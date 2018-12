Hora 25 (30/11/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 para para para el partido en Madrid y no sabemos si el presidente Macri ex de Boca River eso nos lo han conmigo has visto bueno lo digo que hace que lo sabe es que yo creo que provoca a es verdad es cierto es cierto es cierto fue presidente de Boca así que

Voz 0515 00:15 cuál es de River pero entonces es que ha cambiado Montoro sí sí sí

Voz 0194 00:17 es verdad es la que fue presidente de Boca pero claro él opina lo mismo que muchos aficionados que están muy disgustados por la posibilidad de que el partido se acabe celebrando sea cada vez celebrando en Madrid incluso los los dos equipos van a recurrir a ello Nieves muchísimas gracias ya no te digo futbolístico te lo ahorro

Voz 1 00:34 muy bien yo creo que si fuera por familia en mi caso tendría que decir que soy el boca a Bale por proximidad porque tengo marido que es del Atleti entonces aunque no es paralelo lo dicen que es más cercano vocalía Atleti no se los aficionados a esto me puede

Voz 0194 00:49 ayudar pero yo creo que va por ahí la Marcos Marcos que es del Atleti te corrobora dice dice que tiene razón que eso que eso va por ahí

Voz 1 00:56 Nieves hasta luego buenas noches adiós

Voz 0194 00:59 venga pues cumbre del del G20 no me quiero entretienen mucho porque hasta aquí Javier Casal con el tema del central horas Javier qué tal buenas noches casi informa de titular Juan Carlos y claro decía escuchábamos a Macri diciendo los problemas se tienen que resolver todos juntos globales pero claro es que ahí está por ejemplo yo créditos concreto

Voz 1170 01:17 acuerdo hace tantos años a a Sarkozy decir que iba a refundar el capitalismo y estas cosas sí han pasado las décadas los tal y seguimos exactamente con los mismos discursos que yo no me creo nada

Voz 2 01:29 y él el gran debate ahora es que eh

Voz 1170 01:33 todos esos tipos de acuerdos sobre la globalización ahora mismo chocan con alguien que es favorable a deslocalizar el mundo que tiene una fuerza extraordinariamente importante y sobretodo tiene a muchos países más dispuestos a globalizar el punto que el punto por tanto me parece que estamos en muy mal momento para los G veinte Si demás demás foros internacionales Eduardo

Voz 0515 01:56 completamente de acuerdo ha habido una involución de papeles del país comunista etcétera etcétera es más comercio programa digamos y el que tiene una tradición más capitalista está en una fase de renacionalización marciana de cierre de fronteras de aislamiento y de repliegue no por tanto el titular yo creo sí

Voz 3 02:13 pues no Hinault sólo por EEUU esta cumbre siempre son tensas esta lo es aún más pensemos están pasando en Ucrania tiene que ver con que en Rusia hay una tendencia a generar una especie de bloque euroasiático que compense según su teoría o mundo o que crea un mundo más multipolar que compensar Alemania estadounidense y que sea frente también a la Unión Europea de tal manera que estamos en un momento de Herrera lineamientos geopolítico y no precisamente de estar todos juntos

Voz 0194 02:43 venga pues vamos os propongo hablar de lo que apuntábamos al inicio cuando preguntaba cómo había llegado hasta la radio fueron hablar de Madrid porque había entrado en funcionamiento uno de los planes más ambiciosos de la alcaldesa Manuela Carmena contra la contaminación ambiental hablamos de Madrid Central un proyecto que trasciende lo local

Voz 4 03:03 os habéis dado cuenta ahí menos ruidoso si estamos un poquito en silencio alzas bueno algunos pájaros esto puede ser el principio de lo que puede llegar a ser madre una ciudad de verdad

Voz 1667 03:15 con más vida menos hasta se pueden oir algunos pájaros decía Carmina en la inauguración oficial de Madrid Central un plan que amplía a todo el centro las áreas de restricción al tráfico que ya existían en algunos barrios de la ciudad un plan con el que Carmena quiere eliminar el tráfico de paso y reducir en un cuarenta por ciento la contaminación producida por los coches así que a par desde hoy sólo los residentes pueden circular por ese área si tienen visita pueden comunicar la circulación del vehículo de sus invitados el resto están sujetos a limitaciones podrán entrar ya aparcar con total libertad los coches con distintivo cero o eco que son los menos contaminantes sin embargo los BIC sólo podrán hacerlo si iban a aparcar a un parking o a un garaje Se han establecido una serie de excepciones eso sí para trabajadores del turno de noche para familias que llevan a sus hijos al colegio y en general para repartidores au vehículos de empresa que también podrán circula

Voz 0194 04:09 Javier Casares el director de contenidos de Radio Madrid que saludaba yo antes hemos llegado a ver calles Javier de Madrid vacías o casi vacías de coches algo inédito en un viernes en esta ciudad se lo aseguro cómo ha ido el extremo entonces

Voz 0867 04:21 aparentemente ido mejor de lo esperado incluso por el propio Ayuntamiento de Madrid no puede ser fruto de la concienciación ciudadana o simplemente de la casualidad porque multar todavía no se multa pero visualmente es cierto Ángels que que en este primer día de Madrid Central se ha notado unas es una menor presencia de vehículos privados por el centro de Madrid por ese área a la que sólo pueden acceder residentes transporte público y vehículos autorizados Ayuntamiento fija esta reducción lo decía esta tarde hasta en un treinta y dos por ciento en el caso de Gran Vía o en un veintitrés por ciento en el caso de la calle Toledo aumentado eso sí en la M30 un dato que se

Voz 0194 04:53 hola delegado de Movilidad Inés Sabanés ha superado las

Voz 0867 04:56 previsiones iniciales es posible que

Voz 5 04:58 no teníamos calculado que fuera de este nivel en en el interior pero

Voz 6 05:06 en cualquier caso lo que sí que avala es lo que nosotros habíamos planificado imprevisto

Voz 0867 05:12 da que muchos conductores hoy todavía se han colado no han respetado la restricción que parece que hemos sido bastante responsables otros ciudadanos han optado sencillamente dando o por el transporte público

Voz 3 05:24 yo vengo andando

Voz 7 05:25 desde la zona de de ventas

Voz 2 05:27 por estrenarlo

Voz 0268 05:30 el pase muy agradable creo que va por una mascarilla que no yo no voy a correr ahora a la contaminación que madre yo no la quiero para mis pulmones yo sigo viendo un problema esto no está bien organizados

Voz 7 05:40 me parece bastante bien es bueno ahí

Voz 0867 05:43 eso no es verdad que hoy no ha llovido en Madrid y que habrá que esperar al menos unos días a ver cómo evolucionan las cosas

Voz 1667 05:49 la oposición a Carmena lleva meses torpedeado este proyecto incluso con recursos ante la Justicia algo que no es nuevo del todo el concejal de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato a tuitear doy una noticia publicada en ABC en mil novecientos ochenta y tres en la que se cuenta cómo el grupo popular en el Ayuntamiento se oponía entonces al cierre al tráfico del país del Retiro decía por entonces José María Álvarez del Manzano que el acceso en coche al parque posibilitaba su uso con esa noticia Sánchez Mato ha querido demostrar que la oposición de PP y Ciudadanos a este plan es algo de otro siglo una tradición que ha continuado hoy el diputado popular y alcalde de Alcorcón David Pérez con otro tuit en el que se comparaba este proyecto de Carmena con la construcción del muro de Berlín escribe Pérez que a los comunistas les gusta mucho levantar muros e impedir a la gente moverse libre

Voz 0867 06:38 ah pues yo la verdad es que me me ha ido muy libremente

Voz 0194 06:40 tal buenos habló estas lamentables excepciones saber la oposición el Madrid ha modulado

Voz 0867 06:45 hoy yo creo que se han dado cuenta o tiene intención la modulación su discurso catastrofista Carmina siempre dice que si no estuviera plenamente convencida nude de esta medida ella no la no la pondría en marcha a seis meses de unas de unas elecciones y es cierto no es una medida necesaria pero muy arriesgada desde el punto de vista electoral en todos estos meses Madrid Central ha sido aquí en Madrid bueno como una especie de calentador de butano de la política madrileña el gas que le falta a la política madrileña tras el abandono forzoso de Cristina Cifuentes hace semanas que Pedro Rollán que es el número dos de Ángel Garrido el presidente de la Comunidad de Madrid anunciada practicamente el fin del mundo

Voz 8 07:19 por lo que tendrán lugar es el caos desabastecimiento pérdida de Villa pérdida de identidad en los comercios que dan sentido a Madrid Central pérdida de empresas pérdida de puestos de trabajo

Voz 0867 07:33 yo hoy el Partido Popular como unos llegue a quedarme también no no se ha producido el fin del plan entraron a pesar de nosotros ahora mismo emitiendo desde el Madrid tras damos

Voz 0194 07:45 quién estás bien no Gonzalo vale en Eslovenia

Voz 0867 07:47 a primera hora de la mañana desde la terraza de la SER creía que no iba a amanecer le ha salido el sol ha tenido que el Partido Popular en efecto este discurso anunciando una caña a favor de los comerciantes ir diciendo atentos estés Almeida el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid que la medida es un freak

Voz 9 08:04 parece ser que entró en vigor Madrid Central pero eso lo podemos decir parece ser porque ha sido una entrada Fake es decir los ciudadanos han podido seguir circulando por el distrito Centro de Madrid porque no había un solo policía ni un agente de movilidad que les impidiera la entrada a la circulación en el distrito Centro

Voz 0867 08:19 el PP no va solo honesto ciudadano se suma a las críticas del Partido Popular que hay que recordarlo igual que ese artículo del ABC fue quien impulsó las primeras áreas restringidas y el primer Plan de Calidad de la iraquí en Madrid el próximo paso recordemos es la resolución de los recursos que están pendientes en los tribunales y que deben verse seguramente la próxima semana el Gobierno de la Comunidad de Madrid confía en que las restricciones se paralicen cautelarmente hoy de momento algunos comerciantes han apagado las luces en algunas calles comerciales de Madrid para protestar contra esta medida que según ellos va a acabar con la viabilidad de sus negocios casa cuidador

Voz 0194 08:51 cuando salgas de aquí porque fuera esta abrió contar una cosa

Voz 0867 08:54 sabéis por qué se escuchan los pájaros por qué porque el asfalto de la Gran Vía para ese especial entonces absorbe mejor el sonido de los vehículos entonces es cierto que ya había muy poquitos coches pero aun habiendo el mismo número de coches suenan infinitamente menos

Voz 0194 09:09 de hecho el ejercicio de subir andando desde Cibeles por toda la Gran Vía entre que la aceras más anchas que el asfalto no suena y que hay menos coches la verdad es que la Gran Vía se está convirtiendo en un paseo muy muy agradable incluso para entrar en las tiendas y comprar más más todavía nos falta un carril bici segregado eso sí eso sí eso sí gracias hasta luego

Voz 1667 09:28 el proyecto de Madrid Central ha recibido esta tarde el respaldo del director de la DGT espera Navarro en declaraciones a Radio Madrid

Voz 10 09:35 bueno es una medida que está Archie contrastada en otras ciudades europeas vale supone calmar el tráfico en la zona centro yo creo supone un paso adelante la convivencia y en fin el se Pilar muchas cosas pero primero se toman decisiones que ya está bien y segundo eso en la buena dirección

Voz 1667 09:55 por cierto que Navarro ha reconocido que la DGT estudia limitar la velocidad de las calles urbanas de un solo sentido a un máximo de treinta kilómetros hora

Voz 0194 10:03 decías Ana empezar Juan Carlos latino te gustan las previsiones pero claro como lo haces entonces tú quieres es una medida pionera yo creo que muy valiente muy arriesgada lo decía ahora Javier Casal con unas elecciones muy cerquita a tomar una medida que es impopular para una serie de gente que no les gusta a los comerciantes protestaban etc etc pero no me gustan las prohibiciones claro dices hombre yo les recomendaría ustedes que no fueran al centro porque contaminan cuyo fin

Voz 2 10:29 yo voy andando y entonces una persona con total es Johann Strauss llegó el coche lo dejo ver hasta entrado a Juan Carlos que la mayoría de la gente no lo ha buenos y también en la calle la gente no había forma de que eh

Voz 1170 10:44 reutilizar a la basura de que

Voz 2 10:46 la mayoría de siguen sin hacerlo o no los niveles de de de

Voz 1170 10:52 cómo se hacían de reciclaje tal están

Voz 2 10:55 pero el ochenta por ciento están en niveles bastante

Voz 1170 10:57 estos y no hace falta multas ni hacer la gente es bastante más consciente de lo que

Voz 2 11:02 el el el equipo de de la yo estaba siendo

Voz 1170 11:07 porque el tú puedes entrar entrar otra cosa eso sí no pero espérate es otra cosa es que admiten los medios para poder prescindir de tu coche pero es que a mí el el el el proyecto primero tenía doce aparcamientos disuasorios para poder entrar en Madrid de los doce aparcamientos cuántos hay cuántos ha hecho el Ayuntamiento no lo sé pero creo que los doce no

Voz 2 11:32 luego claro esto de

Voz 1170 11:34 las visitas tienes que hacer un número es el Ayuntamiento de Madrid iba a tener capacidad de gestionar las visitas a veces parece que vamos a estar en una situación bastante complicada y luego hay otra cosa yo no creo no sé si quieren que el centro de Madrid se convierta en una cosa muy agradable de paseos y tal pero de paseos donde nadie va a comprar donde nada un pero porque es Craig Lazie una fila y una ciudad como Madrid

Voz 2 11:59 habla con todas las has habla habla con todas las ciudades

Voz 0194 12:02 es donde sea peatonal

Voz 2 12:04 ciudades pequeñitas no una ciudad como Madrid donde una parte esencial de la gente que viene a Madrid no vive en Madrid porque claro tú tienes un problema Missy vivo en el barrio andando y no tengo ningún problema cojo el metro y va unas horas muy raras donde no hay metro

Voz 1170 12:19 el transporte público se es perfectamente viable pero es que los que no vivimos en Madrid tenemos que trabajar Madrid tenemos que hacer cosas en Madrid somos varios centenares de miles de personas no tenemos ningún medio alternativo para poder utilizar nuestros coches a mi me encantaría saber primero si yo dirijo mi coche lo dejo en un parking disuasorio me vengo al Madrid andando o tal sin ningún problema es que los autobuses a las once y media ya no hay no se lo ocurrido a la señora alcaldesa de Madrid que es que a partir de las doce y media ya no hay que dar

Voz 0194 12:50 exentos me parece del cumplimiento de los servicios la gente que trabaje los servicios nocturnos

Voz 2 12:55 sí pero tenemos pero no de veros Ibar de forma yo te hago yo te aún todos lo decanta conformes pero habrá más en el turno de pero solo solo además los que viven fuera de Madrid pero en los que viven en otro barrio fuera de Madrid no puede hacer Gonzalo en primer lugar la improvisación absoluta

Voz 3 13:12 ahora el pasado hay que mirar al futuro en la ciudad es el agente del cambio diera transformación en lo que está por venir por lo tanto no hay que medir lo que está pasando ahora con nada que se pueda comprar del pasado esto es algo nuevo y esto es algo que nos va a permitir avanzar hacia una transformación absolutamente necesaria porque desde luego el calentamiento global perjudica no sólo de la salud de los ciudadanos sino que nos va a permitir seguir viviendo en estas mismas condiciones en todo el planeta en segundo lugar los cambios no se producen por la suma de individualidades nunca jamás se producen por cambios en las estructuras Sisi habiendo coches de combustión baratos y accesibles no vamos a dejar de comprar y de repente los productores a decir vaya es que ya no los compran los dejamos de producir es necesario y una regulación que aumenten los precios o que se prohiban porque además regula

Voz 2 14:02 es una cosa maravillosa pero los ricos Djokovic coche cero que vale bueno trece mil euros más ingresos otro otro y pero para que yo pueda haber no estoy yendo al pleno

Voz 3 14:13 es otro asunto a considerar pero los cambios vienen por modificaciones estructurales

Voz 2 14:17 Irán hábitos individuales del mismo modo que pasó

Voz 3 14:19 por ejemplo con el tabaco en los bares no hubiese dejado de fumar Se generó una transformación una regulación y hará todos hemos asumido esos hábitos enanos

Voz 0194 14:27 bien en aquellos momentos los propietarios de bares dijeron que tendrían que cerrar los bares los restaurantes

Voz 3 14:31 Berta no es algo así como hacer lo que uno quiera es hacer lo que uno quiera en conformidad unas reglas y unas reglas que están hechas para que para que mi libertad acaba donde empieza la libertad de los demás y esto es lo que hace medidas como éstas que generan además hábitos de gestión compartida

Voz 0194 14:45 de espacios que son de todos no que son ejemplo

Voz 3 14:47 es en ese sentido y otra cosa además nuestra acción ética estación practicando suele estar acostumbrada a algo que es muy necesario en este asunto que es el tener en cuenta no solamente al otro que tenemos enfrente sino al otro que todavía no ha nacido no tenemos no somos sujetos que nos consideremos intergeneracional mente y esto es lo que es necesario este es el desafío en la cuestión que

Voz 0867 15:08 Eduardo

Voz 0515 15:10 es verdad que hay una especie de prestigio intelectual del pesimismo estaba transformando su prestigio intelectual del apocalipsis porque ella el pesimismo se queda se queda en una cosa mediana he muy moderada no me recuerdan me recuerda mucho a la entrada en vigor de la ley antitabaco iba iba a ser el apocalipsis los cierres masivos de bares despidos dispara las el desempleo en el sector servicios perdona que recurre de nuevo a Bilbao me recuerda mucho a la peatonalización de la Gran Vía de Bilbao un debate muy similar hoy al al alcalde o alcaldesa que ser ocurra en Bilbao tocar la Gran Vía y volver a meter coches no tiene Bilbao para correr quiero decir con esto dentro de seis meses a dos años que leído todo el mundo estará de acuerdo porque Madrid tiene tres problemas básicos digo a efectos de modelo de ciudad tienen todos los problemas que vivan dentro de Madrid son problemas de Madrid en en términos de definición de la ciudad tres uno contaminación dos tráfico desbordado tres ruido la contaminación tráfico ruido salvar toda una gran almendra central que es donde sucede mucha de la vida donde llega el turismo donde está la parte más visitable de la ciudad donde donde se concentra gran parte de su actividad comercial donde uno viene cuando los de Madrid a visitarla yo creo que es un paso adelante muy relevante me hubiera encantado tener una oposición que dijera Mire dos huevos duros más más que la almendra central haga crecer la zona liberada de tráfico y la hacemos una propuesta de diseño para que en diez años Madrid tenga líneas de tranvía un mejor metro mejores líneas de autobuses no contaminantes

Voz 2 16:43 parece que veis Madrid como si fuera un pequeñito sitio lo de trabajar debajo es una idea de los años tú

Voz 0194 16:52 lavas tu hablabas de que citabas el tranvía tú conoces perfectamente también Sevilla cuando se analizó todo alrededor de la Catedral de Sevilla creo que saldremos a tocar aquello lo no sé si es una idea de los años treinta básicamente creo que es una del siglo XXII

Voz 11 17:06 Pepa Flores porque el siglo XXI oiga

Voz 2 17:08 durante vivir a bastantes kilómetros de donde trabaja no abra tenga la segunda opción es muy grandes en Europa que van en la misma dirección en el en los años treinta todo era combustible tenemos el ejemplo del otro fracaso treinta maravilloso que sí es verdad

Voz 3 17:26 es esencial debe estar dentro de un plan integral con parques disuasorios con aumento del transporte público porque vamos a un cambio del modelo de movilidad pero va más allá yo como madrileño de verdad yo estoy harto de esta cosa de Joaquín Sabina del él allí muy esta identidad con Madrid gris negativo no a mi me gusta estar un poquito

Voz 2 17:42 yo soy de mi ciudad Dios la verdad que yo yo yo como madrileña adoptadas muy feliz con Madrid Central los oyentes no lo sé Pedro bueno sí gracias

Voz 12 17:51 Nos puede pasar como se reporteros de Telemadrid que esta mañana buscaba Gea que le parecía me habéis visto pero era muy bueno sólo encontraba gente que me parecía bien bueno tres oyentes en un minuto el resumen en buena medida el espíritu de la mayor

Voz 13 18:03 entre los mensajes que hemos decidido vamos a escucharlos ya está bien ya está bien de que quieren convencernos los de siempre de que el Rey está vestido ya está bien de ciudadanos sumisos acostumbrados a ver a la zona al señorito ya está bien de alcaldes engañabobos que colocaban los medidores en el campo yo aplaudo la medida este Ayuntamiento de Madrid

Voz 14 18:26 los bueno escalando uno Bieber sociedad

Voz 2 18:29 pues vive rodeado de prohibiciones que lo vamos a hacer

Voz 0194 18:32 para comprenderla

Voz 15 18:34 la visión del PP sobre el medio ambiente hay que retrotraerse a hace veinticinco años se opusieron al cierre al tráfico del parque del Retiro hace diez años se opusieron

Voz 16 18:49 a la ley antitabaco

Voz 15 18:51 hoy se oponen a Madrid Central se oponen a todo lo que signifique un avance en favor de la mejora del medio ambiente para todos los ciudadanos no cambiará nunca

Voz 0194 19:04 venga hay una última cosa quizá recuerden que ayer les contamos las conclusiones de la comisión parlamentaria que ha investigado la crisis financiera que vivía España el Congreso repartía culpas entre los bancos y las cajas la CNMV y el Banco de España esta noche hemos conocido la segunda parte las propuestas que hacen los grupos políticos Eva Vega buenas noches

Voz 0605 19:21 buenas noches Angle para que no se repita lo que nos pasó

Voz 0194 19:24 Congreso propone que los organismos reguladores tengan más poder y más independencia y que además puedan tomar decisiones vinculantes

Voz 0605 19:31 si se apuesta y pide al Gobierno un modelo de supervisión de dos patas con el Banco de España vigilando la solvencia de los bancos y la Comisión Nacional del Mercado de Valores controlando las normas de conducta y las relaciones entre clientes entidades si queremos reclamar por ejemplo por una cláusula abusiva en una hipoteca tendríamos que acudir la CNMV sino da la razón que su decisión se además vinculante que el Banco tenga que acatarla Ésta es una de las propuestas que respalda PSOE PP y PNV en general todos los grupos piden que la independencia de estos organismos supervisores tanto del poder político como de las propias entidades financieras sea a una una cuestión real también pensando en los bancos y los accionistas se propone la creación de un mecanismo de liquidez antes de tener que resolver un banco como pasó por ejemplo con el popular Angels

Voz 0194 20:21 en un verano que proponen para proteger a los consumidores

Voz 0605 20:24 Unidos Podemos solicita que se garantice la capacidad de reembolso del consumidor antes de concederle un préstamo que no se fía otra garantías la mayoría de grupos exige que las sanciones sean de verdad disuasorias como medida para proteger al consumidor también el PSOE quiere mejorar los recursos de los juzgados especializados en hipotecas como los de las cláusulas suelo el PP apoya la protección del consumidor en la ley hipotecaria pero advierte de que un exceso puede restringir la concesión del crédito en general Ángels aboga por la existencia de una autoridad que proteja al cliente bancario una iniciativa prevista ya por el Gobierno

Voz 0194 21:01 gracias a buen fin de semana a te llevan hasta luego venga un minutito para saludar a Manuel Rico muy buenas noches

Voz 6 21:07 hola buenas noches Ángels director de Info Libre

Voz 0194 21:09 de buscando la apuesta de Info Libre para las próximas horas

Voz 17 21:13 pues mira mañana abrimos con un tema a raíz de la red Norma constitucional propuesta hoy en José Luis Tosar trayecto por por el Gobierno ni nuestro titular es una reforma constitucional de corto alcance sólo setenta diputados y senadores beneficiaran verso aforamiento en cuarenta años nos parece bien terminar con con parte de los aforamientos que nos convertiría en un país are bueno extraño en el contexto europeo pero bueno creemos que es una reforma ciertamente limitada como demuestran los números no que por fortuna por otro lado el uso al son pocos los los a diputados y senadores por por las corté está ganando yo una reforma que está bien pero casi está muy poca gente si tenemos en cuenta que al doscientos mil aforados y luego nuestro otro nuestra otra gran apuesta es el cierre de la campaña andaluza partía pues ya hemos varios temas de nuestro compañero Ángel Luna riña entre ellos uno de las andaluz a la cobardía de Torra los mensajes de una campaña andaluza a la vez con el que pone contamos un poco como especialmente y Ciudadanos han hecho todo lo posible para nacionalizar o catalán Nizar la campaña andaluza vamos a ver si te va mejor a ellos o a lo mejor al tesorería adelante

Voz 6 22:33 que hay gente todo lo contrario pues muchas gracias Manuel a siempre

Voz 0194 22:38 hasta luego quince segundos Pablo para no olvidarnos del pesquero que sigue buscando donde desembarcaron inmigrar

Voz 1667 22:43 exacto ACNUR exige una solución para esas doce personas a las que rescató ese pesquero con base en Santa Pola y que ocho días después sigue sin saber dónde nos puede llevar la agencia de Naciones Unidas advierte contra la posibilidad de que les lleven a Libia

Voz 16 22:57 dónde proceden Ramoneda el dietario

Voz 18 23:04 Andalucía

Voz 1150 23:05 parece como si lo que estuviera en juego no fuera el gobierno de la región sino el futuro de la derecha un mal resultado es decir otro fracaso en el intento de desbancar a los socialistas que para el PP si consigue mantener a ciudadanos a distancia de hecho la campaña de casado tenido el ojo puesto en sus vecinos más que Susana Díaz y en esta línea la Xunta si es preside en Cigales que tuvo Albert Rivera antes la moción de censura contra Rajoy queda alguien muy dañadas y Ciudadanos llegara en cuarto lugar todo ello con la incógnita Vox la ultraderecha rampante cuántos fotos robadas Duran Vrsaljko de la derecha cuando un partido consiguió inmovilizar en sus mítines mucha más gente que sus rivales siempre acaba teniendo premio por modesto que sea el PSOE le basta con seguir gobernando la alternativa emita le pondrá precio pero nunca podría justificar echar la región en manos de la derecha cadena de referéndum sobre la monarquía en las universidades por supuesto So convocatorias que no tienen más valor que una manifestación callejera un ejercicio más de la libertad de expresión pero por ahí se empieza

Voz 0867 24:04 ya en un momento de descrédito de la monarquía hay

Voz 1150 24:06 está para los imitadores voces del PP hablan de prohibiciones que es la vía más segura para que lo que ahora es un juego adquiera notoriedad hay politización en cualquier caso es innegable que late bajo este tema la fuerza de una cuestión pendiente dice el ministro francés Mar Fresno que hay que romper el muro de cristal que separa los ciudadanos de las élites hiriera razón es la incapacidad de lograrlo lo que en todas partes desgasta a los gobernantes y da alas al estas estrategias populistas pero el ministro se pone en evidencia cuando apunta la solución salir de dar racionalidad el discurso europeo para hablar a la nacionalidad de los electores de problema de Europa es este modelo de político tecnócrata que no puede disimular su sentimiento de casta superior y la gente lo nota los populistas lo aprovechan

Voz 19 24:57 sí toro y terminamos aquí Eduardo Madina Gonzalo Velasco Juan Carlos Jiménez hasta la semana que viene en pymes noches hito Juan Carlos te pensando dejas el coche para poder venir la semana que bien yo soy el pase inabordable que lo dice y hasta Pablo hasta el lunes no en patinete y un patinete exacto pero por el por la calzada no por la acera a todos ustedes

Voz 20 25:16 bien hasta el lunes espera busque tengan feliz fin de semana

