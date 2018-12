Hora 25 (11/12/2018)

Voz 1 00:00 cuando la temperatura sube llegan los gestos de distensión la Generalitat responde con apelaciones al diálogo y el Gobierno descarta el ciento cincuenta y cinco son las ocho las siete en Canarias

Voz 3 00:14 sí

Voz 4 00:21 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:33 hola buenas tardes el Gobierno no piensa de momento en el ciento cincuenta y cinco es lo que ha dicho esta tarde en el Senado la vicepresidenta del Gobierno cuando le han preguntado si el Gobierno está valorando la aplicación del ciento cincuenta y cinco la Generalitat ya ha respondido a las cartas que ayer envió la Moncloa pidiendo explicaciones por la aparente dejación de funciones del Gobierno catalán el consejero de interior le dice al ministro que los agentes actuaron bajo criterios estrictamente profesionales y que no hubo inacción la Fiscalía por cierto ha abierto una investigación por la actuación de los Mossos de este fin de semana en la AP siete Precisamente esta mañana la portavoz de la Generalitat

Voz 1915 01:10 jugarte la obligación y el Compromís garantiza res volví el treta manifestarse aseguraba que los Mossos garantizó

Voz 0194 01:19 era el derecho a la protesta y el derecho a la Reunión ante el Consejo de Ministros previsto el próximo veintiuno de diciembre en Barcelona y mientras tanto la derecha coordina su mensaje para pedir al Gobierno mano dura y urnas duros Monserrat PP y Albert Rivera C's

Voz 5 01:33 requiera formalmente el requerimiento previo del artículo ciento cincuenta y cinco al agitador número uno eso señor Torra y convoque elecciones ya que aplique nuevos ilusión que cometen

Voz 6 01:45 selecciones que los españoles decidan si lo está haciendo muy bien Sánchez lo quitara sacará mayoría absoluta yo creo que no yo creo que le van a dar otro revés en las urnas y que va a ver también

Voz 0194 01:56 el Supremo ha confirmado que el próximo dieciocho de diciembre empezará el juicio por el uno de octubre con las cuestiones previas ya en Andalucía esta tarde han comenzado las negociaciones para que Moreno Bonilla sea el próximo presidente de la Comunidad Pedro Blanco

Voz 1715 02:09 el Partido Popular ha comenzado a sentir el peso del extremo ideológico

Voz 0194 02:13 hoy el candidato del PP ha querido pone el acento en que con quienes ellos devociones conciudadanos sino con pocos

Voz 7 02:19 lo que estamos tratando en el día de hoy lo que vamos a tratar la próxima semana en un acuerdo PP Ciudadanos y por tanto se circunscribe al Partido Popular de Andalucía y el ciudadano en Andalucía junto a partir de aquí Vox y no soy yo portavoz evidentemente esta formación política ha expresado su plena voluntad a apoyar cualquier cambio en Andalucía

Voz 1715 02:41 Ana Fernández ha quedado si esta primera reunión esta primera negociación entre los dos partidos en Bruselas Theresa May se ha reunido hoy con los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea

Voz 8 02:49 la vemos ahí in heaven y borró a Chile en juez

Voz 1715 02:52 a la primera ministra británica intenta que Europa se comprometa a que ahora conocida como salvaguarda de Irlanda sea atemporal tenga un calendario de momento no lo ha conseguido

Voz 0194 03:01 así les daremos los detalles de una noticia que les adelantamos a esta hora el juez de refuerzo que se encargaba del caso Villarejo va a renunciar esta misma semana a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco o Carrusel deportivo José Antonio Duro buenas

Voz 1621 03:14 hola Carrusel deportivo qué tal muy buenas y que Carrusel deportivo ya ha comenzado la jornada Champions de este miércoles están en el sur

Voz 1715 03:20 un acto a los partidos del grupo B Schalke cero

Voz 1621 03:22 como cero y uno Oporto dos a las nueve iban a aguantar los últimos partidos de la fase de grupos para Atlético que debe confirmar en Brujas su primer puesto para Barça que contemple titular no se juega nada al ten ante el Tottenham en el Camp Nou además la Federación ha confirmado esta tarde que habrá en la Copa del Rey se implanta en lo que resta de competición de este año en los playoffs de ascenso a Primera y también la próxima campaña en Segunda dice

Voz 0194 03:45 si el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 03:48 es las próximas veinticuatro horas van a ser las que tendremos mayor inversión térmica es decir peores condiciones para que se produzca una buena ventilación dispersión de los contaminantes tendremos que esperar al jueves cuando la lluvia y el viento se irán extendiendo por prácticamente todo el país dispersando gran parte de los contaminantes de momento las inmediatas horas algunos chubascos en Galicia de madrugada se formarán nieblas en prácticamente todo el interior sobre todo cerca de los ríos persistentes en muchos casos mañana también el frío por ejemplo en la Comunidad de Madrid poco veríamos el sol y temperaturas máximas donde luzca el sol que apenas alcanzarán los quince grados por encima de los veinte en Canarias mañana por la tarde algunos chubascos en la costa de Galicia también en la mitad este de Cataluña como decíamos será el jueves cuando la lluvia ganarán más protagonismo

Voz 1715 04:32 empieza hora25 Pedro Bono antes de todo lo demás el libro de instrucciones para esta noche que hay Carrusel deportivo sí aunque yo escribiera hora25 de los deportes que no Carrusel deportivo y como hay Carrusel deportivo a las nueve a las nueve a partir de las nueve en Hora veinticinco Se va a ser más Nos podrán encontrar también en la aplicación de la SER podrán encontrar en nuestra web en Cadena Ser punto com en la onda media quedan avisados signos Lucas seguro se encuentra vamos con todo pero después de que escuchen buena noticia debería con Nacho Pablo

Voz 9 05:02 en Iberia tu equipo de nieve vuela gratis si estás pensando en una escapada para hacer esquí o snow compra tu vuelo en agencias especializadas podrás facturar gratis con Iberia tu equipo de nieve a destinos como Lyon Múnich Ginebra Zurich o Turín este invierno disfruta más de la nieve con Iberia

Voz 10 05:22 hora veinticinco nadie pensaba que una simple rotura de un grifo podría provocar una inundación nadie imaginaba que

Voz 11 05:29 los harías daños a tus vecinos nadie creyó que fuera necesario tener seguro de hogar justamente cuando pasa esto nadie te lo cubre titulo pagas todo lo que muchos llaman línea directa porque ahora tienes el nuevo Secure esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 8 05:47 venga directa una compañía Bankinter Hermanos Díaz llegó a ser la estantería más grande del barrio tal vez fue el carisma de dos manos pequeño cerebro del mayor o por la moda de la aguacate y los dedos lo que siempre han tenido claro es que contar con un buen asesoramiento y con Vodafone One Profesional les ayudaría crecer informa te en el catorce cuarenta y tres tiendas Vodafone Vodafone tu Partner en la era digital ready

Voz 12 06:10 el día de mañana nadie te podrá quitar lo bailao Thaçi que preocupa sólo de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que tú ganes más más información en ING Puzo eh

Voz 11 06:25 sabes ese momento en el que cancelando vuelos sin dar explicaciones y la empleada del mostrador te dice amablemente que te va a dar un zumitos pero indemnice

Voz 12 06:32 atracción nada pese a que ese es un momento legalizadas como una catedral desde diez euros al mes siguiente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites Llama gratis al novecientos cien seis seis tres Captain ser

Voz 4 06:48 hubo una veinticinco

Voz 8 06:52 Pedro Blanco Lavrinovic

Voz 1715 06:54 constante en la crisis catalana a los arrebatos de tensión Le siguen después gestos de distensión seguidos más tarde de nuevos brotes de tensión lo último de hoy es la tanda de cartas que la Generalitat ha enviado esta misma tarde al Gobierno central como respuesta a la tanda de cartas que ayer envió el Gobierno central a la Generalitat un cruce epistolar entre acusaciones de inacción y argumentos para demostrar que esta vez los Mossos no hicieron nada distinto nada diferente a lo que hicieron los Mossos cuando los ciento cincuenta y cinco estaba activo nos vamos a Barcelona Pau rumbo buenas tardes

Voz 0225 07:29 qué tal buenas tardes dice Presidencia Interior y Fomento tres cartas tres respuestas de la Generalitat la principal de las cuales la más extensa y en la que contiene más argumentación política es la de Mickeal es responsable de Interior en la que niega totalmente dejadez de funciones de los Mossos dice que se actuó siguiendo el libro ahí precisamente legal el broche casi al final de su misiva Buck REM cuerda que el pasado marzo durante el levantamiento de barreras en los peajes catalanes durante la Semana Santa por parte de los CDR en ese caso era para protestar por la detención de Carles Puigdemont en Alemania dice book que los Mossos actuaron igual que siguieron los mismos protocolos que en ese momento el ciento cincuenta y cinco estaba vigente por lo tanto el responsable de Interior en Cataluña era Juan Ignacio Zoido Aragonés la economía Calvet territorio admiten a miren la preocupación por los cortes en las autopistas desde el pasado fin de semana Book lamenta los trastornos esa es la palabra que utiliza transtornos que generaron en la población ira explicación queda el conseller de Interior a la actuación de los Mossos de este fin de semana es en parte evitar alteraciones del orden público otro reproche más velado en este caso de book es que la propia Ley de Seguridad Ciudadana la llamada ley mordaza prevé que la disolución de manifestaciones será el último recurso de la actuación policial

Voz 1715 08:45 gracias pago la Fiscalía ha decidido investigar a los Mossos d'Esquadra por lo ocurrido este fin de semana un aparente inacción decía algo dieron en esas cartas una actuación movida estrictamente por criterios técnicos y profesionales seguras la Generalitat en las cartas de respuesta en todo caso a la Fiscalía ha decidido preguntar volvemos a Barcelona Albert Prat

Voz 13 09:07 además de este bloqueo del sábado la Fiscalía también investiga los Mossos porque considera que tampoco hicieron nada el domingo cuando los mismos CDR levantaron varias barreras de peajes en toda Cataluña en su escrito el Ministerio Público critica la pasividad de los agentes que aunque acudieron a los puntos donde había protestas no hicieron nada dice la Fiscalía para disuadir al los manifestantes ni emplearon la fuerza proporcional para restablecer el orden concluye que con ello se lesionaron los derechos de los conductores hice perjudicó a la empresa que gestiona las autopistas es por todo ello que la Fiscalía pide un informe urgente al comisario jefe de los Mossos con todo detalle sobre cómo fue la actuación de la policía y quién fueron sus responsables en las protestas del fin de semana

Voz 1715 09:49 con el PP y Ciudadanos insiste en cada día en cada ocasión y piden al Gobierno que aplique el ciento cincuenta y cinco con la misma insistencia con la que podemos recomienda al Gobierno que no oiga esos cantos de

Voz 14 09:59 mira lo que exigimos al presidente Sánchez es que rompa de una vez por todas con el independentismo con este independentismo que es insaciable

Voz 0194 10:07 lo que quiere romper España que aplica

Voz 6 10:09 la Constitución que convoque las elecciones que los españoles decidan si lo está haciendo muy bien Sánchez lo apretara sacará mayoría absoluta yo creo que no yo creo que le iban a dar otro revés en las urnas y que va a haber cambio

Voz 15 10:22 le diré que respire hay muchos que le están pidiendo mano dura hay muchos que les están pidiendo un nuevo artículo ciento cincuenta y cinco yo creo que si volvemos a un escenario de excepcionalidad creo que eso va a poner muy difícil las cosas para que las formaciones políticas progresistas podamos sacar adelante medidas y proyectos que ayudan a la gente llegar a fin de mes

Voz 1715 10:44 bueno pues ya el Gobierno asegura que no tiene sobre la mesa la intervención de la autonomía catalana es decir la aplicación del ciento cincuenta y cinco lo que sí está haciendo La Moncloa es elevar el tono de reproche hacia Quim Torra hacia el presidente de la Generalitat hay algún ministro ya que cuestiona en público su legitimidad para ocupar el cargo después de haber defendido vías violentas para conseguir la independencia

Voz 0194 11:07 en el coche el Ejecutivo mantiene su agenda

Voz 1468 11:10 a celebrar el Consejo de Ministros en Barcelona el próximo día veintiuno y no aplicar medidas de intervención de la Generalitat es decir el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución dos afirmaciones que ha hecho esta tarde otra vez la vicepresidenta Carmen Calvo tras las dudas sembradas por el secretario de Organización y ministro de Fomento José Luis Ábalos lo sucedido

Voz 16 11:30 hay que valorar si las cosas que se hacen para bien consiguen un resultado positivo sino lo consiguiente tampoco acabo de entender en ningún empecinamiento

Voz 1468 11:38 el propio Ábalos aclararía esta mañana que era una reflexión personal y que sí que se iba a celebrar esa reunión en Barcelona en el gabinete piensan que los independentistas rebajarán la tensión en los próximos días de momento la ministra Margarita Robles decía

Voz 17 11:52 de alguna manera alienta alteraciones de orden público que no cumple sus obligaciones como responsable de gobierno y quién de alguna manera también favorece y alienta días violentas es alguien que no está legitimado para ostentar ninguna responsabilidad política

Voz 1468 12:11 el Ejecutivo según fuentes consultadas tiene previsto aprobar el día veintiuno varias medidas de inversión en obras públicas que demuestren según las fuentes consultadas que el Gobierno se preocupa de los ciudadanos catalanes mientras que los independentistas se pierden en su debate identitario

Voz 18 12:27 bueno vamos a acercarnos hasta Sevilla hoy el partido

Voz 1715 12:29 popular y Ciudadanos han tenido la primera reunión para negociar un acuerdo que permita apartar del poder al Partido Socialista una reunión en la que han participado los números dos de los dos partidos de la que no sale ninguna conclusión definitiva más allá de que el proceso echa andar Sevilla Ana

Voz 0134 12:45 Fernández hoy no han hablar de sillones sino de un primer acuerdo programático para el que un grupo de trabajo empezará a trabajar a partir de mañana pero ambos candidatos han coincidido en destacar que hay una clarísima voluntad de acuerdo para poner fin a treinta y seis años de gobiernos socialistas Juan Marín candidato de Ciudadanos

Voz 19 13:00 ha habido una clara voluntad de acuerdo que en ese sentido sabemos ambas partes que va a ser una negociación complicada

Voz 0134 13:10 es difícil el lunes que viene si hay avances en el programa se volverán a reunir Marini Moreno quién deja claro que este acuerdo no incluya Vox aunque sí que contarán con sus votos

Voz 7 13:19 lo que estamos tratando en el día de hoy y lo que vamos a tratar la próxima semana es un acuerdo PP Ciudadanos y por tanto se circunscribe al Partido Popular de Andalucía y el ciudadano en Andalucía

Voz 20 13:30 junto a partir de aquí Vox

Voz 7 13:33 no soy yo portavoz evidentemente esta formación política ha expresado su plena voluntad a apoyar cualquier cambio en Andalucía

Voz 0134 13:41 la reunión de hoy la primera formal ha durado casi dos horas de momento sin discrepancias

Voz 1715 13:45 como decíamos en portada es otra de las novedades de la tarde ese la contamos a esta hora en la SER la próxima renuncia del juez de refuerzo encargado de investigar los manejos turbios del comisario Villarejo Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 0225 13:56 buenas tardes el juez de refuerzo seis de la Audiencia Nacional comunicará esta misma semana a sus superiores que renuncia a continuar en la plaza no renovará a partir del próximo treinta y uno de diciembre el magistrado toma esta decisión el mismo día que la Sala de Gobierno de la Audiencia había recomendado al Poder Judicial su renovación por otros seis meses a la mayor urgencia Diego de Egea alega ambos personales pero desde que arrancó el caso Villarejo ha mantenido un duro enfrentamiento con la Fiscalía Anticorrupción el juez dejó en libertad a varios de los imputados en contra de la Fiscalía ya adoptó posicionamientos contrarios en el tratamiento de las pruebas y en la revelación del secreto sumarial que habían convertido la situación es insostenible el caso Villarejo se lo queda ahora el titular del Juzgado Manuel García Castellón digo De Gea aún tomará declaración mañana al chófer de Bárcenas a quién Interior supuestamente pagó con fondos reservados para que robara pruebas que perjudica hacen al Partido Popular en el caso de

Voz 1715 14:47 acabé claro y es que otra de las novedades del día es que hoy ha quedado confirmado que esa Operación Kitchen existió es decir que se pagaron esos fondos reservados a los que se Ferry a Miguel Ángel K Campos al entorno de Bárcenas para hacerse con información de computación en poder del ex tesorero del propio Bárcenas de hecho les venimos contando aquí en la SER Miguel Ángel que en la cúpula policial firmó el uso de esos fondos reservados

Voz 0225 15:09 Interior ya comunicado por escrito a la Audiencia lo que ya le había dicho con anterioridad verbalmente y que ha avanzado hoy la SER que se han encontrado decenas de documentos sobre seguimientos registros labores de espionaje pago a confidentes para averiguar in o destruir información sensible que perjudica se al Partido Popular en el caso de su caja B es la opera acción Kitchen y quiénes aparecen implicados en la autorización del grupo policial sufragado con fondos reservados el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino varios de sus colaboradores integrantes de la conocida como policía patriótica figuran sus firmas no aparecen las de Ignacio Cosidó olas de Jorge Fernández Díaz lo que no quiere decir que la justicia no vaya intentar depurar las responsabilidades hasta el

Voz 1715 15:51 final gracias Ángel hasta luego ya hay un juez en Mallorca que se han metido en camisa de once varas es el juez del caso cursa Atxa ha ordenado a la policía que se presenten dos medios de comunicación en Europa Press y en el Diario de Mallorca para saber de dónde partió una filtración que no le ha gustado los agentes se han llevado los teléfonos personales de dos periodista Radio Mallorca Lucía Bórquez

Voz 1315 16:12 la orden de entrada y registro en Europa presidiario de Mallorca contemplaba no sólo la entrega de los teléfonos de los periodistas y sus ordenadores sino que se autorizaba el estudio de Whatsapp Avs correos electrónicos y otras redes sociales con el fin de detectar posibles envíos de datos filtrados por parte de los investigados así como la intervención de cualquier documento o archivo relacionado con el caso cursar tres policías y una secretaria judicial se han incautado del móvil y dos ordenadores de la periodista de Europa preside el teléfono particular del periodista del Diario de Mallorca por la tarde los policías han acudido a la sede del periódico aunque la dirección sean

Voz 0194 16:50 llegado a facilitar cualquier tipo de información lo que

Voz 1315 16:53 contaba el adjunto a la dirección del periódico Matías Vallés

Voz 21 16:56 es un caso totalmente desproporcionado que ningún que ninguna hipótesis justificaría tomar una sesión de de esta de este calibre

Voz 1315 17:04 el caso ha recibido la condena del Sindicato de Periodistas de Baleares y de la Asociación de Periodistas de las Islas que lo han calificado de ataque aberrante a la libertad de expresión y al secreto profesor

Voz 22 17:14 con al veinticinco

Voz 18 17:17 qué es lo que te instalaron el otro día

Voz 23 17:19 jardín suelo unos detectores de la alarma es por si alguien intenta entrar por ahí no eso es si alguien se cuela el jardín la alarma asalta antes de que pueda entrar en la casa lo acabamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 24 17:30 lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 8 17:42 en general óptica tenemos un plan para cada mirada cheques descuento para Navidad yo este año me he portado muy bien claro tienes un descuento de cincuenta euros en tus gafas graduadas de cualquier marca veinte euros en gafas de sol y lentillas esta Navidad estreno gafas Itu vive como miras General Óptica tu mirada esto

Voz 25 18:02 no has conocido a nadie como ella no has leído un thriller como este estas navidades descubre reina roja de Juan Gómez Jurado vuelve el autor español de thriller más leído en todo el mundo Reina Roja publicado por Ediciones B

Voz 8 18:18 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad que ciertos carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 18 18:29 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede

Voz 0225 18:35 ayer debido a distintos factores más información en BBC Gemma

Voz 18 18:37 más lejos punto com vamos a marcarnos a Bruselas que Theresa May buscando una salida de emergencia anda pidiendo

Voz 1715 18:45 las instituciones comunitarias que le firmen un compromiso de que la salvaguarda irlandesa va a tener fecha de caducidad en Bruselas la Pastor buenas tardes

Voz 0738 18:53 buenas tardes pues aquí todo parece profundamente abierto ya las declaraciones de esta mañana asegurando que el acuerdo no se puede tocarle han seguido esa tarde frases con otro tono copo Zara que he dicho Tous los Veintisiete quieren ayudar añadiendo que el problema es como y esto lo ha dicho vía Twitter mientras Melle ha explicado a la prensa británica que con las entrevistas cumple lo prometido a su Parlamento busca soluciones a lo que más preocupa a los diputados británicos lo que no impide que siga defendiendo el acuerdo la escuchamos

Voz 26 19:25 qué estoy haciendo aquí en Europa con todos estas reuniones es cumplir con mi compromiso con el Parlamento el acuerdo se basa en nuestro referéndum es el mejor posible

Voz 0738 19:37 la que es tope es una garantía necesaria pero queremos garantías de que será exclusivamente temporal Ésta es la clave parece de estas negociaciones una declaración cuyo formato está aún por determinar por qué tiene que tener garantías

Voz 1715 19:52 hoy gracias grises de los datos que ha difundido hoy el Instituto Nacional de Estadística confirman el declive demográfico de nuestro país

Voz 27 20:02 la estadística dice

Voz 0194 20:03 que el primer semestre de este año registró el menor

Voz 27 20:06 el número de nacimientos desde mil novecientos cuarenta y uno

Voz 28 20:09 a un

Voz 1715 20:12 aquí también el mayor número de fallecimientos de defunciones desde ese mismo año la pirámide de población de nuestro país sigue adelgazando en la base sigue engordando en la punta manera olvido

Voz 0259 20:23 los nacimientos de enero a junio no llegaron ni a los ciento ochenta mil cayeron un seis por ciento si lo comparamos con el semestre del año pasado la natalidad bajó en todas las comunidades causas hay menos mujeres en edad fértil hay inestabilidad laboral y hay otro factor que cita el investigador Daniel Devolder

Voz 29 20:40 los juveniles pasan era tal vez más tarde hizo España es el país se juntó con coherente con Corea del Sur que tiene el primer hijo de la más llevara no es muy elevada y eso es un poco como un de bloqueo la gente espera espera despegar

Voz 0259 20:55 la edad del primer hijo ya supera los treinta y dos años en el primer semestre hubo doscientas veintiséis mil muertes cuarenta y seis mil más que nacimientos dice el Instituto Nacional de Estadística que hubo una alta mortalidad en enero posiblemente por los efectos de la gripe en los mayores enfermos también bajaron los matrimonios sólo se casaron setenta mil parejas

Voz 10 21:14 hora veinticinco los expertos en libertad saben qué quieren los expertos en llegar antes también lo mismo los expertos

Voz 11 21:21 en viajar a su manera igual que línea directa que como son los expertos saben que lo que realmente necesitas es un seguro con las mejores coberturas y al mejor precio por eso sólo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde son los setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones

Voz 30 21:38 iría directo punto com una compañía Bankinter en que le ha pasado Ana ha cogido el bolso salido cogiendo acaban a rogar en su casa que como así no sabe nada he llamado la policía diciéndole que estaban en su casa hay que fuera corriendo para allá que habían entrado a robar

Voz 24 21:53 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 31 22:11 las madres y los padres escuchen Podium podcast las charlas donde hablaremos debes bebes mucho más no te pierdas en Podium podcast las charlas de Fisher Price la de sonora ideal para PP

Voz 8 22:23 SER Price que los niños sean niños

Voz 23 22:26 a la evolución a quién no le gusta la evolución de ese movimiento constante que va hacia adelante han pasado ochenta años Nos movemos mejor vemos mejor

Voz 32 22:37 los mejor gracias a la evolución compartimos contigo una sociedad pasto de Irán hoy el compromiso social es patrimonio de todos y eso se llama evolución en el grupo social once ochenta años incluso ensuciar contigo hacemos de la evolución una revolución

Voz 1715 22:59 la segunda hora del programa vamos a dedicar esos datos demográficos de los que hablábamos antes la cara B la dedicaremos a uno de los personajes contemporáneos de la política europea a Theresa May no

Voz 1880 23:09 la primera vez que le oímos decir Brexit es Brexit fue hace ya más de dos años en julio de dos mil dieciséis Theresa May se convertía en primera ministra británica

Voz 33 23:18 bueno me inspira se han

Voz 8 23:22 saca

Voz 33 23:23 el Queen y China no explicó que estaba diciendo es que

Voz 1880 23:25 el Brexit y que harían que fuera un éxito lo segundo necesitamos nuestro país lo tercero que necesitamos es una fuerte visión positiva del futuro de nuestro país bueno todo aquello que decía Theresa May lo vamos a analizar ahora hay mucho que contar de ella muchos detalles que no conocemos de su vida y que hoy nos va a contar el inglés John Eaton que es doctor en Ciencia Política y Derecho Público en la Universidad Autónoma de Barcelona después Pedro como cada día a la cultura de Javier Torres para llegar hasta las

Voz 1715 23:51 en la tertulia hoy nos acompañan Javier González Ferrari Elvira Roca Victoria Lafora está son para ella las claves del día

Voz 1971 23:58 parece que el ayuno Serrat ha suavizado el ardor guerrero del presiden Torra hoy él y su Govern han escenificado la escena de la distensión tras reconocer el derecho de Sánchez a celebrar el Consejo de Ministros en Cataluña invitan a volver a la vía del diálogo como si no hubieran sido ellos los únicos y exclusivos responsables de la escasa Lada de la tensión desde el apreté eu apreté los CDR hasta la defensa de la vía eslovena con el enfrentamiento civil como método para lograr la independencia la sola mención del artículo ciento cincuenta y cinco en boca de algunos dirigentes socialistas y cansina mente reclamado por el PP y Ciudadanos pueda haber contribuido a la marcha atrás o tal vez sea otra estrategia más de la Generalitat y el día veintiuno se deje a los CDR tomar las calles por si acaso no es exagerado el despliegue policial

Voz 1715 24:49 así hemos llegado a las ocho y veinticinco minutos de la tarde y las siete y veinticinco en Canarias

Voz 35 25:03 hora veinticinco Madrid buenas tardes la Comunidad de Madrid no reforzará mañana el servicio de metro mañanas aquí va el escenario dos

Voz 1915 25:11 nuevo protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de la capital y los coches más antiguos no podrán circular por la M treinta ni por la almendra central pero el Gobierno regional en plena guerra contra el equipo de Carmena asegura que ese refuerzo no es necesario El vicepresidente Pedro Rollán hace sólo unos minutos en La Ventana de Madrid

Voz 0194 25:27 lo que al inicio de legislatura desplazaba dos coma dos millones de pasajeros en el día a día que ahora está desplazando a dos coma cinco dos coma seis millones todavía tenemos una capacidad estructural de hasta trescientas cuatrocientas mil personas cada día pero hay capacidad suficiente y mañana vamos a tener la oportunidad de comprobarlo

Voz 1915 25:45 poco habrá refuerzo en Renfe si habrá más autobuses interurbanos más y cincuenta y cinco más en la EMT el gobierno municipal reprocha la comunidad su falta de colaboración también en la puesta en marcha de Madrid Central hoy el consistorio ha hecho balance de los primeros diez días de la medida un buen balance dicen con diez mil viajeros más al día en la EMT en comparación con otros días de este mismo año menos tráfico en el interior de Madrid Central un treinta por ciento menos en Gran Vía por ejemplo la delegada en la delegada de Medio Ambiente y Movilidad Inés

Voz 0795 26:12 para mí es quizás tengamos que empezar a asumir que el despliegue de Madrid Central no sólo era bueno sino que es positivo en todos sus términos que nosotros hemos tenido que escuchar por parte de Pedro Corviam por ejemplo que las calles estarían solitarias que no había gente que no habría ni escaparates ni luces Heene

Voz 1915 26:33 décimos mañana no podrán entrar a Madrid ni circular por la M treinta los vehículos más contaminantes aquellos que no tengan distintivo ambiental es decir los de gasolina matriculados antes del año dos mil los diésel anteriores a dos mil seis y las motos anteriores a dos mil tres tampoco se podrá aparcar en las zonas reguladas salvo los vehículos seco cero emisiones enseguida vamos con otros asuntos de este martes pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 36 26:58 estas redes a esta hora en encontramos circulación lenta de salida de la capital por la A42 a la altura de Getafe y Fuenlabrada las seis en Las Rozas El Plantío Aravaca densidad circulatoria también en la ronda de circunvalación M cuarenta en Coslada hacia la A tres Pozuelo dirección a cinco Gemma al de Madrid en sentido A seis en el resto de la red de carreteras de la Comunidad de momento hasta ahora se circula sin problemas

Voz 32 27:25 oh

Voz 3 27:28 en la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter aunque las toallitas sean biodegradables tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías dañan nuestro medio ambiente por eso las toallitas a la papelera Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda

Voz 18 27:48 se lo venimos contando en

Voz 1915 27:50 a ser el hacinamiento en el centro de primera acogida de menores de Hortaleza ha provocado la baja de cuarenta y cinco trabajadores este año es casi la mitad de la plantilla denuncian falta de medios y situaciones de mucho estrés la Inspección de Trabajo ha enviado un requerimiento a la Comunidad para que alivie la saturación del centro Ana es educadora del centro

Voz 37 28:06 tres años pues rompe rompe crisis de depresiones Lope en riesgos físicos porque alguna por por el tengo una de de las agresiones por por la lesión romperlos nen

Voz 1915 28:22 Ciudadanos evita asumir responsabilidades por las supuestas irregularidades en las contrataciones del Ayuntamiento de Arroyomolinos donde ostenta el Gobierno su portavoz Ignacio Aguado ha responsabilizado al PSOE de esa localidad los socialistas y el resto de partidos de la oposición bien a la formación naranja que tome medidas y lleve el asunto a la Fiscalía escuchamos a Ignacio Aguado de Ciudadanos y a los portavoces de PSOE Podemos y PP Ángel Gabilondo Clara Serra y Enrique Ossorio

Voz 3 28:46 también asumimos el coste que tiene gobernar un Ayuntamiento en coalición tiene que asumir también que en este caso el Partido Socialista se han hecho mal las cosas

Voz 20 28:53 esta como alcalde si alguien ha hecho algo mal lo sean de personas del Partido Socialista pues que cumpla con la responsabilidad que compete ganas que llegó a

Voz 38 29:06 supuestamente a regenerar la política pues acabado copiando las peores prácticas las más viejas y las más corruptas del Partido Popular me parece lamentable a mí no me extraña que esto suceda en ciudadanos pero me parece penoso el discurso que han tenido aquí de regeneración y luego donde han gobernado pues que haya sucedido esto

Voz 1915 29:24 y un dato más los nacimientos cayeron casi un ocho por ciento en Madrid durante el primer semestre del año según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística son dos mil trescientos menos que en el mismo periodo de dos mil diecisiete también descendieron las defunciones un uno y medio por ciento se registraron veinticuatro mil muertes frente a las veinticuatro mil trescientas del año pasado llegamos a las ocho y media con diez grados en el centro de Madrid sigue hora25 hasta mañana