Hora 25 (07/12/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 la entrada al cine cuesta ciento treinta pesetas bueno pues aprovecha enviado unas cuantas político las porque en esto de los precios hemos evolucionado mucho incluso ya no pagamos en pesetas sólo te digo esto me imagino a ver si al tiempo venga vuelve te para mucho

Voz 1 00:14 recogiendo Mila la pregunta que hacía

Voz 0194 00:16 el periodista de la Cadena SER que le preguntaba al al ministro de decía bueno ya está aprobada la Constitución y ahora que creo preguntar a podíamos decir cuarenta años de Constitución ahora que ya le podríamos preguntar igualmente a un viviste claro

Voz 2 00:27 hasta que porque la Constitución parece que a una de las cosas que sí ha habido consenso en esta celebración de los cuarenta años es que finalmente todo el mundo dice que la Constitución no

Voz 0194 00:37 con menos mal tuve normal menos mal sino sería una piedra no no es una piedra lo

Voz 2 00:43 que pasa es que aquellos que dicen que reconocen finalmente que reformable pero luego dicen pero hemos de conseguir al menos el mismo consenso yo no estoy dispuesto al consenso y entonces yo no estoy dispuesto al consenso tengo la excusa perfecta para que no sea reformable mucho

Voz 0194 00:59 el Cristina el consenso de del setenta y ocho es complicado

Voz 2 01:03 bueno yo creo que también tenemos que decir incluso en defensa de la actual clase política que en el setenta y ocho no había más remedio que alcanzar ese consenso veríamos de una dictadura nunca podemos comparar esa etapa histórica que era mucho peor que la actual y la cual contó los problemas que tiene con el desafío catalán con la crisis económica que hemos pasado es decir

Voz 3 01:21 que sí que tenemos un problema

Voz 2 01:23 es que tenemos circunstancias el propio Rey lo dijo ayer en su intervención que que bueno que estábamos pasando por un momento difíciles en algunos aspectos pero hombre aquel era una cita con la historia y evidentemente tuvimos una clase política que estuvo a la altura se que nos quedan las dudas el actual estaría a la altura pero es que estaban obligados que yo creo que siempre hay que tenerles es agradecimiento estoy recordando la detención de del asesino de uno de los asesinos de los abogados de Atocha fue posiblemente uno de los momentos más delicados por los que pasó la transición en este país y en aquel momento tanto el IPC como con Comisiones Obreras que fueron fundamentales en la Transición dieron una muestra de Cívica impresionantes acordes de esta manifestación silenciosa leerlo con los cadáveres de con los cuerpos de de los de los abogados asesinados por eso cuando yo escuchaba ayer por ejemplo Alberto Garzón que se supone que es heredero de aquellos comunistas ya habla con tanto desprecio de la Transición me parece tan injusto para todos los que afrontaron esa esa etapa histórica que que que no no entiendo cómo no puede

Voz 0194 02:28 menos hacer honor

Voz 2 02:29 a esa tapa independientemente de que que la la Constitución sea susceptible de reforma luego ocurre que se está convirtiendo en una especie ya de retail hay demanda lo de la reforma de la Constitución y que sabemos alguno que ha sido de aquella comisión constitucional que se hizo en el Congreso para estudiar la reforma de la Constitución al final hemos seguido hemos puesto de algún interés nos ha dado en poco igual yo creo que bueno que es una especie de de coletilla pero que en el fondo nadie se plantea una reforma real

Voz 0194 02:58 Juan Carlos es que fue muy curioso porque

Voz 1170 03:01 en esa comisión muchos de los invitados

Voz 0194 03:04 me dijeron que no había

Voz 1170 03:06 que no me decía no merece la pena reformar la constitución es que yo creo que de Nos tendemos a construir determinadas cosas de legitimación del presente a través del pasado no y es una cosa un poco rara la transición yo lo he estudiado mucho pero yo no soy un gran fan de la Transición ni ni soy de esa idea de que políticos como los de entonces por los vamos a volver a tener Iker

Voz 4 03:29 todo bondad y todo tal bueno sí1

Voz 1170 03:32 lo a la Constitución y las transacciones llegaron pues algunas armas de acuerdo en otras no está muy de acuerdo realmente es bastante más sencillo Iker matizar un poco lo que digo pero es bastante más sencillo hacer una Constitución después de una de una dictadura que reformar la Constitución cuarenta años después es decir si por qué porque tenías elementos caro las fuerzas contrarias Italia el los crímenes datos Atocha me parece que son la principal vía de uno de los elementos sustanciales de donde estaba los riesgos y además si no fue el día antes au la semana antes creo que hubo un teniente general fue sí

Voz 5 04:11 en el GRAPO general París tendrá también está el GRAPO Oriol está agua Oriol llevaba

Voz 1170 04:17 un año secuestrado con una tormenta perfecta exacto que que fue una semana extraordinariamente importa

Voz 0194 04:22 arriba y ahí fue elemento sustancial

Voz 1170 04:25 del del Partido Comunista que dijo vamos a hacer la transición y de hecho fue

Voz 5 04:29 a él lo que convenció a Swann

Voz 1170 04:31 de que se podía fiar de la del del Partido Comunista Partido Comunista que se podía fiar de de Suárez y cuatro meses después el Partido Comunista fue fue legalizado no

Voz 4 04:42 pero Ing ni incluso teniendo en cuenta todos esos

Voz 1170 04:46 elementos y la dificultad de de de hacer una transición no controlando todos los resortes del poder yo insisto la la la la Constitución marcó un punto inicial o de cuarenta años después estamos según punto casi sí de agotamiento de la Constitución que que genera dos elementos o seguimos con el marco constitucional lo desarrollamos plenamente en muchos países que tienen constituciones más antiguas que la española y lo desarrolla sin ningún problema o procedemos a a una cierta reforma el problema es que cuando procedemos a una cierta reforma no hay acuerdo nos ya sobre el artículo y eso no se sino sobre los fundamentos básicos de que tiene España como tiene que organizarse incluso de qué es España pues me parece que es que no tiene ningún sentido abordar un proceso que lo único que llevaría es a la imposibilidad real

Voz 0194 05:36 pero lo que pasa que pasa que decías Juan Carlos dice yo no me creo que los políticos entonces fueran todo bondad seguramente no eran todo bondad yo sí creo que sí tenían una dosis más de responsabilidad de los que tienen ahora pero yo creo que sobre todo tenían dos cosas importantes la primera es que no tenían la mirada puesta en el corto plazo no tenían la mirada puesta en la siguiente convocatoria electoral que eso es lo que les impide lo que haga rota a los políticos de este país ahora no no hacer ningún movimiento que les pueda perjudicar es les sale la cosa ellos asumieron que su obligación histórica hacerlo eso es no tenían no tenían la mirada cortoplacista lo primero y lo segundo que en aquel momento todo el mundo yo creo que tenía claro la lucha por las libertades es decir tenían un punto un nexo en común saxo de consenso fácil poder diferenciar te en algunos casos pero los puntos de acuerdo era mucho

Voz 1170 06:24 lo más importante es que cuarenta años después

Voz 2 06:26 yo yo creo que el problema que tenemos ahora es mirar el tiempo de la transición desde los ojos del deterioro institucional que tenemos ahora y culpar a la transición del deterioro que tenemos ahora es decir yo creo que la transición se hizo lo que se podía hacer había una correlación de fuerzas las fuerzas de perdí democráticas en general tenían menos fuerza de la que ellos pensaban que podían llegar a acumular porque el franquismo estaba todavía muy vivo estaba muy incrustado en las instituciones recordar

Voz 0194 06:59 estaba el Ejército como estaba la administración dos

Voz 2 07:02 justicia como estaba todos los aparatos del Estado fue un pacto de como se ha dicho muchas veces de dos debilidades la debilidad de las fuerzas democráticas que no pudieron imponer todo su calendario y todo su programa que su programa hubiera incluido cosas por ejemplo no hubiera aceptado volví bicameral y las cámaras que tenemos ahora en este momento son herederos del franquismo son herederas de la concepción de tener un Senado que tutele y vigile a la al al al Congreso seguramente Si las fuerzas democráticas hubieran hecho el el diseño institucional libres hubieran puesto un congreso a la Cámara a lo mejor la monarquía tampoco estaría tan asentada como es ahora igual no hubieran puesto a la monarquía no lo sabemos pero es posible que eso pero eso no estaba en discusión porque porque no había en ese momento posibilidad siquiera de plantearlo luego las Constitución que salió desde mi punto de vista es una Constitución que han sido suficientemente buena como para que haya podido perdurar cuarenta años ya ahora empieza a plantearse la necesidad de una de una reforma pero también es verdad que era una constitución que era apreciada diríamos valorada sobre todo por las fuerzas democráticas porque era una constitución flexible ha dado la circunstancia de que aquellos que en aquel momento más reticencias ponían a esta Constitución son los que ahora la defienden más enérgicamente porque son los que han conseguido con su interpretación del texto constitucional al hacer que sea una Constitución estos momentos interpretada regresiva mente el conflicto ha venido cuando esa intento de de hacer una interpretación regresiva la Constitución ha llegado al extremo de con el tema del Estatuto catalán y de los estatutos o sea se ha planteado una recentralización incluso diríamos no entonces qué ha pasado que mientras tanto el el el edificio institucional que se construyó con esta Constitución se ha ido deteriorando extraordinariamente entre los primeros tribunales constitucionales las primeras versiones del Tribunal Constitucional con juristas de mucho prestigio indiscutido es que nadie les ponía peros a los últimos composición del Tribunal Constitucional en el que cada nombramiento que se hace se pone la etiqueta continuación si es del PP desde el PSOE si es de donde sea hay un abismo entre el Consejo General del Poder Judicial de los primeros tiempos y al actual Consejo Provincial hay un abismo entre la calidad política de los debates de las primeras cortes a los que se hacen ahora en el Parlamento si te digo la distancia

Voz 0194 09:42 dos dos abismos Cristina Juan Caro se quieres añadir algo

Voz 2 09:46 más

Voz 1170 09:48 eh es decir recordemos el presidente del Tribunal Constitucional que tuvo que Tomás y Valiente no la tuvo que aprobar la constitucionalidad

Voz 3 09:57 y de alguna ley que se tuvo que ir no dijo

Voz 1170 10:03 que estaba en el mejor de los mundos posibles quiero decir que siempre ha habido la utilización política de de los de los de las instituciones pero incluso eso no

Voz 2 10:13 siempre siempre con pero con con crescendo eh

Voz 1170 10:16 sí bueno ir en la reforma lo que estaba previsto en la reforma él el la el modo de elección del Consejo del Poder Judicial se cambió en el año en los años noventa Hay bueno ese cambio ileso no hubiera Hinault tenía que haber significa

Voz 0194 10:31 cuando el deterioro actual yo creo que está en otros ámbitos voy voy a salir voy a salir al exterior porque lo del mercado global los imprevisibles efectos de lo político en lo económico se está demostrando estos días con un ejemplo muy concreto que es el caso juega o no Donald Trump y Xi Jinping cenaban juntos en Buenos Aires por la cumbre del G20 tratando de arreglar sus cosas las discrepancias comerciales entre los dos las dos grandes potencias mundiales la hija del fundador de del gigante chino de las telecomunicaciones era detenida la detenían en Canadá pero por orden de EEUU porque supuestamente esta empresa habría intentado saltarse el embargo de ventas desde América hasta Irán Spanair los inversores mundiales temieron que este nuevo episodio afectará a la economía

Voz 2 11:12 las bolsas cayeron hasta que hoy de pronto lejos

Voz 0194 11:14 caer han incluso subido así que ahora en los mercados hay o al menos eso supone tranquilidad eso los mercados otra cosa es lo que haya o lo que pase en los despachos por ejemplo los de Bruselas el Comisario Europeo de Tecnología ha dicho que Europa debería estar preocupada por las implicaciones que las tecnológicas chinas tienen para nuestra seguridad a una especie de prevención por si la empresa espiar a sus clientes la compañía ha respondido por carta sostiene que no va a aceptar ninguna insinuación in niegan que el Gobierno de su país les haya pedido que introduzcan Aussa llamarlos y caballos de Troya para controlar otras acciones bueno pues nos vamos a ir a Estados Unidos Marta del Vado buenas SES porque ya se conocen los cargos que Estados Unidos le imputa a la hija del fundador hoy

Voz 1510 11:53 si los fiscales estadounidenses piden la extradición de la directora financiera de y a quién acusan de fraude por falsear la relación dirigió a White con su Ski com otra compañía que presuntamente vulneró las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos por la Unión Europea entre dos mil nueve y dos mil catorce es decir los fiscales no es acusa nació a White de vender a Irán a través de Skype com equipos informáticos que en aquel entonces estaban embargados de estafar a los bancos estadounidenses haciendo transacciones financieras para Jowell que luego desviaba a Ski com la detenida One su Main en dos mil ocho dos mil nueve forma parte de la junta directiva de hay comme il acusación asegura que tuvo una participación directa en el intento de engañar a las instituciones financieras estadounidenses Washington lleva más de dos años investigando los movimientos de Hawai desde principios de dos mil dieciséis es decir desde que antes de que Trump asumiera la presidencia las agencias de inteligencia estadounidenses aseguran que la multinacional china está vinculada al Gobierno chino colaborando en la hora en labores de espionaje a pesar de que no han presentado evidencias de esta acusación y a pesar de que Hawai lo ha negado en varias ocasiones ahora el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene sesenta días para pedir formalmente la extradición la justicia canadiense postulado tiene que determinar si existe un caso sólido contra men o no hice espera que el juez decida a lo largo de esta tarde sobre su libertad condicional de ser extraditada

Voz 2 13:23 enfrentaría varios cargos de

Voz 1510 13:24 inspiración para estafar a múltiples instituciones financieras con una pena máxima de treinta años por cada cargo según la acusación veremos qué va a pasar con esto sobre todo qué consecuencias va a tener para la guerra comercial para esa tregua de noventa días que acordaron los presidentes Tram en el en el G20 y qué impacto va a seguir teniendo todo esto en los mercados sobre todo como la extradita ni la condena en final

Voz 0194 13:46 Álvaro contigo Marta que te tienes novedades también sobre otro asunto importante Tejo que que lo puedas mirar con tranquilidad Pedro dice Ana Marta la la importancia o el peso que pueda tener la repercusión que pueda tener en los mercados como Baldoví

Voz 1715 13:58 bueno pues mal acaba de la sesión muy mal de hecho ha perdido un dos coma veinticuatro por ciento prácticamente todas las compañías de todos los sectores salvo el sector público han terminado la sesión en rojo las caídas en Estados Unidos de hecho han sido superiores que las caídas en Europa déjame Caño de algunas cosas más porque mientras Marta no estaba contando lo que se sabe desde Estados Unidos desde Canadá están llegando algunas novedades que contribuyen a este espíritu peliculero de de esta historia por ejemplo según Estados Unidos son documentos que obran en poder de la justicia canadiense la heredera de este imperio Huawei ha tenido al menos diez estas o de Estados Unidos siete pasaportes diferentes de China de Hong Kong en los últimos once años dice Estados Unidos que el veintinueve de noviembre supieron el viaje de la heredera del imperio a Canadá dice también Estados Unidos que Huawei ha intentado obstruir las investigaciones que se estaban llevando a cabo en ese país

Voz 1170 14:56 a través de la salida de

Voz 1715 14:59 empleados de sus empleados chinos de El País de Estados Unidos o cuenta también esta información de la agencia Reuters que la orden de arresto busque de arresto se libró el veintidós de agosto por parte de un tribunal de Nueva York

Voz 0194 15:12 bueno sí entre China y Estados Unidos hay tensión diplomática o comercial lo que Francia se teme para mañana son nuevos episodios de tensión en las calles hay previstas nuevas movilizaciones de los chalecos amarillos París Carmen Vela buenas noches muy buenas noches hecho Paris está blindada no a pesar de que el Gobierno de Macron ha retirado la subida de los carburantes

Voz 0390 15:29 sí pese a las llamadas a la calma del Gobierno de los alcaldes sindicatos e incluso de algunos chalecos moderados las autoridades se inquietan ante un nuevo sábado negro en Francia de dimensiones más caóticas que el anterior el ministro del Interior considera que ha bajado mucho el número de manifestantes activos pero que algunos son ultras violentos diez mil no es el pueblo no es Francia es una pequeña minoría entre ellos hay gente pacifica pero también gente que sea radicalizado que han franqueado los límites de la legalidad republicana personas violentas y que han caído en el odio y que están siendo manipulados por grupos extremistas le visitado Ángels una de las rotondas que sabes que es el símbolo de las protestas en Bretaña Steve es uno de los chalecos que protesta desde el diecisiete de noviembre dice que las concesiones del Gobierno son pocas llegan tarde ya dicho porque justifica la violencia a estar hasta el gorro tienen derecho a manifestar su hartazgo yo no soy violento pero entiendo que si es la buena manera y funciona pues adelante se que quemar París para que algo cambie pues que me haremos nuestro objetivo somos pacifistas

Voz 6 16:42 bueno el ministro del Interior ha señalado

Voz 0390 16:44 es que entre los que apelan a asaltar París el Elíseo se ha detenido a gente con armas y que las informaciones que tienen es que mañana habrá gente muy violenta su ministerio ha previsto un despliegue excepcional con ochenta y nueve mil policías en todo el país ocho mil en la capital con apoyo por vez primera de veinticinco tanquetas blindadas dar medía como has dicho Se van a cerrar los monumentos más emblemáticos como la Torre Eiffel una docena de museos se ha pedido a los comerciantes a la restauración del centro parisino que cierran estos expertos echan como pueden acabo de visitar los barrios próximos al Arco de triunfo y el ambiente de verdad es inquietante hoteles tiendas CDS empresariales se están protegiendo con planchas de madera otros con hormigón y acero para proteger las fachadas de vidrio y en los supermercados la gente compraba pues muchísimas lapas con muchísima comida como si se estuviera acaparando

Voz 0194 17:37 sí Carmen dado la vuelta al mundo la imagen la vuelta a Europa sobre todo la imagen de ese grupo de jóvenes arrestados ya arrodillados que explicación del Gobierno bueno pues

Voz 3 17:45 aves que son ciento cuarenta y seis de jóvenes de Willy

Voz 0390 17:49 Leo supuestamente implicados dicen protestas organizadas en se ha difundido esa foto que aparecen arrodillados ante la policía con las manos en la cabeza el ministro de de Educación ha dicho que la imágenes realmente chocante pero ha pedido prudencia a la hora de interpretar esas imágenes subrayó que estamos en un clima de violencia excepcional ya contado que todo empezó con unos jóvenes ajenos al Liceo profesionales de la violencia que lograron arrastrara algunos alumnos quemaron papeleras robaron bombonas de gas ha dicho ya atacaron a la policía que trató de neutralizar los ocurrieron cosas muy graves ha dicho antes de añadir que la mayor parte de los arrestados ha sido puestos ya en libertad mientras que algunos serán presentados ante el juez unos trescientos centros siguen perturbados en Francia hay mi pero recordemos que hay miles de liceos no el ministro del interior también ha dicho que siempre

Voz 6 18:42 para gracias Carmen hasta ahora nos queda una última parada o el adiós de Angela Merkel al frente de la CDU discurso de despedida estos aplausos

Voz 7 18:53 en Hamburgo donde su partido ha escogido esta tarde a su sucesor

Voz 6 18:57 corresponsal Carmen Viñas buenas noches

Voz 0194 19:00 sí esta es la elegida de Merkel no que ha estado apretada la cosa

Voz 1170 19:04 sí ha sido un final muy emocionante tras un

Voz 0391 19:06 emotivo discurso Granca Renbao Asia impuesto en la segunda vuelta por un extraño un estrecho margen al antiguo líder del grupo parlamentario Fragments ha logrado el cincuenta y dos por ciento de los votos frente al cuarenta por ciento de Merz El ministro de Salud spam ha quedado fuera tras la primera votación gran en Bagua o a Kaká como se la conoce por sus siglas en Alemanía

Voz 0390 19:26 ha sido la más combativa de los tres bueno el pelo

Voz 0391 19:29 en esa su partido a que tenga coraje para enfrentarse al futuro inundarse con miedos mirando a su derecha o a su izquierda casado con tres hijos lleva dieciocho años ocupando diferentes cargos políticos aunque ahora se enfrenta algo muy distinto como es determinar la dirección que tomará la CDU en el futuro y muy posiblemente el país en principio todo parece que será un giro más a la derecha porque en Bagua parte de posiciones más conservadoras que las de Merkel

Voz 0194 19:54 de Merkel se dice que es fría como cómo ha sido su último discurso como líder del partido

Voz 0391 19:59 no ha sido un discurso típico de Merkel sobrio sin pretensiones no ha sido de sus mejores discursos ni de lejos ha hecho balance de sus dieciocho años al frente de la CDU exponiendo sus triunfos entre ellos más citado la suspensión del servicio militar obligatorio o la acogida de refugiados pero sin alharacas aunque todo el mundo sabe esa vía que Karanka Renbao a Eraso elegida su persona de confianza no es atrevido ningún momento es ponerlo abiertamente aunque sí ha dejado algunas pistas en su discurso respecto a la frialdad pues no ha llegado a llorar abiertamente pero sí se ha emocionado tenía los ojos húmedos y ha tenido que tragar saliva varias veces la escuchamos

Voz 8 20:40 es que no necesito canciller mi secretaria general siempre deseado y pretendido dignifican el Gobierno y los cargos que ha sumido en el partido que algún día también dejarlos con

Voz 6 20:51 Sanidad falaz

Voz 0391 20:55 cuando ha terminado el discurso ha tenido que levantarse hasta tres veces porque los aplausos no paraba nueve minutos han durado pero al final se ha puesto al borde del escenario de pie y les ha retado a los delegados algo así como todavía tenemos mucho que hacer una actitud muy típica de Merkel

Voz 0194 21:10 Carmen gracias

Voz 0391 21:11 un abrazo me quedo con lo de a Kaká buhardilla

Voz 0194 21:14 el nombre más complicado pronunciar con lo fácil que era que era Angela Merkel vuelvo a Estados Unidos Marta del Vado estabas mirando lo que pasa con el exalcalde de A el exalcalde abogado de Trump

Voz 6 21:24 el ex abogado de Trump por el que piden más

Voz 0194 21:27 sesenta años de cárcel

Voz 1510 21:28 de sesenta meses los fiscales federales pido Santa viene el cadáver entre cincuenta y uno y sesenta y tres meses de cárcel para Michael Cohen el que fuera el principal abogado de Donald Trump durante diez años a pesar de que está colaborando en la investigación sobre la trama rusa que dirige Robert Mueller Se espera que sea condenado la semana que viene por dos cargos separados uno relacionado con fraude el fiscal durante la campaña electoral y otro por mentir en el Congreso sobre sus contactos con el Kremlin durante la campaña para construir una Trump Tower en Moscú un proyecto que al final no salió adelante Tram de momento no se ha pronunciado sobre esta petición de cárcel que hace la Fiscalía para su ex abogado pero en otras ocasiones ya ha dicho que Cohen están mintiendo para que le rebajaran la pena así que la semana que viene conoceremos la condena definitiva

Voz 0194 22:10 gracias Marta un abrazo y un minuto que es justo lo que me queda arder director del confidencial muy buenas noches

Voz 9 22:17 qué tal buenas noches Antara a la puesta de mañana pues mira además de los que más internacionales que habéis tratado estos dos últimos los seguimos con los estertores y la resaca de las elecciones andaluzas con la negociación IBI bueno como hemos visto hoy como hemos escuchado a la portavoz del Gobierno al nada por perdido iba pelea darlo todo lo primero es la presidencia de la Mesa del Parlamento y es que en paradero las negociaciones para formar Gobierno esta es la batalla previa en la batalla importante la presidencia de Parlamento funciona también con nada más que la de San Telmo y aquí todos pensábamos lo damos por supuesto que PP y Ciudadanos claro

Voz 0194 22:53 sí sí

Voz 9 22:55 vox por supuesto pero el PSOE no lo vea si el PSOE no lo ve así porque dice que hace falta que a Vox le presten votos tanto PP y Ciudadanos para que cuadren estar en este órgano de control

Voz 0194 23:04 pues eso ha

Voz 9 23:07 ah bueno estar bastante disputara presidencial para mercado talud gran batalla

Voz 0194 23:11 veremos qué es lo que pasa y ahí nos arañar algunas pistas Nacho Carretero muchísimas gracias

Voz 9 23:15 con el fin de semana hasta lo encontrarán el Confidencial

Voz 0194 23:17 para mañana nos queda Ramoneda

Voz 10 23:20 el dietario

Voz 6 23:25 el coche

Voz 1150 23:25 con ministros confirma la lectura que el Gobierno ha hecho los resultados de las elecciones andaluzas voluntad de seguir gobernando España mientras sea posible emplazamiento al PP y Ciudadanos para que nos den juego Vox autocrítica cero sin embargo el PSOE debería saber el alto coste que ha pagado por sus años de resignación y preguntarse porqué los electores le han abandonado que hacer para que la ciudadanía entienda la utilidad votarle porque sólo si podrá impedirlo que ahora denuncia la deriva autoritaria para ello tiene que perder el miedo a la derecha idear muestras a la ciudadanía de que confían ida la nula credibilidad ante los ciudadanos yo soy la Cruz de todo dirigente político ciento cuarenta y seis jóvenes estudiantes arrodillado rodeados de policías junto a gente Exupéry de Montes la Yuri una ciudad de la periferia de París es la imagen lo que indigna Francia y que va camino de convertirse en símbolo del derrumbamiento del mito Macron situándose más hallada derecha y la izquierda con un relato que pretendían azar modernidad y tradición republicana Macron alcanzó la presidencia de la República hay algunos Lebid como modelo político de futuro la magia no ha durado ni año y medio de arrogancia contaminado Uriz discursos sus propias palabras han girado contra él marcando Le con el mote de presidentes los ricos las revueltas los chalecos amarillos le ha dejado mudos la imagen de Montes la Jolie confirma la sensación de desbarajuste que reina en Macron día quién manda ahí los alemanes la jugaba ni nosotros con ellos si ha salido cara aunque por los pelos la democracia cristiana no seguido el impulso de nuestra relación conservadora que viven las derechas europeas ya han crezcan Cardin Bauer la preferida de Angela Merkel es sustituirá al frente del partido al derrotar al candidato del ala más derechista Friedrich Merz aunque la división del partido confirma que la reacción conservadora Chucho a democracia liberal en todas partes

Voz 0194 25:14 terminamos aquí Milagros Pérez Oliva Cristina Delgado Juan Carlos Jiménez

Voz 11 25:17 hasta la semana que viene buena semana

Voz 0194 25:20 Sastre hasta el lunes empieza nuestro puente ahora no empieza a nuestro puente bueno mejor manos a este fin de semana y a todos ustedes también hasta el lunes que tengan un feliz fin de semana

Voz 6 25:43 veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

Voz 12 25:56 Silvia el Larguero y las redes sociales Twitter twitter roba el facebook facebook El Larguero Larguero

Voz 13 26:08 uno se presenta

Voz 1150 26:11 el placer de escuchar

Voz 13 26:15 yo era el hombre más

Voz 1572 26:16 en estos ni el más piadoso pero era un hombre valiente se llamaba Diego Alatriste y Tenorio ya había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes cuando lo conocí malvivían Madryn alquilando cuatro maravedíes en trabajos de poco lustre a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros que no tenían la destreza o los arrestos para solventar sus propias querellas ya sea de mi marido cornudo por aquí un pleito una herencia dudosa por allá deudas de juego pagadas a medias y algunos etcétera más

Voz 14 26:57 ahora es fácil criticar eso pero en aquellos tiempos la capital

Voz 1170 27:01 pues es un lugar donde la vida David

Voz 14 27:03 que buscarse la a salto de mata en no

Voz 6 27:06 esquina entre el brillo de los astilleros

Voz 1572 27:09 en todo esto Diego Alatriste se desempeña con holgura tenía mucha destreza a la hora de tiras de espada y manejaba mejor con el disimulo de la zurda es estrecha y larga llamada por algunos vizcaínas con que lo reñido los profesionales se ayudaban a menudo una de cal y otra de vizcaína solía decir

Voz 15 27:32 el capitán Alatriste Arturo Pérez Reverte mil novecientos noventa y seis

Voz 13 27:39 cadena SER el placer de escuchar

Voz 16 27:45 sí

Voz 15 27:50 cada vida tiene al menos una historia

Voz 6 27:53 algunos las escribe otros las Len para unos y otros los muchos libros

Voz 10 27:59 el programa de la literatura es el punto de partida para conversar sobre las grandes preguntas de la vid en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias con Macarena Berlín del interior que todos aprendemos a escribir y a leer entre líneas

Voz 6 28:18 los muchos libros cadenas

Voz 17 28:23 también nos tenemos poco que intentar quitar

Voz 18 28:25 esa idea clásica esa visión fetichista sobre todo de la gomina en en el látex se me lo practicamos personas de a pie pues más normales ese puede dominar a muchos nos gusta decirlo así se puede dominar hasta en pijama Mi intención es aprender más practicar mejor experimentar a eso se trata nuestra cita de la noche de los viernes al sábado a las cuatro de la madrugada

Voz 19 28:51 una hora golfa para golpear incluso nada convencional pero además Contigo Dentro Celia Blanco aunque

Voz 20 29:04 bueno se tiene la que yo en en al visitante

Voz 21 29:10 tras conseguir que hasta las canciones españolas suenen en inglés sin

Voz 1170 29:14 Luis Damon rayos de sol

Voz 22 29:20 tras lograr que todas las entrevistas del programa Ana guiris con traducción simultánea ha vuelto a vivir líder de la radio alternativa da un paso más hacia la modernidad hay cambia el nombre del programa por le

Voz 23 29:40 Chu le pisaba de of Change to be a ir que son dos días