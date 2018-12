Hora 25 (07/12/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 es un viejo vicio de la política española convertir La Moncloa en un ariete partidista y esta vez no iba a ser una excepción son las ocho las siete en Canarias

Voz 4 00:17 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:32 bueno buenas tardes la rueda de prensa del Consejo de Ministros se ha convertido hoy en un instrumento de la estrategia del PSOE más que del Gobierno la ministra portavoz ha cuestionado la legitimidad del PP y Ciudadanos para gobernar en Andalucía

Voz 5 00:43 es cierto que ninguno de los partidos tienen los suficientes apoyos parlamentarios para formar gobierno y que es necesario llegar a acuerdos pero resulta difícil entender que formaciones como el Partido Popular o ciudadanos sea Robben el derecho a presidir la Junta de Andalucía sorprendentes solo

Voz 0194 01:02 Isabel Celaá ha acusado a PP y Ciudadanos de estar a punto de normalizar a la ultraderecha y ha alertado del riesgo de que Andalucía se convierta en Kunar esa ideología el pulso entre BP y el Gobierno también ha tenido como escenario Cataluña Pablo Casado acusa hoy a Pedro Sánchez de ser cómplice de los destrozos

Voz 6 01:17 la violencia que les duela mucho decirlo el Gobierno es cómplice si no pone las medidas para que se cumpla la ley en todos los territorios de España y ahora mismo no se está cumpliendo la ley en Cataluña hay por tanto el Gobierno de España tiene también su responsabilidad

Voz 0194 01:33 los incidentes de ayer en Girona y en Tarrasa y la respuesta de los Mossos han puesto en un aprieto al consejero de interior que ha cuestionado públicamente la actuación de los Mossos el conseller tendrá trabajo el domingo debe reunirse con el presidente Torra que le ha pedido que haga cambios en el cuerpo policial

Voz 1673 01:46 en dos rabiosa tenemos que revisar a fondo todos los protocolos de actuación en estas concentraciones lamento los hechos de ayer en Girona Tarrasa lo seguimos desde el primer momento con el Kun se llevó los dos acordamos reunirnos a analizar a fondo qué había pasado y hacer los cambios necesarios los cambios que fuesen necesarias

Voz 7 02:05 además el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la senda de deudas

Voz 0194 02:07 cita en el segundo intento de sacar adelante los presupuestos Pedro Blanco

Voz 1715 02:11 la misma senda aquella fracasó en el Congreso la misma de la que duda Europa la que envía al Parlamento como un primer paso antes de presentar los presupuestos en enero con esta senda o con la que dejó Rajoy el Consejo de Ministros también ha aprobado el plan de empleo juvenil que pretende dejarse sentir en un plazo corto en los próximos tres años Magdalena Valerio ministra

Voz 5 02:29 está claro reducir la tasa de paro juvenil la tenemos en un treinta por ciento va a intentar en tres años bajarla al veintitrés coma cinco por ciento Si conseguimos más bienvenido sea incrementar la tasa de actividad hasta alteren el setenta y tres coma cinco por ciento reducir en un veinte por ciento la actual brecha de género incrementar cada año un quince por ciento el número de contrataciones indefinidas

Voz 1715 02:50 en este Hora nos vamos a acercar también hasta Alemania

Voz 8 02:53 autoritarismo en cien ciego BAE System

Voz 1715 02:59 este es el momento en el que se anunciaba la victoria de Karanka Renbao eres la nueva líder de la CDU en sustitución de Angela Merkel era más fácil pronunciar Merkel en Francia el Gobierno despliega a miles de policías en todo el país para hacer frente a la temida protesta de mañana va a ponerse en marcha un dispositivo de gran envergadura mañana en Francia por todo el territorio francés se van a desplegar ochenta y nueve mil policías y gendarmes en todo el país

Voz 0194 03:23 les contaremos los problemas legales a los que se enfrenta Shakira la Fiscalía Se va a querellarse contra ella por un fraude fiscal de catorce

Voz 0259 03:30 millones y medio de euros ya a las ocho y media deportes en Hora veinte

Voz 0194 03:32 cinco Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes

Voz 0919 03:35 la selección española femenina de balonmano no peleará por las medallas en el Campeonato de Europa han perdido esta tarde veintitrés veintinueve ante Alemania como mucho podrán llegar ya a la quinta plaza a pesar de que tienen que jugar todavía dos partidos tenemos Euroliga de baloncesto en directo está jugando el Real Madrid el campeón en la cancha del Anadolu Efes a falta de tres minutos los blancos pierden setenta y nueve setenta y dos luego jugará en Vitoria el Baskonia ante el CSKA y también comienza hoy la jornada de Liga en Primera División con el partido que juegan a las nueve en Butarque Leganés

Voz 0194 04:05 sí Getafe ni el tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:07 buenas tardes la próxima noche el viento de cierzo Se va a reforzar en todo el valle del Ebro en su tramo final ya en Tarragona esperemos rachas de madrugada justo en la costa de más de cien kilómetros por hora mucha precaución en carretera un viento que está deshaciendo las nieblas de este sector persisten todavía en el Duero pero también seguirán rompiendo a lo largo del fin de semana y es que el bien esto se irá soplando con algunas pausas y en general tanto sábado como el domingo van a ser soleados en el conjunto del país ratos algunas nubes en el Cantábrico pero muy poco activas también momentos de sol y temperaturas mañana un poco más bajas que hoy durante la tarde al sol ambiente todavía agradable el domingo subirán especialmente en el sudeste de la Península con máximas de hasta veinticinco grados en Canarias poco a poco el viento del Este seguirá debilitando con menos Kalima y menos calor y Magritte Ali perdonan

Voz 0194 04:55 desde que empieza hora25 bueno

Voz 1673 04:59 venga nadie ahí te dejo

Voz 1715 05:02 hay en fin en Madrid decía ese prepara para el partido del domingo que entre Boca East River habrá miles de policías desplegados en la ciudad cortes de tráfico zonas preparadas para la celebración en el aeropuerto de Madrid por ejemplo la policía está vigilando la entrada de los aficionados ultras de hecho ha rechazado ya a dos de ellos con historial delictivo Radio Madrid Alfonso Ojea Alfonso buenas tardes

Voz 0089 05:23 hola buenas tardes segundo radical interceptado en el aeropuerto de Barajas se trata de Christian Ariel Heath Leti un histórico de las barras bravas del River Plate con un amplio historial de violencia agentes de documentación y fronteras le han denegado el acceso a territorio español irían enviado directamente a la zona de tránsito para su regreso a Buenos Aires ayer le pasó lo mismo a su archienemigo el boca Maximiliano matizaron son los efectos del dispositivo de seguridad que mañana a las doce de la noche sellará la capital con cuatro mil efectivos tanto policiales como de emergencias y además en pleno Paseo de la Castellana hay novedades porque se modifican las zonas de celebración del ganador de la Copa Libertadores José Manuel Rodríguez Uribes es el delegado del Gobierno

Voz 1716 06:04 digan a River van a Sol y a la Puerta del Sol cerca de los hoy el Madroño sigan a Boca Se van a la plaza de Colón estas Ésta es la última la última novedad que tener

Voz 0089 06:18 por cierto que está confirmada ya la asistencia al encuentro de Pedro Sánchez

Voz 10 06:28 pues nada toda la rabia comienza me la cabeza cuando catálogo tu gente dándome tiendas sabes lo que me regaló mi amigo invisible una tarjeta salió ocurran no me lo como una tonta y él me viene con una tarjeta mira fabes la me entraron unas ganas de de de cogerle así por los mofletes día tu echarle entero resulta que había enviaron Mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan

Voz 3 06:54 intriga lo un punto es

Voz 6 06:56 eso es lo que es lo que reciben

Voz 11 06:59 en Carrefour in Carrefour pulmones tienes un treinta por ciento de descuento en miles de juguetes como pimpón sólo hasta el nueve de diciembre descontó en común canjeable para las próximas compras Carrefour todos conocemos mejor los viernes no My Lol porque entre todos estáis destrozando a España

Voz 12 07:20 tu primera ola de la mañana con la Pepa Bueno Carlos Francino noche informativo de la Barceló continuamente se esté criticando a este país entretenimiento

Voz 8 07:35 Las Noches de Ortega con

Voz 1673 07:37 al Carlos Ortega la radio me ha me interesados

Voz 3 07:39 siempre miro como muy parecida a mi religión no

Voz 12 07:43 comparar a Jesucristo con Gabilondo para comentó latino pese cae la cara de vergüenza dijo

Voz 8 07:50 Oh My love

Voz 13 07:53 después de El Larguero

Voz 6 07:54 dice no es también en Cadena Ser punto com

Voz 13 07:57 sí

Voz 14 07:58 My Lol que Atenas ser Securitas Direct en qué puedo ayudarle llamaba porque quería instalar una alarma ha sufrido algún robo no nosotros no querían robado al vecina del chalet al lado y no tenía alarma in me asusté que les pueda pasar lo mismo

Voz 15 08:11 no se preocupe voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le erigió hoy la alarma instalado

Voz 16 08:15 protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece que apenas ser

Voz 4 08:29 Hora veinticinco

Voz 8 08:32 Pedro Blanco hubiera hecho falta

Voz 1715 08:35 le preguntaran la ministra portavoz llevaba hoy cargada la artillería contra Vox con el PP contra ciudadanos en Moncloa donde gobierna el segundo partido en votos en Moncloa creen que el Partido Popular y Ciudadanos no se pueden a rogar el derecho a gobernar en Andalucía la portavoz del Gobierno les acusado hoy de blanquear la extrema derecha si finalmente acaban pactando con Vox y alerta del riesgo de que se convierta ese territorio Andalucía en cuna de esa ideología nos lo cuenta Nieves Goicoechea

Voz 0196 09:04 antes del turno de preguntas y al principio de la rueda de prensa la ministra portavoz tenía claro hoy el mensaje político que iba a lanzar contra Vox ante el posible pacto con el PP y Ciudadanos para gobernar en Andalucía

Voz 5 09:15 a los países en prácticamente casi todos los países establecido un cordón sanitario entrecomilla la mente en el sentido de que las derechas no quieren conectar con la ultraderecha precisamente para no blanquear la radicalización

Voz 0196 09:32 ha afeado al PP que quiera formalizar un pacto de perdedores para llegar al Gobierno pero lo ha dicho de tal manera que parecía deslegitimar el derecho de sus adversarios a pactar

Voz 5 09:41 por lo que Susana Díaz está legitimada para defender su candidatura a la Presidencia de la Junta pero resulta difícil entender que formaciones como el Partido Popular o ciudadanos sea Robben el derecho al presidir la Junta de Andalucía sorprendente solo

Voz 0196 09:57 afirma la portavoz que los socialistas tienen la responsabilidad de evitar que Andalucía se convierta en cuna de la ultraderecha en España

Voz 1715 10:04 el líder del PP está empeñado en convertir a Pedro Sánchez en cómplice de todo lo que pase en Cataluña cómplice de un golpe esto lo escuchamos en su día cómplice también decía hoy de la kale borroka como la llamado Pablo Casado

Voz 6 10:15 Cataluña está completamente fuera de sí su Gobierno no controla la situación de las CUP de los CDR de los de A Ram no podemos estar en manos de la kale borroka independentista aunque les duela mucho decirlo el Gobierno es cómplice si no pone las medidas para que se cumpla la ley en todos los territorios de España y ahora mismo no se está cumpliendo la ley en Cataluña hay por tanto el Gobierno de España tiene también su responsabilidad

Voz 17 10:45 si bien desde ayer en Girona por la mañana hay en Tarrasa por la tarde han terminado por acorralar al consejero de Interior que a primera hora de hoy ha puesto en duda la actuación

Voz 1715 10:54 de sus propios hombres el presidente Torre pide cambios en los Mossos los sindicatos policiales le piden que dimita la oposición también exige responsabilidades Nos acercamos a Barcelona informa Ana Ponseti

Voz 0196 11:05 la crisis ha estallado esta mañana desde Eslovenia cuando el president Quim Torra ha puesto un ultimátum al conseller de Interior tiene cuatro días para hacer cambios profundos en protocolos y también cargos de su departamento declaraciones después que ha hecho en abierto y ante los medios de comunicación y que ha matizado ha hablado de una reunión el próximo domingo con el conseller de Interior para revisar las actuaciones de los Mossos

Voz 1673 11:26 en casa tenemos que revisar a fondo todos los protocolos de actuación en estas concentraciones lamento los hechos de ayer en Girona Tarrasa dos seguimos desde el primer momento con el Kun se llevó los dos acordamos reunirnos analizar a fondo qué había pasado y hacer los cambios necesarios en las áreas

Voz 0196 11:43 por su parte el conseller de Interior Mickeal Book ha dicho en el programa de Josep Cuní en Cataluña que algunas imágenes de las actuaciones de ayer en Tarrasa Girona le parecen desproporcionadas los sindicatos de mossos han criticado las palabras de book y Torra creen que un Gobierno debería condenar la acción de los violentos defender a su policía

Voz 1715 12:01 por cierto que el Consejo del Poder Judicial ha emitido hoy un comunicado bastante duro contra los Mossos d'Esquadra a los que viene acusar de no estar investigando los ataques a los jueces y a sus familias en Cataluña el Consejo el órgano de gobierno de los jueces pide un plan de protección para ellos una hecho Palomo

Voz 1050 12:18 por ello reclama a la Fiscalía General del Estado que supervise el trabajo de los Mossos en la investigación y persecución de estos ataques y además le pida al Ministerio Público que realice sus propias pesquisas por lo ocurrido según explica el Poder Judicial quieren descartar que se produzcan fallos que luego pueda dar lugar a la exigencia de responsabilidades esto la decisión de la Comisión llega después de que varias sedes judiciales en Cataluña apareciesen cubiertas con estiércol además de pintadas realizadas por los CDR que incluían fundamentalmente mensajes de odio insultos y amenazas a los jueces ataques de protesta por las últimas resoluciones de la justicia relacionadas con el proceso por todo ello el Consejo

Voz 1715 12:58 General del Poder Judicial ha solicitado al ministro

Voz 1050 13:01 Marlaska ya la Conselleria d'Interior catalana un Plan Integral de Protección de jueces y magistrados

Voz 0391 13:06 que prestan servicio en Cataluña ya saben

Voz 1715 13:09 que dentro de dos semanas el Consejo de Ministros se va a reunir en Barcelona los planes del Gobierno no cambian pese a la alergia que viene demostrando la Generalitat a esa visita en La Moncloa siguen confiando en un encuentro entre Sánchez y Torra un encuentro que el independentismo sigue descartando

Voz 5 13:27 no hay cambios es decir eh el Gobierno irá el veintiuno de diciembre a sustanciar a celebrar su Consejo de Ministros en Barcelona eh esto es eh

Voz 18 13:43 eh

Voz 5 13:43 estado obviamente va al territorio que considera más oportuno sigue además quiere estar cerca de la ciudadanía en todo caso irá a celebrar su Consejo de Ministros el día veintiuno tal y como tenía previsto desde hace meses

Voz 1715 14:01 dejó de ministros el de hoy ha aprobado la senda de déficit de la senda que el Congreso tumbó la senda de la que desconfía Europa es exactamente la misma no ha cambiado nada y es la que debe enviar al Parlamento como un paso previo como un paso imprescindible para presentar después los presupuestos Gobierno lo dijo Sánchez esta semana quiere hacerlo en enero presentará esos presupuestos con esta senda si es que consigue convencer a los diputados suficientes para sacar adelante o con la última senda que aprobó el Congreso que es la del Partido Popular que es más estricta con el déficit Eladio Meizoso

Voz 0527 14:35 el plan del Gobierno es repetir con su objetivo de déficit del uno coma ocho por ciento para dos mil diecinueve si como ocurrió en julio no pasa el filtro del Congreso se activará el Plan B que ha explicado la portavoz del Gobierno Isabel Celaá

Voz 5 14:47 sino se consigue aprobar esta senda el déficit de hoy hemos aprobado obviamente el Gobierno presentará su proyecto de Presupuestos con la senda de déficit gente en la Cámara

Voz 0527 15:01 es decir si no puede presentar unos presupuestos con un déficit del uno coma ocho por ciento el proyecto se ajustará al déficit aprobado ya por el Congreso del uno con tres por cien

Voz 0089 15:10 también hoy el Congreso apruebe el plan de empleo

Voz 1715 15:13 juvenil es una de las promesas del presidente Sánchez un paquete de medidas hasta cincuenta un paquete de medidas pactado con los agentes sociales y con el que el Gobierno son los cálculos que han hecho pretende rebajar la tasa de paro juvenil trece puntos en un plazo de tres años Rafa Bernardo

Voz 1762 15:28 las cincuenta medidas del Plan a aplicar durante los próximos tres años incluyen la contratación inmediata de tres mil orientadores para ayudar a la colocación de los jóvenes programas de formación en competencias clave para los menores de treinta años sin cualificación la elaboración de un estatuto de las prácticas no laborales para garantizar los derechos de los becarios o favorecer el relevo laboral y la transmisión de conocimientos entre mayores y jóvenes como explicaba la ministra de Trabajo Magdalena Valerio

Voz 19 15:51 una persona que ha estado trabajando en un sector que ya está jubilada se encargue de hacer de mentor de un joven que está buscando empleo en ese sector sirva también como de una orientación un a modo de voluntariado que que creo que puede ser muy muy pero que muy interesante no para esta conexión que tiene que haber de las generaciones jóvenes también con sus mayores

Voz 1762 16:12 el plan contará con una financiación de dos mil millones para el periodo dos mil diecinueve dos mil veintiuno aunque una comisión de evaluación revisará sus resultados a los dieciocho meses de su entrada en vigor

Voz 1715 16:20 a este viernes hemos conocido también la propuesta que hace el PSOE para reformar la ley para castigar a los clientes de prostitución es un primerísimo paso pero dibuja el camino que quiere seguir el Partido Socialista a partir de las recomendaciones que ha hecho un grupo de expertos los detalles los tiene mayor ahora ocurrido

Voz 0259 16:38 el borrador que tiene encima de la mesa la vicepresidenta Calvo propone penas de prisión de uno a cuatro años para los dueños de los prostíbulos además del cierre del local multas para los clientes de la prostitución sanciones que se elevan a cárcel en el caso de que la mujer sea menor de edad la asociación las cola aplaude las medidas porque avanzan hacia el abolicionismo pero Nuria González no es optimista

Voz 20 17:00 no sabemos si es una propuesta de ley que se quiere llevar a cabo en esta legislatura obesidad legislatura a acabar antes de que esto se pueda poner en marcha el trámite parlamentario que no dura dos días que dura bastante más entonces entre el trámite parlamentario es largo la legislatura está en el aire no sabemos qué apoyos va a tener pues no no tenemos mucha esperanza de que dentro esta legislatura estará hizo pueda aprobar

Voz 0259 17:19 según el texto las prostitutas nunca serán sancionadas ni las víctimas de trata consideradas culpables tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita ayudas sociales económicas recoge además programas educativos para desincentivar la prostitución entre los jóvenes es uno de los tres documentos que está estudiando Vicepresidencia que aclara que todavía no hay un proyecto definitivo

Voz 1715 17:40 en Pamplona la Fiscalía ha pedido el ingreso en prisión de los cinco miembros de la manada después de que el Tribunal Superior haya confirmado la condena a nueve años de prisión por abuso sexual y es probablemente el nombre más comentado hoy el de Shakira que se las va a tener que ver con la justicia después de que la Fiscalía haya decidido querellarse contra ella por un supuesto fraude fiscal de catorce millones y medio de euros en Hacienda creen que seguirá debía haber pagado sus impuestos en España entre el dos mil doce el dos mil catorce gajes Campos

Voz 1552 18:10 la querella se presentará en Barcelona antes de Navidad confirman las fuentes del caso consultadas por la SER la Fiscalía de acuerdo con la Agencia Tributaria entiende que la cantante Shakira ha defraudado catorce millones y medio de euros entre dos mil doce y dos mil catorce tanto en IRPF como en el Impuesto de Patrimonio Hacienda afirma que la cantante no tributó gran parte de sus ingresos en España a pesar de que residía en este país durante esos años Shakira defiende por su parte que en esa época no

Voz 0838 18:38 no vivía el tiempo suficiente en España como para haberse

Voz 1552 18:40 a fijar aquí la residencia fiscal Hora veinticinco

Voz 8 18:44 al menos diez llegó a ser de más grande del barrio tal vez fue por la corriente ver gana o por los malabares compañías lo que siempre han tenido claro es que la tranquilidad de tener soporte informático veinticuatro horas Vodafone One Profesional les ayudaría a crecer informa en el catorce cuarenta y tres en tiendas Vodafone Vodafone tu Partner en la era digital

Voz 21 19:04 el ready rápido pide un deseo pues ir a Sri Lanka deseo concedido mi BP celebra el veinte aniversario de su catálogo todo puede cumplirse repuesta treinta litros a más de carburantes PP Crea tu lista de deseos mi BP gana miles de premios fantásticos viajes y el nuevo Ford Focus ahora BP te lleva aún más lejos visita lista de deseos miré punto com sopla las velas

Voz 14 19:25 Securitas Direct en qué puedo ayudarle buenas llamaba porque quería instalar una alarma ha sufrido algún robo no nosotros no pero dan robado al vecina del chalet al lado y no tenía alarma in me asuste que les pueda pasar lo mismo

Voz 15 19:36 no se preocupe voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que el erigió hoy la alarma instalado

Voz 16 19:40 protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 4 19:51 cadena SER Hora veinticinco

Voz 22 19:59 que consistentes

Voz 1715 20:03 bueno hay que empezar a familiarizarse con esta voz la voz de Anne gran Kareem Bauer la sucesora de Angela Merkel al frente de la CDU Angela Merkel han despedido hoy con una ovación larga ovación de nueve minutos su partido está celebrando el congreso de la sucesión en un momento de evidente debilidad estrena una bicefalia en la que nunca creyó por cierto la propia Merkel que sostenía que debía ser la misma persona la que liderara el partido y el Gobierno Nos vamos a Alemania Carmen Viñas

Voz 0391 20:31 triunfo de la secretaria general de la CDU que a partir de hoy asume la presidencia del partido el triunfo también de Merkel por la victoria de su candidata los cristianodemócratas se han decantado por esta mujer de cincuenta y seis años casada con tres hijos que cuenta con dieciocho años de experiencia en política regional los últimos siete gobernando con gran éxito su natal el Sarre conferencia del partido en Hamburgo CRAM en Bagua ha vencido en segunda vuelta con quinientos diecisiete votos contra Friedrich Merz abogado y antiguo líder del grupo parlamentario ya que en arropaba otro peso de la política alemana el ahora presidente del Bundestag vuelvas hoy hable con un discurso muy combativo en el que exigió más coraje su partido que le ha querido dejar bien claro que ya no es la copia de Merkel

Voz 0825 21:12 de quién dandi sexo a ese mías me presento aquí como madre de tres niños que conoce bien las dificultades para conciliar familia y trabajo me presento como antigua ministra del Interior Educación Asuntos Sociales y como presidenta de Hollande a cuyos habitantes han intentado servicios online

Voz 0391 21:31 Karen Bauer se mostrara a favor del servicio social obligatorio para todos los ciudadanos en contra del matrimonio homosexual y a favor de mayo restricciones en política migratoria

Voz 1715 21:39 en Francia el Gobierno anuncia un enorme despliegue policial para hacer frente a las protestas de mañana a los posibles disturbios que se puedan vivir mañana vamos a acercar a París Carmen Vela

Voz 0390 21:49 buenas tardes Paris se blinda ante la previsión de una manifestación de varias miles de personas ultra violentas de chalecos amarillos pese a las llamadas a la calma del Gobierno alcaldes e incluso sindicatos las autoridades se inquietan ante un nuevo sábado negro en Francia de dimensiones más caóticas que el anterior el ministro del Interior Christophe ha detallado un gran despliegue de protección ante la previsión de que los manifestantes acudan armados están descubierto armas y han hecho detenciones ya han sido presentados ante el juez según las informaciones que tenemos todo hace pensar que esos radicales esos rebeldes van a actuar otra vez este sábado por eso habrá un despliegue excepcional con ochenta y nueve mil policías en todo el país de ellos ocho mil en París con apoyo por vez primera de veinticinco tanquetas blindadas de la gendarmería se cerrarán los monumentos más emblemáticos como la Torre Eiffel y una docena de museos además de centros culturales de universitarios se ha pedido a los comerciantes a la restauración de gran parte del centro parisino que cierran estos están blindando como pueden con planchas de madera algunos otros con hormigón y acero para proteger las fachadas de vidrio

Voz 1715 23:02 a las nueve nos viernes mezclamos la cultura y la gastronomía y hoy también lo vamos a hacer en el menú de hoy habrá cine y habrá preparativos navideños Brian Benson

Voz 23 23:11 hola Pedro en la segunda hora del programa este viernes el silencio de otros un documental repleto de historias personales de Almudena Carracedo Robert bajar que narra la búsqueda de aquellas personas desaparecidas durante el franquismo mirando al pasado desde el presente y no sé si tú eres Pedro de los que anticipan mucho los preparativos navideños claro pero estamos a escasos quince días poco más para las comidas y cenas de Navidad repasaremos con Martín Berasategui lo que podemos ir adelantando lo que hay que dejar para última hora en la mesa navideña cerraremos los nueve con la cultura Javier Torres

Voz 0838 23:43 bueno todos en la segunda hora del programa gracias Brian en la tertulia de Hoy no

Voz 1715 23:45 acompañan Juan Carlos Jiménez Milagros Pérez Oliva Cristina de la Hoz a la que le hemos pedido que nos diga cuáles son para ella las claves del día

Voz 0436 23:53 bien es atípico entre dos fiestas pero eso no ha evitado que la ministra portavoz Isabel Celaá haya confundido la sala de las ruedas de prensa de Moncloa con la de Ferraz soltando un mitin a favor de la legitimidad de Susana Díaz para gobernar ya arremetiendo contra PP Ciudadanos ya supo de blanqueo de Vox todo ello antes de explicar por ejemplo el plan de empleo juvenil que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros tan nerviosos están con la perspectiva de perder su mayor feudo político electoral y social por vez primera en cuarenta años este domingo madrid acoge un partido de alto riesgo el River Boca a mayor gloria de no se sabe quién aunque se puede sospechar aducen que de este modo se pone a la capital de España en el mapa del deporte mundial pobre argumento para justificar un evento que nos podríamos haber ahorrado en el que sólo parece interesarle el grado de violencia que desate

Voz 3 24:44 con unos enormes costes económicos para el conjunto de los madrileños

Voz 1715 24:49 así llegamos a las ocho y veinticinco minutos de la tarde a las siete y veinticinco minutos en Canal

Voz 0194 25:06 de Madrid buenas tardes Madrid se blinda ante la llegada de sesenta mil aficionados argentinos antes de la final de la Copa Libertadores del próximo domingo la mayoría aterrizará entre mañana y el domingo y el dispositivo de seguridad empieza precisamente en Barajas donde esta misma tarde la policía ha denegado la entrada a España aún según Oltra argentino en este caso del River Plate el dispositivo de seguridad prevé la llegada de quinientos miembros de las barras bravas grupos peligrosos y cuatro mil policías van a formar parte del despliegue para evitar problemas el delegado del Gobierno José Manuel

Voz 1716 25:35 por diez Uribes el total de efectivos de Policía Nacional es de dos mil cincuenta y cuatro ciento cincuenta agentes de Policía Municipal para la movilidad y habría que añadir unos mil setecientos guardias de seguridad privada que pone el Real Madrid junto con las ochenta personas de Cruz Roja y otras setenta de Samur para los servicios de Protección Civil y de emergencia

Voz 0194 25:58 finalmente las celebraciones no serán ni en Cibeles Neptuno a última hora han pasado a Colón o a la Puerta del Sol según el equipo en la Castellana estará cortada al tráfico el domingo también habrá zonas en las que estará limitado el aparcamiento Noelia Cañizares es portavoz de la Policía Municipal de Madrid

Voz 0272 26:12 proponemos que cuando se vaya a hacer tras eh trayectos que puedan estar cercanos al Santiago Bernabéu se utilice la medida de lo posible los cinturones de M treinta y M cuarenta y que se de transporte público mejor metro qué líneas de autobuses ya que los trayectos de las líneas de autobuses pueden verse afectados por cortes de tráfico que va a haber intermitentes como recorridos alternativos planteamos que ese que se coja Plaza Castilla Bravo Murillo Joaquín Costa para evitar el las aglomeraciones que puedan haber aquí

Voz 0194 26:44 enseguida vamos con el resto de asuntos de este viernes pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Jorge López buenas tardes

Voz 25 26:51 las tardes a esta hora tenemos complicaciones de tráfico de entrada a la capital por la A6 en el Plantío también tenemos necesidad circulatoria en la M50 en Majadahonda en dirección hacia las seis y ojo con la niebla en la A tres en Fuentidueña de Tajo porque puede complicar la visibilidad

Voz 1673 27:11 ahora en Madrid acusa y Clínica Universidad de Navarra talento y tecnología en un seguro de salud

Voz 0194 27:17 a consta pone a su alcance el mejor hospital privado de España según estudio de MRS con tratamientos que ningún otro aseguró ofrece

Voz 1673 27:24 descubra otra forma de asegurar su salud a punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 10 27:31 el mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner disfruta de nuestros espectáculos con dos personajes favoritos del uno de diciembre al siete de enero desde veinticinco con noventa en Parque Warner punto com

Voz 4 27:43 en Hora veinticinco Madrid

Voz 1915 27:49 ocho y veintiocho los MIR los médicos residentes del doce de octubre han desconvocado hoy la huelga que mantenían desde hace ocho días han llegado a un acuerdo con la Gerencia del Hospital que pasa fundamentalmente por una mayor supervisión de su trabajo la principal reivindicación de su protesta el compromiso del centro es que antes de que acabe el año el número de adjuntos que les acompañan y supervisan en urgencias pasen de dos a cinco en La Ventana de Madrid hemos hablado hace unos minutos con uno de esos residentes que ha secundado la huelga es Mario

Voz 26 28:14 río creemos que es un paso importante que sea suficiente no no por supuesto observamos que tendremos que ir viento en este sentido también nuestro acuerdo desconvocatoria ha establecido que la el protocolo supervisándolo hospital censal irá revisando de forma continuada con formando parte de los propios residentes del grupo de trabajo que se encarga de ello luego por supuesto esos todo esto son medidas tendremos que ir viendo así si surten efecto pero por lo menos creemos que son un paso importante y una gran

Voz 1915 28:42 ID una huelga que termina otra que lleva meses enquistada la de los trabajadores de la planta de Amazon en San Fernando de Henares los sindicatos cifran entre un setenta y un noventa por ciento el seguimiento de la jornada de paros de este viernes la plantilla protesta contra el nuevo convenio laboral denuncian que ha empeorado sus condiciones en la empresa y la huelga volverá a repetirse el lunes durante varias jornadas de diciembre a la espera de que la multinacional les de una solución Mar Blanes CGT

Voz 27 29:05 ese felino respuesta de la empresa de ver a propuesta de la hicimos llegar hace ya semana y media sabemos que esta semana han estado presentes personas de la Direcció americana estadounidense de la de la empresa han estado aquí presentes en el centro y hablando con con nuestra dirección y bueno el lunes tenemos una esperamos que nos digan

Voz 0089 29:24 con respecto del del tema del convenio

Voz 8 29:28 y un apunte más la comunidad

Voz 1915 29:29 de Madrid ha autorizado el nuevo protocolo anticontaminación de la capital la hace quince días que el Ayuntamiento de Madrid tuvo que anular no

Voz 0194 29:35 para remitir información solicitada por el Gobierno regional está previsto que el Gobierno de Carmena autorice la nueva norma la próxima semana llegamos a las ocho y media con ocho grados

Voz 3 29:44 el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco que pasen buen fin de semana

Voz 13 30:05 hora veinticinco Deportes con Jesús

Voz 0919 30:16 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos al programa Un día más hoy viernes con petición en directo tenemos dos resultados un acaba de producirse en la Euroliga de baloncesto la victoria del Real Madrid en Turquía en la cancha del Anadolu Efes remontada tremenda de los hombres de Pablo Laso que han ido por debajo durante todo el partido en el marcador al final han ganado por dos puntos Anadolu ochenta y dos Real Madrid ochenta y cuatro gran victoria del Real Madrid la mala noticia de la tarde nos la han dado las chicas de la selección española de balonmano en el Europeo que se está disputando en Francia las españolas han perdido hoy en el primer partido de la segunda fase ante Alemania España veintitrés Alemania veintinueve con este marcador la selección española las guerreras ya no podrán alcanzar las medallas les quedan todavía dos partidos de esta segunda fase pero tras esta derrota y las dos de la primera fase las medallas serán imposibles ya para la selección española de balonmano ya sabéis que hoy comienza la jornada de Liga en Primera División a las nueve juegan en legal Messi el Getafe y el Getafe derbi del sur de Madrid con dos equipos en una buenísima racha en este inicio de temporada aunque el gran acontecimiento futbolístico del fin de semana sin duda alguna es la vuelta de la final de la Copa Libertadores que se juega en el estadio Santiago Bernabéu el próximo domingo entre River boca medidas de seguridad expectación posee llegan los violentos sonó desde Argentina hoy me quedo con esta reflexión que ha hecho César Luis Menotti Historia del fútbol argentino en el programa SER Deportivos que dirige mi compañero Pacojo esta tarde a las tres hablando de lo que supone para Argentina que este partido histórico haya tenido que trasladarse a España bueno sea trasladado a España porque lo ha querido así la comen Ball el fútbol sudamericano pero en Argentina hay una indignación tremenda porque un partido que representa los valores del fútbol argentino se haya visto condicionado por la violencia Easy haya tenido que jugar en España hay que escuchar a Menotti que lo explica fenomenal

Voz 28 32:24 el partido se haber jugado el mismo día que se va a jugar en el estadio de River como corresponde en un reglamento siempre hay tres o cuatro jugadores tan acostumbrado en apenas aparece en esta esto no quiere decir que eso no lo condene pero siempre ha pasado gente que que no está en su sano juicio y que tiró una piedra ahora esto no es suficiente Juan A a faltarle el respeto a sesenta mil personas que hacía de las siete de la mañana que estaban en el estadio y le decían que se iba a jugar a las cinco familias con niños y niñas que desean a las cinco a las siete no a las nueve que los ha sido muy muy muy profundo las decisiones están tomando dentro de un estilo de vida ir no no no puedo entender no puedo entender que este partido que era queda honorífico a la historia del fútbol argentino y de pronto aparece bomba por cuatro personas que tiraron cuatro Peace era un micro me parece insólito agraviada ante irrespetuoso de que este partido se tenga que jugaran en España

Voz 0919 33:30 cuánta razón tiene Menotti por cuatro idiotas que lanza una piedras la vergüenza para todo un país porque la vergüenza no es del fútbol argentino es de toda la sociedad argentina un encuentro memorable que se tiene que jugar a miles de kilómetros de distancia lo dicho por cuatro imbéciles a ver si tomamos ejemplo de esto vamos a darnos una vuelta por el primer partido que comienza a las nueve Se abre la jornada de liga en Butarque Leganés Getafe qué ambiente tenemos como saben los equipos Óscar Egido buenas tardes

Voz 0684 34:02 hola buenas empieza a llenar Butarque calienta el Getafe calienta al Leganés se juega a las nueve el único Baby de toda España que se ha jugado en todas las categorías del fútbol español busca los dos su tercera victoria consecutiva de la semana en el caso del Leganés sería la cuarta los dos ahora Liga en once si hay novedades dos en cada equipo en el Leganés juego el lateral derecho hijo de central derecho no está en la convocatoria no está Jonathan Silva que al final apelación no le ha dado la cautelar vio la quinta amarilla la semana pasada en Pucela se pierde el partido sí que Nyom va a actuar de lateral izquierdo y en el Getafe

Voz 0919 34:42 el Getafe en una próxima conexión lo contábamos son las ocho y treinta y cuatro y en este programa vale lo mismo la opinión de Menotti que la opinión de los oyentes que también en el contestador están charlando de la final de la

Voz 29 34:57 Copa Libertadores señor Gallego buenas tardes ayer hoy y André activo futbolista del Boca Juniors extrañarse apelarse mucho desde que era Copa Libertadores no se jugará en Argentina pues sabían que estalló nada que es que yo vi ya no hace mucho un reportaje de Jon Sistiaga sobre las barras rodadas en Argentina hay ibamos es que Felipe pero vamos pero como le darlo porque es que es que es que el fútbol argentino está en manos de las mafias que ahí está todo el mundo implicado todo el mundo presidentes de policía fisio o sea todo lo que me extraña es que todavía pueda jugar argentinas que eso no lo tío todavía pero en fin supongo supongo acabaran allí tendrán que venir a jugar aquí la Liga argentina venga buenas tardes señor

Voz 0919 35:49 no no no por favor que bastante estamos teniendo ya con este partido no queremos dejarlo

Voz 30 35:54 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él drama opina critica y vinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 31 36:10 buenas noches y esto es simplemente opinar sobre lo que yo creo que debería tener Madrid en este mercado de invierno cederá a Vallejo creo que necesita ser cedido subirá Javi Sánchez forma definitivo al primer equipo Cedar inicios para que pena para que tenga minutos en algún equipo que pone los cuadrada Il ardiendo el pastel disco traspasarlo a cambio halal

Voz 30 36:44 además gracias el Guaza Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 13 36:52 exprésate

Voz 29 36:56 Jafar no lo veo empezamos qué pasa Kunis

Voz 0919 37:08 vaya jornada de fútbol que tenemos mañana pero antes de empezar a repasar la conexión con Vitoria donde ha comenzado el partido de Euroliga de baloncesto Baskonia CSKA de Moscú como es el inicio Kevin Fernández hola hola

Voz 1269 37:21 hola buenas tardes es un partidazo entre quiero el vez Baskonia que necesita ganar el líder el CSKA de Moscú que sólo ha perdido un partido en las diez primeras jornadas ha salido muy metido concienciado Baskonia que hoy es un partido importante muy decidida en ataque y sobre todo igualando el nivel de tensión y de dureza que va a proponer el equipo ruso tiene la baja de Clive Owen el CSKA reaparece el Chacho en el Baskonia baja de Gary no por ahora con ambientazo en el Buesa Arena primeros cinco minutos de partido quiero el Baskonia trece CSKA de Moscú once

Voz 0919 37:51 mañana en el estadio de Cornellà El Prat a las nueve menos cuarto el derbi de la ciudad condal enfrentamiento de los dos grandes rivales de la ciudad Barça Espanyol vamos a empezar hablando de los visitantes el líder de la Liga el Barça que entrenaba esta tarde convocatoria de Valverde noticias Santi Ovalle buenas tardes

Voz 1005 38:10 qué tal Gallego muy buenas llega Luis Suárez recuperado de la rodilla no llega Arthur se cae de la lista sigue con molestias no puede ir convocado contra el Espanyol sigue en la enfermería no enfermería llena con mal común Tití Arthur como digo Samper Rafinha is Sergi Roberto a priori es uno de los derbis más igualados de los últimos años Valverde ha dicho que eso

Voz 0841 38:32 no importa que son partidos que se juegan mucho con el coro

Voz 1005 38:34 son poco con la cabeza y además es el regreso de Piqué a Cornellà después de mandar callar a la grada perica le hemos preguntado a Valverde Si espera un ambiente hostil para Gerard Piqué esta es la respuesta

Voz 1673 38:47 lo que tenemos que tender siempre a normalizar todo esto sobre todo que las relaciones entre clubes jugadores pues bueno también creo que son buenas lo que pasa que luego la rivalidad que existe en el campo ya sabemos nosotros no no tenemos amigos ellos tampoco lo acabó el partido pues los la mano felicitar al rival se consigue un resultado positivo sino esperamos que nos felicitan y nada más

Voz 1005 39:10 veremos qué pasa con Piqué el Barça con el objetivo de mantener el liderato contra el mejor español de los últimos años

Voz 0919 39:16 tenemos que mañana sea un partido de rivalidad y nada más porque si se vuelven a escuchar los lamentables insultos que desde la grada de ese campo se refirieron a Piqué y a su familia será una muestra de que no estamos tan lejos de lo que pasa en el fútbol

Voz 1715 39:31 en Tino

Voz 0919 39:32 por favor y también la última hora como decías ante Valle del mejor español de los últimos tiempos que está séptimo en la clasificación el equipo de Rubi como sale mañana Raúl González buenas tardes qué tal Gallego muy buenas

Voz 0841 39:43 con la motivación de ser la primera plantilla del español que le gane al Barça en un partido de Liga en Cornellà El Prat así llegan los de rubia al encuentro de mañana del que todavía no tenemos lista de convocados el equipo entrena por la mañana y si no hay sorpresas volverán Granero Javi López decidida a la convocatoria tras descansar contra el Cadiz y a la espera de si entra al en la lista final Sergio García y Naldo que han recibido el alta médica habrá que ver cómo recibe Cornellá El Prat a Gerard Piqué teniendo en cuenta la rivalidad y la polémica que ha habido

Voz 1269 40:08 últimamente entre los dos clubes dice Ruby que sí

Voz 0841 40:11 equipo tendrá un comportamiento deportivo y que espera lo mismo de Piqué

Voz 32 40:14 él desde aquí nuestro talante Basel puramente deportivo esperemos que él también lo tenga es lo único que pedimos pero nuestro talante va a ser deportivo de máxima competitividad obviamente vamos a plantear un partido intenso pero siempre desde la deportividad estoy convencido que desde el otro lado también paseas

Voz 0841 40:33 el español llega con tres derrotas seguidas en Liga pero Rubi reconoce que aunque sea difícil intentarán tener el control del partido con la pelota

Voz 0919 40:40 bueno pues ese partido tiene una pinta tremenda Espanyol Barça pero es que el Valencia Sevilla madre mía enseguida hablamos de ese partido en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 8 40:55 en Hora Veinticinco Hoy por Hoy y La Ventana estartapeando el camino de la idea al éxito lunes y viernes en Hora Veinticinco martes y viernes en Hoy por hoy de lunes a jueves en La Ventana además puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook en la Cadena SER estartapeando con Rafa Bernardo Chevy dorado emprendedores y startup protagonistas un espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es hacer que crezca

Voz 33 41:24 sí cariño esta tarde viene un técnico de Securitas Direct instalarnos la Allard

Voz 6 41:28 ah no sabía que había llamaron si ahora qué

Voz 33 41:30 Nos mudamos al chalé con tantas puertas y ventanas me quedo más tranquila instalamos la mejora alarma que hay además es la que tienen todos los vecinos

Voz 16 41:38 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo lugar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 6 41:50 en general óptica tenemos un plan para cada virada cheques descuento para Navidad yo este año me he portado muy bien claro tienes un descuento de cincuenta euros en tus gafas graduadas de cualquier marca veinte euros en gafas de sol lentillas esta Navidad estreno gafas Itu como miras General Óptica tu mirada esto

Voz 1005 42:13 mañana a las cuatro y cuarto en Mestalla Valencia Sevilla dos equipos que aspiran a llegar a la Champions el año que viene a estar entre los cuatro primeros el Sevilla ahora mismo segundo veintisiete puntos el Valencia es décimo cuarto con diecisiete y mañana el Sevilla gana en Mestalla pone trece puntos de distancia sobre un rival directo

Voz 0919 42:35 es un partido vital para los de Marcelino supongo que mañana habrá ambiente no sé si de final pero de algo parecido en Mestalla Pedro Morata buenas tardes

Voz 1716 42:43 hola Gallego buenas tardes utilizando una expresión valenciana o el Valencia gana ya os se le pega el arroz porque como decía Si el Sevilla que tiene diez puntos de ventaja es capaz de ganar en Mestalla mañana aquí le mete trece al Valencia y ya se vería japonés lo en Singapur en debería el poder ser cuartos esta temporada por ello Mateo Alemán ha dicho que es un party quedó casi decisivo por no decir decisivo aunque el entrenador ha manifestado que todavía con lo que queda no le da la consideración de final el Valencia no va a contar ni con Murillo Nikon Gameiro que están con molestias Murillo por cierto Nos ha confirmado su entorno que si Marcelino sigue siendo entrenador en el mercado de invierno jugador se quiere marchar IU Marcelino sí que va a contar para mañana con Rodrigo Icon Guedes que en principio frenan o ralentizan su posible operación con dos bien no va a estar en el once inicial in Marcelino hablaba así de esa posible final o para él no lo es

Voz 34 43:39 mañana mañana consideramos un partido vital importante pero no es una final porque quedan setenta y dos puntos en disputa que son muchísimo jugamos un partido importante vital no decisivo no determinante

Voz 0919 43:52 es evidente que Marcelino no le quiere meter presión a sus jugadores para el Sevilla lo de mañana cómo se lo toma Manolo Aguilar buenas tardes hola qué tal Gallego

Voz 1005 44:00 tardes dice Matxín como Marcelino que no es una final Sevilla tiene ventaja evidentemente está deseando como dice Morata que se le pegue la Ron mañana porque serían trece puntos de diferencia tiene algunos problemas Navas baja Aleix Vidal baja estaba pensando en tren mercado quien cifró en el carril derecho que Carriço con gastroenteritis no viaja a Valencia así que será Quincy prometió con toda seguridad el carril

Voz 0919 44:26 el diestro equipo habitual de

Voz 1005 44:29 el Sevilla sin Navas en este caso sin Aleix Vidal pero con el resto con Andrés Silva con ceder con Banega con Franco Vázquez no se lo toma como una final eso sí espero ambiente complicado de caldeado mañana en Mestalla

Voz 0919 44:41 mañana a la una de la tarde en el Metropolitano Atlético de Madrid alavés el Atlético de Madrid pendiente de la enfermería muchas bajas en el equipo de Simeone que también había una duda sobre si quería ir o no al mercado de enero para reforzarse Miguel Martín Talavera última hora buenas tardes

Voz 1576 44:58 queda Gallego buenas tardes calentita la convocatoria al han dado esta tarde diecinueve convocados por lo tanto uno más que los que convocó para San Andreu porque es que no hay mucho más que la novedad es Josema Jiménez que ya tiene el alta aunque no apunta ni mucho menos a ser titular parece que esa va a ser el lateral izquierdo además de los cuatro lesionados de Juanfran de Filipe de Godín ir de Diego Costa tampoco es Paco que por acumulación de amonestaciones lo tiene muy claro con tomas con Rodrigo colmar con Correa con Griezmann Icon cal Mitch Khalid que va a suplir a digo Costa alternativa porque al mercado de fichajes de momento el Cholo y nos lo plantea la solución está en casa

Voz 35 45:33 en ese momento base pregunta tuya no se trabajando en consecuencia que tenemos no tengo varias de diferente cariz

Voz 0919 45:44 Simeone que mañana llega a los cuatrocientos un partidos con el Atlético de Madrid una marca increíble Le casi casi de ciencia ficción cuando en su día el Atlético puso a Simeone como Instituto de Goyo Manzano nadie absolutamente nadie podía imaginar que el Cholo iba a llegar a esta cifra cuatrocientos un partidos en el banquillo del Atlético de Madrid impresionante como impresionante es el inicio de liga del Alavés que mañana ya al metropolitano cuarto en la Liga todavía el equipo del Pitu Abelardo eliminado en Copa pero lo suyo es el campeonato como llega Javier Lekuona hola

Voz 0841 46:19 hola qué tal muy buena Gallego el Alavés lleva en Madrid desde ayer porque he enlazado el desplazamiento copero en Girona con el de mañana de Liga la única baja es Rodrigo Eli la novedad volverá seguramente el trivote en la medular con Pina a mano igual

Voz 1715 46:30 Aso optimismo a veinticuatro puntos

Voz 0841 46:32 son fabuloso para el conjunto del Pitu Abelardo

Voz 0919 46:36 y mañana también se juega el Villarreal Celta de Vigo seis y media novedades de este partido Xavi Isidro hola

Voz 0838 46:42 qué tal Gallego muy buenas bueno pues Cardoso ha viajado a Castellón con toda la plantilla incluida los lesionados Jensen y lo vodka va a volver en principio al once de la Liga con la duda eso sí de hecho sabed o de Beltrán por su parte Javi Calleja también va a volver al equipo tipo de la Liga aunque podría entrar alguno de los que consiguió ese ocho cero en Copa ante el Almería toque Camby podría ser uno de los Gaultier tuviera opciones después de esos cuatro goles son baja Bruno e Iturra el vino

Voz 1269 47:05 la red del Celta para buscar tres puntos en el caso de los gallegos

Voz 0838 47:08 para estar en la zona tranquila hay por qué no dar un paso hacia Europa en el caso de los amarillos para alejarse del descenso que es la principal preocupación del equipo de Javi Calleja el encuentro a las seis y media

Voz 0919 47:17 el resto de partidos el domingo aquí

Voz 36 47:20 el del lunes aunque el fin de semana

Voz 0919 47:22 Ana vamos a estar centrados además de nuestra liga en la final de la Copa Libertadores partido de vuelta Bernabéu en la ida Boca dos river dos esperando que no haya incidentes preocupando no sobre todo cómo tendría que ser José Palacio de la última hora de los dos equipos buenas