Hora 25 (12/12/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:20 con un cero tres y a partir de esta obra repasamos la actualidad este miércoles un día clave para el futuro de Theresa May que se enfrenta a una moción que cuestiona su liderazgo buscamos la última hora en Londres repasamos el resto de noticias en un largo día de debate en el Congreso les hablaremos de pensiones y de la subida del salario mínimo en la crónica desastre dialogar hemos sobre la libertad de expresión y derecho a la información en los próximos minutos y además nos iremos de bares en la cara B de Sara vítores decíamos que estamos a la espera de conocer si Theresa May sigue o no al frente de su partido la primera ministra británica se enfrentaba esta tarde a una moción realizada por voto secreto y auspiciada por sus críticos Londres Begoña Arce buenas noches

Voz 0273 00:56 qué tal buenas noches qué punto está esa votación bueno la votación acaba de finalizar exactamente en estos momentos ha tenido lugar durante las últimas dos horas en una de las salas del Parlamento de Westminster a puerta cerrada ante el es evidente del comité en mil novecientos veintidós el Graham Ready aunque los diputados se conocen de sobra por aquello el rigor formal se les ha pedido una identificación a cada uno de ellos ahora comienza el recuento de esos votos resultado se va a conocer a lo largo de la próxima hora

Voz 0194 01:24 hay alguna pista de por dónde puede ir

Voz 0273 01:26 bueno si nos atenemos a todos los mensajes que hemos oído iba a recibir incontables apoyos porque a lo que dicen a esta hora es que es muy posible que esa votación la pruebe sin ningún problema pero algunos pueden equivocarse a la hora de poner la cruz en la casilla porque también como decías es un voto secreto Main necesita ciento cincuenta y nueve votos para superar la votación uno más de lo que se venía diciendo porque al final se ha rehabilitado a un diputado tory que estaba suspendido no es decir se puede decir una cosa y después

Voz 0194 01:56 votar otra que el voto secreto y una última cosa Begoña May había ofrecido a sus diputados no presentarse a las elecciones y la dejan terminar el el proceso del Brexit

Voz 0273 02:05 sí ha sido así sea confirmado antes de la votación Theresa May se ha reunido con los diputados de ese comité mil novecientos veintidós ha hecho una concesión les ha prometido que no liderará que no será candidata en las próximas elecciones generales que están previstas para el año dos mil veintidós pero en fin a la velocidad de vértigo que se suceden aquí las crisis con el Brexit pendiente hablar de él de dormir vendidos

Voz 0194 02:25 la ciencia ficción pues si te parece dueña nos quedamos a la espera de cualquier novedad el resultado de esa votación

Voz 1884 02:31 por supuesto venga hasta ahora mismo que otras noticias contó

Voz 0194 02:33 hemos Esther Bazán buenas noches buenas noches vamos a recordar la maratoniana sesión que se ha vivido hoy en el Congreso por la mañana con la comparecencia en pleno del presidente del Gobierno para hablar de Cataluña también del Brexit desde mediodía sesión de control con enfrentamientos dialécticos con Pablo Casado y Albert Rivera a partir de las diez en la crónica desastre resumir hemos todo lo ocurrido como ejemplo escuchamos

Voz 1884 02:52 estaba todo sitúe fuera de la custodia

Voz 3 02:56 fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña contará con la respuesta firme pero serena proporcional y contundente del Estado social y democrático de Derecho

Voz 1884 03:06 el señor Torra a pasear por las fuentes machadiano donde se enamoró de Guiomar por La Moncloa ya hay viento huracanado en Cataluña que pide que usted actúe lo dije al señor Torra respire señor Torra respire antes de hablar respire antes de escribir un tuit lo digo también a usted señor presidente del Gobierno justo

Voz 4 03:25 sí a los ciudadanos elecciones ya ponga las urnas y que salga un gobierno fuerte un Gobierno que aplique la constitución de un gobierno que le diga claramente a los ojos de los que quieren liquidar España nunca lo van a conseguir

Voz 0194 03:36 del Congreso al Senado donde el PP ha apoyado esta tarde la reforma de Ciudadanos para la elección de los vocales en el Consejo General del Poder Judicial sistema propuesto daría más poder a las asociaciones judiciales la votación se produce además en un momento político de necesaria aproximación entre los dos partidos que están negociando recordemos tras las elecciones andaluzas Óscar García buenas noches

Voz 1645 03:55 buenas noches lo que el Senado aprobado gracias a la mayoría del PP es que sean los jueces los que elijan a la mayoría a doce de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial actualmente son el Congreso y el Senado los que eligen a la totalidad de sus representantes el PP por tanto da un giro de ciento ochenta grados en este asunto ya que primero pactó con el PSOE la elección de los vocal es ahora se alía con conciudadanos que propone otro sistema esta modificación en la reforma de la Ley del Poder Judicial no implica que ese cambio desde ahora el modelo es que la norma tendrá que volver de nuevo al Congreso con otro escenario completamente distinto donde se tendrá que negociar y votar otra vez el PSOE rechaza el modelo de Ciudadanos porque dice que es corporativista y excluye a la soberanía nacional podemos reclama un debate sosegado a medio camino entre el actual sistema el aprobado esta tarde en el

y continúa fugado el presunto autor de los disparos ocurridos anoche en el mercadillo de Navidad de Estrasburgo cientos agentes buscando este hombre que no se descarta que haya salido de Francia tiene veintinueve años había sido condenado veintisiete veces y estaba fichado recordemos que dos personas murieron hay otra más en estado de muerte cerebral y doce resultaron heridas esta medianoche la torre Eiffel se va a pagar como gesto de homenaje a las víctimas y de apoyo a sus familias

Voz 0194 10:38 no resultó fácil pero después de un intenso debate los padres de la Constitución entendieron que era necesario consagrar una serie de derechos para garantizar el ejercicio de una prensa libre nuestras recién estrenada democracia uno de ellos es el derecho al secreto profesional que recoge el artículo veinte de la Constitución y que sigue representando un pilar básico de nuestra libertad de expresión e información ese artículo

Voz 1884 10:59 conoce la actitud del periodista

Voz 0194 11:02 a revelar públicamente las fuentes de sus informaciones es decir reconoce el derecho del periodista a no revelar la identidad del auto y demás circunstancias por las que se produjo la información ni siquiera a las autoridades públicas o judicial ese principio se vio ayer vulnerado sólo contamos aquí en Hora Veinticinco con la incautación de los teléfonos personales y los ordenadores de dos periodistas del diario de Mallorca de Europa Press que el investigado un caso de corrupción en Baleares una polémica decisión

Voz 12 11:29 sí

Voz 0194 11:30 qué vamos a analizar en los próximos minutos con tres profesionales de la información y tertulianos habituales de Hora Veinticinco Cristina de la Hoz buenas noches buenas noches Carmen del Riego buenas noches muy buena hincar los fue buenas noches hola buenas noches menos gustaría saber Pedro Blanco desde la mesa producción la opinión de los oyentes

Voz 1645 11:45 eh seguro que tiene una opinión formada sobre el papel de los medios de comunicación debemos desempeñar la importancia de nuestro trabajo los límites que debemos tener los derechos que nos asiste el teléfono es el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres creo que la Miguel Ángel Aguilar el que decir que las noticias estar en los bares es cierto es cierto a los bares nos vamos a ir a esta hora porque la grave se va a dedicar al descenso del número de bares en nuestro país no sé si ustedes han notado ese fenómeno se tienen menos bares en los que entrar en su pueblo el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro

Voz 1884 12:20 vamos a poner en antecedentes a los oyentes Pablo Morán buenas noches Ángels buenas noches

Voz 1667 12:25 a la polémica que nos ocupa nos retrotrae a comienzos del pasado mes de julio cuando el Diari de Mallorca la delegación balear de la agencia de noticias las Europa Press publicaron el contenido de un informe policial que acusaba a un grupo empresarial balear de un presunto fraude fiscal de al menos cincuenta y un millones de euros a los que habría que sumar casi quince millones más de fraude a la Seguridad Social

Voz 0194 12:49 el informe extenso unas cuatrocientas

Voz 1667 12:51 páginas ya advertía de que ese fraude perfectamente orquestado según ese texto podría ser mayor teniendo en cuenta que sólo se había accedido a una parte de la contabilidad de S

Voz 1794 13:01 de qué grupo empresarial estamos hablando quizás les suena alguno de nuestro

Voz 1667 13:04 los oyentes porque se trata del grupo liderado por Bartolomé cursada el empresario que dominó durante décadas la noche mallorquina la investigan por liderar un entramado para favorecer sus locales y discotecas un entramado en el que presuntamente participaron policías y políticos locales que según los testigos disfrutaban de fiestas con prostitutas con champán y con cocaína pagadas por cursar a cambio de defender y favorecer sus negocios la causa principal está a punto de cerrar la fase de instrucción cursa que está en libertad desde abril después de pagar un millón de euros

Voz 0194 13:35 los abogados del empresario se quejaron ante el juez del caso por la filtración del supuesto fraude fiscal el magistrado ordenó a la Policía investigarlo por un posible delito de revelación de secretos

Voz 1667 13:45 es el juez Miguel Florida que autorizaba la intervención de los teléfonos y equipos informáticos de los dos redactores que firmaron la información de ese supuesto fraude uno de ellos es Kiko Mestre del Diario de Mallorca esta mañana ha contado en Hoy por hoy que la policía le citó ayer a la una de la tarde

Voz 24 14:00 primero me citan en en comisaría y pero con un rollo poco de compadreo o no con como un poco porque yo no las conozco los policías ante Gemma había avisado un juez es precisamente el que firma esa resolución me había avisado que que la policía quería hablar conmigo bueno yo voy a comisaría pregunto si tengo que ir con abogado me dicen que no hace falta bueno efectivamente yo voy allí a pensando que me van a pedir a que ya el bueno a ver quién me ha filtrado ese tema evidentemente yo nunca iba a desvelar una fuente iba a terminar nunca me imaginé que realmente lo que se buscaba es que yo tuviera que entregar mi teléfono móvil

Voz 1667 14:39 a Mestre le impidieron avisar a sus jefes lleva su abogado así que interpreta lo ocurrido como una encerrona

Voz 24 14:44 hay una cosa más grave todavía es que hay una fisio policial donde viene a decir que mi teléfono lleva pinchado desde hace meses desde hace meses sabes la policía con quién estaba hablando con quién no estaba hablando

Voz 1667 14:57 Mestre cuestiona también la propia esencia de la investigación porque recuerda que por entonces ese informe policial no era secreto y que lo publicaron medios locales y nacionales así que concluye que el objetivo es él y su trabajo

Voz 24 15:10 realmente hemos sacado muchísimas información hemos estado muy duros con este tema y hay una obsesión por parte de un determinados abogados uno es uno bueno abogados del grupo cursa que evidentemente de silenciarnos de silenciarnos en lo tristes que están la policía ir y sobre todo el juez pues está entrando en esto

Voz 25 15:29 cuando la policía se personó también en la redacción de Europa

Voz 1667 15:31 a Press con idéntico propósito incautar el móvil los ordenadores y la documentación perteneciente a la redactora Blanca Pons

Voz 0194 15:38 la orden judicial para incautar todo este material periodístico contaba con el aval de la Fiscalía

Voz 1667 15:43 contaba con el aval del fiscal jefe de Baleares Bartomeu Barceló que consultó previamente la Fiscalía Anticorrupción Barceló en declaraciones a la SER ha descartado que esta intervención de teléfonos a periodistas siente un precedente peligroso considera que los hechos no tiene mayor importancia pese a la alarma creo

Voz 26 15:59 yo creo que no yo creo que se ha producido una alarma social quizás porque no se había dado esta situación antes pero no tiene mayor importancia sean registrado se han registrado despachos de abogados multitud de ocasiones IU no ha tenido esta repercusión de Piqué no que también tienen el secreto profesional secreto profesional

Voz 0194 16:21 vamos a saludar a Miguel Pasqua o magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía profesor de Derecho Civil muy buenas noches buenas noches Angels hay algún caso en el que esté justificada la investigación de las fuentes periodísticas pese al secreto que consagra la Constitución

Voz 27 16:38 bueno sobre esto hay bastante discusión pero hay muy pocas conclusiones muy poca conclusiones definitivas en bueno yo necesito decir antes de nada que puede ser imprudente valorar la resolución que se ha tomado

Voz 28 16:52 cuando yo no conozco exactamente lo cita

Voz 27 16:55 de la asuntos están investigado los periodista no conozco la magnitud de los hechos por tanto más bien más bien preferiría pues pues bueno hablar del marco no embarcó

Voz 0194 17:05 sí que

Voz 27 17:07 desarrolla in the como ocurre en realidad como ocurre con todos los derechos fundamentales su entereza la entereza de cada derecho e ha de medirse los casos difíciles no es lo fácil es decir cuando cuando cuando entran en conflicto con otros intereses públicos como en este caso la persecución de delitos se decide defender a ultranza el el secreto profesional del periodista puede mermar la eficacia en la que se función redentora cómo cómo se puede ordena que conflicto hay un quizás algún ejemplo cercano como al que se ha referido el el fiscal en el en el audio se pueden ayudarnos el abogado y su cliente naturalmente que resultaría muy útil intervenir el teléfono del abogado defensor para conocer la verdad hay perseguir del delito pero todos entendemos que esto de hecho trizas el derecho de defensa y que por tanto se puede preguntar pese a lo interesante que es perseguir el delito hay un derecho fundamental que el derecho de defensa que está blindado frente a esto bueno pues el derecho a comunicar información no tiene menos rango eh no tiene meros rango que que el derecho de defensa

Voz 0194 18:22 sí lo que pasa es que el fiscal lo el fiscal lo decían negativo el fiscal dice igual que ser registran despachos de abogados se pueden registrar los ordenadores y los teléfonos de los periodistas

Voz 27 18:32 sí por eso me ha llamado por eso me ha llamado la atención es porque ha puesto no sé exactamente lo que se refiere un despacho de abogados puede naturalmente eh se ha registrado cuando los abogados están imputados cuando son investigado pero del abogado defensor naturalmente que no que el juez no puede no y eso es algo que no podía referirse

Voz 0194 18:52 claro dedicaría

Voz 27 18:54 no digo eso que igual que en el caso de abogado lo entendemos pues el derecho a comunicar información lo tiene eh que te menos rango que el que el derecho de defensa no tiene un algo presos derecho humano en fin que esto entiende dice que el secreto profesional del periodista es la piedra angular le merece la libertad de prensa y que la libertad de prensa es el perro guardián de la democracia algún esas palabras no es decir estamos hablando de de algo se vio entonces aquí el problema es el de los límites no es posible el mismo titular europeo derecho humano sí ha admitido hasta ahora que yo sepa no en relación en ningún caso de español sí admitido algunos límites por ejemplo para evitar la comisión de delitos graves o para investigar la participación delictiva del propio periodista que pongamos por caso está pagando al filtrados no o para la seguridad colectiva a la defensa nacional incluso la estabilidad económica pero en España Doña Ángels tenemos una una alguna peculiaridad y es que a diferencia de no sé si todos los conceptos algo casi todos los demás países el secreto profesional está expresamente constitucional

Voz 0194 20:04 claro como derecho fundamental

Voz 27 20:07 los cincuenta y tres de la Constitución dice que sólo por ley sólo por ley ley que deberá ser orgánica además que en todo caso deberá respetar su contenido esencial podrá regularse de ejercicio de los derechos y libertades fundamentales como no hay ley lo mejor es decir que no hay límites de momento sin perjuicio de que el legislador pues hagas dub deberes sea el que establezca los límites

Voz 0194 20:33 una una cosa practica qué consecuencias puede tener esta incautación para la Causa General hay quién dice algunos expertos se apuntan que podría pedirse la nulidad completa del caso si se demuestra que con la incautación de este material de los periodistas ha incurrido en un abuso

Voz 27 20:50 si se demuestra que digamos Si las resoluciones que se adopten se basan en la información obtenida por una decisión judicial que sea declarada nula entonces perderán el valor probatorio todas esas pruebas informaciones que deriven de esta intervención pero no necesariamente va a contaminar toda la causa o a otras investigaciones que nos traigan causa que lo deriven que no que no hayan resultado de lo que sea conocido por por los teléfonos y lo positivo de los periodistas y eso queda

Voz 0194 21:23 pues bien el Pascua muchísimas gracias

Voz 2 21:26 somos hasta luego buenas noches

Voz 29 21:28 a lo largo del día hemos ido recogiendo reacciones queríamos contar ahora con la opinión

Voz 0194 21:34 jurídica y hemos sido recogiendo reacciones a esta polémica y la mayoría sobre todo reacciones de periodistas en contra de la acción contra los periodistas Baleares

Voz 1667 21:42 exacto empezando por sus propios compañeros que han convocado una concentración en defensa del derecho al secreto profesional mañana a las ocho de la tarde en Palma de Mallorca los comités de redacción de las televisiones radios públicas han condenado la acción también las asociaciones profesionales como la FAPE el director editorial del Grupo PRISA Augusto del Kader lanzaba esta pregunta al juez que ordenó la incautación

Voz 30 22:04 el juez que ha hecho FC ha leído en la Constitución tenemos feria sala la Geraldine puede gustar o no puede gustar que se haya constitucionalizar el secreto profesional de los periodistas pero está en la Constitución la Constitución no es un bufé de desayuno que lo la el COC las tostadas no sea de melón y esta feria conoce que si el que la pasa por la cabeza evidentemente es absolutamente

Voz 1667 22:33 de rechazar en el Consejo Fiscal ha recibido una carta de queja firmada por periodistas pero dice que no les corresponde manifestarse sobre este asunto la fiscal general María José Segarra niega que se haya violado el secreto profesión

Voz 31 22:45 le van a perdonar que no haga ninguna declaración al respecto son actuaciones que están secretas es una pieza secreta entiendo la inquietud que tienen ustedes pero me disculpara que no puedo decirlas dada por el móvil pero no le preocupa propio constitucional del artículo veinte

Voz 7 23:00 me preocupa porque estamos clarísimamente la fiscalía y los jueces van velamos por esa libertad de expresión y por supuesto para el secreto de las fuentes

Voz 1667 23:07 contraste en la valoración del ministro de Exteriores Josep Borrell que esta tarde ha asegurado que pena

Voz 1794 23:12 Saba que le hablaban de Venezuela cuando conocía

Voz 1667 23:14 yo lo ocurrido cuando le han preguntado por lo ocurrido el Diario de Mallorca estudia emprender acciones judicial

Voz 0194 23:20 porque los tres tertulianos que se sientan en la mesa de Hora Veinticinco los tres empresas e incluso Carmen del Riego o al frente de la Asociación de la Prensa de de Madrid

Voz 0378 23:28 a ti qué te parece bueno un desastre un desastre pero que se veía venir cuando se cambió el Código Penal para incluir la revelación de secretos la persecución de de los periodistas Se veía venir algo de esto y yo como decía del Kader que se lean la Constitución pero no sólo que se lean el Código Penal y entonces primero hay que aclarar que cuando un sumario está declarado secreto es secreto excepto para las partes es decir juez fiscal Secretario Judicial abogados de la defensa de la terapia

Voz 0436 24:10 John

Voz 0378 24:11 sólo para esos uno de esos es el que tiene tiene que filtrar un informe que esté en ese en ese sumario no hay ningún caso de haber ido contra ningún juez ningún fiscal ningún funcionario ningún se va a la parte débil al periodista para que un periodista tenga un documento de eso que no interfiere en la investigación porque es interfiriera en la investigación sí que sería declarado secretas esas actuaciones que supondría que ni siquiera las partes

Voz 0194 24:49 no tendrían tendrían acceso

Voz 0378 24:52 y además los periodistas por regla general somos bastante responsables con no interferir en estas cuestiones cuando se puede hacer un mal mayor del que se quiere del bien que se quiera hacer con el con la publicación de que te cojan un un teléfono donde tienes tus fuentes las conversaciones con tus fuentes para para ese caso en concreto para otros para otros muchos si eso no es atentado contra el secreto profesional a no revelar sus fuentes se yo le diría a la a la al fiscal general que también estudié un poquito más este caso

Voz 0436 25:44 sí cada documento sumario informe que se filtre que se publican

Voz 0378 25:48 la prensa fuera objeto de que se requisa es al periodista

Voz 7 25:52 eh es su móvil ordenador

Voz 0378 25:54 Josu o el producto de su trabajo

Voz 0436 25:57 el ejercicio del periodismo sería imposible en este país no existiría ha habido muchos debates a lo largo de los últimos años sobre qué hacer con la publicación de los sumarios declarados secretos ministros en su momento de Justicia como Gallardón no Catalá hablaron de la posibilidad de penar yo al al medio que que publicaron sumario declarado secreto recientemente la vicepresidenta del Gobierno dijo aquello de que la libertad de prensa no lo aguanta todo deberíamos sea una regulación de la en europea es decir el Gobierno general tiene siempre tendencia a intentar controlar la información en la medida en que no la puede no la puede manipular no la puede dirigirte a controlar en la manera que que desea entonces yo estoy con Carmen es verdad que yo entiendo que puede crear cierta indefensión a un acusado en un proceso penal que su sumario se publique pero no hay que investigar el periodista al periodista tiene la obligación de publicar una información que maneja considera intentamos veremos si los periodistas tenemos una manía que es publicar lo que sabemos o cuando alguien te dice no te cuenta que hicieron lo publiques dice pues no me lo cuentes lo cuentes yo vi trabajos contar las cosas pero no conocemos como ha dicho Carmena nadie yo entiendo que en un momento en que hay una una una publicación un sumario que además es cierto que puede crear tensión en la persona que está siendo investigada pues que que se investigue internamente cuál cómo y de qué manera se ha producido esa filtración y luego hombre yo entiendo con periodista tú lo puedes investiga si consideras que está participando del delito se considera como un agregado de implican es esta implicado en la trama corrupta se una parte fundamental se está generando algún daño evidente por esas informaciones un daño intencionado porque buenos filtrarse información para que genere determinado daño intencionado pero sino de que osea es que es que no tiene mucho sentido y además te cogen todo no te cogen sólo lo que pueda tener relación con la causa es que expone es tu vida privada profesional o sea que tenga que ver con el caso que no tenga que ver

Voz 1794 27:57 Carlos además de todo lo que han hecho mis compañeros que me

Voz 25 28:00 como es evidente creo es interesante la reacción es interesante la reacción que demuestra que todavía esta profesión está viva quiero decir que todavía nos nos movemos por cosas que son realmente de fondo y muy importantes en las que estamos todos Staples John tan cainita entre todos nosotros ante una cosa así nos nos unimos claramente porque es muy obvio que es un atentado contra un derecho constitucional básico pero además de todo eso es que además el funcionamiento de todo el sistema está pervertido porque se está abusando sistemáticamente el secreto de sumario en en se prolongan los secretos de sumario durante incluso años de forma totalmente absurda a todo el mundo sabe que la mayoría de los casos no tiene ningún sentido y además por supuesto los periodistas en su trabajo si tú de cara secreto sumario durante un año van a salir cosas no no no nos engañemos los periodistas tratan de conseguir información y cada vez y esto ya ha pasado otras veces no llega a lo mejor tan lejos pero ha pasado otras veces que se hacen investigaciones para ver qué ha pasado una filtración nunca consiguen nada nunca llegan a ningún sitio entre otras cosas porque siempre que esto acaba en tribunales superiores por suerte porque está en la Constitución los periodistas siempre acaban llevándose la razón porque la tienen porque siempre se garantice en general los los los tribunales superiores garantizan por encima de todo el derecho a la información porque es que es es relativamente fácil para un buen abogado de un periodista demostrar que es que el interés de la ciudadanía por un tema tan escandaloso como éste es superior al con una colusión de derechos a la posible a la posibilidad de la generación el indefensión que seguro existe pero entre los dos derechos es más importante el de la el la ciudadanía el derecho a saber en asuntos además como este especialmente dedicados esto

Voz 1794 29:41 ha resuelto o sea tenemos la gran ventaja de este país

Voz 25 29:43 sí hay cosas que no están bien y hay cosas que están bien esta está bastante bien porque tenemos bastantes sentencias y bastantes bastante jurisprudencia que ampara a los periodistas sacan metió la pata al juez y espero que el poder judicial

Voz 0378 29:56 y en línea con lo que dice Carlos desde luego el Tribunal Constitucional cada vez que le ha llegado a un caso de estos eh ha dado la razón al periodista al que solamente le exige dos cosas una que la información sea veraz que no atente contra la intimidad de las personas intimidad entendida el derecho al honor de una persona que no sea un insulto hacia la persona sino que sean hecho

Voz 0194 30:24 de otras Table eso

Voz 25 30:27 es el caso es el caso efectivamente

Voz 0378 30:29 solamente de dos horas me parece

Voz 0194 30:32 importante también porque cuando abordamos este tipo de temas siempre tengo la sensación de que tú lo has dicho dices que nos damos cuenta que bueno la la profesión ha reaccionado a y me gustaría que la ciudadanía entendiera la importancia

Voz 0436 30:42 sí que nos una coste exacto que no lo sé no es una cuestión has hecho de los periodistas es un es un derecho de ello el derecho a la información es un derecho

Voz 32 30:51 por eso digo cuando los jugadores farras darle Haro las jueces darle

Voz 25 30:54 la zona los periodistas lo hacen apelando al derecho de los ciudadanos a conocer no hay derecho

Voz 0436 30:58 este es el periodismo sólo se pudiera ejercer desde el punto de vista de las fuentes oficiales de la versión oficial de los hechos digamos ya condenados es que es que al final el periodismo pierde todo su valor

Voz 25 31:09 no nos olvidemos que hay no no ha sido decretado el secreto de sumario en el caso Gürtel durante todo este tiempo pero por ejemplo si tuviéramos que esperar el caso Gürtel lleva nueve años osea que no

Voz 1884 31:19 tendríamos que esperar Rubén

Voz 32 31:22 empezar en esta había declarado el secreto sumario por lo menos no Picos

Voz 0378 31:26 salvo que sea declarado secreto también para las partes que es cuando el juez está investigando una cosa que se conozca que se está investigando esa cosa puede perjudicar a esa propia investigación el secreto no no es tal digamos

Voz 1667 31:43 algo clave para que los oyentes lo entiendan el secreto profesional garantiza al final la confianza de la Fuente en

Voz 25 31:48 en los periodistas sin esa confianza

Voz 1667 31:51 no hay información no habría informado

Voz 0194 31:54 los oyentes están tan interesados en el tema que han llamado han dejado notar en el Wanda

Voz 1645 31:58 sí sí vamos a escuchar tres de las que han llegado el resumen del espíritu de estos comentarios podría ser el siguiente en la calidad de democracia se mide a partir de la calidad de sus instituciones y en este caso los oyentes son muy críticos con la cálida de la justicia el funcionamiento de la justicia por lo que ocurrió en paro vamos a escucharles

Voz 0273 32:16 eso sí tienen que asegurarse de que la información que proporcionan es verdad en la medida que ustedes lo pueden comprobar esto es muy difícil porque los periodistas están pues supongo que tan mal tratados como todas los todas las pruebas de las procesiones y muy mal pagados y claro evidentemente a lanzar una fe New pues ahora parece que resulte rentable pero el periodismo de verdad está basado en labor de investigación hay cotejar todos los datos posibles antes de tirar

Voz 7 32:43 e informaciones así Aday y que después ya verán

Voz 0273 32:47 sí se desmiente no no por supuesto ustedes tienen que salvar salvaguardar eh la identidad de las fuentes internas que revelar cómo era pasado con estos periodistas por favor información veraz porque sino no podemos decidir en condiciones estos adornos lo asegurar buen periodismo indignas buenos trabajos de investigación periodística

Voz 33 33:09 está claro que en este país está la policía patriótica patriotas ello fuese patriótico esto Empire cortijo pero lo ha sido siempre y creo que lo seguirá siendo la dama esto es una democracia camuflada y es lo que hay en España

Voz 34 33:25 adoptaba el poder judicial no tiene bastante lo que hace que no pide explicaciones sanciona estos magistrados Don estaba chicos son los periodistas claro siendo información no hay caso

Voz 1884 33:38 qué pena de democracia hasta mañana Pablo aunque lo tiene ante sí sí sí esta mañana David Torres buenas noches no te preguntas qué estamos haciendo aquí con lo bien que estaríamos en porque tenemos que trabajar Boris no tendríamos dinero para ir los fines de semana un bar sí pero yo creo que somos también

Voz 1880 34:19 cables nosotras de aquí en España están cerrando los griega

Voz 1884 34:22 lo ves este punto de esta voy a pedir a los jefes que nos dejen a esos y es por la economía de este país tanto que España

Voz 1880 34:27 era el país con más bares por metro cuadrado de nuestro entorno pues cada día hay menos ahora mismo hay un bar por cada doscientos

Voz 0194 34:33 Mantecón cohabitar lo leíamos ayer es un estudio de la Federación Española de Hostelería en dos mil diecisiete por séptimo año consecutivo Se redujo el número de bares hay dieciocho mil menos que en dos mil diez por lo que veo hoy en la cara B Nos vamos a ir de bares

Voz 1880 34:45 sí señor en la cara B Elgar como decías de dos mil diez a dos mil diecisiete se Serra exactamente dieciocho mil doscientos sesenta y nueve locales parece que en este dos mil dieciocho también continúa la tendencia estaba hablando esta tarde con Emilio Gallego es el secretario general de Hostelería de España preguntado a qué se debe esa disminución en el número de bares

Voz 28 35:05 bueno lo primero que hay que decir es que sigue habiendo Casyc ciento ochenta mil bares en España ir ha habido una disminución es pequeña disminución en estos diez últimos años son diferentes factores por un lado desde luego los efectos de la crisis es grave recesión económica que hemos vivido en los últimos años no hay otra parte que tiene que ver también con la reorganización de población que hubo en muchas ciudades españolas sobre todo las de mediano tamaño gran tamaño hay un factor que también hemos notado claramente es que muchos pequeños establecimientos cierran pero lo que se abren posteriormente son negocios de mayor tamaño de más de una plantilla más importante de mayor superficie empresas de más calado

Voz 7 35:53 el caso es que el declive de los Varese combate

Voz 1880 35:55 tensa con el crecimiento del resto establecimientos hosteleros Chacón restaurantes con hoteles con empresas dedicadas al catering

Voz 28 36:02 se han seguido abriendo restaurantes España en estos momentos tiene setenta y seis mil restaurantes ir en estos años lo que se ha producido en el subsector de restauración es que se han abierto más establecimientos seguimos teniendo del orden de ciento ochenta y seis ochenta mil bares en el País restaurantes y estos son cifras que siguen siendo

Voz 0194 36:23 en eso del vaso medio vacío medio yo no está claro que lo ven medio lleno la etimología del bar el tercero viene del inglés

Voz 1880 36:30 no ese critica barra o barrera en principio esa barra era la que estaba en los pies la donde reposan los pies en el cliente en Messi la parte inferior del mostrador pero luego ya con el tiempo se empezó a referir a la barra que hoy conocemos al mostrador no por extensión pues bar ya ese local

Voz 0194 36:46 no hay un origen anterior de la palabra sí pero es que no te

Voz 1880 36:49 nada que ver con la bebida era la palabra barra del latín luego se usaba en el siglo XVII perdón trece en Italia para indicar la barrera que separaba en las cortes de justicia nos explicaba antes Emilio Gallego las razones del cierre de los bares bueno pero hoy otra teoría sobre la afluencia de los españoles a los bares La Cabra Mecánica cantaba en dos mil tres en una canción que se llama Fábula del hombre lobo y La mujer pantera que es la falta de amor la que llena los bares no sé

Voz 1884 37:31 vamos a preguntárselo a Manuel González de Audi canas sociólogo de la Universidad de Deusto muy buenas noches

Voz 0194 37:37 bueno y qué tal si es la falta de amor la que llena los bares será que hay mucho amor y por eso no hay gente que vaya a los bares

Voz 35 37:45 esto yo creo que lo que es claro antes Emilio no es que existe está dando una reestructuración está diciendo que están abriendo tramos locales más mayor más grandes con más personal empresas más potentes yo lo que observo aquí por lo menos en Bilbao es que hay muchos vale

Voz 0194 38:02 ahí

Voz 35 38:05 que han perdido incluso el comercio como las siete calles en gran medida a todo lo que es la plaza no da y eso lo está copado por Bono

Voz 0194 38:11 bien esa transformación de la que hablaba Emilio de la que hablas tú se pierde el sentido del Baros Se mantiene el sentido del bar

Voz 35 38:18 bueno yo creo que se mantiene se en cierta medida gente para lo que es que va adquiriendo también otros posibles sentidos en principio hay un yo creo que hay un factor que ha ido que he ido funcionando y ha hecho que se pierda muchas cliente las sobre todos esos pequeños locales de los barrios locales pequeños de los barrios estaban mantenidos normalmente por vecinos el de de extracción más o menos modesta que venían de trabajar y se quedaban unas unas unas horas con los amigos tomando un vino o una cerveza tranquilamente charlando mientras la mujer asumía la responsabilidad del hogar al ir cambiando eso de alguna forma aunque todavía los hombres seguimos sin entrar del todo en las casas

Voz 0378 38:58 por eso está cambiando

Voz 35 39:01 ahí esas reparto de funciones ya no es tan fácil eso por otro lado cada también vivimos más viejos donde trabajamos pero hay distancias que recorrer vivimos los vamos a los dando en zonas dormitorio y entonces no es tan fácil esa reubicación las el Arsenal lo difícil son incluso más complejos los encuentros

Voz 0194 39:18 sí sí sí el bar es un invento relativamente moderno que hacía antes la gente

Voz 35 39:23 hombre la gente lo que pasa es claro que es un invento relativamente moderno corresponde básicamente a la industrialización la gente se reúnan aplazados en los cubiertos de de la de la de la iglesia para charlar igual pues jugar algunas cosas y juegos cantes que han ido desapareciendo porque nacían de esa reunión de riñones de gente la vida en el campo la vida rural llevaba unos ritmos que no mi tía fácilmente lo que admite nuestro tiempo esto es un intento de la época de la industrialización fundamentalmente

Voz 0194 39:52 es una cosa muy mediterránea

Voz 35 39:55 eh yo creo que es bastante mediterránea o tienen mucho enganche con la mediterráneo por la sencilla razón de equipo que incoó bueno porque esta incluidos varios factores el mismo clima que anima a vivir en la calle también somos productores de vino tradicionalmente que es una bebida bastante accesible económicamente lo cual ha favorecido ese ese consumo en la Edad Media al no era carísimo y ahí se producía poco enseguida se picaba que no hasta que no vino a toda esa esa situación pues el caso es que el vino era era caro y le dice que el acceso estaba limitado las bodas aquí en el norte y eso se bebía los ha vivido y desaparecen algunas películas en algunas novelas fibra increíble vivía de forma casi alimenticia

Voz 0194 40:38 pues Manuel González Ana muchísimas gracias por la radiografía de los bares

Voz 35 40:42 gracias y buenas noches de que hasta luego

Voz 7 41:02 esta es la mejor canción española de Avalos a los bares así como el calor del amor en un Gabinete Caligari mil no

Voz 1884 41:08 cientos ochenta antes estábamos aquí que somos somos ya cinco periodistas sentados aquí hablamos les diera una cosa muy muy corporativista explican los bares también es muy corporativista de los periodistas

Voz 7 41:18 diría que sí

Voz 1884 41:21 somos una profesión es buena desde bares pero yo creo que era una versión de lo que dice Miguel Ángel Aguilar de que la información esto en los bares yo siempre he defendido que el periodismo hacen los claro interviene también depende de los horarios antes cerraban los periódicos mucho más tarde ahora

Voz 0194 41:37 veinticinco tienes más posibilidades de ir a los bares

Voz 1884 41:39 el Hora catorce por el ingeniero digamos que las fuentes están un poquito más relajo pensando digamos momento idea es sumamente bien luego hay grupos que Sara que han dedicado canciones que hablan de bares no sus canciones sí sí

Voz 1880 41:52 salirnos de los grupos españoles por ejemplo La chica de ayer de Antonio Vega habla del Penta mal moral de Loquillo de la coctelería

Voz 1884 41:59 Balmoral en somos Siniestro total de cines

Voz 1880 42:01 otro ese habla del palentino los planetas del Amador en qué puedo hacer por ejemplo y luego también en pereza en la canción Por mi tripa hablan del Siroco bueno mejor dicho hablan de las baldosas del baño con el fin de seiscientos uno de si en muchos casos como un personaje más o como protagonista imprescindible documental por ejemplo de Madrid dos mil doce que es de iban Muñoz Rojas y David Álvarez que ya auguraba el descenso en el número de bares y titula a tal cual la muerte de español en la invasión del plato cuadrado

Voz 36 42:42 pues los sesenta eran normalmente para

Voz 1794 42:45 dejar de matrimonios

Voz 36 42:47 estaban tenían se tomaban subirnos Zhukov

Voz 1884 42:50 añade

Voz 1880 42:51 y también hay películas de ficción españolas nos vamos a quedar con dos con el bar de Alex de la Iglesia rodeado perdón rodado en el famoso palentino en la calle PC en Madrid que cerró hace unos meses además

Voz 1884 43:06 no es buenísima

Voz 7 43:12 y luego tapas de dos mil cinco

Voz 1880 43:14 José Corbacho y Juan Cruz ellos nos presentan un bar de barrio en el que parece que no está pasando nada pero en el que hay de todo hay un abandono amoroso un chino o tráfico de drogas y claro también hay tapas

Voz 1884 43:24 siente luego películas no españolas con el bar también como

Voz 1880 43:33 pues también decenas entre mis favoritas por ejemplo My Blue Berry Nights es una película de dos mil siete con Orallo si digo es preciosa una chica a la que le ha dejado el novio se pasa horas y horas en el bar de él comiendo tartas otra café irlandés una familia irlandesa en la que la hija se queda embarazada divertidísima y una más que bueno de divertida tiene poco Malditos bastardos esta es la han tenido de Tarantino sobre la ocupación alemana en Francia y quería que escucháramos una canción más

Voz 16 44:07 sí

Voz 3 44:17 va

Voz 7 44:20 la película que es una preciosidad Beautiful girls es un canto a la amistad en el bar del pueblo en el que según en todos los personajes están

Voz 1880 44:28 Timothy hat on Uma Thurman Matt Dillon y Natalie Portman que les muy poco

Voz 0194 44:32 en series como Cheers no es el título de la serie que era el nombre del

Voz 1880 44:36 que era el hombre del bar una serie de los ochenta está ambientada en estaban en Boston y bueno que no se olviden tampoco los libros sólo rápidamente dos recomendaciones el bar de las grandes esperanzas

Voz 0194 44:46 qué bonito es preciosa novela una novela

Voz 1880 44:48 la de hoy dos La Enciclopedia de los bares y restaurantes de ficción este esta genial porque recopila mil quinientos locales inventados que aparecen en novelas en películas en series en tebeos es de Óscar García chulo

Voz 0194 45:01 es decir esto también hacías gestos cuando nos habla del responsable de hostelería cuando decía no no es que desaparezcan es que se transforma en tu coincides con esto no los varios sigues viendo yo sigo viendo bares pero claro quedan ciento ochenta mil todavía eh a ver a ver

Voz 7 45:15 pero sobre todo en Madrid yo estoy notando un fenómeno que están naciendo

Voz 37 45:22 panaderías cafeterías pero no sé si entra dentro de los bares son considerado bares eso que os son ese otro tipo de establecimiento para mí tiene un punto más canalla seis si no que la panadería pero no ha visto es que coincide en que es está cambiando por otro tipo de locales no habéis visto que han las panaderías éstas al

Voz 0194 45:43 pero qué hombros el bar yo creo que el tiene más

Voz 1880 45:45 no es el Barreto taberna aclaró que el qué

Voz 37 45:48 te tiras la servilleta de partido

Voz 29 45:50 el Buesa de lo de Gabinete Caligari o de o de la cabra que huela a cabeza de gamba no

Voz 1884 45:57 es una cervecería que hubo una cabeza ese es el Barça

Voz 1667 46:00 a ver si queréis valorar los bares los fuera una temporada

Voz 1884 46:03 España

Voz 1880 46:08 nos vamos con una canción de Umar bueno nos vamos con lo que podemos beber en un bar

Voz 7 46:23 Hamburgo One Scott vuelvo whisky escocés maravilloso

Voz 1884 46:32 eso que me equiparable a los bares ahí cuando decir ahora ir fuera hay veréis cómo es una los pasos pubs por ejemplo en Irlanda con música en directo todo el rato

Voz 0194 46:41 que se acaba cantando lo que se acaba cantando

Voz 1884 46:44 hasta mañana hasta mañana vallas de bares que todavía no salgo

Voz 16 47:16 hora veinticinco

