Hora 25 (06/12/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1667 00:24 qué tal muy buenas tardes elogios a la Constitución en el día que cumple cuarenta años y el debate abierto y no resulto sobre la necesidad de una reforma Il la profundidad de los cambios necesarios en resumen los mensajes habituales en los últimos años en un aniversario

la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1667 01:03 sí ha defendido la vigencia de la Constitución y la conveniencia de adaptarse a cada momento en un contexto en el que

Voz 0919 01:08 por la derecha por la izquierda se proponen cambios consta

Voz 1667 01:11 emocionales de cierto calado la presidenta del Congreso defiende que la Carta Magna no debería ser inexpugnable

Voz 0140 01:17 ningún camino ningún atajo merece la pena si ponen en riesgo la convivencia conseguimos culminar con éxito el tránsito de un régimen autoritario a una democracia plena cuidando la convivencia sabremos superar los desafíos que hoy enfrenta nuestra democracia cuidando el respeto y la convivencia nunca ha sido un candado como toda obra humana es perceptible que admite reformas ninguna Constitución debería reformarse con menos acuerdo del que la creo

Voz 1667 01:46 un día de la Constitución en la que con micrófonos de por medio los líderes de los partidos hablaban de reformas

Voz 4 01:51 la Constitución está viva la Constitución está perfectamente impermeable a cualquier modificación no sólo es el monumento la concordia sino la muralla de aquellos que quieren poner en riego

Voz 5 02:04 no se puede hacer sin consenso y esto no es una ocurrencia de una protección es que no se puede ni se debe igualdad regeneración pero no se nos ocurra abrir ese melón para cargar es

Voz 4 02:14 solución en dos mil dieciocho apostar por una España moderna por una España feminista por una España donde sí está la justicia social la fraternidad y el diálogo es decir República

Voz 1667 02:25 en los corrillos hablaban sobre todo de las selecciones Pablo Casado santificar la alianza entre PP y Ciudadanos en la que confía para gobernar España con una mayoría absoluta en seis doce meses y Pedro Sánchez ha decepcionado a quienes esperan elecciones en marzo el presidente sostiene que ese mes él seguirá trabajando en la Moncloa resumir hemos todos estos mensajes y también nos acercaremos a Girona

Voz 3 02:50 escenario de enfrentamientos entre radical

Voz 1667 02:52 los independentistas y los Mossos que protegían un acto constitucionalista apoyado por Bosch incidentes que se han repetido esta tarde en Tarrasa Pere Aragonés es el bíceps

Voz 1673 03:01 gente de la Generalitat lo el nombre da cuenta aunque estén vio contexto lo que está no tenemos que olvidar el contexto en el que estamos el de una extrema derecha que en toda Europa está cada vez más presente esto evidentemente tensiona pero lo que tenemos que hacer como sociedad es ser capaces de responder desde el civismo desde el pacifismo desde los valores democráticos a los democrático

Voz 1667 03:22 en Hora Veinticinco también vamos a contraponer los datos con las proclamas a partir de lo que ayer decía en este mismo programa el número dos de Vox Pedro

Voz 1715 03:29 sí se llama Javier Ortega Smith y entre otras cosas anoche en Hora Veinticinco Nos dijo esto los datos de los hombres que mueren a manos de las mujeres se ocultan porque no interesa de demostrar que también muere nombres a manos de mujeres bueno haberte votarnos va a contar que los datos son públicos una de los oculta confirman que ningún caso es comparable el número de mujeres asesinadas con el de hombres asesinados la Fundación Mujeres tienen clara cuál es la ideología de

Voz 6 03:53 realmente estamos entonces día que lo que defiende es una sociedad en la que me encantaba sintomático pactos una paridad está defiende un modelo social en el que la posición de las mujeres que una una posición de subordinación

Voz 1715 04:08 lo haremos cuentas con la bolsa el Ibex ha vivido hoy la peor caída del año un dos con siete por ciento la mayor desde octubre del dos mil diecisiete los inversores han penalizado este jueves las dudas sobre las relaciones entre Estados Unidos y China tras el arresto en Canadá de la heredera de la empresa Wei a petición de la Casa Blanca Porro negocios de esa compañía conminar a las ocho

Voz 1667 04:26 y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:29 buenas tardes jornada de Copa del Rey de fútbol sin clasificar

Voz 1038 04:31 no ya para octavos de final dos equipos el Levante que le ha ganado dos cero al Lugo y el Real Madrid que le ha ganado seis uno al Melilla tenemos en juego dos eliminatorias en Eibar ahora mismo el Sporting de Gijón está ganando uno dos en el global de la eliminatoria uno cuatro los asturianos muy cerca de clasificarse bien Huesca el Athletic de Bilbao gana cero dos cero seis en el global de la eliminatoria el Athletic tiene ya pie y medio en los octavos a las nueve menos cuarto se jugará la última eliminatoria entre el Betis y el Racing de Santander

Voz 0978 04:57 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes las próximas horas la visibilidad irá reduciendo en gran parte del interior peninsular ya que una noche más las nieblas se irán extendiendo por zonas llanas cerca sobre todo de los principales ríos las más densas y persistentes de nuevo en el Duero y el Ebro si bien muchas mañana seguirán rompiendo obtendrán en forma de nubes bajas y mañana Ángel era al mismo tiempo que los últimos días soul fuera de los sitios de niebla con un poco de frío a primeras horas después durante la tarde ambiente poco frío incluso suave al sol máximas en general de quince veinte grados veremos más nubes en el Cantábrico con algunas lloviznas también en el Mediterráneo apenas dejarán algunas gotas Se mantendrán los vientos con calima en Canarias y máximas de veinticinco grados son más

Voz 1715 05:39 diez ahora veinticinco a Pedro en el día en el que celebramos los cuarenta años de la Constitución le hemos conocido el arresto en Brasil de uno de los autores de la matanza de Atocha es uno de los crímenes fue uno de los crímenes que golpeó este país en pleno Camino de transición de la dictadura hasta la democracia lo vamos a acercar a Brasil Francho Barón Francho buenas tardes

Voz 7 05:59 efectivamente las fuerzas de seguridad han defendido acá Loncar tía Julia quien contaba con una orden de captura internacional por su participación en la matanza en mil novecientos setenta y siete de los abogados de Atocha según ha avanzado la gente de Easy ha confirmado han confirmado fuentes diplomáticas españolas la Cadena Ser Las mismas fuentes por la mañana la porque se celebran con el silencio ofrecer rueda de prensa con mayores Julia esta detención las autoridades españolas recordemos había solicitado la extradición de García pública que tenía veinticuatro años cuando perpetró estos asesinatos ir eh que fue condenado a ciento noventa y tres años de cárcel como autor material e esos cinco exige a todos el veinticuatro de los setenta y siete recordemos tres ultraderechistas a a Javier Sauquillo obtuvieron Benavides a Enrique Falete Serafín Holgado y al el Rodríguez Leal todos abogados laboralistas que trabajaban en un despacho situado en el número cincuenta y cinco de la calle Atocha de Madrid

Voz 1715 06:57 gracias Francho ocho y siete minutos siete y siete en Canarias

Voz 10 08:29 ajena colaboran Renfe ir Repsol cabinas ser

Voz 3 08:35 o una veinticinco

Voz 1715 08:39 Pedro Blanco fue ordenada seis de diciembre es un día para cumplir con las tradiciones articula España se constituye el día para celebrar la Constitución recordando por ejemplo qué dicen sus artículos es la primera realmente

Voz 11 08:55 fruto del acuerdo y el entendimiento sino de la impositiva para escuchar al jefe del Estado la al discurso anual ante el Congreso

Voz 1715 09:06 vía es la traición para algunos día de abuchear algunos políticos sobre todo cuando el presidente del PSOE suele ocurrir bueno cuarenta años de Constitución con el mismo debate de siempre sobre su reforma su vigencia ya con los mensajes habituales sobre el valor del texto de un texto que casi inalterado desde que es escribió llega a nuestros días y sobre el que después de tantos años se ha dicho todo use ha dicho casi todo así que los mensajes habituales sólo cambia el contexto eso hace que nos fijemos más en unas o en otras cosas clásico y tocaba poner el acento en la confidencia el modelo territorial y en su diversidad en la Constitución como sustrato para el diálogo y pendiente del discurso el Rey ha estado María Manjavacas María hola

Voz 1444 09:47 hola buenas tardes sí han sido muchas las ocasiones en las que el Rey ha mencionado lo del espíritu integrador con el que nació ese mantienen la Constitución y esto decía no suponen uniformidad al contrario reconoce la diversidad territorial sin mención expresa a Cataluña y al desafío independentista el Rey ha recalcado que los desencuentros se resuelven con diálogo respeto a las leyes en los tribunales respecto a la reforma la palabra no la mencionado pero sí la necesidad de adaptarla

Voz 0623 10:13 para evolucionar hemos de sumar es inmenso patrimonio de libertades derechos y bienestar que hemos conseguido a la voluntad de ir adaptando y amoldado a nuestra manera de hacer de vivir a la realidad de cada momento con espíritu crítico crítico pero también siempre constructivo

Voz 1715 10:33 bueno ya año tras año les preguntamos a los políticos por lo mismo por la reforma de la Constitución y año tras año las respuestas son similares casi nadie se opone frontalmente pero casi todos establecen algunos peros la presidenta del Congreso en su discurso de este seis de diciembre ha defendido que no hay candados que hagan intocable la Constitución

Voz 0140 10:53 ha sido un candado como toda obra humana es perceptible que admite reformas ya tenido algunas debemos tomar como ejemplo la prudencia y sabiduría de los constituyentes ninguna Constitución debería reformarse con menos acuerdo del que la creo

Voz 1715 11:09 bueno la reforma constitucional también en las reflexiones de los asistentes al acto de esta mañana por allí han pasado presidentes autonómicos anotó dos líderes de los principales partidos ex presidentes de Gobierno portavoces de las fuerzas políticas vamos a escuchar Adriana Lastra del PSOE a Pablo Casado del PP a Pablo Iglesias de Podemos y Albert Rivera de C's

Voz 12 11:29 creo que somos el único partido que ha puesto encima de la mesa la necesidad de la reforma y por lo tanto bueno lo que convino ves en este caso al al resto de partidos políticos a que se sumen para seguir avanzando durante al menos otros cuarenta años

Voz 4 11:42 la Constitución está viva la Constitución está perfectamente permeable a cualquier modificación no sólo es el monumento la concordia sino la muralla frente aquellos que quieren poner en riesgo en dos mil dieciocho apostar por una España moderna por una España feminista por una España donde sí está la justicia social la fraternidad y el diálogo es decir República

Voz 5 12:04 no se puede hacer sin consenso y esto no es una ocurrencia ni una protección es que no se puede ni se debe igualdad regeneración pero no se nos ocurra abrir ese melón para cargar no es la Constitución

Voz 1715 12:14 bueno eso es lo que se dice en público luego están los corrillos esos en los que se dicen muchas cosas pero no se graba ninguna ir esos corrillos hoy se ha hablado sobre todo de las selecciones de las andaluza así pero también de las generales y es muy interesante lo que ha dicho el líder del Partido Popular él se ve gobernando con mayoría absoluta junto azud a ciudadanos sea unión está ya santificado en un plazo de decía de seis o doce meses desde luego parece que no va a ser en cuatro porque Pedro Sánchez el presidente ha negado que piense convocar elecciones en marzo María Jesús Juanes

Voz 1461 12:47 eso es casado piensa ya en un futuro con Ciudadanos no sólo en Andalucía sino también a nivel nacional el líder de los populares cree que lo mejor para nuestro país es que la formación de Rivera se haga fuerte en el espectro electoral de centro izquierda recogiendo el voto desencantado con Sánchez mientras el va creciendo por el centro derecha de esa forma espera que en un año o incluso seis meses ambas fuerzas políticas puedan gobernar juntas con mayoría absoluta porque habla de medio año pues porque como ha venido contando la Cadena SER hay miembros del Gobierno del PSOE que piensan en ese súper domingo de mayo en el que coincidan todas las elecciones hoy los periodistas hemos preguntado por eso al presidente del Gobierno no se ha pronunciado aunque se ha descartado una convocatoria para marzo porque según ha dicho le pillara trabajando y gobernando y es que si los presupuestos van ahora en enero todavía estaremos en pleno trámite parlamentario

Voz 1715 13:33 bueno el color eso que no forma parte de lo esencial de este día pero que sí debe estar en la crónica de la jornada de hoy fundamentalmente el color lo ha puesto la coincidencia de dos reyes en el Congreso eso no ocurría desde hace un siglo vamos que no lo hemos visto ninguno de los que estamos ahora mismo torno a hora25 han sido muy comenta las las palabras que el Rey Felipe ha dedicado a su padre nos lo va a contar Nieves Goicochea

Voz 1468 13:58 el rey Juan Carlos esta sí en un lugar preferente junto a su hijo Felipe VI que ha provocado en varias ocasiones una ovación cerrada al Rey Emérito por su contribución a la consolidación democrática cuatro ex presidentes del Gobierno dos de ellos Rajoy y Zapatero que dicen sentirse muy cómodos en su nueva condición de ex mandatarios de ello han charlado animadamente en una de las es en el Salón de Pasos Perdidos andar ha sido uno de los primeros en irse del cóctel en el que a duras penas se podía hoy avanzar de corrillo en corrillo la reina Letizia no ha tenido inconveniente en que algunos diputados y diputadas se fotografiaron con sus hijas este año la premiada por su buena actitud con la prensa podría ser la ministra de Hacienda que con paciencia repetía una y otra vez que sí que ya tiene listo los presupuestos generales y que los va a presentar en el mes de enero Pablo Iglesias y el resto de los parlamentarios morados todos con nuevo opine en republicano en la solapa no han aplaudido los discursos oficiales ni se han quedado en el cóctel han preferido seguir el homenaje a la Carta Magna en un acto convocado por ellos en el Ateneo de Madrid

Voz 1715 14:57 bueno hay algo más los incidentes que se registraban primero en Girona esta tarde es la última hora en Tarrasa había allí convocado un acto de Vox se había convocado a su vez una protesta contra ese acto de Vox y esa protesta derivado en incidentes de cierta gravedad entre los manifestantes y los Mossos d'Esquadra que dejan varios heridos vamos a actualizar la información de última hora en Barcelona con Carla Turró Carla hasta

Voz 1461 15:19 las cotas muy buenas tardes Pedro cinco mossos y dos manifestantes heridos esos son los últimos datos uno de los manifestantes heridos es la diputada de la CUP Marías y Rubén que se encuentra ahora mismo en urgencias hay hasta ahora dos detenidos son las cifras quedan los Mossos de estos altercados que han empezado esta tarde a un acto de Vox convocado en en Tarrasa Un grupo de manifestantes ha tratado de impedirlo los Mossos han desplegado entonces una línea policial cuando los manifestantes Lan intentando la han intentado cruzar ha ocurrido esto disturbios y enfrentamientos según la policía los manifestantes han lanzado objetos is han quemado distintos contenedores el balance ahora es eso dos detenidos acusados de atentado contra la autoridad Pedro

Voz 1715 16:02 gracias Carla los incidentes los primeros se registraban en Girona esta mañana un colectivo llamado borbónica había convocado un acto en esa ciudad en defensa de la Constitución apoyaba al PP lo apoyaba vos ocasión que ha aprovechado el sector más radical del independentismo para movilizarse en fin incidentes enfrentamientos acusaciones por la actuación de los Mossos d'Esquadra vamos a Girona informa Clara Pàmies

Voz 1461 16:22 los servicios de emergencia han atendido a unas veinte personas de las cuales quince son Mossos d'Esquadra hay un herido grave que dormirá en el Hospital Trueta de Girona la manifestación convocada por los CDR ha empezado cerca de las nueve de la mañana y pocos minutos después llegaba la primera carga policial los manifestantes han tirado las vallas que tenían que separar los dos actos en el centro de la plaza once furgones de los Mossos dos cordones policiales los CDR gritaban consignas como fuera los fascistas de nuestros barrios esta no es nuestra policía han quemado una bandera española mientras lanzaban botellas de cristal y latas contra los Mossos en el otro lado ambiente festivo han retirado todos los lazos amarillos que había por toda la plaza con el himno de España de fondo ha habido una segunda carga policial cuando manifestantes convocados por Borbones han ido por un lateral hasta la manifestación independentista el único detenido ha quedado en libertad con cargos

Voz 13 17:26 si antes llegues Yoko de comprar capón por la once

Voz 11 17:29 se capón tan grandes no tengo pero te

Voz 13 17:32 pues llevar dos y no puede ser

Voz 11 17:34 el mismo capón para compartir capón podrá once no pude follar fue en mil diez de novia importante

Voz 14 17:43 el uno de enero vuelve el sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros no capón para once cupón de la ONCE

Voz 3 17:52 muchos premios músculo repartidos

Voz 15 17:56 imagine un festival de música en el que

Voz 3 17:59 cuadran pida Turner Bruce Springsteen Cano el último de la fila que parece imposible en la vida real la radio los cuarenta que la anuda emisora con todos los números uno de la música escucha la radio y en la web Olaf de los cuarenta y los cuarenta clásico

Voz 10 18:28 rápido pide un deseo pues ir a Sri Lanka deseo concedido celebra el veinte aniversario de su catálogo todo puede cumplirse repuesta treinta litros a más de carburantes PP Crea tu lista de deseos mi BP gana miles de premios fantásticos viajes y el nuevo Ford Focus ahora BP te lleva aún más lejos visita lista de deseos Mi B P punto com sopla las velas KPN sexo

Voz 1715 18:55 Pedro Blanco hablemos de violencia machista el discurso de Vox sobre este tema ayer noche escuchamos en Hora Veinticinco número dos ese partido Javier Ortega Smith que se vino a la radio en parte cargado de algunas medias verdades alguna falsedad hizo un puñado de prejuicios dijo por ejemplo que el Gobierno oculta los datos de hombres asesinados por sus parejas no se facilitan los datos los datos de los hombres que mueren a mano de las mujeres no se facilita que no se contabilizan Kenia oscense y se contabilizan pero no hacía falta se ocultan porque no interesa demostrar que también mueren hombres a manos de mujeres para el cual también dijo entre otras cosas Moreno ex Miss Oh puso en valor la parlante gran número de

Voz 16 19:32 muchas falsas por maltratos la cantidad de denuncias falsas que no son

Voz 17 19:37 el cero cero y pico por ciento las denuncias falsas

Voz 1715 19:40 son cero y pico corredora quinientos sesenta y seis mil me parece

Voz 17 19:42 en la última Memoria de la Fiscalía sobre

Voz 16 19:45 Lass le voy a aclarar el dato sobre las que antes

Voz 1715 19:49 sido admitidas a trámite han llegado a juicio ya han sido absueltas pero las denuncias que directamente no han sido tramitadas son muchísimas más bueno es lo que decía Moreno Smith lástima para su discurso que los datos demuestran que algunas de esas afirmaciones simplemente no son verdad por ejemplo los datos sobre los asesinatos de hombres crímenes de violencia en el entorno familiar son públicos todo el mundo puede acceder a ellos Alberto Pozas en el Poder Judicial

Voz 0055 20:18 crédito porque los datos existen son públicos y quien quiera puede consultarlos en su página web en cuanto a las muertes de hombres los datos son claros desde dos mil ocho hasta dos mil dieciséis el último año del que hay datos sesenta y siete hombres han sido asesinados por sus parejas o exparejas mujeres la cifra asciende a quinientas cincuenta y cuatro lo de la denuncia falsa es un debate que vuelve los datos de la Fiscalía en su última memoria también son claros entre dos mil nueve y dos mil diecisiete se presentaron más de un millón doscientas mil denuncias de violencia de género in noventa y seis mujeres un cero coma cero cero setenta y ocho por ciento han sido condenadas el origen de los maltratadores ideas víctimas tampoco en ningún misterios se puede averiguar a golpe de clic siempre aparecen estas estadísticas en el segundo trimestre de este año por ejemplo han condenado a más de nueve mil hombres menos de un treinta por ciento son extranjeros

Voz 1715 21:01 sí ha sido un mal día en las bolsas en realidad llevan una mala hechas estas últimas semanas el Ibex ha perdido un dos con siete por ciento de la mayor caída en lo que llevamos de año los analistas apuntan a varias causas creen que la confianza en la tregua comercial entre Estados Unidos y China es bastante endeble Ésta es la opinión de riqueza mácula de Link Securities

Voz 1791 21:19 a pesar de que las declaraciones del principio de acuerdo que se alcanzó en Buenos Aires en la reunión del G20 entre estos dos países los inversores todavía se muestra muy escépticos en cuanto a su en cuanto a su implementación cabe recordar que te brazo solamente noventa días para alcanzar el acuerdo definitivo

Voz 1715 21:36 bueno hay otro factor que puede haber influido en la intranquilidad de los inversores la detención de la heredera del gigante chino Hawái fue arrestada el día uno la noticia se conoció ayer fue detenida en Canadá atendiendo a una orden de detención de Estados Unidos en virtud de las sanciones que de manera unilateral Estados Unidos impone a Irán Nos vamos hasta Washington Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 21:56 buenas tardes Estados Unidos ha solicitado la extradición de menguan sube la directora financiera de la empresa china Huawei hija del director de la compañía de alto ejecutivo de la telefónica China el juez ha impuesto el secreto de sumario pero los medios canadienses relacionan la detención con la presunta violación de las sanciones estadounidenses contra Teherán en concreto por vender en Irán productos móviles elaborados en Estados Unidos vulnerando el veto a las exportaciones a este país la detención se produce en un momento muy delicado entre las relaciones de China y Estados Unidos justo cuando se acaban de dar tres meses de tregua en la guerra comercial el Departamento de Justicia estadounidense investiga desde hace meses plagió a way por la vulneración de sanciones y sospecha además de que la compañía está haciendo actividades de espionaje para el Gobierno chino unas sospechas que de facto han frenado la expansión de la marca en EEUU según Washington está poniendo en riesgo la seguridad nacional Pekín ha pedido ya la liberación inmediata de la heredera de la multinacional china

Voz 1715 22:53 es festivo pero en la radio somos como el uno uno dos que siempre haya alguien al otro lado así que no tenemos lista y tenemos programa completo en la segunda hora vamos a dedicar los cuarenta años de la Constitución y la cara B también va a tener aires constitucionales árbitro deshora

Voz 1510 23:06 si hola Pedro en la grave vamos a hablar de aniversarios porque los celebramos que nos lleva año tras año a festejar un acontecimiento o a recordarlo nos va ayudar a entender qué significan los aniversarios Juan Robles que es doctor en Antropología Social es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y escucha esto

Voz 18 23:22 aquí cuarenta años aprendimos a hablar entre nosotros el muy buen cuarenta aniversario de la Constitución española cuarenta años de democracia cuarenta años de libertad pero este es el anuncia que se presentó en sí

Voz 1510 23:36 tiemble para esta celebración del que también hablaremos sobre el aniversario de la Constitución pero sobre todas las celebraciones que crean identidad social hablamos en la cara B después Pedro para llegar hasta las diez la cultura con Javier Torres

Voz 1715 23:46 sí tenemos tertulia claro a partir de las diez esta noche con Berna González Harbour con Javier de Lucas y con Javier González Ferrari Éstas son para él las claves del día

Voz 19 23:55 este ha sido al menos en el ámbito parlamentario institucional un día de tregua

Voz 0881 23:59 también de reconocimiento de méritos que estos tiempos confusos y convulsos habían intentado arrojar a la basura de la historia negar el papel de Juan Carlos I en la recuperación de los derechos y libertades al margen de los errores que le llevaron a tener que abdicar estaría de mezquinos la ovación de hoy calificada por Pablo Iglesias de sobreactuación algo en lo que él es un maestro habrá servido para paliar en parte las amarguras algunas de ellas merecidas del Rey Emérito en los corrillos más de lo mismo la reforma hoy imposible de la cumpleaños era las especulaciones sobre el adelanto electoral leña de la izquierda en Andalucía que ésta no consigue digerir y cómo no la kale borroka en las calles de Girona protagonizada por los que tachan de violentos a los demás y tienen la jeta de auto denominarse antifascistas

Voz 0919 24:48 así íbamos a los ocho veinticinco las siete veinticinco

Voz 1715 24:50 en Canarias

Voz 20 24:57 sí

Voz 1915 25:03 hora veinticinco Madrid buenas tardes la Federación Madrileña de Municipios reclama una solución consensuada para acoger a los menores extranjeros no acompañados que llegan a Madrid su presidente el alcalde de Arganda Guillermo Hita critica que la Comunidad no esté abierta al diálogo con los municipios a los que están llegando los metas y pide diálogo entre administraciones declaraciones hace unos minutos en La Ventana de Madrid

Voz 0919 25:23 mire la competencia

Voz 21 25:27 y en algunas ocasiones entre la Comunidad de Madrid intenta centrífugas los problemas a través de él pasar a otros las competencias si la competencias de la Comunidad de Madrid todos estamos dispuestos a ayudar a la Comunidad de Madrid pedir ayuda siempre municipios pero si no se está cumpliendo con el acogimiento a Minas el problema no

Voz 1915 25:47 Guillermo Hita que se va a reunir el próximo miércoles con la Comunidad y con representantes de la Red Española de inmigración una reunión a instancias de esta entidad social que cifra en un cincuenta y siete por ciento el aumento de la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad en lo que llevamos de año Rafael Escudero soportamos

Voz 1085 26:04 va a haber un incremento en las llegadas eso es evidente lo dicen todas las fuentes públicas y también las de las entidades sociales este reto al que se enfrenta el Gobierno de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y el conjunto los ayuntamientos no puede seguir siendo objeto de pelea partidista y por eso nos unimos a las formaciones que han pedido recientemente un gran pacto autonómico en esta materia y alentamos a todas las instituciones a que sigan ese camino necesario por el bien de los niños

Voz 1915 26:31 una de las localidades donde han surgido problemas por la llegada de Mena a varios de sus edificios ha sido Somosierra allí la división de sus sesenta vecinos acabado con pintadas a favor y en contra de la presencia de estos menores en el municipio

Voz 11 26:47 ahora en Madrid acusa Clínica Universidad de Navarra talento y tecnología seguro de salud medicina pionera en Europa el seguros de salud con coberturas únicas descubra otra forma de asegurar su salud ahora con ventajas especiales hijos gratis informe de las condiciones será Koons a punto es o llamé al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 22 27:11 el disfruta de nuestros espectáculos con sus personajes favoritos del uno de diciembre al siete

Voz 11 27:17 veinticinco con noventa en parque

Voz 1461 27:18 Barnier punto com

Voz 1915 27:21 decía nacional ha deportado a Argentina a uno de los cabecillas de los ultras de Boca Juniors a su llegada a Madrid el resto de aficionados ha ido llegando en las últimas horas para la final de la Copa Libertadores que se jugará el domingo en el Bernabéu en la SER les estamos contando el despliegue de seguridad organizado por la Policía Municipal que recoge las zonas acotadas para las celebraciones tras el partido Alfonso Ojea

Voz 0089 27:39 alrededor de trescientos efectivos de la Policía Municipal y también de agentes de Movilidad casi el doble que en dispositivos parecidos semana desplegar desde la madrugada del próximo domingo a las nueve en punto de la mañana el Paseo de la Castellana va a quedar cortado al tráfico habrá dos zonas de diversión conocidas como fan Sons una para cada afición separadas eso sí por mucho cientos de metros en ellas la venta de alcohol va a terminar a las tres y media de la tarde al final debe haber un ganador de esta Copa Libertadores y ese campeón debe celebrar la victoria eso también ha sido previsto por la policía si el vencedor del choque es Boca Juniors el equipo y sus aficionados se van a reunir en la plaza de Neptuno Si la copa se la lleva el River será la diosa Cibeles la encargada de recibir este trofeo

Voz 1915 28:23 bueno pues la alcaldesa Manuela Carmena da la bienvenida a Madrid a los equipos y a los aficionados pero pide que no haya violencia

Voz 1410 28:28 Nos sentimos orgullosos de que Madrid sea una ciudad de paz en todo caso pues bienvenida a Argentina bienvenidas estos equipos se en el mejor y que disfruté todo mucho con el deporte por que no haya el más mínimo el más mínimo acto de violencia

Voz 1915 28:44 asociaciones de padres y madres de los centros escolares de la zona del Calderón desconfían del plan para remodelar ese espacio la demolición del estadio empezará en febrero cuando ellos habían pedido que tuviera lugar fuera del periodo lectivo ya han solicitado una reunión con el Ayuntamiento hoy con las empresas de demolición Susana de la Higuera de la AMPA del instituto Gran Capitán

Voz 23 29:01 nosotros hemos tenido que haya sonado metros estaciones se medidas Particulas del aire que haya barreras acústicas en el desvío de la M30 no pueda estar haciendo un discurso con nadie y central etcétera primando la la salud digamos de los vecinos ante los intereses privados y luego aquí

Voz 7 29:17 tengo una sensación nunca que que han olvidado cumpliera

Voz 23 29:19 me interesa recuerden el Ayuntamiento suman

Voz 1915 29:22 tiene activado mañana el protocolo anticontaminación se va a mantener la limitación de velocidad a setenta kilómetros por hora en los accesos a la capital dentro de la M30 escenario uno mañana hoy está activado el dos con la prohibición de aparcar en la zona

Voz 11 29:34 reguladas aunque a ser festivo los parquímetros

Voz 1915 29:37 no funcionan llegamos a las ocho y media con doce grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco esta mañana

Voz 0919 30:14 los al programa gracias por escucharnos en esta nueva jornada de Copa del Rey de fútbol cuatro equipos se han clasificado ya para los octavos de final lo acaba de hacer el Sporting de Gijón que ha empatado a dos con el Eibar en Ipurúa superioridad en el global de la eliminatoria de los asturianos que eliminan a un equipo de Primera y se meten en octavos de final de la Copa se ha clasificado hace unos instantes también en Huesca el Athletic de Bilbao que ha ganado cero cuatro en el global de la eliminatoria cero ocho a favor de los de San Mamés así que el Athletic a octavos esta mañana se clasificó el Levante que le ganó dos cero al Lugo ya a media tarde se ha clasificado el Real Madrid que ha ganado ha goleado seis uno al Melilla en el estadio Santiago Bernabéu en ese partido han sido titulares Marco Asensio también Isco qué pasa con y bueno pues pasa que hoy ha hecho un buen partido ha marcado dos goles le han preguntado por supuesto a Solari sobre cómo ha visto a Isco hoy que hasta este partido nunca había sido titular con Solari en el banquillo

Voz 24 31:18 Solaria ha dicho que que sí que bien

Voz 0919 31:21 disco pero ha querido repartir los elogios

Voz 11 31:23 estoy muy contento por él por eso goles me dio mucha pena que se fue la primera que pinchó arquero en el primer tiempo que hubiese un golazo trabajamos habrá que todos estén a tope contentos y comprometidos así que feliz también por Marco Asensio quiso dos hitos casi a su torcieron el segundo tiempo que es el único que que no ha nombrado todavía ahora han ahora en rueda de prensa recibir contento contento todos y cada uno de esos importó con

Voz 0919 31:52 tanto morisco pero también por Asensio también por Vinicius por Keylor Navas y por todos los que han jugado le cuesta a Solari darle elogios

Voz 11 32:02 disco

Voz 0919 32:02 hoy también tenemos Baloncesto Euroliga hace está jugando el partido del Barça en la cancha del Bud nos cómo está h6 hola

Voz 0684 32:11 qué tal lo tengo al máximo de emoción cuatro tres semanas al final del partido sufrimiento antes quizás porque Alba se cincuenta ingresado placas de todo el equipo de Pesic en un partido muy mano cuatro minutos para el final cinco siete cinco nueve Flamengo Hamza

Voz 0919 32:29 luego se jugará también el partido del Gran Canaria en la cancha del Armani Milán y se me ha olvidado a decir que la Copa del Rey se completa con la eliminatoria que juegan a las nueve menos cuarto en unos minutos en el Villamarín el Betis y el Racing de Santander los béticos ya ganaron cero uno en el partido de ida luego nos damos una vuelta por allí para ver cómo está el ambiente pero como siempre en el inicio del programa

Voz 11 32:50 vuestros mensajes de Whats hola Gallego buenas tardes de Zaragoza

Voz 25 32:54 las Ése fue el lunes creo que sí cuando que estabas Jordi Martí o cómo se apellida está más renegados de que no la habían dado el Balón de Oro a Messi sinceramente no sé si Messi tiene que ganar el Balón de Oro por decreto por ley o por qué no sean catalanes desde la gana simplemente por eso porque sea Messi Messi están mortal como otro cualquiera jugador como Modric así no tiene porque si no ha hecho nada a nivel de clubes y mucho menos a nivel de selecciones eso por un lado ni por otro decirle es que para él me manda una exagerada enseño Tebas que sigue empeñado en lo que el partido no en Miami y pone como ejemplo el de el Boca River del próximo domingo la única diferencia que hay pues que ellos no lo han pedido salir de Argentina por jugar el partido ha sido obligado por la Conmebol y aceptado por el por el Florentino Pérez para que jugara en el Bernabéu con lo cual ese señor el tema se tiene que hacer es callarse porque nadie ellos beber han pedido jugar en España ha sido obligado por las circunstancias en un saludo ya estamos

Voz 0919 33:56 hombre está muy bien la reflexión pero por favor no nos quiten el partido de Miami que a nosotros nos da nos da una vida impresionante venga de vuestros mensajes

Voz 3 34:04 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 0140 34:19 creo que número Griezmann goles cuarenta Modric cuatro títulos Griezmann tres Modric uno porque se otorgarles porque ni en la Champions fue decisivo porque estabas contigo ni en el Mundial tampoco porque era el único jugador que su seleccionador lo cambiaba casi todos los partidos venga Gallego quemado del que seguir dándole la razón a Piqué que está ahí el tipo

Voz 3 34:51 no haber si el guasa de Hora veinticinco Deportes

Voz 26 34:56 hizo ocho nueve cuarenta y nueve cuál

Voz 1715 34:59 el índice

Voz 3 35:00 exprésate

Voz 11 36:37 alambre ETA en el gol marcado bailecito estaba tu gente en la grada no sé si ha dicho que que igual no conviene ser muy brasileño a quien en Europa bailar cuando marcas un gol con cinco cero intentar esas cosas que tanto nuevos gusta el alambre ETA ojalá te han dicho algo bueno

Voz 27 36:55 me cuesta mucho hacer hizo hace mucho tiempo alegato hoy el primero no he dicho pero poco para la cata fue ha dicho para Casimiro ha dicho lo que quise meter goles irían

Voz 0919 37:11 me pagaron una cosa igual no conviene ser muy brasileño aquí en Europa pero qué quieren que que dejen de hacer las cosas habituales que hacen los brasileños entonces cuando un equipo gana tres cero tienen un lanzador de faltas que las mete siempre la escuadra que va a dejar de tirarlas porque ya gana tres cero si el Barcelona de Messi va ganando cuatro cero un rival la siguiente falta que haya al borde del área mejor que no la tiene Messi porque si la mete por la escuadra será humillar al al rival hay que hacerse mirar algunas cosas por lo demás Isco Asensio Solari Javier Herráez con qué sensación termina este partido Real Madrid seis Melilla uno buenas tardes

Voz 28 37:53 hola qué tal pues que era un trámite un buen partido de Isco que les sienta muy bien el brazalete de capitán también Marco Asensio hizo un buen partido los dos ante el Melilla evidentemente y en Copa del Rey pero como los ponen otros partidos Solari pues tienen que hacerlo hoy

Voz 0919 38:07 de hecho marcando además marcando de más dos dos goles

Voz 28 38:10 de ser suplentes y ellos lo saben el próximo domingo en Huesca así que la vida volverá a su rutina habitual en Liga este domingo en el campo del Huesca ante el equipo blanco con Solari en el banquillo un Solari que se vio forzado a hablar viendo hemos escuchado al comienzo de este Hora veinticinco Deportes de los dos tanto de Isco como de Marco Asensio pero no les cuesta bastante porque lector gesto hablar de de Isco is sí que se le vio un poco nervioso y perdió un poco los papeles cuando se le insistió por lo que ayer ya les preguntamos en la la sala de prensa el tema de los fichajes invernales el ayer estuvo torpe porque dijo que esa no es su decisión no es su esfera competitiva

Voz 0919 38:51 el técnico del Real Madrid e imagino que algún

Voz 28 38:53 la voz o algún voto podrá tener dentro del equipo blanco ayer estuvo torpe hoy ha estado borde porque ha dicho que no tiene que hablar con la prensa de este tema así que bueno Solari lo que hay que hacer es dirigir bien al equipo que el Madrid

Voz 0919 39:04 gane y que bueno pues éste en el Madrid

Voz 28 39:07 hasta el año dos mil veintiuno que por eso tiene firmado contrato

Voz 0919 39:10 por cierto hoy gran partido de Marco Asensio jugando en la derecha y la derecha donde habitualmente juega Gareth Bale Solari se empeña en poner a Marco Asensio en la izquierda en la directiva del Real Madrid empiezan a ver qué Asensio juega mejor en la derecha y que a lo mejor el puesto de Bale es la izquierda a ver si lo ve también Solari lo comprobaremos a partir de ahora enseguida estamos con dos otros equipos que se han clasificado para los octavos de

Voz 1284 39:41 final el Sporting de Gijón y el Athletic Club de Bilbao seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 40:32 el Athletic de Bilbao ha ganado cero cuatro al Huesta esta tarde en el global de la eliminatoria cero ocho el Athletic que estrenaba entrenador Garitano por primera vez ponía un once se sentaba en el banquillo que conclusiones sacamos de ese estreno Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 21 40:47 hola Gallego muy buenas la verdad no es un partido para atacar demasiadas ocasiones con estaba todo el pescado vendido antes de comenzar el choque de la eliminatoria es a nacionales en he visto más asentados en la son más tranquilo atendido la posesión ha marcado cuatro goles de ese importante en el debut como decías de un hombre que está destinado por lo menos eso sugiere la diversas así rojiblancas a sacar renta Viadero en el que se encuentra en una estación dramática casi casi Tica a este equipo que sólo ha ganado un partido la Liga hoy con ese cero para propuesto ha marcado a pares Iñaki Williams y también a dicha Aduriz ponerse cero cuatro cero ocho en la eliminatoria lo que le puede Brito por delante tiques para cargarse de mural chute de moral y autoestima con vistas a los y pardillos acaba de hablar así rehabilitará disputada como avistó su debut

Voz 0645 41:35 bueno tampoco una que te un par de días pues lo que nos ha dado tiempo a trabajar pero lo cierto es que no tengamos que tampoco pensar que hemos hecho un buen partido vamos ganando holgadamente pero nuestra ahora nuestra guerra es la liga estamos ya pensando en recuperar a la gente

Voz 0919 41:50 es evidente que su problema es la Liga pero siempre viene bien comenzar así y el Sporting de Gijón ha eliminado al Eibar es el primer equipo de inferior categoría que consigue su pase en esta ronda el Sporting José Ignacio Tornadijo que se mete por derecho propio en los octavos de final buenas tardes

Voz 21 42:11 buenas tardes estaba encantado de momento a la sala de prensa José Alberto que ha querido reconocer también el mérito de Rubén Baraja como entrenador con el dos cero de la ida pero y aquí el Sporting aprovechar esa ventaja que traía sí ha vuelto a poner con otros cuerpos de ventaja cero dos al descanso que eran cuatro que obligaba ya iba a hacer cinco goles en la segunda parte lo ha intentado mejorar un poco subiendo

Voz 31 42:31 Touré ya al medio campo a consigue el uno dos

Voz 21 42:34 el el doctor pero no ha podido más justa victoria por tanto en la eliminatoria del Sporting de Gijón equipo de Segunda División que deja fuera al Eibar y que espera sorteo ya el día trece por ciento de su técnico dice que me da igual quién les aquí

Voz 0919 42:45 la última eliminatoria de estos dieciseisavos de la Copa se disputa en el Villamarín dentro de unos minutos Betis Racing de Santander en la ida ganaron los de Quique Setién cero uno vamos a ver cómo salen los equipos y que ambiente tenemos allí Fran Rome Quillo cuando suena de fondo el himno a capella del Betis hola

Voz 32 43:02 eso es ambiente aquí tienes el Villamarín cantándole a capella el himno a su Betty

Voz 0684 43:11 va arrancar el partido en muy poquitos minutos con Joel en la puerta Mandi federal como centrales Francis por la izquierda a banda cambiada Barragán en la derecha puede cambiar hoy el sistema Quique cuatro cuatro dos Khatun con canales y Tello junto a Javi García arriba en el enganche inuit para que el punta sea sana habría visitan dos específicos con la camiseta del racismo hoy el Villamarín Jordi Figueras también Álvaro Cejudo ambos aplaudidos por los casi treinta mil cuando han salido las alineaciones

Voz 0919 43:43 o bien pendientes de ese partido tenemos que mirar a otro que se juega el próximo domingo en el Bernabéu la vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca ya están los dos equipos en la capital ya están trabajando los dos equipos ayer los primeros en llegar fueron Boca Juniors hoy primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva de la Federación y con declaraciones muy claras de sus jugadores no les gusta tener que jugar este partido en Madrid José Palacio buenas

Voz 1038 44:09 qué tal muy buena Gallego han entrenado esta mañana a las once de la mañana comenzaba el entrenamiento que estaba programado en principio a las diez pero como ayer llegaron con una hora de retraso Barros es que el otro el técnico se también ha decidido retrasarlo a las once es en tenían a miento después han atendido a los medios con varios jugadores de Boca Juniors yo creo que es más contundente ha sido el más mediático Carlos el Apache Tévez al que le hemos preguntado por la sede Madrid por si le gustaba pero le ha dado un buen palo a la Conmebol

Voz 1938 44:33 que toma agradecido a España porque no ha residido siempre muy bien estamos contento en sí un poco por por porque no tocó España en otro país un poco lamentable no poco triste también Bornos cuál final en nuestro país no porque pensé que el burro de en Historia gracioso pero me ganar mucho me quieren

Voz 1038 44:56 sólo disfruto burro en Historia Geografía porque le preguntado por la Copa Libertadores Sudamérica ya dicho Copa Libertadores de Europa refiriéndose a la Conmebol mañana el segundo entrenamiento en tierras madrileñas en la Ciudad del Fútbol de las Rozas al a puerta cerrada después hablará el técnico

Voz 0919 45:10 no es que lo hilos de River Plate llegaron la pasada madrugada que han hecho Iván Álvarez hola

Voz 33 45:15 qué tal Gallego buenas tardes vos también se han ejercitado lo han hecho esta tarde desde las seis cuarenta minutos de entrenamiento ha sido una sesión suave para soltar piernas tras el viaje de doce horas desde Buenos Aires hasta Madrid tres futbolistas han atendido a los medios después de la sesión Franco Armani ha hablado con los medios extranjeros Jonathan Maidana lo ha hecho con los argentinos Javier Pino La con los españoles atención gallego el mensaje de Bin hola sobre la imagen de Argentina

Voz 34 45:36 la imagen de Argentina esta manchadas en mucho tiempo no solamente por esto se le hizo mayor hincapié porque era una final de Libertadores con lo que eso representa pero limpiar esa imagen no no la limpiamos con lo que pueda pasar el fin de semana creo que hay cosas más profundas como para poder limpiar la imagen de nuestro país es un país hermoso pero bueno no no estamos aprovechando

Voz 0919 46:00 se ha entrenado hoy a puerta abierta mañana lo hará por la tarde a puerta cerrada en Valdebebas y por supuesto de Fernando

Voz 24 46:05 es que no haya incidentes Ny esta noche Ny

Voz 0919 46:08 mañana viernes sábado ni el domingo para ello he preparado ya un despliegue de seguridad y también conocemos Alfonso Ojea como se celebrará el título gane River hogar evoca

Voz 11 46:18 Alfonso buenas qué tal buenas Tate pues así es ya lo han decidido los organizadores también por supuesto los que han diseñado este dispositivo de seguridad cómo va a ser si el vencedor es el Boca Juniors la Copa alzar donde Lanz la alza habitualmente el Atlético de Madrid en la Plaza de Neptuno Se trata al revés del River Plate pues será el que celebre el triunfo en la plaza de Cibeles donde habitualmente el Madrid no aprueba es absolutamente cierto así que veremos qué sucede a partir de media se del próximo domingo y que no pase nada

Voz 0919 46:49 pedimos

Voz 0919 46:56 está en juego el partido del líder del Atlético de Madrid Josué Caballero hay más partidos hoy buenas tardes

Voz 1509 47:01 hola qué tal Gallego y en el minuto dieciséis Valencia cero Atlético de Madrid cero la escolta un Heras que quieren recuperar el liderato que ahora tiene el Barça tras la victoria de ayer por cero dos ante el Sevilla esta mañana se ha jugado el Real Sociedad pero Sporting de Huelva uno Español dos Albacete cuatro y dos equipos que continúan en buena dinámica el Rayo Vallecano que ha ganado dos tres al Granadilla se sitúan sexto lugar el Athletic Club que tras la victoria ante el Málaga por cero dos se coloca en cuarta posición

Voz 15 47:25 si mañana la Liga así mañana viernes

Voz 0919 47:28 empieza ya la Liga con el derbi del sur de Madrid entre Leganés y Getafe vamos con la última hora de los dos equipos de cara a esa jornada liguera Laura Díaz en el Lega que contamos