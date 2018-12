Hora 25 (04/12/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:13 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:17 el PSOE vuelve a sangrar por esa herida que nunca se su Turón ya era evidente que todas las escenificaciones de reconciliación y arrumacos entre Susana Díaz y Pedro Sánchez en han eso micro teatros para hacer creer que volvían a ser amigos pero mientras tanto el PSOE andaluz lo controlaba Susana Díaz sin dejar entrar a los periodistas y al PSOE o lo controlaba Pedro Sánchez sin dejar entrar a los osasunistas ninguno de ellos está en la ejecutiva así que tras los resultados del domingo desde Ferraz les señalan la puerta de salida a la todavía presidenta de la Junta aunque hoy le dicen bueno que no hace falta que se vaya de momento pero que haga al y todo esto se lo dice el secretario de Organización y ministro de Fomento porque el secretario general y presidente del partido ha esperado cuarenta presidente del Gobierno ha esperado cuarenta y ocho horas para hablar dos días enteros sin decir nada mide la crisis de su partido ni de la histórica irrupción de la ultraderecha en un Parlamento español Pedro Sánchez ha mantenido el silencio sólo roto por una entrevista esta noche en una televisión privada ni siquiera considerado el asunto lo suficientemente relevante como para comparecer inmediatamente someterse a las preguntas de todos los periodistas me cuesta imaginar que en otra democracia europea sí

Voz 1071 01:23 primer ministro permanecieran silencio ante la

Voz 0194 01:25 corrupción de la ultraderecha ultraderecha que el PP insiste en blanquear no sólo no le produce ningún rubor un pacto entre ellos sino que está dispuesto a ofrecerles alguna consejería Si la negociación le lleva a ello esperemos que no sea la Consejería de Igualdad mientras a Ciudadanos se le pone cara de apuro saber las consecuencias que puede tener cualquier tipo de acuerdo con Vox en el arranque de un ciclo electoral como el que se presentan el próximo año y así esto parece que no va a ser fácil Ángels Barceló

Voz 4 01:56 siguen en la mesa de análisis desde las nueve de la noche Carmen del Riego Ignacio

Voz 5 01:59 guardans irse incorpora ahora en este tramo Carlos Cué muy buenas noches hola buenas noches y en la mesa de producción sigue también Pedro Blanco pendiente de lo que los oyentes puedan opinar y de las últimas novedades

Voz 1715 02:10 la opinión de los oyentes creen que Pedro Sánchez ha cambiado de estrategia presentando los Presupuestos intentando demostrar que ha con los tiene y cuáles no las opiniones a través de notas de voz al nuestro número de base que es el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres megabits damas con todo

Voz 0194 02:35 sonido que esperar cuarenta y ocho horas como les decía desde que se conocieron los resultados de las elecciones andaluzas para escuchar la voz del presidente del Gobierno el secretario general del PSOE no ha sido hasta esta noche cuando Pedro Sánchez hablado y lo ha hecho en televisión una entrevista que acaba de conceder a Telecinco Sastre buenas noches

Voz 1071 02:52 buenas noches Barceló en la que ha hablado de Andalucía claro de la crisis en su partido pero en la que también quizá para que se hable menos de esas dos cosas ha hecho un anuncio este anuncio

Voz 1722 03:00 ya lo anunció que el Consejo de Ministros del mes de enero aprobará la propuesta de presupuestos que llevará durante el mes de enero a la cámara yo espero contar con esos apoyos desde luego comentamos ahora mismo con el apoyo de Unidos Podemos esperamos contar con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco tenemos pruebas las manos y los puentes al resto de grupos parlamentarios otra cosa es que el poder legislativo por las razones que considere oportunas rechace esos presupuestos pero van a tener que explicar

Voz 1071 03:24 si no lo logra sino aprobara esos presupuestos

Voz 1722 03:27 caso de no salir adelante evidentemente el Gobierno de España tendrá que replantearse muchas cosas pero desde luego lo que haremos será aprobar a través de reales decretos leyes algunas cuestiones que estarán en esos presupuestos y que consideramos que son importantes aprobar

Voz 1071 03:45 conviene hacer un poco de memoria porque esto a la gente

Voz 0194 03:47 de dónde dónde venimos dijo Sánchez en el cómo

Voz 1071 03:50 el preso que iba a presentar los presupuestos en la Cámara se lo dijo el presidente al jefe de la oposición

Voz 6 03:56 antes de final de año este Gobierno cumplirá trabaja en plazos para presentar a la Cámara no

Voz 5 04:01 presupuestos que te cifras Pedro Sánchez ya había hecho la no

Voz 1071 04:04 lo que ha hecho esta noche aunque es verdad que ahora ha dicho que será en enero cuando los presente ocurre que esos mismos días cuando Sánchez decía esto que acabamos de escuchar el propio Gobierno hacía saber que tenía otro plan distinto al que decían público su plan era no presentar las cuentas llegó a verbalizar lo días después un viaje oficial a Guatemala el propio presidente del Gobierno

Voz 1722 04:24 esto soy muy claro nosotros no vamos a marear a los españoles si hay digamos respaldo parlamentario para poder presentar los Presupuestos en diciembre perfecto

Voz 1071 04:35 hoy vamos a marear dijo Sánchez

Voz 0194 04:37 Nos estaba mareado después del desplome del voto no

Voz 1071 04:40 Andalucía con la oposición redoblando la presión para que adelante las elecciones generales Pedro Sánchez confirma que va a llevar las cuentas al Parlamento

Voz 0194 04:47 hay un mensaje en eso tras las elecciones el Ejecutivo muestra acción representa a los presupuestos de alguna manera quiere hacer saber que no piensan el adelanto Inma Carretero buenas noches buenas noches es el mensaje que pretende el Gobierno al que les siguen haciendo falta los votos de los Independent

Voz 0806 05:01 lista sí lo que no es aseguran en el Ministerio de Hacienda Ángels es que no hay contacto con Esquerra Republicana y con el PDK Cat es decir que no hay agua en la piscina que es lo que antes consideraba Pedro Sánchez muy importante hoy hace este anuncio justo después del varapalo electoral en Andalucía pero el presidente ha ido y ha venido varias veces parece que el argumento que antes pesaba para no dar un paso en falso porque no quería acusar el golpe de una derrota en las Cortes

Voz 1071 05:24 perder la votación sobre la ley más importante

Voz 0806 05:26 pues en cambio ahora parece que eso le viene bien al presidente del Gobierno para que quede clara su distancia con los independentistas no

Voz 0194 05:33 ha hecho el anuncio de los presupuestos pero era la primera entrevista que daba marcamos antes de hecho la primera intervención pública después de las elecciones andaluzas desde el domingo

Voz 1071 05:41 sobre eso ha dejado una frase mucho más pero es una frase de apoyo a Susana Díaz y eso sí ha pedido de esta manera reflexión

Voz 1722 05:47 yo soy secretario general del Partido Socialista pero sobre todo soy presidente del Gobierno como Secretario General del Partido Socialista lo Le pido a mi organización en Andalucía es que reflexione en los órganos deliberativo sobre cuáles son las cuestiones que tenemos que hacer mejor para recuperar la credibilidad la confianza de esos cuatrocientos mil votantes que no han confiado en nosotros tampoco han ido a otros otros partidos políticos simplemente se han quedado en la mayoría muchos de ellos en casa pero como presidente del Gobierno pero lo que me preocupa lo que me preocupa es la estabilidad y la gobernabilidad de Andalucía en ese sentido tengo que decirle que me parece que la mejor opción para Andalucía es el Partido Socialista y que por tanto Susana Díaz tiene mi apoyo para intentar hasta las últimas consecuencias ser presidenta de la Junta de Andalucía

Voz 1071 06:32 ha sido la frase porque han subido bosque explicación le da al menos el presidente dice que la baja participación el frágil liderazgo del PP así es como la ha calificado Hinault tanto lo que ocurra en Catalunya sino sostiene él la falta de soluciones en Catalunya y el mensaje que repite lo dirige al PP y a Ciudadanos ellos tendrían que explicar explicarse acuerdan con la sucursal del partido de Le Pen como la cualificado porque recuerda Sánchez hay otros países con líderes que han tenido el cuajo ya citada Merkel aquí de dar una lección no pactar con la extrema derecha

Voz 1722 07:01 vox por pactar con ellos no se va a moderar lo que va a ocurrir es que se va a radicalizar el Partido Popular y Ciudadanos por tanto el espacio de moderación que también existe en el centro derecha de este país va a desaparecer como consecuencia de la arrastre que va a hacer Vox a estos dos partidos eh no me parece tan importante que por supuesto lo es la presencia parlamentaria de Vox en la Asamblea andaluza lo que me parece importante es cómo va a inocular ya lo está haciendo en el discurso de las otras dos derechas la ultraderecha todos sus posicionamientos políticos

Voz 1071 07:34 ha llevado a una movilización de la España moderada y serena pero no ha concretado más a qué se refería qué quería decir con eso ir por tanto nos hemos quedado con esa duda es saber porque venía de comentar las imágenes de las manifestaciones de estos días hoy a las

Voz 0194 07:47 ya serena que saliera a la calle no ha dicho Mas ha dicho

Voz 1071 07:50 actuación de la España moderada pero no ha dicho si la en la calle o la quieren las urnas menos votos

Voz 0194 07:54 así es como Sánchez ha cerrado en la tele en la televisión

Voz 1071 07:57 privada un día agitado para el Partido Socialista letrado porque hace ya unos meses que no se dedicaban en Ferraz a lo que ahora vuelve a estar entre las preocupaciones de su partido intentar zanjar una crisis interna crisis abierta en parte por Ferraz esta declaración del secretario de Organización Ábalos que incendió a los socialistas sándalo

Voz 0739 08:16 sabemos que el partido socialista en Andalucía va a abrir una reflexión sobre los resultados electorales nosotros creemos también implicarnos contribuyendo a la necesaria regeneración

Voz 1071 08:25 esta área de regeneración que era como pulsar el botón esta mañana aquí en la SER Susana Díaz intentaba evitar el enfrentamiento diría tocona Sánchez Ziggy hable con Pedro Sánchez tono fue cariñoso quizá lo de Ábalos acto sacado de contexto por parte de los periodistas pero aprovechaba para responder con claridad nítida Ábalos se regenera aquello que está degenerado hizo un partido decente honesto trabajador que se deja la piel todos los días en Andalucía y que si ha tenido la confianza además de un millón de andaluces es porque los andaluces confían en un partido trabajado el que me siento profundamente orgulloso bueno pues todo esto

Voz 0194 09:03 es lo que estaba en el ambiente cuando ha empezado la reunión de la ejecutiva socialista esta mañana una reunión Inma con aires de de eso que ya lo habíamos vivido antes quizá por eso Avalos ha intentado zanjar la crisis

Voz 0806 09:13 sí porque se les ha ido de las manos se pasaron de frenada eso no reconocen distintas fuentes del PSOE de La Moncloa que dicen que han gestionado mal los tiempos y que salida ayer cómo salieron Se les ha vuelto en contra no sólo en Andalucía también en otras federaciones que se preguntaban si llegado el caso si sacan siete puntos al siguiente partido tendrán que irse a la primera de cambio así que hoy el secretario de Organización ha salido a desdecirse de casi todo de que invitara a Susana Díaz a dimitir

Voz 0739 09:41 yo desde luego en ningún caso planteado dimisiones de nadie por lo tanto lo que no puedo entender que hay una respuesta de dimisiones de nadie porque no voy a pedir dimisión te nadie así que

Voz 0806 09:52 lo pidió la dimisión también ha negado José Luis Ábalos gravedad a esa palabra que tanto ha ofendido a los socialistas andaluces

Voz 0739 09:58 no voy a discutir sobre el término regeneración o no porque como la defendido tanto política suele Le diré que este es un partido podría haber utilizado casa la palabra renovación bueno creo esto son señales identidad del Partido Socialista

Voz 0806 10:14 y por último ha rechazado el secretario de Organización que quiera tutelar al PSOE andaluz Susana Díaz es que tiene que liderar el proceso de negociación

Voz 0739 10:22 le corresponde a la actual presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del Partido Socialista en Andalucía liderar este proceso experiencia conocimiento no le faltan tienen todo el apoyo y la confianza de la dirección federal para llevar adelante este proceso que produjo produzca produzca la gobernabilidad necesaria en Andalucía

Voz 0806 10:48 así que Ferraz lo que quiere según ha aclarado hoy es colaborar con estos mensajes ha intentado el responsable de Organización apagar como ha podido el incendio y la indignación en las filas de antaño

Voz 0194 10:57 es decir que Ábalos trató de contentar o de contener la bronca en público pero

Voz 0806 11:02 los teléfonos están que arden claro porque el malestar es mucho y porque el hacha de guerra no está enterrada del todo de hecho en la Moncloa y en el PSOE cuentan con que Susana Díaz se vaya pero que caiga como la fruta madura sin forzarla dicen cuentan con que sea así sino hay investidura en el fragor de la batalla en el PSOE andaluz recuerdan una cosa que a la Secretaria General de Andalucía sólo la podrían echar los militantes porque fueron los militantes la que la votaron y porque eso es lo que dicen los estatutos del nuevo PSOE de Pedro Sánchez

Voz 1071 11:30 Iker va a pasarse presentará no se presentará a la investidura estaba hasta mañana que con Pepa en Hoy por hoy incógnita ya la pregunta de si se presentará o no estará su respuesta bueno no

Voz 7 11:39 los apoyo Pepa es evidente yo no voy a ir a una investidura para exclusivamente es ocupar el espacio ese día mediático los días anteriores y posteriores sólo lo haría en el caso de que tenga los apoyos suficientes y que opinan en el PSOE sobre lo que tiene que hacer Díaz ahora

Voz 0806 11:55 la estrategia por ahora pasa por mantener el foco sobre la ultraderecha sobre los riesgos que entraña acorralar a ciudadanos que se retraten que quede claro que sólo podrán gobernar contaminando Se con Vox el mejor escenario para los socialistas sería la repetición de las elecciones un escenario poco posible pero por lo que pueda pasar Ferraz ya ha va marcando distancias con los independentistas se le preguntaba por Vox hoy a José Luis Ábalos ya ha dicho que los partidos con los que sacan votaciones en el Congreso a menudo pues la ha dicho que no están dentro de la Constitución

Voz 0739 12:25 todo lo que tiene representación parlamentaria es constitucional como ocurre con los independentistas ahí están en el Congreso sin embargo yo creo que van contra la Constitución contra el espíritu constitucional porque niegan la unidad territorial de España y eso es un elemento constitucional fundamental

Voz 0806 12:42 para que quede más claro aún recordaba en los que el mayor enfrentamiento que ha habido en el Congreso en los últimos tiempos ha sido el que han protagonizado Rufián el ministro Borrell

Voz 0194 12:50 pues gracias Inma hasta mañana hasta luego te faltaba

Voz 1071 12:53 es ahora un debate sobre la inviolabilidad del Rey más que eso sobre la propuesta de Sánchez de eliminar esa inviolabilidad en una futura reforma de la Constitución algo que por lo que ha explicado Sánchez comparte el propio Rey lo decía el presidente en esta ocasión en una entrevista que

Voz 7 13:07 concedió el día veinte de noviembre a varias televisiones aunque

Voz 1071 13:10 emitido hoy sin duda alguna

Voz 8 13:13 aquí

Voz 5 13:17 dime

Voz 1722 13:19 porque yo estoy convencido de que estar jefe del Estado también pero yo estoy convencido de que el jefe del Estado yo desde el punto de vista de lo que represento como presidente del Gobierno creo que no habría ningún problema a la rueda de prensa

Voz 1071 13:35 tras en esta rueda de prensa que oro contaba Inma Ábalos ha dado el siguiente contexto esto es una propuesta no del Gobierno es una propuesta de su presidente que por lo que decía el ministro no es lo mismo

Voz 0739 13:46 la posición oficial es que no hay ninguna propuesta de revisión al respecto es la cuestión lo demás son opiniones obviamente de incluso el propio presidente de que la falta pero lo que cuenta es con la posición del Gobierno es que no hay ninguna propuesta dirigida a esa cuestión pero pedían del presidente

Voz 7 14:03 ejerciendo de presidente antes de ser presidente presidente

Voz 1071 14:05 como presidente de Gobierno aunque a título particular de presa

Voz 7 14:08 siente vale entonces por completar el círculo

Voz 0378 14:11 esta noche con Piqueras Pedro Sánchez

Voz 1722 14:14 yo se ha hecho la la yo yo respondo siempre a todas las preguntas de los periodistas emito esa pregunta yo considero que que que tan importante la reforma constitucionales de limitar los aforamientos a los diputados y diputados como también quitar algunas cuestiones que nada tienen que ver con una Constitución que sirve a una sociedad como la española en el siglo XXI del año dos mil dieciocho

Voz 0194 14:37 están se quién estaba hablando

Voz 1071 14:38 esta noche Pedro Sánchez presidente del Gobierno pero no sé si esa frase era a título particular titulo la han puesto en todo caso cuando ha ido a decir o ha parecido que quería decir que esto lo tiene hablado con el Rey y Piquer es la preguntado esto el Rey lo comparte entonces ahí freno y ha dicho bueno esto forma parte de la confidencialidad que yo tengo que guardar del despacho que tienen seguir cada semana de hecho el presidente de gobierno y el jefe del Estado

Voz 0194 15:01 os ir por partes si como ya hay bastantes

Voz 4 15:04 pero exacto y ahí hay hay

Voz 0194 15:06 bastantes cuestiones sobre la mesa vamos con la novedad de de la noche que a esta hora de la noche a las diez y cuarto nueve y cuarto en Canarias el presidente del Gobierno dice que si va a presentar los Presupuestos en el Congreso aunque había dicho que no

Voz 7 15:19 aunque antes había dicho que si ahora la última versión

Voz 0194 15:22 Carmen es que si va a presentarse parece entiendo que sí hace un anuncio después de tantos días sin aparecer y sin hablar entiendo que Estebas el definitivo

Voz 0378 15:30 a definitivo hasta el próximo anuncia pero momento estará de la noche estamos en eso bueno en el fondo en este momento en este esta siendo coherente consigo mismo porque en en iba definen la anterior legislatura pero no en esta legislatura en los anteriores Presupuestos que los presentó Mariano Rajoy cuando los retrasaba porque no conseguía el apoyo de de el PNV estaban negociando todavía con el PNV Sánchez entonces líder de la oposición se pasaba todo el tiempo diciéndole pero su obligación es presentarlos pero su obligación es presentarlo presentes lo sé que hable en la Cámara presente los sí que hable la cámara bueno pues parece que se ha acordado de aquella de que de que el le pedía Rajoy ahora dice que los va a presentar yo solamente después de oir todas las razones por las que no la presentaba sobre todo me parece que eras tú Sastre el que lo decía o Inma yo creo que tú no voy a marear a los españoles

Voz 1071 16:38 bueno en Guatemala asiste entonces

Voz 0378 16:41 sin si lo que quiere es no marear a los españoles solamente veo una razón por la que presentar los Presupuestos además para aprobarlos en el primer Consejo de Ministros de enero que es que pueda haber elecciones en marzo tú crees es decir si no me aprueban los Presupuestos entonces convoco elecciones justo porque si lo hacen el primer Consejo de Ministros se podrá debatir en el primero de febrero que no sale adelante en un en cincuenta y cuatro días osea a finales de marzo elecciones

Voz 7 17:18 pues muy justito y en imposibles nada y menos con este Gobierno pero pero muy justito yo creo que es cosa creo que sí es verdad es verdad es difícil analizar a Sánchez porque hay que analizar a Sánchez en las circunstancias actuales no con los elementos que tenemos ahora mismo encima de la mesa porque es que hace muy poco que dijo que no los presentaba que en ese momento ya apareció a mil por lo menos me pareció extraño porque era contradictoria efectivamente con la línea que venían manteniendo y que era la de vamos a presentar los Presupuestos si los catalanes no nos los quieren aprobar que asuman el coste en Cataluña también de decirle a los catalanes no vamos a aprobar unos presupuestos que objetivamente son buenos para los catalanes porque son expansivos esto no es opinión políticas que hay dinero ahí entonces no tenía mucho sentido la posición anterior pero bueno ha girado a la nueva posición yo sí creo que evidentemente además de tomar la iniciativa además de como decía antes Sastre tratar de que se hable de algo un poquito más interesante para el Gobierno que el lío en el PSOE que es de los presupuestos de en fin de llevar de llevar a iniciativa de hacer cosas de salir a la ofensiva como dicen en Moncloa además de eso creo que es evidente que si no se aprueban todo indica que no se va

Voz 1071 18:29 aprobar porque es difícil que aquí a enero haya

Voz 7 18:32 en un giro importante nacionalista de los dentistas empieza la cuenta atrás para las elecciones yo creo que marzo

Voz 9 18:38 si no da tiempo no lo sé

Voz 7 18:41 pero creo que creo que el tiempo sí bueno se encuentre cuatro así pero bueno que los desde que los presenta desde que los presenta sí pero desde que los presenta Carmen hasta que hay el debate de totalidad que es el momento en el que se tú humanice el momento

Voz 0194 18:53 bueno la edad legal

Voz 7 18:55 justito pero el debate de totalidad que esa es la la gran decisión teóricamente por la que no los presentaban era que si Convergència PDK perdón presenta una enmienda a la totalidad a los Presupuestos caen el primer día llamen entonces ahí yo creo que yo creo que el escenario en este momento se va consolidando la idea súper domingo que creo que es que hay un poco más de margen de tiempo

Voz 0194 19:16 Ignasi pues no no note

Voz 0512 19:18 el voto particular Joaquim Mestre la mayoría

Voz 7 19:23 me somos la mayoría con la ponencia inicial

Voz 0512 19:25 al debidamente complementada con la aportación de Carlos no yo sí creo que efectivamente lo que no entiendo es por qué pero sí porque están teniendo con este gobiernos semana Podemos

Voz 0194 19:35 estar diciendo lo contrario

Voz 0512 19:37 lo que sí creo que efectivamente si uno no tuvo calendario delante pero yo sí creo que cuadran las cifras es que efectivamente lo importante es el debate de totalidad que va a ser un debate de política general porque al fin y al cabo alrededor de los presupuestos puede ser un debate de política general y permite pues ir a elecciones llevar esos presupuestos a las selecciones porque al fin y al cabo ésa es otra cosa los presupuestos son un programa de gobierno quién prometa en marzo lo que ha votado en contra en enero pues tendrá que explicarlo claro y eso con los catalanes sea más complicado porque es verdad en Cataluña el debate pues no creo que sea precisamente sobre la salud pública no serán sobre otras cosas pero pero con el PP conciudadanos sí que va a ser un poco bueno puede facilitar dentro de la complejidad brutal que te en la política española y más después de la Andalucía pues bueno le da alguna percha ahora los debates electorales Se los para poder poner a a ciudadanas y al PP contra su propia votación de Presupuestos de un par de meses antes de esas elecciones y eso eso es un activo yo no soy muy no no creo mucho del súper mayo eh creo que hay dinero unos el domingo de mayo yo creo que eso

Voz 10 20:50 eso es muy malo eh

Voz 0512 20:52 me que creo insinuó repetido mucho eso porque bueno no sé por porque razones obvias propia grafía que las europeas las carga el diablo porque es jueves es es como circunscripción única y por tanto funcionan de otra manera te resultados totalmente distintos y claro a ver quién arrastra aquí en esa en las europeas Vox es ese votan las europeas con un voto de castigo muy sencillo y recordemos que Batasuna pues llevo el Parlamento Europeo que Ruiz Mateos llevo base fue al Parlamento Europeo decir que si si la gente va a las de mayo diciendo vamos a contar aquí contra el sistema claro pues la la idea de que no de que el voto que va a primar el voto inteligente y sereno en lugar del voto antisistema normal de las europeas eso es muy peligrosos aquello eso no no más me creo lo de marzo

Voz 0194 21:43 como el anuncio que ha hecho esta noche cambio de estrategia de esta noche de Pedro Sánchez al fin y al cabo también lo que pretendía tenía la intención de tapar un poquito el lío que tiene el monte

Voz 9 21:52 en el PSOE con el tema de Andalucía nosotros vamos

Voz 7 21:56 por darlo y lo vamos a hacer después de la pausa

Voz 1 21:58 cínico

Voz 11 22:01 pero es que no es justo lo que estás pagando por tu seguros

Voz 1280 22:04 sigue escuchando coches motos

Voz 12 22:06 jugar vida vente a la mutua con cualquiera de estos seguros te bajamos su precio sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en Mutua punto es

Voz 13 22:21 rápido pide un deseo pues de ir a Sri Lanka deseo concedido ni BP celebra el veinte aniversario de su catálogo todo puede cumplirse repuesta treinta litros además de carburantes PP Crea tu lista de deseos mi BP gana miles de premios fantásticos viajes y el nuevo Ford Focus ahora BP te lleva aún más lejos visita lista de deseos Unibet punto com sopla las velas

Voz 5 22:42 buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido

Voz 14 22:49 veintiun mil diez

Voz 5 22:52 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cuarenta y uno mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de ti buenas noches que recuerda con los sondeos de la ONCE la ilusión

Voz 1 23:20 únete a la Comunidad veinticinco le escuche opina en Hora veinticinco

Voz 16 23:28 el Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 17 23:36 hemos que el larguero es mucho más Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel Martín

Voz 16 23:46 empieza Larguero de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias el larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 17 23:57 síguenos también en nuestra aplicación móvil y en el Larguero punto es Capello

Voz 1 24:07 no sabemos si

Voz 5 24:09 sabios pero sí que es que esa duda

Voz 18 24:12 no me convierta en enemigo de nada ni de nadie

Voz 5 24:15 duda escuchen

Voz 19 24:18 horas automáticamente estas legalizando la patronal

Voz 5 24:22 el que dura cuántas horas poco ayer me fui a dormir a las tres y me daban

Voz 0512 24:27 todas las siete el que duda

Voz 20 24:28 se sorprende una gitana quería hacerlo no a mí cuando me

Voz 0806 24:34 sí aunque sí voy yo me me decir que no cuenta

Voz 20 24:37 el

Voz 5 24:38 se emociona volvernos a encontrar a Nimes tiene un poquito como todos los días en España pero hay que decir más de la mitad se cura Carles

Voz 21 24:55 usted como es hoy una mujer pasional la vida gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien cómoda que ya ha dado mejor muy bien tengo mucha confianza en mí misma terminal maravilloso estupendo gente oyente de la cadena

Voz 1715 25:11 Ben Nasser para oyentes que sepa logran

Voz 21 25:14 oiga o de verdad hoy Lahoz que Amber

Voz 22 25:17 bueno tampoco se pase

Voz 24 25:27 a los rositas Nos dicen que al principio de todo hay hay una explosión un disparo Bicing de otro alguien muere mueren cientos de miles eso no es cierto las guerras empiezan mucho antes del primer disparo

Voz 25 25:47 Guerra tres la nueva ficción sonora de los creadores de gran apagón con Adriana Ugarte Carlos Bardem Jorge Perugorría Ramón Barea Illana Wagner ya disponible en Podium podcast

Voz 26 26:00 vivan te regala doscientos euros esta Navidad con tu tratamiento de odontología medicina estética o depilación láser preparada para quedarte más llamativa al novecientos novecientos veintitrés novecientos veintitrés o pide cita en vivant apunto es consulta condiciones en tu clínica vivant más cercana vivan odontología Medicina Estética

Voz 1 26:21 cadena SER Hora veinticinco

Voz 3 26:28 Ángels Barceló en la tarde

Voz 0194 26:30 Carmen del Riego Ignasi Guardans y Carlos Cué ahora enseguida vamos con el análisis también de lo que está pasando en el Partido Socialista después de los malos resultados de Susana Díaz esa apertura de puerta que ayer verbalizar José Luis Ábalos pero que hoy ha rectificado tanto él después el apoyo mostrado por Pedro Sánchez en la entrevista de esta misma noche pero antes ya saben que desde ayer en diversas ciudades andaluzas están saliendo a la calle sobre todo jóvenes para protestar para manifestar su protesta por esa entrada por esa irrupción de Vox de la ultraderecha en el Parlamento andaluz esta tarde ha vuelto a ver manifestaciones también en

Voz 7 27:03 muchas de estas ciudades entre ellas Cádiz y ahí

Voz 0194 27:06 manos hola muy buenas noches ha habido incidentes

Voz 1385 27:09 buenas noches Angels pues sí exactamente en la avenida Ana de Villa he a lo largo de esta manida Ana de Villa hace aproximadamente una hora un grupo perteneciente a esta manifestación el haba pues al menos que yo haya podido contar unos siete u ocho contenedores además a lo largo de esta manifestación han hecho pintadas en la sede del Partido Popular describiendo

Voz 7 27:31 sí dijo literalmente fachas de mierda

Voz 1385 27:33 más hemos estado mucho hemos estado hablando con una con una vecina de de la zona y nos contaba que era un grupo pues ciertamente numeroso que además ha estado gritándole desde abajo

Voz 27 27:44 van a bajar sí

Voz 1385 27:47 hasta ahora se sabe más bien poco pero lo que dicen las primeras informaciones es que hay dos detenidos y que ha sido cuando la policía ha contra ellos cuando se han dispersado en este momento la Policía está en esta zona

Voz 7 28:00 de Villa todavía busca

Voz 0194 28:02 pues manos seguiremos pendientes de cualquier nueva muchísimas gracias

Voz 27 28:05 tras estos detenidos pues

Voz 0194 28:07 las los incidentes que se han producido en una de estas manifestaciones que desde ayer surgen de manera prácticamente espontánea en diversas ciudades andaluzas en protesta por la irrupción de la de la ultraderecha por la entrada de la ultraderecha en el Parlamento andaluz vamos también con ese esa matización en el día de hoy Carlos ayer parecía que Ábalos Le Le abría la puerta de una manera muy explícita a Susana Díaz es decir hablaba encima de regeneración cuando pronunció esa palabra fue así como como sobre todo parecía claro que el futuro del Partido Socialista pasaba porque no estuviera Susana Díaz hoy el mismo sea matizado claro hemos tenido que esperar esas cuarenta y ocho horas para escuchar lo que decía el secretario general del partido que es que manifestaba su apoyo sus a nadie

Voz 7 28:49 es bueno manifestaba su apoyo Susana Díaz pero pedía reflexión vamos a ver estos son son palabras y las palabras a veces están pactadas casi siempre suelen estar pactadas y cuando no están pactadas se monta el lío que se ha montado tres teóricamente estaba pactado que salir estaba hablado por lo menos que Avalos iba a salir de una manera suave y demás y digamos que no había y que se iba a poner el foco que eso era lo que querían los andaluces se iba a poner el foco en Ciudadanos meterle presión a Ciudadanos porque va a pactar con Vox que es una estrategia bastante fácil para un partido de salir de un problemón como el que tiene el PSOE vamos a despista dar centrando el tiro en ciudadanos pero la realidad es lo que se vio ayer la realidad es que Moncloa el Ferraz el equipo de poder de Pedro Sánchez culpa absolutamente a Susana Díaz de la derrota electoral y hace muchísimo tiempo que el equipo de de Sánchez quiere ocupar quiere controlar la federación andaluza que es su principal resistencia y que además tienen la convicción de que el gran problema de Andalucía es Susana Díaz y la línea de su sanidad que le ha hecho perder están convencidos de eso mientras Susana está convencida de que el gran problema es Pedro y el acuerdo con los independentistas que le ha hecho perder le ha hecho perder votos bueno es muy difícil saber quién de los dos tiene razón pero lo que no es difícil saber que hay una guerra ahí muy fuerte que sólo puede acabar con uno de los dos perdiendo entonces que ha habido hoy pues bueno ha habido un intento de ganar un poco de tiempo que cuando las las cosas se calienta muchas veces pasa es política bueno vamos a darnos una tregua vamos a centrar el tiro en lo que está pasando en que Ciudadanos puede acabar gobernando con Vox y eso es un coste muy fuerte para ciudadanos vamos apuntar ahí y cuando haya un gobierno de derecha que es lo más probable que sucedan Andalucía recuperaremos esta batalla que sabemos que es la de verdad

Voz 0194 30:40 en así

Voz 0512 30:41 twitter twitter es una ventana a cosas que normalmente uno lo estarían vedadas no como por ejemplo los insultos y las pedradas entre militantes socialistas que se declaran militantes socialistas que ponen en su perfil que son militantes socialistas porque tienen cargo en agrupaciones locales que se hicieron unas cosas absolutamente espectaculares en estos últimos días no he visto no estoy muy seguro pero creo que venía uno de Murcia de alguien con autoridad orgánica del el partido socialista en Murcia pues lo que ha hecho un comentario les ha echado encima tomando quince que es lo que está diciendo Carlos efectivamente va más allá de de Sevilla Madrid tiene que ver que todo todo el PSOE o al menos aquel PSOE qué opina sobre Andalucía está en este momento patas arriba en esa línea no y eso es eso es pésimo claro ellos acaba produciendo pues el desencanto de muchos que quedaba en casa sumado a los errores del CIS que tienen su parte de responsabilidad aquí porque ha dicho que peligraba que perdonaba a la Junta de Andalucía yo creo que hubieran generado algún un ambiente de unidad que Knox no ha existido en parte por la confianza pero es verdad osea que hilar dos yo creo que las dos partes decíais que tiene razón osea es lo que ha hecho Pedro Sánchez pues no habiendo disuelto a tiempo y presentándose como permitiendo que se presente por ser más matizado como alguien que depende de Bildu we de ideas los independentistas catalanes o es es bueno pues la inacción y la la los errores de de de Susana en Andalucía pues yo creo que son las dos cosas youtuber en Sevilla la semana pasada hice mi propia encuesta personal hablando con unos con otros

Voz 10 32:18 ay me decía por ejemplo un un

Voz 0512 32:20 votante Weiss votante socialista decía yo no perdono a a Susana no es lo que ha hecho es lo que no ha hecho qué me pareció un argumento muy interesante porque efectivamente eso es lo que te lleva a quedarte acaso eso no te mueve para votar a nadie más pero te hay una situación tremenda ICANN el resultado es lo que lo que viene a hablar

Voz 0378 32:43 yo lo que le reprocho Ábalos ya Sánchez porque Ábalos habla por boca de Sánchez o si se hizo sino al revés lo que piensa

Voz 7 32:53 evaluamos no que los dice lo que quieras pero no ejecuta exactamente

Voz 0378 33:00 es que Sánchez le pide a Susana que haga lo que no pide a los que le apoya

Voz 28 33:08 en una a en en las primarias cuando tiene

Voz 0378 33:10 muchos peores resultados que Susana Díaz por ejemplo estoy pensando en las últimas elecciones habidas que fueron las de Cataluña con Miquel Iceta tuvo unos unos resultados que eran es que no pueden ser peores ya se contentaron porque se quedaban ahí que perdían muy poquito

Voz 0512 33:35 o hay otros ingredientes no yo creo que no somos de mezclar churras con merinas primera igual si quiere

Voz 0378 33:40 si quieres me voy a esté fuera

Voz 7 33:43 Castilla y León pues Castilla y León

Voz 0378 33:45 por ejemplo Castilla y León si te parece pero lo decía porque te diría que hasta el propio Pedro Sánchez y el propio Pedro Sánchez entonces a buscar ninguna comunidad pero pero si no quieres en estas últimas elecciones vete a anteriores elecciones del PSC que pasa exactamente lo mismo y además se le invita a irse con lo que le supone una debilidad tremenda en el momento en el que puede todavía tener una posibilidad de intentar seguro poder con con esa crítica le estás diciendo no

Voz 0512 34:24 posibilidad querrá que posibilidad

Voz 0378 34:26 alguna alguna

Voz 0512 34:28 dar ninguna no pero no nos hagamos solitario correcto

Voz 0378 34:32 no no no nos hacemos trampas pero yo creo que otras cosas más raras ha visto aquel marrón quién lo tienes Ciudadanos y lo que tiene que valorar es por dónde va a perder menos apoyando al PP que a su vez tendrá que acordar con con vos lo que sea absteniéndose para que gobierne otra vez el PSOE con Podemos e Izquierda Unida con Adelante Andalucía

Voz 0512 35:01 yo estoy de acuerdo si me permites entramos ya al fondo del asunto de acuerdo contigo que el marrón gravísimo lo tienes ciudadano excesos

Voz 4 35:07 pues yo no quiero que entre porque yo no quiero que tengáis cada bien a sus tramos todavía en el asturiano porque quiero todo todo lo que se cuando hay esa posiblemente esos pero cuando hay esa posibilidad no puedo

Voz 0378 35:20 es tu cerrarla

Voz 4 35:22 vocalía ante la posibilidad de una repetición electoral

Voz 0194 35:25 en la mesa es una posibilidad

Voz 0512 35:28 no es verdad que lo único que podría mantener en mi opinión o que justificaría yo estoy en el gabinete de su diez sería efectivamente la posibilidad de una repetición electoral porque sino yo creo que en el en la política andaluza en este momento Susana es un obstáculo al acuerdo sea es más fácil que haya algún tipo de acuerdo con un PSOE que no pueda ser eso que llaman ellos o algunos el mismo que da una idea de continuidad y calla consuelo que hubiera cara nueva en el en el socialismo andaluz y además una cara nueva que pueda hacer ni de Susana ni de Pedro sino que justamente genere esa unidad que les falta con eso ya es camillas cambió totalmente el tablero de la política andaluza no cambie los resultados electorales pero cambias quién se sienta a negociar impone a ciudadanos en un discurso distinto porque no lo que Ciudadanos no pueden ni sentarse a contemplar exponen a Susana otra vez en el poder porque no tiene ni un solo voto Ciudadanos no tiene ni un solo voto que no esté ahí para echar a Susana Díaz de poder eso es opinable por tanto traición haría el cien por ciento su electorado sí lo hiciera

Voz 7 36:32 lo que todos vemos digo estamos planteando escenarios posibles pero todos sabemos que el escenario más probable por cómo está la realidad política española es que acaben poniéndose de acuerdo ciudadanos PP y Vox Juanma Moreno que es el más votado de esos tres sea el presidente pero un escenario plausible si la política española no estuviera como está sería qué ciudadanos consiguiera al estilo valor al estilo por que el PSOE que el PSOE le diera la presidencia

Voz 0512 36:59 pero te parece Susana Carlos

Voz 7 37:01 decir efectivamente evidentemente eso es en un escenario sin Susana Díaz no se deja no no no yo no yo que se cambia que por supuesto más es que el PSOE es que Pedro Sánchez no está en ese escenario Pedro Sánchez tampoco le interesa ese escenario que reforzaría muchísimo a ciudadanos o sea la política española están un punto en el que eso no le interesa a nadie pero eso sería una opción para Vox fuera de la

Voz 0194 37:22 hoy ha pone el resto de elementos sobre la mesa iremos a ese marrón que tu decías Ignasi que tiene que tiene ciudadanos que es verdad que yo creo que es el que tiene más apuro porque el Partido Popular y ha manifestado que no tiene ningún ningún problema para pactar con Vox

Voz 0378 37:34 no hay ciudadanos tendrá drama

Voz 0194 37:36 era más complicado pero antes de ir a ellos el debate en la izquierda eh que se concentra estos días en tratar de hacer un diagnóstico sobre lo que ha ocurrido en Andalucía porque el PSOE perdió catorce escaños IU Adelante Andalucía perdió tres escaños aunque en Podemos Mariela Rubio buenas noches buenas noches en Podemos dicen que es pronto para saber por qué ha perdido su formación el nueve por ciento de los votos lo que ya saben es lo que han influido los medios como siempre eso es hasta cuatro veces hemos insistido los periodistas tras la

Voz 1071 38:03 Kuti valorada en la pregunta de qué ha fallado idea aquí no se ha movido en la portavoz

Voz 7 38:08 Noelia Vera insisto evidentemente como

Voz 1480 38:10 alzando los resultados estamos conociendo los datos estamos viendo resultados por municipio resultado por más río lo que no queda claro que tenemos que hacer un estudio profundo de todo eso por eso le insisto que estamos esperando a que los compañeros de Podemos Andalucía la dirección de campaña nos haga ese análisis para poder valorar con un racionamiento mucho más claro en que hemos podido fallar que no hemos podido fallar

Voz 1071 38:31 así que podemos asegura que todavía no tiene datos para saber lo que se hizo mal pero sí tiene claro primero que Vox no ha pescado votos en la izquierdas lo que decía el número dos del partido Pablo ochenta

Voz 7 38:41 ocupantes de

Voz 1662 38:42 de esta corriente más franquista más de Partido Popular pues bien grande como es lógico pues el Partido Popular el descenso de votos de Adelante Andalucía o el PSOE tiene que hablar con que nuestros votantes han quedado en casa no tienen que ver con que hayan votado a un partido franquista

Voz 1071 38:57 el segundo asunto que podemos sí tiene claro la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en el auge de Vox

Voz 1662 39:04 si hubiéramos sabido que esto iba a pasar eh no se habría creado tanta Dharma desde los medios de comunicación sobre una supuesta invasión de miles de antes a nuestro país no subir ha dado voz a la Fundación Francisco Franco en dos debates tertulias seguramente mucha gente me hubieran actuado de manera diferente

Voz 1071 39:25 no permitiremos un gobierno de la derecha decía Pablo Echenique incluían en ese grupo a ciudadanos así que la dirección dice que no sabe qué se hizo mal pero hoy ha sido más que contundente cofundador del partido Juan Carlos Monedero muy próximo a Iglesias diciendo que lo de Adelante Andalucía es un fracaso en toda regla que debiera implicar alguna dimisión así lo escriben la entrada en su blog Ia añade Monedero y esto es un párrafo textual el error de haber creado Adelante Andalucía eso los entiende por intereses partidistas la insistencia de Rodríguez en alejarse de Podemos tiene en este mal resultado

Voz 0194 39:55 recompensa debiéramos ser sacando la conclusión

Voz 1071 39:58 escribe de que lo que es ganador en las elecciones es la marca de Podemos acompañada de la figura de Pablo Iglesias lo entiende Vox por eso dirige contra él sus datos esto es lo que

Voz 0378 40:08 EFE Juan Carlos Monedero Mariela muchísimas gracias hasta luego

Voz 29 40:13 bueno la izquierda afronta

Voz 0194 40:14 como ven sus propios debates internos pero mientras tanto

Voz 1071 40:17 mientras tanto Pablo Casado va donde vaya perseguido por la pregunta pactarán ustedes con Vox hoy se nacían en Radio Nacional con la posibilidad de que Vox apuntaba él entrara e incluso en un futuro eventual gobierno andaluz

Voz 1660 40:30 la única posición de partida que ya hemos dicho ayer en el Comité Ejecutivo que que es innegociables que Juanma Moreno tienen que ser presidente de la Junta y el Partido Popular tiene que ser quien lidere ese cambio y luego ya sí es un acuerdo de investidura seis un acuerdo de legislatura o un acuerdo de gobierno se tiene que hablar en primer lugar con Ciudadanos y luego Vox tendrá que decidir si tiene una posición pasiva es decir abstenerse y facilitar o activa a la hora de participar de la línea de programa electoral para él

Voz 1071 40:57 legislatura llegaba a apuntar al presidente el PP después ha acudido a los actos del homenaje a la Constitución en la sede de la Comunidad de Madrid la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol de cuya fachada por cierto penden dos grandes banderas de España con la bandera española en la solapa casado hablaba de la Constitución

Voz 1660 41:12 que me preocupa son los partidos que llevan situados fuera de la Constitución varios años quién haya dicho nada porque podemos lleva fuera de la Constitución varios años lleva diciendo bueno pues desde que hay que

Voz 7 41:25 eh

Voz 1660 41:26 favorecer la nación catalana pasando por porque hay que acabar con la monarquía parlamentaria impedir la República os siguiendo bueno es que Vox por ahora no ha establecido cuál es su programa dentro una institución lo que tenga que decir en relación a las autonomías ya lo hemos dicho que el Estado autonómico está Constitución vox podría estar dentro

Voz 1071 41:47 bueno podemos está fuera de la Constitución porque había dudas FAES la fundación que preside Aznar ha publicado un análisis que apuesta por un pacto entre PP Ciudadanos y Vox aunque sea difícil dicen eso sería interpretar el voto de la gente con acierto lealtad Se le en ese análisis los cordones sanitarios son a juicio de la FAES pura importación y un insulto a la inteligencia bueno eso por una parte que es la del PP es Ciudadanos el plan A pasa por el mismo sitio desde el domingo lograr que PP y PSOE se abstengan ahora lo comentabas en la tertulia ellos que quedaron terceros lleguen a presidir la Junta nosotros

Voz 0793 42:21 vamos a hablar con el Partido Popular para intentar formar una alternativa si insisto a la señora Susana Díaz le cómoda tanto la situación nueva política en Andalucía n la la posibilidad de abstenerse desde la oposición porque el Partido Socialista va a salir del Gobierno Andalucía eso que no tenga duda nadie y dejar gobernar a dos fuerzas políticas que insisto pues no han gobernado nunca en Andalucía

Voz 1071 42:46 hay que llevar un subrayó estos días subrayar por ejemplo esa frase porque el PSOE parece que vainas Susana Díaz no se abstiene la responsabilidad de lo que ocurra la descarga Ciudadanos en Susana Díaz emerge aquí la voz de Manuel Báez a ciudadanos que pide hacer como en Francia es decir que se evite el pacto con la ultraderecha eso que dice que la FAES que insulta la inteligencia el cordón sanitario bueno Weitz tenía un acto esta mañana que han intentado boicotear en Barcelona un grupo de personas con gritos con pitos con protesta

Voz 30 43:15 no día duro no van a impedir

Voz 1722 43:18 era el tamaño los que denuncian el fascismo

Voz 1071 43:20 son los que provocan el fascismo en Andalucía ha sido a la frase de Manuel bytes a la misma hora hay a muy poca distancia de donde se reunía el Gober de Quim Torra que por cierto va a denunciar a Juan Marín por haberle llamado racista y golpista la portavoz del Ejecutivo catalán el sarta di opina justo lo contrario de Manuel Weitz entiende que son partidos como ciudadanos PP y PSOE quienes azuzan a los suyo

Voz 31 43:40 les parecen poco sorprendente que aquellos mismos que acudían a manifestaciones que no se han solidarizado en ningún momento con las cosas que iban pasando a raíz de las actuaciones de Bob está homologado las actividades de Vox durante todo este tiempo ahora se sorprenda cuando está en peligro pues su posición en la en la Junta o o su importancia dentro del del Parlamento andaluz

Voz 0194 44:05 Álava sastre de esa especie de cordón sanitario en Francia para evitar pactar con la ultraderecha ayer repasábamos también otros países hablábamos también de Alemania donde no se pacta con la ultraderecha y de ninguna de las maneras sobre esto hay interesante Pedro editorial

Voz 1715 44:19 no no si cuánto preocupa cuánto interesa la irrupción de Vox en el Parlamento de Andalucía fuera bueno pues el editorial de Le Monde que es un buen termómetro este periódico

Voz 14 44:31 yo escribe hoy que

Voz 5 44:33 en España

Voz 1715 44:35 deja de ser la extensión europea con la llegada con entrada de Vox el Parlamento andaluz para Le Monde ninguna duda que se trata de una mala noticia no hay ninguna duda de que Vox es un partido de ultraderecha de extrema derecha antiinmigración anti feminista euroescéptico y lanza dos mensajes que son sin ninguna duda muy interesantes a Ciudadanos le preguntas y Ciudadanos va a estar dispuesto a gobernar la pactar con un partido que tiene ideas contrarias a los valores europeos lo hace lo tendrá que explicar a sus socios continentales está buscando formar coaliciones para las próximas elecciones europeas entre sus socios está partido en marcha el partido de Macron segundo mensaje segunda advertencia que en este caso a Pablo Casado el diario Le Mond al cree recordar sus recientes posturas sus discursos por ejemplo sobre la inmigración lo que están lo que han supuesto es un punto de inflexión que no debilitan a Vox sino que todo lo contrario corre el riesgo de acabar con ese discurso justificando y normalizando el discurso

Voz 0194 45:35 pues ante la advertencia que hace tanto Partido Popular pero también a Ciudadanos se impone en el horizonte Ignasi estas elecciones europeas ya hubo a través de Twitter el otro día una una advertencia es la editorial la editorial del diario Le Mond y tú decías antes Ignasi quién tiene el marrón aquí ciudadanos

Voz 0378 45:52 sí sí sí porque