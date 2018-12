Hora 25 (03/12/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 la pregunta fundamentales qué precio tiene el futuro y el PP está dispuesto a negociar el que ponga Vox son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:31 hola buenas tardes la mayoría política y social en Andalucía la que votó ayer expulsado hacia la derecha allí es la derecha la que va a tener que negociar la fórmula que le permita gobernar con la bendición

Voz 4 00:41 los pero que va de fibra Izquierda sobre la radicalidad si están con el partido más radical que ha habido en toda la democracia española y además homologado los ir regalándole gobiernos incluso sitios en los que habían quedado por encima por tanto esta vez con relaciona a Vox tendremos que verlo que proponen por ahora nosotros hemos dejado muy claro que la como hay tocando Moreno la Constitución española y somos el único partido que puede evitar su apertura su reforma no se va a tocar

Voz 0194 01:11 el líder del PP ha dejado claro que no habrá más escrúpulo que el de dejar la Constitución en paz y todo lo demás es negociable la derecha que representa el PP mira sin complejos hacia el extremo la derecha de Ciudadanos prefiere evitarlo por ahora Albert Rivera y los suyos construyen argumentos para justificar que pueda gobernar la tercera fuerza allí emplazan a la primera y la segunda

Voz 1089 01:30 son el Partido Popular y el Partido Socialista los casi no actúan con responsabilidad le pueden dar la llave de la situación a otros partidos si el Partido Popular y el Partido Socialista actúan con responsabilidad a Brown Gobierno moderado habrá un Gobierno de regeneración habrá un Gobierno que no estará preocupado porque pasa en los tribunal

Voz 5 01:51 les ofrece para dar por cumplido su objetivo primo

Voz 0194 01:54 vale echar del poder a Susana Díaz y al PSOE Santiago Abascal es el líder de Vox

Voz 0739 01:57 estamos por supuesto dispuestos nunca seremos unos

Voz 6 02:01 la culo para que haya en Andalucía una mayoría alternativa a la corrupción socialista y al comunismo chavista que estaba dirigiendo el cotarro en estos momentos

Voz 0194 02:12 luego está la izquierda la gran derrotada en las urnas el PSOE anda cruzando mensajes entre Madrid Sevilla en la calle Ferraz les señalan a Susana Díaz la puerta y la presidenta en funciones defiende su victoria

Voz 0739 02:21 esos forma parte de nuestra responsabilidad nosotros como dirigente sabemos lo que tenemos que hacer siempre nuestro papel estar siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político siempre estamos a disposición de lo que diga la organización hombres

Voz 1715 02:33 qué hubiera perdido me habría ido eso es evidente pero si ganamos las elecciones it me llama la atención que quiere pierde las elecciones señalen al que gana las elecciones ahora me pregunta está contenta no

Voz 0194 02:53 miles de personas han echado hoy a la calle en ciudades como Sevilla para mostrar su rechazo por el avance de la ultraderecha Podemos ha venido reclamando desde ayer un frente antifascista Pedro Blanco

Voz 1715 03:02 la dirección de ese partido lo dirección de Podemos banalizar mañana los malos resultados en Andalucía el sector anticapitalista ha pedido Pablo Iglesias que en las primarias para que se dedique a lo importante al análisis de lo ocurrido y al cambio de estrategia iremos a Cataluña los exconsejeros O'Rourke se han declarado también en huelga de hambre se suman a Sanchez y Turull a los que hoy ha visitado el presidente Torres también están de estándar y a continuó andaban amamantado están bien y que están decididos a seguir adelante con la huelga de hambre en Galicia el juez cierra la instrucción del caso por el accidente del Alvia en Santiago de Compostela propone procesar a dos de los imputados al maquinista ya quién era jefe de seguridad de Adif en Francia el presidente Macron anulado su viaje a Cerro vía por las protestas de los chalecos amarillos que hoy han provocado de nuevo grandes atascos en las fronteras con España

Voz 0194 03:48 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Sonia Lus buenas tardes

Voz 1280 03:51 hola buenas tardes dentro de una hora comienza en París la gala

Voz 1914 03:53 el Balón de Oro Modric es el principal candidato a llevarse el trofeo rompiendo una década de dominio de Leo Messi y Cristiano Ronaldo el delantero portugués sería segundo y Antoine Griezmann tercer clasificado mientras el barcelonismo está de luto por el fallecimiento de Josep Lluís Núñez presidente del Barça durante veintidós temporadas y además termina la jornada de liga con el partido Levante Athletic a las nueve de la noche mientras que la selección sub diecisiete femenina ha sido recibida en la Federación tras lograr el oro mundial y a las nueve también balonmano España Holanda segundo partido del Europeo femenino nos queda el tiempo

Voz 0194 04:24 Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes el tiempo que

Voz 0978 04:27 hecho hoy se irá repitiendo de manera muy parecida a lo largo de prácticamente toda la semana muchas horas de sol y temperaturas muy bajas es lo que esperamos para la mayor parte del país cuidado la próxima noche porque las nieblas de nuevo serán cerradas cerca del río Duero también del Tajo en la Comunidad de Madrid por ejemplo nieblas se quema la persistirán pero muchos puntos empezaran a romper por ejemplo en Madrid y otra que se suavice el ambiente durante la tarde respecto a hoy de aumento la noche se presenta fría en no demasiado pocas heladas pero mañana a primeras horas será frío después acabará luciendo el sol en la mayor parte del país con temperaturas un poco más altas que hoy destacando las máximas del Mediterráneo alrededor de los veinte grados de los Veinticinco en Canarias donde además tendremos un poco de calima en el Cantábrico Galicia no ves a ratos más compactas con algunas lluvias pero poco significativa hora25 P

Voz 1715 05:16 venga vamos encerrando portada pero antes de que desgrana hemos lo fundamental del día antes decía Íñigo Sastre tiene algo que contarnos Íñigo hola

Voz 3 07:16 cadena SER Hora veinticinco

Voz 8 07:23 Pedro Blanco venga vamos a intentar poner

Voz 1715 07:25 el orden en la profunda resaca que dejan las elecciones andaluzas de ayer es pronto es muy pronto para atisbar quién y cómo va a gobernar esa comunidad pero no lo es tanto para asumir que sea cual sea la fórmula va a tener consecuencias políticas de primer nivel las va a tener desde luego Si Susana Díaz no consigue gobernar en su partido empiezan a redactar la factura Illes señalan ya el camino de salida mientras ella intenta hacer valer su victoria su escuálida victoria Inma Carretero Inma buenas

Voz 0806 07:52 hola buenas tardes si la dirección federal ha dejado a las claras cuál es la estrategia de Pedro Sánchez intentar tomar las riendas del PSOE andaluz donde hasta ahora no ha tenido ningún poder porque no se lo dieron las bases en las primarias Ferraz no sólo ha anunciado hoy que se va a implicar de lleno en la gobernabilidad de Andalucía sino que José Luis Ábalos ha dicho en dos ocasiones sin que nadie le pregunte que el PSOE andaluz necesita regeneración

Voz 0739 08:15 sabemos que el partido socialista en Andalucía abrir una reflexión sobre los resultados electorales y nosotros creemos también implicarnos contribuyendo a la necesaria regeneración de nuestro proyecto en Andalucía del proyecto socialista en Andalucía de tal modo que en toda España tengamos claro cuál es el proyecto regenerador y europeísta que defendemos

Voz 0806 08:36 el hombre de confianza de Pedro Sánchez ha abierto la puerta a la dimisión de Susana Díaz que a esa misma hora en Sevilla recordaba que ella no se ha ido porque no ha perdido las elecciones hay un gran malestar en el PSOE andaluz por lo que consideran que es una deslealtad de la dirección federal sobre todo porque no han dejado ni que Susana Díaz empiece la ronda de contactos con los grupos

Voz 1715 08:54 en el Partido Popular reivindica como la única opción viable el ambiente en la calle Génova era el de las grandes gestas pese a que también se desangró en votos y en diputados del candidato andaluz quiere ser el próximo presidente incluso aunque tenga que naturalizaba la fuerza parlamentaria de Vox María Jesús Güemes

Voz 1461 09:14 eso es los populares han perdido apoyos pero celebran esta oportunidad histórica para la derecha anunciando que su formación va a liderar el cambio en Andalucía o Juan Manuel Moreno presidente de la Junta o no los a nadie eso es lo que nos dicen en Génova donde ya no hay problema en pactar con Vox no es la extrema derecha sino el partido donde milita Ortega Lara el PP no entiende que Sánchez hable de radicalismo cuando él llega a acuerdos con Podemos y Casado defiende así a la formación Abascal

Voz 14 09:39 cuando estemos en un movimiento transversal en el que muchas veces como ha pasado en otros países pues obtienen votos muy baremos porque he dicho los doce escaños no aparecerían sólo de la pérdida de escaños del parto

Voz 1461 09:52 popular el líder del PP ha apuntado estos resultados como un éxito dice que su implicación en campaña ha sido fundamental es que se ve ratificado su proyecto así que a partir de ahora este será el ritmo y el discurso el PP va a por todas para convertirse en la fuerza hegemónica del centro derecha

Voz 1715 10:07 el tercero que siempre defendió que debía gobernar el primero y que ha venido negando legitimidad al segundo intenta desmontar ahora su propio argumentario hizo Ciudadanos asegura que también se ha ganado el derecho a gobernar es lo que va a intentar convencer al PP y al PSOE de que le den el poder Óscar García

Voz 0978 10:23 la ejecutiva de Ciudadanos ha decidido esta mañana en Sevilla abrir ronda de conversaciones con PP y con PSOE para poder dar forma a su preferencia tras las elecciones de ayer un gobierno en solitario con Juan Marín de presidente aupados y los bloqueos de ambos partidos

Voz 1089 10:38 José Manuel Villegas que no bloqueen las posibilidades de un gobierno limpio de un Gobierno nuevo gobierno renovado en Andalucía seguramente será complicado seguramente no será fácil seguramente la situación no se va a resolver en unos pocos días

Voz 0978 10:52 sin embargo si falla el plan a ciudadanos ya no descarta un plan B es decir pactar además de con el Partido Popular con Vox una formación a la que sigue ignorando Easy nombrar en las comparecencias públicas y que podría colocar además a Rivera ante una incómoda situación frente a los liberales europeos con los que se presenta a las elecciones del próximo año y que ya le han recordado que están para luchar contra la ultraderecha

Voz 1715 11:15 bueno el primero el segundo el tercero hiel harto otra de las víctimas de las urnas Podemos que intenta encajar el golpe contra Suu seña de identidad un partido que ya no capitaliza todo el desencanto que ha empezado adelgazar antes incluso de que terminara de engordar la corriente anticapitalista ha pedido a Pablo Iglesias que se centre en lo importante para los anticapitalistas lo importante no es el proceso de primarias que lanzó Pablo Iglesias hace unos días Mariela Rubio

Voz 1450 11:42 así es los anticapitalistas piden a la dirección que ponga fin a lo que llaman una inercia suicida que se desconvoquen las primarias para las generales que iban a empezar hoy se abra un proceso de reflexión crítica y urgente después de los resultados en Andalucía sino ellos no participarán en estas primarias así lo aseguran en un comunicado que firma la corriente de Podemos a la que pertenece la líder andaluza Teresa Rodríguez o el candidato al Parlamento Europeo Miguel Urban horas antes de este comunicado Iglesias hablaba así en A Coruña sobre el resultado en Andalucía

Voz 15 12:10 tenemos que ser muletas muy autocríticos no hemos conseguido los objetivos que nos marcamos creo que en esto no hay excusas hay que corregir algunas cosas

Voz 1450 12:18 Iglesias que hace sólo una semana daba por rota la mayoría de la moción de censura hoy insistía animaba a los partidos independentistas a tomar nota de lo que ha pasado en Andalucía ya apoyar los Presupuestos como el principio de la creación de un bloque antifascista ante un box al que hoy el número dos del partido Pablo Echenique llamaba

Voz 16 12:34 son dos perros de presa de El País y cinco que siempre desde la extrema derecha del fascismo están los multimillonarios a la banca

Voz 1450 12:43 en su antagonismo con Vox la formación morada busca movilizar al votante especialmente al más joven en este contexto mañana podemos reunirá a su Ejecutivo

Voz 1715 12:51 buenos queda escuchar a Vox en ese partido tiene clara muy clara superioridad que no es otra que apartar al socialismo del poder en Andalucía así que sus doce diputados están a disposición de la derecha para empujó va a Susana Díaz la clave no es el para que eso ya está claro sino va a ser aunque precio vamos a Sevilla Enrique corneado el líder no

Voz 0570 13:11 el final de Vox Santiago Abascal presume de los doce escaños conseguidos en el Parlamento andaluz asegura que los cuatrocientos mil andaluces que han votado a su partido van a conseguir algo que nadie esperaba antes de estas elecciones acabar con treinta y seis años de corrupción socialista y espantar al comunismo chavista que dice Abascal representa Pablo Iglesias

Voz 5 13:30 ya los que sólo se ha dicho desde el régimen

Voz 17 13:32 Vista que no cabía Ice en Andalucía pues bien esos andaluces a los que se les decía que no cabían en su propia tierra tienen hoy las llaves de San Telmo para expulsar a la corrupción alta

Voz 0570 13:45 el líder de Vox también han anunciado que apoyarán cualquier bloque para acabar con el socialismo clientelar

Voz 1715 13:50 la de Susana Díaz y vamos a acercarnos hasta Sevilla como les decía lo hemos destacado también en portada esta tarde cientos miles de personas se han echado a la calle y fundamentalmente en la capital andaluza en una manifestación en una protesta improvisada con la que ese pretendido mostrar una reacción popular una reacción social al ascenso de la ultraderecha en esa comunidad volvemos a Sevilla Este Rodríguez Esther buenas tardes

Voz 0592 14:14 hola buenas tardes los más jóvenes están utilizando las redes sociales como vasos comunicantes en contra del avance de la formaciones más radicales el día después

Voz 0194 14:23 es el de las elecciones andaluzas el hogar

Voz 0592 14:26 es como seguiriya Cándido Málaga se están realizando diferente manifestaciones contra el fascismo es la reacción tras las elecciones andaluzas como respuesta al avance de las fuerzas más reaccionarias venido al Parlamento andaluz y ahora marchan hacia la Universidad de Sevilla

Voz 1715 14:51 se avecina un periodo políticamente complejo de habrá que armarse de paciencia al ministro Ábalos le han preguntado hoy por las elecciones generales ahora mismo ni se plantean un adelanto

Voz 0978 15:03 sí

Voz 0739 15:03 la anticipación de elecciones pues nosotros no vamos al contrario que vamos a seguir insistiendo en la necesidad de intensificar nuestra agenda social hubieran sido mejores resultados mire no lo sé es que hubiera sido en otra clave en la clave nacional y que normalmente en cualquier elecciones generales cualquiera siempre y más participación siempre más participación que en las autonómicas es evidente que también que ha habido un elemento de desmovilización eh

Voz 1715 15:27 ha afectado claramente a uno de los partidos que ha mirado oí hacia el independentismo ha sido podemos podemos pide al independentismo que vuelva a reforzar el bloque de la moción de censura que apoye los Presupuestos sigue por tanto aporte oxígeno a Pedro Sánchez de manera que suele permita agotar la legislatura de momento en Cataluña los partidos independentistas no se mueve ni un milímetro vamos a acercar a Barcelona Pablo Tallón Pablo buenas tardes

Voz 0978 15:53 buenas tardes tanto Jones para Cataluña como Esquerra el P de aseguran que los responsables de la irrupción de Vox han sido Ciudadanos y el PP pero también el PSOE y afirman que mientras los presos sigan entre rejas los diecisiete diputados independentistas no podrán apoyar los presupuestos de Sánchez a Eduard Pujol Marta Vilalta

Voz 1627 16:10 ha habido demasiados gestos de connivencia con la ultraderecha en el último año avalando la voz de aquellos que pedían a por ellos y que avalaban también esta monarquía el ciento cincuenta y cinco

Voz 1914 16:23 nosotros no cambiamos nuestra posición porque seguimos

Voz 18 16:25 defendiendo los valores republicanos Se debe terminar la situación de injusticia que está encima de los presos y las presas políticas las personas extraviadas

Voz 0978 16:35 precisamente sobre presos están B hasta que el presidente ha visitado esta mañana a los presos da la Dones para apoyar la huelga de hambre de Jordi Sanchez y Jordi Turull y esta tarde hemos conocido que Joaquim Forn Josep Rull los cuatro de Catalunya se sumaban a esta protesta que ellos mismos definen como extrema el motivo pues que creen que el Constitucional lleva un año bloqueando sus recursos de amparo para impedir así que puedan acudir a la Justicia europea

Voz 8 17:00 hora veinticinco ese momento

Voz 3 18:08 cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 18:15 Pedro Blanco de este lunes el final de la instrucción del caso del accidente del Alvia en Santiago de Compostela el juez propone procesara dos de los imputados al maquinista ya quién era director de seguridad de Adif Radio Galicia Ricardo Rodríguez el magistrado les importa

Voz 1817 18:28 el ochenta delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y otros ciento cuarenta y cuatro delitos de lesiones considera que el maquinista fue responsable de una conducción negligente causada por una llamada del interventor al alto cargo de Adif Andrés Cortabitarte lo sienta en el banquillo al entender que no se realizó una correcta evaluación de riesgos de la línea acuerda además el archivo de la causa respecto otros cinco investigados entre ellos el director de Seguridad en la Circulación de Renfe el encargado de pedir la desconexión del sistema RTS que habría frenado el tren en la curva de agrandar irá la Plataforma de Víctimas considera que este alto cargo de Renfe también tendría que sentarse en el banquillo de los acusados José

Voz 0785 19:04 Domínguez a su portavoz treinta en ambos que es insuficiente

Voz 22 19:06 te tendremos entendemos que tendría que estar también el director de seguridad de Renfe no pensamos que la seguridad no es está más ferroviario y el cumplimiento de la normativa dependa exclusivamente de de una sola persona

Voz 1817 19:19 aquí en la SER el portavoz de las víctimas avanza que recurrirán el auto

Voz 1715 19:22 judicial desde hoy los padres que detuvieron su hijo su hija en dos mil catorce dos mil quince pueden pedir la devolución de las retenciones del IRPF de sus permisos de maternidad y de paternidad pero hay además otra novedad también para poder acogerse a esta devolución los beneficiarios de mutuas

Voz 0527 19:38 esos todo parte como recordaréis de una sentencia que afecta sólo a las madres del Sistema General de la Seguridad Social pero el Gobierno lo amplía a los padres y a padres y madres acogidos a las mutuas como los funcionarios de Muface esto son unos ochenta mil del millón cien mil personas que según el Ministerio podrán beneficiarse lo pueden solicitar ya como dices los que tuvieron hijos en dos mil catorce y dos mil quince y desde enero se ampliará a los de dos mil dieciséis dos mil diecisiete con un trámite muy sencillo ha explicado la ministra de Hacienda

Voz 1280 20:05 María Jesús Montero un formulario online en el que sólo va a ser necesario indicar el año o los años en los que la persona han recibido esta prestación el número de cuenta bancaria que sean de su titularidad

Voz 0527 20:21 de lo demás dices encarga la propia agencia

Voz 1715 20:23 tributaria y en Francia el Gobierno busca una respuesta política conjunta a la movilización de los chalecos amarillos el primer ministro se ha reunido hoy con representantes de los partidos políticos franceses Si lo que buscaba era complicidad en realidad sólo ha encontrado más presión nos vamos a París Carmen de la Carmen buenas tardes

Voz 0390 20:41 buenas tardes si los partidos políticos de extrema izquierda derecha y ultraderecha en Francia tratan de capitalizar la difusa protesta de los chalecos ahora son los estudiantes de enseñanza media los que tratan de engancharse al tren Un centenar de liceos de los casi doce mil que hay en Francia paran para quejarse la subida de las matrículas de máster para los extranjeros de terceros países Por su parte el segundo sindicato de Francia CGT ha convocado a una concentración para el catorce de diciembre exijan la reimplantación del impuesto a lazo

Voz 0231 21:11 tú una subida del salario mínimo

Voz 0390 21:13 todos quieren pescar en río revuelto pero la economía francesa se resiente la alcaldesa parisina y las asociaciones de hoteles han dado la voz de alarma ante las anulaciones de reservas para las próximas semanas los transportes y los comerciantes avisan de la caída de las ventas están desabastecidos por los bloqueos de autopistas depósitos de carburante centros comerciales

Voz 1280 21:35 en esto de Finanzas manifestó hoy que el impacto de

Voz 0390 21:37 producción industrial y los servicios es severo mientras el Gobierno sigue dando palos de ciego con los partidos para buscar respuestas mañana está previsto que el primer ministro reciba una delegación de los chalecos amarillos pero varios han avisado ya que no irán al haber recibido amenazas de los más radicales

Voz 8 21:55 hora veinticinco

Voz 1280 21:58 toda la novia M las grandes piloto catalán goteando una sabes lo que me regaló mi amigo invisible una tarjeta

Voz 23 22:07 yo no me lo como una tonta y él me viene con una tarjeta mira fue isla me entraron unas ganas de de de cogerle así por los mofletes ya tu echarle entero resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan

Voz 24 22:22 diferente un punto es o no es lo que más es lo que reciben

Voz 11 22:36 bueno sí

Voz 1715 22:36 el programa de hoy lo dedicamos casi en exclusiva a analizar el terremoto andaluz así que a partir de las nueve es lo que haremos desde el punto de vista sociológico y también a pie de calle vamos a visitar algunos de los municipios en los que se ha producido un vuelco electoral en los que de repente irrumpe Vox se convierte en la fuerza más votada los compañeros de la Cadena Ser en Andalucía acercar a la descripción a la sociología de esas localidades hila cara B también mirar al sur Xavi actores Solaz

Voz 0806 23:06 sí hola Pedro para intentar analizar qué significa éxito

Voz 1880 23:09 Emma derecha ultraderecha o derecha radical para ver si podemos calificar a Vox como un partido de extrema derecha en principio se la define como ideología extremista que se caracteriza por defender sobretodo la identidad nacional que es proteccionista conservadurismo defensora de una férrea disciplina anticomunista xenófoba bueno pues como siempre con músicas con películas y esta noche con la ayuda de David leyes que es doctor en Historia e investigador de la Universidad del País Vasco analizaremos la extrema derecha en la CAM

Voz 1715 23:38 en la cara B en el tramo de nueve a diez en la segunda hora del programa por cierto voy aprovechar ya para recordar el número de Whatsapp al que nos pueden enviar sus reflexiones sobre lo ocurrido ayer Andalucía el análisis que ustedes hacen al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres en la tertulia de Hoy Eduardo Madina Fernando Vallespín y Javier Aroca que nos trae las claves del día

Voz 0860 24:03 buenas noches después de una noche triste muy triste la extrema derecha allegados dicen sus epígonos que son transversales que no es para tanto vienen tarde ya habían llegado a casi toda Europa pero ya están aquí dicen que para quedarse yo diría que para de para quitarle el disfraz de uno empezando por los tibio con lo ha aprovechado los buscadores de audiencia o de clics también pueblos los que siempre fueron de extrema derecha pero camuflado vienen para servir a la patria y a su unidad para poner orden y acabar con tanto libertinaje suena a viejo suenan impotencia suenan a fracaso la democracia

Voz 1715 24:45 bueno Éstas son las claves de Javier Aroca que luego podrá desarrollar a partir de las una de la noche con el resto de tertulianos hemos llegado a las ocho y veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 26 24:56 sí

Voz 0194 25:03 cinco Madrid buenas tardes faltan seis meses para las elecciones autonómicas y municipales en Madrid el PP y Ciudadanos no cierran la puerta dogs el presidente Ángel Garrido ve bien que el Partido Popular gobierne en Andalucía con el apoyo de la formación de extrema derecha en ciudadanos dicen que tampoco están preocupados por la llegada de este partido a la Cámara madrileña escuchamos Ángel Garrido y al portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado

Voz 0177 25:28 bueno yo creo que de Vox ha tenido un resultado que se extraordinario las cosas darle pero insisto creo que la el cambio realmente quién lo puede provocar Andalucía es cambio de impetuosa lo que sí que lidera Juanma Moreno importante yo creo que él es el que está al que es al que se le encomienda las labores de de trabajar

Voz 11 25:47 no no he hecho no no creo que vayan a entrar en la Asamblea de Madrid aún así yo soy respetuoso con todas las formaciones políticas y en ese sentido pues vamos a a trabajar a partir de mayo con resultado que nos

Voz 0194 26:01 en las urnas en el PSOE su portavoz José Manuel Franco asegura que es el partido de Santiago Abascal aterriza en la Asamblea madrileña será responsabilidad pensar precisamente del Partido Popular

Voz 1280 26:11 de ciudadanía

Voz 0194 26:13 y la mujer de noventa y nueve años desahuciada esta mañana en Pozuelo ha tenido que ser trasladada con un príncipe de hipotermia al hospital la anciana sido desahuciada hoy de su domicilio vendido en dos mil diecisiete por su nieto según ella sin su consentimiento al declararle como testaferro de esos propiedades ella se ha negado a irse a una residencia ir sentado en un banco en la calle durante todo el día

Voz 27 26:34 cada llama de la gira que brilla el juez que que era porque no hay derecho no hay de dicho ahí estuvo advirtió a Picasso ya estáis yo volví cuando Chema copo que sus dos vidas

Voz 0194 26:53 si la Guardia Civil sigue buscando al hombre que esta mañana ha robado en Collado Villalba un coche con dos niños dentro uno de cuatro años al que ha dejado poco después a las puertas de un supermercado y otro de once meses al que abandonado dentro del coche a cuarenta kilómetros de distancia en Fuenlabrada la los menores es también su madre asegura que el presunto ladrón aprovechado que ella bajado momento del coche para llevarse el vehículo enseguida ampliamos otros asuntos de este lunes pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad de GTA Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 28 27:22 buenas tardes poco a poco se va restableciendo la normalidad en la red vial madrileña ya está a tan sólo encontramos circulación lenta con paradas prolongadas de salida de Madrid por la cuatro a la altura de Pinto Eden entrada en la seis a su paso por el Plantío en el resto de la red de carreteras madrileñas se circula sin problemas tampoco hay dificultades en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta

Voz 0231 27:48 ahora en Madrid acusan y clínico

Voz 1915 28:12 normalidad según el ayuntamiento Laura apunta ha sido fluida en la zona restringida y no se ha registrado aseguran en el Consistorio un aumento del tráfico ni en el perímetro ni en la M30 todo después de un fin de semana sin problemas aunque el Gobierno regional insiste en criticar la medida escuchamos al presidente Ángel Garrido le respondía la coordinadora de Medio Ambiente de la capital valiente

Voz 0177 28:30 no hay sanciones todavía esperemos que nunca más allá pero las hay por lo tanto no se puede calibrar si los resultados de de este proyecto en cualquier caso sí que parece que lo que sí desplazamiento claro del tráfico los alrededores y sobre todo algo muy importante el objetivo para el que estaba pensado unos ha cumplido la contaminación se exactamente igual peor de hecho no ha dado ningún dato al ayuntamiento en relación con la contaminación seguramente

Voz 29 28:52 porque el interés en calidad del aire y en cambio climático no podemos hacer análisis de corto plazo hay que ver grandes series y comparar cuáles son las tendencias en un número de años que sea significativo de otra manera las condiciones meteorológicas

Voz 1915 29:03 la Plataforma de Afectados por Madrid central insiste también en las críticas en un comunicado emitido este lunes aseguran que este fin de semana el consumo ha caído más de un diez por ciento hice lo venimos contando el barrio de rejas en la capital tendrá por fin su instituto público el Gobierno regional tiene previsto aprobar

Voz 0194 29:17 mañana la construcción de ese centro que las familias de la zona llevan años pidiendo denuncian el aislamiento del barrio que entre otras cosas obliga a sus hijos a hacer un recorrido de más de una hora para ir a clase en La Ventana de Madrid hemos hablado con Alberto arcones de la plataforma que ha impulsado las protestas con Isabel madre de una niña del barrio cuando excavación

Voz 1280 29:34 no

Voz 30 29:34 los chavales para ahora mismo para al Instituto más cercano al instituto la me he dado suena tienen que coger dos autobuses esos dos autobuses las implica un trayecto de una hora

Voz 1914 29:44 en ruta escolar pero la vida del Instituto va mucho más allá de cuando tú vas a llegamos a las

Voz 0194 29:48 media con siete grados en el centro de Madrid a veinticinco hasta mañana

Voz 8 30:04 hoy veinticinco Deportes soul y el blues

Voz 1914 30:12 aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena SER para contaros lo que está dando de sí este lunes tres de diciembre mucho fútbol muchas estrellas y mucho glamour reunido ahora mismo en París mil cuatrocientos invitados a la gala del Balón de Oro que empieza a partir de las nueve de la noche imagino nervios imagino tensión en los candidatos a llevarse el premio e imagino cómo no Antón Meana pisando la alfombra roja París Antón Meana muy buenas

Voz 0231 30:35 aquí estamos Sonia en la alfombra roja qué tal muy buenas tardes acabo de ver a Luka Modric llegaba con su familia feliz radiante está nervioso sabe que gana el Balón de Oro y tiene ganas de que se lo den al filo de las diez y cuarto de la noche también está aquí Antoine Griezmann tercero en la clasificación y que viene a aplaudir a un jugador especial como Modric se echa de menos a Cristiano que no viene segundo clasificado y tampoco va a estar aquí Leo Messi en Francia están encantados con Kilian Mbappé que se mete entre los mejores si te parece Sonia escuchó pero que no acaba de decir ahora mismo Vicente Lizarazu el ex del Athletic de Bilbao ex internacional por Francia cuando le han preguntado porqué Griezmann si es tan bueno no es capaz de ganar el Balón de Oro cuando ganó el Mundial

Voz 31 31:16 bueno campeón de mundo importante con Francia durante la Copa del Mundo después se ha ganado la Liga de Oro Liga Europa Teror ocupa nuestra Champions creo que es un poco el el tema que es más complicado para él porque la Champions es la la competición más importante en Europa

Voz 1914 31:36 Modric es el principal candidato a llevarse el Balón de Oro todos los focos puestos en París y también en Barcelona en un lunes de luto para el barcelonismo y para el mundo del fútbol

Voz 32 31:44 Paul a que hasta sesenta Marbella

Voz 33 31:46 esa gracias muchas gracias

Voz 0785 31:50 visca Garza

Voz 34 31:55 hoy ha fallecido a los ochenta y siete años de edad Josep Lluís

Voz 1914 31:58 Núñez presidente del Barça durante veintidós años el presidente que más tiempo ha estado al frente del Fútbol Club Barcelona

Voz 10 32:03 hola

Voz 1914 32:08 la UEFA se lo piensa mejor e implanta el bar en Europa se va a utilizar a partir de los octavos de final de la Champions y en la final de la Europa League ya tenemos en la Liga que hoy echa el cierre a la jornada catorce Levante y Athletic se enfrenta en el Ciudad de Valencia hola José Manuel Alemán

Voz 1022 32:21 hola qué tal muy buenas tardes el Levante que encadena tres partidos sin ganar pero una victoria le permitiría cerrar la jornada en puestos europeos compartiendo guarismos con el Girona y el español Paco López recupera campaña haya Rubén Rochina para ayudar a Morales para formar pareja de ataque con Roger Martí por su parte el Athletic viene muy presionado ocupa zona de descenso una victoria en trece jornadas han obligado a que el Toto Berizzo o incluso cambia el dibujo táctico va a salir con tres centrales va a debutar en la Liga después de hacerlo en la Copa el hispano rumano Cristian Ganuza en el carril zurdo con De Marcos en la derecha arriba sale con todo con Iñaki Williams Aritz Aduriz a las nueve arranca el choque con el arbitraje del aragonés Jaime Latre

Voz 1914 33:00 tenemos liga este lunes tenemos copa esta semana ahí tenemos el domingo en la final de la Libertadores en Madrid un evento que le ha venido perfecto a Javier Tebas para decir vale muy bien y que hay de lo mío

Voz 0231 33:09 a jugar una final de la Copa Libertadores

Voz 35 33:12 creo que por qué no con más razón podemos un partido de la Liga no que es partido en competición a el puritanismo deportivos para unas cosas y cuando está aquí no esperemos que este año esta temporada sea cuando vayamos a este partido muy

Voz 1914 33:24 contaremos noticias de Bale e Isco de un Tití de Costa pero en el inicio del programa las grandes protagonistas del fin de semana las primeras campeonas del mundo en el fútbol femenino de nuestro país la sub diecisiete que hoy ha sido recibida a lo grande

Voz 8 33:41 muy contenta por todos

Voz 1280 33:43 hemos hecho increíble no nos lo creemos

Voz 0194 33:46 aún de las campeonas del mundo de fútbol a las guerreras

Voz 1914 33:48 desde las nueve segundo partido del Europeo de balonmano femenino contra Holanda en caso de victoria el camino a las medallas quedaría bastante despejado tenemos hasta las nueve para ampliar todo lo que es noticia pero antes ya sabéis vuestros mensajes en el whatsapp de Hora veinticinco Deportes

Voz 3 34:03 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 11 34:21 un jugadorazo el problema es que no sea adaptado pero no se ha adaptado al nivel futbolístico no se adaptó a nivel personal no hay más que verlo lleva hoy son cinco seis años en el equipo en el club no hablan ni papa de castellano o no quiere hablar hablarlo tiene mucho que dar no ha dado nada todavía desde aquí reclamar el apoyo el pues yo creo que necesita este jugador que creo que incluso el club no le está dando

Voz 3 34:51 el guasa de Hora veinticinco Deportes se ocho a nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1914 35:06 Arístegui ha ahora mismo entre los chalecos amarillos y los smoking si los vestidos largos el amarillo la verdad no le sienta nada bien Antón Meana es más de azul marino y gris así que hemos decidido mandarle mejora la gala del Balón de Oro hola de nuevo Antón

Voz 0231 35:18 tiene usted aquí estoy sería muy buenas de nuevo

Voz 1914 35:20 cuéntame quiénes están pasando ya por la alfombra roja quiénes son los principales candidatos

Voz 0231 35:25 pues mira los últimos están llegando ya los integrantes de la delegada donde Real Madrid con Amancio Amaro con Raúl y con Roberto Carlos finalmente no ha venido Sergio Ramos se quedó en la capital de España veo feliz a Florentino Pérez segundo en el photocall otro Balón de Oro más para el presidente del Real Madrid pero todos los focos señalan a Luka Modric es el Balón de Oro posiblemente más justo que ese podían llegar este año lo piensen compañeros que le han votado en masa a pesar de que Francia había ganado mundial se han fijado mucho en lo que hizo Modric con Croacia y con el Real Madrid ya está ahora muy cerca de este Gran Palais se representa en la gran Opera de París La cenicienta de Rossini irse parece mucho no la estrella de Luka Modric que es eso la cenicienta de estos premios no estaba en las quinielas allá por el mes de mayo y finalmente se lleva un balón de oro muy justa ha dicho Buffon que se acaba el reinado de Messi o de Cristiano que era muy difícil meter mano en esos balones de oro y que por eso se quedaron en el camino jugadores sin llegar al gran premio hemos visto a la Delegación del Atlético de Madrid con Lucas Hernández con Le mar con Antoine Griezmann con Enrique Cerezo porque quieren dar mucho valor al tercer puesto de Griezmann llama la atención que se queda fuera del top ten Neymar aunque repetimos todo el mundo quiere hacerse una foto con el mejor del año dos mil dieciocho que es otra vez Luka Modric

Voz 1914 36:42 la hora exacta de anuncio Antón las diez y cuarto de la noche

Voz 0231 36:45 correcto arranca la gala a las nueve en este espectacular Gran Palais de París con la Torre Eiffel al fondo el Sena nuestra espalda con eso un espectáculo que ha montado L'Equipe Ifrán fútbol acorde al acontecimiento a eso de las diez y cuarto acaba el justo lugar donde ganador ya a las once menos cuarto empezarán a salir por esta alfombra roja los finalistas el gran premiado Luka Modric

Voz 1914 37:09 pues todos los caminos conducen a Luka Modric el croata va a terminar con el duopolio Messi Cristiano de la última década futbolista de fantasía hay pieza fundamental tanto en el Real Madrid como en Croacia la selección subcampeona del mundo imagino Antonio Romero qué te parece el galardón más que Medel merecido o no muy buenas

Voz 0239 37:24 hola Sonia qué tal a mí me parece muy justo todo lo que he dicho y lo que lo que acabo de recitar Antón Meana me parece que en un año en el que Messi en las dos grandes competiciones no ha estado en el campeonato del mundo ni en la Liga de Campeones en la que Cristiano Ronaldo sólo ha estado en una de dos el futbolista más decisivo de las dos más importantes ha sido el UCAM Luka Modric elegido por la UEFA el mejor jugador la Champions para mí el mejor futbolista de una selección como Croacia que es un buen equipo pero no una selección además ha encontrado el respaldo del voto mayoritario del de todos sus compañeros o de casi todos sus compañeros de profesión y me parece muy importante un mensaje que viene bien al mundo del fútbol no sólo es muy bueno sino que además es buen compañero tío normal y creo repito que eso es un mensaje en este tiempo complicado es un mensaje muy positivo para todos los aficionados del mundo full

Voz 1914 38:12 gracias Antonio desde luego es un futbolista que ha tenido una infancia complicada y que brilla y hace magia cada vez que tiene el balón en los pies merecido ese Balón de Oro lo conoceremos a partir de las diez y cuarto incidido en lo contaremos en los micrófonos de El Larguero con Manu Carreño Modric es el nombre del día pero hay más

Voz 38 39:43 que sí es el contrapunto

Voz 1914 39:49 está sucediendo ahora mismo en París la noticia triste y es que una larga enfermedad sea llevado a Josep Lluís Núñez

Voz 1280 39:55 a los ochenta y siete años de edad Núñez es uno de los pies

Voz 1914 39:57 agentes más importantes en la historia del Barça en lo deportivo en lo económico y en lo institucional Jordi Martí

Voz 0985 40:04 su presidente como decías más lounge de veintidós años de mandato un Núñez que entre luces y sombras instaló al club en la modernidad con una política deportiva errática en la que se movía entre clanes argentinos y británicos hasta que encontró en la puerta del éxito la primera Copa de Europa y cuatro Ligas consecutivas desencuentro final con Cruyff abrió una profunda herida que perdura en el barcelonismo pero tuvo un mandato que se alargó en el tiempo porque un amplio sector de la hinchada le identificó como uno de los suyos en los últimos tiempos Sònia Núñez se apartó de los focos muy marcado por una condena por sobornar a inspectores de Hacienda que obligó a Núñez a pasar setenta días en la cárcel

Voz 1914 40:44 gracias Jordi Martí un día muy duro para el mundo del fútbol en especial para el Fútbol Club Barcelona que dice adiós a uno de

Voz 0194 40:49 los presidentes más importantes un Barça que

Voz 1914 40:51 lo deportivo ha despertado el líder de la Liga felices pierden veía leña no tanto por Coutinho y Umtiti Adriá Albets

Voz 0017 40:57 si el juego no fue brillante en el partido de ayer frente al Villarreal pero este partido sí dejó cosas buenas para el Barça como los noventa minutos de de melé que jugó con confianza y asistió a Piqué en el primer gol o el ratio de Carles Peña que pidió paso aprovechando la oportunidad y marcando su primer gol en Liga en el Camp Nou en cambio como decías decepcionó Coutinho que sigue sin dar que se esperaba de él y estuvo desaparecido hasta que Valverde le quitó del campo a diez minutos del final el que se perdió el partido fue un Tití que ayer viajó a Qatar donde seguirá un tratamiento conservador para intentar recuperarse de la rodilla izquierda no quiere operarse porque estaría cuatro meses de baja y esta es la última oportunidad que tiene un Umtiti para acabar con las molestias que arrastra hoy por cierto el Barça ha entrenado ya pensando en la Copa del Rey con Vermaelen Samper hiciesen trabajando con el grupo con trece chavales del filial

Voz 1914 41:46 gracias Adrian Buntic e intenta evitar el quirófano no lo ha conseguido Diego Costa en el Atlético de Madrid que está a punto de viajar a Brasil para operarse del del pie izquierdo hola Pedro Fullana

Voz 0852 41:57 hola sonaba muy buenas desde la terminal número cuatro del aeropuerto de Madrid Barajas donde hasta ahora el protagonista es Diego Costa acaba de aparecer el futbolista brasileño está facturando junto al médico del Atlético de Madrid Óscar Celada que estaba esperando ya la presencia del futbolista para marcharse los próximos minutos con destino a Sao Paulo a Brasil donde será intervenido el próximo miércoles hola qué tal Diego muy buenas en no sé con qué sensación te vas a a Brasil a someterse a operaciones sobre todo si crees que vas a poder acortar los plazos

Voz 30 42:24 Solbes crea la afición que les saber cómo está Diego Costa ahí como se habrá con muy buen un vuelo de confianza que te quiere tanto de ahí para la recuperación imagino que casa mejor no que no me dijo mira aquí sabe que aquí puedo tengo que esto no os salidas sobre elaboración tú confiesa estar para la Champions en febrero no no sigue Almería médico ya hemos preguntado era para saber un poco sensación puede estaba dando todos los cierro mi mensaje simplemente de Brasil y ya está no no que vuelva y ojalá que pueda ganar la Champions este año ya contigo en el campo no ya sabes cómo es no vale Diego gracias gracias a Diego Costa que ahora mismo pues mira eh en directo justo en Hora veinticinco Deportes lo dejamos junto al doctor Óscar Celada entre dos y tres meses de baja no ha querido decir si estará o no para la Champions pero como mínimo se va con buena cara cojeando ligeramente Sonia el delantero del Atlético de Madrid

Voz 1914 43:37 Diego Costa en directo lo acabas de escuchar en Hora veinticinco Deportes Graz gracias Pedro hoy en el Real Madrid tenemos por un lado la lesión de Bale y por otro el debate sobre un debate calienta el mismo jugador Javier Herráez

Voz 5 43:47 hola qué tal así porque ayer colgaba una foto sin camiseta en la que preguntaba abiertamente si estaba gordo no de las redes sociales bueno pues parece que Arana o que no está gordo por aquel caso Isco lo que quiere es jugar y veremos si le pone a uno le pone Solari el próximo partidos hasta la fecha jugó veintidós minutos en siete partidos que lleva dirigiendo al Real Madrid Solari así que mucha bola evidentemente no la da o al malagueño que quiere jugar ese siente ninguneado por el técnico argentino y en cuanto a Bale pues sólo tiene una sobrecarga muscular en el aductor afortunadamente siempre que tener un poquito de precaución con Bale pero lo normal es que el próximo domingo en Huesca Estelle galés

Voz 1914 44:28 Real Madrid Atlético y Barça gracias Javi iban a estar en los octavos de final de la Champions ronda a partir de la cual también llega el barro anunciado hoy la UEFA al mismo tiempo que ha confirmado que utilizaran el bar en la final de la Liga Europa esta semana tenemos Copa del Rey de momento sin bar íbamos a conocer los dieciséis clasificados para los octavos de final mañana se reparten los cuatro primeros billetes el Valencia recibe al Ebro con dos uno a su favor aunque lo preocupación tiene nombre se llama volcado Guedes va a pasar por el quirófano Valencia Pedro Morata muy buenas olas

Voz 0231 44:57 muy buenas Sonia por lo que tiene que ver con el

Voz 30 45:00 partido no están en la convocatoria por diferentes

Voz 4 45:03 vivo sobre todo físicos Garay Rodrigo vas Guedes iba Koke Lim el partido de ida

Voz 30 45:09 ya el Valencia ganaba uno dos espera pasar mañana pero la preocupación es Guedes tiene molestias físicas en la zona de la pelvis molestias en la zona del pubis yo preguntaba si se va a tener que operar

Voz 4 45:20 el futbolista usted es partidario de que el operen yo no puedo ser partidario de eso no voy a decirle Joan futbolista entrenador de fútbol opera todo Peñate y creo que a día de hoy no es aconsejable esa situación por lo que me comenta porque él tiene tiene momentos momentos en los que está bien y otro en momentos en los que está menos bien

Voz 30 45:41 lo que ha reconocido Marcelino Sonia es que Guedes juega limitado físicamente los partidos de momento