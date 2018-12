Hora 25 (10/12/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 cada día sumamos más motivos para la intranquilidad general por la debilidad de May por la fragilidad de Macron por la irresponsabilidad de Torra por la presión de la derecha o por la falta de consistencia de la izquierda son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:15 y sí

Voz 2 00:25 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:36 hola buenas tardes Theresa May ha querido evitar la peor de todas sus derrotas y hoy ha decidido aplazar la votación en el Parlamento del acuerdo del Brexit alcanzado con Europa hace semanas la primera ministra no tenía garantizada la mayoría necesaria para aprobar un acuerdo que no gusta ni a los suyos ni a la oposición así que ha decidido darse algo más de tiempo para negociar la parte más controvertida la futura relación comercial entre Irlanda del Norte y Europa también representa el mejor acuerdo posible negociar con la Unión Europea yo lo creo y también lo hacen muchos miembros de esta Cámara y también creo se puede construir una mayoría en este Parlamento favor ese acuerdo si puedo conseguir garantías en el asunto de la frontera de Irlanda del Norte y el periodo de transición

Voz 3 01:18 ese será el foco de mis esfuerzos en los próximos días anda seis Bosma y Buckley

Voz 0194 01:24 el líder laborista Jeremy Corbijn ha pedido a la primera ministra que se aparte que dimita si no es capaz de renegociar un acuerdo con Europa y eso hasta hoy no parece viable pero algunos gobiernos como el español son menos categórico Josep Borrell muy vinculado al Reino Unido

Voz 4 01:45 deseamos tener al mejor él es madre estrecha relación me deseamos evitar una ruptura brusca por lo tanto en lo que nosotros dependa vamos a seguir estando dispuestos a ver cuál es el problema y cómo se puede resolver

Voz 0194 01:59 de momento el presidente del Consejo de Europa ha convocado una reunión sobre el artículo cincuenta de los tratados este próximo jueves en Hora Veinticinco viajaremos también a París el presidente francés se va a dirigir a partir de esa hora a su país después de días de silencio en plena campaña de presión a los chalecos amarillos la rectificación de algunas de las medidas anunciadas por su Gobierno no sirvió para calmar los ánimos la gran duda de este lunes es qué medidas está preparando el Gobierno para obligar a la Generalitat actuar ante incidentes como los que se vivieron el fin de semana Carmen Calvo ex vicepresidenta lo que hay

Voz 5 02:30 el ocurrió va a tener consecuencias el presidente de la Generalitat no puede inhibirse cuando ocurren situaciones eh que provocan intranquilidad en la ciudadanía porque su principal obligación en Cataluña como autoridad del Estado es el mantenimiento de la seguridad de la convivencia de la tranquilidad de la convivencia del miércoles el presidente Sánchez comparece en el Congreso

Voz 0194 02:54 pero blanco puso en alerta a la política catalana

Voz 1715 02:57 el español este fin de semana cuando apostó por la vía eslovena para conseguir

Voz 0194 03:01 independencia

Voz 1715 03:02 Eslovenia lo consiguió pero tras una guerra de diez días decenas de muertos y Esquerra Republicana comparte esa idea el Partido Popular piden a Sánchez que active ya al ciento cincuenta y cinco les sugieren a Torra que obedezca

Voz 0194 03:14 os fuga Teodoro García Egea ex número dos del PP yo creo que el señor Torra tiene dos opciones

Voz 6 03:19 poner en marcha la vía española que es la de respetar la Constitución y las leyes o poner en marcha la vía Bruselas que es a la que hace tiempo que sea bueno el señor

Voz 1715 03:28 el Partido Popular ha presentado en el Senado una moción para pedir al Gobierno que tome el control de los Mossos en el sur en Andalucía la presidenta en funciones ha comparecido ante el Comité directores el máximo órgano entre congresos para analizar su victoria con aires de derrota

Voz 0194 03:42 primero analizar los segundo construir

Voz 3 03:45 sin excluir el futuro inmediato y lo tercero

Voz 7 03:50 viéndolo con la legitimidad que dan las urnas porque este partido no lo va a poner de rodilla nadie al PSOE en Andalucía no lo va a poner a nadie a ganó las elecciones no con la amplitud que queríamos de verdad pero la gana

Voz 1715 04:02 Ciudadanos por cierto asume ya que no puede exigir la elección de su candidato como presidente de la Junta

Voz 0194 04:07 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Óscar Egido buenas

Voz 1715 04:09 de Olalla muy barata ha caído al quinto entrenador en Perú

Voz 1643 04:12 mira lo que llevamos de Liga Javier Calleja ha anunciado sucesos Villarreal esta mañana también ha hecho oficial su sustituto es Luis García Plaza que a las seis ha dirigido su primer entrenamiento y a las siete y media ha sido presentado en el estadio de la cerámica además a las nueve Se cierra la jornada quince en Primera con el Athletic de Bilbao Girona y el debut en el banquillo de que hay que Gaizka Garitano acaba de comenzar en el Hotel Palace de Madrid la gala premios el deporte que en esta edición está dedicada al éxito de las mujeres en el deporte así que a las ocho y media no pasamos por allí porque está gran parte del equipo de deportes plazos ni el tiempo Jordi Carbó

Voz 0194 04:41 las tardes buenas tardes a medida que avance la semana poco a poco el tiempo se irá complicando cada vez más nubes y activas sobre todo la segunda mitad de la Semana de momento las próximas horas lo más destacado que la temperatura bajar con facilidad mañana hará más frío que hoy a primeras horas en el conjunto del país heladas en prácticamente todos los llanos del interior también algunas nieblas pero se disiparon rápidamente mañana el general sol con temperaturas máximas más bajas que hoy en general de doce a dieciséis grados solo en el Guadalquivir y el Mediterráneo nos acercaremos a los veinte en Canarias los superaremos mañana por la tarde aumento de nubes en Galicia con algunas lluvias pero poco persistentes que ahora veinticinco Pedro y lo primero que vamos a hacer es marchar

Voz 1715 05:20 Nos hasta Londres pero antes Íñigo Sastre

Voz 0344 05:22 está por aquí tiene una pregunta que hacernos Íñigo hola hola Pedro qué tal esta Navidad te gustaría hacer magia de verdad

Voz 0194 05:29 pues un regalo azul de Unicef

Voz 0344 05:31 la forma de hacerle un regalo a tu hermana o a tu hijo también saltaras a un niño de las zonas con más problemas del planeta mantas vacunas agua potable así da gusto hacer de Papa Noel verdad entra en Regalo Azul punto es y elige qué quieres enviar UNICEF te garantiza que el producto llega a quien lo necesita gracias a esta implicación miles de niños podrán sobrevivir educarse y hacer algo que todos deberíamos poder hacer en Navidad sonreír Regalo Azul de Unicef no es lo que das es lo que reciben

Voz 3 05:59 hora veinticinco

Voz 8 06:02 ahora me cuentes que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre

Voz 9 06:07 lo sabe Limia directa siempre en las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com recuerda así USA es una furgoneta para trabajar sólo Limia directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter oye vecino que es lo que te instalaron el otro día en el jardín son unos detectores de la alarma es Pussy alguien intenta entrar ahí

Voz 10 06:34 eso es si alguien secuela el jardín la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa lo acabamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 11 06:41 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0194 06:53 la mañana perfecta empieza con olor a café recién horneado los platos que apetece

Voz 1203 06:59 sí y es aún más perfecta cuánto puedes disfrutar de todo gratis ahora reservando una noche en cualquier hotel NH el desayuno del que todo el mundo habla lote cuesta nada a reserva desde sesenta y nueve euros por habitación doble hasta el veintisiete de diciembre en Viajes El Corte Inglés

Voz 0194 07:19 y prepárate para disfrutar de tu mañana más perfecta

Voz 2 07:23 cadena SER Hora veinticinco

Voz 0926 07:30 Pedro Blanco bueno vamos a abrir una doble comunicación primero con Londres Begoña Arce Begoña buenas tardes buenas tardes con Bruselas Corresponsal Griselda Pastor Marisela hola Mostar bueno Begoña

Voz 1715 07:41 lo que primero fue un rumor ha terminado por confirmarse como una muestra más de la debilidad profunda debilidad de Theresa May y de la dificultad que está encontrando el Reino Unido para gestionar un proceso que abrió el mismo la primera ministra ha decidido suspender posponer la votación del acuerdo alcanzado con la Unión Europea prevista para mañana porque no tenía garantizada la Vito

Voz 5 08:01 sí

Voz 0273 08:02 Theresa May tenía garantizada la derrota así debió reconocerlo esta mañana admitir la realidad cuando informó a su gabinete de la decisión de aplazar la votación lo confirmo horas más tarde en la Cámara de los Comunes ha sido realmente extraordinario chocante escuchar a la primera ministra reconocer abiertamente que cancela la votación porque se arriesga a una gran derrota hay un claro apoyo para muchos de los aspecto clave desde el acuerdo en un punto en la salvaguarda para Irlanda del Norte sigue habiendo una amplia y profunda preocupación a causa de eso si seguimos adelante con el voto mañana el acuerdo puede ser rechazado por un margen significativo vamos por tanto aplazar el voto previsto may ha anunciado que se reunirá con sus colegas europeos no ha dicho cuándo ni cómo para pedir aclaraciones seguridad garantías que tranquilicen a los diputados los términos que ha empleado en lugar de renegociación de la salvaguarda en Irlanda del Norte en los Comunes le han vuelto a llover las críticas las risas las humillaciones de conservadores euroescépticos unionistas laboristas el líder de estos últimos Jeremy Corbijn ha acusado al Gobierno de haber perdido el control de los acontecimientos

Voz 13 09:15 esto esto ancho São

Voz 5 09:18 el primer ministro

Voz 0273 09:20 está tratando de ganar tiempo una última oportunidad de salvar este acuerdo si no es capaz de llevar a cabo los cambios fundamentales que hacen falta que le dejen paso a quiénes puede

Voz 1715 09:31 el Partido Laborista ha rechazado sin embargo presentar una moción de censura contra May algo que habían solicitado más de cincuenta de sus diputados bueno suspendido a esta votación paralizada pospuesta qué pasa a partir de ahora Begoña hay que tener claro que esta votación debe realizarse sitios y es un paso obligado en este proceso sobre el futuro calendario el portavoz de media

Voz 0273 09:51 cocido esta noche que no es capaz de decir si la primera ministra podrá concluir esa fase extra de negociaciones del Brexit antes de Navidad el Parlamento permanecerá cerrado del veinte de diciembre al siete de enero las fechas han sido confirmadas es muy posible que esa votación quede aplazada hasta después de la pausa navideña lo que implicaría que abría un periodo muy escaso dos meses para tramitar todas las legislación necesaria antes de la salida el veintinueve de marzo el problema clave sigue siendo que Bruselas no parece dispuesto a negociar que un simple cambio cosmético sobre la salvaguarda en Irlanda del Norte difícilmente va a convencer a los diputados iba a cambiar el sentido del voto

Voz 14 10:31 gracias Begoña hasta luego

Voz 1715 10:33 hasta ahora Bruselas ha insistido en más de una ocasión ya lo saben hemos contado en que has llegado todo lo lejos que está dispuesta a llegar y que no se va a renegociar el acuerdo que se firmó hace unas semanas la clave por tanto ahora es saber si esa posición se mantiene invariable en el corto plazo este próximo jueves los jefes de Gobierno y de Estado van a debatir precisamente sobre este asunto Griselda cuéntanos

Voz 0738 10:56 exactamente es lo único claro de todo este caos que el jueves y el viernes los jefes de Gobierno estarán aquí en Bruselas con Theresa May volverán a hablar del Brexit lo ha confirmado el presidente del Consejo de la Unión Donald Tusk asegurando que ha decidido convocar una reunión del artículo cincuenta el artículo cincuenta es el que ha puesto en marcha el Brexit y eso quiere decir que a Veintisiete antes después es decir con interesa ni tendrán que hablar de lo que hay la gran duda tú has planteado es saber si pueden modificar alguna cosa de ese acuerdo negociado

Voz 15 11:27 may algo muy complicado dicho

Voz 0738 11:30 he dicho hasta hoy aunque como hemos escuchado Josep Borrell el ministro de Asuntos Exteriores español dice que hay que ver vamos a oírlo

Voz 4 11:37 no necesariamente esto como ustedes saben de España como he dicho Mont constructiva y lo va a seguir siendo entre otras cosas por propio interés porque nuestras relaciones económicas sociales y más Manas cuando el Reino Unido son muy fuertes lo miren como lo miren para España de perjudica más que otros países una salida desordenada tenemos el máximo interés en evitarla

Voz 1715 12:08 no sé si hemos perdido la comunicación con Griselda Pastor en todo caso gracias Griselda estamos pendientes también de la comparecencia en un mensaje a la nación el presidente francés Emmanuel Macron está acorralado ya saben por las protestas de los chalecos amarillos tornados en violentas estos últimos fines de semana Macron interviene desde hace unos minutos y entre otras cosas el presidente de Francia ha asegurado que en estos dieciocho meses no ha podido dar respuesta a la enfermedad del país de los últimos cuarenta años cree dice Macron que ha encontrado el camino para solventar los problemas actuales reconoce que algunas de las cosas que ha dicho él ha podido hacer daño a la gente ha pedido al Gobierno eso asegurado a su Gobierno que incremente los salarios cien euros al mes a partir de enero los el incremento de los impuestos de la Seguridad Social para los pensionistas que ganen menos de mil euros al mes se va a cancelar en el dos mil diecinueve Innova poner ha dicho en marcha el impuesto sanitario de lucha contra el fraude fiscal luego nuestra corresponsal Carmen Vela Nos resumir a todo lo que ha dicho Emmanuel Macron en ese esperado mensaje a su país después de muchos días en absoluto silencio

Voz 9 13:15 hora veinticinco tus muebles tu ropa tus electrodomésticos tus libros tus discos tus fotos y recuerdos cuando hay un incendio en tu casa no tiene seguro de hogar lo pierdes todo porque nadie te lo cubre y además te quedas solo evitarlo llama Línea directa porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 17 13:43 oye que le ha pasado a Ana ha acogido el bolso aquí ha salido corriendo acaban entraras rogar en su casa que como así no sabe nada he llamado la policía diciéndole que estaban en su casa de que fuera corriendo para allá que le habían entrado a robar

Voz 11 13:56 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 14:09 cadena SER Hora veinticinco

Voz 0926 14:15 Pedro Blanco Botín catorce minutos y catorce en Canarias en qué está pensando el Gobierno que es eso que va a anunciar

Voz 1715 14:22 en un plazo corto de tiempo como respuesta a los incidentes del fin de semana la ausencia de respuesta

Voz 12 14:28 claro que en las próximas horas conoceremos a estas medidas que se están estudiando estoy convencida que van a ser medidas valientes y también le digo que como siempre ha marcado el Partido Socialista que la aplicación del ciento cincuenta y cinco se producirá si tiene que producirse en el caso de que se den las condiciones al Partido Socialista no le va a temblar la mano

Voz 1715 14:48 Esther Peña es la portavoz del Comité Electoral del PSOE y es desde luego llamativo que a ella le ha correspondido anunciar que el Gobierno va a tomar esas medidas valientes decía la vicepresidenta Carmen Calvo es quien se encarga de este asunto ha asegurado hoy lo hemos escuchado en portada el Gobierno no va a permitir más episodios similares Adrián Prado

Voz 0019 15:05 sí según la vicepresidenta lo que pasó ayer va a tener consecuencias consecuencias importantes el Gobierno está ultimando un estudio sobre las medidas que pueda aplicar dentro del marco de la Constitución medidas en principio de tipo administrativo para evitar por ejemplo que se vuelvan a cortar carreteras levantar peajes el ciento cincuenta y cinco sería la última opción Carmen Calvo

Voz 5 15:23 el ciento cincuenta y cinco es la última medida la que llegar te la Constitución el Estado de derecho a establece situaciones de respuesta que son en las que el Gobierno en este momento se encuentra esto no puede volver a ocurrir

Voz 0019 15:37 el Gobierno y el PSOE creen que Torra cruzado una línea intolerable le acusan de irresponsable y de inhibirse ante situaciones que provocan intranquilidad en la ciudadanía hay de dejar indefensos a los Mossos d'Esquadra alimentando su desprestigio en ese sentido el Partido Popular ha registrado esta tarde una moción para que el Gobierno tome el control de la policía autonómica pide que se nombre a una autoridad funcional para dirigir y coordinar las actuaciones necesarias para mantener el

Voz 1715 15:59 hacen público el Partido Popular insiste en hacer corresponsable al presidente Sánchez de lo que ocurre en Cataluña este fin de semana Pablo Casado volvía a pedir mano dura y hoy lo hemos escuchado también en la portada el número dos

Voz 0738 16:13 el partido insistía

Voz 1715 16:15 en la idea del ciento cincuenta y cinco Ig lo hacen después de que Torra el presidente Torra apostara por la vía eslovena esa que acabó entre tiros tanques Isidre introducido un factor más de inquietud de entorno a la deriva del independentismo y al perfil de quién gobierna por delegación de temor Eslovenia consiguió la independencia es verdad pero después de una guerra de un enfrentamiento de diez días y decenas de muertos y la oposición catalana se echa las manos a la cabeza de Cataluña intenta ver la parte poética de la guerra hay de ese movimiento esloveno y Esquerra se desmarca vamos a Barcelona Paul

Voz 1680 16:51 ante la ausencia de Quim Torra que está en el monasterio de Montserrat hay un durante dos días para Cataluña y el cata han intentado frenar la polémica argumentando que se han malinterpretado las palabras del president

Voz 18 17:01 qué es lo que venía a decir era que es gobernaría ha sido un país independiente en los últimos años que Cataluña también quiere hacer independiente reiteramos que nuestra Vía es la vía catalana es una vía pacífica una vía democrática

Voz 0194 17:14 María eslovena es evidente que tiene un elemento físico durante su trayectoria tiene un elemento de tozudez de reafirmación

Voz 1680 17:25 por otro lado a Esquerra hace malabares sin desautorizar a Torra dejan claro que prefieren otra vía Rusia Turín dos Fisac siempre hay continuando con la excusa hemos defendido la vía escocesa que es la que nos hará ganar decía el president del Parlament mientras los Comunes aprovechan para presionar amenazan con levantarse de la mesa de negociación de los presupuestos si Torra no rectifica en declaraciones hace tan sólo unos minutos en la antena de la SER Cataluña el diputado David Cid aseguraba que las explicaciones de los independentistas son de momento insuficientes

Voz 1715 17:54 bueno pues según acabamos de saber lo cuenta lo adelanta el diario El País el Gobierno de momento lo que ha hecho es enviar varias cartas a la Generalitat expresando su preocupación su inquietud por la dejación de funciones de los Mossos este pasado fin de semana digo varias cartas porque según el país las cartas las firman la vicepresidenta el ministro de Interior el ministro de Fomento precisamente la semana pasada el consejero de Interior de la Generalitat llegó a decir que sus policías algunos de ellos con su actuación en Girona se estaban situando al margen de los estándares de una policía democrática después llegó Torra y le pidió que tomara medidas se rectificó poco después iba hoy el mismo consejero que ponía en duda de esa manera tan grave la actuación de algunos de los Mossos d'Esquadra hoy es el consejero se ha reunido con los mandos para decirles que todo estuvo aceptablemente bien Barcelona Albert Prats

Voz 19 18:43 después de revisar las imágenes el conseller de Interior Mickeal Book considera globalmente correcta la actuación de los antidisturbios en Girona hay Tarrasa del pasado jueves de esta manera intenta zanjar una polémica que abrieron el president Quim Torra él mismo con Salle hoy Buck ha dado marcha atrás ya descartado cualquier cese dentro de la cúpula de los Mossos en este sentido y según fuentes de Interior el conseller ha dicho algo de autocrítica sobre las declaraciones que hizo el viernes cuando dijo que no le temblará el pulso para apartar algunos de los agentes hoy en cambio ha dicho que su prioridad es defender el cuerpo dejarlo fuera de cualquier debate partidista por cierto la culpa pedido ya esta tarde al Govern que aclare a qué se debe este cambio de criterio

Voz 1715 19:22 en Andalucía la presidenta en funciones ha hecho balance ante el comité director del PSOE andaluz dice Susana Díaz que como vencedora de las elecciones ya va a intentar formar Gobierno pero claro lo dice a la vez que la derecha el PP y Ciudadanos se siguen cortejando vamos a Sevilla Alfredo guardián buenas tardes

Voz 20 19:37 buenas tardes el PSOE está legitimado para intentar la formación de un gobierno porque ha sido el partido que más votos obtuvo Hinault hará dejación de funciones es la idea que más ha repetido la secretaria general socialista durante su alocución en el comité director allí Susana Díaz ha anunciado que se va a reunir con todas las fuerzas políticas

Voz 0194 19:54 salvo con vos lo primero es analizar

Voz 14 19:57 no segundo construir construir el futuro inmediato y lo tercero haciéndolo

Voz 7 20:04 con la legitimidad que Nozal las urnas porque este partido no lo va a poner rodilla nadie al PSOE en Andalucía no lo va a poner de rodilla nadie ganó las elecciones no con la amplitud que queríamos verdad pero las

Voz 20 20:15 Ana entras clave de los resultados la alta abstención y la erupción de la política nacional en campaña también el desgaste por todos los años de gobierno socialista ya es relato de la corrupción que han hecho algunos partidos aunque no hayan encontrado una mácula ha dicho en estos cinco años el comité director ha recibido con una prolongada ovación la llegada de Susana Díaz al auditorio de este hotel de Sevilla hora veinticinco

Voz 9 20:39 la óptica tenemos un plan para cada mirada

Voz 3 20:41 cheques descuento para Navidad yo este año me he portado muy bien claro y tienes un descuento de cincuenta euros en tus gafas graduadas de cualquier marca veinte euros en gafas de sol y lentillas esta Navidad estreno capas Itu vive como miras General Óptica unirá

Voz 9 20:57 eres tú oye vecino que es lo que te instalaron el otro día en el jardín sólo unos detectores de la alarma es por si alguien intenta entrar por ahí

Voz 10 21:05 eso es si alguien secuela el jardín la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa lo acabamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 11 21:12 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 21:23 cadena SER Hora veinticinco

Voz 0926 21:30 Pedro Blanco vamos atacarnos mundial

Voz 0194 21:32 desde París hemos avanzado ya las líneas fundamentales de semen

Voz 1715 21:34 Sage del presidente francés a su país a sus ciudadanos después de un nuevo fin de semana incidentes protagonizados por los chalecos amarillos vamos a resumir lo que ha dicho con la corresponsal Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 21:45 hola buenas tardes el presidente ha anunciado sobre todo una serie de medidas económicas para las clases medias para que lleguen a fin de mes más desahogada es la más importante es el salario mínimo que ha dicho aumentará en cien euros a partir de enero eso supone un aumento del seis por ciento sobre el actual que es de mil cuatrocientos no

Voz 5 22:02 noventa y ocho euros brutos mensuales

Voz 0390 22:05 no estar gravadas con impuestos no supondrá una carga de más para las empresas anunciado también la de fiscalización de las horas extras algo que demandaban muchos empleados desde hace tiempo Macron ha pedido también a las empresas que concedan una prima extra una paga extra de Navidad sin impuestos de al menos tiene euros inmediatamente el presidente ha pedido disculpas y ha herido a alguien en sus últimas e interlocución es porque como sabéis detrás de

Voz 21 22:33 no está a la campaña de las o protestas había una una un un uno

Voz 0194 22:42 fico de la población francesa de la población más cargada por los impuestos hacia el presidente

Voz 1715 22:48 decías Carmen hasta luego a partir de las diez de la noche Carmen Vela ya Nos detalla con más calma lo que ha dicho Emmanuel Macron que fundamentalmente es lo que no saca en la segunda hora del programa lo vamos a dedicar esa cumbre migratoria de Marrakech ese gran pacto mundial sobre inmigración cara va a apelar a la raíz del concepto de migrantes de migración los árbitros hola

Voz 1880 23:09 hola Pedro a la raíz del concepto y también a las connotaciones de otros términos como inmigración o emigración ya te Banzo que migrar es trasladarse desde el lugar en el que está a otro diferente inmigrar emigrar hablan de un mismo movimiento pero mirado desde distintos puntos de vista emigrantes que enseñaba inmigrantes el que llega son dos perspectivas diferentes pero una misma realidad dicen los expertos que te adelanto ya también que migrantes un término más completo porque se tiene en cuenta al sujeto concepto en el que lo importante es la persona y su punto de vista después de la cara B Pedro como siempre para llegar hasta las diez hoy lunes cultura con Javier Torres

Voz 1715 23:43 gracias Sara en la tertulia de Hoy Milagros Pérez Oliva Fernando Vallespín Eduardo Madina Éstas son para él las claves del día

Voz 0515 23:50 diez de diciembre de dos mil dieciocho un lunes que entre las claves nos deja algunos de los miedos de nuestra época el primero su miedo infundado el que está detrás del nuevo fracaso de la Cumbre de migraciones de Marrakech donde entre todos los contenidos aprobados el único que realmente destaca es que ninguno de ellos es vinculante es decir que los países presentes en Marruecos no establecer vínculo alguno con el motivo exacto de su reunión los movimientos migratorios los grandes productores precisamente de miedo en ese material humano que está detrás del auge de la extrema derecha en toda Europa el segundo es un miedo real el de Theresa May retrasando una votación en el Parlamento británico sobre la salida de su país de la Unión Europea porque la tenía perdida Ibra conclusión sencilla Reino Unido quiere irse y no sabe cómo o lo que es lo mismo que nunca supo estar dentro tampoco sabe cómo está fuera

Voz 1715 24:45 con la reflexión de Eduardo Madina llegamos a las ocho y veinticinco minutos de la tarde a las siete y veinticinco en Canarias

Voz 22 24:58 sí

Voz 3 25:04 Hora Veinticinco Madrid buenas tardes

Voz 1915 25:08 todo un mes ciudadanos todavía no ha trasladado a la Fiscalía los contratos sospechosos en el Ayuntamiento de Arroyomolinos contratos que les contamos aquí en la SER que afectaban a la formación naranja y también a sus socios de gobierno pero ellos sólo han llevado ante el ministerio público los que afectan a sus socios a PSOE y Partido Independiente el que afecta a su partido Ciudadanos lo recordarán el contrato a dedo a un periodista como Community Manager ahí sigue en stand by de hecho periodista continúa contratado ahora como cargo de confianza del alcalde en La Ventana de Madrid la concejala del PP en esa localidad Ana Millán ha instado Ciudadanos a que aplique la misma vara de medir que en la Comunidad

Voz 23 25:42 asunto la Fiscalía ciudadanos Nos ha exigido a todos nos ha puesto un listón muy alto y nos ha dado lecciones de moralidad diciéndonos que cualquier persona que se viese afectada por cualquier sombra de corrupción debería dejar su cargo pero cuando les toca a ellos se escudan en la investigación un cargo de confianza no deja de ser un cargo político ideó la sombra de corrupción

Voz 1915 26:04 enseguida vamos con otros asuntos de este lunes pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 0911 26:11 buenas tardes pues a esta hora estamos muy pendientes de dos colisiones la primera en la A cuatro a la altura de Valdemoro que provoca cuatro kilómetros de retenciones en sentido Córdoba hay otra que se acaba de producir en la M en la M once en la zona del aeropuerto en sentido Madrid además a esta hora encontrarán complicada la entrada a la capital por la A6 en la zona de Majadahonda y El Plantío

Voz 0194 26:37 ahora en Madrid acusan y Clínica Universidad de Navarra talento y tecnología segura de sí

Voz 1915 26:42 de investigación los tratamientos más innovadores la más alta especialización médica con las pólizas de salud

Voz 0194 26:48 consta descubra otra forma de asegurar su salud en algún punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 25 26:56 en la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter aunque las toallitas sean biodegradables tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías dañan nuestro medio ambiente

Voz 2 27:08 por eso las toallitas a la papelera Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda

Voz 1915 27:16 ocho hoy veintisiete el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado esta mañana su nuevo protocolo anticontaminación que incluye distintivos ambientales para los vehículo

Voz 26 27:23 los esta normativa

Voz 1915 27:25 estuvo bloqueada hasta la semana pasada cuando el consistorio cumplió con todos los requisitos exigidos por la Comunidad de Madrid hoy precisamente la comunidad que mantiene sus recursos contra Madrid Central una de las medidas estrella de Carmena para combatir la contaminación ha anunciado cambios para endurecer su protocolo de calidad del aire dicen que quieren hacerlo más efectivo pasa de cuatro a seis escenarios y aunque seguirá siendo obligatorio sólo para los municipios de setenta y cinco mil habitantes se recomendará también a los que superen los cincuenta mil Ecologistas en Acción asegura que se ha enterado por los medios de comunicación de estos cambios en el protocolo pide mayor coordinación a la comunidad su portavoz Juan García

Voz 27 28:00 estamos por bienvenido estrenó protocolos y lo que veníamos pero siempre es una colaboración entre las distintas administraciones que hasta ahora pues parece que no no existía si es más han ido poniendo pegas por parte contra el Ayuntamiento de Madrid y así pues eso contribuye a despistar Si esto a los ciudadanos ante una medida de salud que desde luego tienen que primar por encima de todo

Voz 1915 28:24 el sindicato de maquinistas cifran en un cien por cien el seguimiento de los paros convocados hoy en el suburbano los trabajadores protestan por la falta de trenes y de control del amianto Juan Ortiz es portavoz del sindicato

Voz 28 28:34 el seguimiento como siempre cien por cien por parte de de los maquinistas aunque con estos servicios mínimos abusivos que que no es imponer la Comunidad de Madrid es bueno pues han sido poco lo márgenes han podido ejercer su derecho a huelga veremos una vigilancia de la salud continuada en el tiempo que se contraten a más maquinistas que el estudio que tenemos que hacer de higiene en el puesto de trabajo de Marjaliza se haga con con todas las garantías posibles

Voz 1915 28:59 los paros se repetirán la semana que viene en las líneas uno dos tres y cinco desde la Comunidad aseguran que no están justificados porque dicen incorporarán cien nuevos maquinistas en mayo del año que viene y el Samur ha atendido esta tarde a catorce personas entre ellas tres bebés intoxicadas leves tras el incendio de una vivienda en la calle Hermosilla en la capital el fuego ha comenzado en el dormitorio y se ha extendido al salón donde había un matrimonio de ancianos Beatriz Martínez portavoz del SAS

Voz 29 29:23 en total Samur Protección Civil ha atendido a catorce personas intoxicadas leves por humo un matrimonio de edad avanzada con problemas de movilidad su cuidadora y una hija de ese matrimonio el resto eran vecinos entre ellos tres D B ayer también dos policías municipales que han ayudado a la gente a salir

Voz 1915 29:41 llegamos a las ocho y media con diez grados en el centro de Madrid sigue hora25 esta mañana

Voz 3 29:50 en Hora Veinticinco Madrid

Voz 30 30:03 el

Voz 3 30:05 hora veinticinco deportes con Oscar

Voz 5 30:13 buenas tardes bienvenidos al deporte una pregunta es por qué no está aquí espero que llevo gallego porque ha pasado de presentador de programas deportivos a presentador galas de premios deportivos o los Gallego debuta hoy como conductor de la décimo segunda edición de la Gala Premios As del deporte que este año está dedicada íntegramente a las mujeres que en este dos mil dieciocho ellas nos han dado muchísimas alegrías en nuestro deporte la gala empieza en nada a las nueve de la noche en el Hotel Palace de Madrid donde el semana juntar el pasado el presente y el futuro de nuestro deporte femenino ya allí hay dos hombres de la Cadena SER saludamos al primero Antón Meana buenas tardes cuéntanos

Voz 0231 30:58 qué tal buenas tardes aquí estamos en la puerta del hotel Palace recibiendo algunos de los invitados una gala muy especial merecido el reconocimiento al deporte femenino el deporte español hablan clave femenina hay por ese motivo deportistas como María Vicente Ana Carrasco aerolínea Marín o Gisela

Voz 0194 31:13 Pulido van a ser premiadas hoy en esta gala del día

Voz 0231 31:16 Mario Gas con muchos dirigentes que sabe que tienen que apostar por el deporte femenino con muchos patrones

Voz 5 31:21 yo que quieren que las mujeres en España sigan siendo la bandera del deporte desde ya arranca en el Palace

Voz 26 31:26 una gala especial dedicada al deporte femenino

Voz 5 31:29 saludamos al segundo hombre de la gala de los premios del diario As quién ha pasado ya por la alfombra roja y aquí es espera hola Mario Torrejón muy buenas

Voz 26 31:36 hola qué tal muy buenas en esta zona de la alfombra roja Un poquito más metido dentro ya del Palace la posición en la que tanto me más trilita del salón donde se va a celebrar la gala donde la va a desarrollar motu decía Jesús Gallego ante los premios y se va a cenar después con los dirigentes de de todo el deporte español con esas

Voz 5 31:52 los primeros que te hablaba Antón Meana hayan tirado por ejemplo algunas premiados

Voz 26 31:55 molida Valentín o Gisela Pulido también hemos visto algunos dirigentes es el caso por ejemplo de Javier Tebas que merece la pena os contemos la secuencia de los hechos ha llegado hace cinco minutos hace poco más que el Barcelona ahora lo contarás sacaron comunicado es pegándose deslizándose de la opción Miami que ha pasado Antón Meana pues estaba Hall

Voz 0231 32:12 el te vas a punto de entrar al photocall le hemos enseñado en el teléfono móvil de la Cadena Ser el comunicado del Barça Javier Tebas no daba crédito diciendo que el Barça retiraba su apoyo al partido en Miami Isaiah metido para adentro a un salón anexo a la sala de prensa todavía no ha hablado veremos si cambia su postura porque tenía previsto atender a la prensa pero este comunicado le ha sorprendido no se lo esperaba y se ha enterado por la Cadena SER

Voz 26 32:34 a pasan por delante de todos los medios ha dicho que una foto pero que no iba a hablar le hemos visto cómo se ponía las gafas sacaba el teléfono móvil eliminaba que se trataba escudriñar qué pasaba con ese comunicado del Fútbol Club Barcelona y hay que decir que estamos hablando también de otros a Enrique Cerezo que la Sección Femenina del Atlético de Madrid también está ante los premiados

Voz 5 32:49 pues en el minuto ampliamos esa información que no nuestra nuestros compañeros desde el hotel Palace el Barcelona ha emitido un comunicado oficial en el que se desliga de jugar contra el Girona es el partido que la liga quería que se disputará en Miami antes del final de estos la veinticinco Deportes volvemos lado Javier Tebas y también por la noche porque hoy hacemos El Larguero en ese hotel Palace con todas las protagonistas de esta gala empezará el programa Manu Carreño pues exactamente un ratito después de que haya acabado el último partido de la jornada quince se juega en San Mamés el Athletic de Bilbao juegan control Girona debuta Gaizka Garitano en el banquillo de los leones novedades de última hora Íñigo Marquínez González San Mamés muy buena

Voz 31 33:28 muy buenas Óscar mirar momento en el que sale precisamente el Athletic a realizar los ejercicios de calentamiento desde hace algunos minuto está ya el Girona una auténtica al final en el debut de Gaizka Garitano un equipo el rojiblanco que está sumido en una profunda crisis de juego también de resultados en el pozo de la tabla y luchando por salir del descenso son bajas en el Athletic Yuri Vercher Íñigo Martínez no las los tres por sanción y Balenziaga por lesión en el primer once titular Liga vemos que De Marcos va a ocupar el lateral zurdo que Raúl García y Adonis van a ser los hombres de ataque mientras que Iker Muniain y Susaeta van a estar en el banquillo enfrente un en Girona con el peligro de Stuani con Un Gorka Iraizoz guardameta que vuelve a casa el partido arranca a las nueve de la noche sensaciones sobretodo Diego Gonzales micrófono inalámbrico en la zona de alrededor de cómo está la gente va a acudir al campo qué sensaciones ahí llego muy buenas

Voz 32 34:24 hola qué tal saludos si a ver hay gente va a venir pero no se vayan a San Mamés está claro que sí hay es mucha preocupación el aficionado asumidos que este me toca sufrir que va a disfrutar poco pero lo tiene totalmente ya certificado que va a ser cuestión de confianza que le va a pedir al jugador coraje garra y que pelea cada balón en una noche que hoy marca ahora mismo nueve grados de temperatura

Voz 31 34:45 bueno pues arranca a las nueve de la noche el partido pitar el colegiado navarro Prieto Iglesias una auténtica final sobre todo para el conjunto del debutante Gaizka Garitano

Voz 5 34:54 el Athletic Girona cierra una jornada en la que ha caído el quinto técnico en Primera porque esta mañana el Villarreal ha destituido a Javi Calleja ya anunciado su sustituto es Luis García Plaza que esta tarde ya dirigido su primer entrenamiento situación crítica para el Villarreal que está casi en descenso aunque para críticas las de Cristiano Ronaldo que hoy en una entrevista a la Gazzetta dello Sport ha cargado contra Leo Messi contra el Real Madrid enseguida estamos con todo el con el lío la junta de accionistas del Sevilla y también con la última hora de la Liga de Campeones porque mañana juegan Barça y Atlético de Madrid pero antes lo primero como siempre vuestros mensajes

Voz 0515 35:25 la Occidente es el trato otra vez de dobles

Voz 33 35:28 tras el doble vara de vosotros de toda la prensa en general deportiva con respecto a la victoria del Real Madrid es la victoria del Atlético Madrid estoy resaltando que lo que importa es son los tres puntos a la ducha que aquí lo importantes

Voz 5 35:44 ganar el Barcelona en parte

Voz 33 35:46 los malos ir resalta que lo importante es ganar hace el Real Madrid resalta es que no juegan Ana resalta es lo negativo o lo importante es ganar no Dhanga doble rasero venga palo al Madrid hace lo mismo el Atleti no hay ni un solo palo

Voz 1643 36:03 eso lo importante es participar pero sí es cierto que al Madrid que al Barça por presupuesto por historia y también al Atleti hay que exigirle más a poder ser ganar y jugar bien pero yo no soy nadie para rebatir opinando de los oyentes que a clientes en vez de razón llegó a este caso sois vosotros

Voz 3 36:20 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 34 36:33 su veinticinco como diez de que el solo no a ir a al mercado de invierno el momento más vale que vaya inciten en alguien con gol aunque no tenga nombre porque sino desde el Black Friday vamos a pasar Pla Cui Inter hasta luego

Voz 3 36:50 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco expresa

Voz 1643 36:58 te comenzó a las ocho y treinta y siete esto es Hora veinticinco Deportes

Voz 5 37:11 lo acaban de contar nuestros compañeros Antón Meana de Mario Torrejón desde el Hotel Palace de Madrid en esa gala de los Premios As de el deporte Adriá Albets Radio Barcelona Tebas se queda sólo con ese partido Barça dieron a Miami porque el Barça dice que se baja la tus

Voz 26 37:25 eso es qué tal Óscar muy buenas el Barça no jugará el partido en Miami porque no existe el consenso que exigía el club entre todas las partes esta tarde ha habido reunión de la junta directiva del club se ha acordado dejar de estar disponible para jugar el partido en Miami es lo que dice el comunicado que acaba de hacer

Voz 0194 37:45 explicó el Fútbol Club Barcelona

Voz 26 37:47 de ese insiste en que este proyecto no podrá prosperar hasta que no exista un acuerdo entre todos los agentes implicados así que el Barça dice no a jugar el partido de Liga en Miami tal y como quería Javier Tebas

Voz 5 38:01 Cristiano Ronaldo es noticia cuando marca cuando no marca ir por supuesto cuando habla esta vez el portugués llevaba la escopeta cargada ya tenido para todos en una entrevista que publica no

Voz 0194 38:11 los compañeros en Italia de La Gazzetta dello Sport el G

Voz 5 38:13 por de la Juve José Antonio Duro ha tenido para todos

Voz 35 38:16 muy buena si se ha quedado a gusto elegido qué tal muy buena Ronaldo que ha comparado por ejemplo a su equipo actual con su sex con el Real Madrid ha dicho que la actual Juba es el mejor grupo en el que ha jugado aquí somos un equipo y dice que en otros lugares algunos se sienten más y que en esta Juve estamos todos en la misma línea es diferente de Madrid esto es una familia son dardos envenenados de Ronaldo que tiene en directo en Madrid que no quedan ahí ya que también lleva en dirección Barcelona dirección Messi dice el portugués he jugado en Inglaterra en España en Italia en Portugal he ganado con mi selección mientras que él se refiera a Messi todavía está en España además te dejó una perla más Ejido esta del Balón de Oro ya que tras el galardón a Modric dice Ronaldo que se merece el Balón de Oro todos los años pero que si no lo gana bueno que tampoco es el fin del mundo

Voz 5 38:57 este año no ha donado él tampoco lo ha ganado Leo Messi en Barcelona ha hablado Ernesto Valverde en la previa de ese partido del Barça ante el Tottenham de Liga de Campeones y al actual técnico de Leo Messi no le han preguntado por esas declaraciones de Cristiano suelo argentino porque bastante tiene Ernesto Valverde con lo suyo y lo suyo es un nuevo acto de indisciplina de el francés ha vuelto a llegar tarde a un entrenamiento así que en la rueda de prensa de hoy Adrià casi todas las preguntas ha girado en torno a ese nuevo retraso

Voz 26 39:25 sí es el han hecho cinco preguntas directas sobre den velé hasta que Valverde se ha cansado de responder pero lo ha hecho eso sí con una sonrisa e intentando quitarle importancia al enésimo retraso del francés que ayer como decías llegó dos horas tarde al entrenamiento hoy eso sí ha sido puntual de embeleso que está en la convocatoria luego lo ampliaremos que tendrá una sanción económica por su indisciplina pero Valverde ha dejado claro que es un asunto que van a resolver de forma interna

Voz 0588 39:52 el temple ha corrido alguna circunstancia que intentaremos resolver desde el punto de vista interno su jugador que no a muchas cosas en el campo pero bueno a lo que de la misma manera que ahí esos Jorge también nos dan muchas horas en el campo es una forma de de comportarnos aquí dentro una forma de hacer las cosas que intentamos que sea igual para para todos sorprendido sin ganar un derbi cero cuatro y dices bueno este tercer domingo tranquilo antes

Voz 26 40:15 mira

Voz 0588 40:16 vamos a ver te esperas después tenga que sea un día llevadero para todos sino que pase algo pero bueno es igual

Voz 26 40:22 bueno pues Valverde que públicamente intenta quitarle importancia al caso de en Belén incluso ha dicho que él cuando era jugador también llegó tarde alguna vez aunque no muchas y ha insistido mucho en que intentarán ayudarle para que mejore fuera del campo porque dentro están muy contentos con los man

Voz 5 40:36 Belén las declaraciones de cristiana ha sido la noticia de la primera hora de la mañana la reacción de Valverde al caso de le han ocupado parte de la tarde y entre medias ha caído el quinto técnico en primera división el Villarreal ha destituido a Calleja ya presentados Xavi Isidro a Luis García Plaza muy buenas

Voz 1031 40:51 qué tal elegido muy buenas así es el técnico madrileño ex técnico del filial ex entrenador de equipos como Levante Getafe varillas de Emiratos Árabes Ibis de China ya ejerce como nuevo entrenador del submarino ha firmado hasta final de temporada llega con el objetivo claro de intentar el jueves solucionará la papeleta en Europa recuerdo que el Villarreal se juega al pasar a los dieciseisavos de final reconoce que poco puede hacer en escasas cuarenta y ocho horas de trabajo porque mañana cuando se va a poner las pilas de va a empezar a dar ya instrucciones técnicas y tácticas a los jugadores pero por eso prefiere centrarse

Voz 1385 41:22 de momento en recuperar la mejor versión del equipo

Voz 1342 41:26 tenemos que hace sobre todo que recupere su mejor versión Bella eso es lo que me trato el aspecto anímico creo que es muy importante es muy importante que ellos se sientan otra vez con confianza que ellos se sientan respaldados toreros que hace que salgan al cien por cien darles sobre

Voz 0515 41:37 va a través de palabras vídeos de pinceladas de cómo quiero jugar

Voz 1342 41:42 aprovechando las cosas buenas sobre todo modificando las cosas que yo creo que nos también a nada más

Voz 5 41:46 para cerrar la tarde hay que contar que tenemos lío en Sevilla porque ha habido junta de accionistas ya acabado con gritos contra el presidente por la posible venta de un gran paquete accionarial del club a un grupo inversor esos son los retos en la Junta de los en estas dos Sevilla contra Pepe Castro por qué qué ha pasado Manolo Aguilar Sevilla muy buenas

Voz 1385 42:16 hola qué tal muy buenas que los pequeños accionistas consideran que el club a ser vendido a pesar de que los anegado el presidente Castro en todas las votaciones el grupo de Castro tiene mayoría de mal grupo del Nido sea tienen todas las votaciones bucea que no tiene ningún problema para prorrogar las cuentas la gestión pero lo admitan minoritarios piensan que va a vender El Sevilla emprender respuestas del presidente

Voz 0660 42:37 decirte este verano en un periodo dije adiós murió la vendido acciones a un americano y que en una semana estaban aquí lo ocurrido el año pasado Asimismo también se dieron esto aburrido no ha ocurrido pero quiero que sepan ustedes que aunque no haya ocurrido lo accionista mayoritario tiene los mismos relacione en muchas los sevillistas la han vendido

Voz 3 43:00 eso es una realidad o que o no

Voz 5 43:03 nosotros lo ven en Sevilla el ha tenido Pepe Castro el presidente del club ocho y cuarenta y tres hasta aquí lo que ha sido noticia hoy en seguida estamos con lo que vas a noticia mañana la Champions

Voz 9 43:11 nadie pensó que sufriría una inundación nadie creyó que fuera necesario tener un seguro para pagar daños a terceros Ignacio que lo cubrió llama Limia directora porque ahora tiene ser poco seguro de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos son dos tres cero once líneas diré

Voz 0194 43:25 era una compañía Bankinter en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 37 43:38 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto

Voz 0194 43:46 com

Voz 38 43:49 me la piloto catalán oteando bien sabes lo que me regaló mi amigo invisible una tarjeta salió ocurran no me lo como una tonta y él me viene con una tarjeta mira fue abrirla me entraron unas ganas de de Deco

Voz 39 44:05 Earle así por los mofletes y achucharla pero resulta que había enviado mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan

Voz 0194 44:13 estudios dice

Voz 40 44:14 no es lo quedadas es lo que reciben

Voz 3 44:18 en Hora veinticinco Hoy por Hoy y La Ventana estartapeando el camino de la idea al éxito lunes y viernes en Hora Veinticinco martes y viernes en Hoy por hoy de lunes a jueves en La Ventana además puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook en la Cadena SER estartapeando con Rafa Bernardo Chevy dorado de emprendedores y startup protagonistas un espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es hacer que crezca

Voz 5 44:55 mañana martes empieza la sexta y última jornada de la primera fase de la Liga de Campeones así que vamos a un apunte de los partidos que se juegan entre el martes y el miércoles a las nueve el Barça recibe al Tottenham con lo de Valverde ya clasificado para octavos Adrià