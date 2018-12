Hora 25 (06/12/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0881 00:00 estrategia política lo digo lo digo que es que me parece inmoral decir eso decir lo que dijo ayer este señor me parece una absoluta inmoralidad

Voz 1667 00:09 eso es indiscutible Javier pero puede arrastrar Vox

Voz 0283 00:12 claro él es curso de vamos

Voz 1 00:14 bueno en otros temas como por ejemplo la inmigración claro pero vamos a verla pues verdad

Voz 0881 00:19 como se llama ahora a la mentira de la vida es decir la mentira se ha instalado en en en nuestra vida social en la vida política no solamente la española sino en la norteamericana en en en en los países llamados de nuestro entorno europeos y eso termina calando en la sociedad y por eso lo que dice Berna que es que los medios de comunicación responsables yo creo que hay muchos más medios de comunicación responsables e irresponsables lo que pasa es que los irresponsables se nota mucho eh porque se les nota mucho porque grita mucho y se miden a tonterías tenemos que contar los datos realidad

Voz 0283 00:59 pero tú lo llamas error yo no puedo estar no cuerda pero para ellos no es un error es un acierto desde su punto de vista y esto es lo grave no no no lo grave esto no es que el traiga un dato equivocado porque consultó un informe como tú y yo podemos llegar aquí habiendo consulta unos informes no no él trae la perversión de la verdad en la cartera por eso no es un error entre comillas desde su punto de vista es un acierto porque él quiere pervertir el discurso para que le crean aquellos que no va a consultar informes que no van a ir al consultar los informes del Consejo General del Poder Judicial etcétera etcétera

Voz 2 01:36 con nuestra casa los pero quiero decir en fin hay una masa de sus

Voz 0283 01:42 aceptable a esas mentiras porque

Voz 2 01:44 ha llegado Bolsonaro y así ha llegado otra

Voz 0283 01:47 por ejemplo tras la el viernes de Acción de Gracias que allí es ya sabéis ese paraliza el país aprovecho en la Casa Blanca para divulgar un informe que bien elaborado cientos de científicos sobre el cambio climático y que recogía unas conclusiones muy dramáticas para el propio Estados Unidos y su industria hizo yo di diciendo que no se lo creía el señor Trump que es nada no tiene carrera que sepamos de física máster en Medio Ambiente meteorología ni nada a unos cuantos cientos de científicos de su administración que no es de la admisión de la ONU ese ese fantasma que tienen no de su administración coge y en un tuit la descalifica dice no me lo creo esto es lo que tenemos en este momento avanzando en el mundo con una población que va a crecer a Trump no a esos científicos estos señores de Vox saben eso forman parte de la corriente que traer no son tontos no son no es que traiga

Voz 0881 02:48 un informe erróneo no supo

Voz 0283 02:51 voluntad es pervertir la discusión pervertir la agenda arrojar sombras de duda sobre nosotros los medios responsable misterio

Voz 2 03:01 bueno lo mismo

Voz 0881 03:02 bueno siempre es bueno pues aquí ya no se denomina no

Voz 2 03:05 es escaño eso te venga nada de mí no desinflando

Voz 0283 03:08 y sobre todo como dice Pablo I no sólo que ha ganado doce escaños sino que está contaminando Javad intoxicar intoxicar el discurso de Partido Popular y Ciudadanos como ya lo está haciendo el señor casada ha quemado golpista a Pedro Sánchez que es que ya ya lo tenemos aquí la la las los hechos alternativos ya las tiene el Partido Popular que es el más votado en este país su nuevo líder ya está aquí

Voz 1667 03:34 mensajes además que no sólo transmiten a través de medios de comunicación como este como la Cadena SER sino también a través del guasa que no pero eso eso

Voz 2 03:41 claro

Voz 0881 03:45 es bueno es como hacer lo mismo que hace Podemos con las redes sociales sacando a la gente a la calle decir mire usted en Andalucía pasó lo que pasó el domingo a través de las redes sociales sean montado manifestaciones en Andalucía algunas de ellas con un poquito de violencia también su poquito de violencia hay que tener mucho cuidado con las mentiras las mentiras de todos y yo creo que las mentiras de Vox se van a ver muy pronto yo creo que este señor de ayer utilizo otra vez la palabra por ellos error político de ellos hacer las manifestaciones que hizo este señora yo Javier aparte de que me parece insisto una cosa indecente absolutamente indecente negar una realidad como es el maltrato a las mujeres cuando estamos viendo unas cifras que dan escalofríos

Voz 0283 04:37 claro no digo que que dice España Podemos también os en las redes sociales yo

Voz 2 04:42 las eso sea no

Voz 0881 04:45 pero no convocas pero

Voz 2 04:47 qué podemos que convocarlas manifestó

Voz 0283 04:50 tienes que quiera o no pongamos en el mismo lugar una mentira divulgada que una convocatoria de manifestación que este es un país libre donde se pueden convocar manifestaciones o divulgar quiero decir que el problema no es usar las redes sociales Yola Suso y la serie El País y cualquiera de los que estemos aquí los oyentes el problema es divulgar mentiras se ha comprobado así es John revuelve a repetir el ideólogo Steve Banon le prestó a Vox su de su sistema de divulgación por las redes aunque dicen que no lo han utilizado Bolsonaro ha ganado renunciando a todos los los debates electo Morales los espacios electorales en las televisiones vía redes sociales por qué bueno porque es es un terreno fácil de compartir las tonterías nos pasa a todos todos tenemos montón de grupos de whatsapp si ves las idioteces recorren y que te puedes partir de risa o no pero hay hay mucha gente sensible eso porque siente que los partidos tradicionales han fallado los medios tradicionales posiblemente les hemos fallado bueno tenemos que hacer una seria reflexión tenemos que utilizar la red por eso repito que el problema no son las redes el problema es la mentira como puede circular

Voz 0881 06:06 la utilización de las redes para determinadas a exacto no mentir es decir para mentir y para intoxicar déjame pasar página porque algo

Voz 1667 06:13 ha pasado hoy en las bolsas los inversores han reavivado este jueves los temores por los riesgos que implican la guerra comercial entre EEUU y China un pulso que hoy se intensifica tras la detención en Canadá de la heredera del gigante tecnológico chino Huawei su detención se debe por no respetar las sanciones a Irán que Washington volvió a imponer sin consenso internacional pero obviamente la detención ha provocado nuevas ha reavivado las tensiones entre Washington y Pekín corresponsal Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 06:44 qué tal buenas noches la directora financiera hija del dueño de Hawai comparecerá mañana ante la justicia canadiense que decidirá si la pone en libertad bajo fianza mientras se resuelve su extradición a Estados Unidos los detalles del caso Se mantienen bajo secreto de sumario pero el Gobierno canadiense ha informado de que la detención de Wang sumen esta relacionada con la supuesta violación de las sanciones económicas impuestas por Washington contra Teherán la administración Trump

Voz 0283 07:09 lleva meses investigando ahora multinacional

Voz 1510 07:11 Sina a la que acusa de amenazar la seguridad nacional estadounidense por su presunta colaboración con Pekín en labores de espionaje por el robo de propiedad intelectual estadounidense de hecho el Pentágono prohibió el pasado mes de mayo el uso de teléfonos del fabricante chino en sus bases La detención se produce en un momento muy delicado para las relaciones entre los dos países justo cuando se han dado tres meses de tregua en la guerra comercial para negociar sobre la imposición de aranceles el Gobierno chino ha pedido la liberación inmediata de la heredera de Huawei y a la vez se ha mostrado optimista en que Pekín y Washington lleguen a un acuerdo en las próximas semanas para frenar la guerra comercial

Voz 1667 07:49 pues este nuevo capítulo en la crisis entre Washington y Pekín lo dicho se ha traducido en caídas en las Bolsas fuertes bajadas como la del Ibex treinta y cinco que ha sufrido su peor caída desde hace más de un año Eva Vega buenas

Voz 0605 08:02 tres Pablo jueves negro en las bolsas en torno a un tres y medio por ciento han caído París Milán y Frankfurt Londres ha dejado tres puntos porcentuales el español IBEX35 sufre la peor caída del año al dejarse un dos con setenta y cinco por ciento se coloca por debajo de los ocho mil ochocientos puntos los analistas lo achacan a que se aleja la tregua comercial entre EEUU y China tras la detención de la ejecutiva de la tecnológica Hawai Enrique Sanma cola Link Securities

Voz 3 08:31 los inversores temen que esta detención provoque un mayor endurecimiento entren entre las relaciones entre China EEUU a pesar de las declaraciones del principio de acuerdo que se alcanzó en Buenos Aires en la reunión del G20 entre estos dos países los inversores todavía se muestra muy escépticos en cuanto a su en cuanto a su implementación

Voz 0605 08:52 también el barril de petróleo Brent ha bajado más del tres por ciento y ha perdido los sesenta dólares después de que la cumbre de la OPEP no haya alcanzado un acuerdo

Voz 0283 09:01 para recortar la producción de crudo

Voz 1667 09:03 escenario internacional el escenario económico con esa guerra comercial que se recrudece entre EEUU y China y cuyas consecuencias Berna puede que tarde o temprano las terminemos entiendo aquí

Voz 0283 09:16 por supuesto es un acontecimiento de extraordinaria gravedad la detención de estas mujeres en Vancouver yo no alcanzo recordar he buscado he intentado buscar porque mi memoria no no alcanzaba hoy no encontrado pero puede que me equivoque otra detención por motivos las sanciones a Irán es decir son dosieres lo que vio van vía departamento de comercio requieren merece digamos merecen entre comillas desde el punto de vista la legislación norteamericana sanción comercial es decir hay montones de sanciones comerciales a empresas que han comercial van pero yo no recuerdo una detención una detención penal

Voz 0881 10:01 pero entiendo que no se conocen los cargos esto viene

Voz 0283 10:03 del Departamento de Justicia por lo que leo en el New York Times Trump no estaba informado el domingo cuando cenó con con Xi Jinping pero es extraordinario posiblemente aquí hay el bueno la la competencia con Apple la compete vencía la posible les posible espionaje que Estados Unidos teme que el esté entrando y que seguro que está entrando por la vía de los teléfonos pero pero bueno la gravedad de de este acontecimiento será mayúscula porque China es un gigante que no se va a dejar herido facilmente que es la gran empresa emblemática de su economía efectivamente nos va a afectar a todos estos y es obra de Trump que tiene una política nefasta de aranceles y de ídem ver a levantar murallas donde ya las habíamos derribado bueno vamos a ver qué pasa es importante

Voz 1667 10:58 en este caso la la justificación también merece un comentario porque

Voz 4 11:01 eh se detiene a esta heredera

Voz 1667 11:03 la del imperio de juega Wei por violar las sanciones dirán unas sanciones que ha vuelto a imponer Estados Unidos después de quebrar el Pacto Internacional con con Teherán no el pacto nuclear con Teherán que no que no ha respetado Donald Trump y que después de las seguido estas estas sanciones

Voz 0881 11:18 claro es que es todo un un enorme sin sentido yo creo que aquí hay mucho de guerra comercial de enorme guerra comercial porque todo está interconectado absolutamente todo está interconectado Pero China Un claro que China no se va a dejar intimidar primero porque China es el el la el potencial económico de China ya no es el potenciales la realidad económica de China es tremenda es tremenda aparte de que los millones de consumidores que en China y la política de aranceles la política proteccionista es una política que ya no no está fuera de lugar en el mundo actual está fuera de lugar desde hace mucho tiempo es decir pero este señor está obsesionado con la Unión Europea no los quiere hacer la pascua también con su proteccionismo estaba obsesionado con China está obsesionó con todo es decir es una cosa realmente eso sí que no preocupar porque vamos a ver la caída de hoy de las de la bolsa española es tremenda hay muchos españoles que tienen sus pequeños ahorros en bolsa muchos españoles que tienen sus pequeños ahorros no estamos hablando cuando a Bolsa la Bolsa no solamente ve el IBEX35 los grandes magnates que hacen transacciones enormes no no hay mucha gente que tiene sus pequeños ahorros en la Bolsa un agujero del dos setenta y cinco a un ahorrador que tú tiene yo qué sé bien bien mil euros cinco mil euros quince mil euros ahorrados le hace un roto pero pero pero muy importante quiero adelantar nuestra cita con los compañeros de otros

Voz 1667 13:04 medios que también están analizando la actualidad de este seis de diciembre en concreto esta guerra comercial entre EEUU y China ya estas novedades que hemos conocido hoy así que saludó a José Antonio Vega subdirector de cinco días buenas noches José Antonio me imagino que está este rebrote no de de la tensión entre Estados Unidos y China va a ocupar un espacio importante no en en cinco días en las próximas horas sí

Voz 5 13:33 en El Periódico con los acontecimientos con ese fin el pequeño de hacía lo que sabía iniciados las relaciones comerciales entre Estados Unidos después de la como en G20 que pero parece que al final se ha vuelto a deteriorar con la detención de la de la heredera de la de la empresa Wei inca da pavor desde Estados Unidos bueno pues a las bolsas han reaccionado con con bajadas muy fuertes sobre todo en Europa en Alemania y en Francia con caídas de los entonces por cientos de muy cerca en España

Voz 1667 14:05 José Antonio como cómo interpreta es vosotros este nuevo capítulo de esa tensión entre Estados Unidos y China

Voz 5 14:10 entonces yo creo que detrás de todo eso estaba un poco también la la pelea por la comercialización de las de las redes inalámbricas de muchos países del mundo lógicamente cuando los países a nivel global como las decisiones de la gente una empresa eres a otra con evidentemente está tomando una decisión comercial muy importante ya afecta a las inversiones de esas grandes compañías no pues aquí la detención en teoría eso parece que se le acusa aunque no está muy claro de converger con con Irán exaltado las sanciones comerciales impuestas por EEUU general pero parece que en estas está también ese ese conflicto me imagino que en los próximos días tratara pero desde luego no deja de ser una piedra los dos bueno pues insisto las bolsas están en mínimos de Lario en toda Europa en España practicamente a menos de le de estar en un nuevo mínimo una caída de casi el trece coma ciento ir solamente en Wall Street en este momento están salvando el año pasado cuando escasamente punto con lo cual quiere decir que esa esa guerra comercial puede meter a la economía mundial la recesión es creo el gran temor de los inversores

Voz 1667 15:24 en este luego José Antonio que otros temas se van a encontrar los lectores de cinco días

Voz 5 15:29 bueno llevamos una referencia al al cuarenta aniversario de la Constitución española con la cita de alguno de los padres de la Constitución de los de los reyes lo todo el Gobierno de los todos los expresidentes vivos verdad democracia en el en el papado internacional con una referencia de carácter económico que es él el presidente Santos dieciséis pero ha insistido en los corrillos posteriores en que va a llevar al Parlamento lo de aunque carezca de de apoyo insinúa estatales que que podría donde poder sacar adelante el debate supuestos vamos a contar también que España va a marcar este año un nuevo récord de exportaciones de bienes ya lo marcó el año pasado estalló también van a crecer poco van a estar por encima de los doscientos ochenta mil millones de euros lo que las compañías españolas siguen manteniendo elevadas cotas de actividad a sus eh a las compañías con las que compito en el resto del mundo vamos a contar te Hacienda tiene demasiada fe la recaudación por la tasa que está preparando en concreto prevé recaudar en el Pirineo en ayer es cuando traían digo tanto como por ejemplo el Reino Unido empresarios Reino Unido ha hecho una tasa de parecidas características la que prevé recaudar mil ciento setenta millones de euros en tres años extraños diecinueve veintiuno ambos España mil doscientos del año no aparecen una una recados y un poco excesivas un poco la acusación que la Comisión Europea ya había hecho al Gobierno de que seguramente son demasiado generosas las previsiones de ingresos

Voz 1667 17:13 José Antonio Vega al director adjunto que lo he dicho antes director adjunto de cinco días gracias por acompañarnos en Hora Veinticinco esta noche gracias a vosotros y una noticia del exterior que hemos conocido esta tarde cree que también se retrotrae la historia de este país cuarenta años las autoridades de Brasil han detenido a uno de los autores de la matanza de Atocha lo recordarán es el atentado a un bufete de abogados en plena transición donde asesinaron a cinco abogados informa Francho Barón

Voz 6 17:41 saludos la Policía Federal brasileña ha confirmado que detuvo la pasada noche a Carlos García Julia en el barrio de Barra funda en la megalópolis de San Paulo un equipo de la Policía Nacional que según fuentes diplomáticas españolas colaboraron en la identificación y localización de García Julia ya se encuentra en Brasil carecía Julia contaba con una orden de captura internacional por su participación en la matanza en mil novecientos setenta y siete de los abogados laboralistas de Atocha según la Policía Federal brasileña el prófugo residía en Brasil con una identidad falsa y fue objeto de una investigación de la Interpol que a través de sus agentes brasileños procedieron a la detención las autoridades españolas habían solicitado anteriormente la extradición de García Julia a Bolivia donde se suponía que se escondía el sujeto tenía veinticuatro años cuando perpetró los asesinatos de los abogados de Atocha IF fue condenado a ciento noventa y tres años de cárcel como autor material de los cinco asesinatos

Voz 1667 18:37 la Fiscalía de la Audiencia Nacional se va a reunir mañana para estudiar si activan ya esa petición de extradición Javier tú me decía que que los visto no siempre a siete días de

Voz 0881 18:48 enero eh como la pelea hola de Bardem en aquellos Siete días de enero fueron espantosos la matanza de Atocha varios asesinatos por parte de ETA el secuestro de Oriol el secuestro de un teniente general no me acuerdo ahora mismo el nombre del teniente general es decir bueno siete días en donde pensamos que estos un día que este país se hundía pero lo de lo de lo de Atocha fue espeluznante la chulería de este individuo eh de la chulería de como llamo a Tejada

Voz 2 19:22 a mí no me puedo por supuesto es igual que te es que yo estoy también celebrándolo

Voz 0881 19:26 cuarenta años de coordinación como son veintiséis más pues

Voz 2 19:29 es un poquito la olla no quería decir que precisa dejada perdona precisó de Tejada llamaba uno en este cuarenta aniversario ha ocurrido esta esta noche y ha dicho vaya regalo

Voz 0283 19:41 de cumpleaños de constitución porque esto nos recuerda que hace cuarenta años estábamos ahí es decir no era

Voz 2 19:46 en sucesos aislados estuvo además antes en enero del setenta y seis

Voz 0283 19:51 lo sé pero quiero decir que ésa era esa España en blanco y negro que decíamos que no sólo es que nos faltara libertad de prensa libertad en general color etc sino que nos podía faltar la vida no este asesinato ya digo yo lo he vivido y como un hace acción de cumpleaños no sólo era un incidente aislado es que se lo cometían porque creían que iban a volver que iban a recuperar el poder y que de esta forma iban acelerar esa recuperación del poder que tras la muerte de Franco habían perdido estaban pero bueno exalto estaban perdiendo no entonces

Voz 0881 20:31 pero pero feliz

Voz 0283 20:34 años halagos déjame que final

Voz 0881 20:36 con dos figuras que desde luego han aportado este país mucho color Hinault

Voz 1667 20:40 Blanco y negro son dos nombres propios de nuestro cine son Antonio Banderas y Penélope Cruz los dos han sido nominados a mejor actor de miniserie y actriz de reparto respectivamente en los Globos de Oro de este año quizás eso como se suele decir les abra las puertas a los Oscar Pepa Blanes

Voz 1463 20:58 Penélope Cruz y Antonio Banderas se colocan como finalistas en los premios de la prensa ella por hacer de Donatella Versace hiel de Picasso

Voz 7 21:05 pues así Hingis iniciaron

Voz 1463 21:08 es la representación de nuestro país en unos premios que de momento no tienen una clara favorita en lo cualitativo eso si gana Vice vicio de poder en castellano con seis nominaciones es un biopic sobre Dick Cheney y los contratistas de la guerra de Irak

Voz 1 21:21 como allí yo

Voz 1463 21:24 son comedia drama lideran las nominaciones ha nacido una estrella musical con Bradley Cooper Lady Gaga mientras la película de la temporada Roma del mexicano Alfonso Cuarón que no podía optar al premio a mejor película sí que está en dirección guión película extranjera

Voz 8 21:38 en corte que te digo siempre están

Voz 1463 21:42 con la televisión acapara gran parte de las estrellas de este año y los premios anotado por las novedades sería filas Body Home coming inquilino o Keating son algunos de los títulos que irrumpen en los Globos de Oro cuyo resultado conoceremos la madrugada del seis al siete de enero

Voz 7 21:59 fuego ha apuntado pais

Voz 1667 22:12 cuenta la historia de Dick Cheney de la esas contratas de Irak tienen que está de lo más interesante hombre madre mía

Voz 1 22:17 esto es lo que trajo aquello hay muy buen cine que tenemos pendiente

Voz 1667 22:22 venga vamos vamos cerrando ya con Ramoneda

Voz 9 22:27 el dietario

Voz 10 22:30 el cierre de filas institucional en defensa de la Constitución hecho cuarenta aniversario la transición no fue tan pacífica ni ejemplar como veces se ha dicho pero en este periodo España conseguido una estabilidad institucional impropia de su historia y una razonable homologación con Europa en la que está plenamente incorporada probablemente tienen razón los que dicen que la Constitución nuestra culpable de los más que tiene España sino el modo de interpretar las tenía la virtud de ser un texto abierto pero se ha aplicado una manera cada vez más restrictiva y por eso este aniversario llega pleno de sombras con temas que siguen luego sueltos cuarenta años después por ejemplo la cuestión territorial la justicia la corona los dirigentes de los principales partidos excepto Podemos no han podido a resistirse a la tentación de acordarse el independentismo en este momento conmemorativo si Sánchez les acusaba de ir contra el ser de España casado afirmaba que es el peor momento para reformar la Constitución porque hay independentistas que quieren demoler España Rivera Kenny Junquera y Puigdemont van a hacer la Constitución a su gusto los extraños y que la contra imagen de la celebración de hoy es siguen los presos independentistas disuelva de hambre testimonios de lo que ocurre cuando se comete el error de analizar un problema político ir esto no tiene la culpa la Constitución sino sus ejecutores precisamente por eso si alguien tiene que reflexionar en este momento son los dirigentes políticos de derechas y de izquierdas que se han ganado la desconfianza la gente incapaces de atender su malestar y afrontar los problemas reales propiciando así que aparezcan fenómenos como Vox una ironía de Miquel Roca en una entrevista en el diario Ara que dolerá en la Zarzuela el responsable de los discursos del Rey es el Gobierno me estremece pensar que el tres de octubre lo haya hecho el Rey

Voz 1667 24:17 pues así tan ricamente hemos pasado este seis de diciembre lo cerramos aquí Berna González Harbour buenas noches gracias Javier González Ferrari gracias gracias buenas noches vamos a otro Javier de Lucas que al final no ha podido conectar no sé qué habrá pasado Express solucionarlo para la próxima semana nosotros no hacemos puente mañana vuelve Ángels Barceló a las ocho como siempre en Hora Veinticinco si ustedes pueden disfrutarlo usarlo lo no pierdan el tiempo feliz noche adiós

