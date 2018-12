Hora 25 (06/12/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1667 00:18 Nuestra Constitución cumple cuarenta años y mucho ha cambiado nuestro país y nuestra sociedad desde aquel seis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho en la próxima hora queremos analizar nuestra ley de leyes desde tres perspectivas actuales la de las mujeres en plena revolución feminista desde la perspectiva también de los jóvenes porque varias generaciones no votaron la Constitución y también desde la Sociedad de la Información porque hace cuatro décadas Internet era casi ciencia ficción antes repasamos lo fundamental hasta ahora Nacho Palomo buenas noches buenas noches Pablo aunque pasa precisamente por los actos del aniversario de la Constitución

Voz 1538 00:52 que se han celebrado en el Congreso allí hemos visto a los dos reyes a todos los presidentes vivos de nuestra democracia y a la mayoría de nuestros dirigentes políticos no han sido invitados ningún reproche ninguna representación de la policía ni de la Guardia Civil un hecho que ha provocado que el ministro de Interior Grande Marlaska haya trasladado su malestar Ana Pastor la presidenta de la Cámara informa Ana Terradillos

Voz 6 01:12 sí a través de mensajes Marlaska ha trasladado Ana Pastor su malestar porque considera que tanto la Policía como la Guardia Civil son uno de las instituciones más valoradas deberían haber sido invitados a este acto no alcanza a vislumbrar dice el ministro alguien con más motivo para estar hoy presente en la casa de todos los españoles fuentes de la presidencia del Congreso aseguran que el motivo de estas ausencias es la falta de espacio en el hemiciclo

Voz 1538 01:35 volviendo a ese acto principal el jefe del Estado Felipe VI ha subrayado la vigencia de esta Ley fundamental a la que considera el mayor

Voz 7 01:42 logro de nuestra historia transcurridos ahora ya cuarenta años podemos decir que en efecto bajo la vigencia de nuestra Constitución España ha vivido sin duda el cambio político territorial internacional económico y social más profundo y radical

Voz 1667 02:01 su historia y los corrillos políticos con dos temas principales el posible adelanto de las generales y la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz

Voz 1538 02:08 en esa charlas con los periodistas el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha negado que piense convocar elecciones en marzo mientras que Pablo Casado aseguró

Voz 1880 02:16 jurado que Cebé gobernando España con mayoría absoluta

Voz 1538 02:19 junto con Ciudadanos dentro de seis o doce meses también el líder del PP ha dicho que BOP se parece más a Donald Trump que Marie Le Pen

Voz 1667 02:26 los expertos y los colectivos feministas han desmentido el discurso del partido ultraderechista Vox sobre las denuncias falsas por malos tratos

Voz 1538 02:33 bien los datos del Poder Judicial anoche en Hora veinticinco entrevistamos al Secretario General de Vox a Javier Ortega Smith quién habló de la existencia de un mayor número de denuncias falsas y de una supuesta ocultación por parte del Gobierno de los datos de asesinatos de hombres por parte de mujeres uno de los mayores expertos en la materia Miguel Lorente Marisa Sotelo de la Fundación Mujeres han rebatido los sus argumentos hoy en la Ser

Voz 8 02:56 cada año se analizan todas las empresas que se han Bicing de los casos el hace las mujeres son asesinadas y los casos en los que los hombres son dentro de una red de Panetta ve que la media aproximadamente hasta el instante mujer está alrededor de sesenta cada año mientras que la de los hombres está alrededor de Quart rumbo a casa cuando

Voz 9 03:13 al ámbito establece para el fracaso de la ley de violencia de género no es el Código penal pues llevamos siglos de fracaso en fracaso no porque con su vino terminar con con la actividad delictiva

Voz 1667 03:24 otra novedad de esta tarde desde Brasil han detenido a uno de los autores de la matanza de Atocha

Voz 1538 03:28 las fuerzas de seguridad de ese país han confirmado el arresto de Carlos García Julia quién tenía una orden de captura internacional por participar en uno de los principales atentados de nuestra transición el del bufete de abogados de Atocha donde asesinaron a cinco personas la justicia española le había condenado a más de ciento noventa y tres años de prisión mañana a la Fiscalía de la Audiencia Nacional se reúne para estudiarse activa ya la extradición

Voz 1667 03:50 iría de importantes caídas en las bolsas los parqués europeos han sentido la incertidumbre por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos el IBEX treinta y cinco se ha dejado casi tres puntos al cierre de la sesión Eva Vega se aleja a la tregua

Voz 0605 04:02 la comercial entre Estados Unidos y China ya ha dejado un jueves negro en la Bolsa en torno a un tres y medio por ciento han caído París Milán y Frankfurt Londres ha dejado tres puntos porcentuales y el español Ibex treinta y cinco sufre la peor caída del año al dejarse un dos con setenta y cinco por ciento se coloca por debajo de los ocho mil ochocientos puntos también el barril de petróleo Brent ha bajado más del tres por ciento y ha perdido los sesenta dólares después de que la cumbre de la OPEP no haya alcanzado un acuerdo para recortar la producción de crudo

a partir de las diez analizaremos estos y otros asuntos en nuestra tertulia hoy con Berna González Harbour Javier de Lucas y Javier González Ferrari además hablaremos con la presidenta balear Francina Armengol sobre los actos de conmemoración del cuadragésimo aniversario de la Constitución y también del modelo territorial uno de los asuntos que ha protagonizado esos corrillos políticos en la fiesta de este seis de diciembre

Voz 1084 05:00 Pérez buenas noches buenas noches quieres tener

Voz 11 05:25 seis nueve nueve treinta once veintidós ahí les venimos pidiendo que nos manden estos días los testimonios en primera persona de una época que está a punto de desaparecer además en esta ocasión vamos a poner el acento

Voz 12 05:36 en las navidades pero de otra reunía

Voz 1880 05:40 a mi casa porque nosotros teníamos una noche navideña

Voz 5 05:47 la verdad es que me de recuerdo ir bien no juzga

Voz 5 08:33 Keynes ser

Voz 4 08:37 hora veinticinco

Voz 24 08:42 parece que la Constitución no está hecha para los jóvenes en que los favorece y a los hombres de edad madura

Voz 4 08:50 puedo prometer y prometo intentan elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes cualquiera que sea simplista queda aprobado también de la el proyecto el futuro de España está en tus manos el seis de diciembre Día de la Constitución

Voz 25 09:31 la soberanía nacional

Voz 1667 09:40 este seis de diciembre resulta imposible permanecer ajeno a la inercia que mueve el péndulo del tiempo han pasado cuarenta años de la ratificación de la Constitución española en referéndum y desde entonces la vida ha dado un vuelco es inevitable sentir vértigo para avanzar por el camino correcto para desentrañar que demanda el futuro debemos saber el Salt tenemos saber leer el presente también el pasado con objetividad y es lo que nos proponemos hoy claro que la materia analizar es tan vasta que la hemos acotado a tres realidades a las que debe dar acomodo a la Constitución la realidad de las mujeres la de las ciudad de la información y también la de los jóvenes pero antes miremos atrás con Severino Donate

Voz 3 10:22 no haré yo un alegato contra el recuerdo pero sí creo que cuando el pensamiento gira hacia el pasado conviene tomar precauciones

Voz 12 10:31 la memoria simepre innecesaria en ocasiones en el añadido las tentaciones de una supuesta felicidad perdida llegan a ráfagas eh

Voz 4 10:39 con imágenes sonido

Voz 12 10:42 es rápido y la nostalgia muerde y crece en la boca del estómago una tristeza que así que con cautela procedo

Voz 21 10:52 adentrarme en mil novecientos setenta y ocho una advertencia me desplazar sobre la estela de espuma publicitaria que dejó el setenta y ocho a su paso que nadie lo tome al pie de la letra a comienzos de Yuri

Voz 3 11:07 a la vi cómo reconocer a unos pobladores de mil novecientos setenta y ocho fijémonos en su vestimenta pantalones con pinzas

Voz 12 11:19 por aquel entonces también había una España forrada al Boris se había estrenado gris los adolescentes demandaban chufas de cuero pantalones de vinilo calcetines blancos corto el balance en abrigos para niñas y niños los pueblos serían vaciando su conseguido se multiplicaban las promociones urbanísticas afloraba nuevos barrios que en las ciudades dormitorio y las constructoras prometían una vida más amable pisos y apartamentos totalmente enmaquetado entona noble con suelo de cerámica los pisos Beate los llama Planet pesetas

Voz 26 11:59 está una lavadora supera automática con catorce programas catorce mil quinientas pesetas y un comedor diecinueve mil novecientas ochenta completo que usa Facal siete mil quinientos

Voz 12 12:08 en mil novecientos setenta y ocho las cocinas eran territorio exclusivo para mujeres piensa

Voz 1084 12:13 que hoy día la mujer no dispone

Voz 12 12:16 las buenas esposas tocando felicidad cuando su marido les compraba una lavadora automática

Voz 3 12:22 digo que te has comprado una supera automática enhorabuena hija al fin lo conseguí entre sus grandes preocupaciones estaba la de acertar con el de

Voz 12 12:32 gente adecuada o sea que el Elena

Voz 27 12:34 que nos lo llevamos todo menos han alega que tenga

Voz 3 12:38 fruta van limpiando la casa

Voz 12 12:42 pasaban el tiempo libre cosiendo si alcanzaban el reconocimiento social cuando les llamaban de la radio para preguntarles cómo lavar los platos qué tal le va lavavajillas Conejo

Voz 3 12:54 sí

Voz 24 12:57 no me convencía

Voz 3 13:00 dos hombres bien coñac las mejores cosas de la vida son siempre Drogba aprecia esa verdad cuando tenga una copa

Voz 28 13:07 mando en silencio disfrutaremos a por ella si tenían la suerte de ser conquistadas por el galán de apetece beber algo claro no podían atreverse hasta con un tercio de cervezas sin alcohol entonces aquí en casa

Voz 12 13:21 Agua del Carmen de un par de cucharadita de Agua del Carmen pues de décadas de cocina casera ganaban terreno las croquetas congeladas ciento croquetas por noventa El desayuno español se moderniza para hacer frente al continental empezaba la expansión de todavía local de las vías

Voz 21 13:42 en José Antonio espeta yo no sé si han captado el detalle en José Antonio

Voz 12 13:47 en mil novecientos setenta y ocho la Gran Vía de Madrid seguía llamándose Avenida de José Antonio en honor al fundador de la fala

Voz 3 13:54 en Candelaria

Voz 12 13:57 nada se tomaban con refrescos american remataban con cigarrillos rubios poniendo cara de tener mucho mundo

Voz 29 14:05 la importado de USA

Voz 12 14:08 por los domingos había que ir a comer a casa de los padres o de los suegros comía tortilla española ensaladilla rusa arroz

Voz 3 14:16 qué buena pinta tiene esa paella de postre flan Danone para su postre hoy plan de Bain

Voz 12 14:22 el gran mueble bar que ocupaba una de las paredes del salón al lado de las fotos de la mili de la Primera Comunión de los nietos las bodas la cristalería los juegos de café de porcelana la cubertería de plata y la enciclopedia la historia

Voz 4 14:34 es un tema imprescindible para comprender nuestro medio preferente estaba la televisión coloratura

Voz 12 14:42 claro en mil novecientos setenta y ocho eran habituales las promociones comerciales que anunciaban grandes premios

Voz 3 14:50 el premio de los premios era un coche

Voz 30 14:52 magnífico Seat ciento veintisiete

Voz 1084 14:55 el Banco Occidental sorteará ante notario

Voz 3 14:57 informática era la promesa laboral del futuro

Voz 21 15:00 ahora es el momento de desarrollar

Voz 12 15:04 para vender equipos de música debían decirse dos palabras sobrenaturales Alta fidelidad

Voz 3 15:10 el ni vitalidad en esas las Navidades las setenta y ocho también tras

Voz 29 15:18 borrado

Voz 12 15:21 a la cama cada cual soñó con lo que podría hacer si le tocara Balboa ganar veinte millones pero a la espera de mejores tiempos que ellos compraron cosméticos para regalar a sus mujeres

Voz 3 15:32 este que soy distribuidor algo ha cambiado para ellas casos de herramienta para sus marido Reyes regalé un estuche empírico

Voz 31 15:40 aquí hubo celebraciones y las familias

Voz 12 15:43 fotografiaron con cámaras de película Sangalo

Voz 31 15:46 lógicas recuerda

Voz 32 15:48 a que se dieran cuenta el año dos mil dieciocho

Voz 3 15:54 eso

Voz 21 15:58 estamos seis de diciembre de dos mil dieciocho cuarenta años de la Constitución del setenta y ocho

Voz 1667 16:07 la norma suprema a la que estamos sujetos todos los ciudadanos y poderes públicos sólo tuvo padres para la historia quedan los nombres de Jordi Solé Tura José José Pedro Pérez Llorca Gabriel Cisneros Gregorio Peces Barba Miquel Roca Manuel Fraga Herrero de Miñón bueno de hecho el preámbulo de la Carta Magna de los españoles también fue escrito o al menos firmado por hombres con Tierno Galván a la cabeza dónde estaban las mujeres entonces porque la constitución de setenta años eso no tuvo madres madres visibles y más aún hay algún precepto de la Constitución que recoja de manera directa los derechos y las aspiraciones de las mujeres propició el texto del setenta y ocho un ordenamiento jurídico que borrarse la discriminación y la desigualdad sufrida por las mujeres hasta entonces porque cuando se mencionan la necesidad de una reforma constitucional se apunta siempre al ordenamiento territorial a la Monarquía pero qué pasa con las mujeres Maresca hombres jurista profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante y presidenta de la Red Feminista de Derecho Constitucional buenas noches

Voz 9 17:08 hola muy buenas noches muy simples

Voz 1667 17:11 tráfico de del redactado no de la actual Constitución cuántas veces aparece la palabra mujer en el texto in que he compuesto sobre todo mar

Voz 9 17:19 sí es curioso la palabra mujer aparece dos veces concretamente una cuando se regula el derecho al matrimonio y otra cuando se regula la sucesión a la Corona curiosamente en el matrimonio para establecer la igualdad de mujeres y hombres pero en la sucesión a la Corona para establecer la inferioridad de de las mujeres respecto de los varones luego también podríamos añadir una más a las mujeres en los nombra también como madres en el artículo treinta y nueve osea que en el contexto de la familia por lo que se refiere al ámbito privado pues lo que se refiere al ámbito público en una clara situación de desventaja o de inferioridad

Voz 1667 17:57 en un rol bien definido no

Voz 9 17:59 sí sí sí son los roles de público privado no si eso roles de inferioridad y sumisión de sumisión a la familia de Hincapie y nació en ahí en ese ámbito privado doméstico podríamos decir las mujeres desde luego ni estábamos en ese estábamos en ese mundo hace cuarenta años porque ya habíamos avanzado pero sobre todo ahora desde luego de ninguna manera estamos entradas parte desde luego

Voz 1667 18:26 por qué paso con las mujeres marque estaban trabajando codo a codo con los hombres por la Constitución para España porqué desaparecieron de la primera línea o por qué no se les permitió estar ahí

Voz 9 18:36 bueno la verdad es que era muy pocas no eran veintiuna diputadas nada más soy senadora sostenía que realmente como ellas mismas dicen nosotras estuvimos desde la Red Feminista de Derecho Constitucional pudimos trabajar con con las madres de la Constitución no con esas con aquellas parlamentarias en la legislatura constituyente hecho por encargo de la vicepresidenta del Gobierno entonces María Teresa Fernández de la Vega sacamos un libro con toda la tarea en lo que habían hecho la verdad es que se ocuparon muchísimo no tanto de la redacción de la Constitución en la que también contribuyeron si no de la legislatura ordinaria había tanto que depurar del ordenamiento había tantas desigualdades había tantas describir discriminación el mes que la verdad es que estuvieron un ingente trabajo luego también no no no podemos olvidar que por ejemplo por lo que respecta a la igualdad jurídica en el matrimonio la senadora Belén Landaburu fue un trabajo excelente lo que pasa que bueno pues nuestros nombres siempre quedan me civilizados eran pocas pero hicieron mucho

Voz 1667 19:44 el resultado mar la Constitución del setenta yo es que contempla mecanismos necesarios para cumplir la igualdad real y efectiva

Voz 9 19:52 bueno antes de contestar a esa pregunta permíteme porque se me ha olvidado mencionar a Teresa Revilla que fue la única mujer la única diputada que estuvo en la Comisión Constitucional fue la única en la que bueno que a petición propia participó en la Comisión Constitucional del Congreso no la dejaron participar en la ponencia pero sí en esa comisión IN ya bueno pues él el artículo catorce lo aunque es el artículo de la igualdad y no discriminación por razón de sexo en el que nos hemos apoyado en el que se ha apoyado toda la jurisprudencia posterior para para la consecución a pasos cortitos pues la verdad de la igualdad de mujeres y hombres bueno pues ese artículo no tuvo ninguna discusión y fue Teresa Revilla la única que levantó su voz para decir que las mujeres no íbamos a dar las gracias por eso yo creo que merece un reconocimiento de hecho creo que la comisión con con ocasión del cuarenta aniversario de la Constitución la comisión de los fastos sí que me he entregado un reconocimiento pero bueno hasta hasta hasta este momento no se ha empezado a hablar de ellas más que las que lo hemos hecho con anterioridad a las mujeres somos las mujeres las que hemos recuperado su historia

Voz 1667 21:04 un poco al hilo también del del clima creado no de desde el pasado ocho de marzo en el que fue patente que las mujeres se topan con un techo y unas paredes que frenan su avance Marc como sería una Constitución con alma feminista sería muy diferente a la que hay ahora

Voz 9 21:18 pues mira si sería diferente sería sería igual pero sería diferente esta Constitución nos ha servido durante cuarenta años para convivir no en armonía ahí para muchísimos avances muchas de las leyes que tenemos no serían posibles sí a esta Constitución pero también las mujeres que las que las han impulsado para su aprobación no ya habló de las de las reformas operadas en nuestro ordenamiento desde más o menos desde el año dos mil cuatro no entra se sitúe allí tuve la de la Ley de Medidas Integrales contra la violencia de género posteriormente en dos mil siete la ley de Igualdad en dos mil diez la ley de salud sexual y reproductiva reconocía por fin en dos mil diez el derecho al aborto y que actualmente pues está todavía sometido a un recurso de inconstitucionalidad que Plantío el Partido Popular no osea que si cedía sustancial nosotras decimos que se habían la Constitución sustancialmente diferente el año pasado por estas fechas elaboramos un documento qué relativo a la a la reforma con perspectiva de género en el que denominamos esta reforma como reforma constituyente realmente sería incorporar todos los logros que hemos ido consiguiendo sobre todo con esta normativa que he mencionado al texto constitucional para evitar retrocesos

Voz 1667 22:47 entonces el setenta y ocho mar había otras prioridades parece no al menos para los los constitucionalistas que negoció en ese texto

Voz 9 22:56 no más que otras prioridades había había otros sujetos constituyentes quiere decir no nos dejan las mujeres ser sujetos constituyentes y por lo tanto pasará a ser sujetos constitucionales y mí no estaba en la prioridad de nadie más que el movimiento feminista que ha minoritario y que apenas y que apenas tenía eco y acogida entre las diputadas

Voz 1667 23:23 hombre jurista profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Hora Veinticinco

Voz 9 23:30 bueno muchísimas gracias por darnos voz

Voz 4 23:37 otro

Voz 1667 23:38 edad en mil novecientos setenta y ocho Internet no pasaba de ser un programa de investigación sobre técnicas para interconectar redes Microsoft sólo tenía tres años Apple II no había whatsapp ni siquiera teléfonos móviles bueno de hecho el primero se vendería años después en mil novecientos ochenta y cuatro faltaban también doce años para que se creara el primer navegador el papel reinaba en la prensa no existían medios digitales tendrían que pasar otros dieciocho años para que Google diera los primeros pasos como proyecto universitario Mark Zuckerberg fundador de Facebook ni siquiera había nacido la aparición de aplicaciones con la multiplataforma de reproducción de música vía streaming Spotify era absolutamente ciencia ficción y así podríamos seguir y seguir con otros avances tecnológicos que se han ido sumando a nuestra vida cotidiana en estos últimos cuarenta años cómo podía anticipar la Constitución del setenta y ocho la sociedad de la información en la que vivimos hoy Ricard Martínez ex director de la Cátedra de privacidad y transformación digital de la Universidad de Valencia muy buenas noches Ricar la tecnología ha sido el vector de cambio de las últimas décadas supo nuestra Constitución anticiparse de alguna forma a esa realidad

Voz 14 24:48 pues nuestra Constitución lo intuía porque en los años inmediatamente precedentes la aparición de los grandes ordenadores los maños creo recordar que el español Berta pusieron sobre la pista el Consejo de duro yo diversos estados

Voz 33 25:02 respecto a ciertos riesgos

Voz 14 25:04 esto masivo de datos por parte de los propios estados

Voz 1667 25:07 a tiros tras dieciocho cuatro

Voz 14 25:09 en poco la cuestión de manera un tanto negativa dijo algo que no resolvería inconcebible yo es que la ley limitará los usos de la informática hoy seguramente describiríamos que la ley limitará los usos peligrosas de la informática para garantizar los derechos que es lo que dice pero también deberíamos escribir la ley dice asegurará de que la transformación digital con rostro humano ofrece enormes ventajas para la sociedad del futuro no sólo regula digamos andén ya te digo

Voz 1667 25:35 no lo cierto es que en estos cuarenta años Ricar se han incorporado nuevos derechos obligaciones generadas por esa sociedad de la información en la que nos encontramos cuáles son esos nuevos derechos y obligaciones

Voz 33 25:47 pues el el más señero de todo

Voz 14 25:49 sí el más conocido es el derecho fundamental a la protección de datos que es un derecho archiconocido todos hablamos ya de privacidad todos hablamos de protección de datos que en origen y fue una creación no jurisprudencial del Tribunal Constitucional alemán del tribunal constitucional español entre otros después de la mano del convenio del Consejo de Europa de mil novecientos ochenta y de todas la regulación europea pues ha llegado a nuestras vidas de un modo normal Hinojosa incluso divertido torturado a todos antes del veinticinco de mayo de este año con los miles de mensajes que hemos recibido sobre el consentimiento pero no es el único derecho que que está siendo afectado que puede ser afectado por esa transformación digital en un futuro debemos prestar mucha atención a las posibilidades de discriminación que ofrecen tratamiento de información en las redes de los problemas que puede afectarnos en la seguridad desde la perspectiva de la ciber delincuencia hay de los ciberataques en términos militares e podríamos seguir hay problemas lo podemos ver afectados en secreto de nuestras comunicaciones podría de verdad eh podría prácticamente ponerle una pívot tecnológico a cada uno de esos derechos que tradicionalmente reconoce la Constitución

Voz 1667 27:06 en el mismo derecho de acceso a Internet no ya se está planteando en muchos en muchos países

Voz 14 27:12 además aparecen aparece en derechos novedosos una de las cuestiones más preocupantes más delicadas que se pusieron de manifiesto con la generalización de internet después de la World Wide Web es que se producía una situación de brecha digital había asimetría entre países países con acceso países sin acceso a día de hoy en gran parte de África América ya hacia sigue siendo un problema la conectividad dicho está tratando de resolver mediante sistemas de conectividad juicio móvil en la asimetría entre la región es a día de hoy en España la Comunidad Valenciana desde el que yo les hablo hay zonas donde la conectividad sigue siendo baja y eso genera un cierto grado de de discriminación para sus habitantes y en la alfabetización digital es dócil en un futuro inmediato de la mano de la transformación digital necesitamos generar talento especializado en la materia pero también necesitamos que al cómo

Voz 33 28:04 junto a la sociedad sea capaz

Voz 14 28:06 de manejarse digitalmente ya que de lo contrario podrán aparecer significativas bolsas de discriminación

Voz 1667 28:12 es decir sería equiparar ese derecho acceso a Internet a otros derechos ya consagrados desde el origen de nuestra Constitución como el derecho acceso a la vivienda por ejemplo

Voz 14 28:22 efectivamente es una de las apuestas que muchos grupos sociales y estudiosos han planteado el decir generar au considerar el derecho de acceso universal a Internet como un derecho humano básico puesto que en breve tiempo o tienes Internet o estarás fuera del sistema

Voz 1667 28:42 tenemos algún marco jurídico legal para tomar como referencia en ese sentido

Voz 14 28:46 precisamente hoy se ha publicado en el BOE la ley orgánica tres dos mil dieciocho que además de la Protección de Datos establece en su título X lo que se define como la garantía de los derechos digitales no se trata de derechos fundamentales en sentido estricto sino de una relectura de gran parte de la Constitución en términos digitales y la aparición de nuevos derechos de configuración legislativa derecho de acceso universal a Internet el testamento digital las garantías de la intimidad todos los trabajadores indios sobretodo yo quiero destacar todas las nuevas políticas públicas que se generan en el marco de la protección en la educación de los menores en internet

Voz 1667 29:29 claro lo que pasa Ricard es que la tecnología no ha demostrado estas últimas décadas que avanza a pasos agigantados a una velocidad en al que el derecho tiene dificultades no para para adaptarse cuáles son esas nuevas realidades que tú barrunta ahora mismo para lo va a corto medio plazo que nos va a ofrecer la la tecnología en las que también a ver a ver que adaptarse legalmente

Voz 14 29:49 yo creo que los los retos inmediatos son de dos tipos en términos de infraestructura o si se quiere de gadgets de aparatos creo que estamos ya en asistiendo al reto que nos plantean redes sociales y aplicaciones móviles pero de modo inmediato creo que Internet de los objetos es decir la aparición de miles y miles de aparatos distintos que conectarán a nosotros mismos los fuera Bush nuestras casas y si con Internet o la enorme cantidad de herramientas de monitorización que aparecerán los Asmar Cities plantean retos ciertamente sofisticados en términos de garantía de la privacidad la seguridad y en segundo lugar la inteligencia artificial que va a suponer la aparición de procesos robotizados de máquinas que tomarán decisiones en lugar de las personas ID enormes ventajas en ámbitos como la investigación el tratamiento en la salud pero también eh ciertamente muchos retos reguladores porque nos jugamos la libertad Nos la jugamos en un modelo de crecimiento que ha definido como dijo activo en el que durante un tiempo estuvo muy de moda hablar de que era necesario romper cosas para avanzar rápidamente en el ámbito de los derechos fundamentales romper cosas siempre tiene una enorme peligroso

Voz 1667 31:07 pues ahí queda trabajo por hacer desde luego Ricard Martínez director de la Cátedra de privacidad que transformación digital de la Universidad de Valencia gracias por acompañarnos esta noche también

Voz 14 31:16 muchas gracias buenas noches

Voz 1667 31:25 no obstante como quien dice se estaban poniendo en pie las nuevas estructuras de un Estado moderno y una manera de convivir que diera cabida a todas las ideas distintas que emanan de la democracia como quien no quiere la cosa han pasado cuarenta años casi dos generaciones por el camino hemos padecido los embates de varias crisis económicas y políticas habido ilusiones desencantos momentos buenos momentos malos hemos cambiado de siglo ya han aparecido nuevas etiquetas ideológicas nuevas y viejas amenazas y cada vez resuena con más fuerza una pregunta responde la Constitución del setenta y ocho a las necesidades actuales recoge el sentir y la manera de pensar el mundo de los más jóvenes pues lo hemos planteado a Berta Barbeito es politóloga e investigadora post doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona y editora de político con ella hemos intentado resolver esas dudas

Voz 34 32:16 a las señoras tiene actual sí distingue sobre todo la que aprobó la Constitución en que la democracia la da por sentadas no y sólo se plantea con mejorarla y cómo hacerla más visible

Voz 35 32:28 sí sí adaptada a las mesas

Voz 34 32:31 ya de todos los grupos las nuevas generaciones necesitan están reclamando una especie de pacto intergeneracional de pacto político para conseguir que las necesidades de de los más jóvenes pues este sistema político tiene una representación efectiva en en en en las instituciones no dado que escuchen las preocupaciones de los jóvenes pues tres jóvenes en estas instituciones los nuevos partidos sí que entraron con una mirada más cuesta esas nuevas combinaciones pero seguimos necesitando eso más estructuración IV incentivo claro a escuchar las preocupaciones de los jóvenes el tema no está eso si hay días de participar como la falta de oportunidades para para escoger entre temas que de verdad importa no la la falta de esa propuesta realmente atractiva que realmente era que los jóvenes entiendan porque la política es importante y que se consigue es decir nos hemos encontrado con un mercado laboral muy inestable generaciones acciones que están teniendo menos hijos de los que querrían porque no tienen las condiciones para hacerlo hemos avanzado mucho pero seguimos extra me poca atención a todos esos problemas

Voz 21 34:08 árbitro es hasta para que que tampoco se ha cogido festivo Sarah buenas oyen a mí también celebramos

Voz 1667 34:14 Nos el cuadragésimo aniversario de la Constitución

Voz 21 34:16 te vamos a hacer como siempre dando la vuelta a la cinta de caset Pablo que hoy con más justificación que ningún otro día porque en cuarenta años lo que usábamos para escuchar música serán

Voz 1880 34:26 set Si elepés ni los cedés había negado a nuestras vidas seguramente juramos que haberlo visto bueno a lo que vamos hoy analizamos los aniversarios porque celebramos au que nos lleva cada año a festejar un acontecidos

Voz 1667 34:40 vamos a empezar como siempre Sara con la visita el dicción

Voz 1880 34:43 sí aniversario es el día en el que se cumplen años de algún suceso tiene dos raíces latinas annus de año Berto que viene del verbo vertebre que es girar volver dar la vuelta no antes así que aniversario termina siendo lo que Houellebecq cada año

Voz 1667 34:58 un aniversario es lo que vuelve cada año y en este caso más es algo que celebramos sí el aniversario quema

Voz 1880 35:03 celebramos el cumpleaños en el pobre recordamos el día del nacimiento pero todas son fechas destacadas que se repiten anualmente las bodas de plata o las bodas de oro que son los aniversarios en los que se celebran los veinticinco y los cincuenta años de casados pero bueno como decías los aniversarios Se celebran celebrar es ensalzar públicamente aún ser sagrado un hecho solemne religioso profano dedicando uno o más días a su recuerdo y esto es muy importante al final lo que hacemos en los aniversarios es recordar

Voz 21 35:46 pues este tema que es elegido igual también cumple cuarenta años

Voz 1880 35:50 sí bueno no son cuarenta son XXXVIII desde mil novecientos ochenta es el Celebration

Voz 21 35:56 de Megane

Voz 1667 36:03 ambos hemos buscado como cada día alguien que nos ayude a entender en este caso qué significan los aniversarios Juan Robles es doctor en Antropología Social es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid muy buenas noches Juan muy buenas noches qué celebramos aniversarios que necesitamos celebra aniversarios

Voz 33 36:22 pues bueno es una pregunta muy muy muy complicada no pero bueno básicamente Si tuviéramos que simplifica mucho no José habitamos celebrar la aquello que pues que está muy en relación no con con ritos no importantes para una comunidad para una sociedad sí que muchas veces esos ritos y recuerdan elementos que que se convierten en mitos de una sociedad

Voz 9 36:45 bueno si hablamos de mitos

Voz 33 36:47 pues evidentemente un el ideario no con el colectivo de de este estado desde de esa nación muy plurinacional pues yo creo que la Constitución no

Voz 9 36:58 de hecho es claramente no uno de esos

Voz 33 37:00 vientos identitarios los que muchos se siente incluidos otros colectivos dentro de nuestra comunidad no tanto pero es aparte de sin duda no es de nuestra identidad se ha convertido en un mito y los ritos se que recordarlos entonces yo creo en la celebraciones tiene que ver mucho con esa memoria que ponga en valor el recuerdo no de algo que es pues elemento fundacional de de lo que somos y evidentemente para para España no para para nuestro Estado español e la Constitución del setenta y ocho pues es uno de esos elementos míticos que hay que recordar que yo creo no creo que que la celebración pues va un poco por ahí

Voz 1667 37:44 los aniversarios son símbolos Juan

Voz 33 37:47 los aniversarios son símbolos sí claro no hay que pensar que cuando pensamos en un símbolo parte que no los tenemos que ir a qué cosa otras regiones de de del mundo que que parece que viven en los símbolos no no todos vivimos en los símbolos nuestras sociedades también tan ilustrada racionales occidentales viven en viven en los símbolos vivimos en los símbolos no nuestra todos nuestros actos más cotidianos pues tienen un significado símbolo para hablar así con mucha claridad es un significado un código no es la cuenta que nos explica e íbamos significado a cuestionar pues desde muy abstractas cuestiones muy sencilla de nuestra vida no hasta dar la mano no hasta saludarlos hasta como tu Pablo me ha saludado a mí es una buena parte de un símbolo y que su significado de como nosotros construimos nuestras relaciones entonces claro está celebraciones celebraciones son símbolos un gran símbolo no pero que no es sólo un símbolo que se quede en lo abstracto en lo que se celebra cada año o cada cada década cada cuarenta años sino que forma parte de nuestra vida cotidiana esa es la potencia de de los símbolos siempre nuestra vida está rico allí estaba o unas traviesas significados ese ideario no es sobre que nosotros desde la antropología trabajamos y trabajamos sobre nosotros mismos también no

Voz 1667 39:07 realmente unen creándose una identidad colectiva

Voz 33 39:11 hombre pues qué te voy a contar usted que yo sepa no pues sí claro es su pretensión pero evidentemente los símbolos no son absolutos no

Voz 1667 39:19 pero no siempre se consigue quede

Voz 33 39:22 sí vamos a decir eso no siempre se consigue no es este el ideal no salidas de Caisse de crear un ideario colectivo no pero o eso sí de varios colectivos dejan a a mucha gente iba a mucha gente fuera no bueno pues si pensamos en ese símbolo no en la Constitución del setenta y ocho de qué es lo que somos pues hay gente que evidentemente se siente fuera esto no le quita potencia el símbolo eso forma parte del símbolo no tuviera que pensar pues bueno pues todas las identidades no nacionales que conviven en España pues gente que no se siente incluida en esta identidad pues estoy pensando no con las asociaciones de recuperación de la memoria histórica no que fuera se sienten en arte no no reconocidas por por por lo que ha sido esta Constitución los países que están todavía les colonizando no por parte de lo que fue no el la antiguo pienso pues nosotros trabajamos desde hace muchos años con el Sáhara no todos los saharauis si debe aquellos todavía se sienten dentro de esta Constitución hoy está en un proceso de descolonización forman parte de lo que es un poco parte de nuestra identidad setenta y ocho pero no se sienten totalmente incluidos no bueno pues ese tipo de cosas tienes olas que bueno las que incluyen los símbolos lo que incluye pero también lo que lo que no incluyen

Voz 1667 40:37 que queda fuera Juan qué hacemos cuando celebramos porque es verdad que hay más símbolos en estas celebraciones no cuando celebramos nos juntamos comemos nos vestimos de una forma determinada no es una celebración está llena también de símbolos

Voz 33 40:51 claro toda celebración pues aparte pues ahí Nerón os decía no que los símbolos algo simplemente que quede pues es un espacio conceptual abstracto o no sino que lo simbólico Nos conforma no conforma nuestra próximo nuestra normatividad es decir la forma cómo nos comportamos y eso pasa por lo que hacemos con los otros por cómo no hicimos por donde vamos eso es lo bello no de de lo simbólico no que que forma parte de nuestra vida cotidiana allí no seguía nos guía hay también nos condiciona no y bueno está dónde dimensión de bueno pues un símbolo guía nuestra forma de actuar al mismo tiempo limita no hay cosas que quedan fuera sí por supuesto no pues hoy simplemente lo que hemos hecho en nuestra vida cotidiana no es que es que Villa no este seis de diciembre como les hemos vestido donde hemos ido con quién hemos comido forma parte también de ese símbolo no que es la Constitución y están nuestra vida en nuestra vida Bibiana no quiso lo bello no que tenemos una vida construida de significados muy simbólicos en lo grande y lo pequeñito pequeñito no

Voz 1667 41:53 igual esto lo hacen todas las culturas todas celebran en aniversarios

Voz 33 41:58 pues sí ya esto bueno pues los los grandes no caben investigadores no pues de las ciencias sociales las humanidades por supuesto de la antropología no pues siempre nosotros es lo que llamamos Fun un universal un universal cultural todas las sociedades todas las culturas pues se construye en un espacio de significado eso son los símbolos no no hay nadie ningún ser humano no que que este fuera de un universo de designación K2 simbólico no bueno por supuesto nosotros nosotros también tenemos una una cultura tenemos una cultura él en proceso de formación no es algo acabado o no no es algo que se vio ya está nuestras que había citas heredamos y aprendemos sino que la cultura y lo simbólico están continúa transforma acción entonces es universal es una universal cultural que llamamos nosotros no no hay ser humano no hay sociedad no siguen sin símbolos nois estamos bien ahí es como estar ahí en una piscina que es la que da significado Nozar tu vida a día dice está a gusto en ese universo simbólico aunque a veces es piscina se refería el agua está pues no la temperatura que queremos ABC es no sentimos incómodos de pero no bueno pues eso es no sea como un poco una una asociación alguna metáfora de lo que es un símbolo y una pintura

Voz 1667 43:18 nos decías antes Juan que los aniversarios pretenden aunque no siempre lo consiguen pero pretenden crear identidad pero claro en una España cada vez más híbrida cultural y socialmente creéis que este tipo de aniversarios van a dejar de celebrarse

Voz 33 43:32 no yo creo que bueno hacer curiosa esta en particular es es es interesante porque ahí lo que llamamos las celebraciones los ritos de paso no pues aquello ritos que celebramos pues para cuando cambiamos de Estado no pues puestos por ejemplo cuando uno está soltero y pasa al matrimonio pues hay un un rito que es el matrimonio pues que es donde se identifica con los ritos lo ritos de paso bueno de verdad que la Constitución esta Constitución supuso un rito de paso y en tanto en cuanto es rito de paso pues tiene su propia celebración pero yo creo que no el sita como todo rito como te todo símbolo neta actualizarse porque sino eh bueno pareja de baja va a dejar de tener sentido porque se ha sentido con las personas un símbolo que no se siente es un símbolo que al final pues se muere o termina o termina en un el museo no por tanto yo creo que en esta en esta España no que es cada vez más híbrida que eh que hemos recibido no a multitud de comunidades de otras nacionalidades de otros países pues quizás no la Constitución y sus símbolos donde y re re actualizándose no ir pienso por ejemplo no los comunidades de origen ambiguo no que celebran sus son su identidad Ray no son tan numerosas aquí entre nosotros pues por qué no en el futuro ir integrando no la simbología de lo cotidiano de este aniversario de nuestra Constitución escéptico de elementos que engloben esa pluralidad no de miradas

Voz 9 44:58 sentidos

Voz 33 44:59 que somos hoy en día sin duda es nuestra nuestra riqueza la humildad la homogeneidad yo creo que se saca también todo lo que es humano verdaderamente define a lo humano es es el cambio la transmisión híbrida Simon la mezcla en tanto en cuanto consigamos eso en en una aquello que nos define como como nació o no como Estado yo creo no que que se irá actualizando símbolo que seguirá estando vivo porque yo creo que muchas de las partes de este símbolo que es la Constitución merece la pena pero merece la pena siempre en esa red actualización

Voz 1667 45:33 Juan Robles muchísimas gracias por interrumpir tu celebración privada me imagino con tu familia eran día festivo para acompañarnos estos minutos en Hora veinticinco a un saludo

Voz 33 45:42 un saludo ha sido un placer hasta luego

Voz 21 53:14 qué excelso para un día festivo Javier Torres buenas noches buenas noches mira

Voz 1084 53:17 es que es el Mesías de Haendel Se va a cantar por toda España estos días ahí me gusta muchísimo para celebrar lo que haya que celebrar iba a decir que sin más pero la letra dice Rick Joyce regocija T hija adhesión ha llegado el Rey que es el más justo Salvador que no sé si está yendo uno el día va con el ambiente general no de las ciudades de la región navideños de las celebraciones de hoy de la célula

Voz 21 53:45 desde hoy mono hablando de las celebraciones de hoy

Voz 1084 53:48 la recomendación la lectura del artículo de Alex Grijelmo en El País sobre el cambio del texto con constitucional para incluir para para que incluya el lenguaje inclusivo entonces se titula cuatrocientos noventa y un problemas y entonces yo lo recomiendo porque el jueves que viene una semana la Real Academia Española va a analizar el famoso informe pedido por la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo para que se tengan datos forzar no ese lenguaje les antes para que se tengan datos sobre el debate porque ya verás cómo alguien cuando sepa del informe de la RAE empezar a decir que que machista son que mayores son ya hay esto para qué

Voz 21 54:25 esto para que melón ahora claro y entonces hay cosas

Voz 1084 54:27 así que es bueno tener esa información ese background no en ese artículo de los cuatrocientos noventa y un problemas que yo creo que está muy bien y también hay que leer el informe en la en la web de la Cadena Ser el informe bosque de dos mil doce que hizo un lingüista que es académico sobre este tema pero bueno me viene a la cabeza también una historia del Senado que está relacionada con la Constitución con Cela Cela fue senador por nombramiento real en la legislatura constituyente

Voz 0907 55:00 Cela creía que el texto constitucional era hortera