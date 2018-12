Hora 25 (04/12/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1552 00:00 cerrado no Andalucía nos lleva a hablar presupuesto los presupuestos a Cataluña a Cataluña mirar a la duración de la legislatura y las próximas elecciones a mirar a Vox bueno pues los oyentes completan este círculo empiezan reflexionando sobre qué debe hacer o no Pedro Sánchez Sinde ve prolongar o no la legislatura para terminar aportando alguna reflexión sobre qué es lo que creen que debe ocurrir en andaluz Lucía muy opiniones también sobre el peligro que creen ellos representamos

Voz 1 00:25 la verdad es que sí creo que tiene todo tanto sobre todo para que esta retrate Scherzo porque al final Esquerra no deja de ser un partido de izquierdas progresista en menos de eso presume que se retrate

Voz 2 00:37 no sé lo que ofrecer a Pedro Sánchez en estos momentos yo creo que atrasar a las elecciones para que les dé tiempo a realizar los decretos con con los asuntos sociales importantes que están pendientes pero sí sé lo que ofrece Vox porque sus iniciales lo dejan claro Juve de violencia o de odio y X

Voz 3 01:09 de xenofobia no hay ningún problema en Andalucía si el Partido Socialista Podemos quieren Ciudadanos puede gobernar en solitario y así desde luego se aparta a la extrema derecha no hay que lamentarse de que se van a cambiar leyes Nina

Voz 4 01:28 nada no no caigamos en la trampa de esta gente sencillamente que cada uno siga su camino los votos en democracias sencillamente se cuentan y si alguien decide unirse a ellos son ellos lo están separada de la de la democracia nosotros no necesitamos hacen nada sino seguir en democracia y punto Victoriano desde luego

Voz 0973 01:50 pienso que hay que lanzar a la opinión pública que es un peligro para la democracia la aparición de partidos políticos autoritarios que generan odio desigualdad injusticia social etcétera y denunciar a los partidos y medios de comunicación que les dan cobertura

Voz 0194 02:07 bueno lo cierto es que las elecciones andaluzas interrupción de Vox en lo que llevamos hablando desde las diez de la noche vienen a planear sobre el cuarenta aniversario de la Constitución que están celebrando y a varias instituciones el jueves lo hará el Congreso pero de momento esta misma tarde

Voz 1552 02:19 el tribunal constitucional y ahí estaban y es que sea buena

Voz 1468 02:21 las noches qué tal Ángels buenas bien han empezado

Voz 0194 02:24 vives hablando de la Constitución pero han hablado hasta de las andaluzas no

Voz 1468 02:27 pues hay además había había pocos padres de la Constitución en el acto hoy del Tribunal Constitucional pocos padres vivos y son muy solicitados dice uno de ellos yo veintisiete actos sobre el aniversario pues estos días decía José Pedro Pérez Llorca jurista de reconocido prestigio no que participó en los trabajos de la y la elaboración de la Constitución en siete minutos ha tenido que resumir la experiencia de cuarenta años es imposible entonces ha contado algunas anécdotas de la inclusión de cómo había que incluir la figura de lo que era el Tribunal Constitucional dentro de la ponencia de la Constitución y lo ha hecho de tal manera que ha levantado carcajadas en el auditorio que todo hay que decirlo Angels no estaba lleno del todo en este el auditorio del Tribunal Constitucional bueno en la mesa estaba también Miquel Roca otro de los padres de la Carta Magna y la palabra más escuchada allí en la tribuna ha sido flexibilidad para un texto constitucional plenamente vigente pero que decían todos que debe adaptarse a los nuevos tiempos con reformas que siempre deben preservar los principios que inspiraron la Carta Magna es decir el diálogo las mayorías el consenso no ha cerrado el acto la vicepresidenta Carmen Calvo ya ha reivindicado en estos tiempos de mudanzas el viejo oficio de la política para resolver los problemas también ha dicho que había que adaptar la Constitución a los nuevos tiempos

Voz 0376 03:41 en tiempo de demostración de la política pesa sin embargo la democracia y el modelo constitucional de democracia lo que nos indica es que la política es no solamente imprescindible necesaria sino el único lugar de participación y la democracia salgo es participación

Voz 1468 03:57 bueno después el vino español tan clásico en estos aniversarios sabes que nos espera otro el día seis en el Congreso además muy aplicado combinamos en trescientas personas en cien metros cuadrados pero bueno lo conseguiremos un año más ir aquí el comentario en el Tribunal Constitucional ha era sobre temas de que tenemos en la agenda pero que parece que pasa a segundo plano estos días con el movimiento sísmico no de las elecciones andaluzas entonces qué ocurrirá por ejemplo con la renovación de non nata todavía hay pendiente del Consejo del Poder Judicial bueno pues parece que hay voluntad del Gobierno del PP de retomar las conversaciones después de Navidad yo creo que están esperando a que se hagan los pactos políticos en Andalucía hay después quieren retomar esas conversaciones según los contaban varias fuentes también como decías tú Angeles las elecciones andaluzas bueno había ministros en algunas en estos en el Tribunal Constitucional no voy a decir los nombres pero decían que había que hacer una reflexión on sobre lo que había pasado en Andalucía no se atrevían a decir el porqué de lo que haya pasado pero sí que había que hacer una reflexión y estudiar a fondo los datos para saber exactamente dónde viene esa desafección a los partidos de izquierdas pero si tenían un o una palabra crítica no para la actuación de los partidos aunque esperaban estos días para ver de dónde puede haber tenido esa desafección esa separación del voto de izquierdas de los partidos Podemos y PSOE en este caso

Voz 0194 05:10 pues Nieves nos quedan todavía unas cuantas unos cuantos actos de celebración conmemoración exacto venga seguimos hablando vástagos noches adiós

Voz 5 05:20 saben que la radio a veces no

Voz 0194 05:22 permite hacer viajes si ahora que tanto se habla del aniversario de la Constitución lo estábamos hablando ahora con Nieves podemos acercarnos a mil novecientos setenta y ocho y comprobar qué ambiente se vive a estas horas de la noche de hace cuarenta años Sastre has llegado ya

Voz 1071 05:36 aquí estoy no se llega viendo el sonido desde tan lejos

Voz 0194 05:39 entre te perfectamente estamos a cuatro de diciembre del setenta y ocho

Voz 1071 05:43 bueno es diciembre del setenta y ocho el Gobierno ha repartido ejemplares estos días de la constitución en los buzones había esta tarde en algunos parques gente leyendo el texto están las calles llenas de banderolas de anuncios en la tele en las radios mira suenan

Voz 0194 05:55 sí es como esta por ejemplo seis de diciembre

Voz 6 05:58 día de la Constitución tu derecho vota libremente en las paredes

Voz 1071 06:07 pues vemos algunos mensajes por ejemplo leemos uno que pone un voto vale más que mil gritos o este informe se analice y decida qué ambientes visto que mientras percibido te diría que hay ilusión hay también tensiones hace poco detuvieron al capitán Sáenz de Ynestrillas hace unos días a penas al teniente coronel Tejero por el golpe de manos muy comentado en las crónicas periodísticas estos días que estaban tramando iban a tramar la la cafetería Galaxia algunos lo empiezan a llamar como a eso como operación gala no hay debate vivo también sobre la Constitución Se acaba de pronunciar el arzobispo de Toledo en contra del texto hay ocho obispos que se han unido a su carta pastoral

Voz 0194 06:44 Koke y habrás podido escuchar Sastre debates políticos que ahora bueno al menos a mí porque estás allí pero yo estoy en dos mil dieciocho me van a sonar muy viejos conmigo distinto

Voz 1071 06:52 piejos a lo mejor pero distintos desde luego por ejemplo en el debate sobre la Constitución la intervención de Manuel Fraga a ver cómo escucháis desde allí desde dos mil dieciocho lo que se está diciendo en el setenta y ocho en este parlamento en el que no hay nadie que tenga la valla haría nuestra humildad

Voz 7 07:08 cada vez me como esta representación porque estamos somos la minoría de Angie no hay nadie que tenga muy frío sólo que esta Cámara somos la hoy otro mañana porque justamente es ya que quiere decir el parlamentarismo en democracia es el que un voto mañana puede querer la mayoría absoluta

Voz 1071 07:24 no somos la minoría dice el portavoz de Alianza Popular que es España es una pregunta que viene iba a estos días la convicción que muchos

Voz 7 07:32 desde luego es la a popular de que esta Constitución eso relativa longitud pasaba con más pena Gloria por los juicios de los comentaristas perjuicio de Historia sea sobre el fracaso de lo que pongamos en relación con este campo

Voz 1071 07:50 que están ha dicho en estos debates que no entiende aquí tanta polémica sobre Cataluña porque los nacionalistas catalanes quieren integrarse en España el portavoz del Grupo Catalán lo explica así

Voz 7 08:04 esta afirmación que ya no sabemos exactamente cómo explicar ni como con el cielo John pública de que esta réplica la invasión nazi el sentido de que nosotros somos lo que somos y queremos seguir siendo lo que somos es perfectamente compatible con una actitud de colaboración con la actitud realmente de auténtica voluntad de entendimiento ir auténtica voluntad de integración

Voz 1071 08:27 lo español voluntad de Ignacio pero seguro que allí en dos mil dieciocho estos debates los tres más que hablamos sobre élite anginas de Cataluña aquí se habla estos días de el debate monarquía república Herrero de Miñón

Voz 8 08:39 porque no es lo mismo una monarquía autoritaria y una monarquía democratizador hay democrática como la que ha hecho posible estas constituyentes porque gobierna el Gobierno responsable el Rey ha reiterado que es el Nahr sin gobernar reinar es moderar es moderar dice

Voz 1071 08:59 es uno de los ponentes de la Constitución en un contexto que haya aquí de atentados de ETA a grupos de extrema derecha se han producido estos debates constitucionales que escuchamos el comunista Santiago Carrillo ha defendido así el tan vituperada consenso por usar su propia frase textual mira

Voz 0660 09:13 hay quien critica estas cortes por qué a los parlamentarios que las forma Bone a veces más énfasis en buscar el acuerdo que en subrayar lo que las separa pero señores diputados no separan tantas cosas no sólo en el terreno de las ideas sino del de la historia reciente ha sido tan hondo el abismo abierto entre los españoles que siguió nos esforzamos todos más enterrar lo que en abrirlo más en acercarnos que diferenciarnos mientras democrático puede estallar unos a todos en las manos con Un juguete infernal

Voz 1071 09:57 preguntamos aquí en el setenta y ocho si esto dentro de treinta cuarenta años seguirá siendo

Voz 9 10:02 actual lo no pues luego te vuelves y te lo cuento

Voz 1071 10:05 buenas voces en fin de la política que reúne en la misma cámara agentes como decía ahora Carrillo que bien no sólo diferentes ideologías diferentes trayectorias políticas en la historia en esta Gran Vía madrileña no hay aquí una regulación del tráfico no hay un Madrid Central pocos coches hasta ahora del setenta y ocho si te parece mañana podemos volver a conectar para ver qué ambiente hay Madrid haber si te encuentras a Carmen del Riego que ella dice que ya votó en la Constitución podía haberse la busco me habéis asco a ver si tú Carmen sí que Adolfo Suárez se sacó de la manga un mes antes un decreto por el cual los que teníamos dieciocho años ya hablaríamos votarías voces la mayoría de edad era los XXI os voy a buscar algún guateque busca en algún

Voz 1150 10:47 que decía ocho mañana volvemos

Voz 0194 10:49 probar cuánto ha cambiado el debate político en estas cuatro décadas y sin embargo cuánta actualidad tienen algunas de aquellas declaraciones y vuelve te ya para la actualidad esas tres Volvo venga era el presente de la crónica de tribunales ahí un par de novedades hoy que tienen su recorrido político la primera tiene que ver con Francisco Camps Miguel Ángel Campos buenas noches

Voz 1552 11:07 buenas noches Sander poder que la Fiscalía pide que se le imputen

Voz 0194 11:10 con urgencia antes de que puedan prescribir los posibles delitos por las contrataciones que hizo en su época de la Generalitat valenciana con la trama Gürtel

Voz 1552 11:17 Francisco Camps siempre ha negado cualquier relación con los hechos

Voz 0678 11:21 la financiación ilegal del Partido Popular es triste que el derecho a la defensa incluya la obligación a la ofensa que es imposible que nadie puede decir en concreto nunca nada de mí jamás porque nunca di ninguna orden para una actitud irregular o ilegal

Voz 1552 11:39 pero Ricardo Costa

Voz 10 11:41 cita

Voz 11 11:43 que es dinero de los empresarios que tienen relaciones con la Administración no quieren ayudará al partido le aporta eso es una enterró Tele ha hecho el presidente Camps Juan Cotino

Voz 12 11:58 y Álvaro Pérez El Bigotes habría que hablar con Juan Cotino que era el que jugaba con determinados empresarios hablar con con las con la jefa de gabinete del señor Camps había que hablar con el señor Camps no es que realmente decían por dónde se iba a producir o por dónde había que ir

Voz 1552 12:18 le situaron como hemos escuchado como la X del entramado corrupto no solo ellos la propia sentencia de la financiación ilegal del PP a cuenta de la Gürtel les señaló como el inductor de la organización criminal los empresarios que admitieron su condena reconocieron que financiaban al PP a cambio de obras que concedía el Gobierno de Francisco Camps no soltaban el domingo por amor

Voz 1071 12:41 las gaviotas como de forma gráfica Roy

Voz 1552 12:43 Terol bigotes la semana pasada ante el juez el ex presidente valenciano se libró de que el juicio por prescripción de los delitos y Anticorrupción Angels no quiere que le pase eso ahora por ello ha pedido la reapertura de esta pieza de las contrataciones de la Gürtel para que Camps esta vez no escape al peso de la ley y por eso reclama al juez José de la Mata que le cite antes de que finalice el año para que no prescriban los delitos de prevaricación y fraude que le atribuye en las contrataciones a la Gürtel bajo su mando mandato el juez Ángels accederá a la petición del fiscal

Voz 0194 13:13 veremos qué pasa esta vez campos gracias

Voz 1552 13:16 ah bueno hasta luego en la otra novedad se refiere a la llamada pero

Voz 0194 13:19 son Kitchen como el Gobierno del PP recurrió supuestamente a fondos reservados para obstruir la investigación de los jueces contra su partido Ana Terradillos buenas noches qué tal con nuestra es muy bien y en este caso en el capítulo de hoy la prueba de que la policía pagaba al chófer de Bárcenas con dinero del Estado para robar documentación del ex tesorero que pudiera comprometer al partido el Partido Popular

Voz 0125 13:39 sí lo he encontrado Asuntos Internos de la Policía sólo recibís los originales que el chófer de Bárcenas firmó durante el tiempo que espió al ex tesorero del Partido Popular según fuentes jurídicas hay numerosos recibís practicamente Nos dicen que están todos todos los que recibió Sergio Ríos así se llamaba el chofer durante dos años cada mes cobraba dos mil euros de esta partida de fondos reservados que se autorizaban Ike se siguen autorizando cada treinta días es el modus operandi por los responsables policiales y también del ministerio del Interior según confirman estas fuentes en alguno de estos documentos aparece el nombre del comisario Villarejo como responsable de estas entregas y tiene todo su sentido porque Villarejo fue quien captó e instruyó a este chófer en su no la misión que practicamente consistía en vigilar sacar información de la mujer de Bárcenas por lo tanto era la persona que dispensaba directamente ese dinero de fondos reservados son las primeras pruebas sólidas de lo que costó este espionaje pero a esta hora la policía en concreto Asuntos Internos no descarta que se encuentren más documentos de este tipo porque lo que sí se sabe ya es que el dispositivo Kitchen contó con más confidentes Además de este señor de chófer de Bárcenas por cierto Ángels del rastreo informático no se sacado nada estos papeles aparecen por el rastreo manual que han tenido que hacer los agentes de Asuntos Internos un equipo entero pues vaya trabajo Terradillos bajo cero figuras noches

Voz 0194 14:58 para marcharnos a Londres lo último porque en el Parlamento ha empezado ya el debate que precederá a la votación del Brexit Londres Begoña Arce buenas noches qué tal buenas noches antes de que el debate empezara a Theresa May ha podido percibir una señal que la verdad es que no suponen una buena premonición porque el Parlamento acusa su Gobierno el Gobierno de May de desacato por no publicar el informe alegar sobre el Brexit es un varapalo yo no sé si si tiene algún precedente

Voz 0273 15:21 no hay ningún precedente es un golpe histórico impulso constitucional jamás un Gobierno británico había sido condenado por desacato al Parlamento los diputados votaron en noviembre a favor de que el Gobierno publicará el texto íntegro del informe legal sobre el acuerdo del Brexit que habían alcanzado con la Unión Europea el Gobierno no lo hizo esta tarde ha sido condenado por desacato al Parlamento por trescientos once votos a favor frente a doscientos noventa y tres en contra una condena que como subrayaba el laborista Kate esta Mer hace historia

Voz 0125 15:52 en esta gama

Voz 0273 15:55 ahora ha hablado con una decisión de enorme significado constitucional político creo que no hay precedentes de que esta Cámara condene a ministros por desacato la moción deja claro que el Gobierno debe ahora publicar íntegramente el informe final y así va a ser el Gobierno ha anunciado la publicación de más de medio millar de páginas del análisis legal pero esta no ha sido la única derrota del Gobierno esta tarde en total ha habido tres de enorme importancia en lo que al Brexit se refiere es una moción que va a permitir a los diputados asegurarse de que podrán votar un plan B de hecho podrán instruir a la primera ministra en caso de que la Cámara de los Comunes rechace como parece que ocurrirá el acuerdo para del Brexit de May el once de diciembre en caso de que haya una segunda votación los parlamentarios quieren tener voz y voto así defendía ese poder de los diputados el conservador de larga trayectoria Oliver le Queen

Voz 13 16:48 muy estrecha nueve

Voz 0273 16:51 hoy aunque que lleguemos al veintiuno de enero con una declaración de que no se ha podido alcanzar un acuerdo y puede que para el dos seis en esta Cámara haya la mayoría para dar una solución que evite marcharnos sin acuerdo para los que queremos que que para los que creemos que marcharnos sin un acuerdo es una catástrofe para nuestro país parece lo correcto que al menos tengamos la posibilidad de mostrar esta mayoría así se logra fuero con estas mociones que May ha perdido lo que estamos viendo es el hundimiento del Gobierno con el caos del Brexit y el Parlamento tomando poco a poco el poder y la autoridad ante un Ejecutivo que agoniza

Voz 0194 17:27 ni el debate sobre cómo va el debate en sigue porque apenas acababa de empezar y se vota el día once

Voz 0273 17:33 sí todo indica que esta votación va a ser rechazada que el acuerdo Baser rechazado esta tarde los unionistas han votado en las mociones contra el Gobierno son muy indicativas de lo que puede pasar pero atención los conservadores euroescépticos no lo han hecho no se han unido a la oposición ya sí todo el Gobierno ha perdido a la hora de votar el acuerdo de salida son decenas de euroescépticos quienes aseguran que votarán en contra hizo unirán a la oposición al abrir el debate May ha advertido del peligro de un segundo referéndum que según ella aún daría aún más en las actuales divisiones que ha provocado el Brexit esta disputa ya se ha prolongado demasiado está corro huyendo nuestra política la vida de pena de de un compromiso hoy como sabéis el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que el Reino Unido puede retirar unilateralmente la petición de salida antes del veintinueve de marzo cuando se cumple la fecha del Brexit es toda alas por un lado a quienes quieren un segundo referéndum pero al mismo tiempo hace reflexionar a los euroescépticos porque en caso de derrotar el acuerdo es el propio Félix y el que corre peligro de acabar en nada

Voz 0194 18:43 bueno pues Begoña veremos muchísimas gracias buenas noches sólo te pregunto Ignasi informada de titulares mal empieza no

Voz 0512 18:50 mal empieza perdona que te matice a tu corresponsal que está muy feo pero el tribunal todavía no se ha pronunciado sobre este tribunal se produce al abogado general que es que el Tribunal suele seguir pero por aquello de las cosas al pan pan el Tribunal todavía no se ha pronunciado ahora efectivamente lo que está ocurriendo en Londres es que es mucho más fácil decir que no que decir que si juntos a nada hasta los noes se unen contra May todos esos no es juntos no son capaces de poco en alternativa y eso es lo que va a llevar a Inglaterra el caos en los próximos meses

Voz 0194 19:20 Carmen que salude a Casimiro García Abadillo director del independiente muy buenas noches qué tal como estamos buscando que cuentan independiente a estas horas y ya para mañana

Voz 1251 19:31 pero no está todo muy centrado en Andalucía como se pueden imaginar a nuestros oyentes por una parte tenemos que hubiera un artículo de opinión de Victoria Prego que titula la tregua trampa que se cuenta cómo esa bajada de la tensión de la ejecutiva socialista con sus ahora había que tiene como objetivo prolongar en la situación de la presidenta de la Junta de Andalucía hasta que y se vea que que efectivamente tiene muy pocas posibilidades de formar gobierno y entonces es cuando se iba a producir una situación de enfrentamiento larvada que que ayer se vio muy claramente que hoy se ha matizado pero que

Voz 0194 20:19 pero que Style

Voz 1251 20:21 que está ahí y que va a llevar pues a esa a esa lucha sin cuartel Carmen Torres hace un artículo contando cuáles son las posibilidades que le podía ofrecer Pedro Sánchez a su sonaría en esa situación de Podemos con un restricción no Pos renuncia a su cargo cómodo todavía general del Partido Socialista vencía sería la de delegada del Gobierno de Andalucía observadora en todo caso conoce no sólo había a batallar hasta hoy para terminar tenemos una demanda que ha presentado el libro es el número uno de la lista de de Vox en Andalucía ratico Serrano contra el Estado una demanda por daños y perjuicios de quinientos mil euros por haberle retirado de la carrera judicial como recordó hace seis años se retiró de la carrera judicial una aquí se tome respecto a la custodia de un menor coste

Voz 14 21:35 eso probablemente más que tiene que ver también

Voz 1251 21:38 lo hacía con una manera determinada nada

Voz 0194 21:40 pues Casimiro García Abadillo muchísimas gracias

Voz 1251 21:44 gracias hasta luego buenas noches buena

Voz 0194 21:46 muchas son las apuestas se del independiente para las próximas horas Sastre Nos queda Cuaderno de frases rapidito

Voz 1071 21:51 he vuelto si frases y datos aquellas vuelta como si fuera Cifras y letras las cifras el paro bajó en noviembre poco más de mil ochocientas personas ha caído también yen cuarenta y siete mil el número de las afiliaciones a la Seguridad Social es el peor noviembre en estos cinco años son los datos las frases de Yolanda Valdeolivas Secretaria de Estado de Empleo Maricarmen Barrera

Voz 8 22:10 crece la estabilidad en el empleo crece también la duración de la jornada

Voz 15 22:16 sólo un seis coma dos por ciento de los contratos

Voz 0273 22:19 firmada en noviembre fueron indefinidos

Voz 1071 22:21 el Ayuntamiento de Madrid ha ordenado que se retiren la mayoría de los patinetes que circulan por la ciudad una retirada temporal no ha dado autorización a las empresas que llegaron antes de que el servicio estuviera regulado en una ordenanza municipal en Italia la Policía considera que

Voz 0194 22:34 frustrado la reorganización de la Cosa Nostra detenido

Voz 1071 22:37 que se consideraba su nuevo jefe séptimo meneo tiene ochenta años los carabineros han arrestado hecho a cuarenta y seis personas entre ellos otros tres jefes de los manda que son los distritos en los que la mafia divide el territorio se había llegado a reunir la cúpulas como llaman a las direcciones de la mafia desde que en noviembre del año pasado Josu capo que era Totó Riina pues nos queda Ramoneda

Voz 8 23:00 el dietario

Voz 1150 23:04 por sus aliados les conoceréis Pablo Casado se plantea dar entrada BOC en un futuro Gobierno andaluz lo cual significaría que el PP se inclina definitivamente por la vía Salvini Orbán de moda en Europa que haría ciudadanos en este caso la FAES de Aznar ya ha vendido el frente de sus tres pupilos para la reconquista no hay nadie en la derecha que crea todavía en el centro dan todos ya por hecho el paso inexorable el autoritarismo dicen que la extrema derecha Santi elitista si se habla de las élites económicas es completamente falso la extrema derecha musical estrategia populista a favor suyo se presenta como defensora de los desfavorecidos pero les mete en el túnel de Olivera el mismo más radical el programa de Vox en ese sentido no ofrece dudas por eso la derecha convencional no tiene problemas en acercarse ellos saben que su reconquista no afecta a los grandes intereses económicos es pura demagogia Francia vive cíclicamente su revuelta siempre con este componente de espontaneidad de falta de liderazgo que genera desconcierto la ausencia de interlocutores la universidad los movilizados la falta de proyecto político hace difícil rebanar una negociación pero todos los partidos saben que legalizaciones profunda ICANN movimiento es muy popular de Le Pen amén de Bakíev a Ford ninguno ha pedido a Macron mano dura represión sino opción política para encauzar la frustración y el presidente consciente de su debilidad no ha querido ser menos ya anunciado una moratoria de aquellas propuestas del Gobierno que provocaron la revuelta es hora de afrontar de verdad los costes sociales de las imputaciones el capitalismo una reflexión en Francia las revueltas han generado situaciones de violencia muchísimo más duras que las que ha vivido el proceso independentista hay algunos centenares de agitadores detenidos muchos ya están en la calle aquí personas como Jordi Sánchez Jordi que usaron su liderazgo social para que un movimiento pacífico no degenera en violencia llevan ya más de año y en prisión francamente cuesta entenderlo

Voz 16 25:06 eso sí hoy terminamos aquí Carmen del Riego Ignasi Guardans Carlos Cué muchas gracias buenas noches hasta la semana que viene guiados ustedes esas de tu también mañanas que del paseo el setenta y ocho visto que tu ya estaba eh

Voz 17 25:18 si yo no voté por eso me faltó has encontrado

Voz 16 25:23 la Gran Vía ahí te he hasta mañana mete Félix H

Voz 1 25:45 ahora veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

Voz 19 25:58 Hora Veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Paper la Roma Hora Veinticinco quien Facebook Hora

Voz 21 26:08 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el fan

Voz 22 26:12 es un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 1 26:23 el Faro con Mara Torres nos encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER

Voz 21 26:31 es el momento de poner las cartas sobre la mesa

Voz 4 26:33 harán ustedes lo mismo una salida esté quiere que debería dimitir de decir lo que pensamos y ustedes creen que él debe dimitir porque no lo son

Voz 22 26:42 pero inmediatamente militancia no tiene respuesta es ministra

Voz 16 26:48 una pregunta de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es seamos claros

Voz 4 26:59 cadena SER la empatía

Voz 3 27:01 es ponerse en el lugar del otro compartir sus sentimientos

Voz 4 27:04 los José Miguel bueno la verdad es que con un montón de emociones

Voz 3 27:11 en este momento no es bonito al País Vasco la simpatía este afecto hacia una persona que provoca encontrar agradable su presencia

Voz 17 27:18 mañana paseando por el pueblo la gente se lo estoy lo conozco a usted lo conozco buenas Benjamín Ben que era uno de los Rolling Stone

Voz 3 27:23 si la suma de la empatía y la simpatía surge la complicidad como sonríen

Voz 4 27:31 porque esto entrevistando porque recordáis cuando rodar hasta ese momento si Amine me ilusiona

Voz 3 27:37 son los cálculos que hacemos cada tarde en la Ventana con Carles Francino en la SER

Voz 13 27:46 contamos con el mejor portero un reportero el empate a su pareja de centrales y el Alkorta el medio centro la mezcla perfecta de potencia africana el frío pucelano Bingham Lizaran dormidos un inglés y un italiano en el centro del campo que la tocas corrección hola qué tal tu hijo Believe si los extremos clase velocidad y calidad Álvaro Benito y Javier Subirats distinguen si tenemos al delantero argentino del Valentín Alsina bruta Benito al cuerpo lleva un arquero Kiko Narváez Balón de Oro gol Luis Suárez que despierto su paz entre en el líder el Deportivo el de Liga

Voz 1071 28:39 que ha de ser

Voz 19 28:43 imagino su festival de música en el que actuara Ona dos pida Turner Bruce Springsteen Mecano el último de la fila que parece imposible en la vida real es la radio

Voz 13 29:01 los cuarenta clase la nueva emisora con todos los números uno de la música escucha en la radio y en la web ola de los cuarenta y los cuarenta clásico

Voz 5 29:18 dime tu mano miman acaricio el pelo tanto contaría

Voz 24 29:32 no no no no no no no

Voz 5 29:35 en plan simbólico era

Voz 25 29:37 molino que

Voz 5 29:39 intentamos implicarnos él ya no somos tontos ya está estamos aquí