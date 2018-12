Hora 25 (06/12/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:13 la Cadena SER

Voz 4 00:14 hora veinticinco Pablo Morán

Voz 1667 00:18 estamos cerrando un seis de diciembre especial en un contexto político y social complicado una jornada en la que en las más altas instituciones del Estado se han unido en el Congreso para honrar a los hombres y las mujeres estas más olvidadas en el relato histórico pero que al fin y al cabo alcanzaron un pacto de convivencia después de décadas de oscuridad

Voz 0623 00:36 es la primera realmente fruto del acuerdo y el entendimiento es la primera que me ha trivializa la voluntad de integrar es la primera que no divide a los españoles sino que los une la Constitución fue un pacto de coraje Hinault de debilidad España no dejó estar en esta ocasión el tren de la Historia nuestra Constitución es la culminación de un proceso que supone el mayor éxito político de la España contemporánea

Voz 1667 01:03 así ha definido el Rey a la Constitución del setenta y ocho ese acuerdo que el gran Forges representó como una señora oronda rotunda que acuden a la España democrática que acababa de ver la luz Ike hoy en realidad desde hace años refleja síntomas propios de la crisis de los cuarenta como las tensiones territoriales o el desapego que muchos ciudadanos sienten ante un texto que les promete más derechos que los que les garantice

Voz 0623 01:26 la España de hoy es muy diferente de la de aquel seis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho tenemos problemas políticos económicos y sociales muy relevantes por eso tenemos el deber de pensar en el futuro de seguir construyendo desde nuestras respectivas responsabilidades una España en vanguardia ha renovado una España abierta a los cambios que nuestra sociedad especialmente las jóvenes generaciones merece

Voz 1667 02:00 una invitación más del Rey a modernizar el acuerdo del setenta y ocho y dar respuesta a esas nuevas generaciones de españoles Kenny debatieron y votaron la Constitución y que hoy representan ya una mayoría superior al setenta por ciento de ciudadanos con derecho a voto de momento sus representantes los partidos plantean líneas rojas condiciones insalvables para hacerlo posible de hecho hoy después del acto en los corrillos su debate ha ido por otros derroteros nos partidistas el posible adelanto de las generales el futuro de Andalucía o el papel que puede jugar la ultraderecha a corto y medio plazo de todo ello hablaremos esta noche en nuestra tertulia con Berna González Harbour buenas noches hola Pablo buenas noches

Voz 5 02:40 Xavier Ferrari buenas noches buenas noches

Voz 1667 02:43 Javier de Lucas que se va a incorporar en unos minutos a la tertulia tenemos problemas de conexión con él pero estoy seguro que en unos minutos estará con nosotros recordando cómo cómo recordáis cómo voy visteis aquellos días aquel seis de diciembre del setenta y ocho verles

Voz 5 02:55 qué recuerdas de aquel bueno yo era pequeño

Voz 0283 02:58 Mishima

Voz 5 03:00 desde desde mi punto de vista no no tanto igual desde el tuyo pero pero

Voz 0283 03:06 entonces vamos a ver yo no no recuerdo un día osea no recuerdo el día yo era una no se preadolescente realmente pero sí recuerdo mucho como infancia eh que vivía en esta España en blanco y negro que vivió yo vivía un diez años con Franco tenía esa educación pero al ser mi madre inglesa viajaba muchísimo a a Inglaterra los veranos siempre recto todo cómo al llegar allí todo era en color todo estaba lleno de periódicos de kioscos de teatros de religiones de color en todos los sentidos de razas de africanos de asiáticos de de libertad en suma no de de muchas más opciones comerciales y de prensa ahí de teatro y de mil cosas no volvía a España y me permitía tándem blanco y negro entonces el salto a España también tiene que ver y sobre todo tiene que ver con la Constitución y con la libertad y la democracia hemos saltado de esa España en blanco y negro cuando viajar hacia fuera era mirar todo lo que veíamos fuera a una España en la que ya podemos viajar al exterior podemos envidiar cosas pero estamos en un terreno de igualdad y ese salto es gracias a la libertad y agosto

Voz 1667 04:20 de todo eso sobre todo claro Javier tú qué hacías aquel seis de diciembre de ese de ocho muestras que trabajando

Voz 5 04:26 trabajar trabajar en esta casa donde trabajaba hay estar contando lo que pasaba allí el recuento de de aquel referéndum infundía para mí muy emocionante yo tenía ya veintiséis añitos no era ningún niño llevaba trabajando en esta casa vamos de cinco años era periodistas lo que sigo siendo lo viví pues con esa ilusión colectiva que había en el país la ilusión colectiva de salir de esa España de blanco y negro eh a una España de libertad a un España donde se abrían todas las posibilidades es verdad los que tuvimos la suerte de salir alguna vez al extranjero veíamos la diferencia y la diferencia era gigantesca era enorme aquella España que ha retratado con mucha bondad por cierto eh Severino Donate está ahí esta noche con bastante con bastante bondad pero era era una era una España pues un poquito cutre un poquito casposa poquito no sé pero han pasado cuarenta años ilegal y los que vivimos aquello tan de cerca quizá hoy yo desde luego no siento que ahora mismo la situación sea maravillosa Sacyr me da mucha pena que tengamos unos políticos a veces tan mediocres perdonadme la expresión pero está mediocres que sean incapaces de darse cuenta de lo importante que es actualizar no la Constitución sino actualizar la vida política y social de España eh porque seguimos con ese partidismo de que hablabas tú de los corrillos de hoy no cree que hablaban de que pasa en Andalucía cuando van a ser las elecciones generales porque está todo el mundo con la calculadora simplemente con la calculadora para sus intereses partidistas que es lo que lo que yo echo de menos ese esa ilusión es enorme ilusión qué deberíamos en el año setenta y ocho claro de que este país iba a ser un país homologable europeo como todos que gusto era era una cosa fantástica

Voz 1667 06:27 la ilusión que se ha recordado hoy mucho en los actos de conmemoración de este aniversario enseguida entramos a los detalles pero antes a decirles que pendiente de cualquier última hora Idi lo que ustedes quieran aportar al debate de esta noche Pedro Blanco desde la mesa de producción Pedro buenas noches

Voz 1715 06:42 más de lo segundo Pedro I porque un día seis está ahora no creo que haya muchas no ahí pues las contamos mensajes de los oyentes que hacían hace cuarenta años como valoran este aniversario tu Si quiere mirar al futuro que creen que hay que hacer con la Constitución notas de voz a nuestro Whatsapp que es el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 1667 07:04 los que este seis de diciembre ha sido especial no sólo por lo que representa un aniversario simbólico redondo como son cuarenta años sino también y sobre todo por el contexto político y social de nuestro país que lleva tiempo tensionado esas costuras que cerraron aquel acuerdo del setenta y ocho ISS contexto el que dota de un sin picado diferente las continuas alabanzas que hemos escuchado hoy a esos logros a esas conquistas que saca sea alcanzaron con la Constitución y que hoy suena a reivindicación más que nunca pero también las referencias al futuro a la adaptación del texto a los tiempos modernos que también ha incluido el Rey Felipe VI en su discurso institucional sin hablar explícitamente de reformas pero sí ha hablado del futuro de de la Constitución haya estado María Manjavacas buenas noches

Voz 1444 07:48 buenas noches Pablo la verdad que la palabra

Voz 6 07:50 arma no la han mencionado los más de veinte

Voz 1444 07:53 otros de discurso pero sí que el Rey en varios momentos ha hablado de la necesidad de adaptarla amoldar la han sido las expresiones que ha utilizado

Voz 0623 08:00 para evolucionar hemos de sumar ese inmenso patrimonio de libertades derechos y bienestar que hemos conseguido a la voluntad de ir adaptando y amoldado a nuestra manera de hacer de vivir a la realidad

Voz 7 08:15 de cada momento con espíritu crítico crítico

Voz 0623 08:17 sí pero también siempre constructiva tenemos

Voz 1444 08:21 es el deber decía el Rey de pensar en el futuro para construir una España moderna y renovada abierta a los cambios que especialmente merecen las jóvenes generaciones que no votaron esta Constitución a la que el Rey ha definido como el mayor éxito político y social de la España contemporánea

Voz 1667 08:36 el futuro que el Rey ha citado en su discurso al igual que la presidenta del Congreso Ana Pastor tampoco ve problema a ese cambio constitucional siempre que se respete el consenso que conflicto el texto del setenta y ocho

Voz 8 08:47 nunca ha sido un candado como toda obra humana es perfectible que admite reformas ya tenido algunas debemos tomar como ejemplo

Voz 0623 08:56 la sabiduría de los constituyentes

Voz 8 08:59 ninguna Constitución debería reformarse con menos acuerdo del que la creo

Voz 1667 09:03 por un día a los representantes de los partidos con representación parlamentaria han recuperado sus puntos de vista sobre esa reforma constitucional que espera que a día de hoy plantea entre ellos diferencias insalvables decíamos Éstas son las voces de Adriana Lastra del PSOE Pablo Casado del PP Pablo Iglesias de Podemos y Albert Rivera de C's

Voz 9 09:22 creo que somos el único partido que ha puesto encima de la mesa la necesidad de la reforma y por lo tanto bueno lo que convino ves en este caso al al resto de partidos políticos a que se sumen para seguir avanzando durante al menos otros cuarenta años

Voz 2 09:35 a esta viva la Constitución está perfectamente permeable a cualquier modificación no sólo es el monumento a la concordia sino la muralla frente a aquellos que quieren poner en riesgo en dos mil dieciocho apostar por una España moderna por una España feminista por una España donde exista la justicia social la fraternidad y el diálogo es decir republicana

Voz 10 09:56 no se puede hacer sin consenso y esto no es una ocurrencia ni una protección es que no se puede ni se debe igualdad regeneración pero no se nos ocurra abrir ese melón

Voz 1667 10:06 para cargar nuestra Constitución y algo más del discurso de esta mañana del Rey no es la primera vez que lo hace en absoluto pero sí es cierto que ha cobrado un significa dado especial la defensa de Felipe VI al actual modelo territorial que ha incluido en su discurso del Congreso una defensa de la descentralización del poder político que contrasta con el pulso independentista o la apuesta centralizadora por la que abogan algunos partidos de derechas María

Voz 1444 10:31 el mensaje del Rey era claro recordatorio nunca antes decía en la Historia de España sabía diseñado una arquitectura territorial con tan profunda descentralización del poder político hoy no era día de menciones expresas no

Voz 5 10:44 nombrado a Cataluña

Voz 1444 10:45 no se ha referido al desafío independentista pero en varias ocasiones reivindicaba la vigencia de una Constitución que entonces y ahora integra

Voz 0623 10:54 una vocación integradora que no supone uniformidad ni significa olvidar suprimir la diversidad territorial ni negar la pluralidad sino asumir y reconocer a todas ellas en una realidad nacional común en la que caben diferentes modos de pensar de comprender y de sentir

Voz 1444 11:14 los desencuentros recordaba al Rey se resuelven con diálogo con respeto a las leyes llegado el caso en los tribunales acatando sus decisiones

Voz 1667 11:22 pero el análisis a la tertulia al valor del acto de hoy ese discurso del Rey abogaba por evolucionar nuestra Constitución para seguir adelante su defensa del modelo territorial en la actual contexto político y social de España Berna que te parece

Voz 5 11:35 yo no puedo estar más de acuerdo no

Voz 0283 11:38 la que con con El discurso del Rey creo que ha pronunciado palabras básicas como reconciliación concordia renovación Él no no tiene que pronunciar la palabra reforma constitucional eso corresponde a los políticos no pero bueno tampoco hay que olvidar que este discurso como todos los suyos está refrendado por el Gobierno es es voluntad de gobierno pero aún no sí él tiene un margen digamos de de expresión que que bueno siempre ha sido interesante en este monarca que es incluso un tiene un estilo un poquito distinto de de su padre no Illa verdades que tenemos muchísimos problemas aquí hablamos de ellos a diario pero ha estado bien pararse en estos cuarenta años ver una cifra redonda acumula que tenemos poder celebrar que es verdad que esta España está años luz de aquella que alumbró la Constitución hace cuarenta años ir repasar un poco con la vista elevar la vista digamos de poner luces largas a ver que que bueno se puede renovarse debe renovar por supuestos podemos abrir ese capítulo y seguro que cada uno de nosotros lanzaría varias varias ideas para para ir hacia adelante en democracia hay profundizar todo pero corresponde a los partidos políticos corresponde a los gobernantes no estamos en el mejor momento efectivamente hay que afrontar un a un gobierno con más fortaleza que el que el que tenemos ahora mismo pero vamos en cuanto al discurso del Rey que es lo que me preguntas reconciliación concordia consenso renovación y creo que he dicho España más abierta y renovada evolucionar bueno pues ojalá ojalá lo haga

Voz 1667 13:24 esa mirada con perspectiva no que nos decía Berna para conocer bien nuestras fortalezas en estos cuarenta años identificar cuáles son las deficiencias y Javier es algo que partidos lo están haciendo

Voz 11 13:37 todos claro

Voz 5 13:38 es que son los partidos los que lo tienen que hacer efectivamente el Reino tenía que pronunciar para nada la la palabra reformar la Constitución la Constitución lo tienen que reformar los políticos el poder legislativo es el que tiene el deber de hacer eso lo que ocurre es que ahora mismo el poder legislativo está en una fragmentación de tal calibre que es imposible poner de acuerdo a la gente ha habido una cosa que ha dicho la presidenta del Congreso que yo estoy de acuerdo ven en dos con las que ha dicho la del candado yo más que un candado lo que no es la Constitución es una caja fuerte de que solamente unos cuantos la combinación no mire usted es decir la Constitución es un marco y es un marco abierto no es un marco cerrado tiene las las cosas que dice la Constitución en cada uno de sus artículos no es algo que esté blindado cerrado sino que se puede abrir tranquilamente debatir sobre cómo se puede adaptar a los tiempos sociales que vivimos en la sociedad de dos mil dieciocho no tiene nada que ver con la sociedad de mil novecientos setenta y ocho para bien y para mal para las dos cosas como se integra esa calidad enorme algunas veces un poco sobreactuado como como ha dicho hoy me ha hecho mucha gracia que Pablo Iglesias dijera que la ovación al Rey Juan Carlos era una sobreactuación hombre de actuación hay que reconocer que Pablo Iglesias un montón porque como actor no tiene precio vale pero no tiene precio yo creo que entre las palabras que ha pronunciado el Rey Felipe VI a mí posiblemente porque pertenezco a esa generación claro me ha conmovido es decir el cariño con el que ha hablado de su padre supera ha cometido muchos errores su padre hecho alguna que otra con perdón estupidez e eh pero su padre fue clave fue la clave de bóveda de esta historia fueron los políticos naturalmente los que lo hicieron pero la voluntad del Rey la voluntad del Rey que hubiera una Constitución de que fuéramos un país democrático de que fuéramos un país moderno eso es innegable eso no se puede negar es decir luego todo eso es decir lo que ha pasado después ha borrado eso no mire usted es la la historia no se borra la historia va pasando entonces en aquel momento eh sin la figura del del Rey Juan Carlos el Rey Juan Carlos tener el coraje de quitarse de encima un personaje como Carlos Arias Navarro tuvo la inteligencia de poner de presidente del Gobierno a un tipo que aunque venía como dicho yo esta mañana de las entrañas del régimen tenía una gran ventaja y es que no tenía ninguna ideología la gran ventaja de de Adolfo Suárez es que no tenía ninguna ideología era un hombre absolutamente en el mejor sentido de la palabra intelectualmente moldeable e intelectualmente de moldeable coraje muy importante decir es que la gente la gente no puede olvidar aquellos momentos como aquella Semana Santa en que en que este señor tuvo las narices de de enfrentarse a todo el Ejército legalizar al Partido Comunista es que no nos acordamos de lo de de de cómo estaban las las salas de banderas de los cuarteles en aquellos momentos eh no yo

Voz 0283 16:58 quisiera subrayar que a veces miramos a la monarquía y la actuación de nuestros Reyes obviamente con con con toda meticulosidad como debe ser por eso el Rey Emérito tuvo que irse por por haber hecho lo que hizo y por todos los errores cometidos hemos han ido Urdangarin hemos tenido diversas irregularidades y Urdangarin está en la cárcel quiero decir con esto que tenemos una una jefatura del Estado en forma en este momento de monarquía que tiene un poder muchísimo más muchísimo menor que por ejemplo la presidencia francesa señor Macron presidente de Francia tiene un poder

Voz 12 17:39 el muchísimo más de de monarca

Voz 0283 17:42 da a la vieja usanza que los españoles que lo que el Rey español no y de hecho ahora mismo se encuentra con una protesta en la calle de los chalecos amarillos que que bueno directamente contra él porque no hay intermediación porque tiene tanto poder que van contra él porque él ha decidido este impuesto el decide qué ministros etcétera etcétera

Voz 5 18:05 no he publicado presidencialista claro que sí

Voz 0283 18:07 sí sí sí entonces aquí tenemos un un jefe de Estado qué es un Rey que es curioso que se ha convertido en blanco de las críticas por parte de Pablo Iglesias

Voz 1461 18:17 la figura monárquica y por parte del Independent

Voz 0283 18:20 divismo porque bueno pues necesitaban encontrar otro lo otro enemigo después de Rajoy han encontrado en él el blanco de sus críticas pero que yo creo que tenemos que enfriar y no estoy entrando en un debate de monarquía o república que si entramos en él todo se puede discutir pero hay que enfriarlo porque no es el debate ahora mismo en España ese debate que enfriarlo apartarlo el debate es si reforma constitucional es modelo territorial es desde luego acuerdo en presupuestos algo mucho más tangencial cercano pero bueno una ocasión como la de hoy nos permite eso esas luces largas volver a repasar los valores que tenemos y lo que funciona bien hilo que cuando no funciona bien lo que somos capaces

Voz 5 19:06 a lo que necesita este país en este momento es estabilidad

Voz 1667 19:10 de ahí todo porque hay más elementos de la crónica de este seis de diciembre porque después de los discursos públicos de este aniversario han venido los comentarios de los tradicionales corrillos que como ustedes saben son esos encuentros que los líderes políticos mantienen con la prensa sin micrófonos de por medio y ahí lo más interesante ha girado en torno al futuro de la actual legislatura en el aire por la inestabilidad del Gobierno el presidente Pedro Sánchez ha querido alejar la posibilidad de un adelanto de las generales antes del próximo mes de marzo Pablo Casado por su parte cree que la derecha que representa su partido junto a Ciudadanos está en disposición de volver a gobernar en cuestión de seis a doce meses ha dicho sin descartar por cierto a Vox al que el líder del PP compara más con el lenguaraz Donald Trump que con la radicalidad que representa Marine Le Pen en Francia María Jesús Güemes buenas noches

Voz 1461 20:01 buenas noches casado ya se ve gobernando concederá danos no sólo en Andalucía sino también a nivel nacional en La Moncloa al líder del PP parece que lo mejor para España es que la formación de Rivera se haga fuerte en el espectro electoral de centro izquierda que se lleve el voto desencantado con Sánchez mientras la va creciendo por el centro derecha de esa forma espera que en un año o incluso en seis meses ambas fuerzas políticas puedan gobernar juntas con mayoría absoluta y habla de medio año porque está pensando en esa súper domingo de mayo que como hemos contado aquí en la SER miembros del Gobierno del PSOE de factible para que coincidan todas las elecciones hoy en los corrillo los periodistas hemos preguntado por eso al presidente del Gobierno

Voz 0283 20:39 no se ha pronunciado aunque sí

Voz 1461 20:41 de una convocatoria para marzo porque según ha dicho le pillara trabajando y gobernando y es que como nos han explicado desde Hacienda para esa fecha apodo

Voz 2 20:49 hemos estará aún en pleno trámite parlamentario expresó

Voz 1461 20:51 puestos porque las cuentas generales del Estado irán en el primer Consejo de Ministros que haya en enero además se presentará una senda de estabilidad más amplia saben que estas a rechazara pero les da igual porque es un gesto político lo que pretenden es que todos los grupos a retraten

Voz 5 21:06 quiero saludar a Francina Armengol presidenta

Voz 1667 21:08 el Gobierno balear muy buenas noches muy buenas noches empezar con esto último que nos comentaba nuestra compañera María Jesús Güemes se está perfilando es es súper domingo en mayo que coincidan las generales las europeas las municipales y autonómicas usted lo vería bien

Voz 13 21:23 bueno yo creo que no estamos en este en este momento no el presidente del Gobierno anunció hace unos días qué piensa hacer el Presupuesto General del Estado aprobarlo en Consejo de Ministros tramitarlo en las Cortes Generales no por tanto yo creo que estamos en el momento de negociación de un Presupuesto General del Estado que es absolutamente necesario para los ciudadanos de toda España y que es muy necesario para las comunidades autónomas también no por tanto yo creo que estamos en el momento de la negociación y del acuerdo del diálogo de ese de ese momento tan necesario para todos los españoles españolas

Voz 1667 21:53 pero si se diera esa posibilidad señor Armengol usted ya sabe que muchos de sus compañeros varones socialistas han dicho que no convendría del todo que que esas citas electorales coincidieran porque al final las elecciones autonómicas deben de tener su discurso propio no su debate propio y no que se cruzara con las generales usted lo aceptaría

Voz 13 22:12 bueno evidentemente esa es una potestad que tiene el presidente del Gobierno no convocara elecciones hay cuando él crea que es el momento más oportuno para para ciudadanía española pero yo repito creo que es el momento de la negociación de los presupuestos yo quiero pedir responsabilidad a todos los grupos parlamentarios político sobre todos aquellos que hicieron posible la necesaria moción de censura en España ya el cambio de Gobierno que era absolutamente necesario en estos momentos nuestro estamos jugando si podemos subir o no el nuevo salario mínimo interprofesional si es justo o no que el Gobierno de España suma un pago para la ley de dependencia que en este momento estamos asumiendo las comunidades autónomas en ochenta por ciento si nos ayudan a las comunidades autónomas que estamos eliminando el copago farmacéutico como vamos a hacer desde Baleares a partir del uno de enero y tantas y tantas cosas absolutamente necesarias para la gente no por tanto yo creo que en este momento y además hoy que estamos conmemorando los cuarenta años de Constitución y ese espíritu de generosidad que hizo posible en aquellos momentos el acuerdo creo que todos los partidos políticos tienen que empezar a pensar más en la ciudadanía y menos en su interés particular no apoyar unos Presupuestos negociar Rossi apoyarlos porque son absolutamente necesarios

Voz 1667 23:21 de momento ya escucha Pablo Casado que se ve en Moncloa en seis o doce meses

Voz 13 23:26 de ilusión también se vive no

Voz 1667 23:29 qué diagnóstico hace de la Constitución cuarenta años después señor Armengol

Voz 13 23:32 mire yo creo que la lo decía antes no pero que hay que hacer un reconocimiento que un homenaje siempre a todos aquellos que lo hicieron posible no yo creo que la Constitución española Fu fue fruto de la generosidad de muchísima gente que había sufrido mucho que veníamos de cuarenta cuarenta años de dictadura que veníamos de un momento durísimo para España y que fue gente que pensó en el futuro de una generación que quería democrática hay fue capaz de ponerse de acuerdo en momentos muy complicados no por tanto mi homenaje a esa gente luego cuarenta años después hemos vivido los mejores años de España en temas muy importantes de construcción de un Estado de derecho y social y de una economía mucho más justa impartir de derechos a la ciudadanía pero también después de cuarenta años quedan lagunas que son evidentes en la Constitución Española llevamos cuarenta años un setenta y cinco por ciento de los ciudadanos no la votaron porque no había nacido por tanto creo que es el momento de empezar otro un nuevo pacto generacional un nuevo pacto constitucional que pueda hacer posible que vivamos cuarenta años masa de progreso también aquí creo que es muy importante cumplir la Constitución porque la Constitución es un texto amplio un texto que de ella emanan principios y valores muy importantes la igualdad la solidaridad a la justicia y por tanto eso también se tiene que no hay derechos como el de la vivienda en fin hay muchísimas cosas que salen de la Constitución española que todavía no hemos hecho efectivas

Voz 1667 25:00 que son absolutamente necesarias como sabes según uno de los temas más complicados en ese nuevo pacto por el que usted apuesta es el modelo territorial de España claro cómo conciliar a una nueva mayoría de fuerzas políticas cuando unos apuestan por profundizar en el Estado de las autonomías con más autogobierno y otras fuerzas que apuestan por todo lo contrario centralizar algunas de esas competencias

Voz 13 25:22 mire yo creo que lo que es evidente es que estos cuarenta años de Constitución española una de las cuestiones que mejoran funcionando precisamente es la descentralización a la el poder ejercer las competencias cuando más cerca están de los ciudadanos de parecería y me parece un error enorme el plantear las lo contrario porque creo que es una evidencia que las competencias que se están gestionando de las Cortes de las comunidades autónomas también aquellas que gestionan los ayuntamientos desde el principio de subsidiariedad creo que están funcionando muchísimo mejor esa creo que es el balance real de los cuarenta años vividos de esta de esta Constitución española yo creo que no podemos poner por excusa el hecho de que hay fuerzas políticas que pensamos diferente es cierto eso también pasaba hace cuarenta años pero si no nos sentamos a intentar llegar a acuerdos y a buscar los equilibrios para solucionar el problema territorial que existe en España para intentar que la Constitución tenga como derecho fundamental la vivienda que todavía no lo es que tenga como derecho fundamental la salud que todavía no lo es a la que explique bien a la construir en europea que necesitamos que incorporen nuevos derechos de ciudadanía yo qué sé la muerte digna a principios valores y derechos en términos de hip digitales que es nuestro presente y será nuestro futuro en definitiva que modernice el marco el marco normativo que tiene España creo que nos vamos a equivocar porque si no afrontamos los problemas los problemas no se resuelven solos yo creo que el inmovilismo que hemos vivido en España durante estos últimos años ha empeorado la situación del panorama político sin ninguna duda

Voz 1667 26:55 ya horas añade una de las fuerzas que apuestan por desmontar ese Estado de las autonomías como es vox teme que en Baleares ocurra lo mismo que en Andalucía el próximo mes de mayo

Voz 13 27:05 bueno yo creo que no yo creo que no es extrapolable lo que ha sucedido en Andalucía lo que pueda suceder en otros territorios como Baleares Baleares tiene una una situación diferente de la que se tienen en Andalucía a los gobiernos es Gobierno es diferente la las situaciones diferente llevamos a tres años y medio después de una legislatura que venía de mayoría absoluta del Partido Popular que fue durísima por tantos famosos cada elecciones cada electo a los ciudadanos saben bien cuando votan en unas municipales unas autonómicas en unas insulares que nosotros tenemos otra urna que la de los con seis insulares o en unas elecciones de carácter nacional ahora a mí sí que me preocupa seriamente que la extrema derecha haya entrado en las instituciones democráticas españolas y me preocupa muchísimo ese discurso que hacen y me parece absolutamente fuera de lugar y la estos días hablando de temas por ejemplo como el tema de la violencia contra las mujeres que a mí la verdad es que me pone los que los de punta

Voz 1667 28:06 en unos minutos vamos a ocupar de Joy dígame ya para finalizar simplemente hay que regenerar el PSOE andaluz sí o no

Voz 13 28:14 bueno no yo creo que los compañeros del Partido Socialista de Andalucía hay yo así lo siento Anne ha hecho un buen trabajo en el Gobierno de Andalucía en una situación que ha sido muy complicada con un pacto que ha sido difícil y con una situación compleja no por tanto han hecho un buen trabajo han ido a las elecciones es verdad no hemos tenido un buen resultado y a partir de ahí ellos tomarán las decisiones que mejor convenga estoy convencido conociendo a Susana que mejor convengan al partido socialista que mejor convengan Andalucía

Voz 1667 28:44 pues Francina Armengol gracias por dedicarnos estos minutos esta noche en Hora Veinticinco gracias muchísimas gracias a vosotros un placer

Voz 14 28:51 sí sí

Voz 0623 28:58 united a la Comunidad veinticinco le escucha opina en Hora veinticinco punto es

Voz 7 29:06 pero Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 0283 29:13 sabemos que el larguero

Voz 7 29:15 Tomás

Voz 15 29:16 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido

Voz 7 29:19 pido Mario Torrejón Pablo Pinto Yoyes

Voz 15 29:22 Martí Marcos López Miguel

Voz 7 29:23 empieza Larguero de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buena anoche bienvenidos a este Larguero con Manu

Voz 3 29:33 Carreño síguenos también en nuestra aplicación móvil en el Larguero punto es Capella ser no sabemos si es de sabios pero sí que es que esa duda

Voz 11 29:49 no me convierta en enemigo de nada ni de nadie

Voz 7 29:53 duda escucho

Voz 16 29:55 horas automáticamente estás legalizando la patronal

Voz 7 29:59 el que dude pregunto cuántas horas es dormir poco pues Ryan me fui a dormir a las tres y me he levantado a las siete el que dura

Voz 17 30:06 se sorprende una gitana quería hacerlo no a mí cuando me dijeron que sí yo me he decir que no

Voz 7 30:15 se emociona volvernos a encontrar a me tiene y un poquito como todos los días se diagnostican en España pero hay que decir que más de la mitad jurar

Voz 11 30:32 usted como veis fue una mujer pasional

Voz 18 30:37 el vivir la vida de gozar lo que la realidad me ofrece

Voz 1667 30:40 muy bien muy bien oculto

Voz 18 30:43 confianza en mí misma sol maravilloso estupendo sólo oyente de la cadena

Voz 7 30:48 Arenas e informática para oyentes que sepa logra

Voz 1667 30:54 bueno tampoco sepas

Voz 19 31:02 buenas noches

Voz 9 31:03 sorteos del triple ex de la ONCE de hoy los números premiados han sido en el sorteo de la mañana

Voz 20 31:11 cero seis en el sorteo de la noche dos

Voz 9 31:22 claro es que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social pídele el triple excelencia tu vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es recuerda que mañana como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro Chuck de la ONCE en la ONCE Nos mueve hoy lo sean

Voz 19 31:42 esta noche el faro tiene un puente dónde estás pasando el puente

Voz 21 31:47 cuál es tu puente favorito ya puedes dejarnos tus mensajes de voz fotos comentarios y lo que quieras en el Guaza del programa

Voz 22 31:54 el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno

Voz 5 31:57 en nuestra cuenta de Twitter arroba Haifa

Voz 22 31:59 los pasamos el puente juntos esta noche a partir de la una y media en el faro Mara Torres que apenas

Voz 0959 32:10 ya no queda nada para las Navidades y se nota porque estamos todos ojo avizor porque entras tanto en esa página web de zapatillas que libro era ese que te había parecido tan interesante y es que regalar bien es un arte muy difícil ya hay que prestar mucha atención para acertar con lo que el otro quiere de verdad para los que no tenemos mucho tiempo casi todas las compras que hacemos son en tiendas online ya sí podemos solucionar los regalos de toda la familia en un momento eso sí luego hay que organizarse para recibir todos los paquetes permiten un consejo con las compras online hazlo fácil utiliza City pack de Correos con este servicio de Correos puede recoger tus compras cuándo y dónde mejor te venga cuando vas de compras a echar gasolina o de camino al trabajo seguro que hay un City Pak cerca de ti si además es gratis bueno pie además de para recibir tus compras también lo puedes utilizar para enviar paquetes o realizar devoluciones que ya sabemos que no siempre acertamos usar City Paqui es muy fácil descarga tela elige uno de los cuatro mil quinientos dispositivos en donde quieras recibir tus compras online y cuando tu paquete llegue te mandan un mensaje para avisar de que tú vas y lo recoges cuando mejor te venga estas navidades recoge tus compras online en City pack de correos

Voz 23 33:17 rápido pide un deseo pues ir a Sri Lanka deseo concedido mi BP celebra el veinte aniversario de su catálogo todo puede cumplirse repuesta treinta litros a más de carburantes PP Crea tu lista de deseos mi BP llegar a miles de premios fantásticos viajes y el nuevo Ford Focus ahora BP te lleva aún más lejos visita lista de deseos me ve punto com sopla las velas

Voz 7 33:39 la evolución a quién no le gusta la evolución estoy movimiento constante que los que iba hacia adelante han pasado ochenta años Nos movemos mejor vemos mejor oímos

Voz 24 33:50 gracias a la evolución compartimos contigo una realidad impensable no hace tanto una sociedad que a las personas como serán y eso se llama evolución grupo social once ochenta años de inclusión social contigo hacemos de la evolución una revolución

Voz 7 34:22 durante diez y treinta y cuatro nueve treinta y cuatro en Canarias

Voz 1667 34:26 hemos con el relato de este seis de diciembre Nos habíamos quedado en esa puesta de Pablo Casado que Sevilla en Moncloa junto a Ciudadanos en cuestión de seis meses bueno de hecho el líder del PP quiere escenificar esa alianza con el partido naranja antes de que termine este año con un acuerdo de gobierno entre ambas formas danés para hacerse con el Gobierno de la Junta de Andalucía los resultados del domingo y los futuros pactos también han acaparado buena parte de los comentarios en los corrillos que han seguido como les decíamos después de los actos oficiales del cuadragésimo aniversario de la Constitución Inma Carretero buenas noches

Voz 0806 34:57 qué tal buenas noches aquí estoy aunque TPS ese ha sido el saludo que sonriendo entre bromas

Voz 1461 35:02 que con bastante retranca le ha hecho Susana Díaz

Voz 0806 35:04 las al ministro Ábalos que fue quien en nombre de Ferraz le abrió el lunes la puerta a la dimisión al día siguiente se desdijo dado el incendio que habían provocado sus palabras en el partido a todo el que se le ha acercado hoy y eran muchos la presidenta en funciones le ha soltado una cita de Negrín resistir es vencer vamos que no tiene intención de caer como la fruta madura que eso lo que esperan de ella en la dirección federal para proceder a la renovación de la Federación Andaluza se ha hecho hoy la foto Susana Díaz con el resto de los barones socialistas no hay recuerdo de esta jornada histórica de la presidenta en funciones con Pedro Sánchez aunque según nos dicen han quedado en verse en los próximos días y es que el jefe del Ejecutivo quiere y eso es lo que nos ha contado a los periodistas evitar que en Andalucía gobierne un consorcio de la derecha aunque en su Ejecutivo ve más posible esta opción que la repetición de las elecciones Pablo Casado está en eso y con prisas ha comentado que en Andalucía no hace falta un cambio de Gobierno sino un cambio de régimen para ello va a buscar un acuerdo global que se produzca dice antes del veintisiete de diciembre que es el día en el que Second

Voz 0283 36:08 titula en el Parlamento andaluz quiere

Voz 0806 36:10 ese día ya se conozca quién presidirá la Cámara quién será el

Voz 1461 36:14 presidente de la Junta de Andalucía y todo eso lo va a contar

Voz 0806 36:17 lo ha dicho hablando con Ciudadanos no con Vox a pesar de que las cuentas no salen sin el partido ultra que es donde pone el foco Susana Díaz pero apuntando en este caso Albert Rivera

Voz 25 36:27 Rivera tendrá que decidir si quiere ser como Macron como Salvini todo lo que se autodenominan constitucionalista ahora el momento de la verdad demostrar si quieren que el diálogo sea entre todos los partidos constitucionalistas o quieren que el diálogo sea con la extrema derecha populista que viene a quebrar nuestra convivencia y atacar nuestro chao

Voz 7 36:44 la esperanza del PSOE es que Ciudadanos no

Voz 0806 36:46 Amine con Vox lograr la investidura sumando sus votos y la abstención de Adelante Andalucía

Voz 1667 36:51 el acto de hoy nos deja también un buen puñado de instantáneas interesantes como la primera coincidencia de los dos reyes en un acto oficial junto a toda la Familia Real ese protagonismo del que nos hablaba Ferrari del Rey Emérito de Juan Carlos I o el regreso de Mariano Rajoy al congreso que no pisaba desde la moción de censura Nieves Goicoechea buenas tardes buenas noches

Voz 1461 37:10 qué tal buenas noches pues es verdad sí es la imagen inédita la de los dos reyes Noel emérito Juan Carlos y su hijo juntos este cuarenta aniversario en la Cámara Baja Felipe IV además le ha rendido homenaje a él y a su madre la Reina Sofía estaban los dos juntos sentados debajo de la tribuna eso ha desatado un aplauso cerrado de toda la Cámara ella es una de las imágenes que forma parte de este cuarenta aniversario ya que también se han apartado por unas horas las diferencias de una clase política como contaba Inma llevamos contando como todos estos días que está en plena ebullición por el calendario electoral que nos viene por delante pues los pactos políticos de Andalucía o por los acuerdos también que aún están sin determinar para confirmar los presupuestos generales no había ovaciones cerradas también a los Reyes que han pillado alguna vez de improviso a Felipe González que ha estado manteniendo continuas confidencias con el Rey Juan Carlos cuando estaban sentados durante la sesión incluso le acercan el bastón que se le había caído al Rey Emérito que hoy sí que ha tenido un lugar de honor el año pasado no lo tuvo muy bueno en su entorno dijeron que estaba molesto en esta ocasión será reservado ese lugar de honor debajo de la tribuna

Voz 0283 38:14 junto a los ex presidentes los cuatro

Voz 1461 38:17 ex presidentes y los tres padres vivos de la Constitución Herrero de Miñón Miquel Roca José Pedro Pérez Llorca también han salpicado los escaños de la tribuna de invitados algunos presidentes autonómicos había un momento de diálogo también que hemos visto antes Susana Díaz entre Feijóo y el asturiano Javier Fernández y luego también veteranos de la tránsito como Martín Villa o Marcelino Oreja y luego si mi diésemos Pablo la fama y la atención por el número de fotos la verdad es que Etoo se lo ha llevado como decías Mariano Rajoy que ha vuelto al Congreso después de una pronta salida del poder por la moción de censura ha estado muy animado con los periodistas pero ni una palabra de actualidad política dice que está muy andarín que anda todos los días por la Casa de Campo de Madrid no tiene ganas de hablar de la actualidad dice que teníamos mucha gente dice tener mucha gente con la que meteros que yo estoy muy bien y quiero seguir estando bien Nos decía esta mañana ir también le sienta muy bien esta condición a él como le sienta muy bien la condición de de ex presidente a Zapatero ambos han estado además charlando en una esquina del paso del salón de los pasos perdidos del Congreso han estado también en esta sesión pero ha hablado con poca gente y además ha sido de los primeros que se ha ido esta mañana los Reyes han saludado pacientemente a todos los invitados incluso la reina ha ha permitido que algunos diputados se fotografiara con sus hijas han llevado este recuerdo en sus teléfonos móviles y luego Podemos que no ha contemplado ninguna de estas escenas porque no han estado en el cóctel tampoco han aplaudido en los discursos oficiales ya han optado por celebrar este aniversario en el Ateneo de Madrid en un acto propio que había convocado la formación morada

Voz 1667 39:52 y el picoteo bien Neves es digo ateo

Voz 1461 39:54 quién ha habido te en Hora catorce estas aquí

Voz 1667 39:56 dos de equipos de foie

Voz 1461 39:59 la tortilla de camarones en fin muchos aperitivos y la verdad que un ambiente de cordialidad de reconciliación lo que tiene la Constitución en sí y que hoy la clase política cumplido a rajatabla

Voz 1667 40:10 déjalo hay que aquí todavía no hemos cenado gracias Nieves

Voz 5 40:14 adiós al presidente de la Generalitat

Voz 1667 40:16 en Torra ha puesto tierra de por medio Yeste seis de diciembre se ha ido a Eslovenia

Voz 5 40:20 dadas hembra asoma aquí a Eslovenia porque esas palabras

Voz 1673 40:25 seis de diciembre estamos aquí en Eslovenia porque no tenemos nada que celebrar sobre la Constitución española y si tenemos mucha denunciar sobre esta Constitución que se ha acabado convirtiendo en una jaula para los catalanes literalmente en una cárcel para muchos catalanes para eso por mods catalán

Voz 1667 40:40 Catalunya ha sido escenario de la cara menos amable de este seis de diciembre en Girona intenta esa localidades donde Vox había patrocinado actos de homenaje a la Constitución en ambos casos grupos de radicales han intentado boicotear los se han enfrentado a la policía los Mossos d'Esquadra el resultado final es de tres detenidos cuarenta y seis contusionados entre ellos veinte mossos y veintiséis manifestantes informa Carla Turró

Voz 1444 41:05 una de las heridas en Terrassa es la diputada de la CUP María Sirvent según fuentes del partido estaba ayudando a una persona que había caído al suelo cuando los Mossos han disparado una bala de proyectil con el que se sustituyó las pelotas de goma que habría impactado en su mano los enfrentamientos han empezado cuando los Mossos han desplegado una línea policial con la que trataban de impedir que este grupo de manifestantes pudiera llegar al acto que Vox celebraba a esa hora en Tarrasa según la policía catalana ha habido lanzamiento de objetos de latas de cerveza hasta que han llegado las cargas policiales habido enfrentamientos distintos contenedores quemados dos detenidos acusados de atentado contra la autoridad esto por la tarde en Tarrasa por la mañana en Girona estén aparecida con distintos números un grupo de ceder Resa intentado tirar al suelo las vallas que les separaban de un acto en el que participaba Vox y el Partido Popular los Mossos han cargado contra los manifestantes y han trazado una línea policial en medio de la plaza el resultado ha sido que a un lado se gritaban consignas como ésta las calles serán siempre nuestras o fuera fascistas de nuestros barrios mientras que en el otro lado unas doscientas personas participaban del acto de Vox el balance en este caso veinte heridos quince de ellos mossos d'Esquadra cinco manifestantes uno de los cuales pasará la noche en el hospital Trueta en observación antes de lo ocurrido

Voz 1667 42:29 Tarrasa ya sabía referido el precio el vicepresident de la Generalitat pero Aragonés a lo sucedido a los incidentes sucedidos horas antes en Girona y lo ha hecho en estos términos doblegado aunque estén mío cuenta

Voz 1673 42:40 lo que esté no tenemos que olvidar el contexto en el que estamos el de una extrema derecha que en toda Europa está cada vez más presente esto evidentemente tensiona pero lo que tenemos que hacer como sociedad es ser capaces de responder desde el civismo desde el pacifismo y desde los valores democráticos a democráticos estas

Voz 1667 42:55 la cara amarga de este seis de diciembre Javier las imágenes que es vienen a confirmar al final la tensión no de la que hablábamos antes

Voz 5 43:03 mira así una una de las lecturas que hay que sacar de lo que ocurrió el domingo en Andalucía es que las contradicciones de los políticos tarde o temprano se terminan pagando terminan pagando Susana Díaz ha dicho esta mañana y lo lleva diciendo desde el domingo por la noche que tiene ciudadanos que decidir si va con los constitucionalistas o con los no constitucionalistas vamos a ver es que el señor Sánchez sí está apoyando el no constitucionalistas para gobernar se está apoyando en los soberanistas para para gobernar el constitucionalismo de Podemos es un constitucionalismo entendido muy a su manera eh muy a su manera a mí me parece increíble que que el vicepresidente del del del Gobierno catalán diga lo de el contexto actual o el contexto actual de Cataluña es el contexto que han creado ustedes eso eso es muy anterior a que Vox sacara doce escaños en en en Andalucía el domingo pasado la tener en Cataluña no es una tensión que haya provocado nadie que no sean los soberanistas Harama se aplicó un ciento cincuenta y cinco bastante light hubo unas elecciones prácticamente inmediatas ya hemos oído al señor torre que seguido Eslovenia Eslovenia porque no tiene au global que no ha sueño hacerlo porque no tiene nada que celebrar hoy que es el día de la Constitución entonces quiénes no son los constitucionalistas en este país

Voz 0283 44:34 hombre quién no es quién no está en el bando de los no constitucionalistas es el PSOE

Voz 5 44:40 no canta Clarín bueno pero es que tanto PP como

Voz 0283 44:42 no ciudadanos están colocando o atribuyendo al PSOE estar en posición de no constitucionalista está

Voz 5 44:49 hoy a los constitucionalistas no no Bernardino Pérez

Voz 0283 44:52 es que están no no pero déjame seguir están haciendo un cordón sanitario en torno al PSOE que es una brutalidad desde mi punto de vista porque él no constitucionalista ves que es no es que sean es preconstitucional es es vox es vox osea yo creo que sí hay que trazar una línea es entorno a la ideología de Vox no por constitucionalista o no que es preconstitucional y cuyo líder au cabeza de cartel allí no es capaz de considerar que Franco fue un dictador es que estamos en ese nivel sino por muchísimas cuestión es más ideológicas que hemos avanzado en este país y que nos quieren hacer retroceder al medievo no estamos contemplando es la la lo pletóricos que están lo lo eufóricos que están perdón tanto PP como Ciudadanos por hacer un cordón sanitario contra el PSOE en lugar de contra Vox Ésta es una contradicción que creo que acabarán pagando que hoy han empezado a corregir de hecho han pasado de de ofrecerle varias consejerías estos días ha de repente intentar apañar sentiré ellos entonces mucho cuidado el PSOE es un partido vaya que si constitucionalista sí aprobó el ciento cincuenta hay cinco etc etc pero bueno sobre lo de Torra también quería comentar cómo ha pervertido absolutamente el discurso está llamando a la Constitución una jaula es que perdone usted la Constitución es la que les otorgó la gracias a la cual tienen garantizado ese estatuto de autonomía es gracias a lo de antes claro la jaula era lo de antes Illa jaula es lo que han intentado ellos porque ellos en esas famosas Jornadas de septiembre del año pasado intentaron violentar el orden constitucional el Estatut propio en una maniobra que sus propios letrados condenaron ya advirtieron de que no era legal y el Tribunal Constitucional se lo recordar y afortunadamente tenemos Constitución tenemos Tribunal Constitucional tenemos letrados tenemos todos los contra poderes tenemos justicia que ha puesto a los del PP en donde tienen que estar y que han hecho caer a Mariano Rajoy es decir esa justicia que ellos creen que es absolutamente de un país españolista y dictatorial hoy yo no sé qué creer que es la que ha sacado a Rajoy de La Moncloa y en función del de las sentencia que que bueno me estoy yendo por las ramas pero quiero decir que Torra tenga en cuenta y no quiero bromear con los canapés de hoy

Voz 5 47:32 porque ha prohibido los canapés eso exacto que existe en aras a la huelga de hambre

Voz 0283 47:38 sí sí me de verdad que si yo fuera si yo fuera una fotógrafa paparazis estaría buscando el momento en que se comen un bocadillo los eso es todo absurdo en fin en entorno a este asunto pero bueno que no es una jaula señor Torra que Raquel

Voz 7 47:54 a lo de antes esto que lo contrario

Voz 1667 47:56 a tres minutos ya hablamos de Vox y de la entrevista que concedió anoche en este mismo programa Ángels Barceló

Voz 7 48:02 el número dos de la formación Ortega Smith veinticinco buenas noches en el sorteo del siete treinta y nueve de hoy la combinación ganadora ha sido

Voz 26 48:13 treinta y tres diecisiete treinta y nueve

Voz 7 48:16 ocho doce

Voz 20 48:19 Die tres Reintegro siete

Voz 19 48:26 olvídese al participar en los juegos de la ONCE colaboran con su labor social Biden el siete treinta y nueve a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos once punto es recuerda que mañana como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro ya con de la ONCE en la ONCE Mueve tu ilusión eh

Voz 23 48:46 rápido pide un deseo pues ir a Sri Lanka deseo concedido vive P celebra el veinte aniversario de su catálogo todo puede cumplirse repuesta treinta litros a más de carburantes PP Crea tu lista de deseos muy BP gana miles de premios fantásticos viajes y el nuevo Ford Focus ahora BP te lleva aún más lejos visita lista de deseos Mi B P punto com sopla las velas

Voz 19 49:07 esta noche el faro tiende un puente donde estás pasando el puente cuál es tu puente favorito

Voz 21 49:13 ya puedes dejarnos tus mensajes de voz fotos comentarios y lo que quieras en el Guaza del programa

Voz 0283 49:19 el seis ocho uno cero uno seis siete

Voz 22 49:21 tres uno y en nuestra cuenta de Twitter arroba El Faro ser pasamos el puente juntos esta noche a partir de la una y media en las así el faro Mara Torres

Voz 3 49:42 sigue a Hora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales en Twitter la Roma hora25 quien Facebook hora25

Voz 6 49:58 el placer de escuchar el gato esto un rió al ver a Galicia

Voz 27 50:04 parecía tener buen carácter consideró Alicia pero también tenía unas uñas muy largas y un gran número de dientes de forma que tenso que convendría tratarlo con el debido respeto

Voz 28 50:15 mi niña seis empezó algo tímidamente pues no estaba del todo segura de que le fuera a gustar el cariñoso tratamiento pero en el gato siguió sonriendo más y más vaya parece que le gusta no pensó Alicia

Voz 29 50:30 yo me podría indicar por favor hacia dónde tengo que ir

Voz 27 50:34 es de aquí

Voz 3 50:39 con