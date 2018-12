Hora 25 (04/12/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1715 00:00 en Ferraz han demostrado cierta prisa en hacer cuentas con el PSOE de Andalucía hay Susana

Voz 1921 00:05 Díaz ha saltado como un resorte se regenera aquello que genera y además de ser una presidenta decente tengo la suerte la fortuna que liderar un partido trabajador decente que hace siempre honor a ciento treinta y nueve años de historia yo nunca la victoria que peor se gestiona es la que sabe a derrota son las ocho las siete en Canarias

en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 4 00:45 hola buenas tardes

Voz 0194 00:47 sí después de que Susana Díaz se revolvía esta mañana en la SER el mismo ministro que ayer defendía la regeneración del socialismo andaluz hoy ha barnizado sus palabras

Voz 0739 00:55 no voy a discutir sobre el término regeneración no no podría haber utilizado la palabra renovación le corresponde la actual presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del Partido Socialista en Andalucía liderar este proceso tienen todo el apoyo y la confianza de la dirección federal para llevar adelante este proceso que reduzca la vida necesaria en Andalucía

Voz 0194 01:17 la izquierda digiere como puede sus resultados en Podemos saben porque irrumpe Vox pero no tienen tan claro no todavía que les ha pasado a ellos Noelia

Voz 0394 01:24 Vera evidentemente algo habremos hecho mal algo se habrá hecho mal en Andalucía algo habremos hecho mal también aquí para que los resultados no hayan sido los que esperábamos y creo que tenemos aparte que reforzar esa relación entre los movimientos sociales y la gente que estamos dentro de las instituciones tenemos que hacer un análisis mucho más profundo de nuestro propio momento

Voz 1461 01:44 político la derecha buscará la fórmula para apartar al PP

Voz 0194 01:46 puede del poder el PP está dispuesto a llegar más lejos que Ciudadanos el partido de Rivera prefiere un apoyo externo de Vox mientras Pablo Casado ni siquiera descarta incluirlos en un gobierno del Partido Popular

Voz 5 01:56 venga posición de partida que ya hemos dicho ayer el comité ejecutivo que que es innegociables que Juanma Moreno tiene que ser presidente de la Junta el Partido Popular tiene que ser quien lidere ese cambio y luego ya es un acuerdo de investidura seis un acuerdo de legislatura aunque sea un acuerdo de gobierno se tiene que hablar en primer lugar con Ciudadanos y luego Vox tendrá que decidir si tiene una posición pasiva decir abstenerse y facilitarlo activa a la hora de participar de la línea de programa electoral para estos cuatro años

Voz 0194 02:25 en Hora Veinticinco asistiremos al último enredo del gobierno esta vez sobre la inviolabilidad del Rey le preguntaban si él retiraría de la Constitución le preguntaban a Pedro Sánchez ese escudo legal que protege al jefe del Estado sin duda

Voz 6 02:40 estado que desde el punto de vista de lo que representa como presidente del Gobierno creo que no habría ningún problema al contrario

Voz 1715 02:48 ministro de Fomento niega que sea un proyecto del Gobierno Pedro Blanco es una opinión personal del presidente de dichos ministro Ábalos luego lo vamos a escucharle vamos a contar que la Fiscalía pide al juez que impute a Francisco Camps por los contratos firmados con Orange Market lo pide que lo haga antes de que acabe el año para que no prescriban los presuntos delitos que habría cometido les contaremos también que el Ministerio de Interior ha encontrado la tentación que probaría el pago con fondos reservados al que fue chófer de Bárcenas para que supuestamente robar documentos en Londres esta tarde ha comenzado el debate sobre el Brexit horas después de que el Parlamento haya acusado de desacato al Gobierno de May por negarse a publicar los informes completos iremos a Francia el Gobierno suspendido durante seis meses la subida de impuestos a los carburantes ante la presión de la protesta de los chalecos amarillos quedar Filipe ese primer ministro esta cólera

Voz 0919 03:32 habría que estar sordo o ciego para no oírla o verla es la cólera de la Francia que trabaja y sufre para llegar a fin de mes

Voz 1715 03:40 qué les contaremos el último choque entre el Ayuntamiento de Madrid a las empresas de patinetes eléctricos tienen tres días para retirar los de las calles de la ciudad sino actualizan sus aplicaciones para cumplir con la normativa municipal a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes

Voz 0919 03:53 Copa del Rey de fútbol en directo jornada de vuelta de los dieciseisavos de final hay dos partidos en juego ahora mismo en Mestalla Valencia cero Ebro cero la eliminatoria marcha dos uno favorable al Valencia y Getafe uno Córdoba cero la eliminatoria casi sentenciada para el Getafe que domina por tres a uno luego se jugarán el Rayo Vallecano en Leganés el Español Cádiz y también noticia de hoy la destitución donde el técnico del Athletic de Bilbao el argentino Berizzo deja el banquillo después de cuatro meses con el Athletic en puesto de descenso les sustituye Gaizka garita

Voz 0978 04:23 a mí el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes más allá de pequeñas variaciones maña en el tiempo va a ser muy parecido al de hoy en el conjunto del país básicamente va a hacer mucho sol poco frío de noche y pan empezar la mañana bien de suave la mayor parte de horas sobretodo durante la tarde precaución con las nieblas no han desaparecido del todo especialmente en las cuencas del Duero del Ebro esta noche se iban a extender al resto de los principales ríos de la Península pueden reducir te madrugada mucho la visibilidad la

Voz 0464 04:51 teoría mañana al mediodía ya habrán

Voz 0978 04:53 desaparecido pero persistirán en los mismos puntos que hoy con sensación de frío toda la jornada en el resto un poco de frío durante la mañana pero después al sol máximas de quince a veinte grados por encima de los veinte en el sudeste de la península de los Veinticinco en Canarias donde con vientos del este y del sudeste llegará un poco de calima empieza ahora bendice

Voz 1715 05:11 Pedro venga vamos a ir con el primer repaso a la información del día en Hora Veinticinco pero antes Íñigo Sastre ha venido por aquí a contarnos algo hola Íñigo

hora veinticinco rápido

Voz 11 06:55 cabinas SER

hora veinticinco

Voz 4 07:02 Pedro Duque Blanco y chiringuitos diréis

Voz 1715 07:05 este en Canarias la historia de este día comenzaba a escribirse muy pronto en Hoy por hoy en la entrevista a Susana Díaz la presidenta de la Junta la presidenta de la Junta en funciones cuestionaba con cierta diplomacia la intervención de York del ministro de Fomento todos interpretamos ayer que Avalos le andaba mostrando ya el camino de salida

Voz 1921 07:23 sí hablé con Pedro Sánchez el tono fue cariñoso pero creo que aquí lo de Ábalos Osaka sacado de contexto por parte de los periodistas lo creo que seguramente no lo que ha querido decir si se ha podido sacar de contexto porque Pedro fue cariñoso diciendo que hay lo tenía para lo que hiciera falta para intentar evitar que la extrema derecha entrara en las instituciones en Andalucía

Voz 1715 07:43 bueno en la dirección del PSOE ha vuelto a guardar hoy en el cajón la factura que sacaba ayer el mismo Ábalos el mismo ministro de Fomento al invitado este martes el alcance de sus palabras de ayer lunes pero un intento de rebajar la tensión que algunos en el PSOE creían que habían tardado muy poco en disparar desde la calle Ferraz robó contar Inma Carretero

Voz 0806 08:05 se pasaron de frenada esos reconocen distintas fuentes el PSOE de La Moncloa que admiten que han gestionado mal los tiempos así que por ahora Pedro Sánchez va a dejar hacer a Susana Díaz quién se encargó ayer de lanzar la bomba interna fue José Luis Ábalos el secretario de Organización y él mismo ha salido hoy a desde

Voz 11 08:22 sí he visto que algunas palabras

Voz 0739 08:25 no ha suscitado mucha controversia no me importa aclararles con matizarla le corresponde a la actual presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del Partido Socialista en Andalucía liderar este proceso

Voz 1715 08:37 lo ha negado todo de ministra de Fomento que invitara

Voz 0806 08:39 Susana Díaz a dimitir y también que Ferraz quiera tutelar al PSOE andaluz porque lo que pretenden según ha explicado hoy es colaborar por supuesto ha rechazado Ábalos que en este momento la dirección socialista esté interesada en cuestiones internas y eso es lo que dicen en público en privado fuentes de La Moncloa confían en que si no logra gobernar Susana Díaz caerá como la fruta madura todo apunta que será entonces cuando vuelvan a dar la batalla por el control de la principal federación del PSOE

Voz 1715 09:05 la presidenta en funciones va a intentar presentar una candidatura viable pero esta mañana nos ha contado que no lo va a hacer a cualquier precio que sólo se presentará si puede ganar bueno de pederastia

Voz 1921 09:17 vuelos apoyo Pepa evidente yo no voy a ir a una investidura para exclusivamente es ocupar el espacio ese día mediático los días anteriores y posteriores sólo lo haría en el caso de que tenga

Voz 1715 09:29 los apoyos suficientes bueno eso se sabrá esa incógnita se despejará en los próximos días las opciones del PSOE en todo caso son casi inexistentes la derecha está dando muestras de una cercanía previsión suele muy previsible PP y Ciudadanos buscar fórmulas para quitar poder al PSOE Pablo Casado no descarta incluso llegar tan lejos como que Vox forme parte de un futuro gobierno presidido por el Partido Popular esa es la única condición innegociable decía hizo darnos asume que eso de que gobierne el tercero es casi casi es casi una broma María Jesús Güemes

Voz 1461 10:05 en Andalucía los populares quieren pactar con Ciudadanos y Vox se muestran dispuestos a negociar de forma advierte flexible o en Radio Nacional de España no han preguntado a Casado se daría consejerías a la formación de Abascal el líder del PP tratando de ganar tiempo lo ha dejado todo abierto

Voz 1915 10:20 la única posición de partida que ya hemos dicho ayer

Voz 5 10:22 el comité ejecutivo que que sin negociables que Juanma Moreno tienen que ser presidente de la Junta luego ya es un acuerdo de investidura si es un acuerdo de legislatura acogiese un acuerdo de gobierno Se tiene que salvar en primer lugar con Ciudadanos y luego Bob tendrá que decidir si tiene una posición pasiva de Fira abstenerse y facilitarlo o activa a la hora de participar de la línea de programa electoral para estos cuatro años

Voz 1461 10:43 mientras el partido de Rivera comienza admitir que es difícil lograr la abstención del PSOE y el apoyo del PP para que Marín sea presidente así quedaban pensando en respaldar a Moreno para Arrimadas lo único seguro es que Díaz no seguir al frente hay

Voz 12 10:56 acciones diferentes para que llegue el cambio

Voz 1461 10:58 que sí que quiero dejar claro es que el cambio va a llegar

Voz 12 11:01 Andalucía que nadie tenga duda de que el Partido Socialista no va a volver a gobernar Andalucía menos en los próximos cuatro años

Voz 1461 11:07 Ciudadanos está dispuesto a recibir los votos a favor de Vox pero no quiere a sus dirigentes dentro del Gobierno

Voz 1715 11:13 si algo más de esta resaca ondas resaca de las elecciones en Andalucía el análisis que hace podemos de lo ocurrido en el partido de Pablo Iglesias todavía no saben o no tienen claro quiénes han sido los culpables de su fracaso sin embargo sí saben si tiene muy claro quiénes son los responsables del éxito de Vox el IBEX treinta y cinco los medios de comunicación son los dos puntales en los que según el partido Pablo de Pablo Iglesias Vox ha sustentado su irrupción en el Parlamento andaluz nos va a contar Varela Rubio

Voz 1461 11:44 así es el número dos del partido Pablo Echenique insistió hoy en que Podemos no ha perdido votantes frente a la extrema derecha que lo suyo se han quedado en casa sin embargo si atribuir responsabilidad del auge de Vox a los medios de comunicación probable

Voz 1662 11:57 antes si hubiéramos sabido que esto iba a pasar eh no se habría creado tanta Dharma desde los medios de comunicación en una supuesta invasión de miles de antes a nuestro país no subir dado voz a la Fundación Francisco Franco en dos debates ya da las tertulias seguramente mucha gente hubieran actuado de manera diferente para las

Voz 1461 12:18 elecciones pronto para saber en qué se ha fallado sobre la política de pactos la dirección dice que la campaña ha dejado claro que los morados no permitirán un gobierno de la derecha

Voz 13 12:27 ido muy claros durante la campaña en este aspecto no iban a permitir que la derecha que gobernase se mete en el mismo saco a la derecha cuando hablamos de Ciudadanos porque nada más que hay que ver sus políticas económicas

Voz 1461 12:38 hablaba así Noelia verá que añadía que el partido analizará en profundidad lo ocurrido en Andalucía en una reunión todavía por convocar con el resto de las confluencias frente a esta indefinición de la dirección el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero muy próximo Iglesias decía que el resultado de Adelante Andalucía debiera implicar alguna dimisión

Voz 4 12:57 y para cerrar este bloque político

Voz 1715 12:58 amplio bloque político una tercera dimensión de la personalidad de Pedro Sánchez ya saben que primero nos dijeron que había que diferenciar sus opiniones su posición mantenida antes de ser presidente con la de después de llegar a La Moncloa ahora hay que distinguir entre las propuestas formales del presidente como presidente y las opiniones del presidente

Voz 6 13:29 porque yo estoy convencido de que hasta el jefe del Estado también yo estoy convencido de que eh el jefe del Estado desde el punto de vista de lo que represento como presidente del Gobierno creo que no habría ningún problema al contrario

Voz 1715 13:46 en esta entrevista con varios medios le preguntaban al presidente Si el sacaría de la Constitución la inviolabilidad del Rey ha escuchado no sólo dice que él lo haría sino que cree que el propio Rey estaría encantado de que se hiciera bueno pues según el Gobierno cuando presidente Sánchez dijo esto en esa entrevista con varios medios estaba expresando una opinión Hinault una propuesta formal del Gobierno según el ministro Ábalos esto que acabamos de escuchar era eso una opinión Oscar García

Voz 1645 14:17 el Gobierno no va a proponer reformar la Constitución para eliminar la inviolabilidad del Rey La Moncloa tratado esta tarde de aclarar que no hay ninguna propuesta que el sistema impide ahora mismo esa reforma y que lo que ha dicho Pedro Sánchez hoy es sólo una opinión José Luis Ábalos ministro de Fomento

Voz 0739 14:32 la posición oficial es que no hay ninguna propuesta de revisión al respecto es la cuestión lo demás son opiniones obviamente de incluso el propio con alguien tiene que haga falta

Voz 1645 14:41 la Moncloa asegura que Sánchez sí tiene el convencimiento de que el Rey estaría de acuerdo con eliminar su inviolabilidad pero el presidente del PP Pablo Casado tiene su propio proyecto apuesta por reforzar la institución de la Corona si hubiera que ha

Voz 1 14:53 Lar vean lo Gun

Voz 6 14:56 esto para fortalecer España sería preciso realmente en contra del independentismo a favor de las instituciones y la coronas la primera de todas ellas

Voz 1645 15:06 y a favor de España por su parte Podemos se ha mostrado su posición favorable a suprimir esa condición al Rey pero recuerda que para poder hacer la SER requeriría una disolución de las Cortes un referéndum algo que reclaman en la formación morada

o una veinticinco

Voz 4 16:44 Pedro Blanco curiosa del día la Fiscalía

Voz 1715 16:47 Audiencia Nacional pide al juez que se deprisa que impute al ex presidente valenciano Francisco Camps por prevaricación por fraude en la contratación pública en los contratos que se encargaron a Orange Market y que lo haga antes de que acabe el año para evitar que esos delitos puedan prescribir Miguel Ángel Cappa

Voz 1552 17:02 anticorrupción ha solicitado al juez José de la Mata que cite a declarar antes de que finalice el año al ex presidente de la Generalitat Francisco Camps en la pieza de las contrataciones del Gobierno autonómico que dirigía a la trama Gürtel Anticorrupción reclama su citación urgente como imputado en delitos de prevaricación y fraude para evitar la prescripción que pueda ser encausado el juez accederá a la petición de la Fiscalía el objetivo de Anticorrupción con esta reapertura de la investigación contra Francisco Camps tal y como avanzó la SER es que el alcance todo el peso de la ley del que escapó por prescripción en el juicio por la financiación ilegal del PP a cuenta de la Gürtel allí no pudo ser juzgado a pesar de que tanto el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa como Álvaro Pérez El Bigotes entre otros les señalaron como la X del entramado corrupto

Voz 1715 17:50 el juez de la Audiencia Nacional había pedido al Ministerio de Interior que buscara pruebas del posible uso de fondos reservados para hacerse con pruebas de la caja B del PP pruebas documentos que estaban en poder de Luis Bárcenas bueno pues interior se puso a buscar ya encontrado documentación que probaría que el anterior gobierno del padre del P P pagó a quién era chófer de Luis Bárcenas supuestamente para que consiguiera esos documentos Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 18:15 buenas tardes lo que encontrado asuntos internos son los recibís los originales que el chófer de Bárcenas firmó durante el tiempo que espió al ex tesorero del partido

Voz 1461 18:22 volar según fuentes jurídicas hay numerosos

Voz 0125 18:25 vivís prácticamente están todos los que recibió Sergio Ríos durante dos años cada mes cobraba dos mil euros de esta partida de fondos reservados que es autorizaban cada treinta días por los responsables policiales y del Ministerio del Interior según confirman estas fuentes en alguno de estos documentos aparece incluso el nombre del comisario Villarejo como responsable de estas entregas Villarejo fue de hecho que impactó e instruyó a este chófer en su nueva misión por lo tanto la persona que dispensaba directamente este dinero son las primeras pruebas sólidas de lo que costó este espionaje pero hasta ahora la policía no descarta que se encuentre más documentos de este tipo porque lo que sí se sabe es que este dispositivo Kitchen contó con más confidentes Además de este chófer

Voz 4 19:05 vamos a acercarnos a Londres esta tarde

Voz 1715 19:07 dado el debate de cinco días sobre el Brexit hecho apenas unas horas después de que el Parlamento en una decisión inédita de gran valor político acusara de desacato al gobierno de Theresa May por publicar incompletos los informes sobre el Brexit siguiendo ese debate larguísimo debate en Londres Begoña Arce Begoña buenas tardes

Voz 0273 19:26 qué tal buenas tardes Theresa May ha iniciado el debate afirmando que el Brexit ha creado divisiones corrosivas que un segundo referéndum aun darían la primera ministra tomaba la palabra poco después de que el Gobierno fuera condenado por desacato al Parlamento por trescientos once votos a favor frente a trescientos noventa y tres en contra un hecho sin precedentes en la historia de este país como resaltaba el laborista que están ver que presentó la moción

Voz 0919 19:52 pese a ser una

Voz 0273 19:55 esta Cámara ha hablado con una decisión de enorme significado constitucional y político creo que no hay precedentes de que esta Cámara haya condenado a ministros por desató la moción deja claro que el Gobierno debe ahora publicar íntegramente el informe final del fiscal general espero que el Gobierno lo confirme y cumpla con esa orden en el Gobierno va a publicar efectivamente el informe ahora esta tarde también con la victoria de otra moción importante los diputados se han asegurado que podrán votar un plan B es decir instruir a la primera ministra en caso de que haya una segunda votación en enero sobre el plan de salida del Reino Unido de la Unión Europea es decir si la Cámara de los Comunes rechaza como parece que va a ocurrir el acuerdo para el Brexit de May el once de diciembre

Voz 1715 20:40 gracias Begoña en Francia el Gobierno rectifica empujado por la presión de la protesta de los chalecos amarillos de momento no se aplicará la subida de los impuestos a los carburantes a la electricidad o el gas Se da un plazo de seis meses para abrir una mesa de diálogo para escuchar vamos a París Carmen Vela Carmen buena

Voz 0390 20:56 tardes buenas tardes las concesiones gubernamentales de congelar los precios a la electricidad el gas y suspender las subidas de los carburantes no han convencido a la oposición desde la derecha de los republicanos a los socialistas consideran que las medidas anunciadas por el primer ministro son muy pequeñas hoy llegan demasiado tarde pese a que supondrán más de cinco mil millones de pérdidas de ingresos fiscales la más dura la extrema derecha Le Pen que sigue animando a los chalecos amarillos a manifestarse el ministro del Interior les ha pedido en cambio que no vengan a París tras dos sábados seguidos de violentos incidentes que han puesto a la policía

Voz 11 21:28 a las cuerdas algunos portavoces del chalé

Voz 0390 21:31 pues aunque se niegan a dialogar con el Ejecutivo o el Parlamento usan los platós de televisión para pedir a los franceses que muestren su enfado en otra movilización en la capital

Voz 1715 21:40 en Madrid el pulso entre las empresas de los patinetes eléctricos el ayuntamiento que les ha dado setenta y dos horas para que retiren esos vehículos de las calles las empresas que operan que son tres no han adaptado sus aplicaciones a la no hermano a la nueva normativa para limitar en las zonas en las que se puede o no empezar o terminar una alquiler Radio a ser las tres empresas llegaron a Madrid

Voz 1510 22:00 o del Ayuntamiento así que los patinetes empezaron a funcionar en un limbo legal ahora hay una ordenanza que los regula pero según el gobierno municipal no la cumplen así que han decidido reiniciar el proceso con esto el equipo de Carmena quiere asegurarse de que los patinetes estén bien repartidos Hinault acumulado sólo en algunas zonas Inés Sabanés delegada de Medio Ambiente móvil

Voz 11 22:19 tiene que haber un proceso que garantice

Voz 0795 22:22 el reequilibrio aquí el reparto en el conjunto de la ciudad porque no pueden estar tampoco todos acumulados en la misma zona de la ciudad sino que se va a seguir un criterio de reequilibrio

Voz 1510 22:35 las empresas tienen hasta el lunes para retirar los patinetes luego pueden volver a pedir la autorización que necesitan para funcionar en la ciudad pero para eso tienen que cumplir los requisitos que no cumplían ahora tienen que garantizar a través de sus aplicaciones móviles que los viajes empiecen y terminen en las zonas en las que está permitida su circulación

hora veinticinco

Voz 1715 23:51 a las nueve en la segunda hora del programa lo vamos a dedicar a la protesta de los chalecos amarillos en Francia la cara B de hoy se inspira como la de ayer en los resultados de Andalucía hoy vamos a hablar de autocrítica árbitros

Voz 1880 24:01 hola Pedro autocrítica como la que pedía ayer Ángels Barceló en su firma

Voz 0194 24:06 la capacidad de la izquierda de este país para hacer autocrítica es inexistente Susana Díaz ha obtenido los peores resultados de la historia del PSOE en Andalucía Teresa Rodríguez está al frente de la formación Adelante Andalucía que más porcentaje de voto ha perdido

Voz 1880 24:21 sí autocrítica que sí han hecho ya desde el soy desde Podemos autocrítica que según el diccionario es juicio crítico sobre obras o comportamientos propios o también reconocimiento público de los errores desviaciones con respecto a la línea oficial de una organización desde la filosofía hoy con Ana Carrasco vamos a ahondar en este concepto después Pedro llegaremos hasta las diez con la cultura de Javier

Voz 1715 24:43 en la tertulia hoy el análisis lo van a aportar Carmen del Riego Ignasi Guardans y Carlos Cué que ha empezado ya Hora veinticinco hemos sino de las ocho veinticinco minutos de la tarde las siete y veinticinco en Canarias

Voz 1915 25:02 hora veinticinco Madrid buenas tardes catorce centros de salud de la comunidad empezarán a cerrar a las seis y media de la tarde en vez de las nueve a partir de enero de forma piloto la propuesta de la Consejería de Sanidad ha salido adelante esta tarde en la mesa sectorial con la mayoría de los sindicatos en contra estos centros dejarán de dar citas para medicina de familia pediatría y a partir de esa hora sólo habrá un retén para atender las urgencias los sindicatos temen que este sea sólo el principio Iker amenidad acabe siendo una norma general y advierten de la saturación que esta medida puede provocar en las urgencias Pita la días que sus García del Sindicato de Enfermería Satse preciosas maneja la inmensa mayoría

Voz 17 25:38 a las seis y media de seis seis y media de atender a la gente y el partido las seis y media no haber pediatra para una población como Madrid que la inmensa mayoría de la gente en sus horarios terminan en sus trabajos tarde y entonces cuando nuestros hijos juegan en fe eh pues trae ente tendremos que acudir a los hospitales ya saturados las urgencias

Voz 1915 26:02 según los datos de la propia Consejería a diario unos quince mil usuarios acuden al centro de salud a partir de las siete de la tarde buena parte de los patinetes de la capital han empezado a desaparecer de las calles de Madrid el Ayuntamiento ha denegado la autorización a tres de las empresas que operan en la ciudad porque no cumplen con las exigencias de la Ordenanza de Movilidad les da tres días laborables hasta el lunes para retirarlos para iniciar ese proceso las empresas tienen que garantizar a través de sus aplicaciones móviles que el inicio y el final del viaje sea en zonas en las que según la normativa los patinetes pueden circular enseguida ampliamos otras noticias del día pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 18 26:40 buenas tardes complicada la situación a esta hora como consecuencia de varios accidentes uno en la A cuatro en Valdemoro ocasional doce kilómetros de densidad circulatoria dirección Córdoba otro en la hacen con Alcorcón genera cinco kilómetros de retenciones sentido Madrid además el efecto mirón dificulta el tráfico en esta misma vía tramo pero hacia Badajoz un tercero en la M cuarenta y cinco en San Fernando de Henares complica la conducción dirección a uno

Voz 0919 27:06 por último alcance en este caso la M40

Voz 18 27:08 en Hortaleza sentido A dos tengan mucho cuidado bien atrás y tal pero a una de estas vías en esta ronda de circunvalación además hay densidad circulatoria aún en Coslada Vicálvaro hacia la A3 barrio de La Fortuna Pozuelo dirección A5 y Las Tablas Montecarmelo y túneles de El Pardo y Vall de Marín sentido A seis circulación intensa además de entrada por la A uno hasta el nudo de Manoteras en ambos sentidos en la A6 en Majadahonda y El Plantío Aravaca por último tráfico intenso de salida de la capital por la A tres en Rivas Vaciamadrid Illa cuarenta y dos a la altura de la verdad

Voz 0125 27:43 Pablo Casado descarta de momento designar al candidato del PP a la Comunidad de Madrid el líder de los populares acompañado esta mañana al actual presidente Ángel Garrido en los actos de la Constitución en la Puerta del Sol pero Casado no ha podido evitar que Garrido les recordará que sí que él quiere seguir en la Puerta del Sol

Voz 19 27:58 yo creo que esa optó por guardar silencio que ha hecho muy bien porque eso tocará cuando toque ya ha anunciado que a lo largo de este mes dirá a las personas que van a ser candidatos y candidatas ya eso estamos hay que vestirse ya lo dije y claro si si no han cambiado si me gustaría ser candidato

Voz 0125 28:10 la presión le llega a Casado también del PP madrileño su vicesecretario de Organización Alfonso Serrano aseguraba esta mañana en la SER que la designación de los candidatos que están en sus manos los de las alcaldías madrileñas se conocerán antes de Navidad

Voz 11 28:21 es en los próximos días semana que viene quizás

Voz 20 28:24 sí vamos el próximos diez quince días empezar ya a a designar otros en el ámbito competencial que tiene el Partido Popular Popular de Madrid no yo creo que podemos decir algo de este mes de diciembre empezaremos a

Voz 0125 28:36 a conocer candidatos sobre asuntos internos de los partidos se suman las voces de Podemos que piden autocrítica tras el batacazo del partido en las elecciones andaluzas la diputada de Podemos en Madrid María Espinosa de la corriente oficial afín a Pablo Iglesias ha pedido hace unos minutos en La Ventana de Madrid una reflexión sobre los resultados de Teresa Rodríguez

Voz 1913 28:54 yo creo que es un es compartido que no hemos cumplido nuestras expectativas en Andalucía y ante eso pues tenemos que hacer autocrítica y reflexionar creo que esto cabe hacerlo después de cada resultado electoral y así lo hará Podemos

Voz 4 29:08 y una cosa más Madrid

Voz 0125 29:10 en la comunidad en la que más bajó el paro en noviembre cerca de seis mil desempleados menos veintiséis mil afiliados más a la

Voz 1915 29:16 de asocial el Gobierno regional lo achaca sus políticas en materia de empleo sin embargo los sindicatos recuerdan que las contrataciones siguen sin presentar datos positivos se registraron cuarenta y siete mil menos que en octubre con un alto índice de temporalidad Eva Pérez Comisiones Obreras

Voz 11 29:30 sí estén ha vuelto a repuntar

Voz 21 29:32 el empleo temporal que siempre es muy alto pero este año estoy un poquito

Voz 22 29:37 más si tener el ochenta y dos por ciento

Voz 21 29:40 y que refuerza esa idea de que la recuperar

Voz 1915 29:43 que han nacido llegamos a las ocho y media con once grados en el centro agradece

Voz 6 29:49 hombre

Voz 23 30:03 veinticinco Deportes

Voz 3 30:06 con Ángels Barceló Ike sus gallego dejar de Copa del Rey en marcha no inherente partidos tenemos

Voz 0919 30:14 hoy primeros partidos de vuelta de dieciseisavos de final tres en juego y hay algún marcador que llama mucho la atención por ejemplo vamos a Mestalla donde juega el Valencia con el Ebro en la ida partido disputado en Zaragoza ganó el Valencia uno dos pero al descanso en Mestalla empate a cero y mucha igualdad Ximo MAR mano hola

Voz 22 30:32 hola a todos tenemos tres no corren un peluquero permite al Valencia en octavos pero a pie con lo soy porque está continuando la mala imagen que dio el equipo de Marcelino el pasado sábado frente al Real Madrid ya que hay muy pocos jugadores que coincide las rotaciones entre ellas el atractivo del joven coreano el Valencia hasta poder entonces del Ebro que ha dispuesto de la mandara a Valencia cero Ebro cero

Voz 0919 31:01 también al descanso está la eliminatoria Getafe Córdoba bastante clara para los locales José Antonio Duro hola

Voz 1269 31:07 la llego si con la eliminatoria prácticamente sentenciada en el Coliseum al descanso dos a cero con tantos de Portillo tras un grave error del meta visitante Marcos Lavín y además otro de penalti de Ángel un penalti muy protestado que se ha saldado con le

Voz 11 31:20 pulsión del técnico visitante Curro Torres

Voz 1269 31:23 va a comenzar el segundo acto Getafe dos Córdoba cero la eliminatoria con cuatro uno prácticamente sentenciada

Voz 0919 31:29 vamos también a Vallecas donde va a comenzar el partido entre el Rayo Vallecano el Leganés la eliminatoria en todo lo alto igualadísimo José Palacio buenas tardes

Voz 1269 31:37 hola qué tal Gallego saludos oyentes de Hora veinticinco Deportes ya tenemos en marcha el partido en Vallecas este partido de vuelta los dieciseisavos de final con el dos a dos en la ida le otorgan una ligera ventaja al conjunto vallecano que sale con suplentes sobre todo sale con el portero de la es suplente en Liga Alberto García Tale con Alex Alegría también en punta quiere rematar el resultado para irse y clasificarse para la siguiente ronda también hay cambios en el conjunto de Mauricio Pellegrino también el portero cedido por el Real Madrid es titular el no habitual en Liga hay también el delantero Sabin Merino además ávido un detalle de grande nobleza detalle grande del Rayo Vallecano gallego Eva Alonso la jugadora campeona del mundo sub diecisiete este pasado fin de semana con la selección española ha hecho el saque de honor ahora mismo dos minutos y medio de la primera mitad cero a cero en Vallecas luego a las nueve y media comenzarán a eliminar

Voz 0919 32:26 Soria entre el Espanyol y el Cádiz en un día donde ha caído el cuarto técnico en primera división esta temporada después de Leo Franco de Lopetegui del Turco Mohamed Eduardo Berizzo no ha podido aguantar la mala situación del Athletic de Bilbao destituido Berizzo Gaizka Garitano es el que ocupa su lugar en el banquillo de los de San Mamés que recuerda ahora mismo ocupan plaza de descenso y hoy también se sigue hablando del Balón de Oro que ganó ayer el jugador del Real Madrid Luka Modric muchos creen que injustamente porque Antoine Griezmann el jugador del Atlético de Madrid había hecho más méritos para ganar ese trofeo hoy le han preguntado al Cholo Simeone sobre por qué ha ganado Modric si tiene algo que ver jugar en el Real Madrid para ganar un Balón de Oro y el Cholo con sus palabras lo deja claro

Voz 24 33:21 de repente te quieren diría que ustedes saben entonces mejorar que el mundo cuando tuvo con nosotros ganó Keylor Navas que estaba en el Levante test para quedarse pata hay cosas que si uno hablar no tienen sentir en este mundo del fútbol no sabe dónde está tiene que saber que hay cuando sabe donde está ahí lo que hay vida mejor

Voz 0919 36:38 Leo Franco Julen Lopetegui el Turco Mohamed a Eduardo Berizzo cuarto técnico destituido este año no ha podido aguantar la mala situación del Atleti hilos de San Mamés tienen nuevo entrenador Íñigo Marquínez Bilbao cuéntanos buenas tardes

Voz 0802 36:51 muy buenas gallego se llama Gaizka Garitano entrenado al Eibar y al Deportivo en primera división debutó en el Athletic como jugador a su carrera deportiva fundamentalmente en Guipúzcoa tanto en el Eibar como en en la Real Sociedad actualmente estaba entrenando al Bilbao Athletic y mañana se va a estrenar con el primer equipo del Athletic en el primer entrenamiento Schuster día el Toto Berizzo despedido fulminantemente esta misma mañana después de catorce partidos sólo una victoria la primera en la Liga once puntos la guinda fue la mala actuación de ayer en el Ciutat de Valencia a la una de la tarde se marchaba el Toto Berizzo sin dar ni una sola reacción simplemente despidiéndose con la mano de los periodistas del la cama donde no ha dirigido el entrenamiento luego las reacciones ha habido muchas de apoyo deja ver sólo leerte una la de Mikel San José en su Twitter dice textualmente el jugador del Athletic avergonzado derrotado triste abatido nunca desearía que un entrenador mío fuera cesado de su cargo y menos tú sois un cuerpo técnico espectacular que nunca olvidaré te lo mereces todo te mereces lo mejor Toto muchas gracias es Carrick caso bueno pues el Toto ya es historia en el Athletic que Garitano tiene el complicado reto de sacar adelante a un equipo como como decíamos antes sólo ha ganado un partido de los catorce disputada

Voz 0919 38:03 todo en un club que está en un proceso electoral el día veintisiete hay elecciones a la presidencia hay dos candidatos el primero de ellos ha pasado ya por la antena de la Cadena SER Iván Martín preséntanos muy buena

Voz 0838 38:16 has Alberto Uribe Echevarría ha sido durante siete años y medio miembro de la junta directiva de ellos Urrutia pero dice no ser Josu Urrutia no ponen líneas rojas una posible llegada de jugadores de la diáspora vasca pero dice que es un debate para la masa social por ejemplo sobre una posible vuelta de Fernando Llorente

Voz 28 38:32 la dirección deportiva considera que

Voz 11 38:34 es conveniente eh lo intentaré

Voz 1715 38:37 no si unos parámetros razonables defienda

Voz 0838 38:39 Alberto Uribe Echevarría que Lezama está mejor de lo que se dice el segundo candidato es Aitor Elicio

Voz 11 40:53 en todo el mundo coincide que

Voz 0919 40:55 de Jose Luis Núñez sacó al Barça de una malísima situación y le puso en la élite del fútbol europeo vamos a ver cómo lo están despidiendo Santi Ovalle buenas

Voz 0464 41:05 qué tal muy buenas cerca de mil personas han pasado hoy por el memorial en homenaje a Josep Lluís Núñez por el Camp Nou en la imagen fea del día hace unos minutos han aparece

Voz 1715 41:15 todos los Boixos Nois con bengalas

Voz 0464 41:18 las puertas del Memorial y antes habían pasado cantidad de personalidades del mundo del deporte y de la sociedad por ejemplo la primera plantilla del Barça al completo ha estado en el homenaje también los presidentes de Barça y Real Madrid Josep Maria Bartomeu y Florentino Pérez que han dicho esto sobre la figura del ex presidente del Barça

Voz 0739 41:36 lo que síndico como como mandatario complica veintidós años todo lo que hizo pues en este aspecto ha sido a alguien ejemplar y hoy podemos decir pues que tanto el Fútbol Club Barcelona Real Madrid yo de guiar a los dos mejores del mundo y mucho tuvo que ver ella salir Núñez en sus veintidós años

Voz 0464 41:59 de trabajo mañana seguirá abierto este espacio memorial y también se celebrará el funeral mañana diez y cuarto en la iglesia Mara Deu de la Bonanova por ahí ha pasado de la primera plantilla del Barça después de entre

Voz 0919 42:10 en Ari de que Valverde diera rueda de prensa antes del partido que va a jugar mañana vuelta de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante la Cultural Leonesa ya en el día en el que ha pasado por el quirófano Rafinha que es ya sabéis se pierde lo que resta de temporada vamos a ver qué ha dicho Valverde Adriá Albets cuéntanos buenas tardes

Voz 0464 42:29 hola Gallego qué tal buenas tardes ahora escuchamos a Valverde

Voz 0017 42:32 que acaba de dar la convocatoria para el partido de mañana en la que no están Messi Jordi Alba Piqué o Busquets tienen descanso algunos de los titulares pero si están en la lista futbolistas como Rakitic remedo o Ter Stegen el portero alemán que en

Voz 0464 42:47 en la convocatoria porque Ci les en sale de lesión

Voz 0017 42:50 ha recibido el alta pero habrá que esperar para ver si puede jugar también ha recibido el alta Vermaelen que apunta a titular en el eje de la defensa hay Valverde

Voz 1552 42:57 casado a seis jugadores del filial

Voz 0017 42:59 para completar la convocatoria sigue de baja Luis Suárez pero atención porque Valverde ha dicho que cree que podrá jugar el derbi del sábado frente al Espanyol y el entrenador del Barça ha valorado también la quinta posición de Messi en el Balón de Oro

Voz 32 43:12 tras valorar a las incongruencias y un premio no sólo tienen que no soy yo quien lo explicarlo tremenda explicar ellos vamos al final

Voz 3 43:25 para elegirlo recuerdo cada uno tiene su idea para esos un absurdo pero reeditados en cualquier caso a Modric

Voz 0017 43:31 es un absurdo decía Valverde que Messi quede quinto en el Balón de Oro en Valverde que también felicitaba a Modric por este galardón

Voz 0919 43:38 como tiene que ser vamos en directo Copa del Rey dieciseisavos partido de vuelta en Mestalla continúa la igualdad desde Valencia ya Ebro Ximo

Voz 22 43:47 Cotino la igualdad ninguno tras ocasiones es somos en el mundo de la segunda parte del grafitero molestias pero el partido pero

Voz 1269 43:57 todo sentenciado en la segunda mitad del Getafe Córdoba duró porque además ha marcado el Getafe el tercer gol del partido lo hechos Rober Ibáñez tras un error en la defensa Córdoba exista rondamos el minuto cincuenta y siete de partido eliminatoria sentenciada con este Getafe tres Córdoba cero en la ida quiero dar un empate a dos acaba de comenzar es el Rayo Leganés quién manda Palacio catorce minutos de la primera mitad comenzó mandando el Rayo tuvo más la pelota en los últimos minutos en Leganés casi un disparo a portería en realidad un despeje llover hubo central de Leganés Eix hay casi meter gol en propia puerta a favor del Rayo Vallecano ahora mí

Voz 0919 44:32 hemos sin goles catorce en la primera Rayo cero legal

Voz 1269 44:34 pero en cuarenta y cinco minutos y jugará el Espanyol

Voz 0919 44:37 Cádiz la eliminatoria ahora mismo está uno dos para el caddie podría ser una de las sorpresas de esta eliminatoria vamos a ver cómo salen los equipos Easy hay ambiente en Cornellà Raúl González Elena de Diego cómo está eso buenas tardes

Voz 33 44:50 qué tal Gallego muy buenas de momento vacío el estadio de Cornellà El Prat obligado a remontar el conjunto blanquiazul que llega al partido en el peor momento del curso dos uno desfavorable en el partido de ida ir Rubi tiene claro Elena que deben salir atacar

Voz 0268 45:03 hola Raúl si así lo ha pedido a sus jugadores quiere tres goles para estar tranquilos y para ello cuenta con gran parte de su equipo habitual los David López Roca hermoso a los que según hoy hasta cinco canteranos se celebra el partido solidario y aunque las entradas van de los diecinueve a los noventa euros nos espera muy buena entrada en Cornellà

Voz 33 45:21 enfrente el Cádiz que llega pletórico con siete triunfos seguidos y buscando repetir la hazaña de la temporada pasada donde eliminaron al Betis en dieciseisavos de la Copa esto empieza a las nueve y media lo arbitrará De Burgos Bengoetxea acaba de marcar el Valencia marchó allí

Voz 0919 45:35 hecho el gol del equipo de Marcelino que se pone tres uno en la eliminatoria y yo creo que ya despeja cualquier duda de sorpresa ante el Ebro eliminatorias de mañana mañana se juegan un siete au de eliminatoria al vamos a hablar de la del Atlético de Madrid San Andreu aunque vamos a hablar sobre todo de lo que he hecho y Simeone después de que ayer Modric ganase el Balón de Oro lo ganase a Antoine Griezmann ya les hemos escuchado al principio insinuar que en el Madrid es más fácil ganar trofeos por ahí ha ido