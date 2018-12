Hora 25 (10/12/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:05 sí

en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:16 Ángels Barceló una migración segura ordenada irregular Ésa es la base del pacto firmado hoy en Marrakech por más de ciento cincuenta países de Naciones Unidas aunque sus planes no son vinculantes pero en este río han sido noticia también las ausencias empezando por Estados Unidos que ya hace un año se desmarcó del proceso de elaboración del acuerdo pero también Italia que Hungría o Polonia análisis y la explicación de este primer pacto migratorio mundial vamos a dedicar los próximos minutos pero antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas noches el Gobierno ha enviado varias cartas a la Generalitat para que explique los incidentes de este fin de semana el aparente dejación de los Mossos ante el corte de carreteras por parte de los autodenominados Comités de Defensa de la República son tres departamentos en los que exigen conocer qué paso y además advierten de posibles consecuencias Inma Carretero buenas noches

Voz 4 01:04 sí buenas noches la vicepresidenta el ministro del Interior y el titular de Fomento han enviado cartas a sus homólogos catalanes advirtiéndoles contra la dejación de funciones en Cataluña cada carta tiene un tono diferente el mazo a la vicepresidenta Calvo la más dura recriminación la hace Grande Marlaska que asegura que los hechos del fin de semana suponen una grave perturbación del orden público

Voz 5 01:25 con Jorge al conseller a que en su día

Voz 4 01:28 son de superior responsable del cuerpo de Mossos d'Esquadra informe de las medidas que se adoptaron a fin de evitar los sucesos de fin de semana pide además que dicte instrucciones para que la policía autonómica actúe y si no es así amenaza el ministro del Interior con ordenar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando proceda en los términos de proporcionalidad y necesidad

Voz 0194 01:49 el presidente Macron anuncia medidas para calmar a los chalecos amarillos de heridas de silenció Macron ha decidido responder a las protestas con una subida del salario mínimo y una bajada de impuestos a pensionistas y trabajadores París Carmen Vela cuéntanos

Voz 0390 02:02 la medida más importante es la subida del salario mínimo interprofesional

Voz 6 02:06 sí sí por más como tú

Voz 0390 02:09 aumentaran cien euros sobre los actuales mil cuatrocientos noventa y ocho euros sin que cueste un euro de más al empleador Se trata un alza del seis por ciento la mayor en décadas además las horas extras no pagan impuestos y para que la mejora del poder adquisitivo se inmediata con pide a todos los empresarios y empleadores que pueda hay que verse en una paga extra en Navidad también sin cargas ni impuestos el presidente ha reconocido que ha herido a algunos en el pasado ha admitido el descontento justificado por la acumulación de desagravios pero ha condenado la violencia de las protestas ha indicado que decreta un estado de emergencia económico social que llevará a discutir todas las políticas económicas y fiscales sin renunciar a reformar Francia no

Voz 1454 02:52 no habrá una nueva negociación sobre el Brexit presidente del Consejo Europeo ha dicho esta tarde que la Unión Europea no renegociar el acuerdo de salida del Reino Unido pero ha añadido estar dispuesto a discutir cómo facilitar que Londres lo ratifique Donald Tusk que reaccionado así al anuncio hecho por Theresa May esta tarde de aplazar la votación sobre los términos el divorcio y que estaba prevista para mañana las negociaciones en Andalucía se ponen mañana se reúnen en Sevilla el PP y Ciudadanos la formación naranja relajado sus exigencias si ya no es una prioridad que Juan Marín presida la Junta de Andalucía por su parte Susana Díaz iniciará también ronda negociadora en los próximos días dejando claro el aval que le dieron las urnas

Voz 0390 03:25 importe este partido no lo va a poner rodilla nadie

Voz 2 03:28 al PSOE en Andalucía no lo va a poner de rodillas a nadie ganó las elecciones no con amplitud que queríamos verdad pero la hagas

Voz 1454 03:34 a partir de las diez en la crónica desastre les contaremos la situación en Andalucía ocho días después de que votarán los andaluces y nos ocuparemos también de todas las declaraciones políticas surgidas a partir de los incidentes el fin de semana en Catalunya hay de esa última hora con las cartas enviadas a la Generalitat también hablaremos de la idea de Torra de una independencia por la vía eslovena independencia conseguida en los noventa tras un proceso que culminó con una guerra el president de la Generalitat dijo el sábado los eslovenos decidieron tirar adelante con todas las consecuencias hagamos como ellos estemos dispuestos a todo para vivirla ahora vamos con todo han pero

Voz 0194 04:05 antes la noticia deberían ancho Paloma buenas noches

hora veinticinco

Voz 8 04:57 para Linares es tierra de artistas Rafael Andrés Segovia un Tom calen

Voz 9 05:09 a ver si llega

Voz 1880 05:35 cadena SER

Voz 12 05:59 sí sí

Voz 13 06:17 y así buscas respuestas disolverá

Voz 9 06:54 buenos días Carlas buenos días

Voz 17 06:56 perdona

Voz 18 07:02 son las cinco menos veinte de la de Joaquín

Voz 19 07:07 me ha llamado gorda

Voz 1667 07:11 así de buenas a primeras buenos días

Voz 11 07:14 ha ganado buenos días

la Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple este lunes setenta años desde que se aprobó este texto es el referente internacional sobre los derechos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y en un día tan simbólico ciento sesenta y cuatro países miembros de Naciones Unidas han dado luz verde en la ciudad de Marraquech al Pacto Mundial para una migración segura ordenada irregular un texto que no es jurídicamente vinculante pero que si establece un marco común para afrontar este fenómeno frente a las corrientes más populistas y xenófobas que sitúan a la inmigración como fuente de los problemas de nuestras sociedades vamos a dedicar los próximos minutos el programa análisis de esta declaración nos van a ayudar nuestros invitados en la tertulia esta noche Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas noches Fernando Vallespín buenas noches Laura Chinchilla Eduardo Madina y pendiente de sus mensajes en la mesa de producción del programa I de cualquier última hora que vaya surgiendo a lo largo de este Hora Veinticinco está también Pedro Blanco

Voz 22 09:39 eh

Voz 1667 09:40 en el mundo hay cerca de doscientos sesenta millones de personas consideradas migrantes según cifras de Naciones Unidas de ellas sesenta y ocho millones son desplazados forzosos es decir aquellos que se ven obligados a abandonar su casa por la violencia que les rodea de esos sesenta y ocho millones veintitrés millones son refugiados el resto desplazó

Voz 8 10:00 los internos buenas noches Ángels buenas noches

Voz 0194 10:02 qué es exactamente lo que se ha aprobado hoy en esta conferencia de Marraquech

Voz 1667 10:05 es lo que se ha aprobado es una declaración un tratado no es vinculante como decías pero es el primer acuerdo intergubernamental negociado bajo el paraguas de Naciones Unidas para cubrir todas las dimensiones de la migración internacional es un texto de treinta y cuatro páginas en las que se detallan XXIII objetivos para facilitar una migración segura ordenada irregular los firmantes se comprometen por ejemplo a minimizar los factores que obligan a las personas abandonar los países de origen se comprometen también a salvar vidas de quienes se lanzan a ese viaje o a luchar contra el tráfico ilícito de migrantes la declaración también contempla la detención de los migrantes sólo como último recurso y proporcionarles servicios básicos al no ser vinculante no obliga a nada así que respeta la soberanía de cada Estado que podrá tener su propia política migratoria

Voz 0194 10:52 corresponsal en Marruecos Sonia Moreno muy buenas noches

Voz 5 10:55 buenas noches Angels llama la atención Sonia que ese firmes

Voz 0194 10:58 este pacto en Marruecos un país que no destaca por ser un estado excesivamente respetuoso vamos a decir con los derechos humanos de los migrantes

Voz 23 11:06 en principio se pensaba celebrada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York pero

Voz 5 11:10 los que con este organismo Marruecos hizo una oferta generosa para acoger la conferencia en Marrakech el propio Rey Mohamed VI justificaba hoy en el discurso que vio a la cumbre Iker ello el jefe del Gobierno que Marruecos lugar simbólico de África tierra de inmigración tránsito y emigración más rocoso beneficia porque tendrá su propia institución el Observatorio emigración africana respaldado por el pacto es cierto que han sabido vender muy bien sus dos procesos de regularización de emigrantes entre dos mil catorce y el dos mil dieciséis Además hace cuatro años también acogió aquí en Marrakech el Foro Mundial de derechos humanos pero por otro lado sin embargo como apuntaba es el trato a las personas migrantes en el país endureció con detenciones excursiones deportaciones y un trato inhumano llevando pues a los migrantes para abandonar los embustes estaba cientos de kilómetros por eso precisamente mañana hay convocada una manifestación aquí en Marrakech contra esta declaración se une la izquierda de ambos lados del Estrecho aquí en Marruecos estará había Democrática partido que no puede presentarse a las elecciones por defender la República España representará Izquierda Unida solicitan políticas migratorias que respeten los derechos humanos porque coinciden en que este acuerdo mundial se basa en la externalización de las fronteras las deportaciones masivas y también la creación de centros de detención

Voz 23 12:20 dictan que los gobiernos recojan y compartan datos

Voz 5 12:23 los migrantes como contempla el pacto porque dicen que esto criminaliza a las personas

Voz 0194 12:27 ya han explicado cómo se va a aplicar a partir de ahora

Voz 5 12:30 si tras la conferencia de Marrakech que termina mañana ya aprobado formalmente el Pacto será remitido el diecinueve de diciembre a la Asamblea General de la ONU para su puesta en marcha con la adopción de una hoja de ruta además desde Naciones Unidas de proseguirá el diálogo multilateral mediante un mecanismo de seguimiento y habrá un examen periódico para asegurarse de que todo lo que es acordado hoy en este documento se traduzca en acciones concretas

Voz 0194 12:54 el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha asistido a esta conferencia para confirmar la adhesión de España al texto enviada especial Inma Carretero buenas noches

Voz 5 13:02 hola buenas noches y ha aprovechado

Voz 0194 13:04 intervención Sánchez para lanzar un alegato contra las actitudes xenófobas cuyo único objetivo es cerrar las fronteras dice

Voz 5 13:12 si por un lado Pedro Sánchez quería con su presencia aquí en Marrakech a expresar el apoyo explícito de España su compromiso con esos veintitrés grandes objetivos del pacto porque están en la Moncloa convencidos de que ningún país pueda hacer frente al fenómeno migratorio en solitario también de que los flujos de población no van a desaparecer porque es un asunto estructural al que hay que hacer frente así que el Gobierno ha hecho suya la que se denomina como declaración de Marrakech que considera que es un salto cualitativo importante a pesar de que haya países como Estados Unidos que no la han firmado de que al final se hayan desmarcado algunos países europeos como Austria o Italia que no han venido amarga ecos bueno pues a ellos les ha lanzado este mensaje el presidente del Gobierno

Voz 1722 13:52 debemos combatir la instrumentalización de la migración como excusa para repliegues nacionalistas cierres de fronteras discursos xenófobos y excluyentes que estamos viendo en buena parte de nuestras sociedades apelar cómo se está apelando al odio o al miedo al diferente únicamente beneficia a quiénes utilizan es la estrategia para obtener réditos políticos

Voz 5 14:17 Asia también hay Pedro Sánchez una referencia velada al auge de Vox a su utilización de la inmigración como una munición electoral para facilitar la integración de quienes creen que darse el gobierno dice que está trabajando en un plan que ha anunciado hoy Pedro Sánchez aunque no ha dado demasiados detalles esto es lo que ha dicho

Voz 1722 14:34 es importante impulsar también políticas activas de integración de los migrantes por eso mi Gobierno pondrá en marcha un plan estratégico de Ciudadanía e Integración también un fondo estatal para la integración de los inmigrantes articulado no solamente desde el Gobierno de España sino también desde las comunidades autónomas los gobiernos regionales y los municipios

Voz 5 14:57 era el compromiso del president viene aquí en Marrakech ante el plenario ha aprovechado además Ángels su viaje para intensificar sus relaciones con el Gobierno marroquí ha mantenido una bilateral con el primer ministro y después ha participado en un almuerzo oficial que ofrecía el Rey a todos los mandatarios

Voz 0194 15:13 en valor lo contigo para hablar de otras cuestiones que ha abordado Pedro Sánchez durante su estancia Ana Raquel hasta ahora mismo Pablo Cipriani es ex vicepresidente del Comité de la ONU para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familiares es experto en migraciones derechos humanos ya trabaja durante años en este pacto global para una migración segura Pablo Cebrián y muy buenas noches

Voz 25 15:32 hola muy buenas asistencias suponer este

Voz 0194 15:34 texto que se ha acordado hoy una respuesta internacional a este creciente rechazo a la inmigración que percibimos en muchos países

Voz 25 15:44 de alguna manera sí yo creo que sí lo es de hecho el texto del pacto que se firmó luego de dos años muy intensos y complejos de negociaciones la ronda de consultas que mágica que trabajar con formación y no con mitos incluso se en su contenido varias alusiones a la importancia de la política migratoria que justamente estén basadas en evidencia no en formación y de alguna manera prevenir y combatir las propuestas sobre políticas migratorias que no tienen ningún tipo de asidero tiempo pueden negar toda una serie de problemas son tremendas desigualdades ya lo que hacemos que de violencia que no tiene nada más ningún tipo de eficacia luego ha demostrado en realmente incluso en términos de control de la migración no los países que han implementado esa clase de no ser un fracaso protegerán al mismo tiempo hacia

Voz 0194 16:42 de todas formas decíamos desde el principio que este pacto no es vinculante hay riesgo de que al final se quede en papel mojado que no sirva para mucho

Voz 25 16:52 bueno ese riesgo siempre está lamentarnos en un tratado vinculante uno de los elementos centrales para que esto avance es la voluntad política de cada uno de los afectados en definitiva todo el sistema de Naciones Unidas depende de la voluntad pues de los Estados lo que es y entonces que luego de mucho tiempo de no tener la posibilidad de lograr de tener a todos los estados dialogando sobre este tema creando algún tipo de mi Tanic modo donde todos los estados hora mayoría porque lamentablemente no no firmado puedan dialogar sobre esto pueden encontrar mecanismos es un paso adelante obviamente he tratado obligatorio para que de alguna manera una puede viendo oí quitándole bajo también de supervisión como hacían las leches que cada uno de los países que tiene su partición y que en definitiva tiende a lo mismo no garantizarles

Voz 0194 17:46 sí

Voz 25 17:47 independientemente donde nacieron

Voz 0194 17:49 muchísimas gracias

Voz 25 17:51 gracias hasta luego es un paso la

Voz 0194 17:53 tu decía ahora Pablo es un paso adelante porque estamos donde estamos y en una situación tan peligrosa por la deriva que estamos viendo en muchos países europeos incluso ya veía podemos incluir a España en la deriva de estos de estos países es un paso adelante pero suficiente un pacto que no es vinculante y ahora hablaremos después en el que por ejemplo no está Estados Unidos

Voz 8 18:15 qué valor puede tener es verdad que

Voz 0515 18:19 queda presencia EEUU depende sólo de quién dirige el Gobierno de Estados Unidos por tanto no se puede hacer más que que quiere verás

Voz 26 18:26 Camps y que vuelos esperar que cambie vuelva a ese vídeo

Voz 0515 18:29 no pero dicho esto bueno da da yo lo decía antes en las claves creo que que lo más relevante de este acuerdo es que entre los contenidos que han aprobado ninguno de ellos es vinculante y es como si los firmantes hoy de este acuerdo en Marqués estuvieron desvinculados del principal tema uno de los principales temas que están todos los análisis que hacemos sobre quién nos está pasa

Voz 8 18:52 todo al al mundo a Europa

Voz 0515 18:55 accidente a los países desarrollados en el auge agujero surgimiento o resurgimiento de la extrema derecha bueno se esperaba más en mi opinión yo no he dicho antes la palabra fracaso creo que lo es en el sentido de que se espera más de países occidentales que tienen

Voz 27 19:10 ante ante siguiendo

Voz 0515 19:13 mesa de trabajo la oportunidad de ser un factor determinante en el desarrollo de los países emisores de flujos migratorios punto número uno dos podían haber pactado sacar el debate migratorio del debate electoral cuando es un asunto de Estado esto es podían estar de acuerdo al menos los gobiernos en no electo realizaron un asunto de la trascendencia de este tema podían haber apuntado algo un poco en el cambio de las reglas comerciales que rigen el mundo del comercio internacional y que está detrás de eso que denominamos países empobrecidos que en los mercados globales no compiten igual por ejemplo sus productos agrícolas con productos ultra o metas subvencionados a veces en exceso por ejemplos europeos a través de la Política Agrícola Común que básicamente lo que hace es financiar la sobreexplotación del alimentaron por tanto creo que en ese sentido tenía mucho que hacer y mucho que avanzar porque la mayoría a los problemas que tienen al menos los gobiernos es verdad que Estados Unidos ha hecho de eso también un problema pero de la mayoría de los gobiernos europeos es que están surgiendo alrededor de este tema y de algunos otros en esto que denominamos los miedos ante la globalización etcétera un miedo específico que tiene forma de inmigrante con el cual algunos han hecho bandera electoral y están creciendo mucho las encuestas para cuestionar no a los inmigrantes que también sino nuestro propio modelo de convivencia por tanto de una cumbre como está hoy se esperaba algo más que una declaración de principios generales que no vinculan a día hacer absolutamente nada

Voz 0194 20:35 ya alguno de estos países como Italia Austria Hungría o Polonia tampoco estaban presentes en la cumbre es decir hablábamos de la ausencia de Estados Unidos pero países donde ya se ha detectado este crecimiento de la

Voz 27 20:44 fobia de él de del del odio al migrante

Voz 0194 20:47 tampoco estaban hoy en Marrakech Mila

Voz 27 20:49 bueno es que yo creo que estamos asistiendo a una desvalorización de las reglas de los de los tratados y de los convenios que hace unos años los Estados tenían

Voz 0515 21:05 diríamos como con como un principio de calidad con un principio de modernidad

Voz 27 21:12 suscribirlo si decidiremos hemos aprobado esto estamos suscritos a esto presumían los gobiernos is había creado una especie de diríamos de de de de Círculo Cultural positivo en favor de este tipo de de de mecanismos de regulación que son transnacionales internacionales desde unos años hasta aquí yo diría que desde hace ya casi más de una década lo que estamos asistiendo es a la devaluación progresiva de todo este tipo de de de iniciativas los tratados ahora muchas veces se suscriben pero son papel mojado porque es lo que está ocurriendo es que muchos gobiernos formalmente incluso a nivel interno tienen o respetan parece los principios democráticos los tratados que firman etcétera pero en la práctica en la práctica los ignoran eh y eso lo estamos viendo como como esto es un problema que está creciendo constantemente claro el problema de las migraciones es que en la medida de que los partidos de extrema derecha utilizan el miedo al otro incluso hablan entender que los países ricos pueden sufrir la invasión de de los países pobres porque la gente ahora ve cómo vive el resto del mundo y quieren vivir mejor pues en la medida que utiliza la la migración como un elemento de lucha partidista interna y de creación de un enemigo exterior que combatir para cohesionar internamente propuestas que son retrógradas en el planteamiento político pues claro esto no va a tener solución

Voz 1880 22:46 podría cada vez más cargan

Voz 26 22:49 sí vamos a ver yo creo que que se teme que hay que marcarlo y no tengo más amplio que es de lo que podríamos llamar el de la gobernanza global no sea hoy somos conscientes de que la inmensa mayoría de los problemas interiores que tenemos en cualquier país del mundo tiene una dimensión trasnacional es decir no pueden ser resueltos exclusivamente por cada uno de los estados con lo cual o vamos a esquemas de gobernanza global o realmente que todos y cada uno los Estados van a ser ingobernable sean en sentido estricto es decir ningún antes lo he dicho en ningún Estado puede resolver el problema de la puede resolver el problema de la de las de la inmigración si no es a través de mecanismos de cooperación ningún Estado sobre el problema de la contaminación el el cambio climático estamos a la espera de migraciones masivas derivada es precisamente que el cambio climático y sobre todo incluso de del acceso simple pura llanamente al agua no que puede ser un bien cada vez más escaso algunas islas del Pacífico pueden desaparecer no sé si realmente aumenta el nivel del mar es decir esto hemos llegado a un punto donde tenemos que sentarnos y hablar y qué es lo que observamos eso no lo que observamos es que las Naciones Unidas tienen un mecanismo que están muy anticuado que es el bueno en qué cómo se monta sobre sobre una ficción que no tiene sentido y es que todos los Estados son iguales con lo cual claro si los Estados pueden que alguno de ellos vetar todo ese tipo de medidas y al final pues no hay gobernanza global pero a y la alternativa que se ha buscado es la de digamos esos mecanismos tipo G20 no donde lo que importa es la fuerza relativa a los estados todos pensábamos que realmente la gobernanza global al final vibrante de un discurso muy bonito sobre eso pobreza global iba a ser el primero hay digamos la integran estado de entidades supranacionales te pone europea y luego esas entidades supranacionales de diferentes lugares del globo

Voz 0194 24:48 pactan entre sí

Voz 26 24:50 son digamos el el equivalente a esos son los grandes Estados Estados Unidos China India que tiene capacidad de veto es decir que lo que hagamos todos los demás si ellos lo ve tan bien ellos no que no hay vale yo creo que esta es un tipo de reflexión que va más allá de aquello lo que estamos hablando ahora pero en la que esto encaja muy bien porque por lo menos para Luchino sirve es para saber oiga vamos a ver

Voz 24 25:11 cómo vamos rellenando poco a poco como hemos rellenando poco a poco

Voz 0194 25:15 el lo que pasa esta gobernanza global sería importante que tú

Voz 26 25:20 por pactos como el que se ha afirmado hoy fueran vinculantes grandes sí pero bueno el está muy bien buscar soluciones sí pero pero basta ver el hay una cosa que siempre funciona es que en ahora mismo en Alemania el segundo partido en intención de voto son Los Verdes porque por un invierno de cuatro meses de calor extremo e es decir opinión pública está muy sensible y todo ese tipo de cosas tienen un impacto sobre la opinión pública y si los partidos no no interioriza han eh pues estamos siempre temiendo el el problema es la la emigrar sí pero hay muchísimos otros problemas globales que a la gente le preocupa ni para los que hace falta respuestas políticas y ese es un desafío para los partidos políticos la opinión pública doblemente no

Voz 1667 26:06 los estamos comentando ha habido notables ausencias en la cita de Marrakech hay una decena de países que se han opuesto a este pacto son Estados Unidos que ni siquiera lo negoció también Austria Polonia República Checa Eslovaquia o Bulgaria países en los que este pacto ha cosechado un notable rechazo a todos ellos hay que sumar Chile cuya representantes se ha desmarcado

Voz 0194 26:29 el último momento que la mayoría de países como Benson europeos saludamos a las corresponsal de la Ser en Bruselas Griselda Pastor buenas noches y es que este pacto por la inmigración ha vuelto a dividirá la Unión en dos bloques a pesar de que la iniciativa está liderada por un europeo como Antonio Gutiérrez que es el actual Secretario General de Naciones Unidas

Voz 0738 26:46 exactamente no es la primera vez desde la guerra de Irak con Bush hijo presidiendo los Estados Unidos y que la Unión se presenten sociedad tan dividida y sin poder evitar que una parte de sus gobiernos sigan la vía americana un problema que ha reconocido aburrir especialmente preocupado porque la presidencia de turno de la Unión que ejerce Austria tampoco haya viajado a Marraquech lo escuchamos

Voz 1984 27:08 algunos países pues lamentamos profundamente que la Unión Europea haya acudido a Marraquech dividida también lamentamos que la presidencia de la Unión no haya estado allí

Voz 0738 27:23 esta ausencia la de la presidencia de turno de la Unión parece una vergüenza literalmente al jefe de los Socialistas Europeos en el Europarlamento lo escuchamos

Voz 2 27:31 estoy

Voz 6 27:33 ah es su increíble Iggy

Voz 0738 27:35 exijo explicaciones al Partido Popular porque no logro entender como un partido con personalidades como fue Robert Schuman pueden en estos momentos a aceptar que el canciller austríaco al viaje no vaya a Marraquech Nos ha dicho Udo vuelvan justificando así por qué considera una vergüenza la ausencia de Austria no vuelvan hablado a ser ya ha precisado que a su entender este es un pulso contra el multilateralismo por esto sus palabras son duras no porque entiende que la Unión Europea no puede permitirse con con alguien que está de secretario general de la ONU representan dura pues a ser lo que ha pasado aquí

Voz 0194 28:14 aquí en Bélgica además Griselda la derecha nacionalista ha aprovechado este pacto para romper su acuerdo de gobierno con el primer ministro Jean Michel a pocos meses de las elecciones

Voz 0738 28:23 con la que ha habido un riesgo y es que Bélgica que es país fundador casi no viaja tampoco Marrakech no porque la NBA no quería ese pacto y al final amenazaba con irse si hay dos Si Aído de Gobierno que sea ha reestructurado la oposición considera que esto es casi un juego electoral porque faltan seis meses para las generales y vienen de unas municipales y que dejaban mal a la N I también al partido del primer ministro pero en la práctica que se hayan ido quién lo ha celebrado es Josep Borrell porque como sabéis la NBA es el partido nacionalista flamenco que desde el principio ha apoyado a los independentistas catalanes escuchamos a Borrell

Voz 1984 29:01 el señor Hessel ha estado allí ha tenido consecuencias que reestructurar su Gobierno lo cual para España pues una buena noticia por lo que vamos a dejar de tener algunos ministros que especialmente críticos con nosotros

Voz 0738 29:18 el diplomacia española nueve en un debate que aquí ha paralizado durante veinticuatro horas al país aunque hay que decir que el primer ministro ha falseado porque no ha conseguido crear un frente progresista para el futuro

Voz 0194 29:29 todo nos lleva a Cataluña las diez hablaremos de Cataluña Griselda contigo volveré tamén que hablaremos del Brexit vale hasta ahora mismo porque voy a volver con nuestra corresponsal Sonia Moreno por un pequeño asunto más es que este pacto se tiene que ratificar todavía en la Asamblea General de Naciones Unidas la ONU espera que para entonces Sonia haya más países no que se sumen al acuerdo

Voz 5 29:47 si hay países que no han podido asistir por diferentes razones a Marraquech pero que apoyarán el acuerdo según nos aseguraban esta tarde desde la Asamblea de Naciones Unidas el resto los que ha pedido más tiempo para consultarlo internamente tienen de plazo para de hasta diecinueve de diciembre fecha como comenté antes en que se enviará la declaración a la ONU para su ratificación así lo anunció esta tarde María Fernanda Espinosa presidenta de la Asamblea General de Naciones mirar la escuchamos

Voz 9 30:12 lo que tiene importancia es político

Voz 5 30:35 son siete países la mayoría europeos los que quisieron tener más consultas internas es el caso de Bélgica que comentabais sin embargo sí que este país sacudió intervino hoy en Marrakech con lo que con su presencia Se entiende que finalmente apoya la declaración además Espinosa aseguró que respecto a los países que no están listos para sumarse como es el caso de Estados Unidos que se retiró antes de las negociaciones mientras que nueve países hicieron una vez que ya había terminado el documento en el mes de julio

Voz 0194 31:01 Sonia muchísimas gracias muchas gracias no cerramos todavía aquí el asunto eh porque en lo que ha pasado en Marrakech es el pacto que ha firmado en Marrakech nos ha inspirado también en nuestra cara B habló te despido Dati hasta mañana

Voz 30 31:30 yo no

Voz 0194 31:39 todos buenas noches vamos hasta dos dos minutos hablando sobre el Pacto Global por una migración segura ordenada irregular que han firmado esta mañana en Marraquech la mayor parte de los países de la ONU pero quería dar la vuelta a la cinta de caset en la cara B analizar el término migración

Voz 1880 31:53 sí porque si te das cuenta hay muchos términos que introducimos en nuestro lenguaje y hay muchos otros que dejamos de usar a veces son los políticos los que empiezan a usarlos otras veces determinados pues sociales otras somos nosotros mismos los periodistas hoy la pregunta es esa antes decíamos inmigrantes y emigrantes y ahora decimos migrantes el propio Pacto lo incluye así es Pacto Global por una migración segura y el propio presidente del Gobierno lo dice así esta mañana a Pedro Sánchez

Voz 1722 32:20 luego migratorios deben gestionarse adecuadamente para maximizar las oportunidades y reducir los riesgos y en este punto quiero ser Klar la migración irregular no es el camino

Voz 1880 32:32 de migratorios dicen

Voz 0194 32:34 sí sí la definición de Migrante el diccionario sí recoge el término

Voz 1880 32:37 no sí si en la RAE como adjetivo migrante es el que emigra inmigrar es trasladarse desde el lugar en el que se habita a otro diferente qué pasa con inmigrar y con emigrar estos verbos hablan de un mismo movimiento pero mirado desde distintos puntos de vista emigrantes quién va inmigrantes el que llega dos son las perspectivas pero es una misma la realidad todos son Nigrán

Voz 0194 33:00 íbamos con la evolución de la palabra porque hasta tal punto hay dudas sobre su uso de la Fundéu la Fundación del Español Urgente ha hecho una recomendación sobre cómo acusarlo

Voz 1880 33:09 de haber migrar inmigrar emigrar los tres verbos vienen del latín vienen de migrar eso es lo que estamos diciendo ahora mismo no haber el prefijo ex se implicó en eh entonces añade el sentido de salir de marcharse así que emigrante es el que sale el precio

Voz 27 33:25 de inmigrantes el de entrar

Voz 1880 33:27 sí que el que entra emigrante el que sale inmigrante que entra emigrante el que a inmigrante el que viene y lo que dice la Fundéu es que migrante es el término más general para referirse a toda aquella persona que abandona un lugar o que llega a otro para establecerse en él y luego están los animales

Voz 0194 33:41 los animales claro realmente nosotros

Voz 1880 33:44 los en español cuando hemos hablado históricamente de inmigración hablamos de animales

Voz 0194 33:48 es cierto sobretodo de aves de las aves migratorias

Voz 1880 33:51 no le he pedido a Blas Molina que trabaja en el área de estudio de seguimiento de aves de SEO Bird Life que me dijera que se conoce como ábreme ave migratoria

Voz 23 33:58 aquellos hombres que realiza viajes estacionales o regulares de fundamentalmente debido a la disponibilidad de recursos es decir al invento alimento que les hacen sobrevivirá algunas de las especies que son más conocidas pues eso la cigüeña blanca la cigüeña negra el Cuco el ruiseñor común la golondrina el avión como los vencejos que sonados que quiere Cuenca mucho las zonas urbanas y las ciudades son activo horas yendo este periodo pues los insectos o no hay o escasea mucho entonces tiene que buscar eh lugares que de digamos que el eje de de energía decir a través del alimento puedan sobrevivir

Voz 1880 34:44 pues de eso se trata no de poder sobrevivir la pregunta Ángels es a las aves migran desde siempre Nigrán por necesidad en busca de comida como nos dice Blas Molina pero desde cuando miramos nosotros desde cuándo Nos movemos Ésta es la respuesta

Voz 20 34:59 apenas nos puso

Voz 31 35:03 comenzamos a migrar por la sabana a siguiendo la manada de bisontes más allá de lo bisonte a nuevas tierras lejanas a los niños a la espalda los ojos en alerta desconcertante paisaje desconocido

Voz 1880 35:29 apenas nos pusimos en dos pies comenzamos a migrar por la sabana desde siempre somos migrantes especie en viaje está diciendo Jorge Drexler en este movimiento

Voz 0194 35:38 Mercedes Jiménez es antropóloga investigadora acres acrecentó transfronterizo de Acción Cultural investigación social en Tánger y en la Universidad Complutense de Madrid ayudar a entender más el concepto Mercedes muy buenas noches qué tal buenas noches tú cómo definirías que es un migrante no estamos hablando de del que se mueve del que sale o entra sea emigrante o inmigrante tú como como de fines al migrante

Voz 23 36:02 yo creo que efectivamente el migrantes la persona que se mueve lo que creo que falta comprender es que es la misma persona la que sale la que llega creo que tenemos que poner el acento en la persona y no en el territorio IS está la revolución el cambio en la manera de entender estas denominaciones

Voz 0194 36:21 mira tú dirías que es más exacto hablar de migrantes que de inmigrantes o emigrantes

Voz 23 36:26 yo creo que la palabra Migrante define mejor la complejidad de los procesos cuando habla de emigrantes porque ese mira desde un territorio el emigrante Willy inmigrantes siempre desde un territorio pero cuando se habla de inmigrantes nos centramos en la complejidad de los procesos en la persona en en las Comunidades yo creo que este ha sido el giro este ácido como todos los estudios migratorios han ido dirigiendo la mirada han ido profundizando en Gando claves no en el todo lo que encierra la migración desde

Voz 5 37:03 pues eso como dice Jorge Drexler No somos una especie en viaje pues desde el principio

Voz 0194 37:08 el sujeto la persona que se ve obligada a abandonar su país ir hacia otro como se denomina asimismo

Voz 23 37:17 es muy es muy entretenido y comprender por ejemplo yo vivo Marruecos no entonces las personas que se mueven aquí se las denominadas células denominan Harrak es que tiene un fuerte contenido de contestación social a Raga es el que quema por ejemplo las comunidades subsahariana a muchas de las personas que están aquí en Marruecos en tránsito se denominan a sí mismo aventureros porque muchas veces la migración se queda corta entonces la aventura va mucho más allá es mucho más digna entonces también es importante comprender que muchas veces la migración a veces está demasiado con notara e India hay que comprender pues eso que que hay que que hay toda una complejidad que que hay de que está debajo no hay que hay que de ser desenmarañar

Voz 0194 38:04 esta demasiado connotado por ejemplo la connotación del in en inmigrantes tú dirías que está connotado negativamente

Voz 23 38:11 no sobre todo porque el que se mueve es decir ahora mismo vivimos en un contexto globalizado donde todos Nos movemos es fácil coger hombre un avión es un billete de avión y moverte pero hay una parte de la humanidad que vive en un sur globalizado que está condenada a moverse cuyo precio es la muerte no todas las personas que cruzan el Estrecho que se está moviendo y que

Voz 0194 38:34 tienen el riesgo de perder la vida

Voz 23 38:37 entonces cuando hablamos de inmigrantes estamos demasiado acostumbrados a ver ese espectáculo estamos demasiado acostumbrados a ver el espectáculo de la gente ahogándose que ya casi no nos conmueve entonces yo lo que creo es que tenemos que imponer el discurso de los derechos humanos hacia las personas que están en movimiento

Voz 0194 38:55 hoy mismo mirábamos mientras preparamos el tema estábamos mirando la portada del diario El País en Internet había dos noticias pegadas una al lado la otra evidentemente tenían relación una era el pacto de Marrakech era sobre sobre jóvenes migrantes en una de ellas se utilizaba migrante y en otro inmigrante quién debería velar o quién debería ocuparse de usar el término correcto

Voz 23 39:16 yo creo que hay muchas academias hay una acá una academia euro blanca es entrada quizás un poco etnocéntrica centrada en el control de la movilidad que se empeña a lo mejor en en estos en estos conceptos de inmigración emigración pero yo creo que hay otros otras voces voces chicane las africanas magrebíes y Latina hay otra academia que también ha puesto en crisis no esté uso de de la emigración de la inmigración que habla de pues ese habla de personas el movimiento de inmigrantes de toda la feminización de las migraciones de las cadenas globales de cuidado de la presencia también de niños entonces yo creo que hablar de inmigración es es hablar sobre todo centrarnos en las personas de los procesos

Voz 0194 40:04 por Mercedes muchísimas gracias

Voz 23 40:07 muchísimas gracias a lo cierto es que tú

Voz 0194 40:09 desde Marruecos tú eres de Sevilla tú que te consideras

Voz 23 40:13 pues yo soy una mujer en tránsito si la mujer traslacional es lo que decía entonces una andaluza

Voz 5 40:18 móvil del no

Voz 32 40:21 te y móvil Mercedes muchísimas gracias

Voz 0194 40:25 gracias buenas noches

Voz 33 40:26 guía mío Kenny

Voz 30 41:01 es bonito a Valderrama que no podía faltar

Voz 34 41:04 hoy habrás que nosotros también los españoles no en un momento empezamos a salir de España esta canción eh escribió en mil novecientos cuarenta y nueve como homenaje a los millón

Voz 1880 41:13 de españoles que dejaron el país por distintas causas traslada la guerra

Voz 34 41:17 civil no luego en el año sesenta Se hizo una película que también se llamó El emigrante pero yo creo que era un poco una excusa para que salir ahí Juanito Valderrama hicieron una película aunque el momento estelar de Juanito Valderrama la

Voz 14 41:30 Milagros Migrante o emigrante

Voz 0194 41:33 inmigrante yo creo que migrante

Voz 27 41:35 es cómodo como se decía hace un momento un término mucho más comprensivo que incluye diferentes aspectos y que no sitúa al que habla en una posición de observador del que emigra si el que habla es alguien que están un país y se refiere a la gente que ha venido a este país habla desde su posición central en este país para referirse a los que han venido ya han ocupado mi territorio y emigrante en nuestro caso en nuestro caso tiene unas connotaciones más positivas porque tenemos ahí un vínculo afectivo con la

Voz 0194 42:12 la gente que emigró en en los tienen

Voz 27 42:15 por ahora que has puesto esta canción me ha puesto la

Voz 0194 42:18 el de gallina es la canción de Valderrama

Voz 27 42:21 porque yo recuerdo que uno de los choques de mi infancia más más más culturales más fuertes que he tenido es que yo era una niña nacida en el Pirineo que no conocía el mundo más que las cuatro montañas que rodeaban mi pueblo y de repente pues vino una empresa empezó ahora dar las montañas yacer embalse sí cero obras venían autocares desde Córdoba desde Murcia desde Almería que llegaban allá y miraban sobrecogidos las montañas tan altas llegaban después de dos días de viaje unos autocares tremendos y luego por las noches en un bar que había debajo de mi casa cantaban esta canción yo no había oído jamás flamenco ni sabía que era el flamenco me sobrecogió entonces una de las cosas que había en la radio en esos momentos

Voz 0515 43:05 hablar de los que miraban pues

Voz 27 43:08 no había mucha diferencia entre los emigrantes que estaban en Alemanía los emigrantes andaluces que venía

Voz 0194 43:13 no llegaban a Cataluña pero en cambio

Voz 27 43:16 Nos no eran percibidos como emigrantes en cambio los otros sí

Voz 0194 43:20 decía decía me decía Marcos por los auriculares no me extraña que llorar al escuchar esta canción que te pones la tele le allá hasta yo lloraba y yo no si no eras Migrante Migrante mejor que inmigrante iba emigrante

Voz 0515 43:32 bueno es verdad que somos capaces demostrar lazos afectivos por la lo decía mira ahora por por la palabra emigrante y hay mucha gente que genera lazos de rechazo con el inmigrante no sin caer en la cuenta de que es inmigrante aquí es emigrante ahí

Voz 0194 43:47 claro que es una cuestión de enfoque

Voz 0515 43:50 a mí me cuadran las tres bien las tres palabras me parecen duras y soy capaz de tener lazos afectivos así que cuando escucho una otra otra las tres me suena

Voz 26 43:59 igual Fernando soy yo creo que es muy interesante no porque la digamos que el lenguaje siempre recoge hitos dentro de una transformación social determinada no vamos a ver yo recuerdo una cosa que me fascinaba siempre de niños sobre todo en historia es son las grandes migraciones no que eso de los vándalos que de repente ahí oriental acaban vienen van atraviesan toda Europa y acaban en el norte de África por ahí dispersos no que incluso Andalucía viene de allí de Vandal Ussía Aitán entonces la historia es la historia de las migraciones es difícil ser humano es migratorio como las aves no porque cuando suave es claro

Voz 0194 44:37 hicimos a pata esa es migratorias

Voz 26 44:39 entonces cambia cuando de repente se asienta ya sienten Estados específico entonces es que el el incauto no el el entra sale digamos afecta digamos a la composición del propio lenguaje entonces es una patología el que alguien salga que alguien entre pero somos somos migrantes

Voz 8 45:02 una triste

Voz 1880 45:11 además de la película el inmigrante que dos películas españolas que hablan de migraciones pues esto que estamos escuchando ahora mismo que pertenece a la banda sonora de Flores de otro mundo de Icíar Bollaín este espere esta canción canciones soledad es como se titula La canción de la que huyen las tres mujeres una dominicana una cubana hay una bilbaína que migran a un pueblo español Eulalia para empezar a compartir su vida con tres hombres de allí es como la historia de las mujeres de más no así pero hay muchas más españolas Vente a Alemania Pepe de Pedro Lazaga con José Sacristán que vuelve a su pueblo de de Alemania hablando de su experiencia allí o Un franco catorce pesetas de Carlos Iglesias una familia española que se tiene que ir a a Suiza que Eneira Suiza y una última también española sería perdiendo el norte de Nacho García Velilla Éstos son dos universitarios en la España de hoy que se iban a Alemania porque aquí no encuentran trabajo

Voz 33 46:01 la falta se librará de nosotros siente

Voz 0194 46:14 esto es distinto no

Voz 1880 46:16 sí un peliculón de hace diez años dirigida por Thomas Mc Carthy el protagonista de Richard gen Kings un nombre que tiene que que tiene que volver a Nueva York por trabajo y cuando llega a su casa se encuentra unos okupas africanos que le hacen cambiar su vida y que el empieza a vivir de verdad cuando los conoce no y la otra película de la que quería hablar es América América de Elia Kazan es un joven griego que intenta llegar a Estados Unidos y que pasa una odisea auténtica intentando conseguir el dinero que le cuesta el pasaje para llegar hasta allí y en canciones Bunbury por ejemplo que canta a los que se fueron cuando a España le va bien

Voz 33 46:55 no

Voz 1880 47:07 uno más el tema de Manu Chao de hace sólo veinte años primer disco que se llama clandestino

Voz 35 47:14 sí eh

Voz 34 47:21 Nos vamos aseguró que lo sabes la verdad es que me lo preguntas son unos Rodríguez desde su segundo disco Sin documentos de mil novecientos noventa y tres Desde de la de la de Manu Chao han pasado veinte años pues de esta sólo han pasado veinticinco años bailando

Voz 1880 47:46 hemos pasado en la cara B tenemos que hacer dónde están todos esos

Voz 34 47:48 años que hemos perdido

Voz 3 48:15 con Yago por aquello de la corte iraní Sami Nair vosotros sabéis por aire María Dueñas Teodoro León Gross por tierra Juan Cruz María Kodama a llanto para vosotros estaréis Paul

Voz 0194 52:44 Javier Torres buenas noches buenas noches estas en Sevilla Music abrimos Foxconn musical norte vale ya que estoy en Suiza

Voz 24 52:51 doblaba es más va a doblar el mapa he doblado el mapa sí empiezo doblando el mapa por buenas razones una porque la danza no necesita documentos para viajar cruza fronteras sin problemas no sea la de tiene todo el mundo la puede entender hable el idioma que hable de donde sea vale empiezo porque he visto una película este fin de semana axioma Dansa que está dirigida por Telmo Esnal con una fotografía es espectacular poética que retrata la emoción de la vida a través de la danza se baila a la tierra al agua al fuego a la recogida de la manzana a la vida diaria es una película bellísima que se estrena en los cines de toda España el viernes veintiuno

Voz 0194 53:39 danza