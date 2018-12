Hora 25 (03/12/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 lo que ha pasado en Andalucía porque hablamos mucho de lo que Cataluña influyen Andalucía lo que Andalucía se confunden en Cataluña

Voz 1 00:07 hemos viendo por la reacción de de los partidos independentistas es bueno que se se eximen completamente de de no saber que hay que la responsabilidad de la trasladan a al a los partidos de la derecha española no incluso al propio Rey no con lo cual eso de Puigdemont también me parece que tiene que tiene bastante gracia vamos a ver el yo creo que todos los los los nacionalismos extremos tiene un tienen generan un un un efecto espejo no es decir un nacionalismo llama otro nacionalismo indudablemente vamos yo creo además que que que la la el el problema que tiene la izquierda en España cuidado que esto es yo creo que es bastante relevante el problema que tiene la izquierda en España es que no tiene un discurso de España la derecha tiene treinta la que es el de la unidad pero la izquierda ni él ni Podemos que con esto de la gente o con esto de de la patria que también utilizan pero a la vez no tienen dentro según la región pues tienen una visión diferente ni el Partido Socialista que bueno que eso está tan traído ya de del federalismo a mí lo que me parece es que sólo desarrollan es decir urgentemente se necesita un concepto de España pueda encontrar oponerse al concepto de España de la derecha me parece que esta es una una urgencia que mientras el concepto de España precisamente por este efecto espejo frente al independentismo catalán no encuentro una alternativa viable a través de un liderazgo de izquierdas yo creo que va a seguir perdiendo votos a lo largo de a lo largo del tiempo y da igual ya que Sánchez convoque en primavera que convoque en otoño sea realmente que hay es es urgente se necesita digamos un por este país en este sentido no es decir que significa la identidad española Hay sobre todo yo lo que me parece que que hay tiene que saber conjugar no es yo recuerdo que que le fue muy bien a Zapatero con esa definición de la España plural que parecía una tontería porque realmente no se sabía muy bien qué es lo que quería decir pero sin embargo le fue muy bien en ese momento yo hace falta dar con algo así pospuesto la gente ahora necesita algo mucho más con mucho más explícito no hubiéramos más complejo pero sí es relevante yo creo que ese sea el internauta

Voz 0860 02:18 no yo creo que en ese caso yo aquí discrepo de de Vallespín yo creo que Colera John Elliot y El libro de sobre el conde duque de Olivares ya uno empieza joder alguna pista no sobre las ideas y los concepto de España yo creo que la izquierda no tiene porqué darles respuesta a la que yo creo que es una obsesión una obsesión ideológica no España es lo que es especular sin necesidad de afirmar hilo que tiene mucha a la derecha son posesiones obsesiona que es capaz de transmitir incluso contaminar a la derecha a la izquierda como ha pasado por ejemplo en Andalucía en Andalucía ha habido mucho miedo al discurso patriótica y la respuesta que se ha dado así adecuada y por tanto no no no sea contrarrestada que lo que una izquierda moderna una izquierda europea tiene que inventar nuevos camino para desmontar la espoleta de ese patriotismo desaforado que pone mucha veces marcha a la derecha que tanto perjudica a alguien estar de todos los pueblos de España pero no me quiere aquí sin decía una cosa Angels con tu permiso

Voz 0194 03:22 todavía no se termina el programa no

Voz 0860 03:24 te además igual intruso datos

Voz 0194 03:27 a ver si de verdad que no para plantear

Voz 0860 03:29 o para plantear esto no porque hombre la idea que uno puede tener después de la mala noche de ayer y el mal día de hoy es que Andalucía es extrema derecha verla en no lo digo sólo la manifestaciones vamos a ver yo no digo que no sea grave que un grupo de ultraderecha entre en el Parlamento Andalucía es gravísimo yo no digo que no sea preocupante que trescientos noventa y cinco mil andaluces o por lo menos personas con derecho al voto en Andalucía hayan votado una solución de extrema derecha pero a partir de ahí lo que debería de jugar como hemos obtenido esta noche por lo menos en yo también Vallespín eso Hesse ha venido en llamar un cordón sanitario de los antifascista este país pero Andalucía no es una comunidad de extrema derecha el el los trescientos noventa y cinco mil voto hay que compararlo con un censo de seis millones trescientos mil habitantes perdón electores y con una población de casi nueve millones de habitantes y con un Parlamento que tiene ciento nueve de este grupo de extrema derecha es el grupo minoritario no digo que no sea importante pero que es el minoritario por tanto la fuerzas constitucionalistas yo diría algo más porque no me gusta eso de constitucionalistas Iberia la fuerza de la democracia la democracia es más amplia que incluso que una Constitución tienen herramientas que tienen recursos eficiente como para asumir y absorber el que un número determinado en este caso grande de ciudadano hayan decidido votar por la extrema derecha yo no lo deseo no le deseo a ninguna otra comunidad del Estado ni por supuesto a lo al al Estado en su conjunto en caso de ganar elecciones generales tendrán que pasar por ese mal trago pero como antes a mí decía Madina esto no es un fenómeno andaluz esto es un fenómeno europeo Hinault hay tantos como decimos a podio lo que pasa que bien organizado

Voz 0515 05:19 si no yo creo a tu pregunta es evidente que la conformación de mayorías de la moción de censura la situación política en Cataluña el independentismo ha generado uno acelerador un multiplicador de voto claramente hacia la derecha que esas con aún mucho voto con doce nuevos diputados del PP doce nuevos diputados de Podemos de Vox perdona han subido los que se envolvieron en la bandera española creo como Vallespín señalaba ahí también Javier que es verdad que hace falta una alternativa para una idea de lo que denominamos una idea de España en el fondo es una propuesta de de pertenencia yo creo que el PSOE era tenía era una idea que aguantaba un par de contradicciones y tres vaivenes lo que no aguantar setenta vaivenes por semana Illa no sé cuál es lo digo honestamente yo no sé cuál es pero era una España federal que entendía la pluralidad de la sociedad española como una oportunidad y no como un problema que tenía esa capacidad para la interlocución con lo que denominan desde Madrid los nacionalismos periféricos que los quería formando parte

Voz 0860 06:21 no no iban a un pulso de ruptura contra el Estado

Voz 0515 06:24 acceso con graves delitos penales de la gobernabilidad siempre que estuvieran en un discurso autonomista que encontraba vías de colaboración hasta hace no muchos meses para por ejemplo la aplicación del ciento cincuenta

Voz 0860 06:35 contra un señor queda definido desde la sede de

Voz 0515 06:37 era común xenófobo cuando todo esto sea modificado tanto que ya no se sabe muy bien dónde estamos yo creo que aquí podemos Fernando apuntaba bien tiene otro problema porque no está claro qué modelo de sociedad tienen tengo la sensación de que Teresa apagado también Teresa me refiero a la secretaria general de Podemos en Andalucía el coste de la vinculación al movimiento independentista de la dirección federal de Podemos Pablo Iglesias y su decisión de formar parte de esta este esquema de funcionamiento a ocho partidos se se desdibuja pero yo creo que es verdad no puede ser que este país sólo tenga una interpretación que sea la de la ultraderecha como no puede ser que lugar que yo vengo al País Vasco sólo tenga una el nacionalismo del que vienes tú solo tenga un al independentismo no estos son sociedades plurales en ese sentido la voz de la izquierda coincido con Javier que debería sonar un poco más

Voz 1071 07:23 una una frase de esta tarde de precisamente la voz de la izquierda o que ahora citaba Edu Madina había un acto en Barcelona pues el cuarenta aniversario de la Constitución española que será este jueves ya saben ya hablaba Felipe González

Voz 2 07:34 explica admite lo que me preocupa de nuevo respeto es que hayamos perdido la capacidad de diálogo y pacto que estemos en posiciones de crispación irrita dentista que alimentó temo monstruos que queríamos que creíamos superados Iker reaparecen en la convivencia entre nosotros

Voz 3 07:58 hora veinticinco

Voz 0137 08:01 ha comenzado en Polonia la Copa veinticuatro la cumbre anual contra el cambio climático a la que en esta ocasión asistirán unas veinte mil personas de ciento noventa países entre los participantes figuran tanto políticos como representantes de ONG's organizaciones del ámbito académico y empresarios en total habrá unas cuarenta conferencias multilateral es en las que se avanzará en la adopción de medidas para poner plenamente en marcha el pacto de París se hará balance de los logros alcanzados evaluará la necesidad de trabajar por metas más ambiciosas para años venideros cincuenta de las mayores empresas del mundo ya han reclamado a través de una carta abierta a los políticos presentes en la cumbre ambición en la lucha contra el cambio climático que es dicen la mayor amenaza a la que se enfrenta nuestro medio ambiente nuestra sociedad y nuestra economía y pone en peligro nuestro bienestar y nuestra prosperidad Joaquín Mollinedo director general de Relaciones Institucionales sostenibilidad y marca de Acciona una de las empresas firmantes del pacto recalca la importancia de que la sociedad civil y el tejido empresarial se comprometan juntos contra el calentamiento global

Voz 4 09:06 es imprescindible crear un entorno opinión social favorable a la lucha contra el cambio climático que demanda actuaciones tan todas las organizaciones públicas como sector privado necesitamos embajadores de este mensaje ante la opinión pública y las grandes empresas por nuestra parte debemos ejercer de motores de ese cambio impulsando la reducción de emisiones de CO2 en todas nuestra cadena de valor

Voz 0137 09:28 quedan por delante diez días de reflexión y debate sobre los efectos del cambio climático centrados en el diseño de una transición justa para las regiones industriales el apoyo a la neutralidad climática propiciando las iniciativas que favorezcan la absorción de CO2 El desarrollo de soluciones tecnológicas respetuosas con el clima

Voz 5 09:47 cadena SER Hora veinticinco

Voz 6 09:54 Ángels Barceló en la del cuarto Madina

Voz 0194 09:57 Fernando Vallespín y la repercusión hablábamos antes de Bruselas pero también el resto de Europa de la entrada de Vox en el Parlamento andaluz

Voz 1071 10:05 España está en los medios internacionales a media tarde a la agencia Reuters ha enviado un análisis que titulaba así es sólo el principio el voto en Andalucía altera la política española Andalucía se leía en esa pieza envía un mensaje al presidente sobre Cataluña la inmigración el sistema español concluía Se desplaza del centro la extrema derecha logra escaños por primera vez desde Franco titulaba The Gardian en un titular idéntico al que ha hecho la CNN la noticia aparecía en Le Monde en el italiano La Stampa donde destacan la misma cosa que es España era una excepción europea ahora ha dejado de ser

Voz 0194 10:37 tomarnos a Europa para hacernos básicamente dos preguntas cuál es la presencia allí de la extrema derecha y qué pactos se alcanza con ellos es que se alcanzado porque en Francia por ejemplo no se pacta con la extrema derecha eso es lo que hacen entorno al Frente Nacional de Marine Le Pen París Carmen Vela Se trata de una especie hablábamos aquí antes de cordón sanitario no

Voz 0390 10:54 sí pactar con la ultraderecha es algo tabú en Francia para los partidos que se consideran democráticos y republicanos claro tanto la derecha tradicional como los partidos de izquierda siempre extienden lo que llaman aquí el dique republicano para llamar a votar al adversario cuando en unas elecciones el Frente Nacional pasa a segunda vuelta de ahí que su representación a nivel nacional haya sido siempre ínfima en las municipales del dos mil catorce pese a que fueron el partido más votado en la primera vuelta sólo consiguieron veintisiete alcaldes y de ciudades muy pequeñas en las presidenciales del dos mil siete dos mil diecisiete perdón Le Pen obtuvo un récord para su formación de diez coma seis millones de votos pero Macron le dobló en porcentaje y en votos y al final la ultraderecha sólo tuvo ocho escaños en la Asamblea Nacional aunque tanto la derecha de los republicanos como el Partido Socialista y los ecologistas pidieron el voto Páramo com no lo hizo el representante de los insumisos Mélenchon recordamos eso fue una primicia en democracia y una curiosidad Angels a ultraderecha que es muy soberanista para cuestiones económicas aquí se distingue fundamentalmente de lo que conocemos por ahora debo en cuestiones sociales por ejemplo defienden aquí una suerte de laicismo que a veces confunden eso sí con el látigo a lo musulmán pero también apoyan la igualdad de género Le Pen apoya incluso el derecho al aborto y al matrimonio homosexual no se suele manifestar pero en su partido hoy declarados gays

Voz 0194 12:16 ya en Italia Joan Solés es el caso contrario buenas noches buenas rachas no es que pacten con ellos es que gobiernan

Voz 0946 12:22 si la derechista Liga del hoy vicepresidente y ministro del Interior Salvini llegó al Gobierno hace cinco meses de la mano de los euroescépticos cinco estrellas del primer ministro Conte el otro vicepresidente de mayo hoy no sólo gobiernan si nos ceñimos a las declaraciones de los tres Salvini contéis y mayo hay un gran consenso y avenencia entre ellos en todas las áreas de gobierno política económica sin reparar en el déficit o en la monumental deuda del Estado en el freno a la inmigración o la confrontación con Europa por citar sólo algunos ejemplos

Voz 0194 12:54 desde que gobierna y presume de políticas xenófobas Joan las expectativas de la Liga no dejan de crecer

Voz 0946 12:59 exacto en las pasadas elecciones la Liga de Salvini superó incluso la derecha de Berlusconi Forza Italia y obtuvo más del diecisiete por ciento de los votos casi seis millones hoy en el Gobierno con los euroescépticos de los cinco estrellas la Liga doblaría estos resultados según las encuestas de intención de voto y obtendría entre el treinta y tres el tren Tai seis por ciento unos doce millones de votos pero la Liga Angels no es el único partido de extrema derecha en Italia están además los pues fascistas de Italia con un millón y medio de votos y los neofascistas de Casa Pound con cuatrocientos mil más en definitiva un total de catorce millones de italianos de los treinta y tres millones que votaron en marzo pasado optarían hoy por la extrema derecha según estas encuestas

Voz 0194 13:46 en Alemania donde también ha irrumpido en los parlamentos federales cuál es la política Berlín Kamen Viñas buenas noches

Voz 0391 13:51 buenas noches pues en Alemania hasta la fecha los partidos tienen claro que no se pacta con la ultraderecha aislarla todo lo que se pueda como pues de de con gestos simbólicos como la modificación de las reglas de la sesión inaugural del Parlamento para que no fuera presidida por un ultraderechista hasta con acuerdos en temas relevantes un ejemplo del último triunfo frente la ultraderecha Se ha debido las van a pasada cuenta del Pacto Mundial de las naciones para la Migración Alternativa para Alemania se dedicó días antes a atizar el debate para que el país quedarse fuera como Austria Italia Suiza Hungría pero al final aunque con algunas dificultades se logró sacar adelante pero no resulta fácil aislarlos porque desde que Alternativa para Alemania accedió al Parlamento nacional utilizó la tribuna para amplificar su discurso racista y xenófobo para provocar al resto de parlamentarios su presencia como bien sabéis ha contribuido enfangar la política alemana a marcar la agenda del Gobierno va que los conservadores endurezcan su discurso migratorio

Voz 0194 14:44 K ha crecido mucho en los últimos años Carmen

Voz 0391 14:46 fue tanto que ha crecido Ángels desde su nacimiento en dos mil trece hasta ahora osea en cinco años ha conseguido entrar en los hemiciclo de los dieciséis leyenda y en algunos como en Sajonia fue el partido más votado en las elecciones de dos mil diecisiete ese mismo año alcanzó su culmen cuando entra el Parlamento federal con un trece por ciento de los votos ahora mismo es el primer partido de la oposición ha ganado muchísima presencia antes era casi excepcional ver manifestaciones de extrema derecha y muy minoritarias pero en los últimos años se han vuelto frecuentes tienen más lejos en septiembre exhibieron músculo en varias manifestaciones con decenas de miles de personas

Voz 0194 15:24 hay en Europa un país que sigue siendo la excepción especie de reserva está aquí al lado gobierna una alianza de izquierdas y además no hay presencia de la extrema derecha países Portugal Aitor Hernández buenas noches cuál es el hecho diferenciar de Portugal

Voz 7 15:37 pues mira hay varios factores que de momento salvan a Portugal donde gobierna un Ejecutivo minoritario de los socialistas de este dos mil quince al estar aislado en el extremo oeste del continente Portugal no se ha visto afectado por la crisis de las pateras a los refugiados sirios los inmigrantes que vienen aquí provienen de las ex colonias portuguesas por lo que se integran bastante fácilmente y la pobreza histórica del país vecino ha hecho que pocos otros busquen rehacer sus vidas aquí la situación que ha sido manipulada por la extrema derecha en el resto de Europa simplemente no existe aquí otro factor súper relevante es que la composición del electorado luso es muy pequeña y consiste en apenas cinco millones de votantes te esos cinco millones dos millones son pensionistas y el otro millón son funcionarios a efectos prácticos eso hace que quienes decidan el resultado de las elecciones en Portugal sean personas que dependen del Estado este bloque electoral realmente es muy muy cauto mantienen su confianza en los dos principales partidos lusos el gobernante Partido Socialista o el conservador Partido Socialdemócrata en caso de descontento con unos simplemente votan en el otro por tanto es poco probable que depositen su confianza en un partido nuevo populista que pueda poner sus ingresos en jaque y finalmente Ángels los lusos presumen de su tolerancia y sobretodo de el rechazo de posiciones extremas o violentas no es que aquí no existe el racismo la xenofobia la homofobia existe pero es considerado de malísima educación expresar estos prejuicios y ningún partido se atrevería nunca incluirlos en su programa electoral

Voz 0194 17:05 París Carmen Joan muchísimas gracias a los tres hasta luego me quedo me quedo con Carmen Vela no te vayas tú Carmen Vela no te vayas despido a Carmen Viñas pero tú te quedas

Voz 1071 17:14 porque la noticia hoy en Francia son

Voz 0194 17:16 quién una vez más los chalecos amarillos una protesta sin líder reconocible pero que ha aprendido en las últimas semanas y de hecho ha acabado en disturbios y movilizaciones en París y aquí

Voz 1071 17:25 la Asociación de transporte internacional de carretera en España ha pedido al Gobierno al Gobierno de Sánchez que presione al Ejecutivo de Macron para que garantice la libre circulación de personas y mercancías hoy ha habido seguro que lo hemos escuchado a primera hora sobre todo problemas para cruzar las fronteras por carretera y larguísima retenciones

Voz 8 17:39 desde el viernes al mediodía que estamos aquí bloquea adoptaremos alojado en los mismos camiones no podrá tenemos

Voz 1 17:44 ver lo tenemos una anotamos en comida

Voz 0194 17:47 pero el Gobierno francés ha tenido que empezar a moverse hoy mismo ha mantenido una ronda de consultas Carmen con el resto de partidos no

Voz 0390 17:53 si siguen las consultas la ultraderechista Marine Le Pen que pide la disolución de la Asamblea y la dimisión del presidente ha estado allí también la derecha de los republicanos pide un referéndum nadie sabe sobre que lo importante es que se vaya dice el jefe del partido boquita él y sumiso Mélenchon ni siquiera ha acudido a la cita él quiere también la renuncia de Makoun es disolver la Asamblea sólo el socialista ha tenido tímidamente atendido tímidamente la mano a los cronistas exigiendo una tregua impositiva para comenzar a dialogar los chalecos amarillos tienen cita mañana en la jefatura del Gobierno una decena se había apuntado algunos han dicho eso ya que no irán se sienten amenazados y mientras tanto siguen los bloqueos en los depósitos de gasolina y como habéis dicho en las urnas fronteras como las españolas en las autopistas desde hace ya más de diez días Macron y su Gobierno Ángels están ante la espada y la pared renunciar a las subidas de impuestos y en definitiva sus reformas o aprobar un nuevo paquete de ayudas la semana pasada ya aprobaron uno de quinientos millones y arriesgarse de esta forma que continúan las protestas cada vez más viole

Voz 0194 19:00 entonces pues veremos cómo evoluciona gracias Carmen sea luego Lanzaro casi el cierre como siempre un minutito para hoy El Diario de Sevilla hablamos con su director José Antonio Carrizo son muy buenas noches suponemos que la portada ocupada prácticamente por ese resultado electoral con que titulares

Voz 1758 19:17 sí prácticamente entera pues destacamos los tres aspectos que habéis hablado vosotros y que ICANN balcón poco la jornada el PP y Ciudadanos hablen una dura pugna por la presidencia de la Junta que sea un proceso que veremos como acaba en segundo lugar que Ferraz cuestionan la continuidad de Susana Díaz pero que por ahora la presidenta no contempla y si lo deja claro esto es que se abren a cualquier pacto que acabe con lo que ellos determinen el régimen socialista Tosar montó todos los temas que que llevamos más destacado en sendos acusado de mañana

Voz 0194 19:49 tácticamente monográfica no

Voz 1758 19:51 de monográfica dedicada a la resaca electoral que acaba de empezar y que veremos

Voz 0194 19:55 exacto es muchos días quedan de de titular en portada con con las negociaciones José Antonio Carrizo otra muchísimas gracias muchas gracias a pie hasta luego buenas noches nos queda Cuaderno de frases este

Voz 1071 20:07 hoy la agencia Europa Press ha llamado a los editores de los diccionarios Vox seguro que mucha gente lo recuerda porque ha estudiado con ellos y esos editores han reconocido a esta agencia que les toca las narices es la frase textual compartir nombre con el partido Vox recuerdan que llevan años en el IVA Minardi de muchas generaciones sus opositores suelen llenarse de latín recordamos esta tarde en la redacción de idiomas ya admiten que estudiaron ya litigar al principio con la coincidencia de nombres pero al final no descarta pues ahora ya yo creo que es un poco tarde les toca las narices es la expresión que seguro muchos han dicho hoy en sus casas por otros muchos motivos la instrucción del accidente del accidente del Alvia en Angrois la causa va a seguir adelante contra el maquinista contra un exalto cargo de Adif vamos a escuchar frases de la Plataforma de Víctimas que han anunciado ya recurso por cierto porque no se va a sentar en el banquillo el director de seguridad en la circulación de la compañía Renfe que esto decía

Voz 9 21:00 entendemos que es insuficiente y tendremos tenemos que tendrá que estar también el director de seguridad de Renfe no pensamos que la seguridad no de una línea de alta velocidad que está más ferroviario y el cumplimiento de la normativa dependa exclusivamente de de una sola persona

Voz 1071 21:14 declaraciones que han recogido esta tarde en nuestros compañeros de la redacción de Galicia en Malta han empezado los trámites para identificar a las doce personas rescatadas en aguas libias por el pesquero Nuestra Madre Loreto porque claro este fin de semana mientras llegaban todas las noticias de Andalucía se barco seguía su destino en este caso a Libia esto ha sido la noticia que ha acompañado todo profesor tan bueno allí permanecerán hasta que se recuperen y luego van a ser trasladadas a España si se pueden cumplir todos los protocolos los migrantes se encuentran bien de salud según un comunicado cambiado hoy la vicepresidencia del Gobierno y la ONG Pro Activa Open Arms que tuvo que acudir en su auxilio en alta mar ha difundido esta tarde la comunicación por radio con el patrón del pesquero de Santa Pola con Pascual Durá con el que hablamos la semana pasada aquí en Hora Veinticinco ya con el desenlace conocido estos serán las frases que enviaba por radio el patrón Pascual Durá al barco de Pro Activa Open Arms que les echó una mano en alta mar

Voz 10 22:05 eso no lo sé no lo haría nunca ha sido una experiencia dura tú era pero viendo el resultado bonita historia estamos pues contextos de que extraiga llegado pues aquí seremos siempre gente maja que ayudaré pase lo que podamos ir

Voz 0194 22:23 que todo se iba a decir que lo volverán a hacer ya lo hizo a su padre en un par de cosas otro día leí un reportaje muy interesante sobre esta familia que había rescatado en toda toda su historia en el mar a más de cien a más de cien inmigrantes aun teniendo problemas como tuvo padre en su momento

Voz 1071 22:37 ahora ha tenido y lo volverían hacer por si usted está pensando en ser madre padre Xavier o lo ha sido ahora se abierto el trámite para solicitar la devolución del IRPF por maternidad y paternidad empezado hoy de momento para los padres de nacidos en dos mil catorce y dos mil quince y a partir de enero los que tuvieron hijos en dos mil dieciséis dos mil diecisiete la previsión del Ministerio de Hacienda es que comenzarán las devoluciones esta misma semana según este proceso que detallaba la ministra Montero

Voz 11 23:01 un formulario online en el que sólo va a ser necesario indicar dos dato el año o los años en los que las personas han recibido esta prestación y el número de cuenta bancaria que sean de su titularidad algún

Voz 1071 23:15 los pro el año no llega

Voz 1 23:18 pero hay otros bueno bueno más

Voz 5 23:20 de cada Ramoneda dietario

Voz 1394 23:27 la pregunta después de la debacle la renuncia de Susana Díaz como candidata podría permitir encontrar una figura de los ciudadanos capaz de liderar una mayoría que con la abstención de Podemos evitara que el futuro Gobierno dependa de los votos de Vox si realmente se quiere parar los pies a la extrema derecha busquemos soluciones concretas y no sólo afirmaciones de principios sobre la lucha antifascista penes cita a la presidencia de la Junta para poder vender como un éxito lo que ha sido un fracaso no ha conseguido distanciada ciudadanos al tiempo que ha visto cómo se consolidaban una tercera fuerza en el ámbito de la derecha que desde su radicalismo le dará mucha guerra Vox no sacado uno o dos diputados sino doce con lo cual tienen fuerza para imponer condiciones a una investidura que sin su voto es imposible ciudadanos tiene mayor polivalencia puede pactaron un lado Llorens y de hecho yo apoyo al PSOE en la legislatura anterior ahora se verá hasta dónde es capaz de llegar con Vox que queda del liberalismo del que un día hizo bandera dice el candidato del PP Juanma Moreno ellos pactan con los batasunos haber sido no puedo hacerlo con el partido de Ortega Lara la irresponsabilidad de la derecha española es infinita da miedo y pena a la vez con este personal habrá que afrontar los momentos más delicados de la historia reciente Pedro Sánchez ha jugado aprendiz de brujo Isa quemado no osó forzar el cambio de candidata después de derrotar en las primarias cuando sólo una señal poderosa de renovación podría haber limitado el desgaste de en Andalucía era un partido régimen hice desentendió de la campaña pensando que las pérdidas serían limitadas e irían todas a la cuenta de Susana Díaz que ahora tiene que asumir que el efecto Moncloa ha sido escaso en uno de los electorados más fieles al Partido Socialista la electoral sin Pina Sánchez sigue acumulando motivos para lamentar no haber convocado elecciones justo después de hacerse cargo del Gobierno

Voz 1594 25:11 no

Voz 12 25:14 y terminamos aquí Javier Duarte Madina Fernando Vallespín buena semana los pucheros Sastre esta mañana aquí a primera mañana aquí estaremos como siempre a las ocho les esperamos feliz noche

