado en la zona de prensa a pie de pista han estado aprendiendo y ondeando banderolas niñas y niños que todavía usan pañales y que no tenía manos para comerse el bocadillo porque tenían bastante hambre ya vemos recoger las sillas en la pista esta campaña se acaba de terminar aquí para los socialistas

Voz 2 04:58 gracias Mercedes el cierre del PP ha sido

Voz 0055 05:00 también en Sevilla al que en la mayoría de los mítines la mayoría de los días al candidato a la acompañaba el líder nacional Pablo Casado Ignacio San Martín buenas noches cuéntanos buenas noches pues si Casado que ha tenido tanto más protagonismo que el candidato popular a la Junta dándolos

Voz 7 05:15 y eso apenas cuarenta y ocho horas de que se abran las urnas el presidente nacional del PP casi cincuenta minutos de discurso ante mil setecientas personas en un hotel de Sevilla pero Casado ha pasado de largo de los asuntos de Andalucía a la que apenas ha referido para hablar de la corrupción que afecta al PSOE andaluz en contraposición al PP al que ha definido

Voz 8 05:33 somos el partido de la honestidad si el partido de la honestidad en este partido que meta la mano en la caja será vamos a cortar todo fuera ni uno

Voz 7 05:53 el candidato Juan Manuel Moreno ha cerrado el acto con el mismo mensaje con el que comenzó campaña para evitarla

Voz 0055 05:58 fuga de votos que son la única opción para poner

Voz 7 06:00 punto y final a cuarenta años de socialismo el PP que afronta las que pueden ser sus elecciones andaluzas más complicadas con la amenaza del sorpasso de Ciudadanos y el peligro de quedar relegados a tercera fuerza en Andalucía

Voz 0194 06:12 la designación

Voz 0055 06:13 hasta luego ha sido en esta campaña en la que Pablo Casado sugirió la recentralización educativa

Voz 2 06:19 reforzar la competencia estatal en materia de educación la Constitución deja muy claro que la educación es una competencia estatal

Voz 0055 06:28 bueno uno de los primeros presidentes autonómicos que salió advertir contra una recentralización fue del Partido Popular de Juan Vicente Herrera y hoy el presidente de Castilla y León ha seguido su razonamiento de esta manera verán que hay una carga de profundidad aquí

Voz 9 06:43 estará alerta porque cuando algunos advierten de la necesidad de repensar o incluso de eliminar ese modelo autonómico pensemos sino alientan también algunas ideas para limitar el estado del bienestar a que se relaciona se sustenta ese gestiona desde ese propio modelo autónomo

Voz 0194 07:05 mensaje directo del presidente Herrera desde luego seguimos la rondan el mitin de Adelante Andalucía que ha cerrado en Torremolinos

Voz 0055 07:10 mira tal acompañaban hoy Pablo Iglesias y Alberto García

Voz 0194 07:13 daba Julio Camacho Julio buenas noches

Voz 10 07:16 buenas noches el Auditorio de Torremolinos estaba abarrotado y han tenido que habilitar nuevos espacios para seguir el mitin en total se han concentrado aquí casi tres mil personas que han escuchado a Pablo Iglesias lanzar una crítica lo que ha llamado centralistas reaccionarios a los que invitado además a entender los vientos de federalismo que dice siempre han soplado desde Andalucía

Voz 11 07:33 a eso reaccionarios centralistas que se llaman a sí mismos liberales he comprendan el significado de la palabra liberal en España y en Andalucía y que comprendan lo que significa para la dignidad de la democracia española el viento federal que siempre sopló desde Andalucía sin entender Andalucía sin entender el viento de esta tierra no se puede entender España

Voz 10 07:58 la candidata de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez que se presenta por Málaga en un movimiento que el cálculo electoral el gesto político ha endurecido mucho el discurso hoy contra sus adversarios políticos tanto que ha llamado mamá racha Pablo Casado por sus declaraciones sobre la inmigración

Voz 0277 08:12 ha dicho este Mama Nacho en Andalucía que el inmigrante vienen a llevarse las ayudas sociales y se cree que no nos acordamos de que le han regalado a los bancos de este país setenta mil millones de euros que nos Gaga devolverlo y que ponen en riesgo la sanidad la educación y los servicios sociales más barras yo por

Voz 10 08:36 es cierto que sobre la inmigración Pablo Iglesias ha pedido al presidente del Gobierno que acoja los dos emigrantes que ahora mismo traslada el Open Arms dice el líder de Podemos que sí hay dinero para organizar el Boca Juniors River Plate en Madrid también debe haberlo para salvar las vidas de doce personas todo esto Angels en el mitin de cierre de campaña de Adelante Andalucía que ya espera con ganas que se abran las urnas este don gracias Julio un saludo hay ciudadanos que has cogido también

Voz 12 08:59 Sevilla mitin de Juan Marín y también de Alves rinden ya estado Lucía Vallellano buenas noches Lucía

Voz 13 09:05 hola buenas noches hace como unos cuarenta minutos que acabó este acto de cierre de campaña en el que el candidato Ciudadanos Juan Marín pues ha estado arropado por los líderes nacionales del partido de Albert Rivera también Inés Arrimadas ha sido un baño de masas para ciudadanos unas cuatro mil personas concentradas en el Parque de los Príncipes de Sevilla que es como un pequeño bosque inserto en la ciudad el acto más multitudinario de la campaña de Ciudadanos todos han coincidido en sus intervenciones que estas elecciones son históricas que una oportunidad de oro que la tienen en la palma de la mano para acabar con lo de siempre con la corrupción y con el inmovilismo que ha reinado estos cuarenta años por el PSOE y también por el PP en la oposición y que sólo falta que la gente salga a votar que lo haga en masa el domingo sino además una intervención la más entusiasmar entusiasta de Juan Marín

Voz 0311 09:52 el domingo no nos podemos quedar en casa el domingo tenemos que levantarnos tenemos que ir a votar id decirle al PSOE y al PP que se les acabó el chollo que hay otra forma de hacer política hay que creer en los andaluces como lo hace ciudadano y ahora sí ahora sí ahora sí Motta ciudadano gracias a todos

Voz 13 10:20 banderas agitadas gritos de presidente cines Arrimadas ha subrayado el poder del voto para que los andaluces se quiten de una vez la losa de cuarenta años y Albert Rivera ha recordado que Ciudadanos tiene un proyecto de igualdad no sólo para Andalucía también para unir para coser España por eso llamado a conjurar el voto Naranja el domingo para que ciudadanos decía inaugure un sueño para esta tierra

Voz 0055 10:43 gracias Lucía buenas noches última cosa para completar desde la mesa del Consejo de Ministros la vicepresidenta Carmen Calvo se refería a la posible entrada de la extrema derecha en el Parlamento andaluz a este Gobierno

Voz 14 10:55 si doy portado que a la inmensa inmensa mayoría de hombres y mujeres y nos preocupa mucho un partido cuyo ideario es anticonstitucional que casi todo lo que vemos que dice

Voz 6 11:16 es inconstitucional

Voz 2 11:21 dos de diciembre Andalucía votar Cadena SER bueno siempre debates

Voz 0194 11:27 sobre si las campañas electorales sirven no no sirven en cualquier caso yo creo que los ciudadanos agradecerán que termine esta noche esta campaña electoral porque algunos políticos algunos incluso políticos no candidatos han hablado por encima de sus posibilidades y en esa cantidad de palabras que han utilizado durante toda esta campaña se les han escapado algunos mensajes más que peligrosos algunos fuera de tono pero algunos incluso peligrosos y escuchábamos ahora como Vicente Herrera volvía a rectificar volvía a A a decir que todo lo contrario a lo que está diciendo a lo que está diciendo a lo que había dicho a lo que había dicho Pablo Casado sobre la recentralización de la educación y este es el peligro a lo mejor educando claro el primero utilizas la campaña como como plataforma para tu propia campaña cuando además hay el peligro la posibilidad de que Vox entre dices bueno pues voy en lugar de combatir su discurso lo que voy a hacer es a copiar sí

Voz 0515 12:25 no no lo sin duda yo creo que ya se está produciendo un proceso de mi matización de un sector del Partido Popular que orbita alrededor de Pablo Casado con posicionamientos ideológicos que no tienen que ver con la trayectoria del PP en los últimos años ni siquiera las etapas más duras de Aznar Aznar nunca plantea una campaña la recentralización de competencias ni dijo cosas que estamos escuchando a a Casado y además con el añadido de que dichas todas ellas en una campaña electoral van envueltas en una percepción de banalidad insoportable en un candidato que se pretende líder de un partido como es el caso de Pablo Casado porque sabemos que lo dice para remover un voto y no lo va a poder hacer ni siquiera aunque gobierne Porta primera conclusión se ha producido una victoria os está produciendo una victoria ideológica de la extrema derecha la más peligrosa la que todos vemos óperas organizábamos en Santiago Abascal en esta nueva fuerza por no decir Fuerza nueva llamada box dentro de las filas de los o de algunos de los principales dirigentes del Partido Popular dos le han dado carta de naturaleza a ese tipo de ideas iban a entrar con toda seguridad practicamente a los que hayan problema por la ley electoral pero van a sacar decenas de miles de votos y con practicamente toda seguridad van a entrar en el Parlamento de Andalucía yo soy más de la tesis de que hacen falta más voces como la de Juan Vicente Herrera porque quiénes limitan con esta con este partido es el PNV Esquerra es el PSOE quien dimita por la derecha con este partido es el PP hacen falta voces dentro del PP de alrededor del PP porque las que se digan a cierta distancia tiene menos valor que ayuden a Pablo Casado a comprender la importancia de los asuntos de los que está hablando que creo que en algunos casos es una frase ya varias veces repetida sabe lo que dice pero no sabe de lo que habla este es un buen ejemplo el modelo autonómico procuren no tocarlo en campaña dos

Voz 0194 14:25 a ver en una campaña de unas elecciones autonómicas decimales

Voz 0515 14:28 son las dos miren a las zonas de consenso para todo aquello que articula la convivencia en España tres sean fuertes frente a esta corriente que descienden por la extrema derecha en parte por responsabilidad de ellos frenen la porque si entra dentro de su campo que es un partido que ha llegado a tener nueve diez millones de votos no sólo el PP qué me importa menos en términos instrumentales de partido sino nuestro país tiene un problema serio

Voz 0194 14:49 Manzano

Voz 15 14:51 sí ya con independencia de de la entrada de Vox y la presión que está ejerciendo desde la extrema derecha para modificar los discursos yo diría que esta campaña es un fracaso digamos del arraigo existencial del del del Estado autonómico hoy quiero decir con esto no terminamos de de saber debatir saber reflejar los problemas en los diferentes niveles de gestión y de administración que tiene este Estado que es complejo desde luego que lo ves pero que es lo que garantiza y lo que en principio el diseño constitucional pensó como el funcionamiento idóneo cuando llegan unas autonómicas de la región más poblada del país sólo se hablan de cuestiones nacionales de batallas casi míticas entre bloques de derechas y de izquierdas se ofrecen cifras totalmente descontrolado alzadas que Si bueno la tasa de universidad es la más baja que si el gasto por por habitante en cuestión de salud es la más baja del mismo modo bueno pero después no es de rendimiento un análisis contextualizada un análisis comparado con otras autonomías falta rigor falta detalle y falta conocimiento o por lo menos divulgación de cómo funcionan las cosas en las autonomías y esto creo que que que es un fracaso nuestro a la hora de asimilar el porqué y el cómo del Estado autonómico lo que ha dicho Herrera es totalmente crucial las autonomías gestionan en el corazón del estado de bienestar por eso he dicho lo que ha dicho por lo tanto una centralización puede ser el camino hacia un recorte grande el hecho de que estén repartidas autonómica mente puede puede significar

Voz 0194 16:24 hay un límite a esos recortes no

Voz 15 16:27 vamos que hay que cambiar la cultura parece que que muy grandes buena parte de las innovaciones vienen de las autonomías por ejemplo de gobierno no las coaliciones los gobiernos mestizos como pasa por ejemplo en Baleares en en en Valencia donde se reparten en cada cada cada administración los los los altos cargos bueno esto podría ser la vanguardia de lo que se podría producir después a nivel estatal no sé por qué si las innovaciones Si la gestión del corazón de bienestar está en las autonomías cuando llega una campaña autonómica hablamos de cuestiones nacionales

Voz 0515 16:59 eh

Voz 1170 17:00 vamos a ver es que cuando yo he oido esos cortes de las de las de de los últimos mítines de las elecciones andaluzas realmente casi lo mejor es apagar la radio y hacer otra no decías es de que ese término para eso hemos dado un paso más porque este populismo de extrema izquierda Marrazzo es una novedad bastante curiosa en digamos en los mítines los discursos políticos hasta ahora no se había producido en gran medida que yo recuerdo por lo menos y además dicho dos veces y en ese tono absolutamente despreciativo lo que indica la calidad que tienes de de de lo que es el conjunto de una población que vota de forma de forma plural no luego hay otra cosa claro dice Gonzalo ya Duque yo puedo puedo estar bastante de acuerdo en la incomprensión de la de la de la España de las autonomías que en el fondo seas analizamos la experiencia de los últimos cuarenta años yo me quedo con esta España mucho antes que como otra sea eso lo tengo muy claro pero Francia no tiene autonomías y el Estado del Bienestar funciona perfectamente y no se puede decir que el hecho de tener un Estado central o centralizado va dejar que las que las que el Estado del bienestar desaparezcan y cosas de estar me parece son exageraciones absolutamente impropias creo que no tiene ninguna relación solamente es una forma de distribuir el poder que en hace cuarenta años se pensó que era la forma no de distribuir el poder entre regiones autónomas como Andalucía básicamente era la forma de satisfacer dos regiones autónomas que era el el elemento central porque sí pero la nieve País Vasco entonces por eso es otro elemento nosotros en estos cuarenta años hemos querido diluir el problema esencial de porqué se creo en las comunidades autónomas en una especie de café para todos y los que el café para todos es real no después de cuarenta años seguimos viendo que el problema esencial sigue siendo el de hace cuarenta años es decir como participan dos comunidades autónomas específicas identidades muy marcadas como País Vasco Cataluña En el proyecto común español por lo tanto a lo mejor si en vez de discutir sobre si la educación centralizó se centraliza hizo fuéramos el problema real porqué hay dos comunidades autónomas que todavía después de cuarenta años no hemos conseguido integrarlas en el marco de un proyecto común de España a lo mejor encontraríamos alguna solución luego vamos a ver Vox el problema de la extrema derecha que todos los extremos sobre todo cuando asumen discursos populistas ejercen un efecto mimético extraordinariamente importante sobre el partido sobre el que sobre el que nace cuando nace Podemos el Partido Socialista se vuelve una cosa rarísima a Pedro Sánchez se vuelve de un social liberal que era más liberal que los en el marco de de los candidatos del Partido Socialista era el candidato que estaba casi pasar la derecha vuelve un altar que se confunde el discurso con Podemos

Voz 0515 20:00 y esto le está pasando evidentemente al

Voz 1170 20:02 al al al Partido Popular un partido acostumbrado a tener un porcentaje de voto extraordinariamente importante es decir de elementos bastante centrados a todos los elementos de la izquierda perdón de extrema derecha a ver cómo hay un cinco seis por ciento de extrema derecha que se ha ido y encima no entiende porqué seréis por qué podemos decir Rajoy el discurso de Rajoy yo no he visto a mí esto cuando decía es que el Partido Popular ha perdido los principios con Rajoy yo siempre he dicho no sé muy bien qué principios ha perdido la verdad es que no lo sé la unidad de España que yo sepa Rajoy no era un ser que tuviera una enorme disposición a partir España Nicolas de yo creo que es un cierto mito de haber estado gobernando durante ocho años unas circunstancias extraordinariamente complicada y achacar responsabilidades que yo no sé si las tiene es definitiva lo que me parece es que es pues bastante normal de una derecha que antes era enormemente compacta está fragmentada como le pasó a la izquierda como si vemos el mapa europeo la paso a todas las derechas

Voz 15 21:08 discrepo en que en la en la radicalización del discurso de Casado sea solamente un producto de de de de

Voz 0515 21:15 viene de serie yo creo que viene primero de sería

Voz 15 21:18 el él es bastante así por lo que parece no sé cómo definirlo pero él es así después tiene que ver más bien con la irrupción de Ciudadanos C's ha ocupado de una manera bastante consolidada el espacio de centro derecha y por lo tanto no le queda mejoría por ahí sino que le quedaban por la de

Voz 1170 21:35 esa radicalización del discurso exactamente a qué se habla

Voz 16 21:40 por decirlo sobre la inmigración no es no es eso eso es un discurso habitual la propia red en un elemento habitual que es un elemento más

Voz 0194 21:49 cuenta la gente que sigue al Partido Popular que dentro del Partido Popular allí incomodidad por algún

Voz 16 21:54 de los planteamientos que ha hecho la acción es el tema es extraordinariamente ajeno a la mentalidad del PP

Voz 15 22:01 la succión asunción del discurso de la amenaza externa que además no es sentido verdaderamente por la ciudadanía española pero que sin embargo corresponde a un discurso más o menos generalizado en Europa incluso podemos extenderlo a EEUU combinado además no lo olvidemos puede tener desde luego la conflicto en Cataluña merece muchas discrepancias y puntos de vista distintos pero creo que lo que no merece discrepancia es que la interpretación que hace Casado de la posibilidad de ampliar a gusto del consumidor los artículos del artículo ciento cincuenta y cinco para que dure más para controlar lo que haya que controlar para acabar así con el nacionalismo creo que no es constitucional que es una forma de someter la ley a la voluntad política cuando el imperio de la ley en un estado liberal tiene que estar por encima todas las cosas yo creo que esos son los elementos claves de esa de esa radical

Voz 0515 22:50 no sé yo yo creo que es verdad que el viene de serie porque está educado en el aznarismo hoy en el modelo del PP madrileño digamos que no es precisamente el más liberal en el sentido teórico exacto del concepto sino más conservador que otras federaciones del PP o de otros partidos de otras comunidad autónomas el PP pero yo creo que P Pablo Casado por lo que yo le pude conocer en otra etapa de mi vida tiene capacidades para la elasticidad de los materiales ideológicos es decir puede pasar una temporada en el cinco ideológico hice puede y sin ningún tipo de complejo al nueve yo creo que ahora obedece este giro hacia las posiciones entre el ocho y el nueve ideológicas que para que no lo sepa pues en terceros la extrema izquierda el diez la extrema derecha hay este es un viaje hacia lo ocho el nueve en algunos temas inmigración modelo de Estado Cataluña etcétera yo creo que sí tiene que ver con las previsiones de voto que tienen ellos y que tiene todo el mundo sobre la posible penetración de Vox y una pérdida de voto no menor en el entorno de un millón o un millón y medio de votos potenciales en unas elecciones generales hacia su derecha por tanto creo que trata de cubrir ese flanco obedece a que cree más ahora en el que el modelo de Estado hay que centralizar no etcétera etcétera no porque seguramente no saben el fondo muy bien de lo que está hablando sabe lo que está diciendo lo que está diciendo es tengo un problema de potencial fuga de votos por la derecha y tengo que intentar corregirla dicho esto ha conseguido una cosa es que mientras que podemos en mi opinión el Partido Socialista han tratado a hacer una campaña más pie pegada a los asuntos de Andalucía tanto ciudadanos como PP han desplazado a sus líderes ahí Casado

Voz 0194 24:18 vivido allí casado vivió allí hasta que hay

Voz 0515 24:21 ya está este domingo a ir allí es verdad que Alves riberas a desplazados ha desplazado Inés Arrimadas han hecho una campaña más en clave nacional vamos a lo que da derecha y una más en clave autonómico regional el bloque de lo que denominamos la izquierda Podemos PSOE no sin embargo la presencia constante ha generado un arrastre mediático normal por otra parte por porque es el líder de la oposición en España señor Casado que ha introducido elementos nacionales en el debate que hemos daba aquí ahora sobre recentralización cambios constitucionales políticas migratorias

Voz 15 24:51 construcción de mociones de censura

Voz 0515 24:53 pactos de Pedro Sánchez con Esquerra que con el PDK no sea entendido del todo bien es decir que sí

Voz 1170 24:58 va evaluar en parte importante la posición

Voz 0515 25:01 donde el Partido Popular a nivel nacional Por otro lado casi que hasta lo puedo entender en términos de estrategia electoral porque Moreno Bonilla tampoco es que tenga capacidad a ocupar mucho la escena ni para ocupa esta legislatura el examen sólo para él seguramente es demasiado examen pero en cualquier caso han conseguido nacionalizar una campaña de una comunidad autónoma que se llama Andalucía y que quizá de la derecha hubieran necesitado o merecido un debate un poco más atento a los asuntos que tiene Andalucía que no son pocos

Voz 15 25:27 eso hace que Juan Marín siendo el partido con más previsión de de ascenso es el líder menos conocido el menos valorado entre sus propios votantes menos menos de la mitad lo cual indica hasta qué punto ha sido importante para ciudadanos gracias a Canarias en la sede nacional yo creo que el otro componente significativo de la acompaña y que compete a la izquierda y lo que Juan Carlos Llamas extrema izquierda es precisamente la renuncia a un cierto

Voz 1170 25:50 no ser que no haya una hay una extrema izquierda

Voz 15 25:53 por ejemplo en la extrema izquierda cuando hablamos de Teresa Rodríguez que que pertenece al sector que podríamos identificar con la izquierda radical anticapitalistas y recordamos a Teresa Rodríguez que fue de las fundadoras de Podemos como candidata del Europarlamento es bueno tener un discurso anticapitalista radicalmente la extrema izquierda Gozalo yo creo que no se ha visto en esta campaña lo suscrito ha sido con con cierta diligencia por un discurso identitario andaluz

Voz 0194 26:19 es está

Voz 15 26:21 creo que con una lección aprendida de las elecciones previas en las que atacar a Susana Díaz y al PSOE que de algún modo está en el ADN histórico andaluz supuso un verdadero fracaso ya tengo conciencia de que los andaluces forman una identidad fuerte cultural hay que jugar con ello para ganar también su su mensaje

Voz 0194 26:41 con Juan Carlos cerramos el tema de las elecciones anda cuando hablamos

Voz 1170 26:44 de la extrema izquierda no estamos hablando de El acorazado Potemkin y la gente que se porque la gorra iba a asaltar este es otra cosa que no tiene nada que ver evidentemente podemos es la extrema izquierda española indudablemente me parece que es una discusión un poco poco baladí Teresa Rodríguez es está situado a la izquierda de esa extrema izquierda por tanto el ella hace su discurso y un discurso propio de Izquierda precisamente es la idea identitaria nacionalista frente al identitaria nacional de lo que que han asumido los partidos de derecha

Voz 15 27:14 esa

Voz 1170 27:15 ISS ese es el el elemento que juega cuando Pablo Iglesias dice el espíritu federal y andaluz bueno me gustaría saber a qué se refiere el espíritu federal andaluz lo que quiere es que la la la izquierda tiene que asumir que el el el el espíritu nacional es un espíritu de nacionalidades que es el elemento central es donde quieren encontrar su fuerza frente al otro discurso que evidentemente es lo que tiene que hacer es encontrar la idea de que nosotros somos los representantes de España no las representantes de las diecisiete comunidades autónomas digamos la radicalidad caro si no existiera Vox y si Vox no tuviera un cinco seis por ciento de potencial voto de Casado hubiera asumido un discurso completamente diferente si hubiera asumido un discurso completamente diferente sino tú ningún un candidato como Juanma Bonilla porque evidentemente ni es candidato ni al candidato que él quería estar en Andalucía el domingo

Voz 0194 28:12 elecciones el lunes veremos

Voz 0055 34:20 qué ha dicho al Gobierno que la continuidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez no va a depender de lo que voten los andaluces el domingo ni de eso ni tampoco de los independentistas que de momento señala

Voz 0194 34:28 van a apoyar los Presupuestos estamos a encontrar

Voz 0376 34:31 últimos objetivos de esa hoja de ruta en la que el presidente no se ha movido en ningún momento así que no está a la extensa ni de los resultados electorales ni de ninguna otra cuestión que no sea la viabilidad del proyecto con el que él se convirtió en presidente del Gobierno

Voz 0055 34:49 ha tenido el Gobierno esta semana una sensación las movilizaciones contra Quim Torra en Cataluña evidenciaron que el Govern necesita unos Presupuestos pero no tiene apoyos lo mismo que lo ocurre a Sánchez que le faltan votos para sus propias cuentas y quién sabe entonces si en ese escenario el Gobierno podría obtener el respaldo de los independentistas pero el vicepresidente catalán carta esa idea pero Aragonés esta mañana en aquí Cuní

Voz 33 35:11 no que no que es un chantaje ya lo que no vamos a aceptar el chantaje las cantidades que hemos sabido para Cataluña las hemos sabido por los medios porque nadie del Gobierno Nos ha explicado esta propuesta respiro

Voz 0055 35:21 la agenda de la oposición en Cataluña que se Inés Arrimadas cuestiona este razonamiento del Gobierno de Sánchez Lucía este mediodía aquí en La Ser en Hora catorce

Voz 34 35:29 que el Gobierno de España se está equivocando mucho porque es decir que la culpa de los recortes del presupuesto era decirlo los dos partidos independentistas que tienen que aprobar el presupuesto de España para que se solucionan los problemas Cataluña les están dando la razón pese están haciendo el trabajo sucio

Voz 0055 35:42 el Gobierno catalán negoció ayer con los comunes y la semana que viene lo hará con los socialistas con el PSC ha llegado a un acuerdo con los médicos de la sanidad pública pero los de la concertada se han manifestado esta mañana por las calles de Tarrasa

Voz 35 35:56 hay algunas movilizaciones y se prepara otra para el día doce de diciembre pero Quim Torra sigue sin decir mucho lo que ha dicho hoy es que la culpa es de Madrid

Voz 12 36:08 pues tampoco ha dicho mucho el ministro de Ciencias universidades y eso que entre los que se han manifestado esta semana están los universitarios catalanes

Voz 36 36:17 la protesta de Universitario en Barcelona en los referente no no sé dónde Barcelona aquí Miller

Voz 0515 36:24 ha ido la verdad es que no note

Voz 12 36:26 el ministro ni lo ha leído ni tiene ningún comentario

Voz 0194 36:32 en fin decíamos que el presidente de la Generalitat no habla del malestar en las calles

Voz 0055 36:35 pero si se expresa sobre el debate identitario rito

Voz 0194 36:37 erial ha dicho ya que como era de prever no va a ir a los actos por el cuarenta aniversario de la Constitución

Voz 0055 36:42 dicho por carta para explicar que ve en la Constitución como una prisión así que nadie espere que no les pero tampoco Sánchez ha hecho saber Torra cuando el Gobierno celebre en Barcelona el Consejo de Ministros será el próximo veintiuno de diciembre el Gobierno quería que se vieran Sánchez y Torra y el Gobierno quiere por qué pues alega Torra que recibirá Sánchez cuando vaya expresamente a Barcelona a verle a él no parece

Voz 0194 37:04 ese lado y sobre el juicio del pluses el juez Marchena ha respondido al intento de recusación de los ocho procesados que consideraban que tiene vínculos con el Partido Popular lo consideraban tras aquel whatsapp de Cosidó a los senadores de su partido

Voz 0055 37:16 defiende Marchena que renunció a presidir el Supremo recuerden su independencia no pueda aceptar escribe la recusación promovida porque carezco de todo interés directo o indirecto en la presente causa y no tengo ni he tenido nunca a un interés directo o indirecto en el desenlace de una causa penal recuerda a Marchena que es la séptima vez que las defensas cuestionan la imparcialidad de los magistrados

Voz 0194 37:37 todo esto va a estar en el ambiente del aniversario de la Constitución que es el jueves que viene

Voz 0055 37:41 para entonces el Gobierno ya habrá puesto encima de la mesa su propuesta de reforma de la Constitución aunque la cota algo muy concreto que son los aforamientos de hecho ese proyecto es el que ha salido este viernes del Consejo de Ministros apuesta por eliminar el fuero de los parlamentarios nacionales y de los ministros aunque la realidad es que la adaptación de la ley tardaría un año como poco ya dijo Podemos que ante cualquier reforma constitucional ellos harían que se votará en referéndum eso al Gobierno Se acabó ocurriendo no le parece un problema

Voz 14 38:10 cuando eso se produzca veremos si se produce el el formato de encaje que tiene porque es una requisito constitucional que que cumplir lo obviamente no hay nada que comentar

Voz 0055 38:23 tampoco tiene más margen podemos tener esa capacidad así que no habría más revivió la reforma de la Constitución es desde hace años el asunto que más se comenta en la tradicional recepción que hace el Congreso cada día seis de diciembre el acto solemne dedicado a la Constitución en el que siempre son noticia

Voz 12 38:38 hacia las ausencias y las presencias también este año María Manjavacas buenas noches buenas noches

Voz 0194 38:44 porque finalmente el Rey Emérito va a estar en los actos del Congreso

Voz 1444 38:47 eso sí era una posibilidad pero ahora ya está confirmado por Zarzuela estará el Rey emérito y también la Reina Sofía en el caso del Rey Juan Carlos era lo previsto después de que trascendiera su malestar cuando no sé si recordáis el año pasado se quedó al margen de la celebración de los cuarenta años de las primeras elecciones democráticas fue muy sonada su ausencia fue muy polémica pero es que además el hizo llegar su enfado por la exclusión entonces se dijo quisiera porque el formato no era el adecuado que es el protocolo que sin el hemiciclo era raro que estuvieran los dos reyes por lo que fuera llamó la atención ya estaba claro que en esta ocasión con la Constitución no se le iba a dejar al margen y de hecho parece que va a tener un lugar preferente esto no se ha aclarado lo cierran Zarzuela del Congreso pero todo apunta que el a estar junto a los ex presidentes del Gobierno ir junto a los tres ponentes de la Constitución pero la ubicación exacta la van a decir en los próximos días

Voz 0194 39:39 que de alguna manera Mario momento para rehabilitar la figura del Rey Juan Carlos aunque realmente esto no ha sido su mejor año

Voz 1444 39:46 sí desde luego lo que son las cosas porque justo después de que os contara esto de su ausencia del cumpleaños las elecciones se decía no es que este va a ser el año llevar reivindicar la figura el papel del Rey en la transición coincidiendo con su ochenta cumpleaños y en ello estaba Zarzuela cuando este verano los les se torcieron con las grabaciones de Villarejo a Corinna que ocurre que el Rey desaparece entre comillas de la escena pública no sé si recordaréis que no fue ni a Palma de Mallorca en verano oficialmente con una lesión en la mano no sé si recordáis pero el caso es que además lo vimos poquísimo por no decir nada en actos oficiales llegaba una votó en una final El Escorial con seis comensales uno de ellos Alicia Koplowitz otros Solana Llanos tengo que contar la última foto con el príncipe saudí fue fortuito me dicen que nunca pensó encontrase lo allí pero ahí estaba ICO un fotógrafo que se encargó como ya sabéis de dar fe del saludo evidentemente la foto es qué tal como imagen por mucho que se desmarquen Irán que no tuvo trascendencia institucional y así precisamente cierra el año en el que querían que fuera su año que desde luego no ha sido el más afortunado pero sí que quieren ahora darle el protagonismo a ver si esto de bien por su papel en la transición no sólo el jueves sino que durante toda la semana va a estar muy activo el Rey Juan Carlos en actos junto a la Reina Sofía para celebrar los actos de la

Voz 0194 41:09 instituciones puesto unos lo contarás ese día María muchísimas gracias un abrazo hasta hasta el buen fin de semana rebobinar un poco en este bloque de actualidad política que hemos hemos contado ahora Gonzalo que un momento en Cataluña en esas movilizaciones que que ha habido durante durante toda la semana y que todavía había a día de hoy como de alguna manera han introducido bueno posibilidad de algún cambio en ese apoyo a los Presupuestos parece que los independentistas evidentemente siguen insistiendo en que no va a ser así pero ha sido un elemento bueno que ha dado al Gobierno al menos un argumento para decir señores aquí tienen la posibilidad de disponer de dinero es verdad también que entonces argumentos como dice Arrimadas de los independentistas diciendo claros que es Madrid quien no que no nos da

Voz 15 41:53 eso como una especie de corrupción de la realidad de lo real dentro de

Voz 1170 41:58 sí sí contexto bueno eh

Voz 15 42:01 Aginako casi diría alucinado como es el de esas en Cataluña ahora es decir las necesidades de Gestión de los Servicios Públicos la necesidad de hacer una política pública de verdad que garantice cosas tan básicas como que los médicos de familia puedan atender puedan escuchar y puedan hacer su trabajo como les pide su responsabilidad profesional un problema que por otro lado no es endémico de Cataluña no estas demandas de los médicos son transversales a casi todos las comunidades autónomas o por lo menos

Voz 0194 42:31 de hecho esta misma semana ha habido también la de la sanidad en Galicia ya que alguna en alguna

Voz 15 42:37 tras comunicaron de tal manera que bueno esto es una necesidad en la que bueno pues esto es un servicio público que no está suficientemente bien dotado de algún modo revela que si el problema es que los servicios públicos no tienen una garantía suficiente para para ser eficientes la solución no está como dijo Eduard Pujol hace tres días por hace República no es la única vía de solución la vía de solución puede estar sencillamente en hacer política en el Parlamento español para que la dotación de la gestión de las autonomías

Voz 0515 43:07 sea mayor sea suficiente y por lo tanto

Voz 15 43:10 se pueda proveer de los recursos necesarios en ese sentido no sé no creo no parece que vaya a cambiar el apoyo a los presupuestos pero sí que deja cada vez más en evidencia interrupción de lo real como digo a este argumento de que bueno todo tiene que pasar por hacer República y cuando hagamos República pues ya estaremos en una especie de paraíso en el que podremos Gestió Nahr el bienestar de la mejor de las maneras no Edward

Voz 0515 43:33 yo comparto es lo que ha dicho Gonzalo sobre Eduard Pujol yo escucho decir esta idea de bueno no despiste no esenciales de tendencia dentro de las listas de espera no era Ana Pastor esencial no bueno cuando lo esencial ya no es las condiciones diarias de vida de las mujeres y los hombres que bien lugar pues no sé qué es lo esencial lo esencial es una ficción construida sobre una utópica o independencia de una construcción de una República que sirve y esto ya lo descubrió hace mucho tiempo Artur Mas para no tener que dar cuenta y rendir cuentas de la gestión por ejemplo de la educación y la sanidad que antes hablábamos casado no sabe que es una vamos y sabe pero hace como que no que es una competencia descentralizada el ochenta cinco por ciento del gasto educativo en nuestro país con respeto

Voz 1170 44:18 el gasto autonómico el ochenta y cinco Jorge

Voz 0515 44:21 el resto es de recursos de los presupuestos generales del Estado por tanto la clave no está en el presupuesto del Estado no lo está ahí está en en las decisiones que dentro del autogobierno de Cataluña tiene autogobierno toma cada gobierno autonómico por ejemplo hay comunidades autónomas tradicionalmente que han estado durante veinte veinticinco años gobernadas por el PP que con una excepción que es Castilla León tiene la media de financiación sobre educación varios puntos por debajo de la media española y otras que han tenido otro color las tienen por encima por ejemplo yo vengo de yo soy de Bilbao vengo del País Vasco la media está por encima porque hay una decisión compartida pactada aportó las fuerzas políticas el problema es que no hay nadie a los mandos en Cataluña es verdad Galicia tenía otras otras manifestaciones estos días y huelgas ya hemos visto otros en otras comunidades autora otros momentos en otras Comunidades Autónomas pero hay gente a los mandos se les dice ustedes aquí no están gobernando bien y queremos que hagan esto el problema es que el Gobierno de Cataluña con Torra Puyol Iniesta esta dirección de estos partidos que integran la Generalitat no gobierna asuntos que no sean el plus es y hace cuánto tiempo que lo escuchamos en Cataluña en el Parlamento de Cataluña un debate lo hemos dicho muchas veces Ángels aquí sobre sanidad políticas sociales y piense

Voz 0194 45:36 eso es lo que preocupa a la gente políticas

Voz 0515 45:38 pendencia lo que cada día conforma el día a día de la gente claro el problema es que allí no hay nadie a los mandos no por tanto creo que en ese sentido hoy algunos dentro del P de Katy de Esquerra han tenido un duro despertar hoy ayer

Voz 1170 45:48 Juan Carlos está bien eso de que no hemos hoy dos debates sobre sanidad y tal es que los debates es que sobre la independencia el el el gobierno catalán está en una normalidad extraña en Parla momento no existe no no irá Torres un presidente pues pues digamos en una posición muy muy extraña entonces o eso se clarifica o no hay problema ahora haber estamos hablando de las autonomías sí sí sirven para algo y si tenemos un un elemento de que las autonomías y se le ha dotado de una de de una actividad específica es porque gestionan los tres gastos esenciales del Estado la sanidad educación Isère vicios sociales los gestionan básicamente no

Voz 0515 46:30 es decir edad extremos extranjera

Voz 1170 46:33 ante importantes todas las jóvenes autónomas por tanto dado que ellas no son las que exactamente recaudan el el el grueso del del del dinero dependen de las el traspaso de competencias de eso todo el más te van a decir que ellas están infla dotadas indudablemente salvo País Vasco que tiene un sistema diferente que es bastante más generoso que el sistema general de de recaudación pero luego una vez dicho esto y que todas las que seguramente es decir que yo ojalá tuviera más de financiación el el el porcentaje que tú gastas de lo que tienes determinados servicios indica la del elemento político que tú quieres hacer Cataluña dedica el veintiséis por ciento de su de de de subastó total ocho mil ocho cientos millones creo que de los treinta y ocho mil que tiene a Sanidad Madrid gasta el treinta y seis por ciento que esas son las decisiones políticas que son decisiones absolutamente políticas Andalucía siendo no estoy insistiendo en memoria pero debe estar en el veintinueve treinta por ciento es decir son decisiones políticas son decisiones que los gobiernos asumen otros gastarán más por ejemplo Madrid gastar menos en en en en educación per cápita y hay otras zonas que gastan más en educación per capita porque Madrid no sido el gasto per capita sino el resultado de la inversión que son dos cosas distintas por eso después de Castilla y León resulta que los mejores resultados educativos se dan en Madrid junto con el País Vasco bueno son políticas pero lo que no puede haber es entre dos poblaciones mutan homogéneas como adherirse a Cataluña diferencias de más de trece puntos en el en inversión indica que es el Gobierno catalán al que tú

Voz 15 48:22 en relación a lo que dice Juan Carlos que es curioso es como de repente cuando parece que ya hemos saca el fin de las ideologías de las posiciones políticas de repente emerge la ideología en relación a algo tan clásico tan tradicional como la economía política no en esta especie de desprecio de es que estas son cosas menores no esto de la lo importantes es todo otro realidad lo que hay es un desprecio a la importante rol de garantía social que que que tienen los servicios públicos es decir por que no nos engañemos este partido que sean metamorfosea dado muchas veces en los últimos tiempos nunca se ha caracterizado por poner un énfasis en el cuidado de lo público y en el cuidado de los mecanismos de restricciones

Voz 0194 49:03 a este partido fue el primero en recortar en España el de los recortes más brutales y un fiel seguidor de la política de austeridad