Hora 25 (07/12/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 5 00:14 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 6 00:17 Ángels Barceló

Voz 5 00:19 viernes de puente con más razón nos preparamos para él

Voz 0194 00:22 fin de semana con dos propuestas para el tiempo libre la primera es un documental El silencio de otros que no Sabra de la lucha de las víctimas del franquismo en los tribunales argentinos enseguida hablamos con una de sus directoras Icon dos de sus protagonistas y después os vamos preparando para la Navidad con las propuestas que nos traen Martín Berasategui antes nuestro habitual repaso a la información hasta ahora Pablo Morán buenas noches

Voz 1667 00:42 Ángels buenas noches y lo último pasa por Canadá

Voz 0194 00:45 jueces están comunicando la heredera de los cargos de los que le acusa Estados Unidos

Voz 1667 00:49 a menguan su que así se llama ya le han dicho que se enfrenta a una condena de treinta años de cárcel por cada uno de los cargos que le imputa a Washington y que motivaron su detención esta crisis ha cruzado el charco el vicepresidente de la Comisión Europea

Voz 7 01:02 y fax de boletos o habéis

Voz 1667 01:06 pero hoy de que los europeos deben tener miedo a esta y otras empresas chinas por aprovechar sus dispositivos para espiar a los usuarios

Voz 0194 01:13 las bolsas han recuperado hoy parte de lo que perdieron ayer por esta crisis Brian Pérez

Voz 8 01:18 ha mejorado hoy tras el repunte de última hora de ayer en Wall Street el Dax alemán es el único índice que ha cerrado en negativo entre las grandes plazas europeas hoy han vuelto las caídas a la Bolsa de Nueva York con pequeños avances en la recta final de la sesión el IBEX35 por su parte ha rebotado un cero coma cincuenta y ocho por ciento hasta los ocho mil ochocientos quince puntos cierra la semana con un retroceso del dos coma nueve la prima de riesgo de la deuda española a esta hora en ciento veinte punto

Voz 0194 01:45 los básicos la favorita de Angela Merkel se impone como sucesora en la presidencia de los conservadores alemanes llama

Voz 1667 01:51 a Negredo Akram

Voz 9 01:53 en esta sociedad suprime

Voz 1667 01:56 la tarea será unificar al partido después de una apretada votación que le ha dado la presidencia de la CDU

Voz 0194 02:01 Lisboa los socialdemócratas europeos definen

Voz 1667 02:03 programa y su candidato a las elecciones europeas ahora interviene Jeremy Corbijn sobre el Brexit enviada especial Griselda Pastor

Voz 10 02:10 por Bin confirma que los laboristas quieren renegociar el acuerdo de salida del Brexit una opción imposible para el lado europeo aunque los socialistas europeos reunidos en Lisboa te han aplaudido pues

Voz 0194 02:20 esto sentí que confían

Voz 10 02:23 que la estrategia Corbijn permita llegar a un nuevo referéndum

Voz 3 02:27 este instante lo obsceno hay Klein chupito de Ancelotti

Voz 10 02:36 votaremos no al Acuerdo de Salida del Brexit el martes día once les dice Corbijn que acusa amén de sembrar el miedo diciendo que es eso o nada defiende que es posible renegociar mejor algo que no está previsto en el discurso oficial de las instituciones aunque quienes la representan en nombre de los socialdemócratas piensan desde Lisboa que no está escrito el final de esta historia Junco

Voz 0194 03:00 compromiso a cambio de ayudas del Gobierno aprobado hoy

Voz 1667 03:02 decreto para evitar nuevas fugas de multinacionales como Vestas o Alcoa vinculará la concesión de subvenciones a la permanencia de la actividad y la plantilla de esas empresas que la reciban lo explicaba así la ministra Reyes Maroto

Voz 11 03:15 las industrias que se beneficien de estas u otras ayudas que pongamos en marcha e les vamos a obligar a que mantenga la actividad productiva durante al menos un periodo de tres de tres años con una decisión de mantener el ochenta y cinco por ciento de la plantilla el ya en caso de que hubiera alguna decisión de despido colectivo

Voz 0194 03:40 a partir de las nueve retomamos la información del día el analizamos en nuestra tertulia hoy con Milagros Pérez Oliva Cristina de la Hoz Juan Carlos

Voz 12 03:52 en Carrefour y Carrefour puntuales que es un treinta por ciento de descuento en miles de juguetes como ping pone sólo hasta el nueve de diciembre descontó en con canjeable porque las compras Carrefour todos conocemos mejor la todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero

Voz 13 04:10 la Sergio qué tal estás bien la rodilla estado mal pero la muñequita no la pierde se cuando te pones a enchufar triples Madrid Daimiel mucha mandarinas que siga que sigan

Voz 14 04:20 viento no tanto está muy rica no me dices lo contrario cuanto resto noticia que a Holder

Voz 0159 04:26 sí ya puedes ir con lo abandonó el vestuario del Real Madrid ante la mirada de Estado

Voz 15 04:32 esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias Orain

Voz 0159 04:36 a esto no no no pero pero sí que nos también en El Larguero Cadena Ser

Voz 7 04:44 Santiago consta que aquello en la cantera Sami Nair vosotros dais por aire María Dueñas Teodoro León Gross Mortier

Voz 5 04:51 Juan Cruz María Kodama vosotros Lincoln

Voz 1203 04:56 Ellos y muchos más ya estén preparados para invadir la antigua Cartagonova en la SER presenta la nueva edición de foros ciudades sitiada las guerras del siglo XXI en Cartagena del catorce al dieciséis de diciembre adquiere tu Paqui disfruta de dos noches de hotel con desayuno incluido asistencia al Congreso y visita los centros turísticos la milenaria ciudad de Cartagena teatro romano Muralla Púnica refugios de guerra pasión Barco entre otros actos reserva en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona en más que foros punto es iban a vivir un fin de semana histórico más info en Cadena Ser punto com patrocinan Cartagena Puerto de Culturas

Voz 0194 05:36 ciento de Cartagena colaboran Renfe

Voz 12 05:38 Repsol

Voz 16 05:39 sí

Voz 18 05:46 sigue ahora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Beiro y la arroba Hora veinticinco quien Facebook hora25

Voz 19 06:00 cada vida tiene al

Voz 0194 06:01 menos una historia

Voz 15 06:04 crimen otros las leen para unos y otros los muchos libros

Voz 20 06:09 el programa de la literatura es el punto de partida para conversar sobre las grandes preguntas de la vid en la madrugada del viernes al sábado

Voz 21 06:16 dos una hora menos en Canarias con Macarena Berlín que que hay en el interior de todos estos aprendemos a escribir leer entre líneas

Voz 12 06:27 los muchos libros

Voz 22 06:29 cadena SER

Voz 0194 06:33 los viernes porque querían silenciarlo ustedes

Voz 23 06:37 porque yo sabía lo de Felipe González es de Felipe González pero al del

Voz 24 06:42 la meta hay hay hay que dejó jueves email del planeta que disculpe ay ay ay ay ay ay

Voz 5 06:53 Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega

Voz 23 06:56 me acabo de llamar Alí pero sabes por teléfono muy enfadado

Voz 24 06:59 diciéndome que digo es que todo es mentira pero lo cierto es que todas las

Voz 10 07:03 políticos

Voz 24 07:06 huy

Voz 5 07:08 Oh My Lol después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena SER Lady Estuardo vengo recibir vuestra últimas órdenes Larreina quiere que nació rehuso injusticia

Voz 25 07:25 gracias Milosz mi testamento encías Ramis últimos deseos lo entregué al caballero Paulette Os pido que sea ejecutado con toda fidelidad de escultor por lo que resulta

Voz 26 07:35 SER Historia con Nacho

Voz 1667 07:37 Suanzes todo lo que quiso saber de la isla

Voz 26 07:39 moría la madrugada del sábado al domingo en la cadena

Voz 5 07:43 eh

Voz 28 07:52 hola hola

Voz 29 07:56 estoy en la querella porque estoy reivindicando mi derecho a la justicia me quedé yo la muerte de mi padre mi padre está en

Voz 30 08:05 hoy en Baeza todos los fusilados

Voz 31 08:08 es que hay casi novecientos y pico días tema la querella para las asignaturas rock Bill darme Salvadó Catania veinte en Cannes

Voz 3 08:16 mi padre fue uno de los esclavos del franquismo fiabilidad Verge han pasado casi veinte años de cárcel

Voz 12 08:23 no lo falangista lo que llevaron a cabo treinta kilómetros

Voz 29 08:27 en la fusilar a él en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 32 08:35 mi abuelo

Voz 0194 08:36 llega tarde

Voz 3 08:39 por qué no decía dónde estabas

Voz 32 08:49 y luego se abre una vía de una aporte cita

Voz 3 08:57 pues sí podemos recurrir a la justicia universal

Voz 32 09:04 yo Schwarzer

Voz 0194 09:07 son víctimas que amparadas en esa justicia universal se querellaron ante los tribunales argentinos contra los crímenes del franquismo todo empezó en dos mil diez y hoy ocho años más tarde la lista de querellante sigue aumentando pelean porque los delitos cometidos contra ellos son de lesa humanidad por eso no se debería aplicar la ley de amnistía historias personales de cientos y miles de vidas españolas las hemos contado muchas veces aquí en la radio en este espacio de hora25 pero ahora podemos acercarnos a ellas gracias al documental el sí venció de otros de Almudena Carracedo Robert bajar Almudena buenas noches muy buenas noches como esta es muy bien Almodena vuestra idea con el documental es hablar del legado del franquismo no cuarenta años más tarde

Voz 1 09:49 si para nosotros era muy importante contar la historia desde el presente no contaron la historia desde el pasado es decir cuál es ese legado en el presente como esa historia esa memoria que no ha llegado trastoca o afecte a este presente en el que estamos viviendo no

Voz 0194 10:06 triste es que eres de la generación del olvido porque quieres ponerte a recordar por qué decides ponerte recordar

Voz 1 10:12 bueno sí como parte de esta generación que digamos vivió la transición de de muy pequeñita no eh a toda nuestra generación se impuso este pacto del olvido es decir tenemos que dejar todo atrás es algo que hemos perdido repitiendo hemos hemos todo aprendido aprendido todo esto no hay lo que vemos es que realmente el el dejarlo atrás no se puede hacer si primero sino es pasar la página primero no la leyes no mi generación yo creo que tiene mucha necesidad de mirar atrás para poder mirar hacia adelante

Voz 0194 10:41 que te sorprendido las ganas de luchar de toda esta gente

Voz 1 10:45 bueno sí para mi ha sido de los dos ha sido una inspiración muy grande el poder seguir durante seis años grabación digamos la las vivencias personales de de estos personajes que que claro que son de carne y hueso no en su lucha por la justicia las frustraciones la las alegrías el el poder vivir con ellos hiper transmitir también de al espectador que era el objetivo de la película no era hacer una película política sino que trascendiera la política no que llegara digamos a lo más humano no si si tú pudieras estar en la piel de estas personas como puedes hacerlo cuando dos la película

Voz 0194 11:19 no querrías tú enterrará tu abuela no no querrías que se hiciera José ya no es imposible no empatizar con ellos no es imposible no sentirte como ellas efectivamente José María Galante chatos una de las caras visibles del documental y de esta pelea contra los crímenes de Franco mismo torturado brutalmente en su juventud tiene que vivir todavía hoy a pocos metros de su torturado José María Galante Chateau muy buenas noches cómo se llama tu calle ahora la antigua General Yagüe

Voz 34 11:46 fuésemos Carnicero un criminal de guerra

Voz 29 11:49 es un santo San German se llama

Voz 0194 11:52 ahora se llama Sanger mal la calle qué prefieres

Voz 12 11:56 es susto o muerte encuentro

Voz 29 11:59 el caso fue una gran alegría que acaban con entiendes Barrios se concibe como un criminal no General Yagüe con general debía de centenares de miles siente un asesino de estos dos personajes era ignominioso cómo es posible que

Voz 0194 12:20 yo he tenido que pasar tanto tiempo para esto para cambiar las placas de las calles y que haya tenido que llegar un ayuntamiento del cambio para hacerlo

Voz 29 12:29 eso es lo que explicarle de explicándoles que ha coherente y la muerte del dictador se piense lo que se piense que fue el periodo de inscripción en el dos mil dieciocho no hay justificación y política jurídica mi ética para explicarte todo ese tipo de coches con las placas con todo en el Valle de los Caídos pues el anulación la manipulación en los tres sentencia todo tipo de es que que permiten hoy por eso como decía bien Almudena Nunes un documental de historia documental que trata de la carrera de la realidad

Voz 0194 13:13 que hubo no sólo las placas las calles sí no que tu torturador viva poco dos metros de Ci que pueda hacer una vida prácticamente normal

Voz 29 13:22 la vida el no

Voz 0194 13:26 tensionado Dimas eh

Voz 29 13:28 dorado una dictadura ICREA prodemocracia que que éste no solamente pensé sino que como un cincuenta por ciento más de pensión en función de los méritos por su trabajo bien hecho que de debían insistir en que no curaba muy bien

Voz 0194 13:52 te has encontrado alguna vez por la caída sigue

Voz 29 13:55 es decir la primera mi recuerdo de fuera antes que yo a él inmediatamente desapareció aún a toda velocidad y las segundas en medio tiempo dirigirme a él también salió corriendo un poco lo mismo que apareció en ese mundo comentar que en que un periodista en intente salir desde ser más comiendo

Voz 34 14:24 yo creo que ese es un castigo su castigo no pueda tener tranquilo por la calle

Voz 0194 14:31 para presentar aquí nos acompaña quiero que escucháis esto

Voz 35 14:34 es yo era estamos ahí

Voz 0194 15:02 los humanos son muy injustos María Ángeles Martínez la hija de María a quién acabamos de escuchar que murió antes de poder cumplir su deseo encontrar y enterrar a su madre María Ángeles muy buenas noches buena en el mismo documental se escucha el papel que juega el tiempo que se va llevando a las víctimas y eso es lo que pasó con tu madre lo que ha pasado contumacia exige y que no ha tenido tiempo que no ha tenido a pesar de todo el tiempo que ha tenía pues sí porque

Voz 36 15:25 cero prácticamente desde que murió

Voz 37 15:27 Franco años setenta y siete o algo así ella empezó ya a mandar cartas a todas las instituciones desde Adolfo Suárez a bueno ahora hasta que murió la misma contestación primero las mandaba y hasta hasta que alguien la dijo tienes que me tienes que documentar esto tienes que quedarte con una copia o certificar las así que a partir de ahí ella foto copiaba la carta y la certificaba lo que quiere decir que yo tengo una copia de su carta escrita por ella de puño y letra y además el documento de correos de que la certificó y muchas contestaciones de muchos organismos hasta que las ramas creen pero así era la frase que ver las compras se porque eso fue lo que le contestaron a mi abuelo tú recogerá a tu mujer cuando las ranas Klien pero bueno y en ello estamos desde luego ella murió así que para ella se consiguió tú coge el relevo de tu madre yo creo que tú no

Voz 0194 16:26 nunca te imaginas que lo cogería es porque es verdad que yo viendo el documental tengo la sensación que la lucha de tu madre no echó muy individual incluso hay una escena en la que hay una conversación entre entre tu familia incluso hay puntos de vista diferentes dentro de la Femenía era una lucha muy personal de ella tú qué pensabas cuando ella estaba tan tan obcecada tan obsesionada con esto

Voz 37 16:46 pues no sé no sé si yo tenía un poquito de instinto de protección no has visto cuando la hija de Mendieta en la quería proteger ya estaban avenga ya lo ha pues era algo lo que me parecía a mí no ya se ponía muy nerviosa no ir al o algo parecido lo que me pasaba a mí sí sí venga no pero tú ahora no te preocupes estate tranquila porque ella también lo que dice Almudena silencio muchas cosas Silent

Voz 36 17:15 yo no quería proteger con su silencio unos quería proteger a nosotros

Voz 0194 17:19 contó por ejemplo de su madre pues a mí no me contó

Voz 36 17:21 muchísimo bueno yo me enteré ya de adulta eh que mi abuela la habían matado sea yo tenía diez años once años justo cuando murió además que era casi mi cumpleaños cuando murió Franco y a partir de ahí yo creo que fue ella cuando empezó a contarnos que a su madre la había matado pero hasta entonces era un silencio o no se podía hablar

Voz 0194 17:46 áticos inmediatamente costó mucho contar tus torturas las torturas tu historia

Voz 34 17:51 sí es es un rumano es muy muy complicado entender ese fenómeno a partir de de una tortura nada vuelve a ser igual entonces es algo que necesitas que era personal de ha pasado por una circunstancia en la que te pueden entender yo lo hablaba con la gente en la cárcel como los compañeros que habían pasado por la misma situación que tenía por una parte pública y por otro parte porque sufrió Serra gente que además no va a poder entender cómo cómo se pasa en esa circunstancia yo creo por ejemplo una de las hermanas del documental es esa que yo creo que la gente puede aproximarse desde un punto de vista político sino estrictamente de derechos humanos sensación aquí porque

Voz 0194 18:50 puede ponerse en puede ponerse en tu lugar exacto

Voz 34 18:53 ese esa ese por eso es tan importante que la gente vive ese documental y árboles hombre

Voz 0194 19:02 Almudena esto es lo que dice ahora José María no la la importancia de lo decía antes de empatizar

Voz 30 19:07 pero de que de que la gente sepa

Voz 0194 19:10 exactamente lo que pasó porque entre el silencio que ha habido en muchas familias el propio silencio de de las víctimas que les ha costado verbalizar lo que decía José María no porque piensas que la gente no te va a entender porque no ha pasado por lo mismo que tú final documental lo que va a permitir esa gente yo porque trabajo no medio de comunicación y la información la vamos llevando día a día pero yo soy había hablado con el Chato violado con Ascensión también pero va a permitir eso no que sobre todo generaciones jóvenes no que que lo entiendan y lo vean

Voz 1 19:36 sí efectivamente era muy importante para nosotros poder hacer eso estábamos contando de la empatía pero para eso hay que explica el contexto es decir no puedes empatizar con alguien sino entiendes las circunstancias que le llevaron a ello no en las circunstancias en las que vivió entonces por eso era muy importante para nuestra generación para las generaciones más jóvenes desgraciadamente también para muchas generaciones mayores que nosotros esta explicar y explicar lo que ha pasado pero siempre desde ese punto de vista lo presente no no sea poner un espejo hacia el presente para poder entender este contexto de hecho muchísima gente joven después de las proyecciones viene absolutamente indignada muy con muchísima rabia mucho coraje y menos dice es que me han robado mi historia bueno pues esa es una historia que tenemos que recuperar que tenemos que rescatar para poder encontrarnos en el presente sino no nos podemos entender dónde

Voz 0194 20:28 tramos para Ángeles porque Thomas tu relevo de tu madre en qué momento decides cuando ya muere dices voy a seguir yo con esto

Voz 36 20:34 fue es yo creo que fue parte de esas cartas cuando yo empecé a leer esas cartas y del sentimiento que había puesto ella no en qué se despedía en todas pidiendo perdón en todas y les pido perdón por las molestias post data todas tienen pos gato como si les faltara todavía algo que decía lo siento mucho si he molestado a alguien y no quiero molestar a nadie y ahí pues yo que seguramente no soy tan bueno como ella pues no sé me entró un poquito de indignación no porque vi la impotencia que ella tenía a la hora de era chocarse contra la pared con todas las contestaciones no

Voz 0194 21:14 contáis en el documental uno de los momentos más duros que es la noticia de la no extradición de Billy el Niño

Voz 38 21:19 la Audiencia Nacional tampoco va a extraditar a Argentina al ex inspector de policía conocido como Billy el Niño los jueces sostienen que los delitos de torturas cometidos presuntamente en el franquismo han prescrito himnos son de lesa humanidad

Voz 40 21:40 María esto es un palo no está noticia fue un palo no

Voz 34 21:44 sí fue fue un palo por por porque se saltaban a principios fundamentales que que este mismo país había firmado en tratado internacional de derechos civiles y políticos la justicia universal obliga a que los crímenes contra la humanidad el estado de se cometen este obligado juega juzgarlos o extraditarlo si es crímenes perseguido en cualquier otro país como pues en nuestro país hay una judicatura quién o cumplen esa legalidad internacional porque a expresándoles sólo extraditar en puesto querellas contra él en España tampoco se admiten que ellas en aplicación de una ley de amnistía que el mismo comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas plantea hasta en seis ocasiones España que no puede servir para la impunidad de crímenes contra la humanidad este país está autorizado Jude quien le porque entre otras cosas de este país como eso tenemos principios la dictadura argentina Nati leyenda la guatemalteca la guineana ahí tiene constantemente

Voz 0194 23:07 España es una excepción efectivamente

Voz 34 23:10 lo que el Parlamento Europeo Jackman anomalía español yo creo que sí

Voz 41 23:18 escucha texto exige no se te pide se exige que perdones no se puede perdonar

Voz 3 23:27 claro sí sí yo le perdono se va usted persona física que hizo una barbaridad porque estaba al servicio de un régimen que me que me torturaba

Voz 39 23:38 pero sin justicia

Voz 1667 23:42 legalmente

Voz 0194 23:43 lo de rositas que es el perdón no que el olvido que es la venganza que es la justicia manejan esa final que se busca el objetivo de mi madre era recuperar los restos podrán enterrar son enterrar a su madre

Voz 36 23:59 ese era su objetivo a partir de ahí yo creo que yo hubiera empezado a perdonar porque ella nunca comprendió que hundía este país y que terminara una dictadura se acabaran pues eso un régimen por la mañana la misma persona ya dijeran que eran demócratas no lo entendió nunca entonces pues eso es lo que se lo que se busca justicia para Chato va a y a sol para todos para las víctimas pues recupera los restos yo no me voy a meter con quién no quiera recuperar los todo el mundo es muy libre de hacer lo que quiera pero si yo quiero recuperar los restos de mi abuela por qué me tienen que impedir hacerlo tú te buscas justicia

Voz 34 24:48 o sea es lo lo he repetido muchas veces ese objetivo fundamental yo creo que mi hoy de todo el fútbol porque sin justicia no hay reparación posible es la primera de la reparación no hay verdad posible porque lo que necesitamos es que se asegure jurídicamente que nosotros sufrimos una dictadura militar que inculcó derechos humanos ese es el asunto sobre el perdón el perdón es algo particular se puede de las personas un estado puede pero eso es una resolución en los procesos de Núremberg los estados decide que no perdonan los crímenes contra la humanidad por eso califican de una forma particular un tipo de crimen entre de lo que estamos convencidos es que la dictadura cometió esos que porque de forma sistemática y continuada durante cuarenta años tuvo otra una estructura de Estado dedicada a la represión de libertades y derechos básicos aplicó con con ferocidad cualquier tipo de represión como contra su propia población tres y eso debe de jugarlo y a partir de ahí se abrirá la posibilidad de que entren en el terreno personal como decía Ángeles a perdonar humano perdonar pero tiene que resolver tienes que leer esa negra página de nuestra historia resolver a partir de ahí estaremos en condiciones de restablecer las condiciones de convivencia democrática básica que permitan una reconciliación efectivamente pero la reconciliación será social y ahora ella tiene que estar la justicia

Voz 0194 26:51 Almodena es verdad que sale gente de de ver la proyección del

Voz 30 26:54 comentar llorando

Voz 1 26:58 sí la verdad que hemos estado en algunos colegios en todo lo que hemos podido pero luego es que nos llegan mensajes por todos lados diciendo al final de la proyección la gente se ha puesto a llorar osea pues esto a aplaudir de prohibiciones en el cine no cine normal creo que la gente sale muy emocionada pero además de hacer una cosa no llorando por las historias que

Voz 0194 27:19 visto sino algo más profundo que admira que es

Voz 1 27:21 que se te queda en el estómago no es ese dolor que es más grande que la historia porque es un dolor que no es pertenecía a todos no que es el el poder el querer de lidiar con esta historia es algo que que tenemos presente no en nuestra sociedad es algo más profundo no

Voz 0194 27:38 la campaña en redes sociales para que no quitaran la película de salas de exhibición también ha funcionado no ha sido un éxito

Voz 1 27:44 bueno sí la verdad es que hemos estado absolutamente este documento a película documental de derechos humanos sobre el franquismo llevamos tres semanas en salas se han unido más salas las salas están llenas es algo absolutamente espectacular precioso el movimiento que sea generado cuál nos hace nos hace ver que la gente si quiere hablar de esto que ha llegado un momento diferente hay que hay necesidad de poder hablarlo de poder utilizar la película para conversar mucha gente nos dice voy a llevar a mis padres al cine una familia franquista yo quiero que la vean esto es algo muy bonito no que la película pueda servir como una herramienta más para generar esta esta conversación tanto tan necesario tanto tiempo a callada no

Voz 0194 28:24 chato ya lo último en las elecciones del domingo en Andalucía la ultraderecha ha entrado con fuerza en el Parlamento andaluz Vox han dado en el Parlamento andaluz eso que te hace pensar

Voz 34 28:35 pues que que o hacemos los deberes en el sentido recuperamos esa historia resituar las cosas con las nueva generación de no van a entender lo que supone vivir en una dictadura yo bien aquella sociedad anodina anulaba porque en la zona el catolicismo donde era imposible leer lo que himno quería ver el cine no quería escuchar la música que no quería donde llevar el pelo largo era aún un estigma he donde levantarse hablar en una Asamblea de faculta sabías que terminaría con tus huesos en la Dirección General de Seguridad y decidimos hacerlo entonces o hacemos esto como la gente no va a entender realmente lo que supone que este tipo de energúmenos sean muy representante

Voz 0194 29:33 que has resoplando también María Ángeles lo de vos

Voz 36 29:37 es que en Andalucía que así va a pensar eso pues ha sido como

Voz 37 29:45 retroceder para mí estamos retrocediendo algo tiene que pasar algo pasa en este país que está mal algo está mal porque es como ir hacia atrás otra vez entonces si antes no nos miraban ahora nos va a no pisar el cuello

Voz 41 29:59 a las víctimas no

Voz 37 30:03 no tengo palabras ponía una cadena pues mira otra cadena y no me lo terminaba de de creer y mira estamos ahí es necesario conocer la Historia tanto si es muy

Voz 0194 30:14 cortante esto de yo no tendría que haber más yo creo que ahora hay de cara a futuros comicios electorales es muy importante que la gente vaya a ver El silencio de otros a las salas de cine que conozcan la historia porque al final somos lo que ha sido nuestra historia pues María Ángeles Chateau muchísimas gracias una vez más fuera acompañado

Voz 37 30:31 pues aquí un beso regulando Almudena enhorabuena

Voz 0194 30:33 trabajas muchos éxitos gracias hasta luego Un besito Almudena aunque está muy lejos

Voz 39 30:41 sí

Voz 6 31:51 hora veinticinco

Voz 19 31:56 cada vida tiene al menos

Voz 0194 31:57 una historia escribe

Voz 15 32:00 a otros las leen para unos y otros los muchos libros

Voz 20 32:05 el programa donde la literatura es el punto de partida para conversar sobre las grandes preguntas de la vid en la madrugada del viernes

Voz 21 32:13 una hora menos en Canarias con Macarena Berlín que desde el interior de todo aprendemos a escribir leer entre líneas

Voz 22 32:23 dos muchos libros cadenas

Voz 0194 32:34 en la Cadena Ser

Voz 5 32:36 el pobre veinticinco

Voz 41 32:46 nunca

Voz 4 33:00 eh

Voz 5 33:09 dice Díaz nos metemos de lleno las fiestas de Navidad

Voz 0194 33:12 hay como sabemos lo que eso significa hoy al sección de Gastronomía queremos ayudarles a organizar a saber por dónde tenemos que empezar cuál podría ser el plato estrella de este año cómo distribuir los productos que no deberíamos servir nunca hay sobretodo que podemos ir adelantando ya que todavía tenemos un poquitín de tiempo la idea es que lleguen al día veinticuatro el día veinticinco y todo esté en orden que no sufran a última hora Martín Berasategui multi estrellado muy buenas noches cómo estás bien muy bien vale hoy como unos ayudas organizarnos esta noche la noche de Nochebuena por ejemplo aún cuando tiempo planifican los menús de Navidad

Voz 10 33:48 pues bueno ellos lo aconsejar que que en mi casa me enseñaron a planificar con mucha antelación porque se pasaban todo el día trabajando y organizaban las opciones para poder dice afrontarlas pues sentados con la familia alados yo voy pensando son más semanas antes ya así también aseguró los mejores productos que voy encargando a mis proveedores de confianza hay yo digo siempre que lo ideal es hacer preparaciones que permitan un retoque final y disfrutar a pleno con la familia

Voz 0194 34:17 qué es lo primero que harías qué es lo primero que tenemos que organizar

Voz 10 34:19 pues lo primero que que digo y que es muy importantes no improvisar no meterse en líos ni dejar para la Navidad los experimentos es decir

Voz 0194 34:28 que hay que ir con algo probado no

Voz 10 34:31 puro prepara recetas que hayamos hecho antes por ejemplo vamos a preparar marisco puesta hacerlo un poco antes comerlo a temperatura ambiente eso de meterlo en la nevera a mí no me gusta nada porque me gusta que se goce sabor total del marisco y luego a consejos siempre que el plato principal sea una cazuela de calentar y listo un asado qué tal una cazuela por ejemplo una carne guisada o una ministra de correr una merluza en salsa verdad que en el País Vasco bacalao

Voz 0194 35:00 a vizcaina al cualquier preparación contundentes

Voz 10 35:02 que nos asegure el éxito y por último tenerlos dulces listos y sobretodo el cortar los turrones en el último momento para que no se secan

Voz 0194 35:11 y quince días como estamos ahora de de la Navidad podríamos ir haciendo algo

Voz 3 35:16 pues yo creo que ya hay

Voz 0194 35:19 que tener elegido el menú en la lista de la compra ya voy tarde Martín ya voy tarde

Voz 10 35:23 ah es que hay hay que pagar más a por Iraola en el último momento arriesgarnos a no conseguir algún producto como comentaba antes tren es importante tener previsto los productos que vamos a usar listos todo los vinos todos los dulces planificada la vajilla planificada la mantelerías el cristal que utilizaremos estas esos pequeños detalles que la suma de todos esos detalles te hace pues celebrar una fiesta de manera distinta

Voz 0194 35:51 termina Martínez echar una mano Silvia González Fernández que responsable del blog jugando a las cocineras además colabora en la Cadena Ser en Cantabria Silvia muy buenas noches

Voz 30 36:00 buenas noches chicas que tal cómo estás

Voz 0194 36:02 tú tienes ya algo preparado Silvia

Voz 30 36:04 pues mira me gustaría decirte que sí pero pecó todos los años de lo mismo que es un poco tirar de bueno pues yo creo que como el noventa por ciento de la población española de la improvisación intento corregir esa tendencia año tras año

Voz 0194 36:19 pero no hay manera final el día a día es es

Voz 30 36:22 yo creo que la genética no lleva allí Marujita

Voz 0194 36:25 hay tantas cosas que hacer a mi me gustaría seguir los consejos quedaba Martín a ver si soy capaz este fin de semana de empezar a organizar a ti te toca Silvia acercó comidas y cenas

Voz 43 36:33 eh sí somos bastantes en casa y bueno pues solemos juntarnos una

Voz 30 36:38 doce quince personas sí que bueno pues supongo que porque soy la la que más lleva esto de la de la cocina en el cuerpo pues pues bueno pues hoy la encargada igual porque me apasiona ir pues me encanta ir a la compra buscar a ver que organizo pero sí que es cierto que he aprendido con la edad a hacer lo que nos comentaba Martín eh que me parece que bueno pues es un truco maestro que es no los experimentos mejores efectivamente para otros días no para estas épocas en las que yo creo que lo importante pues es estar todos al final a adelantar un poco de trabajo para después juntarnos y se sentarnos y disfrutar todos juntos y que no esté el último en la cocina haciendo las gambas a la plancha se quedan frías el otro se mosquea no sé qué es eso

Voz 0194 37:26 terrible suele pasar decía estos doce o quince personas no está mal eso ya eso sería un restaurante pequeño doce que dice dos de quince persona supongo que lo primero Silvia es conocer quién viene no sólo por los gustos no sé hay argumentos

Voz 30 37:38 verán Si bueno bueno como somos todos de de casa de la familia pues siempre la verdad que en tenemos la suerte de que no haya ninguna intolerancia bueno pues así se mira que tener en cuenta pero sí que intentas dar gusto todo a todos Lero conseguirlo ya es otra cosa yo creo que eso ya es más complicado pero al menos lo intentas

Voz 0194 38:00 sobre la frase esa que siempre decía a de tú te crees que está casas un restaurante decía decía siempre mi madre cuando la gente pedía cosas diferentes decía también Martín algo importante en la vajilla los utensilios las manteles eso también lo tienes ya controlado

Voz 30 38:13 sí mira ahí sí que me me hago porque es mi pasión el menaje el poner el el intentar hacer el centro de mesa cada año diferente y hacerle tú además cada vez es más fácil porque como está todo en Internet enseñó tu cómo hacer un ahí tú

Voz 0194 38:32 hay tutoría notariales de todo

Voz 30 38:35 además en eso nos ayudan mucho nuestros hijos yo tengo un hijo de trece años si ya él él vive desde hace mucho tiempo en en la seguridad en la certeza de que hay tutorial es que te enseñan todo entonces pues hacer centros de mesa por ejemplo también y un montón de recetas ideas sí sí

Voz 0194 38:52 hay trucos para ahorrar en estas fiestas o para no gastar tanto como a veces nos gastamos

Voz 30 38:56 eh bueno pues yo creo que sí

Voz 0194 38:59 decía empezar a compras antes efectivamente a mí

Voz 30 39:02 parece básico lo único que sí que es cierto que que que gracias a maestros como él he aprendido a que comprar antes pero después preocuparme de cómo conservo eso que compré eh porque claro de nada sirve comprar habrá un hubo maravilloso que basa a qué va a pasar o que va a llevar al horno en el día de Nochebuena es que como no le trate con un poco de cariño y un poco de mimo en el proceso de congelado pues la hemos liado porque vas a llevar una un una suela de un zapato

Voz 0194 39:32 esto esto Martín es importante no la conservación de los productos

Voz 10 39:35 hombre por supuesto pero hay cosas por ejemplo cuando se he dicho la vizcaína tú puedes hacer una salsa vizcaína perfecta a puedes hacer mucho antes la meterse en una en las en esas Bolzano si uno recomendado para congelar ahí tienes a la Zarza vizcaínas y luego comprase el bacalao en el último momento y hirientes a la hoy bien bien a tu gusto no tienes más que calentar la salsa vizcaína y luego pues depende del grosor del taco de bacalao pues con que le es pues yo empecé pues cinco minutos por cada lado depende del grosor de la la vizcaína de diez buenas

Voz 0194 40:08 mejor es mejor eso que comprar por ejemplo una pieza enorme de pescado y congelarlo

Voz 10 40:13 bueno yo por supuesto por supuesto a mí eso de de congelar cosas que luego pierden mucho de la calidad gusta pero lo que sí está claro es que hay que hay cosas que se pueden hacer en el último momento que quedan perfectas por ejemplo se hace un cordero hace son cochinillo ciento ochenta grados un vaso de sidra de abiertos sin golpearlo porque cuando se golpean Cordero un cochinillo Serra reseca en la parte del Carnicer al donde al carnicero le pides que te lo que te lo golpea ahí hay cosas que se han hecho siempre pero que no porque hayan hecho siempre

Voz 0194 40:49 en qué momento Martín el cochinillo o cordero no hay que golpear lo antes de ponerlo al horno nunca donde golpease el cochinillo

Voz 10 40:55 el cordero en esa parte donde has estropeado la carne del del cochinillo el cordero se reseca por esa parte si hay que hacer justo lo contrario hay que abrir por en medio la pieza y luego no tocarla estarlo un vaso de sidra calentar un horno previamente calentado a ciento ochenta grados y luego cada quince minutos Le Bas rociando esa agua que tiene ese caldo que va soltando más el agua que has puesto para que para que vaya hay trataba al la manera al lanzarlo y cada quince minutos le con con la cuchara encima de la carne del cordero del cochinillo y luego a la hora le das la vuelta a los quince primeros minutos le vuelve a echar un poquito de agua y luego a partir de ahí ya no lo tienes que echar agua se va ir a Sando y ves que en la bandeja te va quedándose cabo empezaba a coger un poquito de color hay que echar un poquito de de agua pero en la bandeja en la bandeja no encima

Voz 0194 41:49 del productor casi lo vas a tener bien e hidratos

Voz 10 41:52 y a la vez crujiente por fuera

Voz 0194 41:55 Silvia el hornos un buen recurso cuando hay tanta gente también decía decía antes Martín el puchero las cazuelas pero el horno también no

Voz 30 42:02 el horno cuando le manejan con un poquito de destreza ya no te digo ser un experto pero con un poquito

Voz 43 42:08 de de destreza es una es un recurso

Voz 30 42:12 yo estupendo lo que pasa que pues requiere mimo pero bueno vimos muy práctico pero bueno pues como casi todas las cosas y casi buenas de la vida que hay que hacerlas pues un poco de interés

Voz 0194 42:25 no en los aperitivos se pierde mucho tiempo sí

Voz 30 42:27 pues yo antes sí por por lo que os decía porque intentó

Voz 36 42:31 va e innovar hacer cosas como Super

Voz 30 42:35 es súper guays diferentes no sé que esos experimentos que luego de lo que tú has visto hay madre lo que lleva a Salam

Voz 0194 42:42 y además perdido bueno no es que has perdido ha invertido muchísimo tiempo tiempo y dinero porque muchas veces a sus productos que bueno pues que igual en carecen un poquito

Voz 30 42:51 es la la cesta de la compra no pues nada yo al final aprendí que unos buenos canapés hechos de la forma tradicional eso sí preocupando te pues en seleccionar eh pues igual en lugar de un pan de un pan de molde e industrial pues te molesta si buscase en una panadería

Voz 0194 43:08 sí efectivamente que se algo artesano

Voz 30 43:10 un poco más especial eh y unos ingredientes sencillos pero de calidad eh bueno pues aquello no tiene es que no no

Voz 0194 43:19 no tiene que envidiar a otra cosa y eso lo puedes hacer también con antelación bueno

Voz 30 43:24 yo los canapés no sé la opinión de Martín pero yo creo que hay igual la antelación no los venden demasiado bien por aquello de que su merece regulando desde toda vez ose o bueno el aspecto el mero vamos se se oxida ahí queda feo supongo que Martín no puede a Martín qué hacemos

Voz 0194 43:41 son los canapés

Voz 10 43:42 o los canapés yo creo que hay que hacer lo mismo que os he dicho con la comida yo creo que hay que hacer algo que se país que sale siempre perfecto

Voz 0194 43:50 en esos días son de riesgo cero I

Voz 10 43:54 estás alrededor con tu con la gente que más quieres con la que más te quiere ir ya ya hay que ir al cien por cien acertado de los canapés cosa que hagamos siempre que vaya siempre tienes que ir a lo seguro oí ya cosas que sabes que te salen perfectas

Voz 0194 44:10 Martín hay cosas que se puedan hacer en el último momento sin que eso te entorpezcan

Voz 10 44:15 mucho claro hay donarlos fritos por ejemplo basaron pescado o una carne es mejor hacerlo en el último momento sin duda lo pues consejo que doy bueno pues Díaz es una salsa verde la puedes preparar un poco antes esos dos horas antes no le añades el perejil y en el momento de servir le doy un golpe de calor añado las almejas los lomos de merluza terminó de rematar el guiso es decir cuando salgan las almejas lo moderna Ruffalo tengo perfecto pues le ha ganado el perejil en el último momento

Voz 0194 44:47 porque sino se pone mustio Santos

Voz 10 44:49 luego te deja un regusto que no es nada bueno el luego supone importante recomendar que hay que buscar pinches que echen una mano al cuñado le pones a cortar jamón para que los

Voz 24 45:01 avales jugando que ayuden a ponerle

Voz 10 45:03 la mesa trabaja en equipo esto es el éxito el trabajo en equipo

Voz 0194 45:06 que todo el mundo partícipe y Sylvie ya puestos en el mismo día veinticuatro desde por la mañana cómo nos organizamos

Voz 30 45:12 hombre yo creo que el día veinticuatro ahora que está como muy de moda lo de quedar con con los amigos eso se haya hacer botellón porque lo de los adultos ya del también botellón bueno pues yo creo que alguien tiene que ser un poco cabal decir a quién poner orden efectivamente porque lo que no puede ser dar todos a las a última hora la mesa a mesa puesta y que sea la mami la que esté siempre currando yo creo que hay que hacer hay una alianza una pequeña alianza generacional Ike bueno pues el los que tienen menos experiencia se dediquen a una por lo menos yo que sea intentar ayudar a poner la mesa y los otros pues bueno del los consejos sabios que que por supuesto al final cuando quieres también a veces innovar en algo el Consejo de de de los mayores que para eso que por algo son mayores pues es el que va a conseguir que es esa esa innovación llegue a buen puerto no entonces yo creo que hay que

Voz 0194 46:04 estar todos a la vez con los dulces no tenemos problema pero claro son turrones polvorones a esta prenda que cocinar dulces

Voz 30 46:10 no yo yo los dulces los tengo clarísimos e sí que es cierto que que procuramos parte además es como un ritual que después de de cenar eh bueno pues lo sacamos lo lo lo lo paladea allá solamente viendo lo ya lo están saboreando el partir por eso cuando pues es ya otro ya es otra forma parte

Voz 0194 46:32 la fiesta de comunión Martín algún truco para nuestro estarnos este año

Voz 10 46:37 pues yo os comentaba antes eh yo creo que todos los consejos que os pueda dar se resumen en uno no improvisar nunca y luego pensar bien los menús cocinar siempre lo que domina hemos y no tener complejos para comer lo que nos guste luego muchas veces se disfruta más con lo sencillo bien hecho que con lo complejo que que no tiene seguridad y sobre todo sobretodo que siempre haya una sonrisa una excepcional disposición ayudar en todo mucho cariño a la familia llamaba hacen todo lo que hablamos

Voz 0194 47:05 que nadie se siente a la mesa estresado ni amargado porque se ha pasado día cocinando el que el que cocine que le toque que se siente a la mesa con una sonrisa

Voz 10 47:13 eso no es el que no a la puerta que nosotros lo pongan

Voz 0194 47:18 es fácil es importante Martín nos vamos con una receta navideña

Voz 10 47:22 ya ven a receta muy muy sencilla muy barato

Voz 0194 47:25 ya saben que encontrarán los los productos que hay que utilizar en la página web de la Cadena SER como la va a elaborar Martín

Voz 10 47:32 pues es una coliflor con salsa de jamón y queso y lo primero que hago en la elaboración divido los ochocientos gramos de coliflor en ramillete es muy pequeños cuece en agua salada hasta que quede bien bien cocida la coliflor Curro reservo en un cuenco apropiado y luego por otro lado Der de red de ritos sesenta gramos de mantequilla en una sartén agregó setenta y cinco gramos de jamón ibérico picado lo relegó durante treinta segundos añado los ciento cincuenta gramos de caldo y lo reduzca durante minuto y medio dos minutos y en el último momento agregó ciento cincuenta gramos de nata sesenta gramos de queso

Voz 0194 48:12 suelo hasta que quede una mezcla bien bien creemos

Voz 10 48:14 esa lo pongo lo pruebo lo punto lo pongo apuntó de sal y pimienta y agregó esta mezcla sobre la sobre la coliflor que ya estaba previamente cocida y lo sirvo caliente caliente con dos tres láminas de jamón ibérico por encima listo está coliflor con salsa de jamones

Voz 0194 48:32 eso tienes a Marcos muerto Marcos está con todo lo todas las recetas que estás dando Marcos está sudando y bueno salí bando claro Tin felices fiestas y felices vacaciones nosotros siempre te las has ganado pero este año muchísimo más la cargada si estamos viviendo un sueño claro claro que sí un beso bien grandes pasarlo súper bien habrá foto de tamaño XXL sin Diada las familias de este país Silvia feliz Navidad también para ti mismo

Voz 16 49:30 veinticinco

Voz 18 49:38 sigue a hora25 en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Iker la arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 12 49:50 qué tal muy buenas noches bienvenidos hola

Voz 13 49:52 qué tal estás bien tras rodilla estado mal pero la muñequita no la pierde se cuando te pones enchufar triples Madrid Daimiel muchas mandarinas que siga que sigan

Voz 14 50:01 el campo está muy rica Marta sino me dices lo contrario cuanto resto noticia estemos a Holder

Voz 0159 50:08 sí ya puedes ir tocando abandonó el Real Madrid mantiene la mirada de Estado

Voz 15 50:13 esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias hora hija

Voz 0159 50:17 no esto no no pero con Yago de Vega sí que nos también en El Larguero punto es Cadena Ser

Voz 5 50:27 en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 20 50:29 en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dejen a las claras la claridad

Voz 5 50:35 uno más claro agua lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno ir arriba síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 42 50:51 sí

Voz 45 50:53 aquí hay Marco Antonio

Voz 5 50:55 canta de alegría por la vuelta del programa

Voz 45 50:58 en otra temporada que

Voz 5 51:07 los viernes My Lol

Voz 46 51:10 Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega después de El Larguero síguenos también en nuestra aplicación móvil Cadena Ser punto com huyen en los pueblos caseros como digamos opone o

Voz 0194 51:24 sí

Voz 12 51:27 qué opinan los oyentes de nadie contó

Voz 5 51:32 como broma rollo muy buenas críticas Andreu Berto sois vosotros venga cambiamos de sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en estos en Nadie sabe nada de pero vamos ya un programa en el que puede pasar de todo Cadena Ser quien se supone que ha nombrado Rey de los judíos a un recién nacido dentro de mis tobillos Zaratustra acuérdese de Julio Cesar del Imperio Romano dicen que quién olvida su historia vivo está condenado a repetirla ahora puedes recordarla repetirla cuando

Voz 24 52:10 gira cuando quieras hombre del bar Nica

Voz 5 52:13 las primero de la ejecución detengan la ejecución SER Historia punto Es la historia fetos malos con Nacho Ares vamos a hacer Historia comenzamos Cadena SER

Voz 4 52:29 cuenta con la SER

Voz 40 52:55 Javier Torres buenas noches hola buenas noches qué es esto esta música siga un de fanfarria no no estoy aquí jugando al Dragon Quest o qué es eso es es un juego de vídeo un videojuego pero ordenador más vendido en España desde septiembre vale comprado aquí estoy con ello no me miedo sopló lo crees que sabes lo que sabes porque lo he traído porque porque mira como yo bueno como yo quiero decir mucho más joven eso es poco fácil también te lo digo ya te digo yo que sí todo el fin de semana intensivo en el Bilbao Exhibition Center en el Beck se celebra el mayor festival de videojuegos de Europa y celebra su octava edición se llama Fun Serious muy bien eh pues enhorabuena para los que ir tú juegas a los videojuegos

Voz 0194 53:43 no no es videojuegos ni jurada nunca que a estas alturas no jugaría los comecocos no no no no no no juego nada de esto sea si soy un poco atípica Bono

Voz 5 53:52 de verdad no me lo creo pero bueno si de verdad verdad vale

Voz 0194 53:56 luego te ya a ver a su ídolo de Shakira en los Grammy de Platino Pablo Alborán y Natalia en la calle que me alegra mucho de Natalia te voy a dar unos datos de la anuario de la cultura que es la publicación del Ministerio de Cultura mira las actividades aportan el dos y medio por ciento del producto interior bruto en España tres mil con setecientos mil empleos dependen de ello y en dos mil diecisiete el año pasado el gasto cultural de bienes y servicios culturales

Voz 12 54:24 bajo bajó bastante iba