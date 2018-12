Hora 25 (03/12/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:17 imagino que hasta ahora ya conocen perfectamente los resultados de las elecciones en Andalucía con el vuelco histórico que puede suponer si los pactos acaban por unir a la derecha y a la ultraderecha treinta y seis años de socialismo pueden acabar con la salida de Susana Díaz de la Junta de Andalucía ya que en un momento pareció que lo iba a ser todo y que puede acabar siendo quién fin quite cuatro décadas de hegemonía del socialismo andaluz a partir de aquí unas cuantas anotaciones fruto de una noche de sorpresa de un día de digestión pesada la capacidad de la izquierda de este país para hacer autocrítica es inexistente Susana Díaz ha obtenido los peores resultados de la historia del PSOE en Andalucía Teresa Rodríguez está al frente de la formación Adelante Andalucía que más porcentaje de voto ha perdido su respuesta es que hay que hacer todo lo posible para evitar el protagonismo de Vox cuando han sido incapaces de frenarle en las urnas por eso ya hay movimientos en los dos partidos en el PSOE la dirección demuestra la puerta de salida Susana Díaz en Podemos los anticapitalistas piden a Pablo Iglesias que suspenda las primarias y cambie de estrategia hablar de un pacto de la derecha para desbancar al PSOE es blanquear a la ultraderecha sería más correcto hablar de un pacto de la derecha y la ultraderecha y quién más contribuye a blanquear mientras el PP que no tiene problemas en pactar con Vox al que se refiere como el partido de Ortega Lara claro tampoco está muy lejos de la nueva dirección popular que bebe de las esencias del aznarismo Yell aguirrista se extiende la idea de que sólo suma la derecha y la ultraderecha falso PSOE PP y Ciudadanos también suman una pues civilidad que Ciudadanos no descarta explorar aunque claro siempre que Susana Díaz no gobierne no sé si Ferraz Le puede llegar a pedir este sacrificio el próximo cinco de Tezanos lo leeremos con la credibilidad que la edad no haber acertado ni una en el CIS de Andalucía a todos aquellos que se escandalizan por la irrupción de Vox sino fueron a votar también deberían hacer autocrítica la abstención fue casi del cuarenta y dos por ciento esta tarde ha habido manifestaciones en varias ciudades andaluzas en protesta por la entrada de la ultraderecha en el Parlamento había una manera de pararles en forma de voto cualquier calendario electoral se presenta complicado para Pedro Sánchez cuál es el mejor momento para convocar elecciones generales

Voz 3 02:27 vaya pregunta Ángels Barceló

Voz 0194 02:32 siguen en la tertulia en esta edición especial casi monográfica sobre el resultado de las elecciones ayer en el Parlamento andaluz Javier Aroca Eduardo Madina y Fernando Vallespín Pedro Blanco los oyentes que están siendo muy activos también con esta cuestión sí sobre todo desde noticia no sólo hemos recibido análisis

Voz 4 02:49 de otros lugares vamos a escuchar trece opiniones son dos minutos en las que queda claro la preocupación

Voz 1804 02:57 eh algunos de nuestros oyentes

Voz 4 03:00 las que también podemos encontrar la explicación a algunos de los votos de Pods que no lleguen desde quienes tienen planteamientos ultraderecha vamos a escuchar el nombre

Voz 3 03:13 vale pero llevo mucho años en Cataluña hasta no hace mucho en yo votaban Andalucía lo que no entiendo el voto del Poniente Armería yo me pregunto quién van tras los invernadero ahora Pisón xenófobo han con seguido mayor número de votos elegido aquí esta zona del Poniente pues tendrán que entrar a ello su hijo a recoger tomates de invernadero porque tendrán que expulsa a todos los inmigrantes obra no

Voz 5 03:55 no serán Jedi algo tertuliano eh estoy voy no sé si es excusa la bien voy en ruta con encaminado soy de Sevilla me lo estoy con la parte de Maragall eh yo personalmente palabras no sean Jedi a lo tertuliano estoy voy no sé si es excusa ahora bien hoy en ruta con el cambiado soy de Sevilla pero estoy con la parte de Maragall yo estoy muy dolido muy apenado y avergonzado vamos estoy avergonzado de este país no entiendo oí perdona Times rito pero que esto es una vergüenza una vergüenza este el futuro de la bodega

Voz 6 04:26 a nuestros hijos y nuestros nietos no podemos hacer otra cosa que que venga alguien que supuestamente nos trae las soluciones perfectas que mucha gente ya sea consciente au no aún consciente pues se agarre a esa situación o a esa o esa propuestas que cuyo uno cosas de lo que propone Vox y aunque yo evidentemente no Coburgo en su forma de ser muy proponer verdad es que alguna cosa tiene razón no hay más remedio que quitarse tanto sueldo de encima tanto político de encima tanto dinero despilfarrado que por Paul por la cañería y luego las criatura pasando necesidad de los bancos no dando crédito a las pequeñas empresas

Voz 0194 05:16 este es el ejemplo no de alguien que no siendo de Vox que no siendo de la órbita de Vox compra este discurso abrir el micrófono por Fabra Fernando ya está hablando Fernando menos escuchar hablar

Voz 0656 05:28 todos vamos yo creo que que este aspecto que tiene que ver con la aparición de ese tipo de grupos frente al a los políticos no esa digamos que es la antipolítica en el sentido más literal a los que se percibe como una clase que no hace más que beneficiarse tuvo una serie privilegios y que por tanto pues quién sufre al final es el buen pueblo no sé que es es un poco el discurso que estás diciendo

Voz 0860 05:49 no yo creo que hombre yo puedo comprender porque yo comparto la inquietud sobre alguna de las cosas que se dicen no sobre todo de la deriva que que que llevan algunos políticos sobre todo de izquierda no yo comprendo que una persona que está pasando penalidades y que su situación personal Ali incluso ideológico a votar a la izquierda pero luego vea su antiguo dirigente fumándose un puro en un yate mientras él pasa penalidades o yo qué sé con un casoplón pues eso hace que la gente un poco se mosquee y puede pueda racionar desde ese punto de vista pero sobre manos al acuerdo porque mirad el régimen más barato que había porque no había lesione nunca al franquismo claro es que sin el dinero que elecciones después ya sabéis lo que le dijo Franco al otro a yo no te metan política claro parece que con Franco no había delegados provinciales ni había gobernadores ni tenían coche oficial en uno aquí la democracia dicen que es no la democracia en libertad los que es caro carísimo es precisamente a la dictadura

Voz 0194 06:53 hemos dedicado el tramo anterior a entender la sociología es todo lo que continuaban hablando de Fernando entender la sociología de lo que ha ocurrido en Andalucía con el pueden ser sus explicaciones sociales en esta hora dedicada habitualmente al análisis político Nos va a interesar por eso por el escenario que se abre no sólo en la comunidad más poblada de España sino en el conjunto del país anoche se produjo un vuelco histórico y ahora está por ver cuál es su alcance

Voz 7 07:18 algunos años nacen póstumos sin que en ellos pase nada en este año

Voz 1071 07:21 eso que todavía no ha acabado van de momento una moción de censura este resultado que abre un ciclo nuevo electoral así que la pregunta de qué ha pasado se acompañaba esta mañana en todas las ejecutivas de los partidos como en tantísimos otros sitios de qué es lo que va a pasar Sastre buenas

Voz 0194 07:35 la noche Barceló es el día en el que Ferraz le ha señalado la puerta Susana Díaz quien que Díaz ha respondido

Voz 0175 07:41 Nuestro papel estar siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político siempre estamos a disposición de lo que diga la organización

Voz 4 07:47 hombre si hubiera perdido y eso es evidente pero que ganaba las elecciones

Voz 0194 07:51 el día en el que el PP ha dicho que pactará con Vox si hace falta

Voz 1390 07:55 pero qué va a decir la izquierda sobre la radicalidad si están con el partido más radical que ha habido en toda la democracia española y además homologado los ir regalándole gobiernos incluso sitios en los que habían quedado por encima

Voz 1071 08:06 el día en que Ciudadanos ha planteado un gobierno de Juan Marín

Voz 1390 08:09 con apoyo del PSOE y del PP a que socialistas e también se decide apoyar la candidatura de verlo

Voz 0194 08:19 el día en el que Podemos ha dejado de hablar de adelantar las elecciones y una corriente interna los anticapitalistas ha pedido Pablo Iglesias que suspenda sus primarias el día no

Voz 1071 08:28 en el centro del foco

Voz 8 08:29 eh allá en Andalucía una mayoría alternativa a la corrupción socialista y al comunismo

Voz 1390 08:36 esa lista

Voz 0194 08:37 y más que el día ha sido la noche de varias protestas

Voz 1071 08:40 más tarde noche si en algunas de las principales ciudades de Andalucía con gritos contra el fascismo en Sevilla ha llegado a las puertas del mismo

Voz 7 08:46 lamento

Voz 0194 08:52 me han pasado tantas cosas vamos a situar ahora mismo cuál es el mapa andaluz veinticuatro horas después de que se conociera el primer dato del escrutinio quién se ha movido y hacia qué dirección se ha movido en Sevilla Fernando Pérez Munguía buenas noches fondo cuáles serán o han sido ya los primeros movimientos al menos las intenciones que manifiestan unos y otros

Voz 0648 09:12 en efecto porque todavía lógicamente no han comenzado los contactos pero si todos los partidos Montoro ha mostrado sus cartas es un escenario que se antoja diabólico de gobernabilidad en Andalucía después de que haya tres candidatos que han anunciado hoy mismo su intención de ser investido presidente de la Junta el popular Juan María Moreno dispuesto a gobernar en una triple alianza con Vox y Ciudadanos al que mandaba el señor Moreno el siguiente mensaje bajo ningún

Voz 9 09:35 concepto podemos defraudar esa expectativa de cambio cualquier bloqueo significa un absoluto fracaso y además lo digo eh

Voz 0515 09:44 yo conozco muy bien mi tierra pero ya no solamente

Voz 9 09:47 qué tendrá connotaciones locales y autonómica tendrá connotaciones nacionales el partido político que entre en el tacticismo irreal o irracional o en el ombliguismo lo pagará caro en las próximas elecciones de mayo no solamente en Andalucía sino en el conjunto de España

Voz 0648 10:05 para evitar que la extrema derecha entré en la Junta o influya en el Gobierno andaluz la socialista Susana Díaz intenta casi un imposible que Ciudadanos apoya al PSOE

Voz 4 10:15 bueno yo creo que lo normal es que el tercer apoya el primero no en una de lo normal en democracia que el tercero apoya el primero pero se oiga usted gana las elecciones pero apoye Mille quedado tercero un poquito extraño

Voz 0648 10:29 Ciudadanos presenta la invertida impide al PSOE y al PP que apoyen a Juan Marín para no depender de

Voz 0656 10:35 dos

Voz 10 10:36 objetivo es presentar esa candidatura que nosotros hemos apoyado tanto del Partido Socialista como al Partido Popular cuando no han tenido la mayoría suficiente hemos sacado adelante Gobierno

Voz 0648 10:46 a todo esto Vox anuncia que apoyarán cualquier bloque para acabar con el socialismo clientelar y el comunismo chavista Francisco Serrano

Voz 11 10:54 sabemos que el régimen clientelar clientelar y corrupto del PSOE en Andalucía no es bueno que se mantenga ahí desde luego hay que acabar con esa situación es un compromiso por eso digo que sí depende si depende de nosotros sí depende de nosotros

Voz 0656 11:10 luego vamos a acabar con ese régimen de corrupción

Voz 11 11:13 clientelismo en Andalucía que representa el PSOE

Voz 0648 11:16 los primeros contactos Ángel deben comenzar en breve porque el veintisiete de diciembre se constituirá el Parlamento la elección del presidente de la Cámara isla constitución de la mesa claves para convocar el primer pleno

Voz 12 11:28 es dura como decíamos antes esta tarde se han producido varias concentraciones concentraciones ciudadanas Fernando en varias ciudades y con el lema Andalucía no es lugar para el fascismo efectivamente en bares capital andaluza en Sevilla en Málaga en Granada

Voz 0648 11:47 en ciudades importantes como Jerez miles de personas han concentrado esta tarde en lugares muy conocido de los centros histórico convocados por las redes sociales bajo el lema que vivían decía Andalucía no son lugar para el fascismo la mayoría de los asistente han sido jóvenes con banderas andaluzas algunas republicanas y que lanzaba mensajes claros contra bosque ha irrumpido con fuerza en el que recordemos con doce parlamentarios el cántico más escuchado ha sido que no que no que no tenemos miedo que supongo que os sonará al que no nos representa

Voz 0194 12:18 dando gracias y buenas noches así se presenta Un día después el escenario andaluz

Voz 1461 12:22 yo como habrán comprobado todo tiene un trasfondo nacional

Voz 1071 12:25 de alguna manera volvemos al principio y todo son preguntas las elecciones andaluzas las de ayer cómo cambian el panorama español alejan un adelanto hasta donde alcanza la fractura en el PSOE en Podemos que van a hacer con Vox PP y Ciudadanos

Voz 0175 12:42 este desacuerdo que el Partido Socialista Obrero Español se abstuvo para facilitar la investidura de Mariano Rajoy quiero decir que todavía no he visto sacrificios en el otro lado si Ciudadanos cree que lo importante con tal de acceder al poder puede ir acompañado de la extrema derecha pues yo no sé exactamente eso sí regeneración Reconquista son sinónimos por lo tanto nosotros vamos a seguir insistiendo en la responsabilidad que nos corresponde

Voz 0194 13:09 bueno esa es la posición oficial del PSOE donde quizá esperaban una caída pero evidentemente no de las dimensiones de la caída que se produjo ayer Inma Carretero buenas noches

Voz 0806 13:17 hola buenas noches que tampoco se esperaba es que el mismo

Voz 0194 13:20 el día después la dirección federal anunciara que quiera tomar las riendas de su federación más fuerte la Federación Andaluza incluso señalara la salida a Susana Díaz

Voz 0806 13:28 si Ferraz quiere controlar este proceso los pasos para buscar la gobernabilidad en Andalucía hay también la posible sucesión de Susana Díaz así que la batalla parece estar servida porque la presidenta en funciones no tiene previsto por el momento dar un paso atrás la estrategia de la dirección federal ha expresado José Luis Ábalos a las claras sin anestesia justo hoy cuando el partido en Andalucía intentaba en pleno estupor asimilar el resultado electoral no estaba previsto pero el secretario de organización ha comparecido en rueda de prensa para lanzar un mensaje en el que la palabra que ha repetido dos veces es la misma que han pronunciado durante la campaña el Partido Popular Podemos y Ciudadanos ha dicho que el PSOE andaluz necesita regeneración

Voz 1390 14:08 sabemos que el partido socialista en Andalucía va a abrir una reflexión sobre los resultados electorales y nosotros queremos también implicarnos contribuyendo a la necesaria regeneración de nuestro proyecto en Andalucía del proyecto socialista en Andalucía de tal modo que en toda España tengamos claro cuál es el proyecto regenerador yo europeísta que defendemos

Voz 0806 14:29 el otro mensaje del ministro de Fomento que ha terminado por enervar a muchos socialistas no sólo en Andalucía es este en el que invita dimitir a Susana Díaz

Voz 1390 14:37 tienen cuántos señora Díaz admire esos forma parte de nuestra

Voz 0175 14:40 la responsabilidad nosotros como dirigente sabemos lo que tenemos que hacer siempre nuestro papel está siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político siempre estamos a disposición de la organización que con generosidad siempre nos ha otorgado la confianza y con esa generosidad estamos siempre a disposición de lo que diga la organización

Voz 0806 14:57 le han replicado por Twitter los mismos que les replica estaban en el pasado durante la guerra de las primarias ha sido inevitable hacer el paralelismo esta tarde sin llegar a citarle por ejemplo Verónica Pérez la secretaria provincial de Sevilla lamentaba que ese pida la dimisión a quién gana unas elecciones Hinault Akin las pierde se preguntaba si hay doble vara de medir está claro que las espadas vuelven a estar en alto tras la tregua de las elecciones en Andalucía hablan de absoluta deslealtad de Ferraz por intentar debilitar

Voz 1461 15:25 Susana Díaz cuando ni siquiera ha empezado a negociar

Voz 0806 15:27 ya hay cuadros intermedios que nos dicen Angels que es muy irresponsable abrir una guerra interna cuando no se sabe si habrá repetición electoral y con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina

Voz 0194 15:37 más que en alto Inma yo creo que las espadas están volando desde Madrid hasta Sevilla seas cuchillos más

Voz 0648 15:43 hasta ahora vuelvo contigo no pasarán

Voz 1071 15:45 lo de ayer al poco de que compareciera Ábalos es cuando ha comparecido en la sede del PSOE en la que de San Vicente de

Voz 4 15:50 Villa Susana Díaz hombre si hubiera perdido me habría ido eso es evidente si hubiera perdido las elecciones me habría ido pero si ganamos las elecciones tengo la obligación de representar a ese millón de andaluces IGME llama la atención que quienes pierde las elecciones señalen al que ganan las eres

Voz 1390 16:08 pone ahora si me pregunta está contenta no

Voz 0194 16:11 bueno decía Ábalos que a ellos como primeros les toca explorar la investidura pero en el PP tienen claro que esta ocasión no la quieren desaprovechar María Jesús Güemes buenas noches buenas noches diciendo que ya dijeron en campaña que si tienen que pactar con Vox bueno pues pactarán así que el discurso de Casado pasan estas primeras horas por allanar por preparar ya esas posibles alianzas

Voz 1461 16:27 los populares han perdido muchos apoyos pero celebran esta oportunidad histórica para la derecha es que Casado confía en llegar a un acuerdo además para el PP la formación de Santiago Abascal ya no está presuntamente financiada por la extrema derecha como decía hace unos días Maroto ahora es el partido donde milita Ortega Lara dicen que si Sánchez puede llegar a acuerdos con Podemos pues ellos también lo pueden hacer con Vox las elecciones lo han cambiado todo

Voz 1390 16:51 por tanto estamos en un movimiento transversal en el que muchas veces como ha pasado en otros países eh bueno pues obtienen votos muy baremos porque he hecho los doce escaños no aparecerían sólo de la pérdida de escaños del Partido Popular

Voz 1461 17:06 trasversal Ángels esa es la palabra de moda ahora nada en Génova nos dice que Juan Manuel Moreno liderará el cambio en Andalucía que o él es el presidente o no los nadie creen que si Ciudadanos pone pegas los votantes no sólo perdonarán en las próximas convocatorias electorales mientras dan por hecho que Vox ha llegado para quedarse y que habrá que tenerlo muy en cuenta de cara a las municipales y autonómicas

Voz 0194 17:28 para García buenas noches buenas noches vamos con la posición de Ciudadanos que también quiere intentar la investidura de su candidato aunque la diferencia con el puedes que Juan Marín pretende al menos

Voz 1071 17:37 por ahora dejar fuera Habbo es eso que hizo popular serie Borghi que gobierne el que quedó tercero pasó a la serie de ficción paso en Dinamarca donde se inspiraba pero no hay muchos más casos la verdad se habló de ello incluso en unas generales en España pero no prosperó de hecho para el PP la prioridad no es ésa y el PSOE lo rechazaba así

Voz 1390 17:54 la tercera formación política simplemente para evitarle un coqueteo con la ultraderecha el salgamos a a su su corro la verdad no parece muy sensato no

Voz 0194 18:04 la estrategia Oscares es esa

Voz 1645 18:05 sí eso es en ciudadanos entienden que ni el PSOE ni el Partido Popular están legitimados para liderar un Gobierno en Andalucía tras los escándalos de corrupción de los ERE de la Gürtel respectivamente así que quieren presentar a Juan Marín para que sea él el presidente y no sólo eso sino para que conforme gobierno en solitario para ello Ciudadanos reclama a PSOE y PP que no bloqueen con su voto en contra esta posibilidad que la faciliten porque sino dice José Manuel Villegas serán responsables de que Vox entre

Voz 1089 18:32 juego son el Partido Popular y el Partido Socialista los que así no actúan con responsabilidad le pueden dar la llave de la situación a otros partidos y el Partido Popular Partido Socialista actúan con responsabilidad habrá un gobierno moderado habrá un Gobierno de regeneración hablar un gobierno liberal habrá un gobierno desde el centro y habrá un gobierno que no estará preocupado por qué pasa en los tribunales

Voz 1645 19:00 claro pero qué pasaría si el Partido Popular y el PSOE no acceden pues aquí pasamos al plan B de ciudadanos que sería pactar con el PP la investidura de Moreno Bonilla y claro también con Vox esta posibilidad no se descarta pero para Albert Rivera no es ni mucho menos la preferida aunque llegado el caso dicen en el partido podría argumentar que intentó otras maniobras previas que resultaron fallidas no por su culpa

Voz 0194 19:22 John de otro incendio orgánico importantes en Podemos Mariela Rubio buenas noches buenas noches porque la corriente anticapitalista a la que pertenece Teresa Rodríguez pide a Iglesias que suspenda sus primarias no está la cosa le vienen a decir para meterse en eso ahora mismo Iván

Voz 1461 19:36 más allá piden a la dirección en un comunicado que ponga fin a lo que llaman una inercia suicida que desconvoquen las primarias para las generales y que abran un proceso de reflexión crítica y urgente la convocatoria apresurada de estas primarias sólo busca dicen facilitar el control del próximo grupo parlamentario a la dirección nacional aseguran además que los malos resultados en Andalucía son frutos de la son fruto de la crisis general que vive Podemos a nivel nacional Easy no se corrige el rumbo en Madrid los resultados en mayo serán aún peores escuchamos a Raúl Camargo miembro de anticapitalistas diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid

Voz 14 20:10 la crisis dentro de de del propio Podemos y luego que el cambio porque este proceso pues debería suspender se debería haber un debate en profundidad y creemos que bueno aparte el descrédito que ahora acumulamos tiene que ver también con el giro que se dio justo después de Vistalegre II no que si esto sigue así pues nos llevará al recibir un resultado aún peor durante el mes de mayo no

Voz 1461 20:32 los anticapitalistas ya han anunciado que si Iglesias no da marcha atrás no van a participar en ese proceso pero de momento la dirección sigue adelante hoy a las doce se cierra el plazo para la presentación de candidaturas de momento Ángels sólo está en la lista el

Voz 0194 20:45 núcleo duro de Iglesias todos que estamos contando una parte de la historia que lectura hace cada uno de lo que pasó ayer y como reacción el otra parte es qué consecuencias tiene esto

Voz 1071 20:54 a la gobernabilidad el que gobierna hablado hoy hemos escuchado a Pedro Sánchez estaban Polonia la Cumbre del Clima le hemos escuchado pero ha hablado del clima no del clima político español sino de la lucha contra el cambio climático

Voz 3 21:06 mi compromiso señoras y señores es el de aprobar un paquete de medidas para luchar contra el cambio climático

Voz 1071 21:12 eso pues antes de eso un tuit que este mi Gobierno seguirá impulsando un proyecto regenerador europeísta para España los resultados en Andalucía refuerza nuestro compromiso de defender la Constitución y la democracia frente al miedo

Voz 0194 21:23 contra la ultraderecha además con fuerza en el Parlament

Voz 1071 21:26 andaluz Inma y un tuit nada más

Voz 0806 21:29 así que llegó con retraso a la cumbre de cambio climático no estuvo en la foto de familia se incorporó en plena de esa al plenario directamente y ha regresado pronto por la tarde recortando su agenda hay sin que los periodistas que estaban en Polonia pudieran acceder al

Voz 0194 21:43 Sender de que de la posibilidad adelantar elecciones como le pedían su propio Gobierno nada

Voz 1461 21:47 le hemos preguntado también hoy a José Luis Ábalos

Voz 0806 21:49 mañana en Ferraz hiel que era de los partidarios de ir a las urnas cuanto antes niega que estén planeando un anticipo

Voz 0860 21:56 la anticipación elecciones pues nosotros

Voz 1390 21:58 no vamos al contrario que vamos a seguir insistiendo en la necesidad de intensificar nuestra agenda social se hubieran sido mejores resultados mire no lo sé es que hubiera sido en otra clave en la clave nacional y que normalmente en cualquier elecciones generales cualquiera siempre y más participación siempre más participación que en la autonomía

Voz 1804 22:16 sí es evidente que también que ha habido un elemento

Voz 1390 22:19 se desmovilización eh que afecta

Voz 1804 22:22 la claramente al Partido Socialista

Voz 0806 22:24 en el partido de todos modos hay opiniones para todos los gustos hay quién dice que todo puede ir a peor y que Pedro Sánchez debería aprovechar el miedo a la ultraderecha convocar ya antes de que la agenda catalana sobre todo coja fuelle y engorde aún más a ciudadanos au Vox de todos modos cuando le preguntábamos al secretario de Organización del PSOE si el Gobierno de Pedro Sánchez tiene algo que ver con este ascenso de la derecha en Andalucía no ha dado muestras de preocupación ha respondido que ha sido

Voz 1461 22:50 una campaña muy andaluza y que así la quiso

Voz 0806 22:52 eso ya andaluz y que si hubiera habido generales escuchábamos antes pues

Voz 1461 22:55 la participación habría sido mayor

Voz 0806 22:58 se la tenía guardada José Luis Ábalos a Susana Díaz que convocó en solitario manejando sus propios tiempos el secretario de Organización era uno de los que quería que hubiesen coincidido las andaluzas con las generales eso no ocurrió y ahora en el PSOE nadie encuentra una fecha buena para que Pedro Sánchez disuelva las Cortes añadió

Voz 0194 23:16 los que también han dejado hablar de adelanto electoral son los miembros de Podemos no Mariela

Voz 1461 23:19 sí se ha desvanecido el Iglesias que hace una semana daba por rota la mayoría de la moción de censura convocaba esas polémicas primarias porque recordáis no se puede gobernar sin presupuestos insistía una y otra vez bueno ahora apuesta casi con urgencia por reconstruir esa mayoría para crear un frente antifascista espero que ERC hipoteca tomen nota decía hoy esto va mucho más allá de los presupuestos en cuanto a los resultados de Adelante Andalucía Iglesias hablaba hoy así desde A Coruña

Voz 7 23:44 tenemos que ser muy reto muy autocríticos hemos conseguido los objetivos que nos marcamos creo que en esto no hay excusas hay que corregir algunas cosas

Voz 1461 23:53 corregir algunas cosas decía por su parte el número dos Pablo Echenique hablaba en la SER de fracaso en capitalizar el descontento de Susana Díaz y evidenciaba que el partido de Iglesias ha abrazado el rol de antagonista con Vox detrás de Vox está la banca el treinta y cinco escúchanos

Voz 1662 24:08 la extrema derecha de de fascismo está los multimillonarios y está está la banca creo que hay que decida plana que te Vox se pues son los perros de presa de El País y cinco

Voz 0194 24:22 bueno para Podemos este antagonismo con Vox puede permitir

Voz 1461 24:24 le creen movilizar a su electorado y en particular al electorado más joven que les preocupa en este contexto se va a reunir mañana Ángels la ejecutiva de Podemos

Voz 0194 24:33 Güemes lo que ocurre en ocho cómo cambian las expectativas de Casado que lectura hacen en el Partido Popular

Voz 1461 24:37 pues el PP mantuvo la segunda posición evitó el sorpasso de Ciudadanos y tiene esa oportunidad de formar gobierno así que todo eso

Voz 0194 24:45 debido a Casado para defender que su proyecto se ha visto

Voz 1461 24:47 a ratificarlo y que la estrategia funciona que ha salido bien así que a partir de ahora está se va a extender por lo visto al resto del partido de hecho el líder popular ha tenido hoy un almuerzo con sus barones ellas lo ha dejado bien claro a todos no van a parar toca a buscar candidatos una convención ideológica muy moderna ha anunciado iban a recurrir a discursos pata negra así es como nos lo han dicho a Génova para no decir que son que van a ser muy duros total que el PP de Rajoy ya queda atrás

Voz 1390 25:15 convoca elecciones nosotros ya digo que estamos dispuestos a ganarlas y además con un partido que tengo que decir esa estamos con una moto hasta este este partido sabe que que que que hay un ritmo distinto de verdad hay hay un aparejada la expresión ha sido una apuesta arriesgada pero es que la gente responde

Voz 1461 25:35 los colaboradores de Casado cree que si él no hubiese implicado en esa K en esta campaña pues ahora mismo estarían manejando una derrota están convencidos de que han frenado la sangría de votos y de que en el futuro su formación logrará convertirse en la fuerza hegemónica del centro derecha

Voz 0194 25:49 ha tenido un resultado malo perdió escaños eso es evidente aunque ellos lo ven como un resultado bueno en la medida que han evitado el famoso sorpasso de Ciudadanos para Rivera Óscar pasa al revés no es un buen resultado porque suben doce diputados pero malo porque queda por debajo de sus propias expectativas

Voz 1645 26:04 tanto Angels en ciudadanos contaban conocer de sobra la segunda fuerza en el Parlamento por encima del Partido Popular pero se han quedado a cinco diputados sí a ochenta y nueve mil quinientos votos en todo caso ha sido realmente una sorpresa mayúscula e para los de Ribera ese ascenso en el número de diputados ayer por la mañana nos decía algún que otro dirigente que doblaban ya era ya era un éxito es decir que si se quedaban en dieciocho han llegado a veintiuno la euforia es tal que hoy Ángels hemos escuchado a Villegas decir cosas como estas somos el partido que ha ganado estas elecciones el partido que ha ganado estas elecciones se pero ahora cuando se baje este soufflé de la euforia vendrá para verá su verdadera carrera de obstáculos tratar de explicar que podría pactar con Vox toda vez que sus compañeros del grupo de los liberales europeos con los que va a las elecciones del próximo año ya le han recordado que

Voz 0194 26:57 debería estar para luchar contra la ultraderecha pues e Inma Güemes Mariela Oscar muchísimas gracias y paciencia que nos queda mucho aunque gracias siga adelante

Voz 1645 27:07 es Hora veinticinco

Voz 15 27:11 un útero aparca en la puerta allá donde vaya

Voz 16 27:13 un útero hace lo mismo pero por menos dinero trae tu moto la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua puntuales

Voz 17 27:33 buenas noches ingresos

Voz 7 27:34 a siete treinta y nueve tiene hoy la combinación

Voz 18 27:37 así ha sido

Voz 19 27:39 catorce veintiocho trece veinticuatro once

Voz 1804 27:45 dieciocho veintiséis Reintegro siete

Voz 18 27:49 no olvides que al participar en los juegos de la ONCE colabora con su labor social

Voz 20 27:54 vidrio treinta y a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos once punto es el once Nos mueve tu ilusión

Voz 21 28:10 pues yo recuerdo de los recuerdos de la infancia de los y los viajes de quienes ya no están locos de los que no pueden recordar

Voz 3 28:21 un poco

Voz 22 28:23 ya puedes dejarnos tus mensajes de voz fotos comentarios y lo que quieras en el whatsapp del programa

Voz 21 28:29 el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno esta noche llenamos el Faro de recuerdos

Voz 3 28:36 el Faro con Mara Torres a partir el nombre

Voz 23 28:40 en la SER

Voz 24 28:43 sí

Voz 1804 28:50 united a la Comunidad veinticinco le escucha opina en Hora veinticinco punto eh poco Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes los que el larguero es mucho más Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel Martín empieza Larguero de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño síguenos también en nuestra aplicación móvil en el Larguero punto es Capella ser no sabemos si es de sabios pero si es que esa duda

Voz 7 29:41 no me convierta en enemigo de nada ni de nadie el que duda escucho

Voz 25 29:46 analizando la actividad laboral

Voz 15 29:48 claro

Voz 7 29:51 el que dude cuántas horas es dormir poco ayer me fui a dormir a las tres y me levantado a las siete el que duda

Voz 26 29:58 se sorprende una gitana quería hacerlo

Voz 0194 30:01 no

Voz 26 30:03 dijeron que sí hubo yo M decir que no me ilusiona

Voz 7 30:07 se emociona volvernos a encontrar a mí me tiene y un poquito conmovido todos los días bien hostigan a España pero hay que decir que más de la mitad se jurar usted como yo soy una mujer pasión

Voz 27 30:28 a vivir la vida

Voz 28 30:30 de gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien tomos de aquí dado mejor tengo mucha confianza en mí misma seminal maravilloso estupendo el oyente de la cadena

Voz 7 30:40 venga magnífica para oyentes que sepa lo

Voz 28 30:43 oiga o sea de verdad Lahoz que bueno tampoco se pase

Voz 3 30:54 buenas noches

Voz 7 30:55 en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido

Voz 3 31:00 catorce mil seiscientos seis

Voz 7 31:04 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido treinta y cree mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión buenas noches que recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 29 31:27 el ocho de diciembre de dos mil cinco afecta al sur de Ciudad de México la Policía Federal de tiene a Israel Vallarta ya Florence Cassez del esta acusa de secuestro e integración en banda criminal paligorskita comienza una carrera contra el tiempo para sacar a la luz uno de los mayores montajes policiales de la historia de México que la hace la paga una novela criminal una serie original de Podium podcast basada en la novela homónima de Jorge Volpi premio Alfaguara dos mil dieciocho adaptación sonora y dirección de Mona León Siminiani

Voz 22 32:06 ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 30 32:10 vivan tan te regala doscientos euros esta Navidad con tu tratamiento de odontología medicina estética o depilación láser preparada para quedarte más al novecientos novecientos veintitrés novecientos veintitrés o pide cita en vivant apunto esa consulta condiciones en tu clínica vivant más cercana vivan y antología medicina estética

Voz 1804 32:30 cadena SER Hora veinticinco

Voz 2 32:37 Ángels Barceló diez

Voz 0194 32:39 de dos minutos de la noche no treinta y dos en Canarias con Javier Aroca Eduardo Madina en Fernando Vallespín hemos escuchado a nuestros compañeros que nos han puesto sobre la mesa el escenario que se abre el día después de esas elecciones en Andalucía para cada uno de los partidos después de reconocer esos esos resultados el Partido Popular sin ningún problema para pactar con Vox ciudadanos que pretende abrir otras vías de exploración aunque pretende presidir la Junta de Andalucía pero si puede ser con un pacto con el Partido Socialista con el Partido Popular y el Partido Socialista Madina que hoy le abre la puerta les señala la puerta sí Ana Díaz de una manera que no habla el presidente del Gobierno no ahora el secretario general del partido pero hay quién hace ese papel le dicen una día Price a la puerta

Voz 0515 33:22 sí la verdad es que ha sido una rueda de prensa ha escuchado ahora no no no había escuchado ningún corte un tanto sorprendente no el partido que yo conocí era bueno no es que fuera inhabitual es que nunca se pedía la dimisión de nadie que hubieran ahora unas elecciones es más no se pedían que había pero

Voz 0860 33:39 Dido

Voz 0515 33:40 ha pasado por ejemplo por el propio Pedro Sánchez no

Voz 0656 33:43 no

Voz 0515 33:44 razonaba los cuando dice que las responsables los dirigentes depende del éxito de su proyecto pero supongo que no estará hablando de él porque el suyos sacó ochenta y cuatro diputados y nadie pidió la dimisión yo creo que ahora se abre en Andalucía un proceso de negociación Piqué nadie sabe cómo va a terminar porque puede determinadas tengan repetición de elecciones en un Gobierno con Vox influyendo en el poder pueda haber un gobierno de de muchos fines un panorama electoral aritmético perdón tan complejo que puede pasar cualquier cosa no así que yo bueno a mí me hubiera sonado más habitual es más lógico un apoyo cerrado de la dirección federal del partido a la negociación que tiene que hacer la dirección autonómica de ese proceso de negociación y cuando ese proceso termine pues cada uno sacara sus conclusiones Civera qué decisiones toma y qué hace no pero en ese sentido bueno a mi me parece que Andalucía tiene una obligación la primera que Andalucía tenga Gobierno la segunda que un partido de extrema derecha no forme parte de ese gobierno que no influyan en la legislación que no tome decisiones ejecutivas

Voz 0656 34:47 que no tenga capacidad de bloqueo de es decir

Voz 0515 34:49 en las que puedan tomar el resto de fuerzas políticas por muchas razones la gente dice no es que nos habla de lo que los problemas de la gente bueno pues disculpe no vox habla básicamente tres temas uno la inmigración que es un problema falsificado y ficción ADO dos en la unidad de España la patria que yo no creo que da unidad de España y la unidad de la patria está en riesgo por mucho movimiento independentista que hayamos visto

Voz 0860 35:13 estoy seguramente sigamos viendo en Cataluña hay tres

Voz 0515 35:16 esta extracción de señores que no quieren compartir en condiciones de igualdad la vida con las mujeres lo que llaman la ideología de género esos son los tres temas de los calabozos por tanto a mí me gustaría que ese partido no formara es decir Estoy a favor de la tesis del cordón sanitario lo escribía hace poco en el diario El País no sólo en Andalucía va a haber diputados de Vox en el Congreso de los Diputados en la mayoría de los parlamentos autonómicos en muchos ayuntamientos y a mí me gustaría que vieron cordón sanitario lo lo pedía en su día manifestándose en la embajada de Francia en Bruselas cuando era algo más joven contra Le Pen padre que lo tengo que pedirá ahora aquí yo quiero que este tipo de partidos no gobiernen por tanto me gustaría que hubiera un acuerdo de las fuerzas políticas andan quizás para evitar que Vox tenga algo que decir porque básicamente lo que tiene Vox es un candidato son juez prevaricador obsesionado con el feminismo contra las mujeres contra la igualdad y contra los derechos de las mujeres es decir un peligro público anda por tanto bueno vamos a ver si son capaces de hacerlo no yo creo que ahora mismo a las direcciones de los partidos especialmente la de Podemos la del partido socialista en Andalucía necesitan soy aliento por parte de las direcciones federales tanto de Podemos a nivel nacional como de Partido Socialista

Voz 0194 36:26 ahora tienen que explorarse otras vías de de formar gobierno para para aislar como dice como dice Eduardo de para para aislar a Vox para no permitir que Vox tenga influencia

Voz 0860 36:36 sí sí pero primero quiero decir una cosa cuando Pedro Sánchez ha perdido las elecciones no tuvo precisamente que enfrentarse a un camino de rosas hubo innumerable cruce de deslealtades probablemente esa esa dinámica entre otra es la responsable de que se tenga una visión del Partido Socialista aparte pero sobre todo también Andalucía que ya condicionado el que determinado tipo de abstención habrá que estudiarlo con más detenimiento haya perjudicado a la candidatura de Susana Díaz

Voz 0515 37:08 de algo más detenimiento por supuesto

Voz 0860 37:11 pero pero él hechos actual por lo menos yo lo defiendo y es que Pedro Sánchez no se tuvo que precisamente pasear por un camino de rosas creo que hubo mucha sugerencia incluso alguna que otra de dimisión pero bueno eso seguramente los historiadores y lo experto no lo juntaran mejor no creo que evidentemente yo creo que el principal problema de bueno de tendremos un poco bolos dato con los datos es el el principal el principal problema es la irrupción de

Voz 0515 37:36 sus

Voz 0860 37:37 en los términos que luego me gustaría también contar no bastará habíamos planteado el resultado de esta lesione desde prácticamente emite la campaña en términos de bloques gobernaría al bloque de la derecha o gobernaría algo el bloqueo de la izquierda en ningún caso ni siquiera imaginaba que el Partido Socialista podría tener podría tener votos suficiente como para gobernar en solitario esta dinámica de bloques se ha roto con la irrupción de Vox porque porque ese añade se se suma al bloque de de la derecha transformando la porque lo transforma porque caen por su propio peso porque lo han derribado alguno de los tabúes y principio que ha defendido la derecha en estos últimos tiempos por ejemplo el constitucionalismo sino Soto solamente no juntamos como dicen los niño con los constitucionalistas bueno pues en el Parlamento de Andalucía el único que no Ice constitucionalista previamente segundo se decía no puede haber coalición de perdedores pues miren ustedes toda aquella coalición que no tenga en cuenta a la candidatura que ha vencido es una coalición de perdedores Inter cero

Voz 3 38:41 debe de votar la lista debe de gobernar la lista más votada

Voz 0860 38:44 hasta más votada aunque sea la más castigada en la de Susana Díaz se cae estos tres estos tres digamos elemento básico de nuclear en el discurso de la derecha e incluyo la brecha ciudadano en los últimos meses y año ahora también es verdad otra cosa lo resultado en mi opinión son una voz fuerte potente que dice cambio cambio enemigo coincido con Madina es fundamentalmente el que pueda participar de alguna manera condicionando alguna manera apoyando apoyando decir la presencia institucional de Bosch con algún tipo de protagonismo nefasta para la democracia para la defensa de la democracia contra el advenimiento a la extrema derecha por tanto el cambio hablando de cambio hay que decir una cosa inmediatamente al menos yo la digo vivimos en una democracia parlamentaria quiero decir que no necesariamente tiene que gobernar la lista más votada de hecho el Partido Socialista gobernó Andalucía durante algún tiempo siendo la segunda lista porque la primera fue el Partido Popular se formaron mayorías parlamentarias suficiente para que no gobernará la lista más votada qué quiero decir con esto que quién puede debe de gobernarán Andalucía debe de gobernar Andalucía aquella candidatura que suscite el mayor apoyo parlamentario y en este orden de José eternidad no perdonan ya debería de haber mucha generosidad si es que de verdad todos compartimos de verdad con sinceridad y sin hacer trampa que verdadero peligro es vox

Voz 1071 40:09 Fernando

Voz 0656 40:11 sí bueno has dicho muchas cosas no vamos a ver

Voz 0194 40:15 ya ya ya hablar mucho porque hablamos mucho

Voz 0860 40:18 a eso nos llama vamos a ello

Voz 0656 40:20 a me gustaría que hiciéramos un esfuerzo por ver primero cuáles son los intereses de cada partido como tal partido luego Cole son digamos las proyecciones que ellos hacen respecto de sus eventuales votantes es decir lo que él les importa fundamentalmente es lo que piensan los votantes que que potencialmente pueden pueden entregarle su voto les importan menos otro tipo de consideración es no vamos a ver si el votante de derecha centro derecha hoy compra perfectamente el discurso de que es factible un pacto con un partido como Vox porque en definitiva no es muy diferente de lo que hicieron eh lo que ha hecho el presidente del Gobierno cuando tumbó Rajoy es decir

Voz 0194 41:02 el apoyo del entonces el Partido Popular si usted se apoyan los independentistas y en lo Batasuna

Voz 0656 41:08 efectivamente hay eso eso de mano esa es decir que que realmente ellos no tiene ningún problema con con dar ese paso y además incluso se quieren reforzamos aunque yo tengo mis dudas respecto de de cien bueno es que luego quiero volver eso eso pero claro el partido saben yo creo que el el el el gran perdedor realmente de de de estas últimas porque definitiva bueno quedó la primera no esa grande perdona es el Partido Popular por qué ha perdido a favor de Vox que es uno de los el gran ganador también por otra parte no y claro si el Partido Popular blanqueo a Vox tiene cegada la posibilidad en el futuro de poder jugar con El discurso del voto útil me explico es decir sí a Vox le margina tiene la posibilidad de volver como con lo com empezamos en la noche no devolver a recuperar ese voto pragmático no para que evitar que gane la izquierda ahora si pacta con Vox para qué diablos vamos a votar al Partido Popular todo este sector está tiene hay vía vía abierta no sea con lo cual yo creo que ni siquiera para el Partido Popular está en su interés es el el el pactar con Vox otra cosa es que no se puede encontrar es decir con respecto aquello que me hayan diciendo que el cambio estaba por encima de cualquier otro tipo de consideración no

Voz 0515 42:27 entonces yo creo que hay

Voz 0656 42:28 es donde donde se están atrapados yo creo que quien peor lo tiene sinceramente es el Partido Popular y luego vamos a ver ciudadanos que es muy es muy es muy interesante lo ciudadanos porque claro

Voz 1645 42:38 la ciudad

Voz 0656 42:39 no se juega su prestigio en el partido del centro se adentra en ese tipo de Paco

Voz 0860 42:44 esto

Voz 0656 42:45 porque ciudadanas va a tratar de crear lo que podría ser en sentido estricto una coalición de constitucionalistas es decir con el Partido Socialista

Voz 0194 42:54 el Partido Popular Partido Popular dejar fuera

Voz 0656 42:57 a Podemos que si eso no les sale porque el Partido Popular no lo va a apoyar indudablemente os Susana Díaz igual Felisa tampoco lo va a apoyar entonces pues bueno puede entrar incluso en la puja con con Podemos no vamos

Voz 0860 43:10 porque en lo que ocurrió tracción reglamentaria no perdona solamente una precisión osea puede gobernar el Partido Socialista con ciudadano cien siendo ciudadano cabeza de presidencial y con beneficios socialista o la abstención de Adelante Andalucía eso es posible

Voz 0656 43:28 bueno esa es la necesaria meses

Voz 0860 43:31 el concurso de los tres autores

Voz 22 43:33 nominados subrayo lo de Autodesk

Voz 0656 43:36 este año irá constitucional establecido completamente además yo creo que es la opción más digamos que más le interesa

Voz 0515 43:41 el propio Eva al porque claro sí sí pero yo yo creo que no es baladí vamos a ver anoche en plena tormenta de datos Weaver José jefe del hipotético hipotecaria al grupo

Voz 0860 43:51 eh de de señor Rivera

Voz 0515 43:54 manos a nivel comunitario europeo en el Parlamento europeo dijo está en juego el alma de Europa con el fascismo no se pacta al fascismo se destruye básicamente vino a decir eso no lo ponía literal pero era así dos en el centenario de la ni del de la batalla de Verdún no de la batalla de Verdún no del del armisticio final de la primera Guerra Mundial Macron dijo tiene que crear un cordón sanitario está en juego el alma de Europa no sólo estamos jugando todo con este tipo de fuerzas de extrema derecha que recuerdan a los años treinta yo creo que es relativamente relevante por no decir muy relevante que lo que se Algar el Parlamento de Andalucía un pacto político que ha cordones fuera de la línea de lo que tiene carta de naturaleza de normalidad a una formación política que va directa contra los derechos de al menos la mitad de la sociedad española y que trata de recortar todos los demás tratando de imponer que nuestra vida sea como ellos dicen que la tenemos que vivir nuestro modelo de familia nuestra sexualidad nuestra sentimientos identitarios todo lo que nos configura como seres humanos Santi Abascal tiene un problema es que no conoce muchas formas de vida pero la suya sí parece que le gusta y quiere que todos sean como la del yo que le conozco bien a Santi Abascal de mis años en Euskadi me gustaría que fueran pocos los que tuvieran que vivir como él cree que hay que vivir básicamente porque es un modelo de vida un tanto aburrido sino quiere estupendo pero que no lo externa dice que no lo generalice que no establezca en ese sentido monopolio por tanto tanto en juego

Voz 0656 45:16 lo que hay

Voz 0515 45:17 no es tanto lo que la sociedad andaluza se juega en lo que España se juega que un poquito de aliento por parte de las direcciones nacionales de los partidos a quienes tienen que negociar eso me parece que es fundamental caminos de rosas casi nadie tiene pero se intuyen que son más difíciles que cuando uno pierde las elecciones que cuando uno la gana por tanto ayuda y cuando sobre todo es tu compañero yo hoy hubiera pedido por ejemplo la dimisión de Moreno Bonilla que ha sacado siete diputados menos de los que tenía la anterior vez y qué ha ido para bajo no parece que haya quedaba especialmente bien hay partidos que ganan y partidos que pierden es raro pedir la dimisión de los que ganan Hinault pedir nada con aquellos que pierde no parece que los que han bajado lo decía antes muy bien Ángels Barceló Celler eran pero cuando bajan y Ciudadanos que no puede celebrar tanto cuando al más que doblado el no tiene nada que celebrar aunque ha ganado esto es un poco extraño ya es el juego de las expectativas no pero yo creo que hay que alimentar las lo justo básicamente porque me parece que la sociedad andaluza se juega mucho y lo primero que se juega es que la extrema derecha no decida la vida de ocho millones de habitantes que no se lo merecen aunque haya habido cuatrocientos mil que la llamativa por cierto ha leído algún tuit de Carlos Cué analista en esta mesa otros días que con razón decía está muy bien la movilización óseo

Voz 0194 46:31 claro que pena que no fuera ajeno pero no sólo la movilización de la gente también lo que dicen por ejemplo los de Podemos o lo que decía Teresa Rodríguez a Pablo Iglesias no hay que combatir les en la calle vamos a salir a la calle para combatir el fascismo pudieron combatirlo en las urnas tuvieron la oportunidad de dieron las urnas Aroca

Voz 0860 46:45 quiero no quiero añadir sumando me al análisis de Madina en relación con el compromiso que tenemos no solamente con Andalucía con España sino con Europa y atendiendo lo llamado obstante de gente que tiene mucha experiencia en la lucha contra el fascismo y que es nazismo que la sufrido y algunas veces hasta lo han combatido con las armas me quiero recordar por ejemplo a un gran comisario del que tuve el honor de de tenerla amistad con Lorenzo Natali un hombre derecha pero que luchó armas en la mano contra el fascismo italiano no por tanto por respeto a todos ellos yo creo que ciudadano tiene una papeleta difícil de de de punto de vista yo a los datos que ha dado Edu Madina quiero decir Diego dar otro Steve Manon el gran ideólogo de de de la extrema derecha norteamericana ha aterrizado en Europa ya hace tiempo siendo quiere

Voz 22 47:35 conformar o por formar una

Voz 0860 47:38 alianza de todos los partido para acudían a las elecciones europeas inglesa decir en ese en ese conglomerado no falta Boss que ha tenido parece que consta una reunión el señor Abascal con Escribano en este sentido difícil lo tiene sido eh

Voz 0194 47:54 una termina no te lo Philip Luther