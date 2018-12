Hora 25 (12/12/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez a las nueve en Canarias

Voz 0194 00:18 el debate de esta mañana en el Congreso sobre Cataluña ha dejado una frase resonando en las paredes de la Cámara la ha pronunciado el diputado de Esquerra Republicana Joan Tardà todavía estamos a tiempo ha dicho es la frase la que debería agarrarse todo el mundo se a unos no les preocupara el adjetivo de traidor y a otros no les preocupara la próxima cita electoral hoy desde la tribuna se han escuchado voces que intentan mantener en pie los últimos puentes que quedan voces que ya han dinamitado los puentes hace tiempo que luchan entre ellas por parecido electorado hoy parecía que había unos que se resistían a dar por enterrado el acuerdo de la moción de censura y otros que lo pisotea van con fuerza para que no pudiera volver a resurgir y es que han pasado tantas cosas en tan poco tiempo ese frágil acuerdo no para de tropezar lo más recientes el resultado de las elecciones andaluzas con la irrupción de la ultraderecha en el panorama político con la que pocos contaban a Pedro Sánchez se acorta el margen de actuación presionado por la derecha envalentonada tras los resultados andaluces por su propio partido temeroso de lo quiere Andalucía sea sólo el principio Pedro Sánchez amaga con romper definitivamente con los independentistas pero en el fondo no quiere espera que esa suerte que le ha acompañado siempre se vuelva a liar con él pero son pocas las señales que llegan desde el otro lado no llegará ninguna hasta que en ese otro lado no se imponga al pragmatismo que también escenifica Joan Tardà

Ángels Barceló

Voz 0194 01:41 esta mañana el Congreso de los Diputados pero lo primero a esta hora tiene que ser Londres Begoña Arce buenas noches qué tal buenas noches porque acabamos de conocer el resultado de la votación email es Alba

Voz 7 01:51 sí me hizo salva el resultado han sido doscientos votos a favor

Voz 0273 01:54 de Theresa May de mantenerla como líder ciento diecisiete en contra hay que decir que este número de votos ciento diecisiete es bastante elevado quizás no era lo que en las últimas horas había barruntando de que iba a haber muchos votos a favor de ella evidentemente mucha gente que ha dicho que iba a votar a favor no lo no lo ha hecho pero en fin ha superado esta votación pero los euroescépticos radicales siguen teniendo un peso considerable van a seguir torpedeado a May en el proceso del Brexit y haciéndole la vida muy difícil en la Cámara de los común

Voz 0194 02:25 pues ya lo contábamos antes Begoña por lo que han contado algunos medios la primera ministra había ofrecido dejar de liderar el partido en las próximas elecciones generales que todavía no no no son inmediatas a cambio de que ahora la dejarán en el cargo no ha sido una reunión dicen bastante dramática

Voz 0273 02:39 sí bueno antes de la votación Weise había reunido efectivamente durante una hora con los diputados del Comite mil novecientos veintidós ya ha hecho una concesión les ha prometido que no liderará que no será la candidata en las próximas elecciones generales que están previstas para el dos mil veintidós también ha dicho que quiere cumplir completamente la legislatura pero cuando le han preguntado qué ocurriría en caso de unas posibles elecciones anticipadas si hubiera unas elecciones por ejemplo el próximo año May ha rehuido responder no se puede descartar esa posibilidad porque May no tiene apoyos suficientes recordemos en la Cámara de los Comunes para sacar adelante el acuerdo sobre el Brexit la votación que ayer se aplazó por la que está pidiendo ayuda a la Unión Europea Easy en enero cuando se plantee de nuevo ese voto que necesariamente tiene que pasar por la Cámara de los Comunes May no lo saca adelante entonces qué ocurrirá la posibilidad de unas elecciones anticipadas no se puede descartar

Voz 0194 03:33 email resistiendo una nueva embestida

Voz 0273 03:36 sí ha dicho que ya va a luchar hasta el final y pero por ejemplo esta noche había un diálogo en Channel Four un diputado decía esta es una primera ministra zombi le decían bueno pero es que tiene muchas termina el otro ha respondido sí pero los zombis también tiene mucha esta mina no se sabe muy bien a dónde va a ir Theresa May ella ha vuelto a mí

Voz 0194 03:56 cómo

Voz 0273 03:57 a Downing Street va hacer una nueva declaración al país al parecer la segunda del día es posible también que sus planes inmediatos sean ir mañana a Bruselas donde como sabéis hay una cumbre de líderes de la Unión Europea trastocado otra vez por el Brexit y que siga exagera de contactos que tiene con los líderes europeos para lograr algún tipo de remodelación de del acuerdo hoy sobre todo sobre el punto de Irlanda del Norte

Voz 0194 04:24 una curiosidad cómo ha sido la votación porque sabíamos que era secreta pero además sin imágenes

Voz 0273 04:30 sí sí ha sido voto secreto en la sala catorce del palacio de Westminster sin acceso a la prensa con las cortinas echadas en los ventanales para que las

Voz 0194 04:38 buenas indiscretas no pudieron filmar nada de

Voz 0273 04:40 de lo que pasaba el presidente del comité Graham Bell y control Abbas las urnas hice ha pedido además identificación a los diputados aunque se conocen de sobra porque están todo el día juntos y a pesar de que aquí no hay carné de identidad es decir todo todo con un gran rigor y con un gran secreto pero que finalmente ha dejado entrar a una turba de de periodistas en el momento del resultado había creo que que sesenta ya repetimos doscientos votos a favor de Theresa May ciento diecisiete en contra son muchos votos en contra y

Voz 0194 05:11 eh apunta Sastre puntualidad británica a las diez en punto pareció además que es estaban esperando a que sonaran las campanas de las diez para dar el resultado

Voz 0273 05:19 sí han seguido los horarios con con mucho rigor ya ha empezado a ver cierta impaciencia porque no porque tardan tanto pero bueno ellos habían dicho que en el plazo de una hora iba sabes la votación ahora veremos a ver esa nueva declaración de Theresa May ante la puerta de Downing Street ofrece algún tipo de de proyecto si va a repetir una vez más que ella está dispuesta a seguir adelante cosas de la que estamos completamente

Voz 0194 05:42 seguro pues hacemos una cosa quedamos a la espera por si apareciera ella decir alguna declaración volveríamos contiguo al Londres de acuerdo

Voz 0273 05:49 de acuerdo venga hasta ahora Begoña decíamos a las diez M

Voz 0194 05:51 punto eh ha sido un proceso largo las nueve habían terminado las votaciones una hora de recuento que no está mal y a las diez en punto se producía el anuncio

Voz 10 06:13 pues este ha sido el sonido de la votación

Voz 11 06:16 con estos a Plauto si estos gritos Bruselas que saldrá Pastor buenas noches como era mi buenas noches ha hecho tantas veces que el futuro de Europa pasaba por noches agónicas como esta aquí

Voz 0194 06:25 cómo lo viven en la capital comunitaria no sé qué dicen en Bruselas

Voz 0738 06:28 bueno pues con un respiro de alivio no hay en estos momentos declaraciones oficiales todavía pero si podemos recordar que al medio día el portavoz de Juncker ha reiterado que el presidente de la Comisión apoyaba plenamente a May desde que se inició este pulso y sin querer entrar en el debate interno pero lo cierto es que aquí nadie sabía como iraquí iban hablar mañana con tres a Macy perdía este voto buen lo ha ganado por lo que aquí continúan con lo suyo y lo suyo es escribir en el borrador de conclusiones voy a leer textualmente el párrafo que la Unión que está a punto dispuesta a examinar cualquier cualquier garantía de futuro que se le pueda dar eso sí con sí antes de que no se puede ni modificar ni contradecir el texto del acuerdo eso es lo que está ya escrito en el documento entrecortada siete es lo que quiere decir que de momento necesita también el acuerdo de Theresa May a la que esperan para ver qué tipo de garantías le pueden dar sin modificar el texto

Voz 0194 07:33 es el Asia hay alguna novedad también alguna reacción a lo largo de la noche a esta victoria de May hablamos otra vez contigo

Voz 12 07:40 aquí estamos Ureña hasta ahora siguen el

Voz 0194 07:42 la tertulia de Hora Veinticinco Carmen del Riego Cristina de la Hoz y Carlos Cué e incorporamos también a Paul Morin ya como buenas noches qué te parece el resultado

Voz 12 07:52 bueno pues ajustado para sus intereses Aquila esté era un paso intermedio quedan poco más de tiempo para negociar en Bruselas lo difícil que tienes que no tiene mucho que negociar ayer estuvo dando vueltas por principales capitales en Cibeles todas ellas Le dijeron que el crimen no el acuerdo de salida qué es lo sustancial no puede ser modificado junto con lo que decía Griselda Pastor a lo que sí se puede hacer es matizar la declaración política que es la declaración sobre la futura relación con la Unión Europea y aquí es donde al no ser un tratado vinculante se puede dar más margen a decir por ejemplo tendremos unas magníficas relaciones con el Reino Unido Icon eso saber si puede convencer a su mayoría que con estos votos no lo tiene nada Garanti

Voz 0194 08:42 dan ayer diésel darnos decía que da la sensación que en Bruselas querían ayudarla pero que no sabían cómo tenían que encontrar la fórmula para hacerlo

Voz 12 08:48 que el fin y al cabo es una cuestión interna el Brexit desde que se gestó hasta que lo estamos gestionando hasta dentro de unos años continuará siendo una cuestión de la política interna británica y la gran tragedia para May es que a pesar de haber ganado este tiempo que por supuesto le beneficia

Voz 0378 09:05 ese resultado ajustado les señal

Voz 12 09:07 la que sí era una mayoría ya difícil de conseguir con este con este u otro la Griezmann el hecho que no que sea un resultado más ajustado lo hace todavía más difícil contar con esa mayoría necesaria por lo tanto al fin y al cabo estamos hablando de una discusión entre conservadores y continuará siendo

Voz 0194 09:23 claro porque este resultado se puede trasladara o al a la siguiente votación sobre sobre el acuerdo

Voz 12 09:28 se puede hacer una una la extrapolación población exactamente es decir si May Press preveía un resultado un poco más amplio a su favor que estos doscientos con ciento diecisiete ya tenía una mayoría ajustada con este resultado sobre el voto de confianza más ajustado de lo que estaba previsto más difíciles será todavía conseguir la mayoría que necesita punto importante los unionistas de Irlanda del Norte que tienen que darle su apoyo hoy antes de del voto a se rumoreaba que estar allí en habiendo a conversaciones con los Knicks tasa de Irlanda del Norte precisamente para relajar la cuestión que más les preocupa que es el backstage a todo parece indicar que no se han acercado las posiciones y al fin y al cabo esos votos son son muy necesarios también tanto como su propio partido

Voz 0194 10:15 la ella como queda porque sigue resistiendo yo lo decía antes a Begoña una nueva embestida y ahí está otra vez aguantando ella veía lo contaba también ahora Begoña había ofrecido la posibilidad de no ir a las siguientes elecciones y si si se apoyaba ahí está pero cuando todo el rato pero no es que parece que cae pero que vuelvo se vuelve a poner de pie otra vez

Voz 12 10:35 la nueva Dama de hierro de la política británica digamos no Theresa May es verdad que resiste y tiene unas condiciones muy muy desfavorables que es que las heredó de Cameron Cameron dejó el problema encima de la mesa Illa hilo lo ha tenido que gestionar desde el primer día Theresa May a qué sucede que tiene un discurso un tanto lo potente en este momento que es un poco se podrá cambiar de todo esto Sir el resto de compañeros míos europeos ya me han dicho que no podré cambiar este acuerdo entonces su mensaje no deja de ser o este acuerdo o el precipicio del nuevo acuerdo eso cesante esto ante el miedo que puede generar eso juega a su favor segunda a cuestión que juega a su favor que los conservadores si algo temen aparte de Amey algunos temen a Corbijn por lo tanto lo que mantiene el Partido Unido dentro de la desunión es precisamente que la alternativa es peor a sus ojos es una posible Se comentado antes a elección anticipada el segundo referéndum vendría para más tarde pero en cualquier caso son alternativas peores y entonces May resiste es una persona que realmente una líder que que resiste y que la Unión Europea también no ve con buenos ojos que resista porque la alternativa también para la Unión Europea

Voz 0194 11:48 el Griselda Nos decía libio en Bruselas

Voz 12 11:51 claro porque puede ser a Boris Johnson puede ser David Davis si el Brexit tal como está planteada ahora ya es difícil con ese acuerdo que más o menos es relativamente factible ha con un primer ministro imaginemos que sucediera a Theresa May todavía sería más difícil de negociar y entonces nos acercaremos más aquello que nadie quiere que es el no acuerdo el precipicio yo del Brexit en el que hay disfunciones de Comercio fronteras a controles en Dover etcétera etcétera no y esto es lo que las empresas y la sociedad civil en general es algo que se tiene miedo

Voz 0194 12:27 venga pues incorporamos a Paul Morillas director de ropa a la tertulia podéis preguntar podéis y tú puedes intervenir siempre quieras Paul pero yo quiero conocer vuestra opinión después de haber escuchado al espectro al director de sido Carmelo

Voz 0378 12:41 lo decía él no ha y que

Voz 14 12:44 me la las salvado la

Voz 0378 12:46 confianza de su propio grupo pero con esa cantidad de diputados de su grupo contra cuando tenga que someterlo a votación recordemos que hoy he había que votarlo tanto porque no tenía seguro nada nada garantiza que vaya a poder sacarlo de todas formas yo quería hacerle una pregunta porque hablaba de sí sino no sale sería elecciones anticipadas después un segundo referéndum pero es que hay posibilidad de que haya ese segundo referendo que lo podría convocar Main no parece y Corbijn no parece tampoco

Voz 12 13:25 yo creo de entrada que es muy difícil el segundo referéndum yo creo que antes tienen que pasar muchas cosas en la política británica para llegar al segundo referéndum ha por ejemplo unas elecciones anticipadas ante un fiasco en la votación en en enero en en Westminster no a lo que sí pasa es que el segundo referéndum ganando adeptos y también en la opinión pública por el lío en el que en el que estamos metidos digamos estamos porque estamos los europeos también en ello no es sólo una cuestión la británica no lo que pasa es que no hay mayorías claras en el Parlamento británico para bueno ya lo vemos no hay mayorías claras barómetro o la dirimen no para el acuerdo de salida a tampoco hay mayorías claras para un segundo referéndum para la alternativa por lo tanto esto es algo que es difícil de gestionar aparte hay que tener en cuenta una cuestión un poco técnica pero es muy muy importante la fecha está fijada veintinueve de marzo no era un segundo referéndum necesitas actos legislativos que pase tanto por la Cámara de los Comunes como por la Cámara de los Lores y por lo tanto esto requiere un tiempo que no tienen

Voz 0194 14:28 estamos gente uno de marzo no

Voz 13 14:31 no no me interesaba todo lo que está planto que estás planteando pero sobre todo también desde el punto de vista europeo desde el punto de vista del resto del resto de Europa que efecto crees que puede tener todo esto porque buena hoy en el Congreso aquí lo hemos visto Sánchez ha intentado utilizar esto para el consumo nacional no diciendo bueno para asustar digamos a la gente que está más a favor del independentismo decir mire cómo acaban Inglaterra bueno eso es muy local muy aquí pero en toda Europa están mirando el resultado el resultado de este desastre que digamos porque a los efectos para todo el mundo es un desastre nadie está saliendo bien esto entonces qué efecto crees que puede tener en en otros países

Voz 12 15:06 si me permitís ser optimista en esta cuestión que es difícil pero cabe a lo que no se ha dado es el efecto dominó aquello era era uno de los grandes valores de Europa pues de esto vendrán otros países por qué porque la la gestión de la complejidad del Brexit hace que las opiniones públicas vean bueno pues quizás salirse no están no es tan buena idea no por lo tanto esto ha reforzado en cierta manera la voluntad de pertenencia que no la euro familia tampoco todo el mundo está contento con la Unión Europea eso es cierto pero tampoco quiere marcharse entrada entonces la cosa bueno otra cuestión que ha salido a positiva de de estas negociaciones primero que el método de a Bruselas de la comisión supranacional que Javi recordemos que había estado totalmente denigrado en las últimas crisis eran los Estados quienes mandaban quienes toman las riendas en la gestión de la crisis del euro de los refugiados en el Brexit ha sido la comisión quién ha realmente abanderado esas negociaciones y lo ha hecho con cierto éxito como estamos viendo en este momento y aparte se ha mostrado una cierta solidaridad entre los países de la Unión Europea cosa también totalmente inaudita en

Voz 0194 16:15 a ver si al haberse habrá servido el Alves el Brexit para unir a Europa

Voz 12 16:18 esto es la parte positiva la parte negativa creo que también es necesario decirla es que el Brexit es muy paradigmático de muchas cosas que no funcionan en Europa división rural urbano división entre jóvenes y más población más envejecida tres más educada y la menos educada entre aquellos que han sufrido las consecuencias de la globalización y no ven como coger el tren de la de la globalización por lo tanto todo esto sigue estando en Europa entonces podemos gestionar bien el Brexit pero si no miramos las causas del Brexit como de otras a otros fenómenos en Europa entonces estamos en la parte negativa yo creo que es la importante para el futuro de la Unión

Voz 0436 16:56 a mí este proceso primero a mí me gustaría destacar Lao lo queman maravilla el proceso interno de una moción entre entre los diputados de tu propio grupo que soy una petición suficiente creo que era de cuarenta y seis

Voz 0194 17:08 ayer sonaron cuarenta y ocho fue detalle

Voz 0436 17:11 pues podía someterte a una cuestión de confianza una moción de censura de tus propios diputados no estamos hablando de una moción de censura

Voz 0194 17:18 donde tiene que sumarse los hotelero como la que paso

Voz 0436 17:20 pero como la de España en el mes de junio no que supuso el relevo de de la en la presidencia del Gobierno entonces como mecanismo interno me resulta muy interesante particularmente a mí el futuro de los conservadores británicos y el futuro de Theresa May me importa lo justo el problema es la alternativa no que que pudiera ser sustituida por la parte y el ala más dura hay más euroescéptica de su propia el grupo no sé si se a corto plazo es posible el sostenimiento de May se tendrá que ir a unas unas elecciones pero a mí me me parece que en el debate doy está muy bien traído porque era para hablar de las cosas hoy en el Congreso los diputados de la situación de Cataluña del Brexit pero es que me parece muy bien traída la la comparación Cats el presidente del Gobierno no tanto por por la inestabilidad que se puede crear es un proceso que te sitúa fuera de Europa y que tiene una complejidad enorme sino por el camino ha seguido este proceso en el que se convoca por parte David Cameron una consulta para mí a todas luces frívola e irresponsable por la que simplemente pretendía contrarrestar un poco el crecimiento de la UKIP sin darse cuenta de las consecuencias históricas de error histórico que si eso suponía que eso supone tenía idea de la situación la que llevaba su propio país es decir fue frívolo poner responsable yo creo que en ese momento la braza unas ideas populistas y dejó el Gobierno recuerdo que dejó el Gobierno Cantur creando no sé si os acordáis de esa escena no que dijo adiós muy buenas y se fue creando como diciendo ahí os quedáis con

Voz 0194 18:53 con el pastel que de Castelli con un fracaso

Voz 0436 18:55 con un absurdo histórico yo creo que de ese sentido esta bien hecha la comparación de Sánchez de lo que puede suponer cuando se habla de la consulta de lo que puede suponer una consulta de este tipo en la que se vertieron muchas mentiras como quedó luego quedó demostrado que te puede llevar a un callejón sin salida

Voz 0194 19:13 por qué pasaría ahora en un segundo referéndum sobre el Brexit

Voz 0436 19:15 lo que cómo está la sociedad británica en esto

Voz 12 19:19 creo que es ayer que por primera vez en los últimos recurrentes a opinion Paul que se hacen en en el Reino Unido avión margen favorable de doce puntos que haber crecido doce puntos la voluntad de pertenencia hay de permanencia perdón por lo tanto aquí es donde ha habido ese cambio en la opinión pública hay que ver si eso es estable ese repunte tiene mucho que ver con con la situación actual pero en general si miramos las encuestas desde a no tenemos que hacer la vista amplia no y si lo miramos está todavía muy dividido a la sociedad tánica al respecto porque también porque el referéndum del Brexit es el referéndum en en un sistema parlamentario como el británico tan nutrido y tan tan tan puro a el referéndum es una cosa espectacular digamos no es algo que que te marca la política de del país por eso explica por qué muchos muy pocos políticos son tan abiertamente favorables al segundo referéndum porque el People's Bout ya se expresó una vez y por lo tanto hacer caso omiso de esa primera expresión es políticamente muy costoso lo que no significa que la opinión pública sedada va dando cuenta de lo que precisamente ese comentaba ahora es que era un referéndum

Voz 0194 20:30 mal planteado basada basado en mentiras basada en las campañas fueron una mentira tras otra

Voz 12 20:37 con una respuesta binaria que que nada preguntaba que viendo el independentismo en Qatar

Voz 0436 20:43 Doña yo creo que por eso la la comparación que ha estado haciendo durante toda la el debate el presidente del Gobierno yo creo que está muy grácil nada

Voz 0194 20:50 una última cuestión por por por resumir los pasos de ahora nos decía Begoña y se va a ir otra vez a Bruselas Theresa May qué pasa a partir de ahora a partir de hoy

Voz 12 21:00 probablemente mañana a se va tiene a enfrente a la comisión que es su interlocutor principal que ha sido en los últimos tiempos Un paréntesis ella siempre han intentado o el Reino Unido general siempre he intentado hablar con los gobiernos pensando que hablando con Merkel hablando con Rutte con aquellos más expuestos al Brexit dividiría a un poco la la la posición europea

Voz 0194 21:20 pero no lo consiguió no ha vuelto otra vez no ha pasado

Voz 12 21:23 por lo tanto mañana vuelve a hablar con quién toca que es en este caso con con la comisión ha y aquí se pueden probar

Voz 13 21:32 otras fórmulas en qué sentido bueno encontrar fórmulas

Voz 12 21:34 ah y hay el el margen que te da esas declaraciones políticas recordemos con Gibraltar al fin y al cabo lo que pasó con Gibraltar es que por demanda de un Estado miembro en este cuestiona España digo quiero aclaraciones entonces se añadió una declaración política Alcina

Voz 0194 21:50 tocara en tocar el acuerdo claro claro

Voz 12 21:52 acciones pues eso es lo que creo que va a intentar conseguir conseguir May en su renegociación será esto suficiente para que en Westminster vean que eso cambia el sentido general del de del proceso de salida hay dudas lo que no se toca es lo que importa que es el acuerdo

Voz 0194 22:13 perdona Juan Morillas muchísimas gracias por haber estado con nosotros la vosotras bengala vuelta hablamos de esa sesión en el Congreso de la que citaba Cristina que ha ido corriendo paralelo el Brexit y Catalunya

Voz 5 27:12 Ángels Barceló en la tertulia Carmen del Riego

Voz 0194 27:15 Cristina de la Hoz y Carlos Cué en el Congreso de los Diputados donde se suceden los debates hoy ha habido uno importante en el que los partidos han dedicado hablar de Cataluña importante porque es expuesto la posición del Gobierno y la posición de la oposición porque ha servido para ver las fortalezas y las debilidades de cada uno de los bloques el que dio el Gobierno a Pedro Sánchez y el que ensaya un acercamiento entre el PP y Ciudadanos importante porque fija la foto política de nuestro país que sigue atento a un posible recalentamiento de la crisis catalana deja unas cuantas frases José Luis Sastre buenas noches

Voz 1673 27:47 las noches paraguas reloj para guardar era un debate sobre Cataluña allí el Brexit que a veces tenía aires de debate del estado de la nación otras venían ecos de un debate de investidura o hasta de

Voz 12 27:56 de censura no ha sido un pleno de los más tensos

Voz 1673 27:58 pero se ha sido un pleno de calado

Voz 26 28:02 viento del que tenga

Voz 9 28:09 la frase de Pedro Sánchez serenidad y firmeza todo lo que se sitúe fuera de la

Voz 1722 28:13 constitución fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña contará con la respuesta lo voy a decir de manera muy sosegada pausada para que se entienda claramente contará con la respuesta firme pero serena proporcional y contundente del Estado social y democrático de Derecho

Voz 1673 28:33 la respuesta de Pablo Casado el viento huracanado

Voz 9 28:36 usted se va con el señor Torra a pasear por las fuentes más chadianas donde se enamoró de Guiomar por La Moncloa Machado sabrá que más que ver la realidad negra peor aún es negarlas qué es lo que usted hace no verla un viento huracanado en Catalunya y en el resto de España que pide que usted actúe

Voz 0194 28:56 la petición del ver Rivera no hay salida

Voz 9 28:59 acciones ya escuche a los ciudadanos elecciones ya esto no tiene salida ni hay Presupuestos mire mayorías legislatura y sobre todo no hay un gobierno que pueda afrontar esta situación

Voz 1673 29:10 la propuesta de Pablo Iglesias revivir una mayoría frente a Aznar

Voz 27 29:14 la moción de censura que hicimos aquí se construyó un horizonte de país ese horizonte de país para sacar a los corruptos de las instituciones dio esperanzas a mucha gente convirtamos ese horizonte de país en una posibilidad de dirección de Estado en un compromiso histórico entre los que pensamos diferentes para frenar la reacción patrocinada por Aznar y sus tres parte

Voz 0194 29:38 hoy el aviso de Joan Tardá el regreso de la desobediencia su cerrazón

Voz 9 29:43 por desgracia por desgracia es por desgracia aludía tres cuatro cinco voy a pies no es bueno buscar de nuevo

Voz 1 29:51 Nieves Goicoechea buenas noches qué tal Ángels buenas noches si tuviéramos que hacer un titular del debate un mapa de las coordenadas de dónde estamos qué ha cambiado

Voz 28 30:02 bueno yo creo que el Gobierno ha elevado un poco el tono de

Voz 1468 30:06 su discurso sin romper con los socios catalanes con sus socios catalanes aunque la moción de censura Ángels es cada vez más débil esa mayoría de la moción enfrente un bloque armado PP y Ciudadanos que presionan con el ciento cincuenta y cinco hágalo ya que presionan con elecciones porque lo quieren rentabilizar ahí en las elecciones el artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 0194 30:25 sí

Voz 1468 30:26 Pablo Tallón buenas noches Iparralde

Voz 0194 30:28 depende de qué ha servido el debate de hoy

Voz 1673 30:30 pues por un lado visualizar lo que contábamos ayer este intento de decir que yo sí que apuestan por el diálogo esto se demuestra por ejemplo en derecho de calle intervenido por parte de Esquerra Joan Tardà Hinault Gabriel Rufián

Voz 13 30:41 no era importante esto después de la polémica por la vía eslovena

Voz 1673 30:43 también de todo lo que ha pasado este fin de semana con los cederles segundo objetivo marcar el terreno para los meses que vienen que estamos pensando con todo esto pues por un lado

Voz 13 30:52 cuánto tarda hablado de las amenazas cuando

Voz 1673 30:54 ha dicho los efectos que puede tener una sentencia condenatoria del proceso por el otro cuando ha dicho que si no hay diálogo Se va a volver a la desobediencia al avión de lateral

Voz 4 31:06 es que usted señor Rivera fascista

Voz 29 31:10 señorías hace muy pocas fechas en una sesión como esta

Voz 10 31:18 el les recordé a sus señorías que hay libertad de expresión

Voz 1673 31:22 lo que no es libertad insulto ni dice nota distensión en los discursos ni parece que vaya a rebajarse el tono del debate pese a que hoy en la Cámara sí se han escuchado llamadas a la serenidad diríamos análisis que apuntaban al menos más al fondo decía por ejemplo Aitor Esteban la gente merece unos representantes políticos

Voz 9 31:38 que no mientan que están dispuestos a hacer acuerdos en vez de dedicarse al grito fácil por encima de todo que defienda la democracia liberal tal y como se ha ido construyendo lo largo del siglo XX en Europa occidental frente al totalitarismo y las injusticias respeto a la decisión popular búsqueda del pacto igualdad de los seres humanos y de defensa de las minorías y los más vulnerables sobre esas premisas se ha de sustentar el futuro sin ellas no se esperan lamentablemente tiempos muy bien

Voz 1673 32:09 los oscuros decía el portavoz del PNV desde el punto de vista del Gobierno hoy se perciben dos señales dos cursis un mensaje que se pretende más firme ahora lo comentaba Nieves frente a los independentistas y una ruptura con PP y Ciudadanos que llega casi casi a lo personal

Voz 0194 32:23 si los independentistas que obvian el llamamiento a la vía eslovena que esta misma semana hizo Quim Torra y mientras

Voz 1673 32:28 él en Barcelona apelaba en su versión de hoy al camino pacífico barata Cataluña

Voz 9 32:34 hasta ahora siempre Siri Pacific Hydro democrática Nino hacia la libertad ha sido es y será

Voz 1673 32:40 cívico y pacífico siempre sostenían el Parlament mientras en el Congreso Tardá lanzaba un mensaje casi agónico al presidente del Gobierno para que no se rompieran del todo los puentes que que

Voz 9 32:50 de Oslo otra opción seguido deteriorar abocar no estaba desobediencia nosotros ya ustedes abrir una puerta pacifismo mantenemos la mano tendida a pesar de lo que nos ha dicho hoy aquí pero usted tiene que elegir todavía estamos a tiempo eso tarda llamamiento de Campuzano si me permiten un consejo retornen al espíritu de la moción de censura tan sólo en ese espíritu usted podrá gobernar

Voz 1673 33:27 Pedro Sánchez y luego que renegar de la vía unilateral ya ha ido comparando antes lo apuntaba Cristina los riesgos del independentismo con las consecuencias que ha provocado el Brexit y después

Voz 1722 33:38 esta analogía reivindicar como reivindica el independentismo catalán la vía la vía eslovena denota un desconocimiento de la historia una manipulación inaceptable la desesperación de quién ya no tiene ningún argumento más que la mentira para sostener sus posiciones políticas

Voz 0194 34:01 era inclusión Nieves distancia con los independentistas pero no ruptura

Voz 1468 34:06 no el Gobierno no renuncia a todavía a desmarcarse de Esquerra en su ala moderada hablamos del estadio de Pere Aragonés no sí ha subido algún decibelios más la firmeza pero con el ala más radical con los independentistas más radicales no la determinación en aplicar más medidas y el Gobierno catalán rompe la legalidad como pasó hoy no cubre pero no ha tenido Pedro Sánchez mencionar expresamente el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución que supone intervenir la autonomía catalana ha dado la impresión antes de que se intercambian llamadas al diálogo pero cada vez quizá con menos confianza Pablo Iglesias en no se sabe así por ser prisionero del pacto político que alcanzó con Pedro Sánchez para que se saquen adelante los presupuestos presupuestos que cada vez es más difícil que haya no los de dos mil diecinueve pero que aún quiere confiar en que el diálogo con Cataluña dará sus frutos le emplazo al presidente a que no se deje llevar por la dinámica más más dura más independentista más que siga que no se deja llevar por las presiones que parece más el agente moderador no de Sánchez para que siga esa senda yo creo

Voz 0194 35:12 Pablo por la parte independentista como lo ven que piensan que cambia

Voz 1673 35:16 empezamos por el cómo lo ven ITEL leo algunos mensajes que hemos intercambiado con dirigentes independentistas tras el discurso de Sánchez fatal al parece Susana Díaz desastroso vuelve el Sánchez del ciento cincuenta y cinco estoy flipando o le ha escrito el discurso Borrell Zaragoza esto nos decían tras el discurso de Sánchez y que cambia pues fuentes del guber tanto de Cataluña como de Esquerra Nos decían que les ha sorprendido el tono asumían que sería un poquito más duro después de lo que ha pasado este fin de semana pero dicen que no tanto ir dicen que D desde Palau van a seguir insistiendo en el diálogo en la necesidad de sentarse en una mesa aunque asumen que esta negociación ahora mismo en este clima tal y como están PP y Ciudadanos es prácticamente imposible que pueda tirar adelante y que pueda haber una salida a la crisis territorial también temen que lo que ha pasado hoy que el discurso del presidente de hoy dificulte las relaciones entre los dos gobiernos también entre los partidos que lo apoyan y una fuente de los decía que es que Sánchez está atrapado que no tiene mucha alternativa ya a los más pesimistas decían que la sensación con la que se iban hoy es que el presidente ya ha tirado la toalla de cara a los presupuestos y que lo que ha hecho es iniciar la campaña

Voz 0194 36:16 electoral está a punto además de empezar el juicio del proceso

Voz 30 36:19 volvió será un verdadero desastre de hecho si me permiten que que lo diga será un nuevo desastre emocionado salvando los magnitudes así como fue el desastre de Cuba como fue anual como tantos desastres nacionales ha habido en la historia de España

Voz 0194 36:37 no es la espera de esa sentencia lo único que mantiene unido ahora mismo al independentismo y a las dos grandes corrientes que digamos lideran el movimiento que son las que representan por un lado Junqueras por el otro Pablo esa unidad hasta cuándo va a aguantar bueno

Voz 1673 36:50 lo decías ahora con la situación de los presos y más ahora que están en huelga de hambre

Voz 0194 36:53 a unos sólo unos los de para Cataluña

Voz 1673 36:56 y es bastante significativo también esto es imposible que ahora rompan mientras esto dure es imposible también que alguien tenga la tentación siquiera de intentar hacer caer a Quim Torra que es verdad que despierta dudas dentro de las propias filas independentistas pero no van a reemplazarlo tampoco han acercar el guber por lo menos hasta hasta el juicio decimos lo de la unidad la unidad bastante ficticia la poníamos el ejemplo de los presos pero también por ejemplo podemos ver con qué entusiasmo defendía Esquerra el Consell por la República o que diputados y dirigentes hicieron no ya la huelga de hambre sino el ayuno para apoyar esta huelga de hambre había muchos de Catalunya muy poquito de Esquerra además las fricciones van a volver iban a volver porque dentro de poco se va a volver a abrir el debate de las listas únicas por ejemplo paradas europeas pero también para el Ayuntamiento de de Barcelona aunque es verdad que todo cambia muy rápido porque décimo sexto hace unos meses cuando preguntabas todo el mundo daba por hecho que después de la sentencia se convocaban elecciones en Catalunya

Voz 12 37:47 ahora es verdad que hay un sector que dice elecciones

Voz 1673 37:49 para que luego que si vamos a elecciones en cualquier caso ahora mismo lo que decíamos aguantar hasta el juicio y a partir de ahí a volver a analizar el escenario

Voz 0194 37:57 gracias Pablo hasta luego buenas noches la segunda evidencia que deja el debate de hoy es el abismo que separa a eso que alguna vez llamar bloque constitucionalista socialistas populares y C's

Voz 1722 38:06 este grupo parlamentario y un Gobierno también presidido por el Partido Socialista acabó con el terrorismo en el País Vasco y este Gobierno y este Gobierno señor casado y este Gobierno señor casado desde luego lo que no va a hacer felicitar el agravio territorial y echar gasolina

Voz 9 38:24 a al fuego voy a tomar unas palabras de su vicepresidente señor Iglesias para decir que elecciones de terrorismo Don partido manchados de cal viva

Voz 6 38:34 el os digo yo

Voz 1722 38:41 cuando usted apela constantemente a un ciento cincuenta y cinco perpetuo sabe lo que está haciendo lo que está reconociendo su fracaso porque no tiene un proyecto político para Catalunya y para España

Voz 9 38:50 parece poco que apalear a policías que se manifiesta le parece poco que viertan es cierra la puerta del juzgado le parece poco que tiren pintura amarilla en el portal de un juez de parece poco que al presidente del Partido Popular le reviente en las ruedas del coche te pinten esvásticas qué más tiene que pasar en Cataluña para que usted haga algo el problema que tenemos señor Sánchez es que viene aquí no explica absolutamente nada

Voz 1722 39:14 te dirija se a este pleno dirija sea este Gobierno y dirigirse a mí no con el estilo faltón que tiene que que utiliza que utiliza sí donde está usted la entiendo finalmente el parlamentarismo Strauss de convirtiendo el parlamentarismo señora en una suerte de su matrimonio de eslóganes sin ningún tipo de significado de significa

Voz 9 39:33 cante usted debe ser consciente de que su tiempo ha acabado su aventura ha acabado señor Sánchez le voy a gritar ni voy a decir cosas grandilocuentes pero le digo una cosa señor Sánchez guste pasar a la historia por haber gobernado primero como el presidente que menos gobernó España y segundo como el presidente que fue capaz de aliarse con los que quieren liquidar España

Voz 1722 39:54 desde su pacto vergonzante con las derechas en Andalucía usted solamente podrá movilizar a la España caduca a la España rancia a la España que no quieren los derechos en la que estadio

Voz 0194 40:07 mientras PP y Ciudadanos negocian en Andalucía estos días Nieves la factura con el Ejecutivo es evidente además escuchándoles tengo la sensación de que no se va a reducir esta fractura en esta precampaña permanente en la que vive instalada la política española

Voz 1468 40:22 sí desde luego decías antes el bloque constitucional yo creo que el espíritu de la Constitución que celebramos hace pocos días el cuarenta aniversario no está el espíritu de la Transición española tampoco aparecerá Se la vista Pedro Sánchez Marín mal encarado a veces con sobre todo con Rivera porque tenía una buena relación hace meses que luego ya se acabó a esta enervado ciertamente con Pablo Casado el visto ciudadanos que han sido primos hermanos en en su discurso no convoque elecciones aplique el artículo ciento cincuenta y cinco Se les ha visto claramente envalentonados quizá por la más que probable alianza para gobernar Andalucía estos días deberá y cuyo siguiente paso puede ser el manejo del Poder Judicial lo el intento de control del Poder Judicial si al final acuerdan entre los dos no parece cambiar el método de elección de los jueces y vocales así que poca empatía ya de Sánchez con Rivera ningún la con Casado sea citado poco a Vox pero yo creo que lo ha usado el presidente sobre todo para centrarse para centrar su propuesta la de la España sensata ha dicho que reclamará cuando esté ya en plena campaña electoral aunque ya casi están en medio de los extremos no que representan el benditas catalanes radicales los extremos que representa según él las de tres derechas la ultraderecha las dos derechas de Ciudadanos Partido Popular resolver de Pedro

Voz 0194 41:37 Sánchez la ha puesto el colofón al debate con los dirigentes territoriales de su partido en realidad Inma Carretero buenas noches

Voz 0806 41:43 hola buenas noches Reunión con los dirigentes del PSOE que no

Voz 0194 41:46 no gobiernan en las comunidades sigue son casualidades de la vida los menos críticos con Sánchez una reunión de trámite con los mensajes de rigor pero que llega después de ese debate interno que contábamos ayer aquí en Hora Veinticinco ese debate que tuvieron los diputados socialista

Voz 0806 42:00 sí ha sido una reunión muy en clave interna a pesar de que se ha celebrado en la sede de la Presidencia del Gobierno no es en absoluto casual que se haya que han estado sólo secretarios generales que no gobierne

Voz 0194 42:10 porque el criterio de selección no tanto no agobiar

Voz 0806 42:13 en como que son dirigentes fieles sólo responsables territoriales de federaciones pequeñas territorios todos orgánicamente alineados con Pedro Sánchez no estado por cierto el de más peso que es el líder del PSC Miquel Iceta lo que persiguen definitiva el presidente es amarrar estos apoyos que no haya escapes en medio del guirigay interno de la preocupación por los resultados de Andalucía que está haciendo que poco a poco los presidentes autonómicos se vayan de Smith cuando del Gobierno unos lo hacen de forma más tímida que otros pero por ejemplo hoy Emiliano García Page ha llegado a abrir el debate de la ilegalización de los partidos independentistas que es algo que nunca hemos oido al Gobierno la comida se ha producido además en medio de las especulaciones sobre la fecha de las elecciones que es un tema pacífico porque la opción del súper domingo que ven con buenos ojos distintos miembros del Gobierno de la dirección federal no gusta a los presidentes autonómicos pero tampoco a muchos alcaldes socialistas algunos de esas federaciones que han sido convocadas hoy así que Pedro Sánchez ha comido con ellos para meterles argumentario en vena para que nos entendamos para poner en común con ellos la agenda social para defender la política que el Gobierno está haciendo en Cataluña para repetir les eso que repite siempre es que su intención su deseo es agotar la legislatura eso es lo que nos cuentan algunos de los que han participado en esa reunión que algunas fuentes de La Moncloa rebajan a la categoría de comida navideña en la casa

Voz 0194 43:35 te has Inma has también hasta luego

Voz 13 43:37 en el cuaderno de frases de debate de esta mañana significativa esta de Iglesias

Voz 9 43:42 pero ojalá el Partido Popular sonar aún

Voz 7 43:44 con más Ana Pastor y un poquito menos a José María Aznar

Voz 0194 43:48 el espíritu navideño exacto comida de Navidad por contar todo lo que ha dado de sí el pleno antes de ir a la tertulia con esta con esta cuestión pleno que ha sido tan intenso como largo están también los anuncios económicos del Gobierno y hay ahí

Voz 1673 44:00 también otra frase remarcable

Voz 31 44:02 en este momento yo creo que no porque

Voz 0194 44:05 los mismos Cousteau

Voz 1673 44:08 el cable que escucharemos después pero queríamos escuchar al presidente del Gobierno anunciando la subida del salario mínimo hablando de un país rico que no puede permitirse a trabajadores pobres

Voz 1722 44:20 del veintidós por ciento la mayor desde mil novecientos setenta y siete y la explicación es clara un país rico no puede tener

Voz 1468 44:28 trabajadores así

Voz 0194 44:30 confiado Nieves la subida del salario mínimo el presidente del

Voz 1468 44:33 bueno si es que el planteamiento de ese Consejo de Ministros el día veintiuno es el de demostrar la capacidad de gestión del Gobierno y de respuesta a los problemas de la gente de los catalanes ante la parálisis por el debate identitario así que van a ir con estas tipo de medidas el Salario Mínimo Interprofesional un veintidós por ciento y están preparando ya el decreto ley para subir las pensiones y también habrá un paquete de mejora de infraestructuras yo aventuro fíjate Ángels que a lo mejor como nos quieren confirmar en qué fecha van a aprobar el decreto para subir las pensiones puede que a lo mejor lo anuncien en ese Consejo de Ministros ya veremos

Voz 0194 45:07 así veremos a ver si si pasa eso en el famoso consejo de ministros

Voz 1 45:11 gracias gracias buenas noches

Voz 0194 45:13 por no interrumpir a mitad de la tertulia hacemos la pausa ahora y así arrancamos con el análisis de lo que ha pasado en el Congreso además estabais los tres no allí sea lo habéis visto voy en directo no Cristina hoy hoy sólo asaltaba bueno pero por ella pero sabes sabes de que va Hora veinticinco

