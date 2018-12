Hora 25 (07/12/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:22 los incidentes en las manifestaciones antifascistas de Girona Terrassa o actuar contra los Mossos d'Esquadra que cargaron el Govern de la Generalitat optado por lo segundo del president Quim Torra ha dado la orden a su consejero de Interior de que depure a la cúpula de la policía autonómica que ayer reprimió sendas manifestaciones los manifestantes muchos de ellos encapuchados y con la cara tapada se saltaron el cordón policial y lanzaron objetos contra los agentes los Mossos cargaron contra ellos y Quim Torra pide relevos en la Jefatura en un plazo de tres días en los pide al consejero de Interior poniendo de nuevo a los Mossos en el centro de la polémica utilizando los de nuevo para hacer política la Consejería de Interior de la Generalitat tiene los mecanismos debería tener los mecanismos necesarios para evaluar las actuaciones policiales y se han ajustado o han sido desproporcionadas y en este caso si se consideran desproporcionadas también tiene los mecanismos para depurar responsabilidades que desde el mismo guber se cuestione la profesionalidad de la policía autonómica sin haber hecho ninguna investigación previa bueno pues parece una irresponsabilidad impropia de quien ostenta un cargo como el de presidente de la Generalitat otra vez los Mossos en el centro de la batalla política víctimas de los políticos que les andan nada parece haber cambiado a pesar de todo lo que ha pasado Ángels Barceló

aún seguirá con el desarrollo informativo de este viernes de puente puente para muchos para los que lo estén disfrutando ahora mismo nosotros seguimos aquí en hora25 pero empecemos por una fotografía inédita Madrid Se prepara hasta ahora para un gran acontecimiento deportivo más que deportivo con la final de la Copa Libertadores que jugarán el domingo en el Bernabéu los equipos argentinos de Boca Juniors y River Plate

Voz 1071 02:45 Valdano que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes estamos ante una ocasión propicia para comprobar la importancia del fútbol por lo emocional por los social y por quedarnos con aquello más concreto pues empecemos por el dispositivo de seguridad que va a doblar al que se prepara para que imaginemos cuál es la dimensión doblará el que se prepara para una final de Champions

Voz 0194 03:04 el llegando ya a Madrid aficionados desde Argentina aunque el día claves evidentemente el día del partido que esto va a ser el domingo Alfonso Ojea buenas noches

Voz 0089 03:11 buenas noches cómo estamos muy bien Ojea está

Voz 0194 03:13 Madrid apuntó

Voz 0089 03:15 pues sí sí está preparada desde luego y más si se compara este dispositivo con algunos similar como es por ejemplo una final de la Champions ya ser confirmados a cifra que avanzábamos hacia una semana de cuatro mil efectivos el doble que en otras ocasiones por poner un ejemplo mil trescientos agentes del Cuerpo Nacional de Policía han llegado a la capital específicamente para esto desde otras comunidades autónomas el delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Rodríguez Uribes detallará estas cifras esta misma mañana

Voz 6 03:40 el total de efectivos de Policía Nacional es de dos mil cincuenta y cuatro a lo que habría que añadir ciento cincuenta agentes de Policía Municipal para la movilidad habría que añadir unos mil setecientos guardias de seguridad privada que pone el Real Madrid junto con las ochenta personas de Cruz Roja y otras setenta de Samur para los servicios de Protección Civil y Emergencias

Voz 0089 04:04 lo que sí ha cambiado es el lugar que ha elegido cada equipo si logra la victoria definitivamente si el River alza la Copa Libertadores lo va a hacer en la Puerta del Sol hicieron un cedro es el boca por lo hacer en la plaza de Colón

Voz 7 04:16 te dije cómo va a impedir la policía que accedan

Voz 0194 04:19 a radicales

Voz 0089 04:20 bueno hay tres anillos de seguridad consecutivos situados alrededor del estadio Santiago Bernabéu todos van a tener que pasar por los tres en todos es va a volver a cachear pero además cada afición va a llegar desde su zona de diversión Valle Garibay entrar al estadio por separado esta es una de las fases de criticar decisivas del dispositivo la hora la decisiva lleva haciéndolo desde el pasado lunes y es la situación en las fronteras y concretamente en aeropuerto de Barajas fíjate que esta tarde ha habido un segundo radical interceptado en ese aeropuerto Se trata de Cristian Ari el hit Leti un histórico de las barras bravas del River Plate tiene un amplio historial delictivo por lo tanto no ha podido entrar porque se le ha aplicado el Acuerdo Schengen es decir en este momento España es la frontera exterior como no podía ser otra manera de la Unión Europea no ha podido entrar lo mismo que sucedió ayer con el que es su archienemigo en este caso del Boca Massimiliano Marzano así que muchísima información y muchísimas labores de inteligencia ahora mismo en las fronteras del aeropuerto de Barajas

Voz 0194 05:19 bueno Alfonso gracias a ver si podemos ver un buen partido y sin incidentes venga hasta luego hasta luego os pregunto Nos voy a preguntar por el partido pero Juan Carlos Cristina vosotros que estáis en Madrid mil ello estamos en Barcelona Se ve ambiente de partido o es imposible discernir lo de la cantidad de gente que por las fotografías que he visto hay hoy por el centro de Madrid

Voz 0436 05:37 tú sabes que este es el puente por eso

Voz 0194 05:39 vas en León hay más gente del resto de España viene a Madrid

Voz 0436 05:42 quizá compra saber las luces navideñas Gran Vía puede ser un buen termómetro pero claro es que Gran Vía compartidos impartido estaría lleno en todo caso me pregunto de todas maneras respecto al partido que qué necesidad teníamos de acoger esta competición deportiva cuando digo aquello de que no es que ponen a Madrid en el mapa a Madrid te lo ponen el mapa unas olimpiadas un Mundial de fútbol no acoger un partido de una enorme peligrosidad que exige

Voz 0194 06:05 fuerza enorme a la ciudad de Madrid y esfuerzo económico

Voz 0436 06:07 eso te iba a decir quién paga esos cuatro mil policías quién paga la limpieza que va a exigir la la ciudad después del partido quién paga hasta la asistencia sanitaria que que posiblemente haya que prestar me imagino que incluso se han reforzado plantillas y los hospitales ante la posibilidad de de enfrentamientos es decir qué necesidad había de acoger este partido yo todavía no lo entiendo

Voz 0194 06:29 Don Juan Carlos revés parte positiva o negativa bueno

Voz 1170 06:32 el primero el ambiente ambiente como de esto con banderas y todas estas cosas yo no he visto nada absolutamente Oceana

Voz 0194 06:38 el domingo se vieron mal porque el

Voz 1170 06:40 yo yo sabes qué partidos de fútbol desde el Ribéry y el boca pues como que no me entero mucho no luego hombre vamos a ver yo creo que es un fracaso absoluto del fútbol argentino y de Argentina o pais pero yo creo que es la la la la solución menos mala que os ha podido tomar para celebrar un partido que yo sé sinceramente dadas las circunstancias Simply lo hubiera celebrado porque no se puede celebrar no hay campeón por no hay campeón hay cosas mucho más importantes que el fútbol argentino a lo mejor tiene que entender que tiene que aprender realización de que hay cosas mucho más importantes que el fútbol y que los barras bravas no tienen derecho de tener de hacer del fútbol su espacio vital y eso espacio digamos de de de conquista mafioso

Voz 0194 07:26 siempre pero hemos con la condescendencia de autoridades porque una de las cosas que de esto

Voz 1170 07:29 sentencias no ocultaba una de las cosas

Voz 0194 07:32 destacaban estos días es que el fenómeno de los barras bravas decían no podemos compararle en incluso a los ultras que que que hay aquí en los estadios que son una minoría

Voz 1170 07:41 Dolors que ver es digamos se se utilizan en elementos de delincuencia

Voz 4 07:46 ya que baja media alta son

Voz 1170 07:49 y han sido utilizados por formaciones partida políticas es decir no es una casi es un elemento consustancial a la a la vida a la vida política argentina ir por esta vía yo creo que el el el haberse dado cuenta de que han destruido el él la Copa Libertadores y que no pueden celebrarlo a lo mejor hubiera sido ser sino para tomar medidas

Voz 0194 08:13 en mil aunque estemos en Barcelona lo ves positivo negativo

Voz 7 08:16 para poder una ciudad como Madrid que pasé yo también pensó que era era prescindible era prescindible aunque supongo que van a venir unos cuantos miles y que eso va a ser dinero para los hoteles y tal la verdad es que si el riesgo desde que pueda pueda haber incidentes aunque ellos supongo que sabrá reforzado suficiente la la seguridad como para que aquí no haya porque si después de fracaso

Voz 0194 08:40 ahora tenemos de fracaso de Madrid es rías

Voz 7 08:43 ya demasiado o no pero es que yo todo esto todo esto de la violencia en el fútbol me pone muy nervioso la verdad porque pienso que es la violencia más gratuita más estúpida más bueno todas las violencias son estúpidas pero esta es especialmente estúpida no

Voz 1170 08:57 pero me la bastante protegida

Voz 8 08:59 ya ya patata claro siempre hay alguien que gana

Voz 7 09:02 en estas cosas evidente lo que decía lo que decía

Voz 0194 09:05 Juan Carlos la solución hubiera sido si sois incapaces de deportar también de organizar un partido pues mira no hay partido no hay campeón y a otra cosa ya otro día anteceden

Voz 0436 09:13 maneras yo creo que la violencia en torno al fútbol es un pretexto

Voz 0194 09:15 al deporte de masas es mucho más fácil no

Voz 0436 09:18 hay que proteger te habla en torno a la masa y las expresiones violentas Se se encauza a través de de los ultras del fútbol pero sino posiblemente hubieran encontrado otro Cauce es decir en en teoría no debería ser el fútbol el que el que del que emana este tipo de comportamientos pero muchas veces los amparado porque culos de fútbol ha amparado a los ultras y luego pues bueno pues una vía de escape para muchos para muchos digamos descerebrado claro pero fíjate qué

Voz 0194 09:45 yo recuerdo cuando que hablábamos de los tiempos malos de los Boixos Nois que dejan propio hubo bastantes incidentes cuando el club se puso serio lo puedo conseguir lo pueden conseguir esa para conseguir ese digo

Voz 0436 10:01 que no es el fútbol en sí es que se les consienta que se les anime que se les financie porque se les ha financiado y que en cuenta eso en el fútbol un caldo de cultivo propicio por también por la masificación de los estadios

Voz 0194 10:13 Pedro los oyentes que les parece esto de la final de la Copa Libertadores en Madrid

Voz 1715 10:16 como todo en la vida para opinar a veces hay que entrar en calor supongo que los oyentes ahora mismo están formando una opinión sobre el partido pero Llanos ha llegado la opinión de uno de los oyentes de los que están escuchando esta noche Hora Veinticinco ya este oyente lo vamos a escuchar ahora le parece bien que esa final se juegue en Madrid

Voz 9 10:31 les sirve para esto del partido piensa en realidad a mí me parece bien que se aquí aunque todo lo que sea apartar de las mafias un acontecimiento deportivo me parece bien como Argentina he estado en el fútbol argentino ha estado dominado por las mafias pues todo es el deporte es perfecto en España mejor porque seguramente buenas noches

Voz 0194 10:59 la manera de verlo en cualquier caso seguramente estaríamos sólo estarían hablando de la Copa Libertadores los los las secciones de deportes de los medios de comunicación de esta manera estamos hablando todos de esta final de la Copa Libertadores bueno la política soy la historia de una nueva crisis dentro del Gobierno catalán por la respuesta que dieron ayer los Mossos a los incidentes que se produjeron durante el día de la Constitución

Voz 1071 11:24 semanas atrás el presidente catalán Quim Torra ha pedido a los llamados Comités de Defensa de la República que apretara dijo textualmente ese mismo día un grupo de ellos intentó asaltar el Parlament los sindicatos de los Mossos ya advirtieron entonces de las consecuencias que eso traería ayer aniversario de la Constitución hubo incidentes en Girona por la mañana en Terrassa por la tarde con heridos la mitad de ellos agentes de la policía catalana grupos de defensa de la Constitución convocaron actos con apoyo del PP de Bosch grupos independentistas acudieron para intentar boicotear los como los describía en la portada muchos de ellos se tapaban la cara los Mossos cargaron en Girona cargaron en Terrassa donde resultó herida además una diputada de la este partido ha vuelto a pedir esta mañana el cese del consejero de interior que es Miquel exigimos

Voz 10 12:10 el Gobierno de la Generalitat que el Gobierno de Quim Torra cese inmediatamente al consejero de interior Miquel Buch Ci a los altos cargos de los Mossos d'Esquadra que corresponda para así hacer evidente que su Gobierno se responsabiliza a ese corresponsabiliza de los acontecimientos de ayer

Voz 1071 12:32 a Esquerra Republicana tampoco le gustó el dispositivo los Comunes han pedido que se asuman responsabilidades la oposición acusar criminalizando los Mossos Pablo Casado presidente del PP dice que el Gobierno de Sánchez es cómplice de lo que está ocurriendo Cataluña

Voz 1660 12:45 está completamente fuera de sí su Gobierno no controla la situación de las CUP de los CDR de los de A Ram no podemos estar en manos de la kale borroka independentista

Voz 0194 12:58 y el Govern de Torra que responde poniendo en cuestión la actuación de sus propios policías

Voz 1071 13:03 aún se Jamie que el buque esta mañana en el programa Aquí Catalunya

Voz 0194 13:06 habla de imágenes que no le han gustado

Voz 11 13:08 y es que ofrezca en Cannes han hechos no nos haga perder

Voz 1071 13:18 algunas de las imágenes no nos han gustado ni a la sociedad al president desde Eslovenia donde está de viaje oficial Quim Torra al president ha dado cuatro días Habbo para que emprendan los cambios que haga falta en los Mossos que eviten que se puedan volver a repetir imágenes como las que se vieron ayer que cambien los protocolos

Voz 1673 13:35 en la revista tenemos que revisar a fondo todos los protocolos de actuación en estas concentraciones lamento los hechos de ayer en Girona Tarrasa lo seguimos desde el primer momento con el Kun se llevó los dos acordamos reunirnos analizar a fondo qué había pasado y hacer los cambios no

Voz 1071 13:49 la duración camisa las osarios el domingo este domingo se van a reunir Torra hizo consejero de interior

Voz 0194 13:55 la portavoz del sindicato policial sea muy buenas noches

Voz 1071 13:58 es bueno que hubo de incorrecto

Voz 0194 14:00 la intervención de los Mossos de ayer cuáles son esas imágenes que dice

Voz 7 14:04 el Kun salió creen ustedes que hizo el curso oye que no le gusta

Voz 12 14:08 pues mire nosotros no entendemos a qué obedecen estas declaraciones del conseller nosotros esperábamos una defensa enérgica he sin paliativos del cuerpo de Mossos d'Esquadra y cambio unas palabras un mensaje no de recuperación de de los compañeros heridos que recordemos que son veinte en cualquier caso nosotros siempre nos reímos por los mismos principios que congruencia oportunidad y proporcionalidad nosotros actuamos bajo protocolos instrucciones que está muy marcada que son propias del cuerpo bajo el ordenamiento jurídico por tanto no entendemos a qué obedece esta fiscalización constante que estamos recibiendo pues por parte de algunos sectores de ustedes no reconoce ninguna

Voz 0194 14:48 error en la actuación de ayer

Voz 12 14:51 mire nosotros como en cualquier caso eh

Voz 0194 14:54 a ver si estamos siempre

Voz 12 14:56 estamos bajo un protocolo que hay alguna actuación que se considera que ha habido mala praxis siempre se investiga actúa en consecuencia un excelente hacia la persona por tanto no somos nosotros debemos valorar la intervención nosotros consideramos que la intervención intervenciones correcto en cualquier caso lo que echamos de menos también es por qué no entendemos que aquí está agoniza de ayer fueron los violentos fueron las personas que lanzaron repetidamente vallas contra los compañeros contra los agentes de Podemos d'Esquadra y sin embargo nadie ha hecho una condena rotunda de estas personas quienes de estas personas no entendemos porque estamos durante todo el día hoy sometido al debate permanente y aleje mediático y sin embargo pues en no entendemos porque no se ha condenado de una manera firme no a estas personas que estamos viendo cada vez están ejerciendo mayor violencia en las calles

Voz 0194 15:49 tienen la sensación de que algo es respalda antes a los CDR Bono los que protagonizaron ayer los incidentes que a los Mossos

Voz 12 15:56 bueno de alguna manera claro nosotros no podemos entender ciertas reacciones por parte del conseller por ejemplo no algunos de nuestros compañeros pues se sienten desamparados nos dicen cuando vamos a ver los hacemos visitas nos dicen que no se sienten reconocidos no por por por este conseller entonces creemos que era de una manera pues se está poniendo en tela de juicio cada actuación del cuerpo de Mossos d'Esquadra mire cada actuación para nosotros es igual sea de un color sea de otro nosotros siempre nos elegimos por la legalidad y actuamos de la misma manera bajo los mismos procedimientos sea quién sea la persona que esté rompiendo en este caso no un cordón policial insistimos osea nosotros actuamos cuando hay actos violentos lo que no podemos entender que es que ninguna reivindicación se ejerza mediante la violencia y eso es lo que condenamos rotundamente

Voz 0194 16:45 déjeme preguntarle por una información de esta tarde que dice que el Consejo General del Poder Judicial ha pedido un plan integral de protección de los jueces que trabajan en Cataluña por los ataques que reciben pide además y eso quiero preguntarle que supervise las actuaciones de investigación y persecución de esos

Voz 0436 17:00 para que es que se llevan a cabo por las fuerzas policiales

Voz 0194 17:03 para que no ya no haya omisiones da la sensación que el poder judicial no se fía de los Mossos

Voz 12 17:09 pues es lamentable oír esta información francamente nosotros

Voz 0194 17:14 como policial

Voz 12 17:16 insisto que nos debemos a la legalidad hicimos una agencia que no queremos pues una policía política queremos ser les politizados nosotros siempre vamos a defender la legalidad con el mismo respeto hacia todas las personas defendemos la honorabilidad cuerpo porque somos más de dieciséis mil agentes que cada día nos ponemos el uniforme pues para defender del derecho y las libertades de la ciudadanía de todo el mundo además un creo recordar que somos la segunda institución mejor valorada de Cataluña por algo será

Voz 0194 17:45 el Viudes portavoz del sindicato policial SAR muchísimas gracias hasta luego por cierto quién Torras ha dicho que se va a sumar a las huelgas de hambre solidarias es como les están llamando que se hacen estos días en apoyo de los presos independentistas va ayunar ha dicho él

Voz 7 17:59 cuarenta y ocho horas Mila entre poner el foco en

Voz 0194 18:05 los que organizaron los incidentes porque es cierto que se saltaron el cordón policial y lanzaron objetos a los Mossos d'Esquadra en te pone el foco a los manifestantes o en los mozos el Quim Torra pone el foco en los Mossos

Voz 7 18:17 bueno estamos Ésta es una nueva anomalía de las muchas que estamos viendo en Catalunya últimamente hasta ahora los Mossos cuando habían sido cuestionados sobre todo en época del Gobierno de Artur Mas era por actuaciones contundentes contra manifestantes pacíficos por ejemplo los las plazas del 15M que estaban sentados en tierra y que fueron

Voz 0194 18:42 según desalojados aquí en la plaza Cataluña

Voz 7 18:44 efectivamente y entonces eso provoco crítica porque era una una actuación desproporcionada luego han sido polémico otras veces también pero lo que no había pasado nunca es que el presidente del Gobierno diera un ultimátum al consejero de interior de ese Gobierno para que depurar a no se sabe que en relación a unas actuaciones que a ver lo que hemos visto por la televisión no dejan de ser unas actuaciones pero también hemos visto violencia por parte de los grupos es decir que para mí el trasfondo la cuestión es más grave porque el trasfondo de la cuestión es que hay unas manifestaciones que pueden considerarse una provocación pero que no dejan de ser una expresión de la libertad de manifestarse de unos grupos a favor de la Constitución que sabemos que son grupos ultras etc etc unas unas convocatorias simultáneas de grupos de independentistas radicales que van a la búsqueda de los otros manifestantes en esas circunstancias obviamente la policía cualquier policía de cualquier país lo que tiene como prioridad es evitar que haya enfrentamientos en la calle porque si no hubiera habido una actuación probablemente contundente por parte de los Mossos d'Esquadra lo que hubiéramos asistido es a una a un enfrentamiento entre dos manifestaciones entonces aquí no se trata de ver se trata de ver era cuál era la alternativa y si había otras maneras de actuar es posible que alguna de la imagen que hemos visto pues ese un ensañamiento con algún manifestante que es la pegado a lo mejor dos golpes eso es posible bueno

Voz 0194 20:30 el mecanismo se y mecanismos dentro de una policía para

Voz 7 20:33 a ver si alguna gente ha actuado por más allá de lo que eran las instrucciones pero desde luego poner en cuestión que se tenga que actuar contra grupos violentos para evitar que haya un enfrentamiento entre entre dos grupos me parece indiscutible entonces lo que está ocurriendo es que el presidente de la Generalitat está desautorizando su consejo de consejero de interior siguiendo las directrices de los grupos que convocaba las manifestaciones eso unido a que la Generalitat hoy alienta que se convoquen manifestaciones el día veintiuno coincidiendo con la con la con la reunión del Consejo de Ministros de España en en Barcelona pues da una dimensión de del Gobierno de Cataluña

Voz 0194 21:20 muy poco institucional la verdad más bien parece un convocante de una activista actuado en más de una cosa cómo está actuando en más de una ocasión este president de la Generalitat Cristina

Voz 0436 21:30 ceder o no directamente pero sí se siente identificado con los tres ha confesado que su familia forma parte de este grupo les invito a apretar les invitado también a que respondan cuando se conozca la sentencia del juicio del proceso es decir es Torres uno de ellos ya está de esa parte cuando se presenta en algunos casos a Torra como un rehén del independentismo que ya has alimentado el independentismo radical que toma la calle que ya digamos que se ha independizado de sus padres originarios no no en absoluto es que Torra está al frente de ellos con respecto a sido muy llamativo porque la lanzado un ultimátum

Voz 7 22:08 como consejero de interior

Voz 0436 22:10 pero es que además ha dicho que es el consejero de interior no toma ninguna medida ya se encargará él de de de depurar a la a la cúpula de los de los Mossos osea es que es que está tomando un papel activo de parte y sin ninguna duda un poco en relación lo que decía Milagros yo creo que esto tiene pinta casi de ensayo general con lo que puede pasar el día veintiuno cuando se reúna el Consejo de Ministros y presión

Voz 0194 22:34 que no se convocan manifestaciones desde la propia presidencia

Voz 0436 22:36 exactamente bueno Nos decía ayer el presidente del Gobierno en el acto de la Constitución que él esperaba aprovechar

Voz 0194 22:42 su presencia en Barcelona para ver si se podía reúne

Voz 0436 22:44 ir con el convocante de las manifestaciones esto es con Quim Torra vamos a ver estamos en un proceso en el que las instituciones catalanas han destapado decido y el autonomismo ha desaparecido en manos de personajes como Quim Torra ya están en otra dinámica completamente distinta en qué momento pueden entrar en un Cauce medianamente institucional yo lo ignoro me parece que que la situación realmente se va encontrando

Voz 1170 23:09 Juan Carlos bueno yo dos cosas para no redundar en lo que han dicho ni Cristina ni Mila en primer lugar el derecho de manifestación es uno de los derechos principal hicimos una Constitución Si no hay derecho de manifestación de libro manifestación simple llanamente no hay democracia por lo tanto eso es un derecho de todos los españoles y siempre cuando los fines de la de la de la manifestación por supuesto sea lícitos una vez autorizado y que hay un derecho inalienable de las personas a manifestarse el que haya grupos grupos que hagan contra manifestaciones es un indicativo de que la libertad simple llanamente no existe en ese espacio Easy encima esa actitud de provocación que esa sí que es una actitud de provocación es respaldada nada más y nada menos que por el marco institucional de la Comunidad Autónoma de Cataluña pues estamos en un dislate te verdaderamente notable y en segundo lugar bueno podemos seguir pensando si alguna vez el gobierno de la Generalitat el Gobierno actual de la Generalitat porque ha habido otros gobiernos seguramente los habrá pero el Gobierno actual de la Generalitat tiene dimensión institucional mínima para validar el marchamo democrático hay un marco institucional ya no sólo autonómicos sino un marco institucional mínimamente presentable cuánto tiempo hace que el Parlamento catalán no se reúne es que claro estamos en hemos aceptado la anomalía democrática que supone que el el Gobierno de de Cataluña prácticamente funciona de una forma absolutamente extra extraña no hay reuniones de de de su Parlamento hilo a lo asumimos como bueno ya cambiará a lo mejor es momento de ver si realmente el marco institucional que diseñó la Constitución pues se está en vigor o no está en vigor

Voz 0194 25:00 lo que debería ser mil a la responsabilidad de los políticos de de calmar en situaciones de crispación Se convierte al contrario en poner más echar más gasolina al fuego lo que quiere decir que lo que nos queda tenemos la siguiente fecha es la del XXI pero después tendremos desde el inicio del juicio a cualquier cosa que pase durante el juicio al final la sentencia es decir que la tensión en este sentido la calle se recrudeció dando claro con el peligro que esto son

Voz 7 25:27 claro claro osea pero también es verdad que que no se está moviendo nada osea que que estamos en una especie de bucle en el que por un lado en el independentismo está cada vez gesticulando más de una manera más estéril porque incluida la huelga de hambre es son movimientos un poco a la desesperada que lo que revelan es que me en ausencia de otras estrategias y de otras salidas políticas lo que se hace es una política de gestos desesperados pero por el otro lado las bases del conflicto las causas del conflicto el malestar del conflicto y ahí sigue

Voz 0436 26:09 sigue ahí porque tampoco hay una persona

Voz 7 26:12 te iba de que se quiera resolver nada de que se quiera hacer un un planteamiento que cada vez es más difícil porque los resultados de las elecciones en Andalucía todavía ponen más difícil que pueda abrirse una pequeña espita para liberar tensión Jones acumula entonces esto es como una con Bono y él todos sabemos qué pasa cuando la tensión se acumula que en algún momento sale tiene que salir y yo creo que todo el mundo tendría que hacer ahora un esfuerzo grande para salir de el de sobre todo de la dialéctica del odio de la tensión porque no es sólo en Cataluña ahora ha cambiado un poco las tornas parece que todas las imágenes son las de Cataluña yo decía esta mañana por ejemplo con unos compañeros que hemos estado comentando fijaos que la imagen que que sea dado de estos incidentes de ayer en el resto de España es una imagen en la que se ve unos cuantos manifestantes haciendo diríamos una manifestación festiva con sus banderas españolas y unos cuantos jóvenes encapuchados de negros que ocultan la cara tirando vallas quemando contenedores y enfrentándose a los Mossos d'Esquadra ha dado la vuelta a la imagen que teníamos hace un año en Cataluña completamente la vuelta entonces de ese darle la vuelta es responsable también del movimiento independentista sobre todos los CDR que Nos están dando cuenta que con esta actitud de convocar contra manifestaciones a las manifestaciones que legítimamente como todos los que se manifiestan siempre que no incurran en en en violencia pues es es legítimo manifestarse convocando estas manifestaciones haciéndolo de esta manera que pare es que inciten a la violencia lo que están haciendo es destrozando la imagen del movimiento independentista como movimiento que no solamente era pacífico sino pacifista

Voz 0194 28:17 pueden pero pueden perder las simpatías que pudieran tener más

Voz 1071 28:20 ya da en Cataluña también en Cataluña fuera de Catalunya

Voz 0194 28:24 la citaba mil como las elecciones en Andalucía también es un elemento nuevo en todo este panorama de las elecciones en Andalucía lo que decía hoy el Gobierno vamos a hablar a la vuelta

Voz 1 28:34 hora veinticinco

Voz 0194 33:07 Juan Carlos Jiménez desde que Boxing rompiera el domingo las elecciones andaluzas hemos escuchado poco el análisis del presidente del Gobierno puso un tuit ya saben habló en una entrevista en televisión ya ayer compartió algún comentario en los corrillos pero en el Ejecutivo se había incidido poco en su interpretación del resultado hoy les dedica

Voz 1071 33:24 pero en cambio más tiempo la portavoz Isabel Celaá en la mesa del

Voz 0194 33:27 José ministros

Voz 0378 33:30 los países en prácticamente casi todos los países establecido un cordón sanitario entrecomilla lamento tener sentido de que las derechas no quieren conectar con la ultraderecha precisamente para no blanquear la nos radicalizar

Voz 1071 33:47 Ana Lucía no puede ser la cuna de la ultraderecha ha dicho la portavoz que apela directamente a ciudadanos y al Partido Popular para que España no sea el primer país en el que se pacta un gobierno con la ultraderecha retrasa la ministra esta significativa diferencia muy llamativa con la moción de censura que permitió el Gobierno del PSOE

Voz 0378 34:04 no es lo mismo una moción de censura ser presidente de gobierno a través de una moción de censura en la que como ustedes saben nada se negoció la moción de censura salió que abordar toda una negociación para conseguir la presidencia de la Junta de Andalucía donde efectivamente las fuerzas políticas tienen que negociar tienen que acordar

Voz 1071 34:28 aquí estoy aunque pese es lo que le dijo ayer Susana Díaz al ministro Ábalos en los corrillos del Congreso desde luego se había canapés calientes en la recepción señalaron de pronto los presidentes socialistas que fueron a los actos de ayer posaron juntos para la foto sabes quién no estaba en esa foto de los presidentes socialistas

Voz 0194 34:44 sí porque la he visto perfecto Gobierno exacto el caso es que en Ferraz dan ya por hecho que PSOE va a perder el Gobierno de la Junta aunque el discurso oficial del Gobierno defiende las opciones de Díaz para intentar mantener la presidencia las defiende de hecho con este argumento de la portavoz

Voz 0378 34:59 Susana Díaz está el peaje timado para defender su candidatura a la Presidencia de la Junta pero resulta difícil entender que formaciones como el Partido Popular o ciudadanos sea Robben el derecho a presidir la Junta de Andalucía sorprendentes solo

Voz 1071 35:14 sea Ruben seguro que este verbo aparece mañana en alguna que otra portada de la prensa en esos mismos corrillos casado anticipó cuáles son sus planes que es lo que tiene la cabeza probar las

Voz 0194 35:24 Lucía lo que quiere para España es decir una alianza con

Voz 1071 35:27 la danos para llegar a la Moncloa con dijo mayoría absoluta fue ahí donde señaló que Vox parece más próximo a Donald Trump que a Marine Le Pen hoy en cualquier caso insistía el presidente del PP en pedir elecciones cuanto antes

Voz 1660 35:40 yo creo que el tema ya no da más de sí eh yo creo que esta legislatura ha acabado de de ser herida de muerte con las selecciones andaluzas yo creo que el Partido Socialista está noqueado yo creo que sus eh vinculaciones y sus dependencias de los secesionistas y de los batasunos cada vez son más sonrojantes yo creo que que el Partido Popular sin embargo está actuando con responsabilidad y por eso no vamos a parar

Voz 1071 36:10 ah por lo que sea el PP ha presentado en el Congreso dos proposiciones de ley en el Congreso para obligar a los grupos a que voten a que se pronuncien sobre

Voz 0194 36:18 estos dos asuntos la caza y los toros

Voz 1071 36:21 lo hacen sostienen en el PP porque la ministra Teresa Ribera dijo esta semana que no es partidaria ni de una cosa ni de la otra la defensa de la Tauromaquia es vaya usted por donde una de las principales exigencias de vos después de las elecciones a dos pregunta Ebro que se ha hecho hoy

Voz 0194 36:38 la mesa el Consejo de Ministros pero después de las elecciones el presidente Sánchez anunció en televisión que al final si presentaría los Presupuestos en el Congreso y el Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar hoy hoy mismo la senda de déficit más flexible la que permite Bruselas para que haya mayor gasto público aunque la oposición se niega son conscientes de las dificultades que van a tener para aprobarla así que si no lo logran no les quedará más remedio que elaborar unas cuentas con la senda más restrictivo

Voz 1071 37:01 a eso en el caso de que al final acaben saliendo las cuentas porque el Gobierno sigue sin tener mayoría y los independentistas no se mueve de donde estaban ha dicho hoy Cela que los ministros trabajan pensando que la legislatura claro uno está ahí pues tiene que pensar lo que tiene que pensar no que la legislatura llegará ha dicho a dos mil veinte El Ejecutivo también

Voz 0194 37:19 aprobado el plan de empleo juvenil con el propósito de que tenga efectos en los próximos tres años Magdalena Valerio es la ministra de Empleo y detallaba así los objetivos

Voz 28 37:27 está claro reducir la tasa de paro juvenil la tenemos en un treinta y tres por ciento intentar en tres años bajarla al veintitrés coma cinco por ciento Si conseguimos más bienvenido sea incrementar la tasa de actividad hasta el tren el setenta y tres coma cinco

Voz 0194 37:41 ciento deducir en el templo la contra

Voz 1071 37:43 votación inmediata de tres mil orientadores que ayuden a la colocación de los jóvenes o programas de formación en competencias clave para los jóvenes que no tienen cualificación tengan pues bebo vino

Voz 0194 37:52 poquito Cristina me voy esas declaraciones de Isabel Celaá de la ministra portavoz en la mesa del Consejo de Ministros primero llamaba la atención las valoraciones que hacía sobre el resto de fuerzas políticas desde la mesa del Consejo de Ministros y dice esa frase no de Susana Díaz está legitimada para ser la presidenta de de la Junta de Andalucía legitimadas y pero complicado también no yo admito que es una portavoz

Voz 0436 38:13 que no deja de sorprenderme estamos haciendo que las declaraciones que ha hecho cachorros es la misma persona que dijo aquello de que la obligación de un gobiernos mantenerse porque las bombas que que iban para Yemen no es a equivocar matando a yemeníes inocentes entonces podemos hace darnos hacernos una idea no de de de como es la ministra cero yo creo que hay que aclarar que esto no ha sido a preguntas de los periodistas me además una profunda desde una aclaración importa es una aclaración muy importante porque según ha sentado incluso antes de explicar el plan de empleo juvenil que le ser mucho menos importante a la ministra portavoz ha empezado directamente hablando de la legitimidad de Susana Díaz para llegar al Gobierno que es la que más votos tiene vamos a ver si estamos hablando de la portavoz de un gobierno que es las

Voz 7 38:58 segunda fuerza política de este país que tampoco ganó la selección

Voz 0436 39:01 daneses queda todo un poco Moody's era todo bastante disparatado va haciendo una serie de consideraciones políticas más propias de la sala de ruedas de prensa de Ferraz que de Moncloa o sea los periodistas los colegas en esta rueda de prensa pero no no no daban crédito de de cómo estaba transcurriendo a las declaraciones de la ministra están muy asustados me imagino muy desesperados muy nerviosos

Voz 7 39:25 pierden tienen toda la

Voz 0436 39:27 por si tienen la posibilidad de perder uno de sus grandes feudos políticos sociales económicos las sí

Voz 0194 39:33 la seguridad la mayor vamos

Voz 0436 39:35 ver estamos hablando de una comunidad que la han gobernado ininterrumpidamente incluso en la etapa pre pre autonómica durante cuarenta años ya están utilizando todos los instrumentos a su alcance para intentar que no se produzcan lo que parece que se va a producir posiblemente sea producir un acuerdo entre PP

Voz 7 39:52 ciudadanos

Voz 0436 39:53 y en la que Vox tendrá que decidir porque también según la la la ministra es diferente que te apoye a Bildu o el RC con los que no has negociado a que apoye Posse con los que en principio en principio parece que todavía no se va a negociar pero bueno ha sido yo creo que ha sido todo un disparate el de la el de impropio impropio de una portavoz de Gobierno utiliza te la la mesa del Consejo de Ministros luego con las valoraciones que si se le podíamos digamos consentir a alguien que ha ganado unas elecciones generales y que está gobernando con toda la legitimidad de los votos en las urnas pero ser muy legítimo no le quito legitimidad a un a un Gobierno que ha llegado mediante una moción de censura el propio Pedro Sánchez es consciente y lo que en que necesitan legitimarse en las urnas ganar las próximas elecciones

Voz 0194 40:39 Juan Carlos pasa que ya es

Voz 1170 40:42 el enésimo viernes de esta digamos disparate permanente que es la la administración la yo yo de verdad me paré parecía otra cosa pero es que cada viernes sus argumentaciones son cada vez más disparatadas dice la hace unas semanas dos semanas decía que el Partido Socialista no estaba en minoría que no eran ochenta y cuatro que eran todos los de la moción de censura están detrás del Gobierno bueno llorar resulta que que el el que el es solamente de la ilegitimidad el que ganó el Gobierno sea es una cosa verdaderamente di disparatada yo creo que lo que haría bien es encaramarse y en en preparar bien las las el el el las comparecencias lo que dice porque verdaderamente llegó momento donde yo creo que es una cosa muy extraña yo jamás no recuerdo haber oído a una portavoz del Gobierno decir nosotros los socialistas creemos una cosa absolutamente disparatada oiga usted ya es la portavoz del Gobierno de España a no ser que todavía no se crea que es la portavoz del Gobierno de España que en el fondo no sé si es eso que no saben sexista si son Gobierno no son Gobierno por lo tanto yo creo que debían tomar

Voz 19 41:57 algunas cosas y luego yendo hayan poco lo

Voz 1170 41:59 lo a lo más sustancial de bueno de él el tiempo si la señora Díaz tienen la posibilidad de presentar su candidatura votada pues genial si no tendrá que aguantarse porque la democracia representativa es así ellos lo ha utilizado el autorizado de forma conveniente y satisfactoria para sus intereses me parece perfectamente razonable por tanto lo que no puede ser es descalificar a y a otros partidos que asuman la misma la misma la misma opción y luego a por más que insista en el respeto a cuatrocientos mil andaluces que han votado a Vox me parece que en fin esto de que llamarles fascistas encubiertos no sé que una cosa y haría bien en diferenciar una cosa son las proclamas del de de ese partido y otra cosa son los votantes a analizar porque en un momento dado cuatrocientas mil personas están dispuestos a agotar a un partido como Vox

Voz 0194 42:53 Milán

Voz 7 42:55 no yo creo que es verdad aunque le pese al PP que Susana Díaz es la que ha sacado mejor votación por lo tanto lógica parlamentaria es a la que le corresponde primero antes que nadie intentar formar Gobierno sí de fracaso en el intento de formar gobierno entonces se puede encargar al segundo el PP aparece au ha querido presentar las selecciones de Andalucía como un gran triunfo pero en realidad no ha sido un gran triunfo en absoluto el PP en el momento que el PSOE perdía cuatrocientos mil votos y en el momento que los votantes socialistas se quedaban en casa y algunos subían a otras fuerzas el PP no solamente no ha aumentado sino que también ha caído así que de triunfo en Andalucía nada lo que pasa es que ha quedado en buena posición para que si ciudadano sea viene puedan desalojaran a los socialistas de la Junta de Andalucía y formar Gobierno pero para eso necesito es que sólo pueden claro necesita los votos de Fox así que la cosa está complicada para todos yo sería prudente y no sería muy triunfalista porque porque bueno porque las cosas se pueden complicar todavía no se sabe de momento Ciudadanos aspira también a la Presidencia de la Junta eh y entonces habrá que ver qué capacidad de maniobra tiene porque si resulta que Susana Díaz decidiera en un momento determinado decir bueno pues ya me está bien que que Ciudadanos vaya a la Junta a lo mejor Casado se queda ahí un poco helado no se queda un poco descolocado al cuidado cuidado porque efectivamente Susana Díaz tiene treinta y tres diputados el PP tiene veintiséis ciudadanos tiene veintiuno

Voz 0436 44:38 porque sigue siendo Susana Díaz la que más votos

Voz 7 44:40 n luego sobre la portavoz y creo que a mí no me disgusta la actuación que está haciendo que está teniendo me parece una mujer sería responsable que se explica bien no es la primera vez que se confunden los papeles entre la portavocía del Gobierno la del partido que detenta el Gobierno esto lo hemos visto

Voz 0194 45:04 en la etapa anterior también lo hemos visto muchas veces

Voz 7 45:07 por lo tanto que ahora se monten estos escándalos porque porque esos así bueno me parece un poco que viene cada uno puede opinar lo que quiera pero yo no lo doy tanta importancia ni mucho menos veo que cada semana en algunos periódicos algunos algunos medios se la intenta desacreditar diciendo que es el colmo de la de la de la insolvencia pues me parece que la gente que es que tiene ocasión de escuchar por televisión por radio las comparecencias no me da la impresión de que de esa imagen de insolvencia

Voz 0194 45:37 yo sí yo creo sinceramente no sé dónde sí cuál es que yo la veo con simpatía no lo sé porque no la conozco claro no se pero la ves con mucha yo he estado en todas ellas casi todo muy

Voz 0436 45:50 complicada además interpretar lo que quiere decir pero yo creo que fundamentalmente lo casita ha sido torpe por qué debiera haber dado por hecho que los periodistas le preguntaron por Andalucía y que los periodistas le preguntarán por Susana Díaz y le preguntaría por en la posibilidad de un pacto entre el PP Ciudadanos y Vox es decir eso va de suyo lo que no tiene sentido es que nada más sentarse ante la mesa suerte lo que ha soltado yo creo que no no lo ha sabido administrar en absoluto por qué porque lo que debería también

Voz 7 46:19 como la como la portavoz gestiona la manera como informa Anabel temas Andalucía no

Voz 0436 46:24 es todo el tema es formas de fondos sí sí sí yo ya te digo yo habido ruedas de prensa que luego hemos tenido que tener un briefing posterior para que no se explican

Voz 0194 46:33 bueno sí que ha habido muchas cosas

Voz 1170 46:35 anterior que mandar aclaraciones porque era imposible

Voz 0194 46:38 sacan nos la ha pasado ya varias veces ya está no está

Voz 0436 46:40 bueno pero pero no sé me parece primero las consideraciones porque claro hablando de la legitimidad de Susana Díaz ha ganado las elecciones pues sí efectivamente también las ganó Mariano Rajoy no está gobernando es decir que no es lo mismo recibir el apoyo de Bosch con el que de momento no se está negociando que haber exhibido el apoyo de y que no es lo mismo y que no tiene nada que ver es decir yo creo que en el fondo en la forma y en el fondo no no no se sostenía por modelado ya pero tú puedes estar

Voz 7 47:10 en desacuerdo que con lo que ella dice respecto de Vox y debido tú puedes considerar que están ilegítimo Bildu como Vox pero que ella opine eso pues es muy libre de opinar lo no

Voz 0436 47:20 no es muy libre de opinar lo en en la sede

Voz 7 47:23 el actor no es muy libre de opinar

Voz 0436 47:26 por iniciativa propia por iniciativa propia antes incluso del plan de empleo juvenil que le parece lo bastante menos importante plan de habíamos venir que sí forma parte de los acuerdos del Gobierno del Consejo de Ministros la valoración sobre si Susana está legitimada o no está legitimada Milagros no forma parte de los acuerdos del Consejo de Ministros otra causas que el Estado tuvo otras cosa alguna otra cosa es que se le pregunte a la a la a la ministra portavoz qué opina de la situación creada en Andalucía y que ella hubiera respondido

Voz 7 47:59 respetando el hecho de que

Voz 0436 48:02 está en Moncloa no está en Ferraz la respuesta también tendría que haber sido otra Hinault el mitin que ha soltado es que estamos Soldado de que ha soltado un mitin pueda hacer una valoración política sin soltar un mitin y con muchísima más prudencia que la que ha empleado la ministra

Voz 0194 48:17 por cerrar este capítulo Pedro buscar todos los elementos son los factores que pueden haber movilizado esos cuatrocientas mil personas que decidieron buscar a votar a Vox El Confidencial han encontrado uno que ya había hablado estos últimos

Voz 1715 48:30 días la caza si la caza los cazadores en el confidencial lo hace un roto mediado la atención

Voz 1071 48:36 las cosas de oro lo voy a contar han hablado con Felipe