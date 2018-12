Hora 25 (13/12/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias eh

Voz 3 00:13 en la Cadena Ser

Voz 4 00:14 hombre de veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:18 sí tenían cita con su médico este jueves y le han atendido con una hora de retraso sí le han llamado de la guardería o del colegio porque su hijo tenía fiebre y su pediatra no tenía ninguna hora libre Se va a identificar inmediatamente con lo que les vamos a contar esta noche vamos a revisar el estado de la atención primaria y los efectos que deja la política de recortes antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas no

Voz 1454 00:39 sí instalados en el ida y vuelta de Bruselas a Londres y de Londres a Bruselas volvemos esta noche a la capital comunitaria para hablar del Brexit cumbre en la que la primera ministra británica busca ayuda después de haber aplazado la votación del acuerdo la reunión está en marcha ya sin ella Griselda Pastor buenas noches

Voz 0738 00:54 hola buenas noches exactamente la intervención de me ya terminado y tras aproximadamente un aura de análisis conjunto pues la primer ministra británica ha abandonado la sala SLO previsto porque ahora empieza el tiempo en el que los Veintisiete ya solos ante ver qué es lo que pueden darle pero lo que sí podemos avanzar es que en el borrador inicial de conclusiones sí apunta la posibilidad de tener que volver a Bruselas para otra cosa

Voz 1880 01:20 de la RAE pospone la votación para elegir a su

Voz 0194 01:22 nuevo director directora no haber conseguido nadie la mayoría absoluta necesaria Javier Torres buenas noches buenas noches cuarenta y cuatro

Voz 5 01:27 de Nikos no se han puesto de acuerdo no han logrado

Voz 0907 01:30 conseguir un candidato con mayoría absoluta se pospone por lo tanto la votación al próximo pleno de la Academia que será el jueves que viene ya con tan sólo tres candidatos el periodista Juan Luis Cebrián el jurista Premio Nacional de Historia de este año Santiago Muñoz Machado José Antonio Pascual que es lingüista director del nuevo Diccionario histórico del español

Voz 0194 01:50 luego antes de las diez vuelves se atiza el Gobierno tiene previsto aprobar mañana nuevos programas de armamento millonarios autorizará la puesta en marcha de tres programas por un importe superior a los siete mil millones e incluye la construcción de cinco fragatas y la compra de casi cuatrocientos vehículos terrestres nos lo cuenta Mariela Rubio

Voz 1450 02:05 aun así es mañana se dará luz verde al techo de gasto de cinco fragatas F ciento diez para ser construidas entre dos mil diecinueve y dos mil treinta y dos por cuatro mil trescientos veinte millones lo mismo ocurrirá con trescientos cincuenta vehículos ocho por ocho del Ejército de Tierra a entregar hasta el año dos mil veinticinco por dos mil millones también se va a dar luz verde a la actualización del avión de combate Eurofighter por novecientos millones con la decisión de mañana el Gobierno de Sánchez habrá dado luz verde a gasto en programas de armamento por valor de doce mil millones este año exactamente la misma cantidad los mismos programas que el Gobierno anterior el de Mariano Rajoy había planeado poner en marcha este año el Consejo de Ministros va dar luz verde a estos planes que suponen una declaración política de intenciones porque lo que se va a aprobar el techo de gasto los contratos que supondrán el comienzo de la fabricación se harán según Defensa a lo largo del año que viene

Voz 1454 02:55 los jesuitas los jesuitas de Cataluña investigarán los posibles abusos cometidos en sus colegios desde hace de que serán los primeros pero no los únicos según ha contado el director de Jesuitas educación en Cataluña después de suscribir un comunicado en el que también piden perdón a las víctimas

Voz 6 03:09 hay la idea de que después de esto se salga para nosotros todos estamos dispuestos a empezar estos trabajos ya mantener digamos la línea que llevamos los últimos años para que no se repita no se reproduzcan este tipo de de de acciones

Voz 0194 03:24 enseguida vamos con todo nos queda la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches buenas noches si quieres sentir de lleno la Navidad Iberia vuela todos los días a Hamburgo para que vivas todo su encanto en esta época del año la ciudad se llena de mercados navideños y un ambiente festivo que se contagió harán así que entra en iberia punto com encuentra los mejores precios para volar a la ciudad alemana

Voz 4 03:47 hora veinticinco

Voz 7 03:50 nadie pensaba que una simple rotura de un grifo podría provocar una inundación nadie imaginaba que causaría daños a tus vecinos nadie creyó que fuera necesario tener seguro de hogar justamente cuando pasa esto nadie te lo cubre titulo pagas todos haz lo que muchos llaman Línea directa porque Ortín es el nuevo Secure esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 8 04:13 el director de una compañía Bankinter son Diego Costa quicio mantiene la cortina Sami Nair vosotros sabéis por aire María Dueñas Teodoro León Gross Mortier

Voz 1 04:23 Kodama

Voz 9 04:24 aquí nosotros en París

Voz 10 04:26 a ellos y muchos más ya estén preparados para invadir la antigua Cartagonova en la SER presenta la nueva edición de foros ciudades sitiada las guerras del siglo XXI en Cartagena del catorce al dieciséis de diciembre adquiere tu Paqui disfruta de dos noches de hotel con desayuno incluido asistencia al Congreso y visita los centros turísticos

Voz 11 04:47 el atril milenaria ciudad de Cartagena teatro romano Muralla Púnica refugios de guerra pasión Barco entre otros actos reserva en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona en más que foros punto es iban a vivir un fin de semana histórico más info en Cadena Ser punto com

Voz 12 05:04 patrocinan Cartagena Puerto de Culturas

Voz 10 05:06 el Ayuntamiento de Cartagena colaboran

Voz 13 05:09 Renfe ir Repsol

Voz 0530 05:11 hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva siete mil niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad de empezar una vida contó ayuda Unicef puede salvarlos con veinte euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos Donna UNICEF en un nombre una vida punto es

Voz 15 05:40 sigue a Hora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales pierna arroba Hora Veinticinco quien Facebook Hora

Voz 16 05:54 se presente

Voz 1 05:56 el placer de escuchar

Voz 1594 05:59 si soy yo el héroe de mi propia vida os y otro cualquiera me reemplazará lo dirán estas páginas para empezar la historia desde el principio diré que nazi según me han dicho y yo lo creo un viernes a las doce en punto de la noche y cosa curiosa el reloj empezó a sonar brilló a gritar simultáneamente

Voz 1880 06:18 en el mundo en cuenta el día y la hora de nacimiento la enfermera hay algunas comadronas del barrio que tenían puesto el interés vital en mil bastantes meses antes de que pudiéramos conocernos personalmente declarar primero que estaba predestinado a ser desgraciado

Voz 1594 06:32 esta vida y segundo que gozaría del privilegio de ver fantasmas y espíritus según ellas estos dones serán inevitablemente otorgados a todo niño de un sexo u otro que tuviera la desgracia de nacer en viernes día medianoche no hablaré ahora de la primera de las predicciones pues esta historia demostrará si es cierta o falsa respecto a la segunda sólo ha de constar que a no ser que tuviera este don en mi primera infancia todavía lo estoy esperando que me queje

Voz 1880 06:58 por haber sido defraudado pues Si alguien está disfrutando de él por equivocación te agradeceré que lo conserve a su lado

Voz 1 07:05 David Copperfield

Voz 1594 07:06 Dickens mil ochocientos cincuenta

Voz 16 07:10 que hay un exceso

Voz 1 07:12 el placer de escuchar

Voz 17 07:15 en

Voz 1 07:21 David Bustamante nadie sabe nada que tienen en común los cacahuetes las palomitas y las calabazas enfermas en los últimos audios del programa todas las respuestas

Voz 18 07:31 lo que quieras de Laser cuando tú quieras descarga T nuestras

Voz 1880 07:36 qué canción

Voz 1 07:45 cadena SER

Voz 4 07:48 hora veinticinco

Voz 0194 07:56 hace tiempo nos dijeron que la crisis era algo del pasado pero los servicios públicos siguen soportando las consecuencias de años de recortes en la enorme presión de las estrecheces presupuestarias que terminan afectando a la atención del ciudadano la sanidad y más en concreto la atención primaria es uno de los sectores avivado sus protestas en los últimos días para visibilizar los problemas que acumulan miles de centros de salud en nuestro país y esta noche hemos encontrado unos minutos para escucharlos lo vamos a hacer acompañados ya por los invitados en nuestra tertulia de hoy María Esperanza Sánchez buenas noches hola buenos noche Emilio Contreras buenas hola buenas noches y Gonzalo Velasco buenas noches buenas noches y ustedes que al fin y al cabo sufren también los problemas no resueltos en sus ambulatorios del barrio en sus hospitales Pedro Blanco desde la mesa de producción está atento a todo aquello que nos quieran contar

Voz 1715 08:40 pero claro con como pacientes o como médico son personal sanitario sea cual sea su experiencia queremos que no es la cuenten a través de notas de voz insisto no llamadas porque hay gente que llama número que voy a dar no mejor notas de voz al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres lo repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro

Voz 0194 09:04 pendientes pues esos aportaciones a este programa también aquí en el estudio Pablo Morán buenas noches buenas noches Angels con él en merendamos un rápido recorrido territorial para tomar el pulso al Estado de la atención primaria

Voz 20 09:18 eh

Voz 1667 09:18 la última oleada de protestas del sector sanitario comenzó unos recordarán a finales del pasado mes en Cataluña con la huelga de los médicos de atención primaria reclamaban aumentos de plantillas más tiempo para atender a los pacientes al menos diez minutos por cita pedían también más recursos una la recuperación del poder adquisitivo hoy la situación está más tranquila allí pero en el aire la respuesta de los médicos y enfermeros de la concertada que acapara el ochenta y dos por ciento de las camas hospitalarias y más del cincuenta por ciento de la atención primaria en Catalunya

Voz 0194 09:52 semanas después la protesta se ha extendido a otros territorios el caso más simbólico de los últimos días lo tenemos en Galicia Ricardo Rodríguez buenas noches

Voz 1450 10:00 buenas noches Sanyo él porque Vigo sufría este lunes la red

Voz 0194 10:02 el guión de una veintena de médicos todos jefes de área que dimitir en bloque para evidenciar el deterioro de la atención primaria en la ciudad y en general en la Comunidad

Voz 1450 10:11 sí la de Vigo es la última de una serie de protestas que se extienden por toda Galicia no no hay día en el que no se pida en la calle la dimisión del conselleiro de Sanidad ahí movilizaciones en los Puntos de Atención Continuada los encargados de las urgencias extrahospitalarias

Voz 21 10:33 hay huelga también en las

Voz 1450 10:34 ciencias del Hospital Clínico de Santiago son ya habituales las protestas delante de los centros de salud y de los hospitales esta semana los médicos incluso se han ido con sus batas hasta las puertas del Parlamento para denunciar allí su situación pero sin duda lo más sorprendente ha sido esa dimisión en bloque de una veintena de jefes de servicio en el área sanitaria de Vigo la falta de relevo generacional el escaso material en las consultas y sobre todo la falta de personal para prestar una buena atención sanitaria dicen estar cansados de gestionar la miseria en la que el gobierno de Feijóo ha convertido la atención primas

Voz 22 11:12 llegó un momento en que no se puede organizar la miseria lo manifestamos de manera verbal lo manifestamos por escrito desde hace un año se está metiendo escritos en la referencia denunciando a la insostenible situación en la cual estamos

Voz 1450 11:27 es Luciano Garnelo uno de los veinte facultativos que han dado el plante masivo a la Xunta en Vigo hay un denominador común en las protestas que sacuden la sanidad gallega estos días Manuel Rodríguez es el secretario del Sindicato Médico Metro

Voz 1053 11:39 en este momento pues los médicos no

Voz 23 11:41 atención primaria están vendidos a medio de cincuenta pacientes diarios algo que acotó totalmente inaceptable e incluso médicos que tengan padre e intentar evitar esta situación están a Facenda consultas de tarde segando a tender noventa patente no día algo que no he sentido

Voz 1450 11:58 noventa pacientes al día para tratar de aliviar la situación de colapso que vive la atención primaria en Galicia

Voz 0194 12:04 es una situación Ricardo que ha saltado a la arena política se pide el cese o la dimisión del consejero de Sanidad de Feijóo que ha tenido que intervenir varias veces en los últimos días en un intento de calmar los ánimos

Voz 1450 12:14 como dice es la presión política toda la oposición ha pedido la dimisión de Jesús Vázquez Almunia el consejero de Sanidad lleva semanas desaparecido sin apenas comparecencias públicas incluso el Partido Popular ha utilizado su mayoría absoluta para vetar su comparecencia la próxima semana en el pleno del Parlamento lejos de rectificar Feijóo sale en defensa de su cuestionado consejero de Sanidad

Voz 24 12:34 lo consiguieron a usted en mi opinión si hay alguien acreditado con esa situación para gestionar la sanidad en este momento es sin duda o actual conselleiro de Sanidade no entender no tengo ninguna duda

Voz 1450 12:47 esto decía hoy mismo Feijóo mientras en el Parlamento se celebra una comisión de investigación sobre los recortes en la sanidad una comisión que la oposición ha abandonado acusan al Partido Popular de impedir comparecencias que podrían ser claves para determinar el alcance de las políticas aplicadas por Feijóo en la sanidad gallega desde su llegada a la Xunta en el año dos mil nueve

Voz 0194 13:06 gracias Ricardo

Voz 25 13:07 buenas noches hasta luego

Voz 1667 13:11 en Madrid una de las últimas polémicas ha estallado en los últimos días con los nuevos horarios de atención primaria que plantea la Consejería de Sanidad quieren adelantar el cierre de los centros de salud a las sí

Voz 0907 13:22 seis y media de la tarde dejando solo un reto

Voz 1667 13:24 de de dos personas esas una hora punta como describe la doctora Maribel Ramos que pasa consulta en un centro de salud madrileño

Voz 26 13:31 las tardes son muchos algo mucho más las cifras que las medianas con diferencia en la franja entre seis y siete y media suele citarse pues eh ancianos que los centros de salud con familias bien porque salen del centro de día y los acerca o bien porque es la hora que sale el familiar del trabajo y les puede traer de manera que Sinde no pueden citarse bajo ningún concepto e posteriormente a las seis y media todo ese volumen de población mayor no va a poder acceder al centro de salud iban a requerir atención domiciliaria o eso

Voz 1667 14:05 se irán a urgencias masificado también ese servicio hospitalario la plataforma que agrupa a los centros de salud opina que el objetivo de esta medida es amortizar las plazas de sanitarios que se van a jubilar en los próximos años

Voz 0194 14:16 inmovilización es también en Andalucía Radio Sevilla Alfredo guardia buenas noches buenas noches allí los médicos de atención primaria mantienen su calendario de movilizaciones y las primeras son la semana que viene el día diecinueve

Voz 27 14:28 así es dos citas en ese calendario la primera el diecinueve de diciembre como dices y la segunda el dieciséis de enero y ello a pesar de que aún no tienen un interlocutor político con quién negociar el Sindicato Médico va a continuar con las protestas

Voz 22 14:41 por qué quiere expresar que sus reivindicaciones

Voz 27 14:43 nada tienen que ver con que esté un gobierno u otro en la Junta de Andalucía por este motivo el martes que viene van a realizar una concentración simbólica de diez minutos en los centros de atención primaria sin que las consultas se vean afectadas no quieren que los pacientes se vean más perjudicados para acciones de mayor calado sí

Voz 0194 15:00 van a esperar a la conformación del nuevo Gobierno

Voz 27 15:02 a él Ojeda es el responsable en Sevilla del Sindicato Médico en Andalucía

Voz 28 15:06 con independencia de lo que pase en la política nosotros vamos a mantener nuestras reivindicaciones y no tenemos prisa ahora como no la teníamos antes lo que queremos simplemente es dejar claro

Voz 29 15:15 por que seguimos con nuestro mismo objetivo es que siguen intactos

Voz 28 15:19 antes y después de las elecciones que las selecciones si los resultados electorales no afectan en nada nuestros rectificase

Voz 22 15:26 la principal demanda de los médicos

Voz 27 15:28 es disponer de más tiempo para cada paciente reclama diez minutos para cada usuario y no tres como tiene actualmente

Voz 25 15:34 gracias Alfredo hasta luego

Voz 1667 15:38 en otras comunidades como Extremadura el problema está en prestar servicios sanitarios en zonas consideradas de difícil cobertura por eso el Servicio Extremeño de Salud ha anunciado hoy que ofrecerá incentivos a los médicos que se presten a desplazarse a esas zonas Jose María vergel es es el consejero

Voz 30 15:55 yo hospitales como el hospital de talar rubia y tiene mucha dificultades son zonas que están limítrofes con otras comunidades autónomas y que tienen núcleos de población que soy importante hay Congo el caso de Navalmoral de la Mata por ejemplo que tiene muy cerca Castilla Castilla y León que tiene muy cerca Madrid y hay gente que prefiere trabajar en eso grande centros en lugar de trabajar en hospitales que tienen un ámbito comarcal zonas sobre todo del sur de del sur de Extremadura ahí es donde tenemos las mayores dificultades para la cobertura independientemente de que hay especialidades en las que

Voz 10 16:30 ni que sea difícil ni que no sea difícil es que no hay en Galicia en ex

Voz 1667 16:33 este madura el año pasado aumentó el número de reclamaciones de pacientes lo hizo en un treinta por ciento respecto al año anterior

Voz 0194 16:40 esos mismos incentivos pide la sanidad rural en Castilla y León que también se resiente saludamos al jefe de contenidos de la SER en esa comunidad Javier Cuevas buenas noches

Voz 1053 16:48 buenas noches Angels aunque tampoco es el único problema eh

Voz 0194 16:50 no hay mismo decenas de médicos y enfermeros de áreas han concentrado en Valladolid para reclamar mejoras en sus condiciones

Voz 1 16:56 Morales si las protestas son continuas

Voz 1053 16:59 ahora los médicos y enfermeras de área son profesionales que pertenecen a la plantilla estable de Sacyl el Servicio Público de Salud de Castilla y León pero la organización de su trabajo difiere de lo que podríamos considerar como habitual ellos no tienen por ejemplo un lugar de trabajo específico sino que prestan sus servicios en diferentes centros atendiendo a las necesidades que vayan surgiendo esta figura que no existe en el resto de regiones fue creada en dos mil seis para atender las peculiaridades sanitarias de una comunidad no olvidemos muy extensa con una dispersión de la población muy evidente repartida en dos mil doscientos cuarenta y ocho municipios más otras dos mil doscientas veinte entidades locales menores pasado el tiempo esta fórmula la verdad es que no convence a nadie esto es lo que decían los médicos de área esta mañana a las puertas

Voz 1 17:45 la Consejería de Sanidad tienen de chicos para

Voz 31 17:47 todo para que estemos disponibles a todo lo que pueda surgir eso implica una falta de conciliación familiar de un día para otro que hacemos nosotros es que estamos aquí también tenemos hijos familia tenemos que salir adelante y poder programar la actividad

Voz 1053 18:01 bueno el propio consejero de Sanidad reconoce que hay que cambiar cosas ya que este modelo tiene muchos fallos escuchamos Antonio María Sáez Aguado

Voz 32 18:09 por diversas razones de los médicos han tenido peores condiciones organizativas o laborales y eso es lo que estamos corrigiendo no tiene sentido que un médico de área se asignen lo que lo quiera hacer lo que no quieren hacer los médicos de equipo

Voz 1053 18:28 las reivindicaciones de los médicos de área se suman a las del resto del personal sanitario de un tiempo a parte como decía son continuas las protestas este sin este fin de semana sin ir más lejos habrá movilizaciones de nuevo por ejemplo en Burgos Zamora por la falta de médicos

Voz 0194 18:42 gracias Javier buenas noches buenas noches vamos a recoger

Voz 1667 18:45 también otra realidad de la atención primaria que que hemos conocido este mes la falta de pediatras hasta trescientos según calcó

Voz 1053 18:53 la Asociación Española de Pediatría que representan las

Voz 1667 18:55 voces de Concepción Sánchez y Guillermo Martín

Voz 33 18:58 todos los niños tienen el mismo derecho a ser atendidos por los pediatras en los centros de salud pero tenemos que cuidar el sistema porque es tan grave peligro de extinción la situación se repite en toda España la situación es muy irregular en unas comunidades que en otras el problema está sobre todo en tonalidades como Baleares en comunidades como Castilla La Mancha y también tenemos muchos problemas aquí en Madrid

Voz 1450 19:22 con esta sobrecarga asistencial lo que ocurre es que cada

Voz 34 19:25 puedes atender peor a cada niño porque si tienes que ver sesenta niños y tocas a cinco minutos cada uno o a tres minutos cada uno pues no les va a poder atender como se lo puedes ver con por lo menos diez minutos que sería lo mínimo exigible

Voz 1667 19:37 faltan incluso médicos en las cárceles el Secretario General de Instituciones Penitenciarias ha alertado hoy de que hay ciento ochenta y cuatro vacantes de cuatrocientas noventa y una plazas existentes

Voz 0194 19:48 saludamos a Vicente Matas que responsable de Atención Primaria de la Organización Médica Colegial muy buenas noches

Voz 29 19:54 fueran nos vamos haciendo un recorrido por España

Voz 0194 19:57 ya estamos viendo ahora las consecuencias pero cuánto tiempo llevará atención primaria en esta situación

Voz 35 20:03 pues llevo ya mucho tiempo y esta situación atención primaria siempre ha sido la cenicienta del Sistema Nacional de Salud si cuando llegó la crisis pues bueno nuestra político que todos los jugadores de todos los colores porque la Comunidad autónoma son mucha y la sangría esta otra fría todos aseguraron que no iban a recortar ni en sanidad ni en educación pero la realidad es que ese recortó muchísimo en sanidad se recortó mucho más que en el resto de la militancia y luego dentro de lo que se recortó en Sanidad el recorte que se continuaría fue mucho más importante el recorte que soy funcionaria

Voz 0194 20:47 entonces estábamos en una situación

Voz 35 20:49 mala vino si lo que hizo fue colocando en una situación muchísimo peor

Voz 0194 20:56 sí sí al día

Voz 35 20:58 en el año dos mil nueve se invertía en atención primaria por habitante y año llena de euros contantes y sonantes mucho más mucho más de lo que se está invirtiendo en el año últimos datos que tenemos que son del año dos mil y dos mil dieciséis pues no sé si invirtiendo mucho menos que en el año dos mil nueve que es el el último en el último año que no el que no hubo recortes antes de la antes de la crisis

Voz 0194 21:29 claro hiciera eso lo venimos denunciando

Voz 35 21:32 desde la atención primaria de la OMC desde hace mucho tiempo desde hace muchos años pero bueno son oídos son con lo que haces la administración además

Voz 0194 21:42 desde la atención primaria es es la gran olvidada o La Cenicienta o el hermano pobre usted como quiera pero claro esto al final lo que hacer repercutir en el resto de atenciones es porque como dice su propio palabra atención primaria desde ahí se derivan se decide si eso no funciona eso debe llevar al colapso de todo el sistema sanitario

Voz 35 22:01 efectivamente esa es nuestra principal denuncia nuestra principal advertencia los políticos si la atención primaria que la que tiene que prestar asistencia en el lugar más alejado del pueblo más más más recóndito que hayan España y la atención primaria no está suficiente técnico financiada y no tiene una plantilla de Médico de familia quería otra suficiente

Voz 22 22:26 claro y cierto uso en cómo se están produciendo

Voz 35 22:29 ya la demora porque se están produciendo demoras porque los médicos ya no dan abasto con cincuenta sesenta pacientes diarios a pesar de ver tanto paciente diario en tan poco tiempo se producen demoras de una semana o más de una semana para conseguir cita con el con el médico de cabecera con el médico de atención primaria esto repercutió en todo el sistema sanitario porque el paciente el que está enfermo y no consigue cita pues una anciana te va la urgencia en Primaria os lleváis médico después de la consulta Paco lo vea de forma urgente o bien acude a la urgencia hospitalaria dos de siempre pues bueno es más caro o la asistencia entre otras cuestiones una una cuestión muy sencilla porque su médico de cabecera conoce al paciente pueda atenderlo mucho más fácilmente que un médico que está en el hospital que no conoces el paciente nada tiene que empezar de nuevo entre otras vamos a hacerle pruebas quedando más pruebas complementarias Lehman cosa que que su médico de cabecera que lo conoce y que lo que necesita es tiempo para poder a todos instancias pues plantillas son insuficientes y los médicos tienen unas cargas de trabajo tremenda más del cuarenta por ciento de los médicos de atención primaria tienen mil quinientos tarjeta persona asignada que esto es una barbaridad porque eso supone que tienen de media de media más de treinta o treinta más de treinta y cinco por ciento de media pero como resulta que no hay sustituto la mayoría de las veces pues muchas ocasiones tienen que hacer el trabajo de sus compañeros están ausentes de vacaciones o enfermos alguna alguna

Voz 0194 24:17 que no que no que no estará en su puesto de trabajo Vicente Matas muchísimas gracias por ayudarnos a hacer esta radiografía que estábamos trazando a partir de las protestas de las manifestaciones de las reivindicaciones que hay en muchos lugares de España la radiografía de la situación de la asistencia primaria muchísimas gracias

Voz 35 24:32 gracias a vosotros por por este tema es muy muy nosotros estamos de quitando para tratar de convencer a los político pero y necesitamos vuestra ayuda para convencerlo que lo que sin primaria e mucho más eficiente es muy deficiente cada euro que inviertan en Primaria seguro que se ahorra antojo otras uno porque no se tienen que gastar en en en otra era en otra de la otra ámbitos de la atención de la atención en el hospital al que también está saturado

Voz 0194 25:02 pues pues Vicente Matas muchísimas gracias

Voz 35 25:05 gracias hasta luego abro abra la mesa

Voz 0194 25:07 esa de Tertulia casi con dos frases una que decía ahora mismo Vicente Mata se los políticos no se dan cuenta de qué es lo que es primaria puede ser ahorro en otro tipo de de atenciones porque son las consecuencias que se derivan de de una mala atención primaria después otra frase un médico de de Galicia que decía lo de no puedo organizar la miseria no decía claro con lo que tienen tienen que sacar adelante el trabajo y la atención a todos los pacientes

Voz 1053 25:33 claro de no demos cuando menos cuenta de que esto es el resultado de de una ideología la que la que capitalizó todos los recortes que podría resumirse en una idea es que consideran que lo importante no es lo fundamental lo fundamental es que todos tengamos la garantía de un tratamiento y de una escucha adecuada lo fundamental es ponernos a otro ámbito que era eso a recortes que los niños de cero a tres años tengan una educación adecuada y que las cuotas de profesores no sean las que son escuela eso es lo fundamental en Cambil foco de lo importante se desvía otras cuestiones entre otras razones seguramente para poder argumentar que es el servicio privatizado el que garantiza un mejor funcionamiento no de bonos cuenta de lo que significa seguridad social cuál es el sentido de todo esto no Seguridad Social implica que entre todos compartimos la responsabilidad y los costes de esos males de esas contingencias negativas que a todos nos pueden afectar nadie hasta Linares de caer enfermo uno no puede evitar no a la enfermedad pero sí puede sentirse protegido ante la eventualidad decir bueno yo tengo garantizado una escucha adecuada o un especialista la sensación de inseguridad social la desprotección a la que abocan este tipo de recortes es bestial y además con los fallos sistémicos que genera no muchos médicos denuncian por ejemplo en las presiones que luego tienen los médicos con más cupos que suelen ser los mejores médicos que atrae nada más a los pacientes para justificar su gasto en medicamentos como eso

Voz 1 26:55 el tiempo que además dedican a los pacientes

Voz 1053 26:57 perjudica pues a la hora de promociones internas de beneficios salariales no la buena praxis de la atención primaria requiere una escucha atenta una escucha activa muchas veces incluso el conocimiento casi personal porque

Voz 1 27:08 no sé lo destacaba ahora la larga ahora manda no la importancia de que el médico conozca Al Pacino

Voz 1053 27:13 los conocer los hábitos familiares enero la base como

Voz 1 27:15 el precedente de lo que lo que permita a lo mejor afinar en el diagnóstico de Emilio

Voz 1053 27:21 lo lo que pone claramente de manifiesto es un dos cosas la primera es la dureza de la crisis económica que hemos vivido desde el año dos mil ocho en los que ha pese a la que a pesar de los recortes el Estado ha tenido que pedir prestado en estos diez últimos años

Voz 0194 27:35 sí ciento cincuenta mil millones de euros

Voz 1053 27:39 a pesar de los recortes eso en primer lugar y en segundo lugar que en contra lo que dicen algunos no hemos salido plenamente de la crisis hemos mejorado notablemente pero no hemos salido claramente la crisis que no se trata de el sesgo ideológico de quienes dirigen las diferentes comunidades autónomas porque tenemos ese problema en Castilla y León y en Galicia que está gobernada por el Partido Popular pero también las tenemos en Extremadura y en Castilla La Mancha que está gobernada por el Partido Socialista y en Cataluña que no sabemos si el señor Torra gobierna Catalunya parte dedicase al tema de demencia que decir que es una cosa que va por encima de las ideologías iba iba en consecuencia de la extraordinaria dureza de la crisis que que hemos bebido vivido naturalmente pues también se deberá a una a falta de estudios riguroso de lo que son los costes porque claro si como acaba de decir dedicando más atención a la atención primaria y más dinero se ahorra más dinero en otro tipo de especialidades pues a lo mejor lo que está haciendo es borrar cinco posteriores que gastar ocho gastar diez

Voz 22 28:47 sí bueno yo no sé si exactamente eso está de acuerdo con con la realidad no que lo que se gasta se se deja de gastar influye o en la en la primaria o en el sistema hospitalario que es absolutamente fundamental a mí me dicen desde el sector por digamos que es un desastre lo de la atención primaria y lo es en toda España independientemente del color de cada gobierno eh que eso está haciendo efectivamente que esté creciendo el desprestigio de la sanidad pública esa de la que no sentíamos los españoles tan absoluta mente orgullosos porque no era para menos no era una mejor sanidad es públicas del mundo para todos quiere decir públicas no porque la la la sanidad que había en España antes de que se aprobara la reforma que nos llevó a la a la sanidad pública universal pues será para los que cotizaban con sus empresas y ellos para tener una atención en los hospitales del resto de la gente ese podía morir en la puerta de un hospital yo vi morir a un señor en la bueno estaba lo explico

Voz 1 29:57 pero bueno ya claro si eran maravilla

Voz 22 30:00 esos maravillosos pero lo ahora por esos hablarles claro pica la prueba pero que portales para pobres

Voz 1053 30:08 sí claro eso tampoco son para Rita Barberá nombre

Voz 22 30:11 pobres esos vitales para pobres bueno en todo caso ha

Voz 1450 30:14 no saber yo creo se insisto

Voz 22 30:16 según me dicen que la que la esta precariedad tremenda de la de la asistencia primaria es horrible es desolador pesar que tienes tres que el médico y tú tenéis tres minutos para deciros dónde os duele

Voz 0194 30:31 cuando tú salgas el médico tiene cincuenta más a este es un delirio realmente es una no

Voz 22 30:36 pero pero el ese sacrificio acordaros que los Report con los recortes estábamos vigilados por aquellos famosos hombres de negro por la Comisión Europea hay por todo lo que nos rodeaba no nos rodeaba además había a viéndonos hecho levantar los brazos no entonces bueno es algo había que hacer parece que los gobiernos todos decidieron que para salvar la calidad hospitalaria del sistema hospitalario donde realmente que se sepa hasta el momento no ha habido un levantamiento de de los médicos no tendrían que sacrificar algo sacrificaron bueno pues la asistencia primaria que se suponía que allí la gente llegaba

Voz 0194 31:18 pero entonces con cosas y entonces porque aquí dedicamos muchos entonces ya los médicos ya se quejaban de que los recortes se hacían sin preguntar es decir sin sin consultar con con con el sector que es el que sabe cómo funciona claro a su vez si se resisten en base a un esfuerzo también solamente de los residentes ya no

Voz 22 31:43 el plan que no estoy diciendo que no pase eso qué pasa eso pero que digo que haber venimos eh con esa carencia horrible que ha ido creciendo creciendo creciendo de una in o situación económica también y eso hay que decirlo y hay que empezar a decirlo y empezar a ver si es que eso debe ser o no debe ser ni nos interesa o no nos interesa a los ciudadanos es también el dinero que se da a la concertada yo creo que si ese dinero no se le da a la concertada posiblemente la pública pueda tener más recursos naturalmente

Voz 0194 32:13 vamos a ver qué nos dicen los oyentes porque sabíamos que este es un tema sensible decía antes Pedro tanto como pacientes como trabajadores del sector Sanitas

Voz 1715 32:21 los claros y las opiniones de los oyentes son transversales y hemos encontrado si trabajadores de la sanidad de la Atención Primaria vamos a escuchar a una de ellas Ia usuarios de la sanidad en Madrid en la Comunidad Valenciana

Voz 36 32:33 somos trabajadores raso lo de Atención Primaria otros se beneficiarán de nuestro trabajo trabajar veinticuatro horas no está pagado aunque cueste creerlo para mucho no disponer de fines de semana y festivos tampoco está paga Hinault cotizar por todo ese trabajo demás para una jubilación digna tampoco está pagado y el riesgo físico y psicológico que tenemos cada día tampoco está pagado no es inherente a nuestra profesión ni tampoco

Voz 1 33:00 pura en nómina el centro de salud grandísimo consultas un montón pero sí nadan personal apariencia mucha efectividad poca los médicos con la sábados muchísimos pacientes esto en la Comunidad de Madrid hola soy Francisco verde quiere me gustaría saber

Voz 37 33:19 sí sí el conselleiro

Voz 1 33:22 Alicia yo señor fijo van cuando están mal luego ahora Atención Primaria a le haría extensivo también a todos los políticos usan la Atención Primaria porque vamos y la usan y ven como están no sé a qué están esperando gracias

Voz 0194 33:40 pues esto es lo que opinan los oyentes antes de de Irán a la cara B nos vamos a ir a París corresponsal Carmen Vela buenas noches hola buenas noches porque parece que ha sido localizado y utilizando ese verbo que tú explicabas el otro día neutralizado el presunto atacante del otro día en el mercadillo navideño

Voz 0390 33:57 Estrasburgo pues sí según a todos los medios realmente franceses fuerzas de elite de la policía francesa acaban de neutralizar a seguid Cecat es el supuesto era el supuesto autor del atentado de Estrasburgo ha sido en el barrio de Mainat cerca de no Vidor su donde durante todo el día San hecho redada las impresionantes aunque no tenemos confirmación oficial pero la AFP como digo todas las televisiones han enfocado esa zona de horas están siguiendo esta redada de la policía los vecinos han estado confinados en sus domicilios mientras duraba la operación los investigadores tenían pistas de que se Cat podría seguir en ese barrio donde abandonó el taxi en el que huyó desde el centro de Estrasburgo el pasado martes tras haber disparado recordamos y apuñalado a varias personas provocando la muerte de al menos tres heridas de diversa consideración a trece numerosos coches patrullas y agentes habían acordonado desde esta mañana también durante la noche porque allí es donde muy cerca de allí vive también su familia ahí es donde eh Cecat este hombre de veintinueve años con veintisiete condenas policiales había hecho había pasado la mayor parte de su vida

Voz 0194 35:12 Carmen neutralizado es abatido

Voz 0390 35:15 ha batido a Bain español diríamos abatido en Francia se suele decir neutrales

Voz 0194 35:19 pues hacemos una cosa son las nueve treinta y cinco minutos en Canarias son las diez volvemos a conectar contigo para ver si hay algún dato más sobre

Voz 29 35:26 sobre esto que nos estamos contando de acuerdo de acuerdo

Voz 1 35:29 gracias Carmen ahora mismo Pablo esta mañana mañana

Voz 39 35:35 sí

Voz 3 35:52 vino de Viena

Voz 0194 35:58 Sara habituales buenas noches hoy en la cara B atención e cojones cojones de acero que así es como calificó la diputada conservadora escocesa Ruth deben son la determinación de Theresa May con el Brest

Voz 1880 36:11 si el guión que escribió la diputada decía exactamente la primera ministra tiene cojones de acero y está esforzándose a fondo para cumplir su deber cuenta con mi absoluto apoyo bueno realmente estaba todo escrito en inglés menos los cojones Usera de prime minis has cojones of steel bla bla bla es que la palabra cojones son bonitas

Voz 0194 36:30 la recogida en el diccionario no sí sí

Voz 1880 36:32 la intersección malsonante coloquial usada para expresar diversos estados de ánimo especialmente extrañeza o enfado la palabra viene del latín Cole que es bolsa de cuero el acusa atisbo es con León en que da origen al español Con cojones en plural

Voz 0194 36:48 al igual que las palabras que nosotros adoptamos del inglés

Voz 1880 36:50 anglicismos cojones sería un hispanismo que que adoptan ellos

Voz 0194 36:54 la lengua inglesa si es un hispanismo son

Voz 1880 36:57 Pablo o giro de la lengua española empleado o en otra serían también préstamos lingüísticos palabras de una lengua que por varias razones o bilingüismo o por influencia cultural o porque a través de salen lenguas introdujo el objeto el fenómeno o la situación de la que se habla terminan siendo empleadas como propias

Voz 0194 37:15 es que no es ni mucho menos la primera política extranjera que ha utilizado esta palabra no

Voz 1880 37:18 sus discurso por lo que he visto la han usado muchísimos otros antes de ir con los políticos en Muerte en la tarde de mil novecientos treinta y dos de Hemingway este libro sobre la tauromaquia ella dice hacen falta cojones para entregarse a un deporte en el que la muerte es uno de sus ingredientes pero bueno vamos con los políticos entre ellos Kennedy en mil novecientos sesenta y uno el escribió en el Departamento de Estado hay mucho cerebro y pocos cojones en el Departamento de Defensa muchos cojones poco cerebro pero hay más la exsecretaria de Estado de EEUU Madeleine Albright le dijo a Fidel Castro cuando derivó dos avionetas anticomunistas le dijo esto no es cojones es cobardía y una más Sarah Palin esto es de dos mil diez en declaraciones a la Fox a la tele dice que Obama no tiene cojones bueno dice Jan Brewer que era el gobernador de Arizona tiene los cojones de los que carece nuestro presidente escucharla

Voz 4 38:13 bueno

Voz 1880 38:14 el festival no se ve que no sólo la política en el mundo de la cultura también se encarga la gente de mover el lenguaje no por ejemplo los seguidores ingleses de teclas gracias a su canción gracias muchas canciones para una de ellas Espantax Bonns aprendieron frases en español tan chulas como yo te quiero infinito o mi corazón

Voz 0194 38:48 Daniel Sáez riberas doctor en Filología profesor de Lengua Española en la facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid Daniel muy buenas noches buenas noches quedamos entonces qué qué cojones bueno sí sí

Voz 1 38:59 pronuncie yo lo conozco como Brian ellos cojones es un hispanismo

Voz 29 39:03 sí sí sí efectivamente al principio tenía muy muy crudas cuando me encontré con el caso porque podía ser simplemente un cambio de código en cambio el consistente cuando una convivencia de lenguas entendido bilingüismo como sentido amplio aunque no hayan conocimiento perfecto pues un fragmento de denuncia Mengual en el inglés pero trabajar mentón castellano así es como vas entente había empiezan los prestamos a través de de cambio que código no se va generalizando no es lo que es muy muy curioso es el caso de cojones y cojones cojones que según los los diccionarios él por ejemplo Colin que Feliciano avión muy útil para ver también cómo son las diferencias entre España entre inglés y de EEUU inglés de Inglaterra ponen como pronunciación de cojones cojones sea con con una jota tirada porque probablemente es lo que lo dianas Fidel Castro tenía bueno no

Voz 0194 40:01 claro claro

Voz 29 40:03 sí en cambio el cojones de Reino Unido claro está más en contacto con el español de España centro peninsular además con su avión fuerte me llamase por lo que yo he estado investigando parece ser que es muy frecuente en el lenguaje futbolístico lo creo

Voz 0194 40:23 lo que se convierte en un hispanismo primeros un préstamo sea primero se se se presta la palabra después ya se convierte se se se queda se introduce

Voz 29 40:32 he dicho primero hay un cambio de código osada hay una innovación

Voz 0194 40:36 vale todo cambió lingüístico tócame lingüística

Voz 29 40:39 empieza una innovación que una persona o varias personas momentos distintos lenguajes distintos Génesis utiliza no sólo Cala va pasando las brasas a otras personas no de una prueba ya de que ya está aceptado en la lengua que aparezcan diccionarios es que varias dicen en los que aparece cojones con diferentes marcas sea señalamientos de por ejemplo parece ser que en Estados Unidos es más vulgar que que ningún que en Inglaterra en Estados Unidos está muy extendida en la política como dieron a ver señalado antes no

Voz 35 41:12 en cambio

Voz 29 41:14 en el Reino Unido pues como he dicho antes y está bastante asociado al al de mujeres pulpos yo tengo la hipótesis de que dentro de esa policía no puede ser que este reforzado por todos los los jugadores y entrenadores que están jugando y trabajando bien

Voz 0194 41:31 de miel claro que nosotros sería muy yo creo que aquí no diríamos cojones de acero diríamos más bien los tiene varados si luego luego Dios ya lo utiliza lo utilizan como vienen

Voz 29 41:41 claro porque ellas han cambiado cojones por lo que se utilice en inglés o sea bolas no bolas de acero y a eso es la están reforzado la el tienen la fraseología de bolso pido con cojones que tiene como más más más fuerza

Voz 0194 41:58 el y el inglés recoge con más facilidad palabras de otros idiomas que que que nosotros por ejemplo

Voz 29 42:04 sí sí general así tiene una actitud más abierta al préstamo que está hundido pues a muchos muchas características estudiado en mi propia tesis desde hace siglos y aceptan mucho más facilidad luego por ejemplo tienes menos marca en lingüísticas en el sentido de de que normalmente un préstamo se escribe tal cual logró pronuncian como les da la gana

Voz 0194 42:27 si tengo que otros tienen unas que otras palabras se habrían incorporado la lengua inglesa

Voz 29 42:34 pues hay hay muchísimas y que pues por ejemplo Aligator que se viene del lagarto pero no lo lo único a lo que siempre de este cojones precisamente es que dio acuerdo que te hemos estudiado hay muchos más hispanismo evidentemente en español de Estados en el perdón el inglés de Estados Unidos en contacto

Voz 0194 42:58 claro claro la propia fuente era toda la emigración

Voz 29 43:01 quién es mucho más fuerte es menor lo interesante es que precisamente al en el mercado como europeo haber muchos españoles también allí es que se están volcando bloqueados en el Brexit no pues están surgiendo pero estamos nuevos no o reforzándose prestamos nuevos no y luego también hay una cosa entremedias por lo que justamente ha sido antes de de de clase de también a situaciones de contacto el el el Spain en Sol Joan que está en esa como las las palabras en español que la gente se sabe del en la cultura popular y que pronuncian a ganar como siempre y que a veces ustedes pueden tener diferentes connotaciones por ejemplo a mí me está intentando mucho ahora hoy Izquierdo pues tuvieron algún momento con más calma lo que yo llamo que estén es España como Albo guay no fuese pues por ejemplo a mí me gusta mucho Jack White y tiene una canción en la que dice cómo come madera como madera y yeso

Voz 0194 43:58 como madre y eso dice usted

Voz 40 44:01 sí salió para nosotros Daniel ves como

Voz 0194 44:04 mí me tengo que dejar aquí a mí ya me sabe mal porque me está encantando esta conversación seguiremos otro día buscaremos otras Kusa muchísimas gracias gracias hasta luego

Voz 41 44:16 a Díaz

Voz 1880 44:20 la fiesta por haberlo vuelve a repetir vale puesto sinónimo de la parte una de estas palabras que ellos dicen fiesta desde que el año en el Ritz utilizó en mil novecientos ochenta y tres la fiesta en este tema pues es una palabra que se incorporó al

Voz 18 44:38 les

Voz 1880 44:50 Madonna la isla bonita en la que no sólo dices son español dice lo de te dijo te amo

Voz 22 44:55 es un homenaje en toda regla España e que la cara

Voz 1880 44:57 yo sí la escuchamos bien tiene hasta castañuelas es una canción de cuna española en un momento también dice Spanish Lula osea Canción de cuna expandir

Voz 0194 45:06 España decía Daniel que muchos otros préstamos que se han incorporado a la ingle

Voz 1880 45:09 si íbamos a escuchar tres formas diferentes decir uno de estos préstamos que es mosquito la primera Nina Simone dice funky esa mosquito tuit y sabe que tiene tanto funky como un vuelo de mosquito

Voz 0194 45:24 claro

Voz 1880 45:28 adiós a la acaba de escucharemos Quirós vale segunda

Voz 22 45:31 pues ya es Red mosquito la canción

Voz 1880 45:34 el índice mirando por la ventana ve un mosquito rojo que no me deja salir de la habitación ahí está lo tomos vida tres Vanessa Paradis el mosquito suyo está muy enfadado

Voz 3 45:52 la velocidad de polvos ficho a tela hace bien

Voz 1 45:55 hablabas antes de Hemingway y recordado la serie que demanda de hace unos días arde Madrid sí

Voz 1880 45:59 en la que Alá Gardner dice cojones muchísimas te te lo dice muchísimas veces una serie de la verdad muy recomendable de Paco León el mismo como actor también con Inma Cuesta y que cuenta los días de la actriz en Madrid sus sus días y sus noches también su relación con España con una banda sonora además Conte mazos como este

Voz 3 46:19 sí

Voz 1 46:25 de libro recuerda recuerdo el from los to the River no

Voz 1880 46:28 si el original el Front los to the river de perdidos al río es de mil novecientos noventa y cinco de dos españoles Federico López Socas Ignacio Ochoa pero hicieron varias ediciones posteriores que una de ellas era ejemplo fueron los to the river han speaking Silver de perdidos al río hablando en plata plato todo serán libros de humor con nuestras expresiones traducidas de forma literal al inglés ya hay otro del que quería hablar que es de Bill Maison Moder Tom que es lengua materna habla de la lengua inglesa de sus inicios de las pronunciación es este tipo de Bill Brian es un nombre muy interesante que escribió también una breve historia de casi todo que es precioso hay uno de sus exitazo es el primero en mil novecientos noventa y tres fue una rareza musical para la época dice soy un perdedor Nena así que por qué no me mata Beck consiguió un impacto inmediato con este tema hasta el momento era un tipo de Los Ángeles totalmente desconocido la escena musical con que es de Ramos en inglés en español pues a medias pero bailando como ha explicado antes Daniel vamos a jugar con un cambio

Voz 3 47:48 de código I Know You ni de Pete

Voz 1880 47:59 lo que no se explicaba Ángeles que cambio de código era el empleo alternativo de varias lenguas en un solo discurso un fenómeno natural entre bilingües pues ahora este hombre se va a poner a cantar en España

Voz 1 48:11 lo que hemos descubierto a partir del tuit de la líder conservadora escocés que ayer filtró por ahí Un condones

Voz 3 48:20 Carazo ahora

Voz 4 48:27 ponte a Hora veinticinco

Voz 8 48:33 los permitió de la cortina Sami Nair vosotros sabéis por aire María Dueñas Teodoro León Gross humor Juan Cruz

Voz 9 48:41 ella Kodama a para vosotros encontraréis por

Voz 10 48:44 a ellos y muchos más ya están preparados para invadir la antigua Cartagonova La Ser presenta la nueva edición de foros ciudades psiquiatras las guerras del siglo XXI en Cartagena del catorce al dieciséis de diciembre en adquiere tu Paqui disfruta de dos noches de hotel con desayuno incluido asistencia al Congreso y visita los centros turísticos

Voz 11 49:05 de la tribu milenaria ciudad de Cartagena teatro romano Muralla Púnica refugios de guerra pasión Barco entre otros actos reserva en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona en más que foros punto es iban a vivir un fin de semana histórico más info en Cadena Ser punto com

Voz 12 49:22 patrocinan Cartagena Puerto de Culturas

Voz 10 49:24 el Ayuntamiento de Cartagena colaboran

Voz 13 49:27 Renfe ir Repsol united a la Comunidad veinticinco signos sin Twitter en arroba hora25

Voz 25 49:44 Larguero palo superior de horizontal de la portería del fútbol y otros de

Voz 29 49:48 sí sabemos que el larguero es mucho

Voz 0907 49:52 Tomás

Voz 3 49:53 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel Marta

Voz 25 50:00 empieza la riera de lunes a viernes

Voz 42 50:03 a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 1450 50:06 las buenas noches bienvenidos a la escuela

Voz 42 50:08 pero con Manu Carreño

Voz 43 50:11 síguenos también en nuestra aplicación móvil IN

Voz 1 50:14 arquero junto a capella ser

Voz 1995 50:21 cuando algo deja decir vergonzosas para convertirse en natural voy a poner un ejemplo Le contaba maquinaciones

Voz 1880 50:26 cuenta lo cuentan poco

Voz 1995 50:28 hay un señor con un secador y estaba secándose sus partes el pelo de abajo gracias Mariela por las utilizado yo dijo no veía es que volví otra viajen así había otro señor haciendo lo mismo dije se ha habido alguien que ha creado tendencia naturalistas y ahora ya

Voz 1454 50:43 ya al tipo de otro huevo pues oye pues

Voz 0194 50:47 tras eliminada

Voz 1 50:53 un toro

Voz 1594 50:54 con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 44 51:01 la empatía es ponerse en el lugar del otro compartir sus sentimientos

Voz 41 51:06 bueno la verdad es que con un montón de emociones que en este momento no es bonito el País Vasco