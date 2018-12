Hora 25 (04/12/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

hombre de veinticinco Ángels Wert

Voz 0194 00:17 pelo el amarilla sido el color del movimiento y el chaleco la prenda que les ha identificado la misma que hay que llevar de forma obligatoria en los vehículos esta noche hablamos de una protesta que han vuelto a Francia durante tres semanas y que habrá que ver si se apaciguó después de que el Gobierno francesa ya ha decidido esta mañana la suspensión durante seis meses de la subida de las tasas al combustible nos ocuparemos también los próximos minutos de las repercusiones que ha tenido esta movilización en el transporte y en el comercio de nuestro país pero antes vamos a repasar otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas noches segundo día de concentraciones en Andalucía después del resultado de las elecciones ha habido protestas de nuevo en muchas ciudades entre otras Granada Jaén Cádiz Córdoba y Almería resumimos con Mercedes

otra vez esta tarde decenas de andaluces han salido a la calle en diferentes ciudades para decir no al fascismo en Cádiz en Jaén en Algeciras el Jerez en Almería en Granada o en Córdoba se han sucedido las concentraciones Éstos son los sonidos de la concentración Cordobesa donde se han leído pancartas de apoyo a los inmigrantes se ha cantado el himno de Andalucía

Voz 5 01:25 eh

Voz 6 01:27 Granada sigue la cantada que han hecho de la plaza del Ayuntamiento no quieren abandonar como les de la policía es la decisión que ha tomado la Asamblea

Voz 0194 01:36 hoy como ayer a partir de las diez en la crónica política de esas tres seguiremos analizando las repercusiones de la cita electoral del domingo los movimientos en el PP y Ciudadanos y la explicación del secretario de Organización del PSOE a sus palabras de ayer sobre una posible marcha de Susana Díaz Ábalos no quiso decir lo que dijo o al menos no como lo dijo así que hoy ha aclarado matizó

Voz 0194 02:23 el Parlamento británico inicie el debate que culminará con la votación sobre el cinco días de debate sobre la votación del próximo martes es ese día será la votación el próximo martes Theresa May ha insistido en su intervención en que el pacto al que ha llegado con Bruselas garantiza un futuro mejor para el Reino Unido cumple con los objetivos que llevaron a los británicos a votar por salir de la Unión respeta dice el cuarenta y ocho por ciento que votó por la permanencia previamente el Parlamento había obligado al Gobierno a entregar el informe legal sobre el Brexit algo a lo que se había negado crisis en el Gobierno belga por el pacto sobre inmigración de la cumbre de Marraquech el primer ministro va a pedir al Parlamento que decida si debe firmar o no ese acuerdo después de que el partido mayoritario en el gobierno el partido de los nacionalistas flamencos se haya opuesto radicalmente a que Bélgica asuma ningún compromiso con la ONU en materia de inmigración Bruselas Griselda Pastor buenas noches hola muy buenas noches no es el único país comparable

Voz 0419 03:11 más por este pacto una guía de buena conducta frente a la inmigración que propone la ONU pero sí el primero en el que el debate abre una grave crisis de Segovia el populacho un bloqueo en el Gobierno sobre esta cuestión ya que uno de los cuatro partidos que componen la coalición se opone ya se han confirmado esta misma tarde CEAR Michel es el primer ministro belga minoritario Peral francofono en un gobierno de mayoría flamenca nacionalista impide ahora que se pronuncie el Parlamento federal mientras la prensa belga da por hecho que este Gobierno podría caer si hay una mayoría alternativa que dio al primer ministro su aval para que viaje a Marrakech

enseguida vamos con todo pero antes la noticia Iberia Brian Pérez buenas noches buenas noches

Voz 0419 06:57 hemos olvidado en nuestra adolescencia hemos olvidado que leíamos a escondidas o veíamos Suárez robamos ciertas revistas con ciento contenido nuestro

Voz 19 07:04 Padrissa cerca de la empatía parece que que las cautelas podrían venir de bueno pues evitar la filtración de secretos industriales y no un correo personal que imponga un trabajador a su novio o novia te quiero Ocho Ríos hay una diferencia entre entre las dos percepciones

Voz 0194 08:32 algo importante se lleva gestando en Francia en las últimas semanas y esta noche queremos aproximarnos al fenómeno hablamos de los chalecos amarillos un movimiento que explotó contra la subida de las tasas de los combustibles anunciada por el Gobierno francés y que hoy se extiende a todo el país como un pulso a las élites y en defensa de las clases en producidas que poco a poco están enterrando la popularidad que llegó al Elíseo a Emmanuel Macron un

Voz 3 08:55 fenómenos sin liderazgo

Voz 0194 08:57 sin ideología aparente está marcando la agenda de nuestro vecino del norte y que vamos a analizar en los próximos minutos con la ayuda de Carmen del Riego buenas noches muy buena noche en las de Guardans buenas noches a partir de las diez incorporará también al tertulia Carlos Cué y Pedro Blanco que están la mesa de producción atento a lo que quieran nuestros oyentes ya toda la actualidad

Voz 22 09:15 eh

Voz 23 09:17 claro

Voz 24 09:22 todavía hoy resuena el eco de estos disturbios en los que derivó la protesta de los chalecos amarillos el pasado sábado en París una protesta que desbordó a las fuerzas de seguridad convirtiendo los Campos Elíseos

Voz 1667 09:33 en un escenario de guerra el escenario de una revuelta inédita con barricadas incendios y destrozos públicos que afectaron a numerosos comercios ya enclaves simbólicos como el Arco del Triunfo o la tumba del soldado desconocido el balance final fue de más de cuatrocientos detenidos en todo el país ciento treinta y tres heridos incluidos veintitrés policías

Voz 0194 09:53 Pablo Morán buenas noches la protesta de los chalecos amarillos se ha convertido ya en la crisis más grave que afronta Emmanuel Macron desde su llegada al Elíseo en mayo de dos mil diecisiete

Voz 1667 10:02 menos parte de esos chalecos amarillos Le acusan de traicionar el mal el mandato con el que llegó a la presidencia

Voz 25 10:08 José San sociólogo manifestantes como usted

Voz 1667 10:12 San a Macron de contribuir al empobrecimiento de la clase media a la pérdida de poder adquisitivo la protesta lo cierto es que ha estallado en un momento delicado para Macron cuando Europa le mira como el principal cortafuegos al populismo en el continente y a pocos meses de unas elecciones europeas que van a poner a prueba el proyecto comunitario frente a la ultraderecha

Voz 0194 10:30 corresponsal en París Carmen Vela buenas noches Salem vamos antes que nada al origen este movimiento surge hace pocas semanas como respuesta como decíamos esa subida en la tasa de los carburantes anunciada por el Gobierno surge en el centro de Francia que es un área más bien despoblada rural no

Voz 0390 10:47 sí fue el diecisiete de noviembre no hay dos sociólogos en Francia que coincidan en la definición sobre los chalecos amarillos sabemos que surgió como indignación más o menos espontánea a través de las redes sociales a la subida del precio de los carburantes que perciben más aquellos que viven en la Francia apartada de las grandes ciudades sin transportes público los los que recorren en definitiva muchos kilómetros una observación entre los chalecos amarillos apenas se en franceses de la Francia inmigrantes magrebíes ni africanos muy pocos en los famosos valiosa en la suburbios de las grandes ciudades donde se concentra la población más pobre del país no ha prendido la chispa por ahora se dicen apolíticos pero desde el principio hay entre ellos mucha influencia de los extremos vamos a escuchar al dirigente histórico de los Verdes y líder estudiantil del sesenta y ocho Daniel Cohn Bendit esta mañana en fans antes

Voz 1 11:38 yo pagué

Voz 1900 11:40 comparan con el sesenta y ocho en ese año nos batía hemos contra un general en el poder los chalecos amarillos piden hoy en general en el poder aparecido los general De Villiers es jefe del Estado Mayor del Ejército destituido por Macron hemos descubierto de golpe que el ideal político de los chalecos amarillos es la necesidad de una mano fuerte en Francia

Voz 1 12:04 Bynum siete

Voz 0390 12:07 entre tanto reivindican todo y lo contrario eliminación de los impuestos protestan por la pérdida de poder adquisitivo que no corroboran las estadísticas unos piden un alza muy fuerte del Salario Mínimo Dorothea Jiménez es un pensionista de Trànsit que trabajó en aeroespacial se unió a los chalecos desde el principio

Voz 26 12:25 bueno yo creo que se escucha el pueblo que no entienden con novecientos mil euros Gitano una casa el seiscientos cincuenta pondré que tiene yenes niño Payá cuela todo y lo que I'll be in vitro no que allí lo necesario mínimo en Francia son mil cien de que trabajan por no me siento yo tengo miedo a que Trabajo novecientos treinta

Voz 0390 12:52 como Dorotea todos exigen la dimisión del presidente de la Asamblea Nacional no reconocen en fin a las instituciones en el momento más fuerte de la protesta llegaron a ser trescientos ochenta mil el mayor problema es que no tienen interlocutores aquellos que se ofrecen a dialogar con el Gobierno son sistemáticamente desautorizados por el resto cuando no amenazados de muerte Cohn Bendit apuntaba hoy al respecto que nunca en el sesenta y ocho es amenazaba de muerte a alguien que quisiera discutir como hacen ahora los chalecos con sus propios compañeros de causa por cierto que con bendita ha dicho que Macron tiene que moverse mucho

Voz 0194 13:25 el es decíamos surge en un área más bien despoblado pero en pocas semanas Carmen se va extendiendo hasta llegar a París como veíamos el fin de semana pasado qué ambiente se respira en la ciudad que has perdido ver en estas últimas horas

Voz 0390 13:36 pues mira en los barrios entorno al Arco de Triunfo hoy los Campos Elíseos hay sinceramente miedo muchísima preocupación por el negocio de Navidad que se ha ido a pique los empleados de Decathlon que fue saqueado dicen que no abrirán el sí súper de la esquina sigue cerrado desde entonces tiene todo los cristales rotos en el Burger las empleadas temen quedarse sin el segundo Sabah sábado de trabajo les destrozaron la vidriera no pueden Report no no piden pie Pierre piensan que lo no lo tienen que recuperar otro día les han dicho sus jefes no en el mercado un frutero se preguntaba si habría que llevar armas para defenderse con lágrimas en los ojos responde la encargada de un pequeño bar que dice que ha perdido cinco semanas ya de ingresos no sabe si podrá pagar las deudas cuando consiga reparar las puertas no

Voz 0194 14:23 a medida ha ido creciendo la protesta Carmen dando el presidente Macron como el Gobierno de duras Philippe han ido modulando su respuesta hasta el anuncio que hemos conocido hoy es esa moratoria de las medidas que provocaron que fueron el origen del movimiento

Voz 0390 14:34 si hace una semana Filippi Makoun aseguraron todavía que mantendrían las reformas la transición energética al fin y al cabo los impuestos que debían subida en enero fueron aprobados por el Parlamento en la era Hollande Macron asumió estas medidas anti carbono que responden a los compromisos internacionales de Francia cuando las protestas aumentaron el Ejecutivo aprobó un paquete de ayudas sociales de quinientos millones sin ningún éxito luego pidieron una tregua para negociar pero los chalecos no acudieron a la violencia el sábado Angels con más de cuatrocientos detenidos como habéis dicho no treinta heridos sólo en París Marco con un antes y un después Makoun vio con sus propios ojos al llegar de Buenos Aires los coches quemados la tumba del Soldado Desconocido profanada los destrozos en los comercios parece que Júpiter descendió a la tierra vivió el infierno hoy su primer ministro habló con tono muy grave

Voz 1775 15:28 fijar un objetivo y mantenerlo es necesario para gobernar Francia pero ningún impuesto merece poner en peligro la unidad de la nación

Voz 0390 15:37 la congelación de los precios de la electricidad y del gas y la suspensión durante seis meses de las subidas de los carburantes supondrán más de cinco mil millones de pérdidas de ingresos fiscales Edouard Philippe dice entender el hartazgo y la furia

Voz 1775 15:52 esta cólera habría que estar sordo ciego para no oírla o verla es la cólera

Voz 1667 15:57 de la Francia que trabaja y sufre para llegar

Voz 1775 16:00 a fin de mes

Voz 0390 16:02 no han convencido a la oposición desde la derecha de los republicanos a los socialistas y menos aún a la ultraderecha o a los insumisos consideran todos que las medidas anunciadas son muy pequeñas no llegan demasiado tarde Makoun y Philippe anuda anulado todas sus citas internacionales han suspendido incluso un partido de fútbol el sábado la agenda política Angers la marcan desde hace quince días los chalecos por Facebook

Voz 0194 16:25 Carmen gracias hasta luego saludamos a Pierre el director adjunto del diario Le Figaro Pierre muy buenas noches

Voz 27 16:33 hola buenas noches cuál sería para Atila de

Voz 0194 16:35 munición más precisa de lo que son los chalecos amarillos suelo que representan

Voz 27 16:42 los chalecos amarillos no tienen definición es un es una cosa muy nueva que va a gente muy distinta es lo que les Duff Verza peligro así que es muy complicado tratar con ellos porque hay de todo hay pensionistas hay gente que tiene empresas en las provincias y que no llega tiene muchas dificultades económicas luego hay los que los más pobres que claro siempre que sufren más este movimiento coagula a gente muy distinta y es lo que es lo que hace que es muy difícil controlar

Voz 0194 17:26 entonces la subida de las tasas de los carburantes es el catalizador no pero hay mucho descontento por muchas otras cosas y el movimientos tan heterogéneo

Voz 27 17:36 sí es muy heterogéneo y el descontento es bastante general tiene causas se podría decir contradictoria ya que hay gente hay mucha gente que considera por ejemplo que los servicios públicos no son buenos sobre todo en estas zonas alejadas que ya no tienen servicios que sean de transporte de autobuses au de o de correo de cosas de estas ahí eso sí eso es una razón del descontento con dos descontento es que no llegan a a fin de mes no pueden ha porque tienen demasiados impuestos osea que es contradictorio para unos había que gastar más

Voz 14 18:28 sí hechos públicos si pagar

Voz 27 18:30 no sé ni cómo es posible

Voz 0194 18:33 es curioso al menos sé cómo se puede articular una protesta de estas dimensiones sin un liderazgo nos lo comentaba nuestra corresponsal allí sin un liderazgo aparente las redes sociales están jugando un papel importante pero sólo las redes sociales su hay o hay ahí detrás algo más

Voz 27 18:48 no por ahora son las redes sociales las que las que han organizados y si se puede decir organizar porque está está muy desorganizado y una de las razones de las violencias es por la desorganización total de este movimiento no hay nadie para controlar nada no hay nadie para para para hacer un catálogo de reivindicaciones y coherente que se pueda poner al Gobierno esto quizás se va a organizar pero todavía llevamos tres cuatro semanas y es muy complicado organizarlos porque como yo decía hay hay gente que tiene visiones totalmente contradictorias pero el único la única cosa común que tienen es que quiere es que están en contra del gótico no

Voz 0194 19:40 claro entonces la moratoria anunciada hoy de esos seis meses para abordar la cuestión de la la aumento de las tasas de los carburantes esa paralización teóricamente tampoco servirá para calmar les porque no sólo ese es el motivo de las protestas es decir si la protestas contra el Gobierno está Morato haría yo no sé si va a calmar los ánimos del todo

Voz 27 19:59 claro esta dar moratoria así lo vieron anunciado hace tres semanas hubiera terminado con el problema ahora se han juntado todo estos distintos estos estas reivindicaciones muy distintas va a ser difícil ya veremos con qué la gente está muy muy poco entusiasmada por por por este moratoria yo que todo el mundo dice que viene tarde demasiado tarde

Voz 0194 20:31 Pierre la última ya que se juega con con con toda esta crisis

Voz 27 20:37 bueno Macron se juega al Gobierno porque no tiene ninguna popularidad hay que reconocer hay que no hay que olvidar que que que Macron sólo tiene unos veinti tantos por cientos del electorado

Voz 28 20:52 en la primera vuelta de la presidencia

Voz 27 20:55 es lo que sacó unos pocos puntos más que que el Frente Nacional y unos pocos puntos más que que derecha derechas es que tiene muy tiene muy poco en base a a su base política disfraz electoral es muy poca ahora menos si iba a ser muy complicado para él además enfrente tiene un movimiento que no tiene nadie con con quién hablar porque son todos es muy contradictorio

Voz 0907 21:29 pues Pierro salen muchísimas gracias

Voz 14 21:32 gracias a vosotros hasta luego bueno Canalis

Voz 0194 21:37 mis desde desde París la iremos a análisis desde aquí con la mesa de tertulia pero antes el impacto de la protesta Pablo ha traspasado fronteras

Voz 1667 21:45 misa resentido el tráfico de mercancías en la frontera en Girona en la yunquera han sufrido tres días de colas kilométricas en la autopista AP siete la Nacional II sentido Francia ayer lunes fue el peor día con hasta diecinueve kilómetros de retenciones Jorge Acosta es un camionero que quedó atrapado en su ruta hacia Italia

Voz 29 22:02 yo vengo de Italia tener que cambiar aquí el remolque en Padrós Hay tira otra vez para Italia desde el viernes al medio día que estamos aquí bloquea o por el tema de de los chaleco amarillo aquí en Francia pues nada tenemos alojado en los mismos no tenemos no tenemos nada no estamos sin con vida no estamos quedando todo el dinero gastado en hasta cuatro mil

Voz 1667 22:26 camioneros como este se quedaron bloqueados ayer en la frontera según datos de la Generalitat afectando al comercio de la zona escuchen las cifras de Antoni Escudero que es presidenta de la Federación de Hostelería de Girona

Voz 22 22:36 uno yo calculo que la en aquellos guía sandías entre la mala educación

Voz 14 22:42 ajado en tres semanas más o menos normal bien autobuses y cuando más perjudica es el fin de semana porque es cuando actúan estos piquetes en global estamos hablando de un descenso de ventas del cincuenta por ciento dar

Voz 0194 23:00 se han registrado problemas también en los últimos días en la frontera de Irún

Voz 1667 23:03 exacto el sábado se llegó a cerrar ese paso fronterizo provocando retenciones de hasta seis kilómetros de vehículos pesados el diputado general de Gipuzkoa Markel Olano de Seba hoy que esa congelación de las tasas anunciada por el Gobierno francés pues apaciguó los ánimos

Voz 30 23:17 una y otra vez reiteramos públicamente nuestra exigencia de que en la medida de lo posible minimicen las consecuencias para el territorio de que busca de la gestión de esas reconociendo que se trata de un problema grave y en la medida en que en este momento algunas informaciones apuntan a que se pueda producir una moratoria en la aplicación de las medidas que eso signifique una normalización en el tráfico el transporte sobre todo de camiones en la muga pues yo creo que en si se cumpliera esas esa perspectiva esa revisión pues sería una muy buena noticia

Voz 0194 23:50 la protesta también ha llegado a Bélgica corresponsal Griselda Pastor buenas noches hola muy buenas porque en los últimos días ha llegado no a las puertas de las instituciones comunitarias aceptan ente este este pasado viernes

Voz 0738 24:00 pues no hubo setenta detenidos en las puertas de las instituciones y en una de las calles principales aunque hay que decir que a diferencia de lo que estamos escuchando sobre Francia aquí la propuesta a la protesta es es muy minoritaria no es es es con violencia es

Voz 1628 24:16 con mucha tensión pero es muy minoritaria lo que no impide que haya un gran debate mediático abierto ya porque los sindicatos consideran que en Bélgica los chalecos amarillos son en este momento una luz de advertencia frente al coste de la vida y los elevados impuestos sabéis que según los da los europeos Bélgica es el país el segundo país en la lista con mayor presión fiscal la protesta por tanto se ha colado en la vida cotidiana y amenaza con seguir alterando la porque para el día catorce los sindicatos que no los chalecos amarillos han convocado jornada de movilizaciones piden que todo el que quiera Se traiga su chaleco

Voz 0194 24:56 es Celda gracias buenas noches en Bélgica en Bruselas está siempre Ignasi Guardans Ignasi pero vamos a vamos a Francia a ese problema que con el que se encuentra Macron porque es cierto que bueno intenta calmar los ánimos con esta moratoria de seis meses pero como vemos nos contaba Carmen Vela en los institutos de de Le Figaro el el movimientos muy transversal y el descontento no sólo es por el aumento de las tasas del combustible

Voz 9 25:22 si lo que propone arranca con las del combustible eso y eso es importante porque siempre es muy fácil exterior tenemos la tendencia dividir el análisis político contra la derecha la izquierda condena en este siglo en el que estamos hay otra división tanto más importante en muchos debates entre el campo y la ciudad contra población urbana en la isla no urbana que no es agrícola que siempre me porque con internet ya no necesariamente el agrícola y eso vale para muchas cosas vale para el Brexit vale para independencia catalana vale vale aquí porque efectivamente las ciudades la gente que se mueve en transporte público las ciudades no va a sufrir au no sufre la subida del carburante como como la gente que que bueno que tiene que usar el coche cada día para hacer el mínimo esfuerzo bueno el mínimo ingreso no profesional lo para la propia vida fracaso empieza por ahí pero luego claro hay un tema de fondo que que que en Francia es de cine con macro mismo qué es esa lejanía del pueblo no yo yo tengo una cierta simpatía la tuve por por Macron pues lo que representaba por lo que aportaba la agenda europea pero es indudable que sea yo no sé si Júpiter no como Le llaman pero en todo caso sí que es As Tau él hizo entorno absolutamente alejada de la realidad francesa de la calle y ya no digamos ya de la calle en París sino eso de la calle en las pequeñas ciudades Iggy fuera de lo que es el centro de de del del del país una en la realidad es claro y eso es lo que las tallado en la calle en la cara porque lo que está proponiendo ahora es lo que tenía que haber propuesto en un primer momento en cuanto vio salir esto si en lugar de eso pues ha tardado ha pretendido actuar sólo por la fuerza no ha calibrado para nada lo que lo que estaba ocurriendo Ícaro para cuando propone esta especie de lo lo decías de esta persona que te ha hecho toda la análisis no hecho análisis espléndidos a él él él en felicito porque creo que ha hecho en análisis brillantísimo y efectivamente lo que proponen ahora se hubiera propuesto hace dos semanas cuando usted empezó pues bueno no sé si hubiera calmado todo el mundo pero mira han pedido que creciera como ha crecido ahora ahí se ha mezclado en un alga masa una argamasa perdón de de de de elementos que va a ser muy difícil que se calmen con un solo asunto como se como es este y como decía muy bien también ese ese comentario es una agenda a la contra Rosa si tú pones juntas las reivindicaciones de los chalecos amarillos no sale nada no sale ningún proyecto de gobierno a una alternativa ni ni algo que puedas dar porque son radicalmente propuestas contradictorias es un malestar que ha explotado por aquí como podía haber explotado por otro lado

Voz 0378 27:55 claro preguntabas tu Antesa a nuestro compañero

Voz 1 28:01 que son claro cómo cómo se pueden definir no quiénes son

Voz 0378 28:05 yo lo más parecido que veo a los chalecos amarillos son los indignados españoles

Voz 0194 28:10 yo yo pensaba yo también pensaba en el 15M Los

Voz 0378 28:13 indignados salieron a la calle cada uno por una cosa todos con ese malestar del que hablaba ahora Ignasi un malestar contra contra el establishment contra los partidos existentes en ese momento hacia ese malestar en una operación muy curiosa consiguió encabezar Macron Pero Macron era el ministro de Economía contra el que protestaban todas esas gentes que después votaron a Macron porque lo que veían en Macron era el ir en contra de lo de los partidos y al final a Macron llegó al poder con con palabras pero cuando la es intenta traducir a a a hechos es cuando surgen los problemas y cada uno tiene el suyo bueno la gran diferencia hay que decirlo de los indignados españoles y lo que está pasando en Francia es que en España no hubo

Voz 0194 29:21 es la violencia sobre todo este fin de semana en las calles de París no

Voz 0378 29:25 en ningún momento violencia Iker hicieron todo de forma pacífica con debates muy interesantes y que lo hicieron antes de encontrar un cauce para tener una representación que que llevara esa voz a las instituciones en Francia se hizo al revés llega las instituciones antes antes de que explote le ahora a quién quiso encabezar por qué porque les está defraudando como otros estables suman más o peor todavía porque la forma de ser de Macron vamos solar es es un una persona afable al lado de

Voz 1 30:03 de Macron no se caracteriza

Voz 9 30:06 com paga paga también una una de sus debilidades no que es el hecho de no tener el código esto no no no no tiene estructura institucional en Francia y eso que parecía muy sano y muy muy regenerador no y respirador

Voz 0194 30:20 cuando te estalla una cosa como ésta no no

Voz 9 30:22 tienen Vaquero no tiene alcaldes no tiene sindicatos no tiene estructuras no tiene asociaciones no tiene nada tiene tiene unos diputados que vienen muchos de la sociedad civil que han pasado de su despacho profesional al a la Asamblea Nacional algunos de ellos son ministros desde León el por gobierne ordenaba a los prefectos pero para hacer política especialmente cuando tienes un incendio claro es muy útil tener a gente que dé la cara Portillo en los pueblos en los bares en las en las asociaciones en ese tejido que conforma la estructura politizada detrás de una sociedad que a veces eso puede ser un problema Si está muy politizado los sindicatos en el caso más claro pero no sólo hay asociaciones que sin ser de un partido pues apoyan un partido en ciertos casos todo eso macro no lo tienen claro a en este caso así pues lo que estás muy solos a la soledad de Macron es brutal se nota aquí porque no van incluso aunque la oposición no se le ponga enfrente que en buena parte la puesto enfrente en el mejor de los casos los que no son de Macron lo que estamos viendo los toros desde la diciendo que era el mejor de los que sí

Voz 0194 31:28 que se apaña el que sea veces

Voz 9 31:31 además es que por ejemplo lo que hubiera

Voz 0378 31:33 ha necesitado ahora para que no llegara la protesta donde ha llegado que son unos portavoces y uno representantes sindicales que que encabezara en esas protestas bien sea ocupó dado él desde que llegó al al Elíseo de cargarse a los sindicatos de menospreciar les de de de decir

Voz 9 31:53 otro sí que no vale y es lo que vale tienen buen primer ministro es un buen balance muy poco conocido en España pero es un buen primer ministro pero de ahí para abajo ya no hay nada más

Voz 0378 32:03 efectivamente la forma de ser y de actuar de él porque con esa soberbia que le caracteriza él ha ido anunciando todas las cosas bonitas que que ha pasado hasta hace ya una temporada que empezaron las protestas pero a quién han mandado

Voz 0194 32:20 voy a dar la cara

Voz 0378 32:22 la suministro no ha salido él dar la cara ante los ante los entre comillas indignados

Voz 0194 32:30 Pablo hay datos sobre el apoyo socio

Voz 1667 32:32 del que está recibiendo este movimiento datos que ha difundido hoy el Instituto Demoscópico BVA indica ese estudio que siete de cada diez franceses están apoyando las reivindicaciones de los chalecos amarillos y consideran además que la política económica emprendida por el Gobierno galo es inadecuada quiénes son sus mayores apoyos qué sectores son los mayores apoyos de los chalecos amarillos según este estudio pues son los menores de treinta y cinco años los trabajadores y obreros los habitantes de municipios rurales franceses dice pertenecientes a las clases medias más modesta

Voz 0194 33:04 Ignasi alguna posibilidad escuchábamos antes a Griselda alguna una posibilidad que el movimiento prenda también en Bélgica

Voz 9 33:10 lo que prenda con esta dimensión no porque entre otras cosas Bélgica esta derrota por la mitad de lo que Bélgica puede que el Gobierno lo comentabas antes sí por otros temas eso sí que puede estallar el Gobierno pues veremos esto va a parar pero por este otro lado no esto es muy es muy francófono para empezar nos ha contagiado al lado a lado flamenco sea esos yates en para la parte de la mitad o aquí los programas son otros eso no quita que es muy violentos en el otro día muy cerca mi despacho ardieron dos coches en algo que era espectacular uno de ellos un coche de la Policía a decir que con cuatro personas descontroladas pueden hacer mucho ruido e pero pero que no no no no creo que alcance un tema social de este calibre no

Voz 0194 33:49 esta mañana hasta mañana

Voz 31 33:56 en

Voz 32 34:10 eh de ahí que hay más eh

Voz 3 34:27 buenas noches hoy quiero que empecemos la cara B escuchando esto

Voz 0194 34:31 la capacidad de la izquierda de este país para hacer autocrítica es inexistente Susana Díaz ha obtenido los peores resultados de la historia de Senado ayer a las diez de la noche y me conozco a mí la caja pero que va de peloteo de recuperarlos

Voz 3 34:46 no no no no vamos a hablar de la palabra del día tú dijiste la primera autocrítica luego poco a poco los políticos han decidido pronunciarla de nuevo tu pedías que hicieran autocrítica y ellos han seguido tu consejo mira me alegro mira que bien el primero fue

Voz 22 34:59 Echenique autocrítica somos la de cada fuerza política que se pesado

Voz 3 35:06 a día autocrítica de que hoy todo todos habremos hecho bien y Alberto Garzón también se suma la autocrítica corresponde a nosotros también asumir esa autocrítica porque nosotros también hemos perdido mucho

Voz 0194 35:21 no como siempre en la cara B empecemos con el significado del término autocrítica

Voz 3 35:25 canto crítica para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua la autocrítica

Voz 1880 35:29 es un juicio crítico sobre obras o comportamientos propios en algunas organizaciones especialmente en las comunistas y esto es importante reconocimiento público y forzoso de los errores desviaciones con respecto a la línea oficial y es que en el marxismo crítica y autocrítica conforman el método que permite a los partidos marxistas y organizaciones de trabajadores descubrir superar los errores las insuficiencias de su actividad crítica y autocrítica se consideran las fuerzas motrices del Porres

Voz 0194 35:59 la etimología donde Nos lleva pues Auto Expo

Voz 1880 36:01 sólo así mismo y crítica viene del latín críticos está del griego críticos que es capaz de dice de discernir trino que es el verbo

Voz 28 36:10 critica cribar discriminar distinguir separar o juzgar

Voz 1880 36:14 es decir es el juicio que se forma sobre una cosa después de haberla examinado no separar lo que vale de lo que no vale ese camino esta directamente emparentado también con palabras como crisis au como criterio se suele decir que toda crisis es una oportunidad para un cambio bueno puesto a critica también

Voz 0194 36:29 dame las religiones no invitan a la autocrítica el reconocer los pecados la confesión

Voz 1880 36:34 si no es lo mismo pero es verdad que en el catolicismo la autocrítica se relaciona con el sacramento de la penitencia que es arrepentirse de los pecados confesarlo a un sacerdote para obtener la absolución in proponerse no volver a repetirlos uno este sacramento incluye el examen de conciencia al dolor de corazón el propósito de enmienda la confesión la penitencia a morder yo no puedo no bueno pues hay gente Ángels obstinada que aunque se lo pidas mil veces no va a hacer autocrítica como Juan Perro con su ex robo obstinado

Voz 33 37:02 qué te importa te mí sí que era te oí dos eh el si yo ya verá haré y me puedo ir haciendo cada arco de que nada eh

Voz 0194 37:31 Carrasco es filósofa profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid como siempre te pedimos ayuda un día más en la cara B muy buenas noches buenas noches desde la filosofía Ana que es la autocrítica bueno la forma de teorizar por parte

Voz 34 37:46 la filosofía lo que sea la autocrítica tiene que ver con una puesta en práctica porque a la autocrítica implica una reflexión un auto conocimiento implica además algo que debe ser ejercitado por todo el mundo individuos sociedades partidos políticos comunidades para que así sean una comunidad circulan de forma sana de forma muy muy muy muy muy muy correctas hará hablaba de esa etimología pero también por ejemplo se asocia la palabra de Cream de crítica con crisis con términos médicos lo curioso del caso es que esta autocrítica que implica un un diste Amir que es lo que has hecho qué es lo que se puede mejorar qué es lo que no se puede mejorar qué es lo que has hecho correctamente implica siempre un estado de salud porque cuando algo no está sometido a crítica cuando algo no es puesto en no no es puesto en evidencia aquello lo que te has equivocado lo repiten y como buen avión psicólogo cuando algo repite es es que algo no

Voz 0194 38:46 pero sin hacer autocrítica el objetivo de la autocrítica sería siempre mejorar

Voz 34 38:50 sería mejorar algo tiene que ver siempre con una transformación pero también no simplemente que hayas hecho algo de forma incorrecta también quiere decir que has podido hacer algo bien y eso que has hecho bien lo tienes que repetir de forma que la autocrítica en el fondo es una toma de conciencia antes que la filosofía lo que hace es teorizar una práctica pero es que claro no es que la filosofía hable de autocrítica es que la filosofía e esa autocrítica el conócete a ti mismo de Sócrates la duda metódica de Descartes San Agustín en las confesiones maravilloso Can en esa nota al pie de la Crítica de la razón pura no que dice lo siguiente además es que lo lo voy a citar así con con complacer no en esa nota está hablando esa mente de de la del Siglo de las Luces la época de la razón no dice nuestra época es la época de la crítica

Voz 28 39:37 todo todo debe someterse a ella pero atención la religión y la legislación pretenden escapar no hacerlo

Voz 34 39:46 no al hacerlo lo que apenas les despertar sospechas porque entonces implica un auto engaño en ese auto autoengaño fallan en lo principal es lo principal que si no hay autocrítica no hay critica dice no hay crítica entonces no son no superan un examen público

Voz 0194 40:01 pero esto es lo que pasa con algunas instituciones trasladando la época daba la época actuará

Voz 1 40:06 si dices que no admiten que no admiten la crítica qué pasa cuando una persona no hace autocrítica que se queda anclada

Voz 34 40:13 claro implica no avanza no avanza porque además cuando cuando aplicamos una crítica o una autocrítica no no criticamos la naturaleza harén habrá alguien que lo haga no puede la crítica tiene que ver con un acto así que cuando hablamos una crítica tiene que ver con una acción dentro de la acción pues ahí pues son acciones un producto humano que implica pues diferentes aspectos una abolición que es la que marca los fines una deliberación que sopesa los medios una decisión que conduce a la acción entonces que implica que una persona no autocrítica pues que pie desde el control de su vida porque en el fondo si es una forma de auto conocimiento de un conocerse asimismo como una sociedad reflexiona sobre sí misma entonces lo que le pasa es bueno en un primer momento que no toma las riendas sobre aquello que puede cambiar la autocrítica implica una cosa importantísima aunque es un concepto cristiano no pero es la les la humildad Tucker cuando tiene asumida reconoces tus límites y tus limitaciones entonces como las reconoce sabes en qué puedes actuar que no es cuando sabes muy claramente aquello en lo que puedes actuar entonces empiezas a cambiar las cosas pero luego pasa algo peor claro porque la autocrítica también implica luego aparte de humildad implica responsabilidad responsabilidad que el latín que significa respuesta dar respuesta aquello que tú has hecho pero que implica es dar respuesta a aquello que tú has hecho pues implica que si no da respuesta que sino asumes tu responsabilidad la culpa es siempre del otro si la culpa es siempre del otro yo no puedo actuar no puedan modificar todo está sujeto a la inercia está sujeto al azar así que en el fondo la autocrítica es necesario una sociedad sana en un individuo sano para tomar el control de tu vida

Voz 0194 41:51 hay que hacer público autocrítica

Voz 34 41:54 pero no tendría por qué pero es preciso para La Habana esta cita preciosa de Cannes que a mí me ponen la piel de gallina

Voz 3 42:01 sí pero hablaba de ese examen

Voz 34 42:03 Kiko para pasar un examen público es importante a pasar antes un examen de autocrítica pero el alzamiento autocríticas terrible si hace de verdad es terrible porque lo que tú haces es tomar distancia con respecto a ti mismo tú eres objeto de tu pensamiento y por eso tomas distancia y como Topas y tomas distancia que es lo que pasa que te confronta contigo mismo y que quiere confrontarse al mismo sabiendo que te vas a la cara tus miedos tus limitaciones pues es un examen privado pero que saca a colación aquello que te puede dar pudo Vergüenza no está capacitado para esto eh por supuesto no implica una un valor y una valentía claro claro no todo el mundo está capacitado

Voz 1880 42:54 arrepentimientos como decíamos que se llamaba o que llamaban los católicos a esto que estamos hablando ahora mismo que por lo menos necesita no en la autocrítica este es un tema de New Order de mil novecientos noventa y tres que se titula así Reilly arrepentimiento decíamos que era importante autocrítica al menos en la religión el arrepentirse de los pecado

Voz 32 43:10 Ello ayer en portada

Voz 0194 43:13 en la autocrítica que no estaba haciendo a la izquierda porque es verdad que a pesar de Susana Díaz a pasar Daniela derecho a eso iba ahora Susana Díaz a pesar de ser la ganadora de las elecciones pierde catorce escaños y quién pierde más porcentajes Podemos Adelante Andalucía que tampoco quiero hacía autocrítica y ahora Ibai la pregunta ayer señalaba la izquierda hecha tampoco en este país la política no hace autocrítica nunca

Voz 1179 43:36 siempre quién además siempre buscan la como decías todo antes siempre buscar la culpa en el de enfrente nunca reconocen una culpa pero a mí me gustaría hacerte una pregunta la crítica por lo tanto la autocrítica implica per se un juicio negativo

Voz 34 43:53 no por supuesto que no no por supuesto que no hay que hay que hacer una una una distinción clave no una cosa es criticar o poner adversa activas El pero constante y otra cosa es fíjate la la la autocrítica si yo tuviera que asociarla con una palabra sería con una valoración una autocríticas una valoración pues eso decía tiene que ver con el mejoramiento pero tú afectas dejasen deja bien claro que es aquello que se ha hecho mal pero no con ámbito destructivo sino que es aquello que puedes

Voz 3 44:21 mirar para hacer algo para poder transformar

Voz 34 44:24 de nada sirve haber haber

Voz 3 44:26 a ver a ver ejecutado una acción

Voz 34 44:29 y luego la Ángela no sirve lo que haces es con neutralidad te das cuenta de aquello que has hecho mal y eso es constructivo pero también se reconoce evidentemente aquellos que has hecho bien

Voz 0194 44:42 por qué le cuesta tanto la a los políticos a la política hacer autocrítica

Voz 9 44:46 bueno porque en política a diferencia de en la confesión la autocrítica beneficia al de enfrente condeno el que se confesa de los PGE

Voz 0194 44:54 los nos muestre no muestra tus debilidades muestra tres

Voz 9 44:58 heridas pero el cura Eva a priori no masacraron especial beneficio de verte hecho un asco nuevos dijeron

Voz 3 45:03 da la puede hacer para dentro y no hacerla pública yo con que la hicieran en las reuniones la idea

Voz 9 45:09 pero claro pero en los tiempos que estamos lo que a puerta cerrada acaban es la edad no era cosa que no billetes es autocrítica cuesta mucho porque acaba de ser bueno pues da instrumentos Aldo pero pero yo creo va por y sobretodo

Voz 34 45:25 este aumento al al de enfrente pero fíjate que inicialmente con las habla de de de hablantes el concepto de los médico peine hacen inicialmente aparece este concepto en Tucídides es una es una es un concepto que tiene que ver con la decisiones que hacen mejorar la Comunidad en el momento que el partido político sólo piensa en sus propios intereses actual de la Comunidad ya

Voz 0194 45:43 qué es lo que piensa habitualmente por las recomendaciones de la cultura sobre la autocrítica que has encontrado

Voz 1880 45:52 pues he encontrado que en el mundo de la cultura igual que en el de la política son pocos los que hacen autocrítica logra pero bueno haberlos haylos

Voz 4 46:04 en mil

Voz 35 46:07 eh

Voz 1880 46:11 estos son de Pets Monthy este tema es Ron y la verdad es que en este tema no pueden hacer más autocrítica no el pobre Dave Gahan canta aquí nací bajo el signo incorrecto dentro de la casa equivocada tome el camino equivocado e hice cosas muy malas y malamente estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado si es pobre hombre pero hay otros que no hacen autocrítica pero porque no saben qué es lo que han hecho mal por ejemplo en la canción que vamos a escuchar ahora James Brown es un tema de mil novecientos cincuenta y ocho el disco Please please please dice Telmo

Voz 18 46:42 y esta vine que es lo que hice más

Voz 0194 46:58 este Ana el infalible no yo no me encuentro nada dime tú lo que echó mano no porque yo soy serial infalible que siempre queda eh

Voz 18 47:04 es el que se auto engaña claro la auto la carencia de autocrítica implica autoengaño innecesario es para poder avanzar para pueden mejorar no engañarse a uno mismo hace que no no reconocer o no ver aquello que has hecho mal implica además que te pueden decir lo que has hecho mal pero puedes no aceptaron

Voz 0194 47:25 pero por lo menos piden que le ponga de contra mí lo acepta tal vez dímelo pero cuando yo no esté

Voz 18 47:34 pues yo creo que lo decía libro

Voz 3 47:39 pues una película un libro la película es de el año pasado es española se llama el autor de Martín Cuenca es una crítica a los escritores autocrítica diríamos también porque está basada en una novela de Javier Cercas el móvil y Perales compuso la banda sonora

Voz 36 47:53 a veces uno siente sólo queda esta mañana es que una palabra Simpa no hace una sonrisa sin Berga

Voz 1880 48:11 el protagonista de esta película de la autores Javier Gutiérrez y es la historia de un escritor como bueno de un intento de escritor no que quiere escribir captando la realidad lo que pasa es que decide manipularla para hacerla más atractiva Navas que es tremenda novela pues me quedo con Los detectives salvajes de Roberto Bolaño esa autocrítica que hace el mismo a los movimientos literarios si os acordáis de esa palabra que este tema los Real víscera listas real visceral y si esos que eran los surrealistas de pacotilla falso

Voz 3 48:38 los marxistas me encantó cómo me sorprende con qué nos vamos a ver si va a tener que hacer autocrítica

Voz 0194 48:46 cuando termine el programa basado

Voz 3 48:48 como no porque es la mejor canción que jamás se le hubiera ocurrido sobre autocrítica es el jardín prohibido

Voz 18 49:02 cuántas veces y de Sandro Jacobi aquí que no lo va a volver a hacer más autocrítica total

Voz 3 49:13 Juan Pablo

Voz 18 49:14 no es verdad lo que lo volvería a hacer más lo peor es que mañana yo me quedaré con esta canción es la cama

Voz 32 49:21 las guerras con muchísimas gracias hasta la semana que viene Sara

Voz 35 49:47 sí

Voz 4 49:56 los veinticinco

Voz 38 50:01 sí

Voz 35 53:26 uno

Voz 32 53:36 ella Torres buenas noches hola buenas noches suena hoy esta canción suena fenomenal suena muy bien bueno ayer sonaba impresionante por ayer todavía mejor adiós a toda reciente tal cual yo la escuche