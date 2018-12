Hora 25 (13/12/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 por ser muy poco habitual por tratarse de un ejercicio muy escaso en la política la primera voz de este Hora Veinticinco es la de quién hoy ha rectificado

Voz 1 00:09 yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado y creo que la situación política en Venezuela la situación económica es nefasta

Voz 0194 00:19 hoy Pablo Iglesias ha roto uno de los cordones umbilicales ideológicos de su partido son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:29 eh

Voz 5 00:36 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1663 00:45 Ángels Barceló hola buenas tardes

Voz 0194 00:49 ella de Iglesias y su enmienda personal hoy como ayer no dejaremos atentamente los pasos que da la primera ministra británica

Voz 5 00:58 te

Voz 0194 00:59 Theresa May ha llegado hoy a Bruselas a la cumbre europea pedir un gesto una cesión que le permita rebajar las asperezas en su país Meis supero anoche la moción de confianza presentada por los suyos aunque con una contestación interna bastante numerosa Griselda Pastor nos contará ahora sin las instituciones europeas son permeables a la súplica de Mail en Barcelona los Mossos d'Esquadra ponen en duda por motivos de seguridad el emplazamiento elegido por el Gobierno para la celebración del Consejo de Ministros del día veintiuno un edificio en la zona del puerto de la ciudad los Cd R convocan protestas frente a ese lugar en una parte del independentismo se desvincula de la presión de esos grupos Joan Tardà esta mañana en televisión espera

Voz 0947 01:35 no no yo creo que siempre hemos dicho que la República acababan no la hemos

Voz 0919 01:41 ahora con pasamontañas y Andalucía será la clave

Voz 0194 01:44 bóveda para el futuro de las relaciones entre la derecha el PP hoy vuelve a naturalizaba Vox como un interlocutor tan válido como cualquier otro

Voz 6 01:51 tienen representación parlamentaria que ha sido la fuerza política que más ha crecido en estas elecciones autonómica y que por tanto de evidentemente base de escuchada que nosotros queremos escuchar

Voz 5 02:07 en la vida que hay más allá

Voz 0194 02:08 la política por ejemplo tres preocupaciones explícitas hoy

Voz 1715 02:11 pero Blanco y la preocupación de los periodistas por los arañazos que ha dejado en algunos derechos constitucionales el juez de Mallorca que ordenó requisar los teléfonos particulares de dos periodistas para intentar saber quién le filtró una información las ocho había convocado una protesta en Palma así que nos vamos a acercar hasta allí preocupación también del fiscal de Seguridad Vial que ha pedido a las policías locales que pongan especial atención en la investigación de los atropellos en los que se ve involucrado un patines

Voz 5 02:35 teleco ahí la idea de que el patinete es un juguete buena prueba de ello parece que serán los más sólo juguete no es un juguete

Voz 1715 02:46 hay preocupación también de los jesuitas por la dimensión de los abusos sexuales en su propia casa esa orden ha decidido investigar en Cataluña los posibles casos que se dieron desde mil novecientos sesenta Enric más Llorenç es el director de Jesuitas educación en Catalunya

Voz 7 02:59 ahí la idea de que después estos de Sara en toda España

Voz 8 03:02 nosotros todos estamos dispuestos

Voz 9 03:04 a estos trabajos ya mantener digamos la línea que llevamos los últimos años para que no se repitan no se reproduzcan este tipo de de de Acciona

Voz 0194 03:14 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 0919 03:17 tardes estamos en la última jornada de la liguilla de la Europa League de fútbol con buena noticia para los equipos españoles jugándose la segunda mitad en el Pizjuán el Sevilla le gana tres cero al Krasnodar con este resultado el Sevilla estaría clasificado ya en Villarreal el Villarreal está ganando dos cero al Spartak de Moscú que también clasificaría al equipo amarillo este marcador recordemos a las nueve el Betis juega en Luxemburgo con el dude nadie el Betis está ya clasificado y también noticia de esta tarde sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol estos son los emparejamientos Real Madrid Leganés Levante Barcelona Girona Atlético de Madrid Athletic de Bilbao Sevilla Sporting de Gijón Valencia Betis Real Sociedad Villarreal Espanyol Getafe Valladolid

Voz 0194 03:58 ni el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes las próximas horas ir

Voz 0978 04:02 lo viendo en el Cantábrico chubascos con algunas pausas también en el Pirineo especialmente en su vertiente norte cerca del Mediterráneo lluvia cada vez más concentrada en Baleares hasta mañana a primeras horas de la mañana con chubascos y alguna tormenta que puede descargar de manera torrencial el viento seguirá soplando igual de fuerte que las últimas horas en los mismos sitios hasta aproximadamente el sábado al mediodía y mañana en general mucho más que hoy todavía chubascos en el Cantábrico especialmente a diste del País Vasco donde la lluvia será persistente también al norte de Navarra pero en el resto irá mejorando respecto hoy frío durante la mañana a lo largo de la tarde las temperaturas no subirán demasiado máximas de diez a quince galos

Voz 0194 04:40 pieza Hora Veinticinco pedir la RAE la Real Academia

Voz 1715 04:42 mañana anda buscando un nuevo director hoy estamos pendientes de la primera votación no sé si novedad sigue resultados si ya hay fumata blanca Javier Torres Javier buenas tardes

Voz 10 04:52 hola buenas tardes pues todavía no hace casi media hora los académicos están reunidos celebrando ese pleno que va a votar quién sucederá a Darío Villanueva que fue elegido hace ahora cuatro años Iker renunciado a seguir al frente de la RAE que arrastra una situación económica más que difícil estamos esperando el resultado de esta votación o es sólo una la persona elegida tiene que obtener la mayoría absoluta en esta votación a la que formalmente no se presentan candidatos te voy a dar tres nombres voy a dar dos nombres dos hombres el del periodista Juan Luis Cebrián y el del jurista Santiago Muñoz Machado tan bien en la filóloga Inés Fernández Ordóñez una mujer que en caso de ser elegida sería la primera de esta institución en sus trescientos cinco años de existencia

Voz 1715 05:36 hay alguna hora prevista para que se conozca el resultado Javierre esta primera votación

Voz 10 05:40 pues yo calculo que en media hora o treinta y cinco minutos perfecto

Voz 1715 05:46 estamos pendientes gracias Javier hasta luego

Voz 5 05:49 hasta luego inconsciente y cinco en Canarias

Voz 11 05:58 General Óptica tenemos un plan para cada virada cheques descuento para Navidad este año me he portado muy bien claro

Voz 12 06:06 tienes un descuento de cincuenta euros en tus gafas graduadas de cualquier marca veinte euros en gafas de sol y lentillas esta Navidad estreno capas gritó vine como miras General Óptica tu mirada esto

Voz 8 06:19 la mañana perfecta en pizzas con olor a café recién horneado dos platos

Voz 13 06:26 sí y es aún más perfecta cuánto puedes disfrutar de todo gratis ahora reservando una noche en cualquier hotel NH el desayuno del que todo el mundo habla lote cuesta nada actos reserva desde sesenta y nueve euros por habitación doble hasta el veintisiete de diciembre en Viajes El Corte Inglés

Voz 8 06:45 vi prepárate para disfrutar de tu mañana más perfecta

Voz 1663 06:52 cariño de compra de cupón de la ONCE

Voz 14 06:55 sí Charley ya tener gran capón por la ONCE en que termina en kecha mina pues en una colar Breton dicha con el culé hechos resbala

Voz 0919 07:04 Dong

Voz 15 07:07 vuelve el sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros no capón para once cupón de la ONCE

Voz 8 07:15 a muchos premios músculo partido

Voz 12 07:19 Juan Royo Dios seis nuestro unos cuantos cientos vecinos a los personajes de la que se avecina percibe vecino o vecina

Voz 16 07:33 es constantemente sal que ruidos hacen encima ETI Iker ruidos crees que escuchan quienes viven debajo de yo pude puedes dejarnos sus mensajes de voz fotos y lo que quieras en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres nuestra cuenta de Twitter arroba y Faro

Voz 12 07:51 esta noche en el faro hablamos de los vecinos en paro con Mara Torres nos lo contamos esta noche a partir de la una y media en la SER que le ha pasado a Ana ha cogido el bolso acaban entrar a robar en su casa que como así no sabe nada todo la policía diciéndole que estaban en su casa que fuera corriendo para ya que habían entrado a robar

Voz 17 08:13 lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0919 08:25 peines ser

Voz 5 08:28 hora veinticinco

Voz 1663 08:32 Pedro Blanco ocho minutos

Voz 1715 08:34 siete y ocho en Canarias vamos a acercarnos a Bruselas porque allí se escribe la Historia abierta a esta hora Griselda Pastor Griselda buenas tardes

Voz 8 08:41 hola muy buenas está en marcha una nueva cumbre europea una más

Voz 1715 08:43 en la que el Brexit puede acabar casi bueno lo monopolizando el debate es como si la Unión Europea hubiese entrado hubiese quedado atrapada en un bucle del que no podemos salir el del Brexit Theresa May ha vuelto a Bruselas buscará algún gesto un compromiso una llave que le permita abrir la salida de emergencia sumar los apoyos que ahora no tiene en su país iniciada

Voz 0419 09:03 exactamente sí aunque lo único claro que ha dicho a su llegada es confirmar que no va a ser ella la candidata de su partido a las próximas elecciones generales gritan

Voz 12 09:12 creo que es lo del Brexit pero

Voz 0419 09:26 además está en que aquí no pueden darle nada sin garantías de que su parlamento lo aprobará allí esto es un pez que se muerde la cola hay que nos puede obligar todavía a volver para otra nueva cumbre sobre el Brexit porque se lo han dicho en todos los idiomas y es que no se puede cambiar lo que ya está pactado vamos a escuchar en castellano al presidente del Parlamento Europeo

Voz 18 09:49 se puede deberse a una interpretación de la hacen política es imposible cambiar una vez la hecho

Voz 0419 09:58 es imposible cambiar hay un acuerdo está cerrado Yeste es el consenso al menos a la entrada de esta reunión May debe estar hablando justo en estos momentos lo que diga dicen que es importante porque aquí quieren saber qué plan trae qué garantías ella también puede darles cuando piensa poner a votación de kurdo

Voz 1715 10:19 por cierto Griselda la casi como una de las notas de color de esta cumbre el presidente Sánchez se ha visto con el primer ministro de Eslovenia ha hablado con el un buen rato de hecho España por ejemplo se quejó porque el presidente de Eslovenia recibió al presidente de la Generalitat ya saben Torra que venía defendiendo precisamente la vía eslovena estos días Alexander cuatro o cinco minutos si es

Voz 0419 10:37 mucho tiempo cuando estamos hablando de el momento previo a iniciar esta cumbre se les ha visto serios en las pantallas diplomáticos algo distantes exageradamente expresivo sobretodo con las manos el presidente Sánchez no sabemos exactamente qué es lo que han dicho pero confiamos en poder preguntarlo Si al salir de esta cita el presidente acepta responderá

Voz 8 11:01 pero venga pues pregunta y nos cuentas lo que dice sí que

Voz 1715 11:04 le dice algo gracias Griselda hasta ahora hasta luego tanto Pablo Casado como Albert Rivera estaban hoy también en Bruselas y allí donde van Bruselas incluida se llevan en la mochila el ciento cincuenta y cinco que sale a relucir en cada declaración también

Voz 19 11:16 nosotros queremos aplicarlo y de hecho si yo no lo aplican en yo llega al Gobierno en el primer Consejo de Ministros lo aplicarle el tiempo que haga falta llena cesión competencial necesarias que quiero pedir al señor Sánchez después del debate de ayer

Voz 20 11:27 rectifique nosotros ese punto de vista estamos dispuestos a sentarnos a negociar cómo debe ser ese ciento cincuenta y cinco sobre qué competencias durante cuánto tiempo pero en definitiva hay que garantizar la aplicación de las le

Voz 1284 11:38 si es en casa

Voz 1715 11:39 la alubia bueno hasta el próximo día veintiuno es decir hasta la semana que viene vamos a hablar mucho del Consejo de Ministros que se va a celebrar ese día veintiuno en Barcelona los CDR llaman a movilizarse frente al lugar elegido un edificio situado en la zona del puerto en opinión de los Mossos d'Esquadra es un mal lugar los Mossos han elaborado un informe desaconsejado que se celebra allí por motivos de seguridad nos vamos a Barcelona informa porro

Voz 0225 12:04 el Gobierno hoy ha confirmado la existencia de ese informe aunque después el propio Kun salía de interior Miquel buque el responsable de los Mossos lo ha matizado

Voz 10 12:10 no como en su casa

Voz 0225 12:13 no les toca a los Mossos aconsejaron desaconsejar lo que les toca es garantizar la seguridad cosa que harán y es que fuentes de Interior han confirmado que en las últimas horas han hecho reuniones operativas entre cuerpos de seguridad para preparar el operativo no conocemos por el momento detalles del despliegue lo que sí sabemos es que son fuentes de última hora la Moncloa mantiene la ubicación en este edificio de la Logia para celebrar ese consejo de ministros confía en que se garantizará la seguridad fuentes del Gobierno

Voz 1715 12:39 dicen que no esto no lo has kamikazes

Voz 0225 12:41 el presidente Pedro Sánchez está encantado es otro en otro aspecto en que hay una reunión con el president Quim Torra como siempre en cualquier caso sabemos cuál será la temperatura de la calle la ANC hace un llamamiento a bloquear Barcelona con una concentración masiva de coches para impedir el Consejo de Ministros las cuentas en Twitter de los CDR animan a congregarse a primera hora de la mañana frente al edificio de la Llotja de Mar proponen hacer barricadas más contenidos en no New proponen un acto político a las once de la mañana para protestar de manera Pacino

Voz 1715 13:09 gracias Pau el pronunciamiento del independentismo más relevante de este día de este jueves lo firma Joan Tardá el ex diputado de Esquerra Republicana esta mañana se desmarcaba expresamente de las protestas de los CDR incluso también la huelga de hambre que han emprendido algunos de los pies

Voz 0947 13:25 no yo creo que siempre hemos dicho que la República catalana no la construir hemos con pasamontañas pero que la huelga de hambre cosió Arturo hoy y que pueda ser un grito de alarma ante una situación anómala creo que creo que es muy loable y Esquerra Republicana no lo ha hecho porque ha considerado que no era necesario en Andalucía

Voz 1715 13:49 PP y Ciudadanos siguen negociando un acuerdo para poder gobernar esa comunidad y para apartar del poder al Partido Socialista y el probable próximo presidente andaluz el popular Moreno Bonilla naturaleza el diálogo que está dispuesto a tener con Vox

Voz 6 14:03 nosotros desde el minuto uno hemos dicho que íbamos a hablar con todos y que íbamos a hablar también con Vox Vox es una fuerza política que ha surgido de las urnas Iker surgido por el apoyo de casi cuatrocientos mil andaluces que tienen representación parlamentaria que ha sido la fuerza política que más ha crecido en estas elecciones autonómica y que por tanto de evidentemente va a ser escuchada y que nosotros queremos escuchar

Voz 1715 14:28 bueno Ciudadanos ha entendido que no le conviene dejarse salpicar por los ultras has y que al ver Rivera dice hoy ya lo veremos y lo mantiene más adelante pero de momento lo dice hoy hoy dice que Vox es populismo y que su empeño el de Ciudadanos es mantener alejados a los populistas del poder

Voz 20 14:45 en Andalucía fíjense que la mesa negociadores Ciudadanos Partido Popular hay nadie más en esa mesa en y a si queremos que los populistas no gobiernen ni comunidades autónomas ni alcaldías ni nada ni en España

Voz 5 14:57 los constitucionalistas nos tenemos que poner de acuerdo buenos parte

Voz 1715 15:02 está claro boxes populista le preguntaban a Albert Rivera Vox es un partido populista claro que sí es la respuesta que ha después han ensalzado en Twitter el líder de Vox Santiago Abascal y Albert Rivera en fin a partir de las declaraciones del líder de Ciudadanos para ir cerrando este capítulo el Senado que no nos fijamos mucho en él pero si lo hacemos por ejemplo cuando hay ruido en la Cámara Alta y hoy ávido rija comparecía Pablo Iglesias líder de Podemos en la comisión que investiga la financiación de los partidos políticos una comisión que ha terminado por ser casi como el cuarto de estar del Partido Popular es el único partido que participa en la comisión

Voz 1 15:36 y después de una hora ustedes ya se han cansado de preguntar sobre la financiación

Voz 12 15:40 en una ahora es humillando no me entero señor llevamos tantos hippies su discurso proponerles usted a una sola pregunta no ha respondido usted a una sola pregunta y me gustaría avanzar lo que le preocupa tanto que hable que elevó el que le preocupa por que esté a las cabras pues ya

Voz 1715 16:00 bueno el mano a mano entre el senador Luis Aznar PP IU Pablo Iglesias ha dejado algunos encontronazos como este financiación más podemos igual a Venezuela o incluso alguien de letras puras podría intuir el resultado de la suma en una comisión que investiga la financiación de los partidos políticos y que ha convocado el Partido Popular bueno en esas estaban hablando de Venezuela cuando Pablo Iglesias ha hecho algo a lo que siempre se han resistido en podemos asumir que hoy Venezuela no es una democracia ejemplar que la situación que se vive en ese país es indefendible Incluso Pablo Iglesias ha llegado a desde decirse de algunas de las cosas que ha venido diciendo hasta ahora Óscar García no

Voz 1645 16:41 no hace tanto tiempo para Pablo Iglesias Venezuela era

Voz 1663 16:44 esta es una de las democracias más consolidado las

Voz 1645 16:47 incluso el chavismo era para el líder de Podemos

Voz 1663 16:50 ese es el ejemplo de América Latina se convierte en una alternativa para para los ciudadanos europeos en Venezuela digas que en Venezuela hay una dictadura cuando hay pluralismo

Voz 1645 17:00 políticos pero todo esto ha quedado en el pasado porque hoy dando un giro radical se desdice asimismo

Voz 1 17:06 yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado

Voz 1645 17:09 no sólo eso añade que la situación económica y política de Venezuela no es precisamente un ejemplo

Voz 1 17:14 que la situación política en Venezuela la situación económica es nefasto

Voz 1645 17:20 Iglesias también ha dicho esta mañana que siente mucha vergüenza por un mensaje de telegrama que envió en dos mil dieciséis en el que dijo de la periodista Mariló Montero que la azota haría hasta sangrar una broma machista imperdonable sea auto recriminado Hora veinticinco

Voz 8 17:35 el día de mañana nadie te podrá quitar lo bailado así que preocupa te sólo de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que tú ganes más más información en ING punto es

Voz 21 17:50 hermanos diez llegó a ser la estantería más grande del barrio vez fue por la corriente gana o por los malabares con fines

Voz 8 17:57 que siempre han tenido claro es que la tranquilidad de tener soporte informático veinticuatro horas Vodafone

Voz 22 18:02 van procesional les ayudaría a crecer

Voz 21 18:04 por mate en el catorce cuarenta y tres en tiendas Vodafone Vodafone tu Partner en la era digital ready

Voz 8 18:11 oye vecino que es lo que te instalaron el otro día en el jardín sólo unos detectores de la alarma es si alguien intenta entrar ahí

Voz 23 18:17 eso es si alguien se cuela por el jardín la alarma asalta antes de que pueda entrar en la casa lo acabamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 17 18:24 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula calculan line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece Cadena SER

Voz 5 18:39 hora veinticinco

Voz 1663 18:41 el Pedro Blanco y de dieciocho en Canarias a

Voz 1715 18:46 ocho de la tarde se había convocado una concentración en Palma de Mallorca en el centro de la ciudad una concentración convocada por organizaciones de periodistas en defensa del derecho al secreto profesional periodistas movilizados para defender un pin dar pilar fundamental de la democracia empujados por un juez que decidió tensar las costuras constitucionales al ordenar la incautación de los teléfonos personales de dos periodistas todo para saber es lo que quiere el juez quién fija pero una noticia algo que no le gustó o no le debió de gustar nada en esa concentración en Mallorca convocada por colegas de esa ciudad ésta a una compañera de la SER en Mallorca Lucía Bórquez Lucía buenas tardes

Voz 1315 19:24 qué tal buenas tardes a esta hora ya son cerca de doscientos los periodistas que se concentran en la plaza del Ayuntamiento en defensa del derecho a la información de la ciudadanía hay del ejercicio libre del periodismo en una concentración a la que han acudido periodistas de prácticamente todos los medios de información de las islas los profesionales protestan con la consigna el decreto no se toca por la incautación de los teléfonos y ordenadores de dos periodistas ordenados por un juez para investigar una filtración judicial los asistentes reclaman a jueces y fiscales que respeten el derecho fundamental a la libertad de información ya los políticos que desarrollen una ley que proteja el secreto profesional de abusos como los sufridos por los dos colegas de Diario de Mallorca Europa Press recuerdan que el secreto profesional está garantizado por la Constitución y que pretende proteger a los ciudadanos de los abusos del poder político y económico preservando el papel de los medios como garantes del derecho de información

Voz 1715 20:17 gracias Lucía cientos de periodistas más de seiscientos firman una carta que han enviado al Consejo del Poder Judicial en la que pedían a ese órgano el órgano de gobierno de los jueces que se posicionará ante lo que describen como un insólito ataque a la libertad de prensa bueno pues el Consejo del Poder Judicial dice que comprende la preocupación del sector asume que los derechos constitucionales a transmitir y a recibir información veraz son una pieza clave del Estado de derecho pero no va más allá porque aseguran no les corresponde de enmendar una decisión de un juez los patinetes eléctricos que se están convirtiendo en una preocupación para quienes gestionan la seguridad vial el fiscal coordinador Bartolomé Vargas ha pedido a las policías locales que pongan especial atención en la investigación de los atropellos provocados por esos vehículos porque según los datos que maneja están aumentando los incidentes con patinetes eléctricos Adela

Voz 0011 21:03 con dos cientos setenta y tres accidentes con lesiones han causado los patinetes eléctricos entre enero y noviembre de dos mil dieciocho en doscientos tres de los casos en casi todos la responsabilidad en alguna medida ha sido del usuario el fiscal de Seguridad Vial ha alertado de que esto es sólo la punta del iceberg que los datos son muy provisionales y que ha pedido más información Bartolomé Vargas ha enviado un oficio hoy a las policías locales para que intensifiquen las investigaciones de los siniestros causados por patinetes eléctricos para que recaben datos del patrimonio de los usuarios en caso de atropello para que respondan de posibles responsabilidades

Voz 24 21:36 la idea de que el patinete es un juguete es buena prueba de ello es que parece que se van a regalar mucho en Reyes no más sólo juguete no es un juguete atiende necesidades muy relevantes pero también obliga

Voz 0011 21:48 para responsabilidades muy relevantes Vargas ha recordado además que ayuntamientos y empresas pueden ser responsables subsidiarios en estos casos

Voz 1715 21:56 sí en Cataluña los jesuitas han anunciado la apertura de una investigación sobre casos de abusos sexuales cometidos por miembros de esa orden es la primera investigación de este tipo en nuestro país hace unos días el diario El País contó el caso el jesuita condenado por abusos que fue destinado a Bolivia y los jesuitas nunca un proceso sancionador Barcelona Adriano

Voz 8 22:14 los máximos responsables de esta comunidad religión

Voz 1715 22:16 los en Catalunya reconocen que tienen una asignatura pendiente en la gestión de su pasado y admiten que hasta ahora Ésta ha podido ser deficiente o incompleta por este motivo pidan perdón a las víctimas y a sus familias lamentan no haber estado a la altura y anuncian una investigación sistemática de los posibles casos de abusos sobre menores y conductas impropias que desde los años sesenta hayan podido ocurrir en los centros educativos de esta orden lo contaba hace unos minutos en Ser Catalunya el director general de Educació han Rick más Llorenç

Voz 25 22:42 sentamos de alguna manera pues pedir perdón tener tener este sentimiento digamos de de culpa no

Voz 1715 22:48 más Llorenç también apunta que esta investigación interna podría extenderse a otras comunidades jesuitas del resto de España todo ello después de que el diario El País publicara este lunes el caso de un profesor jesuita de Barcelona condenado a dos años de cárcel por abusar de una niña en mil novecientos noventa y dos que nunca cumplió condena hay que tampoco afrontó un juicio canónico a las nueve menos segunda ahora hablaremos del estado de la sanidad de las protestas del colectivo médico y en la cara B el aclara hablaremos del la lengua del

Voz 1880 23:12 guaje servicios Osona sí de un concepto que es el hispanismo Pedro o el préstamo lingüístico palabras de una lengua que se prestan a otra osea que es empiezan a pensar en otra por bilingüismo por influencia cultural porque a través de las introdujo el objeto o el fenómeno la situación de la que se habla Iker términos son hispanismo pues mira por ejemplo el término cojones la usó en un tuit la diputada conservadora escocesa Ruth Davidson como apoyan Mail hijo de prime Ministerio cojones of steel cojones de acero hoy Pedro de préstamos lenguaje de cojones hablamos en la cara

Voz 1715 23:45 bien que alguien escriba un tuit así porque eso nos permite decir en la radio cojones viene comprar luego era tertulia hoy María Esperanza Sánchez Gonzalo Velasco y Emilio Contreras Éstas son las claves del

Voz 0554 23:55 el éxito de la moción de censura contra Rajoy fue como un fogonazo que iluminó de optimismo a los partidos y votantes de la izquierda pero el fogonazo cegó cualquier posibilidad de análisis irracional de las consecuencias electorales de que el Partido Socialista recibiera los votos de los separatistas catalanes seis meses después ese apoyo ha sido una aunque no la única de las causas de su duro retroceso electoral en Andalucía amenaza que planea sobre las próximas elecciones generales la reacción de algunos dirigentes socialistas no se ha hecho esperar ayer el presidente de Castilla La Mancha pidió que se ilegalice no partido que van contra la Constitución y hoy el de Aragón que el Gobierno asuma todas las competencias de orden público en Catalunya pero las consecuencias de ese corte serían letales para el Gobierno porque supondrían cortar el tubo de oxígeno que lo mantiene vivo con la respiración asistida de los separatistas y le forzaría a convocar elecciones en un momento que él es favorable a lo mejor no habría sido tan mal idea haber convocado presione a las pocas semanas de llegar al poder

Voz 1715 24:53 no sé llegamos a las ocho veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 8 25:02 Madrid a Koons a Vic Vidic a Universidad de Navarra talento y tecnología en un seguro de salud

Voz 0542 25:07 acusa pone a su alcance el mejor hospital privado de España según estudio MRS con tratamientos que ningún otro seguro Fred

Voz 8 25:14 descubra otra forma de asegurar su salud a acude a punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 27 25:21 el mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner disfruta de nuestros espectáculos con dos personajes favoritos del uno de diciembre el siete de enero on line desde veinticinco con noventa en Parque Warner pum

Voz 28 25:31 no com

Voz 29 25:33 en la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter aunque las toallitas sean biodegradables tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías dañan nuestro medio ambiente

Voz 1663 25:45 por eso las toallitas a la papelera Súmate al reto del agua

Voz 11 25:50 Canal de Isabel Segunda

Voz 8 25:53 ahora en Madrid a cursa Clínica Universidad de Navarra han talento y tecnología en un seguro de sí

Voz 0542 25:59 la investigación los tratamientos más innovadores la más alta especialización médica con las pólizas de salud

Voz 8 26:04 consta descubra otra forma de asegurar su salud en algún punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 0194 26:14 veinticinco Madrid buenas tardes decenas de personas vecinos y también colectivos sociales se concentran a esta hora en Lavapiés para tratar de evitar el desahucio de una mujer de sesenta y cinco años y sus dos hijas

Voz 30 26:25 la víctima de en tu caso de tienen ganar tantísimo dinero

Voz 0194 26:31 no con el precio normal

Voz 30 26:33 vivir hoy

Voz 22 26:39 no

Voz 0194 26:44 el desahucio está previsto para esta madrugada parte del bloque en el que vive esta familia en la calle haremos a once fue adquirido por una empresa de inversión que ha echado ya a otros cuatro vecinos Naciones Unidas ha pedido su paralización y el Ayuntamiento de Madrid reclama a la Comunidad una solución habitacional para esta familia la portavoz municipal Rita

Voz 1821 27:00 es que además en el caso particular de esta familia hay dos pronunciamientos del Tribunal de Derechos Humanos europeo en los que se pide la paralización de Estado es ocio mientras no exija marxista perdón alternativa habitacional esperamos que desde el juzgado se paralice esta petición de desalojo porque la Comunidad de Madrid no ha sido capaz de encontrar una alternativa habitacional

Voz 0194 27:22 el Arzobispado de Madrid y varias organizaciones como Cáritas han mandado una carta a la fiscal general de Estado al fiscal decano de menores y al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pidiendo medidas para proteger a los menores y personas vulnerables cuando haya órdenes de desahucio y el otro foco está ahora mismo en el tiempo hasta las siete de la tarde del uno uno dos ha gestionado ochenta y cinco incidencias por viento principalmente en el noroeste de la región en la sierra además Gemma nevando la mayor parte del día hay permanece activado el nivel de preemergencia del Plan de Inclemencias Invernales recomienda precaución en las carreteras así que vamos a actualizar a esta hora el estado del Tráfico DGT Jorge López buenas tardes

Voz 31 27:58 buenas tardes a esta hora en Madrid tenemos complicaciones de entrada por lado alguno hasta el nudo de Manoteras y poblados hasta la M30 de salida por la A cinco en Alcorcón en su incorporación desde la M cuarenta y la M cuarenta tenemos densidad circulatoria en Hortaleza en dirección hacia la dos hijos el A3 en Villaverde hacia la cuatro en ambos sentidos de la circulación tenemos la A6 en El Plantío Aravaca

Voz 3 28:21 la mitad de los madrileños recorren doce kilómetros de media al día para ir al trabajo para que tu movilidad dado no tuvo está con el medio ambiente la Comunidad en Madrid que ofrezca incentivos de hasta cinco mil quinientos euros para comprar un vehículo propulsado con energías limpias informa en el cero doce la web comunica punto Madrid buen plan Bush punto com Comunidad de Madrid

Voz 8 28:43 ahora en Madrid y Clínica Universidad de Navarra talento y tecnología en un seguro de salud

Voz 0542 28:49 al final pionera en Europa y seguros de salud con Cover

Voz 8 28:51 horas únicas descubra otra forma de asegurar su salud ahora con ventajas especiales e hijos gratis informes de las condiciones era Koons a punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 1915 29:03 el dentista será gratuito para los menores de entre siete y dieciséis años en la Comunidad de Madrid es la principal medida que contempla la nueva ley de salud bucodental aprobada hoy en la Asamblea aunque se aplicará de forma progresiva no funcionará completamente hasta el dos mil veintinueve la ley iniciativa del PSOE ha salido adelante con los votos a favor del PP y Ciudadanos y con la abstención de Podemos en la Asamblea también ha empezado a tramitarse la Ley de Farmacia la norma abre la puerta a que los farmacéuticos puedan realizar visitas a domicilio a personas mayores con dependencia peso hoy Podemos la rechazan porque dicen colisiona frontalmente con la labor asistencial de la atención primaria Mónica García es portavoz de poder

Voz 0194 29:38 sí es curioso que mientras los profesionales del centro

Voz 32 29:40 la Nacional de Salud dotados para ejercer estas funciones no pueden realizar las porque ustedes han recortado y mermado los recursos ustedes sacan una ley que dota

Voz 0194 29:49 otros profesional iremos ocho grados en el centro de Madrid

Voz 5 29:53 hora veinticinco Madrid

Voz 33 30:02 pero veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike Jesús Gallego

Voz 5 30:10 Gallego buenas tardes collages ya tenemos enfrentamientos de la Copa del Rey para la siguiente eliminatoria y no hay ninguna así

Voz 0919 30:17 grabó la más potente esta frías está orientada la temperatura hacía mucho frío en Madrid no ha caído el Gordo en la Copa del Rey porque estas son las eliminatorias de octavos de final recuerdo partidos de ida y vuelta se jugarán las dos primeras semanas del mes de enero Real Madrid Leganés Levante Barça Girona Atlético de Madrid Athletic de Bilbao Sevilla Sporting de Gijón Valencia Betis Real Sociedad Villarreal Espanyol Getafe Valladolid como digo no hay enfrentamientos

Voz 22 30:47 gordos pero los habrá seguro en cuartos de final

Voz 0919 30:52 hasta que llegue la Copa del Rey tenemos liga ahí tenemos Europa League hoy última jornada de la primera fase de la liguilla inicial con buenas noticias para los equipos españoles porque estamos en la segunda parte por ejemplo en el Pizjuán del partido que enfrenta al Sevilla con el Krasnodar Ifrán ronquido el Sevilla va a estar en la siguiente fase muy buenas tardes

Voz 0700 31:13 de hola Gallego muy buenas todo arreglado para el Sevilla que será líder de su grupo Si nada cambia de aquí a los quince minutos que restan de partido superada ya la media hora de la segunda mitad gana tres a cero con dos goles deben ceder y uno de Banega de penalti líder de su grupo empata Krasnodar que también pasaría si no le mete más de cinco el estándar de lija quedaría fuera hiela con un punto

Voz 0919 31:37 también tenemos buenas noticias en el estadio de la cerámica porque el Villarreal se la jugaba con el Spartak de Moscú y Xavi Isidro por el momento los bien encaminado buenas tardes

Voz 1284 31:47 qué tal Gallego muy buenas así es está cumpliendo el Villarreal en el debut de García Plaza en el banquillo dos cero está ganando cuando quedan diez minutos para acabar el partido goles de Samu en la primera parte ID tocó es cambien la II un Villarreal que ha dominado aunque ha sufrido también porque era Espartaco ha tenido buenas ocasiones pero poca puntería de momento quedan diez minutos para que acabe el partido con este resultado el Villarreal pasaría como primero de momento como segundo lo haría al Rápid que está empatando ante el Rangers quedan diez minutos Villarreal dos Espartaco

Voz 0919 32:15 pero también luego a las nueve jugará el Betis en Luxemburgo con el sí el AGE el Betis de Setién que ya está clasificado Si gana hoy se aseguraría ser primero de grupo que para los emparejamientos de la siguiente fase sería importante para los béticos y hoy también es un día grande en la Euroliga de baloncesto porque se juega el clásico del baloncesto español a las nueve Real Madrid Barcelona aunque ya tenemos un partido juego de esta jornada está jugando el Baskonia en Israel con el Maccabi cómo está el partido Xavi Puebla

Voz 18 32:45 hoy Fernando igual hola Gallego buenas tardes está jugando bien quiero el Baskonia ha sido superior al Maccabi de Tel Aviv pero quizás quería acabar metido algún que otro triple que han tenido abierto para aumentar su ventaja en el marcador el mejor toco Shengelia con ocho puntos ante un Maccabi Tel Aviv muy anárquico en ataque pero que tiene calidad están ocho minutos treinta segundos para llegar al descanso marcador ajustado Maccabi de Tel Aviv veintidós kilos vez Baskonia veinticuatro

Voz 0919 33:11 enseguida repasamos todo y las consecuencias de la última jornada de Champions pero antes como siempre vuestros mensajes de Whatsapp ha vuelto Maite por fin

Voz 28 33:20 hola a todo gas dos solamente llamo para decir que estoy viva no me muerto pero vaya me ha impulsado sobre todo para

Voz 12 33:31 da la enhorabuena

Voz 28 33:34 gallego ello forma es director de escena cuando comió los premios estos de las eso

Voz 8 33:42 el dominio de las claro quién van al

Voz 28 33:44 Heath donde está estamos donde estamos bueno eh y otra cosa es que estoy muy bien porque verás medios retirado yo de la de esta actividad en primera fila porque yo no puedo ya consentir más gestos en el tema de del deporte a mí me está eso que me estaba haciendo mucho daño yo sufría muchísimo ahora como ya me retirado un poquito oye pues lo veo así como en la lejanía ya no me haces daño estoy relajada como si estuviera con él venga besitos para todos los corazones

Voz 0919 34:21 alegría que alegría y que importantes de vez en cuando agarrarse a lo de hoy

Voz 22 34:27 a vosotros

Voz 34 34:29 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 12 34:44 no puedo esperar a mañana para grabarlo me parece fenomenal la decisión de que el Barça no vaya a jugar que mudas está de cruzar continentes para jugar un partido de fútbol me pareció fatal también que la Copa de Libertadores que tiene muy clara la cosa se jugase en España país de los que dichos libertadores tuvieron que luchar para salir de nuestro yo pero en fin también me pareció muy raro los rapidísimo que es arreglo que se jugará en Madrid ah y no se ese palco del Madrid

Voz 34 35:17 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 1663 35:24 exprésate

Voz 0919 35:27 hay el partido de Miami el partido de Miami hoy se tenía que haber celebrado el juicio por el partido de Miami la demanda que había puesto la Liga de Tebas contra la Federación de Rubiales la FIFA que no les dejaban llevarse el Girona Barça Miami el juicio no sea celebrado porque la demanda se retiró se retirado porque como ya os contamos aquí en el último capítulo Si el Barça y el Girona iban a los tribunales contra la FIFA se arriesgaban a ser sancionados gravemente y eso era muy peligroso había miedito eso hizo que el Barça el pasado lunes anunciase que Serra Java que lo de ir a Miami pero lo de ir a los tribunales no que no está Bartomeu para que la FIFA le metiera un puro cuando Javier Tebas se enteró el lunes de la retirada del Barça en el partido de Miami se le quedó cara de perrillo abandonado y aunque dijo que no lo consideraba una traición

Voz 35 36:23 agresión a traición todos los aseos a traición

Voz 1715 36:26 dieciocho traición traición traición traición traición

Voz 0919 36:29 traición traición y retirada es el último capítulo de esta temporada de confusión en Miami

Voz 5 36:48 la vamos a lo que la oportunidad de viajar a Estados Unidos de viajar a Miami de estar uno nunca yo creo que en este momento a Javier Tebas le interesó la Federación sin mí porque probablemente así se rompa un equilibrio natural se pueda monopolizar

Voz 22 37:07 no tenemos ninguna comunicación de la fracción diciendo que no se puede borrar no existe pregunten a la UEFA ninguna comunicación de la web hace tiempo que no se puede jugar pregúntele a la FIFA acuerdo por escrito todo lo que hay son opiniones personales reabrieron

Voz 5 37:24 la una cuestión donde se ha acabado la causa no desde luego la edad que tiene últimamente están saliendo muy bien

Voz 22 37:31 que no está acostumbrado entonces a pelear y a pelear las cosas que uno que no tiene derecho no me extraña porque ya lo tengo complicado está esta temporada no pero otras esto cometidos

Voz 18 37:41 es bueno tener una Balona problemas

Voz 0919 37:47 si decimos que es el último capítulo de esta temporada porque ya habéis visto que Javier Tebas quiere que el año que viene se juegue en Miami lo volverá a intentar pero para intentarlo el conseguirlo tendrá que tener apoyos más firmes que el del Barça por ejemplo que el lunes se retiró según el directivo Javier Bordas el directivo del Barça no fue porque les diera miedo ir contra la FIFA sólo fue porque no había consenso

Voz 5 38:12 no no es que no seamos nosotros siempre hemos pensado que crea consenso pues por el partido mañana prevenga el fondo no pero el consenso pues evidentemente no nos vamos a encontrar a nadie para jugar un partido que que hay gente involucrada que no estaba con otros él

Voz 22 38:34 si hace falta utilicen la escobilla explaya pero

Voz 0919 38:39 el Barça se rajó IT va se quedo solo tan solo que atención Rubiales aprovechó para intentar sacar tajada moverle la silla llegó a insinuar en El Larguero que te vas a malversado el dinero de los clubes en el partido de Miami los clubes dice Rubiales no se merecen que Tebas se gaste mal su dinero y lo va a investigar

Voz 37 38:57 el club en si la Liga no siempre ateos se merecen que sigan ustedes quedó en banner de publicidad por todo Madrid periódico en estado es oye me estas cosas no tener todos los clubes se tiene que invertir en otras cosas nosotros vamos aprendí por mi sobre cómo se ha gastado dinero que repito todos los clubes van

Voz 0919 39:17 Nos a pedir un informe sobre cómo se ha estado de base el dinero Rubiales aprovecha para poner a Tebas a los pies de los caballos pero que que Tébar no se va a rendir porque una victoria de Rubiales que sería que sería una victoria de Rubial

Voz 22 39:31 no Victoria en lugares no victoria de la de los españoles

Voz 0919 39:34 días malos pasmosa español sería malo para el fútbol español Tébar va a seguir ya hasta dónde es capaz de seguir Javier Tebas con lo del partido de Miami

Voz 22 39:43 algo nuestro llegando no nosotros hemos ido a los tribunales ya hasta el final hasta el final

Voz 0919 39:49 Rubiales Rubiales después de esta victoria inicial sabe que Tebas no va a parar cómo ve Rubiales a Tebas después de la derrota

Voz 5 39:58 tenemos buenos tiene una actitud

Voz 38 40:02 de dos así vamos vamos a Madonna problemas técnicos encima de nada

Voz 22 40:09 si no es amor lo que hay entre Rubiales es una obsesión

Voz 0919 40:20 pero queremos finalizar esta temporada de confusión en Miami con la esperanza de que habrá un arreglo porque estas cosas se arreglan cómo se arregla cómo se arregla pensarlo un poquito con con qué con qué con qué Koke con dinero con dinero se arregla todo como se decía en la frase final de esa gran película que protagonizó Robert De Niro el objetivo es el objetivo

Voz 5 40:45 acabó haciéndolo buque cuando empecé yo tenía vinculación sabía cómo hacer ganar dinero a la gente de casa porque he estropearon buena pareció eso esto orquesta

Voz 22 40:58 pero un buena y eso esto qué gran película Casino casi tanto como la serie de moda este año inseguro el que viene confusión de malla

Voz 8 41:18 ahora me cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre todos los AVE Línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado cero dos un dos tres cero once

Voz 40 41:31 lo hicimos el línea directa punto com ir de cuerdas y usa es una furgoneta para trabajar sólo Limia directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter en BP

Voz 0919 41:44 la de repostaje va más lejos porque los caro

Voz 1203 41:46 Fuentes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando ciertos carburantes pueden dejar que hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 41 41:54 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 0947 42:03 Santiago posta aquellos más en la cartera nosotros Iraitz por aire María Dueñas Teodoro León Gross

Voz 22 42:10 Juan Cruz María Kodama vosotros estáis por

Voz 1203 42:14 Ellos y muchos más ya están preparados para invadir la antigua Cartagonova La Ser presenta la nueva edición de foros ciudades sitiada las guerras del siglo XXI en Cartagena del catorce al dieciséis de diciembre adquiere Tupac Paqui disfruta de dos noches de hotel con desayuno incluido asistencia al Congreso y visita los centros turísticos de la Tri milenaria ciudad de Cartagena teatro romano Muralla Púnica refugios de guerra pasión Barco entre otros actos reserva en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona en más que foros punto es y pena vivir un fin de semana histórico más info en Cadena Ser punto com patrocinan Cartagena Puerto de Culturas

Voz 14 42:55 punto de Cartagena colaboran Renfe Repsol

Voz 0919 43:01 y atención antes de volver a los partidos de la Europa League una noticia que tiene que ver con la Federación recordaréis que hace unos dos meses en este programa nos preguntábamos porque la Federación española no había puesto en su página web a disposición de todo el público que quisiera verlo ese gran documental Luis el sabio del éxito

Voz 22 43:21 que estrenó para un reducido grupo de periodistas el mes de octubre era una película con documental grabado en la última Eurocopa que ganó Luis Aragonés decíamos cero hombres y esto es tan bueno porqué porque no lo puede ver toda la gente teníamos muy claro que la Federación lo estaba su bastando encontrando un operador que lo quisiera dar decíamos bueno que sea un operador que llegue a todo el mundo al máximo número de aficionados españoles posibles porque Luis Aragonés también es suyo bueno pues la Federación ya encontrado operador para que la gente pueda ver el documental lo va a anunciar el próximo lunes Antón Meana cuál es el operador buenas tardes qué tal buenas tardes Amazon Amazon

Voz 42 44:06 Prime Video es el operador que va a ofrecer el documental de Luis Aragonés el próximo lunes se va a presentar este acuerdo con Luis Rubiales presidente de la Federación con Ricardo Carbonero de Amazon Prime hincó Luis Aragonés Fernández el hijo del que fuera seleccionador en la Federación están

Voz 0919 44:22 hoy contentos también en la familia del sábado

Voz 42 44:24 esta alerta en el propio Jesús Paredes del responsable de este reportaje así que se podrá ver en la plataforma Amazon Prime Video Amazon

Voz 0919 44:32 Prime Video no es una televisión en

Voz 22 44:34 en la lista

Voz 5 44:37 ganar ganar ganar ganar aquí otra cosa

Voz 22 44:43 vamos en directo al Pizjuán todo claro en el Sevilla Krasnodar rojillo acaba de dar el hábito

Voz 0700 44:48 tres minutos extra estamos en el descuento tres a cero le gana el Sevilla Krasnodar va a pasar como líder de su grupo

Voz 8 44:55 bien en el debut del nuevo entrenador del

Voz 0919 44:57 el Real también buenas noticias ante el Spartak de Moscú Xavi así a sigue el dos cero juega con uno menos el Villarreal pero parece que no va a sufrir en exceso en el tramo final

Voz 1284 45:07 también el Villarreal va a pasar como primero

Voz 0919 45:09 las nueve juega el Betis en Luxemburgo ya está clasificado el equipo de Setién pero vamos a ver cómo salen los verdiblancos ante el doodle Ángel Florencio Ordóñez buenas tardes hola Gallego qué tal muy buenas tardes

Voz 1623 45:22 la noche fría además aquí en Luxemburgo el campo helado calentando el Betis y aunque lo tiene muy bien bueno ya está clasificado lo primero que hay que decir pero lo tiene muy bien además para ser campeón de grupo ganando aquí al modestísimo Douglas o que el Milán no gane en un duro partido que tiene en Atenas frente al Olympiacos a pesar eso digo se piensa que a un once con varios pesos pesados por ejemplo sale de inicio William Carvalho también juega tras Sidney en la defensa Bartra esta inicialmente en el banquillo Man diseñaron Sevilla también sale de inicio Joaquín además de Lorenzo como referencia es decir me

Voz 18 45:55 los de titulares y suplentes para un Betis que quiere ganar

Voz 1623 45:57 no tener que pensar en lo que haga el Milán también de reojo están mirando en el al partido del próximo domingo frente al Real Club Deportivo Espanyol más de quinientos éticos en esta fría noche en Luxemburgo están presentes en las gradas del estadio Yossi Barutell el Estadio Nacional de Luxembourg

Voz 0919 46:14 el rayo verde imparable por Europa y en el resto de esta última jornada de la Europa League que destacamos Héctor González

Voz 43 46:19 qué tal Gallego lo más sorprendente hasta ahora es que el Chelsea que ya está clasificado está empatando dos dos en Hungría contra el vídeo Otón en un grupo en el que de momento se metería segundo el Bate Borisov además enfrentamiento directo entre mal muy Besiktas ganan los trucos uno cero avanzar de ronda junto al Racing Game lo propio está haciendo el Rennes dos cero sobre el Astaná acompañarían los franceses al Dínamo de Kiev descalabro del Marsella perdiendo uno tres en casa contra el chipriota sólo un punto en esta fase de grupos para los de Rudi García de lo que empieza a las nueve equipos de renombre como el Arsenal Sporting de Portugal Leverkusen Zenit o Fenerbahçe ya están clasificados se juegan una plaza en el grupo B el Celtic de Glasgow John Yates ir dependen de sí mismos los escoceses

Voz 0919 46:56 las consecuencias de la jornada de Champions el Madrid clasificado primero pero con lío alrededor de Isco el Madrid necesita paz social y Antón Meana hoy la pedido bueno un hombre de paz Emilio Butragueño así la pedido Emilio Butragueño en el sorteo en Las Rozas le ha preguntado a la Cadena Ser a Butragueño por cómo de importante es que el público esté con sus jugadores Hinault pite la respuesta del buitre clara

Voz 5 47:20 la unidad entendemos que es un elemento fundamental para seguir adelante para acercarnos a esos objetivos por lo tanto cuando los resultados no son como uno desea pues todavía mucho más no porque es la mejor

Voz 0919 47:33 manera de que haya paz y la otra consecuencia de lo de ayer en Valencia Pedro Morata finalmente Guedes pasa por el quirófano buenas tardes