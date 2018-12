Hora 25 (12/12/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0436 00:00 S que un aprenden porque eso puede ser a costa del desgaste de las opciones de izquierda de PSOE de Compromís en Valencia de PSOE Podemos en Madrid es decir que yo creo que además insiste en una estrategia errónea el presidente del Gobierno hoy respecta que ha cambiado con

Voz 0378 00:16 sí pero perdona Cristina pero yo no

Voz 1 00:19 yo discrepo un poco porque sí que evidentemente Vox hay mucha gente diciendo que se habló tanto de ellos que es el ha reforzado pero no nos olvidemos

Voz 2 00:26 que si el eje es Cataluña el PSOE

Voz 1 00:30 podemos tienen muy pocas opciones de de de ganarlas es decir las próximas elecciones generales Si el eje ese coloca en izquierda derecha y por tanto se refuerza la idea de que viene la derecha que ha sido uno de los elementos centrales que ha usado la izquierda históricamente para llegar al Gobierno a lo mejor consigue movilizar porque el gran drama de de Andalucía para el para el PSOE para Podemos no han sido los cuatrocientos mil votos de borrascas que sin duda es un problema para un montón de gente que no que no le gusta Vox pero sobre todo que se quedaron setecientas mil personas en casa dándole vueltas que oyente veinte estos días hay mucha gente dándole vueltas a cómo movilizar a esas setecientas mil que en el resto de España pueden ser tres millones es

Voz 3 01:12 como les como les explicas esas persona advirtiendo desde que ustedes no van a

Voz 1 01:16 dar os acordáis del anuncio aquel que fue estratégica perdón pero creo decía el dóberman pero deben pero antes demasiado largo pero dóberman decía que le de que ya estaba aquí en aquí mismo en la Gran Vía un anuncio enorme que hizo Pepe Blanco Si tú no vas ellos vuelven con la foto de de Zaplana y Acebes bueno ese ese funcionó yo creo que que que va a ir un poco

Voz 0436 01:39 mira yo yo creo que efectivamente puedo compartir que lo que se intenta es advertir señores de que si esta si ustedes no van a votar puede haber un bloque de de derechas que además suponga la irrupción en en el Parlamento en el Congreso de una formación de la ultraderecha

Voz 1 01:54 gobernando pero si al mismo tiempo

Voz 0436 01:57 o sea al mismo tiempo porque de de de que discurren dos discursos alimentado fundamentalmente Vox uno de la unidad de España hay otro de la inmigración citó al mismo tiempo en el tema de la unidad de España yo no digo aplicada ciento cincuenta y cinco pero no das una solución una visión rompes pero no rompe es porque en el fondo los necesitas al final tu tu estrategia de alentar que viene la derecha se ve desactivada por la inacción a la hora de enfrentarte al fenómeno independentista ha ofrecido financiación ofrecido mayores cuotas de autogobierno pero creo que no ha habido ha habido muchas advertencias pero no ha habido ninguna concreción de lo que puede hacer ante las cosas que están pasando en Catalunya de lo que puede hacer ante el llamamiento que hace Torra poco menos de un conflicto armado es que estamos una escalada tremenda lo que ha pasado en Cataluña en las últimas fechas porque no es la primera vez que los CDR se corta la P durante horas lo hicieron en abril gobernando tienen Rajoy lo que ocurre es que era el contexto ha cambiado porque el contexto todavía ha radicalizado aún más y entonces yo creo que no ha salido dando no hay soluciones mágicas esto es complicadísimo pero que no hay digamos una ventana de esperanza superior o tenemos más claro lo que puede hacer o lo que pretende hacer el Gobierno para afrontar este tema yo no lo tengo claro no sé qué es lo que quiere hacer

Voz 3 03:14 me sobre todo en pleno para eso entre otras cosas

Voz 0436 03:16 es creo yo para analizar la situación catalana para ver qué qué qué qué fórmulas Oker recetas puede dar para para enfrentarse a un tema hoy Borrell ha dicho que el proceso no ha servido de nada hoy Borrell ha dicho a que se quería dar medicamentos para desinfla mar porque decían que por lo menos vamos a desechar esta vamos a desinflar darlo pero tampoco

Voz 0194 03:36 enseguida vamos a escuchar ahora escuchamos lo que he hecho Borrell el Gobierno como se está haciendo

Voz 1030 03:41 a un enorme esfuerzo enormes esfuerzos para facilitar puntos de encuentro de diálogo para identificar problemas reales y resolverlos para bajar la tensión después podemos una apolítica ibuprofeno no vamos a bajar la inflamación para ver si con los ánimos más calmados es posible abordar el problema con algo más de racionalidad se ha aplicado a rebajar los niveles de crispación y puede decir con poco éxito hizo lo reconozco con poco éxito es más cuando creíamos que la cosa había entrado en una fase que permitía un mayor diálogo pues espadas las actuaciones del Gobierno en Cataluña su presidente de una manera que a obliga siete cuatro horas de dilación tampoco se parece demasiado tiempo a actuar haciendo lo que toca hacer es pedir explicaciones y advertir que esa situación no es aceptable y que si se mantiene tendrá que aplicar la ley sin tener que recurrir al ciento cincuenta y cinco porque hay otros instrumentos legales que permiten actuar sectorial mente

Voz 0378 05:00 claro cuando yo creo que lo explico muy bien Borrell la situación en la que estamos cuando cualquier cosa que no ya que hace el Gobierno sino que no hace el Gobierno por ejemplo no aplicar el ciento cincuenta y cinco el lunes cuando cuando

Voz 3 05:19 es después del fin de semana con los cederles en la que quedaron

Voz 0378 05:22 ante

Voz 2 05:23 cuando he

Voz 0378 05:27 el Gobierno intenta

Voz 2 05:29 ya a hacer

Voz 0378 05:33 lo mínimo para salvar el momento y que no no romper ese esa desinflación que hace tenemos a otros partidos que te llaman traidor y que te dicen que mucha gente ha votado también en Andalucía creyendo de verdad que España perdón que el Gobierno ayuda a romper España que el Gobierno es un aliado del independentismo cuando no no no ni tiene ningún acuerdo con el independentismo Nestlé ha concedido Nadal independentismo entonces en estas situaciones es que es imposible avanzar hacia ningún lado

Voz 1 06:15 pero además hacia ninguno pero además yo creo que que efectivamente como nuestro trabajo es es ir a a los hechos y a la verdad hay que recordar que el ciento cincuenta y cinco Se habla con una ligereza notable pero el ciento cincuenta y cinco son una cosa muy extrema que el Gobierno anterior aplicó tras una declaración de independencia yo no aplico tras un corte de carreteras no lo aplicó tras una calentón en el Parlamento lo explicó tras una declaración de independencia unilateral que es el máximo nivel al que se puede llegar pero pero él se lo pide

Voz 0378 06:47 ahora después de lo que ha dicho Torra con la vía eslovena cuando desde el propio PP gente que está ahora en el en el equipo de Pablo Casado cuando decía algo Push de Mon

Voz 2 07:03 sólo su respuesta era las declaración

Voz 3 07:08 no no son delito incluso recordemos que el PP de Mariano Rajoy aplicó el ciento cincuenta y cinco en la versión más suave por llamar a ver estoy muy bien lo quiero decir no quiero decir que fuera su a veces al gobierno de la Generalitat es pero podría haber sido mucho peor que es lo que le pedía por ejemplo más que podía haber sido mucho peor que es lo que dice que es lo que ahora pide el Partido Popular de Pablo Casado porque Ciudadanos también vinculo de ciento cinco T5 hago una convocatoria electoral Inés hecho Mariano Rajoy incluso con poca sorprenda todos porque convoca antes de lo de lo habían

Voz 0436 07:44 visto entonces en eso dicen hombre y la destitución de todo Gobierno evidentemente es una medida muy muy muy muy dura pero pero es cierto cincuenta y cinco que se pretendían muy limitado en el tiempo a eso que la idea era que se normalizará las situadas en unas elecciones erróneamente y luego es cierto que oímos al anterior equipo de de Rajoy y sobre todo a su vicio Cuenta Soraya Sáez de Santamaría hablar una y otra vez de un término utilizado hoy hoy Pedro Sánchez que da la respuesta proporcionada yo de todas maneras creo que ocurrido una cosa muy grave y al final no hemos dado ninguna importancia que es la creación del Consell de la República a mí me parece la creación de un órgano paralelo que entre otras cosas se le dio el visto bueno también en en en sede en sede de de la Generalitat yo creo que eso sí podría haber sido motivo por lo menos que menos para recurrir al Constitucional la creación de un órgano paralelo pero pero que si no sí final declaración de independencia porque ellos ya entienden ellos parten de que la independencia ya está declarada los independentistas no han puesto el contador a cero el independentismo parte de que ya se declara depender sí hay que implementar la ningún paso más a mi me parece que la creación del Consejo de las repúblicas un paso más hacia hacia el independentismo

Voz 3 09:03 oye veo un órgano de la Administración catalana que además sabía

Voz 0436 09:10 Tapia institución de de de la Generalitat

Voz 3 09:12 ah también se sancionó en La Moncloa un pacto entre entre sí

Voz 1 09:18 hemos podemos si el presidente de

Voz 3 09:21 es que la creación de un órgano paralelo ilegal pero que a la legalidad constitucional que no estarían órgano no es un órgano de extracción no es un órgano pretenda sea finalmente la administración de momento no cuando la tenga desde luego por es recurrente es verdad que de militancia de la hacia la Administración solamente quería ciento cincuenta y cinco que en lo en lo aún

Voz 0378 09:45 yo creo que que no fue duro porque a mi me parece que que fue la intervención total de de la administración catalana

Voz 2 09:56 fue en no querer

Voz 0378 09:59 invadir Cataluña cuando digo invadir Cataluña es no nombrar a un nuevo Govern que podía perfectamente haber sido nombrado y haber desembarcado en la Generalitat en cada una de las

Voz 3 10:13 estando contigo pero yo lo que me refiero es que

Voz 0194 10:16 por donde va ahora o lo que piensa Pablo Casado le da veinticinco mil vueltas al ciento cincuenta

Voz 3 10:22 sí que ha puesto Mariano Rajoy pasa a través de nombramiento de un Gobierno en todo no pasa por la supresión sine die de por menos nuestro especial para Cataluña que crece consensuado que luego no precisamente a la posición de casado con mayoría absoluta del PP en el Senado es el que hace imposible que Pedro Sánchez puede aplican ciento cincuenta y cinco porque es lo modificaría el PP por cerrar

Voz 1 10:48 Mi gran duda es esto se puede decir pero se puede hacer si PP Ciudadanos llegan al Gobierno van a ser capaces de hacer todo lo que están diciendo querían en Cataluña porque son conscientes son perfectamente conscientes Albert Rivera conoce Cataluña mejor que cualquiera de los que estamos en esta mesa bueno por lo menos al mismo nivel de los que sois catalanes de verdad sabiendo como sabe la situación que hay en Cataluña en serio cree que se pueda aplicar lo que está diciendo que aplicaría si llega a La Moncloa lloras en cuenta que Albert Rivera vive vienen la la confrontación sí pero una cosa es vivir una contratación para ganar elecciones claro cosas gestionarlo

Voz 3 11:25 ya es que gestionarlo porque cuando Mariano Rajoy marino

Voz 1 11:27 junto a Mariano Rajoy Mariano Rajoy no es menos conservador que Pablo Casado vamos a ver si no si no nos engañamos en la tradición política el ex

Voz 3 11:36 Sting es otra es otro personaje pero desde el punto

Voz 1 11:38 viste ideológico tan pocos si hay diferencias y demás pero Mariano Rajoy un hombre Iker un nombre de nada que ver sin embargo cuando se encontró a la hora de aplicar la realidad del ciento cincuenta y cinco pues sus expertos eres pero usted expertos Le dijeron oiga cuidado porque hay dos millones de personas en Cataluña cuarenta y cinco cuarenta y siete por ciento de la población que esto lo ve como un gravísimo atentado y estás dispuestos a salir a la calle entonces vamos a hacer las cosas con un poco de tiento yo no sé si llegan al Gobierno

Voz 1071 12:09 casado y Rivera si tendrían ese tiento debe creer que si desde una esfera que no es la política la económica al presidente de la Cámara de Comercio de España que es también presidente de Freixenet José Luis Bonet espera que las cosas estabilicen y que muchas empresas que se fueron regresen a Cataluña él considera que este no es el momento para aplicar el ciento cincuenta y cinco

Voz 4 12:26 en este momento yo creo que no porque no son las mismas circunstancias que se produjeron hace un poco más de un año en Cataluña totalmente te si era absoluta

Voz 0194 12:35 pero vamos a abrir de nuevo la página internacional porque habríamos a las diez de la noche ese tramo de Hora Veinticinco con el resultado de esa votación de la moción de confianza a Theresa May la pasar dado la superado doscientos votos a favor ciento setenta y siete en contra que no son pocos y estábamos a la espera de su comparecencia Begoña Arce ha habido comparecencia breve rápida pero la ávido de Teresa

Voz 5 12:59 sí sí recuerdo los resultados doscientos a favor ciento diecisiete en contra una mayoría de ochenta y tres votos a favor de Sunday ha sido una breve a Lucrecio alocución

Voz 1510 13:10 después del resultado vamos a escuchar lo que ha dicho sobre los que han votado en contra ella

Voz 6 13:15 como Antwain suceder

Voz 7 13:17 en esto que el nombre se remonta un número significativo del están votando con a mi hijo

Voz 1510 13:23 he escuchado lo que han dicho después de esta votación

Voz 8 13:25 queremos continuar Natalia de lograr un Brexit para todos los británicos y construir un futuro mejor

Voz 5 13:32 Theresa May ha dicho que

Voz 1510 13:34 va a viajar mañana a Bruselas que va a pedir garantías legales y políticas sobre la salvaguarda de Irlanda del Norte la verdad es que este es un resultado que muestra a un partido en conflicto que deja en una situación muy en confortable a Theresa May porque los rebeldes en él

Voz 1 13:50 el partido no solamente son los extremistas los ya conocida

Voz 1510 13:52 yo sino que también hay conservadores mucho más moderados que no confían en la primera ministra

Voz 0194 13:57 Nos veremos a ver qué pasa a partir de mañana Begoñia muchísimas gracias

Voz 1510 14:00 buenas noches hasta luego ya anoche hasta ahora contábamos en

Voz 0194 14:03 esto el ataque en las calles de Estrasburgo

Voz 3 14:05 Vadillo de navidad durante la madrugada allí a lo largo del día

Voz 0194 14:08 la policía ha estado buscando al supuesto atacante vamos a Francia corresponsal Carmen Vela buenas noches si la búsqueda sigue porque no

Voz 3 14:16 lo han encontrado pues si hace aproximadas

Voz 0194 14:18 veinte veinticuatro horas que la policía perdió la pista del terrorista que sembró el pánico en Estrasburgo damos la cifra de dos muertos e hirió a trece una de ellas siguen en estado de muerte cerebral de ahí que durante toda la madrugada recuerda es que hubo cifras confusas incluso a mañana todavía las autoridades han pedido por cierto la colaboración ciudadana para su captura han difundido una foto de este francés llamado seguid seca mide un metro ochenta de altura tiene corpulencia normal pelo corto añaden que podría llevar barba y que como se aprecia en la imagen que han difundido tiene una marca en la frente en su llamamiento a posibles testigos dicen también que se trata de un individuo peligroso seiscientos agentes y especialistas buscan desde ayer al

Voz 3 15:06 activo que aunque fue herido por los militares que le

Voz 0194 15:08 interceptaron en dos ocasiones logró zafarse de ellos tras obligaron taxista depositarlo en un barrio popular las autoridades creen que pudo cruzar el puente de Europa que une la ciudad con Alemania donde hay también un fuerte operativo policial se registra minuciosamente a un lado y a otro de la frontera cada coche que entra y sale Se busca también un coche Ford azul las riberas del Rin en un sentido y otro también están vigiladas y en fin hay helicópteros que sobrevuelan la ciudad si decides la noche contábamos y tú y tú lo contamos también que la policía había estado en la casa el supuesto atacante esa misma mañana la mañana la mañana de ayer que explicación da desde el Ministerio del Interior esta operación policial bueno se le buscaba en el marco de una investigación por robo con tentativa de homicidio hubo un registro a su domicilio tras burgueses esa mañana pero como habéis no le encontraron hallaron en cambio armas de fuego granadas y cuchillos es posible que recibieron un soplo IU yo antes también que precipitara el atentado así sentirse con la policía en los talones son especulaciones nos han dado claro oficialmente detalles pero se sabe que estaba fichado pero eso tampoco significa mucho fichado por posible radicalización hay veinte seis mil personas en ese fichero pero el fiscal ha mencionado algunas cifras que le describe muy bien veintinueve años ha sido condenado por delitos de robo con violencia veintisiete veces tanto en Alemania como en Suiza Francia ya había pasado varios años en la cárcel donde según el fiscal se radicalizó y comenzó el proselitismo islamista su hermano y su padre se han presentado voluntariamente en la comisaría hay en total cuatro personas de su entorno detenidas gracias Carmen

Voz 1071 16:50 buenas han Salomón cuando se ha retomado el pleno europeo esta mañana en el Parlamento del que anoche explicaba se podía ni entrar ni salir el presidente de la Cámara Antonio Tajani ha reclamado que se defienda la idea de Europa

Voz 9 17:04 te encontré

Voz 1071 17:08 ya invitado ahora lo escuchan a los europeos a que reaccionemos haciendo lo contrario de lo que quieren aquellos que buscan herir la democracia no modificara dicho nuestros hábitos

Voz 0194 17:17 de ir terminando nos vamos a acercar también a Estados Unidos corresponsal Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 17:22 hola buenas noches porque el ex abogado de Trump

Voz 0194 17:25 ha condenado a tres años de prisión por silenciar a dos mujeres que supuestamente habían mantenido relaciones con Donald Trump

Voz 1510 17:32 sí eso entre otras cosas porque el juez habla de una verdadera mezcla heterogénea de conducta criminal al referirse al que fuera abogado personal de Donald Trump durante más de una década Michael Cohen ha sido condenado a pagar dos millones de dólares a cumplir tres años de cárcel por fraude fiscal por mentir al Congreso sobre sus contactos con el Kremlin por vulnerar la ley de financiación electoral jugando como dices a una modelo de Playboy a una actriz porno para que no revelaran sus relaciones sexuales contra Chile perjudicarán durante la campaña electoral Cohen ha admitido estos delitos ya implicado directamente al presidente diciendo que obedecía sus órdenes que actuaba por lealtad ciega a Donald Trump para encubrir sus trabajos sucios esto es literal Trump no ha reaccionado de momento a la condena esta semana dijo que esos pagos eran una simple transacción privada pero y el juez ha concluido que son delito a este escándalo Angels se les suma otro que puede agravar la situación del presidente hoy los fiscales de Nueva York han asegurado que el equipo de campaña de Trump coordinó con el editor de la revista National Enquirer el pago de ciento cincuenta mil dólares a otra mujer para lo mismo para acallar la lo que demostraría que los pagos ilegales que hizo Cohen no han sido los únicos

Voz 0194 18:40 gracias Marta buenas noches hasta luego también casi el cierre Manuel Rico director de Info Libre muy buenas noches

Voz 10 18:46 buenas noches quién nos podemos encontrar

Voz 0194 18:48 infalible para las próximas horas

Voz 10 18:51 bueno mañana vamos a abrir con una querella que ha presentado oye lo supo a usted en Madrid sí que desvela que la Comunidad de Madrid perdió dos coma cinco millones tengo un proyecto con el que la familia política de Esperanza Aguirre pidió luego pelotazos es no estoy Hesperia principal y luego informar también del PP debate eso que acapara hoy la actualidad un poco con la idea de que Sánchez no logra atraer aliados mira a su defensa de la plurinacionalidad ni a sus advertencias para contener a Torres no es una posición un poco solitaria que que tiene el PSOE no ir luego dos reportajes uno sobre el secreto profesional de los pies esta fabricado que atacan la fiscalía y otro sobre los chalecos amarillos de Francia o cuando manifestarse el sí importa bueno movilizaciones sociales que terminan en éxito no para que no todo sean noticias negativas serie que

Voz 1071 19:48 pues Manuel Rico muchísimas gracias nota es lo que puedo

Voz 0194 19:52 pues encontrar muchas buenas noches se pueden encontrar los lectores de Info Libre en las próximas horas Queda Sastre el cuaderno de frases no les

Voz 1071 20:00 a veces hay frases que son tan llamativas como resultan serlo algunos silencios por ejemplo el del chófer de Bárcenas al que según lo que se está investigando el Gobierno del PP pagó para que robar documentos al ex tesorero del PP por lo que hoy tenía que ir a declarar a la Audiencia Nacional que investiga la cosa ha ido pero no ha contestado al fiscal tampoco al juez que como contamos se va esperará al chófer a que llegue el juez nuevo para explicarse o no o no ya veremos si tenemos en cambio frases de la universidad sobre la universidad frases de hecho del presidente de la Conferencia de Rectores que se llama Roberto Fernández

Voz 0549 20:33 con menos dinero hemos mantenido el tipo porque la inercia de épocas anteriores y el sobreesfuerzo de la comunidad universitaria en la etapa más complicada nos ha permitido mantener nuestras posiciones a nivel internacional pero créanme lo digo sin aspavientos pero con firmeza que todo tiene un límite Ike corremos el riesgo de que el barco separe en mitad del océano

Voz 1071 21:00 por falto de energía puesto esto es vaya señal de alarma falta dinero exceso frases también de la presidenta del Fondo Monetario Internacional inauguraba hoy en Nueva York un simposio sobre mujeres y derecho bueno sostiene Christine Lagarde que sí más mujeres decidiesen sobre infraestructuras habría menos estadios seguía ella si Lehman Brothers se hubiera llamado Lehman Sisters no hubiera ocurrido el desastre que todos Google ha explicado hoy que es lo que más hemos buscado en este curso en este año que está acabando el dos mil dieciocho las tendencias lo que más crece más allá de las búsquedas en términos absolutos lo que más ha crecido este año en el Mundial de fútbol la moción de censura y la dimisión de Cristina Cifuentes que queréis que me vaya me quedo me voy a quedar cualquier excusa es buena para meterse es verdad las búsquedas que más han crecido son de mayor a menor mundial Cifuentes for night mueven rapsoda como Meldonium tienes que saber qué se come Mellon no sabes que es el vídeo viral que la actuación de una pareja que fueron Nou Talent cinco creo y cantar con saber que el ya no nos enseña no pues no puede ser veces

Voz 6 22:17 no vamos a aumentar que vamos a ver vamos a aumentar el número de búsqueda de llegamos a casa antes de que te vayas

Voz 1071 22:24 hasta ahora te lo pongo yo nada más salir de este estudio vamos a ver si tengo tiempo de escuchar una frase de Saramago en este aniversario de los Nobel veinte años le concedieron el Nobel de Literatura en Lisboa le han dedicado una plaza

Voz 11 22:36 una frase Saramago para acabarán antes lo formado pero sí en una gran superficie de catedrales for men la gran superficie llamadas del centro comercial además de ver el centro comercial sustituyó la catedral insta sustituyendo la olía

Voz 1071 22:56 ciudad frases desde lo que lo con la universidad en este programas así vamos del come Meldonium imagínate ahora

Voz 12 23:09 el dietario

Voz 13 23:13 el precio

Voz 14 23:13 de Sánchez aprieta pero no ahoga PP y Ciudadanos siguen a lo suyo artículo ciento cincuenta y cinco ya Arrimadas incluso exhibir en el Parlamento catalán una pancarta con esta cifra convertida en patética bandera nada ha cambiado pues en relación con el conflicto catalán Éstas son la exposición es el gobierno de la oposición mientras Podemos pide diálogo y yo soberanismo pasa del posibilismo la bronca según quién hable cuando habla con este panorama el debate político se hace desolador hice convierten en tema de debate ocurrencias como la de Torres sobre Eslovenia que eso sí solas si mira Eslovenia lo que tendría que fijarse Torres en el noventa y siete por ciento de apoyo la independencia si Cataluña pudiera ofrecer una cifra de esta magnitud poco habría que discutir afortunadamente Pedro Sánchez ha tenido tiempo para referirse a los problemas sociales que el debate identitario tapa demasiado a menudo aumento del salario mínimo por fin ido las pensiones ya hay quien dice que el efecto Macron recorre Europa y que asistiremos a una repentina preocupación de los gobiernos para las desigualdades antes de que los chalecos amarillos salten fronteras Santi siempre podrá argumentar que el yo primero que siga cuánto tiempo tardarán unos inefables tecnócratas en Bruselas en pitar falta entretenidos en nuestros juguetes particulares pasan desapercibidas noticias tan importantes como alarmantes en los últimos días hemos sabido que la Fundación solos abandonaba Hungría sucumbiendo a la presión de urbanismo Gobierno ICA el barco Aquarius tirar la toalla y renunciaba a seguir rescatando inmigrantes por el acoso de Salvini dos éxitos de la Europa negra que apenas han sido comentados Ike hablan de una preocupante resignación colectiva ante el furor autoritario de las derechas europeas la ironía de Nancy Pelosi la líder demócrata del Congreso americano para Trump es todo el muro es como una cuestión relacionada con su vida difícil decir más sobre el presidente americano con menos palabras

Voz 6 25:09 y terminamos aquí Carmen del Riego Cristina de la onza Carlos Cué hasta la semana que viene es que no sabía si a poner como en Meldonium prepárate Pandit cantautores modernos esto así somos en este programa lo más buscado en Google no se acabará hasta mañana y noche

Voz 9 25:44 veinticinco

Voz 6 25:45 Ángels Barceló

Voz 15 25:47 cadena SER servicios informativos

Voz 16 25:58 sigue a votarle en Cadena Ser punto com y en las redes sociales de un Twitter arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 12 26:10 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 19 26:17 que era un día frío y luminoso de abril y los relojes estaban dando las tres Winston Smith con la barbilla clavada en el pecho en un esfuerzo por escapar el desagradable viento paso a toda prisa entre las puertas de cristal de las casas de la victoria aunque no lo bastante rápido para impedir que se colara tras el Kun remolinos

Voz 15 26:36 Paul o suciedad

Voz 0688 26:39 del vestíbulo olía col hervida ya externas viejas en un extremo habían colgado en la pared un cartel coloreado y demasiado grande para estar en el interior representaba sólo una cara enorme de más de un metro de ancho

Voz 19 26:53 el rostro de un hombre de unos cuarenta y cinco años con un espeso bigote negro y facciones dos casi apuestas Winston se dirigió a las escaleras era inútil tratar de coger el ascensor raras veces funcionaba allí en esos días cortaban la corriente eléctrica durante las horas diurnas era parte del impulso del ahorro en preparación para la semana del odio el apartamento estaba en el séptimo Winston que tenía treinta y nueve años y una úlcera Pricosa en el tobillo derecho subió despacio parando sea descansar varias veces en cada rellano enfrente del hueco del ascensor el cartel con el rostro gigantesco de contempló desde la pared era uno de esos carteles pensados para que los ojos te sigan cuando te mueves el hermano mayor de la Portilla decía el eslogan al P

Voz 20 27:44 mil novecientos ochenta y cuatro de George Orwell

Voz 19 27:47 mil novecientos cuarenta y nueve

Voz 13 27:50 cadena SER

Voz 21 27:52 el placer de escuchar

Voz 6 28:00 las once y media Manu Carreño cuando decimos con Manu Carreño hola Marc y muy buenas las buenas noches vaya

Voz 22 28:08 carrera que te has marcado mucho de verdad es que en realidad queremos decir con Sergio Scariolo qué tal buenas noches Jorge Garbajosa muy buenas colado aún Pau Gasol buenas noches buenas noches ella Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en el Larguero Rafa Nadal muy buena ola buena señores Iniesta Keylor Navas buenas noches Arantxa Sánchez Vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez

Voz 6 28:27 a la banda al completo la banda completos para toda la banda izquierda no sea a partir de las once y media una hora menos en Canarias que nos también en el Larguero punto Cadena Ser de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el faro un espacio para compartirlo

Voz 23 28:44 qué sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 24 28:54 el Faro con Mara Torres nos encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER

Voz 6 29:01 es el momento de poner las cartas sobre la mesa

Voz 25 29:04 ahora como ustedes lo mismo piel una salida debería dimitir es decir lo que pensamos y ustedes creen que él debe dimitir porque no lo sé

Voz 23 29:13 pero inmediatamente militancia guardarlos no tiene respuesta Peres ministra

Voz 26 29:18 ni una pregunta de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es sea los Cadena Ser

Voz 27 29:32 usted Comores y una mujer pasional

Voz 28 29:37 la vida se gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien cómoda que ha dado mejor muy bien con mucha confianza en mí mismo final maravilloso estupendo gente de la cadena

Voz 6 29:48 venga a ser hoy magnífica para oyentes que sepa logra

Voz 28 29:52 hoy la ciudad de verdad hoy Lahoz